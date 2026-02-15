أفضل 10 بدائل لـ Taiga في عام 2026

تواجه معظم فرق Agile نفس المشكلة مع Taiga: ما يبدأ كأداة خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام للمطورين يصبح عبئًا على الصيانة بمجرد أن تحتاج إلى تكامل مؤسسي أو رؤية متعددة الوظائف أو سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لا يتطلب درجة DevOps لإعداده — وهو أمر بالغ الأهمية الآن بعد أن اعتمدت 84٪ من مؤسسات Agile الذكاء الاصطناعي.

يقدم هذا الدليل 10 بدائل لـ Taiga. ستجد منصات شاملة مثل ClickUp التي تقضي على انتشار الأدوات، بالإضافة إلى خيارات متخصصة مثل Jira لوظائف Scrum المتقدمة. الهدف هو مساعدتك في العثور على ما يناسب احتياجات فريقك الفعلية، وليس فقط ما كان يعمل عندما كنت خمسة مهندسين في مرآب.

نظرة عامة على بدائل Taiga

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp الفرق التي ترغب في الحصول على مساحة عمل شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحل محل أدوات متعددة ClickUp Brain، Sprints، Automations، 15+ Views، Docs، Chat مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات monday. com الفرق التي تحتاج إلى لوحات مرئية واعتماد سريع عبر الوظائف لوحات قابلة للتخصيص، أتمتة بدون كود، عروض متعددة تبدأ الخطط من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Jira فرق تطوير البرمجيات التي تدير سباقات Agile منظمة لوحات Scrum/Kanban، JQL، أكثر من 5700 تطبيق في السوق مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8.15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Asana الفرق متعددة الوظائف التي تحتاج إلى رؤية المحفظة وسير عمل الذكاء الاصطناعي Work Graph و AI Studio و Portfolios و Workload مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Trello الفرق التي تريد لوحات Kanban بسيطة مع الحد الأدنى من الإعداد لوحات السحب والإفلات، وأتمتة Butler، وPower-Ups مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات/مستخدم/شهر Wrike فرق المؤسسات التي تتطلب الحوكمة وإعداد التقارير والتحكم المتقدم في المشاريع ذكاء العمل بالذكاء الاصطناعي، خرائط طريق متقدمة، التدقيق تبدأ الخطط من 9.80 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Notion فرق تجمع بين التوثيق والويكي وتتبع المهام الخفيفة قواعد البيانات العلائقية، Notion AI، قوالب مرنة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات/مستخدم/شهر مشاريع Zoho الفرق التي تستخدم بالفعل نظام Zoho البيئي مخططات جانت، تتبع الوقت، تكاملات Zoho الأصلية خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات/مستخدم/شهر Smartsheet الفرق المعتادة على استخدام جداول البيانات في الصناعات الخاضعة للتنظيم أو المعقدة واجهة قائمة على الشبكة، مركز التحكم، شهادات الامتثال تبدأ الخطط من 9 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Basecamp الفرق البعيدة التي تريد اتصالات غير متزامنة بسيطة وتتبع مشاريع خفيف الوزن لوحات الرسائل، عمليات تسجيل الدخول، مخططات هيل تبدأ الخطط من 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

لماذا تختار بدائل Taiga

Taiga هي أداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مصممة لفرق Agile التي تستخدم سير عمل Scrum أو Kanban. وهي الأداة المفضلة للمطورين الذين يرغبون في حل ذاتي الاستضافة بدون رسوم ترخيص. ولكن مع نمو فريقك أو زيادة تعقيد مشاريعك، قد تلاحظ ظهور بعض المشكلات.

ربما تكون قد سئمت من الصيانة الفنية التي تتطلبها الأدوات ذاتية الاستضافة. أو ربما تجد فرق التسويق والتصميم لديك أن واجهة برنامج Taiga صارمة للغاية وتركز على المطورين بشكل لا يتناسب مع سير عملهم الإبداعي. يؤدي هذا التوتر إلى قيام الفرق بإنشاء أنظمتها الخاصة في أدوات أخرى، مما يتسبب في عزل المعلومات ويجعل من المستحيل رؤية الصورة الكاملة.

فيما يلي العوامل التي تدفع عادةً إلى البحث عن بدائل Taiga:

فجوات التكامل: لا يتصل Taiga بشكل أصلي بالعديد من أدوات الأعمال الشائعة، مما يجبرك على إدخال البيانات يدويًا واتباع حلول بديلة تستغرق وقتًا طويلاً.

تحديات التوسع: تتطلب مسؤولية الاستضافة الذاتية موارد تقنية وصيانة لا تستطيع العديد من الفرق النامية توفيرها.

عمق ميزات محدود: تحتاج إلى أكثر من مجرد لوحات أساسية. أصبحت التقارير المتقدمة تحتاج إلى أكثر من مجرد لوحات أساسية. أصبحت التقارير المتقدمة وإدارة الموارد والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أمورًا أساسية، ونموذج Taiga مفتوح المصدر متخلف عن الركب.

ضعف التعاون بين الفرق: عندما لا تستطيع الفرق غير المطورة استخدام أداة المشروع الرئيسية بسهولة، فإنها تتوقف عن استخدامها. وهذا يدفع التواصل إلى تطبيقات أخرى ويجعل التنسيق الحقيقي صراعًا مستمرًا. عندما لا تستطيع الفرق غير المطورة استخدام أداة المشروع الرئيسية بسهولة، فإنها تتوقف عن استخدامها. وهذا يدفع التواصل إلى تطبيقات أخرى ويجعل التنسيق الحقيقي صراعًا مستمرًا.

يعتمد البديل المناسب على حجم فريقك ومستوى راحته التقنية. كما يعتمد أيضًا على ما إذا كنت ترغب في تجنب انتشار الأدوات — أي تجزئة العمل عبر عدة أدوات منفصلة تؤثر حاليًا على الشركات التي تنشر 101 تطبيق SaaS مختلف — باستخدام مساحة عمل شاملة أو تحتاج فقط إلى أداة متخصصة أكثر سهولة في الاستخدام.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر لمجرد إنشاء سياق في العمل. قد تكون التفاصيل المهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني، أو موضحة في سلسلة محادثات Slack، أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل. يجمع ClickUp سير عملك بالكامل في منصة موحدة واحدة. بفضل ميزات مثل ClickUp Email Project Management و ClickUp Chat و ClickUp Docs و ClickUp Brain، يظل كل شيء متصلاً ومتزامناً ويمكن الوصول إليه على الفور. قل وداعاً لـ "العمل حول العمل" واستعد وقتك الإنتاجي. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال القضاء على عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه مع أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

أفضل بدائل Taiga للاستخدام

تتناول كل أداة من الأدوات أدناه نقاط ضعف محددة تدفع الفرق إلى الابتعاد عن Taiga. io. لقد قمنا بتنظيمها حسب نقاط قوتها الأساسية حتى تتمكن من العثور بسرعة على ما يناسب احتياجاتك.

احصل على نظرة شاملة على خطط التطوير الخاصة بك مع ClickUp

هل تريد ترك Taiga لأنك سئمت من تشتت العمل عبر تطبيقات مختلفة؟ لديك مهامك في مكان واحد، ووثائقك في مكان آخر، ومحادثات فريقك في مكان ثالث. هذا التشتت في السياق —عندما تضيع الفرق ساعات في البحث عن المعلومات عبر تطبيقات غير متصلة—يعني أنك تقضي وقتًا أطول في البحث عن المعلومات أكثر من العمل الفعلي، وهو ما يمثل استنزافًا كبيرًا للإنتاجية، حيث يقضي 70% من الموظفين أكثر من ساعة في البحث عن معلومة واحدة.

تخلص من هذه الفوضى ودمج إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق في منصة واحدة باستخدام ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم — وهي منصة موحدة تجمع المشاريع والوثائق والمحادثات مع الذكاء الاصطناعي السياقي المدمج كطبقة ذكاء. وهي مصممة لتحل محل العديد من الأدوات من خلال جمع إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق في منصة واحدة. بدلاً من دفع تكاليف تطبيقات منفصلة وإدارتها، تحصل على بيئة موحدة تجمع كل أعمالك وتربطها ببعضها البعض.

انتقل من التوسع في العمل إلى التكامل مع ClickUp

توقف عن إضاعة الوقت في تحديثات الحالة اليدوية والبحث في سلاسل التعليقات. احصل على مساعد ذكاء اصطناعي يفهم مساحة عملك بالكامل مع ClickUp Brain. يمكنك أن تطلب منه تلخيص نشاط المهمة أو إنشاء ملخصات للمشروع أو الإجابة على أسئلة حول العوائق. نظرًا لأنه مدمج في كل مكان، يمكنك ببساطة @mention Brain في مهمة أو رسالة دردشة للحصول على استجابة فورية ومدركة للسياق مستمدة من مشاريعك الفعلية.

@Brain سينشر ردًا متسلسلًا على تعليقك أو رسالتك

بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى ميزات Agile قوية، قم بإدارة دورة التطوير بأكملها باستخدام ClickUp Sprints. يمكنك إنشاء مجلدات Sprint مخصصة وإدارة الأعمال المتأخرة واستخدام Sprint Points لتقدير الجهد. تصور تقدم فريقك باستخدام مخططات Velocity التي تتعقب متوسط العمل المنجز على مدار عدة سباقات، مما يساعدك على التخطيط بدقة أكبر.

قم بإدارة سباقات التطوير والمتأخرات باستخدام ClickUp Sprints

تعمل ClickUp Super Agents على مستوى مساحة العمل، وتراقب باستمرار المشاريع والأنشطة والإشارات في بيئتك بأكملها. في هذا العرض، يقوم Super Agent بتحليل بيانات السباق، واكتشاف المخاطر مثل الأولويات المتأخرة، وإظهار الرؤى القابلة للتنفيذ دون تتبع يدوي. بدلاً من مجرد إعداد التقارير، يقترح بشكل استباقي الخطوات التالية مثل إنشاء جداول أعمال أو تركيز الفرق على الأعمال ذات التأثير الأكبر.

ويمكنك أخيرًا التخلص من الأعمال اليدوية المجهدة. قم بإنشاء قواعد سير عمل بدون كود باستخدام مشغلات وإجراءات بسيطة باستخدام ClickUp Automations. على سبيل المثال، يمكنك تعيين قاعدة لتغيير حالة المهمة تلقائيًا عند وصول تاريخ الاستحقاق أو تعيين مهمة جديدة لشخص معين عند إنشائها.

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Brain: احصل على ملخصات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقم بإنشاء التقارير، وأجب على الأسئلة باستخدام سياق مهامك ووثائقك ومحادثاتك باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي هذا المدمج في مساحة العمل بأكملها.

ClickUp Sprints: خطط ونفذ السباقات السريعة باستخدام ميزات مخصصة لإدارة الأعمال المتأخرة وتخطيط السباقات السريعة وتتبع السرعة، بالإضافة إلى استخدام نقاط السباق السريع لتقدير الجهد ومراقبة قدرة الفريق.

أتمتة ClickUp: أتمتة الأعمال الروتينية مثل تغيير الحالات أو تعيين المهام أو نشر التعليقات لتوفير الوقت باستخدام أداة إنشاء مشغلات وإجراءات بسيطة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية.

15+ عرضًا: تجاوز اللوحات الأساسية. قم بتصور عملك باستخدام أكثر من 15 خيارًا مختلفًا، بما في ذلك تجاوز اللوحات الأساسية. قم بتصور عملك باستخدام أكثر من 15 خيارًا مختلفًا، بما في ذلك عرض Kanban وعرض Gantt وعرض القائمة وعرض التقويم وعرض المخطط الزمني، وكلها تستخدم نفس البيانات الأساسية.

ClickUp Docs: حافظ على ارتباط موجزات المشاريع وملاحظات الاجتماعات ومواقع الويكي بالعمل الذي تشير إليه من خلال إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون عليها بشكل مباشر مرتبط بمهامك. حافظ على ارتباط موجزات المشاريع وملاحظات الاجتماعات ومواقع الويكي بالعمل الذي تشير إليه من خلال إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون عليها بشكل مباشر مرتبط بمهامك.

ClickUp Chat: احتفظ بالمناقشات المتعلقة بالمشروع بعيدًا عن سلاسل البريد الإلكتروني المتفرقة وفي مكان واحد قابل للبحث مع محادثات في الوقت الفعلي في القنوات أو الرسائل المباشرة جنبًا إلى جنب مع عملك. احتفظ بالمناقشات المتعلقة بالمشروع بعيدًا عن سلاسل البريد الإلكتروني المتفرقة وفي مكان واحد قابل للبحث مع محادثات في الوقت الفعلي في القنوات أو الرسائل المباشرة جنبًا إلى جنب مع عملك.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

منصة شاملة حقيقية: تحل محل الحاجة إلى أدوات منفصلة لإدارة المشاريع والتوثيق والاتصال، مما يقلل من انتشار الأدوات وتكاليف الاشتراك.

الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق: احصل على إجابات وملخصات بناءً على بيانات مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain، مما يجعله أكثر فائدة بكثير من روبوتات الدردشة العامة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

مرونة لا مثيل لها: تتكيف المنصة مع أي منهجية، من Scrum الصارمة إلى Kanban أو حتى إدارة المشاريع التقليدية، دون إجبارك على اتباع سير عمل واحد.

العيوب:

قد يكون العدد الهائل من الميزات صعبًا على المستخدمين الجدد الذين اعتادوا على أدوات أبسط.

التطبيق المحمول عملي ولكنه لا يوفر بعد القوة الكاملة لتجربة سطح المكتب.

للاستفادة القصوى من المنصة، يلزم إجراء عملية إعداد وتهيئة متعمدة.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. monday. com (الأفضل للوحات المشاريع المرئية والبديهية مع اعتماد سريع من قبل الفريق)

إذا كان زملاؤك غير التقنيين يجدون واجهة Taiga مربكة، فإن monday.com سيكون بمثابة نسمة من الهواء النقي. فهو معروف بتصميمه الملون والمرئي والبديهي الذي يجعل إدارة المشاريع تبدو أقل صعوبة. لوحات السحب والإفلات سهلة الاستخدام لأي شخص، مما يعني اعتمادها بشكل أسرع في جميع أنحاء مؤسستك.

تم بناء المنصة حول مفهوم "نظام تشغيل العمل"، مما يتيح لك تخصيص اللوحات لأي سير عمل تقريبًا، من الحملات التسويقية إلى تطوير البرامج. يمكنك إضافة أكثر من 20 نوعًا مختلفًا من الأعمدة لتتبع كل شيء بدءًا من الحالة والمكلفين وحتى الصيغ وتتبع الوقت. تساعد هذه الوضوح البصري الجميع على رؤية ما هو قيد التقدم وما هو متوقف وما تم إنجازه دون الحاجة إلى خلفية تقنية.

يوفر monday.com أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء المهام وتلخيص التحديثات وكتابة المحتوى. يستخدم منشئ الأتمتة الخاص به منطق "إذا هذا، فذاك" البسيط، مما يتيح لك إنشاء قواعد دون كتابة أي كود.

monday. com أفضل الميزات

لوحات قابلة للتخصيص: صمم لوحات مشاريعك باستخدام أكثر من 20 نوعًا من الأعمدة لتناسب سير عملك المحدد

أتمتة بدون كود: قم بإعداد قواعد بسيطة لأتمتة المهام المتكررة مثل إخطار أعضاء الفريق أو تغيير حالة المهمة.

طرق عرض متعددة: قم بالتبديل بسهولة بين طرق مختلفة لتصور عملك، بما في ذلك طرق عرض الجدول، والكانبان، والجدول الزمني، والتقويم.

monday. com إيجابيات وسلبيات

المزايا:

واجهة سهلة الاستخدام للغاية: يمكن للمستخدمين الجدد البدء في غضون دقائق مع الحد الأدنى من التدريب

مرونة لمختلف الأقسام: توفر المنصة منتجات متخصصة لـ CRM و Dev و Service، مما يتيح التوحيد القياسي في جميع أنحاء الشركة.

مكتبة قوالب شاملة: تساعدك مجموعة واسعة من القوالب المعدة مسبقًا على الإعداد بسرعة.

العيوب:

قد تكون الأسعار معقدة، مع حد أدنى لعدد المقاعد ومستويات السعة التي قد تكون مكلفة للفرق الصغيرة.

يتم احتساب تكلفة وصول الضيوف، مما قد يؤدي إلى تكاليف غير متوقعة.

بعض الميزات الرئيسية، مثل تتبع الوقت، متاحة فقط في الخطط الأعلى مستوى.

أسعار monday.com

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

القياسي: 17 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

المحترف: 28 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات monday.com

G2: 4. 7/5 (أكثر من 12000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4800 تقييم)

3. Jira (الأفضل لفرق تطوير البرمجيات التي تستخدم سباقات Agile)

عبر Jira

عندما تبحث عن مقارنة بين Taiga وأداة مؤسسية، غالبًا ما يكون Jira هو الاسم الأول الذي يتبادر إلى الذهن. كلاهما مصمم لسير العمل Agile، ولكن Jira يوفر مستوى من العمق وقابلية التكوين والتكامل لا يمكن لـ Taiga، كأداة مفتوحة المصدر، أن تضاهيه. إنه المعيار الصناعي لسبب ما.

تم تصميم Jira خصيصًا لفرق البرمجيات، وهو يتفوق في لوحات Scrum و Kanban بميزات تخطيط السباق، وتجهيز الأعمال المتراكمة، وتتبع السرعة. بالنسبة للمستخدمين المتمرسين، تتيح JQL (لغة استعلام Jira) إنشاء عوامل تصفية وتقارير مخصصة عالية الدقة. يتم إطلاق القوة الحقيقية للمنصة من خلال نظامها البيئي، مع أكثر من 5700 تطبيق على Atlassian Marketplace والتكامل السلس مع أدوات مثل Confluence و Bitbucket.

تأتي هذه القوة مع مقايضة: التعقيد. قد تكون الواجهة مربكة للمستخدمين غير التقنيين، ويتطلب الإعداد المناسب وقتًا وخبرة كبيرين.

أفضل ميزات Jira

لوحات Scrum و Kanban: قم بإدارة السباقات السريعة باستخدام ميزات تفصيلية مثل إدارة الأعمال المتأخرة ومخططات Burndown وحدود WIP.

JQL (لغة استعلام Jira): أنشئ استعلامات قوية ومخصصة لإنشاء عوامل تصفية وتقارير دقيقة للوحات المعلومات الخاصة بك.

أكثر من 5700 تطبيق في السوق: قم بتوسيع قدرات Jira من خلال مكتبة ضخمة من عمليات التكامل مع أطراف ثالثة لتلبية جميع الاحتياجات تقريبًا.

إيجابيات وسلبيات Jira

المزايا:

وظائف Agile المتعمقة: تتميز بخصائصها لتخطيط السباق السريع وتتبع السرعة وإدارة الإصدار، وهي ناضجة وموثوقة من قبل آلاف فرق التطوير.

سير عمل قابل للتخصيص بدرجة عالية: يمكنك تحديد المسار الدقيق الذي تسلكه مشكلاتك باستخدام شروط مخصصة ومدققين ووظائف لاحقة.

نظام Atlassian القوي: التكامل الأصلي مع Confluence و Bitbucket و Trello يخلق بيئة قوية وموحدة لتطوير البرمجيات.

العيوب:

هناك منحنى تعلم حاد، خاصة بالنسبة لأعضاء الفريق غير التقنيين أو الجدد على منهجيات Agile.

يمكن أن تؤدي تعقيدات التكوين إلى مثيلات متضخمة وصعبة الصيانة بمرور الوقت.

تعد ميزات الأمان الرئيسية مثل SSO/SCIM جزءًا من اشتراك إضافي منفصل.

أسعار Jira

مجاني

قياسي: من 8.15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

بريميوم: من 16 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Jira

G2: 4. 3/5 (أكثر من 5900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 14000 تقييم)

4. Asana (الأفضل للفرق متعددة الوظائف التي تحتاج إلى رؤية المحفظة وسير عمل الذكاء الاصطناعي)

عبر Asana

إذا تجاوزت مؤسستك نطاق تركيز Taiga على المطورين، فإن Asana تقدم حلاً أكثر جاذبية. إنها منصة لإدارة أعمال المؤسسات تركز على الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة للعمل مع فرق التسويق والعمليات والمنتجات، وليس فقط المهندسين.

يتمثل العامل الرئيسي الذي يميز Asana في نموذج بيانات Work Graph، الذي يرسم خريطة للعلاقات بين المهام والمشاريع والأشخاص والأهداف. يوفر هذا نظرة ثاقبة حول كيفية ارتباط العمل عبر المؤسسة، وهو أمر لا تستطيع الأدوات المنعزلة تقديمه. يتيح لك AI Studio إنشاء سير عمل مخصص للذكاء الاصطناعي بدون كود لأتمتة مهام مثل توجيه العمل وإرسال تحديثات الحالة وتذكير أعضاء الفريق بالمواعيد النهائية.

من خلال طرق العرض مثل القوائم واللوحات والجدول الزمني على غرار Gantt، توفر Asana طرقًا متعددة لتصور العمل. بالنسبة للقيادة، توفر المحافظ نظرة عامة عالية المستوى على حالة المشروع في جميع أنحاء الشركة.

أفضل ميزات Asana

نموذج بيانات Work Graph: اكتشف كيفية ارتباط العمل عبر مؤسستك، واكتشف التبعيات والعوائق تلقائيًا.

AI Studio: أنشئ سير عمل AI بدون كود لأتمتة المهام المتكررة وتبسيط العمليات

المحافظ وأعباء العمل: احصل على رؤية على مستوى الإدارة التنفيذية لحالة المشروع وقم بإدارة قدرات الفريق لمنع الإرهاق.

إيجابيات وسلبيات Asana

المزايا:

اعتراف قوي من القطاع: Asana هي شركة رائدة في تقارير المحللين من Gartner و Forrester، مما يؤكد قدراتها المؤسسية.

مرونة لجميع الأقسام: يعمل بنفس الكفاءة في الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات كما يعمل في تطوير البرمجيات.

تكامل قوي: يتصل بأكثر من 200 تطبيق شائع، بما في ذلك Microsoft وGoogle وSlack وHubSpot

العيوب:

تتضمن الخطط المدفوعة حدًا أدنى لعدد المقاعد، مما قد يمثل تحديًا للفرق الصغيرة.

أعرب بعض المستخدمين عن استيائهم من سياسات الفوترة والتجديد التلقائي للمنصة.

الميزات المتقدمة مثل المحافظ مقتصرة على الخطط الأعلى سعرًا.

أسعار Asana

شخصي: مجاني

المبتدئين: 10.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

متقدم: 24.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 12800 تقييم)

📮 ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50٪ يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة العمل الخاصة بك وكان آمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. إنه يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

5. Trello (الأفضل للوحات Kanban البسيطة التي تتطلب إعدادات قليلة)

عبر Trello

Trello هو تعريف البساطة، وهذه هي أكبر ميزاته. إذا كان Taiga معقدًا جدًا بالنسبة لاحتياجات فريقك الفعلية، فإن Trello يقدم بديلاً بسيطًا: لوحات وقوائم وبطاقات. إنه نظام مرئي يمكنك فهمه في دقائق — ما عليك سوى سحب المهام بين الأعمدة لإظهار التقدم المحرز.

باعتباره أحد منتجات Atlassian، يتكامل Trello بسلاسة مع Jira و Confluence، وهو أمر رائع للفرق التي تحتاج إلى أداة بسيطة لبعض المشاريع وأداة أكثر قوة لمشاريع أخرى. يمكن لميزة الأتمتة Butler التعامل مع الإجراءات المتكررة مثل نقل البطاقات أو تعيين تواريخ الاستحقاق، بينما تتيح لك Power-Ups إضافة تكاملات وحقول مخصصة.

القيود الرئيسية لـ Trello هي أنه لا يحاول أن يكون حلاً شاملاً. بالنسبة للفرق التي تحتاج فقط إلى طريقة مرئية لتتبع المهام دون الحاجة إلى تخطيط سريع أو تقارير متقدمة، فإن Trello هو الخيار الأمثل.

أفضل ميزات Trello

لوحات Kanban بالسحب والإفلات: الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، مما يسهل على أي شخص البدء في استخدامها على الفور.

أتمتة Butler: أتمتة الإجراءات البسيطة والمتكررة باستخدام مشغلات قائمة على القواعد للحفاظ على تحديث لوحاتك.

التحسينات: قم بتوسيع وظائف Trello عن طريق إضافة تكاملات وحقول مخصصة وطرق عرض مختلفة إلى لوحاتك.

إيجابيات وسلبيات Trello

المزايا:

منحنى تعلم منخفض للغاية: إن الاستعارة البصرية للوحات والبطاقات مفهومة عالميًا، لذا لا يتطلب الأمر أي تدريب تقريبًا.

سهولة الانضمام: لا تتطلب الاستعارة البصرية للوحات والبطاقات أي تدريب تقريبًا لأعضاء الفريق الجدد.

جزء من نظام Atlassian البيئي: يتصل بشكل أصلي مع Jira و Confluence، مما يوفر مسارًا لأدوات أكثر قوة عند الحاجة.

العيوب:

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة مثل مخططات جانت والتبعيات وإدارة الموارد.

تعد قدرات إعداد التقارير والتحليلات أساسية للغاية مقارنة بالمنصات الأكثر شمولاً.

قد يصبح الأمر غير منظم وصعب الإدارة بالنسبة للمشاريع المعقدة التي تتضمن العديد من المهام.

أسعار Trello

مجاني

القياسي: 5 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا)

الاشتراك المميز: 10 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: من 17.50 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4. 4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23000 تقييم)

6. Wrike (الأفضل لفرق المؤسسات التي لديها احتياجات معقدة في مجال المحافظ والحوكمة)

عبر Wrike

تم تصميم Wrike للشركات المتوسطة والكبيرة التي تتطلب حوكمة متقدمة وإدارة محفظة وشفافية بين الأقسام. إذا كنت تريد التخلي عن Taiga لأن مؤسستك قد توسعت إلى ما يتجاوز قدرة أداة Agile لفريق واحد، فإن Wrike توفر البنية التحتية اللازمة لإدارة العمل في جميع أنحاء المؤسسة.

توفر طبقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، Work Intelligence، ميزات مثل Copilot للإجابة على الأسئلة، والتنبؤ بالمخاطر للمشاريع، والملخصات الآلية. بالنسبة للفرق الإبداعية، تدعم ميزة التدقيق في Wrike أكثر من 30 تنسيقًا للملفات، مما يسمح بالمراجعة والتصديق التعاوني مباشرة داخل المنصة.

تكمن قوة Wrike أيضًا في التحدي الرئيسي الذي تواجهه. فهي تتطلب استثمارًا كبيرًا في الإعداد والتكوين، كما أن منحنى التعلم أكثر حدة من العديد من البدائل الأخرى.

أفضل ميزات Wrike

Work Intelligence AI: استخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على ملخصات المشاريع، والتنبؤ بالمخاطر، وأتمتة المهام الروتينية.

خرائط طريق متقدمة: خطط العمل عبر فرق متعددة باستخدام تخطيط التبعية وتخطيط السعة

التدقيق لأكثر من 30 تنسيق ملف: قم بتبسيط عملية المراجعة الإبداعية باستخدام أدوات الترميز المدمجة والتحكم في الإصدارات.

إيجابيات وسلبيات Wrike

المزايا:

أمان على مستوى المؤسسات: يقدم Wrike شهادات SOC 2 و ISO، بالإضافة إلى دعم HIPAA، مما يجعله مناسبًا للصناعات الخاضعة للتنظيم.

تقييمات قوية من المحللين: تم الاعتراف بها كشركة رائدة من قبل Gartner، مما يؤكد مكانتها كمنصة جاهزة للاستخدام في المؤسسات.

إدارة محفظة قوية: يوفر مركز التحكم لمكاتب إدارة المشاريع (PMO) الرؤية والحوكمة التي تحتاجها لإدارة البرامج على نطاق واسع.

العيوب:

تتميز المنصة بمنحنى تعلم حاد وتتطلب إعدادًا أوليًا معقدًا.

العديد من الميزات الأقوى متاحة فقط كإضافات مدفوعة، مما قد يزيد التكلفة الإجمالية بشكل كبير.

قد تبدو الواجهة مربكة للفرق الصغيرة أو تلك التي لديها احتياجات أبسط.

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال: 24.80 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: مخصص

Pinnacle: مخصص

تقييمات وريك ومراجعاته

G2: 4. 2/5 (أكثر من 3700 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 2600 تقييم)

7. Notion (الأفضل للفرق التي تجمع بين المستندات والويكي وتتبع المشاريع الخفيفة)

عبر Notion

Notion ليست أداة تقليدية لإدارة المشاريع؛ إنها مساحة عمل معيارية حيث يمكنك إنشاء أنظمتك الخاصة باستخدام الصفحات وقواعد البيانات والكتل. إنها خيار مثالي للفرق التي تحتاج إلى قدرات توثيق قوية إلى جانب تتبع المهام، حيث تجمع بين الويكي والوثائق والمشاريع في بيئة واحدة مرنة.

جوهر Notion هو نظام قاعدة البيانات العلائقية. يمكنك إنشاء جداول مرتبطة ببعضها البعض، مما يتيح لك تجميع البيانات عبر المشاريع وإنشاء عروض مخصصة مثل Kanban و Calendar و List من نفس مصدر البيانات. يعزز Notion AI ذلك من خلال توفير إمكانيات التلخيص وإنشاء المحتوى والبحث في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

هذه المرونة هي نقطة قوة ونقطة ضعف في الوقت نفسه. فبينما يمكنك إنشاء أي سير عمل تقريبًا يمكنك تخيله، إلا أنك يجب أن تقوم بإنشائه بنفسك.

أفضل ميزات Notion

قواعد البيانات العلائقية: أنشئ جداول مرتبطة تربط المهام والمشاريع وأعضاء الفريق، مع تجميع البيانات تلقائيًا.

Notion AI: لخص الصفحات، وأنشئ المحتوى، وابحث في مساحة العمل بالكامل باستخدام اللغة الطبيعية.

كتل وقوالب مرنة: أنشئ صفحات من البداية أو استخدم أحد أكثر من 5000 قالب للبدء بسرعة

إيجابيات وسلبيات Notion

المزايا:

ممتاز للتوثيق: حافظ على ارتباط مواقع الويكي والمواصفات وملاحظات الاجتماعات بمهامك دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

قابلة للتخصيص بدرجة عالية: يمكنك إنشاء النظام الذي يحتاجه فريقك بالضبط دون أن تثقل كاهله بميزات لا تستخدمها.

نظام قوالب قوي: يوفر مجتمع كبير من المستخدمين قوالب لأي حالة استخدام تقريبًا.

العيوب:

هناك منحنى تعليمي حاد لإعداد قواعد البيانات المعقدة والصيغ المتقدمة

قد يصبح الأداء بطيئًا عند التعامل مع قواعد بيانات كبيرة جدًا

غالبًا ما تتطلب ميزات إدارة المشاريع التقليدية مثل مخططات جانت والتبعيات حلولًا إبداعية.

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 10 دولارات/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا)

الأعمال: 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 7/5 (أكثر من 5800 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

va Zoho Projects

Zoho Projects هي أداة عملية لإدارة المشاريع توفر أكبر قيمة للفرق التي استثمرت بالفعل في نظام Zoho البيئي. تتكامل بسلاسة مع تطبيقات Zoho الأخرى مثل Zoho CRM و Zoho Desk و Zoho Analytics، مما يخلق منصة موحدة لعملياتك التجارية.

تتضمن مجموعة ميزاته مخططات Gantt مع التبعيات ولوحات Kanban وتتبع الوقت وتتبع المشكلات. بالنسبة للشركات القائمة على الخدمات، يتيح التكامل مع Zoho Invoice سهولة إدارة الجداول الزمنية وفوترة العملاء. على الرغم من أن الواجهة قد تبدو قديمة بعض الشيء مقارنة ببعض المنافسين، إلا أنها بسيطة وتؤدي المهمة المطلوبة.

يعد Zoho Projects خيارًا موثوقًا وبأسعار تنافسية، مما يجعله الخيار الطبيعي للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستخدم بالفعل منتجات Zoho الأخرى.

أفضل ميزات Zoho Projects

مخططات جانت مع التبعيات: تصور الجداول الزمنية للمشروع وحدد المسار الحرج للحفاظ على سير مشاريعك على المسار الصحيح

تتبع الوقت وجداول الدوام: سجل الوقت مقابل المهام وقم بإنشاء جداول الدوام للفوترة أو إعداد التقارير الداخلية

تكامل نظام Zoho البيئي: اتصل بتطبيقات Zoho الأخرى دون الحاجة إلى أدوات خارجية، مما يضمن تدفق البيانات بسلاسة عبر أعمالك.

إيجابيات وسلبيات Zoho Projects

المزايا:

قيمة نظام بيئي قوية: تستفيد الفرق التي تستخدم بالفعل منتجات Zoho من تدفق البيانات السلس عبر أدوات الأعمال الخاصة بها.

تكامل Zoho الأصلي: إذا كنت بالفعل من مستخدمي Zoho، فإنه يتناسب تمامًا مع مجموعة الأدوات الحالية لديك.

ميزات أساسية قوية: يغطي جميع احتياجات إدارة المشاريع الأساسية، بما في ذلك مخططات جانت ومخططات كانبان وتتبع الوقت.

العيوب:

تبدو واجهة المستخدم أقل حداثة من بعض منافسيها

تفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتطورة وإدارة المحافظ.

قد تكون أنماط التصميم أقل سهولة بالنسبة للمستخدمين الذين ليسوا على دراية بمنتجات Zoho.

أسعار Zoho Projects

مجاني

الاشتراك المميز: 5 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

المؤسسات: 10 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

9. Smartsheet (الأفضل للفرق المعتادة على استخدام جداول البيانات في الصناعات الخاضعة للتنظيم)

عبر Smartsheet

تم تصميم Smartsheet للفرق التي تشعر بالراحة في استخدام جداول البيانات ولكنها تحتاج إلى مزيد من القوة في إدارة المشاريع. تشبه واجهته القائمة على الشبكة واجهة Excel، ولكنه يضيف ميزات مثل مخططات Gantt والأتمتة وأدوات التعاون. وهذا يجعل الانتقال سهلاً للفرق التي اعتادت على العمل في صفوف وأعمدة.

تعد هذه المنصة خيارًا قويًا للصناعات الخاضعة للتنظيم، حيث توفر ترخيص FedRAMP Moderate للأعمال الحكومية والامتثال لمعايير HIPAA للرعاية الصحية. يوفر مركز التحكم الخاص بها حوكمة على مستوى مكتب إدارة المشاريع (PMO)، مما يسمح للمؤسسات بتوحيد قوالب المشاريع والحفاظ على الاتساق على نطاق واسع.

تأتي العديد من الميزات المتميزة لـ Smartsheet كإضافات مدفوعة. ومع ذلك، فإن مزيجها الفريد من الإلمام بجداول البيانات وشهادات الامتثال يجعلها أداة قيّمة لجمهور محدد.

أفضل ميزات Smartsheet

واجهة قائمة على الشبكة: يسهل التصميم المألوف المكون من صفوف وأعمدة على مستخدمي Excel البدء في استخدام البرنامج.

مركز التحكم: قم بتوحيد قوالب المشاريع والحوكمة في جميع أنحاء مؤسستك لتحقيق مزيد من الاتساق.

شهادات الامتثال: تفي بمجموعة واسعة من المتطلبات التنظيمية، بما في ذلك FedRAMP و DoD IL4 و HIPAA

إيجابيات وسلبيات Smartsheet

المزايا:

واجهة مألوفة: منحنى التعلم ضئيل للغاية لأي شخص سبق له استخدام جدول بيانات من قبل.

موقف امتثال قوي: إنه خيار قابل للتطبيق للمنظمات الحكومية والرعاية الصحية التي لديها متطلبات تنظيمية صارمة.

فعال في سير العمل الذي يتطلب بيانات كثيرة: يمكنه التعامل مع سيناريوهات البيانات المعقدة باستخدام صيغ عبر الأوراق وميزات استيراد البيانات.

العيوب:

العديد من الميزات الأقوى متوفرة فقط كإضافات باهظة الثمن

بالإضافة إلى الشبكة الأساسية، تتطلب الصيغ والميزات المتقدمة منحنى تعلم حادًا.

قد تبدو الواجهة مزدحمة للفرق التي لديها احتياجات بسيطة لإدارة المهام

أسعار Smartsheet

المزايا: 9 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2: 4. 5/5 (أكثر من 16500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3200 تقييم)

10. Basecamp (الأفضل للفرق البعيدة التي تريد اتصالات بسيطة وواضحة بشأن المشاريع)

عبر Basecamp

تم تصميم Basecamp بناءً على فلسفة "الأقل هو الأكثر". فهو يتجنب عمدًا الإفراط في الميزات، ويركز بدلاً من ذلك على البساطة والتواصل الواضح. وهو مصمم للفرق البعيدة التي تقدر العمل غير المتزامن. تحل ميزات مثل لوحات الرسائل محل سلاسل الرسائل الإلكترونية، ويحصل Automatic Check-ins على تحديثات الفريق دون الحاجة إلى عقد اجتماعات.

واحدة من أكثر ميزاته الفريدة هي مخططات Hill Charts. توفر هذه المخططات طريقة مختلفة لتصور تقدم المشروع من خلال إظهار ما إذا كان العمل لا يزال في مرحلة "التخطيط" أو انتقل إلى مرحلة "التنفيذ". يوفر هذا نظرة أكثر صدقًا على الوضع الحقيقي للمشاريع.

يعد التسعير الثابت لـ Basecamp عامل تمييز آخر. فأنت تدفع سعرًا واحدًا لفريقك بأكمله، مما قد يكون فعالًا من حيث التكلفة للمؤسسات الكبيرة.

أفضل ميزات Basecamp

لوحات الرسائل: حافظ على تنظيم المحادثات حسب الموضوع وسهولة البحث فيها داخل كل مشروع

التسجيل التلقائي: قم بجدولة الأسئلة المتكررة للحصول على تحديثات منتظمة من فريقك دون الحاجة إلى عقد اجتماع.

مخططات هيل: طريقة فريدة لتصور تقدم المشروع تظهر مستوى عدم اليقين المتبقي في المشروع

إيجابيات وسلبيات Basecamp

المزايا:

واجهة بسيطة ومركزة: تقوم ببعض المهام بشكل جيد للغاية، دون تعقيدات المنصات المتكاملة

عدد غير محدود من أعضاء الفريق: أضف مؤسستك بأكملها دون القلق بشأن التوسع لكل مقعد

دعم قوي للاتصال غير المتزامن: تم تصميمه من الألف إلى الياء للفرق البعيدة والموزعة

العيوب:

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتقدمة مثل مخططات Gantt والتبعيات والتقارير التفصيلية.

لا يناسب سير العمل Agile المعقد أو عمليات تطوير البرامج.

خيارات التخصيص محدودة للغاية مقارنة بالمنافسين الأكثر مرونة.

أسعار Basecamp

Basecamp: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Basecamp Pro Unlimited: 299 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2: 4. 1/5 (أكثر من 5300 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 14,400 تقييم)

اختر البديل المناسب لـ Taiga لفريقك ✨

إن العثور على البديل المناسب لـ Taiga يتوقف على فهم ما يحتاجه فريقك بالفعل — وليس فقط ما يبدو مثيرًا للإعجاب على صفحة الميزات. إذا كنت فريق تطوير يحتاج إلى Agile للمؤسسات، فإن عمق Jira يصعب التغلب عليه. إذا كانت البساطة هي الأولوية، فإن Trello أو Basecamp يزيلان التعقيد.

ولكن إذا سئمت من التوفيق بين أدوات متعددة للمهام والمستندات والتواصل، فإن ClickUp يجمع كل شيء معًا. وستحصل على ذكاء اصطناعي يفهم عملك بالفعل. لا مزيد من توسع السياق، ولا مزيد من البحث في خمسة تطبيقات للعثور على ما تحتاجه. أفضل أداة هي تلك التي سيستخدمها فريقك بالفعل بشكل مستمر.

ابدأ بأكبر مشكلة تواجهك، وقم بمطابقتها مع الحل الذي يعالجها مباشرة، وابدأ من هناك. ابدأ مجانًا مع ClickUp وشاهد كيف تغير مساحة العمل المتقاربة طريقة عمل فريقك.