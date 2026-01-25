كيفية استخدام You.com AI للبحث والتحليل

تتعامل معظم الفرق مع أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي وأنظمة إدارة المشاريع الخاصة بها على أنها عوالم منفصلة. فأنت تجمع المعلومات في مكان واحد، ثم تقوم بنسخها ولصقها يدويًا، وتأمل ألا يضيع أي شيء في عملية الترجمة. والنتيجة هي ما تسميه العديد من المؤسسات الآن "توسع السياق " — وهو دورة محبطة من فتح عشرات علامات التبويب، ومسح كل صفحة بحثًا عن المعلومات المهمة، وتجميع إجابة متماسكة يدويًا.

يشرح لك هذا الدليل كيفية استخدام You.com AI للبحث ويوضح لك كيفية ربط هذه النتائج مباشرة بعمل فريقك باستخدام مساحة عمل AI متقاربة مثل ClickUp.

You. com AI مقابل ClickUp: البحث مقابل التنفيذ

إذا كنت ستتذكر شيئًا واحدًا، فليكن هذا: You. com AI يساعدك في العثور على الرؤى والتحقق منها بسرعة. ClickUp يساعدك في تحويل تلك الرؤى إلى عمل مملوك وقابل للتتبع.

You. com AI (البحث) ClickUp (التنفيذ) يجمع الإجابات من مصادر متعددة يخزن الأبحاث في المكان الذي يعمل فيه الفريق بالفعل يوفر الاقتباسات حتى تتمكن من التحقق من الادعاءات حوّل الأفكار إلى مهام باستخدام Docs-to-Tasks مثالي للمقارنات وملخصات الاتجاهات يضيف هيكلًا باستخدام الحقول المخصصة (الثقة، الفئة، النقاط المهمة) تظل النتائج في الغالب كنص داخل الواجهة أتمتة المتابعة باستخدام الأتمتة لا يربط النتائج بشكل أصلي بخطة المشروع يحافظ على ارتباط البحث بالتسليم عبر المستندات والمهام ولوحات المعلومات

ما هو You.com AI وكيف يعمل في مجال البحث؟

تحول الأسئلة البحثية المعقدة عمليات البحث التقليدية على الويب إلى جدار من الروابط الزرقاء. تضيع ساعات في التنقل بين المصادر، وتفقد سلسلة أفكارك، وتقلق من أن التفصيل المهم الذي تحتاجه مدفون في الصفحة الرابعة من النتائج. تساهم هذه الظاهرة بشكل مباشر في تكاليف تبديل السياق التي تستنزف الإنتاجية عبر الفرق.

You. com AI هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لحل هذه المشكلة بالذات. بدلاً من مجرد تزويدك بقائمة من الروابط، يعمل كمساعد بحث شخصي لك. فهو يعالج سؤالك، ويتصفح بنشاط عدة صفحات ويب في وقت واحد، ويقدم إجابة مركبة كاملة مع اقتباسات مضمنة. وهذا يحول دورك من البحث اليدوي في المصادر إلى مراجعة الإجابات المركبة.

تسمى التقنية الكامنة وراء هذه الإمكانية "التوليد المعزز بالاسترجاع" (RAG). على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تعتمد فقط على بيانات التدريب، يقوم RAG بإجراء بحث مباشر على الويب ويبني إجاباته على مصادر حالية يمكن التحقق منها.

يتبع النظام عملية من ثلاث خطوات: يسترجع المعلومات ذات الصلة والمحدثة من جميع أنحاء الويب؛ ويزيل التكرار عن طريق تحديد وإزالة المعلومات المتداخلة من مصادر مختلفة لتجنب التكرار؛ ويُنشئ ملخصًا جديدًا ومتماسكًا مع اقتباسات موثقة وروابط مصادر قابلة للنقر عليها حتى تتمكن من التحقق بسهولة من كل ادعاء.

كيفية استخدام You.com AI للبحث في 5 خطوات

يمكنك الاستفادة القصوى من You.com AI في مشاريع البحث الخاصة بك بمجرد فهم سير العمل الأساسي. المفتاح هو الانتقال من سؤال عام إلى مجموعة من النتائج التي تم التحقق منها والقابلة للتنفيذ.

الخطوة 1: انتقل إلى You.com وحدد وضع البحث

أولاً، انتقل إلى موقع You.com. ستلاحظ وجود أوضاع مختلفة متاحة، مثل Smart و Genius و Research.

الشاشة الرئيسية لمنصة You.com AI، التي توفر أدوات للبحث والحساب والمهام الإبداعية لمساعدة المستخدمين على تحسين الإنتاجية باستخدام وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

للحصول على تحليل متعمق، حدد وضع البحث.

يتيح وكيل البحث على you.com إجراء بحث عميق بدقة رائدة في المجال، حيث يقدم مقترحات لتحليل الاتجاهات ومراجعة التأثيرات العلمية واستكشاف الموضوعات المعقدة.

تم تحسين هذا الوضع بشكل صريح للتوليف متعدد المصادر. في حين أن الأوضاع الأخرى قد تمنحك إجابة سريعة من مصدر واحد، فإن وضع البحث مصمم للتعمق أكثر، والاستفادة من مجموعة أوسع من المصادر، وتقديم نظرة عامة أكثر شمولاً لموضوع ما.

الخطوة 2. صياغة استعلام محدد وغني بالسياق

العامل الأكثر أهمية في الحصول على نتائج جيدة هو جودة موجهاتك. الأسئلة الغامضة تؤدي إلى إجابات غامضة. يجب أن توفر موجهاتك للذكاء الاصطناعي أكبر قدر ممكن من السياق، بما في ذلك التنسيق الذي تريده وأي قيود. هذا هو جوهر هندسة الموجهات الجيدة.

نوع المطالبة مثال موجه ضعيف "أخبرني عن إدارة المشاريع" موجه قوي "قارن بين منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة والشلالية لفرق تطوير البرمجيات، مع التركيز على مرونة الجدول الزمني والتواصل مع أصحاب المصلحة"

الطلب القوي أفضل لأنه يحدد المقارنة والجمهور المستهدف والنقاط الرئيسية ذات الأهمية.

يلخص مساعد البحث في You.com اتجاهات اعتماد الذكاء الاصطناعي الناشئة في مجال الرعاية الصحية.

الخطوة 3. مراجعة المصادر والتحقق من الادعاءات

بمجرد حصولك على رد، راجع المصادر بعناية. 🕵️

استخدم عرض الاقتباس لرؤية جميع المصادر الأصلية التي استخدمها الذكاء الاصطناعي. قم بالمرور فوق الادعاءات الفردية في الملخص لمعرفة المصدر الذي يدعم تلك النقطة المحددة. بالنسبة لأي بحث ذي أهمية كبيرة، يجب عليك التحقق من الحقائق الأكثر أهمية عن طريق النقر على المقالات الأصلية للتأكد من دقتها.

معاينة المصدر في You.com

الخطوة 4. استخدم مطالبات المتابعة للتعمق أكثر

استفسارك الأول هو مجرد نقطة البداية. يحافظ You.com AI على سياق محادثتك، بحيث يمكنك طرح أسئلة متابعة لاستكشاف الفروق الدقيقة. هذا التساؤل المتكرر يشبه إجراء محادثة مع مساعد بحث يتذكر كل ما ناقشته بالفعل.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منه:

قارن بين نقطتين من إجابته السابقة

قدم أمثلة محددة للمفهوم المذكور

توسع في قسم معين من ملخصه

يوفر مساعد البحث you.com AI نظرة عامة متعمقة على اعتماد الذكاء الاصطناعي في التشخيص بعد مطالبة بالمتابعة.

الخطوة 5. قم بتصدير أو توثيق نتائجك

الخطوة الأخيرة هي نقل البحث من You.com إلى سير عملك. يمكنك نسخ النص مباشرة من الواجهة أو حفظه في ملاحظاتك. ومع ذلك، هذه عملية يدوية. لا يحتوي You.com AI على ميزات مدمجة لتحويل نتائجك إلى مهام أو خطط مشاريع، لذا ستحتاج إلى نقل المعلومات إلى أدواتك الخاصة.

انسخ بسرعة الرؤى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول التشخيصات مباشرة إلى ملاحظاتك أو مستنداتك باستخدام you.com

غالبًا ما يكون هذا هو المكان الذي تتعطل فيه عملية البحث. جمع المعلومات أمر، ولكن تنظيمها وجعلها قابلة للتنفيذ هو تحدٍ مختلف تمامًا.

💡 نصيحة احترافية: عند صياغة مطالبات للبحث التنافسي، قم بتضمين معلمات محددة مثل الأطر الزمنية والمناطق الجغرافية والمقاييس التي تهمك. كلما زودت المزيد من السياق، زادت دقة وفائدة نتائجك.

أفضل حالات استخدام You.com AI Research

من المهم معرفة متى يكون You.com AI هو الأداة المناسبة ومتى يكون البحث البسيط هو الأفضل. إنه يتفوق في السيناريوهات التي يكون الهدف الرئيسي فيها هو تجميع المعلومات من مصادر متعددة. 📚

فيما يلي بعض من أفضل حالات الاستخدام:

المعلومات التنافسية : بدلاً من البحث يدويًا عما يفعله منافسوك، يمكنك الحصول على نظرة عامة سريعة.

📌 مثال على الموجه: "حلل الفروق الرئيسية بين Asana و Monday.com في إدارة مشاريع المؤسسات، استنادًا إلى المراجعات الأخيرة وإعلانات الميزات".

أبحاث السوق : احصل على ملخص عالي المستوى لاتجاهات السوق أو آراء المستهلكين أو تحليلات الصناعة دون الحاجة إلى قراءة عشرات التقارير المنفصلة.

📌 مثال على المطالبة: "لخص الاتجاهات الرئيسية في سوق SaaS العالمي لعام 2024، مع التركيز على تكامل الذكاء الاصطناعي ونماذج التسعير"

مراجعات الأدبيات : قم بتجميع وجهات النظر الأكاديمية والمهنية حول موضوع ما بسرعة. هذا أمر رائع للحصول على سياق الخلفية قبل الانغماس في قراءة الأوراق المصدرية الأولية.

📌 مثال على المطالبة: "قدم مراجعة أدبية حول الآثار النفسية للعمل عن بُعد على إنتاجية الموظفين ورفاههم"

الاجتهاد الفني: عند تقييم تقنية أو مورد جديد، يمكنك استخراج المعلومات من الوثائق والمراجعات ودراسات الحالة في وقت واحد.

📌 مثال على المطالبة: "ما هي الثغرات الأمنية الرئيسية المرتبطة باستخدام المكتبات مفتوحة المصدر في برامج المؤسسات، وما هي أفضل الممارسات للتخفيف من حدتها؟"

تحليل السياسات: افهم المشاهد التنظيمية المعقدة من خلال تجميع المعلومات من مواقع الويب الحكومية والتعليقات القانونية وإرشادات الصناعة.

📌 مثال على المطالبة: "لخص المتطلبات الرئيسية لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي عالية المخاطر"

مقارنة الموردين : قم بتقييم الأدوات أو الخدمات المختلفة من خلال جمع ميزاتها وأسعارها وتقييمات المستخدمين لها من جميع أنحاء الويب في استعلام واحد.

📌 مثال على الموجه: "قارن بين الميزات والأسعار وملف تعريف العميل المثالي لـ HubSpot و Salesforce"

🔍 هل تعلم؟ تتوقع Gartner أن 40٪ من تطبيقات المؤسسات ستتميز بوكلاء AI مخصصين للمهام في عام 2026، بزيادة عن أقل من 5٪ في عام 2025. يشير هذا التبني السريع إلى تحول جذري في كيفية إجراء الفرق للبحث وتنفيذ سير العمل.

قيود You.com AI للبحث

إذا كنت تستخدم أي أداة ذكاء اصطناعي دون فهم نقاط ضعفها، فإنك تخاطر بالحصول على عمل غير دقيق أو غير مكتمل. إذا كنت تثق في نتيجة تستند إلى مصدر غير موثوق، فإنك تخاطر باتخاذ قرارات سيئة. معرفة القيود تساعدك على استخدام الأداة بشكل أكثر فعالية. 👀

تختلف موثوقية المصادر: يستقي الذكاء الاصطناعي المعلومات من شبكة الإنترنت المفتوحة، وليست جميع المصادر متساوية. قد يستشهد بمدونة عشوائية بنفس وزن دراسة تمت مراجعتها من قبل الأقران، لذلك لا يزال عليك القيام بمهمة التحقق من جودة المصدر.

ثغرات المحتوى المحجوب: لا يمكن للذكاء الاصطناعي تجاوز الحواجز المحجوبة. وهذا يعني أن بحثك سيفقد رؤى من المجلات الأكاديمية والمنشورات الإخبارية المتميزة والمحتويات المحجوبة الأخرى، مما قد يشكل ثغرة كبيرة في البحث المتعمق.

قيود الحداثة: على الرغم من أنه على الرغم من أنه يبحث في الوقت الفعلي ، إلا أن أحدث المحتوى على الويب قد لا يتم فهرسته واكتشافه على الفور. بالنسبة للأخبار العاجلة، قد لا تزال بحاجة إلى الذهاب مباشرة إلى وسائل الإعلام.

حساسية الموجهات: تعتمد جودة النتائج بشكل كبير على جودة المدخلات. غالبًا ما تؤدي الاستعلامات السيئة الصياغة إلى نتائج عامة وغير مفيدة، مما يتطلب منك قضاء المزيد من الوقت في إعادة إجراء عمليات البحث، ويشير تعتمد جودة النتائج بشكل كبير على جودة المدخلات. غالبًا ما تؤدي الاستعلامات السيئة الصياغة إلى نتائج عامة وغير مفيدة، مما يتطلب منك قضاء المزيد من الوقت في إعادة إجراء عمليات البحث، ويشير 74% من الموظفين إلى عواقب سلبية ناتجة عن نتائج الذكاء الاصطناعي منخفضة الجودة.

لا يوجد تكامل لسير العمل: هذا أمر مهم. تظل نتائج بحثك محصورة داخل واجهة You.com. لا توجد طريقة أصلية لتحويل البحث إلى هذا أمر مهم. تظل نتائج بحثك محصورة داخل واجهة You.com. لا توجد طريقة أصلية لتحويل البحث إلى رؤى قابلة للتنفيذ ، أو تعيين متابعات لأعضاء الفريق، أو ربط نتائجك بمشروع جاري.

تحديات قابلية التكرار: إذا قمت بتشغيل نفس الاستعلام في وقتين مختلفين، فقد تحصل على إجابتين مختلفتين. وذلك لأن محتوى الويب الذي يتم سحبه منه يتغير باستمرار، مما قد يمثل مشكلة للبحث الذي يتطلب إذا قمت بتشغيل نفس الاستعلام في وقتين مختلفين، فقد تحصل على إجابتين مختلفتين. وذلك لأن محتوى الويب الذي يتم سحبه منه يتغير باستمرار، مما قد يمثل مشكلة للبحث الذي يتطلب نتائج مستقرة وقابلة للتكرار

يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الفرق في تحويل البحث إلى عمل. غالبًا ما تقصر أدوات البحث المستقلة في هذا المجال.

📮 ClickUp Insight: 92٪ من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان القرارات المهمة المنتشرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في الضوضاء الرقمية. مع إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لن تقلق أبدًا بشأن هذا الأمر. أنشئ مهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات والبريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

أين تفشل أبحاث الذكاء الاصطناعي (وكيف يعالجها ClickUp)

تساعدك You.com AI في الحصول على الإجابات بشكل أسرع. لكن معظم الفرق لا تزال تضيع الوقت بعد كتابة الملخص، عندما يتعين نقل الرؤى إلى المهام والمالكين والجداول الزمنية. يوضح هذا الجدول نقاط الفشل الأكثر شيوعًا في "البحث إلى التنفيذ" وكيفية قيام ClickUp بسد هذه الفجوة بالضبط.

حيث يتعطل البحث كيف يعالج ClickUp هذه المشكلة تظهر النتائج في أداة منفصلة قم بتخزينها في ClickUp Docs بجوار المشروع يؤدي النسخ/اللصق إلى فقدان السياق والمصادر استخدم Docs-to-Tasks حتى ترتبط المهام بالوثيقة كل شيء يبدو بنفس القدر من الأهمية أضف حقول مخصصة مثل مستوى الثقة والفئة المتابعات تنسى قم بتشغيل الأتمتة لتعيين المهام وتحديث الحالة وإرسال الإخطارات. لا يمكن للفرق رؤية ما تغير في البحث تتبع التقدم في لوحات المعلومات

كيفية إدخال You.com AI Research في سير عملك باستخدام ClickUp

لقد أجريت البحث، ولديك مجموعة من النصوص المركبة. الفجوة بين البحث والتنفيذ هي المكان الذي تضيع فيه الإنتاجية بسبب توسع السياق — عندما تتناثر المعلومات عبر أدوات غير متصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة ساعات في البحث عما يحتاجون إليه. توجد نتائجك في مكان واحد، ومهامك في مكان آخر، ويبقى فريقك يتساءل عما يجب فعله بعد ذلك.

سد الفجوة بين البحث والتنفيذ باستخدام مساحة عمل متقاربة مثل ClickUp. فهي تسمح بنقل نتائج You.com AI مباشرة إلى العمل اليومي لفريقك.

أنشئ مستودعًا حيًا للبحث باستخدام ClickUp Docs

حافظ على تنظيم أبحاثك وإمكانية الوصول إليها عن طريق نقل النتائج مباشرة إلى ClickUp Docs. وهذا يخلق مستودعًا حيًا للأبحاث يوجد جنبًا إلى جنب مع المشاريع التي يغذيها.

قم بتركيز البحث والسباقات والتوثيق باستخدام ClickUp Docs

📹 للاطلاع على الوثائق المدعومة بالذكاء الاصطناعي أثناء العمل، شاهد هذا العرض السريع الذي يوضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تبسيط سير عمل الوثائق وتحسين التعاون.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك:

نظم كل شيء: قم بترتيب الصفحات وإضافة صور الغلاف واستخدم التنسيق الغني لتنظيم أبحاثك بطريقة منطقية.

حافظ على الاتصال: أضف مستندك إلى مساحة أو مجلد أو قائمة معينة في التسلسل الهرمي لمساحة العمل الخاصة بك، مما يضمن أن فريقك يمكنه العثور على المعلومات المهمة بسرعة.

تعاون في الوقت الفعلي: قم بتمييز زملائك في الفريق، واترك تعليقات، واعمل معهم على نفس المستند دون مغادرة ClickUp.

حوّل الأفكار إلى مهام باستخدام ClickUp Docs-to-Tasks

أكثر ما يثير الإحباط في البحث هو تحويل نتائجك يدويًا إلى قائمة مهام. تقوم بنسخ فكرة ما، ثم تنتقل إلى أداة إدارة سير العمل، وتقوم بإنشاء مهمة جديدة، وتلصق النص، ثم تحاول تذكر السياق الأصلي.

يلغي ClickUp هذا التضارب بفضل وظيفة Docs-to-Tasks. ما عليك سوى تمييز أي نص داخل ClickUp Doc — نتيجة رئيسية أو سؤال أو عنصر متابعة — واستخدام شريط الأدوات لتحويله إلى مهمة على الفور. يتم ربط المهمة الجديدة تلقائيًا بالوثيقة المصدرية، بحيث لا تضيع أبدًا الأسباب الكامنة وراء العمل.

يمكنك الوصول إلى كل شيء في مكان واحد من خلال ربط Docs والمهام معًا.

أضف بنية مع حقول ClickUp المخصصة

توقف عن التعامل مع جميع الأبحاث على أنها متساوية. تتيح لك الحقول المخصصة في ClickUp تصنيف نتائجك وجعلها قابلة للتصفية بسهولة، مما يضفي هيكلية على ما قد يصبح مجموعة هائلة من المعلومات.

تُستخدم إعدادات الحقول المخصصة في ClickUp لتصنيف نتائج البحث وتصفيتها.

حقل منسدل لـ "مستوى الثقة" مع خيارات مثل عالي ومتوسط ويحتاج إلى التحقق

حقل تسمية لـ "فئة الموضوع" لتمييز البحث حسب الموضوع، مثل المعلومات التنافسية أو اتجاهات السوق

حقل نص لـ "النقاط الرئيسية" لتلخيص النقطة الأكثر أهمية في كل نتيجة

أتمتة سير عمل البحث باستخدام ClickUp Automations

وفر الوقت وتخلص من الأعمال الإدارية المتكررة باستخدام ClickUp Automations. مع تزايد حجم البحث، تصبح إدارة المهام يدويًا غير مستدامة. تضمن الأتمتة وصول المعلومات إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة.

واجهة ClickUp Automations لأتمتة مهام التعيينات والإشعارات وسير العمل

تتكون الأتمتة من مشغل، وشرط اختياري، وإجراء. على سبيل المثال، يمكنك إعداد أتمتة تنص على: "عند إنشاء مهمة في قائمة "صندوق الوارد للبحث" (المشغل)، وتعيين الحقل المخصص "مستوى الثقة" على "عالي" (الشرط)، قم بتغيير الحالة إلى "جاهز للمراجعة" وقم بتعيينها إلى رئيس الفريق (الإجراء)."

هذا النوع من التوجيه الذكي يعني أن الرؤى عالية القيمة لا تظل أبدًا في قائمة المهام المتأخرة. يتم إعطاء الأولوية تلقائيًا للبحوث الأكثر أهمية، بينما يمكن وضع النتائج الأقل موثوقية في قائمة الانتظار للتحقق منها. تشير الفرق التي تستخدم أتمتة إدارة المشاريع إلى توفير كبير في الوقت المخصص للمهام الإدارية، مما يوفر سعة أكبر للتحليلات عالية القيمة.

✨ نتائج حقيقية: تستعيد الفرق أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp - أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص - من خلال القضاء على عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر.

مع تزايد حجم البحث، يجعل Super Agents هذا الإشراف استباقيًا. بدلاً من الاعتماد على شخص ما لملاحظة عدم اتخاذ إجراء بشأن رؤية أساسية، يمكن لـ Super Agents مراقبة سير العمل القائم على البحث، وإظهار المتابعات المتوقفة، وتصعيد النتائج ذات الأولوية العالية تلقائيًا، حتى لا تختفي الأعمال المهمة بعد كتابة الملخص.

مع تزايد حجم البحث، يجعل Super Agents هذا الإشراف استباقيًا. بدلاً من الاعتماد على شخص ما لملاحظة عدم اتخاذ إجراء بشأن رؤية أساسية، يمكن لـ Super Agents مراقبة سير العمل القائم على البحث، وكشف المتابعات المتوقفة، وتصعيد النتائج ذات الأولوية العالية تلقائيًا، حتى لا تختفي الأعمال المهمة بعد كتابة الملخص.

يعمل وكيل "Follow-Up on Everything" في ClickUp كرئيس شخصي للموظفين، حيث يتتبع الأعمال المفوضة، ويحدد العناصر المتأخرة أو المعرضة للخطر، ويقوم بصياغة رسائل المتابعة للحفاظ على تقدم المشاريع.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاث السوق

استخدم ClickUp Brain لتوسيع نطاق بحثك

اربط الأبحاث الخارجية بمعرفتك الداخلية باستخدام ClickUp Brain. إنه مساعد ذكاء اصطناعي موجود داخل مساحة عملك ويفهم سياق عمل فريقك. بعد لصق نتائج You.com في ClickUp Doc، يمكنك @mention Brain في تعليق وطرح أسئلة مثل:

عملية أبحاث السوق باستخدام ClickUp Brain

"بناءً على هذا البحث، لخص أي مشاريع ذات صلة عملنا عليها خلال العام الماضي"

"ابحث عن جميع المستندات الداخلية التي تذكر منافسنا الرئيسي، 'Acme Corp'".

"قم بصياغة قائمة بالإجراءات التي يجب اتخاذها لفريق المنتج بناءً على هذه النتائج"

بحث الويب بالذكاء الاصطناعي في ClickUp يعرض سير عمل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل ClickUp

هذا المزيج من البحث الخارجي باستخدام الذكاء الاصطناعي والمساعد الداخلي المدرك للذكاء الاصطناعي يزيل التوتر بين الاكتشاف والتنفيذ. لا تضيع رؤيتك في الترجمة؛ بل تصبح وقودًا لعمل أكثر ذكاءً وسرعة.

باستخدام ClickUp BrainGPT، يمكن للفرق أيضًا التقاط رؤى البحث فور ظهورها. باستخدام Talk-to-Text على سطح المكتب، يمكنك التحدث بصوت عالٍ عن استنتاج أو قرار ما وتحويله على الفور إلى ملاحظات منظمة أو عناصر عمل داخل مساحة العمل الخاصة بك، دون فقدان الزخم أو تبديل الأدوات.

باستخدام ClickUp BrainGPT، يمكن للفرق أيضًا التقاط رؤى البحث فور ظهورها. باستخدام Talk-to-Text على سطح المكتب، يمكنك التحدث بصوت عالٍ عن استنتاج أو قرار وتحويله على الفور إلى ملاحظات منظمة أو عناصر عمل داخل مساحة العمل الخاصة بك، دون فقدان الزخم أو تبديل الأدوات.

ClickUp Brain GPT مع البحث بالذكاء الاصطناعي

ابحث في نظامك البيئي بأكمله باستخدام Enterprise Search

نادرًا ما يكون البحث معزولًا. قد تحتاج إلى دمج الرؤى التي تجمعها من You.com AI مع البيانات من CRM أو المستندات من Google Drive أو المحادثات من Slack. تتيح لك ميزة Enterprise Search من ClickUp إجراء استعلامات عبر جميع أدواتك المتكاملة من واجهة واحدة.

ابحث عن أي شيء في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام Enterprise Search

بدلاً من فتح علامات تبويب متعددة وإجراء عمليات بحث منفصلة في كل نظام، يجمع Enterprise Search كل شيء معًا. اطرح سؤالاً بلغة طبيعية، وسيعرض ClickUp النتائج ذات الصلة من جميع أنحاء نظام العمل الخاص بك. يعالج هذا النهج الموحد بشكل مباشر انتشار الذكاء الاصطناعي الذي يحدث عندما تستخدم الفرق أدوات متعددة غير متصلة، لكل منها وظيفة البحث الخاصة بها ونافذة السياق.

التأثير العملي كبير. عند التحضير لاجتماع مع العميل، يمكنك البحث عن جميع الأبحاث ذات الصلة والاتصالات السابقة ووثائق المشروع في استعلام واحد. عند ضم عضو جديد إلى الفريق، يمكنك عرض جميع المعرفة المؤسسية المتعلقة بمجال تخصصه. يمكن أن يؤدي القضاء على تجزئة البحث وحده إلى توفير ساعات كل أسبوع.

تصور تأثير البحث باستخدام لوحات معلومات ClickUp

لفهم كيفية ترجمة البحث إلى نتائج تجارية، يلزم توفر الرؤية عبر سير العمل بأكمله. توفر لوحات معلومات ClickUp تصورًا في الوقت الفعلي لمسار البحث، بدءًا من النتائج الأولية وحتى العناصر المكتملة.

تصور وتحليل اتجاهات المشاعر وحجم الإشارات وأوقات الاستجابة في الوقت الفعلي على لوحات معلومات ClickUp.

حوّل البحث إلى نتائج

يحول You.com AI عملية البحث المملة إلى عملية توليف مركزة وفعالة. فهو يرشح الويب المفتوح لتقديم إجابات واضحة ومستشهد بها، بحيث تقضي وقتًا أقل في البحث ووقتًا أطول في التفكير.

لكن جمع المعلومات لا يكون مهمًا إلا عندما يؤدي إلى اتخاذ إجراء.

التحدي المستمر الذي تواجهه أدوات البحث المستقلة ليس قدرتها، بل عزلتها. يجب نقل الأبحاث التي يتم إجراؤها في نظام ما يدويًا إلى نظام آخر لتنفيذها. تؤدي هذه الفجوة إلى فقدان الأفكار أو إساءة تفسيرها أو نسيانها ببساطة. تتفوق الفرق التي تسد هذه الفجوة من خلال ربط البحث مباشرة بتنفيذ سير العمل باستمرار على تلك التي تعامل البحث كنشاط منفصل.

للفرق المستعدة لسد الفجوة بين البحث والنتائج، يوفر ClickUp مساحة عمل موحدة حيث يتصل البحث الخارجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بسلاسة بالمعرفة الداخلية وإدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق. لا مزيد من النسخ واللصق بين الأنظمة. لا مزيد من فقدان السياق في الترجمة. مجرد مسار مباشر من الرؤية إلى النتيجة.

ابدأ مجانًا مع ClickUp وقم بإنشاء مساحة عمل حيث تحقق أبحاثك نتائج حقيقية.

الأسئلة المتداولة

يقدم You.com مستويات متعددة توفر الوصول إلى ميزات البحث والبحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع خطط متميزة تفتح إمكانيات متقدمة. للحصول على إمكانيات أكثر تقدمًا، مثل الاستعلامات غير المحدودة مع نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة، تتوفر خيارات خطط إضافية.

كيف يقارن You.com AI بـ Google في البحث؟ الفرق الرئيسي هو النتيجة. يقدم لك Google قائمة بالروابط التي عليك مراجعتها وتوليفها بنفسك، بينما يقوم You.com AI بالتوليف نيابة عنك، ويقدم إجابة مباشرة مع اقتباسات من مصادر متعددة.

لا يحتوي You.com AI على ميزة تصدير أصلية، ولكن يمكنك بسهولة نسخ النص المركب ولصقه في أي تطبيق آخر. بالنسبة للفرق، فإن أفضل ممارسة هي لصقه في مساحة عمل تعاونية مثل ClickUp Docs للحفاظ على ارتباط النتائج بالمهام القابلة للتنفيذ.