أفضل 10 قوالب لمخططات المقارنة في Excel، وجداول البيانات، و؛ ClickUp

تواجه الشركات مئات القرارات التي يمكن أن تشكل مستقبلها المالي يوميًا. فعدد القرارات التي يجب عليهم اتخاذها لا حصر له تقريباً، بدءاً من اختيار الأداة التي يجب شراؤها إلى الميزات التي يجب تطويرها.

ولكن كيف تتأكد من أن هذه القرارات هي القرارات الصحيحة؟ هنا يأتي دور نماذج المخططات البيانية للمقارنة.

تعد مخططات المقارنة طريقة رائعة لمقارنة المنتجات والخدمات والميزات المختلفة جنبًا إلى جنب. باستخدام قالب مخطط المقارنة الصحيح، يمكنك مقارنة الخيارات المختلفة بسرعة وسهولة والعثور على أفضل الحلول لك ولعملك.

ستلقي هذه المقالة نظرة على 10 من أفضل قوالب مخططات المقارنة المتاحة اليوم. من قالب مصفوفة المقارنة من ClickUp إلى جدول بيانات مقارنة الوكالات في جداول بيانات جداول بيانات Google Sheets، هناك شيء ما هنا يصلح لأي موقف تقريبًا.

لذا، إذا كنت تتطلع إلى اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع، تابع القراءة لمعرفة المزيد عن هذه الأدوات المذهلة!

ما هو قالب مخطط المقارنة؟

قالب مخطط المقارنة هو أداة يمكن للشركات استخدامها لمقارنة مجموعة من الأشياء المتشابهة. على سبيل المثال، قد ترغب شركة ما في استخدام هذه القوالب لمقارنة خيارات البرامج المختلفة، أو مقارنات الميزات، أو حتى كيفية تكديس المنافسين المختلفين ضد بعضهم البعض.

ليس من الضروري أن يكون الهدف من هذه القوالب اتخاذ القرارات نيابةً عنك (ستظل بحاجة إلى خبرتك الخاصة لذلك). ولكن بدلاً من ذلك، فهي موجودة للمساعدة في وضع كل خيار بحيث تصبح الاختلافات والتشابهات أكثر وضوحاً ووضوحاً.

ما الذي يجعل قالب صانع مخطط المقارنة جيداً؟

لا يوجد نموذج واحد مثالي قالب المقارنة المتاحة للشركات. لكل منها إيجابيات وسلبيات التي ستتيح لك مقارنة الجوانب المختلفة لعملك بشكل أفضل.

ومع ذلك، هناك بعض السمات التي يجب البحث عنها عند العثور على القالب المناسب. أي قالب تختاره يجب أن يكون

سهل التعديل : يجب أن يكون القالب سهل التحديث مع تغير مقارناتك.

: يجب أن يكون القالب سهل التحديث مع تغير مقارناتك. ممتعًا بصريًا : التأكد من تقديم البيانات بطريقة مرئية يسهل عليك فهم خياراتك بسرعة.

: التأكد من تقديم البيانات بطريقة مرئية يسهل عليك فهم خياراتك بسرعة. مفصّل: وجود معلومات كافية في كل صف أو عمود لمقارنة كل عنصر بدقة دون البحث في مكان آخر.

إذا كان القالب الخاص بك يحدد كل هذه المربعات، فأنت في بداية رائعة لإيجاد الخيار المناسب لك.

أفضل 10 قوالب لمخطط المقارنة

قالب مخطط المقارنة الصحيح هو أداة لا تقدر بثمن لأي عمل تجاري. سيتناول هذا القسم 10 من أفضل قوالب مخططات المقارنة التي يجب أن تفكر في استخدامها في عملياتك اليومية.

1. قالب مخطط المقارنة ClickUp

قالب مخطط مقارنة ClickUp البياني

إن قالب مصفوفة مقارنة ClickUp هو أحد أكثر قوالب المقارنة قوةً وشعبيةً على ClickUp. يعمل هذا القالب بشكل جيد للغاية لأنه يمكن تطبيقه في أي موقف تقريبًا.

يظل القالب مرنًا لأنه يأتي قياسيًا مع ثمانية حقول مخصصة تتيح لك مقارنة خيارات متعددة بسهولة. تتضمن هذه الحقول:

خدمة العملاء

الموقع

القائمة

الأجواء

الموقع الإلكتروني

القرب

السعر

رقم الاتصال

بالإضافة إلى ذلك، إذا شعرت أن واحدًا أو أكثر من هذه الحقول لا يناسبك، يمكنك دائمًا تبديلها بشيء أكثر قابلية للتطبيق.

بمجرد حصولك على القالب الذي يعجبك، ما عليك سوى إدخال البيانات، ويمكنك أن ترى مقارنة بين خياراتك جنباً إلى جنب في شكل مخطط أو قائمة. يمكنك حتى تضمين صور لتوضيح ماهية كل خيار ولماذا قد يكون الأفضل بالنسبة لك.

إذا كنت تبحث عن نموذج مقارنة شامل رائع، قم بتنزيل هذا الخيار اليوم.

2. قالب مخطط مقارنة برامج ClickUp

قالب الرسم البياني لمقارنة برامج ClickUp

لتحقيق النجاح، تحتاج كل شركة حديثة إلى أن يكون لديها أفضل حزمة تقنية ممكنة تحت تصرفها. ومع ذلك، ليس من السهل تحديد البرامج التي ستساعدك على تحقيق النجاح إدارة المشروع الجهود أو خيار تخزين البيانات المناسب لك.

بدلاً من اتباع حدسك فقط، يمكنك استخدام نموذج مقارنة برامج ClickUp لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح.

باستخدام هذا القالب المتخصص، يمكنك مقارنة المنتجات المتشابهة من خلال سرد ميزاتها وتكاليفها الأساسية وتقييمات العملاء وغير ذلك. وهذا يسهل عليك فهم الخيار المناسب تمامًا لاحتياجاتك. لذلك سواء كنت بحاجة إلى شيء لمساعدتك في تخطيط خارطة طريق المنتج أو تنفيذ على ميزانية المشروع, لديك البرنامج المناسب الذي يدعمك.

إذا كنت تواجه صعوبة في اختيار الأدوات المناسبة لعملك، فإن هذا النموذج هو الخيار الأمثل لإضافته إلى ترسانتك.

3. قالب لوحة مقارنة برامج ClickUp

قالب قالب لوحة مقارنة البرامج ClickUp

على غرار المدخل أعلاه، فإن قالب لوحة مقارنة برامج ClickUp مصمم لمساعدتك في اختيار البرنامج المناسب لعملك.

والفرق الرئيسي بين هذين العرضين هو أن هذا العرض موجه في عرض اللوحة، بينما الآخر في عرض القائمة. هذا يعني أنه عند إدخال بياناتك، ستتمكن من رؤية العناصر التي تقارنها عبر جزء واحد بدلاً من التمرير لأسفل الصفحة.

هذا التنسيق يناسب الصور بشكل لا يصدق. يمكنك الاستفادة من ذلك عن طريق تحميل لقطات شاشة لواجهة المستخدم لكل برنامج بحيث يمكنك التفكير في شيء غير ملموس مثل تجربة المستخدم عند اتخاذ قرارك.

قالب مخطط مقارنة المنتجات قابل للتخصيص بالكامل، لذا يمكنك إضافة أو إزالة أي حقول مخصصة تحتاج إليها. بالإضافة إلى ذلك، إذا غيرت رأيك وقررت أن طريقة عرض القائمة أفضل، يمكنك دائمًا إضافة طريقة عرض جديدة دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات.

4. قالب ورقة مقارنة أسعار برامج ClickUp Software Comparison Sheet

قالب ورقة مقارنة تسعير برامج ClickUp

عندما يتعلق الأمر بشراء البرامج، فإن القليل جداً من الأمور أكثر أهمية من السعر. بالإضافة إلى ذلك، مع كل هذه المستويات المربكة وخيارات التسعير المربكة، قد يكون من الصعب معرفة الأداة التي تقدم لك أفضل قيمة مقابل المال.

حسناً، لا تقلق بعد الآن. قالب مقارنة أسعار ClickUp لمقارنة الأسعار موجود هنا لإزالة الغموض عن خيارات التسعير، حتى تحصل على أفضل النتائج مقابل أموالك.

في هذا القالب، يمكنك مقارنة ما يلي:

الأسعار الأساسية

تكلفة التركيب

تكلفة خدمات الدعم

تكلفة المكونات الإضافية

التخصيصات المحتملة

إجمالي الأسعار

بهذه الطريقة، أنت متأكد من أنك تعرف ما تدفعه بالفعل.

باستخدام نموذج مقارنة الأسعار هذا، يمكن للشركة مقارنة خيارات برامج متعددة لتحديد الخيار الأفضل. على سبيل المثال، قد يكون للأداة (أ) سعر أساسي أعلى من الأداة (ب)، ولكن بعد كل الإضافات، قد تكلفك في الواقع أقل بعد عام من التشغيل.

ومع ذلك، لم تكن لتعرف ذلك أبدًا إذا لم يكن لديك طريقة لوضع جميع التكاليف فعليًا ومعرفة كيفية تكديسها مقابل الخيارات الأخرى.

هل أنت مستعد لمعرفة التكلفة الفعلية للبرامج التي ستكلفك أخيرًا؟ قم بتنزيل نموذج مقارنة أسعار البرامج لمعرفة ذلك.

تفقد هذه النماذج متطلبات تجميع القوالب !

5. تحليل السوق المقارن لـ ClickUp

تحليل السوق المقارن لـ ClickUp

يساعد تحليل السوق المقارن (CMA) الأشخاص على اتخاذ قرار بشأن سعر المنزل أو العقارات الأخرى. فهو يأخذ في الاعتبار عوامل مثل المنازل المماثلة القريبة وتفاصيل المنزل وحالة السوق لتقدير السعر المناسب.

إذا كنت بحاجة إلى إنشاء CMA ذو مظهر احترافي, قالب تحليل السوق المقارن الخاص ب ClickUp يجعل هذه العملية أبسط بكثير.

تم تصميم هذا القالب للاستخدام الخارجي، لذلك إذا كنت بحاجة إلى إنشاء تحليل سوق مقارن لعميل، فما عليك سوى ملء التفاصيل حيثما طُلب منك ذلك.

يأتي قالبنا مع أربعة أقسام أساسية:

نظرة عامة على السوق : ظروف السوق الحالية لأسعار المنازل في تلك المنطقة.

: ظروف السوق الحالية لأسعار المنازل في تلك المنطقة. النطاق : ما تخطط لتحليله في هذا المستند.

: ما تخطط لتحليله في هذا المستند. ملخص التحليل : حيث تقوم بإدخال بيانات حول المنزل، مثل الحجم والسعر والميزات.

: حيث تقوم بإدخال بيانات حول المنزل، مثل الحجم والسعر والميزات. النتائج والتوصيات: توصياتك وآراؤك المهنية في ضوء التحليل الذي قمت به.

قد لا يحتاج معظم الناس إلى CMA في كثير من الأحيان. ومع ذلك، إذا كنت في مجال عمل يتطلب ذلك، فسيكون هذا النموذج وسيلة مثالية لك لتوفير الوقت والطاقة.

6. انقر فوق قالب دفتر الأستاذ العام

قالب دفتر الأستاذ العام ClickUp

A قالب دفتر الأستاذ العام هو أداة يمكن للشركات استخدامها لتتبع الأموال. يساعد القالب في حساب مقدار الأموال الواردة والصادرة من وإلى الشركة، وما تملكه الشركة وما تدين به، وغيرها من المعلومات المالية المهمة.

إنه بمثابة دفتر شيكات للشركة للتأكد من أن كل شيء مضاف.

لا يقتصر الأمر على انقر فوق قالب دفتر الأستاذ العام يساعدك على تتبع المعلومات المالية، ولكن يمكنك استخدامه لمقارنة المعلومات والعثور على رؤى قابلة للتنفيذ.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في مقارنة حالتك المالية الحالية بالحالة المالية للشهر السابق، يمكنك عرض هذه المعلومات بسرعة لمعرفة أين تأتي الأموال وأين تذهب. يمكنك أيضاً استخدام هذا القالب للبحث عن التناقضات واكتشاف المشاكل المحتملة قبل أن تتفاقم.

بالإضافة إلى ذلك، بما أن كل هذه المعلومات موجودة في مكان واحد، فإنه يسهل عليك القيام بالمهام المالية الأساسية مثل الضرائب وكشوف الرواتب وغير ذلك الكثير.

حان الوقت للتحكم في الشؤون المالية لشركتك. ابدأ بذلك اليوم مع قالب دفتر الأستاذ العام الخاص بنا.

7. قالب التحليل التنافسي ClickUp

قالب التحليل التنافسي ClickUp

سواء كنت تقتحم مجالًا جديدًا أو تتطلع فقط إلى مراقبة مجالك الحالي، فإن معرفة ما يفعله المنافسون مفيد دائمًا.

أفضل طريقة لمقارنة المنافسين هي قالب التحليل التنافسي من ClickUp .

يتيح لك هذا القالب تقييم المنافسة بسرعة من خلال نظامه الرباعي الفريد من نوعه. عيّن كل ربع من الأرباع لتصنيف مقاييس محددة مثل التواجد في السوق أو المشتركين النشطين، ثم ارسم منافسيك مقابل بعضهم البعض.

لا يجعل هذا النظام الرباعي المرئي من السهل معرفة من يقع في هذا المجال فحسب، بل يتيح لك أيضًا إضافة منافسين جدد عند ظهورهم. بالإضافة إلى ذلك، من السهل تحديثه مع تغير المنافسين وتطورهم.

لذا، لا تدع منافسيك يفاجئونك على حين غرة. استخدم قالب التحليل التنافسي الخاص بنا لفهم من تواجهه والعثور على ميزة تسمح لك بالتغلب عليه.

8. قالب تحليل تكلفة وفوائد النقر

قالب تحليل تكلفة وفوائد النقر فوق

كل قرار تتخذه كشركة سيكون له إيجابياته وسلبياته. ويُعد تحليل التكلفة والعائد إحدى طرق تقييم الاستثمارات المحتملة وموازنة المخاطر مقابل المكافأة.

القيام بـ تحليل التكلفة والعائد مهم لأنه يساعدك على تحديد ما إذا كان هناك شيء ما يستحق القيام به بالفعل. فهو ينظر إلى تكلفة القيام بشيء ما ويقارنها بمدى جودة النتائج. بهذه الطريقة، يمكنك أن تقرر ما هي خطط المشروع الأنسب لعملك

إن قالب تحليل تكلفة وفوائد النقر مصمم لجعل هذه العملية تعاونية قدر الإمكان.

يساعدك قالب السبورة البيضاء الخاص بنا على إعداد جدول مقارنة التكلفة والفائدة الذي يأتي منسقًا بأربعة أرباع:

التكلفة العالية

منخفضة التكلفة

فائدة عالية

فائدة منخفضة

يمكن لفريقك بعد ذلك استخدام هذا المخطط لتبادل الأفكار وتصنيفها.

على سبيل المثال، قد ترغب شركتك في توسيع قائمة الميزات الخاصة بها، ولكن فريق منتجك لديه نطاق محدود. بدلاً من الاعتماد على شخص واحد ليقرر أيهما أفضل، يمكنك استخدام قالب السبورة البيضاء هذا والعصف الذهني مع فريق المنتج الخاص بك. يمكن لكل عضو من أعضاء الفريق عرض الأفكار، ومن ثم يمكن للمجموعة بأكملها رسمها على قالب تحليل التكلفة والفائدة لمعرفة أي منها لديه القدرة على المضي قدماً.

تحليل التكلفة والعائد هو شيء يجب أن تقوم به كل شركة، ولكنه ليس الطريقة الوحيدة للتوصل إلى القرار الصحيح. اطلع على دليلنا لـ تحليل SWOT و قوالب تحليل الفجوات لمزيد من الطرق لتقييم المشاكل وتحديد الحلول.

9. قالب ورقة مقارنة جداول بيانات جوجل

عبر كوكب أرجون

إذا كنت معتادًا على استخدام جداول بيانات جوجل، فإن جوجل جدول بيانات مقارنة الوكالات سيبدو مألوفاً على الفور.

تم إنشاء هذا القالب باستخدام أداة إنشاء جداول البيانات الشهيرة من Google، ويتيح لك هذا القالب المقارنة بسهولة بين الوكالات المختلفة والخدمات التي تقدمها. كل ما عليك القيام به هو ملء كل عمود وصف، وستحصل على مقارنة بين الخيارات المتاحة لك جنباً إلى جنب.

سيكون هذا القالب مفيداً للفرق التي تتطلع حالياً إلى منح عقد لشيء مثل إنشاء المحتوى أو تطوير الويب. وكذلك مع القليل من العمل، يمكن تكييفه ليناسب حالات استخدام أخرى أيضاً.

على عكس بعض القوالب الأخرى، لا يأتي هذا القالب بمناظر متعددة. ومع ذلك، لا يزال خيارًا رائعًا إذا كنت تحتاج فقط إلى مقارنة جداول بيانات قياسية بتنسيق مألوف مثل جداول البيانات.

تنزيل هذا القالب

جداول بيانات جوجل أداة رائعة، لكنها قد لا تكون مناسبة للجميع. ألقِ نظرة على هذه بدائل جداول بيانات جوجل لمعرفة ما إذا كان هناك شيء آخر أكثر سرعة بالنسبة لك.

10. قوالب مخطط مقارنة إكسل البياني

عبر مايكروسوفت

أخيراً، هناك الكثير من قوالب المقارنة الرائعة لمايكروسوفت إكسل.

لا يزال Excel أحد أكثر البرامج شيوعاً، ولسبب وجيه. تتضمن مكتبة القوالب في Excel جميع أنواع جداول البيانات المنسقة مسبقاً والتي تتيح لك المقارنة بين أي شيء بسرعة، بدءاً من المدرسة التي تختارها إلى الميزانيات الشخصية.

أحد العيوب في قوالب Excel هو أن معظمها يبدو محصورًا للغاية. إذا كنت تبحث عن قالب لمقارنة ميزانية الزفاف، فيمكن أن تساعدك هذه القوالب. لكن تكييف أحد هذه القوالب مع احتياجاتك قد يكون عملاً أكثر مما يستحق.

إذا كنت عازماً على استخدام برنامج Excel لتلبية احتياجات المقارنة الخاصة بك، فقد يكون إنشاء قالب خاص بك هو أفضل طريقة للذهاب.

لست متأكدًا مما إذا كان Excel هو النظام الأساسي المناسب لك؟ اطلع على قائمتنا لأفضل بدائل Excel لمعرفة ما إذا كانت هناك خيارات أخرى تناسبك بشكل أفضل.

أفضل قوالب تقارير المقارنة المجانية لشركتك ## أفضل قوالب تقارير المقارنة المجانية لشركتك

بغض النظر عن نوع العمل الذي تقوم به، يمكن لقالب المقارنة الصحيح أن مساعدتك في عملية اتخاذ القرار وتوفر لك الوقت. لهذا السبب لدى ClickUp آلاف القوالب للاختيار من بينها حتى تتمكن الشركات من جميع الأحجام من العثور على أداة تناسبها.

وسواء كان الأمر يتعلق بمقارنة البرامج أو إجراء تحليل للتكاليف والفوائد، فهناك قالب لمساعدتك في إنجاز المهمة. إذا رأيت شيئاً في هذه المقالة يمكن أن يساعد شركتك، فلا تتردد في استخدامه. التسجيل في ClickUp مجاني تمامًا، حتى تتمكن من البدء في حل المشاكل الأكثر إلحاحًا في عملك على الفور.