ما هو البحث العميق؟ دليل البحث المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

الفرق غارقة في المعلومات. يتنقل الموظف المعرفي العادي بين التطبيقات ما يقرب من 1200 مرة في اليوم.

وهذا يعني قضاء ما يقرب من 50 دقيقة إلى 1. 8 ساعة كل يوم في البحث عن إجابات عبر المستندات والمحادثات وقواعد البيانات.

هل ترى المشكلة؟ المعرفة الهامة موزعة على أنظمة لا تتواصل مع بعضها البعض. البحث التقليدي لا يمكنه ربط النقاط. فهو يبحث عن الكلمات المطابقة ويعرض قائمة بالروابط.

أدخل: البحث العميق. إنه يفهم المقصود من سؤالك، ويربط المفاهيم ذات الصلة في عملك، ويقدم إجابات واضحة وقابلة للتنفيذ.

فيما يلي، نعرض لك ما هو البحث العميق، وكيف يغير طريقة عثور الفرق على المعلومات، وكيف يساعدك على قضاء وقت أقل في البحث ووقت أطول في المضي قدماً في العمل.

ما هو البحث العميق؟

البحث العميق هو نهج بحث مؤسسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم محركات بحث LLM متقدمة ونماذج لغوية كبيرة لفهم المعنى والهدف من وراء السؤال.

لا يقتصر الأمر على مطابقة الكلمات الرئيسية بشكل منفرد. فباستخدام الذكاء الاصطناعي، يفهم السياق والعلاقات والمفاهيم. ثم يستخرج المعلومات ذات الصلة والرؤى الرئيسية من مصادر البيانات المتصلة، مثل مجموعات المستندات الكبيرة.

لفهم أهمية ذلك، من المفيد مقارنة البحث العميق بالبحث التقليدي القائم على الكلمات المفتاحية. فيما يلي الفروق بينهما:

الميزة البحث التقليدي بالكلمات المفتاحية البحث العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي طريقة البحث يطابق الكلمات الرئيسية والعبارات بالضبط يفهم نية البحث والسياق والدلالات النتائج قائمة بالروابط/الملفات التي تظهر فيها الكلمات الرئيسية يجمع الإجابة مع المصادر المقتبسة فهم السياق منخفض. يتم التعامل مع عمليات البحث بشكل منفصل عالية. تفهم المشروع والشخص وسياق المحادثة التعامل مع الغموض سيئ. "Apple" يمكن أن تكون فاكهة أو شركة قوي. يستنتج المعنى من دور المستخدم وأنشطته الأخيرة تعقيد الاستعلام الأفضل للبحث البسيط والواقعي ممتاز في الأسئلة المعقدة والمتعددة الأجزاء التعلم يعرض نفس النتائج لنفس الاستعلام يتحسن مع الاستخدام والتعليقات

يعمل البحث عن الكلمات المفتاحية بشكل جيد إذا كنت تعرف بالضبط ما تبحث عنه، ولكن البحث العميق يعمل عندما لا تعرف ذلك. يوجد هذا الاختلاف لأن معظم أسئلة العمل ليست واضحة أو منفصلة. فهي تبدو مثل:

"ما الذي تقرر بشأن هذا المشروع؟"

"لماذا قمنا بتغيير الجدول الزمني؟"

"ما الذي يعيق هذه المهمة؟"

"هل حلّ أحد هذه المشكلة بالفعل؟"

تتطلب الإجابة على هذه الأسئلة سياقًا وتاريخًا وتفسيرًا، أي بحثًا ذكيًا. يتيح الفهم الدلالي إجراء بحث عميق لربط المناقشات والقرارات والوثائق ذات الصلة، حتى عندما لا تستخدم نفس الكلمات بالضبط.

هذا ما يجعله "عميقًا".

يصبح هذا الاختلاف واضحًا في اللحظة التي تطرح فيها سؤالًا حقيقيًا متعلقًا بالعمل. لذلك، عندما تسأل "ما هو وضع إطلاق Atlas؟"، يستخدم البحث العميق نماذج لغوية كبيرة لفهم ما يلي:

"أطلس" هو اسم مشروع، وليس كتاب خرائط.

"الحالة" تعني على الأرجح المرحلة الحالية والعوائق والمعلم التالي.

توجد الإجابة في المهام والجداول الزمنية والتعليقات الحديثة ووثائق الأهداف.

بدلاً من إرسالك للبحث في مجموعة واسعة من الأدوات، يربط البحث العميق تلك الإشارات في استجابة واحدة قابلة للاستخدام باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم.

⚡أرشيف القوالب: قوالب قاعدة المعرفة المجانية في Word و ClickUp

كيف يعمل البحث العميق

يستوعب البحث العميق كيفية ترابط المهام والوثائق والمحادثات والقرارات. في الممارسة العملية، هذا يعني:

تحليل الأسئلة المعقدة

معظم الأسئلة المتعلقة بالعمل متعددة الطبقات. فهي تحتوي على أهداف متعددة وافتراضات ومتابعات خفية.

عندما تطرح سؤالًا مثل: "لخص التعليقات الواردة من الاختبار التجريبي والأولويات التي نضعها في الإصدار V2"، لا تعتبره ميزة البحث المتعمق عملية بحث واحدة.

يقوم بتقسيم السؤال إلى مكوناته الأساسية، ثم يبحث عن المصادر ذات الصلة، ويستخرج المعلومات الأكثر أهمية باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم:

اعثر على جميع مستندات الملاحظات ونتائج الاستطلاعات والتعليقات ذات الصلة التي تحمل علامة "تجريبي".

حدد الموضوعات الشائعة والمشاعر والتحسينات المقترحة

قارن مع خارطة طريق المنتج V2 وخطط السباق

اجمع بين الاثنين في ملخص لـ "ما سمعناه" و"ما نقوم به".

هذا يوفر الوقت الذي كنت ستقضيه في البحث يدويًا، حتى لو كان لديك سير عمل منظم لإدارة المستندات.

💡 نصيحة احترافية: كن محددًا في استعلامات البحث. بدلاً من "تحديثات المشروع"، اسأل "ما هي العوائق التي أبلغ عنها فريق التصميم هذا الأسبوع؟" كلما زاد السياق، زادت جودة النتائج.

📮 ما يبطئ عمل الفرق ليس العمل نفسه، بل البحث اللامتناهي يقضي الموظفون ما يقرب من 30٪ من يومهم في البحث عبر الأدوات المختلفة. اكتشف كيف يقوم بحث ClickUp BrainGPT للمؤسسات بجمع المعلومات من المهام والمستندات والتعليقات والتطبيقات في مكان واحد، حتى تتمكن الفرق من بدء العمل بشكل أسرع. تجعل ميزة البحث المؤسسي في ClickUp البحث سياقيًا ومترابطًا، مما يغير طريقة تعاون الفرق.

اجمع الإجابات من مختلف المصادر

نادرًا ما يقتصر سياق العمل على مكان واحد. فقد يتوزع قرار واحد على مستند، وتعليق على مهمة، وملخص اجتماع، ورسالة متابعة في الدردشة.

يبحث البحث التقليدي عن كل جزء على حدة ويترك لك مهمة ربط النقاط.

البحث المتعمق يقوم بذلك نيابة عنك. فهو يسترجع المعلومات ذات الصلة من كل مصدر متصل: المستندات والمهام والمحادثات والبريد الإلكتروني وحتى ملفات Google Drive أو OneDrive المرتبطة.

ولا يقتصر الأمر على سرد هذه المصادر فحسب. بل يقرأها ويحدد النقاط الأكثر أهمية ويدمجها في إجابة واحدة متماسكة مكتوبة بلغة واضحة، مع إحالات إلى المحتوى الأصلي للتحقق منه. شاهد سير العمل المتصل أثناء العمل هنا. 👇🏼

🔔 تذكير ودي: البحث العميق يعمل فقط بقدر جودة بياناتك. الوثائق القديمة والمكررة والتنظيم الفوضوي ينتج عنه نتائج فوضوية. التدقيق المنتظم للمحتوى وبرامج إدارة المعرفة المُعدة بشكل صحيح تجعل البحث مفيدًا.

ما الذي يمكنك استخدام البحث العميق من أجله

تعمل أدوات البحث العميق مثل Enterprise AI Search بشكل أفضل عندما لا تكون الإجابة التي تريدها موجودة في ملف واحد، بل متداخلة في نسيج عمل فريقك.

تتضمن بعض حالات استخدام البحث العميق ما يلي 👇

1. تهيئة الموظفين الجدد

غالبًا ما تشعر في الأسابيع الأولى من توليك منصبًا جديدًا بأنك تواجه سيلًا من المعلومات. لا داعي لإعطاء الموظفين الجدد قائمة طويلة من الروابط وتمني أن يتمكنوا من ربط النقاط ببعضها.

يمكنهم طرح أسئلة بحثية بسيطة.

📌 مثال: ما هي أفضل الممارسات لدينا لإجراء اجتماع بدء العمل مع العميل؟

يعمل البحث العميق على توحيد نموذج الاجتماع المعتمد، ويسلط الضوء على أمثلة ناجحة حديثة لبدء الاجتماعات، ويبرز النصائح المستمدة من المناقشات السابقة حول ما نجح بشكل جيد.

🏅 النتيجة؟ يتأقلم أعضاء الفريق الجدد بشكل أسرع لأنهم يتعلمون من النتائج الحقيقية، وليس من الملفات القديمة أو التفسيرات غير المباشرة.

👀 هل تعلم؟ عندما تكون المعرفة موجودة بشكل أساسي في المحادثات بدلاً من الوثائق، تميل المؤسسات إلى تكرار نفس القرارات كل 12 إلى 18 شهرًا مع تغير الفرق.

2. التحضير للمراجعات

قد تتحول مراجعات الأداء أحيانًا إلى اختبارات للذاكرة. يحاول المديرون إعادة بناء أشهر من العمل من ملاحظات متفرقة، وإنجازات نصف منسية، وأي وثائق متوفرة.

البحث العميق يغير ذلك. يمكن للمدير طرح أسئلة مثل:

ما هي أهم مساهمات هذا الشخص في الربع الأخير؟

ما هي المشاريع التي قادوها أو أزالوا العقبات التي تعترضها؟

ما هي التعليقات التي تلقوها عبر المهام والمناقشات؟

يقوم النظام بتجميع الإشارات من المهام والتعليقات وتحديثات المشاريع والوثائق لتقديم ملخص موضوعي للتأثير.

قم بتقييم الأداء باستخدام البحث العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر ClickUp Brain

🏅 النتيجة: تصبح المراجعات أكثر إنصافًا، وأكثر استنادًا إلى الأدلة، وأقل اعتمادًا على التحيز الحداثي.

👀 هل تعلم؟ تُظهر الأبحاث العلمية حول استرجاع المعلومات أن الأشخاص يعيدون صياغة نفس استعلام البحث عدة مرات لأنهم لا يعرفون كيفية طرحه "بشكل صحيح". تقلل الأنظمة التي تفسر النية من هذا التكرار.

3. تدقيق المشاريع

لنفترض أنك تقوم بإعداد تقرير شامل بعد ستة أشهر من إطلاق المنتج. المشكلة هي أن لا أحد يتذكر سبب اتخاذ القرارات الرئيسية.

من المحتمل أن تظهر ثغرات عندما تعتمد عمليات التدقيق على الذاكرة. يملأ البحث العميق هذه الثغرات من خلال إعادة بناء مسار قرارات المشروع عبر الجداول الزمنية والتبعيات والمحادثات.

يمكن للمراجعين وقادة المشاريع طرح أسئلة مثل:

أين تم تغيير النطاق، ومن وافق عليه؟

ما هي العوامل التي تسببت في التأخير أو إعادة العمل؟

ما هي المخاطر التي تم تحديدها ولكن لم يتم التخفيف من حدتها؟

يستخرج البحث العميق الأدلة من سجلات المهام وتغييرات الحالة والتعليقات والوثائق الداعمة لإظهار كيفية سير المشروع فعليًا، وليس فقط كيف تم تلخيصه.

🏅 النتيجة: تتحول عمليات تدقيق المشاريع من تفسيرات بأثر رجعي إلى رؤى مدعومة بالأدلة يمكن للفرق استخدامها لتحسين الأداء في المستقبل.

💟 مكافأة: إذا كنت ترغب في استكشاف برامج بحث مؤسسية أخرى، فقد قمنا بالبحث عنك 👇

4. العثور على القرارات السابقة والسياق

غالبًا ما تتذكر الفرق ما تم اتخاذه من قرارات، ولكنها تنسى سبب اتخاذها. وعندما تظهر الأسئلة مرة أخرى بعد أشهر، يكون السياق مدفونًا في ملاحظات الاجتماعات والتعليقات والمحادثات الجانبية.

باستخدام البحث المتعمق، يمكنك طرح الأسئلة التالية:

لماذا اخترنا هذا النهج؟

ما هي البدائل التي تمت مناقشتها؟

من الذي وقع على القرار النهائي؟

وبهذه الطريقة، تحصل على رؤية موحدة لمسار اتخاذ القرار.

اجعل كل محضر اجتماع وقرار ومناقشة قابلاً للبحث باستخدام ClickUp Brain

🏅 النتيجة: تمضي الفرق ومحللو الأبحاث قدماً بثقة بفضل المعلومات المحدثة.

👀 هل تعلم؟ كشفت دراسة أجرتها شركة Forrester أن الموظفين يقضون ما يصل إلى 30% من أسبوع عملهم في البحث عن المعلومات فقط. يساعد البحث المتعمق في معالجة هذه المشكلة التي تؤثر على الإنتاجية بشكل مباشر.

البحث العميق مقابل البحث المتعمق

غالبًا ما يتم الخلط بين البحث العميق والبحث المتعمق.

بالتأكيد، كلاهما يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكنهما يحلان مشكلتين مختلفتين تمامًا. الاختلافات الرئيسية هي 👇

الجانب البحث العميق البحث المتعمق الهدف استخرج المعلومات من التطبيقات والمستندات المتصلة، واحصل على صورة واضحة لما هو معروف بالفعل. استكشف موضوعًا بعمق وابتكر أفكارًا أو استراتيجيات أو خططًا جديدة استنادًا إلى بياناتك والسياق الخارجي. السؤال الأساسي "ما هي المعلومات التي لدينا بالفعل عن X؟" "ماذا يجب أن نفعل بشأن X؟" أو "ما هي الآثار المترتبة على X؟" عقلية المستخدم تريد إجابة محددة أو ملخصًا للبيانات المعروفة لديك تريد تكوين رأي أو التخطيط للخطوات التالية أو ابتكار أساليب جديدة مثال "ما هي الأسباب الثلاثة الرئيسية لفقدان العملاء في الربع الأخير، وفقًا لتقاريرنا؟" "بناءً على اتجاهات السوق وبياناتنا المتعلقة بترك العملاء، ما هي استراتيجيات الاحتفاظ الجديدة التي يجب أن نختبرها في الربع القادم؟" الناتج إجابة مباشرة تشير إلى المستندات أو الملاحظات أو التقارير الفعلية، وتوضح بالضبط مصدر المعلومات. ملخص مكتوب أو قائمة أفكار أو خطة تجمع بين البيانات الداخلية والسياق الخارجي وتقترح الإجراءات التالية نطاق المعلومات يقتصر على مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات المرتبطة بها مثل Salesforce يستخدم بياناتك الداخلية بالإضافة إلى معرفة الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقًا والمعلومات العامة لاقتراح إمكانيات جديدة يُستخدم في الاطلاع على أحدث المستجدات في مشروع ما العثور على العمليات الموثقة تجميع الأدلة للتقارير الإجابة على سؤال واقعي حول العمل السابق طرح أفكار للحملات التسويقية صياغة أقسام خطة استراتيجية وضع فرضيات للاختبار إيجاد فرص سوقية جديدة

باختصار، يوفر لك البحث المتعمق ما تعرفه بالفعل، حتى لا تضيع الوقت في البحث عن الحقائق. يساعدك البحث المتعمق على معرفة ما يجب فعله بعد ذلك باستخدام كل من بياناتك ومصادرك عبر الإنترنت.

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف المستجيبين يكتبون في ثلاثة أدوات أو أكثر يوميًا، ويكافحون " توسع التطبيقات " وسير العمل المتناثر. على الرغم من أنك قد تشعر بالإنتاجية والانشغال، إلا أن سياقك يضيع ببساطة عبر التطبيقات، ناهيك عن استنزاف الطاقة الناتج عن الكتابة. يجمع BrainGPT كل شيء معًا: تحدث مرة واحدة، وستصل تحديثاتك ومهامك وملاحظاتك إلى المكان المناسب لها في ClickUp. لا مزيد من التبديل، لا مزيد من الفوضى — فقط إنتاجية سلسة ومركزية.

كيفية استخدام البحث العميق في ClickUp

الآن بعد أن رأيت ما يمكن أن يفعله البحث العميق، السؤال التالي هو: كيف تستخدمه في سير عملك؟

لا يمكنك تشغيله وإيقافه ببساطة. فهو يعمل بشكل أفضل عندما يكون جزءًا من الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل. حيث تجتمع المشاريع والوثائق والمحادثات والأهداف معًا.

أدخل: ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم.

يطبق البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في كل جوانب العمل، مما يساعدك في العثور على الإجابات واتخاذ الإجراءات اللازمة دون مغادرة مساحة العمل. كما يقلل من توسع العمل غير الضروري من خلال تجميع كل أعمالك في منصة واحدة.

فيما يلي، نعرض لك كيفية القيام بذلك 👀

ابحث في كل ركن من أركان العمل

تم تصميم بحث ClickUp للمؤسسات لإظهار الإجابات من كل ما يعمل عليه فريقك.

يبحث في:

أصول وكائنات ClickUp ، بما في ذلك المهام والمستندات واللوحات البيضاء ولوحات المعلومات والدردشة والمساحات والمجلدات والقوائم والمرفقات

كائنات التكامل التابعة لجهات خارجية، مثل المستندات ومصادر الويب وجداول البيانات والشرائح وملفات PDF والمجلدات من الأدوات المتصلة التي تستخدمها في حياتك اليومية

يعتمد ما يتم فهرسته على الوصول. إذا كان المستخدم الذي يقوم بإعداد الاتصال يمكنه رؤية البيانات في أداة متصلة وكان نوع الكائن مدعومًا، فإنه يصبح قابلاً للبحث. وهذا يضمن أن تظل النتائج دقيقة ومتوافقة مع الأذونات وذات صلة.

إليك كيف يجعل هذا حياتك أسهل. 😎

نظرًا لأن جميع أعمالك موجودة بالفعل في ClickUp، يوفر البحث المؤسسي بحثًا عميقًا ورؤية في الوقت الفعلي عبر مساحة العمل بأكملها.

حل مشكلة الوقت الضائع بسبب توسع نطاق العمل باستخدام بحث الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من ClickUp.

إليك كيفية استخدامه 👇

في شريط أدوات ClickUp، افتح ClickUp AI

في قسم البحث في النموذج، حدد البحث العميق

اكتب سؤالك المعقد باللغة الطبيعية واضغط على Enter

اعثر على المعلومات التي يصعب العثور عليها في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Enterprise AI Search

بعد ذلك، يمكنك أيضًا اتخاذ الإجراءات التالية 👇

نسخ: انسخ النص للصقه يدويًا في مكان آخر. يمكنك أيضًا نسخ أي جزء من النص الذي تم إنشاؤه يدويًا.

إنشاء مهمة: أنشئ مهمة من الرد

إنشاء مستند: قم بإنشاء مستند Doc أو PDF من الرد

حاول مرة أخرى: هذا الاختيار يولد استجابة مختلفة قليلاً

الإعجاب أو عدم الإعجاب: صوّت لصالح أو ضد الرد لمساعدتنا على تحسين ClickUp AI

احصل على إجابات غنية بالسياق لأسئلتك

تم تصميم ClickUp Brain للقضاء على انتشار الذكاء الاصطناعي من خلال دمج الذكاء مباشرة في سير عملك.

هذا الذكاء الاصطناعي السياقي يفهم عملك وأدواتك وبيانات مؤسستك وسياقك.

لذلك، عندما تسأل BrainGPT، "ما الذي يعيق هذا المشروع؟" تحصل على العوائق المرتبطة بالمهام الحقيقية والبيانات ذات الصلة والتبعيات والمالكين.

تحليل البيانات المعقدة من مصادر متعددة

يوحد Brain العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية ومصادر البيانات، حيث يعمل كطبقة تنسيق.

لست بحاجة إلى التنقل بين ChatGPT وClaude وGemini ومحركات أقراص مختلفة للوصول إلى إمكانات مختلفة. فهو يستخدم النموذج المناسب للمهمة مع تأسيس كل استجابة على بيانات مساحة العمل الخاصة بك.

الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي في مساحة العمل الخاصة بك

قم بإجراء عمليات البحث عبر الصوت

الكتابة ليست دائمًا أسرع طريقة للبحث، خاصةً عندما تطرأ الأفكار في منتصف الاجتماع أو أثناء مراجعة العمل.

تتيح لك ميزة Talk to Text من ClickUp إجراء عمليات بحث وطرح أسئلة باستخدام صوتك، دون مقاطعة سير عملك.

التقط الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام أسرع بأربع مرات باستخدام Talk to Text في ClickUp BrainGPT

يمكنك التحدث بشكل طبيعي، وسيقوم BrainGPT بتحويل مدخلاتك إلى استعلام مدرك للسياق يبحث عبر المهام والمستندات والمحادثات والبيانات المتصلة.

💡 نصيحة احترافية: شجع الفرق على التعامل مع البحث كذاكرة مشتركة. دربهم على إضافة علامات وتحديث العناوين والمساهمة في الأسئلة الشائعة حتى يستمر النظام في التحسن. البحث لا يكون ذكيًا إلا بقدر ذكاء الأشخاص الذين يغذونه.

🚀 ميزة ClickUp: يرتقي ClickUp Super Agents بالبحث المتعمق إلى مستوى أعلى — من العثور على الإجابات إلى اتخاذ الإجراءات. يمكن لـ Super Agents القيام بما يلي: راقب مساحة عملك باستمرار

اكتشف الأنماط والمخاطر أو المعلومات المفقودة

قم بتشغيل إجراءات متعددة الخطوات بناءً على ما تجده مثال: يمكن لـ Super Agent مراقبة المشاريع المتوقفة أو الموافقات المفقودة أو العوائق التي لم يتم حلها، ثم عرضها تلقائيًا أو اتخاذ إجراءات محددة مسبقًا. شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن Super Agents 👇

أفضل ممارسات البحث المتعمق للفرق

للحصول على أقصى استفادة من البحث المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، اتبع هذه الممارسات المثلى ⭐

1. ركز على الأسئلة الصحيحة

يكون البحث العميق أكثر فاعلية في مساحات العمل الكبيرة التي تحتوي على الكثير من البيانات وفي عمليات البحث المعقدة متعددة الخطوات. إذا كنت بحاجة إلى ملف واحد أو لديك سؤال بسيط يتعلق بموقع معين، فسيكون استخدام موجه الذكاء الاصطناعي القياسي أو مرشح الموقع أسرع.

تذكر أن البحث العميق يعمل بشكل أفضل عندما يتم توثيق القرارات والتحديثات والنتائج في مكان العمل الفعلي. كلما كان نظام التسجيل الخاص بك أكثر وضوحًا، زادت دقة إجاباتك.

2. اطرح أسئلة طبيعية

صغ بحثك بالطريقة التي تسأل بها زميلاً في الفريق على دراية بالعمل.

❌ كتابة "ميزانية الربع الثالث"

✅ جرب "ما هي الأسباب الثلاثة وراء إعادة تخصيص ميزانية الربع الثالث لفريق التسويق؟"

كلما زودتنا بمزيد من السياق، كلما كانت الإجابة أفضل.

3. تابع المتابعات

عندما يقترح البحث المتعمق أسئلة متابعة، استخدمها. فهي تساعدك على تحسين بحثك دون البدء من جديد، حتى تتمكن من التعمق أكثر والحصول على الصورة الكاملة.

4. التحقق والتصرف

تحقق من المصادر التي يعرضها البحث المتعمق للتأكد من صلتها بالموضوع ودقتها. ثم قم بالتصرف بناءً على الرؤى من خلال إنشاء مهمة أو بدء مستند أو تدوين ملاحظة.

5. حدد الاستثناءات

إذا كانت هناك معلومات لا تحتاجها، فاطلب من Deep Search تجاهلها.

📌 مثال: "استبعاد مهام التسويق" أو "بيانات المصدر من 2023 إلى 2025" تحافظ على صلة نتائج البحث بموضوع البحث.

6. اذكر تنسيق الإخراج

إذا كنت بحاجة إلى قائمة أو ملخص أو ترتيب حسب الأولوية، فاطلب ذلك. قد يشمل ذلك شيئًا مثل "قائمة بأعلى خمسة مخاطر في المشروع، مرتبة حسب الخطورة". هذا يوفر الوقت ويسهل اتخاذ الإجراءات بناءً على نتائج البحث.

7. تلخيص المحتوى الطويل

إذا تضمنت النتائج مستندات أو سلاسل محادثات طويلة، اطلب من ClickUp BrainGPT تلخيصها. هذا يوفر الوقت ويضمن عدم تفويت أي تفاصيل مهمة ويساعدك على التركيز على عملك بدلاً من قراءة كل شيء بنفسك.

🔔 تذكير ودي: لا تحتاج دائمًا إلى إجراء بحث شامل ومتعمق في مساحة العمل بأكملها. يتيح لك ClickUp استخدام الذكاء الاصطناعي من أي مكان —مباشرةً داخل مهمة أو مستند أو تعليق أو مساحة—عندما يكون سؤالك مرتبطًا بعمل معين. يقوم هذا الذكاء الاصطناعي القائم على الموقع تلقائيًا بتحديد نطاق السؤال إلى العنصر الذي تشاهده، بحيث تظل الإجابات مركزة وأسرع. اطرح سؤالاً على الذكاء الاصطناعي من أي مكان في مساحة عملك استخدم هذا عندما: أنت تراجع مهمة وتريد معرفة سياق تاريخها أو العوائق التي تواجهها

أنت داخل مستند وتحتاج إلى توضيح أو ملخص

تريد رؤى تتعلق بمشروع واحد، وليس بمساحة العمل بأكملها يساعد البحث العميق في اكتشاف المعلومات عبر مساحات العمل. يكون الذكاء الاصطناعي القائم على الموقع أفضل عندما يكون السياق واضحًا بالفعل، وتحتاج فقط إلى إجابات.

قيود البحث العميق التي يجب أخذها في الاعتبار

فيما يلي بعض قيود البحث المتعمق التي يجب أن تكون على دراية بها:

1. أذونات الوصول المناسبة

لا يرى ClickUp Enterprise AI Search سوى ما لديه إذن لرؤيته. لن تظهر المجلدات الخاصة أو المساحات أو التطبيقات المتصلة ما لم تمنحها حق الوصول. هذا يحافظ على أمان بياناتك، ولكنه يعني أن بعض الإجابات قد لا تظهر إذا كانت موجودة في مناطق محظورة.

2. جودة البيانات

لا يمكن أن يعمل البحث العميق إلا مع الملفات والمجلدات المنظمة. وهذا يعني أنه لا يمكنه قراءة البيانات الصامتة، وهي المعلومات الموجودة في الأدوات غير المتصلة أو الملفات المحلية أو المحادثات. كما أن المهام غير المعنونة أو المستندات الغامضة أو القرارات المخفية في الدردشة تجعل من الصعب على البحث العميق ربط النقاط.

3. الحاجة إلى الحكم البشري

يقوم البحث العميق بإجراء بحث في قاعدة المعرفة، ويعرض المصادر، ويقترح الروابط، ولكنه لا يتخذ القرارات. لا تزال أنت وفريقك مسؤولين عن تفسير النتائج واتخاذ الإجراءات بناءً عليها.

4. نطاق الاستعلام والأداء

قد تستغرق الاستعلامات المعقدة وقتًا أطول لأن البحث العميق يقوم بمسح عميق. سيستغرق تلخيص كل شيء عن هوية علامتك التجارية وقتًا أطول من مراجعة أولويات هذا الأسبوع لفريق واحد. للبحث السريع، قد يكون البحث القياسي أو الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخيار الأسرع.

5. التحقق من المصدر

قد ينتج عن الذكاء الاصطناعي أحيانًا معلومات معقولة ولكنها غير صحيحة. يقلل ClickUp Deep Search من هذا الخطر من خلال تأسيس الإجابات في مساحة العمل الخاصة بك وعرض روابط المصادر. ومع ذلك، تحقق دائمًا من هذه المصادر للتأكد من دقة المعلومات.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحتاجها في مجموعتك التقنية

مستقبل البحث العميق

البحث العميق يغير بالفعل طريقة استرجاع الفرق للمعلومات، ولكن هذه مجرد البداية. وإليك الاتجاه الذي يسير فيه:

1. كن أكثر توقعًا ووعيًا بالسياق

سيفهم البحث العميق دورك ومهامك وتقويمك ومرحلة مشروعك. وسيعثر على المستندات ذات الصلة، ويذكرك بالقرارات السابقة، ويشير إلى التضاربات المحتملة قبل أن تصبح مشاكل.

2. أتمتة العثور على الإجابات وإعداد التقارير

يمكنك إنشاء موجز مشروع تلقائيًا استنادًا إلى أعمال سابقة مماثلة أو الحصول على تقرير حالة أسبوعي مستمد من تحديثات المهام ومشاعر الدردشة وتغييرات المستندات، كل ذلك بمجرد موجه واحد.

3. قم بتشغيل الإجراءات، وليس مجرد الإجابات

يمكن أن يبدأ البحث المتعمق في اقتراح إجراءات، وليس فقط عرض النتائج الأكثر صلة. على سبيل المثال، يمكنه الإشارة إلى موافقة عميل متوقفة، وعرض إرسال تذكير، وتعديل الجدول الزمني، وإخطار الفريق بنقرة واحدة.

4. تخصيص المعرفة لكل دور

بدلاً من شريط البحث العام، سيتعلم البحث العميق أنماطك أنت وفريقك لتوفير المعرفة التي تهمك أنت فقط. على سبيل المثال، إذا كنت مسوقًا، فقد يلفت انتباهك إلى بيانات أداء الحملة الجديدة.

5. ربط العمل عبر المنصات والفرق

سيعمل البحث العميق عبر منصات متعددة ومساحات عمل معتمدة، مما يسهل العثور على المعلومات الصحيحة بغض النظر عن مكان وجودها.

اعثر على الإجابات المخفية في عملك باستخدام البحث العميق في ClickUp

لا يجب أن يؤدي البحث عن المعلومات في العمل إلى إبطاء إنجازك.

فقدان الإنتاجية وتأخير اتخاذ القرارات هما من النتائج الجانبية للمعلومات المحصورة في صوامع ومتفرقة السياق.

تفهم ميزة البحث المؤسسي في ClickUp السياق والمهام المعقدة وكيفية تدفق المعرفة من خلال العمل الفعلي. بدلاً من إجبار الفرق على البحث في المجلدات والمحادثات ولوحات المعلومات، فإنها تعرض الإجابات المستندة إلى المهام والمستندات والمحادثات والأدوات المتصلة.

إذا كنت ترغب في التوقف عن البحث في عملك والبدء في سؤاله عما تريد معرفته، فقم بالتسجيل في ClickUp مجانًا. اعثر على الإجابات المخبأة بالفعل في عملك.