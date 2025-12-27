Snagit مقابل ClickUp Clips: أي أداة التقاط الشاشة أفضل؟

ظهرت ميزة التقاط الشاشة من Xerox PARC في السبعينيات، عندما احتاج المهندسون إلى طريقة سريعة لعرض ما يحدث على شاشة الكمبيوتر دون الحاجة إلى اصطحاب شخص ما إلى مكتبهم.

أصبح الآن لتلك العبارة البسيطة "دعني أريك" إصدارات مختلفة وأكثر تقدمًا في شكل أدوات التقاط الشاشة. من المبدعين الفرديين الذين يشرحون سير العمل إلى الشركات الصغيرة التي توثق العمليات عبر المناطق الزمنية، أصبحت التوقعات أعلى.

لذلك، في هذه المدونة، سنقارن بين اثنين من أفضل أدوات التقاط الشاشة: Snagit و ClickUp Clips لمعرفة أيهما يناسب عملك بشكل أفضل.

فيما يلي مقارنة سريعة بين أداتي التقاط الشاشة:

الجانب Snagit ClickUp Clips الغرض الأساسي التقاط الشاشة بشكل مستقل، والتعليق التوضيحي، وتسجيل الفيديو للبرامج التعليمية والوثائق تسجيل شاشة سريع ومدمج للتواصل بين أعضاء الفريق والإبلاغ عن الأخطاء وعروض المهام ضمن سير عمل المشروع خيارات الالتقاط لقطات الشاشة، التقاط التمرير، فيديو الشاشة الكاملة/الجزئية، نوافذ التطبيقات الشاشة أو علامة التبويب الحالية أو نافذة التطبيق أو الصوت فقط؛ حتى 45 دقيقة أدوات تحرير متقدمة تعليقات توضيحية متقدمة (نص، أسهم، تمييزات)، قص أساسي للفيديو، قوالب، طوابع التشذيب الأساسي؛ النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي مع طوابع زمنية وتعليقات صوتية قدرات الذكاء الاصطناعي لا يوجد تطبيق أصلي النسخ التلقائي، والبحث في النصوص عبر ClickUp Brain، والتحويل إلى مهام التكاملات محدود؛ التصدير إلى ملفات/روابط، يعمل مع أي منصة أصلي في ClickUp (المستندات والدردشة والمهام)؛ أكثر من 1000 تطبيق عبر نظام ClickUp البيئي المشاركة/التعاون مشاركة الملفات والروابط؛ عدم وجود رؤية أصلية للفريق التضمين التلقائي في المهام/التعليقات/الدردشة؛ وصول الفريق، التعليقات الموسومة بختم زمني الأسعار اشتراك سنوي بقيمة 39 دولارًا (2025+); خيارات قديمة لمرة واحدة ~63 دولارًا مشمول في جميع خطط ClickUp (من المجانية إلى المؤسسية) المنصات Windows، Mac؛ تطبيق مستقل مستند إلى الويب في ClickUp؛ وصول عبر الأنظمة الأساسية نقاط القوة دقة فائقة في التعليقات التوضيحية، تسجيل غير محدود، واجهة مستخدم سهلة الاستخدام للمحترفين تكامل سير العمل، وتعزيز إنتاجية الذكاء الاصطناعي، ومجاني لفرق إدارة المشاريع القيود لا يوجد ذكاء اصطناعي، يفتقر إلى سياق الفريق، تكلفة إضافية للترقيات فيديو فقط (بدون لقطات شاشة متقدمة)، حد أقصى 45 دقيقة، يتطلب حساب ClickUp

ما هو ClickUp؟

جرب التكامل مع ClickUp استبدل الأدوات المستقلة بمساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة من ClickUp

ClickUp هي منصة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية تجمع مجموعة واسعة من أدوات العمل في مساحة عمل واحدة موحدة. تبتعد عنك عن توسع العمل، وتمنحك المهام والوثائق والدردشة واللوحات البيضاء والأتمتة والمزيد.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، فإنه يدمج قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة في سطح العمل اليومي مثل المهام والمستندات والدردشات وسير العمل بدلاً من إضافة ملحق لتجنب تبديل السياق.

رؤى حصرية حول كيفية عملها!

ميزات ClickUp

دعنا نستكشف بعض الميزات الممتازة التي تجعل ClickUp بديلاً متميزًا لـ Snagit:

الميزة رقم 1: تسجيل الشاشة بشكل بديهي

بالنسبة للفرق التي تعتمد على التواصل الواضح والتسليم السلس، تغير ClickUp Clips طريقة التقاط المعلومات وشرحها والتصرف بناءً عليها.

يمكنك تسجيل الشاشة والكاميرا والصوت وتضمين هذه التسجيلات على الفور في مهام ClickUp أو المستندات أو الدردشات أو التعليقات دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك.

سجل شاشتك أو صوتك لتوجيه فريقك خلال التحديثات أو التغييرات المهمة باستخدام ClickUp Clips

إليك كيف يساعدك ذلك:

خيارات تسجيل متعددة: التقط الشاشة بالكامل أو نافذة واحدة أو علامة تبويب متصفح، إلى جانب صوت اختياري

التخزين المركزي: يمكنك الوصول إلى جميع التسجيلات المحفوظة في Clips Hub لتنظيمها والبحث فيها وإعادة مشاهدتها.

تعليقات مزودة بختم زمني: اترك تعليقات في لحظات محددة في مقطع فيديو حتى يعرف الجميع بالضبط أي جزء من الفيديو يشير إليه التعليق.

رؤى قابلة للتنفيذ: أنشئ مهمة مباشرة من مقطع، واربط التسجيلات بالعمل القابل للتنفيذ واحتفظ بالتعليقات والمتابعات في نفس المكان.

مشاركة وتضمين سلس: قم بتضمين Clips في المهام أو المستندات أو الدردشة أو التعليقات، أو شاركها خارجيًا عبر رابط

مقاطع صوتية للتوضيح: اترك تعليقات صوتية على Clips لشرح النقاط الدقيقة بسرعة أو تقديم إرشادات

💡 نصيحة احترافية: قم بتمييز أو تسمية المقاطع في Hub للعمليات المتكررة مثل التمهيد أو دروس البرامج أو تحديثات المنتجات.

الميزة رقم 2: النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مع تمكين ClickUp Brain ، يتم نسخ كل مقطع تسجله تلقائيًا. وهذا يعني أن فريقك يمكنه القراءة أثناء تشغيل المقطع أو مسح النص بسرعة بحثًا عن النقاط الرئيسية دون إعادة مشاهدة الفيديو بالكامل.

الوصول إلى النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة ClickUp Brain لتجنب إعادة مشاهدة المقاطع

يمكنك الوصول إلى النص الكامل مع الطوابع الزمنية في الشريط الجانبي الأيمن، والنقر على مقتطف يؤدي إلى الانتقال الفوري إلى تلك اللحظة في المقطع، مما يجعل التنقل سلسًا.

اطلب من ClickUp Brain تلخيص مقاطعك للحصول على رؤى سريعة

بالإضافة إلى ذلك، عندما تطرح سؤالاً على ClickUp Brain، فإنه يبحث في جميع نصوص Clip الخاصة بك للعثور على إجابات. وهذا يحول تسجيلاتك إلى قاعدة معرفية قابلة للبحث، مما يجعلها مثالية للفرق غير المتزامنة أو عند انضمام أعضاء جدد.

يمكنك أيضًا ببساطة مطالبة أداة تلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي بتقديم موجز للمحادثة.

على سبيل المثال، لنفترض أن صاحب شركة صغيرة يسجل شرحًا تفصيليًا للوحة معلومات جديدة خاصة بتقارير العملاء. بدلاً من إرسال الفيديو الكامل إلى الفريق، يقوم بنسخ مقتطفات مهمة من النص توضح المقاييس التي يجب التحقق منها يوميًا.

يمكن لمنشئ المحتوى الذي يراجع البرنامج التعليمي أيضًا تمييز التعليمات الدقيقة من النص لتضمينها في مسودة مدونة أو إجراءات التشغيل القياسية.

📮 ClickUp Insight: 50٪ من المشاركين في استطلاعنا أفادوا أن يوم الجمعة هو أكثر أيام الأسبوع إنتاجية بالنسبة لهم. قد تكون هذه ظاهرة فريدة من نوعها في العمل الحديث. عادة ما يكون عدد الاجتماعات أقل في أيام الجمعة، وهذا، إلى جانب السياق المتراكم من أسبوع العمل، قد يعني انخفاض عدد المقاطعات وزيادة الوقت المتاح للعمل المكثف والمركّز. هل تريد الحفاظ على إنتاجية يوم الجمعة طوال الأسبوع؟ اعتمد ممارسات الاتصال غير المتزامن مع ClickUp، التطبيق الشامل للعمل! سجل شاشتك باستخدام ClickUp Clips، واحصل على نصوص فورية من خلال ClickUp Brain، أو اطلب من AI Notetaker من ClickUp التدخل وتلخيص أبرز نقاط الاجتماع لك!

عندما تحتاج إلى التنسيق في الوقت الفعلي أو التواصل المختلط في مكان العمل، استخدم ClickUp Chat. أرسل الرسائل، وأنشئ قنوات، ونظم سلاسل المحادثات داخل مساحة العمل الخاصة بك.

أرسل تحديثات غير متزامنة إلى فريقك باستخدام ClickUp Chat

إنه يعمل جنبًا إلى جنب مع المهام والمستندات والمقاطع، لذا:

تظل المحادثات متصلة بالعمل

يمكنك تحويل رسالة دردشة إلى مهمة بنقرة واحدة

تجعل سلاسل المحادثات المدمجة والرسائل المباشرة التحديثات غير المتزامنة واضحة

على سبيل المثال، إذا شاهد أحد أعضاء الفريق مقطعًا عن تغييرات التصميم ولكن لديه سؤال متابعة، فيمكنه طرحه مباشرة في الدردشة.

انضم إلى مكالمات صوتية أو مرئية سريعة مع فريقك باستخدام ClickUp SyncUps

وعندما تريد وضوحًا وجهاً لوجه، فإن ClickUp SyncUps هي مكالمات صوتية وفيديو خفيفة الوزن يمكنك بدءها مباشرة من الدردشة أو قناة دون سحب فريقك إلى Zoom أو Teams. باستخدامها، يمكنك:

اتصل بفريقك على الفور

شارك شاشتك إذا كانت العناصر المرئية مفيدة في الوقت الحالي

سجل الجلسة واحفظها في Clips Hub، مع النصوص والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تقوم بتدريب عضو جديد في الفريق. يمكنك تسجيل مقطع مع خطوات إرشادية، واستخدام الدردشة للإجابة على الأسئلة بشكل غير متزامن، و استضافة SyncUp قصير لتقديم شرح مباشر.

🚀 ميزة ClickUp: انطق أفكارك أو ملاحظاتك أو نصوصك أو تعليماتك ودع ميزة Talk to Text في ClickUp تحولها إلى نص واضح ومصقول في الوقت الفعلي. مدعومًا بـ ClickUp BrainGPT، أصبح Talk to Text اختصارًا للإنتاجية. يفهم الذكاء الاصطناعي السياق، ويطبق التنسيق الذكي، ويمكنه توصيل @mentions أو المهام أو المستندات أو الروابط تلقائيًا بناءً على ما تقوله. يمكنك الوصول إلى أي نسخة سابقة من محادثاتك باستخدام ClickUp BrainGPT على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بعمل عصف ذهني لكتابة سيناريو فيديو أثناء مراجعة تسجيلات Clips، يمكنك التبديل إلى Talk to Text لتعبير عن أفكارك بشكل طبيعي. يقوم ClickUp على الفور بتحويل كلماتك المنطوقة إلى مسودة منظمة في المحرر. يمكنك حتى تضمين @mentions لزملائك في الفريق، أو وضع علامات على المهام للمتابعة، أو إنشاء مخطط لبرنامجك التعليمي التالي.

أسعار ClickUp

إليك ما قاله أليكسيس فالنتين، رئيس قسم تطوير الأعمال العالمية في Pigment:

تسهل وظائف ClickUp، مثل القدرة على التقاط لقطة شاشة باستخدام المكون الإضافي ClickUp ثم إرفاقها تلقائيًا بمهمة، حياتنا اليومية.

تسهل وظائف ClickUp، مثل القدرة على التقاط لقطة شاشة باستخدام المكون الإضافي ClickUp ثم إرفاقها تلقائيًا بمهمة، حياتنا اليومية.

استكشف بعض أدوات تسجيل الشاشة الأخرى:

ما هو Snagit؟

عبر Snagit

Snagit (الذي أصبح الآن جزءًا من Camtasia) هو برنامج لالتقاط الشاشة والتسجيل لنظامي التشغيل Windows و macOS. وهو يوسع وظائف التقاط الشاشة الأساسية بتحرير متقدم وأدوات تعليق وتسجيل فيديو لإنشاء محتوى مرئي مثل البرامج التعليمية والوثائق.

تلتقط المنصة لقطات شاشة للشاشات بأكملها أو مناطق محددة أو نوافذ أو محتوى قابل للتمرير مثل صفحات الويب الطويلة. يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو للشاشة مع تراكب الصوت وكاميرا الويب، ثم تحريرها إلى تنسيقات متعددة، مثل ملفات GIF أو MP4.

🧠 حقيقة ممتعة: تمت صياغة مصطلح "screencast" في عام 2004 عندما طلب الصحفي جون أودل من القراء تسمية "هذا الشيء الجديد الذي يمكنك من تسجيل شاشتك كفيلم". اقترح المستخدمان جوزيف ماكدونالد وديجي كولي مصطلح "screencast"، واعتمده أودل علنًا في مدونته. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا المصطلح رسميًا.

ميزات Snagit

دعنا نستكشف بعض ميزاته التي تعزز التعاون غير المتزامن في مكان العمل:

الميزة رقم 1: أوضاع الالتقاط

التقط ما تحتاجه بالضبط باستخدام Snagit ( المصدر )

يمنحك Snagit قدرًا كبيرًا من التحكم في ما تلتقطه. يمكنك التقاط الشاشة بالكامل أو منطقة معينة أو نافذة تطبيق أو حتى صفحات طويلة قابلة للتمرير مثل مقالات الويب أو المستندات. يعد التقاط التمرير مفيدًا عندما لا ترغب في ربط لقطات الشاشة معًا يدويًا.

كما أنه يدعم التقاط الصور الموقوتة، والشاشات المتعددة، ورؤية المؤشر، والإعدادات المسبقة القابلة للتخصيص. وبهذه الطريقة، بمجرد إعداده، يصبح تكرار نفس نوع الالتقاط سريعًا ومتسقًا.

الميزة رقم 2: تحرير الصور والتعليقات التوضيحية

حوّل لقطات الشاشة إلى شروحات واضحة وقابلة للمشاركة باستخدام Snagit ( المصدر )

يظهر الكثير من قيمة Snagit في محرره. تحصل على أدوات بسيطة مثل الأسهم والتظليل والنص والخطوات والتعتيم. وهذا يجعله مفيدًا لتحويل لقطات الشاشة الأولية إلى شيء جاهز للعرض.

تساعد ميزات مثل Smart Move في إعادة وضع العناصر بشكل نظيف، بينما يمكن لـ Smart Redact إخفاء المعلومات الحساسة مثل عناوين البريد الإلكتروني أو الأرقام تلقائيًا.

استخرج النص القابل للاستخدام من الصور باستخدام Snagit ( المصدر )

يمكن لـ Snagit استخراج نص قابل للتحرير من الصور باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR). يمكنك الحصول على النص مباشرة من لقطات الشاشة، وهو أمر مفيد عند نسخ البيانات من العناصر المرئية أو المستندات الممسوحة ضوئيًا أو شاشات واجهة المستخدم.

بالاقتران مع القوالب والمعالجة المجمعة، يسهل ذلك إعادة استخدام المعلومات الملتقطة في التقارير أو المستندات الداخلية.

أسعار Snagit

الأفراد: 39 دولارًا في السنة

الطلاب/المعلمون: 20 دولارًا في السنة

الأعمال: 48 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل

🔍 هل تعلم؟ كان أحد أوائل مقاطع الفيديو الشهيرة التي تم إنشاؤها على الإطلاق هو تطبيق الويب Backpack في عام 2005. كان للفيديو تأثير كبير لدرجة أنه ساعد في إطلاق أسلوب العرض التوضيحي الحديث للمنتجات الذي لا يزال مستخدمًا في تسويق SaaS حتى اليوم. أظهر الفيديو أن تسجيل الشاشة يمكن أن يحدد هوية المنتج بشكل حرفي.

Snagit مقابل ClickUp Clips: مقارنة الميزات

عند مقارنة Snagit و ClickUp Clips، لا تقتصر على التسجيل الأساسي ولقطات الشاشة. لكلتا الأداتين زوايا مختلفة في التعامل. يدمج ClickUp تسجيل الشاشة في منصة كاملة لإدارة العمل، بينما يبرز Snagit كأداة مستقلة مخصصة لالتقاط الشاشة وتحريرها.

لذلك، لتسهيل الأمور، دعنا نقارن الميزات التي يقدمها كلاهما.

الميزة رقم 1: الالتقاط والتسجيل

ClickUp

يركز ClickUp Clips على السرعة والسياق. يمكنك تسجيل شاشتك (مع الصوت)، ويتم إرفاق المقطع تلقائيًا بمهمة أو مستند أو دردشة. لا داعي للتصدير أو التحميل؛ فكل شيء يصل إلى Clips Hub ويكون جاهزًا للتعليق عليه أو تحويله إلى عناصر عمل.

Snagit

يوفر Snagit إمكانية التقاط الشاشة بالكامل أو منطقة معينة أو نافذة أو التمرير والتقاط الصور خطوة بخطوة وطول فيديو غير محدود وتراكب كاميرا الويب. يمنحك هذا مزيدًا من التحكم في ما تريد التقاطه، مما يجعله مناسبًا للبرامج التعليمية والوثائق.

🏆 الفائز: التعادل! ClickUp أسرع في تحديثات الفريق غير المتزامنة، و Snagit أفضل في أعمال الالتقاط التفصيلية والمستقلة. يعتمد ذلك على ما إذا كان السياق أو عمق الالتقاط أكثر أهمية بالنسبة لك.

الميزة رقم 2: الذكاء الاصطناعي والتعاون

ClickUp

يعمل ClickUp Brain عبر Clips والمهام والمستندات والدردشة. يتم نسخ التسجيلات تلقائيًا، ويمكن البحث فيها، ويسهل الرجوع إليها لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك طرح أسئلة على أداة النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي، واستخلاص رؤى من مقاطع سابقة، والحفاظ على سياق المحادثات مع التعليقات والدردشة.

Snagit

Snagit يبقي الأمور بسيطة: فهو لا يقدم خدمات النسخ أو الملخصات أو التعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي. عادةً ما تتم المشاركة من خلال تصدير الملفات أو الروابط، مع إدارة التعليقات في مكان آخر.

🏆 الفائز: ClickUp! وذلك لأن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به مدمجة في طريقة عمل الفرق بالفعل.

الميزة رقم 3: التكامل وإمكانية الوصول إلى المنصة

ClickUp

تم تصميم ClickUp ليكون في قلب عملك. يتصل بشكل أصلي بأكثر من 1000 أداة مثل Google Workspace و Slack و Zoom و HubSpot و Jira والمزيد. تتيح لك هذه التكاملات مزامنة المهام وتشغيل الأتمتة والحفاظ على المحادثات والتحديثات مرتبطة مباشرة بالعمل الجاري.

علاوة على ذلك، تعمل المنصة عبر الويب وأجهزة الكمبيوتر المكتبية (Mac و Windows) والأجهزة المحمولة (iOS و Android).

Snagit

من ناحية أخرى، يتيح لك Snagit تصدير اللقطات إلى Google Drive أو OneDrive أو البريد الإلكتروني أو Screencast الخاص بـ TechSmith. يعمل ذلك بشكل جيد إذا كان هدفك هو مشاركة الصور النهائية، ولكنه لا يربط عملك بنظام أوسع.

إنها أداة مخصصة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية متوفرة على أنظمة Windows و Mac. تعمل بشكل جيد على الأجهزة الحديثة وتبدو متكاملة بشكل وثيق مع نظام التشغيل. يمكن التقاط الصور عبر الأجهزة المحمولة من خلال تطبيق TechSmith لنظام iOS، ولكنه يعتبر أكثر من مجرد أداة مساعدة.

🏆 الفائز: ClickUp، لما يقدمه من مجموعة واسعة من عمليات الدمج والمرونة عبر الأجهزة والمواقع.

ClickUp Clips مقابل Snagit على Reddit

لجأنا إلى Reddit للحصول على فهم نهائي لما يعتقده المستخدمون الحقيقيون حول الجدل الدائر بين ClickUp و Snagit. على الرغم من عدم وجود أي مواضيع محددة على المنصتين، قمنا بتجميع بعض المراجعات الفردية.

لم يذكر مستخدمو Snagit سوى أشياء جيدة عن المنصة:

لقد استخدمت Snag-it لفترة طويلة (أكثر من عقدين)، وهي رائعة في أداء مهامها دون محاولة القيام بأكثر من اللازم. بالطبع، هناك أدوات أخرى تؤدي وظائف مختلفة – المهم هو أن تكون بسيطة (نوعًا ما).

لقد استخدمت Snag-it لفترة طويلة (أكثر من عقدين)، وهي رائعة في أداء مهامها دون محاولة القيام بأكثر من اللازم.

بالطبع، هناك أدوات أخرى تؤدي وظائف مختلفة – المهم هو أن تكون بسيطة (نوعًا ما).

يعتقد أحد المستخدمين أن سعره غير مبرر بعد أن كان في البداية أداة مجانية:

على الرغم من أنني من محبي Snagit (و Camtasia)، إلا أنني لست على استعداد للانضمام إلى اشتراك في منتج حيث توفر حتى بحث قصير على Google مجموعة كبيرة من البدائل التي يمكن شراؤها بشكل تقليدي أو حتى مجانًا/مفتوحة المصدر. بصراحة، في النهاية، هذا برنامج لالتقاط لقطات الشاشة مع إمكانية إضافة تعليقات وتسجيل الفيديو. كان يستحق السعر السابق، ولكنه لا يستحق التضاعف الفعلي ثلاث مرات وضريبة الاستخدام المستمر التي تأتي مع الاشتراك.

على الرغم من أنني من محبي Snagit (و Camtasia)، إلا أنني لست على استعداد للانضمام إلى اشتراك في منتج حيث توفر حتى بحث قصير على Google مجموعة كبيرة من البدائل التي يمكن شراؤها بشكل تقليدي أو حتى مجانًا/مفتوحة المصدر. بصراحة، في النهاية، هذا برنامج لالتقاط لقطات الشاشة مع إمكانية إضافة تعليقات وتسجيل الفيديو. كان يستحق السعر السابق، ولكنه لا يستحق التضاعف الفعلي ثلاث مرات وضريبة الاستخدام المستمر التي تأتي مع الاشتراك.

قال أحد مستخدمي ClickUp:

مرحبًا، لدي أكثر من 10 سنوات من الخبرة في إدارة المهام/المشاريع/قاعدة المعرفة. جربت تقريبًا جميع الأدوات التجارية الجادة المتوفرة في السوق. ما يعجبني في ClickUp هو ما يروجون له: تطبيق واحد لكل شيء. يعجبني حقًا مستوى تخصيص إدارة المهام، كما أن قاعدة المعرفة قوية جدًا أيضًا. أطلقوا مؤخرًا تحسينًا كبيرًا على الدردشة، لذا سنستبدل Slack أيضًا.

مرحبًا، لدي أكثر من 10 سنوات من الخبرة في إدارة المهام/المشاريع/قاعدة المعرفة. جربت تقريبًا جميع الأدوات التجارية الجادة المتوفرة في السوق. ما يعجبني في ClickUp هو ما يروجون له: تطبيق واحد لكل شيء. يعجبني حقًا مستوى تخصيص إدارة المهام، كما أن قاعدة المعرفة قوية جدًا أيضًا. أطلقوا مؤخرًا تحسينًا كبيرًا على الدردشة، لذا سنستبدل Slack أيضًا.

رأى مستخدم آخر أن التطبيق يركز المعلومات:

بفضل هيكلته المناسبة، فإنه يزيل العزلة المعلوماتية بين الأقسام. لذلك، عندما يتم تحديث المعلومات أو تغييرها في أحد الأقسام، نظرًا لأن جميع الأقسام الأخرى تستقي المعلومات من نفس المكان، يتم تحديث بياناتها في وقت واحد، على الرغم من أنها قد تنظر إلى البيانات بطريقة مختلفة تمامًا. ClickUp هو نظام رائع للغاية. من حيث القيمة مقابل المال وسهولة الاستخدام، لم أرَ أي شيء آخر يقترب منه.

بفضل هيكلته المناسبة، فإنه يزيل العزلة المعلوماتية بين الأقسام. لذلك، عندما يتم تحديث المعلومات أو تغييرها في أحد الأقسام، نظرًا لأن جميع الأقسام الأخرى تستقي المعلومات من نفس المكان، يتم تحديث بياناتها في وقت واحد، على الرغم من أنها قد تنظر إلى البيانات بطريقة مختلفة تمامًا.

ClickUp هو نظام رائع للغاية. من حيث القيمة مقابل المال وسهولة الاستخدام، لم أرَ أي شيء آخر يقترب منه.

ما هي أداة التقاط الشاشة الأفضل؟

الحكم صدر! 🏁

Snagit رائع في ما صُمم من أجله. إذا كان هدفك الرئيسي هو إنشاء لقطات شاشة مصقولة أو تعليقات توضيحية مفصلة أو دروس تعليمية مستقلة، مع ميزات تحرير أساسية، فإنه يوفر الاتساق. ولكن بمجرد انتقال المحادثة إلى القرارات والمتابعات والتعاون، فإنه يتوقف.

مع ClickUp Clips، يتم تسجيل المقاطع مباشرةً داخل المهام والمستندات والتعليقات، مع نصوص مكتوبة بالذكاء الاصطناعي وتعليقات مزودة بختم زمني والقدرة على تحويل اللحظات إلى عمل متابعة. فماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅