15 أفضل بدائل Snagit لالتقاط وتحرير الشاشة دون عناء

Snagit هي أداة شائعة لالتقاط وتسجيل الشاشة لإنشاء المحتوى. وهي بديهية وسهلة الاستخدام ومتعددة الاستخدامات إلى حد ما، مما يجعلها واحدة من أفضل أدوات القص لنظامي ماك وويندوز.

يتيح لك البرنامج التقاط لقطات الشاشة، وتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة للشاشة، وإضافة التعليقات التوضيحية لتوصيل العمليات بسلاسة.

ومع ذلك، بمجرد تقدم احتياجاتك في تحرير الفيديو، قد لا تكون هذه الأداة كافية. على الرغم من أن Snagit رائع للمبتدئين، إلا أنه قد يكون من المحبط التبديل بين الأدوات لإكمال مشروع واحد. وإذا لم يكن ذلك مقيدًا بما فيه الكفاية، فإن Snagit ليس لديه خطة مجانية. 😑

بصفتي شخصًا عانى من خيبات الأمل هذه في الماضي، دعني أساعدك في العثور على أفضل بديل متاح لـ Snagit.

من أدوات التحرير القوية إلى برامج تسجيل الشاشة المجانية، هناك ما يناسب الجميع. لنبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Snagit؟

أثناء البحث عن البديل المثالي لبرنامج Snagit، أخذت في الاعتبار بعض السمات للعثور على أفضل الخيارات المتاحة.

فيما يلي بعض الميزات التي يجب البحث عنها:

إمكانيات التحرير: اختر أداة قوية توفر ميزات تحرير متقدمة، مثل إضافة انتقالات وتحريك النص وتحرير الصوت. يفتقر Snagit إلى هذه الميزات، لذا من المفيد استخدام بديل أكثر شمولاً

اختر أداة قوية توفر ميزات تحرير متقدمة، مثل إضافة انتقالات وتحريك النص وتحرير الصوت. يفتقر Snagit إلى هذه الميزات، لذا من المفيد استخدام بديل أكثر شمولاً التوافق: ابحث عن أدوات تحرير متوافقة عبر الأجهزة وأنظمة التشغيل. تم تصميم Snagit خصيصًا لمستخدمي ويندوز وماك. لذا، ولتعزيز المرونة، اختر أداة تعمل أيضًا لمستخدمي لينكس

ابحث عن أدوات تحرير متوافقة عبر الأجهزة وأنظمة التشغيل. تم تصميم Snagit خصيصًا لمستخدمي ويندوز وماك. لذا، ولتعزيز المرونة، اختر أداة تعمل أيضًا لمستخدمي لينكس التكلفة: اختر أدوات التحرير التي توفر خطة مجانية أو بأسعار معقولة بالنسبة لوظائفها لإدارة ميزانيتك

اختر أدوات التحرير التي توفر خطة مجانية أو بأسعار معقولة بالنسبة لوظائفها لإدارة ميزانيتك سهولة الاستخدام: اختر أداة تتطلب منحنى تعليمي بسيط أو لا تتطلب أي منحنى تعليمي على الإطلاق. هذا سيجعل من السهل عليك التنقل فيها بشكل منتظم

من خلال تقييم الأدوات بناءً على هذه العوامل، وجدتُ أفضل 15 بديلاً لبرنامج Snagit لمواصلة إنشاء المحتوى بكفاءة أكبر.

أفضل 15 بديلاً لبرنامج Snagit لالتقاط الشاشة وتحريرها بسهولة

فيما يلي 15 من أفضل أدوات تسجيل الشاشة التي يمكنك استخدامها كبديل ل Snagit:

1. ClickUp (الأفضل للاتصال المبسط مع تسجيل الشاشة المدمج)

يعد ClickUp مجموعة إدارة عمل كاملة الوظائف، وهو بديل رائع لـ Snagit. بفضل واجهته البديهية وميزات التعاون القوية، فهو بسهولة أحد أفضل الحلول لالتقاط وتحرير لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة.

إليك اثنين من ميزاته المتقدمة التي تثبت السبب:

استخدام ClickUp Clips لإنشاء تسجيلات لشاشتك وكاميرا الويب الخاصة بك دون عناء

مع كليك أب كليب يمكنني التقاط لقطات من شاشتي بأكملها أو مناطق محددة ومشاركتها مع فريقي. كما يتيح لي أيضًا تحويل أي تسجيل للشاشة إلى مهمة، مما يعني أنه يمكنني استخدامه لتعيين المهام ومشاركة الأفكار وهو أمر لا يمكن القيام به شفهيًا.

باستخدام ClickUp Brain، قم بتلخيص جميع تسجيلات الشاشة بدقة في غضون ثوانٍ - كل ذلك بقوة الذكاء الاصطناعي

إذا لم يكن ذلك مفيداً بما فيه الكفاية ClickUp Brain يأخذ الأمر خطوة إلى الأمام. فهو يتيح لي نسخ المحتوى من تسجيل شاشتي الملتقطة لسهولة الفهم. لذا، وبغض النظر عن المحتوى الذي يظهر على شاشة الكمبيوتر الخاص بي، يمكنني إنشاء نصوص دقيقة - مع طوابع زمنية ومقتطفات - ومشاركتها مع فريقي لـ تقليل فرص سوء الفهم.

ClickUp أفضل الميزات

التقاط كل من شاشتك وكاميرا الويب في وقت واحد لإنشاء برامج تعليمية وعروض تقديمية جذابة

إضافة تعليقات أو تعليمات إلى تسجيلاتك ومشاركتها على الفور عبر الروابط لسهولة التعاون

تخزين التسجيلات تلقائيًا في السحابة، مما يضمن سهولة الوصول إليها من أي جهاز

تضمين المقاطع مباشرة في مستندات ClickUp لتوثيق أكثر شمولاً للمشروع

تمكين المزيد من المناقشات المثمرة واتخاذ القرارات من خلال مشاركة المقاطع لمراجعتها من قبل الفريق

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسيط

تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. Icecream Screen Recorder (الأفضل لتسجيل وتحرير الشاشة الأساسي)

via مسجل شاشة Icecream Icecream Screen Recorder هي أداة لالتقاط الشاشة متاحة لأجهزة ويندوز وماك وأندرويد.

بالنسبة لي، واجهة الأداة البسيطة هي أفضل ما يميزها. إذا كنت مبتدئًا، فستجدها شاملة جدًا.

يستضيف Icecream Screen Recorder كل الميزات التي يحتاجها المرء تقريبًا لإنشاء محتوى لقطة شاشة أساسي. كما يتيح لك تسجيل الصوت وإضافة عرض كاميرا الويب إلى تسجيل الشاشة.

Icecream Screen Recorder أفضل الميزات

الاستفادة من ميزات تحرير لقطات الشاشة الأساسية مثل التعليقات التوضيحية والأشكال والنصوص

التقاط شاشة كاملة أو مناطق محددة حسب الحاجة

إدارة لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو الملتقطة بسهولة داخل التطبيق

تصدير المحتوى الملتقط بتنسيقات متعددة، بما في ذلك MP4 و JPEG

قيود مسجل الشاشة Icecream Screen Recorder

ميزات تحرير متقدمة محدودة مقارنة بالمحررين الآخرين

يحتوي الإصدار المجاني على علامات مائية على التسجيلات

اقرأ المزيد: أفضل مسجلات الشاشة المجانية بدون علامات مائية

تسعير مسجل الشاشة #### Icecream Screen Recorder

مجاني للأبد

ترخيص لمدة عام واحد: 29.95 دولارًا أمريكيًا (تدفع سنويًا)

29.95 دولارًا أمريكيًا (تدفع سنويًا) ترخيص لمدى الحياة: 79.93 دولارًا (لمرة واحدة)

79.93 دولارًا (لمرة واحدة) حزمة الفيديو الاحترافية: 217 دولارًا (لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات مسجل الشاشة #### Icecream Screen Recorder

G2: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. جرينشوت (الأفضل لالتقاط لقطات الشاشة والتعليق عليها بسرعة)

via جرين شوت Greenshot هي أداة لقطة شاشة مخصصة لالتقاط صور الويب بملء الشاشة، وتمرير صور الويب، وتحديد أقسام صفحة الويب، بالإضافة إلى وضع تعليقات توضيحية وتمييزها وتمييعها.

الأداة خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام. يعجبني وقت استجابتها السريع على وجه التحديد، فهي تجعل التقاط لقطات شاشة الفيديو أمرًا في غاية السهولة.

Greenshot أفضل الميزات

التقاط لقطات شاشة بسرعة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح القابلة للتخصيص

التعليق على لقطات الشاشة بمجموعة من الخيارات، بما في ذلك الأسهم ومربعات النصوص والإبرازات

حفظ اللقطة تلقائيًا في الحافظة للصقها بسرعة في تطبيقات أخرى

تحرير لقطة الشاشة على الفور من خلال محرر الصور المدمج

قيود Greenshot

ميزات محدودة لتحرير لقطات الشاشة

لا توجد وظيفة تسجيل فيديو

أسعار جرينشوت

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات جرينشوت

G2: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. ShareX (الأفضل لتخصيص لقطات الشاشة المتقدمة ومشاركتها)

via شاركX إذا كان عليَّ أن أوصي بأداة واحدة فقط لالتقاط الشاشة تعمل بشكل جيد لنظام ويندوز، فسيكون ShareX هو الأداة المناسبة. فهي متعددة الاستخدامات وتوفر ميزات تحرير واسعة.

فهو يتيح لك التقاط صور بملء الشاشة، وصور منطقة مخصصة، ونوافذ نشطة، وغير ذلك الكثير، بالإضافة إلى الشاشات وصور GIF. أما بالنسبة للتحرير، فيتيح لك ShareX القيام بأكثر من مجرد التعليق التوضيحي - يمكنك وضع البيكسلات والقص وإضافة الملصقات إلى لقطات الشاشة الخاصة بك.

ShareX أفضل الميزات

الاستفادة من ميزات تحرير الصور المتقدمة، بما في ذلك التأثيرات والتجميل

تسجيل مقاطع فيديو ولقطات شاشة عالية الجودة بتنسيقات متعددة

استخراج النص من لقطات الشاشة باستخدام خاصية التعرف الضوئي على الحروف المدمجة

مشاركة المحتوى مباشرة إلى مختلف المنصات والخدمات عبر الإنترنت

قيود ShareX

واجهة مستخدم مزدحمة

تنطوي على منحنى تعليمي حاد للمبتدئين

تسعير ShareX

مجاني للأبد

ShareX التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: NA

5. سكرينبريسو (الأفضل لإنشاء برامج تعليمية مفصلة مع لقطات شاشة)

via سكرينبريسو الأداة التالية في قائمة أفضل بدائل Snagit هي Screenpresso، وهي أداة لالتقاط لقطات الشاشة التي تعمل أيضًا كأداة مسجل الشاشة .

البرنامج سهل التصفح إلى حد ما ويحتوي على محرر مدمج، لذا لن تضطر إلى التبديل بين التطبيقات لإنشاء برنامج تعليمي بلقطات شاشة.

يتيح لك Screenpresso نشر مخرجاتك على Google Drive وDropbox وOneDrive وغيرها لمشاركتها مباشرةً مع فريقك - وهي ميزة مهمة في رأيي.

سكرينبريسو أفضل الميزات

إنشاء برامج تعليمية مع التعليقات التوضيحية والتعليقات الصوتية

استخدام محرر مدمج قوي للتعليق على الصور الملتقطة وتحسينها

مشاركة الصور الملتقطة بسرعة من خلال رابط URL بسيط

النسخ الاحتياطي للصور الملتقطة إلى التخزين السحابي للوصول الآمن

قيود سكرينبريسو

مدة تسجيل الفيديو قصيرة في الإصدار المجاني

دعم محدود لتنسيق الملفات للتصدير

أسعار سكرينبرسو

مجاني للأبد

الإصدار الاحترافي: 14.99 دولارًا/مستخدم (لمرة واحدة)

14.99 دولارًا/مستخدم (لمرة واحدة) المؤسسة: 438 دولارًا (لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات سكرينبريسو

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: NA

6. لوم (الأفضل لتسجيل لقطات الفيديو ومشاركتها)

via تلوح في الأفق Loom هي أداة احترافية شائعة لتسجيل الشاشة مع إمكانات تحرير متقدمة وواجهة سهلة الاستخدام.

تتيح لك الأداة إنشاء رسائل فيديو عالية الجودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحريرها ومشاركتها وتضمينها لسهولة التعاون. علاوة على ذلك، تتيح لك الأداة أيضًا تلخيص فيديوهات الشاشة باستخدام الذكاء الاصطناعي .

ومع ذلك، فقد غيروا مؤخرًا ما تتضمنه خطتهم المجانية، لذا ستحتاج الآن إلى خطة مدفوعة إذا كنت ترغب في تحرير مقاطع الفيديو في Loom.

أفضل ميزات #### Loom

تسجيل شاشتك أثناء التقاط لقطات كاميرا الويب

التقاط كل من إجراءات الشاشة والصوت، بما في ذلك إدخال الميكروفونإنشاء النصوص إذا كنت تريد أداة لالتقاط لقطات شاشة وعناصر محددة من الشاشة، فإن Monosnap من بين أفضل بدائل Snagit المجانية. وهو متاح لكل من ويندوز وماك.

توفر الأداة وظائف أساسية لتسجيل الشاشة وتحريرها. بالنسبة لي، فإن أفضل جانب من جوانب Monosnap هو قائمة طويلة من عمليات التكامل.

مونوسناب أفضل الميزات

التقاط نوافذ بملء الشاشة، أو شاشة جزئية، أو نوافذ قابلة للتمرير

إضافة نصوص وتعليقات توضيحية وأشكال إلى لقطات الشاشة

التكامل مع الخدمات السحابية مثل Google Drive وDropbox للتخزين والمشاركة

التقاط لقطات شاشة على الفور باستخدام مفاتيح اختصار قابلة للتخصيص

قيود Monosnap الأحادية

تتطلب الميزات المتقدمة اشتراكًا مدفوعًا

قد يواجه مشكلات في الأداء على الأجهزة ذات الأجهزة المنخفضة

تسعير #### تسعير Monosnap الأحادي

مجاني للأبد

غير تجاري: 3 دولارات/شهريًا

3 دولارات/شهريًا تجاري: 10 دولارات/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Monosnap الأحادي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

11. OBS Studio (الأفضل لالتقاط لقطات فيديو عالية الجودة)

via استوديو OBS هناك بديل آخر ل Snagit أوصي به بشدة وهو OBS Studio، وهو برنامج متعدد الاستخدامات لتسجيل الشاشة أداة .

يحتوي البرنامج على مجموعة من الميزات المبتكرة. فهو يتيح لك مزج مقاطع الفيديو والصوت وإعداد المشاهد وإعادة ترتيب تخطيط الفيديو وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم جميع أنظمة التشغيل - Windows و MacOS و Linux.

OBS Studio أفضل الميزات

تسجيل الشاشات بدقة عالية تصل إلى 4K

إنشاء انتقالات معقدة للمشهد مع مصادر متعددة للتسجيل

تحسين المحتوى الملتقط باستخدام فلاتر وتأثيرات الفيديو

مزج الصوت مع خيارات متقدمة لموسيقى الخلفية وإدخال الميكروفون

بث مباشر مباشرةً على منصات مثل YouTube وTwitch

قيود OBS Studio

يركز بشكل أساسي على تسجيل الفيديو، وليس لقطات الشاشة

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسيط

تسعير OBS Studio

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات OBS Studio

G2: 4.6/5 (120 تقييم)

4.6/5 (120 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,050 تقييم)

12. دروبلر (الأفضل للقطات الشاشة البسيطة القابلة للتحرير)

via دروبلر Droplr هو بديل قوي لبرنامج Snagit، وذلك بفضل مجموعة واسعة من الميزات وواجهة المستخدم البسيطة.

باستخدام Droplr، يمكنك تسجيل محتوى الصوت والفيديو على الشاشة وتحميله وحفظه باستخدام أي تطبيق تخزين سحابي. بالإضافة إلى ذلك، تُنشئ الأداة رابطًا لمشاركة الالتقاط مع فريقك على الفور.

دروبلر أفضل الميزات

تسجيل مقاطع الفيديو مع لقطات الشاشة

تخزين اللقطات في السحابة للوصول إليها وإدارتها

التعاون مع فريقك باستخدام الروابط والتعليقات المشتركة

التكامل بسلاسة مع مختلف أدوات وتطبيقات الإنتاجية مثل Slack وGoogle Docs وغيرها.

قيود دروبلر

أدوات التحرير الأساسية للقطات الشاشة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في الاتصال

تسعير Droplr

المحترف بلس: 8 دولارات شهرياً

8 دولارات شهرياً الفريق: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

9 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات دروبلر #### تقييمات ومراجعات دروبلر

G2: 4.5/5 (390+ تقييم)

4.5/5 (390+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 110 تقييمات)

13. شوتر (الأفضل للقطات شاشة ماك الأساسية)

via شوتر Shottr هي أداة لقطة شاشة مصممة خصيصًا لنظام التشغيل MacOS. يتميز بواجهة سهلة الاستخدام وميزات أساسية لدعم التواصل والتعاون اليومي.

تتيح لك الأداة التقاط لقطات شاشة (سواءً كانت لقطات شاشة كاملة أو بالتمرير)، وتحريرها، وإضافة خلفيات، وإزالة الكائنات، ودمج لقطتين، وغير ذلك الكثير.

شوتر أفضل الميزات

تحرير لقطات الشاشة بخيارات مثل الاقتصاص، والتعليق، والتراكب، وتغيير الحجم، وما إلى ذلك.

تنظيم لقطات الشاشة الملتقطة والبحث في سجل لقطات الشاشة الملتقطة

تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح للوصول السريع

قيود شوتر

ميزات متقدمة محدودة مقارنةً بالمنافسين

لا يدعم أنظمة تشغيل أخرى مثل ويندوز ولينكس

تسعير #### شوتر

مجاني للأبد

المستوى الأساسي: 8 دولارات

8 دولارات نادي الأصدقاء: 25 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات شوتر

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

14. فاست ستون كابتشر (الأفضل لالتقاط لقطات الشاشة وتحريرها خفيفة الوزن)

via التقاط الحجر السريع FastStone Capture أداة قوية أخرى لالتقاط الشاشة استخدمتها وأعجبتني. فهي تتيح التقاط لقطات شاشة وتعليقات توضيحية لصفحات الويب وكائنات الشاشة والقوائم وغيرها دون عناء. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر ميزات تسجيل الشاشة التي تتيح لك التقاط نشاط الشاشة.

يتوفر FastStone كامتداد لمتصفح كروم أيضًا، لذا يمكنك استخدامه عبر أجهزة مختلفة، وهذا ميزة مهمة بالنسبة لي.

FastStone Capture أفضل الميزات

التقاط لقطات شاشة باستخدام طرق مختلفة، بما في ذلك الالتقاط اليدوي وتمرير النوافذ

إضافة تعليقات توضيحية وتحسين اللقطات باستخدام محرر مدمج قوي

مشاركة اللقطات بسهولة عبر البريد الإلكتروني والخدمات السحابية مثل OneNote وWord وExcel وغيرها.

استخدام الإصدار المحمول من الأداة للوصول إليها أثناء التنقل دون تثبيت

قيود التقاط FastStone Capture

واجهة مستخدم قديمة

الحد الأدنى من إمكانيات تحرير الفيديو

تسعير برنامج FastStone Capture

ترخيص لمدى الحياة: 19.95 دولارًا (لمرة واحدة)

19.95 دولارًا (لمرة واحدة) ترخيص عائلي: 49.95 دولارًا (لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات برنامج FastStone Capture

G2: 4.7/5 (27 تقييم)

4.7/5 (27 تقييم) Capterra: NA

15. MangoApps Recorder (الأفضل للتعليق على لقطات الشاشة ومشاركتها)

via مسجل MangoApps MangoApps هي عبارة عن منصة مساحة عمل توفر مجموعة من الميزات. ومع ذلك، فإن أداة التقاط الفيديو الخاصة بها تبرز بالنسبة لي.

يتيح لك MangoApps Recorder (TinyTake سابقًا) إنشاء لقطات الشاشة والتعليق عليها ومشاركتها ببضع نقرات فقط. تحتوي الأداة أيضًا على واجهة سهلة الاستخدام وإمكانيات قابلة للتخصيص.

MangoApps Recorder أفضل الميزات

إضافة تعليقات وتعليقات توضيحية إلى اللقطات الخاصة بك

تحميل اللقطات تلقائيًا إلى السحابة لسهولة الوصول إليها

التعاون باستخدام الروابط والتعليقات المشتركة على اللقطات

قيود مسجل MangoApps MangoApps

لا توجد خطة مجانية؛ الخطط المدفوعة أغلى نسبيًا

قد يواجه مشكلات في الأداء على الأجهزة القديمة

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود أخطاء ومواطن خلل

تسعير مسجل MangoApps MangoApps

الأساسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا قياسي: 149 دولارًا في الشهر

149 دولارًا في الشهر المحترف: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

MangoApps Recorder التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 140 تقييم)

التقاط لقطات الشاشة وتحريرها باستخدام أفضل بديل لبرنامج Snagit-ClickUp

قد تبدو لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة وكأنها صفقة صغيرة، لكنها ليست كذلك. نظرًا لأن هذه الموارد تسهل إنشاء المحتوى والتواصل والتعاون، فإن ضمان أن تكون من الدرجة الأولى ومحسّنة أمر ضروري.

في حين أن Snagit يساعد إلى حد ما، إلا أن له عيوبًا مختلفة تجعله غير مناسب لمتطلباتي المختلفة. قم بتقييم بدائل Snagit المختلفة في سياق متطلباتك الفردية لاختيار ما هو مناسب لك.

إذا كنت غير قادر على الاختيار، فما عليك سوى المضي قدمًا واختيار ClickUp.

تستخدم هذه الأداة المتكاملة لإدارة العمل الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في التقاط تسجيلات الشاشة وتحريرها، حتى تتمكن من الإنشاء والتواصل والتعاون. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر أيضًا مجموعة واسعة حقًا من الأدوات للحفاظ على إبداعك وإنتاجيتك. لذا لا تنتظر- قم بالتسجيل على ClickUp اليوم.