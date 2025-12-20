مطالبات تحويل النص إلى صورة لفرق التسويق: نصائح حول المحتوى المرئي بالذكاء الاصطناعي

يتوقف الناس لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة. نحن جميعًا نفعل ذلك. الصورة الواضحة يمكن أن تعبر عن أكثر من تعليق طويل. ربما يكون هذا الظاهرة هو السبب في أن معظم مقاطع YouTube Shorts التي تتراوح مدتها بين 50 و 60 ثانية تحظى بأكبر عدد من المشاهدات.

الخبر السار هو أنك لا تحتاج إلى فريق تصميم كامل لمواكبة التطورات. باستخدام أداة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكن لفريقك تحويل موجه نصي بسيط إلى صور عالية الجودة، ودمجها في مقاطع فيديو قصيرة، وإطلاق الحملات في غضون ساعات.

في هذه المقالة، سنركز على المطالبات العملية لتحويل النص إلى صورة لسير عمل فريق التسويق، مما يتيح لك إنشاء صور متسقة للعلامة التجارية بسرعة.

سنتعلم أيضًا كيفية تشكيل أسلوب الفن واللون والإضاءة والمزاج باستخدام المطالبات، بحيث تعكس صورك العلامة التجارية الخاصة بك.

ما هي المطالبات النصية إلى صور؟

فكر في موجهات تحويل النص إلى صورة على أنها مجموعة من التعليمات التي تحتوي على كلمات رئيسية محددة تعطيها لمولد الصور بالذكاء الاصطناعي.

تكتب بضع كلمات، ربما جملة أو جملتين، وتقوم الأداة ببذل قصارى جهدها لإنشاء صور مذهلة من خلال توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. قد يكون الناتج الناتج بسيطًا مثل "كلب نائم على أريكة مريحة" أو حيويًا مثل "أفق مدينة مستقبلية يتوهج تحت غروب الشمس الذهبي مع علامات ثلاثية الأبعاد تطفو في الهواء".

يمكنك أيضًا استخدام مختلف مولدات الفن بالذكاء الاصطناعي لإنشاء شعارات بناءً على عمليات ونماذج إبداعية فريدة.

✍🏻 ملاحظة: كلما كانت كلماتك أكثر وضوحًا، كلما اقترب فهم الذكاء الاصطناعي من الرؤية التي تدور في ذهنك. إذا تمكنت من إضافة تفاصيل إضافية حول أسلوب الفن أو الحالة المزاجية أو اللون أو الخلفية، فستبدو الصورة الناتجة أكثر شخصية ودقة.

هناك العديد من أدوات تحويل النص إلى صورة التي تجعل هذه العملية ممكنة. Adobe Firefly و DALL·E و Midjourney و Stable Diffusion هي بعض من الأدوات الأكثر شهرة. لكل منها شخصيتها ومزاياها الخاصة.

فيما يلي بعض الأمثلة على المطالبات التي تضفي الحيوية على المشاهد:

"سيارة حمراء قديمة مكشوفة تسير على طول طريق ساحلي عند غروب الشمس، والأمواج تتلاطم على الصخور، والنوارس تحلق في السماء."

"بحيرة جبلية هادئة مع كوخ خشبي صغير على الشاطئ، وقمم مغطاة بالثلوج في الخلفية، وضوء الصباح الناعم."

"ملصق فني رقمي تجريدي بألوان متدفقة، مستوحى من تصميم آرت ديكو، بخطوط ذهبية متوهجة وألوان زرقاء عميقة."

عبر ChatGPT

يؤكد معهد بون أن المحفزات البصرية تصل إلى الدماغ أسرع من الكلمات، وأن الأنظمة المختلفة تساعدنا على معالجة كل منها وفقًا لذلك. تضيء اللوزة الدماغية، التي تساعدنا على الاستجابة للخوف والعواطف الشديدة الأخرى، استجابةً لبعض الصور ويمكن أن تؤدي إلى استجابات جسدية، مثل تسارع النبض أو تعرق راحة اليد.

إليك جوهر الأمر بعبارات بسيطة: على المنصات الاجتماعية، يمكن للصور الإيجابية جذب المزيد من الانتباه وزيادة فرصة النقر أو المشاركة.

في الوقت نفسه، يمكن أن تجعل الصورة الموضوعة بجانب ادعاء ما هذا الادعاء يبدو أكثر مصداقية، حتى لو لم تضف الصورة أي حقائق جديدة، ولهذا السبب فإن اختيار الصورة بعناية أمر في غاية الأهمية.

إذا كانت الصور تصل بشكل أسرع وتبقى لفترة أطول، فيجب أن يكون لدى فرق التسويق طريقة سهلة لإنشائها. إليك كيف تساعد مطالبات تحويل النص إلى صورة في ذلك:

حوّل الأفكار السريعة إلى صور متسقة مع العلامة التجارية على نطاق واسع باستخدام مطالبات تحويل النص إلى صورة ، بحيث يمكن للفرق الصغيرة إنشاء أشكال متنوعة لرسومات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات وعناوين البريد الإلكتروني في دقائق معدودة

حافظ على اتساق الحملات من خلال إعادة استخدام بنية موجهات واضحة مع أسلوب فني ومخططات ألوان وظروف إضاءة ، بحيث تبدو الصور التي تم إنشاؤها متجانسة في جميع القنوات

خفض التكاليف من خلال السماح للمسوقين بالانتقال من الوصف النصي البسيط إلى الصور عالية الجودة في منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز المصممون على مهام التصميم الأكثر تعقيدًا التي تحتاجهم حقًا

🎥 إذا كنت مهتمًا بالذكاء الاصطناعي في مجال التسويق ولكنك غير متأكد من كيفية تطبيقه في حياتك اليومية، فإن هذا الدليل الملائم للمبتدئين يرشدك إلى حالات استخدام مجربة وأدوات عملية يمكنك البدء في استخدامها على الفور.

وفر الوقت في إنشاء المحتوى

أفادت وكالة رويترز أن فرق التصميم في IBM قلصت مدة إنجاز الحملات من حوالي أسبوعين إلى يومين تقريبًا بعد إضافة أدوات Adobe التوليدية إلى عملياتها.

هذا هو نوع التغيير الذي تشعر به الفرق المشغولة على الفور. باستخدام موجهات نصية إلى صور واضحة، يمكنك الانتقال من الملخص إلى الصور عالية الجودة في نفس الصباح.

ابدأ بوصف نصي بسيط، ثم شكّل موجه الصورة باستخدام الموضوع وأسلوب الفن والإضاءة والمزاج واللون. سيقوم مولد الصور بالذكاء الاصطناعي بإرجاع عدة صور تم إنشاؤها لتتمكن من مراجعتها جنبًا إلى جنب، مما يتيح لك الاحتفاظ فقط بما يناسب القصة.

📁 احفظ المطالبات التي نجحت، إلى جانب البذور أو الإعدادات، وستحصل على مكتبة يمكنك إعادة استخدامها الأسبوع المقبل.

كما أنه يساعد الفرق الصغيرة على نشر رسومات وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني دون الانتظار في طابور طويل. ستظل تلمس التصميم في النهاية، لكنك لن تبدأ من الصفر في كل مرة. على مدار شهر، تساهم تلك الساعات التي تم توفيرها في تحسين التخطيط، واختبار أنظف، وإنتاج أكثر ثباتًا.

حافظ على اتساق العناصر المرئية للعلامة التجارية عبر القنوات

تناسق العلامة التجارية = زيادة الإيرادات. هذا تذكير مهم بأن الصور الثابتة تبني الثقة بمرور الوقت.

عند كتابة موجهات الصور، استخدم نفس اللغة الأساسية في كل مرة، حتى تبدو الصور التي يتم إنشاؤها وكأنها تنتمي إلى عائلة واحدة. إذا كان هناك تفصيل مختلف، أضف سطرًا قصيرًا سلبيًا يوضح ما يجب تجنبه.

اطلب من زملائك في الفريق استخدام هذه الكتل أولاً، ثم أضف التفاصيل لكل مشهد. راجعوا معًا شبكة الصور التي تم إنشاؤها، وتحققوا من النغمة واللوحة اللونية والتكوين قبل النشر. إذا كنت بحاجة إلى إصدارات إقليمية، فغيّر الإعداد أو لون المنتج، وحافظ على ثبات ظروف الإضاءة والتخطيط.

أعد استخدام نفس أسلوب الفن وظروف الإضاءة والخلفية والكلمات التي تعبر عن الحالة المزاجية داخل كل موجه صورة، بحيث تظل صورك متسقة في كل قناة.

احتفظ بقائمة قصيرة من السلبيات، مثل "تجنب الألوان الفلورية الصارخة، وتجنب الخلفيات المزدحمة"، للحفاظ على الجودة دون الحاجة إلى مراقبة يومية

👀 حقيقة ممتعة: يستمر نمو TikTok على الصعيد التجاري أيضًا. تشير التقديرات إلى أن المنصة حققت أرباحًا تقارب 23 مليار دولار في عام 2024، معظمها من الإعلانات. وحيثما تذهب أموال الإعلانات، تتبعها المعايير الإبداعية، لذا توقع المزيد من العناصر المرئية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمصممة للشاشات العمودية.

جرب العديد من التصميمات المختلفة بسرعة

في Google Marketing Live 2024، عرضت Google إنشاء أصول إبداعية تساعد المعلنين على إنشاء واختبار المزيد من تنويعات الصور داخل Performance Max، وهو بالضبط ما تحتاجه معظم الفرق عندما تكون الجداول الزمنية ضيقة.

يمكنك إنشاء نسخة بسيطة اليوم باستخدام أي منشئ صور يعمل بالذكاء الاصطناعي.

✅ اكتب ثلاثة مطالبات تحويل النص إلى صورة لنفس الفكرة، كل منها بأسلوب صورة أو إضاءة مختلفة، وحافظ على ثبات الموضوع والرسالة✅ قم بإنشاء عشرات الخيارات، وقم بتسميتها، واختر اثنين أو ثلاثة لكل قناة. بالنسبة لأغلفة الفيديو ومقاطع الفيديو القصيرة، جرب الاقتصاصات الأقرب ونقاط التركيز القوية✅ بالنسبة لرايات LinkedIn، اترك مساحة خالية للنسخ✅ تتبع سطور المطالبات التي تميل إلى تحسين الانتباه، مثل الضوء الحجمي الناعم أو الإضاءة الخلفية في الساعة الذهبية، وقم بترقية تلك السطور إلى هيكل المطالبات القياسي الخاص بك✅ عند الترجمة، قم بتبديل الخلفية أو اللمسات اللونية، وحافظ على المظهر الأساسي كما هو.

بهذه الطريقة، تتعلم من كل جولة بدلاً من البدء من الصفر.

قلل الاعتماد على المصممين الخارجيين في المشاريع السريعة

تقدر شركة McKinsey أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يرفع إنتاجية التسويق بنسبة 5 إلى 15٪ تقريبًا من إجمالي الإنفاق، وهو ما يتوافق مع ما يشعر به العديد من الفرق بمجرد تحولهم إلى سير العمل الذي يعتمد على المطالبات أولاً.

وهذا يوفر وقت المصممين.

دع المسوقين يتعاملون مع العناصر السريعة باستخدام مطالبات تحويل النص إلى صورة، واطلب من المصممين صقل العناصر الأساسية التي تحتاج حقًا إلى صياغة. ابدأ بإدراج الأصول التي ستنشئها داخليًا، مثل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين المدونات، والإعلانات البسيطة، وبطاقات الندوات عبر الإنترنت.

عندما تصل طلبات، افتح مولد الصور بالذكاء الاصطناعي، والصق الموجه، وقم بإنشاء ثلاثة خيارات في أقل من ساعة. استعن بمصمم للمرحلة النهائية أو للتصميمات التي تحتاج إلى عناية.

💡 نصيحة احترافية: هل تحتاج إلى مساعدة في حساب إجمالي عائد الاستثمار لحملاتك التسويقية؟ تتيح لك أداة ClickUp المجانية، Marketing ROI Calculator، تتبع جميع حملاتك وعائدات الاستثمار ومؤشرات الأداء الرئيسية في مكان واحد. كل ما عليك فعله هو إدخال نفقاتك التسويقية والإيرادات الناتجة عن الحملات الفردية، وستقوم الأداة على الفور بحساب نسبة عائد الاستثمار وصافي الربح!

كيفية صياغة مطالبات تحويل النص إلى صورة فعالة

قبل أن نناقش حالات استخدام مطالبات تحويل النص إلى صورة، دعونا نوضح بعض النقاط الأساسية. الذكاء الاصطناعي بارع في إنشاء الأنماط وفهمها، ولكنه معرض أيضًا لسوء فهم نيتك إذا كانت المطالبة غامضة.

دعنا نرى كيف يمكنك إنشاء مطالبات تحويل النص إلى صورة مثل خريطة واضحة لمولد الصور بالذكاء الاصطناعي عن طريق تسمية النتيجة التي تريدها.

1. أبحاث السوق

تجعل جداول البيانات من الصعب ربط الأرقام بالنتائج التجارية الفعلية. غالبًا ما تكون البيانات مبعثرة عبر القطاعات والأطر الزمنية، مما يترك الفرق غير متأكدة من القصة التي ترويها المقاييس بالفعل. تساعد الصور الواضحة، المصممة بأسلوب المخطط المناسب وألوان العلامة التجارية ومساحة للملاحظات، في إظهار تلك الأفكار بحيث تظل المناقشات مركزة وذات مغزى.

موجه

"رسم بياني واضح لحصة السوق حسب القطاع للربع الأول إلى الربع الرابع، أسلوب فني بسيط، ألوان العلامة التجارية الزرقاء والرمادية، تخطيط عريض مع توضيح على اليمين، خلفية بيضاء بسيطة، جو هادئ، دقة عالية، تجنب الفوضى والظلال الكثيفة"

عبر ChatGPT

2. التصور

غالبًا ما تفقد الأفكار الأولية زخمها عندما لا يتمكن الفريق من تصورها. توفر المطالبات النصية إلى صور واضحة للجميع صورة مشتركة عن المفهوم والجمهور المستهدف واللحظة المناسبة في الحياة. من خلال تحديد أسلوب الفن والخلفية والمزاج وألوان العلامة التجارية، يمكنك إنشاء مشهد يساعد المجموعة على التنسيق بشأن ما يتم بناؤه.

موجه

"رسم تخطيطي لمفهوم تطبيق جوال يساعد الطلاب على تخطيط جلسات الدراسة، فن رقمي، خلفية بتدرج لوني ناعم، ألوان العلامة التجارية الأرجواني والأزرق المخضر، أجواء ودية، كتل واجهة مستخدم واضحة وأزرار كبيرة، مساحة فارغة على اليسار للملاحظات، تجنب النصوص الصغيرة والشاشات المزدحمة"

عبر Google Gemini

💡 نصيحة احترافية: يمكن لفرق التسويق على ClickUp إنشاء مستند "مكتبة المطالبات" مع أقسام للرسومات على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات ورؤوس البريد الإلكتروني وفنون المدونات. قم بتخزين أفضل مطالبات تحويل النص إلى صورة مع نماذج من النتائج وقم بتمييزها حسب القناة حتى يتمكن المستخدمون المجانيون وزملاء الفريق الجدد من إرسال صور متسقة وعالية الجودة دون الحاجة إلى التخمين.

3. إنشاء مستند متطلبات المنتج (PRD)

يكون من الأسهل التنسيق بشأن وثيقة متطلبات المنتج عندما يرى الجميع نفس الصورة للمستخدم والنتيجة. تساعد العناصر المرئية الصغيرة والموضوعة في مكانها المناسب القراء على مسح الصفحات الطويلة وتذكر الرحلة الأساسية والعناصر الرئيسية على الشاشة وحالة النجاح. من خلال إظهار المخاطر المحتملة والأمور التي يجب تجنبها والحفاظ على أسلوب صور ومجموعة ألوان متسقة، تصبح وثيقة متطلبات المنتج أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ.

موجه

"قصة رحلة المستخدم في ثلاثة إطارات لطلب البقالة داخل التطبيق، أسلوب فن متجه بسيط، اللوحة الأولى للتصفح، اللوحة الثانية لعربة التسوق، اللوحة الثالثة لتأكيد التسليم، ألوان العلامة التجارية الأخضر والفحمي، خلفية بيضاء نظيفة، جو هادئ، تجنب النصوص الصغيرة والتدرجات اللونية"

عبر Google Gemini

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة Talk to Text في ClickUp BrainGPT لإملاء الأفكار في اللحظة نفسها. انطق الموضوع والمزاج ومخططات الألوان والخلفية بينما الفكرة لا تزال حديثة، ثم قم بتحريرها قليلاً. إنها طريقة لطيفة لالتقاط الكتابة السريعة دون مقاطعة التدفق. التقط ملاحظات الاجتماعات بدون استخدام اليدين باستخدام ClickUp Talk To Text

4. اختبار الأخطاء واختبار البرامج

من السهل إغفال الأخطاء عندما تكون ملاحظات الاختبار مبعثرة. تساعد صورة قائمة المراجعة الفريق على الحفاظ على التركيز عبر الأجهزة والمنصات والحالات الحرجة. من خلال تضمين مجالات المخاطر المعروفة ومساحة لعلامات النجاح أو الفشل، يصبح الاختبار أكثر وضوحًا وموثوقية.

موجه

"ملصق قائمة مراجعة الجودة لعمليات الدفع عبر الهاتف المحمول مع أيقونات الأجهزة، وأسلوب فني بسيط، وأعمدة واضحة للخطوات والنجاح/الفشل، وألوان العلامة التجارية للعناوين، وخلفية بيضاء، وأجواء هادئة، ودقة عالية، وتجنب مربعات الاختيار الصغيرة وكتل النص الكثيفة"

عبر ChatGPT

5. مقابلات مع العملاء

تكون القرارات أقوى عندما يتواصل الفريق مع الشخص الحقيقي وراء البيانات. صفحة واحدة بسيطة تجعل الشخصية ملموسة من خلال اسمها، واقتباس قصير، ومهمتها الرئيسية، وأهم مشاكلها. إضافة سياق مكان استخدام المنتج ولمسة دافئة ضمن لوحة ألوان العلامة التجارية يحافظ على التركيز على الجانب الإنساني والقابل للتعاطف.

موجه

"شخصية العميل على صفحة واحدة مع مكان مخصص للصورة، والاسم، واقتباس قصير، وأهم ثلاثة مشاكل، وأهم ثلاثة أهداف، وتصميم بطاقة بسيط، وألوان العلامة التجارية الزرقاء مع لمسات دافئة، وخلفية ناعمة، ومزاج ودود، وتجنب الصور الجامدة للشركات"

عبر ChatGPT

💡 نصيحة احترافية: اطلب من ClickUp Brain تحويل الملاحظات الأولية إلى مطالبات أولية. مثال على مطالبة لـ ClickUp Brain: "لخص مشاكل العملاء من مقابلات الأسبوع الماضي وصغ ثلاث أفكار لمطالبات صور لعنوان هادئ للتسجيل." هذا يحافظ على فهم الذكاء الاصطناعي لسياقك قريبًا من سير عملك.

يمكنك استخدام ClickUp Brain بعدة طرق لتسهيل مهامك التسويقية. إليك أحد أمثلة الاستخدام:

لخص المستندات واعثر على الملفات التي تحتاجها بشكل أسرع من خلال الاستعانة بـ ClickUp Brain

6. الانتهاء من نموذج التسعير

تصبح مناقشات الأسعار أسهل عندما تكون المقايضات واضحة. يوضح الجدول الواضح أسماء المستويات والميزات الأساسية وميزة واحدة بارزة تبرر سعر كل مستوى. إن إضافة حدود الاستخدام أو المقاعد عند الاقتضاء، إلى جانب خلفية واضحة، يجعل المقارنة بسيطة ومفيدة.

موجه

"جدول مقارنة الأسعار بثلاثة مستويات جنبًا إلى جنب، تصميم بسيط، لوحة ألوان العلامة التجارية مع لمسة خفيفة على المستوى الأوسط، علامات واضحة للميزات، مساحة للحواشي السفلية، دقة عالية للويب والطباعة، تجنب التدرجات اللونية الصارخة والأيقونات الزخرفية"

عبر ChatGPT

7. إنشاء بيان صحفي

تكون الإعلانات أكثر فعالية عندما يكون الدليل واضحًا للعيان. تربط الصورة الرئيسية الواضحة اسم المنتج بميزته الرئيسية مع تحديد النمط والمزاج ومخطط الألوان المناسبين. ترك مساحة لنص العنوان واختيار خلفية واضحة يجعل الصورة مناسبة لكل من المنشورات الإخبارية والقنوات الاجتماعية.

موجه

"صورة رئيسية للمنتج في البيان الصحفي على سطح طاولة نظيف، صور واقعية، إضاءة استوديو ناعمة، ألوان العلامة التجارية الأزرق والأبيض، جو هادئ، مساحة فارغة على اليمين للعنوان، صور عالية الجودة، تجنب الانعكاسات على منطقة النص"

عبر Gemini

8. استقبال العملاء الجدد

يكون التوجيه أكثر فاعلية عندما تكون الخطوات الأولى واضحة وسهلة. توضح مجموعة صغيرة من العناصر المرئية الخطوات الثلاث التي يجب على المستخدم الجديد اتخاذها والشاشات أو العناصر التي سيشاهدها. اعتمد أسلوبًا مفيدًا وإنسانيًا وحافظ على اتساق أسلوب التصميم والخلفيات مع العلامة التجارية حتى يبدو الدليل هادئًا وسهل المتابعة.

موجه

"مرئيات ثلاثية الخطوات توضح التسجيل، والمشروع الأول، والنجاح الأول، وأسلوب الفن المتجه الحديث، ولوحة ألوان العلامة التجارية، وخلفية متدرجة ناعمة، ومزاج ودود، وعلامات مرقمة، وتجنب النصوص الصغيرة والأنماط المزدحمة"

عبر Gemini

📮 ClickUp Insight: حوالي 33٪ من العاملين في مجال المعرفة يتواصلون مع 1 إلى 3 أشخاص كل يوم فقط للحصول على السياق. تخيل لو كانت الإجابات مكتوبة بالفعل وسهلة العثور عليها. مع ClickUp Brain، يمكنك طرح أسئلتك مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك والحصول على ما تحتاجه من أعمال ClickUp والتطبيقات المرتبطة بها، بحيث يتلاشى التبديل بين السياقات في الخلفية.

9. تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء

يريد أصحاب المصلحة إشارة بسيطة، وليس سيلًا من الأرقام. تسلط الصورة المركزة الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة خلال فترة زمنية محددة وتستخدم أنواع المخططات الأكثر فعالية لإظهار الاتجاه. بفضل ألوان العلامة التجارية والمساحات البيضاء المتوازنة وحجم التصدير الذي يناسب الشرائح أو المستندات، يظل التحديث سهل المتابعة والمشاركة.

موجه

"رسم بياني لوحات معلومات KPI التنفيذية مع ثلاثة مخططات واضحة ومقياس عنوان كبير واحد، نمط مخطط بسيط، ألوان زرقاء ورمادية للعلامة التجارية، مساحة بيضاء واسعة، خلفية بسيطة، جو هادئ وجاد، تجنب التأثيرات ثلاثية الأبعاد والفوضى"

عبر Gemini

10. تحليل تقييمات العملاء

قد تتلاشى سلاسل التعليقات الطويلة وتصبح مجرد ضوضاء دون طريقة واضحة لرؤية الأنماط. تتيح خريطة الموضوعات رؤية نقاط الضعف واللحظات الإيجابية من خلال تجميع الموضوعات الرئيسية مع أمثلة قصيرة من العبارات وتقسيم المشاعر. تضيف إضافة المصدر والإطار الزمني وحجم العينة واقعية إلى العرض وتضمن بقاء النبرة محايدة ومحترمة.

موجه

"راجع لوحة الأفكار مع ملاحظات لاصقة مجمعة لأهم الموضوعات، وأمثلة قصيرة، وتلوين خفيف يعبر عن المشاعر، ومظهر السبورة البيضاء، وألوان العلامة التجارية المميزة، وخلفية نظيفة، ومزاج انعكاسي، وتجنب الرموز التعبيرية والتدرجات اللونية الثقيلة."

عبر ChatGPT

11. كتابة استعلامات SQL

حتى في الأعمال الفنية، يمكن أن يسهل رسم بياني صغير فهم هياكل البيانات. إن عرض الجداول والحقول الرئيسية وأنواع الارتباط المتوقعة يوفر الوضوح قبل كتابة الاستعلامات. تساعد إضافة عوامل التصفية والنافذة الزمنية ومكان استخدام النتيجة في الحفاظ على الطابع العملي للرسم البياني وتركيزه.

موجه

"مخطط تدفق البيانات يظهر ثلاثة جداول مع مفاتيح ووصلات، أسلوب مخطط بسيط، ألوان زرقاء للعلامة التجارية، أسهم وتسميات واضحة، خلفية بيضاء، أسلوب تعليمي، تجنب كتل الأكواد والترميزات الكثيفة"

عبر ChatGPT

12. إنشاء عرض تقديمي

يصبح من السهل متابعة العروض التقديمية عندما تكون كل فكرة مدعومة بصورة قوية. إن الصورة الواضحة المرتبطة بالجمهور والهدف من العرض التقديمي تجعل الرسالة في كل شريحة أكثر قابلية للتذكر. مع الأسلوب الفني المناسب والخلفية والمساحة المناسبة للنصوص القصيرة، تظل القصة مركزة ومتسقة.

موجه

"صورة رئيسية للفرص السوقية مع أشكال مجردة تصاعدية، وأسلوب صور متجه حديث، ولوحة ألوان العلامة التجارية مع لمسات دافئة، ومساحة سلبية متوازنة للعنوان، ومزاج هادئ واثق، وتجنب الصور الجاهزة والأيقونات المبتذلة."

عبر Gemini

👀 حقيقة ممتعة: كان عالم باربي بالفعل يغلب عليه اللون الوردي. استخدمت مجموعة الأفلام الكثير من اللون الفوشيا الزاهي لدرجة أنها ساعدت في استنفاد مخزون المورد أثناء الإنتاج. هذا هو الالتزام بمجموعة الألوان.

13. تحديد قيود الميزات

تسهل الحدود الواضحة اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزات. تعرض خريطة الحدود اسم الميزة وحالة الاستخدام الرئيسية والقيود التي تحدد ما يمكنها وما لا يمكنها القيام به في الوقت الحالي. يساعد تحديد السيناريوهات والمخاطر والقيود التقنية خارج النطاق بأسلوب محايد ومتوافق مع العلامة التجارية الفرق على التنسيق بشأن النطاق بثقة.

موجه

"خريطة حدود الميزات تظهر الاستخدام الأساسي في الوسط مع حلقات خارج النطاق مظللة باللون الرمادي بشكل واضح، نمط رسم بياني بسيط، ألوان العلامة التجارية الزرقاء مع استثناءات باللون الرمادي الفاتح، تسميات سهلة القراءة، خلفية بسيطة، نمط تعليمي، تجنب أيقونات التحذير"

عبر Gemini

💡 نصيحة احترافية: قم بتثبيت مستند "رموز مرئية للعلامة التجارية"* مشترك باستخدام ClickUp Docs مع مصطلحات أسلوبك الفني وأسلوب الصورة وأنظمة الألوان المعتمدة وظروف الإضاءة وقائمة سلبية قصيرة. اربطه داخل القوالب بحيث تعيد كل موجهة صورة استخدام نفس اللغة للحصول على صور ثابتة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

14. تبسيط التواصل والتعاون

تحقق الفرق تقدمًا أسرع عندما يكون الوضع مرئيًا دون الحاجة إلى عقد اجتماع آخر. تعرض صورة اللوحة المشتركة اسم المشروع ومرحلته الحالية والمهام التي يعمل عليها كل مالك بعد ذلك. إن إضافة المخاطر أو العوائق إلى جانب أنظمة ألوان العلامة التجارية يجعل التحديث شفافًا وسهل الفحص.

موجه

"لوحة حالة الفريق بثلاثة أعمدة الآن لاحقًا، علامات مالك واضحة، نمط بطاقة بسيط، ألوان العلامة التجارية للأولويات، خلفية ناعمة، جو تعاوني، تجنب فقاعات الدردشة والفوضى الزخرفية"

عبر ChatGPT

15. تحليل البيانات والإحصاءات

غالبًا ما تفقد الأشكال المعقدة الأشخاص الذين ليسوا على دراية عميقة بالبيانات. تتيح الصورة البسيطة التي تعرض المقياس الصحيح ومجموعات المقارنة والنافذة الزمنية للفريق بأكمله الوصول إلى الرؤى. تضيف إضافة نوع المخطط المختار، وإشارة للثقة أو التباين، وحجم التصدير المناسب، فائدة للشكل في أي إعداد.

موجه

"مقارنة قبل وبعد لمعدل التحويل حسب المجموعة، نمط خط بسيط، نطاقات ثقة مظللة بخفة، ألوان زرقاء ومحايدة للعلامة التجارية، خلفية بسيطة، جو جاد، تجنب الأصوات ثلاثية الأبعاد وضوضاء الشبكة"

عبر Gemini

16. تطوير سيناريوهات اختبار ضمان الجودة

غالبًا ما تفتقد الأوصاف النصية التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل الميزة بالفعل. يسهل القصة المصورة الصغيرة متابعة التدفق من خلال عرض الميزة ودور المستخدم ومعايير النجاح والمسار السعيد والحالات الاستثنائية. تضمن إضافة سياق الجهاز أو المتصفح والحفاظ على لوحة ألوان محايدة بقاء القصة المصورة بسيطة وواضحة.

موجه

"قصة مصورة من أربعة أجزاء لسيناريوهات تسجيل الدخول: المسار السعيد، انتهاء المهلة، كلمة مرور خاطئة، وقفل الحساب؛ أسلوب رسم بسيط؛ مساحة واضحة للتعليقات؛ لون مميز للعلامة التجارية لإبراز النقاط المهمة؛ خلفية بيضاء؛ أسلوب تعليمي هادئ؛ وتجنب الألوان المثيرة للقلق"

عبر Gemini

17. تحدي حججك

تكون الأفكار أكثر صلابة عندما يتم اختبارها مقابل البدائل. توضح الصورة المقارنة المتوازنة الادعاء والمثال المضاد والأدلة المهمة لكل جانب. يساعد الحفاظ على نبرة محايدة ومحترمة الفريق على مناقشة المفاضلات دون فقدان التركيز.

موجه

"صورة مقارنة جنبًا إلى جنب تظهر الادعاء على اليسار والمثال المضاد على اليمين، تخطيط متوازن، تصميم بسيط، ألوان العلامة التجارية الزرقاء والرمادية، مناطق تعليق واضحة، خلفية محايدة، مزاج مدروس، تجنب الصور الساخرة"

عبر ChatGPT

18. تحليل تنافسي في صفحة واحدة

تكون المراجعات التنافسية أكثر فاعلية عندما تكون العرض قصيرًا ومباشرًا. تسلط صفحة واحدة الضوء على المنافسين الرئيسيين والميزات التي يتم مقارنتها وتاريخ اللقطة حتى يكون السياق واضحًا. استخدام لوحة ألوان العلامة التجارية يحافظ على اتساق المقارنة وسهولة مشاركتها.

موجه

"مصفوفة تنافسية تضم خمسة بائعين وثماني ميزات، نمط جدول بسيط، ألوان العلامة التجارية للعمود المميز، خلفية بيضاء، جو هادئ، تجنب ازدحام الشعار، وحواشي سفلية كثيفة"

عبر Gemini

19. لوحة أفكار لحملة وسائل التواصل الاجتماعي

تتوافق الفرق الإبداعية بشكل أسرع عندما يكون النمط واضحًا منذ البداية. تعرض لوحة المزاج الموضوع والمنصة المستهدفة وأنظمة الألوان التي ستوجه العمل. تضيف القواعد الواضحة لما يجب فعله وما يجب تجنبه اتساقًا في الأسلوب بين جميع المبدعين.

موجه

"لوحة أفكار الحملة مع ستة مربعات تجمع بين الأنسجة وعينات الألوان والصور النموذجية؛ أسلوب فني حديث وبسيط؛ لوحة ألوان العلامة التجارية؛ خلفية ورقية ناعمة؛ جو جذاب؛ تجنب العلامات المائية الجاهزة"

عبر Gemini

20. خيارات العنوان الرئيسي لصفحة الهبوط

تشكل الشاشة الأولى الطريقة التي يفهم بها الناس المنتج. يساعد اختبار ثلاثة أشكال مختلفة في العثور على الشكل الذي يتواصل بشكل أفضل مع الجمهور ويفي بالوعد. إن تضمين صورة للمنتج أو صورة مجردة وخلفية واضحة ومساحة للنص يجعل كل خيار سهل المقارنة.

موجه

"صفحة هبوط رئيسية مع منتج على سطح نظيف، صور واقعية، إضاءة حواف ناعمة، ألوان زرقاء للعلامة التجارية، مساحة فارغة للعنوان على اليسار، دقة عالية، تجنب الانعكاسات المزدحمة بالقرب من النص"

عبر Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

تخطي الكتابة وحوّل صوتك إلى مستندات ومهام ورسائل مصقولة على الفور باستخدام ميزة Talk to Text من ClickUp

إذا كان التحدي الأكبر الذي تواجهه ليس إنشاء الصور بل الحفاظ على اتساق مطالبات تحويل النص إلى صورة عبر الحملات، فإن ClickUp BrainGPT يوفر لفريق التسويق لديك "قاعدة أساسية" عملية لكتابة المطالبات.

بدلاً من فقدان سطور المطالبات عبر المستندات والمحادثات العشوائية، يمكنك تخزين أفضل هيكل للمطالبات في Docs، وربطه بالمهام المتعلقة بالحملة، وإعادة استخدامه مع الحفاظ على سياق الموافقة سليماً. يدعم ClickUp BrainGPT أيضاً نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Gemini (بحيث يمكنك التبديل بناءً على ما إذا كنت بحاجة إلى نسخة أكثر دقة أو توجيهات أكثر تفصيلاً للصور)، وهو مصمم للعمل عبر تطبيقاتك، بحيث لا يضطر فريقك إلى النسخ واللصق طوال اليوم.

تتناسب ميزة Talk to Text من ClickUp BrainGPT بشكل جيد مع نفس سير العمل. يمكنك نطق الموجه بصوت عالٍ (الموضوع، أسلوب الفن، ظروف الإضاءة، أنظمة الألوان، الخلفية، والسلبيات) وتحويله إلى نص واضح يمكنك إدراجه في مستند أو مهمة أو منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي. وهذا يسهل التقاط الأفكار السريعة أثناء العصف الذهني أو المراجعات أو أثناء إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية.

إنشاء الصور المدمج داخل ClickUp

وإذا كانت وثائقك تعتمد بشكل كبير على العناصر المرئية، فإن ClickUp Brain و BrainGPT يزيلان هذا العبء عن كاهلك أيضًا. كلما احتجت إلى رسم تخطيطي أو نموذج أولي سريع أو بديل لقطة شاشة قديمة، يمكنك إنشاؤه مباشرة داخل المهمة أو المستند.

ما عليك سوى وصف ما تحتاجه. مخطط انسيابي لنموذج إذن جديد، أو رسم مبسط لواجهة المستخدم، أو رسم توضيحي واضح لإرشادات الاستخدام، وسيقوم ClickUp Brain بإنشائه على الفور. يمكنك حتى تحميل الرسومات الموجودة لديك وطلب نسخ محدثة وأكثر وضوحًا، مما يضمن توافق وثائقك مع المنتج الحالي دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.

هذا يجعل تحديثات التوثيق المرئي سريعة مثل تعديلات النص، خاصةً عندما تتغير الميزات في وقت متأخر من السباق، أو عندما تحاول الحفاظ على اتساق الأدلة والأسئلة الشائعة والوثائق الداخلية من الناحية المرئية.

مثال مرئي: مطالبات بسيطة مقابل مطالبات شاملة

أدناه، سترى صورتين تم إنشاؤهما باستخدام أدوات ClickUp المدمجة. تستخدم الأولى موجهًا بسيطًا، بينما تستخدم الثانية موجهًا أكثر شمولاً وتفصيلاً. تنتج كلتا الطريقتين نتائج عالية الجودة، ولكن يمكن تخصيص مستوى التفاصيل والتوجيه الإبداعي وفقًا لاحتياجاتك:

ClickUp BrainGPT لإنشاء الصور

أو، إذا كنت ترغب فقط في إنشاء صورة رائعة لحملة لطيفة أو مشاركة القليل من الفرح في أي مناسبة، فإن ClickUp Brain يوفر لك ما تريد 🐶✨

أو، إذا كنت ترغب فقط في إنشاء صورة رائعة لحملة لطيفة أو مشاركة القليل من الفرح في أي مناسبة، فإن ClickUp Brain يوفر لك ما تريد 🐶✨

بغض النظر عن نهجك، فإن ميزة إنشاء الصور في ClickUp تجعل تحديثات التوثيق المرئي سريعة مثل تعديلات النص، خاصةً عندما تتغير الميزات في وقت متأخر من السباق أو عندما تحتاج إلى الحفاظ على اتساق الأدلة والأسئلة الشائعة والوثائق الداخلية من الناحية المرئية.

إنشاء الصور باستخدام ClickUp Brain

بغض النظر عن نهجك، فإن ميزة إنشاء الصور في ClickUp تجعل تحديثات التوثيق المرئي سريعة مثل تعديلات النص، خاصةً عندما تتغير الميزات في وقت متأخر من السباق أو عندما تحتاج إلى الحفاظ على اتساق الأدلة والأسئلة الشائعة والوثائق الداخلية من الناحية المرئية.

أفضل ميزات ClickUp BrainGPT

أملي أفكار المطالبات على الفور باستخدام Talk to Text حتى تتمكن من تسجيل التفاصيل بينما لا تزال حاضرة في ذهنك

أعد كتابة الأوصاف النصية الأولية في شكل مطالبات قابلة للتكرار بحيث تظل الصور التي يتم إنشاؤها متسقة

اعثر على المطالبات السابقة ومراجع العلامة التجارية بشكل أسرع باستخدام Enterprise Search ، حتى تتمكن من إعادة استخدام ما يصلح بالفعل

التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة بحيث يمكنك مطابقة النموذج مع المهمة، مثل الأفكار الإبداعية مقابل الصقل التسويقي

حوّل المطالبات المعتمدة إلى مهام قابلة للتتبع بحيث تظل المراجعات والتنقيحات والموافقات النهائية في مكان واحد

قيود ClickUp BrainGPT

يتطلب مستويات ووظائف إضافية مدفوعة الثمن للذكاء الاصطناعي للحصول على القدرات الكاملة، اعتمادًا على الخطة وإعدادات المسؤول

تحتاج إلى عادة إدارة بسيطة، مثل تحديث مكتبة المطالبات الخاصة بك، وإلا ستنجرف الفرق إلى أنماط مطالبات لمرة واحدة

أسعار ClickUp

2. Canva AI (Magic Media)

عبر Canva AI

تم تصميم Canva AI لتلائم واقع العمل التسويقي المتمثل في "الإنشاء، وتغيير الحجم، والشحن". باستخدام Magic Media، يمكنك إنشاء صور AI من موجه نصي مباشرةً حيث يقوم فريقك بالفعل بإنشاء الإعلانات، والعروض التقديمية، ورسومات الصفحات المقصودة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يقصر الفجوة بين إنشاء الصور وتصميم الإنتاج، خاصةً عندما تحتاج إلى تنسيقات متعددة بسرعة.

كما أنه مفيد عندما تهتم بتناسق العلامة التجارية ولكنك لا تريد أن يصبح كل طلب تذكرة تصميم. يركز سير عمل Canva على القوالب والتعديلات السريعة، بحيث يمكن للفرق إنتاج تنويعات مع الحفاظ على التحكم في عناصر الطباعة والعلامة التجارية.

أفضل ميزات Canva AI

قم بإنشاء صور من مطالبات نصية داخل نفس المحرر المستخدم للمواد التسويقية

قم بإنشاء تنويعات سريعة لمختلف القنوات والأحجام والتوجهات الإبداعية

قم بتطبيق القوالب وعناصر التحكم في العلامة التجارية للحفاظ على اتساق العناصر المرئية عبر منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وأصول الحملة

اجمع بين الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتصميمات الجاهزة للإنتاج والتصدير والتعليقات التعاونية

تسريع دورات "المسودة إلى الموافقة" من خلال إنشاء خيارات يمكن للمساهمين الاختيار من بينها في وقت مبكر

قيود Canva AI

يوفر تحكمًا محدودًا مقارنةً بمولدات الفن المتخصصة عندما تحتاج إلى معلمات موجهات عالية التقنية

يتطلب خططًا مدفوعة للاستخدام الأعمق للذكاء الاصطناعي وحدود أعلى، اعتمادًا على إعداد فريقك

لا يزال يحتاج إلى مراجعة بشرية للتأكد من دقة العلامة التجارية وتفاصيل المنتج والامتثال قبل النشر

أسعار Canva AI

خطة مجانية

Canva Pro: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Canva Business: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Canva للمؤسسات: أسعار مخصصة

3. Adobe Firefly

عبر Adobe Firefly

يعد Adobe Firefly خيارًا قويًا عندما تحتاج إلى صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناسب مع سير العمل الإبداعي الاحترافي، بالإضافة إلى ضوابط أكثر وضوحًا للأعمال التجارية. تضع Adobe Firefly في مكانة مصممة للاستخدام التجاري، وهو يتكامل جيدًا مع نظام Adobe الأوسع نطاقًا، وهو أمر مهم إذا كان فريقك يعمل بالفعل في Creative Cloud لإنتاج التصميم النهائي.

بالنسبة لفرق التسويق، غالبًا ما يستخدم Firefly لإنشاء الأصول بسرعة، واستكشاف اتجاهات أنماط الفن، وتكرار المفاهيم الإبداعية قبل صقلها في أدوات Adobe. كما أنه يستخدم نظامًا قائمًا على الائتمان، بحيث يمكنك إدارة الاستخدام بشكل متوقع عبر الفريق.

أفضل ميزات Adobe Firefly

قم بإنشاء صور من مطالبات نصية باستخدام عناصر تحكم ملائمة للعلامة التجارية من حيث الأسلوب والتكوين

دعم سير العمل التجاري من خلال موقف Adobe بشأن الحصول على محتوى أكثر أمانًا

دمجها في سلسلة أدوات Adobe الإبداعية الأوسع نطاقًا لإجراء التعديلات النهائية وإنتاج الأصول

استخدم الائتمانات التوليدية لإدارة إنشاء الصور على نطاق الفريق

أضف إشارات المنشأ من خلال نهج Adobe لتوثيق المحتوى، حيثما كان ذلك متاحًا

قيود Adobe Firefly

يستهلك الرصيد بسرعة عند تشغيل العديد من الاختلافات، خاصة عند استخدام إعدادات جودة أعلى

يعمل بشكل أفضل إذا كان فريقك يستخدم بالفعل أدوات Adobe للتصميم النهائي والتحرير

لا يزال يتطلب مراجعة الدقة وادعاءات العلامة التجارية وحقوق الاستخدام قبل النشر

أسعار Adobe Firefly

Firefly Standard: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

Firefly Pro: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Firefly Premium: 199.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Creative Cloud Pro: 69.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

4. DALL·E (OpenAI)

عبر مجتمع Open AI

يستخدم DALL·E على نطاق واسع لتوليد الصور التسويقية لأنه يتعامل جيدًا مع كتابة المطالبات التكرارية، خاصةً عندما تقوم بتحسين الوصف النصي من خلال عدة جولات لتقترب أكثر من المزاج والإضاءة والتكوين المطلوب. كما يستخدم بشكل شائع عندما تريد أفكارًا سريعة لرسومات وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين المدونات ومفاهيم الحملات.

إذا كان سير عملك يتضمن ChatGPT، فإن إنشاء الصور على غرار DALL·E يمكن أن يعمل أيضًا بشكل تفاعلي، مما يعني أنه يمكنك طلب تغييرات مثل خلفيات مختلفة أو أنظمة ألوان أو نمط صور جديد دون إعادة كتابة الموجه بالكامل من البداية.

أفضل ميزات DALL·E

أنشئ صورًا من موجه نصي بسيط، ثم قم بتحسينها من خلال المتابعة المتكررة

استكشف اتجاهات بصرية متعددة بسرعة لنفس فكرة الحملة

دعم مجموعة واسعة من الأنماط، من الصور الواقعية إلى الأشكال الفنية الرقمية

يعمل بشكل جيد لتصور العناصر المرئية التسويقية قبل تصميم التخطيط النهائي

توفير وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للفرق التي ترغب في أتمتة سير عمل إنشاء الصور

قيود DALL·E

يتطلب توجيهًا ومراجعة دقيقين لضمان دقة العلامة التجارية وتفاصيل المنتج والادعاءات

يتضمن قيود الاستخدام والسلامة التي تؤثر على ما يمكن إنشاؤه

قد يكون أقل قابلية للتنبؤ بالنسبة للطباعة الدقيقة والتفاصيل الصغيرة أو متطلبات التخطيط الصارمة

أسعار DALL·E

أسعار مخصصة

5. Midjourney

عبر Midjourney

يحظى Midjourney بشعبية كبيرة عندما تريد صورًا ملفتة للنظر وأنيقة، وتكون على استعداد للتكرار قليلاً للحصول على المظهر المطلوب. غالبًا ما تستخدمه فرق التسويق لإنشاء تصميمات فنية جريئة ولوحات مزاجية للحملات وصور بطولية حيث يكون أسلوب الفن مهمًا بقدر الدقة الحرفية.

تم تصميم نظام Midjourney بناءً على وقت GPU وأنماط الإنشاء، بحيث يمكنك الاختيار بين الإنشاء السريع أو العمل البطيء في قائمة الانتظار حسب مواعيدك النهائية.

توفر Midjourney أيضًا عناصر تحكم في الخصوصية من خلال وضع التخفي في المستويات الأعلى، وهو أمر مهم إذا كنت تعمل على حملات ما قبل الإطلاق أو صور العملاء التي لا تريد أن تكون مرئية للجمهور.

أفضل ميزات Midjourney

أنتج صورًا منمقة ذات اتساق جمالي قوي عبر مختلف الاختلافات

توفير سرعات إنتاج متعددة، بما في ذلك وضعي Fast و Relax

دعم مستوى أعلى من الخصوصية من خلال وضع التخفي

تمكين إجراء تجارب كبيرة الحجم من خلال وضع Relax غير المحدود في المستويات المدفوعة

قم بتوسيع نطاق الاستخدام من خلال مستويات اشتراك يمكن التنبؤ بها بناءً على احتياجاتك الإنتاجية

قيود Midjourney

يتطلب مستويات اشتراك لمعظم حالات الاستخدام التسويقي الجادة

يجعل عرض النص الدقيق والتحكم الصارم في التخطيط غير متسقين، لذا لا يزال التصميم النهائي بحاجة إلى أداة تخطيط

يقتصر استخدام ميزات الخصوصية على مستويات Pro و Mega عبر وضع Stealth Mode

أسعار Midjourney

الخطة الأساسية: 10 دولارات شهريًا

الخطة القياسية: 30 دولارًا شهريًا

الخطة الاحترافية: 60 دولارًا شهريًا

الخطة الضخمة: 120 دولارًا شهريًا

دمج الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في سير عمل التسويق

عندما يكون لدى فريقك مجموعة قوية من مطالبات تحويل النص إلى صورة ومجلد مليء بالصور التي تم إنشاؤها، فإن المهمة التالية هي نقل هذه الأصول عبر مسار واضح من الفكرة إلى النشر.

في كثير من الأحيان، يضيع هذا العمل في ظل توسع نطاق العمل مع مهام متفرقة وأدوات ذكاء اصطناعي لا تتواصل مع بعضها البعض.

يؤدي توسع السياق إلى تفاقم المشكلة عندما تضطر إلى البحث في الأنظمة لمجرد الإجابة على أسئلة بسيطة مثل ما الذي تغير أو أين يوجد ملف ما.

يجمع ClickUp كل شيء في مساحة عمل واحدة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي. فيما يلي تدفق بسيط وشامل يستخدم ميزات ClickUp المختلفة بالترتيب الصحيح بحيث يظل العمل مرئيًا وسهل الموافقة عليه.

ابدأ ببيت حي في ClickUp Docs

أنشئ مكتبة المطالبات الخاصة بك بلغة بسيطة باستخدام ClickUp Docs

امنح صورك وكلماتك مكانًا واحدًا مرحبًا بها مع ClickUp Docs. أنشئ مستندًا واحدًا في ClickUp باسم "مكتبة المطالبات والمرئيات الخاصة بالعلامة التجارية".

داخله، احتفظ بالمطالبات التي تعمل بالفعل، وملاحظات صغيرة حول سبب نجاحها، ودليل العلامة التجارية سهل القراءة. عندما يطلب شخص ما صورة رئيسية، سيتمكن من العثور على مثال، ومطالبة صورة جاهزة للصق، وسطرين عن المزاج واللون. عندما تتغير علامتك التجارية، قم بتحرير هذا المستند أولاً حتى يظل الفريق بأكمله متزامنًا مع الإصدار المحدث.

فيما يلي بعض النصائح المفيدة للمساعدة في تنظيم كل شيء في مستندات ClickUp:

مجموعات مطالبات مجمعة حسب حالة الاستخدام، مثل رسومات وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين البريد الإلكتروني، والإعلانات المدفوعة

قسم قصير عن "رموز العلامة التجارية" يتضمن أسلوب الفن ومخططات الألوان وظروف الإضاءة وقائمة صغيرة بالسلبيات

👀 حقيقة ممتعة: كانت IKEA رائدة في مجال الصور "المزيفة" التي تبدو حقيقية. منذ عام 2014، كان حوالي 75٪ من صور الكتالوج الخاص بها عبارة عن صور تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، تم إنشاؤها للتحكم في الإضاءة واللون والتصميم على نطاق واسع. هذا مثال مبكر على استبدال جلسات التصوير الفوتوغرافي بصور اصطناعية دون فقدان الثقة.

اسأل في ClickUp Chat، وسجل في ClickUp Tasks

اجمع التعليقات في مكان واحد وحوّل أفضل رسالة إلى مهمة باستخدام ClickUp Chat

تبدأ معظم الطلبات بجملة. حافظ على هذا الأسلوب. أنشئ قناة دردشة ClickUp باسم "طلبات الرسوم البيانية والتعليقات".

عندما يكتب شخص ما، "نحتاج إلى رأس صفحة LinkedIn بحلول الغد، النغمة، المنتج على اليمين"، قم بتحويل هذه الرسالة إلى مهمة باستخدام ClickUp Tasks في نفس النافذة. في وصف المهمة، الصق الموجه الدقيق من ClickUp Docs وأضف الأحجام وتواريخ الاستحقاق والمراجع. تنتقل من الكلام إلى الفعل بحركة واحدة، ولا يضيع أي شيء في سلسلة منفصلة.

📌 مثال: يقوم مسوق منتج بإرسال رسالة تتضمن الهدف والنبرة. تقوم بتحويلها إلى مهمة ClickUp بعنوان "رأس LinkedIn لدراسة حالة"، وتعيينها، وإضافة النص إلى موجه الصورة، وإرفاق صورتين تم إنشاؤهما سابقًا وتناسبان المظهر. أصبح لدى المنشئ الآن السياق والمرجع والملكية دون الحاجة إلى عقد اجتماع.

دع ClickUp Automations يوجه العمل، لا يدفع الناس

انقل المهام إلى القائمة الصحيحة تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations

تبدو العملية الجيدة طبيعية وسهلة المتابعة. قم بتعيين بعض عمليات ClickUp Automations التي تدفع العمل إلى الأمام دون الحاجة إلى إرسال إشعارات مستمرة. عندما يتغير الحالة إلى "جاهز للمراجعة"، انشر في ClickUp Chat مع وضع علامة على مدير الإبداع وانقل مهمة ClickUp إلى قائمة المراجعة.

عندما يكون موعد إنجاز مهمة ما خلال 24 ساعة وما زالت قيد التنفيذ، قم بتذكير المكلف بالمهمة ومالك المشروع. أنشئ تذكيرًا ربع سنويًا لتحديث مستند ClickUp Doc الخاص بـ "مكتبة المطالبات والمرئيات الخاصة بالعلامة التجارية"، حتى تظل مطالبات تحويل النص إلى صورة لفريق التسويق محدثة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Agents للحفاظ على استمرار طلبات الصور (دون الحاجة إلى متابعة الموافقات). تعاون إبداعي متوافق مع سير العمل مدعوم بواسطة ClickUp Agents بمجرد أن يبدأ فريقك في استخدام مطالبات تحويل النص إلى صورة على نطاق واسع، نادرًا ما يكون التباطؤ الحقيقي في إنشاء الصور. بل في المتابعة: "أين أحدث إصدار؟" أو "ما المطالبة التي وافقنا عليها؟" يمكن لوكلاء ClickUp AI التعامل مع هذا العمل التنسيقي في السياق، بحيث يظل سير عملك مرئيًا. إليك كيفية استخدامها للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: قم بإعداد وكيل Live Answers للأسئلة من نوع "أين هو؟": قم بتوجيه وكيل ClickUp إلى المساحة/القائمة التي توجد بها المهام الإبداعية (والمستند الذي توجد به مكتبة المطالبات ورموز العلامة التجارية). عندما يسأل شخص ما، "ما هي المطالبة التي نستخدمها لصفحة الهبوط الرئيسية؟" أو "ما هي أنظمة الألوان المعتمدة للمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي؟"، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الرد بالسياق الصحيح

استخدم وكيل الذكاء المباشر لرؤية الحالة: قم بتكوينه لمشاركة تحديث أسبوعي يسلط الضوء على ما تمت الموافقة عليه، وما هو قيد المراجعة، وما هو عالق في المراجعات، خاصةً عندما يقوم العديد من المبدعين بإنتاج صور مولدة لقنوات مختلفة

أنشئ وكلاء خفيفي الوزن بدون برمجة: تعامل مع الأمر ككتابة موجهات للعمليات: حدد ما تريد أن يفعله الوكيل، واختر السياق (مستندات أو قوائم أو تطبيقات متصلة محددة)، ثم اختر الإجراءات التي يمكنه اتخاذها، مثل تلخيص التحديثات أو اقتراح الخطوات التالية

قم بإنشاء ومراجعة والموافقة في مكان واحد

لوحة سير عمل إبداعية مبسطة في ClickUp Tasks

يقوم المبدع بتشغيل موجز تحويل النص إلى صورة في مولد الصور بالذكاء الاصطناعي، ويحمل ثلاث صور تم إنشاؤها إلى نفس مهمة ClickUp، ويضيف ملاحظة من سطر واحد أسفل كل منها. يمكن للمراجعين ترك تعليقاتهم هناك مباشرةً.

إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير، فاضبط الحالة على "تحتاج إلى مراجعة"، واحتفظ بالمجموعة الأولى مرفقة، وأضف الملفات المحدثة تحت "الجولة 2". عندما تكون صحيحة، قم بتغيير الحالة إلى "موافق عليها".

يمكن للأتمتة النهائية مشاركة ملخص قصير في ClickUp Chat مع رابط للمهمة والأصل النهائي. من هنا، يسحب مالكو القنوات الصورة لاستخدامها في المنشورات الاجتماعية أو الإعلانات أو البريد الإلكتروني، ولا تحتاج إلى ملاحقة أي شخص للحصول على الملفات.

بعض النصائح المفيدة التي يجب وضعها في الاعتبار:

أضف "ملاحظات الاستخدام" إلى المهمة، مثل "آمن للخلفيات الداكنة، اترك الثلث الأيمن خاليًا"

احفظ موجه الصورة الفائز في ClickUp Doc مع درس صغير مستفاد

حافظ على توجيهاتك في الأماكن التي ينظر إليها الناس فعليًا

علامتك التجارية ليست ملف PDF في مجلد. إنها موجودة في مستند ClickUp الذي فتحته في الخطوة الأولى. عندما تعتمد لوحة ألوان جديدة أو تريد أسلوبًا فنيًا أكثر نعومة، قم أولاً بتغيير الصياغة في المستند، ثم استخدم ClickUp Automations لإخطار "التصميم" و"الشبكات الاجتماعية" و"دورة الحياة" في ClickUp Chat.

ستحمل الصورة التالية التي ينسخها شخص ما التحديث. بمرور الوقت، يحافظ هذا على اتساق الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تذكيرات يومية أو موافقات طويلة.

أفضل الممارسات لفرق التسويق التي تستخدم تحويل النص إلى صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي

يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع العملية، ولكنه يعمل بشكل أفضل عندما تكون مطالبات تحويل النص إلى صورة ضمن حدود واضحة تحمي الثقة والوصول ووضوح العلامة التجارية.

مع أخذ هذه الروح في الاعتبار، إليك قائمة قصيرة يمكنك الاحتفاظ بها في متناول يدك:

كن صريحًا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات والادعاءات ، واحتفظ بأدلة على ما تقوله، وفقًا لإرشادات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بشأن الصدق في الإعلانات والذكاء الاصطناعي

اكتب نصًا بديلًا لكل صورة، وحافظ على عدم وجود نصوص في الصور قدر الإمكان، وأضف نسخة نصية قصيرة للرسوم البيانية حتى يتسنى للجميع فهم الرسالة

حافظ على اتساق العلامة التجارية داخل الموجه باستخدام أسلوب فني وألوان وأجواء ثابتة، لأن الاتساق في العلامة التجارية يرتبط بنمو أقوى

سجل مصدر كل مادة باستخدام Content Credentials أو سجل بسيط للنموذج والإصدار والإعدادات، حتى تتمكن من التحقق من كيفية إنشاء الصور

اتبع دليل القناة واختبر بعض الاختلافات التي تعتمد على المطالبات لكل موضع، باستخدام إرشادات المنصة مثل المواصفات الإبداعية لـ LinkedIn

من النص إلى الصورة، انقر لتحقيق النجاح

لقد نجحت في تحويل الفكرة إلى صورة بعناية. لقد تناولنا كيفية تشكيل أسلوب الفن والإضاءة والمزاج وهيكل المطالبات بحيث تبدو صورك متعمدة وليست عشوائية.

ولكن إليك الجزء الذي تشعر به الفرق حقًا: يجمع ClickUp كل شيء في مكان واحد، بحيث لا تظل عمليات كتابة المطالبات وإنشاء الصور والمراجعات والموافقات مبعثرة في أدوات مختلفة.

يوفر ClickUp Brain و ClickUp BrainGPT للمسوقين طريقة أسرع للعمل مع العناصر المرئية من البداية. اكتب فكرة أولية باستخدام Talk to Text، وحوّلها إلى موجه مصقول باستخدام ClickUp BrainGPT، وقم بإنشاء صور داعمة — لوحات المزاج، والعناوين، والصور المصغرة، والرسوم البيانية — مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك. لا حاجة إلى النسخ واللصق. لا حاجة للتنقل بين التطبيقات. لا حاجة للقلق بشأن فقدان الإصدارات.

يحتفظ ClickUp Docs بمكتبة المطالبات الحية الخاصة بك، ويستقبل ClickUp Chat الطلبات، ويقوم ClickUp Tasks بتنفيذ العمل، ويقوم ClickUp Automations بدفع المراجعات دون ضوضاء. وعندما تكون جاهزًا لإنشاء أو تحسين الصور، يظل ClickUp Brain متصلاً بسياق مشروعك حتى تتطابق النتائج مع ما تقوم ببنائه بالفعل.

هناك أدوات أخرى يمكنها إنشاء الصور. يساعد ClickUp فريقك على إنشائها في الوقت المحدد، بما يتوافق مع العلامة التجارية، وبشكل متناسق مع بعضها البعض.

إذا كنت مستعدًا لإنشاء مكتبة المطالبات الخاصة بك — وإنشاء صور متسقة ومتوافقة مع الذكاء الاصطناعي — فقم بالتسجيل في ClickUp الآن.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

إنها تعليمات قصيرة وواضحة تعطيها لمولد الصور بالذكاء الاصطناعي لتحويل الكلمات إلى صور. في مجال التسويق، تحدد الموجهات الجيدة الموضوع وأسلوب الفن والإضاءة واللون والمزاج وأي ملاحظات "يجب تجنبها"، بحيث تتناسب الصورة الناتجة مع علامتك التجارية والغرض منها.

نعم، إذا كانت مطالبات تحويل النص إلى صورة تكرر نفس نمط الصورة ومخططات الألوان والخلفية والمزاج عبر الأصول. احفظ المطالبات الناجحة في مكتبة مشتركة، وستبدو الصور التي تم إنشاؤها وكأنها عائلة واحدة من المنشورات الاجتماعية إلى الإعلانات.

اختر الأداة التي تناسب احتياجاتك، وليس فقط الأداة الأكثر شهرة. إذا كنت تريد صورًا واقعية، فاختر نموذجًا معروفًا بهذه الميزة؛ إذا كنت تحب الرسم الرقمي أو فن الآرت ديكو، فاختر نموذجًا يتعامل جيدًا مع الأعمال المنمقة. جرب بعض النماذج، واحفظ مجموعة صغيرة من المطالبات، وقم بالتقييم من خلال الصور عالية الجودة التي يمكنك شحنها بالفعل.

احتفظ بالعمل في مكان واحد. قم بتخزين المطالبات والإصدارات والتعليقات والموافقات في مهام ClickUp، حتى يتمكن المراجعون من تقديم ملاحظاتهم والموافقة عليها دون الحاجة إلى البحث عن الملفات.

نعم. احتفظ بمكتبة مطالبات حية في ClickUp Docs، وناقش الطلبات في ClickUp Chat، وحوّل الرسائل إلى مهام ClickUp، ودع ClickUp Automations تدفع المراجعات والتسليمات. هذا يجعل مطالبات تحويل النص إلى صورة جزءًا من عملية ثابتة وشاملة يمكنك الوثوق بها.