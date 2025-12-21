قوالب مجانية لتتبع الحالة المزاجية لتحسين الوعي الذاتي

إذا كانت أيامك تتأرجح بين "مشمسة مع لمحة من الإسبريسو" و"غائمة جزئيًا مع اجتماعات غير متوقعة"، فأنت مجرد إنسان عادي. هذه التقلبات العاطفية اليومية هي بالضبط السبب في أهمية وجود طريقة لتتبع عواطفك.

يوفر قالب متتبع الحالة المزاجية طريقة مرئية لتتبع حالتك المزاجية وإضافة ملاحظات حول المحفزات وأنماط الترميز اللوني التي غالبًا ما تضيع في ضبابية الحياة اليومية.

إنها مثالية للأفراد الذين يسعون إلى بناء الوعي الذاتي، والمعالجين الذين يراقبون التقدم المحرز، ومدربي الصحة الذين يشجعون على عادات عاطفية أكثر صحة.

في هذا الدليل، ستكتشف قوالب مجانية لتتبع الحالة المزاجية لتحسين اليقظة الذهنية ودعم الصحة العقلية على المدى الطويل.

🧠 هل تعلم: تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يدونون مشاعرهم بانتظام — على غرار تدوين المزاج — غالبًا ما يشعرون بتحسن ملحوظ في صحتهم العقلية.

إخلاء المسؤولية: يقدم هذا المقال معلومات عامة عن تتبع الحالة المزاجية وتدوين المذكرات والرفاهية العاطفية. ولا يهدف إلى استبدال المشورة الطبية المتخصصة أو التشخيص أو العلاج للاكتئاب أو القلق أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو أي حالة صحية عقلية أخرى. إذا كانت لديك مخاوف بشأن حالتك المزاجية أو صحتك العقلية، فيرجى استشارة معالج أو مستشار أو أخصائي رعاية صحية مرخص.

أفضل 12 قالب لتتبع الحالة المزاجية في لمحة

فيما يلي جدول ملخص لجميع قوالب ClickUp وقوالب متابعة الحالة المزاجية الأخرى:

ما هي قوالب متتبع الحالة المزاجية؟

قالب متتبع الحالة المزاجية هو مخطط أو صفحة يوميات جاهزة تساعدك على تسجيل حالتك المزاجية اليومية بطريقة متسقة. يعمل على توحيد ما تسجله، مثل التاريخ والوقت من اليوم وتقييم الحالة المزاجية وشدتها وملاحظة قصيرة، بحيث يمكن مقارنة كل إدخال بالآخر.

يمكن أن تتخذ هذه القوالب شكل صفحات قابلة للطباعة أو جداول بيانات أو عروض تطبيقات أو متتبع مزاج في دفتر ملاحظات يستخدم الرموز التعبيرية أو الرموز اللونية.

استخدام قالب متتبع الحالة المزاجية يزيل الحاجة إلى الإعداد: يمكنك اختيار مقياس مباشرة (على سبيل المثال، 1-5 أو عدة تسميات مختلفة للحالة المزاجية)، وتحديد الألوان، وملء المربعات كل صباح أو مساء.

بمرور الوقت، ينتج عن هذه العملية اليومية دفتر مزاج واحد يمكنك من خلاله تتبع حالتك المزاجية، ومراجعة أنماط النوم والروتين اليومي والأحداث، وتقديم سجل واضح إلى المعالج أو الطبيب عند الحاجة.

👀 حقيقة ممتعة: ثبت أن التعبير عن المشاعر بالكلمات ("أشعر بالقلق والارتباك") يقلل من نشاط اللوزة الدماغية ويزيد من نشاط الفص الجبهي المرتبط بالتحكم. وهذا أحد الأسباب التي تجعل التسميات البسيطة في متتبع الحالة المزاجية تمنحك الشعور بالاستقرار في تلك اللحظة.

ما الذي يجعل قالب متتبع الحالة المزاجية جيدًا؟

يتيح لك قالب جيد لتتبع الحالة المزاجية تسجيل الحالة المزاجية بسرعة وسهولة ومقارنتها على مدار الأيام. كما يوفر لك هيكلًا واضحًا ويعرض الاتجاهات دون الحاجة إلى تحليل إضافي.

الأمور الأساسية التي يجب البحث عنها في قالب متتبع الحالة المزاجية:

مقياس بسيط للمزاج (أرقام أو رموز تعبيرية أو كلمات) مع خيار تسجيل عدة حالات مزاجية إذا لزم الأمر.

مساحة ثابتة للتاريخ والوقت حتى تتراصف إدخالات حالتك المزاجية اليومية على مدار الأسابيع

مساحة لتسجيل شدة المزاج وملاحظة قصيرة عن النوم أو الأحداث أو المحفزات

رمز ألوان واضح يمكنك تعيينه مرة واحدة وإعادة استخدامه، بحيث تظل الإدخالات متسقة

تقويم أو مخطط أو جدول سهل القراءة يساعدك على التعرف على الأنماط بسرعة

تنسيق يتناسب مع روتينك: دفتر ملاحظات، ملف PDF قابل للطباعة، جدول بيانات، أو تطبيق لتتبع الحالة المزاجية اليومية.

مساحة كافية لإضافة الملاحظات، ولكن ليس كثيرًا بحيث لا يشعر المستخدم أن التسجيل اليومي مهمة روتينية.

👀 حقيقة ممتعة: مزاجك أكثر قابلية للتنبؤ مما تعتقد. يمر معظم الناس بدورات من الإيقاعات العاطفية المتكررة كل 7-10 أيام، وتقوم أدوات تتبع الحالة المزاجية ببساطة بجعل هذه الأنماط أكثر وضوحًا.

أفضل 12 قالبًا مجانيًا لتتبع الحالة المزاجية

عندما يتم تتبع الحالة المزاجية في تطبيقات الملاحظات العشوائية أو إدخالات اليوميات المتفرقة أو الملاحظات اللاصقة، يصعب الحفاظ على هذه العادة أو استخلاص رؤى مفيدة حول ما يؤثر على رفاهيتك العقلية.

باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، يجمع ClickUp جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل. على الرغم من استخدامه عادةً لإدارة المشاريع، فإن مرونة ClickUp تجعله أداة قوية لتتبع الرفاهية الشخصية.

يمكن تخزين سجلات حالتك المزاجية ومذكرات الامتنان ومتابعات العادات وأهداف الرفاهية في مساحة عمل واحدة قابلة للتخصيص. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك تقنية الذكاء الاصطناعي في ClickUp على تحديد الأنماط وتعيين تذكيرات للحفاظ على الاتساق.

دعونا نستكشف معًا بعض قوالب متتبع الحالة المزاجية:

1. قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع وتنظيم روتين العقل والجسد والروح في لمحة بفضل قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp.

عندما تكون العناية الذاتية موزعة على ملاحظات لاصقة ومفكرة مزاج منفصلة، يصعب معرفة ما الذي يساعد بالفعل. يساعد قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp في جمع أهداف العناية الذاتية والمهام المتعلقة بالمزاج في قائمة وتقويم واحدين، حتى تتمكن من معرفة مدى التزامك بها وكيف تشعر بعد ذلك.

يستخدم قالب القائمة هذا حالات مخصصة مثل "تم تحقيقه" و"محبط" و"خارج المسار" و"معلق" و"لم يبدأ"، إلى جانب حقول مخصصة لنوع الرعاية الذاتية ونوع الرفاهية والأهداف والملاحظات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

نظم الروتينات والتأملات وسجلات الحالة المزاجية في مساحة عمل واحدة يمكنك الحفاظ عليها بالفعل.

تتبع العادات مقابل الحالة المزاجية اليومية والنوم والطاقة لتحديد الأنماط المبكرة وتعديلها.

قم بتبديل العروض لتخطيط الأسبوع ومراجعة التقدم المحرز والحفاظ على السياق المرتبط بالعمل.

استخدم حالات واضحة وحقول مخصصة لإجراء مراجعات سريعة وصادقة.

تعاون مع مدرب أو معالج واحتفظ بالتعليقات في مكان العمل.

✨ مثالي لـ: الأفراد والمعالجين ومدربي الصحة الذين يرغبون في أداة تتبع مزاج يومية منظمة تجمع بين تسجيل المزاج وبناء العادات والمراجعات الواضحة.

💡 نصيحة احترافية: تثبت ممارسة تتبع الحالة المزاجية عندما يكون التفكير سريعًا وقابلًا للتكرار. استخدم ClickUp Brain لتلخيص ملاحظات كل يوم في لمحة موجزة عن الحالة المزاجية، وتسليط الضوء على المحفزات المتكررة المذكورة في الملاحظات (النوم، الكافيين، الوقت الاجتماعي)، واقتراح عادة صغيرة لتجربتها غدًا. نظرًا لأن ClickUp Brain يتعلم من سياق مساحة عملك، تصبح كل مراجعة أسبوعية أكثر دقة، وبالتالي تقضي وقتًا أطول في تحسين روتينك. حوّل الملاحظات المتفرقة إلى اتجاهات وخطوات تالية وتذكيرات لطيفة باستخدام ClickUp Brain

2. قالب متتبع العادات الشخصية من ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع العادات وقم بإدارتها باستخدام قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية.

إذا كانت عاداتك موجودة في تطبيقات منفصلة عن متتبع الحالة المزاجية اليومية، فمن الصعب معرفة أي الروتينات ترفع من معنوياتك وأيها تستنزف طاقتك. يوفر لك قالب ClickUp Personal Habit Tracker طريقة عرض الجدول والقائمة حيث تكون كل عادة مهمة ذات حالة بسيطة مفتوحة أو مكتملة.

يمكنك تجميع العادات حسب الموضوع، وإضافة حقول مخصصة للتكرار أو عدد الأهداف، واستخدام الأولويات والعلامات والمهام الفرعية لتقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات صغيرة.

ثم تتولى ClickUp Automations المهام المتكررة والتذكيرات، بينما يمكن لـ ClickUp Brain تلخيص عدد المرات التي تمارس فيها عاداتك اليومية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

سجل جميع العادات في مكان واحد وقم بتحديثها في ثوانٍ معدودة.

حوّل الأهداف الغامضة إلى أهداف يومية يمكنك قياسها بالفعل

قم بتبديل العروض لتخطيط وتنفيذ ومراجعة دون فقدان الزخم

استخدم الأولويات والمهام الفرعية للتدرج من الإنجازات الصغيرة إلى الروتينات الأكبر.

احتفظ بملاحظات موجزة حول ما ساعدك أو أعاقك حتى تتمكن من تحسين أدائك في الأسبوع المقبل.

✨ مثالي لـ: أي شخص يرغب في متتبع عادات بسيط وصادق يحول الأهداف إلى إجراءات يومية ويجعل المراجعات الأسبوعية سهلة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات تتبع العادات

📮 ClickUp Insight: الصحة واللياقة البدنية هما أهم الأهداف الشخصية للمشاركين في استطلاعنا، لكن 38٪ منهم يعترفون بأنهم لا يتابعون تقدمهم باستمرار. 🤦هذه فجوة كبيرة بين النية والفعل! يمكن أن يساعدك ClickUp على تحسين لياقتك البدنية من خلال قوالب تتبع العادات والمهام المتكررة المخصصة. تخيل أنك تبني هذه الروتينات بسهولة، وتسجل كل تمرين، وتحافظ على استمرار ممارسة التأمل. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بزيادة الإنتاجية بمقدار الضعف، لأن البقاء على المسار الصحيح يبدأ من رؤية المسار فعليًا.

3. قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp

احصل على قالب مجاني حقق أهدافك وتنموا في الحياة باستخدام قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp.

قد تبدو الأهداف الكبيرة بعيدة عن مزاجك اليومي ودوافعك إذا كانت موجودة في مستندات منفصلة. يجمع قالب خطة التطوير الشخصي من ClickUp الأهداف والتأملات الفصلية في قائمة واحدة، حتى تتمكن من رؤية مدى توافق التقدم في خطة نموك مع ما تشعر به على مدار الأسبوع.

يتضمن هذا النموذج القائم على القائمة حالات مخصصة، مثل "تم تحقيق الهدف" و"على المسار الصحيح" و"خارج المسار" و"معلق" و"لم يبدأ"، بالإضافة إلى 11 حقلًا مخصصًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاعتماد على عروض ClickUp، مثل ميزات تتبع الوقت والعلامات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

حوّل طموحاتك الكبيرة إلى أهداف ربع سنوية ومهام أسبوعية يمكنك إنجازها.

شاهد اتجاهات التقدم في لمحة واكتشف المجالات التي لا تؤتي فيها جهودك ثمارها.

احتفظ بالموارد والملاحظات والجداول الزمنية في مكان واحد لتسهيل المراجعة.

احجز الوقت مباشرة من المهام حتى يتحول النية إلى التزامات في التقويم

فكر في الإنجازات والدروس المستفادة لتحسين خطتك في كل دورة.

✨ مثالي لـ: المهنيين والطلاب الذين يرغبون في خطة منظمة لتحسين مهاراتهم وتتبع النتائج وإجراء مراجعات أسبوعية بسيطة.

💡 نصيحة مفيدة: أنشئ مجلدًا مخصصًا باسم "يوميات" في ClickUp Docs لتنظيم جميع إدخالاتك وملاحظاتك وتأملاتك في مكان واحد. هذا يسهل عليك البحث عن الإدخالات السابقة والرجوع إليها ومراجعتها كلما احتجت إلى ذلك. ركز أفكارك وتابع نموك باستخدام ClickUp Docs المخصص

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تحديد أهداف التنمية الشخصية للحياة والعمل

4. قالب مخطط يومي من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط ليومك بالكامل باستخدام قالب المخطط اليومي من ClickUp.

تصبح الأيام المزدحمة أسهل عندما تكون مهامك وأولوياتك موجودة في خطة واحدة بسيطة يمكنك اتباعها بالفعل. يوفر لك قالب ClickUp Daily Planner جميع عروض المهام والتقويم، حيث يمكنك تحويل قائمة مهام بسيطة إلى جدول زمني واقعي يتناسب مع حالتك المزاجية.

يمكنك تنظيم المهام في فئات مثل "شخصي" أو "عمل" أو "أهداف" وتطبيق حقول مخصصة لتقديرات الوقت أو فترات التركيز. يمكنك بعد ذلك الاعتماد على حالات المهام المخصصة (مفتوحة، مكتملة) لتتبع ما تم إنجازه.

هل تريد مقارنة خطتك بحالتك العاطفية؟ أضف حقلًا بسيطًا للمزاج اليومي أو اربط قائمة متابعة المزاج لتتبع مزاجك بسهولة مقارنة بجدولك اليومي.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

نظم المهام حسب الفئة والأهمية حتى يكون الإجراء الصحيح التالي واضحًا.

اسحب المهام إلى التقويم الخاص بك لحماية وقت التركيز وتقليل الحجوزات الزائدة.

قم بتبديل العروض لتخطيط الصباح، وتتبع خلال النهار، ومراجعة في المساء.

أضف ملاحظات سريعة ومهام فرعية للحفاظ على سياق العمل بدلاً من الاحتفاظ به في ذهنك.

استخدم عناصر مرئية بسيطة لترى ما تم إنجازه وما لا يزال بحاجة إلى الاهتمام.

✨ مثالي لـ: الأفراد والمهنيين الذين يرغبون في مخطط يومي عملي يحول الأولويات إلى جدول زمني ويبقي التقدم مرئيًا.

💡 نصيحة سريعة: هل تريد أتمتة تتبع روتين حالتك المزاجية؟ قم بإعداد مهام أو إشعارات متكررة في ClickUp Reminders لتذكيرك بتدوين يومياتك يوميًا أو أسبوعيًا. تساعدك التذكيرات المنتظمة على بناء عادة تدوين يومية مستدامة وتضمن عدم تفويت أي جلسة. بمرور الوقت، ستجعل هذه الروتين التفكير جزءًا طبيعيًا من يومك. اكتسب عادة كتابة اليوميات بانتظام باستخدام تذكيرات ClickUp التلقائية

📖 اقرأ أيضًا: عادات يومية بسيطة لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد

5. قالب الملاحظات اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني سجل أفضل أفكارك باستخدام قالب الملاحظات اليومية من ClickUp.

إذا كنت تدون أفكارك في مستندات عشوائية ومذكرات نصف مملوءة، فسيكون من المستحيل تقريبًا مراجعة حالتك المزاجية اليومية وإنجازاتك. يُعد قالب الملاحظات اليومية من ClickUp صفحة شاملة للأفكار والمهام المطلوب إنجازها والتأملات السريعة.

وبذلك، يتم تجميع كل شيء بدءًا من "ما تم إنجازه" إلى "كيف كان شعورك اليوم" في مكان واحد مرتب. يتضمن قالب القائمة هذا، الذي يناسب المبتدئين، عرض "ملاحظات يومية" لإدخال الملاحظات بسرعة وعرض "قائمة الملاحظات" للمواضيع الأطول، مع حالات "مهام مطلوبة" و"تمت المراجعة" و"مكتمل" لتحويل الملاحظات إلى إجراءات.

يمكنك أيضًا وضع علامات على الإدخالات حسب النوع (على سبيل المثال، اجتماع، تسجيل دخول شخصي) وإضافة تعليقات موجزة لتتبع المعالم اليومية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

احتفظ بجميع الملاحظات اليومية والأفكار والمهام في مكان واحد منظم بدلاً من استخدام عدة تطبيقات.

استخدم عروض الملاحظات اليومية وقائمة الملاحظات لفصل الإدخالات السريعة عن سلاسل المحادثات الطويلة.

نظم الملاحظات باستخدام حالات "مهام مطلوبة" و"تمت المراجعة" و"مكتمل" حتى يتم تضمين المتابعة.

أضف تعليقات موجزة أو علامات لتتبع المعالم أو الأفكار الشخصية في سياقها.

اربط كل إدخال بخط مزاج بسيط حتى تتمكن لاحقًا من ربط المشاعر بما حدث بالفعل.

✨ مثالي لـ: المهنيين المشغولين الذين يرغبون في تدوين ملاحظات يومية سريعة مع متابعة مدمجة وتقييم لطيف لكيفية سير اليوم.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية زيادة الإنتاجية باستخدام دفتر الملاحظات

💡 نصيحة احترافية: ClickUp BrainGPT هو رفيق ذكاء اصطناعي لسطح المكتب يسهل الحفاظ على عادات تتبع متسقة وفهم ما يؤثر على حالتك العاطفية بناءً على جميع بياناتك المسجلة. احصل على نسخ صوتية إلى نصية سريعة ودقيقة باستخدام ميزة Talk to Text من ClickUp Brain GPT إليك كيفية القيام بذلك: سجل حالتك المزاجية على الفور بصوتك : استخدم : استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لتسجيل ما تشعر به دون الحاجة إلى الكتابة. ما عليك سوى التحدث عن حالتك المزاجية ومستوى طاقتك أو ما يؤثر عليك عاطفيًا، وستقوم الميزة بتحويل ذلك إلى إدخال مسجل.

اطرح أسئلة حول أنماطك العاطفية : اطرح أسئلة مثل "في أي أيام من الأسبوع أشعر بأكبر قدر من القلق؟" أو "كيف تغيرت حالتك المزاجية منذ أن بدأت ممارسة الرياضة؟" يقوم بتحليل البيانات المسجلة لديك لإظهار الاتجاهات التي قد تفوتك عند مراجعة الإدخالات يدويًا.

ابحث في الإدخالات السابقة حسب الشعور أو الحدث : ابحث عن سجلات مزاجية محددة من خلال البحث عن العواطف أو المحفزات أو الأحداث الحياتية في جميع إدخالاتك.

اختر الذكاء الاصطناعي المناسب لاحتياجاتك: يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، بما في ذلك Claude و GPT و Gemini. استخدم نماذج مختلفة لاحتياجات مختلفة، سواء كنت تريد استجابات متعاطفة لمعالجة العواطف، أو رؤى تحليلية حول أنماط الحالة المزاجية، أو مطالبات إبداعية لتدوين المذكرات.

6. قالب متتبع المشاعر من Freepik

عبر Freepik

بالنسبة للمستخدمين الأصغر سنًا أو أي شخص يفضل سرد القصص على الرسوم البيانية الصارمة، يمكن أن يجعل تخطيط القصة المصورة تتبع الحالة المزاجية أقل إثارة للخوف. يمنحك قالب "قصة مشاعري المصورة" على Freepik صفحة على غرار القصص المصورة يمكنك طباعتها أو تحريرها، ثم ملؤها بالرسومات أو الملاحظات حول ما شعرت به وما حدث في ذلك اليوم.

يمكنك تخصيص العمل الفني في محرر Wepik أو Freepik، وتصديره كصورة قابلة للطباعة، ووضعه في ملف أو دفتر ملاحظات. يصبح كل إطار مشهدًا صغيرًا في دفتر مزاجك، وهو أمر مفيد بشكل خاص للأطفال الذين يجدون أنه من الأسهل التعبير عن مشاعرهم من خلال الرسومات بدلاً من المقاييس أو الأرقام.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

تصفح أنماط متعددة لتتبع الحالة المزاجية لتتناسب مع ذوقك ومدى انتباهك.

اطبع صفحات نظيفة لمفكرة موجزة أو استخدم النسخ الرقمية إذا كان ذلك يساعدك على الحفاظ على الاتساق.

استخدم رموزًا بسيطة لتتبع حالتك المزاجية بسرعة والتعرف على الأنماط بنظرة واحدة.

ابدأ بالتقويم، ثم انتقل إلى عجلة المشاعر، وكرر ذلك حتى تثبت.

احتفظ بمكان واحد لتسجيل المدخلات حتى يظل سجل حالتك المزاجية اليومية متسقًا.

✨ مثالي لـ: أي شخص يرغب في الحصول على أدوات تتبع المشاعر المرنة والقابلة للطباعة مع إمكانية التخصيص السريع والعديد من خيارات الأنماط.

👀 حقيقة ممتعة: خواتم المزاج التي أصبحت شائعة في السبعينيات تتغير لونها مع درجة الحرارة وليس مع العواطف، لكنها ساعدت في نشر فكرة أن المزاج يمكن "رؤيته" من خلال اللون، وهو الآن فكرة أساسية وراء العديد من متتبعات المزاج المرمزة بالألوان.

📖 اقرأ أيضًا: أشياء مثمرة يمكنك القيام بها في وقت فراغك

7. قالب متتبع الحالة المزاجية من Template. Net

إذا كنت تريد قالب متتبع الحالة المزاجية في دفتر الملاحظات دون الحاجة إلى تصميمه من الصفر، فإن قالب متتبع الحالة المزاجية المجاني من Template.net هو نقطة انطلاق جيدة. يمكنك تطبيق رمز الألوان الخاص بك في محررهم، والبدء في تتبع رفاهيتك العاطفية باستخدام شبكة شهرية تتناسب تمامًا مع مخططك.

القالب قابل للتعديل ويمكن تنزيله بتنسيقات متعددة (بما في ذلك Google Docs و Google Sheets و PDF وملفات التصميم)، بحيث يمكنك استخدامه كصفحة قابلة للطباعة أو الاحتفاظ به في شكل رقمي.

يمكنك استخدام المساحة المخصصة لكل يوم لتسجيل مزاجك السريع وملاحظة قصيرة، ثم مراجعة الشهر للتعرف على الأنماط المتعلقة بالنوم والروتين اليومي أو الوقت الاجتماعي.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

تصفح أنماط متعددة لتتبع الحالة المزاجية واختر النمط الذي ستملؤه بالفعل.

اطبع الصفحات لاستخدامها في دفتر الملاحظات أو احتفظ بها في شكل رقمي لتسهيل تحديثها.

استخدم أسطورة بسيطة لتتبع حالتك المزاجية بسرعة والتعرف على الأنماط بنظرة واحدة.

قم بتبديل التخطيطات بينما تتعلم ما يساعدك على اكتساب رؤى جديدة والحفاظ على الاتساق.

احتفظ بكل شيء في مكان واحد، حتى تظل تاريخك العاطفي قابلاً للمقارنة بمرور الوقت.

✨ مثالي لـ: أي شخص يرغب في الحصول على قالب متتبع الحالة المزاجية قابل للطباعة أو التعديل في دفتر الملاحظات، والذي يعمل على الفور دون الحاجة إلى إعدادات كثيرة.

هل تريد توجيهًا حقيقيًا ووضوحًا وهدفًا في حياتك دون الوقوع في الفخاخ الشائعة التي تجعل معظم خطط الحياة تفشل؟ في هذا الفيديو، نرشدك إلى كيفية إنشاء خطة حياة في خمس خطوات سهلة وقابلة للتنفيذ.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتحديد الأهداف لتخطيط أهدافك وتتبعها وتحقيقها

8. قالب متتبع الحالة المزاجية بتنسيق PDF من Craft

عبر Craft

إذا كنت تحب إجراء عمليات تسجيل منظمة على مدار اليوم، فإن قالب متتبع الحالة المزاجية من Craft يوفر لك جدولًا بسيطًا داخل تطبيق على غرار المستندات. يقسم كل يوم إلى أجزاء الصباح والمساء، مع مساحة لتدوين حالتك المزاجية وتعليق قصير في كل فترة زمنية.

تتيح لك النظرة العامة الشهرية التمرير أو طباعة صفحة واحدة لترى كيف تغيرت حالتك العاطفية بمرور الوقت. نظرًا لأن التصميم عبارة عن شبكة بسيطة، فإنه يعمل كوثيقة رقمية وكسجل مزاج قابل للطباعة يمكنك تمييزه أو إضافة تعليقات عليه يدويًا.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

استخدم فترات الصباح والمساء بعد الظهر لتسجيل الحالات المزاجية المختلفة على مدار اليوم.

احتفظ بتتبع الحالة المزاجية لمدة شهر كامل على صفحة واحدة لسهولة تحديد الأنماط.

قم بتخصيص التسميات وكلمات المزاج بحيث يتناسب المتتبع مع لغتك.

اطبع الصفحة أو احتفظ بها في Craft، حسب روتينك اليومي.

اجمع بين رموز الألوان والملاحظات القصيرة لربط المشاعر بالأحداث.

✨ مثالي لـ: أي شخص يفضل سجل مزاج قابل للطباعة بتصميم شهري بسيط وملاحظات سريعة.

🛠️ يمكنك أيضًا تجربة: هل تشعر أن تتبع الحالة المزاجية هو "شيء إضافي" في قائمتك؟ استخدم مؤقت بومودورو المجاني عبر الإنترنت وقم بتعيين فترات تركيز مدتها 5 دقائق، واضغط على زر البدء، ثم قم بتقييم حالتك المزاجية بسرعة، وأضف ملاحظة من سطر واحد، واحفظها. يساعد الرنين اللطيف على الحفاظ على الاتساق دون التفكير الزائد، ومعظم المؤقتات تعمل تلقائيًا، مما يساعد على استمرار العادة.

9. قالب متتبع الحالة المزاجية الملون من InkPx

عبر InkPx

يتميز قالب متتبع الحالة المزاجية الملون من InkPx بألوان زاهية وشبكات واضحة تجعل تسجيل الحالة المزاجية أمرًا جذابًا. يمكنك ضبط الخطوط والألوان وإضافة أو إزالة النص والاختيار بين حجم A4 و US Letter قبل الطباعة.

تستخدم بعض التخطيطات شبكات على غرار التقويم، بينما تستخدم أخرى مخططات على غرار الجداول، وتتيح لك العديد منها تحديد عدة حالات مزاجية في اليوم الواحد باستخدام رموز ألوان وملاحظات قصيرة. والنتيجة هي صفحة يوميات مزاجية ملونة يمكنك إدراجها في ملف أو مخطط شخصي.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

اختر من بين لوحات ألوان قوس قزح التي تجعل التحديثات سريعة ومُرضية.

استخدم أسطورة بسيطة للحفاظ على اتساق الإدخالات وقابليتها للمقارنة بمرور الوقت.

تتبع مزاجًا واحدًا أو اجمع بين المشاعر لتعكس الفروق الدقيقة في حالتك العاطفية

اربط النقاط الملونة بملاحظات سريعة لربط العوامل المؤثرة مثل النوم والروتين اليومي والأحداث.

شاهد خطوط الاتجاه تتشكل على مدار الأسابيع واكتسب رؤى يمكنك العمل على أساسها.

✨ مثالي لـ: أي شخص يرغب في الحصول على قالب متتبع المزاج المطبوع المبهج الذي يشجع على إدخال البيانات بانتظام والتفكير بوضوح.

10. قالب متتبع الحالة المزاجية من La La Land

عبر La La Land

إذا كنت تريد أن يكون دفتر مزاجك لطيفًا ومشجعًا بدلاً من أن يكون علميًا، فإن قالب متتبع الحالة المزاجية المجاني من La La Land هو مكان ملون لتبدأ منه. يمكنك طباعة الصفحة وإدخالها في مذكراتك أو دفتر ملاحظاتك، ثم استخدامها كسجل يومي بسيط لحالتك المزاجية لتبقى على اطلاع على ما تشعر به فعليًا طوال الشهر.

التصميم مأخوذ من أحد اليوميات المصورة لفيلم La La Land، لذا ستحصل على تصميم مريح بصريًا يجمع بين مساحات لتدوين الحالة المزاجية اليومية ومساحة لتدوين الملاحظات الصغيرة. يمكنك أيضًا تنزيل القالب بتنسيق JPG من مدونتهم وحفظه وطباعته وإضافة رموز أو رموز ألوان خاصة بك لوصف حالتك المزاجية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

اختر تصميمات هادئة ومبتكرة تجعل التحديثات السريعة تبعث على الرضا.

احتفظ بشرح بسيط حتى تظل الإدخالات متسقة وسهلة الفحص.

تتبع مزاجًا واحدًا أو امزج المشاعر لتعكس مزاجًا مختلفًا على مدار اليوم

أضف سطورًا موجزة للسياق للحصول على رؤى حول المحفزات والدعامات.

احتفظ بالصفحات معًا حتى يظل سجلك قابلاً للمقارنة ومفيدًا.

✨ مثالي لـ: أي شخص يرغب في الحصول على تصميم مريح وقابل للطباعة لتتبع الحالة المزاجية يشجع على التسجيل المنتظم والتفكير بهدوء.

💡 نصيحة مفيدة: قم بإعداد لوحات معلومات ClickUp لتصور أنماط الحالة المزاجية وتكرار تدوين المذكرات والنمو الشخصي بمرور الوقت. تساعدك المخططات والأدوات الديناميكية على تتبع رحلتك وتحديد الاتجاهات أو المجالات التي تحتاج إلى تحسين. يمكن أن يكون رؤية تقدمك بصريًا أمرًا محفزًا ويوفر ملاحظات قيمة حول تطورك. تتبع حالتك المزاجية وتقدمك في كتابة اليوميات بصريًا باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لخطة العناية الذاتية

11. جدول بيانات بسيط لتسجيل الحالة المزاجية اليومية من Therapist Aid

عبر TherapistAid

إذا كنت تفضل الهيكل الواضح والأرقام، فإن ورقة عمل مخطط الحالة المزاجية اليومية من Therapist Aid توفر طريقة على غرار جداول البيانات لتتبع مشاعرك على مدار اليوم.

يمكنك استخدامه جنبًا إلى جنب مع العلاج السلوكي المعرفي (CBT) أو أي علاج آخر لمعرفة كيفية ارتباط بيئتك وعواطفك بدلاً من محاولة تذكر كل شيء في ذهنك. باستخدام هذا النموذج، يمكنك تسجيل عواطفك كل ساعتين في شبكة تمتد على مدار اليوم.

يمكنك بعد ذلك اختيار علامات مثل سعيد، حزين، غاضب، متعب، متحمس، قلق، أو غيرها، وتقييم شدتها على مقياس من 1 إلى 10. هناك أيضًا عمود للملاحظات حيث يمكنك وصف ما كان يحدث في ذلك الوقت بإيجاز لمزيد من الوضوح.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

سجل درجة واحدة لكل تسجيل دخول وأضف ملاحظات موجزة دون فوضى

قارن بين الأسابيع بنظرة سريعة للتعرف على أنماط العواطف والمشاعر.

احتفظ بشرح بسيط للرموز اللونية أو العلامات، حتى يسهل عليك تحديد الأيام الصعبة.

تتبع شدة المزاج جنبًا إلى جنب مع الأحداث لاكتساب رؤى حول السبب والنتيجة.

قم بتصدير أو طباعة سجل حالتك المزاجية عندما تريد الحصول على لمحة سريعة للمراجعة.

✨ مثالي لـ: الأفراد والمعالجون الذين يفضلون استخدام جدول بيانات بسيط لتتبع الحالة المزاجية اليومية بشكل منتظم ومراجعة التقدم المحرز في الجلسات.

12. قالب ورقة مراقبة الحالة المزاجية بصيغة PDF من جامعة ماكجيل

عبر جامعة ماكجيل

ورقة مراقبة الحالة المزاجية من جامعة ماكجيل هي ورقة عمل على غرار الأوراق المستخدمة في العيادات الطبية في برامج العلاج السلوكي المعرفي واضطرابات الحالة المزاجية. وهي توفر شبكة يمكنك من خلالها تقييم حالتك المزاجية اليومية (غاضب، هادئ تمامًا، أو متعب) وإضافة ملاحظات حول النوم أو الأحداث التي قد تكون أثرت على حالتك العاطفية.

نظرًا لأن الورقة مصممة لبيئات العلاج، فإنها تحافظ على اتساق الأعمدة والصياغة بحيث يسهل مقارنة النتائج على مدار الأسابيع أو مشاركتها مع المعالج أو الطبيب. يمكنك طباعة نسخ لملف أو لصقها في دفتر يوميات، ثم إحضار سجل مزاج شهري كامل لمراجعته في المواعيد.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج

احتفظ بمتتبع قابل للطباعة وبسيط يسهل تحديثه يوميًا.

اربط تقييمات الحالة المزاجية بملاحظات قصيرة حتى لا تضيع السياق.

امسح الصفوف لرؤية التغيرات في الاتجاهات دون إنشاء مخطط منفصل.

استخدم حقول الصباح والمساء لتسجيل الحالة المزاجية المختلفة على مدار اليوم.

أحضر سجلاً موجزاً إلى الجلسات واكتسب رؤى أسرع

✨ مثالي لـ: الأفراد والمعالجين الذين يرغبون في الحصول على نموذج منظم لتتبع الحالة المزاجية على غرار النماذج السريرية من أجل المراقبة اليومية المستمرة ومراجعات الجلسات الموجزة.

تتبع الحالة المزاجية أصبح سهلاً مع ClickUp

نادرًا ما تأتي الأيام الجيدة بالصدفة؛ فهي عادةً ما تأتي من الخيارات الصغيرة التي تكررها وتلاحظها. سواء كنت تسجل مزاجًا يوميًا واحدًا أو تفضيلاتك الشخصية، فإن قالب متتبع الحالة المزاجية المناسب يحافظ على تدفق أفكارك من خلال تحديد الأنماط.

إذا كنت تريد مساحة واحدة تربط بين متتبع الحالة المزاجية اليومية والملاحظات ومراجعات العادات، فإن ClickUp يعمل كدفتر ملاحظات مثالي يتتبع جميع معلوماتك. 📕

في ClickUp، يمكنك الاحتفاظ بقائمة لتتبع الحالة المزاجية بجانب المهام، وجدولة تذكيرات لطيفة في التقويم الخاص بك، وطلب من ClickUp Brain تلخيص الاتجاهات واقتراح الخطوات التالية.

يؤدي كل هذه الوظائف دون الحاجة إلى إدارة أدوات منفصلة لتتبع العادات والمزاج. يساعدك ذلك على البقاء منظمًا ويساعدك على التقدم في اكتشاف الذات والتفكير الذاتي.

هل أنت مستعد للحصول على بعض الإلهام؟ اشترك في ClickUp واكتشف الطريقة المثالية لتوثيق رحلتك نحو الرفاهية.