ما هو تنشيط المستخدم ولماذا هو مهم لمنتجك؟

أكثر من 50٪ من المستخدمين يتركون التطبيق أو الأداة إذا لم يفهموا بشكل بديهي كيفية استخدامها.

وهذا يعني أن أكثر من نصف المستخدمين الجدد قد يتخلون عن منتجك لمجرد أنهم لم يدركوا كيف يمكن أن يتناسب منتجك مع حياتهم وعملهم.

أنت تريد مستخدمين متحمسين يدركون قيمة منتجك ويجعلونه جزءًا لا يتجزأ من سير عملهم. وهنا يأتي دور تنشيط المستخدم.

في هذا المدونة، سوف نستكشف دور تنشيط المستخدم كجزء أساسي من رحلة العميل. سوف نفهم أيضًا لماذا يعد ذلك أمرًا بالغ الأهمية لنجاح منتجك، وكيفية قياس معدلات تنشيط المستخدم، وكيفية زيادة تنشيط المستخدم في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المستخدم.

ما هو تنشيط المستخدم؟

تفعيل المستخدم هو اللحظة التي يختبر فيها المستخدم الجديد القيمة الأساسية للمنتج. وعادة ما يحدث ذلك بعد إكمال عملية التسجيل الأولية ثم القيام بالإجراءات الرئيسية التي تتيح له الاستمتاع بمزايا المنتج. عند هذه النقطة، ينتقل المستخدم من مجرد مسجل جديد إلى شخص يستخدم منتجك لحل مشكلة ما. وبمجرد حدوث ذلك، يعتبر المستخدم مفعلًا.

تخيل عميل ClickUp يجرب الأداة لأول مرة. يقوم ببناء مشروع، وإعداد لوحة تحكم، وإنشاء أول Super Agent له، أو الوصول إلى مرحلة مهمة أخرى. في مرحلة ما، يحدث التغيير، ويدرك المستخدم كيف ستعيد الأداة تعريف طريقة عمله في المستقبل المنظور.

لقد تم الآن تنشيط المستخدم. الآن أصبح من المرجح أن يبدأ المستخدم في استخدام ClickUp باستمرار، ويمكن أن يصبح في المستقبل سفيرًا للعلامة التجارية ويوصي الآخرين بمنتجك دون توقع مكافأة مالية.

من المهم أن تتذكر أن المعالم الدقيقة تختلف باختلاف المنتجات.

على سبيل المثال: في Canva ، تنشيط المستخدم هو عندما يقوم المستخدم بتصميم وتنزيل أول رسم له.

في Dropbox ، يتم التنشيط عندما يقوم المستخدم بتحميل أول ملف له.

في Zoom، التنشيط هو عندما يستضيف المستخدم أو ينضم إلى أول اجتماع له.

⭐ قالب مميز تكوين علاقة مع العملاء هو المكان الذي تتشكل فيه الانطباعات الأولى، ولنكن صادقين، إنه أيضًا المكان الذي يمكن أن تتعقد فيه الأمور بسهولة.

تفعيل المستخدم مقابل لحظة الإدراك

غالبًا ما يتم الخلط بين هذين المفهومين، لكنهما يحدثان في مراحل مختلفة من رحلة المستخدم.

بينما لحظة الإدراك هي اللحظة التي يدرك فيها المستخدم لأول مرة قيمة منتجك، فإن التفعيل يشير إلى ما يحدث بعد ذلك.

فيما يلي تفصيل لتفعيل المستخدم مقابل لحظة الإدراك:

الجانب لحظة الإدراك تفعيل المستخدم النوع البصيرة العاطفية معلم سلوكي التركيز فهم القيمة تجربة القيمة التوقيت في وقت سابق (أثناء التسجيل أو الانطباع الأول) لاحقًا (بعد اتخاذ الإجراءات الرئيسية) المقياس يصعب قياسه قابل للقياس من خلال إجراءات المستخدم مثال "واو، يمكنني تنظيم محادثات الفريق هنا!" يرسل الرسالة الأولى إلى زميل في الفريق الهدف إثارة الاهتمام والتحفيز تأكد من الفائدة وحفز الاحتفاظ

لتحديد العوامل التي تؤدي إلى لحظة الإدراك، يمكنك أيضًا تجربة أساليب البحث عن المستخدمين لتصور ما يفكر فيه المستخدمون ويشعرون به ويتوقعونه خلال التفاعلات المبكرة مع المستخدمين.

🧠 حقيقة ممتعة: تم تطوير النسخة الأصلية من خريطة التعاطف من قبل فريق XPLANE كجزء من مجموعة أدوات "Gamestorming" الخاصة بهم. ثم تم إدراجها لاحقًا في المناهج الدراسية بجامعة ستانفورد وفي مقالات مجلة Harvard Business Review. وهذا يعني أن ما يبدو الآن كأداة بسيطة ذات أربعة أرباع (يقول، يفكر، يفعل، يشعر) له جذوره في التسهيل الإبداعي وقد تم اعتماده أكاديميًا وتجاريًا لمساعدة الفرق على الانتقال من الافتراضات إلى التعاطف الحقيقي مع المستخدم.

لماذا تعتبر تنشيط المستخدم مهمًا

إليك الأسباب التي تجعل تنشيط المستخدم أمرًا ضروريًا في المقام الأول:

يحسن نتائج انضمام المستخدمين: يضمن التنشيط أن يكمل المستخدمون الجدد عملية الانضمام بنجاح، مما يقلل من الارتباك ويساعدهم على تحقيق القيمة دون عوائق.

يقلل من معدل ترك الخدمة ويزيد من معدل الاحتفاظ بالعملاء: يفهم المستخدمون النشطون كيف يساعدهم منتجك، مما يجعلهم أقل عرضة للتخلي عنه خلال الأيام والأسابيع الأولى الحاسمة.

يدعم حلقات النمو التي يقودها المنتج: عندما يصل المستخدمون إلى مراحل التنشيط المهمة، يصبحون أكثر انفتاحًا على اعتماد ميزات أعلى مستوى تدعم أهدافهم. كما يصبحون أكثر استعدادًا لدعوة المتعاونين والمساهمة في النمو العضوي المدفوع بالإحالات.

يحسن استثمارات المنتج والتأهيل: ستوضح لك ستوضح لك مقاييس SaaS مثل بيانات التنشيط الأماكن التي يواجه فيها المستخدمون صعوبات. وبفضل هذه البيانات حول كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك، ستتمكن من إجراء تحسينات ذات صلة في تأهيل المستخدمين أو تجربة المستخدم.

📌 دراسة حالة: قصة تنشيط Miro: وفقًا لكيت سيوما، رئيسة قسم تصميم النمو السابقة في Miro، قسمت Miro التنشيط إلى ثلاث مراحل —الإعداد، Aha، والعادة— لضمان أن المستخدمين لم يسجلوا فقط، بل اختبروا أيضًا القيمة الأساسية وشكلوا عادات طويلة الأمد. في البداية، أدى تدفق التسجيل المفرط في الصقل إلى تدهور معدلات "دعوة زملاء الفريق" و"البدء من قالب"، مما يثبت أن الجمال وحده لا يكفي. عبر GrowthUnhinged خلال مرحلة نموها، قدمت Miro تجربة انضمام تعاونية آلية، ثم قامت لاحقًا بتبسيطها إلى مطالبة برد فعل "Say Hi" (قل مرحبًا). كانت هذه خطوة سهلة دفعت المتعاونين الجدد إلى العمل (وعززت لحظة إدراكهم). وقد جمعوا بين التحليل النوعي (مقابلات مع المستخدمين) والتحليل الكمي للبيانات لتحديد مقاييس التنشيط، وربطوا التنشيط مباشرة بالاحتفاظ والاستخدام على المدى الطويل. اتبعت كل تجربة هذه العملية: الإطلاق → التعلم → التكرار. كان الفريق يوسع نطاق المبادرات التي أحدثت تغييرًا فقط. لقد حولوا تنشيط العملاء وتأهيلهم من مركز تكلفة إلى محرك للنمو.

تكلفة ضعف تنشيط المستخدم

لا يؤدي ضعف تنشيط المستخدمين إلى إبطاء النمو فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى استنزاف الإيرادات وزخم المنتج وقدرة الفريق بشكل خفي. عندما يفشل المستخدمون الجدد في الوصول إلى لحظة الإدراك، تصبح كل دولار يتم إنفاقه على اكتساب العملاء أقل فعالية، وتهبط كل مقاييس الاحتفاظ بالعملاء.

فهم التكلفة الحقيقية للتفعيل الضعيف هو الخطوة الأولى نحو إصلاحه. ومع ذلك، دعونا نلقي نظرة على التكلفة الحقيقية لعدم التفعيل 👇

الفئة المشكلة مثال ورؤية تكلفة اكتساب العملاء المهدرة (CAC) يقوم المستخدمون بالتسجيل ولكنهم لا يحققون أي قيمة، مما يؤدي إلى إهدار نفقات الاكتساب إذا تم تنشيط 20% فقط، فإن تكلفة اكتساب العميل (CAC) البالغة 50 دولارًا ستصبح 250 دولارًا لكل مستخدم نشط. فقدان الإيرادات وانخفاض القيمة الدائمة (LTV) المستخدمون غير النشطون لا يقومون بالترقية أو التجديد أو الإنفاق التفعيل الضعيف يمكن أن يقلل من نسبة LTV: CAC إلى النصف معدلات توقف أعلى يترك المستخدمون المنتج في مرحلة مبكرة قبل أن يختبروا قيمته غالبًا ما ينجم التوقف المبكر عن الاستخدام عن مشكلات في التسجيل أو التنشيط تكلفة الفرصة البديلة النمو المحتمل المفقود بسبب عدم كفاءة التنشيط البسيطة يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل التنشيط بنسبة 10٪ إلى زيادة MRR بنحو 40٪ على مدار 12 شهرًا.

👀 هل تعلم؟ التنشيط هو الرافعة التي تفتح مسار AARRR. كما يسلط الضوء كتاب ديف ماكلور Startup Metrics for Pirates، تعتمد كل مقاييس النمو على شيء واحد: مدى سرعة وصول المستخدمين إلى أول إنجاز لهم. التنشيط هو اللحظة التي يتسارع فيها المسار بأكمله أو ينهار بسبب: لا تزدهر حلقات الإحالة إلا عندما يصبح المستخدمون النشطون دعاة للمنتج.

بدون اكتساب قوي، لن يدخل أحد إلى مسار التحويل، ولكن بدون تفعيل ، لن يستفيد المستخدمون الجدد من القيمة أبدًا.

الإيرادات لا تتزايد إلا عندما يقوم المستخدمون النشطون بالتحويل والترقية

تحسن الاحتفاظ عندما يحقق المستخدمون قيمة مبكرة ويعودون بشكل متكرر عبر The Product Compass بعبارة أخرى: التنشيط ليس مجرد مرحلة واحدة من مراحل مسار التحويل، بل هو المحرك الذي يدفع كل المقاييس النهائية. عندما يكون ضعيفًا، يصبح النمو غير متوقع ومكلفًا. وعندما يكون قويًا، يبدأ كل جزء من المنتج في التراكم.

التحديات الشائعة في عملية تنشيط المستخدم

عندما يقوم المستخدمون بالتسجيل ولكنهم لا يقومون بالتفعيل، فإن المشكلات الأساسية عادةً ما تندرج تحت إحدى الفئات الثلاث التالية: تجربة المنتج، والعوائق التقنية أو المتعلقة بالإعداد، وفجوات المشاركة أو التحفيز.

1. تجربة المنتج

تجربة المستخدم السيئة لأول مرة: إذا كانت واجهة المنتج مزدحمة أو غير بديهية أو بطيئة في التحميل، فقد يتخلى المستخدمون عنها قبل أن يدركوا إمكاناتها.

نقص التخصيص: يقلل التخصيص المحدود من ملاءمة المنتج لمختلف الأدوار أو حالات الاستخدام، مما يدفع الناس إلى الابتعاد عنه.

توقعات غير متوافقة: تؤدي التناقضات بين الوعود التسويقية وواقع المنتج إلى انسحاب مبكر

2. العوائق الفنية والتقنية

الأخطاء أو مشكلات الأداء: قد تؤدي الأخطاء الفنية أثناء عملية التسجيل إلى الإضرار بالثقة في منتجك.

متطلبات الإعداد المعقدة: المنتجات التي تتطلب تكوينًا مكثفًا قبل الاستخدام تخلق صعوبات كبيرة. كلما طال وقت بدء الاستخدام، زاد عدد المستخدمين الذين يتخلون عن العملية.

تعقيد التكامل: التكاملات الصعبة أو غير الموثقة بشكل جيد تمنع المستخدمين من ربط المنتج بسير العمل الحالي.

3. المشاركة والاعتماد

نقص التوجيه السياقي: سيحتاج المستخدمون إلى توجيهات بشأن الخطوة التالية. بدون تلميحات أو دروس تعليمية أو تلميحات أدوات، قد يشعرون بالضياع ويفشلون في الوصول إلى مراحل التنشيط الرئيسية.

قيود الوقت: تجعل تسلسلات التهيئة الطويلة تنشيط المستخدم يبدو مضيعة للوقت وسهل التأجيل بالنسبة للكثيرين.

تحديات اعتماد الفريق: عندما يعتمد العديد من أعضاء الفريق على المنتج، يصبح جزءًا لا يتجزأ من سير العمل اليومي، مما يجعل احتمالية تركه أقل بكثير مقارنة بحسابات المستخدم الفردي.

📌 تحديات التنشيط المبكر لـ Figma: حتى أحد أكثر منتجات PLG نجاحًا في العالم واجه صعوبات في التنشيط في بداياته، حيث واجه مشكلات تتطابق تمامًا مع العوائق الشائعة في عملية التمهيد لخدمات SaaS. توقعات غير متوافقة: جاء المستخدمون متوقعين أداة تشبه Sketch وفاتتهم القيمة الحقيقية لـ Figma: التعاون متعدد اللاعبين.

منحنى التعلم الحاد: أدى عدم الإلمام بعمليات سير العمل إلى إبطاء وصول المستخدمين إلى لحظة نجاحهم الأولى.

الصعوبة في البدء من الصفر: بدون قوالب أو ملفات بدء، لم يعرف العديد من المستخدمين كيف يبدأون

انخفاض معدل اعتماد الفريق: نادرًا ما يقوم المستخدمون الفرديون بالتفعيل لأن لحظة الإدراك تتطلب التعاون

إرشادات محدودة: لم تقدم الوثائق والبرامج التعليمية المبكرة للمستخدمين خطوات واضحة للوصول إلى التنشيط. إليك ما قالته كلير بتلر، أول موظفة في Figma، عن تقييد ميزات المنتج في مرحلة تنشيط المستخدم: عندما تفكر في تقييد الوصول إلى منتجك، فكر في كيفية توجيه العملاء نحو لحظتك السحرية وجعلهم يختبرونها في أسرع وقت ممكن. عندما تفكر في تقييد الوصول إلى منتجك، فكر في كيفية توجيه العملاء نحو لحظتك السحرية وجعلهم يختبرونها في أسرع وقت ممكن.

📚 اقرأ المزيد: كيفية تحسين تدفقات المستخدمين باستخدام أمثلة واستراتيجيات وأدوات

استراتيجيات لزيادة تنشيط المستخدمين

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي ستساعدك على تصميم تدفقات أكثر سلاسة، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، وخلق تجارب تحول المستخدمين الجدد إلى عملاء مخلصين على المدى الطويل.

الاستراتيجية رقم 1: تبسيط عملية التسجيل

تعد عملية تهيئة المستخدمين أول انطباع عن منتجك، وتحدد نغمة كل ما يليها. إذا كانت عملية تهيئة المستخدمين معقدة أو مربكة أو مليئة بالمعلومات، فلن يبقى المستخدمون لفترة كافية ليروا القيمة التي عملت جاهدًا على بنائها.

في الواقع، يعد سوء التهيئة الثالث أهم سبب لفقدان العملاء، مباشرة بعد عدم ملاءمة المنتج وعدم التفاعل.

المفتاح هو جعل الدقائق القليلة الأولى تبدو سهلة وسلسة. ابدأ بالمرور عبر عملية التهيئة الخاصة بك كما لو أنك لم ترَ المنتج من قبل. أين تتردد؟ أين تتباطأ الأمور؟ تلك اللحظات هي نقاط الاحتكاك. قم بتبسيطها.

بعض الطرق لجعل عملية التسجيل أكثر سلاسة:

كن مباشرًا وموجهًا نحو العمل: استخدم عبارات دعوة واضحة مثل "أنشئ مشروعك الأول" بدلاً من "يمكنك إنشاء مشروع إذا أردت".

تخلص من المصطلحات الفنية: استبدل المصطلحات الفنية المفرطة بلغة يومية يستخدمها المستخدمون فعليًا.

اجعل التعليمات سهلة القراءة: تعليمات واحدة لكل تلميح، وإجراء واحد لكل زر

اختبر النسخة مع مستخدمين حقيقيين: ما قد يكون منطقيًا لفريقك قد يربك المستخدمين الجدد

لكن عملية التهيئة ليست مشروعًا يتم إنجازه مرة واحدة. إنها جزء حي ومتنفس من منتجك يحتاج باستمرار إلى نظرة جديدة وتعديلات أكثر ذكاءً.

⭐️ مثال من واقع الحياة

غالبًا ما يُشار إلى عملية التسجيل في Dropbox على أنها واضحة وبسيطة وبديهية. فهي توفر التوجيه الكافي لمساعدة المستخدمين على تحميل ملفهم الأول أو مشاركة مجلد أو مزامنة جهاز، دون إرباكهم بميزات غير ضرورية.

عبر Dropbox

من خلال جعل الخطوات الأولى سهلة ومجزية ومرتبطة مباشرة بالقيمة (على سبيل المثال، "تحميل ملف → معرفة كيفية عمل المزامنة")، قلل Dropbox من الاحتكاك وساعد المستخدمين على تجربة "القيمة الأولى" بسرعة، مما عزز التنشيط والاحتفاظ بالمستخدمين والمشاركة على المدى الطويل.

إليك كيف يساعدك ClickUp

تفعيل المستخدم هو الجسر الحاسم بين التسجيل وكونك عميلاً ملتزماً. لا يكفي حث الناس على إنشاء حسابات، بل تحتاج إلى جهود منسقة عبر المنتج والتسويق ونجاح العملاء لتوجيه المستخدمين نحو أول إجراء ذي مغزى.

لتحقيق النجاح في رحلتك، يصبح التخطيط والرسوم البيانية للتدفق أمرًا ضروريًا.

لتحقيق النجاح في رحلتك، يصبح التخطيط والرسوم البيانية للتدفق أمرًا ضروريًا. باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكن لفرق المنتج:

حوّل جميع أفكارك إلى إجراءات منسقة باستخدام ClickUp Whiteboards

خطط مسار التهيئة من خلال رسم الصفحات والحالات الرئيسية كعقد في رحلة

اربط تلك العقد بأسهم تعكس مسارات العملاء الحقيقية (على سبيل المثال، صفحة الهبوط → التسجيل → قائمة التحقق من التسجيل → أول مهمة تم إنشاؤها)

أضف طبقات من الرؤى من خلال توضيح نقاط الاحتكاك التي ظهرت من خلال مقابلات المستخدمين وإعادة تشغيل الجلسات واختبارات قابلية الاستخدام.

من خلال تصور عملية التمهيد على أنها رحلة متصلة بدلاً من مجموعة من الشاشات المنفصلة، يمكن للفرق اكتشاف العوائق في وقت مبكر، وتبسيط المسار نحو القيمة، وتحسين تنشيط العملاء بشكل منهجي.

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في صياغة النص، يمكن أن يساعدك مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي. فهو يساعدك على كتابة وتحسين رسائل المنتج بحيث تكون بسيطة ومتسقة وموجهة نحو التنشيط.

استخدم ClickUp Brain لجعل كل رسالة في عملية التهيئة سهلة الفهم وجاهزة للتفعيل.

يمكن لمساعد الكتابة في ClickUp Brain إعادة صياغة تلميحات الأدوات، وصياغة مسودات CTAs، ومساعدتك في اختبار إصدارات بديلة من حوارات التهيئة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp AI Notetaker لتسجيل وتلخيص مكالمات البحث عن المستخدمين وتعليقاتهم. احصل على نصوص فورية وعناصر عمل جاهزة للتحويل إلى مهام.

الاستراتيجية رقم 2: تثقيف المستخدمين، تعليم المستخدمين كيفية الوصول إلى القيمة بسرعة

التعليم الواضح يقلل من الارتباك، ويقصر من منحنى التعلم، ويضمن أن يعرف المستخدمون الجدد بالضبط ما يجب عليهم فعله بعد ذلك. من خلال تبسيط اكتشاف الميزات وتوجيه المستخدمين خلال أول إجراء مهم لهم، تحسن المنتجات بشكل كبير من التنشيط والاحتفاظ طويل الأمد.

عادةً ما يشمل التثقيف القوي للمستخدم ما يلي: إرشادات تفصيلية توضح الإجراءات الأساسية بدلاً من إجبار المستخدمين على اكتشافها بأنفسهم

مقاطع فيديو قصيرة أو عروض توضيحية مصغرة لسير العمل المعقد حيث تتواصل العناصر المرئية بشكل أسرع من النص

تلميحات سياقية تظهر فقط عند الحاجة، مما يمنع الحمل الزائد على الإدراك

محتوى مساعدة قصير وسهل القراءة يشرح لماذا تعتبر الميزة مهمة، وليس فقط كيف تعمل.

مكتبات القوالب أو أمثلة المشاريع حتى لا يبدأ المستخدمون من الصفر

تذكر أن الهدف ليس تعليم المستخدمين كل شيء، بل تعليمهم ما يكفي لتحقيق أول نجاح لهم. عندما يوفر التمهيد المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، يشعر المستخدمون بالثقة والدعم والقدرة على إحراز تقدم.

⭐️ مثال من واقع الحياة

يستخدم Slack إشارات بسيطة وتفاعلية مثل "إنشاء قناة" أو "إرسال رسالة" لإرشاد المستخدمين خلال المنتج، مما يساعدهم على تحقيق مكاسب سريعة دون إرباكهم.

عبر Slack

بالإضافة إلى ذلك، يرشد Slackbot المستخدمين خلال الخطوات الأولى، ويقدم أمثلة توضيحية، وحتى يستجيب للأوامر الأساسية، مما يجعل تجربة التعلم تبدو محادثة أكثر منها تقنية.

💡 نصيحة احترافية: لتحسين التنشيط، تحتاج أيضًا إلى نظام يساعدك على الاستجابة لرؤى المستخدمين بسرعة.

شاهد حالات التوقف في الوقت الفعلي: إذا توقف المستخدمون في مرحلة معينة، فإن مسار CRM يسلط الضوء على المكان الذي يحتاج إلى تدخل بالضبط.

تشغيل المتابعات التلقائية: استخدم Automations و Brain لإرسال تذكيرات أو إرشادات مخصصة أو تنبيهات داخل التطبيق عندما يصبح المستخدم غير نشط.

اربط بيانات استخدام المنتج بملفات تعريف العملاء: قم ببناء صورة كاملة للتفعيل من خلال ربط المهام والنماذج والحقول المخصصة بكل سجل مستخدم.

حفز الاحتفاظ بالعملاء من اليوم الأول: حدد المستخدمين ذوي الإمكانات العالية في وقت مبكر ووجههم بشكل أسرع نحو لحظة "الإدراك" من خلال رؤى سياقية مستمدة من CRM.

الاستراتيجية رقم 3: الاستفادة من اختبار A/B

تفعيل المستخدم ليس مجرد تخمين؛ إنه تجربة. يتيح اختبار A/B لفرق المنتج مقارنة تدفقي (أو أكثر) من تدفقات التمهيد لتحديد أيهما يصل بالمستخدمين إلى لحظة القيمة الأولى بشكل أسرع.

من خلال الاختبار المنهجي للتغيرات في النصوص، وتصميم واجهة المستخدم، وطول البرامج التعليمية، وقوائم المراجعة، أو الإجراءات الإرشادية، يمكن للفرق تحديد العوامل التي تدفع السلوك فعليًا بدلاً من الاعتماد على الافتراضات. حتى التعديلات الصغيرة مثل دعوة أكثر وضوحًا لاتخاذ إجراء، أو خطوات أقل للتسجيل، يمكن أن تؤدي إلى زيادة ملموسة في التفعيل.

💡 نصيحة احترافية: سجل مقاطع فيديو للشاشة لمستخدمين حقيقيين يتنقلون بين مختلف الاختبارات أثناء جلسات الاختبار الخاضعة للإشراف أو مقابلات المستخدمين. تظهر تسجيلات الشاشة بالضبط الأماكن التي يتردد فيها المستخدمون، والعناصر التي ينقرون عليها أولاً، أو الأماكن التي يتخلون فيها عن عملية التنشيط — وهو سياق لا يمكن أن تكشفه مقاييس التحويل وحدها.

⭐️ مثال من واقع الحياة

تشتهر Pinterest بثقافة الاختبار A/B الصارمة، لا سيما في مجالات مثل التسجيل وتدفقات المستخدمين في المراحل المبكرة.

ركز أحد الاختبارات A/B الرئيسية على تبسيط تدفق اختيار الاهتمامات الأولية. من خلال تقليل عدد الاختيارات المطلوبة وتحسين وضوح المطالبات، شهد Pinterest زيادة كبيرة في تنشيط المستخدمين الجدد لأن المستخدمين وصلوا إلى موجزهم المخصص بشكل أسرع.

كما اختبروا أيضًا إصدارات مختلفة من البرنامج التعليمي "احفظ أول دبوس لك". تفوقت النسخة التي شجعت المستخدمين على الفور على اتخاذ إجراء بسيط (حفظ دبوس) على الإصدارات الأكثر سلبية، مما يعني أن المزيد من المستخدمين حققوا أول نجاح لهم في غضون دقائق.

إليك كيف يساعدك ClickUp

يتطلب اختبار A/B لتدفق التنشيط توثيق فرضيات الاختبار، وتتبع التباينات المتعددة، وتحليل النتائج، والحفاظ على الدروس المستفادة للاستفادة منها في التجارب المستقبلية.

يوفر ClickUp Docs قاعدة معرفية مركزية لبرنامج الاختبار بأكمله حتى لا تضيع الأفكار في جداول البيانات المتفرقة أو سلاسل المحادثات القديمة على Slack.

أنشئ مستندات ClickUp Docs تعاونية لتوثيق نتائج اختبارات A/B

إليك كيفية القيام بذلك:

أنشئ سجل اختبار رئيسي : أنشئ مستندًا مركزيًا يتتبع جميع اختبارات A/B الجارية والمكتملة مع الفرضيات والمقاييس المستهدفة واختلافات الاختبار والنتائج المتوقعة في مكان واحد قابل للبحث.

تضمين وثائق الاختبار المرئي : أضف لقطات شاشة أو : أضف لقطات شاشة أو مقاطع ClickUp لكل تغيير مباشرة في المستند حتى تتمكن الفرق من رؤية ما تم اختباره بالضبط دون الحاجة إلى البحث في ملفات التصميم.

توثيق النتائج بتنسيق غني : استخدم الجداول لعرض معدلات التحويل والأهمية الإحصائية وفترات الثقة والتباينات الفائزة بتنسيق واضح يسهل فحص النتائج.

قم بإنشاء دليل اختبار بمرور الوقت: كلما أجريت المزيد من التجارب، أصبحت مستنداتك مكتبة قابلة للبحث عن ما يصلح للتفعيل — أي عناصر CTA حققت أفضل تحويل، وأي تدفقات التمهيد قللت من التسرب، وأي تسلسلات البريد الإلكتروني عززت المشاركة.

💡 نصيحة احترافية: تمتلك فرق المنتجات اليوم بيانات عن العملاء أكثر من أي وقت مضى، ولكن لا يزال من الصعب الحصول على رؤى. تساعد وكالات الذكاء الاصطناعي في تنظيف البيانات وتحليلها وتفسيرها على الفور، بحيث تقضي وقتًا أقل في مطاردة لوحات المعلومات ووقتًا أطول في اتخاذ القرارات. 📋 في هذا الفيديو، سنقوم بتحليل: ✅ كيف يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بأتمتة تنظيف البيانات وملخصاتها واكتشاف الحالات الشاذة✅ كيف يساعدك الذكاء الاصطناعي على الانتقال من البيانات الأولية → إلى الرؤى → إلى الإجراءات✅ أفضل الأدوات للتصور والتحليلات التنبؤية والتحليل بدون كود✅ كيف يحول وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp البيانات إلى قرارات داخل مساحة عمل واحدةسواء كنت تعمل في مجال التصميم أو النمو أو التسويق أو المنتجات، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء يساعدونك في الحصول على إجابات أوضح وأسرع.

الاستراتيجية رقم 4: تحويل التجربة بأكملها إلى لعبة

الجميع يحب الفوز. سواء كان ذلك بشطب شيء من قائمة المهام أو الحصول على شارة صغيرة، فإن التقدم يحقق شعوراً بالرضا. تستفيد الألعاب من هذا الشعور لجذب المستخدمين بشكل أعمق إلى تجربة المنتج. وذلك لأن الألعاب تستفيد من بعض الدوافع العالمية: التقدم والمكافأة والتقدير.

ولكن كيف يمكنك القيام بذلك بشكل صحيح؟ إليك الطريقة:

أشرطة التقدم : أظهر للمستخدمين مدى قربهم من إكمال الإعداد. المؤشر المرئي يجعل الناس يرغبون في إنهاء ما بدأوه.

شارات الإنجاز : احتفل بالإنجازات الصغيرة مثل "إنشاء أول مشروع" أو "تسجيل الدخول الخامس". التقدير، حتى لو كان افتراضيًا، له تأثير قوي.

أنظمة النقاط : امنح المستخدمين نقاطًا مقابل الإجراءات المهمة للتفعيل، مثل إكمال البرامج التعليمية أو دعوة زملاء الفريق.

التحديات والسلسلة: شجع المشاركة المستمرة من خلال مكافأة الاستخدام اليومي أو الأسبوعي. فكر في كيفية تتبع تطبيقات اللياقة البدنية للسلسلة لبناء العادات

⭐️ مثال من واقع الحياة

على سبيل المثال، يستخدم Duolingo سلاسل الانتصارات ونقاط XP وعلامات التقدم في الألعاب لإبقاء المستخدمين يعودون ويكملون الدروس، مما يزيد من معدلات التنشيط المبكرة.

عبر Duolingo

📚 اقرأ المزيد: أمثلة على تنشيط العلامة التجارية مع استراتيجيات لزيادة المشاركة

الاستراتيجية رقم 5: تخصيص رحلات العملاء الجديدة

تخيل أن مستخدمين اثنين قاما بالتسجيل في منتجك في نفس اليوم. أحدهما يعمل لحسابه الخاص، والآخر هو رئيس فريق في شركة تضم 50 موظفًا. إذا عرضت عليهما نفس إجراءات التسجيل، فسيشعر أحدهما بالحيرة. لا يحتاج العامل المستقل إلى خطوات "دعوة فريقك". ولا يرغب رئيس الفريق في متابعة دروس المبتدئين.

إذن، كيف تضمن أن يحظى كلاهما بتجربة أولى رائعة؟ حسناً، إليك الطريقة:

تتبع السلوك لتحسين التخصيص : إذا استمر المستخدم في تخطي خطوة ما، فهذه إشارة. استخدم هذه البيانات لتعديل التجارب المستقبلية، بحيث تصبح كل تفاعل أكثر ذكاءً بمرور الوقت.

اطرح الأسئلة الصحيحة مسبقًا : ابدأ بـ "أخبرنا قليلاً عن نفسك" واسأل عن دورهم وحجم شركتهم وهدفهم الرئيسي. ستشكل إجابات المستخدمين على : ابدأ بـ "أخبرنا قليلاً عن نفسك" واسأل عن دورهم وحجم شركتهم وهدفهم الرئيسي. ستشكل إجابات المستخدمين على أسئلة استبيان المنتج ما سيشاهدونه بعد ذلك.

تقسيم رحلتهم بذكاء : يمكن للمسوقين الوصول إلى تدفق يسلط الضوء على إعداد الحملة والتحليلات والتكاملات. يمكن توجيه المطورين مباشرة إلى وثائق API أو بيئة sandbox. يجب أن يشعر كل مستخدم أن منتجك مصمم خصيصًا لعالمه.

استخدم الكشف التدريجي: لا تربك المستخدمين بإظهار جميع الميزات دفعة واحدة. ابدأ ببساطة، ثم اكشف المزيد مع ازدياد راحتهم. على سبيل المثال، أظهر للمستقلين كيفية أتمتة المهام المتكررة فقط بعد أن يتقنوا الأساسيات.

💡 نصيحة احترافية: يمكن إعداد عمليات أتمتة لإنشاء مهام متابعة تلقائيًا عندما يصل المستخدمون (أو يفوتون) مراحل التنشيط الرئيسية. على سبيل المثال، عندما يكمل المستخدم أول إجراء أساسي له، قم بتشغيل عملية أتمتة تعين مهمة نجاح العميل لإرسال بريد إلكتروني تهنئة مخصص أو نصيحة حول المنتج.

⭐️ مثال من واقع الحياة

ينبع نجاح Canva من عملية تهيئة فعالة للغاية تشمل تقسيم المستخدمين إلى شرائح، ودروس تعليمية تفاعلية، ودورات تغذية راجعة مستمرة.

عبر تصميم تجربة المستخدم

يحصل المستخدمون الجدد على تجربة مخصصة، بناءً على دورهم أو أهدافهم، ويتم عرض دروس تعليمية عملية وقوالب عليهم، حتى لا يبدأوا من الصفر. وهذا يجعل المهام الأولى أسهل ويساعدهم على رؤية القيمة على الفور تقريبًا.

إليك كيف يساعدك ClickUp

أنت بحاجة إلى طريقة لجمع بيانات العملاء هذه وتخزينها واستخدامها لتخصيص ما يراه المستخدمون بعد ذلك. نماذج ClickUp تنقذ الموقف!

يمكنك طرح أسئلة التسجيل، وإضافة منطق شرطي لتكييف النموذج بناءً على الإجابات، وتخزين كل شيء باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp.

اجمع ونظم بيانات التسجيل الديناميكية بسهولة باستخدام نماذج ClickUp.

بمجرد قيام شخص ما بالإرسال، يمكن لـ ClickUp إنشاء قائمة مهام مخصصة تلقائيًا، ووضع علامة على المالك المناسب، وتحديث لوحة التحكم الخاصة بك.

💡 نصيحة احترافية: ستحتاج إلى لوحة تحكم مركزية لمراقبة كل هذا. لوحات تحكم ClickUp تأتي لإنقاذك. فهي تمنحك عرضًا في الوقت الفعلي لكل مرحلة من مراحل التنشيط في مكان واحد. وهذا يعني: تصور تقدم المستخدمين ورؤى التنشيط باستخدام لوحات معلومات ClickUp استخرج بيانات العملاء من النماذج والمهام والأتمتة للحصول على صورة كاملة

أنشئ تقارير مخصصة لمعدل التنشيط واستخدام الميزات والمشاركة

تتبع الوقت المستغرق لتحقيق القيمة الأولى وحدد نقاط الانخفاض عبر المجموعات

قارن أداء التهيئة عبر الفرق أو إصدارات المنتج

قياس نجاح تنشيط المستخدم

لا يمكنك تحسين ما لا تقيسه. فيما يلي المقاييس التي يجب عليك تتبعها لمعرفة ما إذا كانت جهودك لتفعيل المستخدمين تؤتي ثمارها:

معدل إتمام عملية التسجيل

تتبع هذه المقياس نسبة المستخدمين الذين يكملون جميع خطوات التهيئة (الدروس التعليمية، إعداد الملف الشخصي، أو جولة التعرف على المنتج). تساعد في تحديد ما إذا كان المستخدمون يتركون العملية أثناء خطوات الإعداد أو التعليم، مما قد يشير إلى وجود مشاكل في التجربة المبكرة.

🛠️ الصيغة: معدل إكمال التهيئة = (المستخدمون الذين أكملوا التهيئة ÷ المستخدمون الذين بدأوا التهيئة) × 100

✅ كيفية تحسينه:

بسّط خطوات التسجيل حتى يتمكن المستخدمون من إكمال الإعداد في دقائق. أزل الحقول غير الضرورية، وقلل عدد النقرات، واختصر البرامج التعليمية.

قم بتوجيه المستخدمين باستخدام إشارات سياقية مثل قوائم المراجعة وأشرطة التقدم وتلميحات الأدوات والإرشادات المدمجة لمساعدتهم على فهم الخطوة التالية التي يجب القيام بها.

📚 اقرأ المزيد: دليل من 8 خطوات لتسجيل العملاء الجدد

معدل التنشيط (المستخدمون الذين يصلون إلى القيمة الأولى)

هذا هو المقياس الأكثر مباشرة للتفعيل. فهو يوضح النسبة المئوية للمستخدمين الجدد الذين يكملون الإجراءات الرئيسية التي تحدد نجاح منتجك. قد تكون هذه الإجراءات إنشاء حساب أو إنشاء مشروع أو دعوة زميل في الفريق — أي شيء يشير إلى مشاركة حقيقية من المستخدم.

🛠️ معادلة معدل التنشيط: معدل التنشيط = (عدد المستخدمين المنشطين ÷ إجمالي المستخدمين الجدد) × 100

مقياس وقت تحقيق القيمة الأولى

يخبرك هذا المقياس (الذي يُسمى أحيانًا TTFV) بالمدة التي يستغرقها المستخدم الجديد لتجربة النجاح لأول مرة. كلما قصرت هذه المدة، زادت سرعة إثبات القيمة.

🛠️ كيفية القياس: سجل الوقت بين التسجيل وإتمام الإجراء الرئيسي الأول، مثل إرسال رسالة أو تحميل ملف أو إطلاق حملة.

لفهم سبب زيادة أو انخفاض TTFV، قم بربطه بأدوات التغذية الراجعة النوعية:

NPS (مؤشر الترويج الصافي): يتتبع المشاعر العامة والولاء بعد الانضمام

CSAT (مؤشر رضا العملاء): يقيس الرضا في المراحل الرئيسية، مثل إتمام الإعداد

CES (مؤشر جهد العميل): يكشف مدى سهولة أو صعوبة الإجراءات الرئيسية بالنسبة للمستخدمين

معدل الاحتفاظ بالمستخدمين

معدل الاحتفاظ بالمستخدمين يقيس النسبة المئوية للمستخدمين الذين يستمرون في استخدام منتجك خلال فترة معينة (غالبًا أسبوعيًا أو شهريًا). إنه مقياسك الأساسي لفهم المستخدمين النشطين يوميًا واتجاهاتهم المستمرة.

🛠️ الصيغة: معدل الاحتفاظ = (المستخدمون العائدون ÷ إجمالي المستخدمين في بداية الفترة) × 100

✅ كيفية تحسينه:

قدم قيمة مبكرة ومتسقة من خلال إبراز الميزات عالية التأثير من خلال التلميحات المستهدفة أو التوصيات أو مسارات التهيئة.

أعد إشراك المستخدمين غير النشطين من خلال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة، والمطالبات داخل التطبيق، أو الحملات الدورية التي تساعدهم على العودة وإكمال الإجراءات المهمة.

معدل الإحالة

معدل الإحالة يخبرك بعدد المستخدمين الذين يدعون أو يحيلون آخرين إلى منتجك. إنه أحد أفضل مؤشرات الرضا والقيمة المتصورة لأن المستخدمين نادرًا ما يوصون بأدوات لا يثقون بها أو لا يستمتعون باستخدامها.

🛠️ الصيغة: معدل الإحالة = (عدد المستخدمين المحالين ÷ إجمالي المستخدمين النشطين) × 100

✅ كيفية تحسينه:

اجعل الإحالات سهلة من خلال تضمين أزرار المشاركة ودعوات الفريق ومطالبات "دعوة زميل" مباشرة في اللحظات الحاسمة للنجاح.

كافئ الدعاية من خلال حوافز مثل الإصدارات التجريبية الممتدة، أو فتح الميزات، أو مزايا الفريق التي تحفز المستخدمين على مشاركة منتجك.

معدل التسرب

معدل التسرب هو النسبة المئوية للمستخدمين (أو العملاء) الذين يتوقفون عن استخدام منتجك أو يلغون اشتراكهم خلال فترة زمنية محددة. وهو مهم بشكل خاص إذا كان عملك يعتمد بشكل كبير على الاشتراكات أو مصادر الدخل المتكررة.

🛠️ الصيغة: معدل التوقف عن الاستخدام = (المستخدمون غير النشطون خلال الفترة ÷ إجمالي المستخدمين في بداية الفترة) × 100

✅ كيفية تحسينه:

حدد عوامل التوقف المبكر من خلال تحليل أنماط التوقف ووضع تدخلات (استطلاعات أو إرشادات أو مطالبات دعم) قبل أن يغادر المستخدمون.

عزز حلقات تغذية الارتجاع من العملاء حتى تتمكن من اكتشاف الإحباطات المتكررة ومعالجتها بسرعة من خلال تحسينات تجربة المستخدم أو تدفقات الدعم.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات نجاح العملاء لمساعدتك في إدارة علاقات العملاء

معدل التحويل من الإصدار التجريبي إلى الإصدار المدفوع

هذا المقياس هو أحد المؤشرات الأكثر أهمية لتفعيل المستخدم للمنتجات التي تقدم نسخة تجريبية مجانية. يمكنك معرفة عدد مستخدمي النسخة التجريبية المجانية الذين أصبحوا عملاء يدفعون بعد انتهاء الفترة المحددة. وهو يوضح القيمة المتصورة ومدى ملاءمة سعر المنتج.

🛠️ الصيغة: معدل التحويل من الإصدار التجريبي إلى الإصدار المدفوع = (مستخدمو الإصدار التجريبي الذين تحولوا إلى الإصدار المدفوع ÷ إجمالي مستخدمي الإصدار التجريبي) × 100

✅ كيفية تحسينه:

سلط الضوء على القيمة المتميزة أثناء الفترة التجريبية من خلال مطالبات الميزات والجولات الإرشادية ونماذج حالات الاستخدام التي تساعد المستخدمين على الوصول إلى لحظة الإدراك بشكل أسرع.

حسّن الأسعار ومدة الإصدار التجريبي بناءً على سلوك المستخدم — قم بتقصير أو تمديد أو تخصيص الإصدارات التجريبية لزيادة فرص التحويل.

⚡ أرشيف القوالب: إذا كنت تقوم بإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لأول مرة، يمكنك استخدام قوالب تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية. تتيح لك هذه القوالب تحديد أهداف تنشيط قابلة للقياس، وتعيين قيم مستهدفة، وتعيين مالكيها قبل الاتصال بلوحة التحكم الخاصة بك لتتبعها في الوقت الفعلي.

ولاء المستخدم

يقيس معدل ولاء المستخدمين مدى تكرار عودة المستخدمين إلى منتجك خلال فترة معينة. ويقارن معدل تفاعل المستخدمين النشطين خلال فترة زمنية أقصر بمعدل تفاعلهم خلال فترة زمنية أطول. تشير النسبة الأعلى إلى معدل تفاعل جيد واستبقاء المستخدمين.

🛠️ الصيغة: ولاء المستخدم = المستخدمون النشطون يوميًا (DAU) ÷ المستخدمون النشطون شهريًا (MAU) × 100

✅ كيفية تحسينه:

شجع العادات المتكررة من خلال المهام المتكررة، والأتمتة، والعروض المحفوظة، أو سير العمل الذي يعتمد عليه المستخدمون يوميًا أو أسبوعيًا.

قم بتوسيع حالات الاستخدام عبر الفرق بحيث يعتمد العديد من زملاء الفريق على المنتج: المزيد من المستخدمين = المزيد من التفاعلات = زيادة الولاء

معدلات استخدام الميزات ومعدلات التفاعل

بمجرد استقرار التنشيط، تتبع استخدام الميزات لمعرفة ما إذا كان المستخدمون يواصلون استكشاف الميزات الرئيسية والتفاعل معها. يساعدك ذلك على تحديد ما يلقى صدى لدى جمهورك وأين قد يكون هناك قصور في تعريف المستخدمين بالمنتج.

🛠️ الصيغة: معدل استخدام الميزة = (عدد مستخدمي الميزة الفريدين ÷ إجمالي عدد المستخدمين) × 100

العلاقة بين الاحتفاظ بالعملاء والإحالة

يشكل التنشيط جسراً بين الاكتساب والقيمة طويلة الأجل. عندما يتحسن التنشيط، عادة ما يتبعه التجديدات والترقيات والإحالات.

🛠️ المستخدمون الذين يقومون بالتفعيل في غضون 48 ساعة يجددون اشتراكهم بشكل أكثر تكرارًا أو يقومون بالترقية بشكل أسرع. وهذا يثبت أن التمكين القوي للمستخدمين يساعد في الاحتفاظ بهم. لقد قمنا بتجميع قائمة من قوالب التحليلات المجانية التي يمكنك استخدامها لهذا الغرض.

💡 نصيحة احترافية: لقد أنشأت لوحة التحكم الخاصة بك وأضفت بعض الأدوات. الآن، تخيل أداة واحدة تعرض الأرقام وتشرح معناها.

هل تحتاج إلى قراءة عالية المستوى للقيادة؟ بطاقة ملخص تنفيذي للذكاء الاصطناعي هي الحل الأمثل لك.

هل تريد طرح سؤال إبداعي، مثل "ما الذي يعيق تقدمنا في السباق؟" ثم اختر بطاقة AI Brain واكتب

أفضل الممارسات لتحسين استراتيجية تنشيط العملاء

تحسين التنشيط هو عملية مستمرة لفهم كيفية اكتشاف المستخدمين للقيمة ومساعدتهم على الوصول إليها بشكل أسرع. ستساعد هذه الممارسات الفضلى فرق منتجاتك على تصميم تدفقات التهيئة التي تؤدي إلى مشاركة متسقة وتشجع المستخدمين على استكشاف الميزات المتميزة.

✅ تعلم من عملائك الأقوياء والمستخدمين الحاليين

ابحث عن السلوكيات التي تميز المستخدمين الأكثر تفاعلاً عن غيرهم. تكشف هذه الأنماط عن الإجراءات التي يقوم بها المستخدمون والتي تؤدي باستمرار إلى التنشيط.

ما هي الإجراءات التي يتخذها المستخدمون ذوو معدل الاحتفاظ المرتفع في أسبوعهم الأول؟ هل يكملون عملية التسجيل بشكل أسرع أم يستكشفون ميزة معينة في وقت مبكر؟

قم بإجراء مقابلات معهم لفهم سبب أهمية هذه الإجراءات. غالبًا ما ستكتشف أفكارًا صغيرة، مثل ميزة توفر لهم الوقت.

بمجرد تحديدها، استخدمها لتوجيه المستخدمين الجدد نحو مسارات مماثلة في بداية رحلتهم.

✅ حدد أسباب انسحاب المستخدمين

اقترن المقابلات بدراسات سريعة من أساليب بحث مستخدمين مجربة لتتعلم كيف يفسر المستخدمون الحقيقيون عملية التسجيل لديك وكيف يمكن أن يساعد ذلك في الاحتفاظ بالمستخدمين.

شاهد إعادة تشغيل جلسات المستخدمين أو خرائط الحرارة لمعرفة أين يحدث الالتباس.

قم بإجراء استطلاعات حول المنتج مباشرة بعد لحظات التوقف، واسأل "ما الذي أوقفك هنا؟"

اجمع بين الأبحاث النوعية (المقابلات واختبارات قابلية الاستخدام) والبيانات الكمية للحصول على الصورة الكاملة.

✅ إنشاء إشارات مبكرة للقيمة الحقيقية

قد يستغرق الوصول إلى "لحظة الإدراك" بعض الوقت، خاصة بالنسبة للمنتجات المعقدة. ساعد المستخدمين على تجربة معاينة للقيمة في مرحلة مبكرة:

قدم عروض توضيحية تفاعلية تتيح للمستخدمين "رؤية" النتائج دون الحاجة إلى إعداد كامل

قم بتضمين نماذج من لوحات المعلومات أو قوالب جاهزة توضح التقدم المحرز.

احتفل بإنجازاتك المبكرة مثل "إنشاء المهمة الأولى" أو "إكمال 50% من الإعداد".

✅ كن استباقيًا من خلال الدعم والتحسين

لا تنتظر حتى يطلب المستخدمون المساعدة. حاول توقع احتياجاتهم.

قم بإعداد تنبيهات في حالة عدم النشاط أو عدم تحقيق المراحل المهمة، وتابع الأمر من خلال تلميحات مفيدة.

تواصل معهم برسائل قصيرة من نوع "هل تحتاج إلى مساعدة؟" عندما تنخفض معدلات التفاعل.

اختبر باستمرار أفكارًا جديدة للتأهيل وجمع التعليقات لتكرارها بسرعة

✅ حفز التنشيط

أحيانًا يكون القليل من التحفيز مفيدًا للغاية. يمكن للحوافز أن تدفع المستخدمين نحو إكمال مراحل التنشيط الرئيسية. وهذا ما نعنيه:

قدم مكافآت ترحيبية أو مزايا حصرية لإنهاء الإعداد

شجع الإحالات من خلال منح المستخدمين شيئًا ملموسًا (نقاط إضافية أو ميزات إضافية أو خصومات)

كافئ إنجازات التقدم لتعزيز السلوك الإيجابي في مرحلة مبكرة

👀 هل تعلم؟ زادت Dropbox قاعدة مستخدميها بنسبة تقارب 3900% بعد طرح مكافآت على أساس الإحالة، حيث قدمت مساحة تخزين إضافية للمستخدمين عند إتمامهم خطوات التسجيل أو دعوة الأصدقاء.

حوّل تنشيط المستخدم إلى محرك للنمو مع ClickUp

تفعيل المستخدم هو عملية مستمرة تحدد كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك والقيمة التي يستمدونها منه.

كلما أسرعوا في الوصول إلى نقطة القيمة هذه، زادت قوة الاحتفاظ بهم ونمو الإيرادات.

تفعيل المستخدم هو عملية مستمرة تحدد كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك والقيمة التي يستمدونها منه.

كلما أسرعوا في الوصول إلى نقطة القيمة هذه، زادت قوة الاحتفاظ بهم ونمو الإيرادات.

جرب ClickUp مجانًا!

تفعيل المستخدم هو المرحلة في رحلة عميل SaaS التي يبدأ فيها المستخدمون الجدد في إدراك القيمة الفعلية للمنتج. على سبيل المثال، في ClickUp، قد يحدث التفعيل عندما ينشئ مستخدم جديد مساحة العمل الأولى له، ويضيف بعض المهام، ويدعو زملاء الفريق للتعاون.

تتبع مقاييس سلوك المستخدمين مثل معدل تنشيط المستخدمين، والوقت المستغرق لتحقيق القيمة الأولى، ومدى تفاعلهم مع الميزات. توضح هذه المؤشرات مدى سرعة انتقال المستخدمين من مرحلة التسجيل إلى مرحلة الاستخدام الفعال.

من أكثر الأخطاء شيوعًا في عملية تنشيط المستخدمين طول مدة الإعداد، وعدم وضوح العروض القيّمة، والإفراط في الميزات. تأكد من أن عمليات التهيئة الخاصة بك تركز على توقعات العملاء الجدد والحاليين على حد سواء.

من أكثر الأخطاء شيوعًا في عملية تنشيط المستخدمين طول مدة الإعداد، وعدم وضوح العروض القيّمة، والإفراط في الميزات. تأكد من أن عمليات التهيئة الخاصة بك تركز على توقعات العملاء الجدد والحاليين على حد سواء.

لا يوجد رقم أو نقطة محددة، ولكن من الناحية المثالية، يجب أن يحقق المستخدمون قيمة في غضون دقائق من التسجيل. كلما كان المسار إلى الفوز الأول أقصر، زادت معدلات التنشيط والاحتفاظ طويل الأمد. ركز على تقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة وإزالة الخطوات غير الضرورية من عملية تهيئة المستخدمين.