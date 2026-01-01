أفضل اختيارات بديلة لـ Gamma AI للعروض التقديمية والمحتوى

إذا سبق لك أن حاولت إنشاء مجموعة شرائح باستخدام Gamma AI، فأنت تعرف مزيجًا من الدهشة والقلق الذي يصاحب ذلك. Gamma هو أداة فعالة لإنشاء مجموعات شرائح بالذكاء الاصطناعي، ولكن التصدير إلى Google Slides أو PowerPoint لا يتم بنقرة واحدة.

وحتى عندما يبدو عرض الذكاء الاصطناعي متقنًا، فإن إجراء تعديلات على التصميم أو إضافة صورك الخاصة قد يبدو أمرًا تقنيًا غريبًا.

وهنا يأتي دور البحث عن بديل قوي لـ Gamma AI. تقارن هذه المقالة بين أكثر خيارات برامج العروض التقديمية القائمة على الذكاء الاصطناعي مصداقية لتصميم وتحرير ومشاركة العروض التقديمية بين الفرق. ستتعرف على نقاط القوة والمفاضلات وما يمكن توقعه عند الترحيل من Gamma AI.

أظهر تقرير صدر مؤخرًا عن Statista أن أكثر من 48٪ من المتخصصين في التسويق والإبداع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتصميم وأتمتة سير عمل إنشاء المحتوى، بما في ذلك أدوات العروض التقديمية. وهذا يدل على مدى سرعة تطور هذا المجال.

نظرة عامة على بدائل Gamma AI

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل الخيارات البديلة لـ Gamma AI لمساعدتك في اختيار الخيار المناسب بناءً على الميزات الرئيسية والأسعار وتقييمات المستخدمين.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إنشاء العروض التقديمية وإدارتها وتحريرها في مساحة عمل تعاونية واحدة لوحات بيضاء لتخطيط التدفق، مستندات للكتابة، Brain و BrainGPT لصياغة الذكاء الاصطناعي وتحويل الكلام إلى نص، مهام للمراجعات وإصدار الإصدارات، لوحات معلومات للتتبع تتوفر خطط مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات العروض التقديمية. الذكاء الاصطناعي شرائح يتم إنشاؤها فورًا بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناسب مع علامتك التجارية قم بإنشاء مجموعات من النصوص، ومواءمة العلامة التجارية، والتعاون في الوقت الفعلي، وتصدير Google Slides و PowerPoint. تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 198 دولارًا شهريًا. Plus AI تكامل Google Slides وسير العمل التعاوني متوفر أصلاً في Google Slides، مع اقتراحات للخطوط العريضة والعرض التقديمي والنبرة والتخطيط، والتحرير المشترك، والتعليقات. تجربة مجانية لمدة 7 أيام، وخطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Tome عروض تقديمية قائمة على سرد القصص محفز أو مستند إلى مجموعة قصصية، إنشاء صور مدمج بالذكاء الاصطناعي، تعاون في الوقت الفعلي، تصدير إلى Slides أو PowerPoint تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تطبيق MagicSlides. إنشاء شرائح سريع قائم على القوالب في Google Slides سير عمل الشريط الجانبي، المطالبة بالعرض التقديمي، السمات، التحرير الفوري، والتصدير داخل Slides خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Visme عروض تقديمية متعددة الوسائط تحمل العلامة التجارية عبر الفرق مجموعات العلامات التجارية، مسودة مخطط الذكاء الاصطناعي، الرسوم البيانية والرسوم المتحركة، التصدير إلى Slides و PowerPoint و PDF، مشاركة الروابط خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 12.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Beautiful. ai تصميم آلي واتساق العلامة التجارية شرائح ذكية مع تخطيط تلقائي، قفل العلامة التجارية للخطوط والألوان، تكامل مع Drive و Slack، تصدير إلى PowerPoint أو PDF خطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم GenPPT إنشاء عروض تقديمية قائمة على الذكاء الاصطناعي تستند إلى البيانات قم بتحميل جداول البيانات أو الملخصات والرسوم البيانية التلقائية والرؤى، وقم بالتصدير إلى PowerPoint وPDF وGoogle Slides. أسعار مخصصة Twistly AI السرد البصري والبطاقات ذات العلامات التجارية عرض تقديمي قائم على النص والصور، لوحات ألوان وانتقالات تلقائية، مكتبة أصول، تصدير إلى Slides أو PowerPoint، تعليقات في الوقت الفعلي خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 4.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zoho Show إدارة العروض التقديمية التعاونية التحرير المشترك في الوقت الفعلي مع التعليقات، والتنسيق بالذكاء الاصطناعي، واستيراد PowerPoint، والعرض المباشر من المتصفح، والتصدير إلى PPTX وPDF وHTML. خطط مجانية ومدفوعة مع أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Gamma AI؟

سواء كنت تقوم بإعداد عروض تقديمية باستخدام Google Slides أو عروض ترويجية أو تحديثات للفريق، يجب أن تمنحك أداة العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي التالية حرية إبداعية وتحكمًا موثوقًا.

لأن الاختبار الحقيقي لصانع العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي ليس العناصر المرئية أو السمات؛ بل كيفية اندماج الذكاء الاصطناعي في سير عملك.

إليك قائمة مرجعية سريعة لمساعدتك في العثور على البديل المناسب لـ Gamma AI الذي يلبي احتياجاتك. يجب أن يكون قادرًا على:

قم بإنشاء وتحرير عروض تقديمية رائعة مع خيارات تخصيص وتصدير مرنة

يدعم Google Slides و PowerPoint والعديد من التنسيقات لتسهيل المشاركة.

قدم قوالب ذكية واقتراحات محتوى مولدة بالذكاء الاصطناعي توفر الوقت.

تضمين ميزات التعاون والتغذية الراجعة للفرق التي تعمل على مجموعات الشرائح المشتركة

حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام السمات والخطوط القابلة للتحرير وأدوات العروض التقديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قدم خطة مجانية أو نسخة تجريبية حتى تتمكن من الاختبار قبل الالتزام.

لاحظ أن Gamma هو محرر مجموعات يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول، بينما تنقسم البدائل المتاحة له إلى ثلاث فئات:

مولدات الشرائح بالذكاء الاصطناعي

إضافات Google Slides/PowerPoint AI

محتوى شامل + مجموعات تعاون

لنبدأ.

🧩 حقيقة ممتعة: من المتوقع أن ينمو سوق برامج العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي العالمي بأكثر من 22٪ سنويًا حتى عام 2030، حيث يستبدل المزيد من الفرق أدوات إنشاء الشرائح التقليدية بأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة التصميم وإنشاء المحتوى.

أفضل 10 بدائل لـ Gamma AI

فيما يلي أفضل أدوات العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي التي يجب أخذها في الاعتبار، والتي تغطي أفضل حالات الاستخدام والأمثلة وعمق التخصيص وتدفق التعاون وجودة التصدير وميزات الذكاء الاصطناعي والتكاملات والأسعار والمفاضلات الرئيسية.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء العروض التقديمية وإدارتها وتحريرها في مساحة عمل تعاونية واحدة)

قم بإنشاء العروض التقديمية وإدارتها وتوسيع نطاقها في مساحة تعاونية واحدة باستخدام ClickUp

كل عرض تقديمي رائع يبدأ بفكرة، ولكن في كثير من الأحيان، تتناثر هذه الأفكار عبر سلاسل الرسائل الإلكترونية ورسائل الدردشة ومحركات الأقراص المشتركة والمسودات النصف منتهية.

يعمل أحدهم على التصميم في Google Slides، وآخر يعيد كتابة النص في مستند Word، وتصل التعليقات في شكل لقطات شاشة. هذا هو Work Sprawl، عندما تكون كل خطوة من خطوات المشروع في مكان مختلف. يؤدي ذلك إلى إبطاء عمل الفرق، وزيادة الأخطاء، ويجعل التحكم في الإصدارات شبه مستحيل.

أضف الآن صانعي العروض التقديمية المستقلين عن الذكاء الاصطناعي إلى المزيج. تولد إحدى الأدوات الشرائح، وتكتب أخرى المحتوى، وتقوم ثالثة بإنشاء صور بواسطة الذكاء الاصطناعي. والنتيجة؟ انتشار الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى عروض تقديمية جميلة ولكنها غير متسقة وتستغرق وقتًا أطول في إصلاحها أكثر من إنشائها.

ClickUp، باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، يجمع بين جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل، مما يقلل من عبء العمل وتوسع الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، لن تضطر إلى إنشاء كل شيء من الصفر. توفر قوالب عروض المشاريع من ClickUp سير عمل جاهزًا لتخطيط العروض التقديمية وتعيين المالكين وتتبع الموافقات وربط الشرائح بالمهام الأساسية، كل ذلك ضمن نفس مساحة العمل.

فيما يلي ملخص سريع لكيفية استخدام ClickUp لتحسين عروضك التقديمية واستراتيجيات المحتوى:

خطط وتعاون بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboards

خطط لأفكارك وتعاون مع الآخرين ونفذها باستخدام ClickUp Whiteboards

قبل إنشاء أي شريحة، تحتاج الفرق إلى القصة. توفر لك ClickUp Whiteboards لوحة بيضاء لتخطيطها بسرعة.

يمكنك تدوين الأفكار في شكل ملاحظات لاصقة، وتجميعها في أقسام، ورسم مخطط تقريبي للانسيابية الشرائح، وحتى إنشاء صور مرئية تتوافق مع العلامة التجارية باستخدام مولد الصور المدمج بالذكاء الاصطناعي عندما تحتاج إلى تصميمات فنية سريعة أو زخارف للشرائح.

عندما يبدو شيء ما قوياً، حوّل تلك الملاحظة إلى مهمة بنقرة واحدة حتى يتم تعيين المالكين ومواعيد الاستحقاق وقوائم المراجعة. نظرًا لأن لوحات ClickUp Whiteboards تظل متصلة ببقية مساحة العمل الخاصة بك، فإن كل تغيير في القصة يتدفق مباشرة إلى المهام التي تقود إلى النتيجة النهائية.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا أن تطلب من ClickUp Brain تلخيص جلسات العصف الذهني أو إنشاء عناوين الشرائح تلقائيًا من ملاحظات السبورة البيضاء. هذا يقلل من وقت التحضير ويضمن عدم ضياع أي فكرة بين العصف الذهني والإنتاج. التقط الأفكار على الفور وحولها إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Brain لمعرفة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم الكتابة والإبداع بما يتجاوز العروض التقديمية، اطلع على هذا الدليل حول كتاب محتوى الذكاء الاصطناعي.

قم ببناء وتحسين عرضك التقديمي باستخدام ClickUp Docs و ClickUp BrainGPT

اربط مستنداتك بسير العمل للحصول على مجموعة محسّنة باستخدام ClickUp Docs

لقد حصلت على التدفق. الآن حوّله إلى كلمات. انقل كل شيء من ClickUp Whiteboards إلى ClickUp Docs حتى يكون للمجموعة مصدر واحد للحقيقة.

يقوم الكتّاب بصياغة العناوين الرئيسية ونقاط الحوار في مستند. يمكن للمصممين بعد ذلك لصق النماذج بجانب النص. يضيف المديرون تعليقات مضمنة في المكان الذي تتخذ فيه القرارات.

شاهد زملاء الفريق يتعاونون على المقاطع والتحديثات في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Collaboration Detection

بالإضافة إلى ذلك، مع ميزة "كشف التعاون" من ClickUp، يمكنك أن ترى على الفور عندما يقوم زملاؤك في الفريق بعرض أو تحرير نفس الشرائح أو المستندات. بهذه الطريقة، يمكنك تجنب التغييرات المتداخلة وتنسيق التحديثات في الوقت الفعلي.

💡 نصيحة احترافية: أثناء إنشاء العرض التقديمي، استخدم ClickUp Clips لتسجيل مقاطع فيديو قصيرة تشرح الشرائح أو النقاط الرئيسية أو خيارات التصميم. سجل وشارك عروض الشرائح لتلقي تعليقات غير متزامنة بشكل أسرع باستخدام ClickUp Clips يمكنك إرفاق هذه المقاطع مباشرة بمهام العرض التقديمي، بحيث يمكن لزملائك في الفريق مراجعة الإرشادات التفصيلية وترك التعليقات والاطلاع على آخر المستجدات دون الحاجة إلى إجراء مكالمة مباشرة. وهذا يسهل على الجميع فهم رؤيتك وتقديم ملاحظاتهم.

من هناك، يمكن لـ ClickUp Brain و ClickUp BrainGPT تحديد مخطط العروض التقديمية من المستندات والمهام الموجودة، وتحويل ملاحظات الاجتماعات إلى أقسام شرائح، وإعادة كتابة ملاحظات المتحدث بصوت علامتك التجارية.

نظرًا لأنها تستمد من سياق مساحة العمل الفعلية بدلاً من موجه فارغ، تظل السرد متسقًا عبر المجموعات والحملات والقنوات.

حوّل الملاحظات الصوتية إلى محتوى جاهز للعرض التقديمي باستخدام AI Talk to Text في ClickUp BrainGPT

في وقت متأخر من الليل أو أثناء التنقل، استخدم Talk to Text لتسجيل الأفكار. يقوم ClickUp BrainGPT بنسخها ووضعها في المستند، لتكون جاهزة للمراجعة.

عندما تطلق Slides أو PowerPoint، يكون سردك منظمًا بالفعل ومتسقًا مع علامتك التجارية وشبه مكتمل.

📌 مثال: لنأخذ مثالاً على مؤسس شركة ناشئة يقوم بإعداد عرض تقديمي للمستثمرين. يستخدم ClickUp Docs لتجميع النقاط البارزة، بما في ذلك اتجاهات السوق وسير الفريق ومقاييس النمو، ويقوم ClickUp BrainGPT بتنظيم تلك التسجيلات في تدفق متماسك. لاحقًا، يسجل المؤسس ملاحظات صوتية تشرح إنجازًا جديدًا في التمويل؛ ويقوم ClickUp BrainGPT تلقائيًا بالتقاطها ودمجها. بدلاً من التبديل بين أدوات متعددة، تتم عملية إنشاء العرض التقديمي بالكامل، من الفكرة إلى التنفيذ، في مساحة عمل واحدة.

أفضل ما في الأمر: يمكنك التبديل بين العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini وغيرها. بهذه الطريقة، يمكنك استخدام المزايا لكل نموذج بناءً على احتياجاتك.

نحن نفضل شخصيًا Claude للمهام المتعمقة والمعقدة، بينما Gemini و ChatGPT أكثر ملاءمة للتعديلات السريعة والملخصات.

📖 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Chat لمشاركة الأفكار على الفور وجمع التعليقات والحفاظ على تنظيم جميع مناقشات العروض التقديمية جنبًا إلى جنب مع الشرائح والمهام. احتفظ بتعليقات العروض التقديمية ومناقشات الشرائح في مكان واحد إلى جانب المهام باستخدام ClickUp Chat

قم بإدارة المراجعات والتعليقات وإصدارات التصميم باستخدام ClickUp Tasks

قم بإنشاء ملخصات المهام وتحديثات التقدم والترجمات وعناصر الإجراءات باستخدام ClickUp Tasks

الآن بعد أن أصبح المسودة جاهزة، احتفظ بالتعليقات في مسار واحد. حوّل العرض التقديمي إلى مهمة باستخدام ClickUp Tasks، وقسّم مجموعات الشرائح إلى مهام فرعية، وقم بتعيين مالك لكل منها وقائمة مراجعة وتاريخ استحقاق.

أضف المراجعين، واضبط "التصميم بعد الموافقة على النسخة"، ودع الأتمتة تتصل بالأشخاص المناسبين عندما يحين دورهم.

أخيرًا، لبدء العمل على الفور، يقدم ClickUp قوالب جاهزة للاستخدام. قم بتخطيط ومسودة وتنظيم عرضك التالي بشكل أسرع باستخدام قالب العرض التقديمي ClickUp. يوفر مساحة عمل جاهزة لتلخيص الأفكار وتعيين الملاحظات وتنسيق فريقك قبل أن تفتح أداة إنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي.

احصل على قالب مجاني نظم شرائح العرض التقديمي والتعليقات والمرئيات باستخدام قالب العرض التقديمي ClickUp لتعاون أكثر سلاسة وتسليم أسرع.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain لتلخيص سلاسل التعليقات في سجل تغييرات واضح أو قائمة مراجعة للخطوات التالية، حتى يتمكن المصممون والكتاب من رؤية التغييرات التي تم إجراؤها بين الإصدارات بدقة.

🤔 هل تعلم: في استطلاع حديث، أفاد 28٪ من المصممين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية لأصحاب المصلحة، و79٪ يستخدمون الذكاء الاصطناعي لكتابة محتوى أو نسخ لشرائحهم - مما يدل على مدى اعتماد الفرق الإبداعية الآن على الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج أسرع وأكثر اتساقًا.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتركيز العصف الذهني والكتابة والتصميم والتعليقات في مركز تعاوني واحد باستخدام السبورات البيضاء والمستندات والمهام.

استخدم ClickUp Brain و BrainGPT لصياغة محتوى الشرائح وتلخيصه وأتمتته باستخدام Talk to Text.

تصور تدفق العرض التقديمي الخاص بك وحوّل المفاهيم إلى مهام باستخدام ClickUp Whiteboards

قم بإدارة مراجعات المحتوى وتعليقات الشرائح وإصدارات التصميم مباشرة في ClickUp Tasks.

تتبع الكفاءة والمواعيد النهائية وإعادة استخدام العروض التقديمية باستخدام لوحات معلومات ClickUp والتقارير.

تعاون بسلاسة مع ClickUp لفرق التسويق من أجل تنسيق إبداعي شامل

قيود ClickUp

قد يبدو معقدًا للفرق التي تحتاج فقط إلى أداة أساسية ومجانية لإنشاء شرائح AI

يتطلب بعض الإعدادات المسبقة للعروض والأتمتة والأذونات للحصول على أقصى استفادة من مساحة العمل.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7 / 5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6 / 5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

شارك أحد المراجعين في G2:

ClickUp هي منصة شاملة رائعة لإدارة المهام والمشاريع. تعجبني حقًا إمكانية تخصيصها — يمكنك تخصيص طرق العرض ولوحات المعلومات وسير العمل بناءً على طريقة عمل فريقك. تتيح القدرة على تحديد الأولويات وتعيين المهام وتتبع التقدم في الوقت الفعلي للجميع العمل بشكل متناسق.

ClickUp هي منصة شاملة رائعة لإدارة المهام والمشاريع. تعجبني حقًا إمكانية تخصيصها — يمكنك تخصيص طرق العرض ولوحات المعلومات وسير العمل بناءً على طريقة عمل فريقك. تتيح القدرة على تحديد الأولويات وتعيين المهام وتتبع التقدم في الوقت الفعلي للجميع العمل بشكل متناسق.

2. العروض التقديمية. الذكاء الاصطناعي (الأفضل للشرائح التي يتم إنشاؤها فورًا بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تتناسب مع علامتك التجارية)

للفرق التي ترغب في الانتقال من الفكرة إلى العرض التقديمي في دقائق، Presentations. AI هو أداة بسيطة لإنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء شرائح نظيفة تحمل العلامة التجارية تلقائيًا.

وهو شائع بشكل خاص بين فرق التسويق والشركات الناشئة التي تحتاج إلى تقديم عروض ترويجية بشكل متكرر ولكن ليس لديها الوقت لتصميم كل تخطيط يدويًا. تستخدم المنصة ميزات الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص واقتراح العناصر المرئية وإنشاء تسلسلات الشرائح بناءً على مطالبات الإدخال الخاصة بك.

ما يميزه هو مدى انسجامه الطبيعي مع سير العمل الحديث. يمكنك تحميل مستند Word، ويقوم النظام بتحويله إلى عرض تقديمي منظم بالكامل تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع صور وعناوين وانتقالات.

تتوافق كل شريحة مع ألوان علامتك التجارية، ويمكنك التصدير مباشرة إلى Google Slides أو PowerPoint لمزيد من التخصيص.

العروض التقديمية. أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

أنشئ مجموعات كاملة من النصوص أو المخططات التفصيلية بأقل تدخل يدوي ممكن.

قم بتحرير الشرائح ووضع علامتك التجارية عليها وتصديرها إلى Google Slides و PowerPoint.

تعاون على العروض التقديمية في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والوصول القائم على الأدوار

يمكنك الوصول إلى مكتبة متنامية من القوالب الذكية للاستخدام في التسويق والمبيعات والاستثمار.

استخدم ميزات الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة النص وتعديل النبرة وتحسين قابلية قراءة الشرائح.

العروض التقديمية. قيود الذكاء الاصطناعي

تحكم محدود في التصميم المتقدم مقارنة بمجموعات برامج العروض التقديمية الكاملة

قد يبسط الذكاء الاصطناعي أحيانًا التخطيطات بشكل مفرط، مما يتطلب تعديلات يدوية.

أدوات العلامة التجارية تتحسن، ولكنها لا تزال أقل مرونة من Visme أو Beautiful. ai

العروض التقديمية. أسعار الذكاء الاصطناعي

المبتدئين: مجاني

المزايا: 198 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم سنويًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

العروض التقديمية. تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🎥 إن إعداد عرض تقديمي للعميل هو أكثر من مجرد تجميع شرائح جميلة — إنه فرصتك لإقناع العميل وبناء الثقة وإبرام الصفقات. في هذا الفيديو، سنرشدك إلى كيفية إنشاء عرض تقديمي للعميل من البداية: الهيكل، وسرد القصة، والعناصر المرئية، ونصائح التقديم التي تثير الإعجاب حقًا. إذا كنت ترغب في أن تنتهي اجتماعاتك مع العملاء بعبارة "متى يمكنك البدء؟" بدلاً من "دعني أفكر في الأمر"، فهذه هي خطة العمل المناسبة لك.

3. Plus AI (الأفضل لتكامل Google Slides وسير العمل التعاوني)

عبر Plus AI

Plus AI هو أداة إنشاء عروض تقديمية بالذكاء الاصطناعي تتكامل مباشرة مع Google Slides، مما يجعلها مثالية للفرق التي تستخدم Google Workspace بالفعل.

يعمل هذا البديل كمساعد عرض تقديمي مدمج يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في إنشاء الشرائح وتحريرها وتحسينها دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك أيضًا مطالبة الأداة بالمساعدة في صياغة المخططات التفصيلية وصقل النبرة وحتى تصميم عروض تقديمية مولدة بالذكاء الاصطناعي تتوافق مع إرشادات علامتك التجارية.

يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي السياقية لهذه الأداة إعادة كتابة الفقرات أو تلخيص نقاط البيانات أو تقديم اقتراحات للتخطيط بناءً على الغرض من المحتوى الخاص بك. وبالتالي، فإنها مفيدة بشكل خاص لفرق المبيعات والتسويق التي تعد عروضًا سريعة مدعومة بالبيانات.

يتمتع أعضاء الفريق أيضًا بخيار التحرير المشترك للشرائح في الوقت الفعلي وترك التعليقات وتعديل التصميمات معًا.

بالإضافة إلى أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

يتكامل مباشرة مع Google Slides، مما يتيح دعم الذكاء الاصطناعي الأصلي داخل مساحة العمل.

يقوم بإنشاء الشرائح وتحريرها وتحسينها باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي السياقية

يدعم ملخصات البيانات وتعديلات النغمة والتنسيق التلقائي لنص الشرائح.

يتيح التعاون في الوقت الفعلي للمجموعات المشتركة والتعليقات

يعمل بشكل جيد مع التحديثات التجارية السريعة وعروض التقديم والشرائح التعليمية.

بالإضافة إلى قيود الذكاء الاصطناعي

يتطلب حساب Google Slides؛ غير مناسب للمستخدمين الذين يفضلون PowerPoint

وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال ومرونة تصميم محدودة مقارنة بالأدوات المستقلة

قد تحتاج العناصر المرئية المعقدة أو مجموعات البيانات الثقيلة إلى تحسين يدوي.

أسعار Plus AI

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

الأساسي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

بالإضافة إلى تقييمات وتصنيفات الذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Plus AI

شارك أحد المستخدمين:

أوصي بشدة باستخدام Plus لأي شخص يرغب في إنشاء عروض تقديمية جميلة بسرعة. إنها أفضل أداة ذكاء اصطناعي لـ Google Slides، وقد وفرت عليّ ساعات من العمل والإحباط.

أوصي بشدة باستخدام Plus لأي شخص يرغب في إنشاء عروض تقديمية جميلة بسرعة. إنها أفضل أداة ذكاء اصطناعي لـ Google Slides، وقد وفرت عليّ ساعات من العمل والإحباط.

🧩 حقيقة ممتعة: أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع يقومون الآن بإنشاء عروض تقديمية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ويقوم جزء كبير منهم بذلك عدة مرات في الأسبوع.

4. Tome (الأفضل للعروض التقديمية التي تعتمد على سرد القصص)

عبر Tome

Tome هو صانع عروض تقديمية بالذكاء الاصطناعي يركز على القصة أولاً، مصمم للمبدعين الذين يرغبون في أن تكون شرائحهم متماسكة وجذابة عاطفياً بدلاً من أن تكون نمطية. يساعد المستخدمين على تحويل الأفكار الأولية إلى عروض تقديمية منظمة وغنية بصرياً.

إنه مثالي لإنشاء عروض تقديمية ومقترحات حملات تسويقية وشرح المنتجات حيث يكون سرد القصص مهمًا بقدر أهمية التصميم.

يعمل Tome عن طريق السماح لك بالبدء بموجه أو تحميل مستند Word. ثم يقوم تلقائيًا بإنشاء عرض تقديمي بالذكاء الاصطناعي كامل مع العناوين والتخطيطات واقتراحات النبرة. تعمل ميزة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي المدمجة على ملء الشرائح بصور دقيقة من حيث السياق، لذلك لا تحتاج إلى البحث عن صور جاهزة أو تصميم العناصر يدويًا.

كما أن التعاون أصبح سهلاً للغاية. يمكن للمستخدمين تعديل ترتيب الشرائح أو إعادة كتابة الأقسام أو استبدال العناصر المرئية بصورهم الخاصة بينما يقوم زملاؤهم في الفريق بالتحرير المشترك في الوقت الفعلي. يتم تخزين كل مشروع في مساحة عمل مشتركة، ويمكنك تصدير العروض التقديمية إلى Google Slides أو PowerPoint لتسليمها إلى العميل النهائي.

أفضل ميزات Tome

أنشئ عروضًا تقديمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستند إلى قصة من خلال مطالبات قصيرة أو مخططات تم تحميلها.

استخدم ميزة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي المدمجة للحصول على صور فورية

أنشئ مجموعات تفاعلية تجمع بين النصوص والوسائط والانتقالات بسلاسة.

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التحرير والتعليق المشتركين

قم بالتصدير إلى Google Slides أو PowerPoint للاستخدام الاحترافي

قيود Tome

خيارات تخصيص الشرائح محدودة أكثر من أدوات العروض التقديمية التقليدية

تحتاج بعض المجموعات المصدرة إلى تعديلات في التنسيق

التعاون الكامل بين أعضاء الفريق متاح فقط في الخطط المدفوعة

أسعار Tome

Tome Plus: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

حصريًا من Tome: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Tome

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. تطبيق MagicSlides (الأفضل لإنشاء شرائح سريعة قائمة على القوالب)

MagicSlides. app هو برنامج إنشاء عروض تقديمية مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومصمم للمستخدمين الذين يرغبون في إنشاء عروض تقديمية مباشرةً داخل Google Slides، مما يلغي الحاجة إلى أداة إضافية.

تكمن قوته في السرعة التي ينتج بها عروضًا جيدة التنظيم من موجهات قصيرة، مما يجعله أحد أفضل برامج إنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي للطلاب وفرق التسويق والمهنيين الذين يحتاجون إلى نتائج سريعة دون فقدان الجودة.

تعمل الأداة كشريط جانبي في Google Slides. يقوم المستخدمون بكتابة موضوع واختيار نغمة وأسلوب بصري، ثم يقوم النظام بإنشاء مجموعة كاملة من النصوص والعناوين والتخطيطات.

يتفوق تطبيق MagicSlides أيضًا في الصياغة الأولية. على سبيل المثال، يمكن لمدير المحتوى الذي يلخص النتائج الفصلية لصق النقاط الرئيسية في الأداة، والتي تقوم تلقائيًا بإنشاء تسلسل شرائح مع عناوين منسقة ونقاط نقاش. يمكن للمستخدمين تحسين الألوان أو تعديل الصياغة أو تصدير المجموعة النهائية على الفور، كل ذلك داخل Google Slides.

أفضل ميزات تطبيق MagicSlides.

قم بإنشاء مجموعات كاملة مباشرةً داخل Google Slides

حوّل المخططات أو الملخصات إلى شرائح مصقولة على الفور

اختر من بين العديد من السمات لعروض تقديمية احترافية

قم بالتحرير والتصدير دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات

بسّط المسودات الأولية والتحديثات الداخلية للفرق

قيود تطبيق MagicSlides.

يعمل فقط مع Google Slides، مما يحد من المرونة عبر المنصات الأخرى

تحتاج مخرجات الشرائح أحيانًا إلى تنسيق يدوي قبل التسليم النهائي.

أتمتة تصميم أقل تقدمًا مقارنة بأدوات العروض التقديمية القائمة على الذكاء الاصطناعي الأكبر حجمًا مثل Beautiful. ai

أسعار تطبيق MagicSlides.

مجاني

أساسي: 8 دولارات شهريًا

المزايا: 16 دولارًا شهريًا

بريميوم: 29 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات تطبيق MagicSlides.

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون عن تطبيق MagicSlides.

شارك أحد المراجعين :

جربت Magicslides لإنشاء عروض تقديمية قائمة على الذكاء الاصطناعي. تعمل الأداة بشكل جيد لإنشاء مسودات شرائح سريعة، ولكن هناك بالتأكيد مجال للتحسين.

جربت Magicslides لإنشاء عروض تقديمية قائمة على الذكاء الاصطناعي. تعمل الأداة بشكل جيد لإنشاء مسودات شرائح سريعة، ولكن هناك بالتأكيد مجال للتحسين.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل عملك مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

6. Visme (الأفضل للعروض التقديمية متعددة الوسائط للعلامات التجارية عبر الفرق)

عبر Visme

Visme مخصص للفرق التي تحتاج إلى أكثر من مجرد شرائح عرض. يمكنك إنشاء عروض تقديمية وتقارير ووثائق من صفحة واحدة في مكان واحد دون الحاجة إلى انتظار المصممين. قم بتعيين علامتك التجارية مرة واحدة (الألوان والخطوط والشعارات)، وستتبعها كل القوالب.

بالنسبة للأعمال المتكررة مثل عروض البيع أو المراجعات الشهرية، قم بنسخ ملف أساسي، وتبديل البيانات، والحفاظ على التخطيطات مقفلة لتجنب الإصلاحات في اللحظة الأخيرة. يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي صياغة مخططات من موجه واقتراح عناصر مرئية. ستحصل أيضًا على مكتبة كبيرة من المخططات والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو القصيرة لشرح الموضوعات الصعبة بوضوح.

عند الانتهاء، قم بالتصدير إلى Google Slides أو PowerPoint أو PDF، أو شارك رابطًا قابلًا للتتبع. يمكن لفرق المحتوى إنشاء المحتوى وتوزيعه من نفس مساحة العمل بدلاً من التنقل بين الأدوات.

أفضل ميزات Visme

قم بتطبيق مجموعات العلامة التجارية عبر القوالب للحفاظ على كل شريحة متوافقة مع العلامة التجارية

قم بإنشاء مجموعات عرض أولية من المطالبات باستخدام أداة إنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي، ثم قم بتحسين التخطيطات والوسائط.

أنشئ قصصًا بياناتية باستخدام المخططات والرسوم المتحركة والفيديو لعروض تقديمية احترافية.

قم بالتصدير إلى تنسيقات متعددة وانقل الملفات إلى Google Drive للفرق التي تستخدم Google Slides أو PowerPoint.

أعد استخدام التخطيطات للتقارير المتكررة وعروض العروض التقديمية لتوفير الوقت على مدار الفصول.

قيود Visme

قد يتطلب التحكم المتقدم في التصميم إجراء تعديلات يدوية بعد مسودات الذكاء الاصطناعي

قد تبدو مجموعة الميزات الواسعة ثقيلة بالنسبة للفرق التي تحتاج فقط إلى أداة إنشاء شرائح خفيفة الوزن.

تعتمد بعض عمليات التصدير على تطبيقات خارجية أو التنسيق النهائي في مجموعات برامج المكتب.

أسعار Visme

الأساسي: مجاني

المبتدئين: 12.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة لـ 10 مستخدمين فما فوق

تقييمات ومراجعات Visme

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Visme

يقول أحد المراجعين في G2:

يوفر Visme مجموعة واسعة من القوالب سهلة الاستخدام، مما يجعله مبتكرًا وسهل التصفح. إنه أداة ممتازة وسهلة الاستخدام مع الكثير من القوالب لإنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ورسوم بيانية.

يوفر Visme مجموعة واسعة من القوالب سهلة الاستخدام، مما يجعله مبتكرًا وسهل التصفح. إنه أداة ممتازة وسهلة الاستخدام مع الكثير من القوالب لإنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية ورسوم بيانية.

7. Beautiful. ai (الأفضل للتصميم الآلي واتساق العلامة التجارية)

Beautiful. ai مخصص للفرق التي ترغب في الحصول على شرائح مصقولة دون الحاجة إلى إدارة عناصر التصميم بالتفصيل. فهو يعمل على أتمتة التخطيط والتباعد والمحاذاة أثناء إضافة النصوص أو الصور أو المخططات، بحيث تبدو الشرائح نظيفة دون بذل مجهود كبير.

ابدأ بشريحة ذكية، وسيتم إعادة تنظيم التخطيط تلقائيًا ليظل متوازنًا. يقترح الذكاء الاصطناعي أيضًا التنسيق المرئي المناسب لمحتواك، وهو أمر مفيد لعروض التقديم وتقارير العملاء وتحديثات القيادة.

يتميز البرنامج بخاصية التحكم في العلامة التجارية. يمكن للمسؤولين قفل الخطوط والألوان وموضع الشعار للحفاظ على تماشي كل مجموعة مع العلامة التجارية. يعمل البرنامج مع Google Drive وDropbox وSlack لتسهيل المشاركة، ويمكنك التصدير إلى PowerPoint أو PDF عند الانتهاء.

أفضل ميزات Beautiful.ai

أتمتة تعديلات التصميم من خلال قوالب الشرائح الذكية

حافظ على التحكم في العلامة التجارية من خلال الألوان والخطوط ومواضع الشعارات المقفلة.

اقترح تخطيطات مناسبة باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة

ادمج مع Google Drive و Slack و Dropbox لمشاركة الملفات

قم بتصدير العروض النهائية إلى تنسيقات PowerPoint أو PDF

جميل. قيود الذكاء الاصطناعي

تخصيص محدود للفرق التي تفضل تصميم الشرائح يدويًا

تتطلب بعض الميزات المتقدمة خطة Pro أو Team.

التحرير دون اتصال بالإنترنت غير مدعوم

أسعار Beautiful.ai

المزايا: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق : 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Beautiful.ai

G2: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Beautiful. ai

يقول أحد المراجعين في G2:

أنا أحب روبوت الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ شرائح جميلة مع صور رائعة. هذا يتيح للمرء إنشاء عرض تقديمي كامل في وقت قصير. إنه أفضل من المنصات الأخرى بسبب القوالب العديدة المتاحة والدقة. الاقتراحات لتقصير أو تغيير نبرة النص هي أيضًا ميزة إضافية.

أنا أحب روبوت الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ شرائح جميلة مع صور رائعة. هذا يتيح للمرء إنشاء عرض تقديمي كامل في وقت قصير. إنه أفضل من المنصات الأخرى بسبب القوالب العديدة المتاحة والدقة. الاقتراحات لتقصير أو تغيير نبرة النص هي أيضًا ميزة إضافية.

8. GenPPT (الأفضل لإنشاء عروض تقديمية قائمة على الذكاء الاصطناعي تستند إلى البيانات)

عبر GenPPT

GenPPT مخصص لأي شخص يرغب في أن تروي البيانات قصة واضحة دون الحاجة إلى العبث بالشرائح. قم بتحميل جدول بيانات أو ملخص قصير، وسيحوله إلى مجموعة جاهزة من الرسوم البيانية والرؤى والنصوص في غضون دقائق.

يعمل هذا البديل لـ Gamma AI بشكل جيد للمحللين والمعلمين وفرق العمل. اختر نوع العرض التقديمي مثل أداء المبيعات أو مراجعة التسويق أو ملخص المستثمرين، وسيقوم بتنظيم بياناتك في أقسام واضحة مع العناصر المرئية المناسبة.

عندما يحين وقت المشاركة، قم بالتصدير إلى PowerPoint أو PDF أو Google Slides. يمكنك تعديل المخططات على الفور، بحيث تظل الدقة والتصميم على المسار الصحيح.

أفضل ميزات GenPPT

قم بتحويل أوراق البيانات والتقارير إلى عروض تقديمية كاملة تلقائيًا

أنشئ عروضًا مرئية مثل المخططات والرسوم البيانية ومؤشرات الأداء الرئيسية بأقل جهد يدوي ممكن.

دعم تصدير PowerPoint و Google Slides لتحرير مرن

أضف ملخصات ورؤى AI لإبراز الاتجاهات تلقائيًا

قم بتخصيص الخطوط والتخطيطات والألوان لتناسب مظهر علامتك التجارية

قيود GenPPT

تحكم محدود في التصميم الإبداعي مقارنة بالأدوات التي تركز على التصميم

يعمل بشكل أفضل مع العروض التقديمية القائمة على البيانات، وأقل فعالية مع المحتوى الذي يعتمد بشكل كبير على سرد القصص.

يلزم إجراء فحوصات دقة من حين لآخر للتحليلات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أسعار GenPPT

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات GenPPT

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن GenPPT

يقول أحد المستخدمين:

عرض تقديمي رائع للذكاء الاصطناعي حقق التوازن المثالي بين العمق التقني وسهولة الوصول. أمثلة واضحة وطريقة تقديم جذابة جعلت المفاهيم المعقدة سهلة الفهم. مزيج من التطبيقات العملية والتطبيقات المستقبلية أبقى الجميع منشغلين.

عرض تقديمي رائع للذكاء الاصطناعي حقق التوازن المثالي بين العمق التقني وسهولة الوصول. أمثلة واضحة وطريقة تقديم جذابة جعلت المفاهيم المعقدة سهلة الفهم. مزيج من التطبيقات العملية والتطبيقات المستقبلية أبقى الجميع منشغلين.

9. Twistly AI (الأفضل للسرد القصصي المرئي والعروض التقديمية ذات العلامات التجارية)

عبر Twistly AI

Twistly AI مخصص للفرق التي ترغب في أن تكون العروض التقديمية بمثابة قصة بصرية، وليس مجرد مجموعة من الشرائح المؤسسية. أدخل تقريرًا موجزًا أو طويلًا، وسيحوله إلى مجموعة شرائح مصورة تجذب الانتباه.

الإبداع أمر بسيط. الصق النص الخاص بك، وسيقوم Twistly بموازنة التخطيط والطباعة والتدفق تلقائيًا. يختار لوحات الألوان والانتقالات والأيقونات التي تناسب الموضوع، ثم ينشئ شرائح مع نص قابل للتحرير وصور جاهزة وصور AI تتناسب مع علامتك التجارية.

يعمل هذا البديل لـ Gamma AI بشكل جيد مع تصديرات Google Slides إذا كنت تريد تحكمًا إضافيًا في النهاية. يمكن للفرق المشاركة في التحرير وترك التعليقات في الوقت الفعلي والاحتفاظ بالشعارات والخطوط والألوان في مكتبة أصول مشتركة حتى تظل كل مجموعة جديدة متوافقة مع العلامة التجارية.

أفضل ميزات Twistly AI

حوّل المستندات أو المخططات إلى عروض تقديمية ذكية ذات تصميم متطور

أنشئ صورًا بالذكاء الاصطناعي تتوافق مع سياق الشرائح وهوية العلامة التجارية

قم بتطبيق تخطيطات وانتقالات تلقائية لتحقيق الاتساق البصري

قم بتخزين أصول العلامة التجارية والقوالب لإعادة استخدامها على مستوى الفريق

قم بالتصدير إلى Google Slides أو PowerPoint للتسليم النهائي

قيود Twistly AI

تحليلات محدودة أو تتبع المشاركة على المنصات المشتركة

قد يستغرق تحرير التصميم المتقدم وقتًا طويلاً خارج نطاق تدفق الذكاء الاصطناعي

يتطلب اتصالاً مستقراً لعرض الشرائح التي تحتوي على الكثير من الصور

أسعار Twistly AI

تجربة مجانية

المبتدئين: 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Twistly AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون عن Twistly AI

تقول إحدى المراجعات:

من المذهل مدى السرعة التي يحول بها النص البسيط إلى شرائح جميلة المظهر. يعمل التكامل بشكل مثالي وهو أفضل وأسرع بكثير من الأدوات المعتادة المستندة إلى المتصفح، ولا أضطر إلى التبديل بين علامات التبويب وتصدير الملفات.

من المذهل مدى السرعة التي يحول بها النص البسيط إلى شرائح جميلة المظهر. يعمل التكامل بشكل مثالي وهو أفضل وأسرع بكثير من الأدوات المعتادة المستندة إلى المتصفح، ولا أضطر إلى التبديل بين علامات التبويب وتصدير الملفات.

10. Zoho Show (الأفضل لإدارة العروض التقديمية التعاونية)

عبر Zoho Show

Zoho Show هو أداة عرض قائمة على المتصفح مخصصة للفرق التي تهتم بالتعاون وسهولة الوصول. يمكنك إنشاء وتحرير وعرض العروض في نفس مكان المستندات والجداول، مما يجعلها مناسبة للشركات الصغيرة والفرق البعيدة.

اعمل مع الآخرين في الوقت الفعلي مع التعليقات وتتبع التغييرات. ابدأ من قوالب قابلة للتخصيص أو استورد ملف PowerPoint وقم بتحسينه. تساعد تنسيقات الذكاء الاصطناعي في المحاذاة والتباعد والتخطيطات النظيفة بحيث تبدو الشرائح جاهزة للمشاركة بأقل جهد.

قم بالتصدير بتنسيق PPTX أو PDF أو HTML وشارك الروابط لمراجعات سريعة. يمكنك حتى تقديم العروض التقديمية مباشرة من المتصفح والتحكم في الشرائح عن بُعد بينما يتابع المشاهدون العرض. إذا كنت تستخدم Zoho بالفعل، فإنه يتصل بـ WorkDrive و Zoho CRM، بحيث يظل المحتوى وعمليات التسليم في سير عمل واحد.

أفضل ميزات Zoho Show

ادعم التعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والتحرير المشترك المباشر

استيراد ملفات PowerPoint وتحسينها مع التوافق التام

قم بمحاذاة الشرائح وتنسيقها تلقائيًا باستخدام تحسين تخطيط الذكاء الاصطناعي

استضف العروض التقديمية المباشرة مباشرة في المتصفح باستخدام التحكم عن بُعد

قم بالتصدير إلى تنسيقات متعددة، بما في ذلك PPTX و PDF و HTML.

قيود Zoho Show

قد تبدو الواجهة قديمة مقارنة بمنصات العروض التقديمية الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

خيارات متقدمة أقل للرسوم المتحركة والوسائط مقارنة بالمنافسين

أسعار Zoho Show

مجاني

الخطة الاحترافية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoho Show

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Zoho Show

كتب أحد المراجعين في G2:

Zoho Show سهل الاستخدام ويعمل بشكل رائع على أي جهاز، خاصة الأجهزة المحمولة، وهو مثالي للتعديلات السريعة أثناء التنقل. يعمل البحث المدمج عن الصور من Google على تسريع عملية الإنشاء المرئي، كما أن استيراد ملفات PowerPoint يحافظ على التنسيق الأصلي، مما يجعل التعاون سلسًا.

Zoho Show سهل الاستخدام ويعمل بشكل رائع على أي جهاز، خاصة الأجهزة المحمولة، وهو مثالي للتعديلات السريعة أثناء التنقل. يعمل البحث المدمج عن الصور من Google على تسريع عملية الإنشاء المرئي، كما أن استيراد ملفات PowerPoint يحافظ على التنسيق الأصلي، مما يجعل التعاون سلسًا.

🤔 هل تعلم: وفقًا لاستطلاع رأي، قال أكثر من نصف العاملين على مستوى العالم إنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي في العمل خلال العام الماضي، ويستخدم حوالي 14٪ منهم الذكاء الاصطناعي التوليدي كل يوم.

الأخطاء الشائعة عند التبديل من Gamma AI

قد يبدو التبديل من Gamma AI إلى أداة جديدة لإنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي بمثابة ترقية سريعة، ولكن العديد من الفرق تستعجل في هذه العملية وتضيع الوقت في إعادة التنسيق أو إعادة التدريب على العادات. الهدف ليس فقط العثور على أداة أخرى، بل إعادة بناء سير عمل أكثر سلاسة وموثوقية يتناسب مع احتياجات فريقك من حيث المحتوى والتعاون.

فيما يلي أكثر المشكلات شيوعًا التي تواجهها الفرق وكيفية تجنبها.

الاختيار بناءً على السعر فقط وتجاهل دقة التصدير

لا تعتبر أداة الشرائح AI الأرخص ثمناً مكسباً إذا كان كل تصدير معطلاً. لا تكتشف العديد من الفرق مشكلات التخطيط أو استبدال الخطوط أو العناصر المرئية المفقودة إلا بعد الانتقال بالفعل.

✅ الحل: قبل الالتزام، قم بإنشاء مجموعة صغيرة من "اختبارات الضغط" باستخدام المخططات والألوان المميزة للعلامة التجارية والخطوط المخصصة والرسوم المتحركة، ثم قم بتصديرها إلى PowerPoint وGoogle Slides وPDF.

تحقق من مدى تطابق الملف المصدّر مع النسخة المعروضة على الشاشة ومدى الحاجة إلى تنقيحه. إذا كان فريقك يعمل على ملفات PPTX أو Google Slides قابلة للتحرير، فيجب أن تكون دقة التصدير أمرًا غير قابل للتفاوض، وليس مجرد ميزة إضافية.

بافتراض أن إنشاء الذكاء الاصطناعي هو العامل الوحيد، مع تجاهل العلامة التجارية والتعاون

من المغري اختيار الأداة التي تنتج المسودة الأولى الأكثر بروزًا. تظهر المشكلة لاحقًا، عندما تحتاج كل مجموعة إلى إصلاحات يدوية لتتوافق مع إرشادات العلامة التجارية أو عندما لا يكون لدى الفرق مكان مشترك لمراجعة التغييرات.

✅ الحل: عند تقييم بدائل Gamma AI، انظر إلى ما هو أبعد من "الشرائح السريعة". تحقق مما إذا كان بإمكانك قفل مجموعات العلامات التجارية وتخزين الأصول المشتركة والاحتفاظ بالتعليقات والموافقات والإصدارات في مكان واحد. يجب أن يدعم صانع العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي الجيد طريقة تعاون فريقك كل أسبوع، وليس فقط كيفية إثارة الإعجاب في الدقائق الخمس الأولى.

ترحيل المجموعات دون تعديل سير العمل أو القوالب

هناك خطأ شائع آخر يتمثل في سحب مجموعات Gamma القديمة إلى الأداة الجديدة على أمل أن "تعمل ببساطة". تتعامل المنصات المختلفة مع التخطيطات والمسافات والخطوط بطريقتها الخاصة، لذا تتحول الشرائح المنسوخة والملصقة بسرعة إلى مجموعات غير منظمة وغير متسقة.

✅ الحل: تعامل مع التغيير على أنه فرصة لإعادة التفكير في نظام الشرائح الخاص بك. ابدأ بتصميم مجموعة صغيرة من القوالب الرئيسية القابلة لإعادة الاستخدام داخل المنصة الجديدة، بما يتماشى مع علامتك التجارية وحالات الاستخدام الشائعة مثل عروض المبيعات أو تقارير الأداء الفصلية أو المراجعات الداخلية.

بمجرد اختبارها والموافقة عليها، أعد بناء أو انقل مجموعات العروض الأكثر استخدامًا باستخدام تلك القوالب حتى يبدو كل شيء متماسكًا في المستقبل.

حتى أدوات الذكاء الاصطناعي البديهية تأتي مع مطالبات وإعدادات وسلوكيات تصدير جديدة. غالبًا ما تقلل الفرق من أهمية مرحلة التجهيز، مما يؤدي إلى استخدام غير متسق والكثير من لحظات "كيف أفعل هذا مرة أخرى؟".

✅ الحل: خطط لجلسات تدريب قصيرة لمختلف الأدوار: الكتّاب حول المطالبات والهيكل، والمصممون حول عناصر التحكم في التخطيط، والمديرون حول تدفقات الموافقة والمشاركة.

في الوقت نفسه، قم بتأمين الحوكمة مبكرًا من خلال توضيح من يملك القوالب، ومن يمكنه تغيير إعدادات العلامة التجارية، وكيفية تخزين البيانات والتصدير. بضع ساعات من الإعداد المنظم تؤتي ثمارها لاحقًا في شكل عروض أسرع وأكثر موثوقية.

إذا كنت لا تزال تستكشف خيارات أخرى بخلاف البدائل الرئيسية لـ Gamma AI، فإليك ثلاث أدوات عرض مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام كبير بفضل سير العمل الفريد والأتمتة الإبداعية التي توفرها:

Sendsteps.ai: أداة إنشاء عروض تقديمية تجمع بين المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وتفاعل الجمهور. تساعد المستخدمين على إنشاء عروض تقديمية جميلة واستطلاعات رأي في الوقت الفعلي في غضون دقائق، وهي مثالية للمعلمين ومدربي الشركات الذين يسعون إلى تعزيز المشاركة.

Decktopus AI: صُمم Decktopus للمهنيين المشغولين، حيث يقوم تلقائيًا بإنشاء شرائح ذكية وملاحظات للمتحدث وتصميمات تخطيطية. إنه رائع لفرق المبيعات والتسويق التي ترغب في توفير الوقت في إعداد عروض تقديمية مصقولة ومتوافقة مع العلامة التجارية.

Gamma SlidesGPT: أداة عرض تقديمي سريعة تعمل بالذكاء الاصطناعي ولا تتطلب تسجيل الدخول، وتقوم على الفور بتحويل مستند Word أو فكرة إلى عروض تقديمية جاهزة للتحرير في Google Slides. مثالية لأولئك الذين يرغبون في إنشاء شرائح عرض تقديمي بأقل جهد ونتائج رائعة.

ClickUp تصعد على المسرح

لا يقتصر تغيير أدوات العروض التقديمية على إنشاء الشرائح فحسب، بل يتعلق بإعادة التفكير في كيفية تجسيد الأفكار. سواء كنت تميل إلى برامج إنشاء العروض التقديمية السريعة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل Plus AI أو برامج العروض التقديمية التي تعتمد على التصميم مثل Visme، فإن الهدف يظل كما هو: تقليل التعديلات وزيادة سرد القصص.

عند اختيار البديل التالي لـ Gamma AI، ابحث عن أدوات تتجاوز القوالب، أي أدوات تجمع بين أدوات التعاون والقوالب القابلة للتخصيص وميزات الذكاء الاصطناعي التي تفهم علامتك التجارية بالفعل.

أفضل بديل هو الذي يدعم إبداعك اليوم ويتكيف مع فريقك غدًا.

وهنا يبرز دور ClickUp. فهو يربط بين Docs و Whiteboards و ClickUp Brain حتى تتمكن من تخطيط الأفكار وكتابتها وعرضها في مكان واحد. من وضع المخطط التفصيلي باستخدام Talk to Text إلى تحسينه باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يساعدك ClickUp على توفير الوقت أثناء إنشاء شرائح عرض مميزة حقًا.

إذا كنت مستعدًا لإنشاء عروض تقديمية أكثر ذكاءً ووضوحًا، جرب ClickUp مجانًا اليوم وحوّل كل فكرة إلى شيء يستحق العرض.

الأسئلة المتداولة

تركز العديد من بدائل Gamma AI على سير العمل والتحكم في العلامة التجارية بدلاً من مجرد العروض التقديمية التي تعتمد على الويب في المقام الأول. على سبيل المثال، تعمل أدوات مثل Plus AI و MagicSlides بشكل أساسي داخل Google Slides أو PowerPoint، لذا فإن إنشاء الذكاء الاصطناعي والتحرير والتعاون يحدثون جميعًا في أداة الشرائح التي يستخدمها فريقك بالفعل. بينما تركز أدوات أخرى، مثل Visme و Beautiful. ai، على ميزات متقدمة لإدارة العلامة التجارية مثل مجموعات العلامة التجارية والخطوط/الألوان المقفلة ومكتبات الأصول المشتركة، بالإضافة إلى خيارات تصدير الوسائط المتعددة الغنية. تتجاوز منصات مثل ClickUp عملية إنشاء الشرائح تمامًا من خلال إقران الذكاء الاصطناعي بالمهام والمستندات واللوحات البيضاء ولوحات المعلومات، بحيث يمكنك إدارة سير عمل العرض التقديمي بالكامل (وليس فقط العرض النهائي) في مكان واحد.

نعم. يدعم Gamma التصدير إلى PowerPoint (PPTX) و PDF و PNG و Google Slides في خططه المدفوعة، بحيث يمكنك نقل العروض التقديمية إلى أدوات العروض التقديمية القياسية لمزيد من التحرير. تشير المراجعات إلى أن معظم التخطيطات يتم نقلها بشكل جيد، ولكن التصميمات المعقدة قد تحتاج إلى تنظيف بسيط في PowerPoint أو Slides بعد التصدير.

نعم، توفر العديد من أدوات العروض التقديمية القائمة على الذكاء الاصطناعي مستويات مجانية أو تجريبية مع إمكانيات مماثلة لتدفق Gamma الأساسي "prompt-to-deck". 1. MagicSlides و Presentations. يوفر كلاهما خططًا مجانية لإنشاء شرائح مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في أو لـ Google Slides/PowerPoint. يقدم Zoho Show أيضًا خطة مجانية للعروض التقديمية التعاونية المستندة إلى المتصفح مع تنسيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي. 2. إذا كنت ترغب في إدارة كامل سير عمل العرض التقديمي (الأفكار → المحتوى → المراجعات → المهام)، يقدم ClickUp خطة مجانية إلى الأبد مع لوحات بيضاء ووثائق ومهام ولوحات معلومات، ويمكنك إضافة ClickUp Brain كطبقة ذكاء اصطناعي في الأعلى عبر إضافات مدفوعة.

لا يوجد "فائز" واحد، ولكن هناك بعض الأدوات التي تبرز اعتمادًا على ما يهمك أكثر: 1. العروض التقديمية. AI يضع نفسه بشكل واضح جدًا في مزامنة العلامة التجارية التلقائية (الشعارات والألوان والخطوط) و"تصدير PowerPoint عالي الدقة وخالي من مشاكل التخطيط"، وهو أمر قوي إذا كان تسليم PPTX الآمن للعلامة التجارية هو أولويتك. 2. Visme يركز على مجموعات العلامات التجارية والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام وتصدير الوسائط المتعددة (PPTX و PDF وروابط الويب)، مما يجعله مناسبًا لفرق التسويق والتصميم التي تحتاج إلى تحكم صارم في العلامة التجارية عبر العديد من التنسيقات. 3. Beautiful. ai يوفر إعدادات علامة تجارية مقفلة وشرائح ذكية تقوم بضبط التخطيطات تلقائيًا مع الاستمرار في التصدير بشكل نظيف إلى PowerPoint أو PDF. 4. إذا كنت تهتم أكثر بتناسق العلامة التجارية على مستوى العملية (المحتوى والموافقات ووثائق مصدر الحقيقة) أكثر من اهتمامك بمُعالج الشرائح نفسه، فإن ClickUp قوي في الحفاظ على النسخ والأصول والإرشادات مركزية بينما لا تزال تقوم بتصدير العروض النهائية من خلال Google Slides أو PowerPoint.

ابدأ بتصدير بعض مجموعات Gamma التمثيلية إلى PPTX أو Google Slides واختبر كيف تبدو في الأداة التي اخترتها لتكتشف أي مشاكل في التخطيط أو الخطوط في وقت مبكر. ثم أعد إنشاء مجموعة صغيرة من القوالب الرئيسية بشكل أصلي في النظام الأساسي الجديد (العرض التقديمي، QBR، التقرير) بدلاً من نسخ كل شريحة قديمة ولصقها. حدد مسارًا بسيطًا لمكان وجود الملخصات، وإنشاء الذكاء الاصطناعي، والتصميم، والموافقات في مجموعتك الجديدة، وقم بتوثيقه. أخيرًا، قم بتنظيم دورات تدريبية قصيرة للكتاب والمصممين والموافقين حتى تكون المطالبات وعناصر التحكم في العلامة التجارية وإعدادات التصدير واضحة قبل طرحها في المشاريع الحية.