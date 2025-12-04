Zoom مقابل ClickUp SyncUp: أيهما يناسب فريقك أكثر؟

الساعة 9:55 صباحًا. فريقك يبدأ مكالمة Zoom. يتم اتخاذ القرارات. يتم تنفيذ الإجراءات. بعد ثلاثين دقيقة، تقوم بنسخ الملاحظات إلى لوحات المهام وإعادة توجيه الروابط حتى لا يفوتك أي شيء.

هنا توجد مفترق طرق. Zoom هي منصة رائدة للمؤتمرات المرئية مصممة لإجراء مكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة بشكل موثوق. ClickUp SyncUp أقرب إلى العمل. يمكنك جدولة الاجتماعات وتدوين ملاحظات الاجتماعات وتشغيل إنشاء المهام التلقائي المرتبط بالمهام والمالكين.

هناك سبب يجعل هذه الميزة مهمة. يُظهر مؤشر اتجاهات العمل من Microsoft أن الموظف العادي يقضي 57% من وقته في الاجتماعات والبريد الإلكتروني والدردشة. هذا كثير من الكلام الذي يجب أن يتحول إلى أفعال سريعة.

يقارن هذا الدليل بين Zoom و ClickUp SyncUp حتى تتمكن الفرق البعيدة من اختيار ما يناسب أنشطتها اليومية، سواء كانت تريد أفضل مكالمات أو اجتماعات في فئتها والتي تنساب مباشرة إلى العمل.

Zoom مقابل ClickUp SyncUp في لمحة

عند مقارنة Zoom و ClickUp SyncUp، فإنك في الواقع تختار بين منصة مستقلة للمؤتمرات المرئية وطبقة اجتماعات موجودة داخل مساحة عمل إدارة المشاريع الخاصة بك.

فيما يلي نظرة عامة على الميزات الرئيسية وقدرات إنشاء المهام والميزات المتقدمة الأخرى:

الميزة ClickUp SyncUp اجتماعات Zoom التركيز الأساسي مدمج في ClickUp كجزء من مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة لإدارة المشاريع والتواصل بين أعضاء الفريق منصة مستقلة للمؤتمرات المرئية لاستضافة الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت والانضمام إليها اجتماعات يومية وتحديثات المشاريع ابدأ SyncUps من القوائم أو طرق العرض أو المهام حتى تتمكن الفرق من مراجعة اللوحات وتحديث المهام والتحدث في نفس المكان قم بإجراء مكالمات فيديو عالية الدقة مع مشاركة الشاشة والدردشة، ولكن اللوحات وأدوات التتبع عادةً ما تكون موجودة في أداة مشروع منفصلة. إدارة المهام والمشاريع تسلسل هرمي كامل للمهام والمشاريع مع المالكين وتواريخ الاستحقاق والتبعيات ولوحات المعلومات وإنشاء المهام تلقائيًا من الاجتماعات لا توجد إدارة مشاريع أصلية؛ يجب إنشاء عناصر الإجراءات من اجتماعات Zoom في أدوات خارجية ملاحظات الاجتماعات وعناصر الإجراءات التلقائية ClickUp Brain و AI Notetaker ينشئان ملخصات ونصوص قابلة للبحث ومهام ترتبط مباشرة بالوثائق والعروض يُنشئ Zoom AI Companion ملخصات ويقترح إجراءات لا تزال بحاجة إلى إدخالها في أدوات المشروع. مشاركة الشاشة وتسجيل الشاشة شارك شاشتك في SyncUps، واحفظ SyncUps و Clips في Clips Hub مع النصوص والتعليقات المرتبطة بالمهام شارك الشاشات في اجتماعات Zoom وسجل الجلسات على وحدة التخزين المحلية أو السحابية، ثم شارك الروابط بشكل منفصل الجدولة والتكامل جدول اجتماعات حيث تدير العمل واستخدم تكامل ClickUp–Zoom لبدء اجتماعات Zoom من المهام جدولة اجتماعات Zoom من تطبيق Zoom أو تكامل التقويم وإضافة روابط Zoom إلى أحداث Google أو Outlook إعداد التقارير والرؤية بعد الاجتماعات تُظهر لوحات المعلومات كيف تؤثر التغييرات الناتجة عن الاجتماعات على أحمال العمل ومعدل إنجاز المهام والتسليم في الوقت الفعلي. تركز التحليلات على استخدام الاجتماعات وجودتها، وليس على نتائج المشاريع أو سلامة السباق الأفضل لـ الفرق التي تريد ميزات SyncUp وملاحظات الاجتماعات وإنشاء المهام تلقائيًا المرتبطة بإدارة المشاريع في مساحة عمل واحدة الفرق التي تحتاج إلى بديل مألوف لـ Zoom للاجتماعات الشخصية والمكالمات المرئية السريعة عبر الأجهزة

ما هو ClickUp؟

حافظ على تنظيمك، وتحرك بسرعة أكبر، وقم بإدارة كل المهام في مكان واحد مع ClickUp.

ClickUp هو مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تجمع المهام والمستندات والدردشة والاجتماعات والذكاء الاصطناعي في مكان واحد حتى تتمكن الفرق من التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

تخيل مدير قسم يدير عملية طرح متعددة الوظائف.

تظهر التحديثات مباشرة في دردشة Zoom، وتظهر المتابعات في صندوق الوارد، ويتم إخفاء أحدث تغيير في النطاق في الملاحظات الشخصية لأحد الأشخاص. كل تغيير يتطلب تركيزًا ويجعل من الصعب رؤية ما تم إنجازه بالفعل.

تم تصميم ClickUp لتقليل هذا التوسع في العمل عن طريق الحفاظ على ترابط كل شيء في مساحة عمل واحدة.

باستخدام ClickUp SyncUp و ClickUp Meetings، يمكن للفرق بدء مكالمات فيديو سريعة من نفس القوائم والمهام التي يستخدمونها بالفعل، وتسجيل ملاحظات الاجتماعات في سياقها، وربط القرارات مباشرة بالمسؤولين والمواعيد النهائية.

ثم يقوم ClickUp AI Notetaker و ClickUp Brain بتحويل تلك المحادثات إلى ملخصات وعناصر عمل، بحيث يتحول "تحدثنا عن ذلك" إلى "إنه موجود في النظام" تلقائيًا.

إذا كنت لا تزال تعتمد على Zoom لإجراء اجتماعات إعلامية أكبر أو مكالمات خارجية، فإن تكامل ClickUp–Zoom يتيح لك بدء اجتماعات Zoom أو الانضمام إليها من ClickUp Tasks و Docs و Chat، والحفاظ على رابط الانضمام والتسجيل مرفقين بالعمل.

أحد المستخدمين عبر عن ذلك ببساطة:

القدرة على إنشاء عروض مخصصة ولوحات معلومات وحقول مذهلة. كما أنني أحب المجموعة الواسعة من الميزات التي يوفرها، من إدارة المهام وتتبع الوقت إلى التعاون في المستندات وتحديد الأهداف. إنه حقًا مساحة عمل شاملة.

تقييمات العملاء ومراجعاتهم:

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ميزات ClickUp

إليك كيف تساعد ميزات ClickUp الفرق البعيدة على استبدال "الاتصال ونسخ الملاحظات ثم تحديث اللوحة لاحقًا" باجتماعات تجري مباشرة داخل سير عمل إدارة المشاريع.

الميزة رقم 1: ClickUp Chat

حوّل الرسائل إلى مهام باستخدام ClickUp Chat

يجمع ClickUp Chat بين المراسلة في الوقت الفعلي وإدارة العمل بحيث لا تبتعد المحادثات أبدًا عن المهام التي تؤثر عليها.

يمكن للفرق الدردشة في القنوات أو الرسائل المباشرة ومشاركة الملفات وتحويل أي رسالة إلى مهمة في ClickUp Tasks بنقرة واحدة. يضمن ذلك بقاء القرارات والملفات وعناصر العمل في نفس مساحة العمل، مما يسهل تتبعها وتحديد موقعها.

يمكن لذكاء ClickUp الاصطناعي أيضًا تلخيص المحادثات الطويلة واقتراح مهام من المحادثة، وهو أمر مفيد بشكل خاص بعد يوم حافل بالمحادثات المتبادلة. بدلاً من التمرير عبر سجلات دردشة Zoom أو الرسائل المباشرة المتناثرة، تتلقى ملخصات واضحة ومهام قابلة للتنفيذ داخل ClickUp Chat نفسه.

📌 مثال: يناقش فريق المنتج خطأً في قناة ClickUp Chat، ويرفق لقطات شاشة، ويتفق على الإصلاح. يقوم مدير المشروع بتحويل الرسالة إلى مهمة في ClickUp، ويعين مهندسًا، ويحدد موعدًا نهائيًا. عند اكتمال الإصلاح، تظهر حالة المهمة والتعليقات والمرفقات القصة كاملة. لا داعي للاعتماد على سلاسل المحادثات القديمة.

الميزة رقم 2: ClickUp SyncUp (وتكامل Zoom)

اربط المهام والملاحظات أثناء المكالمات باستخدام ClickUp SyncUp

يوفر ClickUp SyncUp مكالمات فيديو خفيفة الوزن مباشرة إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

يمكنك بدء SyncUp من قائمة أو مهمة أو دردشة، ومواصلة العمل في مساحة عمل ClickUp أثناء المكالمة.

تتواجد مشاركة الشاشة والتعليقات وروابط المهام في مكان واحد، مما يسهل إجراء تحديثات الحالة والاجتماعات السريعة ومتابعتها. نظرًا لأن SyncUps جزء من ClickUp Chat، فلن تحتاج إلى تطبيق اجتماعات منفصل لإجراء عمليات التحقق الداخلية.

ولكن عندما تحتاج إلى اجتماع Zoom كامل (ربما لعرض توضيحي خارجي أو ندوة عبر الإنترنت)، يمكنك بدء اجتماعات Zoom من ClickUp Tasks و Docs و Chat باستخدام تكامل Zoom.

تكامل Zoom مع ClickUp يجلب مكالمات Zoom إلى تقويم ClickUp الخاص بك

يتم إضافة رابط الانضمام تلقائيًا كتعليق على المهمة، ويتم إخطار المكلفين والمتابعين عند بدء الاجتماع، ويمكن إرفاق روابط التسجيل بنفس المهمة لسهولة الرجوع إليها.

📌 مثال: يستضيف فريق هندسي عن بُعد اجتماع SyncUp يوميًا من قائمة السباق. يفتحون اللوحة، ويراجعون العوائق، ويُنشئون مهام جديدة أثناء المكالمة. بالنسبة للندوة الشهرية للعملاء عبر الإنترنت، يبدأ مدير خدمة العملاء اجتماع Zoom من مهمة ClickUp، ويقدم العرض من هناك، ثم يضع رابط تسجيل Zoom في نفس المهمة حتى يتمكن قسم المبيعات والدعم من إعادة مشاهدة المكالمة دون الحاجة إلى طلب الرابط مرة أخرى.

💡 حقيقة مثيرة للاهتمام: تشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى ثلث الاجتماعات غير ضروري، وأن الاجتماعات غير الفعالة تشكل عائقًا رئيسيًا أمام الإنتاجية. تساعد الأدوات التي تربط المناقشة بالمهام على تقليل هذا الهدر.

الميزة رقم 3: ClickUp Brain و AI Notetaker

استخدم ClickUp Brain لإنشاء ملخصات فورية من محاضر اجتماعاتك

ClickUp Brain و ClickUp AI Notetaker يربطان بين "تحدثنا عن ذلك" و "إنه موجود في النظام".

يمكن لـ AI Notetaker الانضمام تلقائيًا إلى اجتماعاتك وتدوين ملاحظات الاجتماع وتسليط الضوء على القرارات الرئيسية وتحويل بنود العمل إلى مهام ClickUp بمجرد انتهاء الاجتماع (سواء كنت تستخدم ClickUp SyncUp أو Zoom).

استخدم ClickUp AI Notetaker لتسجيل ملاحظات الاجتماع تلقائيًا وتسليط الضوء على القرارات الرئيسية

من هناك، يمكن لـ ClickUp Brain تلخيص المناقشات الطويلة واقتراح المالكين ومواعيد الاستحقاق والحفاظ على تماشي المستندات والمهام.

مع ClickUp Brain MAX، تستخدم الفرق ميزة Talk to Text للتحدث عن التحديثات بدلاً من الكتابة.

استخدم ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX لبدء إملاء الملاحظات والتعليمات

في المتوسط، أفاد مستخدمو ClickUp Brain MAX بتوفير 1.1 يومًا في الأسبوع، والعمل بسرعة 4 أضعاف سرعة الكتابة، وخفض تكاليف الأدوات بنسبة تصل إلى 88٪ من خلال دمج العديد من مساعدات الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة.

يعمل ClickUp Brain MAX أيضًا على نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل Brain و Gemini و OpenAI و DeepSeek و Claude. أثناء التحدث، يقوم بتحرير النص من أجل الوضوح والنبرة، ثم يقدم نصًا مصقولًا للمستندات وتحديثات المهام.

📌 مثال: بعد مكالمة تخطيط متعددة الوظائف، يقوم AI Notetaker بإنشاء ملخص بالقرارات والإجراءات المطلوبة، ثم ينشئ مهام للتصميم والهندسة والتحليلات في القوائم الصحيحة. يقوم مدير المشروع بمراجعة الملخص بسرعة، وتعديل موعدين نهائيين، وينتهي الأمر. لا داعي لنسخ النقاط من ملخص Zoom إلى أداة إدارة مشاريع منفصلة.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تنسيقًا متسقًا للمراجعة في كل مرة؟ ابدأ باستخدام قوالب تدوين الملاحظات، حتى تظل عمليات التسليم واضحة وقابلة للبحث.

إليك دليل مثالي حول كيفية قيام ClickUp Brain بتسهيل عملية تدوين الملاحظات:

أسعار ClickUp

📮 ClickUp Insight: في استطلاعنا، يستخدم 88٪ من الفرق بالفعل الذكاء الاصطناعي لتسريع العمل اليومي. قم بإقران ClickUp Brain مع SyncUp لتقليل وقت الاجتماعات والحصول على ملخصات فورية للاجتماعات وتحويل القرارات إلى إنشاء مهام آلية — بحيث تصل الخطوات التالية إلى مهام ClickUp دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.

ما هو Zoom؟

Zoom هي منصة رائدة للمؤتمرات المرئية تساعد الفرق والعملاء والشركاء على إجراء مكالمات بسرعة باستخدام ميزات موثوقة للفيديو والصوت ومشاركة الشاشة.

تعد اجتماعات Zoom جزءًا أساسيًا من Zoom Workplace، حيث توفر لك فيديو عالي الدقة ومحادثات أثناء الاجتماعات وردود أفعال وتسجيلات لكل شيء بدءًا من الاجتماعات اليومية وحتى الندوات العالمية عبر الإنترنت.

عبر Zoom

في يوم عادي، قد يقوم مدير المشروع بإنشاء رابط اجتماع Zoom من Google Calendar ومشاركة شاشته لعرض خارطة الطريق. يمكن للمستخدمين بعد ذلك الوصول إلى دردشة الاجتماع للحصول على روابط سريعة والاعتماد على التسجيلات السحابية لمراجعة جزء من الاجتماع لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Zoom AI Companion إنشاء ملخصات للاجتماعات وعناصر العمل ومطالبات المتابعة.

يتكامل Zoom أيضًا مع أدوات شائعة مثل Slack و Microsoft Teams و Google Workspace، بحيث يمكنك جدولة اجتماعات Zoom ومشاركة التسجيلات ومتابعة الأمور الأساسية من خلال التطبيقات التي يستخدمها فريقك بالفعل.

تقييمات العملاء ومراجعاتهم:

G2: 4. 5/5 (54,000+)

Capterra: 4. 6 (14,000+)

ميزات Zoom

يركز Zoom على إجراء مكالمات فيديو سلسة ومساعدة الفرق على البقاء على اتصال بعد تلك المكالمات من خلال ملخصات وتسجيلات ودردشات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الميزة رقم 1: AI Companion للملاحظات وعناصر العمل

عبر Zoom

يستمع AI Companion من Zoom أثناء اجتماعات Zoom ويقدم ملخصًا منظمًا للاجتماع يتضمن فصولًا ونقاطًا رئيسية وإجراءات مقترحة بمجرد انتهاء المكالمة.

يمكن للمضيفين عرض هذه الملخصات وتحريرها من صفحة الملخصات في Zoom ومشاركتها مع المشاركين واستخدام المحتوى لصياغة رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو تحديثات داخلية.

📌 مثال: مدير نجاح العملاء يستضيف مراجعة ربع سنوية للأعمال. بعد المكالمة، يقوم AI Companion بإنشاء ملخص بالقرارات والخطوات التالية. يقوم المدير بتعديل بضع أسطر، ويرسلها إلى العميل، ثم يسلم بنود العمل الرئيسية إلى أداة إدارة المشاريع الخاصة به لتتبع التنفيذ.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت بحاجة إلى أداة التقاط مخصصة، يمكن لمدوني الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom وضع علامات تلقائية على المتحدثين والمواضيع للحصول على ملخصات قابلة للمشاركة.

الميزة رقم 2: التقويم والجدولة

عبر Zoom

يسهل Zoom جدولة الاجتماعات من الأدوات التي تستخدمها بالفعل. باستخدام Zoom Scheduler وملحقات التقويم، يمكنك نشر التوافر ومشاركة روابط الحجز وإضافة روابط اجتماعات Zoom إلى Google Calendar أو أحداث Microsoft 365 ببضع نقرات.

يختار الحاضرون موعدًا، ويتلقون تذكيرات تلقائية، وينضمون مباشرة من دعوة التقويم الخاصة بهم.

📌 مثال: يرسل مدير الشركاء رابط جدولة إلى عملاء المؤسسة. يختارون موعدًا للاجتماع، ويتم إدراج الحدث في كلا التقويمين مع إرفاق رابط Zoom، ويتم إرسال تذكيرات عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا — دون الحاجة إلى تبادل الرسائل للتأكد من التوافر.

💡 حقيقة ممتعة: يُظهر مؤشر اتجاهات العمل من Microsoft أن الموظفين يتلقون إشعارات كل دقيقتين تقريبًا، أي ما يقرب من 275 مقاطعة يوميًا عبر الاجتماعات والبريد الإلكتروني والدردشة.

الميزة رقم 3: الدردشة الجماعية والتعاون حول المكالمات

عبر Zoom

يوفر Zoom Team Chat قنوات ورسائل مباشرة حيث يمكن للفرق مواصلة المحادثات بين الاجتماعات ومشاركة الملفات وتثبيت المواضيع المهمة.

أثناء اجتماعات Zoom، يمكن للمشاركين استخدام الدردشة أثناء المكالمة واللوحات البيضاء والتعليقات التوضيحية أثناء مشاركة الشاشة لتوضيح القرارات في الوقت الفعلي. ثم تسجل التسجيلات السحابية الجلسة حتى يتمكن أي شخص فاتته من مراجعة ما حدث لاحقًا.

📌 مثال: يقوم فريق منتج موزع بمراجعة نموذج أولي خلال مكالمة Zoom مع تدوين ملاحظات سريعة وروابط في دردشة الاجتماع. بعد ذلك، يقومون بتثبيت سلسلة الرسائل الملخصة في دردشة الفريق وإرفاق التسجيل السحابي حتى يتمكن أصحاب المصلحة الجدد من الاطلاع على آخر المستجدات دون الحاجة إلى جدولة مكالمة أخرى.

💡 نصيحة احترافية: للحصول على عرض تقديمي أكثر سلاسة وحل المشكلات، يغطي هذا الدليل الخاص ببرامج مشاركة الشاشة نصائح الإعداد وأفضل الممارسات.

أسعار Zoom

الأساسي: مجاني

المزايا: 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تزن حدود الخطة وسعة التخزين للتسجيلات، فإن تفصيل أسعار Zoom هذا يساعدك على مطابقة الميزات مع ميزانيتك.

Zoom مقابل ClickUp SyncUp: مقارنة الميزات

الآن دعونا نلقي نظرة على Zoom مقابل ClickUp SyncUp ميزة بميزة لنرى أي أداة اجتماعات تناسب عملك اليومي بشكل أفضل.

ClickUp

مع ClickUp SyncUp، يمكنك بدء مكالمات الفيديو مباشرة من القوائم أو العروض أو المهام. يتم فتح لوحة السبرينت أو قائمة المهام المتأخرة أو خريطة الطريق بالفعل عند بدء الاجتماع، بحيث يمكنك تحديث الحالات وإضافة المكلفين وتعديل تواريخ الاستحقاق في الوقت الفعلي.

نظرًا لأن SyncUps موجودة داخل ClickUp، فإن التواصل بين أعضاء الفريق وإدارة المشاريع والاجتماعات اليومية تتم في نفس مساحة العمل بدلاً من علامات تبويب متفرقة.

Zoom

تم تصميم Zoom في المقام الأول لإجراء مكالمات فيديو مباشرة. يمكن للفرق استضافة اجتماعات Zoom باستخدام فيديو عالي الدقة ومشاركة الشاشة وغرف جانبية والدردشة، وهو ما يناسب الاجتماعات عن بُعد والتواصل السريع.

لكن لوحاتك وأدوات التتبع الخاصة بك عادةً ما تكون موجودة في أداة أخرى، لذا لا تزال تنتقل بين Zoom ونظام إدارة المشاريع الخاص بك لمعرفة المهام والمالكين والجداول الزمنية.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز في مجال الاجتماعات المتكررة والتحديثات الداخلية حيث تريد إجراء مكالمات فيديو وتحديثات المشاريع في مكان واحد.

الميزة رقم 2: من ملاحظات الاجتماعات إلى إنشاء المهام تلقائيًا

ClickUp

يساعدك ClickUp Brain و AI Notetaker على الانتقال من ملاحظات الاجتماع إلى العمل دون الحاجة إلى مهام إدارية إضافية. يمكن لـ AI Notetaker الانضمام إلى اجتماعات Zoom أو SyncUps، والتقاط ملخصات ذكية، وإنتاج مستندات ملاحظات الاجتماع مع عناصر العمل التي ترتبط مباشرة بمهام ClickUp.

من هناك، يمكنك استخدام إنشاء المهام التلقائي لتعيين المالكين وتحديد تواريخ الاستحقاق والاحتفاظ بملاحظات الاجتماعات والمتابعة في نفس مساحة العمل.

Zoom

يمكن لـ AI Companion من Zoom إنشاء ملخصات للاجتماعات، وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية للمناقشة، واقتراح مهام المتابعة بعد اجتماع Zoom.

هذه الميزات مفيدة لتذكر ما قيل، ولكن لا يزال من الضروري نقلها إلى أداة إدارة المشاريع الخاصة بك، إما عن طريق التكامل أو النسخ واللصق اليدوي. وهذا يضيف خطوة إضافية بين "قررنا" و"هذه الآن مهمة يتم تتبعها مع مالك".

🏆 الفائز: ClickUp يفوز بفضل إنشاء المهام تلقائيًا وحفظ ملاحظات الاجتماعات والملخصات والمهام معًا بدلاً من تطبيقات منفصلة.

الميزة رقم 3: التواصل بين أعضاء الفريق والتعاون غير المتزامن

ClickUp

يجمع ClickUp بين SyncUps و ClickUp Chat و Docs و Whiteboards في مساحة عمل واحدة. يمكن للفرق إجراء SyncUp سريع ومتابعة المواضيع في ClickUp Chat وتحويل الرسائل أو التعليقات إلى مهام بنقرة واحدة.

للتعاون غير المتزامن، يمكنك مشاركة تسجيلات الشاشة باستخدام ClickUp Clips والسماح لـ Brain بتلخيص التحديثات الطويلة. يمكن أن يساعد ذلك الأشخاص على متابعة العمل في الوقت الذي يناسبهم دون الاعتماد على اجتماع آخر.

Zoom

يوفر Zoom تعاونًا قويًا أثناء المكالمات: حيث تجعل الدردشة أثناء الاجتماع وردود الفعل والاستطلاعات واللوحات البيضاء الجلسات المباشرة أكثر تفاعلية. تحافظ دردشة فريق Zoom على استمرار المحادثات بين المكالمات من خلال القنوات والرسائل المباشرة.

ومع ذلك، لا يزال يتعين نقل القرارات والروابط إلى أدوات إدارة المشاريع والتوثيق الخاصة بك، مما يعني أن السياق قد يتغير بمجرد انتهاء الاجتماع.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز بفضل قدرته على الحفاظ على التواصل بين أعضاء الفريق والتحديثات غير المتزامنة وإدارة المشاريع في مكان واحد.

الميزة رقم 4: مشاركة الشاشة ومشاركة تسجيلات الشاشة

ClickUp

في SyncUp، يمكنك مشاركة شاشتك مباشرة من ClickUp لتصفح المهام أو لوحات المعلومات أو المستندات. عندما تحتاج إلى تفسيرات غير متزامنة، يتيح لك ClickUp Clips تسجيل مقاطع فيديو سريعة للشاشة أو الصوت ومشاركتها داخل المهام أو المستندات أو الدردشة.

يتم تخزين جميع المقاطع وملفات SyncUp في Clips Hub مع النصوص والتعليقات، بحيث تظل تسجيلات الشاشة مرتبطة بالعمل الذي تشرحه.

Zoom

Zoom ممتاز لمشاركة الشاشة الحية والتسجيلات الطويلة. يمكنك تسجيل اجتماعات Zoom على التخزين المحلي أو السحابي وإرسال الرابط إلى الحاضرين أو أصحاب المصلحة. وهذا يجعله مثاليًا للعروض التوضيحية والتدريب والجلسات التي تواجه العملاء.

لكن روابط التسجيل هذه عادةً ما توجد في البريد الإلكتروني أو الدردشة أو أدوات التخزين، وليس في المهام أو خطط المشاريع التي تحتاج إليها لاحقًا.

🏆 الفائز: تعادل. Zoom قوي في الجلسات المباشرة الطويلة والندوات عبر الإنترنت، بينما ClickUp أفضل لمشاركة تسجيلات الشاشة مباشرة داخل المهام والمستندات.

الميزة رقم 5: جدولة الاجتماعات والعمل مع التقويمات

ClickUp

يتيح لك ClickUp جدولة الاجتماعات التي تدير فيها عملك. استخدم عروض التقويم لرؤية المهام والأحداث معًا، ثم استخدم تكامل ClickUp–Zoom لبدء اجتماعات Zoom من المهام أو إسقاط روابط Zoom في تعليقات المهام عند بدء المكالمة.

بهذه الطريقة، يمكنك جدولة الاجتماعات وإرفاق روابط الانضمام وتتبع المتابعات في نفس أداة إدارة المشاريع بدلاً من التنقل بين عدة تقاويم.

Zoom

يتكامل Zoom مع Google Calendar وOutlook وأدوات الجدولة الأخرى بحيث يمكنك إضافة روابط Zoom إلى الأحداث بنقرة واحدة.

يسهل Zoom Scheduler وروابط الحجز مشاركة التوافر مع العملاء أو الشركاء وإدراج الاجتماعات في تقويم الجميع تلقائيًا. بالنسبة للمكالمات الخارجية والجلسات الموجهة للعملاء، يبدو هذا التدفق مألوفًا وفعالًا.

🏆 الفائز: تعادل. Zoom يفوز في مجال الجدولة الخارجية وتدفقات الحجز، بينما ClickUp أفضل عندما تريد جدولة الاجتماعات مباشرة من نفس المكان الذي تدير فيه المهام.

الميزة رقم 6: رؤية واضحة للعمل بعد الاجتماعات

ClickUp

توفر لوحات معلومات ClickUp للقادة رؤية في الوقت الفعلي لما يحدث بعد الاجتماعات. يمكنك تتبع أحمال العمل ومخططات الإنجاز والسرعة ومؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة بناءً على المهام التي تم إنشاؤها أو تحديثها في SyncUps وملاحظات AI Notetaker.

نظرًا لأن إعداد التقارير يعتمد على مهام ClickUp الحية، يصبح من السهل معرفة ما إذا كانت الاجتماعات تساهم بالفعل في تقدم المشاريع أم أنها مجرد ملء للتقويم.

Zoom

يوفر Zoom تحليلات حول الاجتماعات، مثل عدد المشاركين وجودة المكالمات واستخدام الميزات. وهذا يجعله مفيدًا جدًا لفرق تكنولوجيا المعلومات والعمليات.

لكنه لا يربط نقاط البيانات هذه بنتائج المشروع أو سلامة السباق أو تواريخ التسليم دون مجموعة تقارير منفصلة. لا تزال بحاجة إلى أداة أخرى لفهم تأثير اجتماعات Zoom على العمل الفعلي.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز بوضوح في مجال الرؤية بعد الاجتماع، حيث يربط التغييرات الناتجة عن الاجتماع مباشرة بالعمل والقدرة.

ClickUp مقابل Zoom على Reddit

يقول مستخدمو Reddit أن هذه الأدوات تخدم وظائف مختلفة. Zoom يجمع الأشخاص معًا بسرعة، بينما ClickUp يحول القرارات إلى عمل يمكنك تتبعه.

بالنسبة لـ ClickUp، يقدّر العديد من المستخدمين سير العمل من الاجتماع إلى التنفيذ:

سيتم إنشاء مستند في ClickUp يتضمن نظرة عامة، وأهم النقاط، والخطوات التالية والمواضيع الرئيسية... كل ذلك بتنسيق جيد وسهل القراءة.

بالنسبة لـ Zoom، يسلط مستخدمو Reddit الضوء على الموثوقية والألفة، خاصة مع العناصر الخارجية:

عند التعامل مع جهات خارجية، يعد Zoom الخيار الأكثر أمانًا... فجميع الأشخاص تقريبًا على دراية بـ Zoom، كما أنه يتميز بواجهة مستخدم بسيطة للغاية.

لكن آخرين يلاحظون أن ملخصات الذكاء الاصطناعي قد تغفل بعض التفاصيل وتحتاج إلى مراجعة:

Zoom AI Companion يؤدي عمله بشكل جيد... ولكن عدم الدقة والتعميمات يمكن أن تغير معنى ما حدث.

ClickUp يزامن عملك بشكل مثالي

تجعل Zoom جمع الأشخاص معًا أمرًا سهلاً ومألوفًا. بالنسبة لعمليات تسجيل الوصول السريعة وعروض العملاء التوضيحية والندوات عبر الإنترنت الكبيرة، توفر Zoom فيديو موثوقًا به وعمليات انضمام بسيطة وتدفق متابعة واضح.

من ناحية أخرى، يساعدك ClickUp على إدارة جميع اتصالاتك وتعاونك في مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضمن لك وللفريق الخاص بك البقاء على نفس الصفحة.

تساعدك على تتبع تقدم المشروع، وتمكين مشاركة الملفات، وأتمتة المهام المتكررة. يمكنك البدء بخطة مجانية وإدارة مشاريع متعددة بسهولة باستخدام إدارة المهام المركزية وأكثر من 1000 تكامل ClickUp. هل لديك قائمة بالمهام القابلة للتنفيذ؟ سيساعدك ClickUp على إكمالها من خلال تتبع المشاريع وسير عمل إنشاء المهام الآلي.

كلتا الأداتين لها مزاياها، ولكن إذا كنت تريد أداة تساعدك على الوصول إلى الاجتماعات وإدارة سير عمل المشاريع وتحديد أولويات تتبع المهام، فإن ClickUp هي الأداة المثالية لك.

اكتشف كيف يكون الشعور عندما يكون كل شيء في مكان واحد من خلال التسجيل في ClickUp مجانًا! لا فوضى. لا حاجة للتبديل بين علامات التبويب لإدارة المشاريع. مجرد أداة تعمل معك، لا ضدك.