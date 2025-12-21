كيفية استخدام مطالبات Galaxy AI لتحسين الإبداع والإنتاجية

Galaxy AI ليس مجرد مجموعة من الميزات الذكية؛ إنه مساعد إبداعي مدمج مباشرة في جهاز Samsung الخاص بك. باستخدام المطالبات المناسبة، يمكنك صياغة الأفكار وتنظيمها وتحويل الملاحظات الأولية إلى محتوى مصقول.

تبرز مطالبات Galaxy AI عندما تحتاج إلى شرارة من الإبداع. هل تعثرت في كتابة عنوان؟ يمكنها إنشاء عشرة خيارات في ثوانٍ. هل تحتاج إلى إلهام لتصميم ما؟ يمكنها رسم تباينات أو اقتراح زوايا جديدة.

يمكنك حتى تخطيط الجداول الزمنية أو مسارات الرحلات باستخدام موجه واحد جيد التصميم.

يشرح لك هذا الدليل بالضبط كيفية استخدام مطالبات Galaxy AI للقيام بكل ذلك - خطوة بخطوة. ستتعلم أي المطالبات تعمل بشكل أفضل، وكيفية صياغتها، وكيفية إطلاق العنان للإمكانات الإبداعية والإنتاجية المدمجة في جهاز Galaxy الخاص بك.

ما هو Galaxy AI؟

عبر Galaxy AI

Galaxy AI هي مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أجهزة Samsung، والتي تعمل على الأجهزة والحوسبة السحابية، والمضمنة في هواتفها وأجهزتها اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وهي توفر أدوات للكتابة وإنشاء الصور ودعم الفيديو ومهام المحتوى اليومية.

تتميز أداة التسويق AI بمجموعة من المولدات والمساعدين التي يمكنك مزجها ومطابقتها لمختلف المهام، بما في ذلك:

الترجمة الفورية: تترجم المكالمات في الوقت الفعلي حتى تتمكن من التحدث بشكل طبيعي عبر اللغات المختلفة

مساعدة الدردشة: إعادة كتابة رسائلك بأسلوب مختلف من أجل تواصل أكثر وضوحًا

المترجم الفوري: يوفر ترجمة ثنائية الاتجاه على شاشة مقسمة للمحادثات وجهًا لوجه

مساعدة الملاحظات: تلخيص الملاحظات وإنشاء القوالب وتنسيق النص تلقائيًا

مساعدة النسخ: تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص وملخصات واضحة

الدائرة للبحث: تتيح لك وضع دائرة حول أي شيء على شاشتك للبحث عنه على الفور

التحرير التوليدي: يزيل الكائنات أو يوسع الخلفيات باستخدام إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

مساعدة الصور: تحسين الصور واقتراح التعديلات بنقرة واحدة

من رسم إلى صورة: يحول الرسومات البسيطة إلى صور واقعية

مساعدة لوحة مفاتيح الذكاء الاصطناعي: تقترح نصًا أكثر وضوحًا وصقلًا أثناء الكتابة

ملخصات الذكاء الاصطناعي: تقصير المقالات أو المستندات الطويلة إلى ملخصات سريعة وسهلة القراءة

الذكاء الاصطناعي الهجين: يجمع بين المعالجة السريعة على الجهاز والذكاء المتقدم المستند إلى السحابة

كيف تعمل مطالبات Galaxy AI؟

تعمل مطالبات Galaxy AI كتعليمات تخبر النظام بما تريده أن ينتج أو يشكل أو يصقل.

عندما تكتب موجهًا، تستخدمه المنصة لفهم تنسيق الناتج الذي تهدف إليه ونبرته وطوله والغرض منه. ينطبق هذا على الكتابة والملخصات والتخطيط وإنشاء الصور.

تساعد المطالبات الكتابية الواضحة Galaxy AI على تحديد المهمة الأساسية، سواء كنت بحاجة إلى مخطط منظم أو ملخص قصير أو مسودة مصقولة أو مفهوم مرئي. ثم يبني النظام النتيجة بناءً على التفاصيل التي تقدمها، لذا كلما كانت مطالبتك أقرب إلى هدفك، كلما أصبحت النتيجة أكثر دقة وفائدة.

لماذا تعتبر مطالبات Galaxy AI مفيدة

تعمل قوالب مطالبات Galaxy AI على تحسين جودة وتركيز ما تنشئه المنصة، مما يجعلها ذات قيمة كبيرة في المهام الإبداعية والمتعلقة بالعمل. وهي تساعد في:

تحديد النبرة والبنية والشكل المطلوب للنتائج المكتوبة

تحويل المعلومات الإضافية إلى ملخصات أو مخططات واضحة

توجيه مفاهيم الحملة وتوجيهات المحتوى

إضافة تفاصيل لإنشاء صور أقوى

تقليل الوقت المستغرق في تحسين المسودات أو إعادة صياغتها

دعم التقدم الأسرع عبر مختلف الأدوار والمشاريع

أنواع مطالبات Galaxy AI

فيما يلي 25 موجهات Galaxy AI مرتبة حسب حالة الاستخدام. 📝

مطالبات إنشاء المحتوى

عبر Galaxy AI

ضع مخططًا لمقال مدونة من 900 كلمة حول الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية. قم بتضمين عناوين H2 و H3 وأمثلة واقعية من بيئات التعليم الأساسي والثانوي والمخاوف المحتملة التي يثيرها المعلمون وأقسام مقدمة/خاتمة موجزة. أعد كتابة هذه المسودة لتحسين الوضوح والتدفق. حافظ على المعنى الأصلي ولكن قم بتشديد الجمل الطويلة، وإصلاح الانتقالات غير الملائمة، وتحسين بنية الفقرات، وضمان اتساق النبرة في جميع أنحاء النص. أنشئ خمسة مقدمات لنشرات إخبارية عبر البريد الإلكتروني (70-90 كلمة لكل منها) حول اتجاهات الإبداع الرقمي الناشئة. قم بتنويع النبرة: واحدة ملهمة، وواحدة تعتمد على البيانات، وواحدة حوارية، وواحدة استفزازية، وواحدة تركز على سرد القصص. اكتب نصًا مدته 5 دقائق على YouTube يشرح كيفية إعادة استخدام المحتوى الطويل في مقاطع قصيرة. قم بتضمين إشارات زمنية لتحرير الصور، واقتراحات جذابة لأول 10 ثوانٍ، وثلاثة دروس عملية يمكن تطبيقها. طور 10 أفكار لمنشورات LinkedIn لمبدع يعلم أساسيات العلامة التجارية الشخصية. امزج التنسيقات: ثلاثة مواضيع تعليمية، وثلاث نصائح سريعة، ومنشوران يكسران الأساطير، واثنان من الأفكار من وراء الكواليس.

مطالبات التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي

عبر Galaxy AI

أنشئ تقويم محتوى Instagram لمدة 30 يومًا لعلامة تجارية متخصصة في الصحة تطلق خطًا جديدًا من المكملات الغذائية. قم بتضمين موضوعات أسبوعية ومزيج من Reels/carousels/Stories وإطارات تعليقات وأوقات نشر مثالية للجمهور المهتم بالصحة. اكتب خمسة إعلانات مختلفة على Facebook لتطبيق تعلم اللغات يستهدف المهنيين المشغولين. أنشئ إعلانًا واحدًا للتوعية، وإعلانين يسلطان الضوء على الميزات، وإعلانين للتحويل مع عروض محدودة المدة. اجعل كل إعلان أقل من 125 حرفًا. أنشئ 12 مقطعًا جذابًا على TikTok لنصائح الإنتاجية. اجعل كل مقطع أقل من 10 كلمات، واستخدم أنماطًا متقطعة، وأضف خيارات لتراكب النص والمقدمات الصوتية. قم بتطوير دليل صوت العلامة التجارية لخدمة اشتراك القهوة الفاخرة. حدد 4-5 سمات صوتية أساسية، وقدم ما يجب فعله وما يجب تجنبه لكل منها، وأدرج 8-10 أمثلة على العبارات، وقارنها بأمثلة أصوات المنافسين. اكتب سبعة تعليقات على Instagram (100-150 حرفًا) لإطلاق مجموعة ملابس شاطئية صيفية مستدامة. اعمل على تضمين رسائل عن المواد الصديقة للبيئة، وأضف عبارات دعوة واضحة لاتخاذ إجراء، وأضف 2-3 علامات تصنيف ذات صلة، وقم بتنويع مستويات الطاقة.

مطالبات التعليم والتعلم

عبر Galaxy AI

حوّل هذه الملاحظات المحاضرة المتفرقة إلى دليل دراسي منظم. نظمها بعناوين واضحة، وحوّل الفقرات إلى نقاط، وسلط الضوء على المصطلحات الرئيسية، وأضف قائمة مراجعة سريعة من خمس نقاط في النهاية. اشرح عملية التمثيل الضوئي لطلاب الصف السابع باستخدام لغة محادثة. قسّمها إلى 4-5 خطوات بسيطة، واستخدم تشبيهًا مألوفًا، وتجنب المصطلحات العلمية، وأضف ملخصًا من جملة واحدة يمكنهم تذكره. قم بإنشاء خطة درس مدتها 45 دقيقة حول الخصوصية الرقمية لطلاب المدارس الثانوية. قم بتضمين أهداف التعلم، ومقدمة للمناقشة مدتها 10 دقائق، ونشاطين عمليين، وأسئلة للتفكير، وواجب منزلي. لخص هذه الورقة البحثية المكونة من 12 صفحة حول تغير المناخ في شرح مكون من 150 كلمة لطلاب الجامعة الجدد. استخلص ثلاث نتائج رئيسية، وشرح المنهجية بإيجاز، وأضف سياقًا حول أهمية هذا البحث. أنشئ 10 أسئلة اختبار متعددة الخيارات عن الحرب العالمية الثانية تغطي التواريخ والشخصيات الرئيسية والأحداث الهامة. قم بتضمين ثلاثة أسئلة سهلة وأربعة أسئلة متوسطة وثلاثة أسئلة صعبة مع الإجابات الصحيحة وتفسيرات موجزة.

مطالبات الإنتاجية وسير العمل

عبر Galaxy AI

حوّل ملاحظات الاجتماع هذه إلى موجز مشروع مصقول. قم ببنائه بأقسام واضحة: أهداف المشروع، حدود النطاق، الجدول الزمني ثلاثي المراحل، النتائج الرئيسية مع المواصفات، أصحاب المصلحة، نطاق الميزانية، والأسئلة التي لم يتم حلها. صمم نموذج تخطيط أسبوعي لمصمم مستقل يدير 4-6 عملاء نشطين. قم بتضمين أقسام لمهام المشروع ومواعيد العملاء النهائية والأعمال الإدارية وتذكيرات المتابعة ونظام ترتيب الأولويات. اكتب عملية من ست خطوات لإدارة طلبات مراجعة العملاء عبر جولات متعددة من التعليقات. اجعلها قابلة للتنفيذ باستخدام قوالب لكل خطوة، وقم بتضمين نصائح للتحكم في الإصدارات، وأضف شجرة قرار لنطاق التغيير. لخص محضر هذا الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة في وثيقة عمل واضحة. استخرج القرارات التي تم اتخاذها، واذكر الخطوات التالية مع أصحاب المسؤولية المحددين، وحدد العوائق التي تتطلب مدخلات من القيادة، وسجل أي بنود معلقة. أنشئ ثلاث نسخ احترافية من السيرة الذاتية بمقدار 50 و100 و150 كلمة لمستشار تسويق. استخدم أسلوبًا واثقًا ولكن ودودًا، وسلط الضوء على مجالات الخبرة، وأدرج النتائج البارزة، وحافظ على لغة واضحة.

مطالبات إنشاء الصور

عبر Galaxy AI

أنشئ منظرًا مصورًا لمدينة عند غروب الشمس مع ناطحات سحاب في صورة ظلية. استخدم أسلوب الرسم الرقمي، وتدرجات اللون البرتقالي الدافئ والأرجواني في السماء، والضباب الجوي الناعم، والمزاج الهادئ ولكن المفعم بالطاقة. قم بإنشاء صورة لمنتج زجاجة عطر فاخرة على سطح أبيض بسيط. أضف ظلالًا ناعمة وإضاءة اتجاهية من الجانب الأيسر وانعكاسات زجاجية خفيفة وغطاء ذهبي اللون وخطوط أنيقة على الملصق. صمم رسمًا توضيحيًا لشخصية مخترع شاب: يبلغ من العمر 12 عامًا، ذو تعبير فضولي، شعر أشعث، نظارات واقية على جبهته، سترة جينز مع رقع، حقيبة ظهر مليئة بالأدوات، ألوان ترابية دافئة، أسلوب متجه نظيف مناسب للرسوم المتحركة. أنشئ خلفية سطح مكتب لغابة هادئة بدقة 4K. قم بتضمين أشجار الصنوبر الطويلة، وأشعة الشمس الصباحية الناعمة التي تتسلل عبر الأغصان، والضباب الخفيف بالقرب من الأرض، ولوحة ألوان خضراء غنية، وعمق مجال ضحل، والتركيز على المقدمة. قم بإنشاء مشهد مستقبلي لمساحة العمل مع موظف محترف يعمل على مكتب عائم بسيط. أضف شاشات عرض هولوجرافية شفافة تعرض تصورات البيانات، وإضاءة زرقاء-بيضاء محيطة، وتكنولوجيا أنيقة، ونباتات تضفي الدفء، وإحساسًا بالتركيز والابتكار.

نصائح لتحسين مطالبات Galaxy AI

للحصول على أفضل النتائج من Galaxy AI، يلزم تصميم موجهات مدروسة بعناية.

فيما يلي الاستراتيجيات الرئيسية لتحقيق أقصى جودة للإنتاج:

ضع قيودك في المقدمة: ضع عدد الكلمات ومتطلبات التنسيق ومواصفات النبرة في بداية موجهاتك. يعطي Galaxy AI الأولوية للتعليمات المبكرة ويقدم نتائج أكثر دقة عندما تأتي القيود في المقدمة.

استخدم تقنية "المثال السيئ": أظهر لـ Galaxy AI ما لا تريده إلى جانب ما تريده. "تجنب المصطلحات المؤسسية مثل التآزر" ينتج كتابة أفضل من الطلبات الغامضة مثل "نبرة غير رسمية".

أضف نقطة فحص للجودة: أنهي المطالبات المعقدة بعبارة "قبل الرد، حدد العناصر الثلاثة الأكثر أهمية في هذا الطلب". سيقوم Galaxy AI بتحديد الأولويات بشكل أفضل واكتشاف سوء الفهم قبل إنشاء الناتج.

تكرار المطالبات المعقدة: اطلب مخططًا أوليًا، راجعه، ثم اطلب توسيعه. هذا يساعد في اكتشاف المشكلات الهيكلية مبكرًا ويؤدي إلى نتائج نهائية أفضل.

اختبر الحالات الاستثنائية أولاً: قم بتشغيل سيناريوهات صعبة (عمق تقني، تنسيقات غير عادية) قبل المهام الروتينية. إذا تعاملت مع التعقيدات بشكل جيد، فستتفوق في الطلبات الأبسط.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

يعمل Galaxy AI بشكل جيد مع التوجيهات الواضحة، ولكن بعض العادات تؤدي إلى نتائج خاطئة. إليك ما يجب تجنبه.

خطأ ❌ ما الذي يحدث من خطأ 🚩 افعل هذا بدلاً من ذلك ✅ مطالبات تبدو كأفكار وليست مهام تلتقط الذكاء الاصطناعي الأجزاء وتنتج مخرجات فوضوية وغير مركزة اكتب الطلب كتعليمات واضحة، وليس كأفكار عشوائية تبديل الأهداف في منتصف الموجه يجمع الناتج بين نوايا غير مرتبطة ببعضها (على سبيل المثال، ملخص + نص + تعليق) قفل غرض واحد لكل موجه للحفاظ على نتائج واضحة طلب النبرة دون إعطاء توجيهات الصوت الافتراضي لـ AI هو صوت متوسط غير مميز اذكر الحالة المزاجية أو السرعة أو الشخصية التي تريدها توفير كلمات رئيسية بدون تسلسل هرمي تركز الذكاء الاصطناعي بشكل مفرط على الكلمات العشوائية وتتجاهل الأولويات وضح ما هو الأهم مقابل التفاصيل الاختيارية طلب تنسيقات متناقضة مع بعضها البعض التعليمات المتضاربة تنتج بنية غير متسقة طابق التنسيق والهدف (على سبيل المثال، المخطط التفصيلي مقابل الفقرة) تجاوز القيود المفروضة على المهام الإبداعية تصبح مخرجات الصور والكتابة غامضة أو مفرطة في الحرفية أضف قيودًا: النمط أو الزاوية أو الإطار أو الطول أو التركيز استخدام كلمات حشو تربك المقصود تفسر الذكاء الاصطناعي عبارات التحوط ("ربما"، "نوعًا ما"، "شيء من") بشكل خاطئ اكتب تعليمات واضحة وحاسمة تقديم الملاحظات دون اتجاه جديد تكرر الذكاء الاصطناعي نفس النمط مع تعديلات طفيفة حدد ما يجب تغييره وما يجب الاحتفاظ به

قيود Galaxy AI

Galaxy AI موثوق به في المهام الإبداعية والإنتاجية اليومية، ولكنه لا يزال يواجه قيودًا تؤثر على النتائج التي تحصل عليها. على سبيل المثال:

تستهلك العديد من ميزات Galaxy AI رصيدًا، وتستهلك أدوات الصور رصيدًا كبيرًا في المرة الواحدة. غالبًا ما يكون من غير الواضح كم ستكلف المهمة حتى بعد تشغيلها.

بعض المولدات (مثل مساعد الكتابة الطويلة ) تعمل بشكل جيد، في حين أن البعض الآخر يبدو غير مكتمل أو ينتج مخرجات سطحية ومتكررة.

ضعف التفكير المعقد؛ غالبًا ما يتم تبسيط المهام متعددة الخطوات (الاستراتيجيات والأطر والتعليمات متعددة المستويات) إلى قوائم سطحية.

لا يتكامل Galaxy AI بشكل عميق مع أدوات الإنتاجية أو النشر، لذا لا تزال بحاجة إلى تطبيقات خارجية لتنفيذ سير العمل الفعلي.

كيف يحل ClickUp Brain قيود Galaxy AI

تساعدك Galaxy AI على توليد الأفكار، ولكنها لا تظل متصلة بعملك. فهي تجيب على الأسئلة دون فهم مهامك أو مشاريعك أو مستنداتك أو القرارات التي اتخذها فريقك بالفعل. هذه الفجوة تجبرك على تجميع الأشياء بنفسك، مما يؤدي إلى إبطاء عملك.

يصلح ClickUp ذلك باعتباره أول مساحة عمل سياقية تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. لا تحتاج إلى تبديل الأدوات أو إعادة بناء الخلفية في كل مرة تقوم فيها بإدخال موجه.

تظل في مساحة عمل واحدة، ويفهم ClickUp Brain العمل في اللحظة التي تطلب فيها. هذا يقلل أيضًا من انتشار الذكاء الاصطناعي، لأنك لا تعمل مع عدة مساعدين عبر تطبيقات منفصلة. يوفر سياقًا بنسبة 100٪ ومكانًا واحدًا للعمل المشترك بين البشر والوكلاء.

لنرى كيف يدعم سير عملك اليومي. 🔄

احصل على إجابات تستند إلى عملك الحقيقي

حالة تشغيل Surface والخطوات التالية الواضحة داخل مساحة العمل الخاصة بك مع ClickUp Brain

ClickUp Brain موجود داخل مهامك ووثائقك وقوائم المراجعة وهياكل المشاريع. عندما تطرح سؤالاً، فإنه يستمد الإجابة من العمل الفعلي الذي أنجزه فريقك، مثل المتطلبات والملاحظات والتحديثات والأصول المرتبطة.

لا يمكن لـ Galaxy AI القيام بذلك لأنه لا يمكنه الوصول إلى سياق عملك. وبالتالي، فإنك عالق في حلقة مفرغة من العمل، حيث تنتقل من جهاز Galaxy AI إلى الكمبيوتر المحمول للبحث عن ملف.

مع Brain، الأمر مختلف.

لنفترض أنك تنسق مشروع توسعة متعدد الفرق. تطلب من ClickUp Brain تلخيص الوضع الحالي في مجالات الهندسة والمالية والعمليات. يقوم بتinjau مراجعة الأنشطة في مساحة العمل الخاصة بك ويقدم لك لمحة دقيقة عن التقدم المحرز والتأخيرات والخطوات التالية. الآن، يمكنك استخدام ذلك لإطلاع القيادة وتعديل الجداول الزمنية وتعيين المتابعات.

يوفر ClickUp Brain لمستخدميه أيضًا إمكانية الوصول إلى العديد من نماذج LLM المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini، مباشرة من ClickUp. لذا يمكنك اختيار أسلوب التفكير الذي تحتاجه دون الحاجة إلى فتح أداة منفصلة.

استخدم عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) دون الحاجة إلى تبديل الأدوات من خلال ClickUp Brain.

📌 جرب هذه الموجهة: راجع هذا المشروع ولخص أهم المخاطر والمالكين والقرارات المعلقة. اقترح خطوات المتابعة للمراجعة التالية.

فيما يلي الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها استخدام ClickUp Brain لتحقيق الإنتاجية التي تحتاجها بشدة:

اطرح أسئلة على ClickUp Brain حول مساحة عملك

التسويق: حوّل حوّل مستند ClickUp الفوضوي لتخطيط الحملة إلى موجز منظم يستمد الأفكار من مهام البحث المرتبطة وملاحظات الأداء السابقة.

الهندسة: اطلب من ClickUp Brain فحص تقارير الأخطاء في سباقك وتسليط الضوء على الأنماط عبر الأنظمة الأساسية أو الأجهزة حتى يتمكن فريقك من إصلاح الأسباب الجذرية بشكل أسرع.

الموارد البشرية وعمليات الموظفين: حوّل مناقشة الأداء الطويلة إلى خطة نمو واضحة داخل مستند يعكس الأهداف المخزنة في حوّل مناقشة الأداء الطويلة إلى خطة نمو واضحة داخل مستند يعكس الأهداف المخزنة في مهام ClickUp الخاصة بك.

دعم العملاء: لخص أهم المشكلات المتكررة من عدة تذاكر دعم مرتبطة بمهمة ميزة ما حتى يرى فريق المنتج الخاص بك الاتجاه الحقيقي.

المالية: راجع مشروع التنبؤات واطلب من ClickUp Brain تحديد المخاطر والإجراءات المعلقة التي يتعين على المالك اتخاذها والمواعيد النهائية القادمة قبل إغلاق الشهر.

قم بإدارة عملك باستخدام مطالبات بسيطة على BrainGPT

استخدم ClickUp BrainGPT كمساعد AI فائق عبر الأدوات والمهام

BrainGPT يأخذ قدرات ClickUp Brain إلى أبعد من ذلك من خلال منح الفرق إمكانية الوصول إلى أقوى نماذج لغة كبيرة (LLM) وأعلى مستوى أداء للأعمال المعقدة.

بينما يساعدك Galaxy AI على توليد الأفكار والملخصات والمخرجات الإبداعية على جهازك، فإن BrainGPT هو تطبيق سوبر للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب يتدخل عندما تحتاج إلى تفكير أعمق أو تحليل أكثر تعقيدًا أو إنشاء محتوى على نطاق واسع داخل مساحة عملك.

يوفر استجابات أسرع ونتائج عالية الجودة ومعالجة أكثر موثوقية للمستندات الطويلة. إنه رفيق مثالي للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب عندما ينتقل سير عملك من الإبداع عبر الهاتف المحمول إلى التنفيذ على نطاق واسع. قريبًا، سيصبح BrainGPT طبقة الذكاء الاصطناعي الوحيدة لكل شيء بدءًا من البحث وحتى التنفيذ.

تصبح الكتابة الموجهة للعملاء أكثر إحكامًا من خلال ChatGPT

تصبح الأبحاث والتحليلات الفنية أكثر وضوحًا من خلال Gemini

يعمل التوليف عالي المستوى بشكل موثوق من خلال DeepSeek

إنشاء الصور والمهام التي تتطلب سياق عمل بنسبة 100٪ من خلال ClickUp Brain قم بتبديل LLMs داخل ClickUp Brain لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

اعمل بذكاء أكبر عبر المهام والملفات ومصادر الويب

اجمع الملفات والمهام والمستندات من جميع التطبيقات المتصلة في عرض واحد باستخدام ClickUp Enterprise Search

يمكنك استخدام ClickUp Enterprise Search في BrainGPT لسحب البيانات من الأدوات المتصلة، مثل GitHub وGoogle Drive وSharePoint، لعرض النتائج بجوار مهام مشروعك. يساعدك ذلك على التعامل مع مساحة العمل الرقمية الخاصة بك كقاعدة معرفية موحدة.

على سبيل المثال، تخطط لإجراء تدقيق الامتثال. تسأل BrainGPT: "أدرج جميع المستندات المتعلقة بالامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من Google Drive وSharePoint ومهام التدقيق السابقة". يعرض BrainGPT قائمة موحدة، بحيث يمكنك إرفاقها مباشرة بمهمة الامتثال الخاصة بك.

حوّل الأفكار المنطوقة إلى عمل قابل للتنفيذ

حوّل الكلام إلى نص على الفور باستخدام Talk to Text في ClickUp BrainGPT

يتضمن Brain MAX ميزة ClickUp Talk to Text —تتحدث، ويقوم هو بالكتابة والتنسيق، مما يساعدك على العمل بسرعة أكبر بنسبة 400٪. ما عليك سوى الضغط على مفتاح الاختصار، وسيظهر شريط عائم في الجزء السفلي من الشاشة. تتحدث، ويقوم ClickUp Brain MAX بتحويل كلامك إلى نص.

لنفترض أنك تراجع عملية ما وتريد طرح أفكار حول صياغة قسم جديد من إجراءات التشغيل القياسية. تضغط على مفتاح الاختصار، وتقول مسودة الفقرة، وتنتظر حتى يقوم Brain MAX بنسخها، ثم تلصق النص مباشرة في مستند. تفكر بصوت عالٍ وتسجل نصًا مصقولًا دون مقاطعة سير العمل.

أطلق العنان لإمكاناتك الإبداعية من خلال أتمتة المهام باستخدام Agents

وكلاء ClickUp AI مصممون لتخفيف عبء المهام المتكررة والمستهلكة للوقت حتى تتمكن من التركيز على العمل الإبداعي والاستراتيجي.

استخدم وكلاء ClickUp AI Autopilot الجاهزين أو أنشئ وكلاء مخصصين

على عكس سير العمل اليدوي أو الأدوات المستقلة، تعمل هذه الوكالات "دائمًا في السياق، ودائمًا في وضع التشغيل"، حيث تستمع إلى الأسئلة، وتقدم رؤى، وتولد تقارير، وتدير سير العمل تلقائيًا.

بينما يمنحك Galaxy AI الإبداع على الجهاز (مطالبات الكتابة والصور وإعادة كتابة النص وتوليد الأفكار)، فإن وكلاء ClickUp AI يأخذون ما تولده ويحولونه إلى عمل قابل للتنفيذ ومنظم. فهم يساعدون في إنشاء المهام وإدارة المواعيد النهائية وتلخيص القرارات والحفاظ على تزامن كل شيء - مما يسد الفجوة بين الإلهام والتنفيذ.

تعرف على ClickUp: Galaxy للإنتاجية

الأفكار الجديدة دائمًا ما تكون رائعة، خاصةً عندما تأتي في الوقت المناسب الذي يحتاج فيه عملك إلى دفعة.

تساعدك مطالبات Galaxy AI على تشكيل هذا الزخم، والحفاظ على استمرار أفكارك، وتسهيل المهام اليومية قليلاً. بمجرد أن تتقن كيفية توجيه مطالباتك، ستبدأ إبداعك وإنتاجيتك في الشعور بأنهما أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تشوشًا.

يمنحك ClickUp مساحة لتطوير هذه الأفكار.

يمكنك التخطيط والكتابة والإبداع والتنظيم في مكان واحد، ويبقى ClickUp Brain + Brain MAX متصلاً بعملك الفعلي. يقرأان مهامك ويستخرجان المعلومات من مستنداتك ويفهمان جداولك الزمنية ويساعدانك على العمل بشكل أسرع دون فقدان السياق. وهنا تظهر نتائج كل جهودك في استخدام المطالبات.

اشترك في ClickUp اليوم! ✅