Moveworks مقابل Glean — أي منصة الذكاء الاصطناعي مناسبة لفريقك؟

نقضي ما يقرب من 60٪ من وقتنا في البحث عن المعلومات ومشاركتها وتحديثها عبر منصات وأدوات مختلفة. وهذا مؤشر واضح على مقدار الوقت الضائع في استرجاع المعلومات خلال ساعات العمل عند استخدام تطبيقات الشركة المختلفة.

يعد كل من Glean و Moveworks منافسين قويين في حل هذه المشكلة من خلال ميزات البحث المؤسسي وإدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن كلاهما يوفران إمكانات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة الموظفين وأتمتة العمليات، إلا أن بعض القيود تدفع الفرق إلى البحث عن أفضل البدائل.

في هذه المقالة، نقارن بين Moveworks و Glean ونسلط الضوء على ما يجب مراعاته إذا كنت تقيّم الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تقديم خدمة أفضل ومنصات إدارة خدمة الموظفين.

Glean مقابل Moveworks — وأفضل البدائل في لمحة

الميزة Glean Moveworks ⭐ البديل الأفضل: <2>ClickUp البحث المؤسسي بحث دلالي مدعوم بـ LLM عبر أكثر من 250 مصدر بيانات؛ قوي في استرجاع المعرفة المتفرقة بحث دلالي مع محرك استدلال؛ مُحسّن لحل التذاكر والطلبات الداخلية المنظمة بحث مؤسسي متصل عبر المهام والمستندات والدردشة والتطبيقات المدمجة — مع إجابات فورية وجاهزة للتنفيذ أتمتة المهام + سير العمل تنفيذ محدود للإجراءات؛ يركز على تلخيص المعلومات واسترجاعها وتنظيمها أتمتة عميقة لمهام تكنولوجيا المعلومات/الموارد البشرية/المالية؛ تتعامل مع عمليات إعادة الضبط والوصول والموافقات وإصدار التذاكر يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتشغيل الإجراءات وتحديث المهام وتوجيه الطلبات وأتمتة سير عمل تكنولوجيا المعلومات/الموارد البشرية مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك. مساعدو الذكاء الاصطناعي Glean Assistant لتلخيص المحتوى وإنشائه والرد على الاستفسارات باستخدام سياق المؤسسة مساعد دعم الذكاء الاصطناعي الذي يحل الاستفسارات ويصوغ الرسائل ويتخذ الإجراءات في الدردشة ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: البحث والإجابة والتلخيص وإنشاء المهام وتحديث المستندات وتنفيذ سير العمل إدارة المعرفة نقاط القوة: إجابات تم التحقق منها، مراكز منسقة، أسئلة وأجوبة، روابط Go؛ مثالي للتدريب والتوثيق الداخلي يركز أكثر على حل مشكلات الدعم أكثر من إدارة المحتوى المنظم وثائق ومهام ودردشة ومعرفة مركزية — كلها متصلة بربط الذكاء الاصطناعي واسترجاع السياق الفوري مرونة المطور دعم API ولكن تخصيص سير العمل محدود Agent Studio لإنشاء وكلاء مخصصين لمهام معينة وأتمتة مخصصة باستخدام أدوات منخفضة الكود قم بإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين وأتمتة وعمليات تكامل وسير عمل تكنولوجيا المعلومات دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الدردشة + التعاون ملخصات وإجابات في الشريط الجانبي؛ غير مصمم لسير العمل القائم على الإجراءات في الدردشة يتعامل مع سير عمل تكنولوجيا المعلومات/الموارد البشرية مباشرة داخل Slack/Teams، ويحل المهام في الدردشة تحول ClickUp Chat الرسائل إلى مهام وملخصات وقرارات وتحديثات مزامنة للمشاريع تلقائيًا. التكامل أكثر من 250 مصدرًا بما في ذلك Google Drive و Salesforce و Zendesk و Teams أكثر من 100 نظام عبر تطبيقات الهوية والموارد البشرية وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والرسائل يتكامل مع GitHub و Slack و Drive و ServiceNow و Salesforce والمزيد — كل ذلك في مساحة عمل واحدة موحدة الأمان + الأذونات بحث صارم يراعي الأذونات؛ يحترم ضوابط الوصول المؤسسية الحوكمة من خلال تقييم المحتوى والاقتباسات وسير عمل التحقق أذونات دقيقة على المهام والقوائم والمستندات والمساحات؛ أمان مؤسسي دون تكاليف إضافية للإعداد قوة حالة الاستخدام الأفضل للبحث المؤسسي واكتشاف المعرفة الأفضل لأتمتة خدمة الموظفين وتحويل التذاكر الأفضل للفرق التي تريد البحث + الأتمتة + إدارة العمل في مكان واحد Converged AI Workspace

ما هو Glean؟

عبر Glean

يقضي الموظفون كل يوم الكثير من الوقت في طرح الأسئلة نفسها: أين سياسة الموارد البشرية؟ كيف يمكنني إعادة تعيين كلمة المرور؟ ما هي أحدث نسخة من عرض العروض التقديمية؟ لا تحدث هذه التأخيرات فقط لأن بيانات الشركة مبعثرة عبر العديد من تطبيقات المؤسسة، بل أيضًا بسبب عدم كفاءة التفاعلات مع العملاء.

وهنا يأتي دور Glean. إنها منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمات الموظفين توفر إجابات سريعة ودقيقة من خلال الاتصال بجميع أدواتك. بفضل قدرات البحث العميقة في المؤسسة، تعرض المعلومات ذات الصلة على الفور وتقوم بما يلي:

✅ يوحد البيانات وسجل المستخدم عبر أنظمة المؤسسة المختلفة لاسترجاع المعلومات بسلاسة✅ يفهم سلوك المستخدم باستخدام معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي✅ يعالج الاستفسارات الروتينية من خلال الاقتراحات الذكية والدردشة بالذكاء الاصطناعي، مما يقلل العبء على فرق الدعم✅ يمكّن الموظفين من إنشاء المحتوى وتلخيص المواضيع وأتمتة المهام المتكررة بسهولة

ميزات Glean

ميزة Glean الفريدة هي أنه يتصل ببيانات شركتك ويؤتمت طريقة بحث الأشخاص عن المعلومات وإدارتها والتصرف بناءً عليها من خلال واجهة سهلة الاستخدام. هذه الميزات الرئيسية تدعم الدعم في الوقت الفعلي وتسريع عملية التهيئة. دعنا نتحقق منها.

1. الميزة رقم 1: بحث دلالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع إدراك السياق

يوفر Glean بحثًا دلاليًا متقدمًا باستخدام نماذج لغوية كبيرة، مما يتيح للموظفين الوصول بشكل أسرع إلى المعلومات المتفرقة. لكنه لا يزال يعتمد بشكل كبير على مصادر المعرفة المنظمة للحصول على نتائج دقيقة.

تتكيف قدرات البحث المؤسسي للأداة بناءً على من يقوم بالبحث ودوره وأنشطته الأخيرة، مما يخلق تجربة بحث مخصصة وموحدة.

علاوة على ذلك، يحترم Glean مستويات الأذونات الحالية، بحيث يظل المحتوى الحساس محميًا.

📖 اقرأ أيضًا: نظام برمجيات التذاكر لفرق تكنولوجيا المعلومات

2. الميزة رقم 2: Glean Assistant ووكلاء الذكاء الاصطناعي

عبر Glean

يقوم Glean Assistant بالإجابة على أسئلة الموظفين وتلخيص المحتوى والمساعدة في إنشاء المستندات باستخدام سياق المؤسسة.

وهناك ميزة إضافية أخرى: يمكنك أيضًا إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة المهام الروتينية، وتشغيل سير العمل متعدد الخطوات، وتنفيذ الإجراءات داخل مخطط المعرفة المؤسسي الخاص بك — كل ذلك بدقة تراعي الأذونات وتستند إلى السياق. وهذا يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات والدعم على تقليل حجم التذاكر مع تحسين تقديم الخدمة.

👀 حقيقة ممتعة: تكون الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية عندما تقلل من الاستفسارات الروتينية والمهام المتكررة، وهو بالضبط المجال الذي يكون فيه البحث المؤسسي وأتمتة ClickUp أكثر تأثيرًا.

3. الميزة رقم 3: إدارة المعرفة والإجابات المؤكدة

عبر Glean

يمكن للفرق تجميع معارفها في مكان واحد من خلال الأسئلة الشائعة التي تم التحقق منها ورابط Go Links ومراكز الموارد المنسقة. تقلل ميزات Glean من استفسارات الموظفين وتزيد من سرعة التهيئة من خلال تسهيل العثور على إجابات موثوقة ومحدثة، وهو أمر ضروري لتقليل وقت التعطل.

عبر Glean

يدعم Glean أكثر من 250 مصدرًا للبيانات، بما في ذلك Salesforce Service Cloud وGoogle Drive وZendesk Support وMicrosoft Teams.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد خطر من تعرض البيانات الحساسة للخطر، حيث يقوم Glean بفهرسة تطبيقات المؤسسات وربطها لتقديم المحتوى المناسب إلى الشخص المناسب.

5. الميزة رقم 5: أتمتة أصلية لزيادة كفاءة مكان العمل

عبر Glean

بفضل التكامل مع أدوات مثل Slack وZoom وMicrosoft 365، يقدم Glean ملخصات واقتراحات إجراءات وردود مدعومة بالذكاء الاصطناعي في أماكن عمل الموظفين بالفعل.

من تلخيص سلاسل المحادثات إلى إنشاء رسائل بريد إلكتروني في Outlook، الهدف هو زيادة الإنتاجية وتقليل المهام المتكررة عبر الأقسام.

📮 ClickUp Insight: يرسل الموظف المعرفي العادي 25 رسالة يوميًا فقط للعثور على المعلومات والسياق، مما يضيع وقتًا ثمينًا في البحث بين المحادثات والرسائل الإلكترونية المتناثرة. تخيل لو أن المهام والمشاريع والرسائل والمعرفة كانت موجودة في مساحة عمل واحدة متصلة، مع ذكاء اصطناعي يربطها جميعًا معًا. لا داعي للتخيل. لديك ClickUp. جربه اليوم!

أسعار Glean

أسعار مخصصة

📖 اقرأ أيضًا: أفضل منافسي Glean وبدائله

ما هو Moveworks؟

عبر Moveworks

يحتاج الموظفون إلى إجابات فورية — وهذا أمر أثبتناه بالفعل.

سواء كان الأمر يتعلق بإعادة تعيين كلمة مرور أو العثور على سياسة أو التحقق من رصيد إجازة مدفوعة الأجر، عندما تضيع المعلومات عبر أنظمة المؤسسة، تغرق فرق الدعم في العمل وتبطئ وتيرة العمل.

Moveworks يحل هذه المشكلة من خلال منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمات الموظفين، والتي تفهم الاستفسارات باللغة الطبيعية، وتسترجع المعلومات ذات الصلة، وتقوم بأتمتة الردود عبر الأدوات التي تستخدمها شركتك بالفعل.

هذا يتيح لـ Moveworks القيام بما يلي:

✅ يوفر دعمًا في الوقت الفعلي لقسم تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمالية من خلال مساعد ذكاء اصطناعي مدرب على بيانات شركتك✅ يحل الاستفسارات الروتينية ويؤتمت تذاكر الدعم باستخدام وكلاء ذكيين يتعاملون مع المهام دون الحاجة إلى تدخل بشري✅ يتيح البحث المؤسسي عبر مصادر منظمة وغير منظمة، ويقدم ردودًا سريعة ومخصصة تستند إلى السياق

ميزات Moveworks

Moveworks United، تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد المستخدمين على أتمتة الدعم وتسريع سير العمل وتحسين تقديم الخدمات في جميع أنحاء المؤسسة. فيما يلي الميزات الرئيسية التي ينطوي عليها هذا العملية:

1. الميزة رقم 1: مساعد ذكاء اصطناعي مع قدرات استدلال محادثة

عبر Moveworks

يوفر Moveworks مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي مصممًا لسير عمل الدعم الداخلي، على الرغم من أنه يتطلب بيانات منظمة ومقالات معرفية مستقرة وصيانة مستمرة للحفاظ على دقة الاستجابات.

سواء كان ذلك توفير البرامج أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو تحديث بيانات الاعتماد، يمكن للمستخدمين اتخاذ الإجراءات مباشرة في الدردشة دون انتظار وكلاء بشريين.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في العثور على الإصدار الصحيح من ملف ما أو في الحصول على الموافقات؟ يوضح لك مدونة "تحسين سير عمل إدارة المستندات " كيفية حل هذه المشكلة من خلال عملية واضحة ومنظمة.

2. الميزة رقم 2: محرك بحث متقدم للمؤسسات

عبر Moveworks

تتجاوز قدرات البحث المؤسسي في Moveworks مطابقة الكلمات المفتاحية باستخدام الفهم الدلالي ومحرك الاستدلال لجلب معلومات دقيقة وذات صلة. يمكن للمستخدمين البحث عبر قواعد المعرفة الداخلية وملفات PDF ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات النظام في استعلام واحد والحصول على إجابات كاملة مع اقتباسات من المصادر.

يتضمن Moveworks أيضًا حوكمة مدمجة للذكاء الاصطناعي، تتميز بتقييم المحتوى، وضوابط التحقق، والاقتباسات المستندة إلى المصادر — مما يضمن بقاء الإجابات دقيقة ومتوافقة مع تطور قاعدة المعرفة الخاصة بك.

3. الميزة رقم 3: أتمتة الوكلاء واستوديو الوكلاء

يتيح Moveworks للفرق إنشاء وكلاء مخصصين لأتمتة المهام وتشغيل الإجراءات وتشغيل سير العمل الخلفي عبر أنظمة المؤسسة.

بفضل Agent Studio، يمكن للمطورين نشر وكلاء مهام أقوياء باستخدام مدخلات لغة طبيعية بسيطة، دون الحاجة إلى عمليات تكامل معقدة. يدعم البرنامج مجموعة واسعة من عمليات الأتمتة، من فرز تذاكر الدعم إلى تشغيل سلاسل سير العمل عبر أقسام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمالية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل حلول برامج البحث المؤسسي

4. الميزة رقم 4: إدارة الخدمات في الوقت الفعلي

عبر Moveworks

من إنشاء التذاكر وإرسال الموافقات إلى التحقق من حالة الطلبات، يقوم Moveworks بأتمتة دورة إدارة الخدمة بالكامل.

تقلل أنظمة الفرز الذكية والتسليم الذكي من العبء على فرق الدعم، وتقلل من حالات التصعيد، وتضمن أوقات استجابة سريعة.

يتصل Moveworks بأكثر من 100 نظام، من Salesforce Service Cloud و Microsoft Teams إلى منصات الهوية والموارد البشرية، ويوفر وظائف شاملة. يعمل في الأماكن التي يتواجد فيها الموظفون بالفعل، مما يتيح لهم البحث واتخاذ الإجراءات وحل المهام الروتينية دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

أسعار Moveworks

أسعار مخصصة

🧠 هل تعلم: يفقد المدير العادي أكثر من 683 ساعة كل عام بسبب عوامل التشتيت، ولكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40٪. اكتشف كيف في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية.

مقارنة بين ميزات Glean و Moveworks

على الرغم من أن كلا الأداتين تشتركان في بعض أوجه التشابه، إلا أنهما تتخصصان أيضًا في جوانب معينة، مما يجعلهما من أفضل البدائل في السوق. لفهم أيهما يجب استخدامه للحصول على النتائج المرجوة، دعنا نرى كيف تتراكم ميزاتهما في حالات الاستخدام الحقيقية:

يوفر Glean محرك بحث قويًا للمؤسسات يتصل بأكثر من 100 مصدر بيانات، بما في ذلك Google Workspace و Slack و Salesforce. تضمن قدراته في معالجة اللغة الطبيعية والفهرسة الدلالية استرجاع المعلومات بدقة عبر الأنظمة المجزأة.

يتضمن Moveworks إمكانات بحث، ولكنه مصمم بشكل أكبر لحل التذاكر وبدء المهام أكثر من دعم العمل المعرفي الاستكشافي.

🏆 الفائز: Glean — الأفضل للعثور على المعلومات بسرعة عبر جميع أدواتك وأنظمتك

📖 اقرأ أيضًا: نصائح حول كيفية العمل بشكل أسرع وإنجاز المهام

الميزة رقم 2: أتمتة المهام وسير العمل

تم تصميم Moveworks لأتمتة مهام مثل إعادة تعيين كلمات المرور والوصول إلى البرامج وإرسال النماذج دون الحاجة إلى وكلاء بشريين. يتكامل بشكل عميق مع منصات ITSM ويستخدم إطار عمل ذكاء اصطناعي وكيالي لتشغيل إجراءات الخلفية.

في الوقت نفسه، يمكن لـ Glean تلخيص المحتوى وعرضه، ولكنه يفتقر إلى سير عمل مكافئ قائم على الإجراءات.

🏆 الفائز: Moveworks — الأفضل في التعامل مع عمليات الدعم الداخلي وأتمتة الاستفسارات الروتينية

الميزة رقم 3: تكامل منصات الاتصال

تتكامل كلتا المنصتين مع Microsoft Teams و Slack، لكن Moveworks يتعامل مع سير العمل من البداية إلى النهاية مباشرة في الدردشة، مثل حل تذاكر الدعم أو تقديم الموافقات أو تحديث السجلات.

يساعد الشريط الجانبي لـ Glean في استرداد المستندات وتلخيصها، ولكنه لا يكمل سير العمل متعدد الخطوات في الدردشة.

🏆 الفائز: Moveworks — محرك عمل أقوى ضمن منصات تعاونية

💡 نصيحة احترافية: هل المهام المتكررة تضيع وقتك؟ يوضح دليل استخدام أتمتة سير العمل بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية كيفية تبسيط العمل وزيادة عائد الاستثمار باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الذكية.

الميزة رقم 4: إدارة المعرفة واكتشافها

يتيح Glean للفرق إنشاء مجموعات منظمة وإجابات تم التحقق منها ومراكز موارد مشتركة، مما يجعله مثاليًا للتدريب والتأهيل والبحث والتعاون الداخلي.

من ناحية أخرى، يركز Moveworks أكثر على حل الطلبات بدلاً من تنظيم المعرفة المؤسسية.

🏆 الفائز: Glean — الأنسب للفرق التي تدير كميات كبيرة من المحتوى والوثائق الداخلية

الميزة رقم 5: مرونة المطور وتخصيص الوكيل

يوفر Moveworks AI Agent Studio للمطورين لإنشاء ونشر وكلاء مخصصين للمهام باستخدام أدوات منخفضة الكود، مما يتيح أتمتة عميقة عبر أنظمة المؤسسات.

بينما يقدم Glean واجهات برمجة التطبيقات (API) ودعم الذكاء الاصطناعي، فإنه يركز أكثر على استعلامات البحث والوصول إلى المعلومات أكثر من تصميم العمليات.

🏆 الفائز: Moveworks — بيئة مطور أقوى لإنشاء أتمتة خاصة بالمؤسسات

👀 حقيقة ممتعة: كتابة قائمة المهام قبل النوم يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع من خلال تخفيف الفوضى الذهنية.

Glean مقابل Moveworks على Reddit

يقدر مستخدمو Reddit قدرات Glean القوية في البحث المؤسسي ومزامنة الشرائح، خاصةً لتنظيم ملاحظات الفصل واسترجاع المواد عبر الأجهزة. كما أشار أحد المستخدمين:

لا أحب استخدام تطبيقين مختلفين للفصول الدراسية، لكنني أحب القدرة على مزامنة الشرائح والصوت مع Glean.

لا أحب استخدام تطبيقين مختلفين للفصول الدراسية، لكنني أحب القدرة على مزامنة الشرائح والصوت مع Glean.

ومع ذلك، أبلغ العديد من المستخدمين عن جودة نسخ سيئة وضوضاء خلفية مفرطة، خاصة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة. ووجد آخرون أن تجربة الهاتف المحمول تستنزف البطارية وأن واجهة المستخدم أقل سهولة في الاستخدام.

استخدمت Glean لأول مرة منذ أيام، وكان التسجيل سيئًا (التقط ضوضاء خلفية أكثر من صوت المحاضر)

استخدمت Glean لأول مرة منذ أيام، وكان التسجيل سيئًا (التقط ضوضاء خلفية أكثر من صوت المحاضر)

وفي الوقت نفسه، سلط مديرو تكنولوجيا المعلومات الضوء على قدرة Moveworks على تجنب جزء كبير من طلبات الدعم، وتقليل عبء مكتب المساعدة، وتحسين تقديم الخدمات عبر فرق تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.

كان البداية بطيئة، ولكن بمجرد أن بدأ العمل، كان أداءه جيدًا للغاية. آخر ما سمعت من مدير SD هو أنه يحل/يحول حوالي 45٪ من كل ما يتعامل معه.

كان البداية بطيئة، ولكن بمجرد أن بدأ العمل، كان أداءه جيدًا للغاية. آخر ما سمعت من مدير SD هو أنه يحل/يحول حوالي 45٪ من كل ما يتعامل معه.

ومع ذلك، إذا لم تكن على استعداد لبذل الجهد اللازم لإعداد الأداة، فقد يؤدي ذلك إلى بعض التحديات. يتم تحذير المستخدمين من أن Moveworks يتطلب مقالات معرفية واضحة ومنظمة جيدًا ومراقبة مستمرة لكي يعمل بشكل جيد.

تحتاج إلى فريق من الموارد المخصصة التي تراقب التحليلات كل يوم لعرض النتائج على المعلومات.

تحتاج إلى فريق من الموارد المخصصة التي تراقب التحليلات كل يوم لعرض النتائج على المعلومات.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Glean و Moveworks

هنا تكمن المشكلة: يعمل كل من Glean و Moveworks في صوامع منعزلة. يفتقر Glean إلى قدرات تنفيذ المهام، بينما يعتمد Moveworks على سير عمل صارم وبيانات منظمة. يربط ClickUp بين هاتين الفجوتين من خلال منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ما يميز ClickUp هو التكامل، وليس التجميع. بدلاً من التنقل بين أداة بحث مثل Glean وأداة أتمتة مثل Moveworks، يربط ClickUp المهام والمعرفة والدردشة وسير العمل في مساحة عمل واحدة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي. وهذا يعني عدد أقل من الأدوات، وإعادة عمل أقل، ووضوح أكبر بكثير.

قم بتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام باستخدام ClickUp Brain

احصل على إجابات وأنشئ مهام بنقرة واحدة مع ClickUp Brain

ClickUp Brain لا يقتصر دوره على تلخيص المستندات أو الرد على تذاكر الدعم.

فهو يجمع بين دقة البحث في Glean وأتمتة المهام في Moveworks، ولكن في مساحة عمل أوسع تشمل إدارة المشاريع والمستندات والدردشة في الوقت الفعلي.

بفضل الإجابات الفورية وإنشاء المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحديثات المتكاملة، يوفر هذا البرنامج للفرق معلومات ذكية تراعي السياق وجاهزة للتنفيذ، كل ذلك من مركز قيادة واحد.

إجابات أسرع مع Brain MAX

يوفر ClickUp Brain MAX للفرق إجابات فورية ومتوافقة مع السياق مستمدة من المهام والمستندات والدردشة والأدوات المتصلة. باستخدام Talk to Text، يمكنك طرح الأسئلة أو التحديثات شفهيًا وتحويلها إلى مهام أو ملخصات أو وثائق في ثوانٍ معدودة. يحافظ على دقة كل رؤية وارتباطها بالعمل الفعلي، دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

ابحث بسلاسة مع ClickUp Brain MAX

أتمتة سير العمل الفعلي باستخدام ClickUp Agents

يمكن لوكلاء ClickUp اتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات وتحديث البيانات وتوجيه المهام ودعم عمليات تكنولوجيا المعلومات أو الموارد البشرية تلقائيًا. يعملون داخل مشاريعك ووثائقك ودردشاتك، ويحافظون على تناسق كل شيء دون الحاجة إلى الإشراف اليدوي.

اضبط وكلاء ClickUp Autopilot لتخليصك من الأعمال الروتينية المتمثلة في الإجابة على الأسئلة المتكررة والشائعة.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد إجابات أسرع ومشاريع أكثر ذكاءً ومحتوى يكتب نفسه بنفسه؟ توضح أفضل الأدوات لمشاركة المعرفة وأتمتة المشاريع والكتابة كيف يجلب ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي إلى عملك اليومي — دون الحاجة إلى هندسة سريعة.

الاسترجاع المعرفي يلتقي بالقابلية للتنفيذ في ClickUp Enterprise Search

اعثر على أي مستند أو مهمة أو زميل في الفريق عبر الأدوات على الفور باستخدام ميزة البحث المتصل في ClickUp

بينما يوفر Glean و Moveworks إمكانات البحث المؤسسي، فإن ClickUp Enterprise Search يذهب إلى أبعد من ذلك. فهو يفهم نية المستخدم، ويستخرج الإجابات من جميع أدواتك، ويربط نتائج البحث بالمهام والمستندات والمشاريع في الوقت الفعلي.

تجربة البحث الموحدة هذه لا تساعدك فقط في العثور على البيانات، بل تساعدك أيضًا في اتخاذ إجراءات فورية بناءً عليها.

أتمتة ClickUp المصممة خصيصًا لتكنولوجيا المعلومات

اضبط القواعد مرة واحدة، ووفر ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp Automations

يتيح ClickUp لفرق تكنولوجيا المعلومات مرونة على نطاق واسع.

بفضل أكثر من 100 نموذج، والمكلفين الديناميكيين، والتكامل مع أدوات مثل GitHub و Salesforce و ServiceNow، يمكن للفرق أتمتة كل شيء بدءًا من توجيه التذاكر وحتى الاستجابة للحوادث، دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية، باستخدام أتمتة ClickUp.

يمكنك أيضًا الحصول على مشغلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحلل البيانات وتقترح الإجراءات، مما يحسن كفاءة مكان العمل بشكل عام.

قم بالبناء بشكل أسرع والتخطيط بشكل أكثر ذكاءً. يساعد ClickUp فرق المنتجات لديك على تحويل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى خطط مشاريع قابلة للتنفيذ.

التعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Chat

حوّل المحادثات في الوقت الفعلي إلى عمل حقيقي مع ClickUp Chat

على عكس Glean أو Moveworks، لا يقتصر دور ClickUp Chat على دعم المحادثات فحسب. فهو يحول الرسائل إلى مهام، ويلخص سلاسل المحادثات، ويتزامن مع المشاريع تلقائيًا.

بفضل AI CatchUp وربط السياق في الوقت الفعلي، لن يتم عزل سجل الدردشة الخاص بك أبدًا. ClickUp Chat هي أداة الدردشة الوحيدة التي تتيح التعاون واتخاذ القرارات والتنفيذ في نفس المكان، مما يجعلها أفضل أداة تعاون تعمل بالذكاء الاصطناعي في السوق.

قالب دعم تكنولوجيا المعلومات من ClickUp هو امتداد عملي لكل ما ناقشناه: فهو يجمع بين قوة أتمتة المهام في Moveworks وإمكانية الوصول إلى المعرفة القابلة للبحث في Glean، ولكن في مساحة عمل موحدة واحدة.

احصل على نموذج مجاني ساعد الفرق على تقديم حلول أسرع وبأقل صعوبة باستخدام نموذج دعم تكنولوجيا المعلومات من ClickUp.

يتيح هذا النموذج الخاص بتكنولوجيا المعلومات لفرق تكنولوجيا المعلومات تجميع التذاكر وتتبع التقدم وأتمتة الردود الروتينية دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو إنشاء سير عمل معقد.

💡 نصيحة احترافية: هل ما زلت تتنقل بين علامات التبويب للعثور على ما تحتاجه؟ توضح كيفية قيام الذكاء الاصطناعي المتصل بإزالة العوائق لتوفير الوقت للعمل الحقيقي كيف يحول ClickUp المعلومات المتفرقة إلى رؤى فورية وقابلة للتنفيذ — حتى تتمكن من التركيز على إنجاز المهام.

لا مزيد من العمل الدائري مع ClickUp

باختصار: استخدم Glean إذا كانت أولويتك هي البحث السريع والدلالي في المؤسسة. أما بالنسبة للأتمتة والخدمة الذاتية للموظفين، فإن Moveworks هو الخيار الأمثل.

ومع ذلك، مع ClickUp، يمكنك الحصول على أفضل ما في كلا العالمين.

سواء كنت تقوم بأتمتة دعم تكنولوجيا المعلومات أو تلخيص المستندات أو تحويل الدردشة إلى مهام منظمة، فإن ClickUp يحول البحث السلبي إلى إنتاجية حقيقية. وبفضل ميزات مثل البحث المتصل والأتمتة والدردشة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لفريقك التوقف أخيرًا عن التبديل بين الأدوات.

النتائج واضحة للعيان.

وفقًا ل ـ QubicaAMF، توفر الفرق التي تستخدم ClickUp أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا كانت تضيع في السابق في البحث عن المعلومات. ضاعف ذلك عبر الأقسام، وستجد أن توفير الوقت وزيادة الإنتاجية هائلين. سجل الآن في ClickUp لتوحيد أدواتك وإنجاز عملك أخيرًا!