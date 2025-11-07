أفضل 13 أداة لتغطية الكود للمطورين في عام 2025

يعرف أي شخص عمل في مجال البرمجة أن اختبار البرامج وإصلاح الأخطاء يستغرقان جزءًا كبيرًا من وقت التطوير (يبدو أن الأخطاء لا تنتهي أبدًا!). في الواقع، وفقًا لدراسة، تكلف جودة البرامج الرديئة الاقتصاد الأمريكي ما لا يقل عن 2.41 تريليون دولار.

الحل؟ استخدام أدوات تغطية الكود لاختبار كل جانب من جوانب الكود في أي مشروع برمجي. وهذا مفيد بشكل خاص عندما تكون هناك تعديلات أو إعادة تنظيمات كبيرة في الكود. يمكنك أيضًا استخدام هذه الأدوات لإصلاح الثغرات في اختبارات الوظائف الرئيسية قبل أن تتسبب في أخطاء أو فشل في تشغيل الاختبارات.

في هذه المقالة، سنتعمق في أفضل أدوات تغطية الكود، وكيفية عملها، وكيف يمكنها مساعدتك في تحسين تغطية الاختبار وضمان موثوقية الكود وجاهزيته للإنتاج.

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل حلول تغطية الكود لمساعدتك في اختيار الحل المناسب:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp توجيه سير العمل والتعاون بين أعضاء الفريق إنشاء مستندات بالذكاء الاصطناعي، المساعدة السياقية، تكامل OCR، الأتمتة، القوالب خطط مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات JaCoCo تغطية كود مشروع Java تغطية الأسطر والفروع، دعم Eclipse و Maven، أجهزة قياس غير متصلة بالإنترنت مجاني Cobertura قواعد كود Java القديمة تغطية البيانات والتفرعات، تكامل Ant/Apache Maven مجاني SonarQube جودة الكود والتفتيش المستمر تصور تغطية الاختبار، اكتشاف الأخطاء، رائحة الكود، دعم متعدد اللغات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم اسطنبول (نيويورك) مشاريع JavaScript/TypeScript تغطية الفرع/السطر/الوظيفة، تتكامل مع Mocha/Jest، تقارير HTML مجاني OpenClover دعم تجاري لتغطية كود Java تغطية لكل اختبار، بيانات تاريخية، تحليل الفروع/المسارات أسعار مخصصة NCover فرق .NET و C# التي تحتاج إلى مقاييس تفصيلية تغطية نقاط التسلسل، وتصور الاتجاهات، ونقاط الخطر خطط مدفوعة تبدأ من 658 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم dotCover نظام JetBrains البيئي وتكامل .NET اختبار مستمر، تحليل اللقطات، تكامل ReSharper باقات مدفوعة تبدأ من 49 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم Codecov تقارير تغطية قائمة على السحابة عبر أدوات CI تعليقات طلب السحب، دعم الشارات، تكامل GitHub/GitLab/Bitbucket مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم Gcov قواعد كود C/C++ أصلية مع GCC تغطية على مستوى السطر، تكامل gprof، أداة CLI بسيطة مجاني تغطية Visual Studio Code تغطية .NET مدمجة لـ Visual Studio جزء من مستكشف الاختبار، تغطية السطر/الكتلة، توافق CI خطط مدفوعة تبدأ من 499.92 دولارًا شهريًا لكل مستخدم BullseyeCoverage الأنظمة المدمجة ومشاريع C/C++ تغطية الحالة/المسار/القرار، أعباء إدارية ضئيلة أسعار مخصصة Coverage. py قواعد برمجية Python تغطية الأسطر والفروع، تقارير HTML، تكامل CI، دعم مشغل الاختبار مجاني

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة تغطية الكود؟

غالبًا ما تبدأ المناقشات حول أدوات تغطية الكود على منصات المجتمع مثل Reddit بعبارة "أنا أبحث عن أدوات تغطية الكود، وأنا فضولي لمعرفة ما يستخدمه الآخرون."

كلما تعمقت في الخيارات، يتضح لك عدد الأنظمة المتاحة، وقد يكون من الصعب على المستخدمين الجدد اتخاذ قرار. لمساعدتك في تضييق نطاق اختيارك، تغطي أفضل برامج تحرير الكود النقاط التالية:

تأكد من أن الأداة توفر مقاييس أساسية مثل تغطية البيانات، وتغطية الفروع، وتغطية الوظائف، وتغطية الشروط، وتغطية المسارات لضمان إجراء اختبارات شاملة على قاعدة الكود الخاصة بك.

ابحث عن أدوات يمكن دمجها بسهولة في سير عملك الحالي، مثل IDE أو CI/CD pipeline، مع واجهة سهلة الاستخدام ووثائق جيدة لتسهيل الإعداد والتكوين.

اختر أداة توفر تقارير مفصلة وقابلة للتخصيص لإبراز الثغرات في التغطية وتتبع الاتجاهات بمرور الوقت.

ضع في اعتبارك مدى تأثير الأداة على سرعة تنفيذ الاختبار وما إذا كانت قادرة على التكيف مع تعقيد قاعدة الكود الخاصة بك.

قم بتقييم ما إذا كانت الخيارات المجانية أو مفتوحة المصدر كافية أم أنك بحاجة إلى أداة مدفوعة الثمن ذات ميزات أكثر تقدمًا.

يمكن لأداة مزودة بوثائق شاملة ومجتمع نشط أن توفر لك الوقت في حل المشكلات وتضمن لك تحقيق أقصى استفادة من استثمارك.

فيما يلي 13 أداة من أفضل أدوات تغطية الكود التي يمكنها تحسين إجراءات الاختبار وضمان جودة الكود المتسقة طوال عملية التطوير من خلال توفير نتائج دقيقة لتغطية الكود.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة خطط الاختبار والمراجعات وقوائم مراجعة ضمان الجودة وتتبع الأخطاء)

غالبًا ما تواجه فرق تطوير البرامج تحديات في إدارة تغطية الاختبار وتتبع إصلاحات الأخطاء وإجراء مراجعات الكود عندما تكون جميع عملياتها موزعة على أدوات مختلفة.

هنا تظهر فوائد تكامل ClickUp وميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفريقك من خلال تجميع جميع أعمالك في منصة واحدة، مما يساعد الفرق على العمل بسرعة أكبر.

إليك كيفية قيام فرق البرمجيات التي تستخدم ClickUp بتنظيم عمليات الاختبار والتطوير:

كن أكثر ذكاءً مع ClickUp Brain + وكلاء الذكاء الاصطناعي

قم بتحليل نتائج الاختبار تلقائيًا وسلط الضوء على الثغرات في التغطية باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain يرتقي بعملية ضمان الجودة إلى المستوى التالي. يمكنه تلخيص نتائج الاختبار تلقائيًا، وإبراز الثغرات في التغطية، والإجابة على أسئلة مثل "ما هي مجالات قاعدة الكود التي تحتاج إلى مزيد من الاختبار؟" — كل ذلك بلغة بسيطة. بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لفريقك تحديد المشكلات بسرعة أكبر، واتخاذ قرارات مستنيرة، والحفاظ على إصداراتك على المسار الصحيح.

تنظيم مهام تغطية الاختبار ومراجعات الكود باستخدام ClickUp Tasks

بسّط عملية الاختبار من خلال تنظيم المهام وتعيين المراجعين وتتبع مراجعات الكود في مكان واحد باستخدام ClickUp Tasks

في ClickUp، تبدأ كل مهمة كعملية.

باستخدام ClickUp Tasks، يمكنك إنشاء سير عمل مخصص يتناسب مع عملية فريقك، مع حالات مثل "جاهز لضمان الجودة" أو "قيد المراجعة" أو "محظور". قم بتعيين المهام لأعضاء فريق معينين، وحدد مواعيد الاستحقاق، وأرفق الملفات أو الروابط ذات الصلة (مثل حالات الاختبار أو طلبات السحب).

عندما ينتهي المطور من إحدى الميزات، يقوم ببساطة بتحريك المهمة إلى الأمام، ويمكن لـ ClickUp إخطار المراجعين المناسبين أو مهندسي ضمان الجودة تلقائيًا. وهذا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من الارتباك حول "هل رأيت رسالتي؟" أو "من يقوم باختبار هذا؟".

وهذا يضمن بقاء الجميع على اتصال ويسمح بتتبع تغطية الاختبار في كل مرحلة من مراحل العملية.

أتمتة المهام الروتينية، وركز على المهام المهمة مع ClickUp Automations

أتمت المهام المتكررة مثل تحديثات الحالة والتذكيرات حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما يهم حقًا باستخدام ClickUp Automations

لا أحد يستمتع بتحديث حالات المهام يدويًا أو ملاحقة الأشخاص لإجراء المراجعات. تتولى ClickUp Automations ووكلاء الذكاء الاصطناعي المهام المتكررة نيابة عنك.

على سبيل المثال، عندما يتم دمج طلب سحب في GitHub أو GitLab، يمكن لـ ClickUp تحديث المهمة ذات الصلة تلقائيًا، وتعيينها إلى QA، أو حتى تشغيل قائمة مراجعة لاختبار الانحدار.

يمكنك إعداد عمليات أتمتة لتذكير أعضاء الفريق بالاختبارات المتأخرة، أو تصعيد العوائق، أو نقل المهام إلى المرحلة التالية.

استخدم وكلاء ClickUp AI لأتمتة المهام والإجابة على الأسئلة وإنجاز المزيد من المهام.

💡 نصيحة احترافية: استخدم وكلاء ClickUp AI لتعزيز سير عمل ضمان الجودة. على سبيل المثال، يمكنك إعداد منصة ذكاء اصطناعي لتحليل تقارير تغطية الاختبار تلقائيًا ووضع علامة على الوحدات ذات التغطية المنخفضة أو حتى إنشاء ملخصات لأنشطة ضمان الجودة الحديثة لاجتماعك اليومي.

التكامل مع GitHub/GitLab لإدارة طلبات السحب وسباقات ضمان الجودة

تجمع تكاملات ClickUp مع GitHub و GitLab بين التحكم في الإصدارات وإدارة المهام في منصة موحدة. عندما تربط طلبات السحب بمهام ClickUp، يمكنك تتبع حالة مراجعات الكود وعمليات ضمان الجودة في مكان واحد.

على سبيل المثال، يمكن للمطورين بسهولة معرفة حالات الاختبار المرتبطة بطلب سحب معين، بينما يمكن لمهندسي ضمان الجودة تتبع التقدم والتحديثات مباشرةً أثناء إجراء الاختبارات. يضمن هذا التكامل التنسيق بين جميع الأطراف، مما يلغي الحاجة إلى التبديل المستمر بين الأدوات.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك ربط ClickUp بأكثر من 1000 أداة مثل GitHub و GitLab و Jira و Slack لتتبع الالتزامات ومراجعات الكود وحالات الاختبار وتحديثات المشروع في الوقت الفعلي. قم بإدارة سير عمل التطوير ودورات ضمان الجودة وتعاون الفريق داخل ClickUp دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

أفضل ميزات ClickUp

بسّط عملية الاختبار من خلال تنظيم المهام وتعيين المراجعين وتتبع مراجعات الكود في مكان واحد باستخدام ClickUp Tasks.

أتمتة المهام المتكررة مثل تحديثات الحالة والتذكيرات وتعيين المهام حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما يهم حقًا باستخدام ClickUp Automations.

اربط طلبات السحب من GitHub أو GitLab مباشرة بمهام ClickUp، مما يتيح تتبع مراجعات الكود وعمليات ضمان الجودة بسلاسة.

أنشئ لوحات معلومات ClickUp قابلة للتخصيص لمراقبة تغطية الاختبار وتتبع نتائج تنفيذ الاختبار في الوقت الفعلي.

استخدم ClickUp Brain ووكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل نتائج الاختبار تلقائيًا، وتحديد الثغرات، وتقديم اقتراحات لتحسين التغطية.

قيود ClickUp

قد تتطلب سير العمل ولوحات المعلومات المخصصة وقتًا أوليًا للإعداد والتأقلم، خاصةً بالنسبة للفرق الجديدة على ClickUp.

قد تتطلب تعقيدات المشاريع الكبيرة مزيدًا من الوقت لتحسين عمليات التكامل والأتمتة بشكل كامل.

على الرغم من أن التكامل مع GitHub و GitLab سلس، إلا أن بعض الأدوات المتخصصة قد تحتاج إلى إعدادات إضافية.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp؟

شارك هذا التقييم على G2:

سهولة توثيق العمل خطوة بخطوة عن طريق إضافة الصور والروابط ورموز البرمجة متعددة الاستخدامات (مع ClickUp).

سهولة توثيق العمل خطوة بخطوة عن طريق إضافة الصور والروابط ورموز البرمجة متعددة الاستخدامات (مع ClickUp).

2. JaCoCo (الأفضل لقياس تغطية كود Java)

عبر JaCoCo

في تطوير Java، قد يمثل التأكد من اختبار الكود بشكل شامل تحديًا كبيرًا. على الرغم من وفرة أدوات الاختبار، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت جميع جوانب التطبيق قد خضعت لاختبار كافٍ.

وهنا يأتي دور JaCoCo لمطوري Java.

تعمل أداة تغطية كود Java مفتوحة المصدر هذه على تبسيط عملية قياس تغطية الاختبار من خلال تقديم رؤى مفصلة وموثوقة حول مقدار الكود الذي يتم اختباره أثناء تنفيذ اختبارات الوحدة.

أفضل ميزات JaCoCo

قم بقياس تغطية الأسطر والفروع لتحديد الكود غير المختبر وتحسين جودة تطبيقات Java.

يعمل كوكيل Java، ويقوم بتجهيز البايت كود أثناء تشغيل الاختبارات، ويقدم ملاحظات في الوقت الفعلي حول أسطر الكود التي يتم تنفيذها.

يتكامل بسلاسة مع Jenkins و Maven و Gradle وأدوات CI الأخرى، مما يتيح إعداد تقارير تغطية الكود تلقائيًا في خط الإنتاج الخاص بك.

توليد تقارير مفصلة وسهلة القراءة بتنسيقات مثل HTML و CSV و XML، مما يوفر نظرة عامة واضحة على تغطية الاختبار

يدعم JUnit و TestNG، مما يتيح له العمل بكفاءة مع أطر اختبار Java الشائعة.

قيود JaCoCo

يتطلب تكوينًا يدويًا لبعض أنظمة البناء مثل Maven و Ant

قد يتطلب إعدادًا إضافيًا للعمل مع بيئات أو أدوات Java أخرى أقل شيوعًا

في المشاريع الكبيرة والمعقدة، قد تؤثر أداة قياس الكود بشكل طفيف على وقت تنفيذ الاختبار.

أسعار JaCoCo

مجاني

تقييمات ومراجعات JaCoCo

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن JaCoCo؟

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

يمكننا التحقق من عدد أسطر الكود التي تم تنفيذها وعدد أسطر الكود التي لم يتم تنفيذها في اختبار الوحدة. يمكننا التأكد من أن منطق أعمالنا يعمل كما هو متوقع.

يمكننا التحقق من عدد أسطر الكود التي تم تنفيذها وعدد أسطر الكود التي لم يتم تنفيذها في اختبار الوحدة. يمكننا التأكد من أن منطق أعمالنا يعمل كما هو متوقع.

3. Cobertura (الأفضل لتحليل تغطية كود Java وإعداد التقارير)

عبر Cobertura

قد يكون تحقيق تغطية اختبار شاملة مهمة شاقة.

التحديات عديدة: إدارة قواعد الكود المعقدة، وضمان اختبار كل طريقة وفرع، ودمج أدوات تغطية الكود وأدوات الكود القائمة على الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير العمل الحالي.

تتصدى Cobertura بشكل خاص لهذه المشكلات من خلال تقديم حل بسيط ومفتوح المصدر يجعل تتبع تغطية الكود أكثر سهولة وكفاءة. كما أنها تدعم التكامل مع الأدوات الرئيسية وتولد تقارير ببضع نقرات.

أفضل ميزات Cobertura

قم بقياس تغطية الأسطر والفروع لتحديد الكود غير المختبر وتحسين جودة تطبيقات Java.

يدعم التكامل مع Maven و Ant و Gradle، مما يتيح تحليل تغطية الكود تلقائيًا داخل خط أنابيب البناء الخاص بك.

تقوم بإنشاء تقارير قابلة للقراءة في HTML و CSV و XML، وتقدم رؤى حول مقاييس تغطية الكود وأجزاء الكود غير المغطاة.

توفر تقارير مفصلة توضح حالة تنفيذ الأسطر الفردية والفروع والأساليب أثناء إجراء الاختبارات.

تساعد في تحديد عتبات التغطية وتنبيه الفرق عندما تنخفض التغطية عن المعايير المحددة، مما يضمن جودة مستمرة للكود.

قيود Cobertura

لا يتم صيانتها بشكل نشط، حيث أصبحت الأدوات الأحدث والأكثر قوة مثل JaCoCo هي المفضلة الآن لمشاريع Java الحديثة.

دعم محدود لميزات Java الأحدث وبعض سيناريوهات التكامل الأكثر تعقيدًا

قد تكون عملية التثبيت والإعداد معقدة للمستخدمين الجدد، خاصة عند التكامل مع خطوط أنابيب CI/CD.

أسعار Cobertura

مجاني

تقييمات ومراجعات Cobertura

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Cobertura؟

يقول أحد المستخدمين:

Cobertura هي أفضل أداة تغطية استخدمتها على الإطلاق! لا تفوت أي شيء (وهو مشكلة Clover)، ولا تضع علامة غير صحيحة على الكود المغطى على أنه غير مغطى (وهو مشكلة EMMA). المشكلة الوحيدة المتبقية لدي هي أن طريقة الاختبار واحدة كبيرة جدًا، ويمكنني تقسيمها كحل بديل. سأضغط من أجل استخدامها في مكان عملي. تستحق هذه الأداة أن يكون لها مكون إضافي في Eclipse.

Cobertura هي أفضل أداة تغطية استخدمتها على الإطلاق! لا تفوت أي شيء (وهو مشكلة Clover)، ولا تضع علامة غير صحيحة على الكود المغطى على أنه غير مغطى (وهو مشكلة EMMA). المشكلة الوحيدة المتبقية لدي هي أن طريقة الاختبار واحدة كبيرة جدًا، ويمكنني تقسيمها كحل بديل. سأضغط من أجل استخدامها في مكان عملي. تستحق هذه الأداة أن يكون لها مكون إضافي في Eclipse.

4. SonarQube (الأفضل لمراجعات شاملة لجودة الكود والأمان)

عبر SonarQube

هل تعلم أن ما يقرب من 63٪ من التطبيقات تحتوي على عيوب في كودها الأصلي، و70٪ منها تعاني من مشاكل في كودها الخارجي؟

معالجة هذه المشكلات في وقت مبكر أمر بالغ الأهمية للحفاظ على جودة عالية للكود وضمان بقاء تطبيقاتك آمنة مع توسعها.

هنا يبرز دور SonarQube. فهو يعمل على أتمتة مراجعات جودة الكود وأمانه، ويندمج بسلاسة في خطوط إنتاج CI/CD الحالية لديك، ويساعد الفرق على اكتشاف المشكلات في مرحلة مبكرة من عملية التطوير من خلال التكامل ودعم الأتمتة.

أفضل ميزات SonarQube

تقوم بأتمتة مراجعات جودة الكود، وتوفر ملاحظات مستمرة أثناء التطوير ودورات CI/CD.

تقدم تحليلًا تفصيليًا لأمن الكود يكتشف نقاط الضعف، بما في ذلك المشكلات في الكود المكتوب بواسطة البشر والكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يتكامل بسلاسة مع أدوات CI/CD الشائعة مثل GitHub Actions و GitLab و Jenkins و Azure Pipelines لفحص الكود تلقائيًا.

يدعم لغات وأطر عمل متعددة (Java و Python و JavaScript وغيرها)، مما يجعله أداة شاملة لقاعدة بيانات متنوعة.

توفر بوابات جودة قابلة للتخصيص لضمان جودة عالية للكود فقط من أجل إنتاجية عالية للمطورين

قيود SonarQube

قد يكون الإعداد والتكوين الأولي معقدًا، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبيرة أو الفرق الجديدة على أدوات جودة الكود.

قد تستهلك موارد كثيرة، وتتطلب قدرًا كبيرًا من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين، خاصةً بالنسبة للتطبيقات واسعة النطاق.

على الرغم من شمولية هذه الأداة، قد يواجه بعض المستخدمين نتائج إيجابية خاطئة عند تحليل الكود القديم الذي يحتوي على ديون تقنية كبيرة.

أسعار SonarQube

مجاني

الفريق : 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SonarQube

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن SonarQube؟

أبرزت مراجعة Capterra ما يلي:

يوفر SonarQube مقاييس مهمة مثل رائحة الكود والأخطاء ونقاط الضعف وتغطية الكود. سهولة التكامل مع أدوات CI/CD.

يوفر SonarQube مقاييس مهمة مثل رائحة الكود والأخطاء ونقاط الضعف وتغطية الكود. سهولة التكامل مع أدوات CI/CD.

إليك شرح مرئي لكيفية تحديد أولويات مهام اختبار الوحدات باستخدام ClickUp:

5. Istanbul (الأفضل لتغطية اختبارات JavaScript)

عبر اسطنبول

قد يكون تتبع تغطية الكود في JavaScript ولغات البرمجة الأخرى أمرًا صعبًا. تصبح مهمة اختبار كل وظيفة وفرع وسطر بشكل مناسب مهمة شاقة مع زيادة حجم التطبيقات. تقدم Istanbul نفسها كحل لهذه المشكلة.

إنها حل مفتوح المصدر يبسط عملية تتبع تغطية الكود في تطبيقات JavaScript بالكامل. سواء كنت تستخدم ES5 أو ES2015+ الحديثة، تساعدك Istanbul على تجهيز الكود بسهولة وقياس مدى تغطية اختبارات الوحدة له.

أفضل ميزات Istanbul

يوفر دعمًا من الدرجة الأولى لـ ES6/ES2015+ من خلال babel-plugin-istanbul

تقدم مجموعة متنوعة من خيارات إعداد التقارير، بما في ذلك مخرجات المحطة الطرفية والمتصفح

يتكامل بسلاسة مع أطر الاختبار الشائعة مثل Mocha و AVA و Tap

تثبيت بسيط وتكامل سهل الاستخدام لسطر الأوامر لتغطية الاختبار

توليد تقارير تغطية شاملة بتنسيقات HTML و XML و CSV

قيود اسطنبول

قد يتطلب التكوين بعض الإعدادات الأولية، خاصة عند العمل مع أطر اختبار JavaScript متعددة.

دعم محدود للميزات المتقدمة مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى الأكثر شمولاً لتغطية الكود للمطورين مثل JaCoCo

قد تكون التقارير مرهقة بالنسبة للمشاريع الكبيرة، حيث يمكن أن تتضمن الكثير من البيانات التي يجب فحصها.

أسعار اسطنبول

مجاني

تقييمات ومراجعات اسطنبول

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

6. OpenClover (الأفضل لتحسين تنفيذ الاختبارات وتحديد مناطق الكود الخطرة)

عبر OpenClover

ليست كل الأكواد متساوية، وكذلك الاختبارات.

عند إدارة مشاريع Java و Groovy واسعة النطاق، يتمثل أحد أكبر التحديات التي يواجهها المطورون في تحديد أجزاء الكود التي تحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام وكيفية اختبارها بكفاءة.

تحول OpenClover هذه الصعوبة إلى ميزة، حيث تساعد المطورين على تحقيق التوازن بين الاختبار والكفاءة. فهي تسلط الضوء على الأجزاء الأكثر خطورة في الكود الخاص بك، وتتيح لك التركيز فقط على الاختبارات الأكثر أهمية، وتحسن وقت الاختبار بشكل لم يسبق له مثيل.

أفضل ميزات OpenClover

قم بقياس تغطية الكود وأكثر من 20 مقياسًا للكود، مع تسليط الضوء على المناطق غير المختبرة والمحفوفة بالمخاطر في قاعدة الكود الخاصة بك.

قم بتخصيص نطاق التغطية عن طريق استبعاد الاختبارات غير الضرورية مثل الكود الذي تم إنشاؤه آليًا أو أدوات الحصول والتعيين، مع التركيز على ما يهم.

سجل وحلل تغطية الكود للاختبارات الفردية، مما يتيح لك الحصول على رؤى أعمق حول الفئات وخطوط الكود التي تم تنفيذها.

ادمجها مع أدوات CI مثل Jenkins و Bamboo و Hudson للحصول على تقارير تغطية مستمرة.

تتبع نتائج الاختبار والتغطية في الوقت الفعلي باستخدام المكونات الإضافية لبيئات التطوير المتكاملة الشائعة مثل IntelliJ IDEA و Eclipse.

قيود OpenClover

قد يتطلب التخصيص المتقدم لنطاق التغطية إعدادًا أوليًا وإلمامًا بالأداة.

يتطلب التكامل مع أدوات CI، مما قد يتطلب تكوينًا إضافيًا للفرق الجديدة على خطوط الاختبار الآلية.

يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة للأداة بشكل أفضل في قواعد الكود الأكبر حجمًا، حيث إنها أكثر فائدة للمشاريع التي تتطلب تحليلًا عالي المستوى للكود.

أسعار OpenClover

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات OpenClover

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن OpenClover؟

أشار هذا التعليق على Reddit إلى:

قاعدة كود Clover أكبر بحوالي عشرة أضعاف من JaCoCo، لذا فهي تحتوي على قائمة ضخمة من الميزات.

قاعدة كود Clover أكبر بحوالي عشرة أضعاف من JaCoCo، لذا فهي تحتوي على قائمة ضخمة من الميزات.

7. NCover (الأفضل لضمان تغطية متسقة للكود عبر الفرق)

عبر NCover

تخيل فريق تطوير .NET واسع النطاق يعمل على مشروع معقد مع العديد من المطورين الذين يتعاملون مع وحدات مختلفة. يصبح تتبع أجزاء التطبيق التي تخضع لاختبارات كافية أمرًا صعبًا بشكل متزايد مع نمو قاعدة الكود.

هذا النهج المجزأ لا يزيد من مخاطر حدوث مشكلات في الإنتاج فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إبطاء دورة الإصدار.

ومع ذلك، يتصدى NCover لهذا التحدي من خلال توفير منصة موحدة لقياس وإدارة تغطية الكود عبر فريق التطوير بأكمله.

أفضل ميزات NCover

يوحد تتبع تغطية الكود عبر الفرق، مما يضمن رؤية كاملة لجميع المعنيين

تقدم مقاييس تفصيلية مثل تغطية السطر والفرع والطريقة، مما يسمح بالتعرف الدقيق على الكود الذي لم يتم اختباره بشكل كافٍ.

يتكامل مع أطر اختبار .NET الشائعة، مما يبسط عملية قياس التغطية.

توفر رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ لتحسين جودة الكود وتقليل الديون التقنية

يعزز التعاون بين المطورين ومسؤولي ضمان الجودة والمديرين من خلال تتبع التغطية على مستوى الفريق

قيود NCover

يتطلب موارد نظام كافية للتعامل مع قواعد الكود الكبيرة، مما قد يؤدي إلى مشكلات في الأداء

قد تكون تعقيدات الإعداد صعبة بالنسبة للفرق الجديدة في مجال تغطية الكود أو تلك التي تعمل في مشاريع ذات هياكل غير قياسية.

قد يتطلب التخصيص لتحقيق التكامل الأمثل مع بعض خطوط أنابيب CI/CD

أسعار NCover

ترخيص سطح المكتب : 658 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

Code Central: 2298 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات NCover

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. dotCover (الأفضل لمطوري .NET الذين يبحثون عن رؤى سلسة لتغطية الكود)

عبر dotCover

يمكن أن يمثل الحفاظ على جودة عالية للكود أثناء تطوير تطبيقات .NET تحديًا مستمرًا. غالبًا ما يصبح التأكد من استيفاء الكود للمعايير مهمة شاقة، تتضمن كل شيء بدءًا من تتبع تغطية الكود وحتى إجراء اختبارات الوحدة.

وهنا يأتي دور dotCover. من خلال التكامل السلس مع Visual Studio و JetBrains Rider، يضفي dotCover الوضوح على عمليات الاختبار والتغطية.

أفضل ميزات dotCover

تتكامل بسلاسة مع Visual Studio و JetBrains Rider، بحيث يمكنك تحليل التغطية دون مغادرة IDE الخاص بك.

يدعم العديد من أطر اختبار الوحدات، بما في ذلك MSTest و NUnit و xUnit و MSpec

يعيد وضع الاختبار المستمر تشغيل الاختبارات تلقائيًا بمجرد إجراء تغييرات، مما يحافظ على حلقات التغذية الراجعة محكمة.

تغطي أبرز ميزات تصور التغطية والرموز غير المغطاة، مما يسهل اكتشاف المناطق التي بها مشاكل بنظرة واحدة.

تحدد الطرق المعقدة ذات التغطية المنخفضة بمساعدة عرض النقاط الساخنة، حتى تعرف أين تركز جهودك.

قيود dotCover

قد يتسبب في إبطاء الأداء في Visual Studio، خاصة مع قواعد الكود الكبيرة أو الاستخدام المكثف

يمكن تحسين دعم اختبار التكامل؛ حيث يجد بعض المستخدمين صعوبة في الاستفادة منه في الاختبارات غير الوحدوية.

قد يكون الإعداد الأولي صعبًا بعض الشيء بالنسبة للمبتدئين في استخدام أدوات تغطية الكود.

أسعار dotCover

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

dotUltimate: 21.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

حزمة جميع المنتجات: 29.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات dotCover ومراجعاته

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن dotCover؟

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

يُظهر DotCover جميع أجزاء الكود التي تم استدعاؤها خلال الجلسة والأجزاء التي لم يتم الوصول إليها. كما يُظهر أيضًا التسريبات المحتملة للذاكرة في الكود، ولهذا السبب أحب جميع ميزات DotCover، فهي مفيدة جدًا وسهلة الاستخدام.

يُظهر DotCover جميع أجزاء الكود التي تم استدعاؤها خلال الجلسة والأجزاء التي لم يتم الوصول إليها. كما يُظهر أيضًا التسريبات المحتملة للذاكرة في الكود، ولهذا السبب أحب جميع ميزات DotCover، فهي مفيدة جدًا وسهلة الاستخدام.

9. Codecov (الأفضل لتحسين جودة الكود وتقليل وقت تصحيح الأخطاء)

عبر Codecov

هل سبق لك أن قضيت وقتًا طويلاً في تصحيح الأخطاء في الكود لتكتشف في النهاية أن اختبارًا بسيطًا قد فشل؟ أو أسوأ من ذلك، أنك أدركت أن جزءًا مهمًا من الكود لم يتم اختباره من الأساس؟ لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة.

الجزء الصعب هو معرفة نقاط الضعف في الكود الخاص بك. وهنا يمكن أن تساعدك Codecov. فهي تتيح لك اكتشاف المناطق التي بها مشاكل بوضوح أكبر حتى تتمكن من التصرف بسرعة وإيقاف الأخطاء قبل أن تؤثر على الإنتاج.

أفضل ميزات Codecov

تقارير تغطية شاملة مباشرة في طلبات السحب، مما يساعدك على معرفة سريعًا أي أسطر من الكود تم اختبارها

كشف الاختبارات غير الموثوقة والقدرة على إعادة تشغيل اختبارات محددة بنقرة واحدة، مما يسهل معالجة الأعطال المتقطعة.

تتبع أداء مجموعة الاختبارات بمرور الوقت، مما يمنحك رؤية ثاقبة حول الاختبارات التي تحتاج إلى تحسين.

تكامل كامل مع أدوات CI الرئيسية ومضيفي Git (GitHub و GitLab و Bitbucket) ولغات البرمجة مثل Python و JavaScript و Ruby و Go.

تتبع حجم الحزمة في JavaScript، لضمان عدم تسلل الأصول الكبيرة إلى الإنتاج دون أن يلاحظها أحد

قيود Codecov

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في التكامل، خاصة مع GitHub OAuth، حيث يتطلب الأمر أذونات أكثر من المتوقع.

قد تبدو الميزات الأساسية محدودة للفرق التي تعمل مع قواعد برمجية أصغر أو مشاريع لا تتطلب تحليل تغطية مفصل.

قد تعتبر بعض العروض المرئية "زخرفة إضافية" بالنسبة للفرق الصغيرة، اعتمادًا على حجم المشروع.

أسعار Codecov

المطور : مجاني

الفريق : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Pro : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Codecov

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Codecov؟

أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

إنها تولد تقارير عالية الجودة وتزودني بنتائج مفصلة لتغطية الكود في الاختبارات التي أجريها، مما يساعدني على تحسين الكود في المجالات التي لا تغطيها الاختبارات أيضًا.

إنها تولد تقارير عالية الجودة وتزودني بنتائج مفصلة لتغطية الكود في الاختبارات التي أجريها، مما يساعدني على تحسين الكود في المجالات التي لا تغطيها الاختبارات أيضًا.

10. Gcov (الأفضل لتحليل تغطية الكود في برامج C/C++)

عبر Gcov

غالبًا ما يواجه المطورون الذين يعملون مع GCC صعوبة في العثور على أدوات خفيفة الوزن توفر تغطية دقيقة على مستوى السطر لبرامج C و C++.

تحل Gcov هذه المشكلة من خلال الدعم الأصلي لـ GCC، مما يمنح المطورين رؤية دقيقة حول عدد مرات تنفيذ كل سطر من التعليمات البرمجية.

عند استخدامها مع gprof، تساعد أيضًا في تحديد "النقاط الساخنة" التي تتطلب حسابات معقدة، مما يجعلها خيارًا قويًا لضبط الأداء وتحسين اكتمال الاختبار.

أفضل ميزات Gcov

توفر بيانات تغطية سطرًا بسطر لتتبع عدد مرات تنفيذ كل سطر من التعليمات البرمجية، مما يساعد المطورين على تحديد أجزاء التعليمات البرمجية التي تغطيها الاختبارات.

يتكامل مع GCC، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمطورين الذين يستخدمون بالفعل هذا المُجمع لدمج تغطية الكود في سير عملهم.

يعمل مع gprof لتوفير بيانات التنميط، مما يساعد المطورين على ضبط الأداء وتركيز جهود التحسين عند الحاجة.

تساعد في ضمان شمولية مجموعات الاختبارات من خلال الإشارة إلى أجزاء الكود التي يتم اختبارها، مما يحسن جودة البرامج.

قيود Gcov

يعمل فقط مع الكود المجمع باستخدام GCC، لذا فهو غير متوافق مع المجمعين الآخرين أو أدوات تحديد الملامح.

يتطلب تجميع الكود دون تحسين لضمان دقة بيانات التغطية، مما قد يؤثر على أداء التنميط.

يدعم برامج C و C++ فقط، مما يحد من استخدامه لهذه اللغات

أسعار Gcov

مجاني

تقييمات ومراجعات Gcov

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

11. Visual Studio Code Coverage (الأفضل لمطوري .NET الذين يستخدمون نظام Microsoft)

عبر Visual Studio

عند العمل في .NET أو C++، فإن معرفة أجزاء التطبيق التي تم اختبارها والأجزاء التي لم يتم اختبارها أمر بالغ الأهمية لضمان الثقة في الإصدار. تستخدم العديد من الفرق أدوات خارجية لهذا الغرض، ولكن إذا كنت تقوم بالفعل بالبناء داخل Visual Studio، فإن أداة تغطية الكود المدمجة فيه هي الخيار الأمثل.

تساعد Visual Studio Code Coverage المطورين على تحديد الفروع غير المختبرة ومراقبة فعالية الاختبار ومنع التراجع في وقت مبكر، دون مغادرة IDE.

إن التكامل الوثيق للأداة مع MSTest و Test Explorer يجعلها مريحة للغاية للفرق التي تعمل في بيئات تعتمد بشكل كبير على Microsoft.

أفضل ميزات Visual Studio Code Coverage

قم بتشغيل تقارير تغطية الكود على مستوى السطر والكتلة باستخدام Test Explorer أو سطر الأوامر

تصور الأسطر المغطاة وغير المغطاة باستخدام تمييزات ملونة مباشرة في IDE

يمكنك دمجها بسهولة مع MSTest أو NUnit أو xUnit للحصول على رؤية شاملة لاختبار الوحدة.

قم بتصدير ملفات التغطية إلى HTML أو XML لإعداد التقارير والتدقيق.

ادمجها مع اختبار الوحدة المباشر لعرض النتائج في الوقت الفعلي أثناء البرمجة.

قيود تغطية Visual Studio Code

متوفر فقط في إصدار Visual Studio Enterprise

يفتقر إلى الدعم الجاهز للغات غير .NET

يتطلب إعدادًا إضافيًا للتكامل مع أدوات CI/CD مثل Azure DevOps أو GitHub Actions

أسعار Visual Studio Code Coverage

معيار المؤسسة : 499.92 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المعيار الاحترافي: 99.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Visual Studio Code Coverage

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 2300 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Visual Studio Code Coverage؟

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

لقد استمتعت باستخدام VS Code للغاية. وأنا الآن أستخدمه كمحرر أكواد أساسي لتطوير الويب وكتابة البرامج النصية Python وبعض أعمال علوم البيانات.

لقد استمتعت باستخدام VS Code للغاية. وأنا الآن أستخدمه كمحرر أكواد أساسي لتطوير الويب وكتابة البرامج النصية Python وبعض أعمال علوم البيانات.

12. BullseyeCoverage (الأفضل لاختبار C++ القائم على القرار في الأنظمة المدمجة والحاسمة)

عبر BullseyeCoverage

حتى بعد إجراء جولة كاملة من الاختبارات الوحدوية، غالبًا ما يعجز المطورون الذين يعملون على أنظمة مدمجة أو برامج خاضعة للتنظيم عن الإجابة على السؤال الحقيقي: ما هي المسارات المنطقية التي لم يتم اختبارها بعد؟

تم تصميم BullseyeCoverage خصيصًا لمعالجة ذلك. فهو يتجاوز التغطية الأساسية للخطوط أو الفروع من خلال توفير تغطية للشروط/القرارات. من أنظمة الطيران والطب إلى أنظمة التحكم في السيارات والصناعة، يدعم BullseyeCoverage الفرق بمقاييس تفصيلية وعمليات تكامل متعددة مع الأدوات الشائعة.

أفضل ميزات BullseyeCoverage

دعم تغطية الشروط/القرارات لتوفير دقة أعلى من تغطية العبارات أو الفروع البسيطة

تكامل سلس مع سلاسل أدوات C++ الرئيسية مثل Visual Studio وGCC وClang والبيئات المدمجة

توفر تكاملاً خفيفًا في خطوط أنابيب CI وسير عمل التطوير المحلي دون اعتمادات ثقيلة.

اعرض ملخصات التغطية سطراً بسطر وعلى مستوى الوظيفة لتشخيص سريع

توفير دعم قوي لمعايير C++، بما في ذلك C++20 والميزات الأحدث مثل تغطية constexpr

قيود BullseyeCoverage

اعمل فقط مع مشاريع C و C++

لا توجد لوحة تحكم مرئية حديثة للتعاون على مستوى الفريق

يتطلب ترخيصًا منفصلاً للاستخدام التجاري، مع شفافية محدودة في الأسعار

أسعار BullseyeCoverage

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات BullseyeCoverage

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن BullseyeCoverage؟

يقول أحد المستخدمين:

Bullseye هي أداة رائعة لقياس تغطية الكود لـ C/C++. عادةً ما نوصي بها لعملائنا لأنها تؤدي عملًا جيدًا بسعر مناسب. أحد الأشياء الرائعة فيها هو أنها لا تقيس "تغطية العبارات". بدلاً من ذلك، تركز على "تغطية القرارات".

Bullseye هي أداة رائعة لقياس تغطية الكود لـ C/C++. عادةً ما نوصي بها لعملائنا لأنها تؤدي عملًا جيدًا بسعر مناسب. أحد الأشياء الرائعة فيها هو أنها لا تقيس "تغطية العبارات". بدلاً من ذلك، تركز على "تغطية القرارات".

13. Coverage. py (الأفضل لتغطية اختبار وحدة Python وتقارير HTML)

غالبًا ما يفترض المطورون أن تشغيل مجموعة الاختبارات يعني انتهاء المهمة، ولكن ماذا عن الأسطر التي لم تلمسها؟

تساعد Coverage.py في سد هذه الفجوة. وهي مصممة خصيصًا لمشاريع Python، وتُظهر لك بالضبط ما يتم اختباره وما لا يتم اختباره، وصولاً إلى السطور الفردية.

بالنسبة للفرق التي تعمل في مجال CI/CD، تتكامل Coverage.py بشكل سلس مع خطوط الإنتاج وتوفر حتى مخرجات JSON و XML للأدوات أو لوحات المعلومات.

أفضل ميزات coverage.py

قم بقياس تغطية السطر والتفرع تلقائيًا

قم بإنشاء تقارير HTML واضحة تسلط الضوء على الأسطر المفقودة

ادمجها مع pytest و unittest و nose باستخدام أوامر بسيطة

تتبع التغطية عبر العمليات الفرعية وسياقات الاختبار المتعددة

قم بتصدير التقارير بتنسيقات النص و XML و LCOV و JSON و SQLite.

قيود coverage.py

يدعم لغة Python فقط، ولا يدعم تغطية متعددة اللغات

لا يميز بين كود الاختبار وكود التطبيق بشكل افتراضي

يمكن أن تؤدي الماكرو أو البرمجة الفوقية إلى إحصائيات تغطية خطوط مضللة

أسعار coverage.py

مجاني

تقييمات وتصنيفات coverage.py

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

فيما يلي 3 أدوات إضافية لتغطية الكود والاختبار تتوافق مع تلك التي ناقشناها بالفعل، وتقدم كل منها مزايا محددة اعتمادًا على اللغة أو سير العمل أو احتياجات إعداد التقارير:

SimpleCov : يوفر طريقة سهلة لتتبع تغطية الكود في مشاريع Ruby ويتكامل مع أطر الاختبار الشائعة مثل RSpec و Minitest.

OpenCppCoverage : يقدم تحليلًا تفصيليًا لتغطية الأسطر لمشاريع C++ ويُنتج مخرجات بتنسيقي XML و HTML لإجراء فحص أعمق.

Testwell CTC++ : يدعم C و C++ والأهداف المدمجة، ويوفر دعمًا كاملاً لجميع مستويات التغطية (البيانات، الفروع، MC/DC)

استكمل الكود المفقود باستخدام ClickUp

إجراء الاختبارات أمر، ومعرفة ما تغطيه تلك الاختبارات بالفعل ونتائج تغطيتها أمر آخر. وهنا يأتي دور أدوات تحليل تغطية الكود.

تُظهر لك هذه الأدوات ما تم اختباره، وما ينقص في كتل الكود والبيانات المجمعة، وأين يجب التركيز بعد ذلك.

تساعدك معظم الأدوات على قياس التغطية. لكن ClickUp يساعدك على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدلاً من التنقل بين أكواد المصدر والتقارير المولدة وجداول البيانات ومديري المهام، يمكنك تعيين المراجعين وتحديث حالة ضمان الجودة وربط رؤى التغطية مباشرةً بسير عمل التطوير لديك — في واجهة واحدة.

إذا سئمت من تجميع عملية كان يجب أن يتم بناؤها منذ البداية، فقم بالتسجيل في ClickUp الآن!