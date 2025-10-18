نماذج اتفاقية مؤسسين مجانية لمؤسسي الشركات الناشئة

قد يكون اجتياز المراحل الأولى من تأسيس شركة ناشئة أمرًا مثيرًا وصعبًا في الوقت نفسه.

تعد إحدى الخطوات الأكثر أهمية والتي غالبًا ما يتم تجاهلها بالنسبة للمؤسسين المشاركين هي وضع اتفاقية مؤسسين واضحة وصالحة قانونًا.

بدون اتفاقية، حتى أكثر المشاريع الواعدة يمكن أن تواجه عقبات عندما يتعلق الأمر بتحديد الأدوار أو إدارة الملكية الفكرية أو اتخاذ القرارات اليومية.

لكن الأمر هو أنك لست مضطرًا إلى صياغة اتفاقية من الصفر. هناك الكثير من نماذج اتفاقيات المؤسسين المجانية التي تغطي الأساسيات. في هذا المدونة، سنساعدك في العثور على نموذج اتفاقية المؤسسين المناسب لحماية شراكتك والحفاظ على سير الأمور بسلاسة في مؤسستك.

ما هي نماذج اتفاقيات المؤسسين؟

قوالب اتفاقيات المؤسسين هي مستندات معدة مسبقًا ومصممة لمساعدة مؤسسي الشركات الناشئة على تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم وملكيتهم في شركة جديدة. تساعدك هذه القوالب على تحديد توقعات واضحة منذ البداية وتقليل مخاطر النزاعات مع نمو الشركة.

عادةً ما تغطي اتفاقية المؤسسين المجالات الرئيسية، مثل توزيع الأسهم وملكية الملكية الفكرية وعمليات صنع القرار وتسوية النزاعات. وغالبًا ما تتضمن أيضًا جدولًا زمنيًا يحدد كيفية حصول المؤسسين المشاركين على أسهمهم بمرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحدد الاتفاقية مساهمات كل مؤسس، وعمليات صنع القرار، والسرية، وحقوق الملكية الفكرية، وإجراءات تغيير الفريق.

🔍 هل تعلم؟ كشفت دراسة أجراها أستاذ كلية هارفارد للأعمال نوام واسرمان، مؤلف كتاب "معضلة المؤسس"، أن 65% من الشركات الناشئة تفشل بسبب الخلافات بين المؤسسين. يمكن أن ينقذ وجود اتفاقية مؤسسين واضحة منذ اليوم الأول شركتك من هذه المحنة!

ما الذي يجعل نموذج اتفاقية المؤسسين جيدًا؟

نظرًا لأن المؤسسين يمثلون الشركة في القرارات المهمة، فإن نموذج اتفاقية المؤسسين هو العنوان المثالي لمورد يساعد في تحديد التوقعات بوضوح منذ البداية.

فيما يلي خمس خصائص أساسية يجب البحث عنها عند اختيار نموذج اتفاقية المؤسسين:

هيكل ملكية واضح: تأكد من أن النموذج يحدد نسبة ملكية كل مؤسس مشارك، بما في ذلك أسهم المؤسس والأسهم غير المكتسبة والمصالح المكتسبة بالكامل

بنود شاملة: ابحث عن الأقسام التي تغطي حقوق الملكية الفكرية والسرية وحماية الأسرار التجارية لتأمين أصول الشركة

عمليات صنع القرار: يجب أن يحدد النموذج كيفية اتخاذ القرارات الرئيسية والقرارات اليومية، بما في ذلك الحالات التي تتطلب موافقة خطية متبادلة

التعويضات والاستحقاقات: اختر تصميمًا يحدد بوضوح شروط التعويضات والخدمات المقدمة وجدول الاستحقاقات لتجنب النزاعات المستقبلية

الصلاحية القانونية: يجب أن يتضمن النموذج بندًا يشير إلى أنه يمثل الاتفاقية الكاملة بين الأطراف، الموقعة كتابةً، وملزمة قانونًا في ولاية قضائية مختصة

قوالب اتفاقيات المؤسسين

🔍 هل تعلم؟ في السنوات الأخيرة، ازدادت النزاعات حول حقوق الملكية في الشركات بشكل كبير، خاصة في قطاع الأسهم الخاصة. أدت عوامل مثل زيادة نشاط الصفقات والمنافسة والتحديات الناشئة حول ESG و AI إلى جعل هيكل الملكية الواضح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

بالنسبة للمؤسسين المشاركين للشركات الناشئة، فإن تجنب هذه النزاعات يبدأ بوجود نموذج اتفاقية مؤسسين قوي. فيما يلي أفضل نماذج اتفاقيات المؤسسين المصممة لمساعدتك في إنشاء هيكل ملكية عادل وحماية الملكية الفكرية، منذ البداية.

1. نموذج اتفاقية شراكة ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ اتفاقية شراكة قابلة للتنفيذ قانونًا باستخدام نموذج اتفاقية الشراكة من ClickUp

يسهل نموذج اتفاقية الشراكة من ClickUp على المبتدئين تحديد المسؤوليات والمساهمات المالية. يساعدك هذا النموذج على البدء بسرعة عند تشكيل شراكة أسهم أو تحالف استراتيجي.

يحدد هذا النموذج الجاهز للاستخدام شروط الشراكة، بما في ذلك التزامات كل طرف وترتيبات تقاسم الأرباح والخسائر. كما يغطي المساهمات المالية وتسوية المنازعات واتخاذ القرارات اليومية. يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجاتك الخاصة وبناء هيكل ملكية قوي لمنظمتك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حافظ على تنظيمك من خلال تتبع المهام وتفاصيل الشراكة في مكان واحد موحد

قلل النزاعات إلى الحد الأدنى من خلال شروط واضحة لتقاسم الأرباح واتخاذ القرارات

حافظ على توافق الجميع من خلال نهج منظم للأدوار والمسؤوليات

🔑 مثالي لـ: الشركات الناشئة الجديدة والشركات الصغيرة التي تشكل شراكات أو تحالفات استراتيجية.

إليك ما يقوله مارك بوني، رئيس قسم المشاركة والابتكار التجاري في LiveBetter Community Services، عن ClickUp:

لدينا الآن فرق منفصلة حسب الوظيفة والموقع الجغرافي تعمل على مهام متزامنة. لذا، فإن فريق الشراكات وفريق الاتصالات لديهما مساحات منفصلة في ClickUp ولكنهما يتشاركان المهام، وهو أمر بالغ الأهمية لتنسيق الجهود لتحقيق نتائج المشروع.

💡نصيحة احترافية: أضف حقول مخصصة إلى مهام ClickUp لتحديد الأدوار (على سبيل المثال، "الشريك الرئيسي" و"المراجع المالي" و"جهة الاتصال القانونية") أو تصنيف المسؤوليات، مما يسهل تصفية ومراجعة من يقوم بماذا.

2. نموذج اتفاقية شراكة 50/50 من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ شراكة متوازنة في دقائق باستخدام نموذج اتفاقية الشراكة 50/50 من ClickUp

تم تصميم نموذج اتفاقية الشراكة 50/50 من ClickUp لإضفاء الطابع الرسمي على مشروعك المشترك وحماية مصالح الطرفين والحفاظ على رصيد حساب رأس المال الإيجابي. يتيح لك هذا النموذج تحديد مسؤوليات والتزامات كل شريك بسهولة.

يغطي هذا النموذج مجالات أساسية مثل عمليات صنع القرار والمساهمات المالية النسبية وحصص الملكية المحددة. يساعد في بناء ثقافة تعاونية بين جميع الشركاء مع تقليل النزاعات إلى الحد الأدنى وتعزيز الثقة المتبادلة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حافظ على تنظيمك باستخدام الحقول المخصصة لإدارة تفاصيل الشراكة

استخدم ClickUp Docs لإعداد شروط الشراكة وتخزينها بكفاءة

ضع هيكلًا واضحًا للمساهمات المالية واتخاذ القرارات

🔑 مثالي لـ: الشركاء الذين يسعون إلى إنشاء هيكل ملكية بنسبة 50/50 مع أدوار ومسؤوليات واضحة.

أنشئ المحتوى بسهولة باستخدام ClickUp Brain، مع إمكانية الوصول إلى العديد من نماذج لغة كبيرة (LLM) ضمن نفس المنصة

3. نموذج اتفاقية تشغيل شركة ClickUp 50/50 LLC

احصل على نموذج مجاني حقق التوازن بين الملكية والمسؤوليات باستخدام نموذج اتفاقية تشغيل ClickUp 50/50 LLC

قسّم الأعمال، لا الدراما. تمنح شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 50/50 كلا الشريكين سلطة متساوية، ولكن بدون اتفاق واضح، يمكن أن تتعقد الأمور بسرعة. أدخل نموذج اتفاقية تشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 50/50 من ClickUp.

يوجهك هذا النموذج خلال عملية إنشاء وثيقة ملزمة قانونًا تحدد توقعات واضحة للأعضاء وتحمي استثمارك وتحدد طرق حل النزاعات. بالإضافة إلى ذلك، يتناول النموذج قبول الأعضاء وإقالتهم، مما يضمن أن تكون شركتك مستعدة جيدًا للنمو بفضل هيكل ملكية قوي.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد تقاسم الأرباح والخسائر بشكل عادل بين الشركاء المتساوين

تصور حالة الاتفاقية بسهولة باستخدام عرض لوحة ClickUp

قم بإدارة سير العمل بكفاءة باستخدام ردود التعليقات والمهام الفرعية المتداخلة

🔑 مثالي لـ: الشركاء المتساوون الذين يشكلون شركة ذات مسؤولية محدودة ويريدون إرشادات واضحة بشأن الإدارة والملكية.

💡 نصيحة احترافية: ناقش دائمًا حقوق الملكية مسبقًا لتجنب النزاعات. في المحكمة، قد يكون إثبات ملكية الأفكار أمرًا صعبًا إذا لم يتم تحديدها بوضوح من قبل المالك أو الشخص المعني.

4. نموذج خطاب اتفاقية ClickUp

احصل على نموذج مجاني اتفاقيات عمل واضحة وموجزة باستخدام نموذج خطاب الاتفاقية من ClickUp

يسهل نموذج خطاب الاتفاقية من ClickUp إنشاء خطاب اتفاقية واضح يمكن لجميع الأطراف المعنية فهمه. ويغطي النموذج تفاصيل المشروع والتكاليف المرتبطة به والتزامات كل طرف.

بالإضافة إلى ذلك، يبسط هذا النموذج عملية الاتفاقية من خلال توفير أقسام قابلة للتخصيص للجداول الزمنية والنتائج المتوقعة والتوقيعات. يسهل التنسيق سهل الاستخدام تكييف المستند بسرعة وسهولة ليناسب أي مشروع أو شراكة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

اجعل الاتفاقيات بسيطة وسهلة المتابعة

وفر الوقت باستخدام نموذج خطاب جاهز

تتبع التقدم المحرز باستخدام ClickUp Milestones أثناء مراجعة الاتفاقية

🔑 مثالي لـ: الشركات الناشئة ورجال الأعمال الذين يحتاجون إلى اتفاقيات سريعة وواضحة للمشاريع أو الشراكات.

5. نموذج اتفاقية العمل ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد الأدوار والتوقعات بوضوح في الفريق باستخدام نموذج اتفاقية العمل من ClickUp

تساعد اتفاقيات الفريق على سير المشاريع بسلاسة من خلال تحديد التوقعات والمسؤوليات بوضوح. يوجه نموذج اتفاقية العمل ClickUp فريقك في تحديد مهمته وأدواره وقيمه المشتركة، مما يضمن أن يظل جميع العاملين معًا متوافقين ومسؤولين.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح هذا النموذج الأدوار والمسؤوليات لمساعدتك على تحسين الموارد. سيمنحك هذا صورة واضحة عن نقاط القوة وأساليب العمل ومساهمات كل عضو في الأهداف المشتركة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد مهمة فريقك وهدفه للحفاظ على حماس الجميع

تصور التقدم المحرز وقم بإجراء تعديلات سريعة باستخدام خيارات التخطيط المرنة

أنشئ المهام وحدد مواعيدها النهائية لتضمن سير المشاريع بسلاسة

🔑 مثالي لـ: الفرق في الشركات الناشئة أو الشركات في مراحلها الأولى التي تحتاج إلى اتفاقيات واضحة بشأن المسؤوليات وتطلعات الفريق.

6. نموذج اتفاقية المقاول ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على توافق شركتك والمقاولين مع نموذج اتفاقية المقاولين من ClickUp

عند التعاقد مع مقاولين خارجيين، يعد الاتفاق المفصل أمرًا أساسيًا لحماية شركتك والمقاول. يساعدك نموذج اتفاقية المقاول من ClickUp على تحديد مسؤوليات الوظيفة والمواعيد النهائية وشروط الدفع وما إلى ذلك دون عناء.

كقالب عقد جاهز للاستخدام، يغطي هذا النموذج جميع الجوانب الرئيسية للعمل الخارجي، بما في ذلك نطاق العمل والجداول الزمنية والنتائج المتوقعة، بحيث يكون الطرفان على دراية تامة بالتوقعات. كما يساعدك على تحديد شروط القيمة السوقية العادلة لمواءمة المتعاقدين مع أهداف شركتك.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع كل التفاصيل باستخدام الحقول المخصصة، مثل مربعات الاختيار، لتجنب فقدان أي عناصر

أتمتة التذكيرات والتحديثات للحفاظ على سير المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد

أرسل الاتفاقيات للتوقيع عليها مباشرة عبر تكامل البريد الإلكتروني

🔑 مثالي لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تدير عمالاً مستقلين أو متعاقدين في مشاريع حساسة من حيث الوقت.

7. نموذج إدارة المقاولين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على تنظيم عقودك وتحديثها باستخدام نموذج إدارة المقاولين من ClickUp

هل تواجه صعوبة في إدارة العقود؟ جرب نموذج إدارة المقاولين من ClickUp لتنظيم العملية بأكملها، بدءًا من صياغة العقود وتخزينها وحتى تتبع المواعيد النهائية والتجديدات.

يسهل هذا النموذج الفرعي الملائم للمبتدئين إدارة أصحاب المصلحة وتعيين تذكيرات التجديد. يعمل على تحسين عملية إدارة العقود ويحافظ على امتثال شركتك وقوة علاقاتك مع المقاولين.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع حالة العقد باستخدام علامات مخصصة مثل "مقبول" و"قيد الصياغة" و"قيد المراجعة"

استخدم عرض مخطط جانت لتصور الجداول الزمنية للعقود

نظم العقود باستخدام الجداول لتسهيل الوصول إلى السجلات

🔑 مثالي لـ: الشركات التي تتعامل مع العديد من اتفاقيات المقاولين التي تتطلب تتبعًا واضحًا وتجديدًا في الوقت المناسب.

8. نموذج خطاب إنهاء العقد من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنهِ العقود بسلاسة باستخدام نموذج خطاب إنهاء العقد من ClickUp

يسهل نموذج خطاب إنهاء العقد من ClickUp صياغة خطاب إنهاء احترافي ومباشر يحدد القرار مع معالجة أي تفاصيل ضرورية.

يساعدك نموذج الخطاب هذا على تحديد شروط الإلغاء ومعالجة مخاوف الطرفين وإدارة أي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بالإنهاء. كما يساعد على تسهيل المحادثات الصعبة ويضمن وجود سجل ورقي واضح للرجوع إليه في المستقبل.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

يقدم بنودًا قانونية جاهزة للاستخدام في أي حالة إنهاء

قائمة مرجعية مدمجة لتوضيح الالتزامات المستحقة والخطوات التالية بوضوح

تسجيل تلقائي لكل خطاب لحفظ السجلات بشكل آمن

🔑 مثالي لـ: أي شركة تحتاج إلى طريقة مباشرة ومتوافقة قانونيًا لإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء العقد.

9. نموذج اتفاقية المؤسسين من Template. Net

عند بدء عمل تجاري، قد تكون البساطة هي المفتاح.

يعد نموذج اتفاقية المؤسسين من Template.net خيارًا مثاليًا للاتفاقيات البسيطة. وهو مثالي للمؤسسين المشاركين الذين يسعون إلى إضفاء الطابع الرسمي على علاقتهم التجارية دون أن يربكهم المصطلحات القانونية.

هذا النموذج البسيط والجاهز للاستخدام هو صفحة غلاف قابلة للتعديل بالكامل تتيح لك إضافة شعارك وتفاصيل شركتك. يغطي هذا النموذج جوانب أساسية مثل نطاق العمل والتعويض والسرية والمسؤولية. وهو يسهل تحديد المسؤوليات والحقوق الأساسية لجميع المؤسسين المعنيين.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد شروط التعويض بوضوح لتجنب النزاعات المتعلقة بالدفع

تغطية الظروف غير المتوقعة من خلال بند القوة القاهرة

حدد عمليات واضحة لاتخاذ القرارات لمنع النزاعات المستقبلية

🔑 مثالي لـ: الشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تبحث عن اتفاقية مؤسسين بسيطة وصالحة قانونًا.

10. نموذج اتفاقية مؤسسي الشركات الناشئة من Template. Net

نموذج اتفاقية مؤسسي الشركات الناشئة من Template.net هو اتفاقية مؤسسين مرة أخرى، ولكن مع اختلاف بسيط: إنه نموذج. على عكس الاتفاقيات التقليدية الطويلة، فهو قصير وسريع ومباشر.

تم تصميم نموذج النموذج هذا لمعالجة التحديات الشائعة التي تواجه الشركات الناشئة من خلال حث المؤسسين على توضيح سلطة اتخاذ القرار وطرق حل النزاعات مسبقًا. يساعد ذلك في تجنب النزاعات المحتملة ويضع أساسًا قويًا لنمو الشركة الناشئة.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

بسرعة وسهولة، ما عليك سوى ملء الفراغات وستكون جاهزًا للانطلاق.

يحدد الأدوار والمسؤوليات والملكية بطريقة مباشرة

بنود سرية مدمجة لحماية الأسرار التجارية أو المعلومات السرية الأخرى

🔑 مثالي لـ: الشركات الناشئة التي تبحث عن اتفاقية بسيطة يمكن ملؤها لتنظيم الأدوار وتوزيع نسب الأسهم دون الخوض في المصطلحات القانونية الطويلة.

11. نموذج اتفاقية المؤسسين من PandaDoc

عبر PandaDoc

نموذج اتفاقية المؤسسين من PandaDoc شامل للغاية ومثالي للشركات التي تسعى إلى إضفاء الطابع الرسمي على هيكل ملكيتها ومسؤولياتها القانونية. يمكنك أيضًا إضافة صفحة غلاف مخصصة تحمل شعارك ومعلومات الاتصال الخاصة بك لإضفاء لمسة احترافية.

يغطي هذا النموذج القانوني 12 قسمًا مفصلاً، بما في ذلك بنود حول نقل الملكية والمساهمات الرأسمالية الأولية واستحقاق الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، يحدد النموذج إجراءات الاستقالة والعزل والضمانات التمثيلية بحيث يتوافق اتفاقك التجاري مع القانون.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتخصيص ملف PDF بإضافة تفاصيل شركتك

أنشئ هيكل ملكية واضح مع بنود مفصلة

حافظ على دقة المصطلحات القانونية من خلال أقسام التعديلات والتنازلات.

🔑 مثالي لـ: الشركات التي تبحث عن نموذج اتفاقية شامل وقابل للتخصيص لمعالجة مسائل الملكية والحماية القانونية وأدوار الأعضاء بالتفصيل.

12. نموذج اتفاقية توظيف المؤسسين من RazorPay

عبر RazorPay

نموذج اتفاقية توظيف المؤسس من RazorPay هو نموذج اتفاقية توظيف شامل. وهو مصمم لتقنين أدوار ومسؤوليات الموظف الجديد (المؤسس) مع حماية مصالح الشركة.

يحدد هذا النموذج واجبات المؤسس وتعويضاته وحقوقه. ويغطي بنودًا أساسية مثل السرية وعدم المنافسة والإنهاء وحقوق الملكية الفكرية والمدفوعات للجهات الخارجية وشروط متنوعة من أجل الوضوح القانوني الكامل.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد فترات الاختبار ومراحل تقييم الأداء للمؤسسين.

قم بتضمين إجراءات خروج مفصلة لحالات رحيل المؤسسين الطوعي أو غير الطوعي.

حدد التزامات المؤسس فيما يتعلق بجمع الأموال للشركة وعلاقات المستثمرين.

🔑 مثالي لـ: الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على أدوار ومسؤوليات المؤسسين.

💡 نصيحة إضافية: احرص دائمًا على تضمين بند الشهود في الاتفاقيات لضمان بقائها سارية المفعول. على سبيل المثال، حدد بوضوح المسؤول عن كل مهمة والموضوع الذي تندرج تحته.

13. نموذج اتفاقية المؤسسين من Business Setup

عبر إعداد الأعمال

هل تريد تأسيس شركة مع عدة مؤسسين؟ جرب نموذج اتفاقية المؤسسين من Business Setup لبداية قوية. فهو يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل مؤسس لضمان سلاسة العمل الجماعي.

يشمل نموذج الاتفاقية هذا جميع الجوانب، من فترات الاستحقاق وإجراءات الخروج إلى هيكل الملكية وتسوية النزاعات. إنه في الأساس حل شامل للشركات الناشئة التي تسعى إلى إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقياتها الداخلية.

إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد التزامات المؤسسين الزمنية ومتطلبات المشاركة الدنيا

بسّط عملية نقل الأسهم وحل النزاعات.

قم بتنظيم عملية الحل في حالة إغلاق الشركة

🔑 مثالي لـ: الشركات الناشئة والشركات في المراحل المبكرة التي تسعى إلى تحديد أدوار المؤسسين بوضوح وإنشاء عملية شفافة لاتخاذ القرارات.

حافظ على اتفاقياتك على المسار الصحيح مع ClickUp

يعد وجود نماذج اتفاقيات منظمة أمرًا ضروريًا لبناء علاقات عمل قوية وشفافة.

يقدم ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، مجموعة كاملة من النماذج التي تسهل إنشاء وإدارة وتتبع جميع اتفاقياتك، سواء كانت صفقة مع مقاول أو التزام مؤسس أو خطاب إنهاء.

توفر هذه النماذج الوقت وتضمن في الوقت نفسه مراعاة كل التفاصيل، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر سوء الفهم. لا تدع الوثائق تبطئك.

