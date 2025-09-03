خيارات قوالب نماذج التبرع المجانية لتبسيط جمع التبرعات

تستعيد المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) أهميتها. لكن الفوائد لا تقتصر على المؤسسات الخيرية فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل إيجابي على موظفي المنظمة.

ومع ذلك، في حين أن الشركات قد تمول القضية، فإن المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية مسؤولة عن تبسيط عملية التبرع.

وهذا يعني تمكين التبرعات الخالية من الأخطاء، وجمع معلومات دقيقة عن المتبرعين لتمكينهم، وتبسيط تتبع المدفوعات.

للمساعدة في ذلك، إليك أفضل قوالب نماذج التبرع المصممة لتبسيط إنشاء نماذج التبرع وجمع الأموال بكفاءة وإدارة المدفوعات.

ما هي نماذج نماذج التبرع؟

قوالب نماذج التبرع هي نماذج قابلة للتخصيص ومصممة مسبقًا تستخدمها المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية لجمع التبرعات ومعلومات المانحين الأساسية.

بشكل أساسي، لديهم مهمة واحدة: تبسيط عملية التبرع من خلال تسهيل إنشاء نماذج التبرع عبر الإنترنت ومشاركتها وإدارتها. وإليك كيفية تقليلهم للأعمال اليدوية:

✅ اقبل التبرعات لمرة واحدة أو التبرعات المتكررة

✅ قم بتضمين الحقول المطلوبة لمبلغ التبرع وتفاصيل الاتصال وشركاء الدفع

✅ توفير حقول اختيارية للتعليقات أو نوع التبرع أو الهدايا المقدمة تكريماً لشخص ما

✅ اسمح بالتخصيص الكامل لتتناسب مع العلامة التجارية للمنظمة وأهداف جمع التبرعات

✅ ادمج مع أنظمة الدفع الموثوقة مثل PayPal أو Stripe

أفضل قوالب نماذج التبرع في لمحة

فيما يلي جدول ملخص لأفضل نماذج نماذج التبرع، باستخدام روابط الوصول والتنزيل الصحيحة لكل نموذج:

ما الذي يجعل نموذج التبرع جيدًا؟

أوضح مستخدمو Reddit بوضوح ما تبحث عنه المنظمات غير الربحية في نماذج نماذج التبرع عبر الإنترنت. يوازن نموذج نموذج التبرع المثالي بين عملية تبرع بسيطة وتجربة سلسة وآمنة للمتبرعين.

أحد الميزات الهامة هو دعم طرق الدفع المتعددة. دعونا نلخص الميزات الأخرى التي يجب أن يتضمنها نموذج التبرع المثالي:

يتضمن الحقول الأساسية فقط لتجنب إرباك المتبرعين المحتملين بكمية كبيرة من البيانات المطلوبة

يدعم التبرعات لمرة واحدة والتبرعات المتكررة مع خيارات معروضة بوضوح

يسمح للمتبرعين بتخصيص مبلغ التبرع أو الاختيار من بين القيم المقترحة

يوفر التكامل مع شركاء الدفع الموثوق بهم مثل PayPal أو Stripe

يشرح كيف تدعم المساهمات المؤسسة الخيرية أو القضية، مما يبني الثقة

💡 نصيحة احترافية: إدارة منظمة غير ربحية تتطلب أكثر من النوايا الخيرية — يوضح استخدام ClickUp لتشغيل منظمة غير ربحية مؤثرة كيفية تبسيط العمليات، والحفاظ على التنظيم، وتركيز جهودك على ما هو أهم: مهمتك.

أفضل 15 نموذجًا لنماذج التبرع

فيما يلي 15 من أفضل النماذج المتاحة لنماذج التبرع لدعم حملات جمع التبرعات والمنظمات الخيرية.

يتضمن كل نموذج أدناه حالة الاستخدام المثالية ونوع معلومات المتبرعين التي يساعد في جمعها.

1. نموذج استمارة التبرع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استمتع بالأتمتة المدمجة والتكامل مع شركاء الدفع باستخدام نموذج نموذج التبرع من ClickUp

هل شعرت يومًا أن عملية التبرع تتطلب جهدًا أكبر مما ينبغي؟ ClickUp يتفهم ذلك.

تم تصميم نموذج نموذج التبرع من ClickUp لمساعدة المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية على قضاء وقت أقل في التعامل مع النماذج ووقت أطول في جمع التبرعات.

يمكنك بسهولة جمع معلومات المتبرعين وإدارة المدفوعات وأتمتة رسائل الشكر، كل ذلك دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

سواء كنت تنظم حملة جمع تبرعات لمرة واحدة أو تحتاج إلى دعم التبرعات المتكررة، فإن هذا النموذج القابل للتخصيص يحافظ على كل شيء منظمًا وآمنًا وبسيطًا لك وللمتبرعين.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

يجمع معلومات المتبرعين ويدير المدفوعات ويقوم بأتمتة رسائل الشكر

قابل للتخصيص بالكامل ليتناسب مع العلامة التجارية واحتياجات مؤسستك غير الربحية

يتكامل مع شركاء الدفع الموثوق بهم لتبرعات آمنة وسلسة

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية التي ترغب في تبسيط عملية تلقي التبرعات وأتمتة المتابعة وجمع معلومات المتبرعين بأمان في مكان واحد.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج إنشاء النماذج

2. نموذج التبرعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اقضِ وقتًا أقل في فرز الملفات باستخدام نموذج التبرعات من ClickUp

تُدار التبرعات عادةً عبر جداول البيانات والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، لا ينتهي الأمر أبدًا على خير، حيث تُفقد البيانات، ويُفقد المتبرعون، وتبدو عملية التبرع بأكملها فوضوية أكثر منها مفيدة.

يوفر نموذج التبرعات من ClickUp لمنظمات غير ربحية منصة مركزية لتتبع المساهمات وتنظيم معلومات المتبرعين وتحقيق أهداف جمع التبرعات بكفاءة.

من المتبرعين لمرة واحدة إلى التبرعات المتكررة، يساعدك هذا النموذج على تسجيل كل التفاصيل مع الحفاظ على التوافق مع أهداف مؤسستك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا التواصل مع شركاء الدفع، ومراقبة أداء الحملة، والوصول بسرعة إلى سجل المتبرعين — كل ذلك في مساحة عمل واحدة.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

يجمع كل التبرعات وتفاصيل المتبرعين في مكان واحد

تتبع تقدم جمع التبرعات وسجل المتبرعين في لمحة

يتكيف مع حملات التبرع لمرة واحدة والمتكررة

✨ مثالي لـ: فرق جمع التبرعات التي تحتاج إلى نظام مركزي لتتبع التبرعات لمرة واحدة والمتكررة مع رؤية كاملة للمتبرعين.

3. نموذج خطاب التبرع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أضف الاتساق والثقة والهيكلية إلى عملية التبرع الخاصة بك باستخدام نموذج خطاب التبرع من ClickUp

تتمثل الخطوة الأولى في جمع التبرعات في التواصل مع المتبرعين؛ وقد يكون ذلك صعبًا في بعض الأحيان.

الخبر السار هو أن الأمر لا يجب أن يكون كذلك! وهذا صحيح بشكل خاص عندما يكون لديك خطاب جيد الصياغة تحت تصرفك.

وهنا يأتي دور نموذج خطاب التبرع من ClickUp. يساعد هذا النموذج المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية على كتابة رسائل واضحة ومقنعة تلقى صدى لدى المتبرعين المحتملين.

بالإضافة إلى الجزء المتعلق بالكتابة، يتتبع النموذج أيضًا كل طلب تبرع ويسجل الردود ويحافظ على تنظيم معلومات المتبرعين من أجل متابعة سلسة.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

يساعدك على كتابة طلبات تبرع واضحة ومقنعة

يسجل كل تفاعل مع المتبرعين ويتتبع المتابعات

يحافظ على تنظيم جميع الاتصالات من أجل التواصل المستقبلي

✨ مثالي لـ: منسقي التوعية الذين يصوغون رسائل تبرع مقنعة مع الاحتفاظ بسجل لكل تفاعل مع المتبرعين ومتابعة التبرعات

👋🏾 احصل على المساعدة من مساعد الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في فرز مهام تتبع التبرعات الصعبة!

4. نموذج خطة جمع التبرعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على تماسك فريقك وتوجيه أموالك على المسار الصحيح باستخدام نموذج خطة جمع التبرعات من ClickUp

هل تعرف ما تحتاجه معظم حملات التبرع؟ نموذج لجمع التبرعات يحدد بشكل شامل كل مرحلة من مراحل عملية التبرع من البداية إلى النهاية.

ففي النهاية، تبدأ حملة جمع التبرعات الناجحة بخطة قوية، وهو بالضبط ما يقدمه نموذج خطة جمع التبرعات من ClickUp.

يساعد نموذج النموذج هذا المنظمات غير الربحية والمنظمات الخيرية على تحديد الأهداف ووضع الخطوط العريضة للاستراتيجيات. علاوة على ذلك، فإنه مفيد بشكل خاص لتتبع التقدم المحرز وتنسيق المهام بين الفرق

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

يحدد أهداف جمع التبرعات والاستراتيجيات والجداول الزمنية في مكان واحد

يتتبع التقدم المحرز ومسؤوليات الفريق في كل مرحلة من مراحل الحملة

يحافظ على توافق الجميع من خلال خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ

✨ مثالي لـ: مديري الحملات الذين يضعون خططًا استراتيجية لجمع التبرعات مع أهداف محددة بوضوح وجداول زمنية وتتبع التقدم المحرز

📖 اقرأ أيضًا: أدوات الذكاء الاصطناعي التي يجب تجربتها للمنظمات غير الربحية

احصل على نموذج مجاني تتبع الاتصالات والمواعيد النهائية والمتابعات باستخدام نموذج استمارة الرعاية من ClickUp

لا يقوم كل متبرع بالتبرع، فبعضهم يقوم بالرعاية، الأمر الذي يتطلب نهجًا مختلفًا.

يساعدك نموذج استمارة الرعاية من ClickUp على ربط الرعاة بحملات جمع التبرعات الخاصة بك من خلال استمارات منظمة وسهلة التعبئة تلتقط المعلومات الصحيحة عن المتبرعين.

سواء كنت تبحث عن تمويل أو معدات أو دعم عيني، يساعدك هذا النموذج المخصص على بناء علاقات مهمة وطويلة الأمد مع شركاء الأعمال والجهات الراعية في المجتمع.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

يسجل تفاصيل الرعاة وأنواع الدعم باستخدام نماذج منظمة

يتتبع الاتصالات والمواعيد النهائية والمتابعات تلقائيًا

بناء علاقات دائمة مع الشركاء التجاريين والجهات الراعية

✨ مثالي لـ: المنظمات التي تتواصل مع الرعاة من الشركات والشركاء المجتمعيين باستخدام نماذج قبول منظمة ومهنية.

📮 ClickUp Insight: حوالي 33٪ من العاملين في مجال المعرفة يرسلون رسائل إلى 1-3 أشخاص يوميًا فقط للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كان كل شيء موثقًا بالفعل وسهل العثور عليه؟ مع مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain، يمكنك تخطي عملية التبادل المتكرر للرسائل. ما عليك سوى طرح سؤالك مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك — يقوم ClickUp Brain بسحب الإجابات على الفور من مستنداتك أو الأدوات الخارجية المتصلة.

6. نموذج ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات

احصل على نموذج مجاني تأكد من نجاح كل حدث باستخدام نموذج تخطيط أحداث جمع التبرعات من ClickUp

تخيل لو كان بإمكانك تخطيط المهام وجمع معلومات المتبرعين وتتبع حملات جمع التبرعات وإدارة المدفوعات، كل ذلك في مساحة عمل مركزية واحدة. هذا ما يقدمه نموذج تخطيط فعاليات جمع التبرعات من ClickUp.

عند استضافة حدث لجمع التبرعات، يكون لديك الكثير من العناصر في أي وقت: المكان والمتطوعون والتبرعات والمواعيد النهائية.

يساعد هذا النموذج المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية على تنظيم كل شيء. بفضل الجداول الزمنية المدمجة وتوزيع المهام وتتبع الحالة، يمكن لفريقك التركيز على التأثير بدلاً من اللوجستيات.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

ينظم المهام والجداول الزمنية والميزانيات لكل حدث

تعيين المسؤوليات وتتبع الحالة في الوقت الفعلي

يجمع معلومات المتبرعين والمدفوعات وتنسيق المتطوعين في مكان واحد

✨ مثالي لـ: منظمو الفعاليات الذين يتعاملون مع المتطوعين والأماكن والميزانيات والتبرعات - كل ذلك من خلال مساحة عمل تعاونية واحدة.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: 91٪ من الموظفين يقولون إن هدف شركتهم منحهم شعورًا بالانتماء خلال الأوقات الصعبة مثل الجائحة والتغيرات الاقتصادية. اتضح أن العمل في منظمة مدفوعة برسالة هو أمر جيد للعالم وللمعنويات!

7. نموذج إجراءات التشغيل القياسية للمنظمات غير الربحية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قلل من الأعمال المتكررة، وحافظ على تقدم مهمتك باستخدام نموذج ClickUp SOP للمنظمات غير الربحية

فقط من يدير منظمة غير ربحية يفهم العدد الهائل من المهام في قائمة المهام اليومية —التواصل، والمتطوعون، والتبرعات، وكل ما بين ذلك.

يساعد نموذج إجراءات التشغيل القياسية للمنظمات غير الربحية من ClickUp في تنظيم هذه التعقيدات من خلال السماح لك بإنشاء إجراءات خطوة بخطوة لكل جزء من أجزاء مؤسستك.

أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تصور سير العمل والمستندات، على سبيل المثال، وهو أمر مفيد للغاية عند التعامل مع حملات جمع التبرعات.

يتضمن النموذج أيضًا قوائم مراجعة مفصلة وتتبع الحالة وروابط سهلة بين المهام ذات الصلة — وكلها قابلة للتخصيص بالكامل وفقًا لاحتياجاتك.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

توحيد سير العمل من خلال إجراءات خطوة بخطوة

يقلل من الأعمال المتكررة ويضمن اتساق الفريق

قوائم مراجعة قابلة للتخصيص وتتبع الحالة لكل عملية

✨ مثالي لـ: فرق العمليات التي ترغب في توحيد سير العمل وتقليل المهام المتكررة وضمان اتباع الجميع لنفس الإجراءات.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في تحديد كيفية تنظيم حملة جمع التبرعات القادمة دون إرهاق فريقك؟ تحتوي قوالب جمع التبرعات المجانية للأحداث والجمعيات الخيرية على قوالب جاهزة للاستخدام لمساعدتك على التخطيط بشكل أكثر ذكاءً والترويج بشكل أفضل وجمع المزيد من التبرعات.

8. قالب ClickUp لتخطيط الأحداث غير الربحية

احصل على نموذج مجاني هل تريد أن تبقي أهدافك في متناول اليد؟ جرب نموذج تخطيط الأحداث غير الربحية من ClickUp

تخطيط حدث غير ربحي يعني القيام بكل المهام، من منسق اللوجستيات إلى مسؤول جمع التبرعات. يجمع نموذج تخطيط الأحداث غير الربحية من ClickUp كل ذلك تحت سقف واحد، حتى لا تضطر إلى البحث عن جداول البيانات أو سلاسل الرسائل الإلكترونية.

إليك كيفية عمل هذا النموذج: يمكنك وضع جداول زمنية وتعيين المهام وتتبع الميزانيات وحتى جمع التبرعات المرتبطة بالحدث.

تم تصميم نموذج النموذج المخصص هذا لتبسيط التخطيط حتى تتمكن مؤسستك من التركيز على التأثير المجتمعي، وليس على قوائم المهام.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

رسم خرائط لجدول زمني للفعاليات والمهام والميزانيات في عرض واحد

يبسط عملية الجمع والتواصل لكل حدث

يحافظ على تنظيم التخطيط ويقلل من عبء البريد الإلكتروني الزائد

✨ مثالي لـ: فرق المنظمات غير الربحية التي تنسق فعاليات جمع التبرعات، من اللوجستيات إلى التواصل مع المتبرعين، دون الغرق في سلاسل الرسائل الإلكترونية.

💡 نصيحة احترافية: قد يكون السعي وراء الرعاة باستخدام نماذج غير منظمة ورسائل بريد إلكتروني لا نهاية لها أمرًا متعبًا. توفر لك نماذج نماذج الرعاية المجانية 12 نموذجًا جاهزًا لتبسيط التواصل وبناء الثقة وخلق المزيد وتأمين الدعم بشكل أسرع.

9. نموذج استمارة عضوية ClickUp

احصل على نموذج مجاني من النماذج المخصصة إلى سير العمل الآلي، حقق الاتساق باستخدام نموذج استمارة العضوية من ClickUp

لا ينبغي أن تكون إدارة العضويات أصعب من إدارة التبرعات — وبفضل نموذج استمارة العضوية من ClickUp، فإن الأمر ليس كذلك.

سواء كنت تبني مجتمعًا عبر الإنترنت أو تدير منظمة غير ربحية، يتيح لك هذا النموذج غير الربحي جمع تفاصيل الأعضاء بسرعة وأمان ودون تفويت أي خطوة.

يمكنك تنظيم المعلومات الأساسية وتتبع تقدم عملية التسجيل وحفظ كل شيء بشكل منظم في مكان واحد.

هذا النموذج مثالي أيضًا للفرق التي ترغب في تقليل الوقت الإداري مع ضمان حصول كل شخص يقوم بالتسجيل على تجربة سلسة ومنظمة.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

يجمع وينظم تفاصيل الأعضاء بأمان

أتمتة عملية التسجيل وتتبع حالة العضوية

تقليل وقت الإدارة بفضل سير العمل السهل والمنظم

✨ مثالي لـ: مديرو المجتمعات والمنظمات غير الربحية الذين يضمون أعضاء جدد مع الحفاظ على نظافة وأمان وتنظيم بياناتهم.

🧠 حقيقة ممتعة: ربع المستهلكين وما يقرب من نفس العدد من المستثمرين يقولون إنهم لا يتسامحون مطلقًا مع الشركات ذات الأخلاقيات المشبوهة. ما هو الدرس المستفاد من هذا؟ فعل الخير مفيد أيضًا للأعمال.

10. نموذج نموذج التبرع بالتمويل من Jotform

عبر Jotf أو m

هل تسعى إلى جمع أموال لمنظمتك غير الربحية أو مشروعك الجديد؟ يوفر نموذج نموذج التبرع بالتمويل المدعوم من Jotform طريقة سريعة لا تتطلب كتابة أي أكواد لجمع التبرعات ومعلومات المتبرعين دون الحاجة إلى إنشاء نموذج من البداية.

سواء كنت تبدأ برنامجًا مجتمعيًا أو تطلب تبرعات إضافية لمبادرة قائمة، يساعدك نموذج التبرع عبر الإنترنت هذا على تسجيل الأساسيات بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل هذا النموذج مع شركاء الدفع الرائدين ويدعم تخصيص النماذج حتى تتمكن مؤسستك من مواءمة المظهر والرسائل مع مهمتك.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

إعداد بدون كود لنماذج تبرعات سريعة وقابلة للتخصيص

يتكامل مع شركاء الدفع لتسهيل جمع الأموال

مثالي لطلبات المنح ومبادرات جمع التبرعات الجديدة

✨ مثالي لـ: الفرق التي تطلب منحًا أو تمويلًا من المانحين وتبحث عن طريقة سريعة وقابلة للتخصيص لجمع طلبات التبرع عبر الإنترنت.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تحويل المتبرعين لمرة واحدة إلى داعمين مدى الحياة؟ يساعدك مدونتنا، أفضل برامج CRM للمنظمات غير الربحية، في العثور على الأدوات المناسبة لبناء علاقات أقوى وزيادة التبرعات المتكررة.

11. نموذج نموذج التبرع بالدم من Jotform

عبر Jotform

التبرعات ليست دائمًا مالية. إذا كنت تعمل مع مستشفى أو بنك دم أو منظمة صحية غير ربحية، فإن نموذج نموذج التبرع بالدم من Jotform يجعل من السهل تسجيل المتبرعين وجمع المعلومات الهامة عنهم.

أولاً وقبل كل شيء، هذا النموذج قابل للتخصيص بالكامل، مما يتيح لك إضافة شعارك وتعديل الحقول ومطابقة علامتك التجارية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

بعد ذلك، تضمن الميزات المتوافقة مع HIPAA الحفاظ على أمان البيانات الحساسة مع تبسيط عملية التبرع من تقديم النموذج إلى المتابعة.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

يسجل المتبرعين بالدم ويجمع المعلومات الصحية الهامة

حقول قابلة للتخصيص وعلامة تجارية لأي منظمة

ميزات متوافقة مع قانون HIPAA لمعالجة البيانات بشكل آمن

✨ مثالي لـ: المستشفيات وبنوك الدم والمنظمات غير الربحية التي تركز على الصحة وتجمع معلومات آمنة عن المتبرعين بالدم تتوافق مع قانون HIPAA.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: أكثر من 170 مليون شخص مسجلون كمتبرعين بالأعضاء في الولايات المتحدة، ولكن فقط حوالي 3 من كل 1000 شخص يتوفون بطريقة تسمح بالتبرع بالأعضاء. لهذا السبب، فإن التسجيل كمتبرع يمكن أن يحدث فرقًا في إنقاذ الأرواح.

12. نموذج طلب تبرع خيري من 123FormBuilder

عبر 123FormBuilder

بالنسبة لمعظم المنظمات غير الحكومية، يعد تلقي طلبات التبرع المنتظمة نعمة حقيقية. ومع ذلك، فإن صندوق البريد الوارد غير المنظم ليس حلاً قابلاً للتطبيق.

يوفر نموذج نموذج التبرع هذا من 123FormBuilder طريقة مبسطة وبسيطة لجمع الطلبات بأمان وكفاءة — دون الحاجة إلى معرفة البرمجة أو الخلفية التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص النموذج وتضمينه في موقعك الإلكتروني والبدء في جمع معلومات مفصلة عن المتبرعين أو طلبات التمويل في غضون دقائق.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

تبسيط طلبات التبرع باستخدام نموذج بسيط عبر الإنترنت

يمكن تضمينه بسهولة في موقعك الإلكتروني للوصول السريع إلى المتبرعين

جمع معلومات المتبرعين وتنظيمها بأمان

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الحكومية التي تدير كميات كبيرة من طلبات التبرع وتحتاج إلى عملية استلام واضحة وآمنة دون متاعب تقنية.

💡 نصيحة احترافية: لم يعد هناك داعٍ لاستخدام جداول البيانات. بدلاً من ذلك، اطلع على أدوات أكثر ذكاءً لمساعدتك في تخطيط المشاريع التي تهدف إلى تحقيق أهداف معينة وتتبعها وتنفيذها بسهولة في أفضل برامج إدارة المشاريع لتحقيق النجاح للمنظمات غير الربحية!

13. نموذج إلغاء اشتراك التبرع من 123FormBuilder

عبر 123FormBuilder

قد تكون التبرعات المتكررة أمرًا مخيفًا. على الرغم من أنك قد تشعر وكأنك تنفصل عن مصرفك، فإن نموذج النموذج المخصص هذا يضمن عدم حدوث ذلك.

صُمم نموذج إلغاء الاشتراك في التبرعات للمنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية، ويوفر طريقة محترمة وآمنة للمتبرعين لإلغاء اشتراكهم في التبرعات المستمرة.

هذا النموذج قابل للتخصيص بالكامل وسهل التضمين في موقعك الإلكتروني، ويساعدك على جمع تعليقات قيّمة مع حماية المعلومات الحساسة للمتبرعين.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

يوفر طريقة سهلة ومحترمة للمتبرعين لرفض المشاركة

جمع التعليقات لتحسين تجارب المتبرعين في المستقبل

يحمي البيانات الحساسة للمتبرعين من خلال معالجة النماذج بشكل آمن

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تتعامل مع التبرعات المتكررة وتسعى إلى جعل عملية الانسحاب شفافة ومحترمة وسهلة.

14. نموذج نموذج التبرع لرعاية ودعم كبار السن من Venngage

عبر Venngage

عندما تركز مؤسستك الخيرية أو غير الربحية على رعاية كبار السن، يجب أن يعكس نموذج التبرع الخاص بك الاحترافية والثقة والسهولة.

يقدم نموذج استمارة التبرع لرعاية المسنين ودعمهم من Venngage تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام يمكنك تخصيصه بالكامل، من الألوان والأيقونات إلى العلامة التجارية والرسائل.

يعمل نموذج النموذج هذا أيضًا بشكل جيد عبر التنسيقات الرقمية ويمكن مشاركته أو تضمينه بسهولة في موقع الويب الخاص بك أو المواد المطبوعة.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

تصميم بسيط وسهل الاستخدام يبني الثقة مع المتبرعين

قابل للتخصيص بالكامل ليتناسب مع العلامة التجارية لمؤسستك الخيرية

يعمل عبر التنسيقات الرقمية والمطبوعة لسهولة المشاركة

✨ مثالي لـ: المؤسسات الخيرية التي تدعم رعاية المسنين وترغب في نموذج أنيق وسهل الاستخدام يبني ثقة المتبرعين من النقرة الأولى.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب ومراجعات مجانية لتخطيط الأحداث في Excel و ClickUp

15. نموذج نموذج التبرع للمساعدة الطبية من Venngage

عبر Venngage

غالبًا ما تتطلب حملات المساعدة الطبية اتصالات عاجلة ومؤثرة، وهذا النموذج لنموذج التبرع من Venngage يوفر ذلك بالضبط.

سواء كنت تجمع أموالًا للعلاج الطبي أو المعدات أو الإغاثة في حالات الطوارئ، فإن هذا النموذج القابل للتخصيص يجعل من السهل تسليط الضوء على قضيتك.

يحدد نموذج نموذج التبرع هذا أيضًا مبلغ التبرع المطلوب ويتكامل مع شركاء الدفع لديك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديلها بالكامل، بحيث يمكن لمؤسستك الخيرية أو غير الربحية مواءمة التصميم مع علامتك التجارية ورسالتك.

💫 لماذا ستحب هذا النموذج

يسلط الضوء على القضايا الملحة بتصميم مؤثر وقابل للتعديل

يحدد احتياجات التبرعات ويتكامل مع شركاء الدفع

يلهم العمل من أجل حملات المساعدة الطبية من أي حجم

✨ مثالي لـ: حملات المساعدة الطبية التي تحتاج إلى نموذج تبرع قابل للتخصيص وذو تأثير بصري يلهم اتخاذ إجراءات عاجلة.

اجمع التبرعات وجمع الأموال بسهولة باستخدام ClickUp

إذا سبق لك أن فقدت متبرعًا لأن نموذج التبرع الخاص بك طرح سؤالًا غير ذي صلة، فقد حان الوقت لإعادة التفكير.

في النهاية، يعمل النموذج الخاص بك كوسيط بين نية المتبرع المحتمل ومساهماته الفعلية. لذلك، تحتاج إلى أداة تسهل إدارة المتبرعين بشكل شامل.

سواء كنت تدير تبرعات متكررة أو تتعقب معلومات المتبرعين أو تخصص نموذج تبرع بالدم، يساعدك ClickUp على تبسيط كل شيء بدءًا من الاستلام وحتى التأثير. كما قال فيليب ستوري من SYZYGY:

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما.

سجل الآن في ClickUp — ستشكر نفسك في المستقبل (وستشكر جدول البيانات المزدحم).