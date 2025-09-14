أفضل 20 أداة تنظيمية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجيتك في عام 2025

حتى أكثر المهنيين تنظيماً يشعرون بالارتباك، ليس بسبب فوضى مكاتبهم، بل بسبب صناديق البريد الوارد المليئة بالرسائل، وتغير الأولويات، والعبء الذهني المستمر المتمثل في الحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح.

تم تصميم أدوات التنظيم القائمة على الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع هذا الواقع الجديد. فهي تتجاوز مجرد حفظ الملفات والجدولة لتتوقع الاحتياجات وتكيف الخطط في الوقت الفعلي وتسجل بنود العمل تلقائيًا وتظهر المعلومات المهمة قبل أن تبحث عنها.

في هذا الدليل، قمنا بجمع أكثر أدوات الإنتاجية فعالية في مجال الذكاء الاصطناعي للمكان العمل لمساعدتك على التخلص من التشويش، والحفاظ على التركيز، وإدارة عملك بوضوح ودقة.

👀 هل تعلم؟ قبل وقت طويل من ظهور الذكاء الاصطناعي، كان مفهوم المساعدين الاصطناعيين قد أسر العالم بالفعل. في عام 1921، أدخل الكاتب المسرحي التشيكي كاريل تشابك كلمة "روبوت " في مسرحيته روبوتات روسوم العالمية. كانت هذه الروبوتات عبارة عن أشخاص اصطناعيين مصممين لخدمة البشر، واسمها مشتق من الكلمة التشيكية robota، التي تعني "العمل القسري"

أدوات الذكاء الاصطناعي موجودة في كل مكان الآن، ولكن ليس كل أداة تدعي "زيادة الإنتاجية" تفهم بالفعل كيف تعمل.

إليك ما يميز تطبيق الإنتاجية الحقيقي القائم على الذكاء الاصطناعي عن أي تطبيق آخر على شاشتك الرئيسية:

الذكاء السياقي: اختر أدوات لا تقوم بتخزين المعلومات فحسب، بل تفهمها أيضًا — من خلال وضع علامات على المحتوى وتلخيصه وتنظيمه استنادًا إلى نشاطك في الوقت الفعلي باستخدام معالجة اللغة الطبيعية

التكاملات الأصلية: ابحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتصل بسلاسة مع مجموعتك الحالية —التقويمات، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، والمستندات، ولوحات المهام— وتتواصل بسهولة بينها

الأتمتة الذكية: اختر التطبيقات التي تتوقع احتياجاتك، وتقوم بأتمتة المتابعة، وتجميع المهام، وتقليل القرارات اليدوية إلى الحد الأدنى

سير عمل مخصص: أعط الأولوية للمرونة. أدوات الذكاء الاصطناعي الرائعة تتكيف مع سير عملك الفريد ومجموعة التقنيات التي تستخدمها، وليس العكس

التعاون في الوقت الفعلي: استخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحافظ على تماسك فريقك من خلال التحديثات التلقائية، مما يلغي الحاجة إلى رسائل أخرى من نوع "ما هو الوضع؟"

خلاصة القول؟ إذا لم يخفف ذلك من عبءك المعرفي، فهو مجرد ضجيج. الأدوات المتقدمة القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي المذكورة أدناه لا تقتصر على إدارة المهام فحسب، بل إنها تزيد من التركيز، وتقضي على الفوضى، وتوفر الوقت من خلال أتمتة المهام الروتينية، وتساعدك على البقاء متقدمًا بخطوتين.

🧠 حقيقة ممتعة: في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، دخل آرثر صموئيل التاريخ بابتكاره برنامج كمبيوتر يمكنه لعب لعبة الداما — والأكثر إثارة للإعجاب أنه يمكنه التعلم والتحسن بمرور الوقت. على عكس البرامج التقليدية التي تتبع قواعد ثابتة، تحسن لاعب الداما الذي ابتكره صموئيل من خلال اللعب ضد نفسه وتذكر الحركات التي أدت إلى الفوز أو الخسارة. كان هذا أحد أول عروض التعلم الآلي، حيث يمكن للكمبيوتر تكييف استراتيجياته وتطويرها بناءً على الخبرة.

سواء كنت تدير اجتماعات، أو تخطط لأعمال مهمة، أو تحاول تتبع عشرات التطبيقات، فإن أدوات التنظيم القائمة على الذكاء الاصطناعي هذه، والتي يسهل الوصول إليها، تبسط يومك وتعزز إنتاجية فريقك.

فيما يلي نظرة سريعة على أفضل الخيارات لنشر وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك في حالات استخدام مختلفة.

أداة الأفضل لـ ميزة بارزة الأسعار (شهريًا) ClickUp إدارة المشاريع باستخدام المهام والأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي يجمع بين إدارة المهام والوثائق والأهداف مع الذكاء الاصطناعي مجاني، مدفوع من 7 دولارات/مستخدم + 7 دولارات للذكاء الاصطناعي Notion AI إدارة معرفة مرنة ومحتوى إبداعي الكتابة بالذكاء الاصطناعي في مساحة العمل والتوسع في الوقت الفعلي مجاني، مدفوع من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم Asana تخطيط مهام منظم بوضوح مدعوم بالذكاء الاصطناعي تقوم تلقائيًا بتحديد أولويات العمل وتقترح الخطوات التالية مجاني، مدفوع من 10.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم Trello المفكرون البصريون الذين يحبون اللوحات، وليس جداول البيانات أتمتة إجراءات البطاقات بناءً على السلوك مجاني، مدفوع من 6 دولارات/مستخدم Motion المحترفون الذين يعتمدون على التقويم ويريدون أن يتم التخطيط ليومهم تلقائيًا جدولة المهام تلقائيًا وبشكل ديناميكي ابتداءً من 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم استرجع الذكاء الاصطناعي حماية وقت التركيز وأتمتة الجدولة مزامنة العادات والاجتماعات وإعادة جدولة المهام الذكية مجاني، مدفوع من 10 دولارات/مستخدم ميم تسجيل الأفكار والمعرفة الشخصية بسهولة يربط ويسترجع الملاحظات تلقائيًا حسب السياق مجاني (تجريبي)، السعر سيُعلن لاحقًا Todoist AI إنتاجية يومية مع تحديد الأولويات بذكاء تحديد أولويات المهام بذكاء بناءً على السلوك مجاني، مدفوع من 5 دولارات/مستخدم Akiflow تحكم في فوضى المهام عبر أدوات وتقويمات متعددة تركيز تسجيل المهام وحجز الوقت ابتداءً من 34 دولارًا أمريكيًا للمستخدم BeforeSunset AI تخطيط مدروس وتتبع الوقت في مكان واحد تخطيط يومي سلس مدعوم بالذكاء الاصطناعي ابتداءً من 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم Otter. ai تحويل الاجتماعات إلى نصوص قابلة للبحث نسخ محاضر الاجتماعات في الوقت الفعلي مع ملخص بالذكاء الاصطناعي مجاني، مدفوع من 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم Fireflies. ai تسجيل محادثات الفريق وتلخيصها نصوص AI مع رؤى قابلة للبحث مجاني، مدفوع من 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم Avoma رؤى حول الاجتماعات ومعلومات حول المحادثات بمساعدة الذكاء الاصطناعي تحليل الأعطال في الاجتماعات باستخدام التحليلات والتدريب ابتداءً من 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم Grammarly الكتابة بوضوح وثقة اقتراحات تراعي النبرة وقدرات إعادة الكتابة مجاني، مدفوع من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم Perplexity Labs بحث سريع مدعوم بالذكاء الاصطناعي واسترجاع المعرفة ملخصات بحثية مدعومة بالاقتباسات مجاني، Pro مقابل 20 دولارًا شهريًا Qodo سلامة الكود والتطوير التعاوني طلبات السحب والاختبارات ومراجعات الكود التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مجاني، مدفوع من 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم المؤشر الترميز والوثائق الفنية بمساعدة الذكاء الاصطناعي إنشاء كود مضمن ودعم متوافق مع مستودعات البرامج مجاني، مدفوع من 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم Document360 قواعد معرفية منظمة وتنظيف محتوى الذكاء الاصطناعي وضع العلامات وبناء المعرفة بمساعدة الذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة Miro التعاون البصري والعصف الذهني تجمع الذكاء الاصطناعي وتهيكل مدخلات العصف الذهني مجاني، مدفوع من 8 دولارات/مستخدم Zapier ربط الأدوات وأتمتة سير العمل إنشاء Zap باللغة الطبيعية عبر أكثر من 6000 أداة مجاني، مدفوع من 29.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

من المساعدين الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي والذين يقومون بجدولة اجتماعاتك إلى الأدوات التي تلخص مستندات كاملة في ثوانٍ معدودة، أصبح مجال الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي الآن أكثر قوة وشخصية من أي وقت مضى

فيما يلي، قمنا باختيار أدوات تعيد تعريف معنى التنظيم. تضفي كل أداة طابعها الخاص من الذكاء على العمل، فبعضها يعمل على أتمتة التقويم الخاص بك، والبعض الآخر يحول الملاحظات إلى خطط عمل، وبعضها مصمم ليعمل كعقل إضافي لفريقك.

لنبدأ بمنصة تقوم بكل ما سبق، وأكثر من ذلك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع باستخدام المهام والأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

جرب ClickUp مجانًا بسّط إدارة المهام، وحقق تفاعلات أكثر ذكاءً، وتعمق أكثر في أنماط العملاء باستخدام ClickUp

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، لطالما كان مساحة العمل المفضلة للفرق التي تريد كل شيء — المهام والمستندات ولوحات المعلومات والأهداف — في مكان واحد.

ولكن مع إضافة ClickUp Brain، تطورت من أداة تنظيم إلى محرك ذكي يتكيف مع سير عملك ويتطور مع احتياجاتك.

تحكم في مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain Max — استخدم صوتك لإنشاء المهام وتلخيصها وإدارتها دون استخدام يديك

تطورت ClickUp بسرعة لتصبح منصة إنتاجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول، وهي أكثر تنوعًا من أي وقت مضى:

ClickUp Brain هو المساعد الذكي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك، حيث يساعدك على إنشاء المهام على الفور من اللغة الطبيعية، وتلخيص المشاريع، وتقديم اقتراحات ذكية لسير العمل.

ClickUp Brain Max، أحدث إضافة، هو إصدار من Brain يعمل على سطح المكتب ويحول الكلام إلى نص. مع Brain Max، يمكنك استخدام الأوامر الصوتية لإملاء المهام وطلب الملخصات والتفاعل مع ClickUp بدون استخدام اليدين — وهو مثالي للمهام المتعددة أو سهولة الوصول.

يمكنك الآن الاختيار من بين نماذج لغوية كبيرة (LLMs) مختلفة داخل Brain، مثل GPT-4 أو Claude، لتخصيص استجابات الذكاء الاصطناعي وفقًا لاحتياجاتك، سواء كنت تريد مخرجات أكثر إبداعًا أو تقنية أو تركز على الخصوصية.

أصبحت وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر قوة وقابلية للتخصيص. يمكن لهؤلاء الوكلاء أتمتة العمليات متعددة الخطوات، وتصعيد العوائق، وتعيين المهام، والتواصل مع أعضاء الفريق بناءً على المحفزات في الوقت الفعلي وقواعد المنظمة. يمكنك نشر وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين للأعمال الإدارية المتكررة، ومتابعة المبيعات، أو العصف الذهني الإبداعي، مما يحرر فريقك من المهام المتكررة.

قم بتنظيم مشاريعك وتخطيطها وتنفيذها بسلاسة باستخدام ClickUp Brain

لنفترض أنك تبدأ أسبوعك بقائمة مختلطة من الأفكار وملاحظات الاجتماعات والمهام غير المحددة. هنا يأتي دور ClickUp Brain لمساعدتك، حيث يقترح مهام فرعية ويحسن وصف المهام وينظم الأولويات باستخدام السياق في الوقت الفعلي. في غضون دقائق، تعكس مساحة العمل الخاصة بك ما عليك القيام به وكيفية إنجازه.

اعتبر ClickUp بمثابة عقلك الثاني. فهو يدعم إدارة المعرفة من خلال مساعدتك في الوصول إلى المعلومات بشكل بديهي. يمكنك استخلاص الأفكار من ملاحظات المشاريع السابقة، أو ربط المستندات ذات الصلة تلقائيًا، أو حتى تحويل جلسات العصف الذهني المخصصة إلى إجراءات تشغيلية قياسية في غضون دقائق، مما يحافظ على المعرفة المؤسسية حية وقابلة للبحث.

أثناء تعاونك مع زملائك في الفريق، يصبح ClickUp مرشدك المعرفي. اسأل: "أين أحدث عرض تقديمي؟" سيحضر ClickUp Brain الإجابة، حتى لو كانت مخبأة في تعليق على مستند من الشهر الماضي. يمكنه تلخيص المناقشات الطويلة حول المشروع أو تحويل الملاحظات الأولية إلى إجراءات تشغيلية قياسية مصقولة.

قم بتعيين المحفزات، وسيقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp بالقيام بالعمل نيابة عنك

تخيل أنك غارق في الأعمال الإدارية المتكررة — تحديثات الحالة والمتابعات وتسليم المهام. يتولى وكلاء ClickUp AI المهمة بهدوء. فهم يستجيبون للمحفزات، ويصعدون العوائق، ويوزعون المهام بناءً على قواعد محددة مسبقًا باستخدام ClickUp Automations. بدلاً من الإدارة التفصيلية، يمكنك تحديد الشروط، وهم يقومون بالباقي.

أتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp Automations

مع نمو مشروعك، تزداد الحاجة إلى الرؤية. بدلاً من إنشاء التقارير يدويًا، ما عليك سوى أن تسأل: "كيف نتابع أهداف الربع الثاني؟" تستجيب لوحات معلومات ClickUp بتصورات ذكية، يتم إنشاؤها تلقائيًا من بيانات المهام الحية. لا تحصل على أرقام فحسب، بل تحصل على سرد.

استخدم لوحات معلومات ClickUp للحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول أداء فريقك

وفي الخلفية، يعمل ClickUp Brain على التعلم المستمر. فهو يحدد المخاطر، ويسلط الضوء على انخفاض الأداء، ويكتشف الأعمال الزائدة عن الحاجة قبل أن تتفاقم. لا تقتصر رؤى ClickUp على تلخيص ما يحدث فحسب، بل إنها تكتشف ما هو مفقود.

سواء كنت تدير سباقات المنتجات، أو تقوم بتوسيع نطاق شركة ناشئة، أو تقود حملات متعددة الوظائف، فإن ClickUp هو المكان الذي تلتقي فيه التنظيم الذكي والتنفيذ السهل - بشكل أصلي، وفي كل مستوى من مستويات سير عملك.

أفضل ميزات ClickUp

استخدم مطالبات الذكاء الاصطناعي في قوالب المهام لتوجيه إنشاء المهام بشكل متسق عبر الفرق

أعد كتابة إجراءات التشغيل القياسية أو ملاحظات الاجتماعات أو التحديثات باللهجة المطلوبة باستخدام ClickUp Brain

لخص سلاسل التعليقات الطويلة لمساعدة المستخدمين على متابعة الأحداث بسرعة

تتبع تقدم OKR باستخدام الرؤى التي يولدها الذكاء الاصطناعي وتحليل الأداء

حدد العقبات والمهام المكررة واختلالات توازن عبء العمل عبر القوائم

قيود ClickUp

ميزات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط في الخطط المدفوعة

تتطلب بعض التخصيصات وقتًا للإعداد للمستخدمين غير التقنيين

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أستخدم ClickUp منذ بداياته، وكان من الرائع مشاهدة تطوره ليصبح أداة شاملة لتعزيز الإنتاجية. إن الإصدار المستمر للميزات والتحديثات الجديدة يظهر التزام الفريق بتحسين تجربة المستخدم. إحدى الإضافات البارزة هي أداة الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain. لقد غيرت طريقة إدارتي للمهام والمشاريع من خلال أتمتة العمليات الروتينية وتقديم اقتراحات ذكية، مما وفر لي الكثير من الوقت والجهد.

📮 ClickUp Insight: 12% فقط من الأشخاص يستخدمون دفاتر يومية مادية لتتبع أهدافهم، و38% منهم لا يتتبعون أهدافهم، وهو رقم مثير للدهشة. ولكن ماذا لو كان بإمكانك تتبع أهدافك بدقة وسهولة أكبر؟ ادخل إلى ClickUp، حيث تلتقي بنية المخطط مع قوة الأتمتة. من تحديد المهام والمواعيد النهائية إلى تتبع التقدم باستخدام لوحات المعلومات المرئية، يساعدك ClickUp على البقاء منظمًا ومركّزًا. بفضل التذكيرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل الآلي، لن تفوتك أي مرحلة مهمة مرة أخرى. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بزيادة الإنتاجية بمقدار الضعف.

💡 نصيحة احترافية: هل تغرق في ملاحظات المكالمات؟ دع ClickUp AI يقوم بإنشاء ملخصات فورية لاجتماعات المبيعات الخاصة بك مباشرة في قسم تعليقات المهام. استخدم مطالبات مثل "تلخيص الاعتراضات الرئيسية والخطوات التالية" أو "تسليط الضوء على إشارات الشراء" لإنشاء عناصر العمل تلقائيًا. أضف الملخص إلى مهمة CRM الخاصة بك حتى يتمكن عضو الفريق التالي الذي يتولى المهمة من الحصول على السياق الكامل. هذا يقلل وقت التسليم إلى النصف ويحسن المتابعة. إنه مثل تمرير العصا، ولكن بشكل أكثر سلاسة وسرعة وذكاء.

2. Notion AI (الأفضل لإدارة المعرفة المرنة وتنظيم المحتوى الإبداعي)

عبر Notion AI

هل تمنيت يومًا أن تتمكن ملاحظاتك من الرد عليك وتساعدك في فهم الفوضى التي تعيشها؟ Notion AI يقترب كثيرًا من تحقيق ذلك.

Notion AI هو شريك تفكير ديناميكي مصمم للمهنيين الذين يديرون سير عمل مليء بالأفكار ويولي الأولوية للوثائق. يعزز الإنتاجية مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك من خلال توسيع الخطوط العريضة، وإعادة صياغة الأقسام الصعبة، وتكييف النبرة أثناء الكتابة.

أصبح Notion AI الآن "شريكًا فكريًا" حقيقيًا. فهو يلخص ويترجم ويطرح الأفكار مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، كما أن البحث السياقي الخاص به يعرض تلقائيًا الملاحظات والمستندات ذات الصلة. تتضمن التحديثات الأخيرة تحسينات في التكامل مع الأدوات الخارجية، مما يجعل إدارة المعرفة سلسة. يتكيف الذكاء الاصطناعي في Notion مع سير عملك، مما يساعدك على تنظيم المحتوى وإنشائه بشكل أسرع.

تتجاوز قوتها مجرد الكتابة. يمكن لـ Notion AI إبراز النقاط الرئيسية من ملاحظات الاجتماعات الطويلة، وتلخيص الصفحات التي تحتوي على الكثير من الأبحاث، وإبراز الأفكار من خلال المستندات المرتبطة. وهذا مفيد بشكل خاص عند العمل عبر مصادر محتوى متعددة والحاجة إلى الوضوح دون النقر على كل قاعدة بيانات متداخلة.

أفضل ميزات Notion AI

اضبط نبرة وهيكل المحتوى الحالي ليتوافق مع إرشادات العلامة التجارية

استخرج الروابط عبر الصفحات واستعرضها باستخدام إشارات البحث الذكية

قم بتبادل الأفكار حول المفاهيم الجديدة، وأعد صياغة المسودات الأولية، أو حدد الخطوط العريضة للصفحات على الفور

قيود الذكاء الاصطناعي في Notion

ترتبط قدرات الذكاء الاصطناعي في الغالب بالنصوص، وليس بالمهام أو سير العمل

ميزات أتمتة محدودة مقارنة بأدوات المشاريع التقليدية

أسعار Notion AI

مجانًا

بالإضافة إلى : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

Notion AI: مضمنة في خطة الأعمال، ومتاحة كإضافة في الخطط الأخرى

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 6700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

تقول إحدى المراجعات على Capterra:

أنا أحب Notion. أستخدم هذا المنتج منذ أكثر من 5 سنوات وأحاول تقديمه إلى جميع الشركات التي عملت بها. إن ما حققوه من تسريع العملية مع إضافة الكثير من الميزات إلى مجموعة الميزات الغنية بالفعل كان أمراً خارقاً (فكر في Notion AI، وتجديد الصيغ، والتخطيطات والنماذج).

3. Asana (الأفضل لتخطيط المهام المنظم بوضوح مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Asana

حتى قائمة المهام الخاصة بك تستحق مساعدًا شخصيًا، و Asana AI جاهزة لمساعدتك.

بفضل تجميع المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحديد الأولويات التنبؤي، تساعدك Asana على تنظيم عبء العمل قبل أن تتفاقم الأمور. لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تحديد مواعيد الاستحقاق فحسب، بل إنه يحلل مدى إلحاحية المهام وترابطها وعبء العمل على أعضاء الفريق لتوجيهك إلى ما يجب أن تركز عليه بعد ذلك.

يعمل الذكاء الاصطناعي في Asana الآن على تخصيص المهام الذكية، وتحديد الأولويات تلقائيًا، وتتبع الأهداف في الوقت الفعلي. تشمل الميزات الجديدة توقعات مخاطر المشروع المدعومة بالذكاء الاصطناعي واقتراحات التخفيف. يقلل الذكاء الاصطناعي في Asana من التخطيط اليدوي، ويحافظ على تماسك الفرق، ويضمن التركيز دائمًا على الأهداف.

أثناء تخطيط المشروع، يساعد الذكاء الاصطناعي في Asana في تقسيم الأهداف إلى خطوات قابلة للتنفيذ مع الكشف المبكر عن العوائق المحتملة. يعيد كتابة أوصاف المهام لزيادة الوضوح، ويحدد الأعمال المكررة، ويسلط الضوء على المواعيد النهائية التي لم يتم الوفاء بها — كل ذلك دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة. تحصل على خارطة طريق ذاتية الضبط في الوقت الفعلي تظل دقيقة حتى مع تغير الظروف.

أفضل ميزات Asana

اكتشف العقبات واحصل على تنبيهات قبل فوات المواعيد النهائية

قسّم الأهداف إلى مهام فرعية باستخدام اقتراحات التخطيط الذكية

احصل على متابعات والخطوات التالية بناءً على الأنشطة الحديثة

قيود Asana

ميزات الذكاء الاصطناعي مقتصرة على الخطط المميزة

قد يتطلب إدخال يدوي لتحسين اقتراحات المهام

أسعار Asana

شخصي: مجاني

المبتدئ: 13.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 11,900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

توفر لي Asana هيكلًا واضحًا لتقسيم المبادرات الكبيرة إلى مهام صغيرة يمكن تتبعها. كما تساعد في تقليل الحاجة إلى التحديثات الزائدة أو اجتماعات تحديث الحالة، نظرًا لأن كل شيء موثق بشكل شفاف. بشكل عام، فقد قللت بشكل كبير من سوء الفهم، وساعدتنا على الالتزام بالمواعيد النهائية بشكل أكثر اتساقًا، وجعلت خط أنابيب التصميم لدينا أكثر سلاسة.

4. Trello (الأفضل للمفكرين البصريين الذين يحبون اللوحات، وليس جداول البيانات)

عبر Trello

الملاحظات اللاصقة رائعة — إلى أن يصبح لديك 200 منها ولا تعرف أيها يعني ماذا. يساعدك Trello على تحويل هذا الفوضى إلى وضوح.

يسهل نظام البطاقات واللوحات الشهير من Trello بالفعل تصور المهام وسير العمل وتقدم المشروع. ولكن الآن، مع أتمتة Butler والتحديثات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يساعد Trello الفرق على البقاء في الصدارة.

تعمل أتمتة Trello المدعومة بالذكاء الاصطناعي الآن على فرز البطاقات وإرسال تذكيرات بالمواعيد النهائية واقتراح تحسينات لسير العمل بناءً على سلوك الفريق. تعمل القدرات الموسعة لـ Butler AI على أتمتة الإجراءات المتكررة للوحة، مما يجعل إدارة المشاريع سهلة للمفكرين البصريين.

بدلاً من نقل البطاقات يدويًا أو تعيين التذكيرات، يتنبأ الذكاء الاصطناعي بخطوتك التالية — حيث يقوم بأتمتة الإجراءات مثل تعيين أعضاء الفريق، وتحديد مواعيد الاستحقاق، أو إنشاء قوائم مراجعة بناءً على أنماط الاستخدام الخاصة بك.

سواء كنت تدير خطة عمل لمنتج ما، أو تخطط لمحتوى، أو حتى تنظم حفل زفاف، يوفر Trello AI مزيدًا من التنظيم دون الحاجة إلى المزيد من النقرات. يتعلم المهام المتكررة، وأعضاء الفريق المسؤولين عن كل مهمة، وكيف تسير مشاريعك عادةً، ثم يطبق هذا المنطق على اللوحات المستقبلية.

أفضل ميزات Trello

أتمتة الإجراءات الروتينية باستخدام قواعد ومحفزات Butler المعززة بالذكاء الاصطناعي

احصل على سير عمل مخصص بناءً على هياكل المشاريع السابقة

قم بالمزامنة عبر الأجهزة باستخدام الإشعارات الذكية للحفاظ على الزخم

قيود Trello

وظائف الذكاء الاصطناعي محدودة خارج قواعد الأتمتة

الأكثر ملاءمة لسير العمل البسيط؛ أقل فعالية لاحتياجات المشاريع المعقدة

أسعار Trello

مجاني

قياسي : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Trello

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trello؟

تقول مراجعة G2:

بعد خمس سنوات من الاستخدام، لا يزال Trello أحد أكثر أدوات إدارة المشاريع سهولة في الاستخدام وبديهية من الناحية البصرية التي عملت بها. يجعل نمط لوحة Kanban الذي يعمل بالسحب والإفلات من السهل تنظيم المهام وسير العمل، سواء للمشاريع الفردية أو التعاون الجماعي. كما أقدر كيف تم تحسينه باستمرار بميزات مثل القوالب وعروض التقويم والتعزيزات التي تتكيف مع سير العمل البسيط والمعقد على حد سواء.

5. Motion (الأفضل للمحترفين الذين يعتمدون على التقويم ويرغبون في تنظيم يومهم بأنفسهم)

عبر Motion

أصبح تقويمك أكثر ذكاءً، ولا يحتاج إلى استراحات لتناول القهوة.

صُمم Motion للمهنيين المشغولين الذين يغرقون في المهام المتتالية والاجتماعات والأولويات المتغيرة، حيث يعيد ترتيب يومك تلقائيًا بناءً على المواعيد النهائية ونوافذ التركيز والمقاطعات غير المتوقعة. يقوم باستخراج مهامك من مصادر متعددة ودمجها في تقويمك مثل خبير Tetris في الذكاء الاصطناعي، دون أن تحرك ساكنًا.

يعمل الجدولة التلقائية بالذكاء الاصطناعي من Motion الآن على تحسين وقت التركيز وإعادة جدولة المهام تلقائيًا مع تغير الأولويات. يضمن التخطيط اليومي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وحل النزاعات الذكي تكييف التقويم الخاص بك في الوقت الفعلي.

لنفترض أنك تعمل على إعداد عرض، وتستعد لمكالمة مع عميل، وتقوم بثلاث اجتماعات داخلية. يقوم Motion بتقسيم كل مهمة إلى أجزاء، وموازنتها على مدار ساعات العمل المتاحة، وإعادة جدولتها ديناميكيًا عند حدوث تعارضات. وهو مفيد بشكل خاص عندما تحدث مفاجآت غير متوقعة في منتصف النهار (أو في فريقك).

أفضل ميزات Motion

احصل على مدير مهام وتقويم ومخطط مشاريع في واجهة ذكاء اصطناعي واحدة

استخدم توصيات وقت التركيز لحماية العمل المكثف

تلقي تنبيهات ذكية عندما تبدأ الاجتماعات أو المواعيد النهائية في التداخل

قيود الحركة

قد تحتاج اقتراحات الذكاء الاصطناعي إلى تحسين بناءً على التفضيلات الشخصية

أقل ملاءمة لسير العمل الإبداعي غير المنظم

أسعار Motion

AI Workplace: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

AI Employees Starter: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

AI Employees Light: 148 دولارًا شهريًا

معيار موظفي الذكاء الاصطناعي: 446 دولارًا شهريًا

AI Employees Plus: 894 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات الحركة والمراجعات

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Motion؟

تعليق أحد المستخدمين على G2:

أحب ميزة ملء الوقت بالذكاء الاصطناعي. إذا احتجت إلى إلغاء اجتماع أو كان لدي بعض الوقت الفراغ، فإنها تملأ وقتي بالمشاريع/المهام التي يجب إنجازها. من السهل نسبيًا تطبيقها على فريقك وجعل الجميع يستخدمونها وربط تقاويمكم. نستخدمها يوميًا، وحتى عند الاتصال بالدعم الفني لحل مشكلة تتعلق بالتحول من خطة الفريق إلى الخطة الفردية، تعاملوا معها دون أي مشاكل أو صعوبات. أوصي بها.

6. Reclaim AI (الأفضل لحماية وقت التركيز وأتمتة الجدولة الذكية)

عبر Reclaim AI

لا يحتاج تقويم Google الخاص بك إلى المزيد من الترميز اللوني، بل يحتاج إلى عقل.

تحول Reclaim AI الجدولة التفاعلية إلى إدارة استباقية للوقت من خلال الدفاع تلقائيًا عن أهم أصولك: التركيز. سواء كنت تتنقل بين الاجتماعات أو العمل المكثف أو العادات أو المهام الشخصية، فإن Reclaim تخصص الوقت بذكاء، وتغير الأمور مع تغير يومك — دون الحاجة إلى سحب أي حدث يدويًا.

يستخدم مساعد الجدولة المتقدم من Reclaim AI الذكاء الاصطناعي لحماية وقت التركيز وتحسين ترتيب الاجتماعات. تشمل الميزات الجديدة تتبع العادات المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعديلات التقويم الديناميكية، مما يجعله مدير تقويم استباقي.

هل تريد الجري ثلاث مرات في الأسبوع أو الاستعداد دائمًا قبل اجتماع 1:1؟ ما عليك سوى تعيين قاعدة، وسيقوم Reclaim بدمج الوقت في جدولك الزمني بدقة متناهية. وهذا يجعله أداة لا غنى عنها للفرق التي تعمل عن بُعد والمستقلين والمهنيين الذين يضطلعون بمهام متعددة والذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد مساحة فارغة في التقويم، بل يحتاجون إلى هيكل ذكي. مع Reclaim، سيصبح تقويمك أخيرًا مفيدًا لك.

استرجع أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

قم بالمزامنة عبر تقاويم متعددة للحصول على رؤية سلسة

حدد أولويات العمل بناءً على المواعيد النهائية وحجم الاجتماعات والقواعد المخصصة

حافظ على وقت التركيز باستخدام حل النزاعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

توقع توفر الفريق من خلال رؤى التقويم المشترك الديناميكي

تجاوز حدود الذكاء الاصطناعي

مخصص لمستخدمي تقويم Google فقط

يفتقر إلى ميزات متقدمة لإدارة المشاريع أو المهام

استرجع أسعار الذكاء الاصطناعي

Lite : مجاني إلى الأبد

المبتدئ : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

استرجع تقييمات وتصنيفات الذكاء الاصطناعي

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. Mem (الأفضل لتسجيل الأفكار بسهولة وتنظيم المعرفة الشخصية)

تطلب منك بعض التطبيقات تنظيم أفكارك. أما Mem فيكتفي بالاستماع والتذكر.

Mem هو نظام تدوين ملاحظات شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلتقط الأفكار فور ظهورها، ويربطها تلقائيًا، ويجعلها قابلة للبحث دون الحاجة إلى مجلدات أو علامات أو جهد ذهني. وهو مصمم للأشخاص الذين يفكرون بصوت عالٍ ويتحركون بسرعة ولا يملكون الوقت لتقرير مكان تدوين الملاحظات.

يربط الذكاء الاصطناعي في Mem الملاحظات، ويقدم تذكيرات سياقية، ويتيح البحث باللغة الطبيعية. تقترح أحدث فكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ملاحظات سابقة ذات صلة بناءً على عملك الحالي، مما يخلق "شبكة حية" من الأفكار.

ابدأ الكتابة أو التحدث في Mem، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بالتقاط السياق، سواء كان تحديثًا لمشروع أو ملخصًا لاجتماع أو فكرة خطر ببالك في وقت متأخر من الليل. يربط Mem أفكارك بالملاحظات ذات الصلة، ويقترح الأشخاص أو الجداول الزمنية ذات الصلة، وحتى يحثك على إعادة النظر في الأفكار القديمة التي تتطابق مع عملك الحالي. بدلاً من دفاتر الملاحظات الثابتة، ينشئ Mem شبكة حية لكل ما قمت بتسجيله.

أفضل ميزات Mem

سجل الملاحظات على الفور بالصوت أو النص، دون الحاجة إلى بنية مجلدات

اربط تلقائيًا الأفكار والمشاريع والملاحظات السابقة ذات الصلة باستخدام الذكاء الاصطناعي السياقي

استرجع المعلومات السابقة باستخدام البحث باللغة الطبيعية والفلاتر الذكية

اعرض التذكيرات أو الاتصالات في الوقت المناسب من سجل ملاحظاتك

قم بالمزامنة مع التقويم وجهات الاتصال لإثراء الملاحظات بسياق الاجتماعات

حدود الذاكرة

أقل تنظيماً من تطبيقات تدوين الملاحظات التقليدية

قد يبدو بسيطًا جدًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أنظمة تنظيم رسمية

أسعار الذاكرة

مجاني خلال مرحلتي ألفا وبيتا

سيتم الإعلان عن الأسعار عند الإصدار الكامل

تقييمات وتصنيفات Mem

G2 : لا توجد مراجعة متاحة

Capterra: لا توجد مراجعة متاحة

8. Todoist AI Assistant (الأفضل للإنتاجية اليومية مع تحديد الأولويات بذكاء)

عبر Todoist

لقد ارتقت قائمة مهامك من مجرد مخطط ورقي إلى شريك في الإنتاجية.

يساعد مساعد Todoist AI في اتخاذ القرارات من خلال مساعدتك على توضيح ما يجب القيام به بعد ذلك دون إرهاق. سواء كنت تدير مهام شخصية أو مشاريع جانبية أو جدول عمل مزدحم، فإن هذه الميزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحدد أولويات المهام بذكاء بناءً على تواريخ الاستحقاق والطابع العاجل والسياق.

يوفر الذكاء الاصطناعي في Todoist الآن جدولة ذكية واقتراحات للأولويات واكتشاف العادات. تشمل الميزات الجديدة أتمتة المهام المتكررة ورؤى مخصصة حول الإنتاجية، مما يجعله شريكًا لطيفًا ولكنه قويًا في مجال الإنتاجية.

يقترح Todoist AI الجدولة المثلى، ويكتشف الأنماط المتكررة، وحتى يذكرك بمتابعة العناصر المنسية أثناء إضافة المهام. يتكيف مع طريقة عملك، ويقدم أتمتة سلسة بدلاً من هيكل صارم. إنه مثالي للمستخدمين الفرديين والطلاب والمهنيين الذين يرغبون في البقاء منظمين دون التفكير المفرط.

أفضل ميزات مساعد Todoist AI

قم بترتيب أولويات المهام تلقائيًا بناءً على مدى إلحاحها وسياقها وعاداتك

اكتشف الأنماط في المهام المتكررة وأتمتة الإنشاء

احصل على متابعة أو تذكيرات للمهام غير المكتملة

ادمج بسلاسة مع التقويم والبريد الإلكتروني للحصول على دعم في الجدولة

قيود مساعد Todoist AI

لا تزال ميزات الذكاء الاصطناعي أساسية مقارنة بمنصات إدارة المهام الأوسع نطاق

تخصيص محدود لسير العمل المعقد

أسعار Todoist

مبتدئ : مجاني (لا يشمل مساعد الذكاء الاصطناعي)

Pro : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Todoist

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Todoist؟

تقول إحدى المراجعات على Capterra:

هناك العديد من الطرق لتقسيم عناصر قائمتك (إذا قمت بإعدادها بهذه الطريقة) بحيث يصبح من السهل جدًا استخدام Todoist بطرق متنوعة أو تعديل نظامك إذا احتجت إلى تغييره بمرور الوقت.

عبر Akiflow

إن خلو صندوق الوارد من الرسائل أمر رائع، ولكن ماذا عن خلو Slack و Gmail و Notion و Google Calendar من المهام؟ تم تصميم Akiflow لهذا الغرض بالضبط.

Akiflow هو مخطط يومي ذكي يدمج مهامك من جميع أدواتك المفضلة ويساعدك على تنظيم وقتك خلال اليوم بشكل مدروس. فهو لا يقتصر على تجميع مهامك فحسب، بل يضفي عليها سياقًا، ويقوم بجدولتها في تقويمك بناءً على أولوياتك وتوافرك.

يعمل الذكاء الاصطناعي في Akiflow على دمج المهام من منصات متعددة ويستخدم محركًا ذكيًا لتحديد الأولويات للتخطيط اليومي. تساعدك اقتراحات حجز الوقت المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تخطيط يومك بدقة.

إذا كنت من النوع الذي تتعدد مسؤولياته بين رسائل Slack وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني وتحديثات Asana، فإن Akiflow يعمل كمرشح يحول المهام المتفرقة إلى خطة موحدة. تتميز الواجهة بالبساطة، وسير العمل بالبديهية، والنتيجة هي يوم واضح ومركّز يتم التخطيط له قبل أن تتناول أول رشفة من قهوتك.

أفضل ميزات Akiflow

استخدم ميزة السحب والإفلات لتخصيص الوقت لجدولة يومك

قم بتسريع التخطيط باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح للإدخال السريع

أضف تذكيرات تلقائية لتجنب تفويت الالتزامات

حدد أولويات يومك بناءً على مدى إلحاح المهام وتضارب المواعيد في التقويم

قيود Akiflow

لا توجد ميزات أصلية للتعاون بين أعضاء الفريق

تركز على أجهزة الكمبيوتر المكتبية؛ وظائف محدودة على الأجهزة المحم

أسعار Akiflow

Pro Monthly: 34 دولارًا شهريًا

Pro Yearly: 19 دولارًا شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Akiflow

G2 : 5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Akiflow؟

تعليق أحد المستخدمين على G2:

من خلال دمج جميع أدواتي في واجهة واحدة مبسطة، يمكن لكل عضو في فريقنا التركيز على ما يهم حقًا. لقد أصبح رفيقي الأساسي للبقاء منظمًا ومتابعًا لمهامي اليومية.

10. BeforeSunset AI (الأفضل للتخطيط المدروس وتتبع الوقت في مكان واحد)

عبر BeforeSunset AI

بعض الأيام تمر بسرعة. وبعضها الآخر يمر ببطء. يساعدك BeforeSunset AI على فهم كلا النوعين.

يجمع هذا التطبيق المدروس للإنتاجية بين التخطيط المدروس والهيكل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يساعدك على تحديد أهدافك والبقاء على المسار الصحيح دون تحويل يومك إلى قائمة مهام صارمة. وهو مثالي للمستقلين والعاملين عن بُعد والمهنيين المستقلين، حيث يوفر ما يكفي من الأتمتة لتوجيه تركيزك دون إرباكك بالميزات.

يوفر الذكاء الاصطناعي من BeforeSunset رؤى للتخطيط اليومي وتتبع الوقت وتحسين التركيز. تشمل الميزات الجديدة تحليل الإنتاجية الانعكاسي وطقوس التخطيط المخصصة، مما يجعله مساعدًا للتخطيط الواعي.

ابدأ صباحك بطقوس تخطيط يومية بسيطة. يقترح BeforeSunset AI ترتيب المهام، ويقدر المدة التي ستستغرقها، ويقدم فترات زمنية ملائمة للتركيز. يمكنك التعديل حسب الحاجة، وستقوم الأداة بإعادة ترتيب خطتك وفقًا لذلك. أثناء تقدمك، تدعوك الأداة إلى تسجيل المهام المنجزة، ووضع علامة على المهام التي تم تخطيها، والتفكير في كيفية سير يومك بالفعل.

أفضل ميزات BeforeSunset AI

قم بإنشاء خطط يومية باستخدام اقتراحات الذكاء الاصطناعي لمدة المهام وترتيبها

راجع المهام المكتملة والعناصر التي تم تخطيها للتفكير فيها

تصور اتجاهات الإنتاجية دون مخططات بيانية معقدة

قيود الذكاء الاصطناعي قبل غروب الشمس

تكامل محدود مع أدوات المهام أو التقويم التابعة لجهات خارجية

الأفضل للاستخدام الفردي؛ غير مناسب لسير العمل التعاوني

أسعار BeforeSunset AI

Pro : 18 دولارًا شهريًا

Team Pro: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات BeforeSunset AI

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن BeforeSunset AI؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

BeforeSunset AI هو مفهوم مثير يتيح لي تخطيط يومي بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يمكنني ببساطة إضافة المهام وتخصيصها، مما يتيح لي أيضًا ضبط مؤقتات لكل مهمة على حدة. هناك أيضًا العديد من الخيارات مثل "إنهاء يوم حالي" و"أخذ استراحة". باختصار، يمكن أن يحل محل التقويمات الحالية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي

11. Otter. ai (الأفضل لتحويل الاجتماعات إلى نصوص قابلة للتنفيذ والبحث)

أنت تحضر الاجتماعات. Otter يحضر ليتذكر كل ما نسيته.

Otter. ai هي أداة نسخ صوتي تعمل بالذكاء الاصطناعي تجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية من خلال التقاط المحادثات الصوتية في الوقت الفعلي وتحويلها إلى نص قابل للتحرير والبحث. سواء كنت في مكالمة عبر Zoom أو اجتماع شخصي أو جلسة عصف ذهني، فإن Otter تستمع بهدوء وتقوم بنسخ وتمييز اللحظات المهمة حتى تتمكن من الاستمرار في المشاركة دون الحاجة إلى التسرع في تدوين الملاحظات.

تبرز فوائد هذه الأداة بشكل أكبر بعد الاجتماع. تضع Otter علامات زمنية على النقاط المهمة، وتحدد المتحدثين تلقائيًا، وتتيح لك إنشاء بنود عمل مباشرة من النص. بالنسبة للفرق التي تعمل على مزامنة متكررة أو مكالمات مع العملاء، فإنها تحافظ على تماسك الجميع، حتى لو فاتتهم الاجتماعات بالكامل. يمكنك مشاركة الروابط وتعيين التعليقات والبحث في المحادثات السابقة في ثوانٍ.

أفضل ميزات Otter.ai

حدد المتحدثين وسلط الضوء على العبارات الرئيسية تلقائيًا

حوّل النصوص إلى مستندات قابلة للمشاركة والتعاون

ابحث في جميع محتويات اجتماعاتك باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية

قم بالمزامنة مع Zoom و Google Meet والتقويم للانضمام التلقائي

قيود Otter.ai

قد تختلف الدقة في البيئات الصاخبة أو مع وجود عدة متحدثين

خيارات محدودة للتنسيق والتحرير داخل التطبيق

أسعار Otter.ai

أساسي : مجاني

Pro : 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter.ai

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter.ai؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

ساعدني Otter.ai في تدوين الملاحظات وصياغة محاضر الاجتماعات في وقت واحد. إنه يساعدني في توفير الكثير من الوقت الذي أقضيه في تدوين الملاحظات ثم صياغة محاضر الاجتماعات. إنه يحول العمل الشاق إلى عمل ذكي. حتى إذا فاتني نقطة ما، فلا داعي للقلق حتى يتم تضمينها بالكامل. إذا لم أتمكن من حضور الاجتماع، فسأحصل على ملخص الاجتماع بنقرة واحدة.

12. Fireflies. ai (الأفضل لالتقاط محادثات الفريق وتلخيصها ومتابعتها)

تنتهي الاجتماعات. تختفي بنود العمل. Fireflies يضمن عدم اختفائها.

Fireflies. ai هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي ينضم إلى مكالماتك وينسخ المحادثات ويستخرج أهم أجزائها، بحيث لا تعتمد متابعتك على الذاكرة. يعمل مع معظم أدوات المؤتمرات الرئيسية ويقدم نصوصًا وملخصات وأجزاء مهمة يمكنك البحث عنها ومشاركتها وتعيينها.

يتتبع الذكاء الاصطناعي لـ Fireflies الكلمات المفتاحية، ويجمع الموضوعات، ويرسل تذكيرات متابعة آلية. التكاملات الجديدة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات الإنتاجية تجعله قوة هائلة في مجال ذكاء المحادثات.

تظهر القيمة الحقيقية عندما يبدأ فريقك في استخدامها باستمرار. تتعقب Fireflies الموضوعات المتكررة، وتضع علامات تلقائية على المحادثات حسب الموضوع، وتتيح لك حتى التعليق مباشرة على أجزاء معينة من النص. بالنسبة لفرق المبيعات أو نجاح العملاء أو تحديثات المشاريع متعددة الوظائف، فهي طريقة بسيطة للحفاظ على مستوى عالٍ من التوافق وتقليل سوء الفهم.

أفضل ميزات Fireflies.ai

سجل الاجتماعات وقم بتدوينها عبر المنصات الشائعة

أنشئ ملخصات وعناصر عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قم بالتعليق والتعاون مباشرةً داخل النصوص

ابحث في الاجتماعات السابقة حسب الكلمة الرئيسية أو المتحدث أو الموضوع

ادمجها مع أدوات CRM والإنتاجية لمتابعة أسرع

قيود Fireflies. ai

يتطلب إعدادًا دقيقًا لتجنب الانضمام إلى اجتماعات غير مقصودة

قد تحتاج الملخصات إلى مراجعة في حالة المناقشات المعقدة

أسعار Fireflies.ai

مجاني

Pro : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Fireflies.ai

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies.ai؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

بصراحة، إنها توفر الكثير من الوقت. الطريقة التي تنضم بها تلقائيًا إلى الاجتماعات وتسجلها وتحول كل شيء إلى نصوص قابلة للبحث هي طريقة ثورية. لا داعي للقلق بشأن تفاصيل مفقودة أو تدوين ملاحظات، فكل شيء موجود وجاهز للمراجعة.

💡 نصيحة احترافية: استخدم المجلدات متعددة العروض لتنسيق جميع الأطراف المعنية بالمبيعات. لا تحتاج كل وظيفة في فريق المبيعات إلى نفس العرض. يحب مندوبو المبيعات استخدام اللوحات لتتبع الصفقات حسب المرحلة، ويعتمد المديرون على عرض التقويم أو الجدول الزمني للتخطيط، ويفضل المسؤولون عن العمليات استخدام الجداول لفرز بيانات العملاء المحتملين. بدلاً من تكرار المعلومات، قم بإعداد عروض متعددة داخل مجلد واحد في ClickUp CRM. قم بتمييز كل عرض بشكل مناسب وقم بتثبيت العروض التي تريد أن تظهر أولاً. هذا يحافظ على تنسيق الجميع بينما يسمح لكل شخص بالعمل بالشكل الذي يفضله — لا مزيد من الفوضى حول "أين تلك الصفقة؟".

13. Avoma (الأفضل في مجال رؤى الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذكاء المحادثات)

عبر Avoma

إذا كانت اجتماعاتك مليئة بالأفكار ولكن ملاحظاتك ليست كذلك، فإن Avoma تريد التحدث معك.

Avoma أكثر من مجرد أداة نسخ؛ إنها منصة ذكاء محادثات مصممة لالتقاط وتحليل وتنظيم اجتماعاتك على نطاق واسع. تقوم بتسجيل ونسخ المكالمات عبر المبيعات ونجاح العملاء والمزامنات الداخلية، ثم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المناقشات وتحديد الاتجاهات وتسليط الضوء على بنود العمل.

يوفر الذكاء الاصطناعي من Avoma رؤى حول الاجتماعات وتحليل المشاعر وتوصيات قابلة للتنفيذ. تشمل الميزات الجديدة التدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتتبع الأداء، مما يجعله الخيار الأفضل لذكاء المحادثات.

ما يميز Avoma هو تركيزها على الهيكلية. فهي تقسم الاجتماعات حسب المتحدث والموضوع والرأي، مما يمنحك أكثر من مجرد نسخة قابلة للبحث. كأداة ذكاء اصطناعي لقادة التسويق والمبيعات، توفر هذه الأداة رؤى تدريبية لمساعدة مندوبي المبيعات على تحسين عروضهم ومتابعتها.

أفضل ميزات Avoma

سجل الاجتماعات وقم بتدوينها وملخصها تلقائيًا

قسّم المكالمات حسب الموضوع والمتحدث والمشاعر

تتبع الموضوعات والكلمات الرئيسية عبر محادثات الفريق

أنشئ ملاحظات تعاونية وشارك الأفكار بعد الاجتماع

قدم تحليلات المحادثات للتدريب وتتبع الأداء

قيود Avoma

مصممة بشكل أساسي للفرق التي تتعامل مع العملاء

تتطلب الوظائف الكاملة اشتراكًا مدفوعًا

أسعار Avoma

البدء: 29 دولارًا شهريًا

التنظيم: 39 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا (الفوترة السنوية فقط)

إضافة ذكاء المحادثة: 35 دولارًا شهريًا

إضافة Revenue Intelligence: 35 دولارًا شهريًا

إضافة Lead Router: 25 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Avoma

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

14. Grammarly (الأفضل للكتابة بوضوح وثقة)

عبر Grammarly

عقلك مليء بالأفكار. Grammarly يضمن ألا تظهر هذه الأفكار بشكل مشوش.

Grammarly هو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يعرفه معظم الناس، ولسبب وجيه. فهو يتحقق من القواعد النحوية والإملائية ونبرة الكتابة أثناء كتابة رسائل البريد الإلكتروني والمستندات وعلى منصات مثل Slack أو Notion. ولكن بالإضافة إلى اكتشاف الأخطاء المطبعية، يساعدك Grammarly على أن تبدو أكثر ثقة وإيجازًا وتعاطفًا، حسب نيتك.

يوفر الذكاء الاصطناعي لـ Grammarly إمكانية تعديل النبرة وإعادة كتابة الجمل بالكامل وتوليد الأفكار للمحتوى. التكامل الموسع والتعليقات في الوقت الفعلي من أجل الوضوح والتفاعل يجعله محركًا لوضوح الكتابة للمحترفين.

بالنسبة للمحترفين الذين يتعاملون مع الردود السريعة أو التقارير الرسمية، تعمل اقتراحات Grammarly في الوقت الفعلي على تسهيل التواصل دون إبطاء عملك. فهي تحدد العبارات غير الواضحة، وتقترح خيارات بديلة للكلمات، وتوصي حتى بإعادة الكتابة عندما تكون عباراتك غير مفهومة. ويعد كاشف النبرة الخاص بها مفيدًا بشكل خاص في منع تلك اللحظات التي تقول فيها "أوه، هذا يبدو قاسيًا جدًا".

أفضل ميزات Grammarly

احصل على إعادة كتابة الجمل بالكامل لتواصل أكثر إيجازًا وجاذبية

استفد من اقتراحات الأسلوب للحصول على الطابع الرسمي والطلاقة والاحترافية

اعمل عبر المتصفحات والبريد الإلكتروني وأدوات الإنتاجية الشائعة

قيود Grammarly

تتطلب بعض الاقتراحات المتقدمة مراجعة يدوية

تقدم النسخة المجانية وظائف محدودة

أسعار Grammarly

مجانًا

Pro: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

📮ClickUp Insight: 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، عادةً ما تتطلب هذه العملية التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد — كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

15. Perplexity Labs (الأفضل للبحث السريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي واسترجاع المعرفة السياقية)

عبر Perplexity Labs

لم تعد بحاجة إلى فتح 17 علامة تبويب للبحث عن إجابة لسؤال واحد — فقد قامت Perplexity Labs بالقراءة نيابة عنك.

تم تصميم Perplexity Labs لأي شخص يحتاج إلى إجابات مختصة دون تشويش. مدعومًا بنماذج لغوية كبيرة متطورة، فهو مساعد بحث ذكاء اصطناعي محادثي يبحث عن المعلومات من مصادر الويب والأكاديمية ويقتبسها ويلخصها. تطرح سؤالاً، فيرد عليك ليس فقط بإجابة، بل بمصادر وسياق وخيارات متابعة.

يوفر محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Perplexity إجابات مدعومة بمراجع وبيانات ويب في الوقت الفعلي. تشمل الميزات الجديدة تلخيص المحتوى الأكاديمي والتقني، مما يجعله بمثابة مساعد بحثي.

على عكس محركات البحث التقليدية التي تغرقك بالروابط، يقدم لك Perplexity ملخصات واضحة ومدعومة بمراجع حتى تتمكن من تقييم المعلومات بسرعة. وهو مفيد بشكل خاص للباحثين والطلاب والمسوقين والمحللين الذين يقضون وقتًا أطول في التحقق من الحقائق بدلاً من البحث عنها.

أفضل ميزات Perplexity Labs

أجب على الاستفسارات المعقدة باستخدام البيانات في الوقت الفعلي ومصادر الويب

لخص المقالات الأكاديمية والمحتوى الطويل مع الاقتباسات

احصل على مصادر وروابط شفافة للتحقق

قيود Perplexity Labs

تخصيص محدود لنبرة الإخراج أو التنسيق

قد لا تحل محل أدوات البحث الخاصة بالمجال

أسعار Perplexity Lab

مجانًا

Pro: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise Pro: 40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Perplexity

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

16. Qodo (الأفضل لسلامة الكود المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتطوير التعاوني)

غالبًا ما تبدو مراجعات الأكواد بمثابة عقبة. Qodo يحولها إلى قوة خارقة.

Qodo هي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لفرق التطوير الحديثة تساعدك على كتابة واختبار وتحسين الكود بدقة على مستوى الآلة. من تحليل طلبات السحب إلى التوصية بممارسات أفضل عبر مستودعك، يعمل نظام Qodo متعدد الوكلاء كالمراجع خلف الكواليس الذي يتعلم كيفية برمجة فريقك ويحسن أداءه مع كل التزام.

يوفر الذكاء الاصطناعي من Qodo تذكيرات ذكية ورؤى حول المشاريع وأتمتة مراجعة الكود. وتجعل ميزاته الجديدة للتعاون بين فرق التطوير منه خيارًا قويًا لضمان سلامة الكود والإنتاجية.

يمكن لـ Qodo الكشف عن الأخطاء، واقتراح أوصاف العلاقات العامة، وفرض قواعد التسمية، وإنشاء اختبارات الوحدات. والنتيجة؟ إصدارات أسرع، وأخطاء أقل، ومهندسون أكثر سعادة. سواء كنت مطورًا فرديًا أو تعمل على توسيع نطاق فرق العمل، يحافظ Qodo على جودة الكود دون إعاقة العمل.

أفضل ميزات Qodo

اكتشف مشكلات الكود ومخاطر الامتثال للتذاكر في الوقت الفعلي

أنشئ أوصاف العلاقات العامة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعلم أفضل الممارسات الخاصة بالسجلات وتنفيذها

دعم تعدد المستودعات والوعي بالرموز على مستوى المؤسسة

استخدم وكلاء MCP مدمجين أو مخصصين للمهام المتخصصة

قيود Qodo

قيمة محدودة للفرق غير المختصة بالبرمجة

لا تزال التكاملات مع منصات التطوير الأخرى قيد التوسع

أسعار Qodo

المطور : مجاني

Teams : 38 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Qodo

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

17. Cursor (الأفضل للبرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والوثائق الفنية)

عبر Cursor

تصحيح الأخطاء في الساعة 2 صباحًا يبدو أقل وحدة عندما يكون Cursor في صفك.

Cursor هو محرر أكواد أصلي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومصمم للمطورين الذين يريدون أكثر من مجرد تمييز بناء الجملة. فهو يدمج الذكاء الاصطناعي التخاطبي مباشرة في بيئة التطوير الخاصة بك، مما يساعدك على إنشاء مقتطفات أكواد وتحريرها وشرحها أثناء العمل. بدلاً من التبديل بين Stack Overflow و IDE، يحافظ Cursor على أسئلتك وأجوبتك وأكوادك في تدفق واحد.

سواء كنت تكتب من الصفر، أو تنظف كود قديم، أو تحاول معرفة سبب استمرار تعطل سطر واحد في البناء، يقدم Cursor اقتراحات سياقية وتعديلات مضمنة. إنه يفهم مستودعك، ويشير إلى ملفاتك، ويبقي إجاباته متجذرة في المشروع الفعلي الذي تعمل عليه.

أفضل ميزات Cursor

قم بإنشاء وإعادة هيكلة وشرح الكود بما يتماشى مع دعم الذكاء الاصطناعي

ادمج مطالبات اللغة الطبيعية مباشرة في محرر الكود الخاص بك

راجع ملفات مشروعك الفعلية للحصول على اقتراحات أكثر دقة

تصفح قواعد البيانات الكبيرة وحررها بسرعة أكبر بفضل المساعدة السياقية للذكاء الاصطناعي

قيود المؤشر

الأكثر ملاءمة للمطورين الأفراد أو الشركات الصغيرة

تكامل محدود خارج بيئات البرمجة الأساسية

أسعار Cursor

هواية : مجاني

Pro : 20 دولارًا شهريًا

Ultra: 200 دولار شهريًا

Teams: 40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cursor

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

18. Document360 (الأفضل لقواعد المعرفة المنظمة وتنظيم المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

عبر Document360

إذا كانت ويكي شركتك تشبه إلى حد كبير درجًا مليئًا بالخردة، فإن Document360 هنا لتنظيفها.

تم تصميم هذه المنصة لمساعدة الفرق على إنشاء قواعد معرفية واضحة ومنظمة وقابلة للبحث - لكل من الفرق الداخلية والمستخدمين الخارجيين - حيث يعمل الذكاء الاصطناعي في Document360 على تمكين البحث الذكي وتوصيات المحتوى ووضع العلامات التلقائية. تشمل الميزات الجديدة صيانة قاعدة المعرفة واكتشاف التكرارات، مما يجعلها أداة لتحسين إدارة المعرفة.

سواء كنت تكتب أدلة إرشادية للعملاء أو تنشئ إجراءات تشغيلية قياسية داخلية أو تنشئ مراكز للتدريب، يمنحك Document360 تحكمًا دقيقًا في التخطيط والوصول والإصدارات. وهو مفيد بشكل خاص لفرق الدعم ومديري المنتجات وفرق تسويق المحتوى الذين يرغبون في طريقة سهلة وقابلة للتطوير للحفاظ على تنظيم محتواهم.

أفضل ميزات Document360

أنشئ قواعد معرفية عامة أو خاصة بتصميمات قابلة للتخصيص

استخدم الذكاء الاصطناعي لوضع علامات تلقائية أو تلخيص أو اقتراح فئات المحتوى

حافظ على التحكم في الإصدارات من خلال التراجع وقيود الوصول

ادمج مع أدوات الدعم وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات الويب

قم بتحليل الاستخدام باستخدام لوحات معلومات أداء المحتوى المدمجة

قيود Document360

نظام توثيق أكثر منه مساحة عمل تعاونية كاملة

قد تبدو الواجهة معقدة للمستخدمين الجدد

أسعار Document360

احترافي : أسعار مخصصة

الأعمال : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Document360

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

19. Miro (الأفضل للتعاون البصري والعصف الذهني باستخدام بنية الذكاء الاصطناعي)

عبر Miro

Miro هي منصة التعاون المرئي المثالية للفرق التي تعتمد على المخططات والرسوم البيانية واللوحات البيضاء في عملها.

بفضل ميزاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يساعد Miro في تنظيم الأفكار المتفرقة إلى مخرجات منظمة بشكل أسرع، سواء كنت ترسم خريطة طريق لمنتج ما، أو تخطط لورشة عمل، أو تدير سباق تصميم. يعمل الذكاء الاصطناعي في Miro على أتمتة رسم المخططات، وتوفير قوالب ذكية، وتجميع الأفكار للعصف الذهني. تسهل الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورش العمل والإبداع التعاوني، مما يجعلها عنصراً أساسياً في ابتكار الفريق.

بدلاً من إعادة ترتيب الأفكار يدويًا أو وضع علامات على الملاحظات اللاصقة لساعات، يمكنك السماح لـ Miro بفهمها ببضع نقرات. كما أنه يجعل التعاون بين الوظائف المختلفة أكثر سلاسة من خلال السماح للجميع بالمساهمة بشكل غير متزامن، بغض النظر عن المنطقة الزمنية.

أفضل ميزات Miro

استخدم التجميع والتلخيص المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتنظيم محتوى العصف الذهني بسهولة

الوصول إلى قوالب جاهزة للرسوم البيانية واللوحات وجلسات تخطيط المنتجات

تواصل بسلاسة باستخدام أدوات مثل Figma وJira وNotion وSlack وغيرها

قيود Miro

يمكن أن تصبح اللوحات مربكة بسبب كثرة العناصر

بعض ميزات الذكاء الاصطناعي مقتصرة على الخطط المدفوعة

أسعار Miro

مجاني

المبتدئ : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Miro

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 1600 تقييم)

عبر Zapier

إذا كانت تطبيقاتك قادرة على التواصل مع بعضها البعض، فسيكون Zapier بمثابة مترجمها ومساعدها الشخصي.

Zapier هي أداة أتمتة لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية تساعدك على سد الفجوات بين تطبيقاتك المفضلة. يتيح الذكاء الاصطناعي في Zapier إنشاء سير عمل باللغة الطبيعية، وروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتوليد الأكواد البرمجية. تشمل الميزات الجديدة جداول البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي واقتراحات تحسين سير العمل، مما يجعلها أداة أتم

يجعل Zapier إنشاء سير العمل (المسمى "Zaps") أسهل مع ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة. ما عليك سوى وصف ما تريده بلغة إنجليزية بسيطة؛ وسيقوم بوضع مسودة لأتمتة جاهزة للتشغيل عبر أدواتك المتصلة. إنه مكسب كبير للمستخدمين غير التقنيين الذين يرغبون في تبسيط المهام دون كتابة منطق أو التنقل بين أدوات إنشاء معقدة.

أفضل ميزات Zapier

أتمتة الإجراءات عبر أكثر من 6000 تطبيق بدون كود

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء Zaps باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

قم بتعيين سير عمل متعدد الخطوات باستخدام المنطق الشرطي والمرشحات

راقب سير العمل وحرره من لوحة تحكم مركزية

احصل على إشعارات في حالة فشل الأتمتة أو الحاجة إلى تحديثات

قيود Zapier

قد يصبح مكلفًا مع زيادة الاستخدام

تتطلب بعض الإجراءات المتقدمة خططًا متميزة

أسعار Zapier

مجانًا

احترافي : 29.99 دولارًا شهريًا

فريق : 103.50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

لا تزال الملاحظات اللاصقة وغيرها من الحلول السريعة مفيدة، ولكنها لا تستطيع مواكبة وتيرة أو تعقيد سير العمل الحديث. تذهب الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى أبعد من ذلك — فهي تربط المعلومات، وتتوقع الاحتياجات، وتؤتمت الأعمال المتكررة التي تبطئك.

سواء كنت تقود فريقًا أو تدير عملاء أو تحافظ على سير المشاريع الشخصية على المسار الصحيح، تساعدك الأدوات الواردة في هذه القائمة على تحويل الأفكار المتفرقة إلى خطط منظمة وقابلة للتنفيذ.

ClickUp تجمع هذه الإمكانات في منصة واحدة مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والذكاء الاصطناعي ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي — بحيث تسير المشاريع بسلاسة وتبقى الأهداف مرئية وتظل الفرق متوافقة.

اعمل بذكاء. ابدأ باستخدام ClickUp مجانًا .