Grok 4 مقابل ChatGPT: أي روبوت دردشة ذكي سيفوز في عام 2025؟

لا تتوقف الأوساط التقنية عن مناقشة Grok 4 مقابل ChatGPT.

يضع Grok 4 من xAI، الذي طوره إيلون ماسك، نفسه كبديل جريء وغير خاضع للرقابة، بينما يستمر ChatGPT من OpenAI في التطور مع قدرات استدلال وقابلية استخدام أقوى.

يدعي كلاهما أنه يقدم إجابات أكثر دقة ونتائج أسرع، ولكن الاختبار الحقيقي يكمن في أدائهما عندما تحتاج إلى تصحيح الأخطاء في الكود، أو البحث في الأبحاث، أو صياغة نصوص واضحة، أو إدارة محادثات العملاء.

في هذا المنشور على المدونة، سنلقي نظرة فاحصة على نقاط تميز كل منهما، ونقاط ضعفهما، وأيهما أكثر ملاءمة لعملك. سنلقي أيضًا نظرة على الأسباب التي تجعل ClickUp يتفوق على كليهما.

لنبدأ. 🤖

ما هو Grok 4؟

عبر Grok

Grok 4 هو نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم من xAI، المصمم لتقديم استجابات دقيقة وحديثة باستخدام تكامل الأدوات الأصلية والبحث في الوقت الفعلي على الويب ومنصة X.

وهي متاحة عبر اشتراكات SuperGrok و Premium+ وواجهة برمجة التطبيقات xAI API، وتوفر قدرات متقدمة في الاستدلال المنطقي وتحليل الصور والتفاعل الصوتي.

ميزات Grok 4

دعنا نلقي نظرة على الميزات البارزة في Grok وقيمتها للمطورين وصناع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي.

الميزة رقم 1: التعلم المعزز على نطاق واسع والاستدلال المتعدد الوكلاء

جرب قدرات الاستدلال المتقدمة للمهام الفنية

تم تدريب Grok 4 باستخدام التعلم المعزز على نطاق واسع على Colossus من xAI، وهو مجموعة حوسبة فائقة تضم 200,000 وحدة معالجة رسومات.

وهذا يتيح تفكيرًا دقيقًا وغنيًا بالمجال في الرياضيات والبرمجة والعلوم، مما يحقق أداءً قياسيًا (مثل ARC-AGI وHumanity’s Last Exam) يتجاوز بكثير أداء Grok 3.

بالإضافة إلى ذلك، يذهب Grok 4 Heavy إلى أبعد من ذلك من خلال عدة وكلاء يعملون بالتوازي للتحقق من الردود.

الميزة رقم 2: استخدام الأدوات الأصلية وتكامل البحث في الوقت الفعلي

احصل على رؤى دقيقة من جميع قنوات التواصل الاجتماعي

يختار Grok 4 بشكل مستقل الأدوات التي يستخدمها، بدءًا من مترجمي الأكواد إلى البحث على الويب وX، لجمع أحدث البيانات من أجل تقديم إجابات دقيقة.

تتضمن مجموعة إمكانات Grok البحث العميق والبحث على الويب وتحليل الصور والملفات، والتي تم دمجها أثناء التدريب بدلاً من إضافتها لاحقًا.

الميزة رقم 3: الإدخال متعدد الوسائط ووضع الصوت وقوة واجهة برمجة التطبيقات

حلل النصوص والصور ومدخلات الصوت المباشرة

يوفر Grok 4 تفاعلًا متعدد الوسائط كاملًا، حيث يتعامل مع النصوص والمرئيات والصوت بسلاسة. يتيح لك وضع الصوت المتقدم إجراء محادثات طبيعية وحتى توجيه الكاميرا نحو شيء ما لتفسير المشهد المباشر.

يحصل المطورون أيضًا على إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات قوية مع نافذة سياق تضم 256,000 رمز، وبحث في الوقت الفعلي عبر الويب وX والأخبار، بالإضافة إلى أمان على مستوى المؤسسات (SOC 2 Type II وGDPR وCCPA).

وهذا يجعله مناسبًا تمامًا لتوليد أكواد طويلة، والوثائق المعقدة، وحالات الاستخدام الحساسة.

🧠 حقيقة ممتعة: الهلوسة في الذكاء الاصطناعي لا تعني ما تعنيه في الحياة الواقعية. إنها تشير إلى عندما يقوم نموذج ما بابتكار أشياء بثقة، مثل اختراع مصادر أو اقتباسات أو حقائق، دون أي إدراك بأن ذلك خطأ.

أسعار Grok 4

قياسي: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

ثقيل: 300 دولار شهريًا لكل مستخدم

ما هو ChatGPT؟

عبر ChatGPT

ChatGPT هو مساعد الذكاء الاصطناعي التخاطبي من OpenAI. وهو مصمم لمساعدة المستخدمين في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك الكتابة والترميز والبحث والمشاريع الإبداعية.

يستفيد هذا البديل لـ Grok AI من نماذج الاستدلال المتقدمة لتقديم استجابات تراعي السياق، وقد تم دمجه مع أدوات متنوعة لتعزيز قدراته.

ميزات ChatGPT

فيما يلي ثلاث قدرات بارزة تميز ChatGPT في مجال الذكاء الاصطناعي.

الميزة رقم 1: متجر GPT لمساعدات الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص

قم بتخصيص المساعدين الذكيين وفقًا لاحتياجاتك الفريدة باستخدام متجر GPT Store

يتيح متجر GPT Store للمستخدمين إنشاء مساعدين شخصيين يعملون بالذكاء الاصطناعي وتخصيصهم دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. يمكنك تحديد تعليمات محددة وتحميل الملفات وتعيين التفضيلات لتخصيص سلوك الذكاء الاصطناعي وفقًا لاحتياجاتك.

تساعد هذه الميزة الأفراد والشركات على تطوير أدوات ذكاء اصطناعي متخصصة لمهام مثل دعم العملاء وإنشاء المحتوى وتحليل البيانات.

🧠 حقيقة ممتعة: أظهر استطلاع أجرته AP-NORC أن 60% من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات، وترتفع هذه النسبة إلى 74% بين من تقل أعمارهم عن 30 عامًا. يستخدم 40% فقط الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية في العمل، ونسبة أقل من ذلك تثق به في التسوق أو الترفيه. يعتمد المستخدمون الأصغر سنًا على الذكاء الاصطناعي في العصف الذهني، بينما يتسم كبار السن بالحذر الشديد.

الميزة رقم 2: البحث المتعمق وتصفح الويب المستقل

قم بإجراء أبحاث متعمقة بسهولة باستخدام Deep Research

Deep Research هو وكيل ذكاء اصطناعي مدمج في ChatGPT يتصفح الويب بشكل مستقل لجمع معلومات حول موضوع محدد.

بعد تلقي طلبك، قد يطرح Deep Research أسئلة توضيحية قبل بدء عملية البحث متعددة الخطوات. ثم يجري بحثًا شاملاً ويقيّم المعلومات ويجمعها من مصادر متنوعة.

الميزة رقم 3: وكيل لأتمتة المهام الذكية

أتمتة إنشاء العروض التقديمية باستخدام ChatGPT Agent

يعمل ChatGPT Agent على توسيع قدرات المساعد من خلال تمكينه من أداء مهام مثل ملء النماذج وتشغيل الأكواد والتفاعل مع التطبيقات الخارجية.

يتكامل بسلاسة في سير العمل اليومي من خلال موصلات مباشرة مع أدوات مثل Gmail و Google Drive و GitHub و Outlook و Notion. وهذا يعني أنه يمكنه صياغة الرسائل وتحديث الملفات ونقل البيانات بين الأنظمة دون الاعتماد على حلول بديلة معقدة.

🔍 هل تعلم؟ لا تتعلم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي. بمجرد تدريب النموذج، لا يمكنه تعلم أشياء جديدة ما لم يتم إعادة تدريبه أو ضبطه باستخدام بيانات جديدة. لهذا السبب لا يتذكر الأخبار الحديثة ما لم يكن متصلاً بالتصفح المباشر أو أدوات خارجية.

أسعار ChatGPT

مجانًا

بالإضافة إلى: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المحترف: 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

Grok 4 مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

لقد استكشفنا للتو ما يجعل Grok 4 و ChatGPT قويين بحد ذاتهما. يتفوق Grok 4 في البحث في الوقت الفعلي والمدخلات متعددة الوسائط والاستدلال الفائق. من ناحية أخرى، يوفر ChatGPT مخرجات مصقولة وتكاملًا سلسًا ومساعدين ذكاءً اصطناعيًا قابلين للتخصيص وأتمتة ذكية.

فيما يلي مقارنة موجزة بين Grok و ChatGPT.

القدرات Grok 4 ChatGPT الوظيفة الأساسية ذكاء اصطناعي في الوقت الفعلي يركز على الاستدلال مع بحث متعمق عبر X والويب ذكاء اصطناعي محادث متطور ومتعدد الوسائط مع تكامل واسع للأدوات واستقرار الفلسفة الأساسية "السعي إلى الحقيقة المطلقة" بشخصية ذكية ومتمردة في بعض الأحيان مساعد مفيد وودود يركز على الردود الآمنة والمنظمة إدراك في الوقت الفعلي يسحب اتجاهات الويب والوسائط الاجتماعية الحية عبر تكامل DeepSearch/X يتطلب تصفح المكونات الإضافية أو Deep Research للحصول على البيانات الحالية؛ ليس أصليًا التفكير المنطقي وحل المشكلات استثنائي في المعايير التقنية (AIME، مستوى الدكتوراه في العلوم)؛ التفكير "متعدد العوامل" في النموذج الثقيل تفكير ومنطق منظمان بشكل ممتاز؛ تحليلات تفصيلية خطوة بخطوة ونتائج متسقة التكاملات والنظام البيئي يقتصر بشكل أساسي على نظام X البيئي، مع تكامل بسيط مع تطبيقات الطرف الثالث يدعم المكونات الإضافية والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات والموصلات لأدوات مثل Gmail وTeams وNotion التخصيص تخصيص محدود؛ مرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية إيلون ماسك للمنتج مرونة عالية مع GPTs المخصصة وميزات الذاكرة وسير العمل المخصص السرعة والاستجابة سريع ومحادث مع مخرجات قصيرة وسريعة قد يكون أبطأ في الاستعلامات المعقدة، ولكنه أقوى في الردود التفصيلية الطويلة نافذة السياق ما يصل إلى 256,000 رمز، مفيد للمحادثات الطويلة والمستندات المعقدة تختلف حسب الطراز، حيث يوفر GPT-4 نافذة سياق كبيرة ولكن أصغر حجمًا مثالي لـ المهنيون التقنيون الذين يحتاجون إلى تفكير عميق وبيانات حديثة ودقة في مجالات العلوم والتكنولوج المبدعون والمؤسسات والفرق التي تركز على الأتمتة والمستخدمون العاديون الذين يحتاجون إلى الموثوقية والتنوع مع التكامل الأسعار لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط من 30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم

الآن، دعنا نرتب المجالات الرئيسية التي تتداخل فيها، ونرى أين يتفوق كل منها.

الميزة رقم 1: البيانات في الوقت الفعلي والوعي بالسياق

عند استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث أو اتخاذ القرارات، يجب أن تكون واثقًا من حداثة البيانات ومدى صلتها بالموضوع. إليك كيفية تعامل كل أداة مع المعلومات الحية.

Grok 4

يتضمن Grok 4 إمكانات البحث في الوقت الفعلي عبر X والويب والأخبار، مما يحافظ على استجاباته حديثة ومرتبطة مباشرة بالمعلومات الحية.

تتيح تكامل أدواته الأصلية سحب الاتجاهات الحية والسياق الاجتماعي على الفور.

ChatGPT

لا يقوم ChatGPT بسحب التحديثات المباشرة من موجزات الأخبار الاجتماعية بنفسه.

ولكن بفضل Deep Research وبنيته الوكيلة، يمكنه الوصول إلى الويب في الوقت الفعلي وجمع المعلومات من مصادر موثوقة وتقديم ملخصات مقتبسة.

🏆 الفائز: Grok 4، لأنه يوفر رؤى اجتماعية ورؤى حول الاتجاهات في الوقت الفعلي.

الميزة رقم 2: أوضاع الإدخال والإخراج متعددة الوسائط

لنرى كيف تقارن مع الإدخال والإخراج متعدد الوسائط.

Grok 4

يستقبل Grok 4 النصوص والصور والصوت، ويمكنه حتى تحليل المستندات الطويلة أو تحليل مشهد مباشرةً من خلال الكاميرا.

علاوة على ذلك، تحتوي واجهة برمجة التطبيقات (API) على نافذة سياق ضخمة تضم 256,000 رمز، مما يجعلها مثالية للمطالبات الكبيرة والمعقدة.

ChatGPT

يدعم ChatGPT أيضًا المدخلات متعددة الوسائط — النص والصوت والصور — والتصدير عبر نظام GPT البيئي والمكونات الإضافية ومترجم الأكواد والبحث المتعمق. ويوفر قابلية التوسع وتعدد الاستخدامات لسير العمل الإبداعي والترميز والإنتاجية.

🏆 الفائز: التعادل! يتفوق Grok 4 إذا كنت بحاجة إلى نوافذ سياق ضخمة أو تحليل المشاهد باستخدام الكاميرا، بينما يتفوق ChatGPT إذا كنت تريد نظامًا بيئيًا متكاملًا ومتطورًا مع الكثير من الإضافات.

الميزة رقم 3: الاستدلال وأتمتة المهام وتكامل سير العمل

بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة، فإن الاختبار الحقيقي هو مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على التفكير والتصرف والتكيف مع سير عملك.

Grok 4

تم تصميم الإصدار Heavy من Grok 4 للتفكير العميق والمطول.

يستخدم إعداد متعدد الوكلاء لمعالجة المشكلات التقنية في الرياضيات والترميز والمنطق العلمي، ويحقق نتائج قوية في اختبارات قياسية صعبة مثل AIME و Humanity’s Last Exam.

ChatGPT

يعتمد ChatGPT على أتمتة المهام من خلال وضع الوكيل. يمكنه تنفيذ إجراءات متعددة الخطوات (الحجز أو البحث أو تكامل التطبيقات) مع إتاحة خيار التدخل في نقاط التحقق الرئيسية.

بفضل الموصلات لأدوات مثل Gmail و GitHub و Calendar و Notion، يتكامل بسلاسة مع سير العمل اليومي.

🏆 الفائز: التعادل مرة أخرى! يتفوق Grok 4 إذا كنت بحاجة إلى التفكير المنظم والدقة التقنية، بينما يفوز ChatGPT في أتمتة سير العمل والتكامل مع العالم الواقعي.

Grok 4 مقابل ChatGPT على Reddit

لقد توجهنا إلى Reddit لمعرفة موقف المستخدمين من الجدل الدائر حول Grok 4 مقابل ChatGPT.

شارك أحد المراجعين ما يلي:

يعتمد ذلك على ما تحاول القيام به. Grok 4 أكثر ذكاءً من Grok 3. إنه أقل رقابة من ChatGPT، وهو ميزة إضافية إذا كنت تقوم بالكتابة الإبداعية. على الرغم من أن كتابة ChatGPT أفضل. بالنسبة للبرمجة، Grok 4 هو الأفضل، يليه ChatGPT، ثم Grok 3...

يعتمد ذلك على ما تحاول القيام به. Grok 4 أكثر ذكاءً من Grok 3. إنه أقل رقابة من ChatGPT، وهو ميزة إضافية إذا كنت تقوم بالكتابة الإبداعية. على الرغم من أن كتابة ChatGPT أفضل. بالنسبة للبرمجة، Grok 4 هو الأفضل، يليه ChatGPT، ثم Grok 3...

إليك رأي مستخدمي Reddit حول الاستخدام والموثوقية:

بالنسبة لي شخصيًا، هذا اختيار صعب. لديّ SuperGrok و ChatGPT Plus. كان استخدام Grok 4 ممتعًا حقًا مقارنةً بـ O3 على سبيل المثال. قد لا يكون سريعًا جدًا في بعض الأحيان، ولكن في اختبارات الاستجابة السريعة التي أجريتها، قدم أطول الإجابات وأكثرها شمولاً. لا يمكنني استخدام الوضع المصاحب بعد، وهو العيب الوحيد. GPT أرخص وأسرع، ولكن للمهام الثقيلة، سأعتمد على Grok. إذا كان علي شراء واحد فقط لاستخدامي، فسيكون Grok دون شك.

بالنسبة لي شخصيًا، هذا اختيار صعب. لديّ SuperGrok و ChatGPT Plus. كان استخدام Grok 4 ممتعًا حقًا مقارنةً بـ O3 على سبيل المثال. قد لا يكون سريعًا جدًا في بعض الأحيان، ولكن في اختبارات الاستجابة التي أجريتها، قدم أطول الإجابات وأكثرها شمولاً. لا يمكنني استخدام الوضع المصاحب بعد، وهو العيب الوحيد. GPT أرخص وأسرع، ولكن للمهام الثقيلة، سأعتمد على Grok. إذا كان علي شراء واحد فقط لاستخدامي، فسيكون Grok دون شك.

وما لاحظه المستخدمون بشأن قيود الأداء:

لإعطائك فكرة، عملت على مشروع باستخدام Grok 3 لمدة 7 أشهر ولم أتمكن من إنجازه لأنه لم يكن ذكيًا بما يكفي. تم إصدار Grok 4، وأنجزت المشروع في ساعتين...

لإعطائك فكرة، عملت على مشروع مع Grok 3 لمدة 7 أشهر ولم أتمكن من إنهائه لأنه لم يكن ذكيًا بما يكفي. تم إصدار Grok 4، وأنهيت المشروع في ساعتين...

في مقارنة شاملة، علق مستخدمو Reddit قائلاً:

كلاهما منتجان جيدان وقويان بشكل مشابه، مع نقاط قوة ونقاط ضعف مختلفة. اشتريت SuperGrok لمدة شهر، لكنني سأستمر في استخدام ChatGPT. إن إنشاء الفيديو والصور أفضل في ChatGPT، كما أن التطبيقات توفر تجربة أكثر سلاسة. الوضع الصوتي في ChatGPT أكثر سلاسة وطبيعية بكثير. من الجيد أحيانًا ألا يتم توبيخي في Grok، لكنني لا أحب شخصيته أو حسه الفكاهي...

كلاهما منتجان جيدان وقويان بشكل مشابه، مع نقاط قوة ونقاط ضعف مختلفة. اشتريت SuperGrok لمدة شهر، لكنني سأستمر في استخدام ChatGPT. إن إنشاء الفيديو والصور أفضل في ChatGPT، كما أن التطبيقات توفر تجربة أكثر سلاسة. الوضع الصوتي في ChatGPT أكثر سلاسة وطبيعية بكثير. من الجيد أحيانًا ألا يتم توبيخي في Grok، لكنني لا أحب شخصيته أو حسه الفكاهي...

🔍 هل تعلم؟ بدأ الباحثون في بناء نماذج ذكاء اصطناعي تتواصل مع نماذج أخرى من الذكاء الاصطناعي لتصحيح الأخطاء وتقييمها أو حتى تدريب بعضها البعض. يُطلق على هذا التعاون بين عدة عوامل اسم" التعاون متعدد العوامل"، وهو الطريقة التي قد تبدأ بها أنظمة الذكاء الاصطناعي في المستقبل في تطوير قدرات أكثر تعقيدًا.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ ChatGPT مقابل Grok 4

يواجه كل من ChatGPT و Grok 4 تحديات الذكاء الاصطناعي كمساعدين مستقلين لأنهما لا يديران المشاريع أو يؤتمتان سير العمل أو يركزان المعرفة.

يتبع ClickUp نهجًا مختلفًا من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في الأدوات التي تستخدمها الفرق بالفعل. بدلاً من التبديل بين المساعدين وبرامج المشاريع، تحصل على منصة واحدة متصلة.

إليك كيف يرفع مستوى الأداء. 🤩

ميزة ClickUp رقم 1: الذكاء الاصطناعي السياقي، في مكان عملك مباشرةً

قم بتبادل الأفكار من أي مكان في مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain هو المساعد الذكي المدمج في ClickUp. يعيش في مساحة عملك ويساعدك على العمل داخل المهام والمستندات. يمكنك استخدامه لتلخيص المحادثات ومشاركة التحديثات وصياغة المحتوى وتوليد الأفكار دون الحاجة إلى التنقل بين علامات التبويب.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لـ ClickUp Brain في فهمها لـ سياق مساحة العمل. فهي تفهم مشاريعك وأعضاء فريقك وسير العمل، وتقدم اقتراحات وأتمتة مخصصة بناءً على بيانات مساحة العمل في الوقت الفعلي.

خذ برنامج تأهيل العملاء على سبيل المثال. اطلب من ClickUp Brain صياغة سلسلة رسائل بريد إلكتروني ترحيبية، وسيقوم بسحب خطوات التدريب من قائمة المهام الخاصة بك، وإرشادات النبرة من المستندات، وتفاصيل العميل من المهام. ستحصل على سلسلة رسائل بريد إلكتروني تناسب العميل، وتتوافق مع صوت علامتك التجارية، وتتوافق مع الجداول الزمنية للمشروع.

يمكنك حتى التبديل بين ClickUp Brain و ChatGPT و Claude و Google Gemini دون مغادرة التطبيق. أنشئ صورًا ومهامًا ورسائل ومشاريع دون الحاجة إلى مطالبات معقدة أو إدخال يدوي.

التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة داخل ClickUp Brain

للمشاريع الأكثر تعقيدًا، يوسع ClickUp Brain MAX هذه القوة ليصبح رفيقًا كاملًا للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب. فهو يجمع بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي وبيانات ClickUp وسياق العمل والأتمتة القوية، كل ذلك في تجربة سطح مكتب آمنة وسلسة.

💡نصيحة للمحترفين: أملي المهام أو استعلامات البحث أو حتى المستندات بأكملها باستخدام صوتك. تعمل ميزة Talk to Text المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Brain MAX في أي مكان على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مما يجعل الإنتاجية بدون استخدام اليدين حقيقة واقعة. خصص طريقة نسخ صوتك وتفسيره، بما في ذلك المفردات والأسلوب، للحصول على تجربة مخصصة بالكامل.

أتمتة سير العمل المتكرر

يعمل الذكاء الاصطناعي أيضًا على تشغيل وكلاء ClickUp Autopilot الذين يتولون سير العمل المتكرر. على سبيل المثال، يقوم وكلاء التقارير الأسبوعية واليومية بنشر التحديثات في مساحة أو قائمة، بينما يقوم وكيل Team StandUp بتلخيص ما عمل عليه فريقك.

قم بإعداد المشغلات واحصل على التحديثات والتقارير والإجابات باستخدام ClickUp Autopilot Agents

خذ قنوات الدعم على سبيل المثال. غالبًا ما يطرح أعضاء الفريق نفس الأسئلة المتعلقة بالمنتج بشكل متكرر. بدلاً من استدعاء المدير للإجابة، يتدخل وكيل الإجابات التلقائية ويقدم إجابات مستمدة مباشرة من المستندات والمهام والمحادثات. النتيجة؟ ردود أسرع وتكرار أقل وفريق يمكنه التركيز على العمل المهم حقًا. إذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر تخصيصًا، يمكنك إنشاء وكلاء Autopilot مخصصين باستخدام أداة الإنشاء التي لا تتطلب كتابة أي كود. يتكيف هؤلاء الوكلاء مع قواعد مساحة العمل الخاصة بك ويستجيبون للمحفزات مثل المهام الإبداعية الجديدة أو المستندات المحدثة أو الدعوات لحضور جلسات تخطيط السباق.

ميزة ClickUp رقم 2: الذكاء الاصطناعي في المستندات

أنشئ محتوى جديدًا أو حرر المحتوى الموجود باستخدام ClickUp Brain داخل ClickUp Docs

ClickUp Docs هي مستندات حية مرتبطة مباشرة بمهامك ومشاريعك وقاعدة معارفك. يتم دمج كل مستند بشكل أصلي في مساحة العمل الخاصة بك، بحيث تظل التحديثات وعناصر العمل متصلة بالعمل الفعلي.

باستخدام الذكاء الاصطناعي في Docs، يمكنك:

اكتب بشكل أفضل: ما عليك سوى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي تحسين نصك أو تقصيره أو توسيعه أو تغيير نبرته

ابق على اطلاع على كل شيء: مرر مؤشر الفأرة فوق عنوان المستند، وانقر على Ask AI > Summary (اسأل الذكاء الاصطناعي > ملخص)، واحصل على ملخص موجز. مثالي للاطلاع على مقترح من 10 صفحات في ثوانٍ معدودة

احصل على إجابات بسرعة: استخدم Ask AI للاستعلام عن مستند كما تفعل مع زميل في الفريق. هل تحتاج إلى معرفة الإجراءات المعتمدة من مستند السياسة؟ يقوم الذكاء الاصطناعي بالبحث في المحتوى والإجابة مباشرةً

اتخذ إجراءً فوريًا: قم بتمييز المتطلبات أو ملاحظات الاجتماع، ثم حدد "إنشاء عناصر إجراء" وسيتم إنشاء المهام مع المواعيد النهائية على الفور

سهولة التعاون عبر المناطق: حدد نصًا أو مستندًا كاملاً، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بترجمته بسلاسة

دعم الفرق الفنية: لخص مراجع API أو أنشئ وثائق فنية منظمة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقلل ذلك من الأخطاء ويحافظ على اتساق المعرفة بالمنتج عبر أقسام الهندسة والدعم

لنفترض أن فريق نجاح العملاء يقوم بإنشاء دليل إرشادي للعملاء. أثناء صياغة الدليل، يستخرج الذكاء الاصطناعي من المهام والتعليقات والمستندات المرتبطة اقتراحات لأقسام جديدة. والنتيجة هي وثائق تتوافق دائمًا مع آخر تحديثات المنتج وعملياته.

ميزة ClickUp رقم 3: إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي

تم تصميم ClickUp كمنصة لإدارة المشاريع، وهذا الأساس يجعل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به أكثر فعالية. كل مهمة ومحطة مهمة وتبعية في برنامج ClickUp لإدارة المشاريع متصلة ببعضها البعض، لذا فإن مخرجات الذكاء الاصطناعي دائمًا ما تكون مرتبطة بالسياق.

فيما يلي نظرة سريعة على بعض الطرق التي تجعل الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp مهام إدارة المشاريع اليومية أكثر سلاسة.

أنجز المزيد بسرعة أكبر: يلخص ClickUp Brain تحديثات المشروع وملاحظات الاجتماعات وسلسلة التعليقات الطويلة، ثم ينشئ مهام ومهام فرعية وعناصر عمل منها. كما يقترح أفضل المكلفين بالمهام بناءً على حجم العمل والخبرة والأنشطة السابقة

تعزيز التعاون: يُنشئ تقارير تقدم وتحديثات حالة في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إدخال يدوي. علاوة على ذلك، يصنف ويلخص معلومات المهام في حقول الذكاء الاصطناعي المخصصة لتنظيم المعلومات بشكل أفضل

تحسين الكفاءة والإنتاجية: تساعدك تقنية الذكاء الاصطناعي من ClickUp على العمل بشكل أكثر ذكاءً من خلال توصيات مخصصة بناءً على دورك ومسؤولياتك. يتم تتبع كل شيء من أجلك، بدءًا من مخاطر المشروع وحتى المعالم الرئيسية. علاوة على ذلك، يساعدك تساعدك تقنية الذكاء الاصطناعي من ClickUp على العمل بشكل أكثر ذكاءً من خلال توصيات مخصصة بناءً على دورك ومسؤولياتك. يتم تتبع كل شيء من أجلك، بدءًا من مخاطر المشروع وحتى المعالم الرئيسية. علاوة على ذلك، يساعدك تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تخطيط وقتك بناءً على الأولويات والمهام والأحداث المجدولة

جدولة الاجتماعات بلغة طبيعية باستخدام تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي

علاوة على ذلك، يمكن لـ Brain MAX إنشاء مهام ClickUp والمستندات والدردشات وأحداث التقويم وتحديثها وإدارتها مباشرة من سطح المكتب.

يشارك أحد مستخدمي ClickUp:

ClickUp هي منصة الإدارة الأكثر قوة التي ساعدت شركتنا في العديد من الجوانب في الحفاظ على العمليات وسير العمل وإنجاز المهام في الوقت المحدد.

ClickUp هي منصة الإدارة الأكثر قوة التي ساعدت شركتنا في العديد من الجوانب في الحفاظ على العمليات وسير العمل وإنجاز المهام في الوقت المحدد.

أنشئ سير عمل أكثر ذكاءً

لكن السحر لا يتوقف عند هذا الحد.

أنشئ سير عمل آلي لتوفير ساعات من العمل اليدوي باستخدام ClickUp Automations

توفر أتمتة ClickUp ساعات من الجهد اليدوي. فهي تتبع قواعد بسيطة من نوع "عندما يحدث هذا، افعل ذلك"، والتي يمكنك إعدادها في دقائق. بمجرد تفعيلها، تعمل بهدوء في الخلفية، بحيث تمضي المشاريع قدماً دون الحاجة إلى تدخل يدوي مستمر.

فيما يلي أمثلة على الأتمتة التي تعتمد عليها الفرق: قم بتحديث حالة المهمة بعد اكتمال اختبار ضمان الجودة وإخطار المهندس

انشر الملخصات على قنوات أصحاب المصلحة عند انتهاء دورة الاختبار

أنشئ مهام متابعة للأخطاء التي لم يتم حلها

حافظ على ارتباط التعاون بالسياق

ناقش المشاريع دون مغادرة مساحة العمل باستخدام ClickUp Chat

ClickUp Chat يحول المناقشات إلى جزء من سير العمل. كل رسالة تظهر بجانب المهام والمستندات، بحيث لا يضيع السياق أبدًا بين الأدوات.

يمكن للفرق طرح الأسئلة ومشاركة القرارات وإنشاء عناصر العمل مباشرة في نفس المساحة التي يتم فيها العمل. FollowUps تحول عناصر العمل إلى مهام، SyncUps تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية، وتساعد ميزة Catch Me Up المدعومة بالذكاء الاصطناعي زملاء الفريق على الاطلاع على آخر المستجدات بسرعة.

📮ClickUp Insight: 12% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في حزم الإنتاجية. يشير هذا المعدل المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نص عادي من المستخدم؟ ClickUp Brain يمكنه ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل الدردشة وصياغة النصوص أو صقلها واستخراج المعلومات من مساحة العمل وإنشاء الصور والمزيد! انضم إلى 40% من عملاء ClickUp الذين استبدلوا 3 تطبيقات أو أكثر بتطبيقنا الشامل للعمل!

حوّل رؤى الذكاء الاصطناعي إلى أفعال مع ClickUp

بينما يتألق Grok 4 بقدرات استدلال أفضل وبيانات في الوقت الفعلي، ويتميز ChatGPT بذكائه التخاطبي، إلا أن كلاهما لا يتكاملان تمامًا مع سير عملك اليومي.

وهنا يأتي دور ClickUp ليحتل الصدارة.

مع ClickUp Brain، تساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى وتحديد أولويات المهام وأتمتة تحديثات المشروع مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك. بالاقتران مع ميزات إدارة المشاريع القوية من ClickUp، مثل إعداد التقارير في الوقت الفعلي والجدولة وأتمتة المهام، يمكن للفرق العمل بشكل أسرع والحفاظ على التنسيق وتقليل الأعمال الروتينية في جميع المشاريع.

اشترك في ClickUp اليوم ودع الذكاء الاصطناعي يعمل بجانبك! ✅