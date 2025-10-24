75 نموذجًا مجانيًا للتحديات البسيطة لتتبع تقدمك اليومي

بالنسبة للعديد من الموظفين المكتبيين، أصبحت الحياة مقلقة بسبب قلة الحركة. أصبح الجلوس لفترات طويلة هو الوضع الافتراضي لنا أثناء التنقل إلى العمل والجلوس على المكتب والتصفح اللامتناهي. تساعدك التحديات اليومية الخفيفة على البقاء نشيطًا وبناء عادات صحية دون الحاجة إلى اتباع نظام صارم.

لا تحتاج إلى جدول زمني صارم لتشعر بتحسن، بل تحتاج فقط إلى الاتساق. يمنحك قالب التحدي 75 Soft المجاني ذلك بالضبط. فهو يساعدك على تتبع عاداتك اليومية، والتحقق من أهدافك الشخصية، ومواصلة رحلتك نحو اللياقة البدنية دون ضغوط.

سواء كان التركيز على الأكل الصحي أو ممارسة الرياضة يوميًا أو الاسترخاء بقراءة كتاب بدلاً من التصفح اللامتناهي، فإن التحدي السهل 75 مصمم للحياة الواقعية، بما في ذلك الجداول المزدحمة ومتطلبات العمل وحتى المناسبات الاجتماعية التي قد تغريك بالانحراف عن المسار الصحيح.

يساعدك النموذج القوي على الحفاظ على ثباتك طوال الرحلة. دعنا نتعرف على المزيد عنه.

ما هي قوالب التحديات السهلة الـ 75؟

قوالب التحديات السهلة الـ 75 هي أدوات تتبع جاهزة للاستخدام تساعدك على مراقبة مهامك اليومية على مدار 75 يومًا. عادةً ما تتضمن هذه القوالب أقسامًا لتناول الماء وممارسة الرياضة والقراءة والوجبات وغيرها من العادات اليومية المرتبطة بالتحدي.

وقد صممت هذه القوالب لمساعدتك على الحفاظ على ثباتك وتسجيل تقدمك والالتزام بأهدافك الشخصية دون الحاجة إلى إنشاء مخطط من الصفر.

سواء كنت تركز على تحسين الذات أو رفاهية الموظفين أو تحتاج فقط إلى نظام واضح لدعم روتينك اليومي، فإن هذه القوالب مصممة لأي شخص يرغب في تحمل المسؤولية دون الشعور بالإرهاق.

ما الذي يجعل قالب التحدي 75 Soft جيدًا؟

يحافظ قالب 75 Soft القوي على بساطة الأمور ويساعدك على الحفاظ على ثباتك يوميًا. يجب أن تكون قادرًا على فتحه وتتبع ما يهمك والمضي قدمًا.

متتبع المهام اليومية : حدد مهامك اليومية مثل التمرينات الرياضية والقراءة وشرب الماء وغيرها.

تصميم مرن : اضبط المساحة وفقًا لأهدافك الشخصية وروتينك اليومي

أدوات تتبع قياسات الجسم : سجل التغييرات في جسمك أثناء تقدمك

سجل العادات: تتبع العادات التي تبنيها أو تتخلص منها

تقويم التقدم : اطلع على عدد الأيام التي قضيتها في المسار الصحيح

تتبع الوجبات والمياه : سجل وجباتك ومقدار المياه التي تتناولها في مكان واحد

مساحة للمزاج أو التأمل : دوّن ما تشعر به أو ما كان مميزًا في ذلك اليوم

نسخة قابلة للطباعة أو رقمية : استخدمها على جهازك أو اطبعها - أيًا كان ما يناسبك

تصميم بسيط: ركز على التتبع دون تشويش أو تشتيت للانتباه

🔎 هل تعلم؟ يزيد عدم النشاط البدني من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 147٪ ويسبب 80٪ من حالات مرض السكري من النوع 2. ومع ذلك، فإن اتباع روتين منتظم مع تتبع كمية المياه التي تتناولها وتناول وجبات متوازنة وممارسة النشاط البدني يقلل من هذا الخطر.

أفضل 75 نموذجًا لتتبع التحديات البسيطة في لمحة

13 نموذجًا مجانيًا لتتبع التحديات السهلة

لا تحتاج إلى إنشاء أداة التتبع الخاصة بك من الصفر. تساعدك هذه القوالب الجاهزة الـ 75 على البدء بقوة، والحفاظ على التنظيم، وإنهاء التحدي. لنبدأ:

1. قالب سجل التمارين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع روتين لياقتك البدنية بالكامل باستخدام قالب سجل التمارين من ClickUp

إذا كنت تستخدم ClickUp بالفعل في العمل، فمن المنطقي إضافة تتبع لياقتك البدنية وتحدي 75 Soft Challenge في نفس المكان. يحول قالب سجل التمارين في ClickUp تمرينك إلى مهمة يمكنك إنجازها — مع ملاحظات وتكرارات والوقت والمعدات وحتى تفاصيل المدرب. إنه مثالي لأولئك الذين يسعون إلى بناء نمط حياة متوازن بين العمل والحياة الشخصية

لا تحتاج إلى تطبيق أو دفتر ملاحظات منفصل. كل شيء موجود في مكان واحد، مع طرق عرض تتيح لك التبديل من الخطط الأسبوعية إلى السجل الكامل في ثوانٍ.

🌟 الميزات الرئيسية:

حدد المهام لكل جلسة تدريب

استخدم الحقول المخصصة لتتبع عدد التكرارات والمدة ونوع التمرين

نظم التدريبات حسب الحالة مثل "مكتمل" أو "فائت" أو "مطلوب"

تصور روتينك الأسبوعي من خلال عروض متعددة

🔑 مثالي لـ: المبتدئين أو عشاق اللياقة البدنية الذين يبحثون عن مساحة مركزية لإدارة التدريبات والمهام اليومية وتتبع التقدم في تطبيق واحد.

2. قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية

احصل على نموذج مجاني كوّن عادات أفضل باستخدام قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية

إذا كان تحدي 75 Soft الخاص بك يتعلق أكثر بالعادات الصحية وأقل بالتمارين الرياضية، فإن قالب ClickUp Personal Habit Tracker هو الخيار الأمثل لك. إنه أداة تتبع بسيطة ومبسطة حيث يمكنك تعيين أهداف مخصصة مثل "قراءة 15 صفحة" أو "شرب 64 أونصة" ومتابعة تقدمك.

أنت لا تقوم فقط بوضع علامات على المربعات، بل تبني إيقاعًا. يتيح لك ClickUp وضع علامات على العادات وتصفيتها وترتيبها حسب الأولوية حتى لا تنهار روتينك حتى عندما تصبح الحياة فوضوية.

🌟 الميزات الرئيسية:

تتبع أهدافك اليومية باستخدام حقول مخصصة لعادات معينة مثل الخطوات أو القراءة أو شرب الماء

اعرض التقدم في شكل جدول أو قائمة، حسب الطريقة التي تفضلها لتنظيم معلوماتك

استخدم تحديثات الحالة لتمييز العادات على أنها مفتوحة أو مكتملة

صنف العادات حسب الأولوية أو النوع باستخدام العلامات المدمجة

🔑مثالي لـ: أي شخص يستخدم قالب 75 Soft لإنشاء هيكل ومسؤولية حول عادات غير متعلقة باللياقة البدنية مثل القراءة أو النوم أو الأكل الواعي

3. قالب تخطيط الوجبات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط وأعد وجباتك الأسبوعية باستخدام قالب تخطيط الوجبات من ClickUp

يتحكم هذا النموذج في تخطيط وجباتك دون أن يحولها إلى وظيفة بدوام كامل. يتيح لك نموذج تخطيط الوجبات من ClickUp تنظيم الوصفات وإنشاء قوائم المكونات وتتبع أهداف النظام الغذائي المتوازن في لوحة تحكم واحدة.

إنه رائع لأي شخص يتبع تحدي 75 Soft Challenge ويريد تجنب الوجبات السريعة في اللحظة الأخيرة أو الوجبات غير المخطط لها. يمكنك سحب وإسقاط الوجبات في التقويم، وفرزها حسب النوع، وحتى تسجيل القيم الغذائية مثل السعرات الحرارية الصافية والبروتين. يمكنك أيضًا تتبع جميع وجباتك، من روتينك الصباحي إلى مشروبك المسائي. إنه سريع ومرئي ومرن.

🌟 الميزات الرئيسية:

تتبع وجباتك باستخدام الحقول المخصصة مثل الكربوهيدرات الصافية والسعرات الحرارية ونوع الوجبة

نظم الوصفات وقوائم التسوق في مجلدات منفصلة للوصول السريع إليها

استخدم عرض اللوحة والتقويم لتخطيط وجباتك طوال الأسبوع

اضبط الحالات لكل مهمة وجبة لتعرف ما تم إعداده وما هو قيد الانتظار وما تم إنجازه

🔑مثالي لـ: أي شخص يحاول الالتزام بنموذج التحدي 75-soft مع الحفاظ على وجباته الغذائية وتخطيطه للتغذية ومشترياته من البقالة منظمة وسهلة الإدارة.

🔊 ماذا يقول العملاء عن ClickUp؟

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا توجد طريقة للفشل مع ClickUp.

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا توجد طريقة للفشل مع ClickUp.

4. قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أعطِ الأولوية لرفاهيتك العقلية والبدنية باستخدام نموذج خطة العناية الذاتية من ClickUp

إذا كان التحدي 75 soft يتعلق بإبطاء وتيرة الحياة بقدر ما يتعلق بالظهور، فإن هذا النموذج مناسب تمامًا. يساعدك نموذج خطة العناية الذاتية من ClickUp على تخصيص وقت للعادات التي لا يتم تتبعها على ساعتك الذكية، مثل الراحة والروتين والنوم والاسترخاء.

يمكنك تخصيصها وفقًا لروتينك اليومي، وتعيين تذكيرات لمهام العناية الذاتية، واستخدام الحقول لتتبع الحالة المزاجية أو مستويات الطاقة. تم تصميمها لتكون بسيطة، حتى لا تشعر أن التخطيط للعناية الذاتية أصبح مهمة روتينية أخرى.

🌟 الميزات الرئيسية:

أضف مهام العناية الذاتية اليومية مثل كتابة اليوميات أو العناية بالبشرة أو وقت التخلص من السموم الرقمية

تتبع مستويات طاقتك العاطفية أو الجسدية باستخدام الحقول المخصصة

اضبط تذكيرات متكررة حتى لا تفوت أيام الراحة أو وقت التأمل

أنشئ روتينًا مرنًا يدعم الإنتاجية ووقت الراحة على حد سواء

🔑مثالي لـ: أي شخص يبني عادات يومية حول التعافي والوعي الذهني والنمو الشخصي مع اتباع نهج أكثر توازناً تجاه الصحة.

🚀 تأثير ClickUp في العالم الواقعي: تشير الفرق التي تستخدم قوالب ClickUp إلى انخفاض بنسبة 83٪ في وقت تنفيذ خطة المشروع — بفضل الكتيبات المعدة مسبقًا التي تقضي على الوقت المستغرق في تنظيم العمل وتشغيله. يصبح الالتزام بشيء مثل التحدي السهل 75 أمرًا طبيعيًا.

5. قالب مخطط يومي ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم يومك بالكامل باستخدام قالب مخطط ClickUp اليومي

قالب المخطط اليومي من ClickUp هو أكثر من مجرد قائمة مهام بسيطة — إنه مركز قيادة شخصي. يمكنك تقسيم يومك إلى مهام عبر فئات مثل الأهداف الشخصية أو اللياقة البدنية أو العمل وترتيب أولويات كل شيء باستخدام العلامات والفلاتر المدمجة.

تساعدك طرق عرض التقويم والقائمة على تنظيم روتينك اليومي بطريقة مرئية وسهلة الإدارة. بدون فوضى. بدون ارتباك. إذا كنت تقوم بتحدي 75 Soft Challenge، يمكن أن يضفي هذا النموذج تنظيمًا على تمارينك الرياضية ووقت القراءة والعناية الشخصية والوجبات - كل ذلك في مكان واحد.

🌟 الميزات الرئيسية:

نظم يومك حسب نوع المهمة أو الأولوية أو الموعد النهائي

استخدم عرض التقويم لجدولة العادات اليومية والأمور غير القابلة للتفاوض

تتبع التقدم المحرز في جميع الأنشطة باستخدام عرض اللوحة أو القائمة

قم بتخصيص أقسام لتناول الماء أو النشاط البدني أو القراءة

🔑مثالي لـ: أي شخص يبني روتينًا يوميًا قابل للتكرار يجمع بين الهيكل والمرونة - خاصة أثناء تحدي 75 soft أو مرحلة التطوير الشخصي

💡 نصيحة احترافية: يقضي ما يقرب من 60٪ من الموظفين وقتهم في التنقل بين الأدوات لإدارة المهام الروتينية البسيطة. يزيل ClickUp هذا التشتت بين الأدوات ويجمع عاداتك ومهامك وملاحظاتك وتحديثاتك في عرض واحد — حتى لا يتعثر تحدي 75 Soft Challenge بسبب الفوضى الرقمية.

6. قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تعامل مع أولوياتك اليومية باستخدام قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

لأولئك الذين يحبون أن تكون الأمور واضحة ومحددة، فإن قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp يصل مباشرة إلى الهدف. إنه مصمم لمساعدتك في تخطيط يومك بأقل قدر من الصعوبات.

أنشئ مهام، وحدد مواعيد نهائية، ونظمها حسب الفئة (مثل اللياقة البدنية، والوجبات، والقراءة)، وتابع تقدمك في تحدي 75 soft دون أي فوضى. من الملاحظ مدى سهولة تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أجزاء أصغر وإنجازها.

🌟 الميزات الرئيسية:

أنشئ قوائم مهام منظمة مع حقول مثل فئة المهمة والموقع وعداد التسلسل

حدد مواعيد نهائية وتذكيرات وأشرطة تقدم مرئية لكل مهمة

حدد الأولويات بناءً على مدى إلحاحية وأهمية المهام باستخدام التسميات المدمجة

استخدم طرق عرض متعددة — التقويم والقائمة واللوحة وجانت — لتخطيط يومك على طريقتك

🔑مثالي لـ: أي شخص يرغب في أداة تتبع يومية واضحة وعمليّة تحافظ على المهام والعادات والأهداف الشخصية مرئية وقابلة للتنفيذ من الصباح إلى المساء.

🔎 هل تعلم؟ إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن تصل نسبة عدم النشاط البدني إلى 35٪ على مستوى العالم بحلول عام 2030. تساعد القوالب في عكس هذا الاتجاه من خلال إنشاء هيكل ومسؤولية.

7. قالب خطة التطوير الشخصي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد أهدافًا واضحة وتابع نموك على المدى الطويل باستخدام قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp

يساعدك هذا على التوقف عن الدوران في دوائر بأهداف غامضة والبدء في العمل نحو النمو الشخصي. يمنحك قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp هيكلًا دون أن يعيقك.

بفضل خيارات الحالة المدمجة مثل "على المسار الصحيح" و"تم تحقيق الهدف"، من السهل معرفة مكانك بنظرة واحدة. يمكنك تحديد أهدافك الشخصية وتقسيمها إلى مراحل وتسجيل الإنجازات الصغيرة باستخدام هذا النموذج لتحديد الأهداف.

🌟 الميزات الرئيسية:

قسّم أهداف التطوير على أرباع السنة أو أسابيع أو جداول زمنية مخصصة

استخدم الحقول المخصصة لتسجيل التقدم والفترات الزمنية والإنجازات

قم بالتبديل بين طرق عرض التخطيط مثل خطوات العمل وأدوات التتبع والملخصات

قم بالتفكير بانتظام باستخدام حقول المراجعة مثل "ما مدى رضاك عن تقدمك؟"

🔑مثالي لـ: أي شخص يستخدم قالب التحدي السهل 75 كجزء من خطة رعاية ذاتية أكبر تركز على العقلية والروتين والتقدم القابل للقياس.

➡️ اقرأ المزيد: كيف تحصل على مزيد من الطاقة بعد العمل

8. قالب ClickUp للإنتاجية الشخصية

احصل على نموذج مجاني بسّط يومك وحقق أهدافك باستخدام قالب الإنتاجية الشخصية من ClickUp

إذا كنت توازن بين التمارين الرياضية والقراءة والوجبات والعناية بالنفس أثناء إدارة وظيفة أو عمل إضافي، فإن هذا النموذج يساعدك على تنظيم كل ذلك. نموذ ج ClickUp Personal Productivity Template هو أكثر من مجرد قائمة مهام — إنه نظام كامل لتتبع الوقت وتنظيم أهدافك وتسجيل التقدم المحرز.

يمكنك تجميع المهام الشخصية مثل إعداد الوجبات أو المشي السريع جنبًا إلى جنب مع الأهداف المتعلقة بالعمل دون أن تفقد تركيزك. بفضل خيارات الحالة التفصيلية والتذكيرات في الوقت الفعلي، لن يفوتك أي شيء.

🌟 الميزات الرئيسية:

صنف مهامك عبر 15 حالة مخصصة وشاهد بالضبط ما هو معلق أو منجز

حدد أولويات عاداتك اليومية وأهدافك الشخصية من خلال عرض القوائم واللوحات

جدول المهام وتتبع الوقت المستغرق باستخدام المؤقت المدمج في ClickUp

اضبط التذكيرات والعلامات والفلاتر لتبقى منتبهًا وتلتزم بالجدول الزمني

🔑 مثالي لـ: أي شخص يجمع بين متتبع التحديات البسيطة 75 ويوم حافل بالأعمال ويرغب في تبسيط التخطيط دون إغفال التفاصيل.

🔎 هل تعلم؟ التكلفة العالمية لعدم النشاط: 54 مليار دولار في الرعاية الصحية و 13.7 مليار دولار في خسارة الإنتاجية سنويًا. يمكن أن تحدث الإجراءات اليومية الصغيرة التي يتم تتبعها باستخدام مخطط مجاني فرقًا حقيقيًا.

9. قالب تحدي الصحة البدنية الصعب 75 من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على مسارك اليومي مع قالب تحدي الصحة ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template

تم تصميم هذا النموذج لأي شخص يتبع تحديًا منظمًا للصحة، مثل نمو ذج ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template، الذي يوفر لك تحليلاً كاملاً للإجراءات اليومية ونقاط التحقق الأسبوعية ومراحل التحدي.

ينظم عاداتك وأهدافك وتقييماتك في مكان واحد، حتى لا تضطر إلى البحث عن ما إذا كنت قد شربت الماء يوميًا أو أكملت نشاطك البدني. سواء كنت تفعل ذلك بمفردك أو مع مجموعة، فإنه يحافظ على الأمور واضحة ومتسقة.

🌟 الميزات الرئيسية:

قم بتعيين وتتبع المهام اليومية مثل التمارين الرياضية أو القراءة أو الأكل الصحي

راقب تقدمك على مدار 75 يومًا من خلال تحديثات الحالة المرئية

استخدم طرق عرض متعددة لإدارة الجداول الزمنية والمراحل المهمة والتقييمات

سجل انتصاراتك، وراجع أسبوعياً، وقم بتعديل خطتك عند الحاجة

🔑مثالي لـ: أي شخص يتبع نموذج تحدي 75 Soft المجاني أو 75 Hard، ويرغب في متتبع شامل مع هيكل وتذكيرات وعروض واضحة للتقدم المحرز

💡نصيحة احترافية: إذا كنت تستخدم صالة رياضية لممارسة تمارين 75 Soft، يمكن لبرنامج إدارة الصالة الرياضية تبسيط كل شيء، من حجز الجلسات إلى تتبع الحضور.

10. 75 قالب تحدي سهل من LaToya Rachelle

عبر LaToya Rachelle

يتميز قالب التحدي السهل هذا بـ 75 نموذجًا بنهجه الدافئ والشخصي لتكوين العادات. صممته LaToya Rachelle، وهو مصمم بعناية لدمج العناية الذاتية والصحة البدنية والروتين اليومي في تنسيق واحد قابل للطباعة. أنت لا تتابع فقط مربعات الاختيار، بل تبني نية في يومك.

التصميم مريح وسهل المتابعة، وهو مثالي إذا كنت تفضل مخططًا يوميًا يمكنك حمله وتدوين ملاحظاتك عليه والتفكير فيه.

🌟 الميزات الرئيسية:

اطبع سجل التحدي الخاص بك وقم بتخصيصه مع مساحة للتفكير والملاحظات

تتبع عاداتك مثل القراءة وشرب الماء وممارسة الرياضة من خلال تسجيلات يومية واضحة

ركز على الأهداف المتوازنة التي تشجع على التقدم دون ضغوط

بناء الانضباط بطريقة مرنة وواعية ومشجعة

🔑مثالي لـ: أي شخص يفضل نموذج تحدي 75 soft ورقيًا مجانيًا يجمع بين الطابع العملي ولمسة من الإلهام الشخصي.

11. قالب مخطط التحدي السهل لمدة 75 يومًا من 101 Planners

عبر 101 Planners

هذا المخطط المكون من 75 تحديًا سهلاً من 101 Planners هو حل قابل للطباعة وسهل الاستخدام يركز على البساطة والتنظيم. على عكس معظم القوالب، يقسم هذا القالب التحدي إلى أقسام واضحة وقابلة للتعديل تتيح لك تتبع عاداتك والتفكير فيها أثناء تقدمك.

يمكنك الكتابة مباشرة في ملف PDF أو طباعته والكتابة عليه يدويًا. لا يوجد أي عناصر تشتت الانتباه، فقط مساحة لتسجيل تقدمك، وتسجيل عاداتك اليومية، والالتزام بأهدافك الشخصية.

🌟 الميزات الرئيسية:

قم بتنزيل ملف PDF قابل للتعديل بالكامل لتخصيصه رقميًا أو طباعته للاستخدام اليومي

تتبع النشاط البدني والوجبات والقراءة وتناول الماء والمزيد في ورقة واحدة

سجل تقدمك باستخدام عرض تقويم 75 يومًا للحصول على رؤية كاملة

أضف تأملاتك الشخصية أو تعديلاتك أثناء خوضك التحدي

🔑 مثالي لـ: أي شخص يبحث عن نموذج تحدي 75 soft بسيط وقابل للتنزيل مجانًا دون عوائق التسجيل وبكثير من المرونة.

💡نصيحة احترافية: يمنحك تطبيق تتبع العادات هيكلًا ومساءلة في الوقت الفعلي. اختر تطبيقًا مزودًا بعدادات التسلسل والتذكيرات والأهداف القابلة للتخصيص.

12. 75 Soft Challenge من Notability

عبر Notability Gallery

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون العمل على جهاز iPad أو جهاز لوحي، يوفر نموذج التحدي الـ 75 على Notability تجربة رقمية بالكامل وسهلة الكتابة بخط اليد. هذا ليس متتبعًا عاديًا — إنه واضح بصريًا وقابل للتخصيص ومصمم للتعليق.

سواء كنت تحب تدوين الملاحظات أو وضع علامات على الإنجازات أو إبراز النجاحات، فإن مرونة Notability تتيح لك القيام بكل ذلك. يمكنك حتى مزامنة الملاحظات الصوتية مع تسجيلاتك، مما يجعل رحلتك نحو اللياقة البدنية أكثر انعكاسية وشخصية.

🌟 الميزات الرئيسية:

قم بتنزيل مخطط رقمي وقم بتعليقه مباشرةً باستخدام قلم Apple Pencil أو قلم شاشة

ضع علامة على العادات اليومية مثل شرب الماء وممارسة الرياضة والقراءة مباشرة في ملاحظاتك

أضف مذكرات صوتية أو صورًا للتقدم المحرز أو انطباعاتك اليومية عن حالتك المزاجية

احتفظ بكل شيء مخزّنًا في تطبيق واحد دون الحاجة إلى الطباعة أو أدوات خارجية

🔑مثالي لـ: مستخدمي iPad الذين يرغبون في طريقة تفاعلية وحرة لإدارة تحدي 75 soft challenge — مع مرونة كاملة في الرسم أو التسجيل أو الكتابة.

💡نصيحة احترافية: تمارين المرونة العصبية مثل تبديل اليدين لأداء مهام بسيطة، أو كتابة يوميات، أو تعلم حركة جديدة يمكن أن تعيد توصيل دماغك للتكيف بسرعة.

13. تحدي 75 يومًا قابل للطباعة مجانًا من SnapyBiz

عبر SnapyBiz

هذا التحدي السهل الذي يمكن طباعته لمدة 75 يومًا من SnapyBiz يتمحور حول المرونة. ما يميزه هو التصميم القابل للتعديل - أعمدة وصفوف فارغة تتيح لك بناء التحدي على طريقتك. سواء كنت تركز على النشاط البدني أو المهام اليومية أو اتباع نظام غذائي صارم أو القراءة، يمكنك تخصيص أداة التتبع لتناسب احتياجاتك.

كما يوفر ثلاثة مستويات من الصعوبة — سهل ومتوسط وصعب — حتى لا تقتصر على خطة واحدة تناسب الجميع. بالإضافة إلى ذلك، تم تنسيقه لأحجام A4 و A5 و US Letter، لذا يمكنك طباعته في المنزل دون عناء.

🌟 الميزات الرئيسية:

اختر بين تنسيقات PDF القابلة للتحرير لتخصيصها بالكامل

اضبط صعوبة التحدي لتتناسب مع وتيرتك الحالية

تتبع عاداتك اليومية من خلال تصميم بسيط وسهل التمييز

استخدمه كمخطط أو قائمة مراجعة أو سجل مرئي - كل ذلك من خلال طباعة واحدة

🔑 مثالي لـ: أي شخص يرغب في إنشاء تحدي 75 soft مخصص لنمط حياته وطريقة التتبع المفضلة لديه.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتتبع العادات في Google Sheets وExcel وClickUp

حافظ على مسارك مع التحدي السهل 75 باستخدام ClickUp

لا تحتاج إلى نظام معقد أو تطبيق باهظ الثمن لبناء عادات أفضل — ما تحتاجه هو شيء يناسبك. سواء كنت تتابع كمية المياه التي تتناولها أو وجباتك أو تخصص وقتًا للعناية بنفسك، فإن هذه القوالب المجانية الـ 75 للتحديات البسيطة تجعل من السهل عليك الحفاظ على ثباتك.

اختر النموذج الذي يناسب أسلوبك — قابل للطباعة مجانًا، رقمي، منظم، أو مرن — وأعط روتينك اليومي الدفعة التي يحتاجها.

هل تريد أداة واحدة تحافظ على كل شيء في مكان واحد - العادات والأهداف وخطط الوجبات والتمارين والتقدم المحرز؟

جرب قالب التحدي السهل 75 من ClickUp مجانًا لتبسيط تحديك والبقاء منظمًا من اليوم الأول.

👉 سجل في ClickUp اليوم واكتشف ذلك بنفسك.