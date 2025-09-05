أفضل 10 بدائل لـ Google AI Mode يمكنك تجربتها الآن

يتميز وضع الذكاء الاصطناعي من Google بقدرته على العثور على الإجابات، ولكن ماذا يحدث عندما تحتاج إلى القيام بشيء ما بهذه الإجابات؟

الحقيقة هي أن أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة تتفوق في مجالات مختلفة. بعضها مصمم للتكامل السلس مع التطبيقات، وبعضها الآخر يتفوق في تحليل البيانات، وبعضها متخصص في فهم سياق صناعتك.

إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Google AI Mode يمكنها التعامل مع المهام الشاقة في عملك اليومي، فإن هذه الخيارات توفر لك شيئًا فريدًا. 🎯

أفضل بدائل Google AI Mode في لمحة سريعة

هذه هي أفضل بدائل Google AI Mode مقارنةً ببعضها البعض. 👇

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp الأفراد والفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة التي تسعى إلى الانتقال من رؤى الذكاء الاصطناعي إلى التنفيذ الجماعي في مكان واحد حوّل مطالبات الذكاء الاصطناعي إلى مهام مجدولة باستخدام ClickUp Brain، وأجب تلقائيًا على الأسئلة باستخدام Autopilot Agents، وانتقل بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) على الفور تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Perplexity AI المحللون والأكاديميون والمتعلمون الفضوليون الذين يجرون أبحاثًا في الوقت الفعلي احصل على إجابات مع الاقتباسات، وتصفح الأخبار والأوراق الأكاديمية، واطرح أسئلة متابعة في سلاسل المحادثات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا أنت. com المبدعون والطلاب والمسوقون الذين يحتاجون إلى تجارب AI قابلة للتخصيص قم بتبديل أوضاع البحث واستبعاد المواقع منخفضة الجودة واستخدام المرشحات القائمة على الوقت تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا 1 دقيقة. AI الكتاب والباحثون في مجال المحتوى ورجال الأعمال الأفراد الذين يبحثون عن توليف سريع للمعلومات لخص الموضوعات واستخرج الإحصائيات وقم بإنشاء نسخ واستخرج السياق من نتائج بحث متعددة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا Microsoft 365 Copilot مستخدمو Microsoft 365 وفرق المؤسسات التي تسعى إلى دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات Office استخدمها داخل Edge و Bing، وحلل الصور والبيانات مباشرة في الدردشة، واحصل على مساعدة تراعي السياق تتوفر خطة مجانية (الدردشة فقط)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ChatGPT Pro المهنيون والباحثون والفرق الفنية التي تحتاج إلى عمليات بحث معقدة حافظ على السياق، ونظم المحادثات البحثية الطويلة، وادعم الأفكار الإبداعية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Claude AI الباحثون والكتاب والمفكرون العميقون الباحثون عن محادثات دقيقة احصل على رؤى أخلاقية حول الموضوعات الحساسة، وقدم استنتاجات سياقية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Pi من Inflection AI الأفراد الذين يجرون محادثات بحث عادية استكشف الموضوعات بشكل حواري، واطرح أسئلة متابعة، واختر مستوى التفاصيل مجاني Brave’s Leo الأفراد والفرق المهتمة بالأمن التي ترغب في الحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي التي تركز على الخصوصية قم بمعالجة الاستفسارات محليًا، ولخص علامات تبويب المتصفح، وحافظ على السرية التامة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا Aria من Opera One المتعددو المهام الذين يبحثون عن الذكاء الاصطناعي المدمج في أنشطة تصفح الويب الخاصة ب لخص المقالات، وترجم الصفحات في مكانها، وقم بالمزامنة عبر الأجهزة مجاني

لماذا تختار بدائل Google AI Mode

إليك الأسباب التي تجعل استكشاف بدائل Google AI Mode أمرًا منطقيًا:

أبعد من البحث: يتميز يتميز محرك بحث Google AI في العثور على المعلومات، ولكن قد تحتاج إلى أدوات لإنشاء هذه الأفكار أو بنائها أو العمل عليها

نقاط القوة المتخصصة: تم إنشاء منصات مختلفة لحالات استخدام محددة مثل إنشاء المحتوى أو تحليل البيانات أو أتمتة سير العمل التي لا يمكن لبحث Google أن يضاهيها

تكامل سير العمل: يحتاج معظم المحترفين إلى ذكاء اصطناعي يتذكر السياق ويتكامل مع الأدوات الحالية ويتكيف مع طريقة عملهم بدلاً من مجرد طريقة بحثهم

التميز في المهام المحددة: غالبًا ما تقدم بدائل وضع Google AI المصممة خصيصًا نتائج أفضل للأعمال الإبداعية الكثيفة أو التحليلات المعقدة أو المتطلبات الخاصة بالصناعة

تدفق سلس للعمليات: أفضل أدوات أفضل أدوات البحث الذكية لا تقتصر على تقديم الإجابات. بل تصبح جزءًا من سير عملك وتجعل العملية برمتها أكثر ذكاءً

🔍 هل تعلم؟ 8.5% فقط من الأشخاص يقولون إنهم يثقون دائمًا في ملخصات الذكاء الاصطناعي من Google في نتائج البحث. هذه علامة واضحة على أن المستخدمين لا يزالون حذرين بشأن السماح للذكاء الاصطناعي بتشكيل ما يرونه على الإنترنت.

أفضل البدائل لـ Google AI Mode

دعنا نستعرض أفضل بدائل Google AI Mode. 🤖

1. ClickUp (الأفضل للانتقال من رؤى الذكاء الاصطناعي إلى التنفيذ الجماعي في مكان واحد)

حوّل الأفكار إلى مهام مخصصة باستخدام ClickUp Brain

تعد أدوات الذكاء الاصطناعي رائعة في تقديم الإجابات. ولكن بالنسبة لمعظم الفرق، هذا ليس هو المشكلة.

يبدأ التحدي الحقيقي بعد الحصول على الإجابة: معرفة ما يجب فعله بها، وتحويلها إلى مهمة، وتعيين الشخص المناسب، والمتابعة، وتتبع التقدم.

يساعدك ClickUp في ذلك من خلال ربط رؤيتك وسير عملك وإجراءات فريقك حتى تتمكن من الانتقال من الإدخال إلى التنفيذ دون أن تفوت أي شيء. وهذا ما يجعله أحد أكثر بدائل Google AI Mode اكتمالاً.

حوّل استجابات الذكاء الاصطناعي إلى تقدم مرئي

ClickUp Brain ليس روبوتًا محادثة يضاف إلى عملك؛ إنه مساعد يعرف مساحة عملك جيدًا. إنه يفهم مشاريعك ومالكيها وجداولها الزمنية وسير العمل والتبعيات وحتى التطبيقات المتصلة مثل Google Drive.

لنفترض أنك قمت بتجميع ملاحظات العملاء في مستند ClickUp وطلبت من ClickUp Brain العثور على أهم الشكاوى. سيقوم على الفور بتلخيص أهم المشكلات مثل بطء عملية التسجيل أو عدم وضوح الأسعار. ومن هناك، يمكنه إنشاء مهام وتعيينها لزملائك في الفريق، وتحديد المواعيد النهائية، وربط المستند المصدر للسياق.

أتمتة إجراءات الفريق

الرد التلقائي على أسئلة الحالة باستخدام وكيل Answers Autopilot في ClickUp

تم تصميم ClickUp Autopilot Agents على أساس مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به، وهو مصمم لأتمتة المتابعات اليدوية التي تبطئ المشاريع. هناك نوعان:

الوكلاء المُعدون مسبقًا يجيبون على الأسئلة ويقومون بإنشاء التحديثات، ويكونون جاهزين للتنفيذ استجابة لمحفزات محددة

تتيح لك الوكلاء المخصصون إنشاء منطق الأتمتة الخاص بك دون الحاجة إلى كتابة أي كود

لنفترض أن نموذجًا تم إرساله تم وضع علامة عليه على أنه "عاجل" و"متعلق بالعميل" ولكن فقط للصفقات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار. سيقوم وكيل الطيار الآلي المخصص تلقائيًا بالتحقق من الشروط الثلاثة، ثم إنشاء مهمة، وتعيينها إلى العميل المحتمل، وإضافة موعد نهائي، ونشر تحديث في الدردشة.

أضف تعليمات مخصصة لوكلاء ClickUp Custom Autopilot Agents

انطق المطالبات واتخذ الإجراءات على الفور

عندما تكون منشغلاً في التنفيذ، قد يؤدي كتابة المطالبات والنقر على القوائم إلى إبطاء عملك. يوفر لك ClickUp Brain MAX مساعدًا صوتيًا للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب مصممًا للتفاعل السريع.

لنفترض أنك في منتصف مراجعة مسودة بيان صحفي. تفتح Brain MAX وتقول: "اجعل هذه الفقرة تبدو أكثر رسمية وأضف قائمة نقطية بالإحصائيات الرئيسية من تقريرنا للربع الثاني"

تستخرج الذكاء الاصطناعي المتصل السياق من المستند المرتبط، وتعيد كتابة المحتوى باستخدام نبرة صوتك المفضلة، وتجلب الأرقام الصحيحة من تقرير الربع الثاني في مساحة العمل الخاصة بك، وتدرج كل شيء في المستند.

يمكنك أيضًا أن تطلب من Brain MAX إنشاء صور أو إنشاء مهام أو حتى جدولة اجتماعات.

اطلب من ClickUp Brain MAX دعم جدولة الاجتماعات وما بعدها

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

توقع منحنى تعليمي إذا لم يكن فريقك معتادًا على المنصات الشاملة مثل ClickUp

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

شارك أحد المستخدمين على Reddit ما يلي:

يوفر لي ClickUp Brain الكثير من الوقت والجهد بصراحة. أعلم أن هناك أدوات AI مع مستوى مجاني فعال للغاية، ولكن التبديل المستمر بين علامات التبويب له تأثير سلبي. وبصراحة، عندما أكون في منطقة العمل المكثف، هذا هو آخر شيء أريد القيام به. أستخدم AI بشكل أساسي للكتابة لأنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما أكتبه (رائع!). شيء آخر يساعدني حقًا هو Docs. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. إنها رائعة!

🧠 حقيقة ممتعة: تم اقتراح أول مفهوم للشبكة العصبية في عام 1943 من قبل عالم فيزيولوجيا الأعصاب وعالم رياضيات — وارن ماكولوك ووالتر بيتس — قبل عقود من وجود القدرة الحاسوبية لتشغيلها.

2. Perplexity AI (الأفضل للبحث في الوقت الفعلي)

عبر Perplexity AI

فكر في Perplexity AI كصديق يقرأ الأخبار ويعود إليك بأهم الأخبار المثيرة للاهتمام. تطرح سؤالاً، وبدلاً من الحصول على قائمة طويلة من نتائج البحث، تحصل على إجابة مباشرة مع أدلة داعمة.

تستقي المنصة المعلومات من مصادر متعددة وتجمعها معًا في سرد متماسك ومنطقي. يمكنك حتى اختيار تركيز استعلامات البحث على مجالات محددة مثل الأدبيات الأكاديمية أو الكتابة التقنية أو منتديات المناقشة مثل Reddit.

ما يميز Perplexity هو طريقة تعامله مع أسئلتك التالية. يمكنك التعمق أكثر في الموضوعات دون الحاجة إلى البدء من الصفر في كل مرة. تبدو التجربة بأكملها وكأنك تعمل مع مساعد بحث لا يتعب أبدًا من الأسئلة التي لا تنتهي من نوع "ولكن ماذا عن...".

مع إضافة متصفح Comet، يمكنك الآن أيضًا استخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه لإدارة التقويم الخاص بك ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني وتوليد الأفكار.

أفضل ميزات Perplexity AI

استعلم عن قواعد بيانات ومصادر متعددة في وقت واحد لجمع معلومات شاملة عن أي موضوع مع اقتباسات مفصلة من المصادر لكل ادعاء

احصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية فور حدوثها من خلال إمكانات التصفح الفوري للويب

نظم سلاسل البحث في مجموعات ، وخلق مستودعات معرفية قابلة للمشاركة ومركزة للمشاريع

قم بتحليل المستندات التي تم تحميلها، بما في ذلك ملفات PDF و CSV وملفات النصوص، لتلخيص المحتوى أو استخراج النقاط الرئيسية للبيانات

قيود Perplexity AI

قد يقدم أحيانًا معلومات متضاربة من مصادر مختلفة دون حل واضح

ينخفض الأداء بشكل ملحوظ عند التعامل مع استفسارات تقنية أو متخصصة للغاية

خيارات تخصيص محدودة لتعديل أسلوب الاستجابة أو تفضيلات التنسيق

أسعار Perplexity AI

مجاني

Pro: 20 دولارًا شهريًا

Enterprise Pro: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Perplexity AI؟

يقول تعليق على Reddit:

بدأ الكثير من الأشخاص في الأوساط التقنية يفضلونه على Google. تذكر أن Perplexity AI لا يهدف إلى استبدال Open AI. إنه يهدف إلى استبدال Google. النتائج أفضل، بالإضافة إلى مفهوم الخيوط والمكتبات. إنهم بالتأكيد يسيرون في الاتجاه الصحيح.

3. You. com (الأفضل لتجارب الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص)

عبر You.com

يتيح لك موقع You.com تخصيص البحث بالطريقة التي تفكر بها، وليس بالطريقة التي تعتقد الخوارزميات أنك يجب أن تفكر بها. تجمع المنصة بين البحث التقليدي على الويب والدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنك طرح الأسئلة بشكل طبيعي والحصول على نتائج منطقية.

أفضل جزء؟ يمكنك التحكم في المصادر التي تحظى بالأولوية. تأتي نتائج البحث مع ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولكن لا يزال بإمكانك النقر فوق المصادر الأصلية عندما تحتاج إلى مزيد من التفاصيل. يمكنك حتى البحث ضمن أطر زمنية محددة أو استبعاد أنواع معينة من المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) الرائدة مثل GPT-4 وClaude وأنماط متخصصة لمهام محددة مثل البحث وإنشاء الصور والبرمجة.

أفضل ميزات you.com

صمم مساعدين مخصصين للذكاء الاصطناعي بشخصيات محددة ومجالات خبرة وأساليب استجابة للمهام المتكررة

قم بالتبديل بين أوضاع البحث المختلفة اعتمادًا على ما إذا كنت بحاجة إلى بحث واقعي أو إلهام إبداعي

أنشئ نصوصًا طويلة ومواد مرئية ضمن نفس المنصة

استبعد مواقع ويب أو أنواع محتوى معينة من نتائج البحث لتجنب المعلومات غير ذات الصلة أو منخفضة الجودة

قيود You.com

لديه قاعدة مستخدمين أصغر، مما قد يؤثر على نطاق وعمق تغطية الاستفسارات المتخصصة

على الرغم من أنه يقدم اقتباسات في وضع البحث، إلا أنها قد تكون أقل بروزًا واتساقًا

أفاد المستخدمون أن المنصة قد تبدو بطيئة أو متعثرة، خاصةً عند القيام بمهام تتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف أو تحميل الملفات

أسعار You.com

مجاني

Pro: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 200 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات You.com

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن You.com؟

من مراجعة G2:

أحب الراحة التي يوفرها عدم الحاجة إلى التنقل بين الصفحات أثناء استخدامه. جربت المترجم في الاتصالات مع العملاء الأوروبيين وكذلك في العصف الذهني لوضع مسودة عرض مشروع. وجدته سهل الاستخدام.

🔍 هل تعلم؟ تشير الفرق التي تستخدم ClickUp Brain إلى توفير في التكاليف بنسبة تصل إلى 86٪، وذلك ببساطة لأن الأعمال المتكررة يتم إنجازها تلقائيًا.

4. 1min. AI (الأفضل لتجميع المعلومات بسرعة)

عبر 1min.AI

اطرح سؤالاً على 1min. AI واحصل على إجابة شاملة في أقل من 60 ثانية، مع الحقائق الأساسية والسياق ذي الصلة. يتفوق بديل Google AI Mode في أخذ موضوعات البحث المعقدة وتلخيصها إلى ما تحتاج إلى معرفته.

لا تضيع الوقت في الرسوم المتحركة الفاخرة أو الواجهات المعقدة. ما عليك سوى التحميل، وسيقوم البرنامج بمعالجته. بهذه البساطة.

يجمع التطبيق عدة أدوات من OpenAI و Anthropic و Midjourney وغيرها في منصة واحدة. إنه ليس مجرد أداة بحث، بل يساعد أيضًا في إنشاء المحتوى، من تحرير الملفات الصوتية إلى كتابة النصوص أو إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

1 دقيقة. أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

قم بمعالجة نتائج بحث متعددة في وقت واحد لاستخراج المعلومات ذات الصلة وفي الوقت الفعلي دون الحاجة إلى المراجعة اليدوية

قم بإنشاء ملخصات سريعة للمواضيع الشائعة والأخبار العاجلة والأحداث الجارية لفهمها بسرعة

استخرج نقاط بيانات وإحصاءات محددة من نتائج البحث باستخدام أسئلة باللغة الطبيعية بدلاً من البحث عن الكلمات المفتاحية

تفاعل مع المستندات عن طريق استخراج النص أو الدردشة مع ملفات PDF للعثور على المعلومات بسرعة

1 دقيقة. قيود الذكاء الاصطناعي

تؤدي المعالجة السريعة أحيانًا إلى التضحية بالفروق الدقيقة والسياق من أجل السرعة

قدرة محدودة على التعامل مع طلبات المحتوى الإبداعي أو الذاتي للغاية

التركيز على الإيجاز قد يؤدي إلى إغفال تفاصيل مهمة في السيناريوهات المعقدة

1 دقيقة. أسعار الذكاء الاصطناعي

مجاني

المزايا: 8 دولارات شهريًا

الأعمال: 12.5 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 8.5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

1 دقيقة. تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 360 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 1min. AI؟

تقول مراجعة G2 حول محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي:

أنا أقدر حقًا مدى سرعة وسهولة استخدامه. توفر المنصة نتائج، مما يجعلها مثالية للمسودات السريعة أو الملخصات أو أفكار المحتوى عندما يكون لديك جدول زمني مزدحم. الواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام، ودعم الذكاء الاصطناعي الفعال الذي ينجز المهمة.

5. Microsoft 365 Copilot (الأفضل لتكامل Office)

عبر Microsoft 365

يتيح لك Microsoft 365 Copilot البحث والدردشة في نفس المساحة. اطرح سؤالاً، وسيقوم باستخراج المعلومات من الويب، والرد في شكل محادثة، وربطها بالمصادر عند الحاجة.

يعمل داخل Bing و Microsoft Edge، لذا يمكنك التفاعل معه أثناء التصفح. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على GPT-4 ونموذج Prometheus من Microsoft، حيث يستخرج البيانات في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا إنشاء صور أو تلخيص الصفحات دون التبديل بين علامات التبويب.

وتتمثل قيمته الأساسية في الاستفادة من البيانات الداخلية لمؤسستك (رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والمحادثات والتقويم) لتقديم مساعدة تراعي السياق.

أفضل ميزات Microsoft 365 Copilot

قم بتحميل الصور واحصل على رؤى AI حول محتوى الصورة، سواء كان ذلك تحديد الكائنات أو تحليل المخططات أو تفسير الملاحظات المكتوبة بخط اليد

قم بتشغيل مقتطفات الأكواد أو الصيغ أو الاستعلامات المنطقية مباشرة في Bing Chat لاختبار الأفكار أو حل المشكلات الفنية دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

قم بالتبديل بين الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ونتائج البحث التقليدية لمقارنة الردود أو استكشاف زوايا متعددة في نفس

ادمج مباشرة مع تطبيقات Microsoft 365 لصياغة مستندات Word أو إنشاء عروض PowerPoint من المخططات أو تحليل البيانات في Excel باستخدام اللغة الطبيعية

قيود Microsoft 365 Copilot

أحيانًا يعطي الأولوية لخدمات Microsoft (مثل Edge أو Office) في الردود، مما قد يؤدي إلى تحريف النتائج

يعتمد على فهرس بحث Bing، والذي قد يعرض مصادر مختلفة أو أقل من أدوات Google AI

يتطلب حساب Microsoft للوصول الكامل، بما في ذلك الميزات المتقدمة وجلسات الدردشة الأطول

أسعار Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: مجاني

Microsoft 365 Business Basic و Copilot: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Microsoft 365 Business Standard و Copilot: 42.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Microsoft 365 Copilot

G2: 4. 4/5 (105+ تقييمات)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ في عام 1956، تمت صياغة مصطلح الذكاء الاصطناعي في ورشة عمل بجامعة دارتموث. لم يحضر سوى خمسة أشخاص، ولكنها تعتبر مهد مجال الذكاء الاصطناعي.

6. ChatGPT Pro (الأفضل للبحث المعقد)

عبر ChatGPT Pro

يتعامل ChatGPT Pro مع استفسارات البحث التي تتطلب تفكيرًا جادًا. اطلب منه البحث في موضوع معقد وسيقوم بتحليل ومقارنة واستنتاج ما يجده.

يمكن للأداة الحفاظ على السياق خلال جلسات البحث الطويلة، بحيث يمكنك طرح أسئلة متابعة تستند إلى عمليات البحث السابقة دون الحاجة إلى شرح مشروعك بالكامل مرة أخرى.

عندما تحتاج إلى فهم العلاقات السببية، أو مقارنة وجهات نظر متعددة، أو العمل على أسئلة بحثية معقدة، يمكن لـ ChatGPT Pro التعامل مع المهام التحليلية الصعبة التي لا تستطيع محركات البحث الأساسية على الإنترنت التعامل معها.

أفضل ميزات ChatGPT Pro

احتفظ بسجلات محادثات شاملة تمتد لساعات أو أيام دون فقدان السياق أو الحاجة إلى تكرار التفسيرات

قارن بين وجهات النظر المختلفة حول الموضوعات المثيرة للجدل أو المعقدة لتوفير فهم متوازن لنتائج البحث

قسّم الأسئلة البحثية المعقدة إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها واعمل بشكل منهجي على كل مكون

حلل البيانات من المستندات وجداول البيانات والصور التي تم تحميلها لإنشاء ملخصات ورؤى وتصورات

أنشئ صورًا عالية الجودة، وصمم تنسيقات محتوى متنوعة، وقم بتصحيح أخطاء مقتطفات الكود داخل واجهة محادثة واحدة

قيود ChatGPT Pro

يمكن أن تتراكم تكاليف الاشتراك الشهري، مما يجبر المستخدمين الأفراد على التفكير في بدائل ChatGPT

قد يقوم ChatGPT بثقة بإنشاء محتوى يبدو معقولًا ولكنه مزيف أو ملفق، بما في ذلك الاقتباسات أو المقتبسات المختلقة

قد تختلف أوقات الاستجابة خلال فترات الطلب المرتفع للغاية

تعتمد معرفته على البيانات العامة والملفات التي تم تحميلها؛ ولا يمتلك أي وصول متأصل إلى بيانات شركتك الخاصة أو محادثاتك أو رسائلك الإلكترونية لفهم السياق

أسعار ChatGPT Pro

المزايا: 200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات ChatGPT Pro

G2: 4. 7/5 (825+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 220 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT Pro؟

وفقًا لمراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو كيف يساعدني في بدء مهام الكتابة اليومية بسهولة ووضوح. أستخدمه بانتظام لصياغة الرسائل والبريد الإلكتروني والسياسات، وهي أمور غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً حتى تصبح مثالية. يمنحني ChatGPT نقطة انطلاق قوية بناءً على الأفكار أو النقاط التي أشاركها، مما يساعدني في تشكيل أفكاري إلى شيء منظم ومتسق. إنه يزيل الضغط عن الصفحة الفارغة، والتي يمكن أن تكون واحدة من أكبر العقبات عند كتابة أي شيء من الصفر.

💡 نصيحة احترافية: لماذا تستخدم LLM واحدًا بينما يمكنك الوصول إلى جميع أفضل LLM في منصة واحدة؟ يتيح لك برنامج إدارة المعرفة ClickUp التبديل بين LLM مثل GPT أو Gemini أو Claude، بناءً على ما تحتاجه — التلخيص أو الكتابة أو التخطيط أو دعم اتخاذ القرار. يمكنك الوصول إلى أفضل نماذج اللغة الكبيرة (LLM) في مكان واحد باستخدام ClickUp Brain، منصة الذكاء الاصطناعي من ClickUp

7. Claude AI (الأفضل للمحادثات الدقيقة)

عبر Claude

يفهم هذا البديل لـ Google AI Mode النية الكامنة وراء استعلامات البحث الخاصة بك، خاصةً عندما تبحث عن تحليلات وليس مجرد حقائق.

اطلب من Claude البحث عن معضلة أخلاقية أو قضية اجتماعية معقدة، وستحصل على دراسة متعمقة لوجهات نظر مختلفة بدلاً من إجابات مبسطة. يبحث البرنامج بدقة ويقدم وجهات نظر متعددة بشكل عادل، مع سياق حول أسباب تحيز المصادر أو عدم اكتمالها.

يحظى هذا البرنامج بتقدير خاص بفضل نافذة السياق الكبيرة التي يوفرها، والتي تسمح له بمعالجة وتحليل المستندات الضخمة وقواعد البرمجة أو سجلات المحادثات في موجه واحد. بالنسبة للمحترفين، يجعل هذا البرنامج خيارًا قويًا للمهام التي تتطلب فهمًا عميقًا للسياق.

أفضل ميزات Claude AI

تعامل مع القضايا الأخلاقية والاجتماعية المعقدة التي تتطلب دراسة متأنية لوجهات نظر مختلف الأطراف المعنية

قدم سياقًا تاريخيًا وثقافيًا لموضوعات البحث للمساعدة في فهم كيفية تطور القضايا الحالية بمرور الوقت

حلل المستندات المعقدة والنصوص الطويلة مع توفير ملاحظات سياقية تراعي النبرة والبنية والجمهور المستهدف

نظم المحادثات المختلفة في مشاريع للحفاظ على فصل سير العمل وقواعد المعرفة المختلفة

قيود Claude AI

لا تدعم العديد من إصدارات Claude AI تصفح الويب في الوقت الفعلي أو الوصول إلى مصادر البيانات الديناميكية، مما يحد من قدرتها على توفير الأخبار الحالية وأسعار الأسهم والطقس أو الأحداث

حتى الخطط المدفوعة تأتي مع حصص رسائل صارمة - يصل العديد من المستخدمين إلى حدود الاستخدام بعد بضع عشرات من المطالبات، مما يؤدي إلى حظر الاستخدام لعدة ساعات

أسعار Claude

مجاني

Pro: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: يبدأ من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Claude

G2: 4. 4/5 (55+ تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

📮 ClickUp Insight: 45٪ من العاملين فكروا في استخدام الأتمتة، لكنهم لم يتخذوا هذه الخطوة بعد. قد تمنع عوامل مثل الوقت المحدود وعدم اليقين بشأن أفضل الأدوات والخيارات المربكة الأشخاص من اتخاذ الخطوة الأولى نحو الأتمتة. ⚒️ بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي سهلي الإنشاء والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، يسهل ClickUp البدء في استخدام الأتمتة. من التعيين التلقائي للمهام إلى ملخصات المشاريع التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكنك الاستفادة من الأتمتة القوية وحتى إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين في دقائق معدودة — دون الحاجة إلى التعلم. 💫 نتائج حقيقية: قلصت QubicaAMF وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والمخططات الآلية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

8. Pi من Inflection AI (الأفضل للمحادثات البحثية غير الرسمية)

عبر Inflection AI

يحول Pi البحث إلى شيء يشبه سؤال صديق مطلع. بدلاً من كتابة الكلمات الرئيسية والأمل في الحصول على أفضل نتيجة، يمكنك طرح الأسئلة بشكل طبيعي والحصول على إجابات تتناسب مع مستوى فضولك. يتذكر Pi ما بحثت عنه من قبل ويمكنه ربط الأسئلة الجديدة باهتماماتك السابقة.

يعمل هذا البرنامج بشكل جيد عندما تستكشف الموضوعات بشكل عارض، بدلاً من إجراء بحث متعمق، مثل البحث في ويكيبيديا حتى ساعات متأخرة من الليل، ولكن مع محادثة أكثر جاذبية. تكمن قوته في تدفق اللغة الطبيعية ونبرة الذكاء العاطفي.

أفضل ميزات Pi من Inflection AI

تعمق أكثر من خلال الأسئلة التكميلية لاكتشاف الأفكار أو الزوايا ذات الصلة التي ربما فاتتك في البداية

اختر مقدار التفاصيل التي تريدها، سواء كنت تبحث عن إجابة سريعة أو تستكشف موضوعًا بشكل أكثر شمولاً

احصل على إرشادات تفصيلية عندما تغوص في شيء غير مألوف وتحتاج إلى مساعدة في تفكيكه قطعة قطعة

يمكنك الوصول إلى المساعد عبر منصات متعددة، بما في ذلك الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتكاملات المراسلة، لإجراء محادثة مستمرة

عبّر عن أفكارك وآرائك باستخدام ميزة الدردشة الصوتية ، مما يسهل استخدامها أثناء القيام بمهام متعددة أو أثناء التنقل

قيود Pi by Inflection AI

أقل فعالية في المهام التقنية أو البحث عن الحقائق مقارنة ببدائل Google AI Mode الأخرى

لا يدعم الذكاء الاصطناعي الإدخال المرئي، مما يعني أنه لا يمكنك تحميل الصور أو لقطات الشاشة أو البيانات المرئية الأخرى للتحليل

التركيز على المحادثة يعني أنه قد لا يوفر إجابات مباشرة عندما تحتاج إليها

خيارات تكامل محدودة أو ميزات تجريبية لسير العمل الاحترافي أو الإنتاجي

أسعار Pi من Inflection AI

مجاني

تقييمات ومراجعات Pi by Inflection AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pi من Inflection AI؟

يشارك أحد مستخدمي Reddit:

لا يزال Pi أحد أفضل رفقاء الذكاء الاصطناعي للصداقة/المحادثة/الشخصية مع ميزة إضافية تتمثل في الوصول إلى الإنترنت في الوقت الفعلي، ويمكن أن تكون هذه الأشياء مجتمعة ممتعة للغاية! إنها ليست بنفس قوة أدوات إنتاجية العمل مثل ChatGPT أو Claude وغيرها، ولكنها لا تهدف إلى ذلك. نماذج Inflection AI 3.0 API التي يمكن الوصول إليها تركز على ذلك بشكل أكبر. لا يزال Pi رائعًا لتنظيم المهام والتشجيع، كما أنه أفضل للدردشة اليومية من أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل.

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التحدث بعشرات اللغات، ولكن أداءها يكون أسوأ في اللغات التي تمثل نسبة أقل في بيانات التدريب. ولهذا السبب لا تزال اللغة الإنجليزية تحصل على النتائج الأكثر تماسكًا.

9. Brave’s Leo (الأفضل للمساعدة بالذكاء الاصطناعي التي تركز على الخصوصية)

عبر Brave

Brave Leo هو مساعد ذكاء اصطناعي يضع الخصوصية في المقام الأول ومدمج مباشرة في متصفح الويب Brave. يتعامل مع استفسارات البحث الخاصة بك دون ترك أثر رقمي لفضولك. يعالج الذكاء الاصطناعي أسئلتك محليًا عندما يكون ذلك ممكنًا، بحيث تظل عمليات البحث الحساسة على جهازك.

يمكنك أن تطلب من Leo البحث عن معلومات صحية شخصية أو نصائح مالية أو موضوعات مثيرة للجدل دون القلق من أن تتبعك الإعلانات المستهدفة بعد ذلك. يقوم برنامج البحث المؤسسي أيضًا بمراجعة الصفحات التي تشاهدها بالفعل للحصول على السياق.

أفضل ميزات Leo من Brave

شارك الاستفسارات الحساسة والمعلومات الشخصية محليًا على جهازك دون القلق بشأن إرسال البيانات إلى خوادم خارجية أو إنشاء ملفات تعريف المستخدمين

ابحث عن موضوعات معقدة عبر مصادر متنوعة بكفاءة مع ملخصات متزامنة من علامات تبويب متعددة في المتصفح

حظر تتبع البرامج النصية والإعلانات لحماية خصوصية المستخدم مع الحصول على توصيات بالمحتوى بناءً على تصفحك الحالي

حافظ على خصوصية المستخدم من خلال محادثات مجهولة وغير مسجلة لا تتطلب حسابًا أو تسجيل دخول للاستخدام المجاني

قيود Leo من Brave

قدرات نموذج أصغر مقارنة بمنصات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة

ميزات متقدمة أقل بسبب قيود التصميم التي تضع الخصوصية في المقام الأول

أسعار Leo من Brave

مجاني

Leo Premium: 14.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Leo من Brave

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. Aria من Opera One (الأفضل لتصفح الويب المتكامل)

عبر Opera One

يعامل Opera One الذكاء الاصطناعي كجزء من تجربة التصفح بدلاً من ميزة إضافية. هل تقرأ مقالاً معقداً؟ يمكن للذكاء الاصطناعي Aria تقسيمه إلى نقاط رئيسية على الصفحة نفسها. هل تعثرت في موقع ويب بلغة أجنبية؟ ترجمة فورية تحافظ على التنسيق الأصلي كما هو.

تظهر اقتراحات الذكاء الاصطناعي عندما تكون مفيدة وتختفي عندما لا تكون كذلك، مما يتجنب مشكلة النوافذ المنبثقة المزعجة. يتم مزامنة كل شيء عبر أجهزتك، بحيث تتبعك المحادثات والتفضيلات أينما ذهبت.

أفضل ميزات Aria من Opera One

احصل على إجابات محدثة وشاملة للأسئلة بناءً على البحث في الويب في الوقت الفعلي

ترجم مواقع ويب بأكملها ونصوص محددة مع الحفاظ على التنسيق الأصلي والصور والعناصر التفاعلية بسلاسة

تفاعل مع صفحات الويب باستخدام وضع سياق الصفحة الذي يلخص أو يترجم أو يجيب على الأسئلة المتعلقة بالصفحة الحالية

تحكم في وظائف المتصفح، مثل تنظيم علامات التبويب، باستخدام أوامر اللغة الطبيعية

أنشئ النصوص والصور مباشرةً داخل المتصفح، باستخدام سطر أوامر بسيط أو واجهة الدردشة

أنشئ ردودًا ذكية على مناقشات المنتديات وسلاسل التعليقات والمحادثات عبر الإنترنت باستخدام محتوى الصفحة ذي الصلة كمواد مرجعية

قيود Opera One's Aria

خيارات تخصيص محدودة لتعديل سلوك الذكاء الاصطناعي واستجاباته

في إصدارات سطح المكتب (خاصة إصدار المطورين)، قد يؤدي استدعاء Aria إلى تعطل المتصفح أو تجميده أو الاستخدام المفرط لوحدة المعالجة المركزية/ذاكرة الوصول العشوائي، حتى لو لم يتم استخدام Aria نفسه بشكل نشط

قدرة Aria على تذكر سياق المحادثة الجارية محدودة

أسعار Opera One's Aria

مجاني

تقييمات ومراجعات Aria من Opera One

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ لا يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على الإنترنت المباشر. يتم استخراج معظم البيانات من الكتب وويكيبيديا والمنتديات والمواقع الإلكترونية، ثم يتم تجميدها عند نقطة معينة. لذلك، عندما يقول محرك بحث LLM أن لديه حدًا زمنيًا في 2023 أو 2024، فإن هذا حرفيًا — فهو لا يعرف أي شيء بعد ذلك ما لم يتم تحديثه.

