Jotform مقابل Typeform: أي منشئ النماذج مناسب لك؟

هل تواجه مشكلة في الاختيار بين Jotform و Typeform؟

يتمتع كلاهما بسمعة طيبة في مساعدة الفرق على إنشاء نماذج جميلة وعملية، ولكن نهجهما يختلفان بشكل كبير.

بينما يقدم Jotform ميزات متطورة وقوالب ومنطق نماذج متقدم، يركز Typeform على التصميم الأنيق وسهولة الاستخدام وتجربة أكثر تفاعلية.

للوهلة الأولى، يبدو الأمر صعبًا. ولكن عند التعامل مع عدة مشاريع في وقت واحد، أو إنشاء قوالب نماذج تعليقات، أو إدارة تفاعلات العملاء، يجب أن تكون أداة إنشاء النماذج التي تستخدمها ملائمة ومناسبة لك.

في هذه المقالة، سنقارن الاختلافات الحقيقية بين Typeform و Jotform. وإذا كنت تبحث عن Typeform و Jotform، فلدينا ما تحتاجه. ✨

Jotform و Typeform في لمحة سريعة

الميزة / الأداة Jotform Typeform ClickUp (مكافأة) تصميم النماذج وواجهة المستخدم نماذج تقليدية، قابلة للتخصيص بدرجة عالية، متعددة الصفحات، تدعم CSS تحاوري، سؤال واحد في كل مرة، حديثة وجذابة أداة إنشاء بالسحب والإفلات، قابلة للتخصيص، تدعم العناصر المرئية والتعليمات، متكاملة مع سير العمل المنطق الشرطي متقدم (إظهار/إخفاء الحقول، الإشعارات المخصصة، عمليات إعادة التوجيه) القفزات المنطقية (التفرع الديناميكي، التحقق الذكي) منطق شرطي متكامل للنماذج وسير العمل تكامل الدفع أكثر من 40 بوابة (Stripe و PayPal و Square وغيرها)، ودفعات متكررة، وبدون رسوم إضافية Stripe، Square (خيارات محدودة) لا تدعم ClickUp الدفعات الأصلية، ولكن يمكن الاتصال عبر عمليات التكامل التحليلات والتقارير تحليلات مدمجة وتقارير مرئية وتصدير إلى Excel/Sheets تحليلات أساسية، يتكامل مع Google Analytics و Facebook Pixel لوحات معلومات مخصصة وتقارير استطلاعات الرأي ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي التكامل Google Sheets و Dropbox و Slack و Trello و Airtable و Salesforce و Mailchimp وغيرها. Google Sheets و Slack و HubSpot و Mailchimp و Zapier وغيرها. أكثر من 1000 تكامل وأتمتة وربط النماذج بالمهام والمستندات والدردشة والمزيد دعم الأجهزة المحمولة نماذج محسّنة للأجهزة المحمولة، وجمع البيانات دون اتصال بالإنترنت عبر التطبيق نماذج متوافقة مع الأجهزة المحمولة تطبيق جوال، نماذج يمكن الوصول إليها وتنفيذها على الجوال سهولة الاستخدام غني بالميزات، منحنى تعلم بسيط للميزات المتقدمة سهل للغاية، لا يتطلب سوى القليل من التعلم سهل الاستخدام للنماذج، بالإضافة إلى إدارة المشاريع والمستندات والأتمتة في مكان واحد الأتمتة سير عمل آلي، تنبيهات عبر البريد الإلكتروني، عمليات تسليم CRM أتمتة محدودة أتمتة قوية ومشغلات ووكلاء ذكاء اصطناعي عبر النماذج وجميع الأعمال الأسعار (شهرية) مجاني، برونزي 39 دولارًا، فضي 49 دولارًا، ذهبي 129 دولارًا، مؤسسي (مخصص) الأساسي 29 دولارًا، الإضافي 59 دولارًا، الأعمال 99 دولارًا، النمو الأساسي 119 دولارًا، المحترف 349 دولارًا، مخصص مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خطط مدفوعة الأفضل لـ الفرق التي تحتاج إلى نماذج متقدمة وعمليات دفع وتخصيص شامل استطلاعات رأي سهلة الاستخدام وجذابة، وتعليقات، وتسجيل العملاء المحتملين الفرق التي تريد نماذج + إدارة المشاريع والأتمتة والمستندات ولوحات المعلومات والذكاء الاصطناعي — كل ذلك في منصة واحدة

ما هو Jotform؟

عبر Jotform

Jotform هو أداة إنشاء نماذج عبر الإنترنت قوية ومرنة مصممة لتبسيط إنشاء النماذج وإدارتها وتحليلها لمختلف حالات الاستخدام. تتيح أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت هذه للمستخدمين إنشاء النماذج وإدارتها بسهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات.

ومع ذلك، فإن قدراته تتجاوز بكثير عملية إنشاء النماذج الأساسية. على مر السنين، تطور Jotform إلى منصة متعددة الوظائف مع ميزات نماذج متقدمة مثل تطبيق نماذج للجوال ومحرر نماذج PDF ودعم التوقيع الإلكتروني وتكاملات قوية.

وهذا يجعله مثاليًا للفرق والمؤسسات التي تسعى إلى أتمتة عملية جمع البيانات وتبسيط سير العمل الإداري.

سواء كنت تجمع تعليقات العملاء أو تعالج المدفوعات أو تضم موظفين جدد أو تسجل المشاركين في الأحداث، يوفر Jotform الأدوات اللازمة لإنشاء نماذج وظيفية وجذابة بصريًا بسهولة.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل Jotform التي يمكنك تجربتها

ميزات Jotform

يوفر Jotform أدوات شاملة لتحسين إنشاء النماذج وجمع البيانات. تعمل هذه الأدوات على تبسيط عملية إنشاء النماذج ومشاركتها وإدارتها لفرق البرمجيات التي تتمتع بمستويات مختلفة من المعرفة التقنية. فيما يلي تفصيل لميزات Jotform:

1. أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات

تتيح واجهة أداة إنشاء النماذج البسيطة التي تعمل بالسحب والإفلات من Jotform للمستخدمين تصميم نماذج مخصصة دون الحاجة إلى مهارات تقنية.

أضف حقول النماذج والأدوات المصغرة والموصلات وقم بتخصيصها لتلبية احتياجاتك. هناك أيضًا خيارات لإدراج مربعات النص الداخلية والقوائم المنسدلة ومربعات الاختيار وحقول تحميل الملفات والأدوات المصغرة على اللوحة وإعادة ترتيبها حسب الحاجة.

ابدأ من الصفر أو اختر من بين آلاف القوالب الجاهزة للاستخدام. تتيح عناصر التحكم المتقدمة في التصميم مطابقة النماذج مع هوية علامتك التجارية بسهولة من خلال تخصيص الألوان والخطوط وإعدادات التخطيط — دون الحاجة إلى خبرة في التصميم أو الخلفية التقنية.

2. المنطق الشرطي

تتيح المنطق الشرطي للنماذج إظهار الحقول أو إخفائها ديناميكيًا بناءً على ردود المستخدمين، مما يوفر تجربة أكثر تخصيصًا ويسرع عملية جمع البيانات.

بفضل إمكانات المنطق الشرطي في Jotform، يمكنك تخصيص تجربة المستخدم بناءً على ردود الإدخال. يتيح لك ذلك إظهار حقول النموذج أو إخفاءها، أو إرسال إشعارات مخصصة، أو إعادة توجيه المستخدمين بعد الإرسال، اعتمادًا على إجاباتهم على أسئلة محددة.

تعمل هذه التفاعلات الديناميكية على تبسيط عملية ملء النماذج وتضمن أن يتم طرح الأسئلة ذات الصلة فقط على المستجيبين، مما يقلل من حالات التسرب ويحسن دقة البيانات.

3. تكامل الدفع

يدعم Jotform أكثر من 30 بوابة دفع آمنة، بما في ذلك Stripe و PayPal و Square.

إلى جانب ميزة تحصيل المدفوعات المدمجة، يمكنك بسهولة الحصول على تعليقات العملاء وإنشاء نماذج الطلبات وصفحات تسجيل الأحداث ونماذج التبرعات أو الخدمات القائمة على الاشتراك دون تكبد رسوم معاملات إضافية من Jotform نفسها.

تتيح لك الأداة أيضًا تكوين المدفوعات المتكررة وإعداد الفواتير أو إضافة خيارات الضرائب والشحن في غضون دقائق.

➡️ اقرأ المزيد: أسئلة استبيان خدمة العملاء لتحويل المشترين إلى دعاة

4. الاستجابة على الأجهزة المحمولة

نماذج Jotform مُحسّنة للأجهزة المحمولة، مما يضمن واجهة سهلة الاستخدام للمستهلكين على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق Jotform Mobile Forms للمستخدمين جمع البيانات حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. بمجرد استعادة الاتصال بالإنترنت، تتم مزامنة جميع الردود تلقائيًا مع السحابة.

هذا مفيد بشكل خاص للفرق الميدانية أو الباحثين أو موظفي الفعاليات الذين يعملون في بيئات ذات اتصال ضعيف.

5. التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث

يتكامل Jotform مع العديد من التطبيقات الخارجية، بما في ذلك Google Sheets وDropbox وSlack وTrello وAirtable وMailchimp وSalesforce. تتيح هذه التكاملات مزامنة الردود تلقائيًا وإرسال الإشعارات في الوقت الفعلي وتسهيل عملية التسليم بين الفرق أو الأدوات.

كما يمكن إعداد سير عمل آلي، مثل إعادة توجيه الطلبات الجديدة إلى CRM أو تشغيل تنبيهات البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى منصات أتمتة إضافية.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية طلب التعليقات والمراجعات لتحسين مهاراتك

6. تحليلات متقدمة للنماذج

يتضمن Jotform أدوات تحليل مدمجة تساعد المستخدمين على تتبع أداء النماذج ومعدلات الإرسال وسلوك المستخدمين.

بفضل التقارير المرئية واتجاهات الاستجابة، يمكنك تحديد نقاط التوقف، وتحسين الأسئلة لزيادة الوضوح، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هيكل النموذج ومحتواه. هذه الرؤى لا تقدر بثمن لتحسين المشاركة وضمان جودة البيانات.

أسعار Jotform

المبتدئين: مجاني

برونزية: 39 دولارًا شهريًا

فضي: 49 دولارًا شهريًا

ذهبي: 129 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

🧠 حقيقة ممتعة: تم إنشاء أول نموذج عبر الإنترنت في عام 1993 من قبل باحثين في المركز الوطني لتطبيقات الحوسبة الفائقة (NCSA). وكان يتضمن مربع نص واحد، مما سمح للمستخدمين بالبحث عن المستندات على موقع NCSA.

ما هو Typeform؟

عبر Typeform

Typeform هي منصة إلكترونية مبتكرة تحول عملية إنشاء النماذج التقليدية إلى تجربة ديناميكية وتفاعلية.

يشتهر Typeform بنماذجه الأنيقة والمحادثة، ويتيح للمستخدمين إنشاء استطلاعات رأي ومسابقات ونماذج اتصال واستطلاعات رأي جذابة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

سواء كنت تجمع آراء العملاء وملاحظات المستخدمين، أو تجري استطلاعات رأي الموظفين، أو تنفذ حملة لتوليد العملاء المحتملين، يساعدك Typeform في إنشاء نماذج تبدو أشبه بالمحادثات البشرية أكثر من الاستبيانات الثابتة

علاوة على ذلك، يقدم Typeform مزيجًا جذابًا من مرونة التصميم والمنطق الشرطي والتكامل السلس للشركات التي تبحث عن أداة إنشاء النماذج المناسبة لتعزيز استراتيجية جمع البيانات الخاصة بها.

يتميز Typeform عن أدوات إنشاء النماذج التقليدية بنهجه الفريد في التفاعل مع المستخدم. فبدلاً من عرض جميع الأسئلة دفعة واحدة، يعرض Typeform سؤالاً واحداً في كل مرة، مما يحاكي تدفق الحوار الطبيعي.

تجعل هذه الواجهة التخاطبية النماذج أكثر جاذبية وتزيد من معدلات الاستجابة عن طريق تقليل العبء المعرفي على المستخدمين.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل Typeform ومنافسيه

ميزات Typeform

يوفر Typeform إمكانيات لإنشاء نماذج ديناميكية وسهلة الاستخدام تستجيب لتعليقات الموظفين. تهدف هذه الميزات إلى توفير تجربة أكثر تخصيصًا وتفاعلية للمستخدمين.

1. واجهة محادثة

يعرض تصميم Typeform الأسئلة في وقت واحد، مما يحاكي محادثة حقيقية. تعمل هذه الطريقة على تحسين تفاعل المستخدمين وتؤدي إلى معدلات إكمال أعلى.

يكمن جوهر جاذبية Typeform في تصميمه التحاوري وواجهته سهلة الاستخدام. من خلال عرض الأسئلة بشكل فردي، يوفر منشئ النماذج من Typeform تجربة مركزة وشخصية للمستجيبين. هذا النهج مثالي لنماذج الاتصال واستطلاعات رأي الموظفين ونماذج التعليقات، حيث يكون النبرة والبساطة أمرين مهمين.

2. القفزات المنطقية

تقدم ميزة Logic Jumps في Typeform التحقق الذكي من صحة النماذج والتفرع الديناميكي، مما يسمح للنموذج بالتكيف بناءً على الإجابات السابقة للمستجيب. يساعد ذلك المستخدمين على إنشاء تجارب مخصصة وذات صلة وتبسيط عملية جمع البيانات.

لذا، ابدأ في إنشاء اختبار أو نموذج تسجيل باستخدام Logic Jumps التي تضمن عرض الأسئلة ذات الصلة فقط، مما يوفر الوقت لكل من المستخدم والمستجيب.

3. تكامل الوسائط المتعددة

حسّن نماذجك باستخدام الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF لإنشاء تجارب غنية بصريًا وتفاعلية. هذا فعال بشكل خاص في سرد قصص العلامة التجارية وعروض المنتجات واستطلاعات الموظفين أو الاختبارات التمهيدية.

يدعم الوسائط المتعددة تحويل الاستطلاعات الثابتة إلى نماذج تفاعلية تجذب انتباه المستخدمين، مما يجعلها مثالية لجمع بيانات عالية الجودة.

4. قوالب قابلة للتخصيص وعلامة تجارية

يعد الحفاظ على اتساق العلامة التجارية أمرًا ضروريًا، ويوفر Typeform خيارات قوالب قابلة للتخصيص لدعم ذلك.

من اختيار الخطوط والألوان الخاصة بالعلامة التجارية إلى تحميل الشعارات وتعديل أنماط التخطيط، يمكنك تخصيص كل نموذج ليتوافق مع هويتك البصرية. وهذا يضمن أن حتى محتوى النماذج التقليدية يبدو أنيقًا واحترافيًا، مثل نماذج الاتصال أو صفحات التسجيل.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل قوالب Typeform لتبسيط عملية جمع المعلومات

5. التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث

يتكامل Typeform مع منصات خارجية شهيرة مثل Google Sheets و Slack و HubSpot و Mailchimp، مما يسهل أتمتة سير العمل وإدارة البيانات المجمعة بكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مزامنة الردود بسلاسة للتحليلات أو تشغيل رسائل البريد الإلكتروني أو دفع العملاء المحتملين إلى نظام CRM الخاص بك. تدعم هذه التكاملات اتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً واتخاذ إجراءات في الوقت الفعلي بناءً على

6. نماذج وردود غير محدودة

بالنسبة للمستخدمين المشتركين في خطط مدفوعة، يوفر Typeform المرونة اللازمة لإنشاء نماذج غير محدودة دون حد أقصى لعدد الردود، مما يجعله مناسبًا للشركات المتوسعة والفرق المتنامية.

هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عند تشغيل حملات متعددة في وقت واحد أو إدارة استطلاعات على مستوى الشركة دون قيود.

أسعار Typeform

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

إضافة: 59 دولارًا شهريًا

الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

أساسي للنمو: 119 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Growth Pro: 349 دولارًا أمريكيًا في الشهر

نمو مخصص: أسعار مخصصة

Jotform مقابل Typeform: مقارنة الميزات

عند اختيار أداة إنشاء النماذج المناسبة، غالبًا ما يتوقف القرار على التفاصيل الدقيقة والميزات المتقدمة، مثل تصميم النماذج والتكامل والتخصيص وتحليل البيانات والأسعار.

يقدم كل من Typeform و Jotform حلولًا جذابة، ولكنهما يلبيان احتياجات سير العمل وتفضيلات المستخدمين المختلفة.

فيما يلي مقارنة مفصلة بين Typeform و Jotform في ستة مجالات رئيسية لمساعدتك في تحديد المنصة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتك.

الميزة 1: تصميم النماذج وواجهة المستخدم

يشتهر Typeform بأسلوبه الفريد في إنشاء النماذج التي تحاكي الحوار الفردي. يعرض هذا النهج التصميمي سؤالًا واحدًا في كل مرة، ويوجه المستخدمين خلال تجربة سلسة وجذابة.

يساعد التصميم البسيط على تقليل الحمل المعرفي، مما يؤدي غالبًا إلى تحسين معدلات إكمال النماذج وتقديم ردود أكثر تفكيرًا. وهو مثالي لنماذج التعليقات واستطلاعات رأي الموظفين والاختبارات التي تتطلب تفاعل المستخدم وتركيزه.

على النقيض من ذلك، يلتزم Jotform بتصميم نماذج أكثر تقليدية، ولكنه يوفر مرونة كبيرة في التصميم. يمكنك الوصول إلى قوالب قابلة للتخصيص لمختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم والتجارة الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعادة ترتيب الأقسام واستخدام تنسيقات متعددة الصفحات أو تطبيق حقول شرطية. يدعم Jotform أيضًا CSS المضمنة وتغييرات التخطيط، مما يمنح المستخدمين المتقدمين مزيدًا من الحرية في إنشاء تصميمات نماذج معقدة.

الفائز: Typeform بفضل واجهاته التي تعتمد على التفاعل.

الميزة 2: التكامل ومعالجة الدفع

توفر كلتا الأداتين خيارات تكامل واسعة مع التطبيقات الشائعة مثل Google Sheets و Slack و Mailchimp و HubSpot، مما يساعدك على أتمتة سير العمل ومزامنة البيانات المجمعة في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، هناك فرق كبير عندما يتعلق الأمر بمعالجة الدفع.

يتصدر Jotform بفضل أكثر من 40 بوابة دفع متكاملة، بما في ذلك PayPal و Stripe و Square و Authorize.net وحتى منصات خاصة بمناطق معينة. يمكنك تكوين المدفوعات المتكررة وإعدادات الضرائب وقوائم المنتجات والمزيد، كل ذلك دون تكبد رسوم معاملات إضافية من Jotform.

على الرغم من فعالية Typeform في جذب العملاء المحتملين وإجراء الاستطلاعات، إلا أنه يدعم مجموعة محدودة من بوابات الدفع، وأبرزها Stripe وSquare. هذا القيد يجعله أقل ملاءمة لنماذج التجارة الإلكترونية أو النماذج القائمة على التبرعات التي تتطلب طرق دفع متنوعة.

الفائز: Jotform بفضل قدراته الفائقة في معالجة المدفوعات ومرونته.

الميزة 3: المنطق الشرطي والتخصيص

تعتمد النماذج الديناميكية بشكل كبير على المنطق الشرطي لتخصيص تجربة المستجيب.

يدعم كل من Jotform و Typeform هذه الميزة، مما يتيح للمستخدمين تخصيص السؤال التالي بناءً على الإجابات السابقة. وهذا يؤدي إلى استطلاعات أكثر ذكاءً وسير عمل أكثر سلاسة وجمع بيانات أكثر صلة بالموضوع.

ومع ذلك، يرتقي Jotform إلى مستوى أعلى من خلال تخصيص أعمق باستخدام أدوات مخصصة وترميز HTML/CSS وإضافة حسابات أو ردود تلقائية. وهذا يمنح Jotform الأفضلية في حالات الاستخدام المتقدمة، مثل نماذج التسجيل التي تحسب الرسوم بناءً على الاختيارات أو نماذج القبول التي تملأ تلقائيًا قيمًا محددة.

يتبع Typeform نهجًا أكثر بساطة، حيث يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام على حساب التعقيد. ورغم أن هذا يعزز تجربة المستخدم لمنشئي النماذج، إلا أنه يحد من التخصيصات التقنية الأعمق التي قد يحتاجها بعض المستخدمين المتمرسين.

الفائز: Jotform نظرًا لميزات التخصيص الأكثر مرونة وشمولية من الناحية التقنية.

الميزة 4: التحليلات والتقارير

يوفر Jotform تحليلات متعمقة للنماذج، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى اتجاهات الإرسال ومواقع المستخدمين ومعدلات التحويل ونقاط التوقف.

يمكن عرض التقارير في لوحة معلومات Jotform أو تصديرها إلى Excel أو Google Sheets أو أدوات خارجية عبر التكامل. يمكن أيضًا إنشاء مخططات مرئية للعروض التقديمية أو المراجعات الداخلية.

يتضمن Typeform تحليلات أساسية مثل عدد الردود ومعدل الإكمال ومتوسط الوقت لكل رد. كما يتكامل مع Google Analytics و Facebook Pixel لتتبع أعمق، ولكنه يفتقر إلى أدوات إعداد التقارير الأصلية الشاملة مثل Jotform. غالبًا ما يحتاج المستخدمون إلى الاعتماد على منصات خارجية للحصول على رؤى أكثر تفصيلاً.

الفائز: تعادل — يتفوق Jotform في إعداد التقارير الأصلية، بينما يتصل Typeform جيدًا بأدوات التحليل الخارجية.

الميزة 5: الأسعار وقابلية التوسع

التكلفة عامل حاسم، خاصة عند توسيع نطاق الاستخدام عبر الفرق أو الأقسام.

تستند أسعار Typeform إلى عدد الردود الشهرية، وتبدأ من سعر أساسي أعلى من العديد من المنافسين. على الرغم من أنه يوفر نماذج أنيقة، إلا أن نسبة القيمة إلى الميزات قد لا تبرر التكلفة بالنسبة للفرق الصغيرة أو تلك التي تحتاج إلى إرسال نماذج غير محدودة.

من ناحية أخرى، يقدم Jotform خططًا مجانية ومدفوعة أكثر سخاءً، بما في ذلك دعم الإرسالات الشهرية والتخزين وحقول النماذج.

يتميز البرنامج المجاني بكونه تنافسيًا للغاية، حيث يتيح للمستخدمين الوصول إلى الميزات الأساسية مع قيود أقل. بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى نماذج غير محدودة وحصص استجابة أكبر، يقدم Jotform قيمة أكبر على نطاق واسع.

الفائز: Jotform مثالي للفرق المتنامية بفضل خططه الميسورة التكلفة والقابلة للتطوير.

الميزة 6: تجربة المستخدم ومنحنى التعلم

يتميز Typeform بسهولة الاستخدام. بفضل محرره البسيط ومعايناته في الوقت الفعلي وواجهته المنظمة جيدًا، أصبح هذا البرنامج سهل الاستخدام للغاية، حتى للمستخدمين غير المعتادين على أدوات إنشاء النماذج. كما أن هيكله التفصيلي وقوالب النماذج الجاهزة يقللان من وقت الإعداد ويزيلان أي لبس.

على الرغم من أنه غني بالميزات، إلا أن Jotform قد يبدو أكثر تعقيدًا بعض الشيء بسبب إعداداته المتقدمة وأدواته المصغرة وأدوات التخصيص. قد يحتاج المبتدئون إلى مزيد من الوقت لفهم الواجهة والوظائف، خاصة عند الغوص في المنطق الشرطي أو عمليات التكامل.

الفائز: Typeform لكونه الأفضل في فئته من حيث البساطة وسهولة التعلم وتجربة المستخدم السلسة.

Jotform مقابل Typeform على Reddit

للحصول على فكرة أفضل عن الاختلافات بين Jotform و Typeform في الاستخدام الفعلي، قمنا بمقارنة Jotform و Typeform على Reddit، حيث شارك المستخدمون تجاربهم مع كل منصة.

يحب العديد من مستخدمي Reddit التكامل الواسع وخيارات التخصيص التي يوفرها Jotform:

JotForm رائع للغاية. يوفر العديد من عمليات التكامل وإخراج ملفات PDF قابلة للتخصيص بشكل كبير، كما يقدم إرشادات حول كيفية استضافته بنفسك إذا كنت ترغب في ذلك.

JotForm رائع للغاية. يوفر العديد من عمليات التكامل وإخراج ملفات PDF قابلة للتخصيص بشكل كبير، كما يقدم إرشادات حول كيفية استضافته بنفسك إذا كنت ترغب في ذلك.

ومع ذلك، أبدى بعض المستخدمين مخاوف بشأن أداء Jotform وأسعاره

أستخدم Jotform منذ فترة طويلة، وهو جيد بالفعل، ولكنه ليس مثاليًا، وإذا أخذنا السعر في الاعتبار، فإنه سيئ جدًا. فقد تعطلت نماذجي عدة مرات أثناء إرسالها من قبل المستخدمين، كما أن ملفات PDF التي تم إنشاؤها تحتوي على الكثير من الأخطاء.

أستخدم Jotform منذ فترة طويلة، وهو جيد بالفعل، ولكنه ليس مثاليًا، وإذا أخذنا السعر في الاعتبار، فإنه سيئ جدًا. فقد تعطلت نماذجي عدة مرات أثناء إرسالها من قبل المستخدمين، كما أن ملفات PDF التي تم إنشاؤها تحتوي على الكثير من الأخطاء.

من ناحية أخرى، غالبًا ما يُشاد بـ Typeform لتجربة المستخدم الجذابة التي يوفرها:

Typeform هو الأداة الأفضل بكثير. جمال Typeform هو أن الناس يستمتعون بملئها.

Typeform هو الأداة الأفضل بكثير. جمال Typeform هو أن الناس يستمتعون بملئها.

أعرب بعض المستخدمين عن قلقهم بشأن هيكل أسعار Typeform:

بصفتي مسوقًا، أحب Typeform كثيرًا لأن النماذج متعددة الخطوات تحقق معدل تحويل أعلى. ومع ذلك، فهي باهظة الثمن للغاية.

بصفتي مسوقًا، أحب Typeform كثيرًا لأن النماذج متعددة الخطوات تحقق معدل تحويل أعلى. ومع ذلك، فهي باهظة الثمن للغاية.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Jotform و Typeform

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، هو بديل شامل يوفر إمكانات متطورة لإنشاء النماذج وإدارة المشاريع والأتمتة وأدوات التحليل.

يضمن هذا التكامل ربط جمع البيانات على الفور بسير عملك، مما يزيد من الكفاءة والإنتاجية.

ميزة ClickUp رقم 1: أداة إنشاء النماذج المدمجة

اجمع البيانات وحوّل الردود إلى إجراءات مع ClickUp Forms

يتيح لك ClickUp Forms تصميم نماذج مخصصة مرتبطة مباشرة بسير عملك. كل نموذج يتم إرساله ينتج تلقائيًا مهام بمعايير محددة مثل المكلفين ومواعيد الاستحقاق ومستويات الأولوية. تقلل هذه الوظيفة من عناء إدخال البيانات وتبقي كل شيء منظمًا في مكان واحد.

هذا يسرع الانتقال من جمع البيانات إلى الأنشطة القابلة للتنفيذ. واجهة السحب والإفلات البسيطة تستوعب مجموعة متنوعة من أنواع الحقول، بما في ذلك مربعات النص والقوائم المنسدلة ومربعات الاختيار، لتلبية مجموعة واسعة من متطلبات جمع البيانات.

ما يميز ClickUp Forms هو دمجه الشامل لجميع جوانب سير عملك. استخدم عمليات الإرسال لإنشاء مهام في القائمة المناسبة، وملء الحقول المخصصة، وحتى تعيين المهام لأعضاء فريق معينين دون مغادرة المنصة. علاوة على ذلك، يمكن للمنطق الشرطي المتكامل دعم سير العمل المعقد.

باختصار، تساعدك ClickUp Forms على:

وفر الوقت باستخدام أداة إنشاء النماذج سهلة الاستخدام: أنشئ النماذج بسرعة وخصصها دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية، حتى تتمكن من التركيز على جمع المعلومات التي تحتاجها

اكتشف رؤى جديدة بفضل التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي: حوّل الردود على الفور إلى بيانات قابلة للتنفيذ، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بسرعة أكبر

وجه المستجيبين باستخدام كتل معلوماتية ووصف للأسئلة: أضف تعليمات واضحة وسياقًا مفيدًا مباشرةً داخل النماذج لتحسين جودة الردود

حسّن الوضوح باستخدام العناصر المرئية والتعليمات المضمنة: استخدم الصور والنصوص الوصفية بجانب الأسئلة لجعل النماذج أكثر جاذبية وأسهل في ملئها

حافظ على تنظيمك مع مركز النماذج المركزي: يمكنك الوصول إلى جميع النماذج والردود وإدارتها وتتبعها في مكان واحد مناسب

عزز علامتك التجارية من خلال خيارات التخصيص: قم بتخصيص صور الغلاف والخلفيات وألوان الأزرار لضمان أن يعكس كل نموذج أسلوبك الفريد

بسّط سير العمل من خلال التكامل السلس مع ClickUp: حوّل عمليات إرسال النماذج تلقائيًا إلى مهام، وحافظ على ترابط عمل فريقك وقابليته للتنفيذ

مركزية التعليقات لتحسين التعاون: اجمع جميع التعليقات في مكان واحد، مما يسهل مراجعة مدخلات فريقك أو عملائك واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها

ميزة ClickUp رقم 2: أتمتة قوية

أتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp Automations

مع ClickUp Automations، يتم التخلص من المهام المتكررة.

على عكس أدوات النماذج الأخرى، تعد عمليات الأتمتة في ClickUp جزءًا من نظام بيئي أكبر لسير العمل. يمكنك بدء الإجراءات بناءً على عمليات إرسال النماذج والوقت ونشاط المهام والتبعيات وتغييرات الحالة في جميع أنحاء مساحة العمل. تتيح لك هذه الميزة إنشاء عمليات متطورة وشاملة لتنفيذ حملات التسويق وتسجيل العملاء وإدارة طلبات تكنولوجيا المعلومات.

تعرف على المزيد حول سير العمل الآلي والوكيل في ClickUp من خلال هذا الفيديو القصير:

ميزة ClickUp رقم 3: لوحات معلومات شاملة

تصور التقدم المحرز واتخذ قرارات أكثر ذكاءً باستخدام لوحات معلومات ClickUp

تمنحك لوحات معلومات ClickUp نظرة شاملة على مشاريعك وأداء فريقك. أنشئ تقارير مخصصة باستخدام العديد من الأدوات المصغرة لقياس معلمات مثل الوقت وتقدم السباق ونظرة عامة على المبيعات.

توفر لوحات المعلومات رؤية لا توفرها بدائل Typeform و Jotform. فهي تتيح لك تتبع الأداء وإنشاء تقارير الاستطلاعات وعرض النتائج على أصحاب المصلحة في مكان واحد. يساعد هذا العرض الموحد الفرق على اتخاذ قرارات أكثر استنارة ومواصلة السير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافهم.

💡 نصيحة احترافية: اربط المهام والقوائم ذات الصلة في لوحات معلومات ClickUp للحصول على نظرة عامة واضحة وعالية المستوى على أدائك المالي، مما يتيح لك اتخاذ قرارات أسرع تستند إلى البيانات.

ميزة ClickUp رقم 4: ClickUp Brain

أنشئ نماذج واحصل على رؤى أسرع باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain هو المساعد الذكي المدمج في المنصة، والمصمم لزيادة الإنتاجية الإجمالية. يساعد ClickUp Brain فريقك على العمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر، من خلال تلخيص المهام، وإنتاج تحديثات المشاريع، والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بمحتوى مساحة العمل.

هل تحتاج إلى إنشاء بريد إلكتروني أو تلخيص اجتماع أو إنشاء أسئلة استبيان خدمة العملاء؟ ClickUp Brain يدير كل ذلك دون تغيير الأدوات أو السياق.

إذا كنت ترغب في الارتقاء بقدرات الذكاء الاصطناعي إلى مستوى أعلى، فإن Brain MAX، رفيق سطح المكتب للذكاء الاصطناعي من ClickUp، يوفر ميزات تحويل الكلام إلى نص، وبحث قوي للمؤسسات، والوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، وإنشاء الصور الفورية، والمزيد من خلال تطبيق سطح مكتب واحد!

يمكنك استخدام ClickUp Brain كأداة إنشاء نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنشاء هيكل لتعليقات العملاء. إليك أحد النماذج التي أنشأناها: مثال على هيكل نموذج ملاحظات العملاء تم إنشاؤه بواسطة ClickUp Brain

🎁 مكافأة: قالب نموذج ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ نموذجك بسهولة باستخدام قالب نموذج ClickUp

يعمل نموذج ClickUp Form Template على تبسيط عملية تطوير النماذج وإدارتها، مما يجعلها متاحة لفرق العمل من أي حجم. يجعل هذا النموذج عملية جمع البيانات أكثر كفاءة ويحافظ على تنظيم عمليات الإرسال لتسهيل الفحص واتخاذ الإجراءات بسرعة.

لماذا ستعجبك:

أنشئ نماذج فريدة من نوعها بفضل تصميمها البديهي، الذي يتضمن مجموعة من أنواع الحقول، مثل مربعات النص والقوائم المنسدلة ومربعات الاختيار

حسّن سير العمل، مما يتيح لك التركيز على تحليل الردود واتخاذ قرارات سليمة

اجمع وتنظم الإرسالات من المستخدمين للحصول على رؤى أفضل

حسم الجدل بين Jotform و Typeform باستخدام ClickUp

عند الاختيار بين Jotform و Typeform، تتميز كلتا الأداتين بخصائص فريدة، سواء كانت التكاملات الواسعة ومنطق النماذج في Jotform أو التصميم الأنيق وسهل الاستخدام في Typeform.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن منصة تجمع المعلومات وتحولها إلى إجراءات، فلا داعي للبحث أكثر. يتفوق ClickUp على أدوات إنشاء النماذج القياسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بفضل نماذجه المتكاملة تمامًا وأتمتته ولوحات التحكم.

فهو يدمج بياناتك في سير عملك، ويؤتمت الإجراءات لتمكين فريقك، ويوفر رؤية واضحة للتقدم المحرز — كل ذلك في مكان واحد. لذا، بدلاً من إدارة عدة أدوات، لماذا لا تدمج كل شيء في منصة واحدة؟

اشترك مجانًا اليوم واختبر كيف يبدو إنشاء النماذج عندما يكون مصممًا لتحقيق الإنتاجية.