أفضل 10 بدائل لـ Tally Forms لإنشاء نماذج أفضل

هل تبحث عن أداة إنشاء نماذج تتجاوز الأساسيات؟

بينما يقدم Tally Forms نهجًا بسيطًا وخاليًا من التعقيدات، غالبًا ما يحتاج المسوقون وفرق الشركات الناشئة ومديرو المنتجات ومديرو العمليات ورجال الأعمال الأفراد إلى ميزات أكثر تقدمًا.

فكر في التكامل السلس والأتمتة القوية وواجهة المستخدم الأكثر سلاسة. إذا كنت تبحث عن تحسين عملية إنشاء النماذج أو التقاط بيانات أكثر ثراءً أو تبسيط سير العمل، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 بدائل لـ Tally Forms التي توفر أدوات لكل شيء بدءًا من الاستطلاعات المعقدة وتوليد العملاء المحتملين إلى تسجيل الأحداث وتحصيل المدفوعات.

ولا، لا تحتاج إلى معرفة البرمجة لاستخدامها!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Tally؟

عندما تكون مستعدًا لتطوير عملية إنشاء النماذج لديك إلى ما هو أبعد من ما يقدمه Tally Forms، فمن الذكاء أن تعرف بالضبط الميزات الإضافية التي تحدث فرقًا حقيقيًا.

القاعدة الأولى؟ لا تساوي بين النموذج المعقد والنموذج المتقدم!

بدلاً من ذلك، إليك بعض الجوانب الرئيسية التي تستحق الدراسة:

✅ منطق متقدم وحقول ديناميكية: ابحث عن الإمكانات التي تتيح لنماذجك "التفكير". وهذا يعني إظهار الأسئلة أو إخفاؤها، وتخطي الأقسام، أو حتى تغيير تدفق النموذج بناءً على إجابات المستخدم السابقة

✅ تخصيص عميق والتحكم في العلامة التجارية: نماذجك هي امتداد لعلامتك التجارية. ابحث عن بدائل تتيح تعديلات بصرية واسعة النطاق، بما في ذلك الخطوط والألوان والتخطيطات المخصصة، والخيار المهم لاستخدام نطاقاتك المخصصة

✅ تكامل سلس وأتمتة قوية: البيانات لا قيمة لها إذا كانت محصورة في مكان واحد. أفضل البدائل تتصل بسهولة مع CRM ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأدوات إدارة المشاريع وتطبيقات الأعمال الأخرى. والأفضل من ذلك، أنها تتيح لك أتمتة سير العمل مباشرة من إرسال النماذج

✅ تقارير وتحليلات قوية: تجاوز مجرد حساب عدد الردود. يوفر البديل القوي لوحات معلومات ومخططات وإحصاءات حول أداء النماذج، مما يتيح لك تحديد الاتجاهات وتحديد نقاط التوقف وفهم بياناتك

✅ تحصيل آمن للمدفوعات: إذا كنت تبيع منتجات أو تجمع رسوم الأحداث أو تدير الاشتراكات، فإن معالجة الدفع الآمنة المدمجة هي ميزة لا غنى عنها. ابحث عن التكامل المباشر مع بوابات الدفع الشائعة

✅ تجربة المستخدم (UX) لكل من المنشئ والمستجيب: أداة إنشاء النماذج الجيدة سهلة الاستخدام، وتتميز بواجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات. ومن المهم أيضًا أن تكون النماذج التي تنشئها جذابة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة وسهلة الاستكمال لجمهورك، مما يزيد من معدلات إكمالها

✅ ميزات الامتثال والأمان: بالنسبة للبيانات الحساسة، تأكد من أن الأداة توفر الشهادات اللازمة مثل HIPAA أو GDPR أو PCI، إلى جانب ميزات مثل CAPTCHA وتشفير البيانات لحماية المعلومات

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

10 بدائل لـ Tally في لمحة سريعة

قبل أن ندخل في التفاصيل، إليك دليل سريع لمساعدتك في العثور على الخيار المناسب:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp نماذج ديناميكية وأتمتة ورؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي وعلامة تجارية مخصصة وإنشاء مهام مباشر سير عمل آلي وشامل خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات NoteForms تكامل Notion، والمنطق الشرطي، والعلامة التجارية المخصصة، والإشعارات تسجيل البيانات في قواعد بيانات Notion يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا Typeform نماذج محادثة، قفزات منطقية، وسائط غنية، تحليلات نماذج محادثة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Jotform أكثر من 10,000 قالب، تكامل مع أنظمة الدفع، نماذج متعددة الصفحات، محرر PDF خيارات قوالب شاملة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا نماذج Google نماذج غير محدودة، تكامل مع Sheets، تعاون جمع البيانات بسهولة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا SurveyMonkey منطق متقدم، تحليل بالذكاء الاصطناعي، تكامل، متعدد اللغات رؤى متقدمة حول الاستطلاعات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا Formstack Forms التوافق مع HIPAA/PCI/GDPR وأتمتة سير العمل والتحليلات سير عمل آمن ومتوافق تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا Zoho Forms متوافقة مع الأجهزة المحمولة، وسير عمل للموافقة، والمدفوعات تكامل مجموعة Zoho تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Formsite السحب والإفلات، التوافق مع SSL/PCI/HIPAA، تقارير مرئية نماذج وعمليات آمنة لا يوجد خطة مجانية (تجربة لمدة 14 يومًا)؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا Cognito Forms حسابات متقدمة وتوقيعات إلكترونية وبوابات حسابات متقدمة يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا

👀 هل تعلم؟ في وقت مبكر من القرن الثاني عشر في إنجلترا، كان المحامون والموظفون يستخدمون مجموعات مطبوعة من نماذج المستندات — تسمى كتب النماذج — لصياغة المرافعات والأوامر القضائية والعقود والنصوص الرسمية الأخرى. كانت هذه النماذج بمثابة قوالب موحدة لتوفير الوقت وضمان الدقة، وأدت في النهاية إلى انتشار النماذج القانونية المطبوعة مسبقًا بحلول القرن السابع عشر!

أفضل بدائل Tally

لنأخذ الوقت الكافي لاستكشاف بعض بدائل Tally هذه — التي يقدم الكثير منها تجارب مجانية أو خطط مجانية سخية — لنرى بأنفسنا كيف يمكنها تحويل جهودك في جمع البيانات وتمكين أعمالك. هيا بنا!

1. ClickUp (الأفضل لعمليات سير العمل الآلية والشاملة)

جرب ClickUp الآن اجمع البيانات بسهولة وحوّلها إلى مسارات قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Forms

تخيل عالماً لا تظل فيه البيانات التي تجمعها مجرد أرقام في جدول بيانات، بل تثير على الفور الإجراءات وتخلق المشاريع وتقدم حتى رؤى ذكية. هذا هو الواقع القوي مع ClickUp، التطبيق الشامل للعمل!

يعد إنشاء نموذج في ClickUp أمرًا بسيطًا وبديهيًا للغاية. بفضل واجهة السحب والإفلات، يمكنك إنشاء نماذج مخصصة لاحتياجاتك بسرعة، سواء كنت تجمع تعليقات العملاء أو تدير طلبات الخدمة أو تجري استطلاعات داخلية. يمكنك إضافة علامتك التجارية الخاصة واختيار من بين مجموعة متنوعة من أنواع الأسئلة وتعيين كل إجابة ليتم تسجيلها بطريقة محددة.

سجل ملاحظات الموظفين، وأجرِ استطلاعات الرأي، واجمع الأفكار، وتابع مزاج الفريق باستخدام ClickUp Forms

عندما يرسل المستخدم ردًا، يتحول على الفور إلى مهمة ClickUp، مع تعيين البيانات الأساسية في حقول مخصصة محددة، مع جميع التفاصيل التي تحتاجها، مما يسهل تتبعها وتعيينها وإدارتها مباشرة من لوحة التحكم.

لكن السحر الحقيقي يحدث مع ClickUp Automations. يمكنك إعداد مشغلات قوية بحيث يتم تلقائيًا تخصيص المهام إلى عضو الفريق المناسب أو ترتيبها حسب الأولوية بناءً على المعلومات المقدمة بمجرد إرسال النموذج. على سبيل المثال، إذا تم وضع علامة "عاجل" على إجابة استطلاع، يمكن لـ ClickUp وضع علامة عليها على الفور كأولوية عالية وإخطار الشخص المناسب.

قم بتشغيل مشغل الأتمتة وشاهد سير العمل يسير من تلقاء نفسه!

وإذا احتجت يومًا إلى المساعدة في صياغة استطلاع من البداية أو فهم جميع الردود التي جمعتها، فإن ClickUp Brain جاهز لمساعدتك.

يمكن لهذا المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنشاء أسئلة الاستطلاعات وتحليل بيانات النماذج وتلخيص التعليقات وحتى إبراز الاتجاهات الرئيسية أو العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات. سواء كنت تبدأ من الصفر أو تبحث عن استخلاص رؤى من جبل من الردود، فإن ClickUp Brain يجعل العملية برمتها أكثر ذكاءً وسلاسة، حتى تتمكن من التركيز على ما هو أهم.

حلل بيانات إرسال النماذج في الوقت الفعلي واحصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp

وهكذا يمكنك إنشاء سير عمل نماذج آلي ومتكامل دون الحاجة إلى 10 عمليات تكامل، يا رفاق! إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة للبدء، جرب هذا النموذج البسيط من ClickUp!

أفضل ميزات ClickUp

صمم نماذج ديناميكية باستخدام المنطق الشرطي: تتيح لك ClickUp Forms إظهار الحقول أو إخفاؤها بناءً على الإجابات السابقة، مما يضمن حصولك على المعلومات الأكثر صلة وتفصيلاً من المستجيبين، مما يخلق تجربة مخصصة للغاية

ضع علامتك التجارية على النماذج للحصول على احترافية متسقة: خصص شكل ومظهر نماذج ClickUp باستخدام شعار شركتك وألوان علامتك التجارية وخلفيات مخصصة وحتى نطاقات مخصصة

حوّل عمليات إرسال النماذج مباشرة إلى مهام قابلة للتنفيذ: يمكن لكل نموذج ClickUp مكتمل إنشاء مهام جديدة على الفور ضمن مشاريعك

ثري البيانات باستخدام الحقول المخصصة متعددة الاستخدامات: قم بتعيين الردود من النماذج مباشرة إلى الحقول المخصصة عبر المهام والمشاريع

قم بتشغيل سير العمل باستخدام الأتمتة الذكية: استفد من محرك الأتمتة القوي في ClickUp لتشغيل سلسلة من الإجراءات بناءً على عمليات إرسال النماذج

استخلص رؤى ذكية باستخدام ClickUp Brain: استخدم مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp لتلخيص البيانات وتحديد الاتجاهات أو استخراج العناصر الرئيسية التي يجب اتخاذ إجراءات بشأنها من الردود

مركز جميع البيانات التي تم جمعها في مساحة عمل موحدة: يتكامل كل نموذج ClickUp يتم إرساله بسلاسة مع المهام والوثائق والاتصالات ذات الصلة، مما يخلق سير عمل مترابطًا

قيود ClickUp

قد تؤدي الطبيعة الشاملة ومجموعة الميزات الواسعة لـ ClickUp، على الرغم من قوتها، إلى منحنى تعلم أولي أكثر حدة للفرق التي تركز فقط على إنشاء النماذج الأساسية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (10,200+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

عندما قمت بإعداد أول أتمتة ClickUp، كان الأمر بمثابة لحظة إلهام. الآن، مع شيء بسيط مثل إضافة علامة، يتم تطبيق قالب المهام الفرعية بالكامل تلقائيًا. لم نعد نضيع الوقت في البحث في المهام الفرعية أو القلق من أن شخصًا ما نسي خطوة مهمة. أضفنا أيضًا عمليات أتمتة لتعيين المهام وتحديث الحالات وإرسال التذكيرات؛ كلها أشياء صغيرة في حد ذاتها، ولكنها معًا ساهمت في تبسيط طريقة عملنا بشكل كامل. لا يتعلق الأمر فقط بتوفير الوقت (على الرغم من أننا نحقق ذلك بالتأكيد)؛ بل يتعلق بخلق بيئة أكثر سلاسة وأقل إجهادًا حيث يمكن للفريق التركيز على أداء أفضل عمله دون أن يعيقه العمل الإداري.

عندما قمت بإعداد أول أتمتة ClickUp لدينا، كان الأمر بمثابة لحظة إلهام. الآن، مع شيء بسيط مثل إضافة علامة، يتم تطبيق قالب المهام الفرعية بالكامل تلقائيًا. لم نعد نضيع الوقت في البحث عن المهام الفرعية أو القلق من أن شخصًا ما نسي خطوة مهمة. أضفنا أيضًا عمليات أتمتة لتعيين المهام وتحديث الحالات وإرسال التذكيرات؛ كلها أشياء صغيرة في حد ذاتها، ولكنها معًا ساهمت في تبسيط طريقة عملنا تمامًا. لا يتعلق الأمر فقط بتوفير الوقت (على الرغم من أننا نحقق ذلك بالتأكيد)؛ بل يتعلق بخلق بيئة أكثر سلاسة وأقل إجهادًا حيث يمكن للفريق التركيز على أداء أفضل عمله دون أن يعيقه العمل الإداري.

💟 مكافأة: بصفته رفيقك المخصص على سطح المكتب، يعمل Brain MAX على تبسيط كل خطوة من خطوات سير عمل النماذج. ما عليك سوى التحدث إلى ميزة التحويل من الكلام إلى نص، وسيساعدك MAX في صياغة الأسئلة وتحديد موقع البيانات ذات الصلة واستخراجها من جميع التطبيقات المتصلة، وتلخيص الردود فور الانتهاء من الاستطلاع. كما يتيح لك الوصول إلى العديد من نماذج LLMs للتفكير المتقدم وإنشاء المحتوى، مما يتيح لك إنشاء النماذج وتحليلها وتحسينها بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، كل ذلك في مكان واحد. جرب ClickUp Brain Max لتسريع إنجاز مهامك

💡 نصيحة احترافية: هل أنت جزء من فريق ضمان الجودة الذي يحاول جمع تعليقات حول تجربة المستخدم أو NPS؟ تحقق من هذه النماذج المخصصة لفرق البرمجيات!

2. NoteForms (الأفضل لجمع البيانات مباشرة في قواعد بيانات Notion)

عبر NoteForms

إذا كان فريقك يعمل بشكل مكثف على Notion، فإن NoteForms ستغير قواعد اللعبة في مجال إنشاء النماذج. فهي تتيح لك إنشاء نماذج أنيقة تحمل علامتك التجارية وتملأ قواعد بيانات Notion تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا ويضمن تنظيم جميع معلوماتك في المكان الذي تحتاجها فيه أكثر.

هذا الأمر جذاب بشكل خاص لرواد الأعمال الأفراد وفرق الشركات الناشئة ومديري المنتجات الذين يستخدمون Notion كمحور مركزي لكل شيء بدءًا من CRM إلى تخطيط المحتوى. انسَ التكاملات المعقدة؛ NoteForms يجعل الاتصال يبدو طبيعيًا، ويقدم تحسينًا كبيرًا عن أدوات إنشاء النماذج الأساسية.

أفضل ميزات NoteForms

أنشئ النماذج مباشرة من قاعدة بيانات Notion الحالية

أضف تلقائيًا النماذج الجديدة كعناصر جديدة أو قم بتحديث النماذج الموجودة

قم بتخصيص النماذج بشكل شامل باستخدام ألوان وخطوط وشعارات علامتك التجارية، وحتى إضافة نطاقات مخصصة

تضم أنواع حقول متنوعة مثل تحميل الملفات والتوقيعات وتصنيفات النجوم

قم بتطبيق المنطق الشرطي لإنشاء نماذج أكثر ذكاءً وديناميكية تتكيف مع استجابات المستخدمين

قم بإعداد إشعارات البريد الإلكتروني أو Slack أو Discord في الوقت الفعلي للإرسالات الجديدة

اسمح للمستجيبين بتحرير إجاباتهم بعد إرسالها

قيود NoteForms

ترتبط القيمة الأساسية بـ Notion؛ إذا كان سير عملك لا يعتمد بشكل كبير على Notion، فإن فائدته الأساسية تقل

باعتباره حلاً أكثر تخصصًا يركز على Notion، فقد لا يوفر نفس نطاق التكامل مع الأدوات غير الخاصة بـ Notion مثل بعض أدوات إنشاء النماذج العامة الغرض

أسعار NoteForms

مجاني

المزايا: ابتداءً من 24 دولارًا شهريًا

الفريق: ابتداءً من 59 دولارًا شهريًا

تقييمات وتقييمات NoteForms

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن NoteForms؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

جربت Notion Forms للطلبات الداخلية وهو مريح للغاية إذا كنت تستخدم Notion بالفعل. التكامل مع قواعد البيانات سلس وواجهة المستخدم نظيفة. لا يزال محدودًا بعض الشيء (لا يوجد منطق شرطي أو تخصيص أعمق حتى الآن)، ولكنه إصدار أول قوي مع الكثير من الإمكانات.

جربت Notion Forms للطلبات الداخلية وهو مريح للغاية إذا كنت تستخدم Notion بالفعل. التكامل مع قواعد البيانات سلس وواجهة المستخدم نظيفة. لا يزال محدودًا بعض الشيء (لا يوجد منطق شرطي أو تخصيص أعمق حتى الآن)، ولكنه إصدار أول قوي مع الكثير من الإمكانات.

💡 نصيحة للمحترفين: إذا كنت لا تزال ترغب في استخدام Excel، فلدينا دليل تفصيلي هنا حول كيفية إنشاء نموذج في Excel

3. Typeform (الأفضل لتجارب المحادثة)

عبر Typeform

هل تريد تحويل نموذج بسيط إلى محادثة جذابة؟ هذه هي القوة الفائقة لـ Typeform. تعيد هذه المنصة تعريف إنشاء النماذج بشكل جذري من خلال عرض الأسئلة واحدة تلو الأخرى، مما يخلق تجربة مرئية أنيقة وتفاعلية للغاية تربط المستجيبين ببعضهم البعض.

للمسوقين الذين يركزون على تعظيم معدلات التحويل أو مديري المنتجات الذين يبحثون عن بيانات نوعية أكثر ثراءً، يقدم Typeform بديلاً جديدًا للنماذج التقليدية الثابتة. يوفر نهجًا متقنًا يركز على الإنسان يميزه بشكل كبير عن العديد من بدائل Tally Forms، مما يجعل كل تفاعل يبدو مصممًا بعناية وأكثر جاذبية.

أفضل ميزات Typeform

صمم تفاعلات جذابة من خلال واجهة عرض سؤال واحد في كل مرة

قم بتنفيذ ميزات متقدمة وقوية مثل المنطق الشرطي المتطور و"القفزات المنطقية" لإنشاء مسارات ديناميكية ومخصصة

استمتع بخيارات تخصيص واسعة النطاق من الخطوط والألوان إلى الخلفيات والتخطيطات

تكامل بسلاسة مع نظام بيئي واسع من أدوات الأعمال، بما في ذلك أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وحلول التحليلات

سهّل عملية تحصيل المدفوعات بشكل آمن مباشرةً من خلال النماذج باستخدام بوابات الدفع الرئيسية مثل Stripe و PayPal

قم بتضمين الوسائط الغنية مثل الصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو مباشرة في أسئلتك

استفد من التحليلات المدمجة القوية، بما في ذلك معدلات التسرب لكل سؤال على حدة، للحصول على رؤى عميقة

قيود Typeform

قد يكون الاستثمار في Typeform أعلى من العديد من حلول إنشاء النماذج الأخرى، خاصةً بالنسبة للشركات التي لديها أحجام كبيرة من الطلبات أو التي تحتاج إلى الوصول إلى ميزات متقدمة محددة في المستويات العليا

على الرغم من أن تنسيق السؤال الواحد مذهل من الناحية البصرية، إلا أنه لا يكون دائمًا فعالًا في النماذج التي يتعين على المستجيبين فيها مراجعة عدة حقول في وقت واحد أو إدخال كمية كبيرة من المعلومات بسرعة

أفاد بعض المستخدمين أن الميزات المتقدمة مثل reCAPTCHA لحماية البوتات مقصورة على الخطط الأعلى سعرًا، مما قد يمثل مصدر إحباط للمستخدمين المهتمين بالتكلفة

أسعار Typeform

مجاني

الأساسي: 29 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 59 دولارًا شهريًا

الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Typeform وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 5/5 (870+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (900+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Typeform؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

كانت تجربتي العامة مع Typeform إيجابية، خاصةً بفضل تصميمه البديهي وسهولة استخدامه وقدرته على إنشاء نماذج جذابة وجذابة. إنه يتفوق في توفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام لكل من المبدعين والمستجيبين. ومع ذلك، عند العمل مع عدد كبير من المشاريع أو سير العمل المعقدة، تظهر بعض القيود. يمكن أن يؤدي عدم وجود أدوات تنظيمية متقدمة، مثل وظيفة السحب والإفلات لنسخ المشاريع عبر المجلدات، إلى إبطاء الإنتاجية. أعتقد أن شيئًا مشابهًا يحدث مع عدم وجود خيارات التحرير الجماعي للنصوص أو الإعدادات العامة للشرائح، مما يجعل المهام المتكررة أكثر مملة.

كانت تجربتي العامة مع Typeform إيجابية، خاصةً بفضل تصميمه البديهي وسهولة استخدامه وقدرته على إنشاء نماذج جذابة وجذابة. إنه يتفوق في توفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام لكل من المبدعين والمستجيبين. ومع ذلك، عند العمل مع عدد كبير من المشاريع أو سير العمل المعقدة، تظهر بعض القيود. يمكن أن يؤدي عدم وجود أدوات تنظيمية متقدمة، مثل وظيفة السحب والإفلات لنسخ المشاريع عبر المجلدات، إلى إبطاء الإنتاجية. أعتقد أن شيئًا مشابهًا يحدث مع عدم وجود خيارات التحرير الجماعي للنص أو الإعدادات العامة للشرائح، مما يجعل المهام المتكررة أكثر مللاً.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب نماذج التعليقات المجانية

4. Jotform (الأفضل لخيارات القوالب الشاملة)

عبر Jotform

بالنسبة للفرق التي تتطلب المرونة ومجموعة واسعة من نقاط البداية، تبرز Jotform كمنصة شاملة لإنشاء النماذج. تحتوي الأداة على أكثر من 10,000 نموذج جاهز للاستخدام، مما يتيح النشر السريع لأي غرض تقريبًا، من نماذج الاتصال إلى طلبات التوظيف.

إنه يتجاوز بكثير إمكانيات Tally Forms من خلال دمج وظائف متقدمة، مثل المنطق الشرطي القوي، والتكامل الواسع مع تطبيقات الطرف الثالث، وحتى قاعدة بيانات مدمجة قوية تشبه جداول البيانات تسمى Jotform Tables.

وهذا يمكّن المستخدمين من إدارة بيانات الإرسال وتحليلها مباشرة داخل المنصة، وتحويل المعلومات المجمعة إلى رؤى قابلة للتنفيذ بدلاً من مجرد إدخالات أولية.

أفضل ميزات Jotform

صمم النماذج بخيارات تخصيص متقدمة، بما في ذلك إمكانات CSS

قم بمعالجة المدفوعات بأمان مباشرة من خلال النماذج باستخدام التكامل مع أكثر من 40 بوابة دفع

قم بتنفيذ منطق شرطي متقدم لإنشاء نماذج ديناميكية للغاية وقابلة للتكيف

استفد من Jotform Tables، وهي قاعدة بيانات مدمجة، لإدارة البيانات وتنظيمها وتحليلها

استفد من الميزات القوية مثل التوافق مع HIPAA والتوقيعات الإلكترونية ومحرر PDF مخصص

قيود Jotform

على الرغم من شمولية هذه البرامج، إلا أن تحقيق تصميم فريد أو متطور قد يتطلب بعض المعرفة المخصصة بـ CSS، مقارنةً ببدائل Jotform الأخرى

يمكن أن يصبح السعر عاملاً مهمًا مع زيادة الاستخدام؛ حيث يؤدي ارتفاع حجم عمليات الإرسال وزيادة عدد النماذج إلى دفع المستخدمين بسرعة إلى مستويات مدفوعة أكثر تكلفة

أسعار Jotform

مجاني

برونزية: 39 دولارًا شهريًا

فضي: 49 دولارًا شهريًا

الذهبي: 129 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jotform

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jotform؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يسهل Jotform إنشاء نموذج بسيط باستخدام أدوات السحب والإفلات لجمع البيانات. لقد استخدمناه لإنشاء نماذج لمجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تقديم طلبات المنتجات المخصصة، وطلبات المعلومات على مواقعنا الإلكترونية، وتقديم طلبات تسجيل حسابات جديدة، وتوقيعات التنازل، والموافقات على الإثباتات، وما إلى ذلك. يعجبني أن النماذج/الطلبات يمكن دمجها مع العديد من التطبيقات لتبسيط عملياتنا بشكل أكبر. على سبيل المثال، ندمج معظم نماذجنا مع Google Sheets لإنشاء جدول بيانات قيد التشغيل تلقائيًا يحتوي على معلومات الإرسال. كما ندمج بعض النماذج مع Adobe Sign، مما يجعل جمع التوقيعات أمرًا سهلاً للغاية.

يسهل Jotform إنشاء نموذج بسيط باستخدام أدوات السحب والإفلات لجمع البيانات. لقد استخدمناه لإنشاء نماذج لمجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تقديم طلبات المنتجات المخصصة، وطلبات المعلومات على مواقعنا الإلكترونية، وتقديم طلبات تسجيل حسابات جديدة، وتوقيعات التنازل، والموافقات على الإثباتات، وما إلى ذلك. يعجبني أن النماذج/الطلبات يمكن دمجها مع العديد من التطبيقات لتبسيط عملياتنا بشكل أكبر. على سبيل المثال، ندمج معظم نماذجنا مع Google Sheets لإنشاء جدول بيانات قيد التشغيل تلقائيًا يحتوي على معلومات الإرسال. كما ندمج بعض النماذج مع Adobe Sign، مما يجعل جمع التوقيعات أمرًا سهلاً للغاية.

📮ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في مساحة عملك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يوفر رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام الصحيحة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استطاعت فرق مثل QubicaAMF استعادة أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بإنتاجية إضافية لمدة أسبوع كل ثلاثة أشهر!

5. Google Forms (الأفضل لجمع البيانات البسيطة والتعاونية)

عبر Google Forms

عندما يكون المطلوب هو جمع البيانات بشكل مباشر ودون أي تكلفة، فإن Google Forms هو الحل الأمثل. بفضل تكامله التام مع Google Workspace، يتيح هذا الأداة لأي شخص لديه حساب Google إنشاء استطلاعات أو اختبارات أو نماذج تعليقات بسرعة وسهولة.

تكمن قوتها الأساسية في سهولة استخدامها وقدراتها التعاونية في الوقت الفعلي، مما يجعلها المفضلة للمعلمين والمجموعات المجتمعية الصغيرة أو رواد الأعمال الأفراد الذين يحتاجون إلى جمع المعلومات بسرعة ومشاركتها بسهولة.

على الرغم من أنه لا يحتوي على العديد من الميزات المتقدمة أو التخصيص الشامل الذي توفره منصات إنشاء النماذج المتميزة، إلا أن Google Forms يقدم باستمرار نتائج موثوقة، مما يثبت قيمته التي لا تقدر بثمن للمستخدمين المهتمين بالميزانية.

أفضل ميزات Google Forms

استفد من النماذج والإرسالات غير المحدودة

استمتع بتكامل سلس مع Google Sheets لإجراء التحليلات والفرز وإعداد التقارير على الفور

سهّل التعاون في الوقت الفعلي، مما يتيح لعدة مستخدمين تحرير النماذج وإدارتها

استخدم المنطق الشرطي الأساسي للتفرع البسيط داخل النماذج

استفد من خيارات المشاركة الواسعة، بما في ذلك الروابط المباشرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتضمين المباشر

احصل على ملخصات ومخططات تلقائية للردود التي يتم إنشاؤها مباشرةً داخل واجهة Forms

يمكنك الوصول إلى مجموعة مختارة من القوالب الجاهزة للاستخدام في الحالات الشائعة مثل تأكيد حضور الفعاليات

قيود Google Forms

غالبًا ما تتميز النماذج بمظهر عام، مما يجعل من الصعب مواءمتها بشكل مثالي مع جماليات العلامة التجارية المحددة

العديد من الميزات المتقدمة، مثل معالجة الدفع المدمجة والتوقيعات الإلكترونية وعناصر التحكم الدقيقة في تحميل الملفات أو المنطق المعقد متعدد الصفحات، غير متوفرة بشكل أساسي

يتطلب الاتصال ببرامج CRM أو أدوات أتمتة التسويق التابعة لجهات خارجية عادةً تصدير البيانات يدويًا أو اشتراكًا مدفوعًا في Zapier

لم يتم تصميمه لسير عمل البيانات المعقدة للغاية أو أبحاث السوق الاحترافية، ويقدم أفضل أداء في مهام جمع المعلومات البسيطة

أسعار Google Forms

مجاني

Business Starter: 6 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

Business Standard: 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Business Plus: 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Forms

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Forms؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

بشكل عام، أنا راضٍ عن سهولة الاستخدام وميزات الأتمتة (فيما يتعلق بإعداد إرسال بريد إلكتروني بعد قيام شخص ما بملء النموذج) واستخدام جداول Google، لأنني على دراية بها أيضًا. يمكنني أيضًا الاتصال بأدوات أخرى مثل Zapier لمزيد من الأتمتة.

بشكل عام، أنا راضٍ عن سهولة الاستخدام وميزات الأتمتة (فيما يتعلق بإعداد إرسال بريد إلكتروني بعد قيام شخص ما بملء النموذج) واستخدام جداول Google، لأنني على دراية بها أيضًا. يمكنني أيضًا الاتصال بأدوات أخرى مثل Zapier لمزيد من الأتمتة.

6. SurveyMonkey (الأفضل للحصول على رؤى متقدمة حول الاستطلاعات)

عبر SurveyMonkey

هل تساءلت يومًا ماذا يفكر عملاؤك حقًا؟ أو هل تحتاج إلى معرفة اتجاهات السوق دون عناء؟

SurveyMonkey هو في الأساس المحترف المخضرم في عالم الاستطلاعات، وهو مثالي للفرق التي تحتاج إلى التعمق في التعليقات. يتيح لك تصميم استطلاعات احترافية باستخدام مكتبة ضخمة من القوالب المكتوبة بواسطة خبراء، بالإضافة إلى العديد من أنواع الأسئلة، بما في ذلك أشياء رائعة مثل خيارات الترتيب وأسئلة NPS (Net Promoter Score) المتخصصة.

تشمل الميزات الإضافية "تخطي المنطق" (حيث تتغير الأسئلة بناءً على الإجابات السابقة) و"التوجيه" (إدراج الإجابات السابقة في الأسئلة الجديدة) و"التوزيع العشوائي" لجعل الاستطلاعات تبدو شخصية وجذابة حقًا. بالنسبة للمسوقين ومديري المنتجات أو أي شخص يقوم بأبحاث جادة، يوفر SurveyMonkey أدوات قوية لجمع البيانات الأكثر صلة.

أفضل ميزات SurveyMonkey

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل مزاج التعليقات المفتوحة وتحليل النصوص وحتى بيانات المقارنة المعيارية

استفد من SurveyMonkey Audience، وهي لوحة عالمية ضخمة، للحصول على ردود سريعة

اتصل بسلاسة مع أكثر من 200 تطبيق أعمال شائع

اجعل استطلاعاتك تبدو متوافقة تمامًا مع علامتك التجارية من خلال تخصيصها باستخدام عناصر مرئية

احصل على دعم استطلاعات متعددة اللغات، مما يتيح لك جمع التعليقات بلغات مختلفة

قيود SurveyMonkey

على الرغم من قوته الفائقة، يجد بعض المستخدمين أن الواجهة، خاصة بالنسبة للاستطلاعات المعقدة للغاية، ليست أنيقة أو حديثة المظهر مثل بعض أدوات إنشاء النماذج الأحدث التي تركز على التصميم

تكمن قوته الرئيسية في الاستطلاعات، لذا إذا كنت بحاجة إلى أداة بسيطة للغاية لإنشاء النماذج، فقد يكون هذا البرنامج مبالغًا فيه بعض الشيء

أسعار SurveyMonkey

خطة مجانية

الاشتراك الشهري القياسي: يبدأ من 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

ملاحظة: تتوفر المزيد من الباقات السنوية المدفوعة على الموقع

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SurveyMonkey؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أتمنى أن يكون هناك المزيد من دعم الذكاء الاصطناعي. من خلال تجربتي حتى الآن، أجد أن خيارات الذكاء الاصطناعي مفيدة للبدء، ولكن بمجرد إنشاء القالب، ليس من السهل تعديله أو إجراء تعديلات عليه من خلال موجه الذكاء الاصطناعي.

أتمنى أن يكون هناك المزيد من دعم الذكاء الاصطناعي. من خلال تجربتي حتى الآن، أجد أن خيارات الذكاء الاصطناعي مفيدة للبدء، ولكن بمجرد إنشاء القالب، ليس من السهل تعديله أو إجراء تعديلات عليه من خلال موجه الذكاء الاصطناعي.

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7. Formstack Forms (الأفضل للنماذج الآمنة والمتوافقة مع اللوائح)

عبر Formstack

هل تعتبر أمن البيانات والامتثال للوائح التنظيمية من الضروريات المطلقة؟ إذاً، فإن Formstack Forms هو الحل الأمثل لك. تم تصميم هذه المنصة مع التركيز بشكل كبير على حماية المعلومات الحساسة، وتقدم شهادات مثل HIPAA و PCI، مما يجعلها ذات قيمة لا تقدر بثمن في قطاعات الرعاية الصحية والمالية والقانونية.

إنها تتجاوز مجرد إنشاء النماذج البسيطة، حيث تمكّن فرق العمليات والمؤسسات من إنشاء سير عمل ذكي حيث تؤدي البيانات التي تم جمعها تلقائيًا إلى تشغيل الخطوات التالية أو التوقيعات الإلكترونية أو إنشاء المستندات. يقدم Formstack ترقية جادة من Tally Forms من خلال ضمان أن نماذجك ليست آمنة فحسب، بل ومتكاملة أيضًا في عملياتك التجارية الهامة.

أفضل ميزات Formstack Forms

ضمان أعلى مستويات أمان البيانات والامتثال لمعايير الصناعة مثل HIPAA و GDPR

أتمتة سير العمل المعقدة باستخدام المشغلات لإرسال الإشعارات وإنشاء المستندات وما إلى ذلك.

استفد من تحليلات النماذج الثاقبة لتحديد النقاط الدقيقة التي يترك فيها المستخدمون النماذج

قم بإنشاء مستندات أو عقود مصقولة ومعبأة مسبقًا تلقائيًا من عمليات إرسال النماذج

قم بتنفيذ إعدادات دقيقة للوصول والأذونات للمستخدمين، مما يتيح التعاون الآمن بين أعضاء الفريق

قيود Formstack Forms

على الرغم من كونها عالية الوظائف، يجد بعض المستخدمين أن التصميم العام للمنصة وواجهة المستخدم أقل حداثة أو أناقة

يقتصر الدعم الكامل للنطاقات المخصصة لعناوين URL المباشرة للنماذج بشكل أساسي على النطاقات الفرعية (yourcompany. formstack. com)

أسعار Formstack Forms

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

النماذج: ابتداءً من 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الباقة: ابتداءً من 299 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Formstack Forms

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Formstack Forms؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

طبقت Formstack إجراءات أمنية صارمة لحماية البيانات الحساسة، سواء كانت يتم جمعها أو مشاركتها أو تخزينها. يمكن استخدام كلمات مرور أمان لتشفير البيانات وضمان أن الأفراد الذين لديهم التفويض المناسب هم فقط من يمكنهم الوصول إلى بيانات معينة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق نظام الموافقة على سير العمل، بحيث لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى النموذج إلا من خلال المدخلات المصرح بها. وبفضل ذلك، يمكن للمستخدمين مراقبة كل إدخال في النموذج عن كثب وتتبعه.

طبقت Formstack إجراءات أمنية صارمة لحماية البيانات الحساسة، سواء كانت يتم جمعها أو مشاركتها أو تخزينها. يمكن استخدام كلمات مرور أمان لتشفير البيانات وضمان أن الأفراد الذين لديهم التفويض المناسب هم فقط من يمكنهم الوصول إلى بيانات معينة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق نظام الموافقة على سير العمل، بحيث لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى النموذج إلا من خلال المدخلات المصرح بها. وبفضل ذلك، يمكن للمستخدمين مراقبة كل إدخال في النموذج عن كثب وتتبعه.

8. Zoho Forms (الأفضل لإنشاء النماذج المتكاملة ضمن مجموعة Zoho للأعمال)

عبر Zoho Forms

قد تبدو Zoho Forms وكأنها امتداد لعملياتك التجارية الحالية، خاصة إذا كنت تستخدم بالفعل منتجات Zoho أخرى. تعمل بشكل أفضل كجزء من نظام بيئي أكبر، مصمم لتسهيل تدفق البيانات عبر أدوات CRM والتسويق والدعم.

بالمقارنة مع القدرات الأساسية للعديد من بدائل Tally Forms، توفر الأداة مجموعة غنية من الميزات، مثل النماذج متعددة الصفحات وخيارات الحفظ والاستئناف للمستجيبين والمنطق الشرطي المعقد لإنشاء تجارب نماذج ديناميكية للغاية وموجهة للمستخدم.

أفضل ميزات Zoho Forms

أنشئ نماذج متوافقة مع الأجهزة المحمولة تتكيف مع أي جهاز، وحتى التقاط البيانات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

أنشئ سير عمل متطور للموافقة على إرسال النماذج

سهّل عملية تحصيل المدفوعات بشكل آمن من خلال التكامل الأصلي مع البوابات الشائعة بما في ذلك PayPal

قم بتخصيص النماذج بشكل شامل من خلال مجموعة من السمات والألوان المخصصة والخطوط الفريدة والمجالات المخصصة

احصل على إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني أو Slack أو قنوات أخرى كلما تم إرسال نماذج جديدة

قيود Zoho Forms

قد يكون الاتصال بتطبيقات الطرف الثالث غير التابعة لـ Zoho أقل سهولة في بعض الأحيان أو يتطلب مجهودًا أكبر مقارنةً ببرامج إنشاء النماذج المتكاملة عالميًا

قد تواجه أنواع معينة من الحقول أو سيناريوهات استخدام محددة قيودًا على عدد الأحرف أو حجم البيانات، مما قد يؤثر على احتياجات جمع البيانات المتخصصة أو المعقدة للغاية

أسعار Zoho Forms

خطة مجانية

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا

القياسي: 30 دولارًا شهريًا

احترافي: 60 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 110 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho Forms

G2 : 4. 4/5 (160+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (120+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Forms؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

نظام Zoho بشكل عام مربك للغاية، حيث يتعين دفع رسوم إضافية مقابل معظم الأدوات. عند تنفيذ نموذج Zoho، واجهنا ارتباكًا كبيرًا بشأن صفحات Zoho المقصودة وكذلك الحساب الشخصي للعملاء وحساب العمل. مما تسبب في دفعه مرتين مقابل نفس الخدمة، حيث لم نتمكن من ربط الحساب الشخصي بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المرتبط بحساب عمله.

نظام Zoho بشكل عام مربك للغاية، حيث يتعين دفع رسوم إضافية مقابل معظم الأدوات. عند تنفيذ نموذج Zoho، واجهنا ارتباكًا كبيرًا بشأن صفحات Zoho المقصودة وكذلك الحساب الشخصي للعملاء وحساب العمل. مما تسبب في دفعه مرتين مقابل نفس الخدمة، حيث لم نتمكن من ربط الحساب الشخصي بنظام CRM المرتبط بحساب عمله.

9. Formsite (الأفضل لإنشاء نماذج آمنة)

عبر Formsite

عندما يتعلق الأمر بجمع البيانات بأمان وجعلها تعمل بسهولة ضمن إعدادات عملك الحالية، فإن Formsite هو الاسم الذي يمكنك الاعتماد عليه. هذه المنصة ليست جديدة في مجال إنشاء النماذج؛ فهي منصة مخضرمة معروفة بإعطاء الأولوية لميزات الأمان المتميزة مثل تشفير SSL والامتثال لمعايير PCI، والتي تعتبر حيوية للغاية للشركات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة.

هذه الأداة هي اختيار ذكي لمديري العمليات والشركات النامية، حيث توفر نهجًا عمليًا لالتقاط البيانات بشكل آمن ووظيفي ومتكامل.

أفضل ميزات Formsite

صمم نماذج احترافية باستخدام أداة إنشاء سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات

اختر من بين أكثر من 50 نوعًا من العناصر المتنوعة وقم بتطبيق تخصيص شامل للحصول على تخطيط دقيق

ضمان أمان البيانات القوي والامتثال للمعايير من خلال ميزات مثل تشفير SSL ومنع البريد العشوائي CAPTCHA والامتثال الاختياري لمعايير HIPAA (في خطط Enterprise)

استخدم وظيفة "حفظ والعودة" لحفظ الإرسالات الجزئية والسماح للمستخدمين بإكمال النماذج في الوقت الذي يناسبهم

أنشئ تقارير مرئية ثاقبة مباشرة من البيانات المجمعة، باستخدام الرسوم البيانية والجداول المدمجة، مع خيارات تصدير سهلة

قيود Formsite

قد تكون خيارات التخصيص للجماليات البصرية محدودة إلى حد ما، خاصةً دون اللجوء إلى معرفة متقدمة بـ CSS

تشير تقارير بعض المستخدمين إلى وجود قيود في وظائف التطبيق على الأجهزة المحمولة أو استجابة تصميم أقل من المثالية على بعض الأجهزة المحمولة

قد يتطلب التكامل مع منصات طرف ثالث أقل شيوعًا أو متخصصة للغاية عملًا مخصصًا على واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يضيف طبقة من التعقيد للإعدادات المتخصصة

أسعار Formsite

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

شخصي: 24 دولارًا شهريًا

احترافي: 39 دولارًا شهريًا

الأعمال: 69 دولارًا شهريًا

Business Plus: 99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Formsite

G2 : 4. 4/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (40+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Formsite؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

سهل الاستخدام للغاية ويتكامل مع Slack وبرامج أخرى. يساعد في كل شيء بدءًا من أوامر المبيعات وحتى جمع المعلومات.

سهل الاستخدام للغاية ويتكامل مع Slack وبرامج أخرى. يساعد في كل شيء بدءًا من أوامر المبيعات وحتى جمع المعلومات.

👀 هل تعلم؟ في عام 1790، أجري أول تعداد سكاني في الولايات المتحدة (يمكن القول إنه أول مسح حكومي رسمي في البلاد) بقيادة مالون ديكرسون وإشراف شقيق جورج واشنطن، صامويل واشنطن. وتخيل ماذا؟ لم يطلب سوى ستة بيانات، بما في ذلك عدد "الذكور البيض الأحرار الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا" في أسرتك.

10. Cognito Forms (الأفضل للنماذج التي تتضمن حسابات متقدمة)

عبر CognitoForms

إذا كان عملك يتضمن حسابات معقدة أو منطقًا معقدًا أو تفاعلات ديناميكية للبيانات داخل النماذج الخاصة بك، فقد يكون Cognito Forms هو الحل المثالي لك. هذه المنصة هي خيار قوي لمديري المنتجات أو قادة العمليات أو رواد الأعمال الفرديين الذين يحتاجون إلى أداة إنشاء نماذج للقيام بأكثر من مجرد جمع الإدخالات الأساسية.

تتميز بإنشاء نماذج ذكية يمكنها التعامل مع أي شيء بدءًا من حاسبات الأسعار إلى نماذج الطلبات التفصيلية مع منطق شرطي وأقسام متكررة.

أفضل ميزات Cognito Forms

أنشئ نماذج باستخدام حسابات مخصصة متطورة وأسعار ديناميكية وتقييم آلي وغير ذلك الكثير.

قم بتشغيل مهام المتابعة وإرسال الإشعارات وتوجيه البيانات للموافقة عليها مباشرةً من داخل المنصة

اسمح للمستخدمين بإضافة إدخالات متعددة (على سبيل المثال، عدة حاضرين، منتجات متعددة)

استفد من التوقيعات الإلكترونية لجمع الموافقات أو الاتفاقيات الملزمة قانونًا

وفر بوابات آمنة للخدمة الذاتية حيث يمكن للمستخدمين الخارجيين عرض عمليات الإرسال السابقة الخاصة بهم

ضمان أمان البيانات والامتثال للمعايير من خلال ميزات مثل الاستعداد لامتثال HIPAA

قيود Cognito Forms

قد يكون التخصيص للتصميم الجمالي أقل مرونة من بعض المنافسين، مما قد يجعل من الصعب تحقيق علامة تجارية مرئية فريدة أو مخصصة للغاية بدون CSS متقدم

يوفر البرنامج المجاني نقطة انطلاق جيدة، ولكنه سرعان ما يصبح محدودًا للمستخدمين النشطين، لا سيما من حيث سعة التخزين وتوافر الميزات المتقدمة

أعرب بعض المستخدمين عن رغبتهم في الحصول على المزيد من التنوع في القوالب المدمجة المصممة خصيصًا لقطاعات متخصصة محددة، بما يتجاوز العروض العامة

أسعار Cognito Forms

خطة مجانية

المحترف: 19 دولارًا شهريًا

الفريق: 39 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 129 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Cognito Forms

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cognito Forms؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

الاحتمالات لا حصر لها تقريبًا مع هذه الأداة، حيث يمكن استخدامها كقائمة مهام، أو كطريقة لجمع البيانات، أو التخزين، أو التوثيق، إلخ.

الاحتمالات لا حصر لها تقريبًا مع هذه الأداة، حيث يمكن استخدامها كقائمة مهام، أو كطريقة لجمع البيانات، أو التخزين، أو التوثيق، إلخ.

📖 اقرأ أيضًا: برنامج أتمتة النماذج لتحليل البيانات وجمعها بشكل أسرع

أنشئ نماذجك باستخدام ClickUp

ها هي ذا، نظرة شاملة على بعض أفضل بدائل Tally Forms المتاحة اليوم. سواء كانت أولويتك هي التخصيص العميق أو الأتمتة السلسة أو التكامل القوي مع مجموعتك التقنية الحالية، فهناك حل لإنشاء النماذج مصمم لتلبية احتياجاتك الخاصة.

إذا كنت تبحث عن حل يوحد حقًا عملية جمع البيانات مع إدارة المشاريع ويؤتمت سير العمل من كل نموذج يتم إرساله، فإن ClickUp يبرز كخيار قوي. قدرته على تحويل بيانات النماذج مباشرة إلى مهام قابلة للتنفيذ ورؤى ضمن منصة واحدة متكاملة يمكن أن يعزز إنتاجية فريقك وكفاءته بشكل كبير.

هل أنت مستعد لتحويل عملية إنشاء النماذج وتعزيز سير عملك؟ جرب ClickUp مجانًا اليوم!