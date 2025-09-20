أفضل 10 بدائل لـ Veed.io لتحرير الفيديو في عام 2025

Veed. io رائع للفيديوهات الاجتماعية. يتيح لك التحرير السريع وإضافة الترجمة تلقائيًا.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى سعة تخزين أو تعاون جماعي أو تغيير الحجم تلقائيًا أو تحرير دفعي أو دعم لبرامج YouTube التعليمية والندوات عبر الإنترنت ومقاطع البودكاست، فستحتاج إلى التفكير في استخدام أدوات تحرير فيديو أكثر تقدمًا.

دعنا نلقي نظرة على بعض من أفضل بدائل Veed.io التي تتغلب على هذه القيود عند تحرير مقاطع الفيديو. نشارك الميزات الرئيسية والأسعار والقيود لمساعدتك في اتخاذ أفضل خيار.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Veed.io؟

قبل التسجيل في الأداة التالية، توقف قليلاً واسأل نفسك: ما الذي يحتاجه سير عمل الفيديو الخاص بك ولا يوفره لك Veed؟ فيما يلي الميزات المتقدمة التي تستحق الأولوية في سير عمل إنشاء محتوى الفيديو الخاص بك.

عمق التحرير: إذا كان Veed يبدو بسيطًا جدًا بالنسبة لمشاريعك، فابحث عن أدوات فيديو ذات ميزات متقدمة مثل المخططات الزمنية متعددة المسارات وطبقات الصوت والانتقالات المخصصة

تعاون أفضل: هل تحتاج إلى أكثر من مجرد تحرير فردي لمقاطع الفيديو الخاصة بك على الإنترنت؟ أعطِ الأولوية لبدائل Veed.io التي تدعم التعليقات والأذونات القائمة على الأدوار والمجلدات المشتركة حتى تكون التعليقات والموافقات سلسة

دعم العلامة التجارية والقوالب: اختر الأدوات التي تتيح لك حفظ أصول علامتك التجارية وإعادة استخدام قوالب الفيديو وتغيير الحجم تلقائيًا لمختلف المنصات الاجتماعية. لا تريد إعادة تحميل شعارك أو إعادة كتابة الخطوط في كل مرة تقوم فيها بتحميل مقطع فيديو

ميزات الذكاء الاصطناعي والأتمتة: يقدم Veed ميزة Magic Cut والترجمة التلقائية، ولكن هناك أدوات فيديو أخرى تذهب إلى أبعد من ذلك. ابحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تزيل الصمت، أو تنشئ مقاطع اجتماعية، أو تعيد استخدام مقاطع الفيديو الطويلة بسرعة

أسعار مرنة وقابلة للتعديل: إذا كانت العلامة المائية أو أسعار الفريق تعيقك، فاختر بديلاً لـ Veed مع مستويات مجانية أفضل وأسعار قابلة للتعديل أو خطط فردية وتجارية تدفع فيها حسب الاستخدام

مناسب لسير عملك: بعض برامج التحرير مصممة لمستخدمي YouTube، والبعض الآخر للمسوقين أو مقدمي البودكاست. ابحث عن أداة تحرير فيديو تتوافق مع سير عملك، سواء كنت تصنع دروسًا تعليمية أو مقاطع TikTok أو فيديوهات للعلامة التجارية

أفضل بدائل Veed.io في لمحة

فيما يلي لمحة سريعة عن أفضل بدائل Veed.io:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp قوالب القصة المصورة المرئية، وإدارة المهام، والتعاون في الوقت الفعلي، والعروض المخصصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Kapwing إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، وترجمات سحرية، و B-Roll الذكي، وتركيز المتحدث الشركات الصغيرة، المبدعون تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا لكل عضو شهريًا Descript تحرير نصي، ومزامنة النصوص، ودعم الكاميرات المتعددة، وأدوات الصوت بالذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا لكل عضو شهريًا InVideo AI رابط إلى الفيديو، فيديوهات بدون وجه، أكثر من 5000 قالب، تحرير Magic Box الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا شهريًا CapCut تحرير ومؤثرات وفلاتر وتحكم في السرعة متوافقة مع الأجهزة المحمولة المبدعون، الشركات الصغيرة تجربة مجانية لمدة 7 أيام؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.99 دولارًا شهريًا HeyGen أفاتار الذكاء الاصطناعي، أفاتار مخصصة، دعم متعدد اللغات، أدوات تحرير الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات صفحة فيديو مجانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Synthesia أفاتار الذكاء الاصطناعي، إنشاء النصوص، استنساخ الصوت، أكثر من 140 لغة الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات صفحة فيديو مجانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Colossyan Creator تحويل المستندات/الشرائح إلى فيديو، تسجيل الشاشة، مشاهد متعددة الصور الرمزية، أدوات العلامة التجارية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 27 دولارًا شهريًا Camtasia تسجيل شاشة متقدم، تعليقات توضيحية، اختبارات، تكبير/تصغير ذكي الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا مبسطة مقاطع الذكاء الاصطناعي، الترجمة التلقائية، النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، التحرير الذكي الشركات الصغيرة، فرق المحتوى تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا

أفضل بدائل Veed. io

دعونا نلقي نظرة فاحصة على الميزات والقيود ومراجعات المستخدمين وخطط الأسعار لكل من هذه الأدوات.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع الفيديو والتعاون بين أعضاء الفريق)

نظم الأفكار والمهام وتعاون بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboards

إذا كنت تدير مشاريع فيديو تتجاوز مجرد التحرير، فإن ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يوفر لك جميع الأدوات التي تحتاجها في مكان واحد. يمكنك البدء باستخدام ClickUp Whiteboards لتخطيط الجدول الزمني للإنتاج وتحديد مخطط سلسلة الفيديو الخاصة بك.

يمكنك سحب الأفكار وإفلاتها وإعادة ترتيبها في الوقت الفعلي مع فريقك وإبقاء الجميع على نفس الصفحة منذ البداية. وهذا مفيد بشكل خاص لجلسات العصف الذهني المبكرة، أو تخطيط سير النص، أو تتبع العناصر المرئية مثل انتقالات المشاهد وقوائم اللقطات.

عندما تكون جاهزًا للبدء، يمكنك استخدام ClickUp Tasks لتقسيم سير عمل إنتاج الفيديو إلى خطوات واضحة وسهلة الإدارة. يمكنك توزيع المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز لإنجاز المشاريع في الوقت المحدد.

على سبيل المثال، ابدأ بمهمة كتابة السيناريو، حيث تقوم بإرفاق مسودة، وتعيينها إلى كاتب، والتعاون عبر ClickUp Docs وتحديد موعد نهائي للمراجعة. بعد ذلك يأتي مرحلة إعداد القصة المصورة، تليها مرحلة التصوير. يمكن تتبع كل مشهد أو لقطة كمهمة منفصلة، مع قوائم مراجعة لإعدادات الكاميرا والمواقع والمعدات.

قم بإدارة المهام وتحديد المواعيد النهائية وتبسيط سير عمل إنشاء الفيديو باستخدام ClickUp Tasks

في مرحلة التحرير للتعليقات الصوتية والتسميات التوضيحية المتحركة، استخدم حالات المهام مثل "قيد التقدم" و"يحتاج إلى مراجعة" و"تصدير نهائي" لتتبع حالة كل فيديو.

بمجرد وضع سير العمل في مكانه، استخدم ClickUp Brain، المساعد المدمج للذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة السيناريو. سواء كنت بصدد صياغة السيناريو الأول، أو تحسين مشهد، أو كتابة تعليقات متحركة، أو نسخ لقطات أولية، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك في إنشاء نسخة نظيفة بمساعدة العديد من LLMs (مثل Think Gemini وClaude وغيرها) من نفس الواجهة.

وعندما تحتاج إلى التواصل مع فريقك، يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو التعليقات أو تحديثات المهام نيابة عنك بناءً على سياق مشروعك. يمكنك أيضًا سؤاله عن حالة مهام معينة. على سبيل المثال، قد ترغب في معرفة ما إذا كان النص النهائي قد تم الانتهاء منه أو ما إذا كان الفيديو قد تم تحميله. سيقوم ClickUp Brain بسحب آخر التحديثات مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك.

أخيرًا، مع ClickUp Clips، يمكنك تسجيل مقاطع فيديو قصيرة مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك دون مغادرة المنصة. بالإضافة إلى ذلك، عند تسجيل مقطع فيديو، يقوم ClickUp، وهو بديل قوي لـ Veed. io، تلقائيًا بإنشاء نسخة نصية من التعليق الصوتي الخاص بك. يساعد ذلك فريقك على تصفح النقاط الرئيسية أو الرجوع إليها دون الحاجة إلى إعادة مشاهدة الفيديو بالكامل.

سجل مقاطع الفيديو وشاركها ونظمها بسهولة باستخدام ClickUp Clips

تعمل ClickUp Brain، كأداة ذكاء اصطناعي، على تحسين هذه العملية بشكل أكبر من خلال السماح لك بالتفاعل مع المقاطع ونصوصها. يمكنك أن تطلب من Brain تلخيص مقطع ما، أو استخراج عناصر العمل، أو توضيح أجزاء من النص ومساعدة فريقك على البقاء متناسقًا ومركّزًا.

يتم أيضًا حفظ المقاطع تلقائيًا وربطها بالمهام أو المستندات. آخر ما تريده هو أن تضيع المعلومات المهمة في سلاسل الرسائل الإلكترونية أو تطبيقات المراسلة. إنها طريقة بسيطة للحفاظ على تدفق التواصل المرئي طوال مشروعك.

لجعل إدارة مشاريع إنتاج الفيديو أكثر كفاءة، يقدم ClickUp قوالب جاهزة للاستخدام مصممة خصيصًا لسير العمل الإبداعي. تساعدك قالب إنتاج الفيديو من ClickUp على إدارة كل مرحلة من مراحل مشروعك بمهام واضحة وجداول زمنية وأدوات تعاون حتى لا يتم إغفال أي شيء.

للتخطيط المرئي، يوفر قالب ClickUp Storyboard Template تخطيطًا منظمًا لتنظيم المشاهد والتوقيت والتوجيه المرئي للحفاظ على تماسك فريقك. تعمل قوالب القصة المصورة المجانية هذه على تبسيط سير العمل الإبداعي من خلال الجمع بين العناصر المرئية والملاحظات والمواعيد النهائية والتعاون في مساحة واحدة منظمة.

بهذه الطريقة، يتيح لك ClickUp إدارة عملية إنتاج الفيديو بالكامل من التخطيط وكتابة السيناريو إلى التعاون والتسليم، كل ذلك في مكان واحد.

أفضل ميزات ClickUp

إعداد لوحات معلومات مخصصة: احصل على نظرة شاملة على التقدم المحرز والمواعيد النهائية وأحمال العمل، وتتبع المهام في جميع مراحل إنتاج الفيديو باستخدام احصل على نظرة شاملة على التقدم المحرز والمواعيد النهائية وأحمال العمل، وتتبع المهام في جميع مراحل إنتاج الفيديو باستخدام لوحات معلومات ClickUp

جدولة باستخدام التقويمات المدمجة: استفد من استفد من تقويم ClickUp لتخطيط جلسات التصوير أو المراجعة أو تواريخ الإطلاق بسهولة، ومزامنة هذه الأحداث مع فريقك

أتمتة المهام المتكررة: وفر الوقت من خلال إعداد وفر الوقت من خلال إعداد ClickUp Automations التي تنقل المهام بعد الموافقة عليها، أو تعيين أعضاء الفريق عند تغيير الحالة، أو إرسال تذكيرات بالمواعيد النهائية القادمة

تعاون على الفور: استخدم استخدم ClickUp Chat لمناقشة المهام وتقديم الملاحظات والتعاون دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات

قيود ClickUp

قد تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

تقول مراجعة G2:

ClickUp Brain يوفر الوقت. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة ومسودات المستندات وحتى نسخ مقاطع الصوت مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية أقل.

ClickUp Brain يوفر الوقت. يمكن الآن للذكاء الاصطناعي المدمج تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة ومسودات المستندات وحتى نسخ مقاطع الصوت مباشرة داخل المهمة، مما يتيح لفريقي تقليل التبديل بين السياقات والبحث عن أدوات إضافية أقل.

🌼 تعرف على كيفية إنشاء عملية محتوى فيديو قابلة للتطوير باستخدام ClickUp. 👇🏼

عبر Kapwing

Kapwing، أداة تحرير فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي، تجعل إنشاء الفيديو أمرًا سهلاً لأي شخص، حتى دون الحاجة إلى مهارات تحرير الفيديو. ابدأ بكتابة نص موجه، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء فيديو كامل مع موسيقى ومؤثرات صوتية وانتقالات. مع Magic Subtitles، يمكنك الحصول على تسميات توضيحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على الفور وتخصيص أسلوبها ورسومها المتحركة لتناسب علامتك التجارية. يقوم Smart B-Roll تلقائيًا بتحليل الفيديو الخاص بك وإدراج عناصر مرئية تتوافق مع النقاط الرئيسية الخاصة بك أثناء

إذا كان الفيديو الخاص بك يتضمن عدة متحدثين، يمكنك استخدام Speaker Focus لتوجيه الكاميرا نحو المتحدث ومساعدة جمهورك على البقاء على اتصال. عند العمل بلغات مختلفة، يضمن Lip Sync مطابقة الصوت لحركات فم المتحدث ويجعل الترجمة تبدو سلسة وطبيعية. ومع Split Vocals، يمكنك بسهولة فصل الأصوات عن الموسيقى الخلفية، مما يمنحك مزيدًا من التحكم في جودة الصوت والتحرير.

أفضل ميزات Kapwing

التعاون في الوقت الفعلي: اسمح لعدة أعضاء في الفريق بتحرير نفس الفيديو والمساهمة فيه في وقت واحد، وحسّن كفاءة فريقك

ترجم مقاطع الفيديو بسهولة: حوّل الصوت إلى أكثر من 70 لغة باستخدام الأصوات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو استنساخ الصوت للوصول إلى جمهور عالمي

إزالة الصمت تلقائيًا: استخدم Smart Cut لاكتشاف الأجزاء الصامتة في مقاطع الفيديو الخاصة بك وقصها وتوفير الوقت الذي تستغرقه عملية التحرير اليدوي

قيود Kapwing

قد تنخفض جودة الصوت بشكل كبير عند تصدير محتوى الفيديو

أسعار Kapwing

مجاني إلى الأبد

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

الأعمال: 64 دولارًا لكل عضو/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Kapwing

G2: 4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kapwing؟

تقول مراجعة G2:

تقول مراجعة G2:

يعجبني قسم قوالب Kapwing. فهو يوفر آلاف القوالب المصممة من قبل محترفين ويساعدنا في جعل مقاطع الفيديو الخاصة بنا متميزة بمجرد تغيير المحتوى باستخدام الصور ومقاطع الفيديو والنصوص.

يعجبني قسم قوالب Kapwing. فهو يوفر آلاف القوالب المصممة من قبل محترفين ويساعدنا في جعل مقاطع الفيديو الخاصة بنا متميزة بمجرد تغيير المحتوى باستخدام الصور ومقاطع الفيديو والنصوص.

💡 نصيحة احترافية: Kapwing رائع للتحرير السريع. ولكن إذا كنت تتساءل عن كيفية ملاءمة مقاطع الفيديو الخاصة بك لاستراتيجية تسويقية أوسع نطاقًا، فراجع دليل برامج تسويق الفيديو هذا. فهو يقارن بين الأدوات التي تساعدك ليس فقط على إنشاء المحتوى، بل أيضًا على تخطيطه وتوزيعه وتتبعه.

3. Descript (الأفضل لتحرير الفيديو من خلال النصوص والبرمجة النصية التعاونية)

عبر Descript

Descript هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحرير الصوت والفيديو. كبديل لـ Veed.io، تتيح للمستخدمين تعديل ملفات الوسائط من خلال واجهة نصية، مما يجعلها سهلة الاستخدام مثل تحرير مستند. بفضل ميزات مثل Overdub (استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي) وإزالة الكلمات الزائدة والتحرير متعدد المسارات وتحسين الصوت بجودة الاستوديو، يمكنك إنتاج محتوى احترافي دون الحاجة إلى مهارات تحرير معقدة.

إذا كنت تصنع مقاطع فيديو قصيرة على YouTube، فإن Description يدعم تسجيل الشاشة. بالنسبة لفرق التسويق، يتيح لك محرر الفيديو هذا الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التعاون مع أعضاء فريقك.

أفضل ميزات Descript

التحرير باستخدام المخطط الزمني : اعرض تركيبتك بمرور الوقت وقم بإجراء تعديلات دقيقة على كل من الوسائط ومحاذاة النص للحصول على تجربة تحرير تقليدية

التنظيم باستخدام المشاريع والتركيبات: حافظ على تنظيم عملك من خلال التمييز بين المشاريع (المساحة النشطة للتحرير) والتركيبات (الإصدارات النهائية أو المسودات للتصدير)

التسجيل عن بُعد باستخدام SquadCast: سجل الصوت بسلاسة مع المتعاونين من أي مكان، من خلال التكامل المباشر مع Descript للحصول على جلسات عن بُعد سلسة

قيود Descript

قدرات التكامل للمنصة ليست بديهية تمامًا

أسعار Descript

مجاني إلى الأبد

هواة: 24 دولارًا لكل عضو شهريًا

المبدع: 35 دولارًا لكل عضو/شهر

الأعمال: 50 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Descript

G2: 4. 6/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

تقول مراجعة Capterra:

تقول مراجعة Capterra:

Descript هو أداة تغير قواعد اللعبة لأي شخص يرغب في تبسيط عملية تحرير الصوت والفيديو، خاصة للمبتدئين. يتميز بخصائص رائعة مثل النسخ التلقائي وتسجيل الشاشة والتحرير النصي. توفر إمكانية تحرير ملفات الوسائط بنفس سهولة تحرير مستند Word وقتًا وجهدًا كبيرين.

Descript هو أداة تغير قواعد اللعبة لأي شخص يرغب في تبسيط عملية تحرير الصوت والفيديو، خاصة للمبتدئين. يتميز بخصائص رائعة مثل النسخ التلقائي وتسجيل الشاشة والتحرير النصي. توفر إمكانية تحرير ملفات الوسائط بنفس سهولة تحرير مستند Word وقتًا وجهدًا كبيرين.

عبر InVideo AI

InVideo. io هي منصة إنشاء فيديو عبر الإنترنت مصممة للمسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي وفرق المحتوى. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو تسويقية بسرعة باستخدام مطالبات نصية، أو إعادة استخدام محتوى المدونة في مقاطع فيديو قصيرة، أو إنشاء صور جماعية لحملات إعلانية. كما توفر مجموعة أدوات للعلامة التجارية، وأدوات التعليق الصوتي، وتكامل المخزون، وتغيير الحجم تلقائيًا لعدة منصات.

مكتبة القوالب الجاهزة والرسوم المتحركة النصية الديناميكية وواجهة السحب والإفلات تجعله مناسبًا لإنشاء مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو، مما يجعله بديلاً جيدًا لـ Veed.io.

في حين أن Veed.io أفضل لتحرير اللقطات الأولية أو البودكاست بدقة، فإن InVideo هو الخيار الأنسب عندما تحتاج إلى مقاطع فيديو جاهزة للنشر وذات حجم كبير ومذهلة بأقل جهد ممكن.

باستخدام InVideo AI، يمكنك بسهولة تحويل المقالات الإخبارية ومقاطع فيديو YouTube أو صفحات المدونات إلى مقاطع فيديو مذهلة بمجرد لصق الرابط. تعالج المنصة المحتوى تلقائيًا، وتقوم بإنشاء مقطع فيديو مع صور وشرح صوتي وانتقالات ذات صلة ببضع نقرات فقط.

أفضل ميزات InVideo

الوصول إلى الأصول المخزنة: استكشف أكثر من 16 مليون مقطع فيديو وصورة ومقطع صوتي خالية من حقوق الملكية لتعزيز المحتوى الخاص بك دون عناء

اختر قوالب قابلة للتخصيص: اختر من بين مجموعة متنوعة تضم أكثر من 5000 قالب مصمم باحترافية ومناسب لمختلف المناسبات والصناعات

أنشئ مقاطع فيديو جذابة بدون ظهور الوجه: أنتج مقاطع فيديو عالية الجودة بدون ظهور مقدمي العروض على الشاشة، باستخدام العناصر المرئية والتعليقات الصوتية لتوصيل رسالتك بفعالية

قيود InVideo

لا توفر مكتبة القوالب الكثير من إمكانيات التخصيص. قد يجعل هذا من الصعب عليك إنشاء فيديو مخصص يناسب احتياجات علامتك التجارية

أسعار InVideo

مجاني إلى الأبد

بالإضافة إلى: 35 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 60 دولارًا شهريًا

Generative: 120 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات InVideo

G2: 4. 5/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن InVideo؟

تقول مراجعة G2:

تقول مراجعة G2:

تتيح لنا واجهة InVideo البديهية إنشاء مقاطع سمعية بصرية جيدة النوعية بسهولة. تساعد ميزة استنساخ الصوت في الحفاظ على سرد متسق دون تكرار التعليقات الصوتية.

تتيح لنا واجهة InVideo البديهية إنشاء مقاطع سمعية بصرية جيدة النوعية بسهولة. تساعد ميزة استنساخ الصوت في الحفاظ على سرد متسق دون تكرار التعليقات الصوتية.

📚 اقرأ أيضًا: قوالب نصوص بودكاست مجانية لمقدمي البودكاست

5. CapCut (الأفضل للتحرير المتوافق مع الأجهزة المحمولة مع تأثيرات بصرية إبداعية)

عبر CapCut

CapCut هو تطبيق لتحرير الفيديو طورته ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok. باستخدام أداة التقسيم الدقيقة، يمكنك قص المقاطع في الإطار الذي تريده بالضبط، وهو أمر مثالي لمزامنة العناصر المرئية مع الصوت أو قص لقطاتك بدقة. إذا كنت تهدف إلى شيء أكثر إبداعًا، تتيح لك ميزة الفيديو العكسي تشغيل المقاطع إلى الخلف وتضفي على مقاطع الفيديو الخاصة بك لمسة فريدة وغير متوقعة.

ستتمكن من الوصول إلى مكتبة واسعة من الموسيقى الخالية من حقوق الملكية الفكرية والمنظمة حسب الحالة المزاجية والنوع، بحيث يسهل عليك العثور على الموسيقى التصويرية المثالية لمشروعك. يمكنك أيضًا استيراد ملفات الصوت الخاصة بك إذا كنت تفضل ذلك.

أفضل ميزات CapCut

التحكم في سرعة الفيديو: اضبط السرعة بدقة، وابتكر تأثيرات سلسة للحركة البطيئة أو تأثيرات ديناميكية للوقت المنقضي لتتناسب مع رؤيتك

حسّن الصور على الفور: استخدم مجموعة واسعة من المرشحات الجمالية لضبط الدرجة اللونية واللون والسطوع للحصول على مظهر أنيق واحترافي

أضف تأثيرات إبداعية: استخدم تأثيرات خاصة مثل تقسيم الشاشة وتراكبات مضحكة وشبيهة بالأحلام وتأثيرات الحفلات لإبراز المحتوى الخاص بك

قيود CapCut

تضع النسخة المجانية من CapCut علامة مائية على مقاطع الفيديو، والتي لا يمكن إزالتها إلا من خلال اشتراك مميز

أسعار CapCut

تجربة مجانية لمدة 7 أيام

المزايا: 9.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات CapCut

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

💡 نصيحة احترافية: لست متأكدًا من كيفية الكتابة للأفاتار التي تظهر على الشاشة؟ يمكن أن تساعدك قوالب كتابة المحتوى المجانية هذه في صياغة نصوص واضحة وجذابة، خاصةً للأسئلة الشائعة وعروض المنتجات ومقاطع الفيديو التدريبية.

6. HeyGen (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام صور رمزية واقعية تعمل بالذكاء الاصطناعي)

عبر HeyGen

تم إطلاق HeyGen في الأصل تحت اسم Surreal، وهي أداة لإنشاء الفيديو. مع AI Avatar Creation، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 300 صورة رمزية تمثل مجموعة متنوعة من الأعراق والأعمار والأساليب. أدخل النص الخاص بك، وستتحدث الصورة الرمزية نيابة عنك مع مزامنة شفاه واقعية.

يمكنك أيضًا العمل مع الصور الرمزية الثابتة أو المتحركة للإعلانات والتدريب والاتصالات مع العملاء والإعلانات. ترتقي ميزة Avatar IV بهذه التجربة إلى مستوى أعلى من خلال السماح لك بتحميل صورة ونص أو مقطع صوتي لإنشاء صورة رمزية مخصصة تشبهك في الشكل والصوت.

وعندما يحين وقت الضبط الدقيق، يوفر لك Editing Studio جميع الأدوات التي تحتاجها لتحسين الفيديو الخاص بك بالنصوص والخلفيات والتأثيرات.

أفضل ميزات HeyGen

اطلب أي شيء: حوّل الأسئلة الشائعة أو وثائق المنتج أو البرامج النصية المخصصة إلى محتوى فيديو جذاب باستخدام الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي

تخصيص الصور الرمزية بمظهر غير محدود: قم بتغيير ملابس الصور الرمزية وخلفياتها ووضعياتها لتتناسب تمامًا مع علامتك التجارية أو رسالتك

اجذب انتباه الجمهور بالتعبيرات: اختر من بين تعبيرات مثل "احترافي" أو "جاد" أو "خفيف" لتعيين النبرة المناسبة

قيود HeyGen

قد تبدو صوت الصورة الرمزية غير طبيعية في بعض الأحيان، خاصة عند التعبير عن مشاعر معقدة في جمل أطول

أسعار HeyGen

مجاني إلى الأبد

المبدع: 29 دولارًا شهريًا

الفريق: 39 دولارًا لكل عضو شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات HeyGen

G2: 4. 8/5 (أكثر من 830 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (290+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HeyGen؟

تقول مراجعة G2:

تقول مراجعة G2:

أحب مدى سهولة استخدام HeyGen وملاءمته للمبتدئين! لقد أنشأت ثلاثة أفاتار في إعدادات مختلفة لمشروع الفيديو الخاص بجامعتي، وكان كل واحد منها يبدو احترافيًا. مزامنة الشفاه مذهلة، وقد ساعدتني على التعبير عن الأفكار باللغة الإنجليزية بشكل أوضح مما كنت أستطيع بنفسي. تبدو الأفاتار طبيعية، وخيارات التخصيص ممتازة — من إزالة الخلفية إلى تغيير الملابس. إنه مثل وجود مقدم شخصي عند الطلب!

أحب مدى سهولة استخدام HeyGen وملاءمته للمبتدئين! لقد أنشأت ثلاثة أفاتار في إعدادات مختلفة لمشروع الفيديو الخاص بجامعتي، وكان كل واحد منها يبدو احترافيًا. مزامنة الشفاه مذهلة، وقد ساعدتني على التعبير عن الأفكار باللغة الإنجليزية بشكل أوضح مما كنت أستطيع بنفسي. تبدو الأفاتار طبيعية، وخيارات التخصيص ممتازة — من إزالة الخلفية إلى تغيير الملابس. إنه مثل وجود مقدم شخصي عند الطلب!

7. Synthesia (الأفضل لمحتوى الفيديو المحلي مع تخصيص الصوت والأفاتار)

عبر Synthesia

Synthesia هي منصة إنشاء فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنتاج مقاطع فيديو بجودة احترافية دون الحاجة إلى كاميرات أو ميكروفونات أو ممثلين.

اكتب موضوعك وأهدافك والنبرة التي تهدف إليها، وسيقوم مولد النصوص بالذكاء الاصطناعي من Synthesia بكتابة النص لك. بمجرد أن يصبح النص جاهزًا، يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة تضم أكثر من 230 صورة رمزية بالذكاء الاصطناعي تمثل خلفيات وأساليب مختلفة.

يتيح لك Synthesia إنشاء مقاطع فيديو من الصفر باستخدام صور رمزية تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها التحدث بأكثر من 140 لغة — دون الحاجة إلى فريق تصوير أو تحرير أو إنتاج. إذا كنت ترغب في إنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات للتدريب أو التسويق أو المعلومات دون فريق كامل، فهذا بديل جيد لـ Veed.io.

في المقابل، يركز Veed.io على تحرير اللقطات الموجودة، ويقدم أدوات للتشذيب والترجمة والتأثيرات. أحدهما يبني الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ والآخر يحسن ما قمت بتسجيله بالفعل.

أفضل ميزات Synthesia

تقييم فعالية المحتوى: قم بقياس المشاهدات ونقاط التوقف ومعدلات التفاعل لتقييم فعالية المحتوى

تبسيط التعاون: قم بتحرير النصوص والفيديوهات مع زملائك في الفريق، وشارك التعليقات عبر التعليقات، وقم بإدارة إصدارات المشروع في مساحة عمل واحدة

ضمان النطق الدقيق: حدد تركيز المقاطع الصوتية والتعديلات الصوتية باستخدام "Diction" لضمان دقة نطق الأسماء والمصطلحات واللهجات

قيود Synthesia

قد يكون التكامل محدودًا بعض الشيء. لا يوجد حتى الآن العديد من الاتصالات الأصلية بمنصات LMS أو محركات الأقراص السحابية أو أدوات مثل Asana و Jira، لذا ستعتمد في الغالب على عمليات التصدير والاستيراد

أسعار Synthesia

صفحة فيديو مجانية بالذكاء الاصطناعي

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا

المبدع: 89 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Synthesia

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Synthesia؟

تقول مراجعة Capterra:

تقول مراجعة Capterra:

في العام الماضي، أصدرت Synthesia العديد من التحديثات التي تجعل تجربة المستخدم بسيطة قدر الإمكان، مما يدل على أنها تأخذ تعليقات المستخدمين بعين الاعتبار وتطبقها.

في العام الماضي، أصدرت Synthesia العديد من التحديثات التي تجعل تجربة المستخدم بسيطة قدر الإمكان، مما يدل على أنها تأخذ تعليقات المستخدمين بعين الاعتبار وتطبقها.

📚 اقرأ أيضًا: بدائل Synthesia AI لمقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

8. Colossyan Creator (الأفضل لتحويل المستندات والشرائح إلى دروس فيديو)

عبر Colossyan Creator

يساعدك Colossyan Creator على تحويل ملفات PDF وعروض PowerPoint التقديمية إلى تنسيقات فيديو مصقولة وتوفير الوقت مع تحسين طريقة عرض المعلومات. بفضل تكامل تسجيل الشاشة، يمكنك أيضًا التقاط الإجراءات التي تتم على الشاشة داخل المنصة مباشرةً. وهذا يجعل الأداة مناسبة للبرامج التعليمية أو مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتجات التي تتطلب صورًا توضيحية خطوة بخطوة.

لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر ديناميكية، يمكنك إضافة عدة صور رمزية في المحادثات القائمة على السيناريوهات وإنشاء حوارات واقعية تعزز تفاعل المشاهدين. وبفضل أدوات مجموعة العلامة التجارية، يمكنك بسهولة الحفاظ على اتساق مقاطع الفيديو الخاصة بك من خلال تطبيق شعارك وخطوطك وألوانك في كل مشروع.

أفضل ميزات Colossyan Creator

استخدم مساعد البرمجة النصية بالذكاء الاصطناعي: استخدم GPT-3 لتحسين البرمجة النصية الخاصة بك، وتوليد الأفكار، وتحسين القواعد النحوية في أي لغة رئيسية باستخدام أمر بسيط على لوحة المفاتيح

عزز تفاعل المشاهدين: اجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية من خلال عرض عدة صور رمزية Side View AI تجري محادثات لتروي قصة ما

إنشاء محتوى عالمي: أنتج مقاطع فيديو بأكثر من 70 لغة، مع لهجات وأصوات مختلفة، من خلال التبديل السهل بين اللغات في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي

قيود Colossyan Creator

في الوقت الحالي، لا يمكن إضافة أصول العلامة التجارية مثل الألوان والشعارات إلا في مرحلة ما بعد الإنتاج. لا يتوفر لديك خيار إعدادها مسبقًا واستخدامها كقوالب

أسعار Colossyan Creator

خطة مجانية

المبتدئين: 27 دولارًا شهريًا

الأعمال: 88 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Colossyan Creator

G2: 4. 6/5 (أكثر من 470 تقييمًا)

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Colossyan Creator؟

تقول مراجعة G2:

تقول مراجعة G2:

Colossyan هي أداة رائعة لإنشاء الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل من السهل إنشاء محتوى ذو مظهر احترافي دون الحاجة إلى مهارات واسعة في تحرير الفيديو. الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي واقعية، ووظيفة تحويل النص إلى كلام سلسة مع مجموعة متنوعة من خيارات الصوت.

Colossyan هي أداة رائعة لإنشاء الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجعل من السهل إنشاء محتوى ذو مظهر احترافي دون الحاجة إلى مهارات واسعة في تحرير الفيديو. الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي واقعية، ووظيفة تحويل النص إلى كلام سلسة مع مجموعة متنوعة من خيارات الصوت.

9. Camtasia (الأفضل لتسجيلات الشاشة التفصيلية والمحتوى التعليمي)

عبر Camtasia

Camtasia هو تطبيق سطح مكتب لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو. يتوفر هذا التطبيق لمنصات Windows و macOS، ويستخدم لإنشاء دروس تعليمية ومواد تدريبية وعروض تقديمية. تتيح هذه الأداة للمستخدمين التقاط الشاشة وكاميرا الويب والميكروفون وصوت النظام في وقت واحد. يدعم المحرر القائم على المخطط الزمني عمليات القص وإضافة التعليقات التوضيحية والانتقالات والتسميات التوضيحية وتأثيرات المؤشر.

في المقابل، Veed. io هو محرر فيديو قائم على المتصفح يركز على تحرير اللقطات الموجودة، ويقدم أدوات مثل القص والترجمة والتأثيرات. في حين أن Camtasia مفيد لإنشاء محتوى تعليمي من تسجيلات الشاشة، فإن Veed. io مناسب للتحرير السريع لمقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا، خاصةً لوسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Camtasia

طبقات مع خط زمني متعدد المسارات: قم بتنظيم ودمج الوسائط والصوت والتأثيرات بسهولة على مسارات متعددة لإنشاء تعديلات فيديو معقدة بمرونة تامة

التصدير بتنسيقات متعددة: اختر من بين مجموعة متنوعة من التنسيقات وشارك مقاطع الفيديو الخاصة بك مباشرة على منصات مثل YouTube أو Vimeo أو Google Drive لتوزيعها بسهولة

قم بالتمييز باستخدام أدوات التركيز والتكبير الذكية: استخدم ميزات التكبير والتحريك لتسليط الضوء على المناطق الرئيسية على الشاشة والحفاظ على تركيز جمهورك على التفاصيل المهمة أثناء العروض المعقدة

قيود Camtasia

تواجه أداة إزالة الخلفية صعوبة في تقديم نتائج واضحة، حتى مع وجود شاشة خضراء

أسعار Camtasia

الأساسيات: 14.99 دولارًا شهريًا

إنشاء: 20.75 دولارًا شهريًا

المزايا: 41.58 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Camtasia

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1550 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Camtasia؟

تقول مراجعة G2:

تقول مراجعة G2:

أستخدم Camtasia منذ عام 2013، وكان الأفضل لتسجيل مقاطع الفيديو. يحتوي على كل ما تحتاجه لتسجيل الشاشة وكاميرا الويب والصوت، كما يحتوي على محرر غير خطي مدمج.

أستخدم Camtasia منذ عام 2013، وكان الأفضل لتسجيل مقاطع الفيديو. يحتوي على كل ما تحتاجه لتسجيل الشاشة وكاميرا الويب والصوت، كما يحتوي على محرر غير خطي مدمج.

10. Simplified (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو جاهزة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة)

عبر Simplified

Simplified هي منصة لإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تدمج أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي وتصميم الجرافيك وتحرير الفيديو وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في واجهة واحدة.

يتضمن بديل Veed.io أيضًا ميزات تحرير الفيديو ومجدول وسائل التواصل الاجتماعي لتخطيط ونشر المحتوى عبر قنوات متعددة.

تقوم ميزة القص الذكية بالذكاء الاصطناعي في Simplified بتحويل اللحظات المهمة من مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا إلى مقاطع قصيرة مناسبة لمختلف أنواع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يسهل منشئ الترجمة التلقائية إضافة ترجمات بعدة لغات.

أفضل الميزات المبسطة

معدل الانتشار: احصل على مقياس أداء لمقطع الفيديو الخاص بك وتابع مدى جاذبية وفعالية المحتوى الخاص بك

Magic Resizer: اضبط مقطع الفيديو تلقائيًا ليناسب مختلف تنسيقات وسائل التواصل الاجتماعي وتأكد من العرض الأمثل عبر مختلف المنصات

الكشف التلقائي عن المتحدث: حدد وفصل المتحدثين المختلفين في الفيديو تلقائيًا لتحرير المسارات الصوتية وإدارتها بسهولة

قيود مبسطة

لا تتضمن الأداة ميزات صوتية متقدمة مثل دعم المسارات المتعددة أو عناصر التحكم الدقيقة في المزج أو تقليل الضوضاء الفعال

أسعار مبسطة

مجاني

واحد: 29 دولارًا شهريًا

الأعمال: 79 دولارًا شهريًا

النمو: 119 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مبسطة

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Simplified؟

تقول مراجعة Capterra:

تقول مراجعة Capterra:

إنها أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كحل شامل لإنشاء المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تتيح لي هذه الأداة صياغة النصوص بسهولة وتحويلها إلى تنسيقات مختلفة مناسبة لمنصات مختلفة وإنشاء الصور وتصميم الصور المصغرة وحتى جدولة المنشورات بسهولة.

إنها أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كحل شامل لإنشاء المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تتيح لي هذه الأداة صياغة النصوص بسهولة وتحويلها إلى تنسيقات مختلفة مناسبة لمنصات مختلفة وإنشاء الصور وتصميم الصور المصغرة وحتى جدولة المنشورات بسهولة.

تحكم في تحرير الفيديو من البداية إلى النهاية باستخدام ClickUp

يساعدك Veed.io وبدائله على البدء. إذا كنت تبحث فقط عن أداة تحرير مستقلة، فهي تعمل بشكل جيد.

تتمثل قيودها في أنها تفتقر إلى الهيكل والمرونة اللازمين لإدارة مشاريعك من البداية إلى النهاية.

ستحتاج إلى أداة متقدمة مزودة بميزات تدعم كل مرحلة من مراحل عملية إنشاء محتوى الفيديو، بما في ذلك تحرير الفيديو. وهنا يتميز ClickUp عن غيره.

بفضل ميزات مثل Docs لكتابة النصوص وتخطيط المحتوى، وWhiteboards لتخطيط الأفكار بصريًا، وClickUp Brain لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وClips لتسجيل ومشاركة تحديثات الفيديو السريعة بسهولة، يوفر لك ClickUp منصة واحدة للتعامل مع كل خطوة من خطوات العملية.

جرب ClickUp مجانًا لتتجاوز التحرير الأساسي إلى مساحة عمل أكثر قوة وشمولية.