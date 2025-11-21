أفضل 11 بديلاً لـ YouCanBookMe لجدولة أكثر ذكاءً

احتياجاتك في مجال الجدولة قد تجاوزت قدرات أداتك الحالية.

ربما تحتاج إلى مزامنة أفضل للتقويم، أو سير عمل مخصص يتناسب مع عملياتك، أو أتمتة تتجاوز تأكيدات الحجز الأساسية.

يجب أن يتكيف الحل المناسب لجدولة المواعيد مع طريقة عملك.

توفر بدائل YouCanBookMe هذه الإمكانات المتقدمة التي تبحث عنها، من عمليات الدمج السلسة إلى نماذج الحجز المخصصة التي تلبي احتياجاتك بالضبط.

حان الوقت للعثور على الجدول الزمني المثالي لك. ⏰

نظرة عامة على بدائل YouCanBookMe

هذه هي أفضل أدوات الجدولة مقارنةً ببعضها البعض.

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp جدولة مدمجة مع المهام والمستندات والتحديثات في الوقت الفعلي حجم الفريق: مثالي لفرق المشاريع متعددة الوظائف تقويم AI، نموذج حجز المواعيد، نماذج، تذكيرات، مزامنة التقويم، الدردشة، حجب الوقت الذكي، مساعد AI مدمج مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Calendly حجز سريع بنقرة واحدة للاجتماعات والعروض التوضيحية حجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة والمهنيين الأفراد أنواع الأحداث، اكتشاف المنطقة الزمنية، أسئلة الفرز، أوقات التخزين المؤقت، تحصيل المدفوعات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا جدولة Acuity سير عمل المواعيد القائم على الخدمة مع استلام النماذجحجم الفريق: مثالي للاستوديوهات والمدربين والمعالجين نماذج التسجيل المخصصة، الحجوزات المتكررة، باقات العملاء، سير العمل الآلي، قوائم الانتظار تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا SimplyBook. me الحجز عبر عدة مواقع عملحجم الفريق: مثالي لمتاجر البيع بالتجزئة والمنتجعات الصحية والشركات متعددة الفروع إدارة مواقع متعددة، حملات خصم، برامج ولاء، تضمين أدوات، حجوزات لعدة أيام مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.90 دولار شهريًا Setmore أنظمة الحجز المشتركة للفرق الصغيرةحجم الفريق: مثالي لمقدمي الخدمات الصغار والفرق الداخلية صفحات حجز خاصة بالموظفين، تذكيرات عبر الرسائل القصيرة/البريد الإلكتروني، تكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، CRM أساسي، تصدير البيانات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم دودل جدولة قائمة على استطلاعات الرأي لتوافر المجموعةحجم الفريق: مثالي للتركيبات القائمة على اللجان أو عبر الفرق أدوات جدولة المواعيد مثل الاستطلاعات، وإمكانية رؤية التوافر، ومواعيد الرد مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم OnceHub تأهيل العملاء المحتملين + أتمتة سير العمل للاجتماعاتحجم الفريق: مثالي لفرق المبيعات والتسويق والتدريب نماذج التأهيل المسبق، روبوتات الدردشة، التوجيه الذكي، الصفحات ذات العلامات التجارية، تحليلات الحجز مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم في اتجاه عقارب الساعة تحسين التقويم للعمل المكثف والاجتماعات حجم الفريق: مثالي للفرق البعيدة التي تستخدم Google Workspace التركيز الذكي حجوزات الوقت، تحليل الجدول الزمني، مزامنة Slack، نقل الاجتماعات تلقائيًا، مزامنة التقويم مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم حجوزات Microsoft الجدولة ضمن نظام Microsoft 365حجم الفريق: مثالي للمدارس والعيادات والشركات التي تعتمد على MS تكامل الفرق، الدعوات التلقائية، الوصول إلى قاعدة بيانات العملاء، مزامنة Outlook يبدأ من 6 دولارات شهريًا (مع Microsoft 365 Basic) حجوزات Zoho المواعيد المرتبطة بـ CRM والفواتير حجم الفريق: مثالي لفرق الدعم والمبيعات ونجاح العملاء مزامنة Zoho CRM، إصدار الفواتير، سجل العملاء، الحقول المخصصة، تتبع الاستقبال التفصيلي تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم مواعيد سكوير جدولة مرتبطة بالدفع لشركات الخدمات حجم الفريق: مثالي للصالونات والاستشاريين وأصحاب متاجر البيع بالتجزئة الودائع، بطاقات الهدايا، نقاط البيع، تذكيرات الدفع عبر الرسائل القصيرة، ومعالجة رسوم الإلغاء مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل موقع

لماذا تختار بدائل YouCanBookMe؟

إليك الأسباب التي تجعل استكشاف بدائل YouCanBookMe مفيدًا:

صفحات الحجز المخصصة: تنشئ روابط جدولة عالية العلامة التجارية لتتناسب مع طابع عملك

التكاملات المتخصصة: يتصل بأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو أدوات محددة مثل Zapier لتسهيل العمليات

أتمتة أكثر ذكاءً: أتمتة التذكيرات والمتابعات أو نماذج استقبال العملاء لتوفير الوقت

جدولة الفريق: تقدم حجزًا متقدمًا للمجموعات أو الموظفين المتناوبين للفرق المعقدة

إدارة الأجهزة المحمولة: تتيح لك إدارة الحجوزات من أي مكان باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة القوية

تقارير ثاقبة: تتبع أنماط الحجز أو بيانات العملاء مع تحليلات مفصلة

خيارات جدولة فريدة: توفر ميزات جدولة أساسية مثل استطلاعات الرأي الجماعية أو الحجوزات متعددة الخدمات

🧠 حقيقة ممتعة: كلمة calendar موجودة منذ عام 1487 على الأقل. ظهرت لأول مرة كفعل في سجلات البرلمان البريطاني. كما أنها مسجلة كاسم من فترة اللغة الإنجليزية الوسطى.

أفضل بدائل YouCanBookMe

إليك اختياراتنا لأفضل بدائل YouCanBookMe. 👇

اجعل حجز الوقت أمرًا سهلاً مع تقويم ClickUp تحضير الكتل ومتابعة الوقت حول الاجتماعات المجدولة باستخدام تقويم ClickUp

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يمكن أن تتم جميع مراحل عملية الحجز، من الاستلام إلى المتابعة، في مكان واحد، مع رؤية كاملة وأتمتة.

تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي للجدولة التلقائية

ابدأ باستخدام تقويم ClickUp. إنه تقويم ديناميكي لمساحة العمل يعرض جدولك الزمني ويساعدك بشكل فعال في التخطيط والتعديل.

يمكنك جدولة الاجتماعات وحجز الوقت تلقائيًا لإعطاء الأولوية للعمل وإعادة الجدولة على الفور عند حدوث أي تغيير. يدعم العرض اليومي والأسبوعي والشهري، ويتزامن مع تقويم Google و Outlook لتنسيق سلس.

لنفترض أنك تدير عمليات تسجيل وصول أصحاب المصلحة ومراجعات السباق والمزامنات الداخلية عبر مناطق زمنية متعددة. يمكنك استخدام تقويم الذكاء الاصطناعي لتنظيم كل نوع من الاجتماعات في عروض منفصلة مرمزة بالألوان، وحجز وقت للتحضير قبل المكالمات، وتعيين فترات زمنية بعدها لتحديث المهام أو إرسال المتابعات.

مدون ملاحظات الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

حوّل المناقشات الحية إلى تحديثات قابلة للتنفيذ للمشروع باستخدام AI Notetaker من ClickUp

أثناء الاجتماعات، ينضم AI Notetaker من ClickUp إلى مكالماتك لتسجيلها وتدوينها وربط النقاط الرئيسية بالوثائق والمهام ذات الصلة.

أضف ClickUp Brain إلى المزيج، وستحصل على تحديثات في الوقت الفعلي تحلل عبء العمل والتقويم الخاص بك لإنشاء جدول زمني ذكي لتحقيق التوازن بين الاجتماعات والمهام ذات الأولوية العالية.

على سبيل المثال، أنت تجري مكالمة بشأن خارطة طريق المنتج. يقوم ClickUp بتسجيل المناقشة، وإنشاء بنود عمل لفريق المنتج، وتحديث مستند التخطيط المرتبط.

طلبات الاجتماعات باستخدام النماذج

جمع معلومات الحجز من خلال نماذج ClickUp

ثم استخدم نماذج ClickUp لإدارة طلبات الاجتماعات أو حجوزات الخدمات.

يصبح كل نموذج يتم إرساله مهمة، كاملة ببيانات النموذج والعلامات المخصصة والمكلفين. يمكنك إضافة قوائم منسدلة أو تقاويم أو حقول نصية لجمع ما يحتاجه فريقك بالضبط.

على سبيل المثال، يمكن لفريق الموارد البشرية استخدام نموذج "حجز موعد فردية". بمجرد أن يملأ الموظف النموذج، يتم إنشاء مهمة محددة حسب القسم، وتعيينها إلى شريك الموارد البشرية الخاص به، وإضافة الطلب إلى التقويم.

جدولة المهام باستخدام ClickUp Automations

ثم اربط كل ذلك معًا باستخدام ClickUp Automations. يمكنك إعداد قواعد لتعيين المهام بناءً على ردود النماذج، ونشر التذكيرات في ClickUp Chat، وحتى إرسال المستندات أو قوائم المراجعة إلى الطالب.

لنفترض أن شخصًا ما حدد موعدًا لإجراء مكالمة بدء باستخدام نموذج الاستقبال الخاص بك. يمكن للأتمتة تعيين المهمة إلى مدير المشروع، وإرسال قائمة مراجعة تحضيرية إلى العميل، ونشر رسالة تأكيد في قناة الدردشة #client-updates.

بسّط عمليات الحجز باستخدام نموذج جاهز

احصل على قالب مجاني أنشئ نظام حجز كامل في دقائق باستخدام نموذج حجز المواعيد من ClickUp

لتسريع عملية الإعداد، استخدم نموذج حجز المواعيد من ClickUp. يتضمن هذا النموذج نموذجًا جاهزًا وتوجيهًا آليًا للمهام وعرضًا للتقويم لتتبع كل حجز مؤكد. يمكنك تخصيص حقول النموذج وتعديل خطوات الأتمتة وربط المستندات المعدة مسبقًا بكل مهمة.

أفضل ميزات ClickUp

تذكيرات سريعة لا تُنسى: أنشئ أنشئ تذكيرات ClickUp من المهام أو التعليقات لتبقى على المسار الصحيح قبل الاجتماعات وبعدها.

الوصول إلى المكالمات بنقرة واحدة: انضم إلى روابط Zoom أو Meet أو Teams مباشرة من التقويم أو عرض المهام أو الإشعارات

تتبع الوقت الذي يناسب سير عملك: سجل مدة المكالمات الخاصة بالمهام لتتبع الجهد المبذول، وإرسال الفواتير للعملاء، أو مراجعة حجم العمل باستخدام سجل مدة المكالمات الخاصة بالمهام لتتبع الجهد المبذول، وإرسال الفواتير للعملاء، أو مراجعة حجم العمل باستخدام ClickUp Project Time Tracking

نظرة عامة على الجداول المشتركة: اعرض تقويمات الفريق جنبًا إلى جنب للعثور على أفضل وقت للجميع

قيود ClickUp

لا يوفر ClickUp رابط حجز مخصص للجمهور حيث يمكن للآخرين اختيار موعد من تقويمك المباشر.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو سهولة تكيفه مع سير العمل الفريد لفريقنا. مع أكثر من 20 عضوًا في الفريق يستخدمونه يوميًا — بما في ذلك فريق ضمان الجودة والمطورين والمصممين والقادة — فإنه يحافظ على تماسك الجميع دون أن يشعروا بالضغط. تتيح مرونة العرض (قائمة، لوحة، جدول زمني، إلخ) لكل شخص العمل بالطريقة التي تناسبه، مع الاستمرار في المساهمة في عملية موحدة. نحب بشكل خاص كيفية ترابط المهام والوثائق والسباقات والأهداف — فهذا يوفر علينا عناء استخدام أدوات متعددة ويحافظ على شفافية التعاون وسرعته.

2. Calendly (الأفضل للحجز السريع بنقرة واحدة)

عبر Calendly

هل تعرف تلك الرسائل الإلكترونية المزعجة التي تتبادلها مع شخص آخر في محاولة لتحديد موعد اجتماع؟ Calendly ينهي هذه المحادثة قبل أن تبدأ. يمكن للأشخاص معرفة متى تكون متفرغًا وحجز موعدًا دون الحاجة إلى السؤال المعتاد "ما رأيك في يوم الثلاثاء؟"

تتزامن أداة الجدولة الذاتية مع تقويم Google أو Outlook أو Apple وتقوم بحجز الوقت تلقائيًا. ما يميزها هو طريقة تعاملها مع المناطق الزمنية. يمكنك تخطي الحسابات الذهنية حول ما إذا كان الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة مناسبة لعميلك في الساحل الغربي. ما عليك سوى مشاركة رابط، وسيقوم الأشخاص بالحجز بأنفسهم.

أفضل ميزات Calendly

إنشاء أنواع متعددة من الأحداث لمدة وأغراض مختلفة للاجتماعات

تعيين أوقات فاصلة بين المواعيد لمنع التداخل في الجدولة

أضف أسئلة فرزية لتأهيل العملاء المحتملين قبل الاجتماعات

اربط Stripe أو PayPal لتحصيل المدفوعات أثناء عملية الحجز

قيود Calendly

تقصر النسخة المجانية المستخدمين على نوع واحد من الأحداث

تم إيقاف تكامل iCloud Calendar للمستخدمين الجدد

أسعار Calendly

مجاني

القياسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: تبدأ من 15,000 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Calendly

G2 : 4. 7/5 (2395+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Calendly؟

اسمع من أحد المراجعين الحقيقيين في G2:

توفير كبير للوقت: لا مزيد من الرسائل الإلكترونية المتبادلة التي لا تنتهي في محاولة للعثور على وقت مناسب للاجتماع. ما عليّ سوى مشاركة الرابط الخاص بي، ويختار العملاء موعدًا مناسبًا، وبذلك يتم جدولة الاجتماع وإضافته إلى تقويمي على الفور... أحيانًا، يتجمد التطبيق أو يتعطل. يمكن إعادة التثبيت أو إعادة التشغيل، ولكن هذا أمر مزعج عندما تحاول الإعداد أثناء التنقل. كما أن بعض التذكيرات وصلت إلى مجلد البريد العشوائي.

🔍 هل تعلم؟ كشفت الأبحاث المبكرة حول استخدام التقويم، التي تعود إلى عام 1982، أن المهنيين غالبًا ما يستخدمون عدة تقويمات، كل منها يخدم غرضًا محددًا. ظل التقويم الورقي سائدًا لسنوات لأنه يوفر مرونة أكبر وتصميمات مرئية أفضل وأرشفة أسهل من البدائل الرقمية المبكرة.

3. Acuity Scheduling (الأفضل لإدارة المواعيد القائمة على الخدمات)

عبر Acuity Scheduling

Acuity هي أداة جدولة عبر الإنترنت مخصصة لشركات الخدمات. بالطبع، يمكنك حجز المواعيد، ولكن يمكنك أيضًا جمع نماذج التسجيل وبيع الباقات والتعامل مع الدروس الجماعية.

تفهم المنصة السياق وتكيف نفسها مع أنواع العملاء المختلفة. على سبيل المثال، يحتاج مندوب فريق المبيعات إلى منطق حجز مختلف عن مستشار الأعمال. يمكن للعملاء الدفع المسبق للجلسات وحجز المواعيد المتكررة وحتى الانضمام إلى قوائم الانتظار عندما تمتلئ الأوقات المفضلة لديهم.

أفضل ميزات Acuity Scheduling

تخصيص موظفين أو غرف أو معدات معينة لأنواع مختلفة من المواعيد

إنشاء عروض حزم وبرامج عضوية لتعزيز العلاقات المتكررة مع العملاء

إنشاء جداول أسبوعية للدروس الجماعية وورش العمل إلى جانب خيارات الحجز الفردي

تكوين سير عمل آلي يتم تشغيله بناءً على إجراءات حجز محددة

قيود جدولة Acuity

خيارات تخصيص المظهر المحدودة تجعل صفحات الحجز تبدو بسيطة

خيارات معالجة الدفع محدودة بـ PayPal و Stripe و Square فقط

أسعار Acuity Scheduling

تجربة مجانية

البداية: 20 دولارًا شهريًا

القياسي: 34 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 61 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Acuity Scheduling

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (5,730+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Acuity Scheduling؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

لقد كان برنامج Acuity Scheduling أداة أساسية في أداء مهام وظيفتي. يتميز البرنامج بواجهة مستخدم مبسطة ومصممة بعناية، مما سهّل علينا تكوينه وتنفيذه واستخدامه وإدارته طوال هذه الفترة. يوفر البرنامج مجموعة واسعة من الميزات والمرونة التي تمكننا من جدولة أنواع مختلفة من المواعيد، من لقاءات العملاء إلى المكالمات الجماعية وغيرها الكثير. تتميز إمكانيات تخصيص Acuity Scheduling بأنها من الدرجة الأولى، مما يتيح لنا إعادة جدولة المواعيد وإلغائها وإضافتها وإجراء التغييرات اللازمة على تقويماتنا.

4. SimplyBook. me (الأفضل لإدارة الأعمال متعددة المواقع)

عبر SimplyBook.me

يتيح لك SimplyBook.me إدارة الجدولة عبر مواقع متعددة من لوحة تحكم واحدة. على سبيل المثال، قد يقدم موقعك في وسط المدينة خدمات مختلفة عن فرعك في الضواحي، ويتعامل النظام مع هذه الاختلافات دون عناء.

الميزة البارزة؟ محرك الترويج المدمج لتشغيل برامج الإحالة، وتقديم الخصومات، أو مكافأة العملاء المخلصين مباشرةً خلال عملية الحجز. يحجز العميل جلسة استراتيجية معك اليوم ويحصل على رمز خصم للمرة القادمة، دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

أفضل ميزات SimplyBook.me

قم بتضمين أدوات حجز مخصصة تتناسب تمامًا مع تصميم موقعك الإلكتروني

إطلاق أكواد الخصم وبرامج المكافآت للولاء من أجل الاحتفاظ بالعملاء

معالجة الحجوزات المعقدة التي تمتد لعدة أيام للخدمات أو الأحداث الممتدة

تطبيق قواعد حجز مختلفة وتوافر لفئات خدمات متنوعة

قيود SimplyBook.me

تتطلب الميزات الترويجية المتقدمة خطط اشتراك أعلى مستوى

تصبح الواجهة مزدحمة عند إدارة عدة مواقع في وقت واحد

أسعار SimplyBook.me

مجاني

الأساسي: حوالي 11.49 دولارًا أمريكيًا في الشهر (9.9 يورو في الشهر)

قياسي: حوالي 34.69 دولارًا أمريكيًا شهريًا (29.9 يورو شهريًا)

الاشتراك المميز: حوالي 69.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا (59.9 يورو شهريًا)

تقييمات ومراجعات SimplyBook.me

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (1,265+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SimplyBook.me؟

مقتطف سريع من مراجعة G2:

من الممكن استكمال الميزات المذكورة أعلاه بما يتجاوز الحجز لتصبح حلاً شاملاً لتسويق شركتك رقمياً. يمكن تحسين تجربة المستخدم للمنصة لتصبح سهلة الوصول. يمكن تحقيق وصول أوسع إلى السوق من خلال زيادة تغطيتها.

⚡ أرشيف القوالب: استخدم قالب قائمة المهام في تقويم ClickUp لتنظيم المهام حسب تواريخ الاستحقاق وتصور جدولك الزمني بوضوح. قالب التقويم اللطيف مثالي لمتابعة الأولويات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية بسهولة السحب والإفلات.

5. Setmore (الأفضل لتنسيق الفرق الصغيرة)

عبر Setmore

تواجه الفرق الصغيرة مشكلة شائعة في الجدولة: فهي تحتاج إلى أكثر من مجرد تقويم شخصي، ولكن أقل من حل على مستوى المؤسسة. Setmore يملأ هذه الفجوة تمامًا. يتحكم كل عضو في الفريق في توفره بينما يتشارك مع الآخرين في نفس نظام الحجز.

كما أن تكامل وسائل التواصل الاجتماعي مريح للغاية؛ حيث يمكن للأشخاص حجز المواعيد مباشرة من صفحتك على Facebook أو Instagram دون الحاجة إلى القيام بإجراءات معقدة.

أفضل ميزات Setmore

إنشاء صفحات حجز خاصة بالموظفين لمختلف مقدمي الخدمات

تصدير بيانات العملاء وسجل المواعيد لحفظ السجلات الخارجية

أتمتة رسائل التذكير عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني لتقليل حالات عدم الحضور للمواعيد

قيود Setmore

تتطلب ميزات إعداد التقارير والتحليلات المتقدمة ترقية الاشتراك المدفوع

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات عرضية في المزامنة والجدولة بين التقويمات الخارجية.

أسعار Setmore

مجاني

المزايا: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Setmore

G2: 4. 5/5 (265+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (955+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Setmore؟

انظر ماذا تقول مراجعة Capterra:

يتميز Setmore بميزات رائعة جعلت حجز المواعيد وإدارة جدولي الزمني أمراً في غاية السهولة. تحتوي الخيارات المميزة على العديد من الميزات المفيدة للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والفرق الصغيرة... أتمنى أن يتوفر مزامنة مع تقويم Google في الإصدار المجاني.

📮 ClickUp Insight: تُظهر بيانات استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات أن 25% من الاجتماعات تضم ثمانية مشاركين أو أكثر. على الرغم من أن الاجتماعات الكبيرة يمكن أن تكون مفيدة للتنسيق واتخاذ القرارات، إلا أنها غالبًا ما تخلق تحديات. في الواقع، كشفت دراسة استقصائية أخرى أجرتها ClickUp أن 64٪ من الأشخاص يواجهون صعوبة في تحديد الخطوات التالية غير الواضحة في ما يقرب من نصف اجتماعاتهم. باعتبارنا التطبيق الشامل للعمل، فإننا نعالج هذه الفجوة من خلال حل شامل لإدارة الاجتماعات. تغير ClickUp Meetings طريقة تعاون الفرق من خلال جداول أعمال ديناميكية، بينما تسجل AI Notetaker كل الأفكار القيمة، مما يزيل الالتباس في المتابعة ويحافظ على تماسك الجميع! 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50٪ في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

6. Doodle (الأفضل لتنسيق اجتماعات المجموعات)

عبر Doodle

يتيح لك Doodle اقتراح عدة فترات زمنية وترك المشاركين يصوتون على أفضلها، دون الحاجة إلى إنشاء حساب. بمجرد أن يرد الجميع، يمكنك تحديد الخيار الأكثر شعبية، ويقوم التطبيق بإرسال دعوات التقويم تلقائيًا. كما يتكامل مع Google Meet و Outlook و Microsoft Teams.

بالإضافة إلى ذلك، تضم المنصة صفحة للحجز. وهي رائعة لقادة الفرق أو مديري المشاريع الذين يرغبون في تحديد ساعات عمل مفتوحة دون الحاجة إلى جدولة المواعيد يدويًا.

أفضل ميزات Doodle

تحديد مواعيد نهائية للاستجابة لتسريع عمليات الجدولة

عرض أنماط التوافر الجماعي لتحديد أوقات الاجتماعات المثلى

دمج تطبيقات التقويم الشائعة للتحقق من التوافر في الوقت الفعلي تلقائيًا

قيود Doodle

وظائف محدودة لتلبية احتياجات جدولة المواعيد الفردية التقليدية

تتطلب الميزات المتقدمة مثل التذكيرات التلقائية بالمواعيد النهائية خططًا مدفوعة

تسعير Doodle

مجاني

المزايا: 14.95 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Doodle

G2: 4. 4/5 (2060+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1830 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن تقييمات Doodle؟

إليك وجهة نظر مباشرة من مراجعة G2:

لقد سهّل Doodle عملية "استطلاع" التواريخ والأوقات الأنسب لعقد الاجتماعات. لقد وفر لنا الكثير من الوقت والجهد في محاولة إيجاد أفضل الأوقات لعقد اجتماعات لمجموعات كبيرة من الأشخاص الذين لديهم جداول زمنية مختلفة... أعتقد أن أحد الأشياء التي سيكون من الجيد توفرها هو رابط لعرض نتائج الاستطلاع دون الحاجة إلى الرد على الاستطلاع – فأنا أحتاج أحيانًا إلى مشاركة النتائج مع الموظفين الذين لن يحتاجوا إلى التصويت ولكنهم مهتمون بالنتائج...

🔍 هل تعلم؟ في عام 1993، خلص الباحثون إلى أن المهمة الأساسية للتقويم لا تقتصر على تتبع التواريخ فحسب، بل تشمل أيضًا دعم الذاكرة المستقبلية، مما يعني أنه يساعد الناس على تذكر الأشياء التي يتعين عليهم القيام بها في المستقبل.

7. OnceHub (الأفضل لعمليات تأهيل العملاء المحتملين)

عبر OnceHub

قامت OnceHub بدمج روبوتات الدردشة والنماذج ومنطق التوجيه مباشرة في عملية الجدولة.

عندما يزور عميل محتمل صفحة الحجز الخاصة بك ويجيب على بعض الأسئلة المؤهلة، يتم توجيهه تلقائيًا إلى مندوب المبيعات المناسب. يمكنك تتبع المكان الذي يترك فيه الأشخاص مسار الحجز الخاص بك وتحسينه وفقًا لذلك.

تمنحك لوحة التحكم في المنصة صورة واضحة عن تقدم العملاء المحتملين، بدءًا من التفاعل الأولي وحتى الاجتماعات المؤكدة. يمكنك أيضًا دمجها مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومجموعة أدوات التسويق الخاصة بك لتنفيذ إجراءات بناءً على سلوك العملاء المحتملين.

أفضل ميزات OnceHub

قم بإنشاء مسارات حجز متعددة الخطوات لتقييم العملاء المحتملين قبل جدولة الاجتماعات

نشر روبوتات دردشة ذكية تتولى الفرز الأولي وجمع المعلومات

توجيه المواعيد الواردة إلى أعضاء فريق معينين بناءً على معايير محددة مسبقًا

قم بتطوير صفحات حجز مخصصة تتناسب مع علامتك التجارية المخصصة

قيود OnceHub

قد تربك تعقيدات المنصة المستخدمين الذين يحتاجون إلى وظائف جدولة بسيطة.

تتطلب بعض عمليات الدمج المتقدمة معرفة تقنية لتنفيذها بشكل صحيح.

أسعار OnceHub

مجاني

الجدول الزمني: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الطريق: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المشاركة: 47 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات OnceHub

G2: 4. 3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OnceHub؟

وفقًا لمراجعة G2:

تم تصميم OnceHub خصيصًا لفرق المبيعات الناجحة التي تحتاج إلى مساحة لجدولة المواعيد والتواصل مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين والتفاعل معهم، بالإضافة إلى التكامل مع أدوات أخرى لتوفير تجربة منسقة لجميع المستخدمين... قد لا يكون التطبيق سهل الاستخدام في البداية للمستخدمين لأن الميزات مجمعة في أقسام مختلفة. ولكن بمجرد التعود عليه، يمكنك إجراء التغييرات بسرعة.

🧠 حقيقة ممتعة: عندما يضبط الناس تذكيرات التقويم أو يكتبون ملاحظات لاصقة، فإنهم يمارسون عملية تفريغ معرفي، أي إسناد مهام الذاكرة إلى أدوات خارجية. قد نقوم بتفريغ أكثر من اللازم، ليس فقط لأننا نشك في ذاكرتنا، ولكن لأننا نريد تجنب الجهد الذهني المتمثل في التذكر تمامًا.

8. في اتجاه عقارب الساعة (الأفضل لإدارة التقويم التي تركز على الإنتاجية)

عبر اتجاه عقارب الساعة

بالنسبة للفرق التي تعمل عن بُعد، قد يبدو من المستحيل إيجاد وقت للتركيز دون انقطاع، خاصةً عندما تظهر اجتماعات في التقويمات العالمية. يحل Clockwise هذه المشكلة من خلال تحديد وحماية فترات التركيز تلقائيًا مع الحفاظ على التزامن.

يقوم مخطط المواعيد الذكي بتعديل الاجتماعات لتناسب توفر الجميع، ويأخذ في الاعتبار اختلافات المناطق الزمنية، ويحجز فترات عمل دون انقطاع. كما أنه يتكيف في الوقت الفعلي: قم بتغيير موعد اجتماع، وسيقوم Clockwise بإعادة تنظيم يومك، ونقل الأحداث الأخرى للحفاظ على سير عملك.

أفضل الميزات في اتجاه عقارب الساعة

تنسيق جداول الفريق عبر أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت لتقليل الاضطرابات خلال ساعات العمل الإنتاجية

تحليل أنماط الاجتماعات واقتراح تحسينات لزيادة كفاءة التقويم بشكل عام

حظر المواقع والتطبيقات التي تشتت الانتباه خلال فترات التركيز المجدولة

قيود في اتجاه عقارب الساعة

يركز بشكل أساسي على تكامل تقويم Google، مما يحد من استخدام مستخدمي المنصات الأخرى

قد تبدو بعض ميزات الأتمتة مزعجة للمستخدمين الذين يفضلون التحكم اليدوي بشكل أكبر.

التسعير في اتجاه عقارب الساعة

مجاني

الفرق: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 11.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات في اتجاه عقارب الساعة

G2: 4. 7/5 (65+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clockwise؟

استنادًا إلى مراجعة واحدة من G2:

Clockwise يزيل عني عبء إدارة جدولي الزمني. فهو يحمي وقت تركيزي، ويمكنني فقط تقديم رابط اجتماعي، وسيتولى Clockwise حماية الأجزاء المهمة من جدولي الزمني... أتمنى أن أتمكن من تحديد المهام أو المشاريع بشكل أكثر دقة في وقت تركيزي. إذا أضفت مهمة أو حدثًا إلى تقويمي، يقوم Clockwise بتعديل وقت تركيزي، ولكن في بعض الأحيان أرغب في تخصيص الوقت المخصص لتلك المهمة ليتم تضمينه في وقت التركيز.

9. Microsoft Bookings (الأفضل لتكامل Microsoft 365)

عبر Microsoft Bookings

إذا كانت مؤسستك تعمل مع Microsoft 365، فإن Bookings يندمج بسلاسة في سير عملك الحالي. تتم مزامنة المواعيد مع Outlook تلقائيًا، وتشمل دعوات الاجتماعات روابط Teams، وتتدفق بيانات العملاء إلى أنظمة Microsoft الحالية لديك. كما ترسل الأداة تلقائيًا تذكيرات وتأكيدات عبر البريد الإلكتروني (ورسائل SMS إذا كنت تستخدم Teams Premium).

أفضل ميزات Microsoft Bookings

صمم صفحات حجز تحمل علامتك التجارية تتوافق مع معايير الهوية البصرية لمؤسستك

إنشاء روابط اجتماعات Microsoft Teams تلقائية للمواعيد الافتراضية

الوصول إلى معلومات العملاء من خلال نظام قاعدة بيانات العملاء المتكامل من Microsoft

قيود Microsoft Bookings

يتطلب اشتراكًا نشطًا في Microsoft 365 للوصول إلى وظائف الجدولة الكاملة

خيارات تكامل الطرف الثالث مقيدة

أسعار Microsoft Bookings

6 دولارات شهريًا (مع Microsoft 365 Business Basic)

تقييمات ومراجعات Microsoft Bookings

G2: 3. 7/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (145+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Bookings؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يعمل Microsoft Bookings، لكنه غير عملي. فهو ينشئ حسابات مستخدمين إضافية في كل من Microsoft 365 Admin و Teams لمجرد تشغيل صفحة الحجز. الواجهة قديمة، والتخصيص محدود، والإعداد قد يكون تقنيًا للغاية. لا بأس به إذا كنت منغمسًا في نظام Microsoft، لكنه ليس سهل الاستخدام تمامًا. سأعطيه 5/10. إنه نموذجي من Microsoft. مصمم لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات وليس للمستخدم النهائي.

🔍 هل تعلم؟ تؤثر سيكولوجية الألوان على طريقة استخدامنا للتقويمات. فالألوان مثل الأحمر تثير الشعور بالإلحاح، والأزرق يدعم التركيز، والأخضر يعزز الهدوء، وكلها تؤثر على طريقة تحديد أولوياتنا وتخطيطنا وتذكرنا للمهام. عند استخدامها بشكل متعمد، يمكن أن تعزز الإشارات اللونية الذاكرة وتقلل التوتر وتحسن إدارة الوقت.

10. Zoho Bookings (الأفضل لإدارة شاملة للعملاء)

عبر Zoho Bookings

إذا كنت تعمل كمستقل في مجال التدريب أو الاستشارات أو إنشاء المحتوى، فإن Zoho Bookings يساعدك على تبسيط جميع عروضك من خلال لوحة تحكم واحدة.

يمكنك إنشاء صفحات خدمة منفصلة، وتعيين قواعد التوفر، والمزامنة مع Google أو Outlook أو Zoho Calendar، لتجنب مشاكل الجدولة الشائعة في العمل.

عندما يحجز شخص ما موعدًا، يقوم النظام بإنشاء ملف تعريف للعميل، وتتبع سجله، والاتصال بنظام Zoho الأوسع نطاقًا. يمكنك الاطلاع على المواعيد السابقة والملاحظات من التفاعلات السابقة، وحتى إنشاء الفواتير.

أفضل ميزات Zoho Bookings

اسمح للعملاء بحجز مواعيد متكررة، بما في ذلك جلسات أسبوعية/شهرية، بسهولة

صمم حقول مخصصة لالتقاط المعلومات الخاصة بالصناعة ذات الصلة بعملك

أبقِ العملاء على اطلاع في كل خطوة من خلال رسائل البريد الإلكتروني للتأكيد أو الإلغاء

قيود Zoho Bookings

تعمل المنصة بشكل مثالي عند استخدام تطبيقات Zoho الأخرى، مما يحد من قيمتها المستقلة.

قد تتطلب خيارات التخصيص معرفة تقنية لتنفيذها بفعالية

أسعار Zoho Bookings

الأساسي: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Bookings

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Bookings؟

تصفه مراجعة Capterra على النحو التالي:

إنه تطبيق Zoho وهذا يجعله مناسبًا لي... لا تضع الحجوزات دائمًا رابط اجتماع Zoho تلقائيًا في دعوة الاجتماع، مما يتسبب في حدوث ارتباك وعمل إضافي لإضافته يدويًا. سيكون من الرائع أيضًا أن أتمكن من قبول أو رفض الاجتماعات التي حجزها المستخدمون قبل أن تظهر في تقويمي.

11. Square Appointments (الأفضل للحجز المدمج مع الدفع)

عبر Square Appointments

Square Appointments هي أداة رائعة للمستشارين والمستقلين الذين يطلبون دفع عربون عند الحجز.

يتكامل تطبيق الجدولة مع البنية التحتية للدفع الخاصة بـ Square، مما يتيح لك تحصيل الودائع ومعالجة رسوم الإلغاء وحتى بيع بطاقات الهدايا ضمن عملية الحجز. كما تحصل على ميزات أساسية لنقاط البيع (PoS)، مما يتيح للعملاء دفع ثمن المنتجات أثناء موعدهم.

أفضل ميزات Square Appointments

بيع بطاقات الهدايا وإدارة العروض الترويجية مباشرة من خلال منصة الحجز

قبول المدفوعات شخصيًا والسماح بإدارة المخزون الأساسية للسلع المخصصة للبيع بالتجزئة

إرسال تذكيرات الدفع الآلية ومعالجة رسوم الإلغاء

إنشاء تقارير مالية مفصلة تجمع بين بيانات المواعيد ومعلومات الدفع

قيود Square Appointments

ميزات محدودة للتخطيط المتقدم وتنظيم التقويم

تقتصر إمكانات التكامل على أدوات الأعمال الخاصة بـ Square

أسعار Square Appointments

مجاني

بالإضافة إلى: 49 دولارًا شهريًا لكل موقع

الاشتراك المميز: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل موقع

تقييمات ومراجعات Square Appointments

G2: 4. 3/5 (35+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (235+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Square Appointments؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يعد Square Appointments أداة رائعة لجدولة مواعيد العملاء وإدارتها بكفاءة، ولكن الوصول إلى الأدوات المتقدمة يتطلب مستوى اشتراك أعلى.

🔍 هل تعلم؟ حتى الاستراحات القصيرة جدًا، التي لا تزيد عن بضع دقائق، يمكن أن تزيد من طاقتك بشكل كبير وتقلل من التعب أثناء العمل. لذلك، إذا كنت تقوم بعمل ذهني مكثف، فقد تحتاج إلى أكثر من 10 دقائق لتستعيد نشاطك وتؤدي عملك على أفضل وجه. قم بتنظيم جدولك الزمني وفقًا لذلك.

تقتصر معظم بدائل YouCanBookMe على التقويم. لكن عملك لا يقتصر على ذلك.

يجمع ClickUp كل أجزاء سير عمل الجدولة في مكان واحد. باستخدام تقويم ClickUp، يمكنك تخطيط الاجتماعات وحظر وقت التركيز تلقائيًا والمزامنة مع Google أو Outlook.

يقوم AI Notetaker بتسجيل الاجتماعات وتدوين النقاط الرئيسية وربطها بالمهام أو المستندات. تحول النماذج طلبات الحجز إلى مهام قابلة للتنفيذ. بينما تقوم الأتمتة بتعيين المهام وإرسال الإشعارات والمتابعة على الفور.

إذن، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅