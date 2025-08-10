15 نموذجًا مجانيًا لتسليط الضوء على الموظفين لتعزيز معنويات الفريق وتقديره

إذا كنت ترغب في رفع معنويات فريقك وإظهار تقديرك لهم على كل ما يبذلونه من جهد، فإن تسليط الضوء على الموظفين هو الطريقة المثلى للقيام بذلك. سواء كان ذلك من خلال تكريم شهري أو تسليط الضوء عليهم سريعًا في اجتماع جميع الموظفين، فإن تقدير المساهمات الفردية لموظفيك المتميزين يمكن أن يساهم بشكل كبير في بناء ثقافة عمل إيجابية.

ولكن لنكن واقعيين، هل من السهل ابتكار شيء جديد وجذاب في كل مرة؟ ليس بالأمر السهل.

ولهذا السبب بالذات قمنا بهذا العمل وجمعنا قائمة بأفضل قوالب تسليط الضوء على الموظفين لتجنيبك عناء التخمين والجهد في تقدير الموظفين ومساعدتك في جعله متسقًا وهادفًا وربما حتى ممتعًا بعض الشيء.

ما هي قوالب تسليط الضوء على الموظفين؟

قوالب تسليط الضوء على الموظفين هي تنسيقات مصممة مسبقًا تستخدمها الشركات لتسليط الضوء بشكل متسق وجذاب على إنجازات الموظفين الفردية أو قصصهم أو أدوارهم أو شخصياتهم.

عادةً ما يتم تضمينها في النشرات الإخبارية الداخلية أو صفحات الإنترانت أو المقابلات الصوتية أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. تتضمن هذه القوالب عادةً مطالبات منظمة، مثل الوظيفة والإنجازات الأخيرة والهوايات والحقائق الممتعة، التي تسلط الضوء على الجوانب المهنية والشخصية للموظف.

📌 تذكر: تجنب القوالب التي تسرد الاسم واللقب والمدة. بدلاً من ذلك، استخدمها لتعكس ثقافة الشركة وبناء العلاقات، خاصة بين الفرق البعيدة أو متعددة الوظائف، من خلال تضمين مطالبات حول طقوس الفريق أو الرموز التعبيرية المفضلة على Slack أو التعاون بين الفرق.

ما الذي يجعل نموذج تسليط الضوء على الموظفين جيدًا؟

تتجاوز قوالب تسليط الضوء على الموظفين الجيدة الجانب الجمالي. فهي مصممة لبناء مجتمع، وتحفيز الردود الهادفة، وسهولة إعادة الاستخدام.

إليك ما يميزها:

منظمة ولكن إنسانية : توفر القوالب الرائعة تصميمًا واضحًا وقابل للتكرار مع مساحة لإضفاء الطابع الشخصي. فكر في أماكن الصور وعناوين الوظائف و4-5 مطالبات ديناميكية تمزج بين العمل والحياة

مطالبات متوافقة مع الثقافة : تعكس أفضل القوالب طريقة تواصل فريقك. هل تحتفل بالانتصارات باستخدام صور GIF؟ أضف مساحة لتضمين حقائق ممتعة أو تكريمات داخلية

مصممة للتفاعل : يجب أن تشجع على التفاعل، سواء من خلال أسئلة تسمح بالتعليق أو تنسيق يسهل مشاركته على Slack أو LinkedIn

تنسيق مرن : يجب أن يكون من السهل تغيير حجم القالب أو تعديله دون الإخلال بالهيكل. اختر قالبًا يمنحك الحرية الكاملة في تنسيق المستند بالكامل حسب رغبتك

قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للتطوير: يجب أن يكون تسليط الضوء الجيد جزءًا من نظام تقدير أكبر. لهذا السبب ستجد غالبًا المزيد من القوالب المصممة خصيصًا لأعياد الميلاد أو الإنجازات أو انتصارات الفريق، حتى تظل احتفالات مجتمعك متسقة

قوالب تسليط الضوء على الموظفين

هناك العديد من التنسيقات المثيرة للاهتمام لتسليط الضوء على الموظفين. فيما يلي بعض القوالب المفضلة لدينا والمصممة لحالات استخدام مختلفة.

هيا بنا!

1. قالب مراجعة الأداء من ClickUp

بسّط عملية مراجعة الأداء باستخدام نموذج مراجعة الأداء من ClickUp

يوفر نموذج تقييم الأداء من ClickUp للمديرين طريقة منظمة وقابلة للتكرار لتتبع تقدم الموظفين وإثارة محادثات مفيدة حول النمو.

بفضل الأعمدة المتجاورة للتقييم الذاتي وتقييم الزملاء والإنجازات، تلتقط هذه القوالب المساهمات من وجهات نظر متعددة مع ضمان عدم إغفال أي مجال رئيسي، مثل فهم الوظيفة أو المهارات الأساسية أو النمو أو الأداء العام.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

ينظم التعليقات الذاتية وتعليقات الزملاء والمديرين في عرض واحد

تغطي المهارات الأساسية والمعرفة الوظيفية والنمو والأداء العام

تساعد في الكشف عن قصص الموظفين الحقيقية التي تعكس قيم الشركة

مثالية للتدريب وبرامج التقدير وتعزيز صورة الشركة كجهة عمل

✅ مثالية لـ: محترفي الموارد البشرية وقادة الفرق الذين يرغبون في تسهيل تقديم التغذية الراجعة الشاملة من خلال تضمين مدخلات من الزملاء والمرؤوسين والمشرفين.

2. قالب مراجعة الأداء الفصلية من ClickUp

نظم عملك وتتبع الأداء باستخدام نموذج ClickUp لتقييم الأداء الفصلي

يساعد نموذج ClickUp لتقييم الأداء الفصلي في إنشاء إيقاع موثوق لمحادثات الأداء دون الحاجة إلى إعادة ابتكار العملية كل فصل.

يمكن للمديرين مراقبة دورات المراجعة باستخدام طرق العرض "قائمة" أو "تقويم" أو "جانت"، وتتبع التقدم المحرز باستخدام الحالات المخصصة مثل لم يبدأ أو قيد التقدم أو في انتظار التعليقات. تعمل أتمتة ClickUp المدمجة على تحديث حالات المهام مع تقدم المراجعات، مما يوفر الوقت ويقضي على المتابعة اليدوية.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

تبسيط مراجعات الأداء الفصلية من خلال سير عمل منظم

تتبع الدورات بصريًا باستخدام طرق العرض "قائمة" أو "تقويم" أو "جانت"

أتمتة تحديثات الحالة لتقليل الأعمال الإدارية

يشجع على تقديم ملاحظات في الوقت المناسب ومنظمة وموجهة نحو النمو

✅ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية المتنامية، ومديري شؤون الموظفين، وقادة الفرق في المؤسسات التي تحتاج إلى نهج قائم على البيانات لتتبع وإدارة تقييمات الأداء المنتظمة.

تعرف على المزيد حول ClickUp Automations 👇

3. قالب بطاقة التقدير القابلة للطباعة من ClickUp

عبّر عن تقديرك للموظفين ببساطة وأناقة باستخدام قالب بطاقة التقدير القابلة للطباعة من ClickUp

قالب بطاقة التقدير القابل للطباعة من ClickUp هو طريقة بسيطة ومدروسة لتقدير مساهمات الفريق، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

يمكن تخصيص كل بطاقة بالأسماء والصور ونوع التقدير، ثم تنظيمها في فئات مثل موظف الشهر أو أفضل من المتوقع. تسهل علامات الأولوية تسليط الضوء على الإنجازات ذات التأثير الكبير، بينما تتيح علامات التخصيص لعدة جهات معنية التعاون في الإشادة.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

بطاقات قابلة للتخصيص مع حقول للمانح والمتلقي ونوع الثناء

صنف التقديرات لتسهيل تتبعها

سلط الضوء على الإنجازات المهمة باستخدام علامات الأولوية

أشرك العديد من أصحاب المصلحة في جهود التقدير

✅ مثالية لـ: قادة الفرق ومديري الأفراد ومنسقي الموارد البشرية الذين يرغبون في جعل التقدير جزءًا ثابتًا من سير عملهم.

📑 اقرأ المزيد: كيفية تعزيز أصوات الموظفين في مكان العمل

4. قالب خطة عمل ClickUp لتعزيز مشاركة الموظفين

تأكد من أن فريقك لديه الموارد اللازمة للحفاظ على حماسه باستخدام نموذج خطة عمل ClickUp لتعزيز مشاركة الموظفين

قالب خطة عمل ClickUp لتعزيز مشاركة الموظفين يحول التعليقات إلى إجراءات قابلة للقياس تعمل على تحسين المشاركة والاحتفاظ بالموظفين.

حدد الأهداف، وقم بتعيين المهام، وحدد الجداول الزمنية باستخدام عرض مخطط جانت. تتبع المبادرات باستخدام الحالات المخصصة والمعالم البارزة في ClickUp —سواء كان ذلك زيادة المشاركة في الاستطلاعات أو إطلاق برنامج تسليط الضوء على مستوى الشركة.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

تحويل التعليقات إلى خطط واضحة وقابلة للتنفيذ

تستخدم المعالم لتتبع الإنجازات والاحتفال بها

تقسيم أهداف المشاركة المعقدة إلى مهام فرعية

تساعد في الحفاظ على حلقة تقدم مرئية وقابلة للقياس

✅ مثالية لـ: فرق الموارد البشرية وقادة الفرق الذين يرغبون في طريقة عملية لتعزيز المشاركة من أجل الاحتفاظ بموظفيهم وتحفيزهم.

💡 نصيحة احترافية: لا تدع نتائج الاستطلاعات تذهب سدى. استخدم برنامج مشاركة الموظفين الخاص بك للكشف عن الاتجاهات، مثل انخفاض درجات التقدير أو ضعف التواصل مع المديرين، ثم أدخلها مباشرة في خطة العمل الخاصة بك على ClickUp. قم بتعيين المسؤولين، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع المبادرات في الوقت الفعلي حتى تصبح التعليقات مرئية والتقدم قابلاً للقياس.

5. قالب مصفوفة المكافآت من ClickUp

أنشئ نظامًا منظمًا لتتبع أداء الفريق والمكافآت والحوافز باستخدام قالب ClickUp Bonus Matrix

يوفر نموذج مصفوفة المكافآت من ClickUp إطارًا شفافًا لتتبع المكافآت والحوافز القائمة على الأداء.

استخدم قائمة مكافآت مخصصة مع حالات مثل "مفتوح" أو "قيد المراجعة" أو "مدفوع" أو "مكتمل". في عرض الجدول، قم بمواءمة أهداف الأداء مع المكافآت وسلط الضوء على الإنجازات البارزة من خلال ربطها بمعالم محددة.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

تتبع المكافآت والحوافز في عرض مركزي واحد

يستخدم عرض الجدول لمواءمة الأهداف مع المكافآت

تخلق شفافية حول توزيع المكافآت

يدمج التقدير مباشرة مع معالم الأداء

✅ مثالي لـ: قادة الفرق والمديرين الذين يرغبون في تحفيز الموظفين من خلال الشفافية في المكافآت.

عندما يتعلق الأمر بالرؤية والتتبع في الوقت الفعلي، فإن ClickUp Brain يذهب إلى أبعد من ذلك. بمجرد موجه واحد، يمكنك على الفور عرض التحديثات المتعلقة بالموافقات على المكافآت أو المراجعات المعلقة أو المدفوعات المكتملة دون الحاجة إلى البحث يدويًا في مساحة العمل. استخدم ClickUp Brain كمساحة معرفية للشركة

6. نموذج نموذج تقييم ClickUp

أنشئ تقييمات شاملة وفعالة لفريقك باستخدام نموذج نموذج التقييم من ClickUp

يجمع نموذج نموذج تقييم ClickUp بين المقاييس القابلة للقياس الكمي والتعليقات المفتوحة في تنسيق واحد سهل الاستخدام.

تتبع ساعات العمل والمهام المعلقة والجوائز ومجالات التحسين باستخدام القوائم المنسدلة ومقاييس التقييم والحقول المخصصة. قابلة للتخصيص بالكامل، وهي مثالية لإجراء تقييمات متسقة وقابلة للتكرار عبر الفرق.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

تقييم المهارات الفنية والمهارات الشخصية في مكان واحد

قابلة للتخصيص بالكامل باستخدام مقاييس التقييم والقوائم المنسدلة والحقول

تتبع التقدم المحرز والجوائز ومجالات النمو

يمكن دمجها مباشرة كأ داة لتعليقات الموظفين في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك لضمان الرؤية

✅ مثالي لـ: رؤساء الأقسام وقادة الفرق الذين يرغبون في تتبع أداء الموظفين وتطورهم وتقدمهم في تحقيق الأهداف باستخدام بيانات قابلة للقياس.

💡 نصيحة احترافية: لتحسين الموضوعية والحصول على رؤية أكثر شمولية للمساهمات والإنجازات، قم بدمج برنامج تقدير الموظفين مع نماذج التقييم لربط التقدير الفوري بتقييمات الأداء.

7. قالب تسليط الضوء على الموظفين من Template. Net

قالب تسليط الضوء على الموظف من Template.net يجعل من السهل تسليط الضوء على الإنجازات الفردية مع إتاحة الفرصة لأعضاء الفريق لمشاركة قصصهم. وهذا يساعد على خلق بيئة عمل إيجابية، ورفع المعنويات، وتحسين إنتاجية الموظفين.

يمكنك تضمين الخبرة المهنية والاهتمامات الشخصية والمساهمات في الفريق. التصميم قابل للتخصيص بالكامل — يمكنك تعديل الخطوط والألوان والعناصر المرئية لتعكس هوية علامتك التجارية.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

تجمع بين أبرز الإنجازات المهنية واللمسات الشخصية

قابلة للتخصيص لتناسب شكل وشكل شركتك

يدعم العناصر المرئية مثل الرموز أو المخططات أو الرسوم البيانية

تساعد في بناء العلاقات بين الفرق البعيدة أو متعددة الوظائف

✅ مثالية لـ: فرق الموارد البشرية ومتخصصي الاتصالات الداخلية وقادة الفرق الذين يرغبون في تكريم الموظفين بطريقة مخصصة وجذابة بصريًا.

🧠 نصيحة لبناء الثقافة: أضف سؤال "ماذا يجب أن نقدم لهم كهدية؟" إلى نموذج تسليط الضوء. يتيح ذلك لأعضاء الفريق اقتراح أفكار بناءً على اللحظات المشتركة لجعل هدايا تقدير الموظفين أكثر شخصية وتعاونية.

8. قالب تسليط الضوء على موظف الشهر من Canva

عبر Canva

احتفل بالموظفين الفرديين وإنجازاتهم باستخدام قالب تسليط الضوء على موظف الشهر من Canva. تتيح واجهة السحب والإفلات سهولة إنشاء عروض تسليط الضوء الأنيقة، ويمكنك بسهولة تكييف النبرة - سواء كانت رسمية أو مرحة أو غير رسمية - عن طريق ضبط التخطيطات والخطوط والمرئيات.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

تتضمن قوالب مخصصة لأقسام فريدة مثل "حقائق ممتعة" أو "تحية الزملاء"

يدعم تكامل الوسائط الغنية للصور والأيقونات أو رسومات العلامة التجارية

تعمل بسلاسة مع أدوات الجدولة والنشر من Canva لتسريع عملية النشر

✅ مثالي لـ: الفرق التي تريد طريقة مرنة لا تتطلب مهارات تصميم لتقدير إنجازات الموظفين.

💡 نصيحة احترافية: استخدم أمثلة حقيقية من تعليقات الموظفين في تسليط الضوء على تأثير الشخص. تضيف هذه الاقتباسات الأصيلة عمقًا وتبني المصداقية، كما تعمل كدراسات حالة مصغرة عن شكل العمل الرائع في فريقك.

9. قالب تسليط الضوء على الموظفين الجدد من Canva

عبر Canva

أنشئ مقدمات دافئة لا تُنسى للموظفين الجدد باستخدام قالب تسليط الضوء على الموظفين الجدد من Canva. يجعل هذا القالب من السهل عرض دور زميل الفريق الجديد وخلفيته وشخصيته في تنسيق أنيق يحمل العلامة التجارية ويمكن استخدامه عبر تطبيقات الاتصال بين أعضاء الفريق أو البريد الإلكتروني أو لوحات المعلومات الداخلية.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

ساعد الموظفين الجدد على الشعور بأنهم جزء من الثقافة منذ اليوم الأول من خلال تلميحات تحفز مشاركة الفريق

يدعم الإضافات المتعددة الوسائط مثل مقاطع الفيديو الترحيبية أو صور GIF أو الاستطلاعات التفاعلية

تعمل بسلاسة مع الفرق البعيدة والموجودة في المكتب، مما يجعل عملية التعيين أكثر شخصية

✨ مثالي لـ: مسؤولو الموارد البشرية وقادة الفرق الذين يرغبون في خلق لحظات ترحيب مدروسة ومميزة للموظفين الجدد.

📮ClickUp Insight: 12% فقط من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في حزم الإنتاجية. يشير هذا الانخفاض في معدل الاستخدام إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يدفع المستخدمين إلى التخلي عن منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل آلي بناءً على موجه نص عادي من المستخدم؟ ClickUp Brain يمكنه ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات وصياغة النصوص أو صقلها واستخراج المعلومات من مساحة العمل وإنشاء الصور والمزيد! انضم إلى 40% من عملاء ClickUp الذين استبدلوا 3 تطبيقات أو أكثر بتطبيقنا الشامل للعمل!

10. قالب شهادة موظف الشهر من Microsoft Word بواسطة Microsoft 365

عبر Microsoft 365

يوفر قالب شهادة موظف الشهر من Microsoft Word بواسطة Microsoft 365 طريقة رسمية جاهزة للاستخدام لتقدير التفاني والشغف والأداء المتميز. يمكنك ملء الأسماء والتواريخ وتفاصيل الجائزة بسرعة، ثم طباعتها أو مشاركتها رقميًا لتقديم عرض أنيق خلال الاجتماعات أو الأحداث.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

تصميم وخطوط وألوان قابلة للتخصيص بالكامل لتتناسب مع العلامة التجارية لشركتك

تناسب برامج التقدير المختلفة بخلاف "موظف الشهر"

يمكن طباعتها أو مشاركتها عبر الإنترنت لتوفير خيارات مرنة لتقديم الجوائز

✅ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية التي تنشئ برنامج مكافآت لتكريم إنجازات الموظفين بشكل رسمي.

11. قالب PPT لتسليط الضوء على الموظفين من SlideModel

عبر SlideModel

تم تصميم قالب PPT لتسليط الضوء على الموظفين من SlideModel للتقدير السريع والمرئي خلال الاجتماعات أو اللقاءات العامة أو عروض التقديم الخاصة بتدريب الموظفين الجدد. تتيح تخطيطات الشرائح المعدة مسبقًا تسليط الضوء على إنجازات أعضاء الفريق بسهولة دون الحاجة إلى قضاء ساعات في التصميم.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

شرائح جاهزة للاستخدام لعرض الصور والوظائف والإنجازات والمميزات الشخصية

ألوان وخطوط وتصميمات قابلة للتخصيص لتناسب مظهر شركتك

تعمل بسلاسة مع أدوات العرض التقديمي الأخرى لمشاركة متعددة المنصات

✅ مثالية لـ: المديرين أو فرق الموارد البشرية الذين يرغبون في تقدير الموظفين خلال الاجتماعات أو العروض التقديمية الداخلية أو جلسات التوجيه أو الاجتماعات العامة على مستوى الشركة.

📚 اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتتبع مراحل المشروع

12. قالب تسليط الضوء على الموظفين من Postermywall

عبر Postermywall

تساعدك قالب تسليط الضوء على الموظفين من PosterMyWall على إنشاء ملصقات تقدير مميزة أو منشورات أو تغريدات رقمية لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الداخلية. تم تصميمه لإجراء تعديلات سريعة، بحيث يمكنك الانتقال من الفكرة إلى المنشور المنشور في دقائق.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

تخصيص النصوص والصور والتخطيطات عن طريق السحب والإفلات

مُحسّنة للطباعة وللتنسيقات الرقمية، بما في ذلك تطبيقات التواصل بين أعضاء الفريق

الوصول إلى معرض أمثلة للتصميم لإلهامك

✅ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية أو المديرين الذين يريدون شيئًا سريعًا وجميلًا وسهل التنفيذ دون الحاجة إلى الاستعانة بموارد خارجية.

13. قالب ملون لتسليط الضوء على الموظفين من Postermywall

عبر Postermywall

قالب تسليط الضوء على الموظفين المليء بالحيوية من PosterMyWall مثالي للعلامات التجارية التي ترغب في إبراز منشورات التقدير. تصميمه الجريء وتخطيطه القابل للتكيف يجعل من السهل عرض اللحظات البارزة بطريقة تجذب الانتباه.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

ألوان زاهية وجذابة مصممة للمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي

تحرير سهل بالسحب والإفلات دون الحاجة إلى مهارات تصميم

قم بالتصدير بتنسيقات متعددة لمواقع الويب والنشرات الإخبارية وتطبيقات التواصل بين أعضاء الفريق

✅ مثالي لـ: الشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم التي ترغب في تسليط الضوء على إنجازات الموظفين عبر قنوات متعددة.

14. قالب فيديو تسليط الضوء على الموظفين من Animoto

عبر Animoto

يتيح لك قالب فيديو تسليط الضوء على الموظفين من Animoto سرد قصص التقدير من خلال مقاطع فيديو قصيرة وجذابة. يمكنك إقران الصور والنصوص والموسيقى التصويرية لإنشاء تسليط ضوء أكثر تميزًا من المنشورات الثابتة وحدها.

⭐ لماذا ستعجبك هذه القالب:

مقاطع فيديو معدة مسبقًا للمعالم الهامة والحقائق الممتعة وأبرز الإنجازات المهنية

مكتبة موسيقى مدمجة لتتناسب مع نغمة تسليط الضوء

أدوات تحرير بسيطة لألوان العلامة التجارية والخطوط والانتقالات

✅ مثالي لـ: فرق الموارد البشرية ومديري شؤون الموظفين الذين يسعون إلى إنشاء مقاطع فيديو جذابة لتسليط الضوء على الموظفين.

15. قالب "موظف الشهر" من Google Slides بواسطة Slides Carnival

عبر Slides Carnival

قالب "موظف الشهر" من Slides Carnival هو قالب جاهز للعرض التقديمي لتكريم الموظفين المتفوقين شهريًا. بفضل 22 شريحة جاهزة، يمكنك عرض المساهمات بطريقة أنيقة وتفاعلية.

⭐ لماذا ستحب هذا النموذج:

تتضمن مخططات وإطارات ورسوم متحركة لجعل العروض التقديمية جذابة

يعمل مع Canva لمزيد من المرونة الإبداعية

مناسبة للاجتماعات الشخصية وتطبيقات التواصل عن بُعد للفرق

✅ مثالي لـ: الفرق التي ترغب في تسليط الضوء على الموظفين المتفوقين شهريًا خلال عروض الفريق.

احتفل بالإنجازات، وعزز الروح المعنوية، وابني ثقافة مع ClickUp

لا ينبغي أن يكون تسليط الضوء على الموظفين مهمة تتم مرة واحدة فقط. يصبح ClickUp نظامًا قابلاً للتكرار يمكنك تشغيله جنبًا إلى جنب مع كل ما يديره فريقك.

استخدم ClickUp Docs لصياغة وتخزين مقالات تسليط الضوء، ولوحات بيضاء لتبادل الأفكار الجديدة حول التقدير، وحقول مخصصة لتتبع الإنجازات والمصالح الشخصية. قم بأتمتة التذكيرات حتى لا يمر أي عمل رائع دون أن يلاحظه أحد. وبفضل طرق العرض مثل التقويم واللوحة، يمكنك تخطيط ونشر والاحتفال بأبرز الأحداث على نحو متناسق.

بالإضافة إلى ذلك، مع أكثر من 1000 قالب جاهز للاستخدام، ستجد دائمًا نقطة انطلاق. لا توجد صفحات فارغة، ولا حاجة للبحث، فقط تقدير هادف مدمج في سير عملك.

جرب ClickUp مجانًا وابني ثقافة يرغب فريقك في الالتزام بها.