أفضل 10 بدائل لـ Moxie لإدارة أعمالك في عام 2025

يعمل Moxie بشكل جيد للمستقلين الأفراد والشركات الصغيرة. وهو يغطي الأساسيات، بما في ذلك العقود والفواتير والتواصل البسيط مع العملاء.

ولكن مع نمو أعمالك، لن تكون هذه الأساسيات كافية. فأنت بحاجة إلى أدوات أفضل لإدارة المشاريع والتعاون مع الآخرين والتوسع دون الحاجة إلى إصلاح الأشياء.

بعد الوصول إلى الحد الأقصى مع Moxie، يتحول العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى أدوات تتكيف مع طريقة عملهم الفعلية، سواء كان ذلك من خلال إصدار الفواتير بشكل أسرع، أو تتبع المهام بشكل أعمق، أو التعاون بين أعضاء الفريق في مكان واحد.

دعنا نتعرف على 10 بدائل ذكية لـ Moxie تساعدك على توفير الوقت في الأعمال الإدارية، والبقاء على اطلاع على مهام العملاء، وإدارة أعمالك دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

أفضل بدائل Moxie في لمحة سريعة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Moxie

لا يمكن تجاوز أداة مثل Moxie بين عشية وضحاها؛ بل يتطلب ذلك وقتًا طويلاً. فأنت تتعامل مع المزيد من مشاريع العملاء، وترسل المزيد من الفواتير، وتنسق عبر البريد الإلكتروني وSlack وجداول البيانات.

فجأة، لم تعد مجرد موظف مستقل، بل أصبحت تدير شركة.

يجلب هذا التحول متطلبات جديدة: الأتمتة والشفافية والتعاون في المشاريع والقدرة على إدارة كل شيء في مكان واحد. وهنا يبدأ العديد من مستخدمي Moxie في البحث عن بدائل أخرى.

إليك ما يجب البحث عنه عند التبديل إلى منصة أكثر قدرة وشمولية:

أتمتة توفر ساعات من العمل: ابحث عن الأدوات الأساسية التي تحول عمليات إرسال النماذج إلى مهام، أو تطلق عمليات المتابعة، أو تنشئ الفواتير تلقائيًا

CRM مدمج وبوابات العملاء: تجاوز التواصل أحادي الاتجاه؛ فأنت بحاجة إلى عرض المعلومات للعملاء ومشاركة الملفات وتحديثات المشاريع في الوقت الفعلي

الفوترة وتتبع الوقت معًا: اقضِ وقتًا أقل في التبديل بين المهام، ووقتًا أطول في تحصيل المدفوعات، من خلال الفوترة والتتبع والتسليم في مكان واحد

التعاون بين عدة مستخدمين: قم بإعداد لوحات معلومات مشتركة، وتعيين المهام، وإنشاء عروض التقويم بمجرد انضمام المقاولين أو الفريق إلى العمل

أفضل 10 بدائل لـ Moxie في عام 2025

يجب أن توفر لك أدوات الأعمال الحديثة التحكم والوضوح ومساحة للنمو. تذهب بدائل Moxie هذه إلى أبعد من ذلك. فهي تجمع بين إدارة المشاريع والفوترة وإدارة علاقات العملاء والتعاون لمساعدتك على التوقف عن ربط الأنظمة معًا والبدء في إدارة أعمالك من مكان واحد.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والعملاء بشكل شامل)

دمج المهام والتعاون والمستندات بسهولة ضمن منصة إدارة العمل الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

كبديل لـ Moxie، يساعدك على إدارة الأعمال التي لا يراها عملاؤك خلف الكواليس — مثل عروض الأسعار والجداول الزمنية والتحديثات والمدفوعات — كل ذلك من لوحة تحكم واحدة. يمكنك تخطيط الأحداث وتتبع الطلبات المخصصة ومشاركة التقدم المحرز دون الحاجة إلى البحث عن الملفات أو الرسائل عبر التطبيقات.

لبدء عملية تسجيل العملاء الجدد أو طلبات العملاء على الفور، استخدم نماذج ClickUp. تحول هذه النماذج الديناميكية كل عملية إرسال إلى مهمة مفصلة، مما يجعلها مثالية لتتبع المشاريع الجديدة أو طلبات الخدمة أو إرسال التعليقات. بدلاً من نسخ التفاصيل يدويًا من رسائل البريد الإلكتروني أو جداول البيانات، يمكنك مركزية وتبسيط عملية التسجيل أو الاستفسار.

شاهد كل مرحلة من مراحل الصفقة وقم بتعيين المهام على الفور في ClickUp CRM

هل تريد رؤية جميع معلومات عملائك في عرض موحد؟ يتيح لك ClickUp CRM إدارة العملاء المحتملين وتتبع المحادثات والاطلاع على حالة المشاريع في عرض واضح وقابل للتخصيص. يمكنك الفرز حسب مرحلة الصفقة وجدولة المتابعات وتعيين المهام لأعضاء الفريق دون الحاجة إلى الانتقال إلى أداة CRM منفصلة.

إنه مثالي للمؤسسين الفرديين والفرق الصغيرة التي لا تحتاج إلى أداة مبيعات ضخمة، بل طريقة بسيطة لإدارة علاقات كل العملاء.

اختر من بين أكثر من 10 طرق عرض لتنظيم مشاريعك باستخدام ClickUp CRM

هل تحتاج إلى إرسال موجز إلى عميلك؟ أنشئ مسودة على الفور باستخدام ClickUp Docs باستخدام الذكاء الاصطناعي. هل تريد تعليقات؟ أضف تعليقًا وقم بتعيينه كعنصر إجراء إلى زميلك على الفور. سواء كنت تصمم باقات زهور لحفل زفاف أو تخطط لجلسة تصوير، فإن ClickUp يربط تحديثاتك ومهامك وملفاتك حتى لا يضيع أي شيء بين صناديق البريد الوارد.

بالانتقال إلى الساعات القابلة للفوترة والفواتير، تساعدك ميزة ClickUp Time Tracking على تسجيل الساعات القابلة للفوترة مباشرة على المهام أو المشاريع. يمكنك تتبع الوقت في الوقت الفعلي أو إدخاله يدويًا، ثم إنشاء تقارير أو فواتير بناءً على ساعات العمل.

إذا كنت ترسل نفس الفاتورة كل شهر أو تكرر خطوات تسجيل العملاء الجدد، فإن ClickUp يوفر عليك القيام بذلك مرتين. قم بإنشاء قوالبك مرة واحدة، وأتمتة التذكيرات أو الموافقات، وحافظ على سير العملية، بينما تركز على العمل الذي يدفع لك عملاؤك مقابله.

أخيرًا، ما أفضل ما يميز ClickUp كبديل لـ Moxie؟ يمكن لـ ClickUp Brain إدارة سير عملك بالكامل. على سبيل المثال، عند وصول مهام جديدة، ستحدد AI Prioritize مدى إلحاح كل مهمة، حتى تعرف دائمًا ما يجب عليك القيام به أولاً. يمكن لـ Autopilot Agents مراقبة المهام المتأخرة أو المتوقفة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل إرسال التذكيرات أو تحديث الحالات.

يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص المستندات أو سلاسل الرسائل الطويلة بسرعة، أو صياغة التحديثات، أو إنشاء مهام ومستندات جديدة باستخدام موجه. بهذه الطريقة، تقضي وقتًا أقل في الأعمال الإدارية وتخصص وقتًا أطول لإنجاز عملك!

قوالب ClickUp قابلة للتخصيص وإعادة الاستخدام وسهلة الإرفاق بمهام مشروعك أو سجلات CRM.

✅ قالب فاتورة ClickUp للمستقلين: الأفضل لمقدمي الخدمات الفردية الذين يتقاضون أجرًا بالساعة أو بالمشروع. أضف تفاصيل الخدمة وسجلات الوقت ومعلومات العميل، ثم أرسلها مباشرةً عبر ClickUp أو قم بتصديرها كملف PDF

احصل على قالب مجاني أرسل فواتير واضحة ومهنية للعملاء باستخدام نموذج فاتورة ClickUp Freelance

✅ قالب فاتورة ClickUp: مصمم للمشاريع المتكررة أو الفرق الصغيرة. أضف البنود التفصيلية وتفاصيل الضرائب وشروط الدفع وعناصر العلامة التجارية — حتى لا تضطر إلى إعادة إنشاء نفس التنسيق كل شهر

احصل على قالب مجاني تتبع حالة الفواتير وتواريخ الاستحقاق وأنواع الدفع باستخدام نموذج فاتورة ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ لوحات معلومات مفلترة لعرض حالة المشروع وطلبات العملاء والمهام المتأخرة في مكان واحد

نظم مساحة عملك حسب الأقسام (المبيعات، العمليات، الشؤون المالية) باستخدام المساحات والمجلدات

أنشئ سير عمل مخصص للمشاريع باستخدام المنطق الشرطي وترابط المهام

قم بتضمين روابط الدفع أو التقويمات أو النماذج مباشرة في ClickUp Docs

قم بإعداد مهام متكررة لمشاريع الاحتفاظ بالعملاء أو عمليات التحقق الشهرية من الخدمة

استخدم الأهداف والمعالم لتتبع إنجازات العملاء الرئيسية وشروط العقد

أنشئ طرق عرض مخصصة للعملاء مع أذونات تخفي الملاحظات الداخلية أو المسودات

استخدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتعيين المهام وتحديد أولوياتها وتحديثها تلقائيًا

استفد من أدوات التعاون المتكاملة مثل ClickUp Chat و SyncUps و Assigned Comments وشارك التحديثات مع العملاء أو المتعاونين

استفد من أكثر من 1000 تكامل للتواصل مع أدواتك المفضلة

قيود ClickUp

قد تبدو الميزات المتنوعة مربكة دون إرشادات الإعداد الأولية

تجربة استخدام الأجهزة المحمولة ليست سلسة بنفس القدر عند إدارة المستندات أو النماذج المعقدة أثناء التنقل

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

تقول سيلين ر.، رئيسة قسم تصميم UX/UI:

أستخدم ClickUp منذ بداياته، وكان من الرائع أن أشهد تطوره ليصبح أداة شاملة لتعزيز الإنتاجية. إن الطرح المستمر للميزات والتحديثات الجديدة يدل على التزام الفريق بتحسين تجربة المستخدم.

💡نصيحة احترافية: هل تريد زيادة إنتاجية سير عملك 10 أضعاف؟ جرب Brain MAX، المساعد الذكي على سطح المكتب من ClickUp. يوفر لك هذا المساعد إمكانيات بحث قوية على مستوى المؤسسات وأوامر صوتية تتيح لك العثور على أي مستند أو محادثة أو تحديث مشروع عبر جميع تطبيقاتك المتصلة ببحث واحد أو طلب صوتي. سواء كنت تقوم بعصف ذهني لطرح الأفكار أو تسجيل ملاحظات العملاء أو إدارة المواعيد النهائية، فإن Brain MAX يبقي كل شيء في متناول يدك، حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك بدلاً من إدارة أدواتك.

2. Agency Handy (الأفضل للوكالات التي تدير مخرجات العملاء)

عبر Agency Handy

تم تصميم Agency Handy للفرق الإبداعية التي تعمل في حلقات تغذية مرتدة. يتيح لك تنظيم عمل العملاء في لوحات معلومات منظمة، وتعيين المهام، وإدارة مراجعات الملفات دون الحاجة إلى تبادل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية. كل شيء مرئي وقابل للتتبع ومحدد بمواعيد نهائية.

يصبح كل جانب من جوانب عملك، بدءًا من المفاهيم الأولية وحتى الموافقات النهائية، شفافًا وقابلًا للتتبع ومرتبطًا بدقة بالمواعيد النهائية. ما يميز Agency Handy حقًا هو سير عمل الموافقة المتطور للعملاء.

سواء كنت تقدم مفهومًا جديدًا لشعار أو كتيبًا متعدد الصفحات أو أي أصل إبداعي آخر، يمكنك مشاركته بسلاسة وطلب تعليقات محددة وطلب الموافقة رسميًا مباشرةً من داخل المنصة. وهذا يضمن استمرار زخم عملك وتجنب عقبات التعثر إلى أجل غير مسمى في صندوق بريد إلكتروني مزدحم.

أفضل ميزات Agency Handy

أنشئ لوحات معلومات بسهولة السحب والإفلات لكل مشروع عميل

بسّط عملية الموافقة باستخدام تدفقات الموافقة المدمجة التي تقلل من جولات المراجعة

تتبع الأصول والنماذج الأولية والإصدارات باستخدام مدير ملفات مرئي

قم بتخصيص بوابات العملاء لمشاركة المستندات وتقديم تحديثات الحالة في الوقت الفعلي

قيود Agency Handy

خيارات تكامل محدودة تتجاوز الأدوات الإبداعية الأساسية

قد يكون مبالغًا فيه بالنسبة للفرق التي تدير مشاريع أصغر وأبسط

أسعار Agency Handy

Freelancer: 19 دولارًا أمريكيًا في الشهر

باقة البداية للفريق: 99 دولارًا شهريًا

Business Pro: 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتصنيفات Agency Handy

لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Agency Handy

يقول أحد مستخدمي G2:

Handy هي أداة بوابة عملاء رائعة للوكالات بفضل واجهتها سهلة الاستخدام، مما يسهل على العملاء الوصول إلى المنصة والتنقل فيها.

3. Dubsado (الأفضل لعمليات سير العمل والأتمتة القابلة للتخصيص)

عبر Dubsado

تم تصميم Dubsado للشركات التي تقدم خدمات وترغب في مزيد من التحكم في كيفية انتقال العملاء عبر مسار العمل. من بدء العمل إلى إنهاء الخدمة، يوفر لك الأدوات اللازمة لإنشاء نماذج مخصصة وأتمتة العقود وتبسيط الجدولة — كل ذلك تحت علامتك التجارية.

تكمن القوة الأساسية للمنصة في قدرتها على تسهيل إنشاء سير عمل مفصل للغاية وذكي. يمكنك تكوين متابعات تلقائية وتعيين مهام محددة وتشغيل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وتحديث حالات العملاء ديناميكيًا بناءً على إجراءات العملاء المحددة أو مراحل المشروع.

بالنسبة للمستشارين المستقلين أو الفرق التي تدير عددًا كبيرًا من العملاء، تقلل هذه الأتمتة المتطورة بشكل كبير من النفقات الإدارية دون المساس باللمسة الشخصية التي تعتبر أساسية في العلاقات مع العملاء.

أفضل ميزات Dubsado

أنشئ نماذج استمارات تسجيل قابلة للتخصيص بالكامل وصفحات لالتقاط العملاء المحت

أتمتة إنشاء العقود والفواتير من خلال دعم التوقيع الإلكتروني المدمج

جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال اكتشاف المنطقة الزمنية وإعدادات التخزين المؤقت

صمم سير العمل باستخدام المنطق الشرطي ومشغلات المهام لأتمتة سلسة

قيود Dubsado

منحنى تعلم أكثر حدة للمستخدمين الجدد في أتمتة سير العمل

أدوات إعداد التقارير والتحليلات محدودة مقارنة بالمنافسين

أسعار Dubsado

تجربة مجانية متاحة (بدون حد زمني، بحد أقصى ثلاثة عملاء)

الباقة المبدئية: 20 دولارًا شهريًا

Premier: 40 دولارًا شهريًا

تقييمات Dubsado وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 2/5 (70+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dubsado

يقول أحد مستخدمي Capterra:

لقد أنجزت المهمة بالتأكيد، وكانت أفضل منصة متاحة لتلبية احتياجاتنا، ولكن كان من الممكن أن تكون أفضل بكثير.

4. HoneyBook (الأفضل للمستقلين الذين يتعاملون مع العقود والمدفوعات)

عبر HoneyBook

تم تصميم HoneyBook للمستقلين والمبدعين الفرديين الذين يرغبون في تبسيط الأمور. فهو يجمع العروض والعقود والمدفوعات في تدفق واحد واضح، بحيث يمكن للعملاء التوقيع والدفع في دقائق، وليس أيام. لا يتطلب أي مهارات تقنية أو إعدادات خلفية.

وتتميز هذه الخدمة بتجربة استثنائية توفرها للعملاء. وبأقل جهد، يمكنك بسهولة إرسال عروض احترافية تحمل علامتك التجارية، ووضع جداول دفع واضحة، وأتمتة تذكيرات الدفع.

إذا كنت تعاني باستمرار من متابعة الفواتير المتأخرة أو إدارة عمليات تسجيل العملاء يدويًا، فإن HoneyBook يوفر حلاً مبسطًا وبديهيًا يحافظ على تنظيم مهامك المالية والإدارية بشكل محكم.

أفضل ميزات HoneyBook

استخدم القوالب الجاهزة للعروض والعقود والفواتير لتوفير الوقت

جدول الدفعات بسهولة وأرسل تذكيرات تلقائية للبقاء على المسار الصحيح

قم بمركزية جميع اتصالات المشروع من خلال بوابة مخصصة للعملاء

قم بإدارة المشاريع أثناء التنقل باستخدام تطبيق جوال كامل الوظائف

قيود HoneyBook

خيارات تخصيص محدودة لسير العمل المتقدم

تفتقر إلى أدوات تتبع الوقت وأدوات إعداد التقارير التفصيلية

أسعار HoneyBook

الباقة المبدئية: 36 دولارًا شهريًا

الأساسيات: 59 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 129 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات HoneyBook

G2: 4. 5/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (600+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HoneyBook

يقول أحد مستخدمي G2:

يعجبني أنني أستطيع الوصول إلى كل ما أحتاجه في مكان واحد. لقد ساعدني ذلك في الارتقاء بأعمالي إلى مستوى أعلى من الناحية المهنية.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة ، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ومستنداتك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع جميع الفرق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

5. Bonsai (الأفضل كمنصة شاملة للعمال المستقلين)

عبر Bonsai

يتيح لك Bonsai التعامل مع العروض والعقود والفواتير والضرائب دون مغادرة منصة واحدة. إنه أنيق وبسيط، ويحتوي على ما يكفي من القوة الإدارية لتشغيل أعمالك بمفردك دون الشعور بالإرهاق.

بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية للأعمال، تتميز Bonsai بتضمين حساب أعمال مدمج وميزات تتبع الضرائب تلقائيًا وعقود قابلة للتخصيص بالكامل وسير عمل مبسط لإدماج العملاء.

إذا سئمت من ربط الخدمات يدويًا مثل Stripe للدفعات وQuickBooks للمحاسبة وGoogle Docs للتوثيق، فإن Bonsai يوفر إعدادًا متماسكًا وواضحًا يدمج جميع هذه الوظائف في مساحة عمل واحدة فعالة.

أفضل ميزات Bonsai

بسّط الشؤون المالية باستخدام الخدمات المصرفية المدمجة للمستقلين — تتبع تقديرات الضرائب والمشطوبات وأهداف التوفير

بسّط عملية تقديم العروض والدفع باستخدام التوقيعات الإلكترونية والفواتير المرحلية

تتبع الوقت وحوّله إلى فواتير بنقرة واحدة

استخدم القوالب الجاهزة للعقود واتفاقيات عدم الإفشاء ووثائق التعيين لتسريع العمل

قيود Bonsai

مرونة محدودة للفرق أو الوكالات التي تضم عدة مستخدمين

بعض الميزات المالية متاحة في الولايات المتحدة فقط في الوقت الحالي

أسعار Bonsai

الأساسي: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأساسيات: 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الاشتراك المميز: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Elite: 59 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Bonsai

G2: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bonsai

يقول أحد مستخدمي G2:

من الرائع إرسال العقود والعروض والفواتير والنماذج إلى العملاء من خلال منصة واحدة. يعجبني أن Bonsai هو محطة واحدة لجميع احتياجات العاملين المستقلين والشركات الصغيرة.

👀 هل تعلم؟ في عام 2023، حصل العاملون المستقلون على إجمالي 1.27 تريليون دولار، وهو ما يكفي لمنافسة الناتج المحلي الإجمالي لدول مثل كوريا الجنوبية.

6. Moxo (الأفضل لبوابات العملاء ذات العلامة البيضاء)

عبر Moxo

إذا كنت ترغب في تقديم تجربة عالية الجودة تضع العميل في المقام الأول، فإن Moxo توفر لك الأدوات اللازمة للقيام بذلك. من مشاركة المستندات بشكل آمن إلى المراسلة في الوقت الفعلي ومساحات العمل التي تحمل العلامة التجارية، تم تصميمها للشركات التي ترغب في الظهور بمظهر أنيق والحفاظ على حمايتها.

تتميز Moxo بقدراتها القوية في توفير علامة بيضاء، مما يعني أن عملائك لن يروا أبدًا أي واجهة تابعة لجهة خارجية؛ بل ستكون التجربة بأكملها متكاملة تمامًا مع علامتك التجارية.

سواء كنت مستشارًا قانونيًا تدير معلومات حساسة أو مستشارًا ماليًا تقدم إرشادات مخصصة، يمكنك بسهولة إطلاق مركز عملاء احترافي ومتوافق مع الأجهزة المحمولة يشعرك بأنه ملكك تمامًا، مما يعزز هوية علامتك التجارية في كل نقطة اتصال.

أفضل ميزات Moxo

أنشئ بوابات عملاء آمنة تحمل علامتك التجارية وشعارك وألوانك ونطاقك المخصص

قدم خدمات وتجربة انضمام سلسة مع سير عمل يركز على الأجهزة المحمولة

أتمتة خطوات الموافقة وتتبع كل تفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي

قم بتضمين الدردشة ومشاركة الملفات والتوقيعات الإلكترونية لتجربة موحدة للعملاء

قيود Moxo

تخصيص محدود يتجاوز عناصر العلامة التجارية

ليس مثاليًا لإدارة المشاريع الداخلية للفريق

أسعار Moxo

أسعار مخصصة

تقييمات Moxo وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (170+ تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (20+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Moxo

يقول أحد مستخدمي Capterra:

لقد كان Moxo مفيدًا للغاية في تبسيط اتصالاتنا ومراسلاتنا مع العملاء. نحن نحب القدرة على التواصل معهم في مكان واحد محدد (بدلاً من الرسائل النصية وواتساب وغيرها) ومشاركة الملفات فيما بيننا.

💡 نصيحة احترافية: استخدم خدمة التسجيل المشترك من Moxo لترسل للعملاء تجربة ترحيب تبدو وكأنها صادرة عن شركتك، وليس عن مزود البرنامج.

7. Plutio (الأفضل لرواد الأعمال الفرديين الذين يقدمون خدمات متعددة)

عبر Plutio

غالبًا ما يعني إدارة شركة فردية تغيير الأدوار باستمرار — مدير مشروع، ومسؤول عملاء، ومسوق، وغير ذلك. يجمع Plutio كل ذلك في لوحة تحكم واحدة واضحة، حيث يمكنك إدارة العملاء وإرسال العروض وتتبع الوقت والدردشة — كل ذلك دون مغادرة التطبيق.

تشمل الميزات المميزة لـ Plutio صندوق بريد وارد تعاوني وبوابات عملاء متعددة اللغات ونظام CRM مدمج. وهو مصمم لتبسيط العمليات الفردية المتفرقة إلى سير عمل مركز يبدو قابلاً للتنفيذ، حتى عندما تقوم بأدوار متعددة.

أفضل ميزات Plutio

قدم بوابات عملاء متعددة اللغات لخلق تجربة أكثر شمولاً

قم بإدارة رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات وتعليقات المهام من صندوق بريد واحد تعاوني

أرسل عروضًا تحمل علامتك التجارية مع توقيعات إلكترونية مدمجة للحصول على موافقات أسرع

تتبع المهام وسجل الوقت وأنشئ الفواتير — كل ذلك من مكان واحد

قيود Plutio

قد تبدو كثيرة الميزات بالنسبة لشركات الخدمات البسيطة

تكامل محدود مع تطبيقات الطرف الثالث مقارنة بالمنصات الأخرى

أسعار Plutio

Solo: 19 دولارًا شهريًا

Studio: 39 دولارًا شهريًا

الوكالة: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Plutio وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (50+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (160+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Plutio

يقول أحد مستخدمي G2:

يمكنني القيام بجميع مهام إدارة الأعمال في مكان واحد. على سبيل المثال: العروض والفواتير والإيصالات وتتبع الوقت وإدارة المهام وما إلى ذلك.

8. 17hats (الأفضل للمحترفين في مجال تنظيم الفعاليات والمصورين)

عبر 17hats

إذا كان عملك يعتمد على سلسلة من الخطوات المتكررة — مثل الاستشارة الأولية، وتقديم عروض الأسعار التفصيلية، وتوقيع العقود، وتنفيذ الخدمات (مثل جلسة التصوير أو تنظيم الحدث)، وإصدار الفواتير النهائية — فإن 17hats مصمم لمساعدتك في تنظيم كل جانب من جوانب عملك.

إنه مصمم خصيصًا للمحترفين في الصناعات الإبداعية والخدمات القائمة على الأحداث، بما في ذلك المصورون ومخططو الأحداث والمصممون، الذين يحتاجون إلى سير عمل منظم دون عبء إنشائه من الصفر.

كل شيء في 17hats يعمل على قوالب قابلة للتخصيص بدرجة عالية، من عروض الأسعار والعقود التي تحمل العلامة التجارية إلى المتابعات التلقائية ومذكرات الشكر. هذا النهج المنهجي يقلل بشكل كبير من الوقت الذي تقضيه في تبادل الرسائل الإلكترونية المملة، مما يتيح لك تخصيص المزيد من الوقت لخدمة عملائك مباشرة أو التحضير لمشاركتك التالية.

أفضل ميزات 17hats

استخدم قوالب سير العمل المصممة خصيصًا للأحداث والتصوير الفوتوغرافي والمشاريع الإبداعية

جدولة اجتماعات العملاء باستخدام أدوات مدمجة تتزامن مع التقويم الخاص بك

أتمتة المتابعة والتذكير وملاحظات الشكر باستخدام تسلسلات البريد الإلكتروني

بسّط عملية استقبال العملاء الجدد باستخدام أدوات الفوترة والعقود المدمجة

قيود 17hats

قد تبدو الواجهة قديمة مقارنة بالأدوات الأحدث

أقل مرونة للفرق أو الشركات التي تقدم خدمات معقدة

أسعار 17hats

شهريًا: 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات 17hats

G2: 4. 4/5 (70+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (130+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن 17hats

يقول أحد مستخدمي G2:

يتيح لي 17hats الاحتفاظ بجميع المهام الإدارية الخاصة بعملي وجميع السجلات والوثائق المتعلقة بكل عميل في مكان واحد. وأفضل ما في الأمر هو أن معظم المهام مؤتمتة، مما يلغي الحاجة إلى توظيف مساعد للقيام بهذه المهام.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب فواتير Google Sheets المجانية

9. SuiteCRM (أفضل نظام CRM مفتوح المصدر للفرق الصغيرة)

عبر SuiteCRM

يمنحك SuiteCRM تحكمًا كاملاً في نظام CRM الخاص بك — بدون التزام تجاه مورد معين وبدون ترقيات إجبارية. إنه برنامج مفتوح المصدر، لذا يمكن للفرق الصغيرة التي تمتلك موارد تقنية تخصيص سير العمل والحقول ولوحات المعلومات لتناسب عملياتها.

كل وحدة في SuiteCRM، من إدارة جهات الاتصال الشاملة وتتبع العملاء المحتملين إلى حل الحالات بكفاءة، قابلة للتكيف. وهذا يجعلها خيارًا قويًا للفرق المتمكنة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تبحث عن حل CRM فعال من حيث التكلفة ومرن للغاية ويوفر مجالًا واسعًا للنمو، شريطة أن تكون على استعداد لبذل بعض الجهد في إعداده الأولي وإدارته المستمرة.

أفضل ميزات SuiteCRM

انشر على خوادمك الخاصة مع وصول كامل إلى شفرة المصدر

أنشئ لوحات معلومات مخصصة باستخدام أداة إنشاء الوحدات النمطية بالسحب والإفلات

أتمتة سير العمل باستخدام محرك قوي ومشغلات شرطية

وسّع نطاق الوظائف باستخدام مكتبة واسعة من المكونات الإضافية والسمات التي أنشأتها المجتمع

قيود SuiteCRM

يتطلب إعدادًا فنيًا وصيانة مستمرة

تبدو الواجهة قديمة مقارنةً ببرامج CRM الحديثة القائمة على SaaS

أسعار SuiteCRM

مجاني (مفتوح المصدر، مستضاف ذاتيًا)

تتوفر خطط الدعم المدفوعة من شركاء خارجيين

تقييمات وتقييمات SuiteCRM

G2: 4. 2/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (40+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SuiteCRM

يقول أحد مستخدمي Capterra:

نحن نستخدم SuiteCRM كمستودع مركزي لخدمة العملاء. نحن نتابع جميع الاتصالات التي نجريها معهم، سواء المخطط لها أو المنجزة. هذا مركز أساسي لفريقنا للتأكد من أن جميع الاتصالات مع العملاء تتم على أساس معلومات دقيقة.

🧠 حقيقة ممتعة: تمت صياغة مصطلح "المصدر المفتوح" في عام 1998 لجعل البرامج المجانية أكثر ملاءمة للأعمال التجارية — قبل ذلك، كانت معظم الشركات تتجنبها تمامًا.

10. Capsule CRM (أفضل نظام CRM خفيف الوزن مع تتبع العملاء)

عبر Capsule CRM

يوفر Capsule CRM تجربة واضحة ومركزة دون أي فوضى. وهو مثالي للفرق الصغيرة التي ترغب في تتبع المبيعات وإدارة العلاقات ومتابعة المهام، كل ذلك من خلال لوحة تحكم مركزية وسهلة الاستخدام.

جميع هذه الوظائف الأساسية مركزة في لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام، مما يضمن البساطة وسهولة الاستخدام. يساعدك تصميمه المتوافق مع الأجهزة المحمولة، جنبًا إلى جنب مع التذكيرات التلقائية وسجلات الاتصال الشاملة، على البقاء على اطلاع بأولويات عملك.

أفضل ميزات Capsule CRM

قم بإدارة قنوات المبيعات المرئية باستخدام مراحل السحب والإفلات لكل صفقة

قم بمزامنة رسائل البريد الإلكتروني بسلاسة مع Gmail و Outlook مباشرة من داخل مساحة العمل الخاصة بك

اعرض الجداول الزمنية للاتصالات مع الملاحظات والمكالمات والمهام، كل ذلك في مكان واحد

استخدم العلامات والحقول وسير العمل المخصصة لتقسيم إدارة العملاء وتخصيصها

قيود Capsule CRM

تقارير وتحليلات محدودة في الخطط الأقل تكلفة

لا توجد ميزة إصدار الفواتير أو الأتمتة المتقدمة

أسعار Capsule CRM

خطة مجانية

الباقة المبدئية: 21 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

النمو: 38 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات وتصنيفات Capsule CRM

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (160+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Capsule CRM

يقول أحد مستخدمي G2:

الميزات في Capsule CRM أساسية. أنا أفتقد HubSpot حقًا لما يمكنني فعله به. لكن Capsule يؤدي وظائفه بشكل جيد وبسيط، ويفي بالمتطلبات التي نحتاجها حقًا دون التعقيد الذي تجلبه الخيارات الأكبر.

أنجز المزيد مع ClickUp الذي ينمو معك

تجاوز أداة مثل Moxie هو علامة جيدة — فهذا يعني أن أعمالك تتطور. ولكنه يعني أيضًا أن أنظمتك تحتاج إلى التطور. فزيادة عدد العملاء والنتائج المطلوبة والأجزاء المتحركة تتطلب منصة تواكب هذا التطور دون إضافة المزيد من التعقيد.

ClickUp يمنحك هذا التحكم. يتم الحفاظ على تزامن كل شيء، من نماذج العملاء إلى العقود، ومن المستندات إلى لوحات المعلومات، حتى تتمكن من التوسع دون الحاجة إلى ربط الأدوات معًا. سواء كنت تدير عملاً فرديًا أو تقود فريقًا، ستحصل على الوضوح والتخصيص والتعاون الحقيقي، كل ذلك في مكان واحد.

