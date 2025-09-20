أفضل 10 بدائل لـ Speechmatics لتحويل الكلام إلى نص بدقة في عام 2025

لقد قطعت تقنية تحويل الكلام إلى نص شوطًا طويلاً. ما كان يستغرق ساعات في الماضي أصبح الآن يستغرق دقائق، مع نتائج أكثر دقة من أي وقت مضى.

Speechmatics هي واحدة من أفضل الأسماء في هذا المجال. فهي دقيقة وسريعة وتدعم مجموعة واسعة من اللغات. لكنها ليست حلاً واحداً يناسب الجميع.

قد تحتاج إلى نسخ في الوقت الفعلي أو تسميات للمتحدثين أو تكامل أفضل يتناسب مع سير عملك وميزانيتك. سواء كنت مطورًا أو مقدم بودكاست أو صحفيًا أو محترفًا في مجال المحتوى، فهناك أداة تناسب حالتك.

في هذا الدليل، ستجد أفضل بدائل Speechmatics. يقدم كل منافس شيئًا مختلفًا - ميزات أو أسعار أو أداء. كمكافأة إضافية، سنقدم لك ميزة Talk to Text الثورية من ClickUp التي لا تقتصر على نسخ كلامك، بل تقوم بالعمل نيابة عنك!

أفضل بدائل Speechmatics في لمحة

تحقق من هذا الملخص السريع لأفضل بدائل Speechmatics لتحسين سير عمل تحويل الكلام إلى نص!

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp جميع أحجام الفرق التي تحتاج إلى مهام ونسخ وتعاون في مكان واحد Talk to Text و ClickUp Brain و Brain Max و AI Notetaker و ClickUp Brain و Tasks و Docs المدعوم بالذكاء الاصطناعي خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات للمؤسسات Deepgram فرق التطوير متوسطة الحجم التي تحتاج إلى نسخ في الوقت الفعلي مدعوم بواجهة برمجة التطبيقات نموذج Nova-3، النسخ في الوقت الفعلي، تحديد المتحدث، التنسيق الذكي الدفع حسب الاستخدام Google Speech-to-Text الفرق الكبيرة التي تحتاج إلى نسخ دقيق ومتعدد اللغات على نطاق واسع أكثر من 125 لغة، أوضاع في الوقت الفعلي ودفعات، مفردات مخصصة، معرف المتحدث الدفع حسب الاستخدام Otter. ai الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى ملاحظات وملخصات اجتماعات آلية النسخ في الوقت الفعلي، والملخصات، وعناصر العمل، و Otter Chat مجاني، مدفوع من 16.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر AssemblyAI فرق التطوير التي تحتاج إلى نسخ مع ميزات الذكاء الاصطناعي مثل تحليل المشاعر والتحرير المعالجة في الوقت الفعلي والمعالجة المجمعة، وتحليل المشاعر، وحذف المعلومات الشخصية، واكتشاف اللغة مجاني؛ مدفوع من 0.12 دولار في الساعة Rev. ai الفرق الصغيرة إلى الكبيرة التي تحتاج إلى نسخ سريع وعالي الدقة البث المباشر وغير المتزامن، والمفردات المخصصة، وخيار النسخ البشري السعر يبدأ من 14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا Whisper المطورون المستقلون الذين يحتاجون إلى نسخ مفتوح المصدر ومتعدد اللغات دون اتصال بالإنترنت متعدد اللغات، ترجمة إلى الإنجليزية، مفتوح المصدر، نشر محلي الدفع حسب الاستخدام DeepSpeech الأفراد الذين يحتاجون إلى نسخ في الوقت الفعلي دون اتصال بالإنترنت على الأجهزة المحلية استخدام دون اتصال بالإنترنت، في الوقت الفعلي، نماذج مدربة مسبقًا، عبر الأنظمة الأساسية، مفتوحة المصدر مجاني (مفتوح المصدر) Gladia الفرق متوسطة الحجم التي تحتاج إلى نسخ ذكي متعدد اللغات مع تحليلات أكثر من 100 لغة، تبديل الرموز، التسجيل اليومي، التلخيص، المشاعر مجاني؛ مدفوع من 0.612 دولار في الساعة Braina المستخدمون الفرديون الذين يحتاجون إلى إملاء دون اتصال بالإنترنت مع ميزات المساعد الذكي الإملاء، الدعم متعدد اللغات، الأوامر الصوتية، الوضع غير المتصل بالإنترنت، ومساعد الذكاء الاصطناعي مجاني، مدفوع من 99 دولارًا سنويًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Speechmatics؟

تعتمد أداة تحويل الكلام إلى نص المناسبة على طريقة عملك والميزات التي تحتاجها والمبلغ الذي ترغب في إنفاقه. فيما يلي العناصر الأساسية التي يجب البحث عنها عند مقارنة البدائل:

دقة عالية في النسخ : أعطِ الأولوية : أعطِ الأولوية لأدوات النسخ التي تقدم نتائج متسقة وموثوقة، حتى مع وجود لهجات أو ضوضاء في الخلفية أو مفردات متخصصة

المعالجة في الوقت الفعلي والمعالجة المجمعة : اختر أداة تتيح لك نسخ الصوت المباشر أو تحميل الملفات بشكل مجمّع، حسب سير عملك

مفردات مخصصة : أضف مصطلحاتك الخاصة أو لغة خاصة بقطاعك لتحسين التعرف وتقليل التعديلات اليدوية

خيارات التكامل : قم بتوصيل الأداة بالمنصات الموجودة لديك، مثل برامج التحرير أو : قم بتوصيل الأداة بالمنصات الموجودة لديك، مثل برامج التحرير أو برامج الفيديو التدريبية أو التخزين السحابي أو CMS، لتبسيط عمليتك

أسعار قابلة للتعديل : اختر الخطة التي تناسب استخدامك، سواء كنت تقوم بنسخ بضع دقائق أو تدير ساعات من التسجيلات الصوتية أسبوعيًا

دعم متعدد اللغات : تأكد من أن الأداة تدعم اللغات واللهجات التي تعمل بها، خاصةً للمحتوى العالمي

تحديد المتحدث : تمكين وضع علامات واضحة على المتحدثين لتسهيل متابعة النصوص وتحريرها

تنسيقات التصدير : احفظ النصوص في أنواع الملفات التي تحتاجها، سواء كانت TXT أو SRT أو JSON للاستخدام في مرحلة ما بعد الإنتاج أو التطوير

واجهات برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام للمطورين: استخدم واجهات برمجة تطبيقات قوية وموثقة جيدًا إذا كنت بحاجة إلى إنشاء نسخة نصية في تطبيقاتك أو أنظمتك

أفضل بدائل Speechmatics

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في بديل Speechmatics، دعنا نستعرض أفضل أدوات التعرف على الكلام التي تستحق التجربة.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والنسخ في منصة واحدة)

جرب ClickUp Talk to Text سجل الأفكار أو الملاحظات أثناء التنقل باستخدام ClickUp Talk To Text

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. وهذا يعني أنه لا يقتصر على تسجيل اجتماعاتك فحسب، بل يساعدك على تحويل كل محادثة إلى إجراءات ونتائج! إنه خيار جذاب لمستخدمي Speechmatics، خاصةً لأولئك الذين يبحثون عن منصة لتحويل الصوت إلى نص تحتوي على سياق كامل لعملك ويمكنها تنفيذ المهام نيابة عنك.

مع ClickUp، لن تحتاج إلى التنقل بين الأدوات المختلفة. فهو يجمع بين إمكانات تحويل الكلام إلى نص متقدمة وإدارة المهام والمشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد لتوديع التشتت في العمل؟

ClickUp Talk to Text

Talk to Text من ClickUp هي أداة إملاء قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتبسيط سير عملك عن طريق تحويل الكلام إلى نص مصقول وقابل للتنفيذ.

حوّل أفكارك إلى نص قابل للتنفيذ باستخدام ميزة Talk to Text (التحدث إلى نص)

إليك ما يقدمه:

التحرير التلقائي بالذكاء الاصطناعي: على عكس التعرف على الكلام القياسي، لا يقتصر تطبيق Talk to Text من ClickUp على النسخ فحسب، بل يقوم بتحرير كلامك بذكاء في الوقت الفعلي. يمكنك اختيار مستوى الصقل، من التصحيحات البسيطة إلى الصقل الاحترافي

الإشارات والروابط التي تراعي السياق: يتعرف الذكاء الاصطناعي على الإشارات إلى الزملاء أو المهام أو المستندات، ويقوم تلقائيًا بإدراج الروابط أو الإشارات الصحيحة، مما يجعل ملاحظاتك قابلة للتنفيذ ومتصلة داخل نظام ClickUp البيئي

المفردات الشخصية: تتعلم الأداة المصطلحات الفريدة الخاصة بك والمصطلحات الصناعية والألقاب، مما يضمن نسخًا دقيقة وشخصية

دعم متعدد اللغات: إملاء بلغتك الأم لأن ClickUp يدعم أكثر من 50 لغة للفرق العالمية

بحث وتكامل موحدان: قم بالإملاء في أي مكان في ClickUp، وتفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وابحث في جميع تطبيقاتك المتصلة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

ميزة Talk to Text مدمجة في ClickUp Brain MAX، رفيق الذكاء الاصطناعي لسطح المكتب من ClickUp. إليك دليل سريع حول كيفية استخدام هذا التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي:

ClickUp Brain

بمجرد أن يصبح النص جاهزًا، يتولى ClickUp Brain المهمة. إنه مساعد ذكاء اصطناعي مدمج يقوم بمسح المحادثة بأكملها واستخراج النقاط الرئيسية وتلخيص ما قيل. ثم يقوم بعمل قوي، وهو تحويل تلك الأفكار إلى مهام، أي عناصر عمل حقيقية يمكن تتبعها.

لخص محادثاتك باستخدام ClickUp Brain

تظهر كل مهمة ClickUp التي ينشئها Brain في لوحة مشروعك. يمكنك إضافة تواريخ استحقاق وتعيين مالكين وتقسيمها إلى مهام فرعية، مما يحافظ على تنظيم كل شيء وربطه ببعضه البعض.

ClickUp AI Notetaker

التالي هو ClickUp AI Notetaker. يمكنك جدولة مكالمة، وستنضم بهدوء إلى اجتماع Zoom أو Google Meet أو Teams. لا داعي للضغط على زر التسجيل. فهي تستمع وتدون وتحفظ المحادثة في الوقت الفعلي، مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك.

احصل على نصوص دقيقة مع تسميات المتحدثين والملخصات والتسجيلات وعناصر العمل المدرجة بشكل منظم في مستند واحد، باستخدام ClickUp AI Notetaker

يتم حفظ النصوص وملفات الفيديو والملخصات مباشرةً في ClickUp Docs الخاص لتخزينها بشكل آمن والرجوع إليها بسهولة. علاوة على ذلك، يمكن البحث في جميع نصوص اجتماعاتك بالكامل، مما يتيح للمستخدمين العثور بسرعة على من قال ماذا، حتى لو فاتتهم الاجتماعات أو احتاجوا إلى ملخص TL;DR.

ClickUp Clips

هل تريد إضافة المزيد من السياق إلى مهمة ما؟ استخدم ClickUp Clips. سجل شاشتك، وشرح الخطوة التالية، أو اشرح لفريقك كيفية اتخاذ القرار. يتم حفظ المقطع في المهمة. الآن، لا يحتاج فريقك إلى السؤال مرتين — فهم يمتلكون صوتك وشاشتك في مكان واحد.

تواصل بشكل غير متزامن مع فريقك باستخدام ClickUp Clips

إذا كنت بحاجة إلى إجابات مستندة إلى السياق بشأن أي عمل أو مستند أو محادثة داخل ClickUp، فما عليك سوى أن تسأل Brain. سيقدم لك ما تحتاجه في غضون ثوانٍ.

من خلال أتمتة الملخصات ومشاركة المعرفة، يمكن للفرق تقليل الوقت المستغرق في البحث عن المعلومات والاجتماعات غير الضرورية والتركيز على المهام ذات الأولوية العالية.

يدعم ClickUp أيضًا التكامل مع أدوات الاجتماعات وخدمات النسخ الصوتي من جهات خارجية. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Tactiq للنسخ الصوتي، يمكنك تشغيل ميزة الأتمتة لإنشاء مهمة مقابلة في ClickUp، مما يضمن عدم تفويت أي متابعة، بغض النظر عن المنصة المستخدمة. يمكن للفرق أيضًا استخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) أو منصات التكامل لمزامنة البيانات بين ClickUp وأدوات الاجتماعات أو التحليلات الأخرى، مما يؤدي إلى مزيد من تبسيط سير العمل.

مع ClickUp، كل ميزة تغذي الميزة التالية. تصبح الاجتماعات نصوصًا مكتوبة. تصبح النصوص المكتوبة مهام. تصبح المهام مشاريع. ويتم إنجاز المشاريع — كل ذلك في مكان واحد.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يستغرق الإعداد الأولي بعض الوقت لتخصيصه وفقًا لسير عملك

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

2. Deepgram (الأفضل للتحويل من كلام إلى نص في الوقت الفعلي، وسهل الاستخدام للمطورين على نطاق واسع)

عبر Deepgram

تم تصميم واجهة برمجة تطبيقات تحويل الكلام إلى نص من Deepgram للمطورين الذين يحتاجون إلى نسخ سريع ودقيق في الوقت الفعلي.

يتعامل نموذج Nova-3 مع الصوت الصعب — ضوضاء الخلفية والتداخل الصوتي والمتحدثين المتعددين. سواء كنت تقوم بنسخ المكالمات أو المقابلات أو البث المباشر، يوفر Deepgram مخرجات واضحة مع زمن انتقال منخفض.

كما أنه يحمي البيانات الحساسة. بفضل ميزة التنقيح المدمجة والتنسيق الذكي، يمكنك إنتاج نصوص قابلة للقراءة وآمنة دون الحاجة إلى تحرير إضافي بعد ذلك. إذا كنت تعمل على إنشاء ميزات صوتية في تطبيق أو خدمة، فإن Deepgram يوفر لك الأدوات اللازمة للقيام بذلك بسرعة وعلى نطاق واسع.

أفضل ميزات Deepgram

قم بالتدوين بوضوح باستخدام نموذج Nova-3 — حتى في البيئات الصاخبة أو التي تضم عدة متحدثين

بث الصوت في الوقت الفعلي باستخدام واجهة برمجة تطبيقات منخفضة التأخير مصممة لحالات الاستخدام المباشر

تحديد المتحدثين تلقائيًا لفصل الأصوات وتسمية المحادثات

قم بتنسيق النصوص على الفور باستخدام علامات الترقيم المدمجة والهيكل الواضح

احمِ المعلومات الحساسة باستخدام حجب المعلومات الشخصية تلقائيًا أثناء النسخ

اعمل بأكثر من 30 لغة مع دعم مدمج للفرق والمحتوى العالمي

قيود Deepgram

لا يوجد محرر نصوص مدمج أو واجهة مستخدم — API فقط

أسعار Deepgram

الدفع حسب الاستخدام : رصيد مجاني بقيمة 200 دولار

النمو : 4000 دولار أمريكي أو أكثر سنويًا

المؤسسات: 15000 دولار أمريكي أو أكثر سنويًا

تقييمات ومراجعات Deepgram

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 270 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Deepgram؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

3. Google Speech-to-Text (الأفضل للنسخ متعدد اللغات على مستوى المؤسسات)

هل تتعامل مع ملفات صوتية عالمية عبر لغات ومناطق زمنية مختلفة؟ يقوم Google Cloud Speech-to-Text بنسخ المحتوى ذي الحجم الكبير في الوقت الفعلي.

تدعم واجهة برمجة التطبيقات (API) أكثر من 125 لغة ويمكنها إضافة علامات الترقيم وتصفية الألفاظ البذيئة وتقسيم النص إلى أجزاء واضحة وسهلة القراءة.

هل تريد معرفة من قال ماذا؟ يمكنك الحصول على هذه المعلومات من خلال تحديد المتحدثين والطوابع الزمنية على مستوى الكلمات. يمكنك أيضًا ضبط النتائج بدقة باستخدام مفردات مخصصة وتكييف النموذج.

إذا كانت حالتك الاستخدامية عالمية وسريعة ومعقدة، فإن محرك النسخ الصوتي من Google يمكنه مواكبة ذلك.

أفضل ميزات Google Speech-to-Text

قم بالتحويل النصي بالطريقة التي تفضلها باستخدام أوضاع البث المباشر أو الدفعات أو عدم التزامن

أضف مصطلحاتك الخاصة باستخدام مفردات مخصصة للحصول على دقة أفضل

تتبع الصوت بدقة باستخدام طوابع زمنية على مستوى الكلمة لسهولة المراجعة

قم بضبط النتائج عن طريق تكييف النماذج لتتناسب مع حالة الاستخدام الخاصة بك

افصل المتحدثين تلقائيًا باستخدام ميزة التجزئة المدمجة

قيود Google Speech-to-Text

صعوبات في التعامل مع اللهجات واللكنات القوية

دقة أقل في البيئات الصاخبة

أسعار Google Speech-to-Text

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Speech-to-Text

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Speech-to-Text؟

تقول مراجعة G2:

💡 نصيحة احترافية: التوثيق الجيد يمنع العمل من التعثر. استخدم ClickUp Brain لتحويل الملاحظات الفوضوية إلى مستندات واضحة وقابلة للمشاركة بسرعة.

4. Otter. ai (الأفضل لملاحظات الاجتماعات والملخصات الآلية)

إذا كنت تقضي معظم أيامك في الاجتماعات، فإن Otter. ai هو الخيار الأمثل لك. فهو يستمع إلى محادثاتك ويكتبها وينظمها، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك بنفسك.

ينضم إلى مكالمات Zoom أو Microsoft Teams أو Google Meet. أثناء حديثك، يقوم بالتدوين في الوقت الفعلي. بعد الاجتماع، يقوم بإنشاء ملخص بالذكاء الاصطناعي واستخراج بنود العمل.

باستخدام Otter Chat، يمكنك طرح أسئلة حول اجتماعاتك السابقة والحصول على إجابات فورية. هل تريد العثور على ما قاله شخص ما الأسبوع الماضي؟ ما عليك سوى أن تسأل. إذا كان فريقك يريد ملاحظات اجتماعات واضحة وقابلة للبحث دون بذل أي جهد، فإن Otter. ai هو خيار قوي.

أفضل ميزات Otter. ai

قم بتدوين الاجتماعات مباشرةً مع التقاطها في الوقت الفعلي أثناء حدوثها

لخص النقاط الرئيسية تلقائيًا بعد كل مكالمة

قم بتمييز الخطوات التالية باستخدام ميزة الكشف عن عناصر العمل المضمنة

انضم بسلاسة مع تكاملات Zoom و Teams و Google Meet

ابحث بسرعة في الاجتماعات السابقة باستخدام Otter Chat كأنه مساعد ذكي

اعمل في أي مكان باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول والكمبيوتر المكتبي عبر iOS وAndroid والويب

قيود Otter. ai

قد تواجه مشكلات في تنسيق تصدير النصوص

أسعار Otter. ai

أساسي : مجاني

Pro : 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات تسجيل الشاشة المجانية بدون علامة مائية

5. AssemblyAI (الأفضل للمطورين الذين يبنون تطبيقات تعمل بالصوت على نطاق واسع)

عبر AssemblyAI

يأتي AssemblyAI مزودًا بواجهة برمجة تطبيقات قوية تحول الصوت إلى نص، وتقدم المزيد من المزايا للمطورين.

يمكنك الحصول على نسخة نصية في الوقت الفعلي وغير متزامنة. يتميز النموذج Universal بدقة عالية، حتى في حالة وجود ضوضاء في الصوت. كما أنه يدعم أكثر من 99 لغة ويمكنه اكتشاف اللغة تلقائيًا.

هل تريد أكثر من مجرد كلمات؟ يضيف AssemblyAI ميزات ذكية مثل تحليل المشاعر واكتشاف الموضوعات ومراقبة المحتوى. كما أنه يزيل المعلومات الحساسة تلقائيًا.

إذا كنت تقوم بدمج ميزات الصوت في تطبيقك، فإن هذه الأداة تمنحك المرونة اللازمة للتوسع والذكاء اللازم للنمو.

أفضل ميزات AssemblyAI

قم بالتحويل النصي مباشرة أو لاحقًا باستخدام المعالجة في الوقت الفعلي والمعالجة المجمعة

حلل المحادثات باستخدام تحليل المشاعر ووضع علامات على الموضوعات ومراقبة المحتوى

إخفاء المعلومات الحساسة تلقائيًا باستخدام حجب المعلومات الشخصية

اكتشف اللغات على الفور مع دعم لأكثر من 99 لغة ولهجة

قم بتسمية المتحدثين بوضوح باستخدام ميزة التسجيل المدمجة للصوت متعدد الأشخاص

قيود AssemblyAI

الوصول إلى البث المتدفق متاح فقط في الخطط المدفوعة

سحابة فقط، بدون نشر محلي

أسعار AssemblyAI

مجاني : رصيد مجاني بقيمة 50 دولارًا

الدفع حسب الاستخدام : يبدأ من 0.15 دولار في الساعة

مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AssemblyAI

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

👀 هل تعلم؟ 7% فقط من التواصل يأتي من الكلمات الفعلية التي تستخدمها. الباقي هو نبرة الصوت ولغة الجسد، والتي يمكن أن تحدد مدى نجاح رسالتك أو فشلها. إذا كنت تقود فريقًا، فليس ما تقوله فقط هو المهم، بل كيف تقوله أيضًا. تعلم كيفية تكييف أسلوبك في التواصل للحصول على نتائج أقوى.

6. Rev. ai (الأفضل لتحويل الكلام إلى نص بسرعة وبدقة على مستوى الإنسان)

Rev. ai هي أداة أخرى للمطورين الذين يحتاجون إلى التعرف الدقيق على الكلام. وهي توفر النسخ في الوقت الفعلي وغير المتزامن من خلال واجهة برمجة تطبيقات بسيطة.

تدعم المنصة أكثر من 30 لغة وتشمل ميزات مثل تحديد المتحدث، والمفردات المخصصة، وتحليل المشاعر. وهي مصممة للتعامل مع مدخلات صوتية متنوعة بدقة عالية. توفر Rev. ai أيضًا خدمات النسخ البشري للسيناريوهات التي تتطلب أقصى درجات الدقة.

أفضل ميزات Rev. ai

قم بنسخ الصوت المباشر أو المسجل مع دعم غير متزامن وبث مباشر

درب الأداة باستخدام مفردات مخصصة للمصطلحات الخاصة بالصناعة

احصل على رؤى سريعة من خلال تحليل المشاعر والمواضيع

الكشف التلقائي عن اللغات لتبسيط النسخ متعدد اللغات

اختر الدقة على مستوى الإنسان مع نصوص يدوية دقيقة بنسبة 99٪

قيود Rev. ai

تقتصر كل جلسة بث على 3 ساعات

لا تتوفر حاليًا أي خيارات للنشر المحلي

أسعار Rev. ai

Reverb Transcription: 0.20 دولار/ساعة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rev. ai

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج الاتصالات التجارية لتبادل الرسائل بفعالية

7. Whisper (الأفضل للنسخ متعدد اللغات مفتوح المصدر مع نشر مرن)

عبر OpenAI Whisper

Whisper هو نموذج تحويل الكلام إلى نص مفتوح المصدر من OpenAI. تم تدريبه على مئات الآلاف من ساعات الصوت عبر العديد من اللغات. وهذا يمنحه ميزة عند التعامل مع اللهجات أو الضوضاء الخلفية أو الكلام العادي.

يمكنه النسخ في أكثر من 99 لغة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية أيضًا. يمكنك تشغيل Whisper محليًا للتحكم الكامل أو استخدام واجهة برمجة تطبيقات OpenAI إذا كنت تفضل حلًا مستضافًا.

تم تصميمه للمطورين الذين يرغبون في الحصول على القوة والدقة والمرونة، كل ذلك دون دفع رسوم الترخيص.

أفضل ميزات Whisper

ترجم الكلام إلى اللغة الإنجليزية من لغات متعددة على الفور

قم بالتكيف والنشر باستخدام الوصول مفتوح المصدر

قم بتشغيله في وضع عدم الاتصال بالإنترنت للتحكم الكامل والخصوصية على الأجهزة المحلية

يمكنك التكامل بسهولة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو داخل تطبيقاتك الخاصة

تعامل مع الصوت الصعب باستخدام نموذج مصمم خصيصًا لللكنات والضوضاء الخلفية

قيود Whisper

تدعم واجهة برمجة التطبيقات (API) حاليًا ملفات يصل حجمها إلى 25 م

قد يتم إدراج نص لم يتم قوله فعليًا

أسعار Whisper

الدفع الفوري : 0.006 دولار في الدقيقة عبر OpenAI API

مستضاف ذاتيًا: مجاني (مفتوح المصدر)

تقييمات وردود فعل Whisper

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

💡 نصيحة احترافية: هل تستخدم واجهات برمجة التطبيقات (API) للنسخ؟ قد ترى رسائل حالة مثل "التحقق ناجح في انتظار" — وهذا يعني فقط أن طلبك قيد المعالجة. للتصحيح، ابحث عن معرف ray في سجلاتك. يساعد ذلك في تتبع المكان الذي تم توجيه الطلب إليه بالضبط وما حدث خلف الكواليس.

8. DeepSpeech (الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي دون اتصال بالإنترنت على الأجهزة المحلية)

عبر DeepSpeech

DeepSpeech هو محرك تحويل الكلام إلى نص مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة Mozilla. يعمل دون اتصال بالإنترنت، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في بياناتك.

يعتمد النموذج على التعلم العميق ويعمل على أجهزة صغيرة مثل Raspberry Pi. يمكن استخدامه على أنظمة Windows أو Mac أو Linux دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

يأتي مع نماذج إنجليزية مدربة مسبقًا، ولكن يمكنك ضبطها للغات أخرى إذا لزم الأمر. على الرغم من أن Mozilla لم تعد تحافظ عليه بنشاط، إلا أن مجتمع المصادر المفتوحة يواصل دعمه.

إذا كنت بحاجة إلى نسخ خاص وغير متصل بالإنترنت في الوقت الفعلي، فإن DeepSpeech هو نقطة انطلاق قوية.

أفضل ميزات DeepSpeech

قم بالتحويل النصي دون اتصال بالإنترنت

يعمل في أي مكان على أنظمة Windows أو Mac أو Linux أو Raspberry Pi

ابدأ بسرعة مع نماذج اللغة الإنجليزية المدربة مسبقًا والجاهزة للاستخدام

عالج الصوت مباشرةً مع أداء نسخ في الوقت الفعلي

قم ببناء طريقتك باستخدام Python أو C++ أو JavaScript أو دعم .NET

قيود DeepSpeech

يقتصر على اللغة الإنجليزية ما لم يتم تدريبه بشكل مخصص

قد تنخفض الدقة مع وجود لهجات أو صوت صاخب

أسعار DeepSpeech

مجاني ومفتوح المصدر بموجب ترخيص Mozilla العام

تقييمات ومراجعات DeepSpeech

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. Gladia (الأفضل للنسخ متعدد اللغات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الصوتي)

عبر Gladia

تقوم Gladia بتحويل الكلام إلى نص، ولكنها لا تقتصر على ذلك. فهي تفهم العواطف وتحدد المتحدثين وتلخص ما قيل، كل ذلك في مكالمة واحدة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).

يعمل في أكثر من 100 لغة ويتعامل مع تبديل اللغة في منتصف الجملة. وهذا يعني أنه لن يتعثر عندما يتبادل المتحدثون بين الإنجليزية والفرنسية والإسبانية في نفس المحادثة.

إذا كنت تعمل على تطوير ميزات صوتية لجمهور عالمي وتحتاج إلى أكثر من مجرد نص خام، فإن Gladia توفر ذكاءً فائقًا لعمليات النسخ الخاصة بك.

أفضل ميزات Gladia

افصل المتحدثين بوضوح باستخدام التسجيل التلقائي

أضف السياق بسرعة باستخدام الذكاء الصوتي، مثل الملخصات والمشاعر

درب الأداة باستخدام مفردات مخصصة للمصطلحات الخاصة بالصناعة

تتبع كل كلمة باستخدام طوابع زمنية مفصلة على مستوى الكلمة

قم بتدوين اللغات المختلطة مع دعم تبديل الرموز لللهجات واللهجات المحلية

قيود Gladia

يتطلب التكامل مع التطبيقات الحالية

لا تتوفر حاليًا أي خيارات للنشر المحلي

أسعار Gladia

مجاني : 0 دولار شهريًا (يشمل 10 ساعات شهريًا)

Pro و Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gladia

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. Braina (الأفضل للإملاء دون اتصال بالإنترنت مع ميزات المساعد الذكي)

عبر Braina

Braina هي أداة تحويل الكلام إلى نص تعمل أيضًا كمساعد شخصي. تتيح لك الإملاء في أي تطبيق — Word أو Gmail أو متصفح — وتدعم أكثر من 100 لغة.

يعمل دون اتصال بالإنترنت، ولا يحتاج إلى تدريب صوتي، ويتعامل مع المصطلحات الفنية مثل المصطلحات الطبية أو القانونية. يمكنك أيضًا تعليمه كلمات وعبارات مخصصة. بالإضافة إلى الإملاء، يمكن لـ Braina فتح الملفات وتشغيل الموسيقى والبحث في الويب وحتى أتمتة المهام — كل ذلك بالصوت.

أفضل ميزات Braina

يمكنك الإملاء صوتيًا في أي مكان — في Word أو المتصفحات أو أي تطبيق

أضف مصطلحاتك باستخدام مفردات مخصصة للأسماء أو المصطلحات المتخصصة

اعمل دون اتصال بالإنترنت دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت

تحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك بدون استخدام اليدين باستخدام الأوامر الصوتية

استخدم هاتفك كميكروفون لاسلكي مع التكامل مع الأجهزة المحمولة

قيود Braina

غير متوفر لنظامي macOS أو Linux

قد يبدو قديمًا مقارنة بالتطبيقات الحديثة

أسعار Braina

Braina Lite : مجاني

Braina Pro : 99 دولارًا في السنة

Braina Pro Plus : 199 دولارًا لمدة عامين

Braina Pro Ultra: 299 دولارًا لمدة 3 سنوات

تقييمات ومراجعات Braina

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 3. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Braina؟

تقول مراجعة Capterra:

