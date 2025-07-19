أفضل 15+ GPT لفرق المبيعات للمساعدة في إبرام المزيد من الصفقات

المبيعات لا تقتصر على الإقناع. إنها تتعلق بمعرفة منافسيك وفهم السوق وتقديم قيمة قبل أن يطلبها العميل المحتمل. وهنا يأتي دور أدوات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهي لا تساعدك فحسب، بل إنك ستكون في وضع غير مواتٍ بدونها.

يمكن لـ GPT المناسب تحسين العروض التقديمية وتخصيص التواصل وتوقع احتياجات العملاء قبل أن يضغطوا على "رد"

ولكن أي منها يستحق وقتك حقًا؟ دعنا نحلل أفضل GPT للمبيعات ونكتشف ذلك.

ما هي GPTs؟

المحولات التوليدية المدربة مسبقًا (GPT) هي نماذج لغوية كبيرة (LLM) تستخدم التعلم العميق لفهم وإنشاء نصوص تشبه النصوص البشرية.

تتمتع هذه النماذج متعددة الاستخدامات، مثل GPT-3 و GPT-4، بفهم واسع للغة والعالم. وتشمل قدراتها مجموعة واسعة من مهام معالجة اللغة الطبيعية.

تخيل أن لديك مدرب مبيعات متمرس ومحلل بيانات وخبير في كتابة النصوص الإعلانية، كلهم في شخص واحد، متاحون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وعلى استعداد لضبط عروضك الترويجية وصياغة رسائل بريد إلكتروني جذابة وتحليل مشاعر العملاء.

هذا ما يمكن أن تقدمه GPT لفرق المبيعات.

تم تدريب GPT على مئات المليارات من الكلمات وأحدث قواعد البيانات. وهي بارعة بشكل لا يصدق في الرد على الاستفسارات وتلخيص المعلومات والتنبؤ بالخطوة التالية الأفضل في محادثة المبيعات.

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ما الذي يجب أن تبحث عنه في GPT للمبيعات؟

لإبرام الصفقة، لا تحتاج فقط إلى تقديم عرض تقديمي مثالي، بل تحتاج أيضًا إلى توقيت دقيق وتخصيص وتفهم احتياجات العملاء المحتملين. يمتلك مندوب المبيعات المتميز هذه الصفات، ويجب أن تتمتع بها أداة GPT أيضًا.

إذن، ما الذي يجب أن تنتبه إليه عند اختيار أفضل GPT للمبيعات؟ لا يكفي مقارنة أدوات المبيعات المختلفة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بناءً على الأسعار. دعنا نحلل السمات المطلوبة في أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية فريق المبيعات:

الدقة والسياق : ابحث عن GPTs التي تفهم مجال عملك. على سبيل المثال، ستصمم أداة مصممة خصيصًا للرعاية الصحية محتوى أكثر صلة ومقنعًا للمبيعات الطبية

تكامل سلس : تأكد من أن GPT يعمل بسلاسة مع مجموعة أدوات المبيعات الحالية لديك لضمان سير سير العمل دون انقطاع. قد ترغب في التفكير في استخدام أدوات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتكاملة مع CRM أيضًا

القدرة على التكيف : اختر الأدوات التي تتعلم نبرة فريقك وأسلوبه واستراتيجيته، بحيث تتوافق مع صوت علامتك التجارية بمرور الوقت

الأتمتة : أعط الأولوية لـ GPTs التي تعمل على أتمتة المتابعة وإدخال البيانات والمهام المتكررة الأخرى لتحرير فريقك للتركيز على التفاعل مع العملاء.

تقييم المحتوى : عند التفكير في استخدام أدوات مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإجراء مكالمات هاتفية غير مجدولة، اختر الأدوات المتقدمة التي تقيّم مدى ملاءمة المحتوى ونبرة الصوت وحتى المشاعر لضمان وصول الرسائل بشكل جيد

رؤى تنافسية : اختر GPTs المزودة بقدرات قياس الأداء لمتابعة ظهور العلامة التجارية وتحديد الثغرات

أدوات التعاون : اختر GPTs التي تعزز العمل الجماعي من خلال التنبيهات في الوقت الفعلي، ودعم متعدد المستخدمين، وتقارير قابلة للتخصيص

سهولة الاستخدام: يوفر أفضل برنامج ذكاء اصطناعي لفرق المبيعات واجهة سهلة الاستخدام، مما يقلل من وقت التدريب ويزيد من الإنتاجية

أفضل 18 GPT للمبيعات في لمحة سريعة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار Sales Guru GPT فرق المبيعات المبتدئة تعمل على تحسين عروض المبيعات سيناريوهات لعب الأدوار، والتعامل مع الاعتراضات، والتغذية الراجعة الفورية مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus مدرب البريد الإلكتروني البارد للمبيعات جميع فرق المبيعات التي تكتب/تراجع رسائل البريد الإلكتروني غير المطلوبة رسائل بريد إلكتروني مخصصة، ومراجعات مسودات، وتعليقات، وتركيز على حل المشكلات مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus SalesGPT جميع فرق المبيعات التي تخطط لاستراتيجيات مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي استجابات تراعي السياق، رؤى مبيعات متعددة القنوات (البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، WhatsApp) مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus مندوب تطوير المبيعات SDRs تهدف إلى تبسيط التواصل وحجز الاجتماعات توليد العملاء المحتملين، والتواصل المخصص، وتكامل CRM مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus Pitch Perfect جميع مندوبي المبيعات الذين يرغبون في تحسين عروضهم التسويقية رسائل مقنعة، وتعديل النبرة، وتحسين القنوات المتعددة مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus Meeting Summarizer Pro جميع فرق المبيعات التي ترغب في الحصول على نتائج قابلة للتنفيذ من الاجتماعات ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستخراج بنود العمل، وأهم المؤشرات الرئيسية مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus مدرب التفاوض على المبيعات فرق المبيعات التي تسعى إلى إتقان فن التفاوض التعامل مع الاعتراضات، رؤى حول استراتيجية الصفقات، لعب الأدوار بناءً على السيناريوهات مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus Sales Mentor AI الأفراد الباحثون عن تدريب مبيعات مخصص التدريب في الوقت الفعلي، والتعامل مع الاعتراضات، ولعب الأدوار، وتحليل الأداء مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus Sales Content Creator Pro جميع الفرق التي تنشئ محتوى المبيعات نصوص مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، رسائل ديناميكية، محتوى متعدد التنسيقات (رسائل بريد إلكتروني، إعلانات، عروض مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus محفز الإيرادات قادة المبيعات والفرق التي ترغب في زيادة إيرادات المبيعات توقع الإيرادات، وتحديد أولويات العملاء المحتملين، وتقارير الأداء مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus SalesResearcher موظفو المبيعات المشاركون في البحث عن العملاء المحتملين والمنافسين رؤى حول العملاء المحتملين، وتحليل المنافسين، وملخصات الأبحاث التخاطبية مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus ممثل مبيعات مستحيل فرق المبيعات التي تتعامل مع الاعتراضات الصعبة التعامل مع الاعتراضات، وتحسين العروض الترويجية، وتأهيل العملاء المحتملين، والرؤى المستندة إلى البيانات مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus البريد الإلكتروني GPT جميع فرق المبيعات التي تصوغ رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات رسائل بريد إلكتروني مخصصة، وتعديل النبرة، واقتراحات الرد الفوري مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus مستشار استراتيجيات المبيعات فرق المبيعات التي تسعى إلى إجراء تخطيط مبيعات قائم على البيانات توقعات المبيعات، ومحاكاة السيناريوهات، وتكامل CRM، وتخصيص العروض الترويجية مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus Sales Insights GPT فرق المبيعات والمديرون الذين يسعون إلى اكتشاف اتجاهات المبيعات تحسين المناطق، وتحليل المنافسين، وتوجيه منهجية المبيعات مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus Competitor Scout فرق المبيعات في المؤسسات التي تجري تحليلات للمنافسين تحليل SWOT، تحليل الحملات الإعلانية، تحليل الاتجاهات/السلوكيات مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus مدير المبيعات قادة المبيعات الذين يديرون فرق المبيعات التوقعات/التقارير، إدارة الحصص، تنظيم خطوط الإنتاج مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus معالج البريد الإلكتروني جميع فرق المبيعات التي تعمل على أتمتة التواصل عبر البريد الإلكتروني إنشاء رسائل بريد إلكتروني غير مطلوبة، والتواصل المخصص، وتحليل مواقع الويب/السير الذاتية مجاني (محدود)؛ متضمن في ChatGPT Plus

أفضل GPT لفرق المبيعات والمديرين

فيما يلي قائمة شاملة ببعض أفضل GPTs المثالية للمبيعات:

1. Sales Guru GPT (الأفضل لتحسين عروض المبيعات)

عبر Sales Guru GPT

Sales Guru GPT هو بمثابة مرشد مبيعات متمرس في متناول يدك. فهو يساعد الفرق على تحسين العروض التقديمية والتعامل مع الاعتراضات وإبرام الصفقات بثقة.

تتيح لك هذه الأداة الدخول في سيناريوهات لعب أدوار واقعية لصقل مهاراتك في المحادثة في بيئة عملية. إذا كنت تواجه صعوبات في التعامل مع اعتراضات مثل "سأفكر في الأمر"، فسيساعدك هذا المدرب المدعوم بالذكاء الاصطناعي في العثور على الكلمات المناسبة.

هل لديك فريق مبتدئ أو محترف؟ لا يهم. يمكن لهذا الملحق ChatGPT تحسين أداء مبيعاتك.

أمثلة على المطالبات: ساعدني في كتابة عرض ترويجي لحاسبة عائد الاستثمار الخاصة بي

كيف يمكنني استخدام منهجية Challenger للمبيعات؟

هذا هو الاعتراض الرئيسي الذي أواجهه في المبيعات. كيف يمكنني التعامل معه على أفضل وجه؟

أفضل ميزات Sales Guru GPT

شارك في سيناريوهات لعب الأدوار لمحاكاة محادثات المبيعات وصقل نهجك

احصل على إرشادات سريعة ومخصصة للتغلب على الاعتراضات وعرض المنتجات والتعامل مع العملاء المحتملين الصعبين

احصل على تعليقات فورية حول استراتيجيات المبيعات لتحسين تقنيات إرسال الرسائل وإتمام الصفقات

تدرب على عروض المنتجات وعروض المبيعات لتقديمها بتأثير أكبر وثقة أكبر

قيود Sales Guru GPT

هل تحتاج إلى تعديلات يدوية على النبرة لضمان توافق الردود مع صوت العلامة التجارية وتوقعات العملاء؟

أسعار Sales Guru GPT

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في باقات ChatGPT المدفوعة

تقييمات ومراجعات Sales Guru GPT

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

👀 هل تعلم؟ أفاد مندوبو المبيعات بأنهم يقضون 70% من وقتهم في مهام غير متعلقة بالبيع، مما يجعل التواصل مع العملاء المحتملين أمرًا صعبًا.

2. Sales Cold Email Coach (الأفضل لكتابة ومراجعة رسائل البريد الإلكتروني الباردة)

عبر Sales Cold Email Coach

تعد رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها مصدر إزعاج للكثيرين. ولكن إذا تم إرسالها بالطريقة الصحيحة، يمكن أن تكون قوة دافعة لمحرك مبيعاتك.

من بدء محادثة مع عملاء محتملين جدد إلى المتابعة، يمكن لهذا الملحق المدعوم بالذكاء الاصطناعي ضبط رسائل البريد الإلكتروني لتحسين معدلات الاستجابة.

أره رسالة بريد إلكتروني باردة كتبتها، وسيشير GPT بالضبط إلى ما لا يعمل وكيفية إصلاحه. يطرح عليك أسئلة ذكية حول من تستهدف وما هي المشكلات التي يواجهونها، ويساعدك في إنشاء رسائل بريد إلكتروني تبدو ذات صلة وواقعية.

أمثلة على المطالبات: إليك رسالة بريد إلكتروني باردة كتبتها. هل يمكنك مراجعتها واقتراح تغييرات لجعلها أكثر دقة؟

ساعدني في كتابة نص بريد إلكتروني غير رسمي لـ [المسمى الوظيفي] في [القطاع] حول منتجي

هل يمكنك مساعدتي في معرفة ما يجب أن أطلبه في رسالتي الإلكترونية لكشف نقاط الضعف؟

أفضل ميزات Sales Cold Email Coach

صمم رسائل بريد إلكتروني مخصصة وموجزة وجذابة ومصممة خصيصًا لكل عميل محتمل

احصل على مسودات المراجعات والتعليقات لتحسين الوضوح والملاءمة ومعدلات التحويل

ركز على حل المشكلات من خلال تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العملاء المحتملين بدلاً من العروض التقليدية

قيود برنامج Sales Cold Email Coach

تقدم وظائف محدودة من خلال التركيز فقط على كتابة رسائل البريد الإلكتروني بدلاً من استراتيجيات المبيعات الأوسع نطاقًا

يتطلب تجربة فورية لتحقيق أفضل النتائج وتحسين فعالية البريد الإلكتروني

أسعار Sales Cold Email Coach

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في خطط ChatGPT المدفوعة

تقييمات ومراجعات Sales Cold Email Coach

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

📚 اقرأ أيضًا: أدوات أتمتة المبيعات للشركات الصغيرة

3. SalesGPT (الأفضل لاستراتيجيات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر SalesGPT

يتطلب كتابة نص بسيط أو إرسال بريد إلكتروني للمتابعة الكثير من التفكير والعصف الذهني. بالنسبة للفرق غير الخبيرة، قد يكون هذا كابوسًا يستغرق وقتًا طويلاً. SalesGPT يشبه وجود مساعد مبيعات شخصي يساعدك في هذا الأمر. يزود فريقك بتقنيات بيع محددة وقوية تتكيف تلقائيًا مع أي عميل أو موقف مبيعات.

فهي تصمم عروضًا مقنعة، وتتغلب على الاعتراضات، وتساعدك على إبرام الصفقات بشكل أسرع، مما يزيد من إنتاجية المبيعات. يمكن أن توفر أداة GPT هذه أيضًا رؤى في الوقت الفعلي لتعظيم تحويلاتك. اعتبرها بمثابة استراتيجي مبيعات افتراضي يساعدك على إبرام المزيد من الصفقات بشكل أسرع.

أمثلة على المطالبات: اكتشف أفضل طريقة للتعامل مع الاعتراضات على الأسعار في مكالمة المبيعات

أنشئ رسالة متابعة بعد عرض توضيحي للمنتج لعميل مؤسسة

ما هي الأسئلة الجيدة التي يمكن طرحها على مدير عمليات البيع بالتجزئة؟

أفضل ميزات SalesGPT

تعرف على سياق المبيعات لتوليد استجابات مخصصة بناءً على مرحلة المحادثة

تفاعل عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الصوت والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتطبيقات المراسلة مثل WhatsApp و Telegram

احصل على رؤى فريدة في مجال المبيعات واستراتيجيات جديدة وحيل مبتكرة

قيود SalesGPT

يتطلب خبرة فنية لضبط الأداة وفقًا لاحتياجات العمل المحددة

يعتمد على بيانات عالية الجودة، حيث أن أداءه يعتمد على جودة البيانات التي تدخلها

أسعار SalesGPT

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في خطط ChatGPT المدفوعة

تقييمات ومراجعات SalesGPT

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

4. ممثل تطوير المبيعات (الأفضل لتبسيط التواصل مع العملاء)

عبر SDR

الوصول إلى العملاء المحتملين أمر صعب. لكن Sales Development Representative يجعله أسهل. فهو يساعد ممثلي تطوير المبيعات (SDR) على صياغة رسائل مخصصة والتعامل مع الاعتراضات وحجز المزيد من الاجتماعات. بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يبسط التواصل ويحسن معدلات الاستجابة.

هل تريد استخدام الذكاء الاصطناعي لتأهيل قادة فرق المبيعات؟ يمكن لهذه الأداة البحث في الويب لإنشاء قوائم العملاء المحتملين، وجمع معلومات عن الشركات لتأهيلهم وترتيبهم حسب الأولوية، وإنشاء نهج مخصصة بناءً على ملفات LinkedIn.

أمثلة على المطالبات: اعثر على 10 شركات SaaS في الولايات المتحدة حصلت على تمويل في الأشهر الستة الماضية

أنشئ ملف CSV للجهات الاتصال من ملفات LinkedIn هذه

أرني كيف يمكنني أتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة عبر Gmail

أفضل ميزات ممثل تطوير المبيعات

قم بتوليد العملاء المحتملين تلقائيًا من خلال تحديد وتجميع العملاء المحتملين المثاليين

عزز التفاعل من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل المخصصة

تخلص من إدخال البيانات يدويًا، ووفر ساعات عمل للممثلين كل أسبوع

ادمج بسلاسة مع أنظمة CRM لتسجيل وتتبع تفاعلات العملاء المحتملين

قيود ممثل تطوير المبيعات

قد تحتاج إلى اشتراك للوصول إلى أدوات مثل LinkedIn Sales Navigator و Apollo.io وغيرها لأداء مهام مثل توليد العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات

تتطلب فترة تعلم حيث أن أفضل الميزات تحتاج إلى إعداد وتكييف

أسعار ممثل تطوير المبيعات

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في خطط ChatGPT المدفوعة

تقييمات ومراجعات ممثلي تطوير المبيعات

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

📚 اقرأ أيضًا: كيفية تحديد أهداف مبيعات فعالة

5. Pitch Perfect (الأفضل لتحسين عروض المبيعات)

عبر Pitch Perfect

يمكن أن يؤدي عرض تقديمي رائع إلى إبرام صفقة أو إفشالها. لذا، من المنطقي استخدام Pitch Perfect GPT في هذه الحالة. يمكن أن يساعد هذا البرنامج مندوبي المبيعات في صقل رسائلهم وصياغة عروض تقديمية مقنعة وتقديمها بثقة.

يدعم دورة المبيعات بأكملها من خلال صياغة عروض مخصصة للقطاع والمستهدفين لتحقيق النتائج المرجوة.

باستخدام رؤى CRM — مثل مرحلة العميل المحتمل، أو الاعتراضات المعروفة، أو نقاط ضعف المشتري — يمكن لـ Pitch Perfect تقديم رسائل مخصصة للسياق ومتابعات مخصصة. كما أنه يكيّف نبرة الرسائل وشكلها لتتناسب مع صوت المؤسسة.

أمثلة على المطالبات: اكتب رسالة على LinkedIn إلى المدير المالي في شركة ناشئة متنامية. نحن نقدم [نوع المنتج] لـ [نوع الشركة المستهدفة]. اجعل الرسالة غير رسمية ولكنها موثوقة

أعطني نصًا لمكالمة استكشافية مع شركة صغيرة لإدارة العقارات. نحن نقدم [نوع البرنامج]. الهدف هو الكشف عن نقاط الضعف

أنشئ نصًا إقناعيًا للمبيعات لاجتماع افتراضي باستخدام [ICP]. نبيع [نوع المنتج] الذي يساعد في [مزايا المنتج]

أفضل ميزات Pitch Perfect

تواصل بشكل مقنع باستخدام استراتيجيات مبيعات مجربة مثل الإلحاح، والبيع التحدي، وسرد القصص

اضبط النبرة والأسلوب وفقًا للجمهور، من العروض المؤسسية إلى العروض غير الرسمية

قم بالتحسين لعدة قنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني و LinkedIn والمكالمات الباردة والاجتماعات الشخصية

قيود Pitch Perfect

تفتقر إلى العاطفة البشرية، وتتطلب تخصيصًا يدويًا

لا يوجد تدريب مباشر لأنه لا يحل محل التوجيه في الوقت الفعلي

أسعار Pitch Perfect

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في خطط ChatGPT المدفوعة

تقييمات ومراجعات Pitch Perfect

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

6. Meeting Summarizer Pro (الأفضل لتلخيص اجتماعات المبيعات)

عبر Meeting Summarizer Pro

الاجتماعات ضرورية ولكنها غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً. ولا أحد يحب الاجتماعات الطويلة. والأمر أسوأ بالنسبة لأولئك الذين لم يحضروا الجلسة المباشرة. فهم بحاجة إلى مشاهدة التسجيل أو قراءة النص الكامل. هذا ممل!

يساعدك Meeting Summarizer Pro في ذلك، ويضمن ألا تفوتك أي نقاط مهمة. فهو يستمع وينسخ ويلخص المناقشات في ملاحظات موجزة. لا داعي بعد الآن للبحث في التسجيلات الطويلة — فقط احصل على رؤى قابلة للتنفيذ في ثوانٍ.

أمثلة على المطالبات: لخص هذه النسخة من جلسة ملاحظات عملائنا مع النقاط المهمة بوضوح

يرجى تلخيص هذا الاستعراض الفصلي للأعمال مع إبراز جميع البيانات المالية والأهداف ومقاييس الأداء بوضوح

لخص محضر اجتماع بدء المشروع من مكالمة Zoom أمس. قم بتضمين بنود العمل حسب الاسم وتتبع أي مواعيد نهائية أو ميزانيات مذكورة

أفضل ميزات Meeting Summarizer Pro

أنشئ ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تختصر الاجتماعات الطويلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ في ثوانٍ معدودة

استخرج بنود العمل تلقائيًا لضمان وضوح المتابعة وتعيينها للأشخاص المناسبين

قم بتمييز البيانات والمقاييس الرئيسية لسهولة الوصول إلى الأرقام المهمة والمواعيد النهائية والالتزامات

قيود Meeting Summarizer Pro

تفتقر إلى الموضوعية في تحديد الأولويات، مما يجعل من الصعب تحديد الموضوعات الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية

يستخدم تنسيق ملخص صارم، والذي قد لا يتوافق مع تفضيلات الفريق المخصصة

أسعار Meeting Summarizer Pro

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في باقات ChatGPT المدفوعة

تقييمات وتصنيفات Meeting Summarizer Pro

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

📮 ClickUp Insight: تُظهر بيانات استطلاع فعالية الاجتماعات التي أجريناها أن 25% من الاجتماعات تضم ثمانية مشاركين أو أكثر. على الرغم من أن الاجتماعات الكبيرة يمكن أن تكون مفيدة للتنسيق واتخاذ القرارات، إلا أنها غالبًا ما تخلق تحديات. في الواقع، كشف استطلاع آخر أجرته ClickUp أن 64% من الأشخاص يواجهون صعوبة في تحديد الخطوات التالية في ما يقرب من نصف اجتماعاتهم. باعتبارنا التطبيق الشامل للعمل، فإننا نعالج هذه الفجوة من خلال حل شامل لإدارة الاجتماعات. تحول ClickUp Meetings طريقة تعاون الفرق من خلال جداول أعمال ديناميكية، بينما AI Notetaker يسجل كل الأفكار القيمة، مما يزيل الالتباس في المتابعة ويحافظ على تماسك الجميع! 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

7. مدرب التفاوض في المبيعات (الأفضل لإتقان مهارات التفاوض)

عبر Sales Negotiation Coach

التفاوض هو جوهر المبيعات. يساعدك Sales Negotiation Coach على تحسين عرضك التقديمي والتعامل مع الاعتراضات وإبرام الصفقات بثقة. يعمل هذا البرنامج كمرشد شخصي، حيث يقدم استراتيجيات في الوقت الفعلي استنادًا إلى تقنيات تفاوض مجربة.

تضعك هذه الأداة في سيناريوهات لعب أدوار حية وواقعية حيث تقوم بدور مزود الخدمة الذي يحاول إبرام صفقة، بينما تعرض عليك الاعتراضات والمخاوف المتوقعة من العميل المحتمل. تحصل على تعليقات فورية تخبرك بما نجح وما لم ينجح وكيفية التحسين.

أمثلة على المطالبات: أنا [وظيفتك] وأتواصل مع [ICP الخاص بك]. ابدأ التفاوض

أنا أبيع [منتج أو خدمة]. دعنا نمارس دور المبيعات

أنا أعرض [المنتج أو الخدمة] على [ICP الخاص بك] المتشكك. شغّل مشغل المشتري

أفضل ميزات Sales Negotiation Coach

حسّن التعامل مع الاعتراضات من خلال الردود المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الاعتراضات الشائعة في المبيعات

احصل على رؤى استراتيجية للصفقات مصممة خصيصًا لتعقيدات التفاوض وسلوك العملاء

استفد من لعب الأدوار القائم على السيناريوهات لممارسة محادثات المبيعات الواقعية قبل العروض الفعلية

قيود مدرب التفاوض على المبيعات

الافتقار إلى الوعي السياقي العميق، مما يجعلها أقل فعالية في الصفقات المعقدة والمتعددة المراحل

توفر قابلية محدودة للتكيف مع الصناعة، وتعمل بشكل أفضل في المبيعات العامة بدلاً من الأسواق المتخصصة

أسعار مدرب التفاوض على المبيعات

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في خطط ChatGPT المدفوعة

تقييمات وتصنيفات Sales Negotiation Coach

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

📚 اقرأ أيضًا: قوالب خطط مبيعات مجانية في Word و Excel و ClickUp

8. SalesMentor AI (الأفضل لتدريب المبيعات المخصص)

عبر SalesMentor AI

المبيعات المتميزة لا تأتي بالولادة، بل بالتدريب. يعمل SalesMentor AI كمدرب مبيعات شخصي، حيث يقدم ملاحظات وتوجيهات في الوقت الفعلي لتحسين مهاراتك في المبيعات.

تساعد المستخدمين على تحسين قدراتهم في البحث عن العملاء المحتملين والتواصل وإبرام الصفقات من خلال ميزات مثل خطط النجاح المخصصة للمبيعات ووحدات تطوير المهارات ودلائل الإجراءات المثبتة الفعالية وتتبع الأداء في الوقت الفعلي.

من خلال التكامل مع أدوات CRM وتقديم تقنيات التفاوض، يعمل SalesMentor AI على تبسيط عملية المبيعات. سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا متمرسًا، تساعدك هذه الأداة على صقل عروضك، والتعامل مع الاعتراضات، وإبرام الصفقات بشكل أسرع.

أمثلة على المطالبات: أعطني نصًا للتعامل مع اعتراض "نحن نعمل بالفعل مع مورد آخر" في مكالمة هاتفية غير متوقعة

تقييم مهاراتي في المبيعات. أنا جيد في المكالمات الاستكشافية، لكنني أجد صعوبة في إبرام الصفقات الكبيرة

اكتب رسالة بريد إلكتروني أولية لـ [نوع شركتك] تستهدف العملاء المحتملين في [الصناعة]

أفضل ميزات SalesMentor AI

حسّن المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية والعروض التقديمية من خلال التدريب على المبيعات في الوقت الفعلي

أنشئ ردودًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع اعتراضات العملاء بفعالية

قم بمحاكاة تمارين لعب الأدوار لمساعدة مندوبي المبيعات على التدرب على الردود وتعزيز ثقتهم بأنفسهم

تتبع تحليلات الأداء لقياس التقدم واقتراح تحسينات قابلة للتنفيذ

قيود SalesMentor AI

عدم توفر التخصيص الخاص بالصناعة، مما يتطلب تعديلات يدوية للأسواق المتخصصة

يعتمد على جودة البيانات المدخلة لتقديم نتائج أفضل عند توفير معلومات مبيعات مفصلة

أسعار SalesMentor AI

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في خطط ChatGPT المدفوعة

تقييمات وتصنيفات SalesMentor AI

GA: تقييمات غير كافية

Capterra: تقييمات غير كافية

9. Sales Content Creator Pro (الأفضل لإنشاء محتوى يبيع)

عبر Sales Content Creator Pro

لا يقتصر المحتوى التسويقي الجيد على الكلمات فحسب. بل يتعلق بالإقناع والوضوح والتأثير. يساعد Sales Content Creator Pro فرق المبيعات لديك على صياغة رسائل بريد إلكتروني عالية التحويل، وعروض تقديمية، ووصف المنتجات، ومحتوى تمكين المبيعات، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد، وذلك ببضع ضغطات على المفاتيح.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد في إنشاء محتوى متعلق بالمبيعات، مما يوفر الوقت ويضمن الاتساق. من خلال معالجة الاعتراضات الشائعة، وإبراز عروض القيمة الفريدة، والتوافق مع اتجاهات السوق الحالية، تضمن أن يكون مندوبو المبيعات مجهزين دائمًا برسائل مقنعة ومتوافقة مع العلامة التجارية.

أمثلة على المطالبات: اكتب بريدًا إلكترونيًا باردًا B2B لتقديم منتجنا الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ [الشخصية] في الشركات التقنية متوسطة الحجم

أنشئ نصًا عرضيًا مدته دقيقتان لـ [المنتج/الخدمة] يستهدف [الجمهور المستهدف]

أدرج وأجب على أهم 5 اعتراضات قد يطرحها العملاء المحتملون بشأن التحول إلى منتجنا

أفضل ميزات Sales Content Creator Pro

أنشئ نصوص مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل بريد إلكتروني وعروض تقديمية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي جذابة

خصص الرسائل ديناميكيًا لتتماشى مع صوت العلامة التجارية وشرائح الجمهور المحددة

أنشئ محتوى بتنسيقات متعددة للبريد الإلكتروني والصفحات المقصودة ونصوص الإعلانات والعروض التقديمية

قيود Sales Content Creator Pro

يتطلب تحريرًا بشريًا، حيث يحتاج المحتوى الذي يتم إنشاؤه غالبًا إلى تخصيص وتحسين العاطفي

تفتقر إلى المصداقية على نطاق واسع، مع قاعدة مستخدمين صغيرة وتقييمات أو مراجعات محدودة

أسعار Sales Content Creator Pro

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في خطط ChatGPT المدفوعة

تقييمات ومراجعات Sales Content Creator Pro

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

10. Revenue Catalyst (الأفضل لزيادة إيرادات المبيعات)

عبر Revenue Catalyst

تم تصميم Revenue Catalyst لفرق المبيعات التي ترغب في تحقيق أهداف الإيرادات بشكل أسرع. فهو يحلل بيانات المبيعات ويحدد الفرص ويقدم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإبرام الصفقات بكفاءة.

كما أنه يبسط مهام مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني غير المطلوبة، وإنشاء قوائم العملاء المحتملين، وصياغة عروض مخصصة باستخدام بيانات في الوقت الفعلي واستراتيجيات مجربة.

هل يضيع مندوبو المبيعات وقتهم في إدارة خطوط الإنتاج أو تحسين استراتيجيات التسعير؟ هذه الأداة، بفضل توصياتها المدعومة بالبيانات، يمكنها أن تجعل عملهم (وحياتهم) أسهل. إنها بمثابة مساعد مبيعات سريع ومركّز لا يضيع الوقت أبدًا، ويحرص دائمًا على أن تكون الرسائل واضحة، ويضمن أن كل خطوة يتم اتخاذها بناءً على الإجراءات.

أمثلة على المطالبات: اعثر على صانعي القرار في [اسم الشركة] ولخص أدوارهم

اكتب رسالة بريد إلكتروني إلى رئيس قسم المبيعات في [الشركة] لعرض [حلولك]

ابحث عن [موقع الويب المنافس] وقم بإدراج العوامل الرئيسية التي تميز منتجنا عن منتجهم

أفضل ميزات Revenue Catalyst

توقع اتجاهات الإيرادات باستخدام نماذج التنبؤ المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعط الأولوية للعملاء المحتملين ذوي القيمة العالية من خلال تحديد أفضل العملاء المحتملين تلقائيًا

أنشئ تقارير الأداء لتتبع نجاح فريق المبيعات ومجالات التحسين

قيود Revenue Catalyst

تواجه صعوبات في تكامل CRM، مما يتطلب إدخال البيانات يدويًا عند عدم التوافق مع سير العمل الحالي لـ CRM

يفقد تفاصيل المحادثات السابقة ويحتفظ فقط بالتفاعلات الحديثة

أسعار Revenue Catalyst

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في خطط ChatGPT المدفوعة

تقييمات وتصنيفات Revenue Catalyst

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

11. SalesResearcher (الأفضل لجمع المعلومات عن العملاء المحتملين)

عبر SalesResearcher

العثور على العملاء المحتملين المناسبين هو نصف المعركة في المبيعات. SalesResearcher GPT يبرز في هذا المجال بالذات. تساعد هذه الأداة مندوبي المبيعات من خلال تزويدهم برؤى سريعة ومستندة إلى الأبحاث حول أي شركة يستهدفونها، دون الحاجة إلى البحث في المواقع الإلكترونية بأنفسهم.

يسهل توليد العملاء المحتملين من خلال جمع معلومات عن العملاء المحتملين والمنافسين واتجاهات الصناعة. يحلل بدقة ما تفعله الشركة ومنتجاتها والتحديثات الأخيرة مثل التمويل أو التوظيف ومن هم عملاؤها وحتى من هم منافسوها.

تساعد هذه الإضافة GPT مندوبي المبيعات على البقاء في الصدارة من خلال توفير بيانات في الوقت الفعلي وتوصيات استراتيجية.

أمثلة على المطالبات: ماذا تفعل [الشركة المستهدفة]، ومن هم عملاؤها، وكيف يمكنني عرض خدمة SaaS B2B الخاصة بي عليها؟

أعطني تفاصيل عن أعمال [الشركة المستهدفة] وكيف يمكن للوكالات بيع منتجاتها لها

أخبرني عن مكانة [الشركة المستهدفة]، ومن يستخدمها، ومن هم منافسوها

أفضل ميزات SalesResearcher

قم بتجميع المعلومات حول العملاء المحتملين من مواقعهم الإلكترونية والمعلومات المتوفرة عبر الإنترنت

أنشئ رؤى محادثة تعرض الأبحاث في تنسيق سهل القراءة، مثل الحصول على رؤى من زميل مطلع

حلل المنافسين لمقارنة نقاط القوة والضعف لعلامتك التجارية داخل القطاع

استخدم استراتيجيات مبيعات مخصصة لوضع نهج تواصل وتفاعل مخصصة للعملاء المحتملين

قيود SalesResearcher

الفجوات في الصناعات المتخصصة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة أو السرية ذات الحضور المحدود على الإنترنت

أسعار SalesResearcher

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في باقات ChatGPT المدفوعة

تقييمات وتصنيفات SalesResearcher

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

12. Impossible Sales Rep (الأفضل للتعامل مع الاعتراضات الصعبة)

عبر Impossible Sales Rep

Impossible Sales Rep يجعل إبرام الصفقات أسهل بكثير. تساعد هذه الإضافة المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرق المبيعات على ضبط عروضهم، والتعامل مع الاعتراضات، وإدارة المفاوضات الصعبة.

بدلاً من إرسال رسائل عامة، تبدأ الأداة بالبحث عن شركة العميل المحتمل حتى تفهم بالضبط ما يجري في تلك الشركة. ثم تجمع تلك المعلومات مع فهم عميق لمنتجك أو خدمتك لإنشاء بريد إلكتروني يبدو ملائمًا ومناسبًا ومصممًا خصيصًا.

إنه مثل وجود مدرب مبيعات خبير يندفع إلى الميدان عندما يتعثر الجميع ولا يجدون مخرجًا.

أمثلة على المطالبات: أساعد [العملاء المستهدفين على القيام بـ X باستخدام Y]. هل يمكنك كتابة رسالة بريد إلكتروني غير رسمية إلى مدير التسويق في [الشركة المستهدفة]؟

ابحث عن [اسم الشركة] وأنشئ حملة توعية مخصصة لـ [منتجك] استنادًا إلى آخر التحديثات والبيانات المالية وخطة العمل الخاصة بهم

أنشئ عرضًا مبيعيًا لجمهور من [نوع العملاء] المتمرسين في مجال التكنولوجيا، مع مراعاة اتجاهات التوظيف الحالية لديهم

أفضل ميزات Impossible Sales Rep

تعامل مع الاعتراضات بفعالية من خلال اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتغلب على تردد المشتري

حسّن عروض المبيعات من خلال تحسين النصوص لتحقيق أقصى قدر من التفاعل

تأهيل العملاء المحتملين بكفاءة لتحديد العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية

قدم رؤى مستندة إلى البيانات بناءً على محادثات المبيعات السابقة

لا حدود لقدرات مندوبي المبيعات

نقص الحدس البشري، مما يجعل الاستجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي تتطلب أحيانًا ضبطًا دقيقًا

لا تعاني من الفروق الدقيقة الخاصة بالصناعة، والتي قد لا تتوافق تمامًا مع الأسواق المتخصصة

أسعار ممثلي المبيعات المستحيلة

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في باقات ChatGPT المدفوعة

تقييمات وتصنيفات ممثلي المبيعات المستحيلة

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: تقييمات غير كافية

13. Email GPT (الأفضل لكتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات)

عبر البريد الإلكتروني GPT

كتابة رسائل البريد الإلكتروني للمبيعات أمر سهل للغاية. هذا ما يعتقده معظم الناس حتى يجلسوا بالفعل ويبدأوا في الكتابة. إذا كنت تفتقر إلى كاتب بريد إلكتروني خبير، فإن أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه يمكن أن تسهل عليك الأمور. يمكنها صياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة وعالية التحويل في ثوانٍ.

من خلال التعامل مع المتابعات والتوضيحات أو التفاعلات الصعبة مع العملاء بأسلوب سلس ومتسق، تتيح هذه الأدوات لفرق المبيعات التركيز أكثر على إبرام الصفقات وبناء العلاقات، بدلاً من الانشغال في كتابة الردود من الصفر.

سواء كنت ترسل رسائل بريد إلكتروني غير مطلوبة أو تتابع أو ترسل عروضًا، تضمن هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تميز رسائلك.

أمثلة على المطالبات: صياغة رسالة اعتذار عبر البريد الإلكتروني إلى عميل عن موعد لم يتم الحضور إليه

مستخدم مشوش بشأن رسوم الفوترة ويريد توضيحًا؛ ساعد في كتابة رد مهذب

اكتب رسالة بريد إلكتروني متابعة إلى عميل تم شحن منتجه الأسبوع الماضي

أفضل ميزات GPT عبر البريد الإلكتروني

قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع من خلال تكييف المحتوى وفقًا لمختلف العملاء المحتملين

اضبط النبرة ديناميكيًا لتبدو أكثر طبيعية وجاذبية

اقترح الردود على الفور للحفاظ على سلاسة المحادثات

قيود GPT عبر البريد الإلكتروني

يتطلب تعديلات يدوية، حيث قد تحتاج المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى ضبط دقيق لتتناسب مع صوت العلامة التجارية

تخلو من الآراء الشخصية، مما يجعل الردود محايدة

أسعار GPT عبر البريد الإلكتروني

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في خطط ChatGPT المدفوعة

أرسل مراجعات وتقييمات GPT عبر البريد الإلكتروني

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

14. مستشار استراتيجيات المبيعات (الأفضل لخطط المبيعات القائمة على البيانات)

عبر مستشار استراتيجيات المبيعات

المحادثات وحدها لا تؤدي إلى نجاح المبيعات — فأنت بحاجة إلى خطة مبيعات استراتيجية.

يأتي Sales Strategist Advisor GPT في متناول اليد هنا. باستخدام GPT هذا، يمكن لفرق المبيعات لديك بناء نهج أكثر ذكاءً وتحسين الرسائل وإبرام الصفقات بشكل أكثر فعالية.

تتكيف هذه الأداة مع أسلوب المستخدم والسوق، سواء كان بحاجة إلى تحليل تنافسي أو قوالب بريد إلكتروني قابلة للتخصيص أو سيناريوهات لعب الأدوار لتنمية مهاراته. كما توفر تحديثات مستمرة لاتجاهات السوق ودعمًا متعدد اللغات للتواصل العالمي ولوحات معلومات تفاعلية لتتبع الأداء.

أصبح التواصل والتغلب على الاعتراضات وصياغة استراتيجية مبيعات لمنتج جديد وغير ذلك الكثير أمراً سهلاً للغاية مع هذه الأداة. يمكن لمستشار استراتيجيات المبيعات تحسين أداء مبيعاتك.

أمثلة على المطالبات: قم بمحاكاة سيناريو اعتراض على مكالمة مبيعات حيث يقول المشتري أن منتجنا باهظ الثمن

حلل استراتيجية مبيعات [المنافس] واقترح 3 طرق يمكننا من خلالها التفوق عليه في جذب العملاء المحتملين

أنشئ بريدًا إلكترونيًا غير رسميًا لـ [منتج] يستهدف [الجمهور المستهدف] في شركات [حجم الشركة]

أفضل ميزات مستشار استراتيجيات المبيعات

توقع اتجاهات المبيعات باستخدام التنبؤات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط

قم بمحاكاة سيناريوهات المبيعات باستخدام تمارين لعب الأدوار الافتراضية

ادمجها مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لتبسيط إدارة البيانات

خصص عروض المبيعات بناءً على شخصيات المشترين واحتياجاتهم

قيود مستشار استراتيجيات المبيعات

لا تحل محل الخبرة، حيث لا يزال الحكم البشري أمرًا بالغ الأهمية

لا يمكن تعديل الوظائف الأساسية، مما يتطلب تدخل المطور لإجراء التغييرات

أسعار مستشار استراتيجيات المبيعات

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في باقات ChatGPT المدفوعة

مراجعات وتقييمات مستشار استراتيجيات المبيعات

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: تقييمات غير كافية

15. Sales Insights GPT (الأفضل لكشف اتجاهات المبيعات)

عبر Sales Insights GPT

البيانات عديمة الفائدة إذا كنت لا تعرف ماذا تعني. Sales Insights GPT تحول البيانات الأولية للمبيعات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

تجمع هذه الأداة بين أفضل ممارسات RevOps المتقدمة وبيانات نوايا المشترين والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن لممثلي المبيعات استخدام هذه الأداة لتحليل الاتجاهات وتحديد الفرص وتحسين استراتيجيات المبيعات.

بدلاً من التخمين حول ما يصلح، تحصل على توصيات واضحة تعتمد على البيانات. سواء كان ذلك لتحسين حركات الدخول إلى السوق، أو اكتشاف المخاطر في مسار التحويل، أو نمذجة خطط الحصص، فإن هذه الأداة تمكّن فرق المبيعات من التحرك بشكل أسرع والعمل بشكل أكثر ذكاءً وإبرام المزيد من الصفقات.

أمثلة على المطالبات: ساعدني في إعادة تصميم مناطق المبيعات باستخدام مدخلات TAM و whitespace و rep capacity

صمم خطة الطاقة الإنتاجية للمبيعات للعام المقبل باستخدام الحصص ومعدلات الزيادة وافتراضات التناقص

أنشئ 3 قوالب بريد إلكتروني خارجي عالية التحويل لـ [ICP] باستخدام إشارات النوايا وبيانات الشركات

أفضل ميزات Sales Insights GPT

حسّن مناطق المبيعات من خلال تحديدها وتخطيطها وتعيينها بكفاءة

احصل على إرشادات في الوقت الفعلي حول كل شيء بدءًا من حالة خط الأنابيب وحتى تنفيذ الصفقات والتنبؤات

قم بتحليل المنافسين بشكل استراتيجي لاكتشاف فرص السوق

وجه منهجيات المبيعات باستخدام أطر عمل مثل MEDDPIC للحلول السحابية

رؤى المبيعات قيود GPT

تركيز محدود على القطاع، حيث أنه موجه بشكل أساسي نحو أسواق SaaS والتكنولوجيا

أسعار Sales Insights GPT

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في باقات ChatGPT المدفوعة

تقييمات وتصنيفات Sales Insights GPT

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: تقييمات غير كافية

16. Competitor Scout (الأفضل لتحليل المنافسين)

عبر Competitor Scout

تعرف على منافسيك. اربح المزيد من الصفقات. Competitor Scout يشبه وجود استراتيجي DTC متمرس في صفك، مما يمنح محترفي المبيعات ميزة واضحة من خلال الكشف عن كيفية قيام المنافسين بوضع منتجاتهم وبيعها عبر الإنترنت. يساعد فرق المبيعات على تتبع استراتيجيات المنافسين وتغيرات الأسعار واتجاهات السوق في الوقت الفعلي.

سواء كان ذلك للتحضير لاجتماع مع العملاء أو تحسين استراتيجية المبيعات، فإنه يزود فرق المبيعات برؤى عميقة وسهلة الفهم من مصادر متعددة لتعزيز المحادثات الأكثر ذكاءً.

إذا كنت ترغب في التفوق على منافسيك، فهذه الأداة ستقوم بالمهمة الصعبة.

أمثلة على المطالبات: قارن صفحة المنتج الخاص بي لـ [المنتج] بأفضل المنافسين في مجال DTC واقترح تحسينات على CRO

قم بتحليل استراتيجية الإعلانات المدفوعة لأفضل العلامات التجارية في [الصناعة] باستخدام Meta و TikTok

ماذا يجب أن يكون عرض القيمة الخاص بي لـ [نوع المنتج] الذي يتنافس مع [المنافس]؟

أفضل ميزات Competitor Scout

قم بإجراء تحليل SWOT لإبراز فرص السوق

افهم ما يلقى صدى في السوق — من الرسائل والتسعير إلى ميزات المنتج

قم بتحليل استراتيجيات التسويق الرقمي من خلال الهندسة العكسية لحملات الإعلانات المنافسة

حلل الاتجاهات وسلوك المستهلكين للتنبؤ بتغيرات السوق

قيود Competitor Scout

يتطلب التحقق اليدوي، حيث قد تفتقر بعض التقارير إلى الدقة

تقدم إمكانية محدودة للتعرف على الصور ومعالجة العناصر المرئية إلى حد معين فقط

أسعار Competitor Scout

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في باقات ChatGPT المدفوعة

تقييمات وتصنيفات Competitor Scout

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

17. مدير المبيعات (الأفضل لإدارة فرق المبيعات)

عبر مدير المبيعات

لا يقتصر دور مدير المبيعات المتميز على تتبع الأرقام فحسب، بل إنه يقود الاستراتيجية ويحفز الفرق ويحسن سير العمل. يتيح Sales Manager لقادة المبيعات لديك القيام بذلك. فهو يبسط المهام ويحافظ على تركيز الفرق على إبرام الصفقات.

تُعد هذه الأداة شريكًا استراتيجيًا لقادة المبيعات، حيث توفر دعمًا فوريًا في مواءمة أهداف الفريق مع الأهداف المؤسسية الأوسع نطاقًا. كما تعمل على تحسين تحليل البيانات وتبسيط استخدام CRM وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ حول اتجاهات السوق واستراتيجيات المبيعات ومقاييس الأداء.

سواء كان ذلك لحل مشكلات اختناقات خط الإنتاج، أو تحفيز الموظفين ذوي الأداء الضعيف، أو طرح أفكار جديدة لحملات التوعية، توفر الأداة نصائح عملية قائمة على الخبرة في شكل واضح وعملي.

أمثلة على المطالبات: حدد فرص التدريب بناءً على اتجاهات الأداء الضعيف عبر ثلاثة فرق مبيعات في مناطق مختلفة

قدم 3 أفكار إبداعية لمسابقات مبيعات B2B لتعزيز سرعة خط أنابيب المبيعات في حسابات المؤسسات البطيئة

ما هي اتجاهات مبيعات B2B الحالية في سوق [المنطقة] التي يجب أن أطلع عليها فريقي؟

أفضل ميزات Sales Manager

قم ببناء توقعات مبيعات دقيقة باستخدام التوقعات والتقارير

قم بإدارة الحصص والأهداف من خلال تحديد أهداف مبيعات واقعية ولكن طموحة

احصل على إرشادات حول حل المشكلات الشائعة التي تواجه فرق المبيعات

نظم قنوات المبيعات لتحديد أولويات العملاء المحتملين وتحسين التحويلات

قيود مدير المبيعات

نقص الإبداع في مواجهة التحديات الفريدة، مما يتطلب العصف الذهني البشري لابتكار أساليب مبيعات مبتكرة

يحتوي على معلومات قديمة في بعض الأحيان، ولكنه يمكنه الحصول على تحديثات في الوقت الفعلي عند الحاجة

أسعار Sales Manager

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في خطط ChatGPT المدفوعة

تقييمات وتصنيفات مدير المبيعات

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: تقييمات غير كافية

18. Email Wizard (الأفضل لأتمتة التواصل عبر البريد الإلكتروني)

عبر معالج البريد الإلكتروني

سواء كانت رسائل البريد الإلكتروني الباردة أو المتابعة، فإن كتابة رسائل البريد الإلكتروني المبيعات التي تحقق تحويلات هي فن بحد ذاته. إذا لم يكن لديك خبير في هذا المجال، فإن جهودك في إرسال رسائل البريد الإلكتروني المبيعات لن تؤتي ثمارها.

Email Wizard GPT يجعل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات أسهل. فهو يصمم رسائل بريد إلكتروني جذابة، ويخصص التواصل، ويحسن سطور الموضوع لزيادة معدلات فتح الرسائل.

أمثلة على المطالبات: اكتب رسالة بريد إلكتروني من 3 جمل لتقديم خدماتي إلى شركة ناشئة في مجال SaaS

أنشئ بريدًا إلكترونيًا غير رسميًا لتسويق [المنتج أو الخدمة] لشركات [نوع الشركة وحجمها] باستخدام تنسيق دراسة حالة

اكتب رسالة تعريفية عبر البريد الإلكتروني لوكالة تصميم تستهدف [نوع الشركة وحجمها] التي تعاني من ضعف التفاعل على Instagram

أفضل ميزات معالج البريد الإلكتروني

صمم رسائل بريد إلكتروني غير مطلوبة ذات تأثير كبير تجذب الانتباه وتحفز الردود

قم بتخصيص التواصل على نطاق واسع لجعل كل رسالة تبدو وكأنها مصممة خصيصًا

حلل المواقع الإلكترونية والسير الذاتية لمواءمة العروض مع احتياجات المستلمين

قيود معالج البريد الإلكتروني

تتطلب تعديلات يدوية على النبرة لتتوافق مع صوت العلامة التجارية

يقتصر على المحتوى النصي، مما يعني أنه لا يمكنه تصميم قوالب بريد إلكتروني معقدة

أسعار Email Wizard

مجاني إلى الأبد (استخدام محدود)

مشمول في خطط ChatGPT المدفوعة

تقييمات وتصنيفات Email Wizard

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

المبيعات هي لعبة سريعة الحركة، وأدوات الذكاء الاصطناعي للمبيعات ليست مجرد ميزة تنافسية، بل هي ضرورة.

اعمل بذكاء أكبر مع المساعدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي من ClickUp

تساعد ClickUp فرق المبيعات على العمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر، من خلال تبسيط سير العمل والقضاء على المهام المتكررة.

استخدم ClickUp AI لكتابة أسرع وصقل نصوصك وردود البريد الإلكتروني والمزيد

إليك كيف يمكن لـ ClickUp Brain تحويل عملية المبيعات لديك:

أنشئ بسرعة النقاط الرئيسية من الاجتماعات والملاحظات باستخدام ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام AI Notetaker

سجل مقاطع فيديو توضيحية للمبيعات مع نصوص تلقائية وإجراءات للمتابعة باستخدام ClickUp Clips

صمم رسائل بريد إلكتروني مبيعات مقنعة في ثوانٍ باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

احصل على أفكار جديدة لدفع مبيعاتك إلى الأمام مع ClickUp Brain كشريك لك في العصف الذهني

احصل على أفضل ما في عالم الذكاء الاصطناعي من خلال اختيارك من LLMs ضمن أداة واحدة

حسّن كفاءة عملية المبيعات باستخدام CRM والتحليلات

ClickUp ليس مجرد تقنية ذكاء اصطناعي. ClickUp لفرق المبيعات هو أداة كاملة لإدارة المبيعات:

تتبع العملاء المحتملين، وإدارة جهات الاتصال، وتنظيم الصفقات — كل ذلك في مكان واحد داخل ClickUp CRM

قلل الأعمال اليدوية من خلال سير العمل الآلي الذي يحافظ على استمرار مسار المبيعات

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول أداء الفريق وتوقعات الإيرادات من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص

أتمتة المهام المتكررة واحصل على المعلومات في متناول يدك باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي Autopilot من ClickUp

أنشئ أنظمة منظمة باستخدام القوالب

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أتمتة المهام، ولكن وجود سير عمل منظم لا يقل أهمية. وهنا يأتي دور قوالب المبيعات من ClickUp.

نموذج خطة المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ المهام ونظمها حسب الفريق ونوع المخرجات والأولوية ومواعيد الاستحقاق وحالة الموافقة باستخدام نموذج خطة المبيعات من ClickUp

أنشئ المهام ونظمها حسب الفريق ونوع المخرجات والأولوية ومواعيد الاستحقاق وحالة الموافقة باستخدام نموذج خطة المبيعات ClickUp

تعد خطة المبيعات القوية العمود الفقري لأي فريق ناجح. يساعدك نموذج خطة المبيعات من ClickUp على:

حدد أهدافًا قابلة للقياس للحفاظ على فريقك على المسار الصحيح

حدد نهجك في جذب العملاء المحتملين وإبرام الصفقات والمتابعة

ضمان المساءلة من خلال تحديد أصحاب المهام بوضوح ووضع إجراءات مفصلة لكل عضو في الفريق

استخدم البيانات في الوقت الفعلي لتتبع التقدم المحرز وتعديل الاستراتيجيات وتحسين الأداء

قالب ClickUp لمسار المبيعات

احصل على نموذج مجاني تتبع العملاء المحتملين والصفقات، وتطبيق إطار عمل متسق لتقييم الصفقات وعملية إبرامها لزيادة المبيعات

إدارة العملاء المحتملين يدويًا أمر مرهق. قالب مسار المبيعات من ClickUp يبسط هذه العملية. باستخدام هذا القالب المعزز بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تنظيم مسار المبيعات والتركيز على ما يهم حقًا، وهو إبرام الصفقات.

تصور خط أنابيبك للحصول على رؤية واضحة لكل صفقة، من البحث عن العملاء المحتملين إلى إبرام الصفقات

حدد العقبات التي تحتاج إلى اهتمام واتخذ الإجراءات اللازمة

بسّط إدارة المهام من خلال تحديد المكلفين والمهام وحالة المهام وتاريخ الاستحقاق ومستوى التعقيد وتاريخ البدء والقسم بشكل واضح

قد ترغب أيضًا في تجربة نموذج متتبع المبيعات من ClickUp ونموذج CRM للمبيعات من ClickUp لجعل عمليات المبيعات أكثر كفاءة.

ماذا لو كان بإمكان تطبيق واحد أن يحل محل جميع أدوات الذكاء الاصطناعي لديك؟ جرب Brain Max من ClickUp! تحول هذه التطبيقات الفائقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المعرفة المتفرقة إلى إنتاجية مركزة وعالية التأثير لتوفر لك 1. 1 يوم في الأسبوع. حوّل الأفكار المنطوقة على الفور إلى مهام ورسائل بريد إلكتروني ورسائل ومحتوى باستخدام Talk to Text

يمكنك الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) مثل ChatGPT وClaude وGemini وغيرها في مكان واحد

احصل على استجابة ومعلومات سياقية عبر ClickUp والويب وجميع تطبيقاتك المتصلة

المبيعات ليست مجرد أرقام، بل هي عمل أكثر ذكاءً. يمكن أن يساعدك برنامج الذكاء الاصطناعي المناسب لفرق المبيعات في التخطيط الاستراتيجي والتفاعل مع العملاء وإبرام الصفقات بشكل أسرع. لكن الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي. أنت بحاجة إلى نظام يحافظ على تزامن كل شيء. وهنا يأتي دور ClickUp.

بفضل ClickUp Brain ووكلاء الذكاء الاصطناعي والكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظام إدارة علاقات العملاء والأتمتة، يحصل فريق المبيعات لديك على مزيد من الوقت للبيع بدلاً من إدارة جداول البيانات. الذكاء الاصطناعي يغير عالم المبيعات. ClickUp يضمن لك البقاء في الصدارة.

هل أنت مستعد لتحويل سير عملك؟ اشترك في ClickUp اليوم.