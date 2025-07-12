12 نموذج مجاني لمفكرة الطعام لتتبع وجباتك

قد تكون خبيرًا في تحقيق التوازن بين العناصر الغذائية الرئيسية وزيادة كمية المياه التي تتناولها.

لكن محاولة تذكر ما أكلته بالأمس تشبه محاولة محقق في مسرح جريمة لتجميع أدلة الكربوهيدرات. كان الإفطار... شيئًا يحتوي على البيض؟

يحل دفتر الطعام الجيد هذه المشكلة نهائيًا.

لا تقتصر فائدة دفاتر الطعام على حساب السعرات الحرارية أو عشاق اللياقة البدنية، بل تساعد أيضًا في تحديد الأنماط وتحسين الطاقة وزيادة الوعي بما تتناوله.

لتسهيل تتبع النظام الغذائي (وجعله ممتعًا)، قمنا بتجميع أفضل قوالب مجانية لمفكرة الطعام — بعضها جميل، وبعضها عملي، وجميعها جاهزة لمساعدتك في تتبع وجباتك دون الحاجة إلى التفكير فيها كثيرًا.

ما هي قوالب دفتر الطعام؟

قوالب دفتر الطعام هي صفحات جاهزة مصممة لمساعدتك في تسجيل ما تأكله وكميته، وأحيانًا حتى كيف تشعر بعد كل وجبة. تعمل هذه القوالب كخليط بين دفتر ملاحظات ومستشار تغذية، مما يسهل عليك البقاء على دراية بعاداتك الغذائية.

بعض القوالب تبسط الأمور من خلال توفير مساحات لتسجيل الوجبات والوجبات الخفيفة وكمية المياه التي تتناولها. بينما تذهب قوالب أخرى إلى أبعد من ذلك وتعمل كقوالب لتتبع العادات، حيث توفر مساحات مخصصة لتتبع السعرات الحرارية والمزاج والرغبات الشديدة أو كيفية تفاعل جسمك مع أطعمة معينة. ونظرًا لتنوع أنماطها وأشكالها، فقد يكون العثور على نموذج يناسب روتينك وأهدافك أسهل مما تتخيل.

لا يجب أن يكون بناء الانضباط الذاتي في تناول الطعام أمرًا صارمًا أو مرهقًا. باستخدام النموذج المناسب، سيصبح الأمر بمثابة عادة يومية صغيرة يسهل الالتزام بها.

🔍 هل تعلم: معظم الناس لا يستطيعون تذكر ما أكلوه قبل 24 ساعة بدقة. وهذا سبب رئيسي لوجود دفاتر الطعام — فهي بمثابة مساعد لذاكرتك. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتذكر الناس وجباتهم الأخيرة بشكل أفضل، فإنهم يميلون إلى تناول كميات أقل في الوجبة التالية!

ما الذي يجعل قالب دفتر الطعام جيدًا؟

لا يقتصر دور نموذج دفتر الطعام الجيد على تسجيل الوجبات فحسب، بل إنه أداة أساسية خلف الكواليس لمساعدتك على اكتشاف عاداتك ومساءلة نفسك.

إليك بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها في هذه القوالب:

سهلة الاستخدام: لا تعقد نماذج دفتر الطعام الجيدة الأمور. فهي توفر لك هيكلًا كافيًا للحفاظ على الاتساق دون أن تصبح مهمة روتينية. فكر فيها كأنها لا تعقد نماذج دفتر الطعام الجيدة الأمور. فهي توفر لك هيكلًا كافيًا للحفاظ على الاتساق دون أن تصبح مهمة روتينية. فكر فيها كأنها تطبيق قائمة المهام المفضل لديك — بسيطة ومفيدة ومُرضية عند الانتهاء من المهام

قابلة للتخصيص لتناسب نمط حياتك: نادرًا ما يناسب الحجم الواحد الجميع. توفر القوالب الرائعة مساحة لتدوين التفاصيل المهمة بالنسبة لك، سواء كانت الحالة المزاجية أو الرغبات الشديدة أو الماكرو أو انخفاض الطاقة بعد الغداء

يشجع على الوعي: أفضل يوميات طعام يومية لا تجعلك تشعر بالذنب لتناولك الكعك. بل تساعدك بلطف على إيجاد الإلهام لملاحظة الأنماط، وبناء الوعي، واتخاذ الخيارات عن قصد

مصممة لضمان الاتساق: التصميم الجيد يجعل العودة إليها يوميًا أمرًا سهلاً. إذا شعرت أنها جزء طبيعي من روتينك اليومي، مثل تنظيف أسنانك أو التحقق من تطبيق التصميم الجيد يجعل العودة إليها يوميًا أمرًا سهلاً. إذا شعرت أنها جزء طبيعي من روتينك اليومي، مثل تنظيف أسنانك أو التحقق من تطبيق مخططك اليومي ، فهذا يعني أنها تؤدي وظيفتها على أكمل وجه

تصميم بسيط ومحفز: التصميم البسيط هو المفتاح. يجب أن يجعلك القالب ترغب في ملئه، مع تصميم سهل الاستخدام ويحفزك على الكتابة

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أفضل قوالب دفتر طعام

هل أنت مستعد لتسجيل عاداتك الغذائية وبناء نمط حياة أكثر سعادة وصحة؟ إليك أفضل قوالب دفتر الطعام التي يمكنك استخدامها:

1. قالب ClickUp لتخطيط الوجبات

احصل على نموذج مجاني بسّط تخطيط وجباتك الأسبوعية باستخدام قالب تخطيط الوجبات من ClickUp

لا داعي لأن يكون تخطيط الوجبات أمرًا مرهقًا عندما يكون لديك نموذج لتخطيط الوجبات يجمع كل شيء في مكان واحد. يساعدك نموذج ClickUp لتخطيط الوجبات على تنظيم وجباتك وقوائم التسوق وأهدافك الغذائية في مكان واحد.

وهي مصممة لتبسيط التخطيط الأسبوعي من خلال توفير حقول وقوائم عرض قابلة للتخصيص، وحتى التكامل مع قوائم التسوق الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، فهي مرنة بما يكفي لتلائم مختلف التفضيلات الغذائية وروتين إعداد الوجبات. وهذا يجعل من السهل الحفاظ على مسار أهدافك في إنقاص الوزن.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع المعلومات الغذائية باستخدام الحقول المدمجة لتوثيق الوجبات — السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتينات والمزيد

بسّط عملية التسوق عن طريق إنشاء قوائم مكونات تتزامن مع خطط وجباتك

اطلع على وجباتك الأسبوعية/الشهرية في لمحة سريعة في علامات تبويب مرمزة بالألوان باستخدام عرض تقويم خطة الوجبات

🔑 مثالية لـ: الأفراد أو العائلات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الغذائي وتخطيط الوجبات

💡 نصيحة احترافية: هل تخطط وجباتك لعدة أيام في الأسبوع؟ لا تبحث أكثر من مهام ClickUp المتكررة! ما عليك سوى تخطيط قائمتك في النموذج، واختيار التاريخ واليوم من التقويم، وتعيينها كمهمة متكررة. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى إضافة نفس الوجبة إلى خطة اليوم نفسه كل أسبوع.

2. قالب تخطيط قائمة الطعام من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط قائمة طعامك بناءً على التكلفة والمكونات والشعبية باستخدام قالب تخطيط قائمة الطعام من ClickUp

يتطلب تخطيط الوجبات الأسبوعية للعائلة أو لمناسبة ما أو لمطعم ما أكثر من مجرد الشغف؛ فهو يتطلب الدقة والإبداع والتنظيم. ينظم قالب تخطيط قائمة الطعام من ClickUp الوجبات والمكونات والتكاليف وجداول التحضير في مساحة عمل واحدة.

بفضل العروض المدمجة مثل "صندوق الوصفات" و"ابدأ من هنا"، يمكنك بسهولة تخطيط الأطباق وتتبع ما تحتاج إليه وحتى تخصيص مهام الطهي. من القوائم اليومية إلى المناسبات الخاصة، تساعدك قوالب تخطيط القوائم هذه على سير كل شيء بسلاسة، حتى آخر لمسة من التزيين.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع تكاليف المكونات باستخدام الحقول المخصصة للبقاء في حدود الميزانية

خطط جداول التحضير من خلال تحديد أولويات الأطباق الشهيرة باستخدام عرض مخطط جانت لضمان الطهي في الوقت المناسب

استخدم القوائم، مثل قائمة المهام الأساسية وقائمة التسوق وقائمة خطة الوجبات، للتخطيط الشامل

🔑 مثالية لـ: العائلات والطهاة وأصحاب المطاعم الذين يهدفون إلى تحسين تجربة العملاء وجهود تخطيط الوجبات.

3. قالب وصفات ClickUp

احصل على نموذج مجاني لا تضيع أو تنسى أي وصفة مع قالب وصفات ClickUp

قالب وصفات ClickUp هو رفيقك الرقمي في المطبخ، وهو مصمم للحفاظ على تنظيم جميع إبداعاتك الطهوية وإتاحتها بسهولة. يساعدك على سرد المكونات وتتبع خطوات الطهي وإنشاء قوائم التسوق.

استخدمها لتدوين أوقات التحضير ومدة الطهي وحتى إضافة تعديلات شخصية. ماذا أيضاً؟ يمكنك التعاون مع زملائك من عشاق الطعام من خلال مشاركة الوصفات وجمع التعليقات، أو حتى تحويل مجموعتك إلى كتاب طبخ مبيعاً.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

خصص الحقول لتضمين وقت التحضير ومدة الطهي والملاحظات الشخصية

تتبع التقدم المحرز باستخدام قوائم المراجعة وتحديثات الحالة لكل وصفة

تصور جداول الطهي باستخدام مخططات جانت لتخطيط وجباتك بكفاءة

🔑 مثالية لـ: الطهاة المنزليين أو الطهاة المحترفين أو أي شخص يرغب في رقمنة مجموعة وصفاته

4. قالب مخطط أسبوعي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تأكد من إعداد وجباتك الأسبوعية دون عناء باستخدام قالب المخطط الأسبوعي من ClickUp

تمر بعض الأسابيع بسرعة كبيرة، بحيث يصعب معرفة ما إذا كنت قد تناولت ما يكفي من البروتين والألياف أم أنك اكتفيت بالقهوة فقط. يجعل قالب المخطط الأسبوعي من ClickUp تدوين يوميات الطعام أسهل من خلال توفير مساحة بسيطة ومنظمة لتسجيل وجباتك ومقدار السوائل التي تتناولها ومشاعرك كل يوم.

يتيح لك هذا النموذج تنظيم أسبوعك في لمحة، مما يسمح لك بتحديد الأنماط وتخطيط وجباتك ومراقبة أهدافك الصحية.

كل قسم قابل للتخصيص بالكامل. سواء كنت تتبع الماكروغرامات أو تدون رغباتك الشديدة أو تسجل فقط ما تشعر به، يمكنك تخصيصها لتناسب روتينك.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

شاهد وجباتك الأسبوعية الكاملة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو الملاحظات

سجل وجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى كمية السوائل التي تتناولها وملاحظات عن مزاجك أو طاقتك

أضف قوائم التسوق، وتذكيرات التحضير، أو أهداف التغذية للأسبوع

خصص تخطيط وجباتك حسب نوع النظام الغذائي أو الحساسية أو أهداف اللياقة البدنية

🔑 مثالية لـ: أي شخص يرغب في اكتساب عادات صحية، من الأشخاص الذين يتناولون وجبات غير منتظمة ومتابعي النظام الغذائي إلى محترفي اللياقة البدنية وعشاق الطعام الصحي

📮 ClickUp Insight: 12% فقط من الأشخاص يستخدمون دفاتر يومية لتتبع أهدافهم، و38% لا يتتبعون أهدافهم على الإطلاق. ولكن ماذا لو كان بإمكانك تتبع أهدافك بدقة وسهولة أكبر؟ ادخل إلى ClickUp، حيث تلتقي بنية المخطط مع قوة الأتمتة. من تحديد المهام والمواعيد النهائية إلى تتبع التقدم باستخدام لوحات معلومات مرئية، يساعدك ClickUp على البقاء منظمًا ومركزًا. بفضل التذكيرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل التلقائي، لن تفوتك أي مرحلة مهمة مرة أخرى. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بزيادة الإنتاجية بمقدار الضعف

5. قالب تكلفة الوصفات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تأكد من عدم تجاوز الميزانية أثناء تخطيط الوجبات باستخدام قالب تكلفة الوصفات من ClickUp

قالب تكلفة الوصفات من ClickUp مثالي لمراقبة نفقاتك على الطهي.

تتيح لك تتبع تكلفة كل مكون بدقة، مما يساعدك على فهم التكلفة الحقيقية لكل طبق تقوم بإعداده.

بفضل الحقول القابلة للتخصيص للكميات والوحدات والأسعار، تحول هذه القوالب وصفاتك إلى تقارير مالية مفصلة. من خلال تحديث ومراجعة تكاليف وصفاتك بانتظام، يمكنك اتخاذ قرارات مدروسة للبقاء في حدود الميزانية دون المساومة على المذاق.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

احسب تكلفة كل حصة لتدير نفقات الوجبات بشكل فعال

اضبطها حسب الفاقد والتلف للحصول على صورة واقعية لتكاليف طعامك

قارن بين عدة وصفات لاختيار الخيارات الأكثر ملاءمة لميزانيتك

🔑 مثالية لـ: الطهاة المنزليين والطهاة الذين يهدفون إلى إدارة ميزانية طعامهم بشكل أكثر فعالية

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم طريقتي عرض القائمة واللوحة في النموذج للحصول على صورة كاملة عن وصفاتك. تعرض طريقة عرض القائمة تكلفة كل وصفة حسب المكونات، بينما تبرز طريقة عرض اللوحة تكلفة كل حصة في لمحة سريعة. يمكنك أيضًا استخدام الترميز اللوني المدمج لتتبع مستويات مخزون المكونات وتجنب الذهاب إلى المتجر في اللحظة الأخيرة.

6. قالب العادات الشخصية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني كوّن عادات غذائية صحية ومتسقة باستخدام نموذج العادات الشخصية من ClickUp

قالب ClickUp لتتبع العادات الشخصية ليس مخصصًا للتمارين الرياضية أو التأمل فحسب، بل هو أيضًا طريقة فعالة لمواصلة عاداتك الغذائية. سواء كنت تحاول شرب المزيد من الماء أو تقليل الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل أو ببساطة تناول المزيد من الخضروات، يساعدك هذا القالب على بناء اتساق يومًا بعد يوم.

حدد أهدافًا واضحة تتعلق بالطعام، وتابع تقدمك، واجعل الأكل الواعي جزءًا من روتينك اليومي — كل ذلك في مساحة واحدة قابلة للتخصيص. إنه شريكك الشخصي في المساءلة الذي لا يحكم على رغبتك في تناول الكعك.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد أهدافًا واضحة مثل "وجبتان منزلية في اليوم" أو "لا سكر بعد الساعة 8 مساءً" لتحديد نوع العادات الغذائية التي ترغب في تطويرها

تصور التقدم المحرز من خلال المخططات والرسوم البيانية التي تعكس مدى انتظامك

استخدم الحالات المخصصة مثل "مفتوح" و"مكتمل" لمراقبة إتمام العادات

أضف ملاحظات حول الحالة المزاجية أو الطاقة أو إشارات الجوع للحصول على رؤى أعمق

🔑 مثالية لـ: الأفراد الذين يهدفون إلى بناء عادات غذائية إيجابية والحفاظ عليها وتحقيق أهدافهم الغذائية بشكل منظم ومدروس

7. قالب الأهداف اليومية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد أهدافًا يومية قصيرة المدى باستخدام قالب الأهداف اليومية من ClickUp

يبدأ الأكل الواعي بخيارات صغيرة ومدروسة، وهذا النموذج يساعدك على الالتزام بها. نموذج الأهداف اليومية من ClickUp مثالي لتتبع الأهداف قصيرة المدى المتعلقة بالطعام والصحة، مثل "شرب 3 لترات من الماء" أو "تجنب تناول الوجبات الخفيفة دون وعي" أو "تضمين البروتين في كل وجبة"

تضفي الوضوح على يومك من خلال مساعدتك على تحديد شكل النجاح اليوم، ليس من الناحية النظرية، ولكن من خلال ما يوضع في طبقك وما يدخل جسمك. فكر في ما تشعر به، وسجل ما أكلته، وتابع تلك الانتصارات الصغيرة التي تبني عادات طويلة الأمد.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد أهدافًا يومية واقعية للطعام أو الشرب في عرض الملاحظات اليومية

دوّن كيف شعرت بعد تناول وجباتك أو ما الذي أثار رغبتك في تناول أطعمة معينة في قائمة الملاحظات

سجل التقدم الملموس وشاهد كيف يتطور كل يوم نحو تحقيق هدف أكبر

نظم أهدافك بسهولة من خلال السحب والإفلات والتنسيق البسيط

🔑 مثالية لـ: الأفراد الذين يسعون إلى تحديد أهداف يومية قابلة للتحقيق من أجل علاقة صحية مع الطعام والالتزام بخياراتهم

هل تريد تخطيط وجباتك الأسبوعية بشكل أسرع لتحقيق أهدافك الغذائية؟

ما عليك سوى وصف أهدافك (مثل "وجبات نباتية غنية بالبروتين" أو "خطة منخفضة الكربوهيدرات لمدة 3 أيام")، وسيقوم ClickUp Brain بإنشاء خطة وجبات كاملة داخل ClickUp Doc باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكنك حتى أن تطلب منه إنشاء قائمة تسوق أو تبديل المكونات بناءً على ما يوجد في ثلاجتك.

اطلب من ClickUp Brain إنشاء خطة وجباتك الأسبوعية بناءً على احتياجاتك الغذائية أو ما هو متوفر لديك بالفعل في المنزل

8. نموذج دفتر طعام لمدة 3 أيام من Canva

عبر Canva

يتميز نموذج دفتر الطعام لمدة 3 أيام من Canva بتصميم بسيط ومباشر، مما يسهل تسجيل مدخولك الغذائي اليومي. يضمن تصميمه غير المزدحم تركيزك على المحتوى، مما يساعدك على الاستمرار في تدوين ملاحظاتك.

سواء كنت تراقب نظامك الغذائي أو تخطط لوجباتك أو توثق تجاربك في الطهي، يمكنك تخصيصها لتناسب أسلوبك واحتياجاتك الغذائية.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

بسّط عملية تتبع وجباتك بتصميم بسيط وخالٍ من العناصر المشتتة للانتباه

خصص الإدخالات لتناسب تفضيلاتك الغذائية وأهدافك

أضف ملاحظات أو حساسيات أو أشياء خاصة يجب تذكرها بشأن وجباتك

🔑 مثالية لـ: الأفراد الذين يبحثون عن أداة قابلة للتخصيص لوضع خطة وجبات يومية

9. قالب مجلة طعام مجردة لـ Instagram من Canva

عبر Canva

هل تحاول تحويل وجباتك إلى لحظات صغيرة على Instagram؟ قالب دفتر الطعام المجرد الملون هذا لـ Instagram من Canva مثالي لمشاركة وجباتك بأناقة. إنه مشرق وجريء، ومصمم لجعل سجلات طعامك اليومية تبرز على الشاشة.

يمكنك تخصيص التصميم ليتناسب مع ذوقك، مما يجعل تدوين الطعام أشبه بالتعبير عن الذات أكثر من كونه روتينًا. باستخدام الكلمات والصور المناسبة، تصبح كل مشاركة تعبيرًا إبداعيًا.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

شارك رحلتك مباشرةً على Instagram Stories ببضع نقرات فقط

حافظ على التزامك بفضل التصميم المرح الذي يشجع على الاستمرارية

قم بمزامنتها مع روتينك اليومي من خلال إقرانها بنموذج تخطيط الحياة

🔑 مثالية لـ: أي شخص يرغب في تتبع طعامه ومشاركته بطريقة أنيقة وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي

10. قالب عرض يوميات الطعام من Canva

عبر Canva

إذا كنت ترغب في عرض تفضيلاتك الغذائية بطريقة ممتعة، فلا تبحث عن غير قالب عرض دفتر الطعام من Canva.

بفضل الشرائح المخصصة لأطباقك المفضلة والحلويات والأطباق الحارة والوجبات المثالية، يمكنك الحصول على صورة كاملة عن عاداتك الغذائية بطريقة أكثر تعبيرًا من الصيغة السريرية. يمكن تخصيص التصميم بسهولة، وهناك مساحة لكتابة كل شيء، من ملاحظات عن حجم الوجبات إلى تتبع الحالة المزاجية.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

شارك مع الآخرين الأطعمة المختلفة التي جربتها والتحديات التي واجهتها وقائمة الأطعمة التي ترغب في تجربتها

تعاون مع زملائك في الوقت الفعلي

أضف رسومًا متحركة وانتقالات لجعلها أكثر تفاعلية

🔑 مثالية لـ: أي شخص يرغب في مشاركة عاداته الغذائية بطريقة ممتعة وجذابة

11. نموذج يوميات الطعام من NutriAdmin

عبر Nutriadmin

يصبح تتبع عادات عملائك الغذائية أسهل بكثير عندما تكون أدواتك مصممة بوضوح ولغرض محدد. يعمل نموذج يوميات الطعام من NutriAdmin على تبسيط هذه العملية، حيث يوفر نهجًا منظمًا وسهل الاستخدام لتتبع النظام الغذائي.

صُممت خصيصًا لمتخصصي التغذية، وتساعدك على تسجيل وجبات الطعام والوجبات الخفيفة والمشروبات بدقة. كما تتيح لك تحديد أنماط الأكل والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، مما يعزز قدرتك على دعم عملائك بفعالية.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

سجل أكثر من مجرد وجبات الطعام مع مطالبات لإدخال مؤشرات الجوع والمزاج ومستويات الطاقة

عزز متابعة العملاء من خلال جعل تدوين اليوميات أقل إرهاقًا وأكثر تأملاً

قم بإنشاء مراجعات أكثر ذكاءً أثناء الاستشارات من خلال مدخلات منظمة وعالية الجودة

🔑 مثالية لـ: أخصائيي التغذية ومدربي الصحة الذين يسعون إلى الحصول على رؤى أعمق دون إرهاق عملائهم

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12. قالب السجل اليومي للسعرات الحرارية من Microsoft

عبر Microsoft

يتيح لك نموذج السجل اليومي للسعرات الحرارية من Microsoft تسجيل وجباتك والسعرات الحرارية والغرامات من الدهون التي تتناولها، مع حساب النسبة المئوية للدهون في نظامك الغذائي تلقائيًا.

يساعدك ذلك على الالتزام بتوصيات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بتحديد نسبة الدهون في النظام الغذائي بـ 30% من السعرات الحرارية اليومية. كما يعرض النسبة المئوية للدهون في شكل رسم بياني، مما يسهل مراقبة عاداتك الغذائية بمرور الوقت.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

بسّط عملية التتبع عن طريق تسجيل وجباتك والسعرات الحرارية والغرامات من الدهون في مكان واحد

تصور كمية الدهون التي تتناولها باستخدام مخطط تلقائي يتم تحديثه عند إدخال البيانات

يمكنك تخصيصها بسهولة لتناسب أهدافك وتفضيلاتك الغذائية الشخصية

🔑 مثالي لـ: الأفراد الذين يبحثون عن أداة فعالة لمراقبة وإدارة استهلاكهم اليومي من الدهون

ابق على اطلاع على رحلتك الصحية مع ClickUp

تجعل قوالب دفتر الطعام الحياة الصحية أقل شاقة وأكثر شبهاً بروتين يومي مدعوم جيداً. فهي تساعدك على تحمل المسؤولية، والتعرف على الأنماط، واتخاذ خيارات أكثر وعيًا بشأن ما يمد جسمك بالطاقة.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يقدم مجموعة واسعة من القوالب التي تعمل ك أجهزة تخطيط رقمية للوجبات وتتميز بتعدد استخداماتها.

بفضل ميزات مثل تتبع المهام وعرض التقويم والتخصيص الكامل، يجمع ClickUp بين التخطيط وتدوين المذكرات في مساحة واحدة قوية. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!