مخطط جانت من Microsoft Project مقابل مخطط جانت من ClickUp: أيهما الأنسب لك؟

سهرات طويلة، وفتح العديد من علامات التبويب، ومخطط جانت لا يعمل بشكل جيد.

بالنسبة لمديري المشاريع الذين يتعاملون مع المواعيد النهائية والتبعيات، يمكن أن يحدث مخطط جانت المناسب فرقًا بين إطلاق سلس ومشروع ينحرف عن مساره في منتصف الطريق.

ربما قضيت ساعات في Microsoft Project، في محاولة لترتيب الجداول الزمنية، أو سمعت أن ميزة مخطط جانت من ClickUp أكثر مرونة وملائمة للعمل الجماعي.

في هذه المدونة، سنقارن بين مخطط جانت من Microsoft Project ومخطط جانت من ClickUp ونساعدك في تحديد أيهما يناسب سير عملك بشكل أفضل. 📊

السيناريوهات المثالية لاستخدام هذه الميزة

قبل البدء، من المفيد معرفة الحالات التي يبرز فيها مخطط جانت بشكل واضح. فيما يلي الحالات التي يوفر فيها ترتيب المهام على جدول زمني رؤية أوضح وفرصة أفضل للوفاء بكل المواعيد النهائية. 🎯

ربط تبعيات المهام: عندما لا يمكن بدء مهمة ما حتى تنتهي مهمة أخرى، فإن مخطط جانت يجعل هذه الروابط واضحة ويمنع حدوث تأخيرات مفاجئة.

تحقيق التوازن بين الموارد المحدودة: بالنسبة للمشاريع التي تعاني من نقص في الأفراد أو المعدات أو الميزانيات، فإن معرفة من يقوم بماذا (ومتى) يساعدك على تجنب الاختناقات.

الالتزام بالمواعيد النهائية غير القابلة للتفاوض: إذا كان تاريخ الإطلاق أو الحدث أو المعلم التنظيمي لا يمكن تغييره، فإن الجدول الزمني المرئي يجعل الجميع يركزون على التواريخ النهائية ونقاط التحقق الرئيسية.

التخطيط على مدى شهور (أو سنوات!): تستفيد المبادرات طويلة الأجل مثل عمليات الطرح متعددة المراحل أو عمليات البناء أو خرائط طريق المنتجات من جدول زمني شامل يمكنك تعديله أثناء العمل.

تقسيم المشاريع الكبيرة: غالبًا ما تبدو المهام المعقدة مرهقة؛ لذا فإن رسم كل مخرجات المشروع على شكل شريط خاص به يجعل توزيع المسؤوليات وتتبع تقدم المشروع أمرًا سهلاً.

تنسيق الأحداث متعددة الأنشطة: تظل المؤتمرات وعمليات الإطلاق والتجمعات الكبيرة التي تضم عشرات الأجزاء المتحركة على المسار الصحيح عندما يتم تخطيط كل نشاط وفقًا للوقت المحدد.

🧠 حقيقة ممتعة: تم إنشاء مخطط جانت في عام 1910 على يد هنري جانت، وهو مهندس ميكانيكي أراد تتبع مشاريع بناء السفن بشكل أكثر كفاءة. بحلول الحرب العالمية الأولى، كان الجيش الأمريكي يستخدمه لإدارة إنتاج الأسلحة.

نظرة عامة: مقارنة بين ميزات مخطط جانت في Microsoft Project ومخطط جانت في ClickUp

فيما يلي نظرة سريعة على كيفية مقارنة مخططات جانت من ClickUp و MS Project ببعضهما البعض.

الميزة مخطط جانت من ClickUp مخطط جانت من Microsoft Project الفائز سهولة الاستخدام واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، وسهلة الاستخدام منحنى تعلم أكثر حدة، أكثر تقنية ✓ ClickUp تبعيات المهام ربط مرئي وبسيط مع دعم أصلي متاح، ولكن قد يكون إعداده معقدًا ✓ ClickUp (البساطة) إدارة الموارد عرض مدمج لحجم العمل وتتبع الوقت إدارة موارد متقدمة ولكنها معقدة Microsoft Project (الاحتياجات المتقدمة) تحرير الجدول الزمني تحديثات في الوقت الفعلي، سهولة السحب والإفلات قوي، ولكنه أقل مرونة ووضوحًا ✓ ClickUp ميزات التعاون التعليقات في الوقت الفعلي وربط المهام والدردشة والمستندات تعاون محدود عبر تكامل Microsoft Teams ✓ ClickUp مساعدة الذكاء الاصطناعي يقترح ClickUp Brain التعديلات والمهام والمستندات، ويقوم بإنشاء ملخصات. غير أصلي ✓ ClickUp الحقول المخصصة والتصفية قابل للتخصيص بالكامل، وتصفية دقيقة متاح، ولكنه أقل مرونة وأكثر إعدادًا ✓ ClickUp التكاملات أكثر من 1000 تكامل أصلي وسلس مثل Zapier و Microsoft Teams و Google Drive قوي مع نظام Microsoft/Office 365 البيئي ✓ ClickUp (للتنوع) و MS Project (لتطبيقات Microsoft)

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هو ClickUp؟

ClickUp هو مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تحل محل التجربة المجزأة لإدارة المشاريع عبر أدوات متعددة. فهو يجمع بين تنفيذ المهام والتوثيق ومشاركة المعرفة والجداول الزمنية والذكاء الاصطناعي في نظام واحد متماسك مصمم من أجل الوضوح والتنفيذ. لم تعد الفرق بحاجة إلى برامج منفصلة للتخطيط وإعداد التقارير والتعاون والمساعدة بالذكاء الاصطناعي — فـ ClickUp يدمج كل ذلك في سياق عمل مشترك.

تعد طريقة عرض مخطط جانت جزءًا أساسيًا من سير العمل المتصل هذا. نظرًا لوجود التبعيات والتحديثات والموارد جميعها ضمن نفس المنصة، توفر مخططات جانت من ClickUp دقة في الوقت الفعلي، وتحكمًا سهلاً بالسحب والإفلات، ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحافظ على سير المشاريع المعقدة على المسار الصحيح.

ميزات مخطط جانت من ClickUp

اجعل الجداول الزمنية سهلة الإدارة باستخدام عرض مخطط جانت من ClickUp

يعمل عرض مخطط جانت من ClickUp على تحويل حتى أكثر المشاريع تعقيدًا إلى جدول زمني واضح يمكنك العمل به. وهو مقسم إلى قسمين:

لوحة المهام (يسار): هنا، ستجد جميع مهامك ومهامك الفرعية وتبعياتك في قائمة قابلة للطي. يمكنك تعيين مالكين وتحرير الحقول وتجميع المهام كما تشاء؛ فكر في المكلفين ومستويات الأولوية أو أسماء السباقات.

عرض الجدول الزمني (يمين): هنا يتم التخطيط المرئي. تظهر المهام في أشرطة السحب والإفلات، وتظهر التبعيات بخطوط ربط، وتبرز هنا يتم التخطيط المرئي. تظهر المهام في أشرطة السحب والإفلات، وتظهر التبعيات بخطوط ربط، وتبرز معالم مخطط جانت برموز الماس.

اعرض المسار الحرج المظلل في عرض مخطط جانت من ClickUp

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية الأخرى التي يجب الانتباه إليها. 👀

تسليط الضوء على المسار الحرج: سترى بسرعة المهام التي لا يمكن تأخيرها على الفور؛ إذا تأخرت إحدى المهام، فستعرف على الفور ما إذا كان ذلك سيؤثر على تاريخ انتهاء المشروع.

تجميع المهام وتصفيتها: هل تريد رؤية المهام الخاصة بمطوري الخلفية أو مخرجات التصميم ذات الأولوية العالية فقط؟ تتيح لك عوامل التصفية القيام بذلك بسهولة.

تتبع المشروع في الوقت الفعلي: يُظهر شريط تقدم المهمة في الأعلى مدى قربك من الإنجاز بناءً على حالة المهمة.

جدولة متقدمة: ادفع مهمة واحدة إلى الأمام ودع ClickUp يعيد جدولة الباقي لك باستخدام أدوات مثل "إعادة جدولة التبعيات" و"جدولة المجموعات".

إعداد سهل باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

هل أنت متعب جدًا لإنشاء مخطط جانت من الصفر؟

قم بتطبيق قالب الجدول الزمني Gantt من ClickUp.

يوفر قالب مشروع مخطط جانت هذا لوحة يسرى تحتوي على قائمة منظمة من المهام، مرتبة حسب المراحل مثل الاستراتيجية والميزانية والتخطيط، إلى جانب تواريخ البدء والاستحقاق الخاصة بها. يتم تمييز المهام بالألوان بناءً على الحالة أو الأولوية (الأخضر = مكتمل، الأزرق = قيد التقدم، الأصفر = عناصر مهمة)، ويتم ربط التبعيات.

على اليمين، يعرض عرض Gantt كل مهمة عبر شبكة تقويم أسبوعية مع جدول زمني واضح وتفاعلي.

مخطط جانت من ClickUp: أحجام الفرق الأكثر ملاءمة وحالات استخدام SaaS

يعد مخطط جانت من ClickUp الأنسب لفرق SaaS الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، وفرق المنتجات، والوكالات الإبداعية التي تتعامل مع مشاريع تعاونية ذات جداول زمنية متغيرة.

لنفترض أنك مدير عمليات في شركة ناشئة متنامية تعمل في مجال SaaS. أنت تدير ثلاثة عمليات إطلاق منتجات متزامنة مع سباقات متداخلة. باستخدام ClickUp، يمكنك:

قم بتجميع المهام حسب الإصدار، وقم بترميزها بالألوان حسب مجال المنتج، وقم بتعيين مواعيد نهائية مرتبطة بدورات التطوير.

حرك الشريط إذا انزلق سبرينت، وستقوم الأداة تلقائيًا بإعادة جدولة التبعيات النهائية

تعد هذه المنصة مثالية للفرق متعددة الوظائف (الهندسة + التسويق + التصميم)، وكذلك الفرق التي تعتمد على التعاون المباشر، والفرق التي تدير جداول زمنية متعددة للمنتجات أو الحملات.

🔍 هل تعلم؟ قبل أن تنتشر نسخة هنري جانت، كان مهندس بولندي يدعى كارول أداميكي قد طور مخططًا مشابهًا تقريبًا في عام 1896.

قدرات الذكاء الاصطناعي في مخططات جانت ClickUp

اطلب من ClickUp Brain تزويدك بتحديثات من مخططات جانت الخاصة بك

ClickUp Brain، الشبكة العصبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمنصة، مدمجة في طريقة تخطيطك وإدارة مهامك. وإليك كيفية استخدامها:

احصل على ملخصات فورية للمشروع: يوفر لك تحديثًا موجزًا بالمراحل المكتملة والمهام المتأخرة والأعمال القادمة.

إنشاء جداول زمنية من الأهداف تلقائيًا: تحويل قائمة المهام إلى مسودة مخطط جانت؛ دون الحاجة إلى إعداد يدوي

اطرح أسئلة محددة السياق: يمنحك قائمة مفلترة بالعناصر المتأخرة مع المكلفين بها والتواريخ

اكتب المحتوى على الفور: قم بصياغة تحديثات الحالة وأنواع المحتوى الأخرى بناءً على بيانات مخطط جانت الحالية

يعد ClickUp Brain أداة لا تقدر بثمن لمديري العمليات الذين يديرون جداول زمنية كبيرة، حيث إنه يلغي الحاجة إلى البحث يدويًا أو التنقل بين المستندات والمحادثات وعروض المهام.

هل تحتاج إلى المزيد من الأدوات في سير عملك؟ أضف وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp إلى المزيج.

فهي تتعامل مع سير العمل بشكل مستقل بناءً على تعليمات مخصصة، مما يحافظ على انتقال مهامك من حالة إلى أخرى، وإرسال تحديثات في الوقت المناسب، وحتى تشغيل أجهزة الإنذار اللازمة إذا كان مسارك الحرج في خطر.

💡 نصيحة احترافية: في منتصف أي مشروع كبير، خذ استراحة لمدة 15 دقيقة. انظر إلى مخطط جانت، وليس إلى قائمة المهام. ما الذي لم يتم إنجازه؟ ما الذي أصبح غير واقعي الآن؟ اطلع الفريق على التحديثات حتى يتم تعديل التوقعات معًا.

الإيجابيات والسلبيات

إليك ما يميز مخطط جانت من ClickUp:

واجهة بصرية وبديهية للغاية مع ميزة السحب والإفلات

تحليل المسار الحرج المدمج لمساعدتك في تحديد الأولويات وحل مشكلات التأخير

مقاييس زمنية مخصصة وتجميع لمستويات تخطيط مختلفة

تعاون مباشر بين أعضاء الفريق حتى يرى الجميع التحديثات على الفور

دعم الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain لتلخيص من ClickUp Brain لتلخيص جدول مشروعك وتتبعه وتحسينه

فيما يلي بعض التحديات التي قد تواجهها في البداية، ولكن يمكنك التغلب عليها بسهولة بدعم من مساعد الذكاء الاصطناعي ومقالات مركز المساعدة:

قد يبدو الأمر مربكًا بسبب خيارات التخصيص الواسعة التي يوفرها

منحنى تعلم أولي بسبب إمكاناته المتقدمة

إليك ما قاله أحد المستخدمين الحقيقيين عن ClickUp:

ClickUp هي إحدى تلك الأدوات التي تنمو معك — بمجرد أن تتقن استخدامها، يصعب عليك تخيل العمل بدونها. إليك ما يميزها: إنه مثل سكين الجيش السويسري للإنتاجية – بدلاً من التوفيق بين عشرة تطبيقات مختلفة للمهام والمستندات والأهداف وتتبع الوقت، يضع ClickUp كل شيء في مكان واحد. لا مزيد من التبديل المستمر بين علامات التبويب! يمكنك تخصيصه حسب رغبتك – سواء كنت من محبي القوائم أو لوحات Kanban أو مخططات Gantt، فإن ClickUp يتكيف مع أسلوبك. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الحالات والأتمتة المخصصة إعداده بالطريقة التي يعمل بها فريقك بالضبط...

ClickUp هي إحدى تلك الأدوات التي تنمو معك — بمجرد أن تتقن استخدامها، يصعب عليك تخيل العمل بدونها. إليك ما يميزها:

إنه مثل سكين الجيش السويسري للإنتاجية – بدلاً من التوفيق بين عشرة تطبيقات مختلفة للمهام والمستندات والأهداف وتتبع الوقت، يضع ClickUp كل شيء في مكان واحد. لا مزيد من التبديل المستمر بين علامات التبويب!

يمكنك تخصيصه حسب رغبتك – سواء كنت من محبي القوائم أو لوحات Kanban أو مخططات Gantt، فإن ClickUp يتكيف مع أسلوبك. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الحالات والأتمتة المخصصة إعداده بالطريقة التي يعمل بها فريقك بالضبط...

🔍 هل تعلم؟ قبل ظهور البرامج، كانت مخططات جانت التفصيلية تُرسم يدويًا على لوحات حائطية عملاقة. إذا تغير المشروع (كما يحدث دائمًا)، كان على شخص ما أن يمسح الجداول الزمنية يدويًا ويعيد رسمها.

هيكل الأسعار

📮 ClickUp Insight: 31٪ من المديرين يفضلون اللوحات المرئية، بينما يعتمد الآخرون على مخططات جانت أو لوحات المعلومات أو عروض الموارد. لكن معظم أدوات إدارة المشاريع الفعالة تجبرك على اختيار واحدة منها. إذا كانت طريقة العرض لا تتوافق مع طريقة تفكيرك، فإنها تصبح مجرد عامل إضافي يسبب التوتر. مع ClickUp، لن تضطر إلى الاختيار. يمكنك التبديل بين مخططات جانت المدعومة بالذكاء الاصطناعي ولوحات كانبان ولوحات المعلومات أو عرض حجم العمل بنقرة واحدة. ومع ClickUp AI، يمكنك إنشاء عروض أو ملخصات مخصصة تلقائيًا بناءً على من يشاهدها، سواء كنت أنت أو أحد المديرين التنفيذيين أو مصممك. 💫 نتائج حقيقية: سرّعت CEMEX إطلاق المنتجات بنسبة 15٪ وقلصت تأخيرات الاتصال من 24 ساعة إلى ثوانٍ باستخدام ClickUp.

ما هو Microsoft Project؟

عبر Microsoft

Microsoft Project هو برنامج لإدارة المشاريع تم تطويره بواسطة Microsoft. وهو مصمم لمساعدة مديري المشاريع في وضع الجداول الزمنية وتخصيص الموارد للمهام ومراقبة التقدم وإدارة الميزانيات وتحليل سير العمل.

يتيح لك إنشاء خطط مشاريع مفصلة، وتحديد المعالم، وتخصيص الموارد، ومراقبة التقدم من خلال عروض مثل مخططات جانت، ولوحات كانبان، وتقويمات المشاريع.

ميزات مخطط جانت في Microsoft Project

مخطط جانت، كما يظهر في Microsoft Project

توفر مخططات جانت في Microsoft Project طريقة مفصلة ومنظمة لتخطيط وإدارة المشاريع المعقدة، بما في ذلك الجداول الزمنية والتبعيات والتكاليف والموارد.

إليك كيفية تنظيمه:

الشبكة (يسار): تسرد كل مهمة مع الحقول الرئيسية مثل المدة وتواريخ البدء/الانتهاء والسوابق والتكاليف وتخصيص الموارد. يمكن تجميع المهام بشكل هرمي في مراحل أو مخرجات

الجدول الزمني (يمين): يعرض هذه المهام على شكل أشرطة أفقية على مدار الوقت. طول الشريط = مدة المهمة، والموضع يعكس وقت بدء المهمة وانتهائها.

خريطة طريق تفاعلية للفرق

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يقدمها:

التبعيات المرئية التي تربط المهام. هذا مفيد بشكل خاص لتحديد المسار الحرج، حيث تؤثر التأخيرات بشكل مباشر على تاريخ انتهاء المشروع.

إدارة الموارد والتكاليف التي تتيح تخصيص المهام للأشخاص أو المعدات أو المواد. تراقب المنصة تخصيص الموارد لإبلاغ أعضاء الفريق الذين لديهم حجوزات زائدة وتساعد في إعادة توزيع أعباء العمل. كما تتتبع التكاليف التقديرية مقابل التكاليف الفعلية للحصول على رؤى حول الميزانية في الوقت الفعلي.

تتبع المعالم يحدد النتائج الرئيسية بوضوح، مما يسهل على الفرق رؤية ما هو مهم

مؤشرات التقدم تمنحك فكرة سريعة عن مدى قربك من إنهاء مرحلة ما.

مخطط جانت من Microsoft Project: أحجام الفرق الأكثر ملاءمة وحالات استخدام SaaS

تعد أمثلة مخطط جانت في Microsoft Project هي الأنسب للفرق على مستوى المؤسسة أو الأقسام التي تعمل على مشاريع كثيرة ولديها مديرو مشاريع متخصصون. وهو مناسب لـ:

فرق PMO التي تدير مبادرات استراتيجية متعددة

المنظمات الهندسية التي تعمل على إنشاء منتجات معقدة أو إصلاح البنية التحتية

تقوم شركات SaaS الكبيرة بطرح خرائط طريق متعددة الفصول مع هياكل تفصيلية لتقسيم العمل

ومع ذلك، فهو أقل ملاءمة للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى تعاون بسيط أو تحديثات في الوقت الفعلي عبر الأدوار المختلفة.

🔁 التبديل الذكي: تعد الجداول الزمنية للمشاريع رائعة لإظهار ما يحدث ومتى. ولكن ماذا عن مخططات جانت؟ فهي تظهر ما يعتمد على ماذا وما الذي يتعطل إذا حدث خطأ ما. لنفترض أن الجدول الزمني ينص على "الإطلاق في 10 سبتمبر". يبدو الأمر جيدًا. ومع ذلك، يوضح مخطط جانت أنه إذا لم تصل التعليقات بحلول 5 سبتمبر، فسيتم حظر المطور، وسيتم الضغط على ضمان الجودة، وسيفشل الإطلاق بهدوء. هذا هو نوع الرؤية الذي تحتاجه بالفعل، حيث يوضح الفرق بين الجداول الزمنية ومخططات جانت.

قدرات الذكاء الاصطناعي في Microsoft Project

Microsoft Copilot قيد التشغيل

يعمل Copilot ونظام وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاص به على تشغيل Microsoft Project، مما يضيف ذكاءً إلى عملية التخطيط الخاصة بك. وهذه الميزات مدمجة في النظام الأساسي، ولكنها ليست حصرية لـ MS Project نفسه.

إليك ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي:

أنشئ خطط المهام بناءً على البيانات التاريخية مع تقدير المدة والجهود اللازمة لكل مهمة

استفسارات باللغة الطبيعية، مثل "ما المهام الحرجة التي تأخرت في الربع الثاني؟"، للحصول على إجابات مباشرة

الكشف عن المخاطر في الوقت الفعلي الذي يلفت الانتباه إلى المهام المتأخرة أو الاختناقات أو أعضاء الفريق الذين تم تخصيص مهام لهم أكثر من اللازم

تنسيق متعدد الوكلاء يساعد المؤسسات الكبيرة على إنشاء وكلاء متخصصين في مجالات معينة لأتمتة مهام محددة من خلال Copilot Studio

⚠️ هام: هذه الميزات غير متوفرة بشكل افتراضي في Project Desktop (Microsoft Project Professional). لم تحصل النسخة الكلاسيكية للكمبيوتر المكتبي بعد على وظائف Copilot الكاملة. هذه الإمكانات متوفرة بشكل أساسي في بيئات Microsoft 365/Power Platform المتكاملة والقائمة على السحابة.

الإيجابيات والسلبيات

إليك ما يميز هذه الأداة:

تتبع مفصل للمهام والموارد

إدارة التكاليف والميزانية المدمجة

تخصيص قوي للعناصر المرئية والتقارير

دعم قوي لإدارة المؤسسات والامتثال

قدرات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في التخطيط واكتشاف المشكلات

فيما يلي بعض العيوب التي قد تجعلك تفكر في بدائل Microsoft Project:

منحنى تعلم أكثر حدة لغير المتخصصين

صعب الاستخدام للفرق التعاونية سريعة الوتيرة

يتطلب مزيدًا من الإعداد والصيانة مقارنة بالبدائل الحديثة مثل ClickUp.

تفتقر النسخة السحابية إلى ميزات سطح المكتب

إليك ما يقوله مستخدم حقيقي عن هذه الأداة:

تتميز هذه الأداة بخاصية تخطيط السعة، مما يبسط عملنا في تخصيص الموارد بكفاءة. كما أن أدوات الجدولة والتخطيط رائعة – الجدول الزمني المرئي (مخططات جانت)، وتتبع التبعية، مما يساعدنا على مراقبة تقدم المشروع... لكنها غير مرنة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر باستيعاب مسارات المشاريع غير الخطية والمخصصة، والتي نواجهها كثيرًا في القطاع المالي.

تتميز هذه الأداة بخاصية تخطيط السعة، مما يبسط عملنا في تخصيص الموارد بكفاءة. كما أن أدوات الجدولة والتخطيط رائعة – الجدول الزمني المرئي (مخططات جانت)، وتتبع التبعية، مما يساعدنا على مراقبة تقدم المشروع... لكنها غير مرنة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر باستيعاب مسارات المشاريع غير الخطية والمخصصة، والتي نواجهها كثيرًا في القطاع المالي.

هيكل الأسعار

مضمن في Microsoft 365

خطة Planner 1: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Planner و Project Plan 3: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Planner و Project Plan 5: 55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

مخطط جانت من ClickUp مقابل مخطط جانت من Microsoft Project على Reddit

لجأنا إلى Reddit لاتخاذ قرار بين برنامجي مخطط جانت المجانيين. إليك ما قاله بعض المستخدمين!

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن ClickUp:

مثالي لـ: → تتبع أعباء عمل الفريق→ تصور التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت→ مراقبة الوقت المستغرق في المهمة ثم تحليله إذا كنت تحب الاطلاع على رؤى عالية المستوى في لمحة سريعة، فإن لوحات المعلومات مفيدة جدًا في رأيي. ها هي إذن، أكبر نقاط قوة ClickUp، مباشرة من المستخدمين الفعليين الذين يستخدمونه كل يوم.

مثالي لـ:

→ تتبع أعباء عمل الفريق→ تصور التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت→ مراقبة الوقت المستغرق في المهمة ثم تحليله

إذا كنت تحب الاطلاع على رؤى عالية المستوى في لمحة سريعة، فإن لوحات المعلومات مفيدة جدًا في رأيي.

ها هي إذن، أكبر نقاط قوة ClickUp، مباشرة من المستخدمين الفعليين الذين يستخدمونه كل يوم.

هذا ما قاله أحد المستخدمين عن MS Project:

Microsoft Project هو برنامج قديم، ولكنه سهل الاستخدام نسبيًا، خاصة إذا كنت لا تستخدم الميزات المتقدمة. يعجبني أنه يمكنني تحميل قوة العمل الكاملة للمشروع فيه، إلى جانب الأسعار، والحصول على تقدير ممتاز للتكلفة. لكنني لا أستخدمه أبدًا لتتبع التكاليف.

Microsoft Project هو برنامج قديم، ولكنه سهل الاستخدام نسبيًا، خاصة إذا كنت لا تستخدم الميزات المتقدمة.

يعجبني أنه يمكنني تحميل قوة العمل الكاملة للمشروع فيه، إلى جانب الأسعار، والحصول على تقدير ممتاز للتكلفة. لكنني لا أستخدمه أبدًا لتتبع التكاليف.

🔁 التبديل الذكي: مخططات جانت مقابل خارطة الطريق؟ مهام مختلفة تمامًا. توضح خارطة الطريق إلى أين أنت ذاهب وبأي ترتيب تقريبي. يوضح مخطط جانت كيف ستصل إلى هناك — أسبوعًا بعد أسبوع، ومهمة بعد مهمة، مع تحديد كل موعد نهائي وتبعية.

ما هي أداة مخطط جانت الأفضل لفريقك؟

وقد ظهرت النتائج، وفاز ClickUp باللقب! 🏆

على الرغم من أن Microsoft Project لطالما كان المعيار القياسي لإدارة المشاريع التقليدية، إلا أنه بدأ يتخلف عن أدوات إدارة المشاريع الحديثة مثل ClickUp. إنه قوي ولكنه غالبًا ما يكون صارمًا ومعقدًا ومناسبًا بشكل أفضل لبيئات المؤسسات الكبيرة فقط التي لديها مديري مشاريع مخصصين ودعم تكنولوجيا معلومات.

أما ClickUp، فهو يوفر الهيكل الذي يحتاجه مديرو المشاريع.

يتميز عرض مخطط جانت الخاص به بأنه بديهي وتعاوني ومصمم للفرق الحديثة التي تحتاج إلى التحرك بسرعة والحفاظ على المرونة وإدارة المشاريع الكبيرة عبر الأقسام. بفضل ميزات مثل التحديثات في الوقت الفعلي وإمكانية رؤية المسار الحرج والجدولة بالسحب والإفلات والمساعدة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain، فإنه يلبي احتياجات فريقك أينما كان.

