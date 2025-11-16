أفضل 11 بديل لـ Zulip للتواصل والتعاون بين أعضاء الفريق

تعتمد إنتاجية فريقك على مدى فعالية التواصل بين جميع أفراده.

على الرغم من أن المحادثات المترابطة القائمة على الموضوعات في Zulip تعمل بشكل جيد مع الفرق غير المتزامنة، إلا أنها قد لا تفي بالغرض إذا كنت تبحث عن تكامل أعمق أو أدوات إدارة مشاريع مدمجة أو دعم أقوى لمؤتمرات الفيديو.

هناك الكثير من منصات التعاون الجماعي المرنة التي قد تكون أكثر ملاءمة لطريقة عمل فريقك. في هذا المدونة، سنلقي نظرة على أفضل بدائل Zulip التي تساعد في الحفاظ على سلاسة التواصل ومواصلة المشاريع، بغض النظر عن مكان أو وقت عمل فريقك.

🔎 هل تعلم؟ قد يستغرق الأمر حوالي 23 دقيقة لإعادة التركيز بعد تغيير السياق. اختيار منصة تحافظ على الموضوعات والمهام والمحادثات في مكان واحد يقلل من التشويش، بحيث يظل فريقك في حالة انسيابية، وليس في وضع اللحاق بالركب.

أفضل بدائل Zulip في لمحة

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp تعاون شامل؛ إنشاء مهام ووثائق ولوحات بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة من ClickUp Chat تعاون شامل؛ إنشاء مهام ووثائق ولوحات بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة من ClickUp Chat تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Slack التكامل قنوات، سلاسل محادثات، أكثر من 2400 تكامل مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا Microsoft Teams مستخدمو Microsoft 365 التكامل مع Office والمكالمات والقنوات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات شهريًا Mattermost المؤسسات التي تهتم بالأمن الاستضافة الذاتية والامتثال مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Rocket. Chat نشر ذاتي الاستضافة مفتوح المصدر، قابل للتخصيص مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا Discord بناء المجتمع قنوات صوتية، خوادم مجاني؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Twist التواصل غير المتزامن تركيز على المواضيع أولاً، وسهولة التركيز مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا Pumble الفرق الصغيرة ذات الميزانية المحدودة سجل غير محدود، قنوات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 3 دولارات شهريًا Zoom التواصل عبر الفيديو أولاً فيديو عالي الدقة، دردشة الفريق مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 17 دولارًا شهريًا Flock سير عمل مبسط أدوات إنتاجية مدمجة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 3 دولارات شهريًا Google Workspace مستخدمو نظام Google البيئي تكامل Gmail و Drive و Meet تبدأ الخطط المدفوعة من 3 دولارات شهريًا

ما هو Zulip؟

Zulip هو برنامج اتصال جماعي مفتوح المصدر ينظم المحادثات في تدفقات ومواضيع محددة. على عكس تطبيقات المراسلة التقليدية التي تنظم المحادثات حسب التسلسل الزمني، يستخدم Zulip نظامًا فريدًا للربط بين المحادثات يجمع بين سرعة الاتصال في الوقت الفعلي وتنظيم سلسلة الرسائل الإلكترونية.

تقدم المنصة ميزات مثل:

سلسلة مناقشات حسب الموضوع لتنظيم المناقشات

وظيفة بحث قوية

دعم Markdown لتنسيق النص المنسق

إمكانيات مشاركة الملفات

التكامل مع مختلف الأدوات والخدمات

دعم عبر الأنظمة الأساسية، بما في ذلك تطبيقات الأجهزة المحمولة

يحظى Zulip بشعبية خاصة بين فرق المطورين والمؤسسات التي تفضل البدائل مفتوحة المصدر مع ضوابط خصوصية قوية.

👀 هل تعلم؟ قام طبيب فنلندي بإنشاء أول دردشة جماعية. في عام 1988، أنشأ Jarkko Oikarinen برنامج Internet Relay Chat (IRC) أثناء عمله في مستشفى في فنلندا لتحسين التواصل بين الأطباء.

قيود Zulip

يقدم نموذج Zulip للتيارات والمواضيع نهجًا مميزًا للتواصل بين أعضاء الفريق. ومع ذلك، فإن هذا النظام الفريد من نوعه له عدة عيوب ملحوظة قد تؤثر على إنتاجية فريقك وفعالية التعاون بين أعضائه.

منحنى تعلم حاد : قد تربك التدفقات والمواضيع المستخدمين المعتادين على تصميمات الدردشة التقليدية

مؤتمرات فيديو محدودة : لا توجد خيار أصلي قوي؛ تعتمد على تكاملات من جهات خارجية

إدارة المهام الأساسية : يدعم إنشاء المهام ولكنه يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع الكاملة

تجربة الهاتف المحمول : قد تبدو تطبيقات الهاتف المحمول أقل إتقانًا من نظيراتها على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

مجتمع أصغر : عدد أقل من عمليات التكامل ونظام دعم أصغر مقارنة بالمنافسين الرئيسيين

واجهة المستخدم : قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بمنصات التعاون الأكثر حداثة

إدارة الإشعارات: قد تكون إعدادات الإشعارات أقل سهولة من الأدوات الأخرى

مع توسع الفرق وزيادة تعقيد احتياجات التواصل، غالبًا ما تصبح هذه القيود أكثر وضوحًا، مما يدفع المؤسسات إلى استكشاف منصات بديلة.

🧠 حقيقة ممتعة: اكتسب مصطلح "إرهاق Zoom" شعبية خلال جائحة COVID-19 حيث اعتمد الناس بشكل متزايد على مؤتمرات الفيديو للعمل والتعليم والتفاعلات الاجتماعية. صاغ هذا المصطلح أستاذ جامعة ستانفورد جيريمي بايلنسون، ويصف الإرهاق الناجم عن الاجتماعات الافتراضية. ويزداد هذا الإرهاق بسبب الاتصال البصري المستمر، والتحديق في وجهك، والحركة الجسدية المحدودة، والحمل المعرفي الزائد، وقلة فترات الراحة غير الرسمية، والضغط للبقاء "مستيقظًا" طوال الوقت.

أفضل بدائل Zulip للاستخدام

إليك قائمتنا المختارة لأفضل البدائل لـ Zulip. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في اكتشاف أنظمة أخرى لتحسين التعاون والتواصل بين الفرق المتنوعة.

1. ClickUp (أفضل أداة تعاون شاملة مع إدارة المشاريع)

أدوات التواصل غير المتصلة تقتصر على المحادثة. من ناحية أخرى، ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — كل ذلك مدعوم بـ ذكاء اصطناعي سياقي بالكامل يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إنه مفيد بشكل خاص للفرق البعيدة والمطورين والشركات والمهنيين الذين يحتاجون إلى اتصالات فعالة في الوقت الفعلي ومتكاملة بشكل وثيق مع سير عملهم.

تكمن مشكلة تطبيقات الدردشة الحديثة في أنها تعمل بشكل منفصل عن مكان عملك. فأنت تتابع مهمة مع زميل في العمل، وتحصل على تحديث، ثم تقوم بتحديث المهمة يدويًا لتعكس التحديث. أو أنك تبحث في سلاسل الدردشة سطرًا سطرًا فقط للحصول على السياق الذي تحتاجه لإنجاز العمل. كل ذلك ينتهي مع ClickUp Chat.

باعتباره تطبيق المراسلة المدمج في ClickUp، يمكنك تحويل الدردشات إلى مهام ClickUp على الفور، بالإضافة إلى تخصيصها للشخص المناسب وتحديد موعد نهائي لها. هذا يجعل من السهل تسجيل بنود العمل فور ظهورها في المحادثة، بحيث لا يفوتك أي شيء. يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص سلاسل المحادثات أو تخصيص الرسائل أو العثور على المهام ذات الصلة — كل ذلك مباشرة من الدردشة.

نظرًا لأن ClickUp يوحد الدردشة الجماعية مع إدارة المهام، فإن كل مناقشة تتحول بشكل طبيعي إلى عمل مخصص مع ملكية ومواعيد نهائية واضحة.

قم بتعيين مهام متعددة مباشرة في ClickUp Chat

ولكن هذا ليس كل شيء. يمكنك إنشاء ClickUp Docs و ClickUp Whiteboards مباشرة من نافذة الدردشة الخاصة بك، دون مقاطعة سير العمل، كل ذلك باستخدام ClickUp AI.

تعمل ميزة SyncUps من ClickUp على تحسين التواصل بين أعضاء الفريق من خلال دمج الاجتماعات في سير عملك.

على عكس أدوات المؤتمرات التقليدية التي تعمل بشكل منفصل عن عملك، تجمع SyncUps بين اجتماعات الفيديو في الوقت الفعلي وجداول الأعمال التعاونية والملاحظات والتسجيلات وإنشاء المهام تلقائيًا — وكل ذلك مدمج مباشرة في سياق مشروعك.

تعاون وجهًا لوجه مع زملائك في ثوانٍ باستخدام ClickUp SyncUps

باستخدام SyncUps، يمكنك إنشاء قوالب اجتماعات منظمة، وإضافة بنود جدول الأعمال بشكل تعاوني قبل بدء الاجتماع، وتسجيل المناقشات الرئيسية للرجوع إليها لاحقًا، وتحويل نقاط الحوار على الفور إلى مهام قابلة للتخصيص.

على عكس تطبيقات المراسلة المستقلة مثل Zulip، يمكنك أيضًا مشاركة المستندات والصور والملفات من نظام العمل المتكامل الخاص بك مباشرة في ClickUp Chat، بحيث تكون الموارد دائمًا في متناول يدك. هذا يجعل الأمور المهمة سهلة البحث والوصول إليها. وظيفة البحث هذه موحدة عبر الدردشة والمهام ولا تقتصر على سجل الدردشة.

وإذا طرح أحدهم سؤالاً في الدردشة الجماعية، فما عليك سوى السماح لوكيل ClickUp الخاص بك بالإجابة عليه. يمكن للفرق الحصول بسرعة على إجابات لأسئلة تتعلق بمساحة العمل، أو إنشاء أفكار للمحتوى، أو التعامل مع المهام المتكررة باستخدام ClickUp AI المدمج بعمق في الدردشة. وهذا يحافظ على إنتاجية المحادثات وتركيزها على الأعمال عالية القيمة.

استخدم وكيل الإجابات التلقائية في ClickUp Chat للحصول على رؤى أسرع

يعزز ClickUp Brain التواصل بين الفرق المتنوعة من خلال إدخال إمكانات الذكاء الاصطناعي مباشرة في محادثاتك. يساعدك على صياغة الردود وتلخيص المناقشات الطويلة وتوليد حلول إبداعية، كل ذلك في سياق الدردشة.

ClickUp Brain MAX، رفيق مخصص للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، يوحد الدردشة والبحث والأتمتة عبر جميع تطبيقات العمل والويب. بفضل الدردشة متعددة النماذج للذكاء الاصطناعي والإجابات السياقية وتحويل الصوت إلى نص، يساعدك Brain MAX على إنشاء العمل والعثور عليه وأتمتته بشكل أسرع، مما ينهي فوضى أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة.

بفضل الدردشة المدمجة وإدارة المشاريع والمراسلة المباشرة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو المدمجة، يعمل ClickUp على تبسيط سير العمل وتقليل إجهاد التطبيقات ويضمن أن تؤدي محادثات فريقك دائمًا إلى اتخاذ إجراءات.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ المهام مباشرة من رسائل الدردشة واربطها بالمهام أو المستندات لتكامل سير العمل بسلاسة

احصل على إجابات فورية دون تدخل بشري مع وكلاء الدردشة في ClickUp

قنوات منظمة قائمة على المشاريع والمهام، ومحادثات جماعية، ورسائل مباشرة خاصة، كل ذلك في منصة واحدة

استفد من الإشعارات الذكية وأتمتة سير العمل لمساعدتك على الحفاظ على تركيزك وتجنب الحمل الزائد من الإشعارات

استخدم المحادثات المترابطة ووظيفة البحث القوية لتسهيل متابعة المناقشات والعثور على المعلومات السابقة بسرعة.

قيود ClickUp

قد تواجه منحنى تعليمي بسبب مجموعة الميزات الشاملة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

لقد قلل ClickUp من الفوضى التي كانت تحدث عند إدارة عدة فرق ومنصات ومشاريع. لم أعد بحاجة إلى التبديل بين التطبيقات للدردشة والمستندات والمهام والتحديثات. لقد جعل ذلك عملي أكثر كفاءة وتناسقًا وإنتاجية، خاصة في مكتب سريع الخطى مثل مكتبنا.

💡 نصيحة احترافية: ضع في اعتبارك استخدام ميزات ClickUp مثل "@mentions" لجذب انتباه شخص ما بشكل مباشر، ولكن تجنب الإفراط في استخدامها لمنع الإفراط في الإشعارات والتشتيت غير الضروري. إن ممارسة آداب الدردشة الجيدة تعزز بيئة اتصال محترمة وفعالة، مما يعزز التعاون والإنتاجية بين أعضاء الفريق.

2. Slack (الأفضل للتكاملات والنظام البيئي)

لا يزال Slack خيارًا شائعًا للتواصل بين أعضاء الفريق، حيث ينظم المحادثات في قنوات للمشاريع أو الموضوعات أو الأقسام.

يتصل نظامه البيئي المتكامل الواسع بأكثر من 2000 تطبيق تابع لجهات خارجية، مما يبسط سير العمل مباشرةً داخل المحادثات. على عكس سلاسل المحادثات التي تركز على موضوع معين في Zulip، يستخدم Slack القنوات وسلاسل المحادثات لتقليل الفوضى.

يتيح منشئ سير العمل في Slack إمكانية الأتمتة المخصصة دون الحاجة إلى البرمجة، بينما تساعد أدوات البحث والتلخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفرق على العثور على المعلومات والاطلاع على المناقشات التي فاتتهم. كما يوفر وظيفة بحث قوية عبر جميع الرسائل والملفات، ومجموعات صغيرة لإجراء مكالمات صوتية/مرئية سريعة، ووثائق قماشية للتوثيق التعاوني.

أفضل ميزات Slack

نظم المحادثات في قنوات عامة وخاصة

ابدأ مناقشات صوتية فورية مع مشاركة الشاشة

قم بتخصيص الإشعارات بناءً على الكلمات المفتاحية والأهمية

حسّن التعاون في مكان العمل باستخدام Slack Connect

قيود Slack

قد يصبح الأمر مربكًا مع وجود العديد من القنوات والإشعارات

قدرات محدودة في إدارة المهام ووظائف الذكاء الاصطناعي مقارنة بالأدوات التي تركز على المشاريع

أسعار Slack

مجاني

Pro : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Business+ : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 34,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 23000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack؟

تقول مراجعة Capterra:

أقدر إمكانية إنشاء مجموعات متعددة، مما يساعد على تنظيم التواصل بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، أجد ميزة التجمع مفيدة بشكل خاص؛ حيث تسمح طبيعتها غير الرسمية بالتفاعلات السريعة بين شخصين والتي يمكن أن تحل المشكلات بشكل أكثر كفاءة من الرسائل النصية.

📮 ClickUp Insight: 64٪ من الموظفين يعملون أحيانًا أو بشكل متكرر خارج ساعات العمل المقررة، مع 24٪ منهم يسجلون ساعات إضافية في معظم الأيام! هذه ليست مرونة، بل عمل لا ينتهي. 😵‍💫 تحولت Pigment، وهي منصة لتخطيط الأعمال، إلى ClickUp لحل مشكلات التواصل المجزأة التي كانت تواجهها. باستخدام ClickUp Chat و ClickUp Tasks و ClickUp Automations، تمكنت من تقليل تكاليف التواصل بنسبة 40% وتحسين كفاءة التواصل بين أعضاء الفريق بنسبة 20%، مما أدى إلى تسريع دورات التطوير.

3. Microsoft Teams (الأفضل لمستخدمي Microsoft 365)

من الدردشة غير الرسمية إلى التعاون في المستندات، يزيل Microsoft Teams الحدود بين التواصل والإنتاجية من خلال دمج تطبيقات Office بعمق في المحادثات. يتيح لك Teams مناقشة أمور مثل التوقعات الفصلية أثناء عرض ملف Excel الفعلي، مما يجعل اتخاذ القرارات أسرع وأكثر استنارة، طالما أنك تعمل ضمن نظام Microsoft 365.

بالنسبة لهذه المؤسسات، يجمع التطبيق الدردشة والملفات والاجتماعات في مكان واحد. يوفر Teams أيضًا مركز تعاون شامل مع تكامل عميق في مجموعة برامج الإنتاجية من Microsoft.

أفضل ميزات Microsoft Teams

قم بتضمين التطبيقات والأدوات الأساسية في قنوات التواصل

احمِ المحادثات الحساسة باستخدام عناصر تحكم أمان متقدمة

قم بإنشاء اجتماعات أكثر تفاعلية باستخدام وضع Together

سهّل مناقشات المجموعات الصغيرة من خلال غرف اجتماعات مخصصة

استضف بثًا واسع النطاق باستخدام أدوات شاملة للفعاليات المباشرة

قيود Microsoft Teams

قد يستهلك موارد كثيرة ويكون بطيئًا على الأجهزة القديمة

واجهة مستخدم أكثر تعقيدًا مقارنة بأدوات الدردشة المخصصة

أسعار Microsoft Teams

مجاني

Microsoft Teams Essentials : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

Microsoft 365 Business Basic : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

Microsoft 365 Business Standard : 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

Microsoft 365 Business Premium: 22 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 12000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 8000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Teams؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أحب حقًا أن Teams يحافظ على كل شيء في مكان واحد — المحادثات والاجتماعات والملفات وحتى قوائم المهام. إنه مفيد للغاية عند العمل مع فريق لأنك لا تضطر إلى التبديل باستمرار بين التطبيقات المختلفة. أحب أيضًا كيف يتصل بـ Outlook وأدوات Microsoft الأخرى، لذا فإن جدولة الاجتماعات أو مشاركة المستندات أمر سهل للغاية. إنه يحافظ على تنظيم الأمور ويساعدني على متابعة المشاريع.

🧠 حقيقة ممتعة: تم إنشاء المجموعة الأولى المكونة من 176 رمزًا تعبيريًا في عام 1999 من قبل المصمم الياباني Shigetaka Kurita لمنصة الإنترنت المحمول NTT DoCoMo. تهدف هذه الرموز التعبيرية، التي تُستخدم بشكل متكرر في محادثات مكان العمل اليوم، إلى تحسين التواصل الرقمي من خلال إضافة الفروق الدقيقة العاطفية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين Microsoft Teams

4. Mattermost (الأفضل للمؤسسات التي تهتم بالأمن)

"كيف يمكننا تمكين التعاون الحديث دون المساس بالأمن؟" هذا السؤال يمثل تحديًا يوميًا للمؤسسات التي تهتم بالأمن. Mattermost يعالج هذا الأمر من خلال قدراته على الاستضافة الذاتية وميزات الأمان على مستوى المؤسسات، والتي توفر سيادة كاملة على البيانات. ويقوم بذلك دون التضحية بتجربة التعاون التي تتوقعها الفرق.

تقدم Mattermost منصة اتصال مفتوحة المصدر للفرق مع ميزات أمان وامتثال على مستوى المؤسسات. على غرار التزام Zulip بالخصوصية، تركز Mattermost على توفير بديل آمن ومستضاف ذاتيًا لمنصات الدردشة المستندة إلى السحابة.

أفضل ميزات Mattermost

قم بتنسيق الرسائل باستخدام Markdown لتواصل غني

ابحث بشكل شامل في جميع الرسائل السابقة

أتمتة سير العمل باستخدام أوامر مخصصة

اتصل مباشرةً بـ Active Directory و LDAP

قم بتخصيص الوظائف باستخدام المكونات الإضافية مفتوحة المصدر

تتبع الامتثال من خلال تسجيل تدقيق شامل

قيود Mattermost

يتطلب الاستضافة الذاتية خبرة تقنية وبنية تحتية

واجهة المستخدم ليست متقنة مثل بعض البدائل التجارية

أسعار Mattermost

مجاني

احترافي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mattermost

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mattermost؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أحب أن Mattermost مفتوح المصدر ويوفر تحكمًا كاملاً في النشر وأمن البيانات. إنه رائع للمؤسسات التي لديها متطلبات امتثال صارمة. الواجهة نظيفة وتدعم المحادثات المترابطة وتتكامل جيدًا مع أدوات DevOps مثل Jira و GitLab. المراسلة الفورية ومشاركة الملفات سلسة، وهو مثالي للفرق البعيدة.

📮ClickUp Insight: يستخدم 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا المساعدين الصوتيين (4%) أو الوكلاء الآليين (6%) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما يفضل 62% أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد يكون انخفاض استخدام المساعدين والوكلاء بسبب أن هذه الأدوات غالبًا ما تكون مُحسّنة لمهام محددة، مثل التشغيل بدون استخدام اليدين أو سير عمل محدد. يقدم لك ClickUp أفضل ما في كلا العالمين. يعمل ClickUp Brain كمساعد ذكاء اصطناعي محادثي يمكنه مساعدتك في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. من ناحية أخرى، يمكن للوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي داخل قنوات ClickUp Chat الإجابة على الأسئلة أو فرز المشكلات أو حتى التعامل مع مهام محددة!

5. Rocket. Chat (الأفضل للنشر الذاتي)

يمنح الاستضافة الذاتية المؤسسات تحكمًا كاملاً في بيانات الاتصال الخاصة بها، ويجعل Rocket. Chat ذلك ممكنًا من خلال الاحتفاظ بكل شيء داخل البنية التحتية الخاصة بك. هذا الإعداد مفيد للفرق التي لديها متطلبات أمان صارمة أو تلك التي تحتاج إلى منصة قابلة للتخصيص بدرجة عالية.

على عكس الأدوات السحابية فقط التي تقيدك بميزات محددة مسبقًا، يوفر Rocket. Chat المرونة اللازمة لبناء تجربة تعاون تناسب فريقك. مثل Zulip، يمنح Rocket. Chat المؤسسات التحكم في مجموعة أدوات الاتصال الخاصة بها مع الاستمرار في دعم مجموعة كاملة من ميزات الدردشة الجماعية.

أفضل ميزات Rocket. Chat

قم بتأمين المحادثات الحساسة من خلال التشفير من طرف إلى طرف

تعاون مع الشركاء الخارجيين من خلال وصول ضيوف خاضع للرقابة

تفاعل مع العملاء مباشرةً من خلال الدردشة المباشرة المدمجة

شارك الملفات وقم بمعاينتها بسلاسة خلال المحادثات

قم بإدارة الأذونات من خلال أدوار المستخدمين القابلة للتخصيص

التكامل مع الأنظمة الخارجية من خلال واجهة برمجة تطبيقات شاملة

Rocket. قيود الدردشة

يتطلب موارد تقنية للاستضافة الذاتية والصيانة

قد تبدو واجهة المستخدم قديمة مقارنة بالبدائل التجارية

أسعار Rocket. Chat

Starter : مجاني

Pro : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Rocket. Chat

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 330 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rocket. Chat؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

التخصيص الذي يمكنك القيام به، وسهولة إضافة أداة الدردشة المباشرة إلى تطبيق الويب الخاص بك بالطريقة التي تريدها دون استيراد أي وحدات إضافية، ما عليك سوى تشغيل برنامج JavaScript في تطبيق الويب الخاص بك. والوظائف جيدة جدًا، ولكن قد يكون من الصعب بعض الشيء معرفة كيفية استخدامها بشكل صحيح 🙂

6. Discord (الأفضل لبناء المجتمع)

Discord هي منصة اتصال متعددة الاستخدامات تدعم قنوات النص والصوت داخل خوادم قابلة للتخصيص. صُممت في الأصل للاعبين، وهي تخدم الآن مجتمعات متنوعة بميزات مثل مشاركة الشاشة عالية الجودة والبث المباشر وقنوات Stage للأحداث الصوتية الكبيرة.

يوفر Discord تنسيق نص منسق، ورموز تعبيرية مخصصة، وأذونات قائمة على الأدوار للتحكم الدقيق في الوصول، وروبوتات تضيف وظائف تتراوح من الإشراف إلى تشغيل الموسيقى.

على عكس سلسلة المحادثات المنظمة في Zulip، ينظم Discord المحادثات في خوادم وقنوات وسلسلة محادثات مع إمكانيات قوية للدردشة الصوتية.

أفضل ميزات Discord

توافر الإشارة مع مؤشرات حضور غنية

نظم المحادثات باستخدام سلسلة المحادثات داخل القناة

نظم مساحات عمل متعددة باستخدام مجلدات الخادم

أتمتة المهام بفضل إمكانات الروبوتات الواسعة النطاق

قدم عروضك لمجموعات كبيرة باستخدام قنوات مخصصة

قيود Discord

حدود حجم مشاركة الملفات في المستوى المجاني

قد لا يناسب المظهر الأقل رسمية البيئات المهنية

أسعار Discord

مجاني

Nitro Basic : أسعار مخصصة

Nitro: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Discord

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Discord؟

تقول مراجعة Capterra:

سهل الإعداد والاستخدام والتواصل مع الزملاء. واجهة استثنائية لكل من المدارس والشركات.

7. Twist (الأفضل للتواصل غير المتزامن)

هل تعاني من الإشعارات المستمرة والضغط للرد فورًا والشعور بأنك لا تستطيع اللحاق بالركب؟ يضع Twist حدًا لذلك من خلال نظام إشعارات يشجع على التركيز في العمل عن طريق تجميع التحديثات، وتساعد ميزة البريد الوارد المستخدمين على متابعة المحادثات المهمة دون الحاجة إلى التمرير عبر سجلات الدردشة التي لا نهاية لها.

يتميز Twist بالتواصل غير المتزامن، حيث ينظم المناقشات في سلاسل بدلاً من التدفقات الفوضوية في الوقت الفعلي. على غرار Zulip، ينظم Twist المحادثات في قنوات وسلاسل، ولكن مع تركيز أكبر على المناقشات المركزة والمدروسة. تحافظ كل سلسلة على موضوع واضح مع رسائل مرتبة ترتيبًا زمنيًا، مما يسهل متابعة المحادثات حتى بعد فترة من الغياب.

تتميز المنصة بقنوات لمختلف الفرق أو المشاريع، والمراسلة المباشرة، والبحث الشامل في جميع المحادثات.

أفضل ميزات Twist

اعثر على أي معلومات باستخدام ميزة البحث القوية عبر المحادثات

ادمج مع أدوات شائعة مثل GitHub و Zapier و Todoist، مع دعم مشاركة الملفات وتنسيق التخفيضات.

اكتب رسائل مدروسة باستخدام محرر يشبه البريد الإلكتروني

قيود Twist

لا توجد مؤتمرات فيديو أصلية

أقل ثراءً بالميزات من المنصات الشاملة

أسعار Twist

مجاني

غير محدود: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Twist

G2 : 3. 9/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Twist؟

تقول مراجعة Capterra:

أحب الفريق بأكمله هذا التطبيق لأنه بدلاً من تشتيت الانتباه كلما أرسل أحدهم رسالة في إحدى القنوات، أصبح بإمكان الجميع أخيرًا قضاء الوقت في القيام بأعمال مثمرة والتحقق من بريدهم الإلكتروني وإشعارات Twist عندما يريدون.

8. Pumble (الأفضل للفرق الصغيرة ذات الميزانية المحدودة)

تحب الفرق التي تهتم بالميزانية Pumble بسبب سجل الرسائل غير المحدود وميزات التواصل الأساسية، والتي تأتي بدون أسعار على مستوى المؤسسات.

بدلاً من التنازل عن الوظائف الأساسية، يمكن للفرق الصغيرة نشر حل اتصال كامل ينمو مع احتياجاتها. يوفر هذا البديل لـ Slack منصة اتصال فعالة من حيث التكلفة للفريق مع سجل رسائل غير محدود، حتى في خطته المجانية.

على عكس نهج Zulip المتخصص في الترابط، يقدم Pumble تجربة بسيطة تشبه Slack تركز على ميزات التواصل الأساسية دون سعر باهظ.

أفضل ميزات Pumble

تعاون مع الشركاء الخارجيين من خلال وصول الضيوف

الوصول إلى الاتصالات على تطبيقات الأجهزة المحمولة بنظامي iOS و Android

قم بتنسيق الرسائل باستخدام إمكانات النص المنسق

اعثر على المحادثات السابقة من خلال بحث شامل

تحكم في المقاطعات من خلال الإشعارات القابلة للتخصيص

تواصل من خلال مكالمات الفيديو مع إمكانية مشاركة الشاشة

قيود Pumble

ميزات متقدمة محدودة مقارنة بالبدائل المتميزة

تكامل أقل مع أدوات الجهات الخارجية

أسعار Pumble

مجاني

Pro : 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pumble

G2 : لا توجد تقييمات كافية متاحة

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 180 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pumble؟

تقول مراجعة Capterra:

إنه يشبه Slack بشكل أساسي، ولكنه أفضل. كما أن الخيار المدفوع بسعر معقول، وهو أمر رائع أيضًا.

📖 اقرأ أيضًا: بدائل Pumble للدردشة والتواصل الجماعي

9. Zoom (الأفضل للتواصل عبر الفيديو)

الرسائل النصية لها حدودها، فغالبًا ما تضيع النبرة والعاطفة والفروق الدقيقة في الترجمة. لهذا السبب، يمكن أن تتحول المحادثات عبر الدردشة بسرعة إلى سلاسل طويلة من التوضيحات المتبادلة. وهذا يؤدي إلى إبطاء الجميع.

Zoom يفهم ذلك. فهو يضع التفاعل المباشر في المقدمة، مما يسهل على الفرق الانتقال من الدردشة إلى الفيديو دون أي عوائق — دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو البحث عن روابط الاجتماعات. بينما يركز Zulip على النص المنظم، يتخذ Zoom نهجًا أكثر واقعية وإنسانية مع الفيديو كعنصر رئيسي والدردشة كعنصر مساعد مفيد.

أفضل ميزات Zoom

اعرض الأفكار بوضوح بفضل إمكانات مشاركة الشاشة المتقدمة

أنشئ مجموعات مناقشة أصغر حجمًا باستخدام غرف جانبية

إضفاء الطابع الشخصي على تجربة الفيديو باستخدام الخلفيات الافتراضية

سجل الاجتماعات المهمة من خلال التسجيل والنسخ

قم بالتخطيط بكفاءة من خلال تكامل التقويم

تعاون بصريًا باستخدام السبورة التفاعلية

قيود Zoom

ميزات الدردشة ليست قوية مثل المنصات المخصصة

قد يصبح تنظيم المحادثات أمرًا صعبًا

أسعار Zoom

مجاني

Pro : 16.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoom

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 56,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 14000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoom؟

يقول أحد المراجعين في G2:

تتميز المنصة بموثوقية عالية، حتى في الاجتماعات الكبيرة، كما أن ميزات مثل مرافق الذكاء الاصطناعي وغرف الاجتماعات الفرعية واللوحات البيضاء الدائمة تجعل التعاون أكثر تنظيماً وكفاءة.

10. Flock (الأفضل لسير العمل المبسط)

تنتهي كل محادثة دردشة بنفس المشكلة: "من يفعل ماذا ومتى؟"

يحل Flock هذا التحدي الأساسي في التعاون من خلال دمج أدوات الإنتاجية مباشرة في مكان إجراء المحادثات. عندما يمتد دردشة فريقك بشكل طبيعي إلى الاستطلاعات والمهام والتذكيرات، يظل سير العمل متواصلًا وتصبح المساءلة تلقائية.

يجمع Flock بين المراسلة المباشرة وأدوات الإنتاجية المتكاملة لإنشاء سير عمل سلس. على عكس تركيز Zulip على الترابط المنظم، يركز Flock على الكفاءة العملية. فهو يحيط المحادثات بميزات موجهة نحو العمل تساعد الفرق على الانتقال من المناقشة إلى التنفيذ دون تغيير السياق.

أفضل ميزات Flock

تواصل وجهًا لوجه من خلال مؤتمرات الفيديو

أنشئ قوائم بريدية مخصصة للاتصالات المستهدفة

نسق الجداول الزمنية من خلال تكامل التقويم المشترك

اعثر على المعلومات بسرعة بفضل إمكانات البحث المتقدمة

أتمتة سير العمل باستخدام أوامر مخصصة

اتصل بالأدوات الخارجية من خلال عمليات تكامل قوية

قيود Flock

واجهة أقل سهولة في الاستخدام وملاءمة للمستخدم مقارنة ببعض المنافسين

تجربة الهاتف المحمول لا تضاهي وظائف الكمبيوتر المكتبي

أسعار Flock

مجاني

Pro : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Flock

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Flock؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

سهل التثبيت والتشغيل، ولا يحتاج إلى مساعدة كبيرة من الإدارة في أي جزء تقريبًا. كما أنه سهل التعديل والإدارة لتقديم المحتوى وأشياء أخرى بفضل واجهته.

11. Google Workspace (الأفضل لمستخدمي نظام Google البيئي)

تجعل Google العمل الجماعي أمرًا طبيعيًا من خلال وضع الدردشة في مكان العمل نفسه، أي داخل Gmail وDrive وDocs وMeet. وهذا يعني تقليل التبديل بين التطبيقات وزيادة المحادثات التي تتم في سياقها، وليس في أماكن عشوائية. كما يقلل ذلك من عوامل التشتيت المعتادة ويحافظ على تركيز الجميع.

Google Chat هو جزء من هذا الإعداد. إنه مدمج في Google Workspace، لذا إذا كان فريقك يستخدم أدوات Google بالفعل، فسيكون خيارًا مناسبًا. على عكس سلاسل المحادثات الأكثر تنظيماً في Zulip، فإن Google Chat سلس ومباشر، مما يسمح للفرق بالتحدث دون تعطيل سير عملهم.

أفضل ميزات Google Workspace

ابدأ مكالمات الفيديو في Google Meet بنقرة واحدة من الدردشة

شارك واعمل بشكل تعاوني على ملفات Drive دون مغادرة المحادثات

قم بتعيين المهام وتتبعها داخل مساحات التواصل

اعثر على أي رسالة أو ملف باستخدام إمكانات البحث القوية من Google

تعاون في الوقت الفعلي باستخدام Smart Canvas و Google Docs المدمج

يمكنك الوصول إلى الاتصالات بسلاسة عبر جميع الأجهزة باستخدام التطبيقات المتزامنة

قيود Google Workspace

أقل ثراءً بالميزات من منصات الدردشة المخصصة للفرق

خيارات الترابط والتنظيم محدودة أكثر من الأدوات المتخصصة

أسعار Google Workspace

Business Starter : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Business Standard : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 42,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 17000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Workspace؟

يقول أحد المراجعين في G2:

التكامل السلس بين أدوات مثل Gmail و Drive و Docs و Sheets و Meet هو ما يميز هذا التطبيق حقًا. فهو يتيح لفريقنا التعاون في الوقت الفعلي، سواء كنا بصدد صياغة مستندات أو مشاركة ملفات أو جدولة اجتماعات.

اعثر على وسيلة التواصل المثالية لك مع ClickUp

لكل منصة نقاط قوتها، لكن ClickUp تبرز كخيار شامل للتواصل والتعاون. إنها بديل قوي لـ Zulip، خاصة للفرق البعيدة والمطورين والشركات التي تبحث عن مساحة عمل شاملة.

على عكس أدوات التواصل أحادية الغرض، يزيل ClickUp التجزئة التي تحدث عندما تجري المحادثات على منصة واحدة بينما يتم العمل على منصة أخرى.

جرب ClickUp مجانًا اليوم واستمتع بقوة التواصل الجماعي وإدارة المشاريع الموحدة حقًا!