أفضل 11 بديلاً لـ Survicate للحصول على ملاحظات العملاء وإجراء الاستطلاعات

أكثر من نصف عملائك يلتزمون الصمت بعد تجربة سيئة، وهذا الصمت يكلفك أكثر من مجرد مستخدم واحد غير راضٍ. فهو يخفي الأنماط، ويبطئ النمو، ويجعلك تتخذ قرارات بناءً على التخمينات.

لطالما كان الحل هو جمع تعليقات العملاء قبل أن تسوء الأمور.

تساعد أدوات مثل Survicate في سد هذه الثغرات من خلال ميزات مثل منطق الاستطلاع والتوزيع متعدد القنوات. ومع ذلك، فهي ليست الخيار الوحيد، وقد لا تكون الأنسب لفريقك.

سواء كنت تبحث عن أسعار أفضل أو رؤى أعمق أو تجربة أكثر سهولة، فهناك الكثير من البدائل القوية المتاحة. فيما يلي أفضل بدائل Survicate لمساعدتك في جمع التعليقات وزيادة الرضا واتخاذ قرارات أكثر ثقة بشأن المنتجات.

🎯 في هذا الدليل، ستجد: أدوات تتجاوز الاستطلاعات — فكر في الذكاء الاصطناعي للمشاعر + رؤى في الوقت الفعلي

خيارات لفرق من جميع الأحجام والميزانيات

سير عمل مستهدف لتحويل التعليقات إلى قرارات

لماذا يجب أن تبحث عن بديل لـ Survicate؟

كما يوضح أحد مستخدمي Survicate:

إذا كان يحتوي على وظائف أكثر تقدمًا وتحليلات متقدمة، فسنتمكن من استخدامه في الاستطلاعات المعقدة أيضًا.

على الرغم من أن Survicate يعد خيارًا رائعًا للاستطلاعات الأساسية عبر الإنترنت، إلا أنه لا يفي باحتياجات الشركات التي ترغب في إدارة سمعتها بشكل شامل. فيما يلي بعض التحديات التي قد تواجهها عند استخدام هذه الأداة

خيارات استطلاع محدودة: يمكن أن تقلل القيود المفروضة على أنواع الأسئلة وتنسيقاتها من المرونة في إجراء استطلاعات متنوعة أو معقدة.

تحديات استهداف الجمهور: تجعل التصفية المحدودة من الصعب الوصول إلى شرائح معينة من العملاء للحصول على تعليقات مستهدفة

مشكلات الأداء: قد تؤدي حالات التأخير أو التأخير العرضية إلى تعطيل تحرير وإدارة استطلاعات متعددة بكفاءة

تخصيص محدود: قلة خيارات التصميم والعلامة التجارية تجعل من الصعب مطابقة الاستطلاعات مع هوية علامتك التجارية

التحليلات الأساسية: تفتقر إلى أدوات وميزات إعداد التقارير المتقدمة مثل تحليل المشاعر عبر قنوات متعددة

قابلية توسع محدودة : أكثر ملاءمة للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقد لا تكون كافية للمؤسسات الأكبر حجمًا.

مخاوف بشأن الأسعار: يقدم ميزات أقل من المنافسين الذين يقدمون أسعارًا مماثلة، مما يجعله أقل فعالية من حيث التكلفة لبعض المستخدمين.

نظرة عامة على بدائل Survicate

اسم الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp جميع أحجام الفرق (الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات) نماذج تعليقات مزودة بأتمتة ومنطق شرطي ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات تعاون جماعي خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيص متاح للمؤسسات Typeform الفرق الإبداعية تجربة مستخدم تفاعلية ومسارات أسئلة مخصصة تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا؛ التخصيص متاح للمؤسسات Qualtrics الشركات منطق مخصص لتضمين الاستطلاعات في مواقع الويب، وتكامل Google Analytics، وتحليل Stats iQ و Text iQ باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أسعار مخصصة نماذج Google الأفراد والشركات الصغيرة أداة إنشاء نماذج مرنة، وميزات تخصيص، وأدوات مدمجة لتصور البيانات خطة مجانية؛ تخصيص متاح للمؤسسات SurveyMonkey الشركات الصغيرة والمتوسطة بنك الأسئلة، ومنطق الاستطلاعات، والدعم متعدد اللغات، وأدوات التحليل المدمجة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 11 دولارًا Jotform الشركات الصغيرة والمتوسطة تكامل الدفع وميزات الأتمتة والامتثال لقانون HIPAA تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا Zoho Survey الشركات المتوسطة الحجم دعم متعدد اللغات، توزيع البريد الإلكتروني، إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وتكامل CRM تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات GetFeedback الشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم أداة إنشاء بالسحب والإفلات، وتتبع NPS، وتكامل Salesforce، واستطلاعات محسّنة للأجهزة المحمولة أسعار مخصصة Forms. app الأفراد والشركات الصغيرة أداة إنشاء نماذج بدون كود، قوائم المنتجات، ودعم الدفع تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا ProProfs Survey Maker الشركات الصغيرة والفرق الإبداعية قوالب قابلة للتخصيص، ومنطق التقييم والتفرع، والتحليلات في الوقت الفعلي، والتكاملات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا Formstack الشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم ميزات التوقيعات الإلكترونية وأتمتة سير العمل وتشفير البيانات تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا

أفضل بدائل Survicate للاستخدام

الاستثمار في أداة خدمة العملاء المناسبة هو أسهل طريقة لضمان ازدهار فريق خدمة العملاء لديك. دعنا نتعمق في أفضل أدوات إنشاء الاستبيانات والنماذج عبر الإنترنت التي يمكنها تحسين تجربة المستخدم من خلال الرؤى.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء نماذج قابلة للتخصيص وجمع البيانات وإدارة التعليقات)

حوّل ردود العملاء إلى نتائج باستخدام نماذج ClickUp

ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تعمل كنقطة مرجعية مشتركة للشركات والمسوقين وفرق المنتجات. إنها منصة إنتاجية كاملة تضمن تنظيم التعاون وسير العمل والبيانات الهامة.

تتيح ميزة النماذج القابلة للتخصيص في ClickUp للمستخدمين إنشاء استطلاعات رأي خاصة بالعلامة التجارية بسهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات، والتي تدعم مجموعة متنوعة من أنواع الحقول (نص، قوائم منسدلة، تقييمات، والمزيد).

سواء كنت تجمع تعليقات ما بعد الشراء أو تجري استطلاعات NPS أو تجمع اقتراحات حول ميزات المنتج، يمكنك تعديل جميع أسئلتك لتناسب جمهورك المستهدف.

على عكس أدوات الاستطلاع الصارمة، تبدو هذه النماذج متوافقة مع سير عملك وتربط على الفور عمليات الإرسال بالمهام القابلة للتنفيذ. لا داعي بعد الآن لنسخ البيانات ولصقها من منصة إلى أخرى أو التعرض لمشاكل استيراد الملفات. يعمل هذا التكامل المباشر مع ClickUp Task Management على تبسيط إدارة التعليقات، وتحويل كل مدخلات العملاء إلى مهام قابلة للتتبع.

ادمج نماذج ClickUp في بوابة العملاء الخاصة بك لتتبع مشكلات العملاء وتعليقاتهم، وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ

لمشاركة النموذج الخاص بك، سواء لجمع تعليقات العملاء أو اقتراحات المنتجات أو درجات الرضا، يمكنك ببساطة القيام بذلك عبر رابط أو تضمينه في صفحة ويب.

كما أن ClickUp Form View يعمل أيضًا كمركز قيادة لك.

يوجد في شريط العرض أو الشريط الجانبي أو مركز النماذج، مما يتيح لك إنشاء النماذج وإدارتها مباشرة من المشروع الذي تعمل عليه. لا تحتاج إلى مغادرة سير عملك لتحديث استطلاع أو بدء استطلاع جديد. إنه سلس ومرن، ويجلب نماذج التعليقات إلى قلب عملياتك اليومية.

رد على العملاء الذين يرسلون تعليقاتهم عبر النماذج باستخدام ClickUp Automations

بمجرد بدء وصول الردود، ستحتاج إلى نظام لا يقتصر دوره على تخزين البيانات فحسب. استخدم ClickUp Automations + AI Agents، مدير العمليات الدؤوب.

هل تريد تعيين مهام الاستطلاع على الفور إلى مالك المنتج؟ هل تريد إخطار قسم نجاح العملاء عندما تنخفض النتيجة عن حد معين؟ هل تريد أتمتة الخطوات التالية بناءً على المشاعر؟ الأمر سهل. تضمن أتمتة Agentic في ClickUp أن يظل فريقك مستجيبًا دون أن يغرق في الأعمال اليدوية.

لا توفر هذه الأتمتة الوقت فحسب، بل تضمن أيضًا توجيه التعليقات إلى أعضاء الفريق المناسبين ومعالجتها على الفور، مما يعزز كفاءة سير العمل بشكل عام.

للحصول على صورة شاملة، استخدم أداة ClickUp Dashboards الاستراتيجية. فهي تستخرج المعلومات من النماذج والمهام والجداول الزمنية، مما يتيح لك تصور مشاعر العملاء ووقت استجابة الفريق أو حالة المتابعة.

أضف بطاقات لنتائج الاستطلاعات أو الاتجاهات أو الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وستحصل على لمحة مباشرة عن نظام التعليقات بأكمله.

الآن، دعنا نضيف بعض الذكاء الاصطناعي إلى العملية. يتيح ClickUp Brain للفرق استخراج رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة من كميات كبيرة من استطلاعات الرأي على مواقع الويب والاستطلاعات عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل بشأن المنتجات والخدمات. كل ذلك داخل مساحة العمل الخاصة بك.

حلل ملاحظات العملاء في الوقت الفعلي واحصل على رؤى الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

يمكنك الحصول على رؤى أعمق باستخدام ClickUp Brain MAX . مع Brain MAX، يمكنك الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المحسّنة، وتحويل الكلام إلى نص، وتحليلات أعمق، وأتمتة أكثر قوة — مما يتيح لك تحليل التعليقات المعقدة على نطاق واسع، وإنشاء تقارير مفصلة، وأتمتة سير العمل المعقد.

أفضل ميزات ClickUp

اضبط أسئلة النموذج بناءً على الاستطلاعات داخل المنتج، مما يجعل التجربة أكثر ملاءمة مع المنطق الشرطي

أنشئ حقول مخصصة في نماذج ClickUp لالتقاط المعلومات التي تحتاجها بالضبط

أضف عناصر مرئية تتماشى مع أسئلتك باستخدام كتل المعلومات ووصف الأسئلة

حلل النماذج المرسلة في الوقت الفعلي، ولخص رحلة العملاء، وحدد الموضوعات المشتركة، وسلط الضوء على المشكلات الهامة باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي.

قم بإدارة الإبلاغ عن الأخطاء وطلبات الميزات واستعراضات السبرينت وردود الفعل الداخلية على العمليات باستخدام نماذج قابلة للتخصيص لفرق البرمجيات

أرسل نموذجًا باستخدام تطبيق ClickUp للهاتف المحمول

قيود ClickUp

قد يكون هناك منحنى تعلم أكثر حدة للمبتدئين

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى المراجعات على TrustRadius:

استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض سير العمل. كما استخدمنا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض سير العمل، خاصةً عندما تلتقط الحقول المخصصة معلومات يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيرًا، استخدمنا أيضًا ميزات تكامل البريد الإلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء المهام تلقائيًا عندما تنبه بعض المنصات أو تعرض مشكلات محتملة في الأداء.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن يكتب ChatGPT نيابة عنك؟ أو تحتاج إلى Claude للعمل على بعض الأكواد؟ يمكنك التبديل بين نماذج LLM المختلفة داخل مساحة عمل ClickUp!

2. Typeform (الأفضل لجمع البيانات التفاعلية)

عبر Typeform

إذا كان Survicate يبدو عمليًا للغاية، فإن Typeform يقدم بديلاً أكثر أناقة وسهولة في الاستخدام. تصميمه الذي يعرض سؤالًا واحدًا في كل مرة يخلق تدفقًا طبيعيًا للمحادثة على أي جهاز، مما يعزز المشاركة وجودة الاستجابة.

تقوم التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للأداة بتحليل المشاعر والسلوك والنية، مما يساعدك على فهم ما يقوله المستخدمون ولماذا. كما أنها بديل قوي لـ Jotform للفرق التي تسعى إلى تبسيط الاستطلاعات دون التضحية بالرؤى.

أفضل ميزات Typeform

أرسل نماذج الإرسال والتفاعلات كأحداث في Google Analytics

أضف شعارك الخاص وأصول علامتك التجارية لتصميم هوية شركتك

احصل على تحليل مفصل لتقرير الاستطلاع حول متوسط الإجابات والأكثر شيوعًا

قيود Typeform

إعداد البريد الإلكتروني التلقائي الخاص به غير عملي

التخصيص الكبير الذي يتجاوز قوالب الاستطلاعات المتوفرة محدود

أسعار Typeform

Core Basic : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Core Plus : 59 دولارًا شهريًا لكل 3 مستخدمين

الأعمال الأساسية : 99 دولارًا شهريًا لكل 5 مستخدمين

Core Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Typeform

G2: 4. 5/5 (750+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (850+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Typeform؟

تقول إحدى المراجعات على Capterra:

أستخدم typeform لفحص العملاء الجدد. لقد ساعدني ذلك بشكل كبير لأنه يقلل من حاجتي إلى طرح الأسئلة عليهم شخصيًا على typeform. يمكنني فرز العملاء ومراجعة البيانات للمساعدة في التسويق.

أستخدم typeform لفحص العملاء الجدد. لقد ساعدني ذلك بشكل كبير لأنه يقلل من حاجتي إلى طرح الأسئلة عليهم شخصيًا على typeform. يمكنني فرز العملاء ومراجعة البيانات للمساعدة في التسويق.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية طلب التعليقات والمراجعات لتحسين مهاراتك

3. Qualtrics (الأفضل لتحديد وحل مشاكل العملاء في الوقت الفعلي)

عبر Qualtrics

لن يخبرك كل عميل عندما يكون هناك خطأ ما، ولكن أفعالهم ستخبرنا بذلك.

قد تشير النقرات العنيفة أو التمرير غير المنتظم أو التخلي عن النموذج في منتصف الطريق إلى الإحباط. يكتشف Qualtrics AI هذا السلوك لتحديد متى يواجه المستخدمون صعوبات. يمكنك تحديد نقطة الضعف في الوقت الفعلي وتخطيط حل لها.

تقوم Qualtrics أيضًا بتوليد رؤى تنبؤية عبر رحلة المستخدم بأكملها من خلال ربط النقاط. يمكنك تتبع المشاعر من أول زيارة للموقع إلى آخر مكالمة دعم. يتيح ذلك للفريق تصور صورة شاملة، مما يؤدي إلى زيادة الاحتفاظ بالعملاء والولاء وتحسين المنتجات.

أفضل ميزات Qualtrics

قم بتضمين الاستطلاعات في موقعك الإلكتروني باستخدام منطق عرض مخصص لإظهار الأسئلة بناءً على سلوك المستخدم.

ادمج مع Google Analytics لتتبع مشاركة المستخدمين في الاستطلاعات ومعدلات التسرب وسلوك المستخدمين في الوقت الفعلي.

قم بتنفيذ ميزات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي باستخدام StatsiQ لإجراء تحليل إحصائي معقد و Text iQ لتفسير التعليقات المفتوحة.

قيود Qualtrics

قد يكون التواصل مع موظفي خدمة العملاء أمرًا صعبًا

تخصيص محدود للتقارير

أسعار Qualtrics

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qualtrics

G2: 4. 3/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qualtrics؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

توفر منصة Qualtrics إمكانات تكامل واسعة مع مختلف أنظمة SAP وغير SAP، وقنوات اتصال مختلفة لتوزيع الاستبيانات.

توفر منصة Qualtrics إمكانات تكامل واسعة مع مختلف أنظمة SAP وغير SAP، وقنوات اتصال مختلفة لتوزيع الاستبيانات.

👀 هل تعلم: 81% من المستهلكين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي ضروري لخدمة العملاء الحديثة.

4. نماذج Google (الأفضل لإنشاء نماذج داخل نظام Google)

عبر نماذج Google

هل أنت مدمج بالفعل في نظام Google البيئي؟

تعد Google Forms أفضل خيار لك لجمع البيانات مجانًا وبسهولة. يضمن تكاملها السلس مع Google Drive سهولة الوصول إلى النماذج وتحريرها ومشاركتها.

تمنع قواعد التحقق من صحة البيانات الذكية المستخدمين من إرسال بيانات غير صالحة أو غير كاملة، مما يوفر لك الوقت في مراجعة الردود وتنظيفها لاحقًا. باستخدام القواعد المدمجة، يمكنك إعداد فحوصات تلقائية للتحقق من صحة مدخلات معينة بناءً على نوع البيانات المطلوب.

أفضل ميزات Google Forms

امنح العملاء القدرة على إنشاء نماذج Google وتحريرها والرد عليها من أي جهاز يناسبهم.

اختر من بين أنواع الأسئلة المتعددة، وعناصر السحب والإفلات، وقم بتطبيق السمات المختارة بعناية.

أنشئ مخططات دائرية وباررية وخطية بسيطة لتصور ردود الاستطلاع والحصول على نظرة عامة على بياناتك لتقييم الاتجاهات والأنماط.

قيود نماذج Google

مكتبة قوالب الاستطلاعات محدودة

يفتقر إلى الاقتراحات الذكية وتخطي المنطق والتفرع

أسعار Google Forms

مجاني

نماذج للعمل: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات نماذج Google

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 10,800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Forms؟

تقول إحدى المراجعات على Capterra:

أحب القدرة على إنشاء نماذج بسهولة لتلبية احتياجات النماذج الخارجية والداخلية.

أحب القدرة على إنشاء نماذج بسهولة لتلبية احتياجات النماذج الخارجية والداخلية.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء استطلاع Google Forms

5. Survey Monkey (الأفضل لجمع رؤى تفصيلية)

عبر Survey Monkey

تطبق نماذج SurveyMonkey ثلاث آليات: منطق التخطي، والتوجيه، ومنطق التبديل.

توجه Skip Logic المستجيبين فقط إلى الأسئلة ذات الصلة بناءً على إجاباتهم السابقة، مما يلغي الخطوات غير الضرورية ويحسن سير الاستطلاع. وتذهب Piping إلى أبعد من ذلك من خلال نقل الإجابات إلى الأسئلة اللاحقة، مما يخلق تجربة ديناميكية وشخصية تشبه المحادثة.

أخيرًا، يقوم Flip Logic بترتيب خيارات الإجابة عشوائيًا لتقليل التحيز، مما يضمن أن ترتيب الخيارات لا يؤثر على طريقة إجابة المشاركين على أسئلة الترتيب أو الأسئلة متعددة الخيارات.

أفضل ميزات Survey Monkey

تتبع الردود، واطلع على مقاييس المشاركة المباشرة، وراقب معدلات الإنجاز للحصول على رؤى في الوقت الفعلي.

قارن البيانات التاريخية، وتتبع التغييرات بمرور الوقت، وقارن النتائج بمعايير الصناعة أو الأداء الداخلي.

قم بإنشاء مخططات شريطية ومخططات دائرية وخرائط حرارية ومخططات اتجاهات تجعل البيانات المعقدة سهلة التفسير.

اختر من بين أكثر من 400 نموذج من SurveyMonkey لإنشاء استطلاعات بسرعة للحصول على ملاحظات العملاء ومشاركة الموظفين وأبحاث السوق والمزيد.

قيود Survey Monkey

قد تؤدي مشكلات التأخير في الأداة إلى صعوبة إكمال الاستبيان.

لا يتم إخطار العملاء إذا أكملوا الاستبيان دون خطة أسعار مطورة.

أسعار Survey Monkey

أساسي : مجاني

الاشتراك الفردي الشهري القياسي: 11 دولارًا أمريكيًا في الشهر

مزايا فردية سنوية : 24 دولارًا شهريًا

الاشتراك الفردي السنوي المميز: 59 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Survey Monkey

G2: 4. 4/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SurveyMonkey؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أقدر سهولة إنشاء الاستطلاعات وتوزيعها بأقل جهد ممكن. تجعل واجهة السحب والإفلات إنشاء الاستطلاعات أمرًا سهلاً، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أي خلفية تقنية.

أقدر سهولة إنشاء الاستطلاعات وتوزيعها بأقل جهد ممكن. تجعل واجهة السحب والإفلات إنشاء الاستطلاعات أمرًا سهلاً، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أي خلفية تقنية.

6. Jotform (الأفضل لجمع البيانات دون اتصال بالإنترنت)

عبر Jotform

Jotform هو بديل قوي لـ Survicate يتميز بقدرته على إنشاء استبيانات ملاحظات العملاء القابلة للتخصيص بدرجة عالية ونماذج عبر الإنترنت بسهولة.

يوفر الآلاف من قوالب الاستطلاعات القابلة للتخصيص بالكامل وخيارات تصميم متقدمة بما في ذلك CSS المخصص ومنشئ نماذج سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات، مما يتيح لك تخصيص الاستطلاعات وفقًا لعلامتك التجارية واحتياجاتك الخاصة.

كما أنه بديل رائع لـ SurveyMonkey لأنه لا يحتاج إلى اتصال بالإنترنت لجمع البيانات. تتيح هذه الأداة لعملائك ملء النماذج ونشر التوقيعات وإرسال الردود دون اتصال بالإنترنت. بمجرد عودتهم إلى الإنترنت، تتم مزامنة جميع البيانات تلقائيًا.

أفضل ميزات Jotform

قم بتنزيل التعليقات التي تم التقاطها بتنسيقات مختلفة (CSV، Excel، PDF) لإعداد التقارير أو التحليل أو التخزين.

أغلق النموذج باستخدام ميزة الأمان في وضع Kiosk Mode لمنع الخروج المبكر وضمان جمع التعليقات دون انقطاع وبشكل متحكم فيه.

أتمتة الاشتراكات والعضويات والمدفوعات على أقساط لتحصيل الإيرادات دون عناء.

قيود Jotform

لا يمكنك التحكم كثيرًا في تصميمات قوالب الاستطلاعات

قد يكون إنشاء الفروع تحديًا

أسعار Jotform

المبتدئين: مجاني إلى الأبد

برونزية: 39 دولارًا شهريًا

الفضي: 49 دولارًا شهريًا

Gold: 129 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jotform

G2: 4. 7/5 (أكثر من 3200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: العلامات التجارية التي تستثمر في التخصيص ت زيد احتمالية تحسين ولاء العملاء بنسبة 71٪.

7. Zoho Survey (الأفضل لترجمة ردود الاستبيانات المفتوحة)

عبر Zoho Survey

يكتب عميل من إسبانيا تقييمًا مفصلاً للمنتج باللغة الإسبانية، ويستلمه بائع في فرنسا على الفور باللغة الفرنسية، بفضل ميزة ترجمة الردود في Zoho Survey. تقوم هذه الميزة تلقائيًا بترجمة الردود القصيرة والتفسيرات التفصيلية والمدخلات ذات النمط المصفوفي إلى اللغة التي تختارها.

تقدم Zoho أيضًا مجموعة واسعة من أنواع الأسئلة ومنطق الاستطلاع المتقدم، مما يتيح جمع تعليقات أكثر تعقيدًا واستهدافًا مقارنةً بـ Survicate.

أفضل ميزات Zoho Survey

أنشئ استطلاعات متعددة اللغات بأكثر من 75 لغة لقاعدة عملائك المتنوعة

أنشئ تذاكر دعم من ردود الاستطلاع باستخدام تكامل Zoho Desk

استخدم التصفية المتقدمة للتركيز على ردود محددة باستخدام شروط مثل إجابات الأسئلة أو الخصائص الديموغرافية أو المتغيرات المخصصة.

احصل على رؤى أعمق حول رضا العملاء واتجاهات التعليقات من خلال تقارير البحث الشاملة عن المستخدمين وميزات التحليلات.

قيود Zoho Survey

بعد إرسال الاستبيان، قد يصل عملاؤك إلى إعلان غير مرغوب فيه لـ Zoho Survey.

قد يكون التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) التابعة لجهات خارجية أمرًا صعبًا.

أسعار Zoho Survey

مجاني إلى الأبد

الأساسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 68 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Survey

G2: 4. 4/5 (أكثر من 850 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Survey؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

أعجبني حقًا طريقة عرض النتائج في شكل مخططات وتقارير واضحة وفلاتر سهلة الاستخدام. لقد استخدمته في تقييمات الفريق الداخلية وفي نماذج تعليقات العملاء، وكان كل شيء سلسًا.

أعجبني حقًا طريقة عرض النتائج في شكل مخططات وتقارير واضحة وفلاتر سهلة الاستخدام. لقد استخدمته في تقييمات الفريق الداخلية وفي نماذج تعليقات العملاء، وكان كل شيء سلسًا.

8. GetFeedback (الأفضل لإدارة تجربة العملاء المدمجة مع Salesforce)

عبر GetFeedback

يمكن لأدوات تعليقات العملاء أن تشكل قرارات العمل، وتتماشى GetFeedback مع هذه الرؤية.

بمجرد جمع الردود، تقوم الأداة بتعيينها مباشرة إلى سجلات Salesforce، وربط آراء العملاء ببيانات CRM الحالية. وهذا يوفر عرضًا في الوقت الفعلي لرضا العملاء.

يمكن للفرق بعد ذلك تتبع اتجاهات تجربة العملاء، وتحديد نقاط الضعف، وقياس التأثير المباشر للتعليقات على الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات.

أفضل ميزات GetFeedback

تصور الرؤى باستخدام التحليلات المدمجة في لوحات معلومات Salesforce

قم بتشغيل سير العمل التلقائي، وتنبيه فرق الخدمة لحل المشكلات قبل أن تتفاقم

ابدأ في التواصل المخصص أو إنشاء الحالات مباشرةً داخل Salesforce لإغلاق حلقة مخاوف العملاء

قيود GetFeedback

قدرات إعداد التقارير والتصور محدودة

يتطلب إرسال رابط الاستطلاع عبر البريد الإلكتروني أو الحملة تكلفة إضافية

أسعار GetFeedback

أسعار مخصصة

تقييمات وتعليقات GetFeedback

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة فعالة لتعليقات الموظفين لتقديم مدخلات موضوعية ورفع المعنويات

9. تطبيق Forms. (الأفضل لإنشاء النماذج مع التجارة الإلكترونية والأتمتة المدمجة)

على عكس Survicate، الذي يركز بشكل أساسي على الاستطلاعات وتعليقات العملاء، يدعم تطبيق Forms. سير العمل المعاملاتي، مما يجعله مثاليًا للشركات التي تحتاج إلى أكثر من مجرد جمع التعليقات.

تخيل مخبزًا يبيع كعكات مخصصة. باستخدام ميزة سلة المنتجات في تطبيق Forms.، يمكن للمخبز إنشاء نموذج يسرد جميع النكهات والأحجام والحشوات وخيارات الزخرفة المتاحة. يمكن للعملاء بسهولة تحديد تفضيلاتهم وتحميل صور مرجعية لتصميمهم والاطلاع على الفور على تحديث السعر الإجمالي في الوقت الفعلي، بفضل الآلة الحاسبة المدمجة.

أفضل ميزات تطبيق Forms

استخدم جميع الميزات المتاحة دون الحاجة إلى التسجيل للحصول على وصول سلس

اعرض الأسئلة واحدة تلو الأخرى باستخدام استطلاعات الرأي ذات العرض التدريجي لتحقيق تفاعل أفضل

اجمع البيانات فقط من مناطق جغرافية محددة مع قيود تحديد الموقع الجغرافي

استخدم أكثر من 5000 نموذج استطلاع قابل للتخصيص ودعم لاستطلاعات غير محدودة (للخطط المدفوعة)

قيود تطبيق Forms

لا يحتوي على نماذج متحركة، ولا يمكنك إنشاء نماذج مشابهة دون استخدام كود برمجي

لا يمكن لمستخدمي الوضع المجاني إضافة شعارهم

أسعار تطبيق Forms

مجاني إلى الأبد

الأساسي: 25 دولارًا شهريًا

المزايا: 35 دولارًا شهريًا

بريميوم: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات تطبيق Forms

G2: 4. 5/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن تطبيق Forms.؟

تقول إحدى المراجعات على Capterra:

يمكنك إضافة شعارك حتى في الخطة المجانية. أستخدمه لجمع التسجيلات، ويمكنني بسهولة تتبع العملية.

يمكنك إضافة شعارك حتى في الخطة المجانية. أستخدمه لجمع التسجيلات، ويمكنني بسهولة تتبع العملية.

10. ProProfs Survey Maker (الأفضل لفهم مخاطر فقدان العملاء)

عبر ProProfs Survey

يقدم ProProfs استطلاعات Net Promoter Score (NPS) على الفور للعملاء عبر البريد الإلكتروني وتضمينات مواقع الويب والنوافذ المنبثقة داخل التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي. مع وصول الردود، تقوم الميزات المتقدمة لهذا البديل لـ Survicate بإنشاء تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، مما يساعد الشركات على تتبع الاتجاهات بمرور الوقت.

بفضل لوحات المعلومات المرئية، يمكن للشركات تحليل نسب NPS بسرعة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، واكتشاف مخاطر فقدان العملاء المحتملة.

أفضل ميزات Proprofs Survey Maker

قيود Proprofs Survey Maker

مكتبة القوالب محدودة

قد تبدو التقارير بسيطة جدًا مقارنة بالمنافسين

أسعار Proprofs Survey Maker

مجاني إلى الأبد

الأساسيات: 39.99 دولارًا شهريًا

الأعمال: 69.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 149.99 دولارًا شهريًا (الخطط السنوية فقط)

تقييمات ومراجعات Proprofs Survey Maker

G2: 4. 3/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

11. Formstack (الأفضل لأتمتة جمع البيانات في سير عمل الشركات)

عبر Formstack

يركز Formstack على ما يحدث بعد جمع البيانات. تعمل الأتمتة المدمجة والنماذج المعبأة مسبقًا والموافقات الديناميكية على توجيه المعلومات إلى الأشخاص المناسبين وملء المستندات وتشغيل الموافقات والمزامنة مع أنظمتك.

على سبيل المثال، يتم توجيه نموذج العميل المحتمل المقدم على الفور إلى مندوب المبيعات المعين، بينما يتم توجيه نموذج تسجيل المريض إلى نظام السجلات الخاص بك.

يدعم هذا البديل لـ Survicate أيضًا ميزات متقدمة، مثل المنطق الشرطي والنماذج الديناميكية والتضمين السلس في مواقع الويب، مما يسهل تصميم استطلاعات تفاعلية تحمل العلامة التجارية وتؤدي إلى زيادة المشاركة. تساعد واجهته البديهية وخيارات التكامل الواسعة الفرق على تبسيط عملية جمع البيانات وتعزيز رؤى رضا العملاء.

أفضل ميزات Formstack

املأ النماذج تلقائيًا باستخدام البيانات الموجودة في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو الأنظمة الأخرى لتقليل الاحتكاك والأخطاء.

أتمتة تسجيلات الأحداث ومتابعة الاتصالات

ادمج الموافقات ومنطق التخطي وسير العمل متعدد المستخدمين لنقل البيانات بكفاءة عبر المؤسسة.

تلبية احتياجات الصناعات التي تتطلب حماية صارمة للبيانات، مثل الرعاية الصحية والتمويل والتعليم، من خلال التشفير ومتطلبات SMTP القوية ومعايير الامتثال.

قيود Formstack

قد يؤدي إنشاء نماذج أكبر إلى بطء الأداة أو عدم استجابتها

قد يكون ربط الاستطلاعات في Formstack ببرنامج الدفع أمرًا صعبًا

أسعار Formstack

النماذج: 99 دولارًا شهريًا

الباقة: 299 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Formstack

G2: 4. 3/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

👀 هل تعلم: تشهد المؤسسات التي لديها برامج تثقيف عملاء عالية الأداء تحسناً بنسبة 20٪ في معدل ولاء عملائها.

أنشئ نماذج عبر الإنترنت باستخدام أفضل بديل لـ Survicate—ClickUp

لا ينبغي أن يكون جمع آراء العملاء مهمة شاقة ومملة.

أداة الاستطلاع المناسبة لا تقتصر على جمع التعليقات فحسب، بل تدير سير العمل وتعزز التعاون وتساعدك على تحويل الردود إلى إجراءات.

على الرغم من أن Survicate يقدم ميزات قوية، إلا أنه قد لا يلبي احتياجاتك دائمًا.

بفضل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء النماذج المرنة، والتكامل السلس، يعد ClickUp البديل المثالي لـ Survicate، وهو مساحة العمل الشاملة لجمع الردود وتنفيذ المشاريع.

اجمع المعلومات، واتخذ الإجراءات اللازمة، وحسّن تجربة المستخدم. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم لجمع التعليقات بشكل أكثر فعالية.