أفضل 8 برامج للتحكم في التكاليف لمشاريع البناء في عام 2025

ميزانيات البناء لها طابعها الخاص. في اللحظة التي تفقد فيها السيطرة عليها، تنفجر التكاليف. تشير تقارير ماكينزي إلى أن 98% من المشاريع الضخمة تتجاوز ميزانياتها بأكثر من 30% وتواجه تأخيرات شديدة. تخيل تغييرات في المخطط أثناء البناء، وجداول زمنية مفقودة، وخطأ واحد في Excel يتحول إلى كارثة تصل تكلفتها إلى مئات الآلاف.

ومع ذلك، لا يزال 80% من المقاولين يعتمدون على التتبع اليدوي، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء وفوضى. الحل؟ برنامج للتحكم في تكاليف البناء يعمل على أتمتة النفقات، ويشير إلى الحالات الشاذة في الوقت الفعلي، ويجمع كل بند في لوحة تحكم واحدة واضحة.

في هذا الدليل، سنتعرف على أفضل أدوات التحكم في تكاليف البناء لمساعدتك على تجنب تجاوز التكاليف، واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات، والحفاظ على كل مشروع في موعده المحدد وفي حدود الميزانية. 🏗️

في لحظة تكون على المسار الصحيح، وفي اللحظة التالية تخرج ميزانيتك عن مسارها. تساعدك هذه الأدوات على البقاء في الصدارة — من خلال اكتشاف المشكلات مبكرًا والسيطرة على التكاليف.

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp إدارة مشاريع البناء وتتبع التكاليف حجم الفريق: من الأفراد إلى الشركات طرق عرض مخصصة، هرميات المهام، مخططات جانت، طلبات المعلومات ونماذج الموافقة، لوحات معلومات مالية مجاني إلى الأبد؛ يتوفر تخصيص للمؤسسات Procore التحكم في المستندات والتعاون بين الفرق حجم الفريق: مقاولون متوسطو الحجم إلى كبار المقاولون تتبع الميزانية، جداول زمنية متكاملة، وصول قائم على الأدوار، أكثر من 400 عملية تكامل أسعار مخصصة RedTeam رؤية مالية في الوقت الفعلي وكفاءة تشغيلية حجم الفريق: مقاولون عامون، شركات بناء تجارية تحويل التقديرات إلى ميزانية، أوامر التغيير، مقارنات العطاءات، الوصول عبر الأجهزة المحمولة أسعار مخصصة CoConstruct إدارة الإنشاءات السكنية بالتعاون مع العملاء حجم الفريق: شركات بناء المنازل المخصصة، شركات إعادة البناء مزامنة QuickBooks ثنائية الاتجاه، أوراق الاختيار، الميزانية مقابل الفعلي، بوابات العملاء أسعار مخصصة Autodesk Build تتبع أداء المشروع ومزامنة المكتب الميداني حجم الفريق: المقاولون الكبار، شركات الهندسة المعمارية والهندسة والإنشاءات أوامر التغيير وأوامر الشراء، طلبات المعلومات/التقديمات، تكامل المحاسبة، الموافقات القائمة على القواعد ابتداءً من 140 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ خيارات غير محدودة للمستخدمين حسب الطلب Fieldwire إدارة مهام موقع العمل والتنسيق الميداني حجم الفريق: طواقم ميدانية، مقاولون من الباطن، فرق GC صغيرة وحدة الميزانية، استيراد رموز التكلفة، تعديلات الخطة، واجهة برمجة التطبيقات (API) لتكاملات BI تتوفر خطة مجانية؛ مدفوعة من 54 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر CMiC توحيد البيانات المالية مع ضوابط على مستوى تخطيط موارد المؤسسات حجم الفريق: شركات البناء الكبرى دفتر الأستاذ العام، كشوف المرتبات، المشتريات، البيانات الميدانية المتنقلة، التحليلات أسعار مخصصة Sage Intacct المحاسبة السحابية والرؤية المالية في الوقت الفعلي حجم الفريق: مقاولون متعددو الكيانات، فرق مالية GL/AP/AR، أدوات WIP، الأحداث والقواعد الذكية، الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التحكم في التكاليف في مجال البناء

مواقع البناء تشبه الأوركسترا — نغمة واحدة خاطئة وتفسد الأداء بأكمله. أنت بحاجة إلى أكثر من مجرد دفتر حسابات؛ أنت بحاجة إلى عصا قائد الأوركسترا لتنسيق الميزانيات والمواعيد النهائية والموارد في الوقت الفعلي.

🧠 هل تعلم: في عام 1989، قامت شركة Hard Dollar بإحداث ثورة في مجال التقدير التقليدي، حيث استبدلت العمليات الحسابية المملة بالسحر الآلي.

إليك ما يجب أن يساعدك فيه برنامج إدارة تكاليف البناء:

تتبع التكاليف : راقب النفقات على المواد والعمالة والمعدات في الوقت الفعلي

تنبيهات الميزانية التلقائية : إرسال إشعارات عندما تتجاوز التكاليف الحدود المحددة مسبقًا، مما يساعد الفرق على اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور

التنبؤ المتقدم: توقع النفقات المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية واتجاهات الإنفاق لتجنب المفاجآت المالية غير المتوقعة

لوحات معلومات مخصصة : احصل على عرض مخصص للبيانات والمقاييس المهمة التي تريد تتبعها عند : احصل على عرض مخصص للبيانات والمقاييس المهمة التي تريد تتبعها عند إدارة مشاريع البناء

إدارة الموارد: تتبع استخدام العمالة والمواد والمعدات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد

التكامل: تكامل مع المنصات الشائعة مثل QuickBooks و Xero و Sage لتسهيل سير العمل

إدارة التغييرات والتباينات: تتبع التعديلات في النطاق، وتحديث الميزانيات، والحفاظ على الشفافية المالية مع الأطراف المعنية

إدارة المقاولين من الباطن وطلبات تقديم العروض: أتمتة مقارنات العطاءات، وضمان دقة الاتفاقيات، ومنع الارتفاعات غير الضرورية في التكاليف

أفضل برامج التحكم في التكاليف لمشاريع البناء

لقد اخترنا أفضل برامج التحكم في التكاليف التي تبسط عمليات العمل لشركات البناء ومديري المشاريع والمقدرين وفرق الشؤون المالية والمقاولين. سواء كنت تبني مشاريع واسعة النطاق أو تدير مشاريع سكنية، يمكن أن تساعدك هذه الأدوات في الحفاظ على ميزانيتك.

دعنا نرى ما يقدمه كل منها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع البناء وتتبع التكاليف)

تتبع مشاريع البناء من مرحلة ما قبل البيع إلى مرحلة التصميم وحتى التسليم

ClickUp هي منصة رائدة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة، تحظى بثقة آلاف الفرق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فرق البناء. تعمل على تبسيط سير العمل المعقد من خلال التحديثات في الوقت الفعلي والأتمتة ولوحات المعلومات والأدوات المتكاملة وفقًا لاحتياجات عملك.

يساعد برنامج إدارة مشاريع البناء من ClickUp الفرق على إدارة المشاريع من خلال جمع كل شيء بدءًا من مرحلة ما قبل البيع وحتى التسليم في منصة واحدة سهلة الاستخدام. يمكن للفرق تجميع جميع المستندات المتعلقة بالمشروع، مثل المخططات والعقود والموافقات والتراخيص، في ClickUp Docs. لجعل العمل أكثر تعاونًا في الوقت الفعلي، يحافظ ClickUp Chat على ارتباط المناقشات بالعمل من خلال السماح لك بتضمين المهام والمستندات في واجهة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

حافظ على التعليقات والمناقشات في سياقها - مرفقة بالمهام أو المستندات أو القوائم - دون الحاجة إلى تبديل الأدوات باستخدام ClickUp Chat

أصبح تتبع وقت فريقك أمرًا سهلاً بفضل المؤقت الشامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع تقديرات وإنشاء تقارير توضح سير مشاريعك. كما يمكنك إرسال طلبات المعلومات ونماذج الموافقة المخصصة إلى المقاولين والمصممين، وتعيين المهام، والحفاظ على سير العمل بسلاسة.

تكشف لوحات معلومات ClickUp المالية عن أين تنفق أموالك من خلال السماح لك بمراقبة تخصيصات الميزانية والنفقات الفعلية والأرباح في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل نسب إنجاز المشاريع والالتزام بالميزانية.

أنشئ لوحات معلومات مخصصة للحصول على رؤية ثاقبة لوضعك المالي باستخدام ClickUp

في ClickUp، تحصل على قوالب إدارة إنشاءات قابلة للتخصيص بالكامل تتضمن أدوات لإدارة المهام والمشاريع والموارد، إلى جانب ميزات إعداد الميزانية.

أحد هذه القوالب هو قالب إدارة تكاليف المشروع من ClickUp. يساعدك هذا القالب على تتبع ومراقبة كل دولار تنفقه خلال مشروعك.

احصل على نموذج مجاني قم بتقدير كل نفقات المشروع والموافقة عليها وتتبعها من البداية إلى النهاية باستخدام نموذج إدارة تكاليف المشروع من ClickUp

يتضمن ستة حالات مخصصة لتتبع تكاليف المشروع ويسمح لك بتصنيف المهام باستخدام سمات لإدارة مهامك. كما يوفر طرق عرض مخصصة مثل قائمة المشاريع وجدول تكاليف المشروع ولوحة عملية الموافقة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات وتنظيمها.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

تتبع ومراقبة تكاليف المشروع في الوقت الفعلي

خطط لميزانيتك وقم بإدارة النفقات غير المتوقعة

اتخذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد ووضع الميزانية

نموذج آخر مفيد هو نموذج تحليل تكاليف المشروع من ClickUp، الذي يساعدك على مقارنة التكاليف عبر عدة مشاريع.

احصل على نموذج مجاني حلل أداء المشروع باستخدام نموذج تحليل تكاليف المشروع من ClickUp

يتضمن حالات مخصصة مثل مكتمل وقيد التقدم ومهام لتتبع جميع عناصر التكلفة؛ وخمسة حقول مخصصة لتسجيل تفاصيل التكلفة الرئيسية؛ وعروض قابلة للتخصيص للحفاظ على تنظيم كل شيء وسهولة الوصول إليه.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

احصل على صورة واضحة لجميع النفقات المتعلقة بالمشروع

يساعدك على تحديد الفرص التي يمكنك من خلالها خفض التكاليف

توقع التكاليف المستقبلية وخطط للنفقات القادمة

أفضل ميزات ClickUp

مراقبة المشروع : أضف : أضف حقول ClickUp المخصصة مثل الميزانية التقديرية والإنفاق الفعلي وتباين التكاليف لتتبع ومقارنة التقدم المالي في كل مرحلة من مراحل مشروع البناء الخاص بك

تتبع التكاليف المرتبطة بالوقت: استخدم ميزة استخدم ميزة تتبع الوقت في ClickUp لتسجيل الساعات التي قضيتها في المهام ومقارنتها بخططك الأصلية، مما يسهل عليك إنشاء جداول زمنية مفصلة

الأتمتة: قم بإعداد قم بإعداد ClickUp Automations لإخطار المهندس المعماري تلقائيًا بمجرد الموافقة على المخططات، مما يضمن تسليم سلس وخطوات تالية فورية دون متابعة يدوية

هل تريد معرفة كيف يمكنك توفير الوقت باستخدام الأتمتة؟ شاهد هذا الفيديو.

قيود ClickUp

قد يكون التعلم صعبًا بسبب مجموعة الميزات الواسعة النطاق

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

يقدم ClickUp بالضبط ما يعد به، فهو أداة شاملة حقًا لإدارة كل ما أحتاجه. يتكامل مع معظم الأدوات الأخرى التي يستخدمها عملائي، وهو ضرورة يومية منذ سنوات عديدة.

يقدم ClickUp بالضبط ما يعد به، فهو أداة شاملة حقًا لإدارة كل ما أحتاجه. يتكامل مع معظم الأدوات الأخرى التي يستخدمها عملائي، وهو ضرورة يومية منذ سنوات عديدة.

2. Procore (الأفضل للتحكم في المستندات والتعاون)

عبر Procore

Procore هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد فرق البناء على تقليل الأخطاء الناتجة عن تكرار البيانات وجداول البيانات غير المتصلة عن طريق تخزين جميع بياناتك المالية، مثل الميزانيات والعقود وأوامر التغيير والفواتير، في نظام واحد. تساعد جداول العمل المتكاملة على تتبع ساعات العمل والتكاليف المرتبطة بها مباشرةً مقابل ميزانيتك.

علاوة على ذلك، باستخدام لوحات المعلومات على مستوى المالك والمدير التنفيذي، يمكنك إنشاء تقارير التكاليف وتقارير التباين ولقطات الربحية على الفور لتعزيز الشفافية.

أفضل ميزات Procore:

يمكنك دمجها مع أكثر من 400 أداة، بما في ذلك أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل SAP وSage وQuickBooks وبرامج BIM وأدوات البناء الأخرى

مكّن فرق العمل الميدانية من التقاط الصور وإرسال طلبات المعلومات وتسجيل المشكلات وإدارة قوائم المهام مباشرة من مواقع العمل باستخدام التطبيق المحمول

وفر وصولاً قائماً على الأدوار وسير عمل قابل للتخصيص يتيح التحكم في من يمكنه عرض عناصر المشروع أو تعديلها أو الموافقة عليها

قيود Procore

بالنسبة للشركات التي لا تمتلك فرقًا مخصصة لإدارة المشاريع أو خبراء تقنيين، قد يبدو التنقل عبر واجهة Procore وكأنه وظيفة بدوام كامل

أسعار Procore

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Procore

G2: 4. 6/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Procore؟

إليك تقييم G2:

نحن مقاولون تجاريون عامون، وقد أصبح Procore أداة أساسية في طريقة عملنا. نستخدمه في إدارة المشاريع، والجدولة، والتعاقد، وإصدار الفواتير، وما إلى ذلك. نحن نعتمد على جميع وظائفه تقريبًا، وبصراحة، لا يمكننا إدارة أعمالنا بدونه.

نحن مقاولون تجاريون عامون، وقد أصبح Procore أداة أساسية في طريقة عملنا. نستخدمه في إدارة المشاريع، والجدولة، والتعاقد، وإصدار الفواتير، وما إلى ذلك. نحن نعتمد على جميع وظائفه تقريبًا، وبصراحة، لا يمكننا إدارة أعمالنا بدونه.

💡 نصيحة احترافية: استخدم برنامجًا يوفر لوحات معلومات في الوقت الفعلي وتنبيهات تلقائية وقدرات تنبؤية، مما يتيح لفرق البناء تحديد الانحرافات في التكاليف في وقت مبكر. وهذا يساعد في إدارة مخاطر تكاليف المشروع واتخاذ الإجراءات التصحيحية والحفاظ على ربحية المشروع.

3. RedTeam (الأفضل من حيث الرؤية المالية في الوقت الفعلي والكفاءة التشغيلية)

عبر RedTeam

يتيح لك RedTeam تحويل تقديرات التكاليف إلى ميزانيات مشاريع حقيقية، مما يسهل تتبع أي تغييرات من العطاء الأصلي إلى الأرقام النهائية. يمكنك تقسيم ميزانيتك حسب الأقسام ورموز التكاليف ومعايير مخصصة أخرى لتحسين التحكم في التكاليف.

بفضل التطبيق المحمول، يمكن للفرق العاملة في قطاع البناء الوصول إلى معلومات المشروع وتحديث الحالات وإدارة المهام من أي مكان، مما يعزز الإنتاجية والتواصل في الموقع.

أفضل ميزات RedTeam:

قارن بين عروض العديد من المقاولين من الباطن في مكان واحد واختر الخيار الأفضل.

تتبع التكاليف الفعلية مقابل التكاليف المدرجة في الميزانية لكل مرحلة أو مهمة من مراحل المشروع، وراقب التباينات في التكاليف في الوقت الفعلي.

أتمتة إنشاء أوامر التغيير من ملاحظات الموقع وربط التغييرات المقترحة بالعقود الأصلية.

قيود RedTeam

لا تحتوي الأداة على ميزات مثل قائمة المهام لتعيين المهام للموظفين ومتابعتها ومتابعة التقدم اليومي.

أسعار RedTeam

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات RedTeam

G2: 4. 3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن RedTeam؟

إليك تقييم G2:

التكامل مع أصحاب المصلحة في المشروع مثل المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين من الباطن في مكان واحد. إنه يوفر لي الوقت والجهد بالتأكيد.

التكامل مع أصحاب المصلحة في المشروع مثل المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين من الباطن في مكان واحد. إنه يوفر لي الوقت والجهد بالتأكيد.

4. CoConstruct (الأفضل لإدارة الإنشاءات السكنية)

عبر CoConstruct

تم تصميم CoConstruct خصيصًا لبناة المنازل المخصصة ومصممي التصميمات الداخلية. تعمل أداة التحكم في تكاليف البناء هذه على تنظيم الميزانيات حسب رموز التكلفة، مما يمنح المديرين رؤية واضحة للنفقات، وما تم إنفاقه، وما هو قيد الانتظار.

توفر هذه الأداة ورقة اختيار مركزية تدمج عمليات التصميم والتقدير والإنتاج في مكان واحد. مع قيام العملاء بالاختيار، يتم تحديث البيانات المالية في الوقت الفعلي لتمنح الجميع رؤية فورية لتكاليف المشروع.

أفضل ميزات CoConstruct

راقب التكاليف التقديرية مقابل التكاليف الفعلية، وقم بإنشاء الفواتير مباشرة من الأعمال المنجزة.

استخدم مخططات جانت وعروض التقويم وتمييز المسار الحرج لإدارة الجداول الزمنية بفعالية.

سجل الأنشطة اليومية وأحوال الطقس وشارك الصور وتحديثات التقدم مع العملاء من موقع العمل.

قيود CoConstruct

لا تسمح لك أداة التقدير بتحميل جميع التقديرات المختلفة الواردة من المقاولين الفرعيين إلى النظام واختيار الخيارات التي تريدها.

أسعار CoConstruct

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CoConstruct

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CoConstruct؟

إليك تقييم G2:

CoConstruct هو أداة مفيدة للغاية. تم تصميم البرنامج بعناية فائقة. تعمل الميزانيات وأوامر الشراء وأوامر التغيير بسلاسة نسبية وسهولة في الاستخدام.

CoConstruct هو أداة مفيدة للغاية. تم تصميم البرنامج بعناية فائقة. تعمل الميزانيات وأوامر الشراء وأوامر التغيير بسلاسة نسبية وسهولة في الاستخدام.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد إتقان إدارة ميزانية العملاء بشكل فعال؟ ابدأ بهذه الخطوات: ابدأ بميزانية مفصلة، وقسمها إلى فئات ومراحل واضحة.

حدد حدود الإنفاق التي تتطلب الموافقة واستخدم سير العمل الآلي لإدارة أوامر التغيير.

قدم تحديثات مالية منتظمة وواضحة توضح تقدم الميزانية والتكاليف الفعلية وأي مخاطر أو انحرافات مع الحلول المقترحة.

خصص دائمًا احتياطيًا للطوارئ (5-10٪) للنفقات غير المتوقعة، وتتبع استخدامه بشكل منفصل، وتجنب استخدامه في بنود غير أساسية.

5. Autodesk Build (الأفضل لتتبع أداء المشروع في الوقت الفعلي)

عبر Autodesk Build

يربط Autodesk Build البيانات من الموقع والمكتب حتى تتمكن من تحديد العوامل التي تؤدي إلى تغييرات في الميزانية. يمكن للمقاولين أيضًا استخدامه لحل تحديات إدارة المشاريع، مثل تجاوز التكاليف ونقص التنسيق السلس بين المهندسين المعماريين والمقاولين من الباطن وفرق التصميم والفرق الميدانية.

تساعد ميزات الجدولة وتتبع التقدم في مراقبة الجدول الزمني للمشروع، بينما تضمن أدوات إدارة الجودة والسلامة الامتثال للوائح والمعايير.

تتيح لك هذه الأداة أيضًا إنشاء سير عمل للموافقة قائم على القواعد وقوالب مخصصة للتعامل مع العقود والتغييرات بسهولة.

أفضل ميزات Autodesk Build

راقب ميزانيات المشاريع، وتتبع النفقات، وقم بإنشاء الفواتير، وإدارة أوامر التغيير في الوقت الفعلي.

قم بتبسيط عملية إنشاء طلبات المعلومات والتقديمات وتتبعها وحلها، مما يضمن الحصول على الموافقات في الوقت المناسب.

قم بمزامنة البيانات المالية من خلال دمج Autodesk Build وأنظمة المحاسبة الخاصة بك، مثل Sage وViewpoint وJD Edwards.

قيود Autodesk Build

بمجرد إرسال مهمة وتعيينها لشخص آخر، يتم قفلها، مما يجعل من الصعب مراجعتها أو تصحيح الأخطاء دون إشراك عدة أشخاص لإعادة تعيينها.

أسعار Autodesk Build

السعر لكل مستخدم : 140 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

أسعار غير محدودة للمستخدمين: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Autodesk Build

G2: 4. 4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Autodesk Build؟

إليك تقييم G2:

كل شيء سلس؛ أعرف مكان جميع المستندات، ويمكنني التنقل بين الرسومات وتدوين جميع أنواع الملاحظات والتدابير التي أحتاجها والتحقق منها عند الحاجة، ويمكنني معرفة من يقوم بالتغييرات ومتى يتم إجراؤها وتنسيقها، ويمكنني استخدام التطبيق أثناء التنقل، وحتى الآن لم أضطر إلى استخدام دعم العملاء لأنه سهل الاستخدام للغاية.

كل شيء سلس؛ أعرف مكان جميع المستندات، ويمكنني التنقل بين الرسومات وتدوين جميع أنواع الملاحظات والتدابير التي أحتاجها والتحقق منها عند الحاجة، ويمكنني معرفة من يقوم بالتغييرات ومتى يتم إجراؤها وتنسيقها، ويمكنني استخدام التطبيق أثناء التنقل، وحتى الآن لم أضطر إلى استخدام دعم العملاء لأنه سهل الاستخدام للغاية.

يضمن الاتساق بين المشاريع، مما يسهل إعداد التقارير والتحليلات

يسمح بإجراء تعديلات سريعة — ما عليك سوى نسخ القالب وتعديل العناصر الخاصة بالمشروع فقط

6. Fieldwire (الأفضل لإدارة مهام موقع العمل والتنسيق الميداني)

عبر Fieldwire

يوفر Fieldwire وحدة مخصصة للميزانية تمكن المتخصصين في مجال البناء من إدارة ميزانيات المشاريع طوال دورة حياة المشروع بأكملها. يمكنك تنظيم النفقات عن طريق تحديد رموز التكلفة لمختلف الفئات، مثل المواد والعمالة والمعدات والمقاولين من الباطن. يمكن أيضًا استيراد هذه الرموز من قالب Excel لإعدادها بشكل أسرع.

بالنسبة لكل بند من بنود الميزانية، تتيح لك الأداة إدخال التكاليف الفعلية المتكبدة وإرفاق المستندات الداعمة، مثل الإيصالات والفواتير. نظرًا لأن هذه الإدخالات يتم تحديثها في الوقت الفعلي، يحصل جميع أصحاب المصلحة على رؤية فورية لمقارنة الإنفاق الفعلي بالميزانية الأصلية.

أفضل ميزات Fieldwire

قم بتوصيل أنظمة مثل Google Drive و Power BI عبر REST API من Fieldwire لاستخراج البيانات وتحليلها وأتمتتها.

أرفق المستندات ذات الصلة، مثل طلبات المعلومات والمهام، لتغيير الطلبات من أجل حفظ السجلات بشكل شامل.

قم بإنشاء تقارير مفصلة عن تقدم المهام وعمليات التفتيش والمقاييس الأخرى للحصول على رؤى حول أداء المشروع.

قيود Fieldwire

قد يكون تحميل الرسومات وإعادة تسميتها أمرًا صعبًا لأنه لا توجد طريقة لتخصيص طريقة تسميتها.

أسعار Fieldwire

أساسي

Pro : 54 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال : 74 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business Plus: 104 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fieldwire

G2: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fieldwire؟

إليك تقييم G2:

أستخدم Fieldwire في معظم الأعمال في شركتي. إنه وسيلة رائعة لتتبع أي مشروع وإدارة الوقت ومساءلة العمال. بالإضافة إلى إثبات العمل وصور قبل وبعد مع بيانات وصفية مثل الوقت ومواقع GPS.

أستخدم Fieldwire في معظم الأعمال في شركتي. إنه وسيلة رائعة لتتبع أي مشروع وإدارة الوقت ومساءلة العمال. بالإضافة إلى إثبات العمل وصور قبل وبعد مع بيانات وصفية مثل الوقت ومواقع GPS.

7. CMiC (الأفضل لتوحيد البيانات المالية وإدارة المشاريع)

عبر CMiC

CMiC هو برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يوفر أدوات مالية لإدارة تكاليف مشاريع البناء، بما في ذلك دفتر الأستاذ العام والحسابات الدائنة والمدينة والتقارير المالية. وهو يدمج المحاسبة والمشتريات وكشوف المرتبات والبيانات من أنظمة إدارة المشاريع في منصة قاعدة بيانات واحدة، بحيث تعمل جميع الفرق من مصدر واحد موثوق.

بالنسبة للعاملين في الميدان، تساعد ميزات مثل تتبع الوقت ومراقبة استخدام المعدات وإدارة أوامر العمل على تحسين الإنتاجية وإرسال تحديثات في الوقت الفعلي إلى النظام المركزي.

أفضل ميزات CMiC

زود فرق العمل الميدانية بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات المشروع من خلال التطبيق المحمول.

استخدم أدوات التحليل للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء المشروع، والوضع المالي، واستخدام الموارد.

استخدم سير العمل الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات لإدارة تغييرات المشروع ومهام المقاولين من الب

قيود CMiC

الإعدادات الخلفية معقدة وتتطلب معرفة واسعة أو دعمًا من CMiC لضمان التحكم المناسب دون التأثير على جودة البيانات.

أسعار CMiC

أسعار مخصصة

تصنيفات ومراجعات CMiC

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CMiC؟

إليك تقييم G2:

CMiC سهل الاستخدام. تصميمه بديهي ويمكن تخصيصه نسبيًا. تنزيل الملفات وتحميلها سهل، مع وجود طرق متعددة للوصول إلى الملفات.

CMiC سهل الاستخدام. تصميمه بديهي ويمكن تخصيصه نسبيًا. تنزيل الملفات وتحميلها سهل، مع وجود طرق متعددة للوصول إلى الملفات.

8. Sage Intacct (الأفضل للمحاسبة السحابية والرؤية المالية في الوقت الفعلي)

عبر Sage Intacct

Sage Intacct هو مجموعة شاملة من الوحدات المالية، بما في ذلك دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات، والمشتريات، والفواتير، والفوترة. توفر لوحات المعلومات في الوقت الفعلي تحليلاً دقيقاً للبيانات والاتجاهات، مما يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية المدعومة بالبيانات.

تجمع هذه الأداة بين عدة كيانات وشركات تابعة وعملات، مما يجعلها خيارًا جيدًا للعمليات العالمية. باستخدام Smart Events و Smart Rules، يمكنك حتى أتمتة مشاركة التقارير والتنبيهات.

أفضل ميزات Sage Intacct:

سجل وأدِر أوامر التغيير عن طريق تحديث ميزانيات المشاريع وتوقعات التكاليف تلقائيًا.

ابدأ عملية طلب العروض وإدارتها لطلب عروض الموردين وجمعها.

أتمتة المهام وسير العمل باستخدام Sage Copilot، مساعد الذكاء الاصطناعي للمنصة.

قيود Sage Intacct

قد يكون البرنامج بطيئًا في بعض الأحيان، خاصة عند التعامل مع مجموعات بيانات كبيرة أو تشغيل تقارير معقدة.

أسعار Sage Intacct

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sage Intacct

G2: 4. 3/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sage Intacct؟

إليك تقييم G2:

لقد مكننا Sage Intacct من تبسيط جميع عمليات المحاسبة التي كنا نقوم بها سابقًا في أنظمة برمجية أخرى. وقد ألغى الحاجة إلى الأوراق وخزائن الملفات: أنظمة بطاقات الائتمان الآلية للشركة، ومدفوعات ACH، والميزانية الآلية من خلال التكامل مع Martus.

لقد مكننا Sage Intacct من تبسيط جميع عمليات الحسابات التي كنا نقوم بها سابقًا في أنظمة برمجية أخرى. وقد ألغى الحاجة إلى الورق وخزائن الملفات: أنظمة بطاقات الائتمان الآلية للشركة، ومدفوعات ACH، والميزانية الآلية من خلال التكامل مع Martus.

تم تصميم Buildertrend خصيصًا لتلبية احتياجات مالكي المنازل في مجال البناء: الاختيارات، والتواصل مع العملاء، والجدولة البسيطة التي تحافظ على التوافق بين المشاريع والعملاء. يربط البرنامج الاختيارات بالميزانيات وأوامر التغيير حتى تتمكن من إظهار تأثير الترقية المختارة على النتيجة النهائية للعميل دون الحاجة إلى البحث في عشرات جداول البيانات. إذا كان عملك يعتمد بشكل كبير على التفاعل مع العملاء وتريد أداة حديثة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة تبقي المالكين على اطلاع دائم، فإن Buildertrend يقوم بذلك بسلاسة.

Viewpoint هي منصة ERP-first تركز على الشؤون المالية العميقة، وكشوف المرتبات، ومحاسبة تكاليف الأعمال للمقاولين الكبار والأعمال المدنية الثقيلة. وهي مصممة للتعامل مع المحاسبة متعددة الكيانات، وكشوف المرتبات النقابية، والهرميات المعقدة للمشاريع — وهو النوع من الخدمات الإدارية التي تحتاجها الشركات الكبرى بالفعل. توقع تقارير قوية وتكاملًا وثيقًا مع سير عمل المحاسبة؛ إنه النوع من المحركات التي تستخدمها عندما تتوقف جداول البيانات والتطبيقات الصغيرة عن القيام بالمهمة.

Foundation Software هو مجموعة برامج محاسبة تكاليف المهام التي تضع فواتير AIA والرواتب وتكاليف المشاريع في مقدمة أولوياتها. إنه برنامج بسيط ومركّز: أدخل التكاليف، وقم بمطابقتها مع المهام، واحصل على تقارير مالية موثوقة دون الكثير من التفاصيل غير الضرورية. بالنسبة للفرق التي تريد ضوابط محاسبية صارمة ومسارات تدقيق واضحة، فإن Foundation هو خيار عملي وعملي.

حافظ على تكاليف البناء تحت السيطرة مع ClickUp

يتم اختيار منصة التحكم في التكاليف المناسبة بناءً على ثلاثة عوامل: التوافق التام مع سير عمل فريقك، والتكامل مع أنظمتك الحالية، وتوفير رؤية مالية واضحة تمامًا. مع وجود العديد من الخيارات في السوق، فإن الخطوة الأذكى هي تجربة بعض العروض التوضيحية، وعندها فقط ستعرف أي منها يتوافق حقًا مع عمليتك.

إذا كنت بحاجة إلى حل مرن وسهل الاستخدام مصمم خصيصًا لقطاع البناء، فإن ClickUp يلبي جميع متطلباتك. فهو يدمج التقديرات والجداول الزمنية والميزانيات والاتصالات في مركز واحد سهل الاستخدام، بحيث يمكنك اكتشاف التجاوزات قبل حدوثها والحفاظ على سير كل مشروع على المسار الصحيح.

هل أنت مستعد للبناء بشكل أكثر ذكاءً؟ جرب ClickUp اليوم وتحكم في أرباحك.