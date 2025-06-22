أفضل 13 أداة بحث داخلية تعمل بالذكاء الاصطناعي لعام 2025

إذا سبق لك أن كتبت سؤالاً في شبكة الإنترنت الداخلية لشركتك وحصلت على مجموعة فوضوية من ملفات PDF قديمة ومواضيع Slack عشوائية، فأنت لست وحدك.

وجدنا أن 1 من كل 5 مهنيين يقضي 3 ساعات أو أكثر يوميًا في البحث عن الملفات أو الرسائل أو السياق الإضافي لمهامهم. وهذا يمثل ما يقرب من 40٪ من أسبوع العمل الكامل يضيع في شيء لا يستغرق سوى ثوانٍ!

تكافح محركات البحث التقليدية على الإنترانت لمواكبة التعقيد المتزايد للمعرفة الداخلية، حيث تتوزع المعلومات عبر أدوات مثل Google Drive وNotion وSharePoint وConfluence وSlack ومنصة إدارة المشاريع الخاصة بك.

ما هو الحل؟

أدوات البحث في الشبكة الداخلية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تستخدم هذه المنصات من الجيل التالي معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) والخوارزميات المدركة للسياق لفهم استعلامات البحث الخاصة بك وتقديم المستندات أو الإجابات أو الملخصات الصحيحة في الوقت المناسب.

في هذا المنشور، سنقوم بتحليل أفضل أدوات البحث في شبكة الإنترنت الداخلية باستخدام الذكاء الاصطناعي التي يجب أخذها في الاعتبار هذا العام. سنغطي حالات الاستخدام الحقيقية والميزات البارزة والقيود والأسعار وتقييمات المستخدمين. سواء كنت تقوم بتوسيع نطاق شركة ناشئة سريعة النمو أو تدير المعرفة عبر مؤسسة عالمية، فهناك أداة هنا تتيح لك الحصول على رؤى قيمة! 🕵️‍♀️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة البحث بالذكاء الاصطناعي على الإنترانت؟

يمكن أن يؤدي اختيار حل البحث المناسب للشبكة الداخلية إلى زيادة إنتاجية الفريق بشكل كبير وتقليل التبديل بين السياقات وتحسين إعادة استخدام المعرفة. إليك ما يجب إعطاؤه الأولوية:

قدرات البحث الموحد: ابحث عن أدوات تتيح البحث عبر منصات متعددة — شبكتك الداخلية ومحركات الأقراص السحابية ومديري المهام ومواقع الويكي — دون الحاجة إلى استعلامات منفصلة لكل منها

فهم اللغة الطبيعية (NLU): لقد تغيرت طريقة البحث، حيث انتقلنا من الكلمات المفتاحية إلى المحادثات. يجب أن يفهم البحث القوي بالذكاء الاصطناعي أسئلة مثل "أين توجد أحدث خارطة طريق للربع الثالث؟" دون الحاجة إلى إدخال الكلمات المفتاحية بشكل صحيح

نتائج تراعي السياق: تقدم الأدوات المتقدمة نتائج بناءً على أدوار المستخدمين ومستويات الوصول والأنشطة الحديثة أو التسلسل الهرمي للمؤسسة، بحيث يرى الموظفون فقط ما يهمهم. وهذا يوفر الوقت ويعزز الإنتاجية الفردية

ملخصات وإجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: لا تقتصر أفضل المنصات على سرد المستندات فحسب، بل إنها تولد ملخصات وتستخرج المعلومات الأساسية أو تقدم إجابات مباشرة باستخدام تقنيات مثل RAG أو LLMs المضبوطة بدقة

أمان قوي للبيانات والتحكم في الوصول: تأكد من أن الحل يدعم SSO وسجلات التدقيق والفهرسة القائمة على الأذونات لتجنب تسرب البيانات الداخلية

تحليلات البحث وحلقات التغذية الراجعة: ابحث عن المنصات التي تساعدك على تحديد الثغرات في المحتوى وقياس معدلات نجاح البحث والتعلم من سلوك المستخدمين لتحسين النتائج بمرور الوقت

سهولة النشر والتكامل: تكاملات التوصيل والتشغيل لمجموعة التطبيقات الحالية لديك — Google Workspace و Office 365 و Slack و ClickUp و Jira وغيرها — تجعل الإعداد أكثر بساطة وتوفر لك النتائج بشكل أسرع

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن معلومات متعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. ادخل إلى ClickUp Brain. يوفر لك رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام الصحيحة في ثوانٍ معدودة، حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp – بحث متصل عبر المهام والمستندات و Slack و Drive – ClickUp Brain + Autopilot Agents لاتخاذ إجراءات استباقية – تلخيص المستندات تلقائيًا وإنشاء مهام فرعية وجلب البيانات من التطبيقات المتصلة – تشغيل مواقع ويكي داخلية باستخدام قوالب ومحتوى تم التحقق منه الفرق الصغيرة والمؤسسات التي تحتاج إلى بحث مركزي مدعوم بالذكاء الاصطناعي + أتمتة سير العمل تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات Glean – إجابات مخصصة حسب الدور عبر التطبيقات (Drive و Slack و Jira) – رسم بياني موحد للمعرفة مع التعرف على الاختصارات/السياق – تنفيذ المهام متعددة الخطوات عبر طبقة المساعد الذكي الفرق المتوسطة إلى الكبيرة ذات الأنظمة البيئية المعقدة للتطبيقات أسعار مخصصة Coveo – بحث مدرك للسياق وقائم على الأدوار باستخدام RAG – تصنيف ذكاء اصطناعي قابل للتكيف ومحرك قواعد واقتراحات تلقائية – Agent Assist لمكاتب المساعدة الداخلية فرق الدعم المؤسسي والقطاعات الخاضعة للتنظيم أسعار مخصصة Guru – بطاقات معرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تكامل Slack/Teams – وكلاء معرفة لمراقبة المعلومات القديمة وتحديثها – تحليلات الاستخدام والمحتوى الذي تمت مراجعته من قبل الأقران فرق تركز على المعرفة تبني مواقع ويكي داخلية بمعلومات موثوقة تجربة مجانية (30 يومًا)؛ السعر يبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Qatalog – بحث موحد بدون فهرسة عبر G Suite و Slack و Salesforce – إجابات مدعومة بـ RAG في سلاسل الاستعلامات المشتركة – تعليقات على الاستعلامات والامتثال المؤسسي الفرق الصغيرة والمتوسطة سريعة الحركة التي تحتاج إلى إعداد سريع مع تعاون قوي تجربة مجانية (14 يومًا)؛ مدفوعة بدءًا من 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Elastic Search – بحث كامل النص + بحث متجه مع تحكم DevOps – مفتوح المصدر وقابل للتطوير والتخصيص – تحليلات عبر Kibana + دعم LLM الفرق التي تعتمد بشكل كبير على DevOps والمؤسسات التقنية التي تبني أنظمة بحث مخصصة تجربة مجانية (14 يومًا)؛ أسعار مخصصة حسب الاستخدام Algolia – تصميم يركز على واجهة برمجة التطبيقات (API) مع بحث عصبي وتسامح مع الأخطاء المطبعية – فهرسة في الوقت الفعلي مع استجابة أقل من 50 مللي ثانية – عوامل تصفية قائمة على الأدوار وتصنيف ديناميكي فرق المنتجات والهندسة التي تبحث عن بحث سريع وذكي داخل التطبيقات خطة مجانية (10 آلاف عملية بحث شهريًا)؛ مدفوعة بدءًا من 0.50 دولار لكل ألف استعلام؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Sinequa – بحث دلالي عبر أكثر من 200 مصدر محتوى – مساعدون مخصصون لأدوار محددة + تطبيقات صناعية مسبقة الصنع – تدفقات NLP بدون كود + أمان قوي الشركات في الصناعات الخاضعة للتنظيم التي تحتاج إلى بحث متعمق ومتعدد اللغات أسعار مخصصة حسب الحجم IBM Watson Discovery – إجابات تستند إلى المقاطع، OCR، تحليل الكيانات/المشاعر – فهم المستندات الذكي + نمذجة الصلة – التكامل عبر واجهات برمجة التطبيقات ولوحات التحليلات فرق الشؤون القانونية والامتثال والمؤسسات التي تحلل مجموعات كبيرة من المستندات تجربة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 500 دولار شهريًا؛ مستويات مؤسسية ومميزة: أسعار مخصصة Google Cloud Vertex AI Search – بحث دلالي + متجه مع أساس RAG – سهولة التضمين والضبط، والتكامل مع BigQuery و GCS – واجهة مستخدم بدون كود للإعداد والإدارة الشركات التي تستخدم Google Cloud بالفعل وتحتاج إلى بحث ذكي سهل الاستخدام أسعار مخصصة Korra. ai – مساعد قائم على الدردشة مع اقتباسات غنية – البحث عبر المستندات والتذاكر ومقاطع الفيديو – يتعلم المفردات الداخلية ويحيل الاستفسارات المعقدة الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستخدم الدعم الداخلي القائم على الدردشة أسعار مخصصة Slab – قاعدة معرفية جميلة بتنسيق غني – اقتراحات سياقية ذكية وإحصاءات بحث – تسلسل هرمي سهل للمستندات وتعاون في الوقت الفعلي الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنشئ مواقع ويكي داخلية بسيطة ومنظمة خطة مجانية (حتى 10 مستخدمين)؛ مدفوعة بدءًا من 8 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Microsoft Viva – بطاقات معرفية مدمجة عبر Teams و Outlook و SharePoint – وحدات للتعلم والاتصال والمتابعة والرؤى – وضع العلامات التلقائية + تحليلات الإنتاجية التي تضع الخصوصية في المقام الأول الشركات التي تستخدم Microsoft 365 لبناء تجارب موحدة للموظفين خطط مدفوعة تتراوح من 4 إلى 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا حسب الوحدة؛ أسعار مخصصة للمؤسسات

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

هل يمكن لأداة إنترانت تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تفي حقًا بجميع المتطلبات التي ذكرناها أعلاه؟ حسنًا، بعضها يفعل ذلك. وإليك هذه الأدوات:

1. ClickUp (الأفضل للفرق الصغيرة والمؤسسات التي تحتاج إلى بحث مركزي مدعوم بالذكاء الاصطناعي + أتمتة سير العمل)

ابدأ في استخدام ClickUp — إنه مجاني اجعل المعرفة الجماعية لفريقك قابلة للبحث والهيكلة والتوسع باستخدام ميزات إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp

باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يعالج ClickUp السبب الجذري لضعف البحث في الشبكات الداخلية، وهو تشتت الأدوات وتفرق المعرفة. بدلاً من الحاجة إلى تجميع الإجابات من عشرات التطبيقات غير المتصلة، يركز ClickUp مهامك ووثائقك ومواقع الويكي ومحادثاتك في مساحة عمل واحدة قابلة للبحث ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لا يقتصر دور أداة البحث المتصل القوية من ClickUp على فهرسة هذه البيانات وعرضها فحسب، بل إنها تدمج أيضًا معرفتك من التطبيقات الخارجية المتصلة مثل Google Drive وSlack وGitHub وFigma.

ابحث عبر المنصات والملفات والتطبيقات باستخدام ClickUp Connected Search

اقترنها بالذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp، ClickUp Brain، وستحصل على تجربة إنترانت موحدة وذكية تسترجع المعلومات الأكثر قيمة بالنسبة لك وتفهمها وتتصرف بناءً عليها.

النتيجة؟ يمكنك طرح أسئلة يومية مثل "ماذا ناقشنا في آخر اجتماع مع العميل؟" أو "أرني خارطة الطريق للربع الثاني" والحصول على إجابات فورية ودقيقة ومراعية للسياق.

اجعل المعرفة الجماعية لشركتك - المهام والمستندات والنصوص والمحادثات والمزيد - قابلة للبحث باستخدام ClickUp Brain

تعمل هذه الأنظمة معًا على الاستفادة من السياق على مستوى الشركة ليس فقط لعرض العناصر المطابقة، ولكن أيضًا لتلخيص الرؤى المستمدة منها، أو حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي ما يلي:

لخص سلسلة أنشطة المهمة وانشر التحديثات في حقل مخصص للذكاء الاصطناعي

أنشئ مهام فرعية من مهام ClickUp الشاملة ووصفها

أنشئ جدول أعمال للاجتماعات بناءً على السياق، أو

استخرج المعلومات من جدول Google

كل هذا يحدث دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات وقضاء 23 دقيقة في إعادة تركيز الانتباه في كل مرة!

تتيح لك ميزات إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي داخل ClickUp استكشاف تاريخ مساحة العمل على مدار سنوات. فهي توفر نتائج أطول وأكثر شمولاً مخبأة في المستندات والمهام القديمة، مما يجعلها رائعة للمشاريع المتكررة أو عمليات تدقيق الامتثال.

ونظرًا لأن سلوك البحث في ClickUp مخصص ومُحسّن باستخدام إشارات الترتيب والفلاتر، فإنك تحصل على نتائج بحث أسرع وأكثر صلة. ما عليك سوى أن تسأل الموظفين الأوائل في ClickUp، "البحث هو الأسرع والأكثر صلة على الإطلاق."

لكن هذا ليس أفضل ما في الأمر.

بمجرد أن يعرض الذكاء الاصطناعي ملخصًا أو رابطًا، فإنه يواصل سير العمل. من هذا العرض السريع، يمكنك تحويل النتائج إلى مهام أو مستندات، أو نسخ النتائج، أو اتباع اقتراحات الذكاء الاصطناعي للتعمق أكثر. إلى جانب أتمتة ClickUp ووكلاء Autopilot، يتحول البحث إلى سير عمل — وليس مجرد أداة — مما يقلل من التبديل اليدوي للسياق ويبسط العمليات اليومية.

في سير عمل إدارة المعرفة، يعمل وكلاء Autopilot على تبسيط الصيانة والاسترجاع من خلال:

إنشاء ملخصات معرفية تلقائيًا عند نشر أي وثائق جديدة

تحديث وثائق السياسة الخاصة بالوسم والتصنيف تلقائيًا

الإجابة على الأسئلة على الفور من خلال جلب موارد مساحة العمل المتصلة والرجوع إليها عندما يبحث الموظفون

قم بإعداد وكلاء Autopilot في ClickUp للإجابة على الأسئلة المتكررة من الموظفين في الدردشة

لا يقتصر البحث في الشبكة الداخلية لـ ClickUp على العثور على المستندات بشكل سلبي، بل يتعدى ذلك إلى فهمها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والحفاظ على ترابط كل شيء في مساحة عمل مركزية واحدة.

وإذا كنت ترغب في إنشاء قاعدة المعرفة الخاصة بك من البداية، فإن ClickUp يوفر العديد من القوالب المجانية للاختيار من بينها.

يوفر قالب قاعدة المعرفة ClickUp إطارًا جاهزًا لإنشاء مركز المعرفة الداخلي الخاص بك. مع أقسام للمقالات والأسئلة الشائعة ومكتبات الموارد، فإنه يعكس مركز مساعدة متطور. تحصل على أدوات تنظيمية مدمجة مثل الصفحات المتداخلة وتسلسل الصفحات لضمان بنية متماسكة.

احصل على نموذج مجاني قم بمركزية موارد المعرفة الأكثر أهمية لفريقك باستخدام قالب قاعدة المعرفة ClickUp

لماذا تجربها:

تمكّن الفرق من إنشاء قاعدة معرفية بشكل فوري تقريبًا ، دون الحاجة إلى التفكير المطول في التصميم

يضمن تصنيفًا وتنسيقًا متسقين ، ويوجه المساهمين من خلال هيكل منظم

تحسين إمكانية الاكتشاف من خلال البحث المتكامل والعلامات والتسلسل الهرمي

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

على الرغم من قوة ClickUp Brain و Autopilot Agents، إلا أن فعاليتهما تعتمد على مدى جودة هيكلة مساحة العمل لديك (على سبيل المثال، قواعد التسمية والأذونات ونظافة المحتوى)

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,300+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,400+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

وصف أحد المراجعات على G2 تطبيق ClickUp بأنه تطبيق قوي:

أحب المزج بين إدارة المهام الشخصية وإدارة المعرفة التجارية والملاحظات السريعة، كما أن الذكاء الاصطناعي ClickUP رائع. إنه مدرك للسياق بشكل مذهل ومساعد فعال للغاية. المستندات المتداخلة، وتسلسل المهام، والحقول المخصصة، والتصفية المتقدمة... هذا التطبيق يحتوي على كل شيء، وليس من الصعب بدء استخدامه. كما أنه يتكامل بشكل مفيد مع منصات الأعمال القياسية، وهو أمر رائع

أحب المزج بين إدارة المهام الشخصية وإدارة المعرفة التجارية والملاحظات السريعة، كما أن الذكاء الاصطناعي ClickUP رائع. إنه مدرك للسياق بشكل مذهل ومساعد فعال للغاية. المستندات المتداخلة، وتسلسل المهام، والحقول المخصصة، والتصفية المتقدمة... هذا التطبيق يحتوي على كل شيء، وليس من الصعب بدء استخدامه. كما أنه يتكامل بشكل مفيد مع منصات الأعمال القياسية، وهو أمر رائع

🧠 حقيقة ممتعة: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية كل يوم، و55% يستخدمونها عدة مرات في اليوم. ماذا عن الذكاء الاصطناعي في العمل؟ بفضل الذكاء الاصطناعي المركزي الذي يدعم جميع جوانب إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتعاون، يمكنك توفير ما يصل إلى 3 ساعات أو أكثر كل أسبوع، والتي كنت ستقضيها في البحث عن المعلومات، تمامًا مثل 60.2% من مستخدمي ClickUp!

2. Glean (الأفضل للفرق المتوسطة إلى الكبيرة ذات الأنظمة البيئية المعقدة للتطبيقات)

عبر Glean

يتصل بحث Glean للمؤسسات بكل مساحة عمل تستخدمها بالفعل — Google Drive و Slack و Confluence و GitHub و Jira — ويبني مخطط معرفي موحد يفهم الاختصارات واللغة الداخلية وسياق المشروع.

عندما يطرح شخص ما سؤالاً، لا يكتفي Glean بجلب المستندات فحسب، بل يقدم إجابة موجزة ومخصصة حسب الدور، مما يوفر الوقت والجهد للفرق.

تدعم طبقة المساعد أيضًا المطالبات متعددة الخطوات وتنفيذ المهام الوكيلة، بحيث يمكنها اقتراح صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو تحديد الاجتماعات أو تحديد أولويات قائمة المهام بناءً على تعليمات اللغة الطبيعية.

اكتشف أفضل الميزات

قم بتوصيل جميع تطبيقات مكان العمل على الفور — دون الحاجة إلى إعادة التجهيز

قم بتخصيص نتائج البحث بناءً على الأدوار والأنشطة الحديثة

لخص المواضيع أو المستندات المعقدة في إجابات موجزة

حماية البيانات بأمان وامتثال على مستوى المؤسسات

اكتشف القيود

أسعار Glean هي أسعار مميزة وغير مدرجة علنًا

قد يكون الإعداد معقدًا، خاصةً إدارة أذونات مصادر البيانات

تفتقر إلى خيارات تجريبية مرنة

اطلع على الأسعار

أسعار مخصصة

اطلع على التقييمات والمراجعات

G2: 4. 8/5 (130+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Glean؟

تقول إحدى المراجعات على G2:

إن القدرة على الوصول بسهولة إلى أي معلومات عبر أنظمتنا كانت مفيدة للغاية! أحب أن أتمكن من رؤية جميع الخيارات الممكنة عند البحث عن معلومات للاحتياجات الداخلية أو عندما أحتاج إلى مشاركة شيء ما مع أحد العملاء. لقد ساعدني ذلك حقًا في توفير الوقت عند البحث أو سؤال شخص آخر.

إن القدرة على الوصول بسهولة إلى أي معلومات عبر أنظمتنا كانت مفيدة للغاية! أحب أن أتمكن من رؤية جميع الخيارات الممكنة عند البحث عن معلومات للاحتياجات الداخلية أو عندما أحتاج إلى مشاركة شيء ما مع أحد العملاء. لقد ساعدني ذلك حقًا في توفير الوقت عند البحث أو سؤال شخص آخر.

3. Coveo (الأفضل لفرق دعم المؤسسات والصناعات الخاضعة للتنظيم)

عبر Coveo

ترتقي Coveo بالبحث في الشبكة الداخلية إلى محرك بحث ذي صلة بالسياق مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. فهي تفهرس مصادر بيانات متعددة — Salesforce وServiceNow وSharePoint وبوابات الشبكة الداخلية — ثم تستخدم التعلم الآلي لتكييف النتائج مع دور كل مستخدم وسلوكه وأنماط استعلاماته.

أثناء الكتابة، يقترح Coveo إكمالات ويظهر المستندات ذات الصلة، ويمكنه حتى تقديم توصيات مخصصة لمقالات المعرفة أو سير العمل. يتيح محرك القواعد المرن للمسؤولين ضبط دقة الصلة، بينما تجعل امتدادات Agent Assist و Self‑Service منه أداة قوية لمكاتب المساعدة الداخلية. يعمل Coveo بشكل أفضل عندما تحتاج مؤسستك إلى الدقة والتخصيص والاكتشاف الاستباقي على نطاق واسع.

أفضل ميزات Coveo

حسّن ملاءمة الاستعلامات باستخدام تصنيف الذكاء الاصطناعي التكيفي

اقترح إكمالات ومحتوى أثناء كتابة المستخدمين

تكامل بسلاسة مع منصات الإنترانت الرئيسية للمؤسسات (ServiceNow و Salesforce و Slack)

أوصِ بالمعرفة وعناصر سير العمل حسب السياق

حسّن ملاءمة النتائج عبر محرك القواعد وتحليلات الاستخدام

قيود Coveo

قد تبدو الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق متوسطة الحجم

يتطلب التكوين (ضبط الفهرس وقواعد الصلة) لتحقيق أقصى أداء

أسعار Coveo

المزايا: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Coveo وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (130+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Coveo؟

يشارك أحد المستخدمين على G2:

يتيح لنا Coveo إنشاء فهرس موحد لجميع معارفنا عن المنتجات. وباستخدام نماذج الأذونات والتخصيصات المدمجة في Coveo، يمكننا بعد ذلك تقديم هذا المحتوى بطرق متعددة. من السهل تصفية نتائج البحث ديناميكيًا وتعزيز المحتوى بناءً على سياق المستخدم... في بعض الأحيان، يتم إصدار ميزات جديدة ثم لا يتم تحديثها أو دعمها بعد فترة من الوقت.

يتيح لنا Coveo إنشاء فهرس موحد لجميع معارفنا عن المنتجات. وباستخدام نماذج الأذونات والتخصيصات المدمجة في Coveo، يمكننا بعد ذلك تقديم هذا المحتوى بطرق متعددة. من السهل تصفية نتائج البحث ديناميكيًا وتعزيز المحتوى بناءً على سياق المستخدم... في بعض الأحيان، يتم إصدار ميزات جديدة ثم لا يتم تحديثها أو دعمها بعد فترة من الوقت.

4. Guru (الأفضل للفرق التي تركز على المعرفة وتبني مواقع ويكي داخلية تحتوي على معلومات موثوقة)

عبر Guru

يجمع Guru بين البحث المؤسسي والويكي وقاعدة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام إنترانت واحد متكامل بسلاسة.

عندما يجري المستخدمون البحث، يعرض Guru "بطاقات" ذات صلة (وحدات معرفية صغيرة الحجم)، ويثريها بالسياق من Slack أو Teams أو ملحقات المتصفح، ويمكنه حتى اقتراح إجابات بشكل استباقي بناءً على دور المستخدم وسلوكه.

تراقب وكلاء المعرفة المحتوى المصدر ويمكنهم تحديث المعلومات القديمة أو الإبلاغ عنها تلقائيًا. للفرق التي سئمت من الصفحات القديمة أو "الروابط المعطلة"، يوفر Guru هيكلًا وموثوقية للمعرفة المؤسسية، مع الاستمرار في السماح بالبحث باللغة الطبيعية والمناقشات على غرار Slack.

أفضل ميزات Guru

الوصول إلى بطاقات معرفية تمت مراجعتها والتحقق منها من قبل أقرانك للحصول على معلومات دقيقة وحديثة

تحقق من المحتوى بشكل استباقي وأرسل تذكيرات بالتحديثات باستخدام وكلاء المعرفة

حدد الثغرات المعرفية واتجاهات استخدام المحتوى من خلال تحليلات غنية

قيود Guru

يتطلب الانضباط للحفاظ على مراجعات البطاقات — قد يتوقف عن العمل إذا تم إهماله

تركز على واجهة المستخدم؛ قد تبدو البنى المعلوماتية الثقيلة مزدحمة

التحليلات المتقدمة والوكلاء متاحون فقط في المستويات الأعلى

أسعار Guru

تجربة مجانية: 30 يومًا

شامل: 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات الخبراء

G2: 4. 7/5 (2,150+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (620+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Guru؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في Capterra:

بديهية وسهلة الاستخدام وسهلة إنشاء مستندات تعليمية مفيدة! أقدر استخدام القوالب لإنشاء تجربة موحدة. وظيفة المساعدة غير بديهية بعض الشيء. أود أن تبرز وظيفة التدقيق الإملائي والنحوي التغييرات المقترحة حتى أتمكن من رؤية التغييرات التي سيتم إجراؤها، بدلاً من الاضطرار إلى القراءة والمقارنة.

بديهية وسهلة الاستخدام وسهلة إنشاء مستندات تعليمية مفيدة! أقدر استخدام القوالب لإنشاء تجربة موحدة. وظيفة المساعدة غير بديهية بعض الشيء. أود أن تبرز وظيفة التدقيق الإملائي والنحوي التغييرات المقترحة حتى أتمكن من رؤية التغييرات التي سيتم إجراؤها، بدلاً من الاضطرار إلى القراءة والمقارنة.

👀 هل تعلم؟ يستخدم 1 من كل 4 موظفين أربعة أدوات أو أكثر لمجرد إنشاء سياق في العمل. قد تكون التفاصيل المهمة مخبأة في رسالة بريد إلكتروني، أو موضحة في سلسلة محادثات على Slack، أو موثقة في أداة منفصلة، مما يجبر الفرق على إضاعة الوقت في البحث عن المعلومات بدلاً من إنجاز العمل.

5. Qatalog (الأفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة سريعة الحركة التي تحتاج إلى إعداد سريع مع تعاون قوي)

عبر Capterra

يحول Qatalog المستندات وقواعد البيانات وصناديق البريد الواردة المتناثرة إلى "محور ذكي " متصل. يوفر البحث الموحد في الوقت الفعلي مع إمكانات RAG، بحيث تحصل على إجابات مدعومة بالسياق، وليس مجرد روابط. نظرًا لأنه لا يقوم بفهرسة البيانات أو تكرارها، يظل كل شيء في مكانه بينما يمكن الوصول إليه على الفور عبر موصلات إلى Google Workspace وSalesforce وSlack وSnowflake والمزيد.

تم تصميم تجربة المستخدم في Qatalog أيضًا للتعاون المباشر: حيث يسهل سجل الاستعلامات واللوحات المشتركة والإجابات المترابطة العثور على النتائج وتوزيعها.

أفضل ميزات Qatalog

قم بالتنفيذ في ساعات، وليس أشهر، بفضل بنية بدون فهرسة. يضمن السحب المباشر من المصادر الحصول على بيانات محدثة دائمًا دون تكرار

الوصول إلى تكاملات جاهزة للاستخدام مع G Suite و Slack و Salesforce

قم بتعليق نتائج البحث ذات الصلة ومشاركتها ومناقشتها بشكل مباشر مع مساحات الاستعلام التعاونية

ضمان الامتثال على مستوى المؤسسات من خلال تصميم يضع الأمان في المقام الأول ووظيفة توريث الأذونات المدمجة

قيود Qatalog

قدرة أقل على استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم مثل الردود التوليدية على غرار الويب

قد تواجه صعوبة في التعامل مع البيانات المتداخلة المعقدة في قواعد البيانات الاحتكارية

على نطاق واسع، قد يكون الاستعلام المباشر أبطأ من الأنظمة المفهرسة للشركات الكبيرة

أسعار Qatalog

تجربة مجانية: 14 يومًا

المحترف: 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Qatalog

G2: 4. 2/5 (40+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Qatalog؟

أحد مستخدمي G2 يثني على ميزات البحث والتعاون في Qatalog:

أحد أفضل الأشياء التي تعجبني في Qatalog هو قدرته على دمج جميع أدوات الاتصال والتعاون لدينا في مكان واحد. سواء كان ذلك الدردشة مع الزملاء أو مشاركة الملفات أو توزيع المهام، فإن Qatalog يوفر كل ذلك. كما أن وظيفة البحث رائعة أيضًا – يمكنني العثور بسهولة على أي معلومات أحتاجها ببضع نقرات فقط، مما يوفر لي الكثير من الوقت.

أحد أفضل الأشياء التي تعجبني في Qatalog هو قدرته على دمج جميع أدوات الاتصال والتعاون لدينا في مكان واحد. سواء كان ذلك الدردشة مع الزملاء أو مشاركة الملفات أو توزيع المهام، فإن Qatalog يوفر كل ذلك. كما أن وظيفة البحث رائعة أيضًا – يمكنني العثور بسهولة على أي معلومات أحتاجها ببضع نقرات فقط، مما يوفر لي الكثير من الوقت.

6. Elastic Search (الأفضل للفرق التي تعتمد بشكل كبير على DevOps والمؤسسات التقنية التي تبني أنظمة بحث مخصصة)

عبر Elastic Search

Elastic Search هو العمود الفقري الموثوق به للبحث في النصوص الكاملة والمتجهات والإنترانت المدعوم بالذكاء الاصطناعي. مبني على Apache Lucene، وهو يدعم البحث القابل للتوسع والموزع مع الفهرسة في الوقت الفعلي والتشابه المتجه والتحليلات الغنية عبر Kibana.

يوفر Elastic Cloud خيارات بدون خادم أو مستضافة: لا تدفع سوى مقابل ما تستقبله أو تستعلم عنه، مع ميزات مدعومة بـ LLM وبحث متجه مدمج.

يعد Elastic مثاليًا للفرق التي لديها عمليات تطوير داخلية أو احتياجات امتثال معقدة، حيث يتيح لك إنشاء أي شيء بدءًا من البحث البسيط على الإنترانت إلى الكتالوجات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه يتطلب مزيدًا من الإعداد وعمليات DevOps مقارنة بالأدوات الجاهزة للاستخدام.

أفضل ميزات Elastic Search

انشر خطوط البحث الخاصة بك مع التحكم الكامل في المخطط والفهرس والعقدة

قم بالتوسع بسلاسة باستخدام الشظايا الأفقية والنسخ المتماثلة وفهارس المتجهات المضمنة

استعلم عن قاعدة المعرفة الخاصة بك عبر البحث المنظم والنص الكامل والبحث الدلالي المتجه

حلل الاستخدام والمقاييس باستخدام لوحات معلومات Kibana المدمجة

وسّع القدرات باستخدام LLMs والتنبيهات والمكونات الإضافية/API المخصصة

قيود Elastic Search

يتطلب DevOps داخليًا؛ غير جاهز للاستخدام الفوري للفرق غير التقنية

قد تكون الأسعار القائمة على الموارد باهظة الثمن

أسعار Elastic Search

تجربة مجانية: 14 يومًا

أسعار مخصصة، الدفع حسب الاستخدام بناءً على مزود الخدمة السحابية والمنطقة وما إذا كنت تختار النشر المستضاف أو بدون خادم

تقييمات Elastic Search وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (40+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Elastic Search؟

إليك رأي أحد المراجعين على G2:

نتائج البحث سريعة جدًا وأنا أحب ميزة الجوانب. استخدمتها على أكثر من مليون سجل في قاعدة البيانات التي تحتوي على معلومات الموظفين واستغرق البحث فيها أجزاء من الثانية... قد يكون إعدادها معقدًا للغاية. قد تكون تكلفة إعدادها مرتفعة جدًا.

نتائج البحث سريعة جدًا وأنا أحب ميزة الجوانب. استخدمتها على أكثر من مليون سجل في قاعدة البيانات التي تحتوي على معلومات الموظفين واستغرق البحث فيها أجزاء من الثانية... قد يكون إعدادها معقدًا بعض الشيء. قد تكون تكلفة إعدادها مرتفعة جدًا.

7. Algolia (الأفضل لفرق المنتجات والهندسة التي تبحث عن بحث سريع وذكي داخل التطبيقات)

عبر Algolia

توفر Algolia البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي في شبكتك الداخلية، وتحوّل المحتوى المخفي إلى معرفة يمكن الوصول إليها على الفور. يوفر تصميمها الذي يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) استجابات أقل من 50 مللي ثانية، ويدعم التصفية الديناميكية والتسامح مع الأخطاء المطبعية والمرادفات وفلاتر تحديد الموقع الجغرافي. لذلك، عندما يبحث شخص ما عن "عرض مبيعات الربع الرابع"، توفر Algolia العرض المطلوب بالضبط، مع السياق أولاً.

تساعد التحسينات المدمجة للذكاء الاصطناعي، مثل البحث العصبي واقتراحات الاستعلام، في عرض المحتوى ذي الصلة حتى عندما يستخدم المستخدمون مصطلحات غامضة.

أفضل ميزات Algolia

انشر تجارب بحث فورية بأقل جهد في التطوير من خلال واجهات برمجة التطبيقات REST ومكتبات واجهة المستخدم المعدة مسبقًا

تصور التحليلات (عبر Insights API) لتحسين اكتشاف المحتوى

توسع بمرونة عبر ملايين السجلات باستخدام اختبار A/B

قم بتأمين البيانات الحساسة باستخدام SSO/SAML والتشفير وتصفية الأذونات

قيود Algolia

قد ترتفع أسعار الدفع الفوري بناءً على حجم الاستعلامات الكبير

يتطلب إعداد المطور. تحتاج الفرق غير التقنية إلى الدعم

توصيات الذكاء الاصطناعي محجوبة خلف الإضافات، مما يرفع تكلفة استخدام الميزات الكاملة

أسعار Algolia

إنشاء (مجاني): ما يصل إلى 10 آلاف عملية بحث شهريًا

النمو (الدفع حسب الاستخدام): مستوى مجاني + 0.50 دولار لكل 1000 عملية بحث إضافية، 0.40 دولار لكل 1000 سجل إضافي

بريميوم: أسعار مخصصة، تُدفع سنويًا

Elevate: أسعار مخصصة، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Algolia

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (70+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Algolia؟

هذه تجربة أحد مستخدمي Capterra مع Algolia:

حل رائع لتمكين البحث الذكي في مركز المساعدة والموقع الإلكتروني الرئيسي، وقد ساعد كثيرًا في سهولة الاستخدام للمستخدم النهائي، ولم يكن من الصعب جدًا تنفيذه... إلا أنه لا يزال يتطلب من فريقنا التقني نشره (لذلك لم يكن شيئًا يمكنني القيام به بنفسي)..

حل رائع لتمكين البحث الذكي في مركز المساعدة والموقع الإلكتروني الرئيسي، وقد ساعد كثيرًا في سهولة الاستخدام للمستخدم النهائي، ولم يكن من الصعب جدًا تنفيذه... إلا أنه لا يزال يتطلب من فريقنا التقني نشره (لذلك لم يكن شيئًا يمكنني القيام به بنفسي)..

8. Sinequa (الأفضل للمؤسسات في الصناعات الخاضعة للتنظيم والتي تحتاج إلى بحث متعمق ومتعدد اللغات)

عبر Sinequa

تقدم Sinequa مساعد بحث قوي مدعوم بتقنية GenAI ومصمم خصيصًا لاكتشاف المعرفة على مستوى المؤسسات. يربط أكثر من 200 مستودع محتوى (ERP و CRM وأنظمة الملفات) ويستخدم NLP بالإضافة إلى التعلم الآلي لتقديم إجابات دقيقة دون أي تضليل من الذكاء الاصطناعي.

يقوم منشئ المساعدات الذي لا يتطلب كتابة أي أكواد بتهيئة سير العمل القائم على الأدوار بسهولة — فرق الشؤون القانونية والمحامون والمهندسون — مما يحول البحث إلى مساعد معرفي استباقي. وهو مثالي للمؤسسات الخاضعة للتنظيم والتي لديها أحجام ضخمة من البيانات.

أفضل ميزات Sinequa

افهم الاستعلامات من الناحية الدلالية باستخدام معالجة اللغة الطبيعية القائمة على المفاهيم في أكثر من 21 لغة

أنشئ مساعدات بحث مخصصة باستخدام مصممي تدفق بدون كود

نشر تطبيقات مسبقة الصنع للقطاعات الصناعية (البحث والتطوير، والامتثال)

قم بتأمين المحتوى الحساس من خلال التحكم الدقيق في الوصول

احصل على وصول كامل الميزات دون تكاليف إضافية خفية للوحدات الإضافية أو الوظائف الإضافية

قيود Sinequa

قد تصبح الأسعار القائمة على الحجم باهظة مع تزايد حجم البيانات

يتطلب التخطيط والتكوين — أقل جاهزية من SaaS

قد يتجاوز تركيز المؤسسات احتياجات الفرق الصغيرة

أسعار Sinequa

أسعار مخصصة حسب الحجم

تقييمات Sinequa وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sinequa؟

مباشرة من مراجعة G2:

Sinequa هي منصة بحث مؤسسية ذكية تتميز بالمرونة في العرض والأمان والسرعة، وتوفر إمكانات تعاون رائعة مثل العلامات والتعليقات والتنبيهات عبر البريد الإلكتروني والمجموعات ومتصفح المستندات مع طرق عرض مختلفة وعرض متعدد للنتائج..

Sinequa هي منصة بحث مؤسسية ذكية تتميز بالمرونة في العرض والأمان والسرعة، وتوفر إمكانات تعاون رائعة مثل العلامات والتعليقات والتنبيهات عبر البريد الإلكتروني والمجموعات ومتصفح المستندات مع طرق عرض مختلفة وعرض متعدد للنتائج..

9. IBM Watson Discovery (الأفضل لفرق الشؤون القانونية والامتثال والمؤسسات التي تحلل مجموعات كبيرة من المستندات)

عبر IBM Watson Discovery

يجمع IBM Watson Discovery بين البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات العميقة للمستندات واستخراج المعلومات منها. باستخدام تقنية Smart Document Understanding، يستوعب الملفات PDF والجداول والمستندات، ثم يقدم إجابات على مستوى الفقرات وتحليل المشاعر واستخراج الكيانات.

تتضمن أداة OCR مدمجة وتخصيص NLP ونموذج ملاءمة قوي — وهي مثالية للاكتشاف القانوني وبوابات الدعم وروبوتات الأسئلة والأجوبة الداخلية. بفضل لوحات التحليلات والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، يمكنك الحصول على رؤية كاملة للاستخدام وتكييف النموذج بمرور الوقت.

أفضل ميزات IBM Watson Discovery

استخرج الكيانات والمشاعر والمقاطع من المستندات غير المنظمة

معالجة الصور والبحث في ملفات PDF باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المدم

ادمجها عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) في الروبوتات والتطبيقات وأنظمة الخلفية

قيود IBM Watson Discovery

تتطلب مجموعات البيانات الكبيرة أو حجم الاستعلامات الكبير مستويات أسعار أعلى

الإعداد معقد وقد يتطلب دعمًا أو استشارة من IBM

أسعار IBM Watson Discovery

IBM Cloud Pak for Data cartridge: أسعار مخصصة

إضافة: يبدأ من 500 دولار شهريًا (تجربة مجانية لمدة 30 يومًا)

المؤسسات: تبدأ من 5000 دولار شهريًا

Premium: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Watson Discovery

G2: 4. 5/5 (90+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IBM Watson Discovery؟

تشير مراجعة G2 إلى أن الأداة تتميز بما يلي:

سهلة الاستخدام والتواصل مع المستندات، وقدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) القوية. يستخدم Watson Discovery معالجة اللغة الطبيعية لاستخراج الرؤى من البيانات غير المنظمة، مثل المستندات النصية ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن استخدام ذلك لتحديد الاتجاهات والأنماط والعلاقات في البيانات التي يصعب أو يستحيل العثور عليها باستخدام الطرق التقليدية... قد يكون ذلك مكلفًا

سهلة الاستخدام والتواصل مع المستندات، وقدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) القوية. يستخدم Watson Discovery معالجة اللغة الطبيعية لاستخراج الرؤى من البيانات غير المنظمة، مثل المستندات النصية ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن استخدام ذلك لتحديد الاتجاهات والأنماط والعلاقات في البيانات التي يصعب أو يستحيل العثور عليها باستخدام الطرق التقليدية... قد يكون مكلفًا

📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33٪ من العاملين في مجال المعرفة يرسلون رسائل إلى 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجون إليه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود AI Knowledge Manager من ClickUp Brain بجانبك، أصبح التبديل بين السياقات شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة العمل و/أو التطبيقات الخارجية المتصلة!

10. Google Cloud Enterprise Search المعروف أيضًا باسم Vertex AI Search (الأفضل للمؤسسات التي تستخدم Google Cloud بالفعل وتحتاج إلى بحث ذكي سهل الاستخدام)

عبر Google

Vertex AI Search هي خدمة البحث المؤسسي من Google Cloud التي تزحف على بياناتك — مواقع الويب، Cloud Storage، BigQuery — وتوفر بحثًا دلاليًا ومتجهًا مع إكمال تلقائي فوري وضبط الصلة. النتائج موثوقة ودقيقة من حيث السياق.

بإعدادات بسيطة، يمكن للفرق تضمين شريط بحث أو تشغيل روبوتات الدردشة الآلية باستخدام RAG لتقديم إجابات واقعية. يعد Vertex AI Search، الذي يتميز بقابلية التوسع والأمان والإدارة، مثاليًا للمؤسسات التي تستثمر في حزمة Google Cloud وتهدف إلى تعزيز نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ببيانات حقيقية.

أفضل ميزات Google Cloud Enterprise Search

استخدم الذكاء الاصطناعي مع RAG للحصول على إجابات دقيقة ومدعومة بالمراجع

قم بتنفيذ ميزة الإكمال التلقائي وإعادة الترتيب باستخدام أدوات ضبط بديهية

قم بتضمين أدوات البحث أو تشغيل الوكلاء التوليديين عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)

قيود Google Cloud Enterprise Search

يتطلب حساب Google Cloud وبعض الإعدادات عبر Vertex Console

أسعار Google Cloud Enterprise Search

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Cloud Enterprise Search

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Cloud Enterprise Search؟

تشير مراجعة G2 إلى ما يلي:

يتمتع البحث الحالي من Google بأداء عالٍ، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي. حل لا يتطلب كتابة أي أكواد، سهل الاستخدام. مزود بأداة استخراج مدمجة بحيث لا تحتاج إلى كتابة أي أكواد على الإطلاق، كما يتوفر واجهة مستخدم جاهزة للاستخدام فور التثبيت... تعتبر مطابقة أنماط عناوين URL، وكذلك طريقة إنشاء المقتطفات، من الأمور السرية.

يتمتع البحث الحالي من Google بأداء عالٍ، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي. حل لا يتطلب كتابة أي أكواد، سهل الاستخدام. مزود بأداة استخراج مدمجة، بحيث لا تحتاج إلى كتابة أي أكواد على الإطلاق، ويأتي مع واجهة مستخدم جاهزة للاستخدام... تعتبر مطابقة أنماط عناوين URL، وكذلك طريقة إنشاء المقتطفات، من الأمور السرية.

11. Korra. ai (الأفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستخدم الدعم الداخلي القائم على الدردشة)

عبر Korra

يستخدم Korra. ai الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل شبكتك الداخلية إلى مساعد معرفي استباقي. يقوم بالبحث في منصات مثل Confluence و Jira و Google Drive وحتى محتوى الفيديو، ثم يجمع الإجابات في واجهة محادثة مع اقتباسات غنية.

بالإضافة إلى توفير المعلومات السريعة، يتتبع Korra الاستفسارات بمرور الوقت، ويتعلم المفردات الفريدة لفريقك وحالات الاستخدام. للدعم الداخلي أو التوجيه، يمكن لـ Korra الإجابة على الأسئلة الشائعة، واقتراح روابط المستندات، وتصعيد المشكلات إلى الخبراء البشريين عند الحاجة.

أفضل ميزات Korra. ai

اربط بين محتوياتك الحالية (المستندات والفيديوهات وأنظمة التذاكر)

أجب عبر الدردشة مع مصادر مرجعية مميزة

تعلم المصطلحات الخاصة بالمجال تلقائيًا من عمليات البحث السابقة

قم بتصعيد الأسئلة التي لم يتم حلها إلى زملائك في الفريق

قيود Korra. ai

الأكثر ملاءمة لسير العمل الذي يعتمد على الدردشة أولاً، وأقل ملاءمة للبحث عن المستندات بالجملة

تعتمد جودة النتائج على وضع علامات على المصادر بشكل جيد

أسعار Korra. ai

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Korra. ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Korra. ai؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

ستحب الطريقة التي يمكنك بها الوصول مباشرة إلى المعلومات المحددة وذات الصلة، بما في ذلك الموقع الدقيق داخل مقطع فيديو وكذلك الموقع الدقيق داخل مستند كبير!

ستحب الطريقة التي يمكنك بها الوصول مباشرة إلى المعلومات المحددة وذات الصلة، بما في ذلك الموقع الدقيق داخل مقطع فيديو وكذلك الموقع الدقيق داخل مستند كبير!

12. Slab (الأفضل للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنشئ مواقع ويكي داخلية بسيطة ومنظمة)

عبر Slab

هل تحتاج إلى قاعدة معرفية بسيطة لكنها قوية وتركز بشكل حاد على إنتاجية الفريق؟ Slab هو الحل الأمثل لك!

بفضل التنسيق الغني والتسلسل الهرمي للوثائق البديهي والتكامل القوي (Slack وGoogle وGitHub والمزيد)، أصبح المساهمة في المحتوى واكتشافه أمراً سهلاً. يبرز البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي نتائج البحث المطابقة في السياق ويعرض المحتوى المقترح ذي الصلة، مما يقلل بشكل كبير من وقت البحث.

أفضل ميزات Slab

أنشئ مستندات منظمة بشكل جميل باستخدام المجموعات والموضوعات والتضمينات الغنية

اقترح الصفحات ذات الصلة أثناء الكتابة أو التصفح

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والإشارات وسجل الإصدارات

تتبع التفاعل عبر رؤى البحث وتحليلات المحتوى

قيود الشرائح

تفتقر إلى إمكانات التصنيف المتقدمة بالذكاء الاصطناعي أو إمكانات RAG متعددة المصادر

قد تبدو التسلسلات الهرمية العميقة مرهقة بالنسبة للمكتبات المعرفية الكبيرة

أسعار ثابتة

مجاني: حتى 10 مستخدمين

البدء: 8 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Slab

G2: 4. 6/5 (280+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (40+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slab؟

إليك ما جاء في تقييم G2:

إنها سريعة وتدعم التنسيق الغني دون أن تكون مربكة، وتتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وGitHub. وظيفة البحث رائعة أيضًا، فمن السهل العثور على ما أحتاجه بسرعة، مما يوفر الوقت للفريق بأكمله.

إنه سريع، ويدعم التنسيق الغني دون أن يكون مربكًا، ويتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Slack وGoogle Drive وGitHub. وظيفة البحث رائعة أيضًا — من السهل العثور على ما أحتاجه بسرعة، مما يوفر الوقت للفريق بأكمله.

13. Microsoft Viva (الأفضل للمؤسسات التي تستخدم Microsoft 365 لبناء تجارب موحدة للموظفين)

عبر Microsoft Viva

تضفي Microsoft Viva الذكاء على مجموعة Microsoft 365 من خلال دمج اكتشاف المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحليلات الخبرة وأدوات الاتصال في سير العمل اليومي.

يستخدم Viva Topics التعلم الآلي لوضع علامات تلقائية على بطاقات الموضوعات وتنظيمها، والتي تظهر ديناميكيًا في Teams وSharePoint وOutlook، مما يتيح الوصول إلى المعرفة بنقرة واحدة.

يوفر Viva Insights حوافز لتحسين الإنتاجية الشخصية وتحليلات تنظيمية.

وتتضمن Viva Suite Connections (أخبار الشركة والمجتمعات) وLearning وGlint وPulse والمزيد، مما يوفر تجربة موحدة للموظفين.

أفضل ميزات Microsoft Viva

اعرض بطاقات الموضوعات التي تم إنشاؤها تلقائيًا من المحتوى الخاص بك

دمج المعرفة في Teams و Outlook و SharePoint بشكل أصلي

حسّن أداء فريقك من خلال رؤى حول الإنتاجية تضع الخصوصية في المقام الأول

عزز المجتمعات والتعلم عبر وحدات الاتصالات والتعلم

اجمع الوحدات بسلاسة مع ترخيص واحد في Viva Suite

قيود Microsoft Viva

يتطلب Microsoft 365 F1/F3/E3+ واعتماد Teams التابع له

تتطلب معظم الوحدات ترخيصًا منفصلاً، مما يزيد من التعقيد وتوسع نطاق الأدوات

تتداخل مع حلول الإنترانت أو التحليلات الحالية لبعض المؤسسات

أسعار Microsoft Viva

Viva Topics: 5 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

Viva Insights: 4 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر للحصول على الميزات الشخصية المتميزة + الميزات المتقدمة؛ رؤى المدير/القائد مقابل 6 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

Viva Suite: 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات Microsoft Viva وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Viva؟

يشارك أحد مستخدمي Capterra:

يتيح لك Viva Connections إنشاء بطاقات متنوعة تشير إلى بوابات SharePoint والأخبار ومنصات التعلم وغيرها الكثير. يتيح لك Viva Learning إعادة تجميع عدد كبير من منصات التعلم في مكان واحد، ويحتوي على عدد هائل من الدورات التدريبية حول الأدوات المتنوعة التي يوفرها Microsoft 365.

يتيح لك Viva Connections إنشاء بطاقات متنوعة تشير إلى بوابات SharePoint والأخبار ومنصات التعلم وغيرها الكثير. يتيح لك Viva Learning إعادة تجميع عدد كبير من منصات التعلم في مكان واحد، ويحتوي على عدد هائل من الدورات التدريبية حول الأدوات المختلفة التي تقدمها Microsoft 365.

ما هي أداة البحث في شبكة الإنترانت الداخلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المناسبة لك؟

تعتمد أداة البحث في شبكة الإنترانت باستخدام الذكاء الاصطناعي المناسبة على طريقة عمل فريقك ومكان وجود معرفتك.

إذا كنت تبحث عن مساعدين متخصصين للغاية يعتمدون على الدردشة، فإن Korra. ai و Glean هما الخياران الأمثل. قد تنجذب الفرق التي يقودها المطورون إلى Elastic Search أو Algolia لتخصيص كامل. وتعد أدوات مثل Slab و Guru رائعة لإنشاء مواقع ويكي داخلية منظمة مع طبقات ذكاء اصطناعي ذكية.

ولكن إذا كنت تبحث عن مساحة عمل مركزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث البحث هو مجرد جزء واحد من معادلة الإنتاجية، فإن ClickUp هي الخيار الأمثل.

بينما تدمج معظم الأدوات الذكاء الاصطناعي في أطر عملها الحالية، تدمج ClickUp الذكاء الاصطناعي في كل طبقة من طبقات العمل. وهذا يعني تقليل التبديل بين التطبيقات، وتقليل المعرفة المعزولة، واتخاذ قرارات أسرع مدعومة بإجابات غنية بالسياق ومحدثة.

إذا كان فريقك قد سئم من التنقل بين التطبيقات لمجرد العثور على أحدث خطة أو سياسة أو مستند مشروع، فإن ClickUp يوفر لك المكان الوحيد الذي يجمع بين العمل والمعرفة. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!