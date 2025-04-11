تسعير Glean: الخطط والميزات لاختيار الخطة المناسبة لك

قد يبدو اختيار برنامج البحث المناسب للمؤسسة وكأنه الدخول في متاهة - خاصةً عندما لا يتم تحديد الأسعار مقدمًا.

إذا كنت تفكر في استخدام Glean لعملك، فربما تتساءل، كم سيكلفك هذا بالفعل؟ يعدك نموذج التسعير المخصص من Glean بحل يناسب احتياجاتك الفريدة، ولكن عدم وجود أرقام شفافة قد يجعل القرار صعبًا.

دعنا نوضح لك ما تحتاج إلى معرفته حول أسعار Glean وكيفية تحديد ما إذا كانت تستحق الاستثمار. وإذا تابعت معنا قليلاً، سنقدم لك بديلًا قويًا للبحث قائم على الذكاء الاصطناعي ومدير المعرفة في شكل ClickUp - تطبيق كل شيء للعمل (نعم، لقد قلنا حقًا "كل شيء"*!)

⏰ ملخص 60 ثانية إليك ملخص سريع لما يقدمه Glean وكيف يبدو هيكل التسعير الخاص به:. Glean هو نظام أساسي للبحث وإدارة المعرفة في المؤسسة يساعد الفرق في العثور على المعلومات بسرعة عبر تطبيقات مكان العمل مثل Google Drive وSlack وSalesforce

إنه يعمل كمساعد شخصي، مما يجعل استرجاع المعلومات سلسًا من مختلف الأدوات من خلال واجهة واحدة

يستخدم Glean الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج بحث مخصصة بناءً على أدوار المستخدم ومهامه ونشاطه

يعمل على تبسيط مهام سير العمل، وتعزيز التعاون، وتمكين الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام بيانات محدّثة

يتبع Glean نموذج تسعير مخصص بدون أسعار مدرجة علنًا، مما يتطلب من الشركات طلب عرض توضيحي للحصول على عرض أسعار مخصص

يعتمد هيكل التسعير على حجم الشركة والميزات المطلوبة ومدى تعقيد البيانات، مما يوفر حلولاً مرنة

التسعير المخصص وقابلية التوسع والاستشارات الشخصية هي بعض مزايا نموذج تسعير Glean

يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الشفافية في تسعير Glean إلى عملية تسعير تستغرق وقتًا طويلاً وتكاليف أعلى للفرق الصغيرة

تقييم احتياجات العمل، وإعداد أسئلة حول التنفيذ والدعم، وفهم قيود الميزانية قبل شراء Glean

يقدم ClickUp نموذج تسعير أكثر شفافية (وبأسعار معقولة!) مع ميزات شاملة لإدارة المشاريع وإدارة المعرفة، مما يجعله بديلاً ممتازًا للفرق التي تسعى إلى خفض التكاليف وزيادة قابلية التوسع

ما هو Glean؟

عبر Glean

Glean عبارة عن نظام أساسي للبحث وإدارة المعرفة في المؤسسة مصمم لمساعدة الفرق في العثور على المعلومات بسرعة عبر مختلف أدوات وتطبيقات مكان العمل.

يتصل مع الأنظمة الأساسية التي تستخدمها كل يوم، مثل Google Drive وSlack وDropbox وSalesforce وغيرها الكثير. وباستخدام Glean، يمكنك البحث عن المستندات والمحادثات وتحديثات المشروع والمزيد من دون عناء - كل ذلك من واجهة واحدة.

فكّر في الأمر على أنه مساعد شخصي لتعقب ذلك المستند بعيد المنال، أو ذلك التعليق الذي يحتوي على رابط أحدث ميزانية، أو تحديث المشروع الذي تم حظره. يوفر لك Glean الوقت ويحافظ على تنظيم كل شيء، حتى تتمكن أنت وفريقك من التركيز على أفضل ما تقوم به: تحقيق النتائج وإنجاز الأمور.

كيف يعمل Glean على تبسيط عمليات البحث عن المعرفة؟

أنت تتسابق مع موعد نهائي ضيق وتحتاج إلى مستند أو رسالة محددة للحفاظ على سير الأمور. بدلًا من إضاعة الوقت الثمين في التنقل بين الأدوات، يقوم البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Glean بالبحث عن ما تحتاجه بالضبط في ثوانٍ.

الأمر أشبه بامتلاك محرك بحث في مكان العمل إلا أنه أكثر ذكاءً. يتصل Glean بجميع تطبيقاتك، ويجمع الرؤى ذات الصلة، ويخلصك من الإحباط الناتج عن البحث في مجلدات لا نهاية لها. لا مزيد من الملفات المفقودة، ولا مزيد من الوقت الضائع، فقط إنتاجية سلسة.

📮 ClickUp Insight: يقضي المحترف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل - أي أكثر من 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني وسلاك، وسلاك، والملفات المبعثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة عملك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يوفر لك رؤى وإجابات فورية من خلال إظهار المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام الصحيحة في ثوانٍ معدودة - حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp - أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص - من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك مع أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

كيف يعزز Glean الإنتاجية والتعاون؟

يضمن Glean بقاء الجميع على اتصال وتركيز واطلاع من خلال تبسيط الوصول إلى المعرفة في مكان العمل. إليك الطريقة:

توفير الوقت: انسَ إحباط البحث عبر تطبيقات متعددة. يوفر لك Glean ما تحتاج إليه في ثوانٍ، مما يسهل سير عملك ويوفر وقتًا ثمينًا

تعاون سلس: لا مزيد من عمليات البحث اللانهائية على Slack أو رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة. فمع مركزية كل شيء، يصبح تعاون الفريق أكثر سهولة وفعالية دون عناء

قرارات أكثر ذكاءً: بيانات محدثة يسهل الوصول إليها تمكّن فريقك من اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة وثقة

بحث مخصص: يقوم الذكاء الاصطناعي في Glean بتخصيص نتائج البحث بناءً على دورك ومهامك ونشاطك، مما يضمن حصولك دائمًا على الرؤى الأكثر صلة

مع Glean، يمكن لفريقك التركيز بشكل أقل على العثور على المعلومات وأكثر على تحقيق النتائج.

👀 هل تعلم؟ يمكن أن تكلف جودة البيانات الرديئة والبيانات الزائدة عن الحاجة والبيانات المفقودة الشركات من 15% إلى 25% من ميزانيتها التشغيلية.

خطط تسعير Glean

قد يكون التنقل بين هياكل التسعير وفوائد الحلول البرمجية أمرًا شاقًا في كثير من الأحيان، خاصةً عندما لا تكون المعلومات متاحة بسهولة.

إذا كنت تفكر في استخدام Glean لتلبية احتياجات مؤسستك، فإليك تفاصيل ما نعرفه عن أسعارها وخططها.

نهج Glean في التسعير

لا تفصح Glean علنًا عن تفاصيل التسعير الخاصة بها. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى جدولة عرض توضيحي مع فريق المبيعات الخاص بهم للحصول على معلومات محددة مصممة خصيصًا لتناسب متطلبات مؤسستك.

يسمح هذا النهج المخصص لـ Glean بتقييم عوامل مثل حجم الشركة والميزات المطلوبة وحالات استخدام العملاء المحددة لتوفير حزمة تسعير مخصصة.

لماذا عدم شفافية التسعير؟

يمكن أن يُعزى عدم وجود نموذج تسعير موحد إلى هدف Glean المتمثل في تقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مؤسسة.

من خلال عدم الالتزام بهيكل تسعير واحد يناسب الجميع، يمكن ل Glean استيعاب عوامل مختلفة، بما في ذلك تعقيد بيئات البيانات والوظائف المحددة التي تتطلبها المؤسسات المختلفة.

اعتبارات قبل جدولة عرض توضيحي

قبل التواصل مع فريق مبيعات Glean، من المفيد أن:

قم بتقييم احتياجاتك: حدد الميزات والتكاملات المحددة التي تتطلبها مؤسستك

قم بإعداد الأسئلة: جهّز قائمة بالأسئلة المتعلقة بالتنفيذ والدعم وأي تكاليف إضافية محتملة

خطط ميزانيتك: افهم قيود ميزانيتك لمناقشة الخيارات الممكنة أثناء العرض التوضيحي

في حين أن افتقار Glean للتسعير المتاح للجمهور يمكن أن يشكل تحديات في مرحلة التقييم الأولية، إلا أن نهجها المخصص يضمن توافق الحل بشكل وثيق مع احتياجات مؤسستك.

سيوفر لك التواصل المباشر مع فريق المبيعات الخاص بهم الوضوح الذي تحتاجه لاتخاذ قرار مستنير.

📮ClickUp Insight: يتعين على عامل المعرفة النموذجي التواصل مع 6 أشخاص في المتوسط لإنجاز العمل. وهذا يعني التواصل مع 6 اتصالات أساسية على أساس يومي لجمع السياق الأساسي والمواءمة بين الأولويات والمضي قدماً بالمشاريع. إن المعاناة حقيقية - المتابعات المستمرة، والارتباك في الإصدارات، والثقوب السوداء في الرؤية تؤدي إلى تآكل إنتاجية الفريق. تعالج منصة مركزية مثل ClickUp، مع البحث المتصل ومدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، هذه المشكلة من خلال إتاحة السياق في متناول يدك على الفور.

إيجابيات وسلبيات تسعير Glean

مثل أي برنامج مؤسسي، فإن نموذج تسعير Glean له مزايا وعيوب.

إليك ملخص سريع لمساعدتك في تقييم خياراتك:

المزايا

تسعير مصمم خصيصًا: يخصص Glean التسعير بناءً على حجم مؤسستك واحتياجاتها وحالات الاستخدام، مما يضمن عدم دفعك لميزات غير ضرورية

قابلية التوسع: يمكن لنموذج التسعير المخصص أن يستوعب الشركات من مختلف الأحجام، بدءًا من الفرق الصغيرة إلى الشركات الكبيرة

استشارة شخصية: يسمح النهج القائم على العرض التوضيحي بإجراء مناقشات مفصلة حول احتياجات عملك وكيف يمكن ل Glean تلبيتها

السلبيات

الافتقار إلى الشفافية: بدون تفاصيل التسعير مقدمًا، قد يكون من الصعب تقدير التكاليف أو مقارنة Glean بالمنافسين في وقت مبكر

عملية تستغرق وقتًا طويلاً: جدولة العروض التوضيحية وانتظار عروض الأسعار المخصصة يمكن أن يبطئ عملية اتخاذ القرار، وقد يكون التأخير مكلفًا

تكاليف أعلى محتملة: قد يؤدي التسعير المخصص إلى تكاليف أعلى للفرق الأصغر أو الشركات الناشئة مقارنةً بنماذج التسعير الثابتة المستندة إلى فئات

في النهاية، يعمل نهج Glean في التسعير بشكل جيد للمؤسسات التي تبحث عن حل مخصص ومتطور - ولكنه قد لا يناسب أولئك الذين يفضلون نموذجًا مباشرًا وشفافًا.

📖 اقرأ أيضًا: نصائح حول كيفية العمل بشكل أسرع وإنجاز المهام باستخدام ClickUp

لماذا تفكر في بدائل Glean؟

Glean أداة قوية، ولكن يمكن أن يكون تسعيرها عقبة، خاصة للفرق متوسطة الحجم. غالبًا ما يتم وضعه كأداة على مستوى المؤسسات، ومع ذلك يأتي سعره على مستوى المؤسسات.

إذا لم تكن بحاجة إلى جميع الميزات والصفارات، فهناك حلول أكثر فعالية من حيث التكلفة (مثل ClickUp!) التي لا تزال توفر إمكانات بحث قوية ومتصلة عالميًا وقدرات الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي هو جوهر Glean، إلا أن هناك أدوات أخرى قد تتكامل بسلاسة أكبر مع النماذج اللغوية الكبيرة مثل GPT-4 أو Claude أو النماذج مفتوحة المصدر، مما يمنحك المزيد من التحكم فيما يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به، أو كيفية استجابته، أو كيفية ضبطه.

🧠 حقيقة ممتعة: لماذا تقصر نفسك على برنامج LLM واحد بينما يمكنك الوصول إليها جميعًا في مساعد ذكاء اصطناعي واحد؟ هذا صحيح، فالذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp، ClickUp Brain، يتميز بـ GPT-4o و o1 و o3-mini و Claude 3. 7 Sonnet لمساعدتك في اختيار أفضل نموذج للمهمة - سؤال وجواب، تلخيص، كتابة، وغير ذلك - بنقرة زر واحدة! اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المثالي لكل مهمة، كل ذلك في مكان واحد - مع ClickUp Brain

لذا، عندما تبحث عن بدائل Glean، فكّر فيما يحتاجه فريقك بالفعل، سواء كانت ميزات متقدمة أو خيارات مناسبة للميزانية أو تكاملات سهلة، وتأكد من أن أداتك الجديدة تلبي هذه الاحتياجات!

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتوثيق

ClickUp: أفضل بديل لـ Glean

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Glean يساعدك في العثور على المعلومات بسرعة ويحافظ على توافق فريقك بالكامل، فلا تبحث عن تطبيق ClickUp،تطبيق كل شيء للعمل.

ClickUp هو مركز الإنتاجية النهائي الذي يجمع معرفتك ومهامك وتعاونك في منصة واحدة سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المدرك للسياق. سواء كنت تدير المشاريع أو تشارك التحديثات أو تنظم سير العمل، ابقَ على اتصال واعمل بذكاء أكبر، كل ذلك في مكان واحد.

لماذا يُعد ClickUp خيارًا رائعًا

ClickUp ليس مجرد أداة بحث أخرى؛ إنه منصة انطلاق للعمل. إنها منصة كاملة لإدارة العمل حيث يكون العثور على المعلومات هو الخطوة الأولى فقط - الإجراء الفوري هو الخطوة التالية الطبيعية.

يساعدنا وجود وثائق عمليات فريقنا وإدارة المهام في مكان واحد على توفير الوقت في البحث عن الأشياء. كما أنه يوفر لنا مصدرًا واحدًا للحقيقة للحصول على المعلومات.

يساعدنا وجود وثائق عمليات فريقنا وإدارة المهام في مكان واحد على توفير الوقت في البحث عن الأشياء. كما أنه يوفر لنا مصدرًا واحدًا للحقيقة للحصول على المعلومات.

📮ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة يخاطرون بفقدان القرارات المهمة المبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. فبدون نظام موحد لالتقاط القرارات وتتبعها، تضيع رؤى الأعمال الهامة في الضوضاء الرقمية. مع إمكانات إدارة المهام في ClickUp، لا داعي للقلق بشأن ذلك. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

الميزات الرئيسية

بحث مركزي عبر المهام، والمستندات، والأهداف

ابحث عن المهام والمستندات والمناقشات من مساحة العمل والتطبيقات المتصلة على الفور باستخدام ClickUp Connected Search

هل وجدت نفسك تفكر، "أعلم أنني رأيت هذا في مكان ما..." أثناء التنقل بين Google Drive وSlack وJira؟ يضع "البحث المتصل" من ClickUp نهاية للتنقل بين علامات التبويب.

يجمع معارفك من ClickUp وجميع تطبيقاتك المتصلة في شريط بحث واحد موحد. لذا سواء كنت تبحث عن مستند مدفون، أو تذكرة Jira محددة، أو موضوع Slack الذي ذكره شخص ما الأسبوع الماضي، ستجده في ثوانٍ.

شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيف بالضبط!

إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك الوصول الفوري إلى المعرفة الجماعية لمؤسستك داخل مساحة عمل ClickUp (والتطبيقات المتصلة).

تسمح لك إمكانات الذكاء الاصطناعي بطرح الأسئلة بلغة طبيعية والحصول على إجابات دقيقة من خلال البحث في جميع المستندات ومواقع الويكي والمهام والتعليقات داخل مساحة العمل الخاصة بك، مما يوفر وقتاً ثميناً.

الجزء الأفضل؟ يستشهد Brain بمصادره حتى تتمكن من التحقق من المعلومات مباشرةً.

احصل على إجابات سياقية لأسئلتك المتعلقة بمساحة العمل مع ClickUp Brain

هل تريد بناء قاعدة معرفية أفضل للذكاء الاصطناعي لمؤسستك؟ شاهد هذا الفيديو للحصول على started👇🏽

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإنتاجية (حالات الاستخدام والأدوات)

قم بمزامنة سير عملك مع تكاملات ClickUp القوية

يعمل ClickUp مع الأدوات التي يعتمد عليها فريقك بالفعل، مما يضمن سير العمل بسلاسة. بدءًا من Google Workspace وSlack إلى Zoom وأكثر من 1000 تطبيق آخر، تحافظ تكاملات ClickUp على اتصال جميع أعمالك، حتى تتمكن من التركيز على إنجاز المهام.

لإنجاز المهام بكفاءة أكبر، يمكنك إنشاء مهام ClickUp Tasks مباشرةً من رسائل Slack، أو مزامنة المستندات من Google Drive، أو أتمتة مهام سير العمل بين التطبيقات المختلفة.

مركزية تفاصيل المهمة وسياقها باستخدام الحقول المخصصة في مهام ClickUp Tasks

يقلل هذا المستوى من التكامل من الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات، مما يسهل التعاون دون فقدان الزخم. إذا كان فريقك يعتمد على برامج التعاون في المستندات، فإن تكامل ClickUp يجعله أكثر كفاءة من خلال الحفاظ على مزامنة كل شيء.

تدفقات عمل قابلة للتخصيص لتبسيط العمليات

أنشئ تدفقات عمل مخصصة لكل فريق، من التسويق إلى الهندسة، كل ذلك في ClickUp!

يعمل كل فريق بشكل مختلف، وقد تم تصميم ClickUp للتكيف مع عملياتك الفريدة. من خلال تدفقات العمل القابلة للتخصيص بالكامل، يمكنك أتمتة المهام المتكررة وتعيين المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز دون عناء.

سواء كنت بحاجة إلى تحديد تواريخ الاستحقاق، أو إرسال إشعارات، أو نقل المهام عبر مراحل مختلفة، تضمن لك أتمتة ClickUp عدم إغفال أي شيء - حتى وأنت تقضي وقتًا أقل في الأعمال المتكرّرة.

تخلص من المهام المتكررة من سير عمل فريقك مع أتمتة ClickUp

من خلال تحويل المناقشات إلى خطوات قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة فقط، يمكن للفرق المضي قدماً بالمشروعات بشكل أسرع مع الحفاظ على التوافق.

إذا كنت بحاجة إلى طريقة منظمة لتنظيم معلومات الشركة وإجراءات التشغيل الموحدة ووثائق المشروع، فإن قالب قاعدة المعرفة من ClickUp هو الحل الأمثل.

يسمح هذا القالب للفرق بتخزين المستندات الرئيسية وإدارتها والوصول إليها في مكان واحد بدلاً من تشتيت المعلومات المهمة عبر منصات مختلفة.

احصل على نموذج مجاني قم بتنظيم معلومات الشركة المهمة وإدارتها والوصول إليها دون عناء باستخدام قالب قاعدة المعارف من ClickUp

نظرًا لأنه متكامل تمامًا مع المهام وسير العمل، يمكنك بسهولة ربط المعلومات ذات الصلة بالمشاريع الجارية، مما يجعل مشاركة المعرفة سلسة.

📮 انقر فوق البصيرة: التبديل بين السياقات يؤثر بصمت على إنتاجية فريقك. يُظهر بحثنا أن 42% من الاضطرابات في العمل تأتي من التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ يعمل ClickUp على توحيد مهام سير العمل (والدردشة) في نظام أساسي واحد مبسّط. ابدأ مهامك وقم بإدارتها من خلال الدردشة والمستندات ولوحات المعلومات والمزيد - بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

نظرة عامة على التسعير

تقدم ClickUp خطط تسعير مرنة للأفراد والفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة.

توفر الخطة المجانية للأبد، وهي مثالية للاستخدام الشخصي، 100 ميغابايت من السعة التخزينية ومهام غير محدودة ولوحات معلومات ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي تكلفة. بالنسبة للفرق الصغيرة، تضيف الباقة غير محدودة، بسعر 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم، مساحة تخزين غير محدودة، وتكامل، ولوحات معلومات، وميزات إضافية مثل أذونات الضيف وتتبع الوقت.

خطة الأعمال ، بسعر 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، وتتضمن كل شيء في الخطة غير المحدودة، بالإضافة إلى الأتمتة المتقدمة والتصدير المخصص وإدارة عبء العمل وسجل رسائل غير محدود. بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، تقدم خطة المؤسسات أسعارًا مخصصة وتتضمن جميع ميزات الأعمال والأمان المتقدم والعلامات البيضاء وسعة عبء العمل المخصصة.

يمكنك إضافة ClickUp Brain إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم! لا يمكن أن يكون الأمر أفضل من هذا، أليس كذلك؟

💡 نصيحة احترافية: هل أنت متردد بشأن التأمين؟ ابدأ بباقة ClickUp المجانية للأبد وقم بالترقية مع تطور احتياجاتك. ClickUp يجعل التوسع سهلًا وسلسًا!

أنجز المزيد من المهام مع ClickUp

التحويل من Glean إلى ClickUp ليس مجرد تغيير في الأداة. إنه ترقية لسير عملك. قل وداعًا للتنقل بين تطبيقات متعددة، حيث يجمع ClickUp بين التواصل وإدارة المهام وتخطيط المشاريع في منصة واحدة سلسة.

لا مزيد من التطبيقات المزدحمة أو المحادثات المجزأة. ClickUp هو البديل المثالي لـ Glean الذي يقدم حلولاً تتجاوز الأدوات التقليدية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، من أجل إدارة المعرفة والمهام بشكل أكثر ذكاءً وسهولة.

تقارير الفرق التي تتحول إلى ClickUp: توفير أكثر من 3 ساعات أسبوعيًا (60. 2% من العملاء)

تم استبدال 3 أدوات أو أكثر (40. 9% من العملاء)

تحسين الرؤية (87. 5٪ من العملاء)

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