Glean مقابل Elasticsearch: أي الذكاء الاصطناعي هو الأفضل للبحث وإدارة المعرفة؟

أحدثت الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل Glean و Elasticsearch ثورة في طريقة البحث عن البيانات واسترجاعها وإدارتها.

ولكن أيهما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل؟ هل تحتاج إلى أداة تتفوق في إجراء عمليات بحث سريعة ودقيقة لقاعدة المعرفة الداخلية الخاصة بك أم أداة تساعدك في إنشاء ويكي بديهي وقابل للتوسع؟

في هذه المدونة، سنقارن بين أداتي البحث المؤسسيتين: Glean و Elasticsearch، ونقيّم ميزاتهما وأدائهما، ونناقش كيفية تأثيرهما على نظام إدارة المعرفة لديك لتحقيق نتائج بحث ذات صلة. سنقدم أيضًا بديلاً قويًا لكلا الأداتين — ClickUp!

🔎 هل تعلم؟ أول محرك بحث على الإطلاق ، "Archie"، تم إطلاقه في عام 1990. صممه طلاب الجامعة آلان إمتيج وبيتر دويتش وبيل هيلين، وقام Archie بفهرسة الملفات على خوادم FTP العامة، مما ساعد المستخدمين على تحديد موقعها وتنزيلها. جاء اسمه من كلمة *archive، مع حذف حرف "v". على الرغم من كونه رائدًا، إلا أن Archie اختفى تدريجيًا بحلول أواخر التسعينيات.

Glean مقابل Elasticsearch — وأفضل البدائل في لمحة سريعة

الميزة Glean Elasticsearch أفضل بديل: ClickUp ⭐️ وظيفة البحث بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخدم نماذج لغوية كبيرة والتعلم الآلي لتوليد نتائج مخصصة وذات صلة بحث نصي كامل عالي الأداء عبر البيانات المنظمة وغير المنظمة. قابل للتخصيص عبر Query DSL للمطورين بحث موحد للمؤسسات عبر المهام والمستندات والتعليقات والمزيد — دون الحاجة إلى إعداد. مصمم للفرق التي تحتاج إلى نتائج سريعة وقابلة للتنفيذ استيعاب البيانات وإثرائها يتكامل مع أكثر من 100 أداة، وينظم البيانات في تجربة موحدة للبحث السلس عبر المنصات يدعم تحويلات البيانات المعقدة والتعيين والترميز المخصص والفهرسة. يتكامل جيدًا مع أدوات البيانات الضخمة مثل Hadoop و Spark يسحب البيانات تلقائيًا من المهام والمستندات والتطبيقات المتصلة مثل Slack أو Google Drive. لا حاجة إلى تكوين معقد تجربة المستخدم والواجهة مصمم للمستخدمين غير التقنيين. واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام مع مطالبات باللغة الطبيعية وتنظيم البيانات يتطلب خبرة تقنية. إمكانات كاملة من خلال فهم خوارزميات البحث و Query DSL صُمم للمستخدمين العاديين — البحث هو مجرد جزء من مساحة عمل مألوفة حيث تدير الفرق أعمالها بالفعل أمن البيانات والامتثال أدوات حوكمة مدمجة للوصول إلى البيانات والخصوصية، مما يضمن الامتثال ميزات أمان أكثر قابلية للتخصيص، مناسبة لاحتياجات الامتثال والأمان المعقدة ضوابط أذونات دقيقة عبر مساحات العمل والمجلدات والمهام. يلبي احتياجات معظم الفرق دون تكاليف إضافية قابلية التوسع والأداء مُحسّن للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر مجموعات البيانات الكبيرة، ولكنه يفتقر إلى التحكم الدقيق والتوسع الأفقي. قابلية التوسع الأفقي مع بنية موزعة، مما يضمن توفرًا عاليًا وأداءً سريعًا حتى مع نمو البيانات يتعامل مع الفرق والمشاريع المتنامية بسهولة. يظل الأداء موثوقًا حتى مع توسع مساحات العمل من حيث الحجم والتعقيد.

ما هو Glean؟

عبر Glean

Glean هي منصة ذكاء اصطناعي مصممة لمساعدة الشركات على البقاء على اطلاع على بياناتها وأدواتها ومهامها. يتم توصيلها بالتطبيقات الحالية لشركتك — مثل Google Workspace و Slack و Salesforce وغيرها — وتستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم كيفية عمل مؤسستك. والنتيجة هي بحث أكثر ذكاءً وتوصيات أفضل وإجابات أسرع منطقية في سياق عملك المحدد.

سواء كنت تتعامل مع سير عمل فوضوي، أو تبحث عن معلومات متفرقة، أو تحاول فقط العمل بشكل أسرع، فإن Glean يتكيف مع احتياجاتك. كما أنه يتكامل بسلاسة مع التطبيقات التي يستخدمها موظفوك بالفعل.

ميزات Glean

الميزة رقم 1: أداة إنشاء المطالبات والمطالبات المتقدمة

يتيح لك منشئ المطالبات في Glean إنشاء أوامر بحث بلغة طبيعية. يمكنك البدء بمطالبات بسيطة للعثور على المستندات أو تلخيص محتوياتها. ومع ذلك، تتطلب المهام الأكثر تعقيدًا مطالبات متقدمة.

عبر Glean

قد يتطلب ذلك عادةً عدة أنظمة أو مطالبات. بفضل المطالبات المتقدمة، يتيح لك Glean تقسيم المهمة إلى خطوات أصغر، لكل منها عمليات بحث أو إجراءات محددة، ثم ربطها في سير عمل متماسك وآلي. تعتمد كل خطوة على الخطوة السابقة، مما يوفر رؤى أعمق كلما تقدمت في العمل.

📮 ClickUp Insight: 1 من كل 5 مهنيين يقضي أكثر من 3 ساعات يوميًا في البحث عن الملفات أو الرسائل أو السياق الإضافي لمهامهم. هذا يعني أن ما يقرب من 40٪ من أسبوع العمل الكامل يضيع في شيء لا يستغرق سوى ثوانٍ! يوحد ClickUp's Enterprise Search جميع أعمالك - عبر المهام والمستندات والبريد الإلكتروني والمحادثات - حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بالضبط عندما تحتاج إليه دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي أكثر من 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه مع أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

الميزة رقم 2: مكتبات موجهة لبناء طلاقة الذكاء الاصطناعي

مكتبة المطالبات هي المكان الذي توجد فيه جميع مطالباتك المخصصة. بدلاً من إنشاء مطالبات جديدة من البداية، يمكنك بسهولة تصفح المطالبات الموجودة التي أنشأها فريقك. يمكن لكل عضو في الفريق اكتشاف المطالبات الفعالة وإعادة استخدامها، مما يقلل من التكرار ويسرع من عملية التبني.

عبر Glean

يقترح Glean حتى المطالبات الشائعة بناءً على الدور وأنماط الاستخدام السابقة. إنه مثل قاعدة معرفية مشتركة، تنمو باستمرار مع تعلم فريقك كيفية إنشاء ويكي لعمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي. مع الاقتراحات للبدء، لن تضطر إلى إضاعة الوقت في بناء كل شيء من الصفر.

الميزة رقم 3: الذكاء الاصطناعي لكل دور

منصة Glean لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية، مما يعني أن أي شخص من قسم المبيعات إلى قسم الدعم يمكنه أتمتة سير العمل باستخدام لغة طبيعية بسيطة.

عبر Glean

سواء كان الأمر يتعلق بصياغة رد على عميل أو تلخيص مستندات أو العثور على معلومات ذات صلة مخبأة في محادثات سابقة، فإن Glean يفهم السياق ويساعد في المضي قدمًا في العمل دون الحاجة إلى إعدادات إضافية أو معرفة تقنية.

الميزة رقم 4: مجموعات ذكية لإدارة المعرفة بشكل مبسط

عبر Glean

يساعد Glean في تقليل فوضى المستندات المتناثرة والروابط التي يصعب العثور عليها من خلال السماح للفرق بتنظيم المعلومات الأساسية في مكان واحد. باستخدام المجموعات، يمكن للفرق تجميع الملفات والملاحظات والروابط والمحادثات ذات الصلة، بغض النظر عن مصدرها الأصلي، سواء كان Google Drive أو Slack أو أدوات داخلية.

وهذا يسهل تتبع مواد المشروع ومشاركة التحديثات وضمان وصول الجميع إلى نفس المعلومات دون الحاجة إلى البحث عبر منصات متعددة.

أسعار Glean

أسعار مخصصة

ما هو Elasticsearch؟

عبر Elasticsearch

Elasticsearch هو محرك بحث وتحليل مفتوح المصدر وموزع تم تصميمه للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات المنظمة وغير المنظمة. فكر فيه على أنه Google، ولكن لبيانات عملك الداخلية. فهو يسحب المعلومات من مصادر متعددة ويقوم بفهرستها — مثل قواعد البيانات أو السجلات أو المستندات أو بيانات التطبيقات — حتى تتمكن من البحث عنها بسرعة وكفاءة.

لا تقتصر المنصة على مطابقة الكلمات الرئيسية فحسب، بل تصنف النتائج بناءً على مدى صلتها بالموضوع وسياقها. سواء كنت تحاول العثور على مستند معين أو تحليل سلوك العملاء أو تتبع سجلات النظام في الوقت الفعلي، فإن Elasticsearch مصمم لإرجاع البيانات الصحيحة على الفور تقريبًا، حتى عبر ملايين السجلات.

ميزات Elasticsearch

من دمج قدرات البحث بالذكاء الاصطناعي إلى توسيع نطاق البنية التحتية، يوفر Elasticsearch المرونة والأداء الذي تحتاجه. فيما يلي بعض من أفضل ميزاته:

الميزة رقم 1: قم بدمج البحث بالذكاء الاصطناعي في تطبيقاتك

عبر Elasticsearch

يضيف محرك Elasticsearch Relevance Engine (ESRE) إمكانات البحث الدلالي إلى تطبيقاتك، مما يساعد المستخدمين في العثور على النتائج بناءً على المعنى، وليس فقط على مطابقة الكلمات الرئيسية. يعمل هذا المحرك فورًا دون الحاجة إلى إعادة تدريب النماذج لمجالك المحدد، مما يسهل البدء في استخدامه.

يمكنك أيضًا دمج ESRE مع نماذج لغوية خارجية، أو تخصيصه بنماذج المحولات الخاصة بك، أو إنشاء تجارب بحث مختلطة تجمع بين البحث التقليدي والأهمية الدلالية. هذه المرونة تجعله مفيدًا لتخصيص وظائف البحث أو أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي وفقًا لأنواع مختلفة من المحتوى واحتياجات المستخدمين.

💡 نصيحة احترافية: لا تقلل من أهمية البيانات الوصفية! لا يتعلق الأمر فقط بـما تبحث عنه، بل كيف يتم وضع العلامات على الأشياء وتصنيفها وربطها أمر مهم بنفس القدر. تساعد البيانات الوصفية القوية (مثل التواريخ والمؤلفين وعلامات المشاريع أو مستويات الوصول) على تحسين نتائج البحث وتخصيص الصلة وإظهار الكنوز المنسية في الوقت المناسب.

الميزة رقم 2: قابلية التوسع لتلبية جميع احتياجات الأعمال

يتوسع Elasticsearch أفقياً، مما يعني أنه ينمو معك. تظل التجربة متسقة سواء كنت تعمل على عقدة واحدة أو مجموعة من 300 عقدة.

يتعامل مع ملايين الطلبات في الثانية، مما يضمن توزيع الفهارس والاستعلامات عبر المجموعة من أجل عمليات سلسة وفعالة. تتيح قابلية التوسع في Elasticsearch إمكانية توسيع قدرات البحث عن البيانات بسهولة إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية.

الميزة رقم 3: تخزين البيانات واستكشافها بالطريقة التي تريدها

عبر Elasticsearch

يمنحك Elasticsearch المرونة في كيفية ومكان تخزين بياناتك. بناءً على احتياجاتك، يمكنك الاحتفاظ بها محليًا للاستعلام السريع أو استخدام خيارات أكثر قابلية للتوسع مثل تخزين S3 منخفض التكلفة.

بفضل حقول وقت التشغيل، أصبح من السهل التكيف مع البيانات المتغيرة أو إدخال مجموعات بيانات جديدة على الفور. بالنسبة للفرق التي تركز على تحسين سير عمل إدارة المستندات، يجعل Elasticsearch من السهل تنظيم البيانات وإدارتها والبحث فيها.

الميزة رقم 4: التوافر العالي واكتشاف الأعطال

تضمن ميزات مثل النسخ المتماثل عبر المجموعات أن النسخة الاحتياطية جاهزة دائمًا. تم تصميم نظامه الموزع ليكون مرنًا وموثوقًا. تظل بياناتك متاحة، حتى في حالة حدوث أي مشكلة.

أسعار Elasticsearch

أسعار مخصصة

Glean مقابل Elasticsearch: مقارنة الميزات

يتعامل كل من Glean و Elasticsearch مع نفس التحدي: مساعدة الفرق على العمل بكفاءة أكبر من خلال البحث في مساحة العمل. لكنهما يتعاملان مع هذا التحدي بطرق مختلفة.

فيما يلي نظرة سريعة على الاختلافات بينهما:

Glean Elasticsearch حل بديهي وسهل الاستخدام مع إمكانات الذكاء الاصطناعي بدون كود منصة بحث قابلة للتخصيص وقابلة للتوسع بدرجة كبيرة يمكنه تنظيم واسترجاع المعرفة الداخلية بسرعة من خلال إجابات مخصصة ونتائج تراعي السياق يمكنه التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة والاستعلامات المعقدة بمرونة منصة البحث النصي الكامل للمؤسسات يمكّن المستخدمين غير التقنيين من خلال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمطالبات باللغة الطبيعية يوفر ميزات أمان متقدمة للامتثال وحوكمة البيانات المعقدة يبسط إدارة المعرفة من خلال المجموعات الذكية و Go Links للوصول السريع يدعم البيانات واسعة النطاق ويوفر بنية موزعة للتوسع الأفقي

الآن، دعونا نتعمق في الميزات الرئيسية لنرى أين تتفوق كل أداة.

الميزة رقم 1: وظيفة البحث

Glean هي منصة بحث مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم نماذج اللغة الكبيرة (LLM) والتعلم الآلي لتوليد نتائج بحث أكثر تخصيصًا ودقة. تركز على توفير إجابات ذات صلة من خلال فهم السياق وراء كل استعلام.

من ناحية أخرى، يركز Elasticsearch على البحث السريع عالي الأداء عن النص الكامل عبر البيانات المنظمة وغير المنظمة. تتيح لغة الاستعلام DSL (لغة خاصة بالمجال) تخصيص الاستعلامات بالتفصيل، مما يمنح المطورين تحكمًا دقيقًا في استعلامات البحث وترتيب النتائج.

🏆 الفائز: Glean. يوفر البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي نتائج أكثر تخصيصًا ووعيًا بالسياق، مما يجعله أكثر فعالية للمستخدمين غير التقنيين الذين يرغبون في الحصول على إجابات بديهية وذات صلة دون الحاجة إلى تعديل استعلامات البحث يدويًا.

الميزة رقم 2: استيعاب البيانات وإثرائها

من ناحية، يتكامل Glean مع أكثر من 100 أداة، وينظم البيانات في تجربة موحدة للبحث السلس عبر المنصات. ومن ناحية أخرى، يوفر مرونة عالية في استيعاب البيانات.

تدعم خطوط أنابيب الاستيعاب الخاصة به عمليات تحويل البيانات المعقدة وتعيينها، مما يتيح للمستخدمين تعيين عمليات ترميز وفهرسة مخصصة وفقًا لاحتياجاتهم.

يتكامل Elasticsearch بسلاسة مع أدوات البيانات الضخمة مثل Hadoop و Spark، مما يجعله مثاليًا لعمليات البيانات واسعة النطاق.

🏆 الفائز: Elasticsearch يفوز هنا بفضل تحكمه القابل للتخصيص والتفصيلي في خطوط أنابيب استيعاب البيانات، مما يسمح للشركات بتخصيص عملية فهرسة البيانات بدقة وفقًا لاحتياجاتها.

الميزة رقم 3: تجربة المستخدم والواجهة

تم تصميم واجهة Glean لتكون سهلة الاستخدام وبديهية. تم تصميمها مع وضع المستخدمين غير التقنيين في الاعتبار، لذلك لا تحتاج إلى معرفة متخصصة للتفاعل معها. ميزات مثل مطالبات اللغة الطبيعية والقدرة على تنظيم البيانات في مجموعات تجعل Glean سهل الوصول إليه للغاية.

Elasticsearch، ومع ذلك،

🏆 الفائز: Glean يفوز هنا بفضل قدرته على توفير واجهة سهلة الاستخدام لا تتطلب أي خبرة تقنية، مما يتيح للفرق العثور على المعلومات والحفاظ على إنتاجيتهم بسرعة.

الميزة رقم 4: أمن البيانات والامتثال

يحتوي Glean على أدوات حوكمة مدمجة تضمن الوصول السليم إلى البيانات والخصوصية، مما يساعد المؤسسات على الامتثال للسياسات الداخلية واللوائح الخارجية.

على العكس من ذلك، يوفر Elasticsearch ميزات أمان أكثر قوة وقابلية للتخصيص، مما يجعله خيارًا أفضل للمؤسسات التي لديها متطلبات أمان وامتثال معقدة.

🏆 الفائز: Elasticsearch. إنه الفائز الواضح إذا كنت بحاجة إلى ميزات أمان أكثر قوة وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

الميزة رقم 5: قابلية التوسع والأداء

Glean يعمل على تحسين البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مكان العمل عبر مجموعات البيانات الكبيرة ويوفر قابلية توسع جيدة. ومع ذلك، فإنه لا يوفر نفس قدرات البحث الفعالة والتحكم الدقيق في موارد النظام والتوسع الأفقي مثل Elasticsearch.

يستخدم Elasticsearch بنية موزعة مصممة للتوسع الأفقي، مما يتيح له التوسع بسهولة عبر عدة عقد. وهذا يضمن توفرًا عاليًا وأداءً سريعًا حتى مع نمو البيانات.

🏆 الفائز: Elasticsearch هو الفائز هنا، بفضل بنيته الموزعة والقابلة للتوسع التي تضمن أداءً سلسًا عبر مجموعات البيانات الكبيرة والعقد المتعددة.

Glean مقابل Elasticsearch على Reddit

غالبًا ما يكون لمستخدمي Reddit آراء قوية حول الاختلافات بين Glean و Elasticsearch، وتشكل احتياجاتهم وسير عملهم وجهات نظرهم.

غالبًا ما يميل الرأي العام نحو Glean بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن البساطة والتكامل السريع مع الأدوات الشائعة. على سبيل المثال، يذكر أحد مستخدمي Reddit، Old_Cauliflower6316، على r/Llamaindex:

في رأيي، إذا كانت حالة الاستخدام بسيطة، فسأختار منتجًا مثل Glean. لديهم قاعدة عملاء كبيرة وقيمة مثبتة ومرونة. وأعني بـ "بسيطة" التكامل مع مصادر البيانات الشائعة مثل Slack وGoogle Drive وConfluence وNotion وJIRA وغيرها، وتقديم تجربة مألوفة لمحرك البحث/الروبوت المحادثة.

في رأيي، إذا كانت حالة الاستخدام بسيطة، فسأختار منتجًا مثل Glean. لديهم قاعدة عملاء كبيرة وقيمة مثبتة ومرونة. وأعني بـ "بسيطة" التكامل مع مصادر البيانات الشائعة مثل Slack و Google Drive و Confluence و Notion و JIRA وغيرها، وتقديم تجربة مألوفة لمحرك البحث/الروبوت المحادثة.

على العكس من ذلك، يفضل المستخدمون Elasticsearch الذين يحتاجون إلى إمكانات بحث قوية وقابلة للتخصيص، خاصة في البيئات الأكبر والأكثر تعقيدًا. يقدر العديد من مستخدمي Reddit مرونة Elasticsearch وقابليته للتوسع وطبيعته مفتوحة المصدر، مما يوفر تحكمًا أكبر في الفهرسة واستعلامات المستخدمين. يشارك مستخدم Reddit، elk-content-share، على r/elasticsearch:

App Search هو حل بحث من Elastic يعمل على Elasticsearch للمساعدة في دمج محرك البحث في تطبيق مخصص.

App Search هو حل بحث من Elastic يعمل على Elasticsearch للمساعدة في دمج محرك البحث في تطبيق مخصص.

وهذا يسلط الضوء على نقاط قوة Elasticsearch في التطبيقات المخصصة والتعامل مع مجموعات البيانات المتنوعة والواسعة النطاق التي تتطلب تحكمًا دقيقًا في فهرسة البحث والأداء.

ومع ذلك، كان لدى بعض المستخدمين وجهات نظر محايدة بشأن كلا محركي البحث. على سبيل المثال، يذكر unixmonster:

أنا أعمل كثيرًا مع Glean، وهو سهل الإعداد للغاية ويحتوي على مجموعة غنية من واجهات برمجة التطبيقات (API) التي تمكنك من إنشاء أدوات داخلية إذا رغبت في ذلك

أنا أعمل كثيرًا مع Glean، وهو سهل الإعداد للغاية ويحتوي على مجموعة غنية من واجهات برمجة التطبيقات (API) التي تمكنك من إنشاء أدوات داخلية إذا أردت

وبالمثل، يكتب Draxenato عن Elasticsearch:

مثل كل شيء، فإن ELS له نقاط قوته ونقاط ضعفه. إنه مناسب تمامًا لسيناريو السرعة العالية والحجم الكبير ومخزن البيانات المنخفض. سيعرض عددًا كبيرًا من المقاييس بطريقة مفيدة وسهلة القراءة بسرعة كبيرة، مثل سجلات جدار الحماية والعديد من المستندات الصغيرة ذات التكرار العالي. يمكن تعديله لجعله أكثر كفاءة لحالات الاستخدام الأخرى، مثل مكتبة كبيرة من ملفات PDF، ولكن قد ترغب في التفكير في حلول أخرى إذا كان هذا هو حالة الاستخدام الخاصة بك.

مثل كل شيء، فإن ELS له نقاط قوته ونقاط ضعفه. إنه مناسب تمامًا لسيناريو السرعة العالية والحجم الكبير ومخزن البيانات المنخفض. سيعرض عددًا كبيرًا من المقاييس بطريقة مفيدة وسهلة القراءة بسرعة كبيرة، مثل سجلات جدار الحماية والعديد من المستندات الصغيرة ذات التكرار العالي. يمكن تعديله لجعله أكثر كفاءة لحالات الاستخدام الأخرى، مثل مكتبة كبيرة من ملفات PDF، ولكن قد ترغب في التفكير في حلول أخرى إذا كانت هذه هي حالة الاستخدام الخاصة بك.

وفقًا لـ Reddit، فإن النتيجة النهائية هي أنك إذا كنت تريد شيئًا يعمل بشكل فوري مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل، فإن Glean يبقي الأمر بسيطًا. ولكن إذا كنت تستمتع بضبط كل أداة تحت الغطاء، فقد يكون Elasticsearch أكثر ملاءمة لك.

🧠 حقيقة ممتعة: تم تسمية خوارزمية Google الأصلية لتصنيف مواقع الويب، PageRank، على اسم لاري بيج، ليس فقط لأنها تصنف الصفحات، ولكن أيضًا على اسم شريكه في إنشائها، بيج.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Glean و Elasticsearch

إذا جمعت بين نقاط قوة Glean و Elasticsearch، فستحصل على نتيجة تشبه ClickUp!

العمل اليوم معطل. نمضي 60٪ من وقتنا في مشاركة المعلومات ذات الصلة والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات مختلفة. مشاريعنا ووثائقنا واتصالاتنا مبعثرة عبر أدوات منفصلة تستنزف الإنتاجية.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، والتي تجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بأكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي اكتمالاً في العالم.

اليوم، يستخدم أكثر من ثلاثة ملايين فريق ClickUp للعمل بشكل أسرع مع سير عمل أكثر كفاءة، ومعرفة مركزية، ودردشة مركزة تزيل عوامل التشتيت وتطلق العنان لإنتاجية المؤسسة.

دعونا ندخل في التفاصيل.

ميزة ClickUp رقم 1: وظيفة بحث شاملة

يفوز ClickUp بفارق كبير عندما يتعلق الأمر بأداء البحث. مع ClickUp Enterprise Search، تحصل على محرك بحث موحد وذكي يتكامل مع كل أداة يستخدمها فريقك.

على عكس Glean، الذي يواجه أحيانًا صعوبة في عرض المعلومات الصحيحة، يقدم ClickUp نتائج ذات صلة في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتصل.

ابحث بسلاسة عبر Slack و Notion و Google Docs ومساحة العمل بأكملها باستخدام ClickUp’s Enterprise Search

إليك كيفية تميز ClickUp's Enterprise Search:

البحث الموحد : ابحث في جميع أدواتك المتصلة باستخدام أوامر اللغة الطبيعية — من Google Drive و GitHub و Figma و Salesforce والمزيد

السياق في الوقت الفعلي : لن تجد الملفات فحسب، بل سترى أيضًا المحادثات المتعلقة بها، مما يضيف سياقًا مهمًا.

الوصول إلى مركز التحكم: بضغطة زر واحدة، يمكنك الوصول إلى كل شيء في ClickUp والأدوات المرتبطة به، دون مغادرة المنصة.

باستخدام ClickUp، يمكنك البحث على الفور في المهام والمستندات والويكي والدردشات والأهداف وحتى الأدوات المدمجة من جهات خارجية، كل ذلك من منصة واحدة. وهذا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من التبديل بين التطبيقات أو البحث في المستندات أو فقدان تتبع المعلومات المبعثرة في أماكن متفرقة، وهو ما يُعرف باسم توسع العمل. كل ذلك ينتهي مع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ميزة ClickUp رقم 2: مساحة عمل سياقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp الذي يغير طريقة بحث الفرق عن المعرفة واستخدامها. فهو يتجاوز البحث عن الكلمات المفتاحية من خلال فهم السياق، وإبراز المعلومات ذات الصلة، وحتى الإجابة على الأسئلة باللغة الطبيعية.

سواء كنت تبحث عن مستند معين أو تحديث مشروع أو قرارات تاريخية، يقدم ClickUp Brain نتائج فورية ودقيقة — وهو أمر يتطلب تخصيصًا كبيرًا في Elasticsearch وأقل سهولة في Glean.

يمكنه قراءة سجلات المهام والمحادثات وفك شفرة الإجابة في الوقت الفعلي لأي سؤال تبحث عنه!

إليك مثال على ClickUp Brain أثناء العمل👇

اجمع المعلومات من Google Drive و Slack و Salesforce و GitHub والمزيد — كل ذلك داخل ClickUp Brain، دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

مع ClickUp Brain، تحصل على:

إجابات فورية: ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain، وسوف يستخرج لك النتائج الأكثر صلة من المهام والمستندات والتعليقات والتطبيقات المتصلة.

ملخصات المشاريع والتحديثات التلقائية: يقوم ClickUp بإنشاء تحديثات تلقائية للحالة وتقارير موجزة وتقارير مرحلية.

إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي: اكتب رسائل البريد الإلكتروني، وأنشئ ملخصات المشاريع، وقم بإنشاء تحديثات المهام في ثوانٍ باستخدام اكتب رسائل البريد الإلكتروني، وأنشئ ملخصات المشاريع، وقم بإنشاء تحديثات المهام في ثوانٍ باستخدام أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي

بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى مزيد من الذكاء، يوفر ClickUp Brain MAX إمكانات متقدمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البحث الدلالي العميق والملخصات الآلية والتوصيات الذكية. يمكنه تحليل كميات هائلة من البيانات عبر مساحة العمل الخاصة بك، مما يسهل اكتشاف الرؤى والاتجاهات والصلات التي قد تظل مخفية لولا ذلك.

📮 ClickUp Insight: لا تجد الإجابة؟ ما عليك سوى أن تسأل زميلاً لك، ولكن ما هو الثمن؟ ما يقرب من نصف الموظفين يقاطعون زملاءهم بانتظام للحصول على معلومات. وفي كل مرة يفعلون ذلك؟ يستغرق الأمر ما يصل إلى 23 دقيقة لإعادة التركيز. وهذا يعني ساعات من الإنتاجية المفقودة كل أسبوع. هنا تحتاج إلى عقل مركزي لمنظمتك. زميل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، المعروف باسم ClickUp Brain، يمكنه أن يوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد — إجابات، رؤى، ملفات، سياق، وما إلى ذلك!

ميزة ClickUp رقم 3: اختر LLM الخاص بك

اختر أفضل LLM لمهمتك على ClickUp Brain

على عكس أدوات مثل Glean، التي تقترن بنموذج واحد مدمج، أو Elasticsearch، التي تتطلب إعداد المطور لدمج الذكاء الاصطناعي، يتيح لك ClickUp Brain التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية المتميزة، مثل ChatGPT و Gemini و Claude، مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك — دون الحاجة إلى التنقل بين علامات التبويب أو تسجيل الدخول الإضافي. هل تريد صياغة محتوى باستخدام Claude أو استكشاف أخطاء الكود باستخدام ChatGPT؟ لا تقلق، فكل ما تحتاجه متوفر.

هذه المرونة تعني أن الذكاء الاصطناعي الخاص بك يتكيف مع المهمة و أسلوبك. ومع ظهور نماذج أحدث وأكثر ذكاءً، فإن ClickUp Brain جاهز لدمجها — بحيث يتطور مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك جنبًا إلى جنب مع عملك.

ميزة ClickUp رقم 4: إدارة شاملة للمعرفة

لا يجب أن تكون إدارة المعرفة معقدة. تم تصميم ClickUp Knowledge Management ليكون بسيطًا ولكنه قوي. مع ClickUp، يمكنك تخزين المعرفة الخاصة بالشركة وتنظيمها والتعاون عليها دون الصعوبات التي قد تواجهها في Glean أو Elasticsearch.

إليك ما يميزه:

ويكي مدعومة بالذكاء الاصطناعي : يمكن تحويل أي مستند إلى ويكي منظم جيدًا وسهل التصفح

التحكم في الإصدارات والأذونات : يمكنك تتبع كل تعديل وإدارة من يمكنه الوصول إلى ماذا بدقة.

التعاون في الوقت الفعلي: يمكن لأعضاء الفريق العمل معًا بسلاسة، وربط المهام، وترك التعليقات، والتعاون باستخدام : يمكن لأعضاء الفريق العمل معًا بسلاسة، وربط المهام، وترك التعليقات، والتعاون باستخدام أدوات التعاون في المستندات

قم بتحديث قواعد المعرفة الخاصة بك باستخدام الملخصات والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Knowledge Management.

إذا كنت ترغب في المضي قدمًا، يوفر ClickUp مكتبة غنية من القوالب، بما في ذلك قوالب قاعدة المعرفة، والتي يمكن أن تبسط تقدمك.

على سبيل المثال، يجمع قالب قاعدة المعرفة ClickUp الأسئلة الشائعة وتفاصيل المشروع والرؤى الهامة في مركز واحد قابل للبحث. وهو يقلل من وقت التعطل ويزيل عزل المعلومات. بفضل التعاون في الوقت الفعلي والتنظيم البديهي والتصميمات القابلة للتخصيص بالكامل، يتناسب هذا القالب بسلاسة مع سير العمل الفريد لفريقك، مما يجعل مشاركة المعرفة فعالة وسهلة.

احصل على نموذج مجاني عزز كفاءة الفريق وبسّط مشاركة المعرفة باستخدام نموذج قاعدة المعرفة ClickUp.

إليك كيفية استخدام هذا النموذج:

أنشئ قسمًا مخصصًا للأسئلة المتكررة لحل المشكلات بسرعة وتقليل المهام المتكررة.

ضع تعليمات واضحة للمهام الشائعة، مما يضمن الاتساق والكفاءة في جميع أنحاء الفريق

حافظ على تنظيم الجداول الزمنية للمشروع والمتطلبات وتقييمات المخاطر وسهولة الوصول إليها

ولكن هذا ليس كل شيء! يضمن لك البحث المتصل من ClickUp إمكانية العثور على معلومات محددة على الفور، بحيث لا تضطر إلى البحث في مستندات طويلة أو ملفات متفرقة.

شارك توماس كليفورد، مدير المنتجات في TravelLocal، كيف أصبح ClickUp الحل الشامل لإدارة المهام وقاعدة المعرفة والمزيد:

نستخدم ClickUp في إدارة جميع مشاريعنا ومهامنا، بالإضافة إلى قاعدة المعرفة. كما تم اعتماده لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك مخططات التدفق ونماذج طلبات الإجازة وسير العمل. من الرائع أن نتمكن من توفير كل ذلك في منتج واحد، حيث يمكن ربط الأمور ببعضها البعض بسهولة بالغة.

نستخدم ClickUp في إدارة جميع مشاريعنا ومهامنا، بالإضافة إلى قاعدة المعرفة. كما تم اعتماده لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك مخططات التدفق ونماذج طلبات الإجازة وسير العمل. من الرائع أن نتمكن من توفير كل ذلك في منتج واحد، حيث يمكن ربط الأمور ببعضها البعض بسهولة بالغة.

ميزة ClickUp رقم 5: أتمتة المستندات والتعاون عليها

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك أيضًا أتمتة المهام المتكررة مثل تخصيص التذاكر وتحديث الحالات وإرسال الإشعارات. على سبيل المثال، يمكن لفرق الموارد البشرية أتمتة عملية مراجعة تحديثات السياسات، بينما يمكن لفرق دعم العملاء ترقية التذاكر تلقائيًا بناءً على تحليل المشاعر.

لكن ClickUp لا يتوقف عند هذا الحد. فهو يضيف أيضًا وظائف إضافية إلى ClickUp Docs، مما يحولها من أدوات بسيطة لتدوين الملاحظات إلى مساحات ديناميكية للتعاون.

قم بإنشاء وتحرير والتعاون في الوقت الفعلي باستخدام التنسيق الغني والصفحات المتداخلة والتحكم في الإصدارات في ClickUp Docs

على سبيل المثال، يمكن لفرق التسويق تعيين المهام مباشرةً داخل Docs، مما يضمن معرفة الجميع لدورهم في المشروع. يمكن لمديري المنتجات أيضًا ربط قصص المستخدمين والتعليقات والنماذج الأولية مباشرةً بوثائق الميزات، وتحويل المستندات الثابتة إلى خرائط طريق تفاعلية.

تنتهي بحثك عن أداة البحث المثالية للمؤسسات مع ClickUp

بينما توفر أدوات مثل Glean وظيفة البحث السريع وتتميز Elasticsearch في التعامل مع استعلامات البيانات الضخمة، فإن ClickUp يمثل أفضل ما في كلا العالمين. يجمع بين البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتكامل السلس والتعاون في المستندات تحت سقف واحد.

مع ClickUp، يحصل فريقك على حل كامل يتجاوز البحث والفهرسة لأتمتة سير العمل وإدارة المشاريع والحفاظ على قاعدة المعرفة منظمة وسهلة الوصول مع معلومات محدثة.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وشاهد التحول بنفسك!