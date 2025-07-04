قالب عرض تقديمي احترافي مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي لكسب العملاء

لماذا ينجح بعض مديري وسائل التواصل الاجتماعي في جذب عملاء ذوي رواتب عالية بينما يتجاهل الآخرون؟

بسيط: كل شيء في العرض.

يقول 65% من قادة التسويق أن ربط الحملات الاجتماعية بالأهداف التجارية هو المفتاح لكسب التأييد. ولكن من المحتمل أن يتم تجاهل عرضك إذا لم يفعل ذلك. أنت بحاجة إلى شيء منظم واستراتيجي ويحقق نتائج ملموسة.

لقد قمنا بتجميع قائمة من قوالب عروض وسائل التواصل الاجتماعي المجانية. سواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو وكالة كاملة، فإن العرض المناسب يمكن أن يحول "ربما" إلى "لنقم بذلك"

لذا، احصل على القالب المجاني أدناه وأبهر العملاء بأهدافك التسويقية. بعد ذلك، قم بإدارة كل حملة ومهمة وجدول زمني بسهولة في ClickUp.

ما هي قوالب عروض وسائل التواصل الاجتماعي؟

قوالب عروض وسائل التواصل الاجتماعي هي مستندات مصممة مسبقًا تساعد المسوقين والمستقلين والوكالات على عرض خدماتهم للعملاء المحتملين بطريقة واضحة واستراتيجية.

تساعدك هذه القوالب على مواءمة عروضك مع تحديات العملاء وتسليط الضوء على كيفية تحقيق نهجك لنتائج قابلة للقياس. بفضل أقسامها المعدة مسبقًا، تسهل هذه القوالب عرض الأهداف والاستراتيجيات والنتائج بشكل احترافي، مما يساعدك على كسب العملاء دون إضاعة الوقت.

👀 هل تعلم؟ 40% من المستهلكين يعتقدون أن من الرائع أن تنضم العلامات التجارية إلى الاتجاهات الشائعة، ولكن 33% يعتبرون ذلك محرجًا.

ما الذي يجعل قالب عرض العروض على وسائل التواصل الاجتماعي جيدًا؟

يشمل نموذج عرض التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المثالي جميع العناصر الأساسية لاستراتيجية قوية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويحتوي على ملخص تنفيذي وبيان المشكلة والحل المقترح والأهداف المحددة والجداول الزمنية والميزانيات ودعوة واضحة لاتخاذ إجراء.

يمكنك توصيل قيمة عرضك مع تخصيص عروض المشاريع هذه لتلائم الأهداف الفريدة لكل عميل، مثل زيادة التفاعل، وزيادة عدد المتابعين، وإطلاق حملة جديدة، وغير ذلك الكثير.

باختصار، تساعدك قوالب وسائل التواصل الاجتماعي هذه على تقديم خدماتك كحل مخصص لاحتياجات العميل، ودعمها بأهداف وجداول زمنية محددة، وتبرير الميزانية، وتوجيههم نحو الموافقة

👀 هل تعلم؟ 83% من المسوقين يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي عززت ظهور علامتهم التجارية. والأفضل من ذلك، أفاد 73% بزيادة عدد الزيارات و65% بزيادة عدد العملاء المحتملين.

قوالب عروض إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

لنفترض أنك تتعامل مع ثلاثة حملات إعلانية، وتقريرين للعملاء، وتجديد جدول المحتوى في اللحظة الأخيرة. بدون برنامج لإدارة العروض، ستتنقل بين المستندات وجداول البيانات ومحادثات الدردشة وربما الدعاء.

لم يعد ذلك ضروريًا، فلدينا هنا نموذج لكل حالة استخدام.

1. قالب لوحة عرض مقترحات المشروع من ClickUp

احصل على قالب مجاني قالب لوحة عرض مشروع ClickUp

65% من شركات Fortune 500 في أمريكا الشمالية تستخدم السبورات البيضاء للتعاون لأن التفكير البصري يساعد الفرق على تنسيق الأفكار وتبادلها بشكل أسرع.

يقدم قالب لوحة عرض مقترحات المشاريع من ClickUp شيئًا مشابهًا. فهو يوفر لوحة تفاعلية لرسم أهداف المشروع وتحديد المسؤوليات وتتبع الجداول الزمنية والميزانيات بشكل مرئي.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

تعامل مع المكونات الرئيسية للعروض باستخدام قائمة مرجعية سهلة الاستخدام

قم بتركيز تعاون أصحاب المصلحة من خلال تخصيص الأدوار والتحديثات في الوقت الفعلي

قسّم الأفكار المعقدة للمشاريع إلى أجزاء مرئية صغيرة وسهلة الإدارة

📌 مثالي لـ: مراحل التخطيط المبكرة، عندما يحتاج المسوقون الرقميون إلى تبادل الأفكار وتنظيمها وتقديمها في شكل يجذب أصحاب المصلحة ويشجعهم على تقديم ملاحظاتهم.

2. قالب عرض خدمات ClickUp

احصل على قالب مجاني قالب عرض خدمات ClickUp

عبّر بوضوح عما تقدمه، وكيف تقدمه، ولماذا هو مهم باستخدام قالب عرض الخدمات من ClickUp. يمكنك عرض دراسات الحالة، والخدمات المقدمة، والجداول الزمنية، وهياكل الأسعار للحفاظ على الشفافية أثناء التواصل مع العملاء.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

تتبع اتصالات العملاء والموافقات من خلال لوحة تحكم مركزية

استخدم الحقول المخصصة لإبراز العوامل المميزة لكل خدمة تقدمها

قم بتعيين مهام إنشاء العروض ومراجعتها تلقائيًا للفرق الداخلية في نظام ClickUp البيئي

📌 مثالي لـ: الوكالات والاستشاريين الذين يقدمون خدمات متكررة أو مخصصة ويحتاجون إلى طريقة قابلة للتكرار ومخصصة لتقديم عروض العمل.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تخطيط وسائل التواصل الاجتماعي المجانية لفرق التواصل الاجتماعي

3. قالب عرض وكالة ClickUp الإبداعية

احصل على قالب مجاني استخدم قالب عرض وكالة ClickUp الإبداعية لكسب العملاء بأسلوب أنيق ومضمون

استخدم قالب عرض وكالة ClickUp الإبداعية لكسب العملاء بأسلوب أنيق ومضمون

يولي قالب عرض وكالة ClickUp الإبداعية الأولوية للإبداع وعرض المحفظة. أقسام لوحات المزاج والمفاهيم المرئية والموارد والموجزات الإبداعية تجعله جذابًا للعملاء الذين يبحثون عن ابتكار في التصميم وليس مجرد استراتيجية.

يمكنك:

تتبع حالة العروض من المسودة إلى الموافقة باستخدام سير العمل المخصص المدمج

تعاون مع العملاء باستخدام التعليقات والملاحظات في الوقت الفعلي

قدم نتائج إبداعية مع معاينات مرئية وجداول زمنية

📌 مثالي لـ: الفرق الإبداعية التي تعرض العلامات التجارية أو المحتوى المرئي أو مشاريع الوسائط المتعددة للعملاء ذوي الذوق التصميمي.

مع ClickUp للتسويق، تظل ملخصات حملاتك وتعليقات أصحاب المصلحة والتقويمات الاجتماعية وحتى لوحات معلومات الأداء في الوقت الفعلي في نفس المكان. يمكنك وضع العروض على لوحة بيضاء جاهزة، وتخطيط المخرجات مع فريقك، وتوزيع المهام خلال جلسات العصف الذهني، وتقديم خطة متقنة بحلول نهاية اليوم.

4. قالب طلب عرض من ClickUp

احصل على قالب مجاني اجمع ردود الموردين باستخدام طرق عرض المهام المنظمة والنماذج في نموذج طلب عرض الأسعار من ClickUp

قالب طلب عرض الأسعار من ClickUp يقلب الطاولة. على عكس القوالب التي تعرض خدماتك، هذا القالب مخصص للحالات التي تكون فيها أنت الطرف المتلقي — تطلب من الآخرين تقديم عروض أسعار. يمكنك أيضًا تقديم ردود في الوقت المناسب على طلبات تقديم العروض باستخدام هذا الإطار.

استخدم هذا النموذج من أجل:

تتبع كل موعد نهائي لتقديم العروض باستخدام الجداول الزمنية المدمجة والمعالم والتذكيرات

تصور سير عمل طلبات تقديم العروض في طرق عرض متعددة لتناسب أسلوب فريقك المفضل

قارن بين العروض جنبًا إلى جنب باستخدام الحقول المخصصة للتقييم

📌 مثالي لـ: مسؤولو المشتريات أو قادة المشاريع الذين يحتاجون إلى إدارة عروض الموردين أو الشركاء الواردة.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت لا ترغب في استخدام برنامج تخطيط التسويق، فقم بتخصيص القوالب لتناسب كل احتياجات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل حملات الترويج أو جدولة المحتوى أو تحديد الميزانيات.

5. قالب عرض التسويق من ClickUp

احصل على قالب مجاني ركز على بيع استراتيجيتك باستخدام قالب عرض التسويق من ClickUp

هل تحتاج إلى خطط تسويقية ذات مظهر احترافي وتحقق نتائج فعالة؟

يجمع نموذج عرض التسويق من ClickUp بين البصيرة الاستراتيجية والتفاصيل التكتيكية والتحليل التنافسي لمساعدتك على مزامنة أهداف التسويق مباشرة مع أهداف العمل وتحقيق أهداف محددة.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

حدد الجمهور المستهدف والموقع المناسب لعرض مدى ملاءمة ودقة استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك

حدد الجداول الزمنية والمراحل الرئيسية باستخدام عرض Gantt والمواعيد النهائية لوضع خطة تنفيذ واضحة

قسّم الميزانيات والأسعار باستخدام الحقول المخصصة لتوضيح تكلفة أنشطة التسويق

📌 مثالي لـ: المتخصصين في التسويق الذين يقدمون استراتيجيات الحملات أو الخدمات للعملاء وأصحاب المصلحة الداخليين.

6. قالب عرض حملة ClickUp

بينما يقدم عرض التسويق نظرة عامة أوسع، يركز قالب عرض حملة ClickUp على الحملات الفردية.

يتميز قالب حملة الاستراتيجية الترويجية هذا بتركيز أكثر دقة وقصير المدى، مع مساحة للاستراتيجية الإبداعية، والجداول الزمنية للإطلاق، وتقديرات الميزانية، وخطط الاختبار.

يتيح لك هذا القالب ما يلي:

قم بتبادل الأفكار حول الحملات باستخدام لوحات ClickUp لتنظيم الأهداف

ابحث عن جمهورك المستهدف ووثقه في مهام مخصصة لتخصيص عرضك التسويقي

راقب أداء الحملة بعد إطلاقها باستخدام ClickUp Automations وتتبع الحالة لتقييم النتائج

📌 مثالي لـ: مسؤولي التسويق، وأخصائيي الإعلانات، وفرق النمو التي تطلق حملات قصيرة الأجل أو موسمية.

جودي ساليس، مديرة الإبداع في United Way Suncoast، قامت بمراجعة ClickUp:

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا يمكن أن تخطئ مع ClickUp.

لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا يمكن أن تخطئ مع ClickUp.

7. قالب العروض التجارية من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم جميع تفاصيل عرضك في نموذج العرض التجاري من ClickUp

فكر في قالب العرض التجاري من ClickUp باعتباره مزيجًا بين العرض واتفاقية البيع. ما يميزه هو تركيزه على الجوانب المالية وعائد الاستثمار، مع أدوات مدمجة لتقدير تكاليف المشروع وتوقع النتائج وإدارة مستويات الأسعار.

احصل على هذا النموذج من أجل:

والعروض المخصصة نظم مراحل العروض وتتبعها باستخدام الحالات

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة لإجراء المراجعات والتعديلات وتقديم الملاحظات

تتبع صفقتك من مرحلة العرض إلى بدء المشروع في تنسيق منظم

📌 مثالي لـ: الصفقات التجارية عالية المخاطر التي تنطوي على عقود كبيرة وتفاصيل الأسعار والاعتبارات القانونية.

8. قالب سرد مشروع ClickUp

احصل على قالب مجاني حوّل الأفكار المتفرقة إلى قصة متماسكة ومقنعة باستخدام قالب سرد مشروع ClickUp

ليست كل العروض تتعلق بالبيع. يركز قالب سرد مشروع ClickUp على سرد القصص لتوثيق أصل المشروع وأهدافه وتأثيره المتوقع ومنهجيته. يمكنك إنشاء سرد مقنع حول استراتيجيتك وقيمك لتوضيح السبب والمضمون.

يمكنك استخدام هذا النموذج من أجل:

فصّل تأثير المشروع طويل الأجل في شكل سرد واضح لجذب صناع القرار

اعرض القيمة الشخصية أو الاجتماعية للمشاريع من خلال تحليل التطبيقات والفوائد الواقعية

قم بتحويل الخطط الفنية إلى قصص جذابة للمساهمين غير الفنيين أو شركاء المجتمع

📌 مثالي لـ: طلبات المنح، طلبات التمويل غير الربحية، أو المشاريع القائمة على الأبحاث التي تركز على وضوح السرد وتوافق المهمة.

استفد من ClickUp Brain للحصول على عروض فورية على وسائل التواصل الاجتماعي

9. قالب إدارة العقود من ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم قالب إدارة العقود من ClickUp للحصول على وثائق واضحة ومتوافقة وقابلة للتنفيذ

على عكس القوالب الأخرى التي تركز على العروض التقديمية، يركز قالب إدارة العقود من ClickUp على ما يحدث بعد قبول العرض. تساعد ميزات مثل وضع العلامات وتحميل المستندات والحقول المخصصة ومراقبة الحالة على حماية صفقتك على المدى الطويل.

يساعدك هذا النموذج على:

تتبع دورة حياة العقود من المسودة إلى التنفيذ إلى التجديد، مع علامات حالة واضحة

أتمتة تذكيرات التجديد لتجنب انتهاء صلاحية الاتفاقيات أو ضياع الفرص

سجل مقاييس أداء العقود لتقييم علاقات الموردين/العملاء بمرور الوقت

📌 مثالي لـ: الأقسام القانونية، ومديري العمليات، أو الوكالات التي تدير عقودًا متعددة أو تعاقدات طويلة الأجل مع العملاء.

10. قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني حوّل قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp إلى التقويم التحريري الذي تحلم به

قد يكون ابتكار المحتوى الاجتماعي وتخطيطه أمرًا فوضويًا. لهذا السبب، يقسم قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp المنصات وأنواع المحتوى والأهداف المستهدفة وجداول النشر إلى مسار محتوى سهل التصفح.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

حدد أركان المحتوى والمواضيع لضمان اتساق العلامة التجارية عبر المنصات

قم بتبادل الأفكار بشكل تعاوني وقم بتمييزها حسب الحالة أو عضو الفريق للحفاظ على سير عمل إنشاء المحتوى

أعد استخدام المحتوى الدائم من خلال وضع علامات على الأفكار عالية الأداء لإعادة استخدامها

📌 مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي وفرق المحتوى الذين يحتاجون إلى خطة نشر واضحة.

🧠 حقيقة ممتعة: كان Facebook أول شبكة اجتماعية تصل إلى مليار مستخدم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. اليوم، تمتلك Meta أربع منصات تضم أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا لكل منها: Facebook و WhatsApp و Messenger و Instagram.

11. قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني استخدم قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp عندما لا يكفي "مجرد النشر"

بينما تهتم خطة المحتوى بالمنشورات اليومية، يركز قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp على الحملات الكبيرة. استخدمه لتخطيط حملات اجتماعية متعددة المنصات مع أهداف محددة ومقاييس أداء وأصول إبداعية وجداول زمنية ترويجية.

يتيح لك هذا النموذج السهل الاستخدام ما يلي:

خطط لإطلاق المحتوى عبر المنصات المختلفة مع تنسيق المواعيد النهائية والمهام

قم بمواءمة أهداف الحملة مع أهداف العمل من خلال مقاييس قابلة للتتبع

قم بإجراء تحليل لاحق باستخدام حقول التفكير والتقارير المدمجة

📌 مثالي لـ: فرق التسويق ومديري العلامات التجارية الذين يديرون حملات مستهدفة ذات أهداف محددة وجداول زمنية محددة.

12. قالب عرض الميزانية من ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع النفقات المفصلة للحصول على تفاصيل التكاليف في نموذج عرض الميزانية من ClickUp

بدلاً من إغراق أصحاب المصلحة في جداول البيانات، يقسم نموذج عرض الميزانية من ClickUp التكاليف المتوقعة وعائد الاستثمار والمبررات المالية.

استخدم هذا النموذج لعرض الميزانية عندما تكون الموافقة المالية هي العقبة الرئيسية أمامك، مثل العروض الداخلية أو طلبات التمويل على مستوى مجلس الإدارة.

بسّط عملك باستخدام هذا النموذج. استخدمه من أجل:

قم بتقدير وتبرير تكاليف المشروع من خلال بنود واضحة وملخصات للميزانية

توقع العائد على الاستثمار وسيناريوهات الميزانية بناءً على مستويات التمويل المختلفة

اعرض البيانات المالية على الفرق غير المالية بطريقة مرئية وسهلة الفهم

📌 مثالي لـ: مؤسسي الشركات الناشئة وقادة الفرق والمتخصصين في الشؤون المالية الذين يقومون بإعداد عروض تركز على الميزانية وتركز على تخصيص الموارد.

📖 اقرأ أيضًا: أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء تعليقات على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والفيديو

13. قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني احصل على عرض شامل لاستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك في قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

اعتبر قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp بمثابة الجدول الزمني الرئيسي لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك. يوفر عرضًا للتقويم أولاً لكل ما تم جدولته ويتضمن جدولة السحب والإفلات والتذكيرات وفلاتر خاصة بالمنصة.

استخدم هذا النموذج و:

جدول المنشورات حسب المنصة والمنطقة الزمنية لتجنب التضارب والتداخل

تصور الفجوات في المحتوى أو الإفراط في النشر من خلال عرض تقويم المحتوى الشهري/الأسبوعي

ادمج التحليلات في لوحة معلومات ClickUp لتعديل النشر بناءً على أنماط التفاعل

📌 مثالي لـ: منسقي وسائل التواصل الاجتماعي والوكالات والمستقلين الذين يديرون جداول النشر متعددة القنوات.

14. قالب ClickUp المتقدم لوسائل التواصل الاجتماعي

احصل على قالب مجاني استخدم قالب ClickUp Social Media Advanced للتبديل بين الاستراتيجية عالية المستوى والمهام المربكة المتعلقة بالمحتوى في ثوانٍ معدودة

يجب على الفرق التي تعتمد على البيانات وترغب في ضبط استراتيجياتها بناءً على الأداء بدلاً من الحدس أن تختار قالب ClickUp Social Media Advanced Template. يتميز هذا القالب بقدرات تكامل وإعداد تقارير أعمق لا تتوفر في قوالب التخطيط الأساسية.

وفر الوقت باستخدام هذا النموذج و:

خطط وانشر وحلل المنشورات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو جداول البيانات

اربط مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحات الأداء بالحملات الاجتماعية في الوقت الفعلي للحصول على نظرة عامة كاملة

قم بإجراء تدقيقات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات للأداء كل ثلاثة أشهر باستخدام عروض التقارير المدمجة

📌 مثالي لـ: الفرق التي تبحث عن تحليلات متقدمة وتتبع التفاعل وتقسيم المنصات وإعداد التقارير على مستوى الحملة.

15. قالب وكالة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني ركز على تنمية الحسابات بدلاً من مطاردتها باستخدام قالب وكالة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

قم بتوسيع نطاق المحتوى الخاص بك عبر العلامات التجارية باستخدام قالب وكالة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp. يتضمن لوحات معلومات العملاء ومساحات عمل الحملات وسير عمل المراجعة وأدوات إعداد التقارير لإدارة الأجزاء المتحركة دون تفويت أي شيء.

قم بتخصيص هذا النموذج من أجل:

شارك لوحات المعلومات الموجهة للعملاء للحصول على الموافقات ومتابعة الحالة وتحديثات الحملات

تعاون مع الفرق الداخلية وفرق العملاء مع التحكم في الوصول

حدد نطاق الخدمات والجدول الزمني لمنع تجاوز النطاق المحدد

📌 مثالي لـ: سيناريوهات متعددة العملاء ومتعددة المنصات حيث الكفاءة والتخصيص هما المفتاح.

👀 هل تعلم؟ 86% من المسوقين يستخدمون Facebook للتسويق، مما يجعله الخيار الأول. ويأتي Instagram في المرتبة الثانية بنسبة 79%، يليه LinkedIn بنسبة 65%.

16. قالب عرض على وسائل التواصل الاجتماعي من Sprout Social

عبر Sprout Social

يتبع نموذج عرض وسائل التواصل الاجتماعي من Sprout Social مبدأ الإقناع الاستراتيجي. وهو يعتمد بشكل كبير على سرد القصص المستند إلى البيانات، مما يسمح للوكالات والمستقلين بربط كل خدمة بعائد استثمار حقيقي.

يوفر هذا النموذج إطارًا لك للقيام بما يلي:

بناء المصداقية باستخدام مقاييس معدة مسبقًا تعكس مؤشرات الأداء الرئيسية الشائعة في مختلف القطاعات

اربط خدمات العروض مباشرة بميزات إعداد التقارير في Sprout لعرض نتائج قابلة للقياس

ادمج توصيات خاصة بالمنصة بناءً على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعميل

📌 مثالي لـ: الفرق التي تستخدم Sprout Social وترغب في عرض نتائج تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي لدعم استراتيجيتها.

17. قالب عرض التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من PandaDoc

عبر PandaDoc

يتضمن نموذج عرض التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من PandaDoc توقيعات إلكترونية مدمجة وجداول أسعار وأدوات للعلامة التجارية في تنسيق أنيق وتفاعلي. وهو يحول العروض إلى مستندات مبيعات تفاعلية.

اعتمد على هذا النموذج من أجل:

أتمتة إنشاء العقود باستخدام البيانات الخاصة بالعملاء عبر تكامل CRM من PandaDoc

سرّع إبرام الصفقات باستخدام حقول التوقيع الإلكتروني المدمجة وحقول تحصيل المدفوعات

تتبع مدة فتح العرض وموعده باستخدام التحليلات

📌 مثالي لـ: وكالات التسويق والمستقلون الذين يرغبون في كسب عملاء على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أتمتة العروض والتوقيعات الرقمية.

18. قالب عرض على وسائل التواصل الاجتماعي من Proposify

عبر Proposify

يعمل نموذج عرض العروض على وسائل التواصل الاجتماعي من Proposify بناءً على علم نفس المبيعات. يتيح لك عرض الأفكار الكبيرة بشكل منظم وتوجيه العملاء المحتملين عبر مسار التحويل داخل المستند.

استخدم هذا النهج المنظم من أجل:

صمم عرضًا مقنعًا يتضمن معالم بارزة ووضع CTA

أدرج جداول الأسعار مع باقات اختيارية لزيادة مبيعات الخدمات

أضف مقاطع فيديو توضيحية لوضع الاستراتيجيات في سياقها الصحيح وتقليل التكرار

📌 مثالي لـ: المحترفين المبدعين الذين يرغبون في التحكم في الجانب الجمالي والتعاون التفاعلي في عملية البيع.

📮 ClickUp Insight: حوالي 43٪ من الموظفين يرسلون 0-10 رسائل يوميًا. في حين أن هذا يشير إلى محادثات أكثر تركيزًا أو مدروسة، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى عدم وجود تعاون سلس، حيث تجري المناقشات المهمة في أماكن أخرى (مثل البريد الإلكتروني). لمنع التنقل غير الضروري بين المنصات وتغيير السياق، تحتاج إلى تطبيق شامل للعمل، مثل ClickUp، الذي يجمع المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بكفاءة أكبر.

19. قالب عرض التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من Hootsuite

عبر Hootsuite

قالب عرض التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا مناسب إذا كنت تعمل بالفعل في نظام Hootsuite. وهو مفيد للاستراتيجيات متعددة القنوات التي تتطلب تحديد الأهداف، ومخططات المحتوى، ومنطق الجدولة، ومقاييس التقييم.

يمكن لهذا النموذج:

قم بمزامنة مخرجات العروض مع جدول النشر في Hootsuite

اعرض جداول زمنية منظمة للحملات مع المعالم الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية

قدم خطط تقييم الأداء المدمجة للعملاء المحتملين باستخدام Hootsuite Analytics

📌 مثالي لـ: الفرق المتمكنة من استخدام البيانات والتي تستخدم بالفعل مجموعة أدوات العلامة التجارية من Hootsuite للتنفيذ.

20. قالب عرض إدارة وسائل التواصل الاجتماعي من SocialBee

عبر SocialBee

يضم نموذج عرض إدارة وسائل التواصل الاجتماعي رحلة انضمام العميل إلى العرض. ويقدم معاينات لسير العمل وجداول الاتصال وخطط إنشاء المحتوى من أجل الوضوح.

استفد من هذا النموذج من أجل:

اعرض الإنجازات الشهرية عبر المحتوى والجدولة وإعداد التقارير

تصور الجداول الزمنية لسير العمل من بدء العمل إلى دورات المراجعة

أضف سياسات الاتصال وتوقعات الإنجاز مع شهادات العملاء كدليل

📌 مثالي لـ: المستقلون أو الوكالات الصغيرة التي تقدم خدمات إدارة شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي وترغب في بناء ثقة العملاء منذ أول تفاعل.

21. قالب عرض على وسائل التواصل الاجتماعي من Indeed

عبر Indeed

يتميز نموذج عرض العروض على وسائل التواصل الاجتماعي من Indeed بعملية التوظيف المتميزة. فهو يركز على وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لجذب المواهب، ويجمع بين استراتيجيات التسويق للتوظيف واستهداف المنصات، مما يوفر لفرق التوظيف الموارد التي يحتاجونها لتقديم حملات داخلية.

ابدأ باستخدام هذا النموذج من أجل:

اقترح حملات توظيف على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف وظائف متخصصة

قم بمواءمة أهداف التوظيف مع أهداف تسويق العلامة التجارية

حدد استراتيجية محتوى خاصة بمشاركة المرشحين وشروط الاتفاق

📌 مثالي لـ: مديري العلامات التجارية للشركات، مستشاري التسويق في مجال الموارد البشرية، أو الوكالات التي تنشئ حملات توظيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

22. قالب عرض على وسائل التواصل الاجتماعي من Later

عبر Later

يغطي قالب عرض وسائل التواصل الاجتماعي سرد القصص المرئية لمنصات مثل Instagram و TikTok و Pinterest. ويوفر تخطيطات لرسم قصة المحتوى الخاص بك، وعرض المفاهيم الجمالية، وإبراز التعاون مع المؤثرين.

دع هذا النموذج يرشدك إلى:

حدد مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام أطر التحليلات المدمجة

أدرج بروتوكولات الخطوات التالية للمراجعة والتصحيح وبدء المشروع

حدد النتائج المطلوبة بدقة، بما في ذلك التكرار والمنصة، لتحقيق أهداف وسائل التواصل الاجتماعي

📌 مثالي لـ: مديري العلامات التجارية للشركات، مستشاري التسويق في مجال الموارد البشرية، أو الوكالات التي تنشئ حملات توظيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

أنشئ عروضًا أفضل باستخدام قوالب ClickUp

هل تريد تقديم حملة إبداعية أو إدارة خدمات وسائل التواصل الاجتماعي؟ يمكن أن يوفر لك نموذج العرض المناسب ساعات من العمل ويتفوق على منافسيك. توفر لك هذه النماذج الـ 22 الفريدة والمركزة على العمل مجموعة أدوات جاهزة للاستخدام في كل سيناريو عرض يمكن تخيله.

نصيحة صغيرة: إذا كنت تعمل مع فريق كبير أو تبحث عن إنشاء هذه القوالب ضمن نظام بيئي قابل للتطوير، فانتقل إلى ClickUp. ستساعدك قدراته الإدارية الشاملة وأكثر من 1000 تكامل ClickUp على استخدام هذه الأطر بشكل أفضل.

لذا، دون إضاعة المزيد من الوقت، اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!