أفضل 11 بديلاً لـ Aisera للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

كل دقيقة تقضيها في المهام المتكررة هي دقيقة تضيع من الاستراتيجية والإبداع والنمو الحقيقي.

فكر في الأمر: كم من وقت عملك اليومي يضيع في إدخال البيانات أو فرز البريد الإلكتروني أو إعداد التقارير يدويًا؟ ماذا لو تمت هذه المهام تلقائيًا بينما تركز أنت على ما يحقق نتائج فعلية؟

وهنا تكمن أهمية أدوات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. Aisera هو اسم معروف في هذا المجال، حيث يساعد الشركات على تبسيط الدعم التقني وخدمة العملاء والعمليات.

لكن هذا الحل ليس مناسبًا للجميع وقد لا يناسبك بالضرورة. ربما تحتاج إلى مزيد من المرونة أو قدرات ذكاء اصطناعي أكثر جوهرية أو ببساطة أداة تتوافق بشكل أفضل مع التكنولوجيا الحالية لديك. من بناء واجهات محادثة إلى تحسين إنتاجية الوكلاء، سننظر في جميع الجوانب!

أفضل جزء؟ هناك الكثير من المزودين الرائدين الذين يمكنهم مضاهاة - أو حتى تجاوز - ما تقدمه Aisera. في هذا الدليل، نستكشف أفضل منصات الأتمتة بالذكاء الاصطناعي، ونحلل ميزاتها وأسعارها وكيفية مقارنتها بـ Aisera.

ما هو Aisera؟

عبر Aisera

Aisera هي منصة أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات المتوسطة والكبيرة على تحسين إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) ودعم العملاء وسير العمل الداخلي.

يستخدم الذكاء الاصطناعي التخاطبي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي لأتمتة حل التذاكر وتمكين الخدمة الذاتية وتحسين أوقات الاستجابة.

من خلال التكامل عبر منصات مثل ServiceNow و Microsoft Teams و Salesforce و Slack، تهدف Aisera إلى تقليل أعباء العمل اليدوية وتحسين الكفاءة التشغيلية. يمكن لوكلائها الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي التعامل مع طلبات الدعم الشائعة، مما يحرر الوكلاء البشريين للقيام بمهام أكثر تعقيدًا.

👀 هل تعلم؟ 92% من الشركات تخطط لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، لكن 1% فقط من القادة يعتبرون أن مؤسساتهم متكاملة تمامًا مع الذكاء الاصطناعي. التحدي لا يكمن في اعتماد الذكاء الاصطناعي فحسب، بل في نشره بفعالية لتحقيق تأثير حقيقي على الأعمال.

لماذا تفكر في بدائل Aisera؟

على الرغم من أن Aisera أداة قوية للأتمتة بالذكاء الاصطناعي، إلا أنها لا تلبي دائمًا احتياجات جميع الشركات. إليك الأسباب التي تجعلك تجرب البدائل المتاحة:

حدود التخصيص : قد لا تكون سير العمل والأتمتة مرنة بما يكفي للشركات ذات الاحتياجات الخاصة

أسعار مرتفعة : قد تكون الخطط المخصصة للمؤسسات باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تحديات التكامل : قد يكون هناك نقص في الترابط العميق مع الأدوات المتخصصة

مخاوف بشأن أداء الذكاء الاصطناعي : قد تتطلب الاستفسارات المعقدة تدخلًا يدويًا

دورات إصدار متكررة : قد تؤدي التحديثات المنتظمة إلى تعطيل الاستقرار وتستلزم إجراء تعديلات متكررة

تدريب الذكاء الاصطناعي يستغرق وقتًا طويلاً : قد يتطلب تحقيق أداء قوي وقتًا وجهدًا كبيرين

تكاليف إضافية للميزات المتقدمة : قد لا يتم تضمين الإضافات مثل دعم GPT بشكل افتراضي

مشكلات الأداء على الأجهزة المحمولة : قد يؤدي الاستخدام المكثف للأجهزة المحمولة إلى بطء ملحوظ في الأداء

لا يزال يتطلب جهدًا يدويًا: على الرغم من معدلات الانحراف الجيدة، إلا أن هناك حاجة إلى ضبط مستمر وإدارة المحتوى

نظرة عامة على بدائل Aisera

فيما يلي نظرة عامة سريعة على حالات الاستخدام والهياكل التجارية لكل بديل من بدائل Aisera:

أداة حالة الاستخدام الأفضل لـ الأسعار ClickUp أتمتة المهام وسير العمل الفرق التي تدير المشاريع والعمليات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم Moveworks أتمتة دعم تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات التي تعمل على أتمتة مكاتب الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات أسعار مخصصة أميليا تفاعلات العملاء/الموظفين المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات التي تحتاج إلى وكلاء ذكاء اصطناعي يشبهون البشر أسعار مخصصة Kore. ai الذكاء الاصطناعي التخاطبي وأتمتة روبوتات الدردشة الشركات التي تحتاج إلى روبوتات ذكية متقدمة أسعار مخصصة IBM Watson Assistant روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء والمساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات الشركات التي تريد ذكاءً اصطناعيًا قابلاً للتخصيص ب تتوفر خطة Lite مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 140 دولارًا شهريًا Drift روبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمبيعات والتسويق الشركات التي تركز على توليد العملاء المحتملين أسعار مخصصة Zendesk AI أتمتة خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات التي تستخدم Zendesk للدعم تبدأ الخطط المدفوعة من 55 دولارًا أمريكيًا لكل وكيل شهريًا (تُفوتر سنويًا) ServiceNow إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والأتمتة المنظمات الكبيرة التي تدير خدمات تكنولوجيا المعلومات أسعار مخصصة Cognigy أتمتة مراكز الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي للصوت والدردشة أسعار مخصصة Ada روبوت دردشة ذكي بدون كود لخدمة العملاء الشركات التي ترغب في إعداد روبوت دردشة سهل الاستخدام أسعار مخصصة Yellow. ai تفاعل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي الشركات التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي للصوت والدردشة خطة مجانية تصل إلى 100 MTU/شهر؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10,000 دولار/سنة

💡 نصيحة للمحترفين: أعط الأولوية للمنصات ذات الأسعار الشفافة والميزات القابلة للتطوير حتى لا تظل مقيدًا بنظام صارم مع نمو أعمالك.

أفضل 11 بديلاً لـ Aisera للاستخدام

هل تبحث عن بديل لـ Aisera؟ إليك أفضل الخيارات التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير العمل وإدارة المشاريع)

احصل على إجابات فورية وملخصات المهام واقتراحات ذكية مع ClickUp Brain — وكيلك الذكي الذي يعمل دائمًا

إذا كنت تقارن بين ClickUp و Aisera، فإن الفرق الرئيسي يكمن في النطاق والمرونة.

تم تصميم Aisera لأتمتة تكنولوجيا المعلومات ودعم العملاء. ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يوسع نطاق الذكاء الاصطناعي والأتمتة ليشمل كل جزء من سير عملك — إدارة المشاريع وتنظيم المهام والحفاظ على تماسك الفرق دون بذل جهد إضافي.

في قلب هذا النظام يوجد ClickUp Brain، وهو مساعد ذكي يعمل عبر المهام والمستندات والدردشة.

يوفر ClickUp Brain ملخصات فورية ويقوم تلقائيًا بإنشاء التحديثات ويقترح الخطوات التالية في المهام. يمكنه أيضًا كتابة أو تحسين المهام الفرعية والتعليقات بناءً على سياق المشروع، مما يساعدك على العمل بشكل أسرع دون الحاجة إلى التردد.

عزز الإنتاجية باستخدام ClickUp Brain من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإجابات فورية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

داخل ClickUp Docs، يعمل Brain كمحرر وباحث مدمج. اطلب منه تلخيص المستندات الطويلة أو إعادة كتابة الفقرات أو إنشاء محتوى جديد من البداية أو الإجابة على الأسئلة بناءً على ما هو مكتوب بالفعل. يمكنه تحويل أفكارك المتناثرة إلى مخرجات منظمة في ثوانٍ.

أضف إلى ذلك حقيقة أنه يمكنك سحب المعرفة الموجودة من المحتوى داخل ClickUp ومن خلال أدوات الطرف الثالث المتصلة، وستحصل على أساس لذكاء اصطناعي وكيل يتكيف مع احتياجاتك.

ولكن ماذا عن التواصل مع فريقك؟ يساعدك Brain أيضًا على تحقيق أقصى استفادة من محادثاتك المتعلقة بالعمل داخل ClickUp Chat. ينضم Brain إلى المحادثات لإبراز المهام ذات الصلة واقتراح الإجابات وتلخيص المناقشات في الوقت الفعلي. يساعدك ذلك على تجنب التشويش والتركيز على الأمور المهمة دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب.

أنجز المزيد مع وكلاء الذكاء الاصطناعي في الدردشة من ClickUp

هل تريد معرفة ما الذي يميز ClickUp كأداة لإدارة المشاريع والأتمتة؟ يتيح لك ClickUp Brain اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تريد العمل به — Gemini أو ChatGPT أو Claude — من داخل مساحة العمل الخاصة بك.

اختر بين Gemini وChatGPT وClaude—مباشرة من داخل مساحة عمل ClickUp للحصول على مساعدة ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً ومرونة

سواء كنت تقوم بصياغة مستند أو طرح سؤال أو تلخيص مهمة، يمكنك التبديل بين أفضل نماذج LLMs حسب نمط الإخراج أو العمق الذي تحتاجه. هذه المرونة هي عامل تمييز كبير، حيث تمنح الفرق مزيدًا من التحكم ومعالجة أفضل للسياق ونتائج عالية الجودة، كل ذلك دون مغادرة ClickUp.

تخلص من المهام المتكررة باستخدام ClickUp Automation من خلال أتمتة سير العمل والمشغلات والإجراءات دون عناء

مع ClickUp Automations، يمكنك التخلص من المهام المتكررة في أي فريق دون الحاجة إلى البرمجة. على عكس سير العمل الذي يركز على تكنولوجيا المعلومات في Aisera، يوفر ClickUp أتمتة مرنة للتسويق والمبيعات والموارد البشرية والمزيد.

أتمتة مراحل المهام وإرسال التحديثات وتشغيل الإجراءات دون الحاجة إلى العمل اليدوي. ما عليك سوى وصف سير العمل الخاص بك بلغة إنجليزية بسيطة، وسيتولى ClickUp AI Automation Builder الباقي، سواء كان ذلك تخصيص المهام أو وضع علامات على أصحاب المصلحة أو إنشاء التقارير.

بالإضافة إلى الأتمتة، ClickUp هو مساحة عمل متكاملة تمامًا تحل محل الأدوات المنفصلة، وتجمع بين المهام والمستندات والأهداف والتعاون حتى تظل الفرق مركزة ومنتجة.

👀 هل تعلم؟ Shipt, Inc. ، خدمة التوصيل المملوكة لشركة Target Corporation، نجحت في إدارة مشاريع واسعة النطاق بكفاءة باستخدام نماذج ClickUp وعلاماتها وأتمتتها.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعلم بسبب الميزات الشاملة للمنصة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم) ​

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أحب الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح لوحات التحكم القابلة للتخصيص للمستخدمين تصور أداء المشروع والحصول على رؤى في الوقت الفعلي. توفر لنا طرق عرض مرنة للعمل، بما في ذلك 10 طرق عرض مختلفة، مما يساعدنا على التركيز على الأولويات بالطريقة التي نريدها، كما أن ميزة تتبع الوقت المدمجة تتيح لي تحديد التقديرات الزمنية لكل مهمة وتتبع التقدم المحرز.

أحب الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح لوحات التحكم القابلة للتخصيص للمستخدمين تصور أداء المشروع والحصول على رؤى في الوقت الفعلي. توفر لنا طرق عرض مرنة للعمل، بما في ذلك 10 طرق عرض مختلفة، مما يساعدنا على التركيز على الأولويات بالطريقة التي نريدها، كما أن ميزة تتبع الوقت المدمجة تتيح لي تحديد التقديرات الزمنية لكل مهمة وتتبع التقدم المحرز.

🧠 حقيقة ممتعة: كانت أقدم أنظمة الأتمتة بالذكاء الاصطناعي تعمل على بطاقات مثقوبة — أما الآن، فيمكن للذكاء الاصطناعي توقع سير العمل وتنفيذ المهام على الفور.

2. Moveworks (الأفضل لدعم الموظفين المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Moveworks

هل سئمت انتظار دعم تكنولوجيا المعلومات لإعادة تعيين كلمة المرور أو قسم الموارد البشرية لمعالجة طلب بسيط؟

Moveworks يقضي على تلك العقبات من خلال العمل كمساعد دائم التشغيل ومولد ومدعوم بالذكاء الاصطناعي للموظفين. بدلاً من تسجيل التذاكر أو ملاحقة فرق الدعم، يمكن للموظفين طرح الأسئلة على Moveworks بلغة طبيعية والحصول على حلول فورية.

يتكامل مع أنظمة المؤسسات مثل ServiceNow وWorkday وMicrosoft Teams، ويستخرج المعلومات ذات الصلة لحل المشكلات تلقائيًا.

أفضل ميزات Moveworks

يقلل من وقت التعطل ويحافظ على إنتاجية الفرق في العمل دون تدخل بشري

تفسير طلبات الموظفين والاستجابة لها من خلال فهم اللغة الطبيعية

يتصل بسهولة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية في المؤسسات

حل المشكلات الشائعة للموظفين دون تدخل بشري

يدعم لغات متعددة لفرق العمل العالمية

قيود Moveworks

توفر خيارات تخصيص محدودة لردود خدمة العملاء المخصصة

يعتمد الأداء على جودة التكامل مع أنظمة المؤسسة الحالية

أسعار Moveworks

أسعار مخصصة

تقييمات Moveworks وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Moveworks؟

تقول إحدى تقييمات G2:

منذ تطبيق Moveworks، انخفض حجم العمل بنسبة 50% في 4 سنوات. تمكنت وفورات مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات لدينا من سداد تكلفة عقد Moveworks مع توفير بعض التكاليف! سهّل Moveworks بدء الاستخدام. لدينا برامج نجاح مشتركة جيدة ونعمل على نفس المنوال.

منذ تطبيق Moveworks، حققنا انخفاضًا بنسبة 50% في الحجم خلال 4 سنوات. تمكنت وفورات مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات لدينا من سداد تكلفة عقد Moveworks مع توفير بعض التكاليف! جعل Moveworks البدء في العمل أمرًا سهلاً للغاية. لدينا برامج نجاح مشتركة جيدة ونحن على وفاق تام.

📮ClickUp Insight: يستخدم 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا المساعدات الصوتية (4%) أو الوكلاء الآليين (6%) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما يفضل 62% أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد يكون انخفاض استخدام المساعدين والوكلاء بسبب أن هذه الأدوات غالبًا ما تكون مُحسّنة لمهام محددة، مثل التشغيل بدون استخدام اليدين أو سير عمل محدد. يقدم لك ClickUp أفضل ما في العالمين. يعمل ClickUp Brain كمساعد ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. من ناحية أخرى، يمكن للوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي داخل قنوات ClickUp Chat الإجابة على الأسئلة وتصنيف المشكلات أو حتى التعامل مع مهام محددة!

3. Amelia (الأفضل لخدمة العملاء بالذكاء الاصطناعي)

عبر Amelia

على عكس روبوتات الدردشة التقليدية التي تعتمد على نصوص جامدة، تفهم Amelia AI السياق والنية وحتى العواطف، مما يجعل تفاعلات العملاء تبدو أكثر طبيعية.

يمكنك استخدام Amelia لتقديم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتعامل مع كل شيء بدءًا من استفسارات الطلبات وقوالب سير العمل وحتى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يتعلم باستمرار من التفاعلات السابقة، مما يؤدي إلى تحسين الاستجابات بمرور الوقت.

إذا كان العميل محبطًا أو يحتاج فقط إلى معلومات سريعة، فإن Amelia تتكيف حتى مع نبرة صوتها لتتناسب مع الموقف، مما يضفي لمسة إنسانية على الدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Amelia

يوفر دعمًا للعملاء على مدار الساعة

يتعرف على مشاعر العملاء ويستجيب لها بذكاء

يقوم بتحجيم خرائط العمليات بكفاءة للتعامل مع تفاعلات متعددة في وقت واحد

قيود Amelia

يتطلب إعدادًا معقدًا وتنفيذًا أوليًا

تطرح تحديات عند التكامل مع الأنظمة القديمة

أسعار Amelia

أسعار مخصصة

تقييمات Amelia وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amelia؟

تقول مراجعة Capterra:

يعجبني أداء الخلفية للبرنامج المساعد ومظهره الجميل – إنه شيء منعش مقارنة بالكثير من البرامج المساعدة الأخرى. يتيح لنا إجراء الكثير من الحجوزات المعقدة دون الحاجة إلى الاستعانة بشركة تطوير مخصصة. يعجبني أيضًا أن الترخيص مدى الحياة وأن الأسعار معقولة جدًا للشركات الصغيرة.

يعجبني أداء الخلفية للبرنامج المساعد ومظهره الجميل – إنه شيء منعش مقارنة بالكثير من البرامج المساعدة الأخرى. يتيح لنا إجراء الكثير من الحجوزات المعقدة دون الحاجة إلى الاستعانة بشركة تطوير مخصصة. يعجبني أيضًا وجود ترخيص مدى الحياة والأسعار المعقولة جدًا للشركات الصغيرة.

💡 نصيحة للمحترفين: عند اختيار أفضل بديل لـ Aisera، ركز على مدى تكامل المنصة مع الأدوات وسير العمل الحاليين لديك. لا تكون الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي فعالة إلا إذا كانت متصلة بأنظمة CRM أو ITSM أو أنظمة دعم العملاء لديك.

4. Kore. ai (الأفضل للذكاء الاصطناعي التخاطبي على مستوى المؤسسات)

تم تصميم Kore. ai لإنشاء واجهات محادثة تعمل عبر القنوات العالمية. يتجاوز المساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي النصوص الأساسية، حيث يفسرون السياق والنية والمشاعر لدعم تفاعلات أكثر طبيعية.

يمكن للشركات استخدامه لأتمتة سير العمل وتحسين دعم العملاء وتبسيط المهام الداخلية. بفضل خيارات عدم الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية أو كتابة أكواد برمجية قليلة، يمكن للفرق إنشاء مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي وتشغيلهم دون الحاجة إلى مهارات تقنية عميقة.

أفضل ميزات Kore. ai

أتمتة تفاعلات العملاء والموظفين باستخدام روبوتات الدردشة الذكية

تحسين دقة روبوتات الدردشة باستخدام معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة

ينشر مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة، بما في ذلك تطبيقات الصوت والرسائل

يتكامل مع أنظمة المؤسسات مثل CRM وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

قيود Kore. ai

يتطلب تدريبًا أوليًا لنماذج الذكاء الاصطناعي حتى تعمل بشكل مثالي

قد ينطوي على تكاليف أعلى لتطبيقات المؤسسات المتقدمة

أسعار Kore. ai

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Kore. ai

G2: 4. 7/5 (380+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kore. ai؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أفضل أداة لتصميم روبوت الدردشة. لقد استمتعت بالجلسة التدريبية. كانت المدربة على دراية جيدة بالمفاهيم وتمكنت من توضيح جميع الاستفسارات. تم إجراء الجلسة بأكملها بشكل رائع.

أفضل أداة لتصميم روبوت الدردشة. لقد استمتعت بالجلسة التدريبية. كانت المدربة على دراية جيدة بالمفاهيم وتمكنت من توضيح جميع الاستفسارات. تم إجراء الجلسة بأكملها بشكل رائع.

🧠 حقيقة ممتعة: يعود مفهوم الأتمتة إلى العصور القديمة، مع أمثلة مبكرة مثل آلية أنتيكيثيرا، وهي جهاز كمبيوتر تناظري يوناني قديم كان يستخدم للتنبؤ بالمواقع الفلكية. اليوم، تطورت أدوات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعالج المهام المعقدة في مختلف الصناعات.

5. IBM Watson Assistant (الأفضل للتفاعلات مع العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر IBM Watson Assistant

للشركات التي تحتاج إلى تفاعلات متقدمة مع العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يقدم IBM Watson Assistant نهجًا أكثر ذكاءً.

على عكس روبوتات الدردشة الأساسية التي تعتمد على ردود معدة مسبقًا، يتعلم هذا البرنامج من المحادثات الحقيقية لتحسين الدقة بمرور الوقت. يتكامل مع مراكز الاتصال ومواقع الويب ومنصات المراسلة لتقليل أوقات الانتظار وزيادة رضا العملاء.

بفضل التحليلات المدمجة، تحصل الفرق أيضًا على رؤى في الوقت الفعلي لضبط استراتيجيات الدعم.

أفضل ميزات IBM Watson Assistant

توفير تفاعلات أكثر ذكاءً مع العملاء من خلال روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يتعلم من المحادثات السابقة لتحسين الدقة بمرور الوقت

تقليل تكاليف الدعم من خلال أتمتة الاستفسارات الروتينية

يتكامل مع مراكز الاتصال المؤسسية وأنظمة CRM

قيود IBM Watson Assistant

قد يكون إعداده معقدًا للشركات التي لا تمتلك خبرة في مجال الذكاء الاصطناعي

يتطلب تدريبًا مستمرًا وتحسينًا للحصول على أفضل النتائج

أسعار IBM Watson Assistant

Lite: مجاني

بالإضافة إلى: 140 دولارًا أمريكيًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات IBM Watson Assistant

G2: 4. 4/5 (320+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IBM Watson Assistant؟

تقول إحدى تقييمات G2:

أكثر ما يعجبني في IBM Watsonx Assistant هو سهولة البدء في استخدامه، وكذلك إمكانية تطوير مهام صعبة بعد تعلم إطار العمل.

أكثر ما يعجبني في IBM Watsonx Assistant هو سهولة البدء في استخدامه، وكذلك إمكانية تطوير مهام صعبة عند تعلم إطار العمل.

6. Drift (الأفضل للمحادثات التسويقية والمبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Drift

تتفاعل روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Drift مع زوار الموقع في الوقت الفعلي، وتصنف العملاء المحتملين، وتجيب على الأسئلة، وحتى تحدد مواعيد الاجتماعات، دون الحاجة إلى تدخل من ممثل خدمة العملاء.

صُمم الذكاء الاصطناعي التخاطبي من Drift للشركات التي تعمل في مجال الأعمال التجارية بين الشركات (B2B)، وهو يعمل على تخصيص التفاعلات بناءً على سلوك الزوار، مما يضمن وصول الرسالة المناسبة إلى العملاء المحتملين في الوقت المناسب.

يتيح ذلك للزوار التعبير عن نواياهم من خلال أسئلة مفتوحة النص وتلقي ردود فورية ومخصصة، مما يساهم في تعزيز العلاقات مع العملاء المحتملين وتسريع عملية التواصل.

أفضل ميزات Drift

تأهيل العملاء المحتملين وجدولة اجتماعات المبيعات تلقائيًا

قم بتخصيص الردود بناءً على سلوك الزائر ونواياه

ادمج مع أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل HubSpot و Salesforce

قيود Drift

تفتقر إلى خيارات التخصيص المتقدمة لسير عمل روبوتات الدردشة المتقدمة

يتطلب موقعًا إلكترونيًا عالي الحركة للحصول على أفضل النتائج

أسعار Drift

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Drift

G2: 4. 4/5 (1,250+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (190+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Drift؟

تقول إحدى تقييمات G2:

يوفر نموذجًا مصنفًا ومنظمًا للاستفسارات. العمل عليه يجعل المهام سهلة للغاية. أستخدمه يوميًا لمدة 8 ساعات متواصلة. إنه يؤدي المهمة ببساطة!

يوفر نموذجًا مصنفًا ومنظمًا للاستفسارات. العمل عليه يجعل المهام سهلة للغاية. أستخدمه يوميًا لمدة 8 ساعات متواصلة. إنه يؤدي المهمة ببساطة!

🧠 حقيقة ممتعة: يتوقع المحترفون في قطاعات القانون والضرائب والمحاسبة ومكافحة الاحتيال توفير ما يصل إلى 200 ساعة سنويًا بفضل الذكاء الاصطناعي. وقد يترجم ذلك إلى زيادة في الإنتاجية تبلغ 100,000 دولار أمريكي سنويًا لكل محامٍ.

7. Zendesk AI (الأفضل لدعم العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Zendesk AI

مدمج في منصة Zendesk، يساعد Zendesk AI فرق الدعم على تقليل حجم العمل الشاق. فهو يعمل على أتمتة الردود وترتيب التذاكر حسب الأولوية وتحويل الاستفسارات الشائعة قبل أن تصل إلى أحد موظفي خدمة العملاء.

باستخدام التعلم الآلي، يمكن لـ Zendesk AI حتى توقع احتياجات العملاء واقتراح مقالات المساعدة ذات الصلة أو الردود التلقائية، مما يقلل الوقت المستغرق في الأسئلة المتكررة.

أفضل ميزات Zendesk AI

أتمتة سير عمل دعم العملاء من خلال معالجة التذاكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يقترح مقالات مساعدة ذات صلة بناءً على استفسارات العملاء

تحسين كفاءة الوكلاء من خلال التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يتكامل مع منصة الدعم الأوسع نطاقًا من Zendesk

قيود Zendesk AI

يعمل بشكل أفضل فقط للشركات التي تستخدم بالفعل نظام Zendesk البيئي

تفتقر إلى خيارات التخصيص المتقدمة لسلوك الذكاء الاصطناعي

أسعار Zendesk AI

فريق الدعم: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل وكيل

Suite Team: 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل وكيل

Suite Professional: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل وكيل

Suite Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zendesk AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

👀 هل تعلم؟ أدى اعتماد Grant Thornton لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى توفير ما يصل إلى 7.5 ساعة في الأسبوع للموظفين، مما سمح لهم بالتركيز على الأعمال الأكثر قيمة للعملاء. ​

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8. ServiceNow (الأفضل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر ServiceNow

قد تبدو إدارة دعم تكنولوجيا المعلومات وكأنها دورة لا نهاية لها من التذاكر والمهام المتراكمة والاختناقات. يستخدم ServiceNow الذكاء الاصطناعي لكسر هذه الدورة، حيث يعمل على أتمتة المهام الروتينية لتحسين الإنتاجية، وتحديد أولويات طلبات الخدمة، وحتى توقع المشكلات قبل أن تتفاقم.

بفضل الوكلاء الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، يمكن للموظفين الحصول على إجابات فورية على الأسئلة الشائعة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية

وفي الوقت نفسه، تضمن الذكاء التنبئي تركيز فرق تكنولوجيا المعلومات على المشكلات الأكثر أهمية أولاً، مما يحسن أوقات الاستجابة ويقلل من وقت التعطل في جميع أنحاء المؤسسة.

أفضل ميزات ServiceNow

أتمتة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات باستخدام مولدات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حل استفسارات الموظفين على الفور باستخدام وكلاء افتراضيين

توقع مشكلات تكنولوجيا المعلومات ومنعها قبل أن تؤثر على العمليات

تحديد أولويات طلبات الخدمة بذكاء بناءً على مدى إلحاحها

قيود ServiceNow

يتطلب تكوينًا كبيرًا للتنفيذ على نطاق واسع

قد تكون باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

أسعار ServiceNow

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات ServiceNow

G2: 4. 4/5 (2,270+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ServiceNow؟

تقول مراجعة G2:

يعجبني كيف تقوم ServiceNow بمركزية تذاكر الدعم وسير العمل بطريقة يسهل تتبعها وإدارتها. فهي توفر للعملاء والفرق الداخلية رؤية واضحة لحالة الطلبات، كما تقلل ميزات الأتمتة من الجهد اليدوي وأوقات الاستجابة. كما وجدت واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، خاصة عند تخصيص لوحات المعلومات أو إنشاء عناصر كتالوج الخدمات.

يعجبني كيف تقوم ServiceNow بمركزية تذاكر الدعم وسير العمل بطريقة يسهل تتبعها وإدارتها. فهي توفر للعملاء والفرق الداخلية رؤية واضحة لحالة الطلبات، كما تقلل ميزات الأتمتة من الجهد اليدوي وأوقات الاستجابة. كما وجدت واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، خاصة عند تخصيص لوحات المعلومات أو إنشاء عناصر كتالوج الخدمات.

عبر Cognigy

Cognigy هي منصة ذكاء اصطناعي متكاملة مصممة لمراكز الاتصال. سواء كانت التفاعلات صوتية أو نصية، تتيح Cognigy للشركات تقديم دعم عملاء شبيه بالبشر على نطاق واسع.

بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي القوية والتكامل العميق مع منصات خدمة العملاء، تساعد Cognigy الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام والاستفسارات الشائعة مع الاستمرار في توفير تجارب مخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، تسهل واجهة التطبيق التي لا تتطلب كتابة أي أكواد على الفرق تخصيص المحادثات دون الحاجة إلى مطور.

أفضل ميزات Cognigy

أتمتة تفاعلات العملاء باستخدام روبوتات الدردشة والصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي

دعم تجارب القنوات المتعددة عبر الهواتف وتطبيقات المراسلة والمواقع الإلكترونية

قم بتخصيص محادثات العملاء باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقد

ادمجها مع أدوات CRM وخدمة العملاء للحصول على دعم فوري

قيود Cognigy

يتطلب تدريبًا أوليًا لتحسين استجابات الذكاء الاصطناعي

قد تحتاج إلى تخصيص حسب حالات الاستخدام الخاصة بالصناعة

أسعار Cognigy

أسعار مخصصة

تقييمات Cognigy ومراجعاتها

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 8/5 (20+ تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: تم تطوير أول روبوت محادثة، ELIZA، في عام 1966 من قبل الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جوزيف وايزنباوم لمحاكاة معالج نفسي.

10. Ada (الأفضل لخدمة العملاء الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Ada

يتوقع العملاء اليوم إجابات فورية، وتساعد Ada الشركات على تلبية هذا الطلب. تتيح منصة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات أتمتة خدمة العملاء مع الحفاظ على اللمسة الشخصية.

لا يقتصر دور مساعد الذكاء الاصطناعي Ada على تقديم إجابات عامة فحسب، بل إنه يستخرج البيانات في الوقت الفعلي من أنظمة الأعمال لتقديم إجابات دقيقة ومراعية للسياق.

من معالجة عمليات الاسترداد وحل المشكلات إلى الرد على الأسئلة الشائعة، تدير Ada تفاعلات العملاء طوال دورة حياتهم دون الحاجة إلى وكلاء بشريين لكل طلب.

أفضل ميزات Ada

أتمتة دعم العملاء باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يوفر استجابات مخصصة باستخدام مناهج قائمة على علم البيانات

تقليل أوقات انتظار خدمة العملاء من خلال الخدمة الذاتية الفورية

يتكامل مع أنظمة الأعمال الحالية من أجل أتمتة ذكية

قيود Ada

يعمل بشكل أفضل مع الشركات التي تتلقى استفسارات منظمة من العملاء

قد يتطلب تدريبًا مستمرًا على الذكاء الاصطناعي لحالات الدعم الفني المتطورة

أسعار Ada

أسعار مخصصة

تقييمات Ada وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Ada؟

تقول مراجعة G2:

ADA سهل الاستخدام وسهل الفهم من حيث طريقة عمل نظامه. طريقة إعداد الإجابات التلقائية سهلة أيضًا، حيث يمكن سحب الخيارات مثل مربع النص ومقاطع الفيديو والصور وإفلاتها في تدفق الدردشة، بالإضافة إلى أن الإجراءات المتاحة تجعل تدفق الدردشة يعمل بشكل صحيح.

ADA سهل الاستخدام وسهل الفهم من حيث طريقة عمل نظامه. كما أن طريقة إعداد الإجابات التلقائية سهلة أيضًا، حيث يمكن سحب الخيارات مثل مربع النص ومقاطع الفيديو والصور وإفلاتها في تدفق الدردشة، بالإضافة إلى أن الإجراءات المتاحة تجعل تدفق الدردشة يعمل بشكل صحيح.

11. Yellow. ai (الأفضل لتفاعل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

قد يكون جذب العملاء عبر قنوات متعددة أمرًا صعبًا، ولكن Yellow. ai يجعل التعامل مع ذلك أكثر بساطة. تساعد منصة الذكاء الاصطناعي التخاطبية هذه الشركات على أتمتة تفاعلات العملاء مع الحفاظ على طابعها الشخصي وتفاعليتها.

سواء عبر WhatsApp أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات الصوتية، توفر روبوتات الدردشة من Yellow.ai المساعدة في الوقت الفعلي والإجابة على الأسئلة الشائعة وحتى إتمام المعاملات.

يمكن للشركات أيضًا استخدام Yellow.ai كمنصة تعاونية لأتمتة التسويق، مما يضمن تلقي العملاء للرسائل في الوقت المناسب وبشكل ملائم.

أفضل ميزات Yellow. ai

أتمتة محادثات العملاء عبر قنوات متعددة

تحسين التفاعل من خلال التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يتيح التفاعل الصوتي والدردشة مع ردود تشبه ردود البشر

يستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق والتواصل الاستباقي

قيود Yellow.ai

يتطلب إعدادًا لمواءمة استجابات الذكاء الاصطناعي مع صوت العلامة التجارية

قد لا يدعم الاستفسارات المعقدة للغاية من العملاء دون تدخل بشري

أسعار Yellow. ai

مجاني

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Yellow.ai

G2: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (30+ تقييم)

أفضل بديل لـ Aisera للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

توفر جميع الأدوات في هذه القائمة إمكانات قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ولكن عندما يتعلق الأمر بحل يجمع بين الأتمتة وإدارة المشاريع والتعاون السهل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد، فإن ClickUp هو الفائز الواضح.

على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تركز على وظيفة واحدة فقط، فإن ClickUp تقدم المزيد.

يجمع بين إدارة المهام والمساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل. كل شيء في مكان واحد، بحيث يمكن للفرق العمل بشكل أكثر ذكاءً دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات. إذا كنت تبحث عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بالأتمتة مع تحسين الإنتاجية بشكل كبير في جميع أنحاء مؤسستك، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل.

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