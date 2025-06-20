أفضل 14 وكيل ذكاء اصطناعي للأعمال لأتمتة العمليات وتوسيع نطاقها

ماذا لو كان هناك شخص (أو شيء) يرد على رسائلك الإلكترونية على الفور، ويتابع فرص المبيعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويقوم بإنشاء التقارير تلقائيًا؟ ألن يتيح لك ذلك التركيز أكثر على الاستراتيجية؟

ما كان حلمًا بعيد المنال في الماضي، أصبح اليوم حقيقة واقعة بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال.

هذه الوكلاء الذكيون يجعلون عملنا أسرع وأذكى، وبصراحة، أسهل بكثير. من التعامل مع استفسارات العملاء والتسويق إلى أتمتة تحليل البيانات، أصبحوا بسرعة العمود الفقري للأعمال الحديثة.

ولكن مع تدفق حلول الذكاء الاصطناعي في السوق، قد يكون اختيار الحل المناسب أمرًا صعبًا. لمساعدتك، قمنا بتجميع أفضل 15 وكيلًا للذكاء الاصطناعي يعملون على تحويل أتمتة الأعمال.

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة المهام وتحليل البيانات واتخاذ القرارات بناءً على الأنماط.

تتراوح هذه الأدوات من روبوتات الدردشة البسيطة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للأتمتة لسير العمل المعقد. من تلخيص ملاحظات الاجتماعات وإدارة مهام المشروع إلى كتابة الأكواد، تساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات وزيادة الإنتاجية.

تتمتع الشركات التي تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي بمزايا كبيرة، مثل خفض التكاليف وتحسين تجربة العملاء وتحليل بيانات العملاء واتخاذ قرارات أسرع استنادًا إلى البيانات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في وكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال؟

لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع في مجال الذكاء الاصطناعي. فكل شركة وصناعة ومتطلبات مختلفة تتطلب ابتكارات لا يمكن لجميع وكلاء الذكاء الاصطناعي توفيرها. عند اختيار أحدهم، ضع في اعتبارك ما يلي:

الوظائف : هل يحل مشكلتك المحددة؟ (أتمتة المهام، إنشاء المحتوى، دعم العملاء، إلخ.)

سهولة الاستخدام : ما مدى سهولة استخدام الواجهة؟ هل ستجعل فريقك أكثر كفاءة؟

التكامل : هل يمكنه الاتصال بأدواتك الحالية (Google Drive و Slack و CRM وغيرها)؟

قابلية التوسع : هل ستنمو مع احتياجات عملك؟

التكلفة: هل يقدم قيمة جيدة مقابل سعره؟

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي في لمحة

فيما يلي ملخص سريع لأفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال.

وكيل الذكاء الاصطناعي الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp الإنتاجية وأتمتة المهام (الكل: الفردي، الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات) مهام قابلة للتخصيص، مستندات، دردشة، لوحات معلومات، AI Notetaker، تكاملات متاح مجانًا، بسعر يبدأ من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Jasper AI الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتسويق والمبيعات (الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات إنشاء المحتوى، وتحسين محركات البحث، والتعاون بين أعضاء الفريق، وJasper Art السعر يبدأ من 49 دولارًا شهريًا Fireflies AI تدوين الاجتماعات والملاحظات (الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات) النسخ، الملخصات، البحث، بنود العمل، عمليات التكامل متاح مجانًا، بسعر يبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Drift AI روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي للمبيعات والتسويق (الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات) روبوتات الدردشة، وتأهيل العملاء المحتملين، وحجز الاجتماعات، والتكامل أسعار مخصصة Notion AI إدارة المعرفة وتدوين الملاحظات (فردية، شركات صغيرة ومتوسطة، مؤسسات) ملاحظات، مهام، ملخصات الذكاء الاصطناعي، قوالب، تقويم، ترجمة متاح مجانًا، بسعر يبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Salesforce Einstein الذكاء الاصطناعي CRM والتحليلات (المؤسسات) رؤى تنبؤية، أتمتة، تقييم العملاء المحتملين، توصيات السعر يبدأ من 75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Reclaim AI جدولة وإدارة الوقت (فردية، شركات صغيرة ومتوسطة، مؤسسات) جدولة آلية، وقت التركيز، تحليلات، مزامنة التقويم متاح مجانًا، بسعر يبدأ من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا AutoGPT وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون والأتمتة (الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات، التكنولوجيا) مهام مستقلة، بيانات في الوقت الفعلي، تكامل واجهة برمجة التطبيقات، أتمتة سير العمل مجاني (مفتوح المصدر)، مدفوع (تكاليف API) Intercom AI روبوت الدردشة لدعم العملاء (الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات) دعم متعدد القنوات، دردشة بالذكاء الاصطناعي، تحليل المشاعر، تكاملات السعر يبدأ من 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا + الاستخدام LlamaIndex استرجاع البيانات وفهرستها (المؤسسات، التكنولوجيا) البحث بالذكاء الاصطناعي، وفهرسة المستندات، والتكامل متعدد المصادر، ودعم GPT السعر يبدأ من 50 دولارًا شهريًا ChatGPT الذكاء الاصطناعي التخاطبي وتوليد المحتوى (فردية، شركات صغيرة ومتوسطة، مؤسسات) دردشة تشبه الدردشة البشرية، تلخيص، عصف ذهني، واجهة برمجة تطبيقات، تكاملات متاح مجانًا، بسعر يبدأ من 20 دولارًا شهريًا Kore. ai الذكاء الاصطناعي التخاطبي للمؤسسات (Enterprise) روبوتات بدون كود، أتمتة سير العمل، NLP، تحليلات، تكاملات أسعار مخصصة GitHub Copilot مساعد الترميز بالذكاء الاصطناعي (فرد، شركات صغيرة ومتوسطة، مؤسسات، فرق التطوير) اقتراحات الأكواد، متعدد اللغات، تكامل IDE، يتعلم من المدخلات متاح مجانًا، بسعر يبدأ من 4 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا Workday AI الموارد البشرية والمالية وإدارة القوى العاملة (المؤسسات) أتمتة الموارد البشرية، والتحليلات، وتأهيل الموظفين الجدد، وروبوتات الدردشة، والتكامل أسعار مخصصة QuickBooks AI المحاسبة والمسك الدفاتر (فردية، شركات صغيرة ومتوسطة) المحاسبة، الرؤى، الضرائب، اكتشاف الحالات الشاذة، عمليات التكامل السعر يبدأ من 35 دولارًا شهريًا

أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال

أصبحت وكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال أدوات أساسية في جميع القطاعات، حيث تساعد الشركات على تبسيط سير العمل وتحسين الكفاءة. ومن الضروري اختيار الوكيل المناسب من بين مجموعة كبيرة من الحلول المتاحة.

ولتحقيق هذه الغاية، دعنا نتعمق في أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي المتاحين اليوم للشركات:

1. ClickUp Brain (أفضل أداة للإنتاجية وأتمتة المهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع — إنه تطبيق شامل للعمل، مصمم لجمع جميع مهامك ووثائقك ومحادثاتك وأهدافك في مكان واحد.

ما يميز ClickUp حقًا هو التكامل العميق لوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون معك، مما يجعل كل جزء من سير عملك أكثر ذكاءً وترابطًا. في المركز يوجد ClickUp Brain، وكيل الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك الذي يكون دائمًا على استعداد للمساعدة. يمكنك أن تسأل Brain أي شيء — تلخيص مستند طويل، أو العثور على آخر التحديثات حول مشروع ما، أو حتى الحصول على إجابات سريعة حول سياسات الشركة. إنه مثل وجود زميل في الفريق ذو معرفة واسعة ولا ينام أبدًا.

احصل على تحديثات فورية بشأن أي مهام من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

إذا كنت مستشارًا تدير عدة عملاء، يمكنك استخدام Ask AI لصياغة المقترحات على الفور، وإنشاء جداول اجتماعات، أو تلخيص سلاسل الرسائل الإلكترونية الطويلة. تذكرك الأتمتة بالمواعيد النهائية القادمة، وتنقل المهام إلى المرحلة التالية عند الانتهاء منها، أو حتى ترسل رسائل متابعة للعملاء.

تحصل الفرق على قيمة أكبر من النظام البيئي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp. خذ فريق تطوير المنتجات على سبيل المثال: يمكن لوكلاء القائمة تلقائيًا تعيين المهام للأشخاص المناسبين عند ورود طلب ميزة جديدة، بينما يمكن لوكلاء الدردشة تلخيص اجتماعات تخطيط السباق وإبراز العوائق. في حين يمكن لفرق الدعم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لفرز التذاكر واقتراح الردود وتصعيد المشكلات العاجلة، مما يضمن عدم تفويت أي شيء.

أضف وكيل ClickUp AI إلى سير عملك لجعله أسرع

ما يميز ClickUp حقًا هو كيفية عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات معًا في كل ميزة.

يمكنك إعداد سير عمل حيث يقوم وكيل الدردشة بتلخيص الاجتماع، ويقوم Brain بإنشاء عناصر العمل كمهام، وتقوم الأتمتة بتعيين تلك المهام لأعضاء الفريق المناسبين، كل ذلك دون تدخل يدوي. سواء كنت رائد أعمال فرديًا وتسعى إلى الحفاظ على تنظيم عملك أو شركة كبيرة تهدف إلى التوسع بكفاءة، فإن ClickUp يتكيف مع احتياجاتك. إنها منصة واحدة موحدة لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي فيها على المساعدة فحسب، بل إنه يعمل بنشاط على تعزيز الإنتاجية والتعاون والنمو للجميع.

ونظرًا لأن العمل الحقيقي لا يحدث في فراغ، يتكامل ClickUp Brain مع الأدوات التي يعتمد عليها فريقك بالفعل. تشمل الأدوات Google Drive للمستندات و GitHub لتتبع التطوير و Salesforce لبيانات العملاء.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة المهام القابلة للتخصيص: قم بإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها باستخدام حالات وأولويات وعلامات وحقول مخصصة لتناسب أي سير عمل

المستندات والويكي: تعاون على مستندات غنية وقواعد معرفية وويكي مباشرةً داخل ClickUp، مع إمكانية التحرير والمشاركة في الوقت الفعلي

دردشة مدمجة: تواصل مع فريقك باستخدام قنوات الدردشة المدمجة والرسائل المباشرة، مع الحفاظ على ارتباط المحادثات بعملك

اللوحات البيضاء: تصور الأفكار، وخطط العمليات، وقم بالعصف الذهني بشكل تعاوني باستخدام اللوحات البيضاء التفاعلية

لوحات المعلومات والتقارير: أنشئ لوحات معلومات مخصصة لتتبع الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية وحجم العمل وتقدم المشروع باستخدام أدوات ومخططات في الوقت الفعلي

التقويم والجدولة: إدارة المواعيد النهائية والاجتماعات والأحداث باستخدام عروض التقويم المدمجة وأدوات الجدولة

تتبع الوقت: سجل الوقت المستغرق في المهام، وحدد التقديرات، وأنشئ جداول زمنية لتحسين الإنتاجية والفوترة

القوالب: استخدم أو أنشئ قوالب للمهام والمستندات والقوائم والمشاريع لتوحيد وتسريع الأعمال المتكررة

التكامل: اربط ClickUp بمئات الأدوات الشائعة مثل Slack وGoogle Drive وZoom وGitHub والمزيد للحصول على سير عمل سلس

AI Notetaker: استفد من استفد من AI Notetaker لتسجيل ملاحظات الاجتماعات وتنظيمها وتحويلها تلقائيًا إلى رؤى قابلة للتنفيذ

يتيح لك ClickUp AI Notetaker التركيز أثناء تسجيل المناقشات المهمة وتنظيم بنود العمل لتحقيق نتائج مجدية للاجتماعات

قيود ClickUp

تتطلب إمكانات الذكاء الاصطناعي إضافة إضافية مدفوعة

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعلم عند إعداد الأتمتة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp Brain؟

Paddywise513 ، أحد مستخدمي ClickUp على Reddit، يقول:

أنا أستخدمه طوال الوقت لبدء العمل. هل تحتاج إلى كتابة مدونة؟ ابدأ مع Brain. هل تحتاج إلى إنشاء مصفوفة مهارات لتطوير معرفتك؟ ابدأ مع Brain. هل تحتاج إلى إنشاء نموذج بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء؟ ابدأ مع Brain!إنه جيد حقًا في مساعدتك على بدء المشاريع أو مجرد البدء في كتابة مسودة أولية للمحتوى.

أنا أستخدمه طوال الوقت لبدء العمل. هل تحتاج إلى كتابة مدونة؟ ابدأ مع Brain. هل تحتاج إلى إنشاء مصفوفة مهارات لتطوير معرفتك؟ ابدأ مع Brain. هل تحتاج إلى إنشاء نموذج بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء؟ ابدأ مع Brain!إنه فعال للغاية في مساعدتك على بدء المشاريع أو مجرد البدء في صياغة مسودة أولية للمحتوى.

2. Jasper AI (أفضل مساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي لفرق التسويق والمبيعات)

عبر Jasper

يستغرق إنشاء محتوى عالي الجودة على نطاق واسع وقتًا طويلاً، ولكن Jasper AI يمكنه تسهيل هذه المهمة. يساعدك على إنشاء محتوى عالي الجودة وخالٍ من الانتحال بسرعة أكبر بمقدار مرتين إلى خمس مرات للمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. كما أنه يدعم أكثر من 30 لغة، مما يجعله مثاليًا للكتابة والترجمة متعددة اللغات.

تم تصميمه بخبرة تسويقية، باستخدام أكثر من 50 إطار عمل مثبتة لإنشاء نصوص جذابة، بدءًا من عناوين البريد الإلكتروني وحتى القصص الجذابة.

تعاون مع أعضاء الفريق، وقم بإدارة المشاريع بسلاسة، واحصل على خطط ميسورة التكلفة للمستقلين والشركات على حد سواء.

أفضل ميزات Jasper AI

اكتب محتوى عالي الجودة يركز على التحويل لمختلف المنصات

قم بتخصيص النبرة والأسلوب للحفاظ على اتساق العلامة التجارية

أنشئ محتوى متوافقًا مع محركات البحث باستخدام تكامل Surfer SEO

عزز التعاون بين أعضاء الفريق من خلال تحسين المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي

حسّن سير عمل التسويق من خلال التكامل مع Google Docs وHubSpot وغيرها

حلل الاتجاهات وقدم اقتراحات محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أنشئ صورًا بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام Jasper Art لتكملة المحتوى المكتوب

قيود Jasper AI

يمكنه إنتاج محتوى عام دون الحاجة إلى توجيهات مفصلة

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة

قد يتطلب المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تحر

أسعار Jasper AI

المُصمم: 49 دولارًا شهريًا

الفرق: 69 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Jasper AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper AI؟

تقول مراجعة G2:

أستخدم Jasper لتعزيز كتاباتي، فهو يمنحني الأفكار ويمنعني من الإصابة بكتلة الكاتب.

أستخدم Jasper لتعزيز كتاباتي، فهو يمنحني الأفكار ويمنعني من الإصابة بكتلة الكاتب.

3. Fireflies AI (أفضل أداة لتدوين الملاحظات وتدوين محاضرات الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Fireflies AI

هل يجد فريقك صعوبة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات؟ يعمل Fireflies AI على أتمتة النسخ، وتسجيل الأفكار الرئيسية، وتنظيم المناقشات، حتى يتمكنوا من التركيز على المحادثة.

سواء كانت مكالمات مبيعات أو اجتماعات فريق أو مناقشات مع العملاء، يقوم Fireflies بتسجيل المحادثات وتدوينها وتحليلها بدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يتكامل مع Zoom و Microsoft Teams و Google Meet وغيرها، مما يجعل المتابعة سهلة ويقلل من مخاطر فقدان التفاصيل.

أفضل ميزات Fireflies AI

لخص النقاط الرئيسية والقرارات والإجراءات المطلوبة على الفور

ابحث في المحادثات السابقة باستخدام ميزة البحث الصوتي القوية

حلل اتجاهات الاجتماعات باستخدام ذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تعاون من خلال ترك التعليقات ووضع علامات على زملائك في النصوص

أتمتة المتابعة عن طريق إنشاء عناصر عمل وملخصات عبر البريد الإلكتروني

قم بتأمين التسجيلات باستخدام تشفير على مستوى المؤسسات وضوابط الخصوصية

قيود Fireflies AI

قد تختلف الدقة بناءً على جودة الصوت

ميزات الخطة المجانية المحدودة

أسعار Fireflies AI

مجاني

Pro: 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Fireflies AI

G2: 4. 7/5 (1,240+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies AI؟

تقول مراجعة G2:

تعد دقة ومزامنة الصوت مع نص النسخ مفيدة للغاية. وهي غير تدخلية حيث يمكنك برمجة الإعدادات لكي يتم دعوة Fred (Fireflies) فقط عندما تريد ذلك. وهذا أمر مهم للغاية لأن هناك بعض الاجتماعات التي يجب أن تكون سرية. لقد قارنت بين برامج الذكاء الاصطناعي المماثلة، وهذا هو الأفضل من بينها جميعًا من حيث الدقة والسرية.

تعد دقة ومزامنة الصوت مع نص النسخ مفيدة للغاية. وهي ليست تدخلية حيث يمكنك برمجة الإعدادات لكي يتم دعوة Fred (Fireflies) فقط إذا كنت ترغب في ذلك. وهذا أمر مهم للغاية لأن هناك بعض الاجتماعات التي يجب أن تكون سرية. لقد قارنت بين برامج الذكاء الاصطناعي المماثلة وهذا هو الأفضل من بينها جميعًا من حيث الدقة والسرية.

📮ClickUp Insight: تُظهر بيانات استطلاع فعالية الاجتماعات أن 25% من الاجتماعات تضم ثمانية مشاركين أو أكثر. على الرغم من أن الاجتماعات الكبيرة يمكن أن تكون مفيدة للتنسيق واتخاذ القرارات، إلا أنها غالبًا ما تخلق تحديات. في الواقع، كشفت دراسة استقصائية أخرى أجرتها ClickUp أن 64٪ من الأشخاص يواجهون صعوبة في تحديد الخطوات التالية في ما يقرب من نصف اجتماعاتهم. بصفتنا التطبيق الشامل للعمل، فإننا نعالج هذه الفجوة من خلال حل شامل لإدارة الاجتماعات. يغير ClickUp Meetings طريقة تعاون الفرق من خلال جداول أعمال ديناميكية، بينما يلتقط AI Notetaker كل الأفكار القيمة، مما يزيل الالتباس في المتابعة ويحافظ على تماسك الجميع! 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

4. Drift AI (أفضل روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمبيعات والتسويق)

عبر Drift AI

Drift هي منصة تفاعل مع المشترين مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لخلق تفاعلات أكثر تخصيصًا وشبه بشرية طوال رحلة الشراء. فهي تستمع وتتعلم وتتكيف بنشاط مع سلوك المشتري، مما يضمن أن كل نقطة اتصال تبدو مخصصة وذات مغزى.

علاوة على ذلك، يساعدك Drift أيضًا على تحويل بيانات المحادثات إلى علاقات أقوى مع العملاء، وزيادة عدد العملاء المحتملين، وزيادة الإيرادات. ويقوم بذلك مع إعادة تعريف تجربة موقع الويب B2B.

صُمم Drift لتحديث عملية الشراء بين الشركات (B2B)، ويستمر في التطور جنبًا إلى جنب معها. بدلاً من التنقل بين الأنظمة غير المتصلة، يمكن لفرقك التركيز على بناء قنوات الاتصال وإبرام الصفقات وتعميق العلاقات مع العملاء.

أفضل ميزات Drift AI

تفاعل مع زوار موقع الويب على الفور باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تأهيل العملاء المحتملين تلقائيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا

احجز اجتماعات المبيعات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تبادل الرسائل الإلكترونية

قم بتخصيص المحادثات باستخدام بيانات العملاء ورؤى سلوكهم

تكامل بسلاسة مع Salesforce وHubSpot وMarketo والمزيد

أتمتة الردود على الأسئلة الشائعة واستفسارات العملاء الشائعة

تحويل العملاء المحتملين إلى ممثلين بشريين عندما تكون هناك حاجة إلى محادثات أعمق

قيود Drift AI

قد يكون مكلفًا للشركات الصغيرة

تفتقر الردود التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أحيان

أسعار Drift AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Drift AI

G2: 4. 4/5 (1,250+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (190+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Drift AI؟

تقول مراجعة G2:

يوفر نموذجًا مصنفًا ومنظمًا للاستفسارات. العمل عليه يجعل المهام سهلة للغاية. أستخدمه يوميًا لمدة 8 ساعات متواصلة. إنه ينجز المهمة ببساطة!

يوفر نموذجًا مصنفًا ومنظمًا للاستفسارات. العمل عليه يجعل المهام سهلة للغاية. أستخدمه يوميًا لمدة 8 ساعات متواصلة. إنه ينجز المهمة ببساطة!

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن لبعض وكلاء الذكاء الاصطناعي اكتشاف مشاعر العملاء من خلال النص والصوت، مما يساعد الشركات على الرد باللهجة المناسبة. ​

5. Notion AI (أفضل أداة لإدارة المعرفة وتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Notion AI

يوفر Notion مساحة عمل مرنة ومتعددة المنصات تجمع بين تدوين الملاحظات وإدارة المهام والتعاون في مكان واحد. تتكيف واجهته المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سير العمل الفردي، مما يجعل التنظيم أمراً سهلاً.

يمكنك تتبع المشاريع الشخصية والمهنية باستخدام وحدات بناء قابلة للتخصيص وقوالب إدارة المشاريع وقواعد البيانات. ويمكنك القيام بذلك أثناء التكامل مع برامج أخرى لتعزيز إنتاجية الفريق.

أفضل ميزات Notion AI

قم بمزامنة الجداول والمهام بسهولة باستخدام Notion Calendar

استفد من Notion Mail، وهو صندوق بريد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة البريد الإلكتروني بشكل أكثر ذكاءً

أنشئ محتوى عالي الجودة وملخصات وعناصر عمل

حسّن كتاباتك باستخدام التحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي واقتراحات الوضوح

أتمتة المهام المتكررة مثل تنسيق الملاحظات وتنظيمها

ترجم النصوص إلى لغات متعددة بدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

حسّن إدارة المشاريع من خلال اقتراحات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود Notion AI

قد يتطلب المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تحسين

يفتقر إلى التكامل العميق مع أدوات الكتابة التابعة لجهات خارجية

أسعار Notion AI

مجاني

إضافة : 12 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

الأعمال : 24 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion AI؟

تقول مراجعة G2:

يساعدني Notion كثيرًا في إنجاز المهام اليومية، وهو سهل الاستخدام للغاية. إنه مساحة عمل متصلة حيث يمكننا تدوين الملاحظات وإدارة العمل وتنظيمه في مكان واحد. الصفحات سهلة التنظيم والقوالب مفيدة.

يساعدني Notion كثيرًا في إنجاز المهام اليومية، وهو سهل الاستخدام للغاية. إنه مساحة عمل متصلة حيث يمكننا تدوين الملاحظات وإدارة العمل وتنظيمه في مكان واحد. الصفحات سهلة التنظيم والقوالب مفيدة.

👀 هل تعلم؟ تبلغ قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة 107 مليار دولار، مما يعكس ريادة البلاد في تطوير الذكاء الاصطناعي والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة.

6. Salesforce Einstein (أفضل أداة CRM وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Salesforce Einstein

يساعدك Salesforce Einstein على تخصيص تجارب العملاء وتعزيز الإنتاجية ودفع عجلة الابتكار دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو الخدمات أو التسويق أو التحليلات، فإن Einstein يوجه قراراتك ويؤتمت المهام ويكشف عن الرؤى التي تدفع النمو.

هل تحتاج إلى توصيات أكثر ذكاءً بشأن المنتجات؟ توقعات مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي؟ تحليل بيانات آلي؟ Einstein يتولى كل ذلك، حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا، وهو بناء علاقات أقوى مع العملاء وزيادة الإيرادات.

أفضل ميزات Salesforce Einstein

توقع سلوك العملاء من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أتمتة مهام CRM الروتينية وإدخال البيانات

احصل على العملاء المحتملين والفرص لتحديد الأولويات للعملاء المحتملين ذوي القيمة العالية

إضفاء الطابع الشخصي على تفاعلات العملاء من خلال التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطنا

حلل أداء المبيعات وتوقع اتجاهات الإيرادات

ادمج مع جميع منتجات Salesforce للحصول على سير عمل سلس

قيود Salesforce Einstein

يتطلب نظام Salesforce البيئي للحصول على الوظائف الكاملة

تكلفة عالية للشركات الصغيرة

أسعار Salesforce Einstein

Einstein for Service: 75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce Einstein

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesforce Einstein؟

تقول مراجعة Gartner:

بشكل عام، أنا سعيد جدًا بتجربتي مع Einstein. كنا نستخدم Salesforce بالفعل، لذا لم نتردد في تجربة Einstein عندما علمنا به. من العرض التوضيحي إلى إثبات المفهوم إلى التنفيذ، كان كل شيء سلسًا. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي كان مصطلحًا شائعًا، إلا أنني سعيد لأننا سلكنا هذا الطريق.

بشكل عام، أنا سعيد جدًا بتجربتي مع Einstein. كنا نستخدم Salesforce بالفعل، لذا لم نتردد في تجربة Einstein عندما علمنا به. من العرض التوضيحي إلى إثبات المفهوم إلى التنفيذ، كان كل شيء سلسًا. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي كان مصطلحًا شائعًا، إلا أنني سعيد لأننا سلكنا هذا الطريق.

🧠 حقيقة ممتعة: كان أول روبوت دردشة، ELIZA (تم إنشاؤه في الستينيات)، مقنعًا للغاية لدرجة أن الناس اعتقدوا أنهم يتحدثون إلى معالج حقيقي!

7. Reclaim AI (أفضل أداة للجدولة وإدارة الوقت باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Reclaim AI

reclaim AI هي منصة جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الأفراد والفرق على الاستفادة القصوى من وقتهم. فهي تقوم تلقائيًا بإنشاء جداول مخصصة، وحماية وقت التركيز، وتوفير رؤى حول الإنتاجية.

تتكامل المنصة مع العديد من أدوات الإنتاجية لتبسيط جدولة المهام وتنسيق الاجتماعات وتحقيق التوازن بين العمل والحياة. وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على توفير الكثير من الوقت خلال أسبوع العمل.

تشمل الميزات الرئيسية لـ Reclaim AI الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجدولة الاجتماعات الذكية، والتحليلات التفصيلية لمنع الإرهاق وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.

استرجع أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

أتمتة جدولة المهام بناءً على حجم العمل والأولويات

حجز وقت للتركيز لتقليل عوامل التشتيت والمقاطعة

أعد جدولة الاجتماعات ديناميكيًا بناءً على التوافر في الوقت الفعلي

حقق التوازن بين العمل والحياة الشخصية من خلال إدارة الوقت المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مزامنة التقويمات وتحسين الجدولة على مستوى الفريق

ادمج مع Google Calendar و Slack وأدوات الإنتاجية

تخلص من قيود الذكاء الاصطناعي

الأكثر ملاءمة لمستخدمي Google Workspace

لا توجد تطبيقات سطح مكتب، فقط تطبيقات قائمة على الويب

استرجع أسعار الذكاء الاصطناعي

Lite : مجاني

المبتدئين: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

استرجع تقييمات وتقارير الذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reclaim AI؟

تقول مراجعة G2:

إنه ذكي ويملأ وقت جدولي دون أن أضطر إلى تحريك ساكن (أو إضاعة الوقت في محاولة تحديد موعد إنجاز كل شيء – وهو ما يمثل كابوسًا في عملي). ساعدت الميزات العديدة CMA وستساعد CYA أيضًا.

إنه ذكي ويملأ وقت جدولي دون أن أضطر إلى تحريك إصبع واحد (أو إضاعة الوقت في محاولة تحديد موعد إنجاز كل شيء – وهو ما يمثل كابوسًا في عملي). ساعدت الميزات العديدة CMA وستساعد CYA أيضًا.

8. AutoGPT (أفضل وكيل ذكاء اصطناعي مستقل للأتمتة المتقدمة)

عبر AutoGPT

يتيح لك AutoGPT إنشاء ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتولون المهام ويحسنون سير العمل ويستجيبون للمحفزات على الفور. يعمل هؤلاء المساعدون دائمًا بشكل مستمر، مما يحررك من الأعمال المتكررة.

بفضل التكامل منخفض الكود، يمكنك إنشاء أتمتة سير عمل معقدة دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة. تعمل وكلاء AutoGPT المستندة إلى السحابة بشكل مستقل، مما يضمن الكفاءة والموثوقية دون الحاجة إلى إشراف مستمر.

أفضل ميزات AutoGPT

اعمل بشكل مستقل مع الحد الأدنى من التدخل البشري

أنشئ مهام معقدة واستفد منها بناءً على أهداف واسعة النطاق

الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي من الويب للحصول على رؤى محدثة

ادمج مع مختلف واجهات برمجة التطبيقات والأدوات الخارجية لأتمتة سلسة

تكيف مع السيناريوهات المتغيرة وحسّن الاستجابات بشكل ديناميكي

أتمتة البحث وإنشاء المحتوى وتطوير استراتيجية الأعمال

قيود AutoGPT

يتطلب معرفة تقنية لإعداده وتشغيله

تكلفة حسابية عالية والاعتماد على أجهزة قوية

يفتقر إلى ضوابط، مما يجعله عرضة لتوليد مخرجات غير دقيقة أو غير ذات صلة

أسعار AutoGPT

مفتوح المصدر مع تكاليف نشر تعتمد على الاستخدام (تطبق تكاليف API)

تقييمات ومراجعات AutoGPT

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 5/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AutoGPT؟

تقول مراجعة G2:

يستخدم AutoGPT GPT-4 من OpenAI وهو أول مثال على تطبيق يستخدم GPT-4 لأداء مهام مستقلة. وهو مجاني ومفتوح المصدر مما يجعله أكثر فائدة للمستخدمين. لقد ساعدني كثيرًا في تعلم البرمجة. إنه سهل الاستخدام وسهل التعامل.

يستخدم AutoGPT GPT-4 من OpenAI وهو أول مثال على تطبيق يستخدم GPT-4 لأداء مهام مستقلة. وهو مجاني ومفتوح المصدر مما يجعله أكثر فائدة للمستخدمين. لقد ساعدني كثيرًا في تعلم البرمجة. إنه سهل الاستخدام وسهل التعامل.

💡 نصيحة احترافية: درب الذكاء الاصطناعي الخاص بك من خلال تفاعلات حقيقية. كلما زادت جودة البيانات التي تزوده بها، زادت ذكاءه وطبيعيته.

9. Intercom AI (أفضل روبوت دردشة لدعم العملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Intercom

تعد Intercom منصة خدمة عملاء موثوقة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومتكاملة تمامًا مع قنوات الاتصال المتعددة وأدوات الدعم الأساسية، وهي مصممة خصيصًا للشركات الحديثة.

يمكنه دعم الطلبات عبر أي لغة أو قناة أو منطقة زمنية، ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين محتوى الدعم. يضمن مركز المساعدة المتكامل بسلاسة حصول العملاء دائمًا على المساعدة التي يحتاجون إليها.

يلاحظ وكلاء الدعم زيادة في الكفاءة بفضل Fin AI Copilot، وهو صندوق بريد مشترك للتعاون السلس والمحادثات المستمرة حول التذاكر التي تقضي على العزلة.

يمكن للمديرين رفع مستوى رضا العملاء من خلال مراقبة عمليات الدعم وتحسينها باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة المهام المتكررة باستخدام سير العمل.

أفضل ميزات Intercom AI

أتمتة دعم العملاء باستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أنشئ ردودًا مخصصة بناءً على استفسارات المستخدمين

قم بتصعيد المحادثات المعقدة بسلاسة إلى وكلاء بشريين

حلل مشاعر العملاء وسلوكهم من أجل مشاركة استباقية

ادمج مع أنظمة إدارة علاقات العملاء ومكاتب الدعم الفني وتطبيقات الأعمال للتفاعلات القائمة على البيانات

دعم المراسلة متعددة القنوات عبر مواقع الويب والتطبيقات والبريد الإلكتروني

قيود الذكاء الاصطناعي في Intercom

قد تفتقر استجابات الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان إلى الدقة السيا

أسعار أعلى مقارنة بحلول روبوتات الدردشة الأخرى

أسعار Intercom AI

ابتداءً من 0.99 دولار لكل حل + 29 دولارًا لكل مقعد في مكتب المساعدة شهريًا

تقييمات وتصنيفات Intercom AI

G2 : 4. 5/5 (3,300+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Intercom؟

تقول مراجعة G2:

أعتقد أن Intercom سهل الاستخدام للغاية ويحتوي على الكثير من الأدوات الرائعة في مجال الذكاء الاصطناعي. يمكنك حقًا تدريب الذكاء الاصطناعي على الإجابة عن الكثير من الأسئلة المتعمقة. كما أن دعم Intercom ودود ومفيد للغاية.

أعتقد أن Intercom سهل الاستخدام للغاية ويحتوي على الكثير من الأدوات الرائعة في مجال الذكاء الاصطناعي. يمكنك حقًا تدريب الذكاء الاصطناعي على الإجابة عن الكثير من الأسئلة المتعمقة. كما أن دعم Intercom ودود ومفيد للغاية.

10. LlamaIndex (أفضل أداة لاسترجاع البيانات وفهرستها مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر LlamaIndex

LlamaIndex هو إطار عمل متقدم للبيانات يبسط طريقة اتصال أعمالك بنماذج اللغة الكبيرة (LLM) ببياناتها الخاصة.

فهو يتيح الفهرسة والاسترجاع والاستعلام السلس للبيانات المنظمة وغير المنظمة، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بتوليد استجابات أكثر وعيًا بالسياق.

بفضل الموصلات المدمجة لمختلف مصادر البيانات، بما في ذلك قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والتخزين السحابي، يضمن LlamaIndex تكاملًا سلسًا دون أي تعقيد.

تعمل آليات الاسترجاع الذكية على تحسين الدقة، مما يجعلها أداة قوية لتطبيقات البحث والأتمتة وإدارة الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات LlamaIndex

تمكين البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وفهرسة المستندات

استرجع المعلومات ذات الصلة من مستودعات البيانات الضخمة

معالجة البيانات غير المنظمة إلى تنسيقات قابلة للقراءة بواسطة الذكاء الاصطناعي

ادمج مع نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT للحصول على استجابات ملائمة للسياق

دعم مصادر بيانات متعددة، بما في ذلك ملفات PDF وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات

حسّن استرجاع المعرفة من أجل ذكاء الأعمال

قيود LlamaIndex

يتطلب خبرة فنية للإعداد والتكامل

تطبيقات محدودة للمستخدم النهائي المباشر دون الحاجة إلى تطوير إضافي

أسعار LlamaIndex

المبتدئين: 50 دولارًا شهريًا

المحترف: 500 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LlamaIndex

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لم يتم العثور على أي تقييمات

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LlamaIndex؟

تقول مراجعة G2:

بصفتي عالم بيانات أتعامل مع نماذج لغوية كبيرة (LLM)، وجدت LlamaIndex مفيدًا جدًا في الإدارة. فقد منحني القدرة على إدخال البيانات بتنسيقات مثل PDF أو API وقواعد البيانات و Excel، مما يسهل عليّ تدريب نماذج LLM وتنفيذها باستخدام العديد من مجموعات البيانات.

بصفتي عالم بيانات أتعامل مع نماذج لغوية كبيرة (LLM)، وجدت LlamaIndex مفيدًا جدًا في الإدارة. فقد منحني القدرة على إدخال البيانات بتنسيقات مثل PDF أو API وقواعد البيانات وExcel، مما يسهل عليّ تدريب نماذج LLM وتنفيذها باستخدام العديد من مجموعات البيانات.

11. ChatGPT (أفضل روبوت دردشة ذكي لتوليد المحتوى والذكاء الاصطناعي التخاطبي)

عبر ChatGPT

ChatGPT هو مساعد ذكاء اصطناعي متعدد الاستخدامات يساعد في كل شيء بدءًا من صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء المحتوى وحتى البرمجة ودعم العملاء.

تضمن قدراته اللغوية المتقدمة استجابات شبيهة بالبشر ومراعية للسياق، مما يجعله أداة قيّمة لأتمتة المهام وتحسين الإنتاجية.

سواء كنت تقوم بعصف ذهني لطرح الأفكار أو تبسيط سير العمل، فإن ChatGPT يتكيف مع احتياجاتك. بفضل التحسينات المنتظمة والتكامل السلس، فهو رفيق موثوق يعمل بالذكاء الاصطناعي للاستخدام المهني واليومي.

أفضل ميزات ChatGPT

أنشئ ردودًا نصية تشبه ردود البشر لدعم العملاء وإنشاء المحتوى والمزيد

المساعدة في مهام العصف الذهني والتلخيص والبحث

افهم استفسارات اللغة الطبيعية واستجب لها بفعالية

تكيف مع مختلف الصناعات، من التسويق إلى التوثيق الفني

ادمج التطبيقات والأدوات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لتسريع سير العمل

تحسين مستمر مع تحديثات نموذج OpenAI

قيود ChatGPT

قد تكون الردود غير دقيقة أو قديمة في بعض الأحيان

يفتقر إلى الوصول إلى الويب في الوقت الفعلي في الإصدارات المجانية والإصدارات الأقل مستوى

يمكن أن ينتج مخرجات متحيزة أو غير متسقة اعتمادًا على المطالبات

أسعار ChatGPT

نسخة مجانية متاحة

ChatGPT Plus مقابل 20 دولارًا شهريًا للحصول على استجابات أسرع والوصول إلى GPT-4

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (710+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (110+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: راقب أداء الذكاء الاصطناعي بانتظام — راقب المقاييس مثل دقة الاستجابة ورضا العملاء لضبط أدائه.

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

تقول مراجعة G2:

يقدم Chatgpt أفضل الإجابات وسهل الفهم للغاية. كما أنه سهل التكامل والتطبيق. يوفر دعمًا جيدًا للعملاء وميزات رائعة، وأنا أستخدمه بشكل يومي متكرر.

يقدم Chatgpt أفضل الإجابات وسهل الفهم للغاية. كما أنه سهل التكامل والتطبيق. يوفر دعمًا جيدًا للعملاء وميزات رائعة، وأنا أستخدمه بشكل يومي متكرر.

12. GitHub Copilot (أفضل مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي للمطورين)

عبر GitHub Copilot

GitHub Copilot هو مساعد برمجة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المطورين على كتابة الأكواد بشكل أسرع وبأخطاء أقل.

يتكامل مع برامج تحرير الأكواد الشائعة، ويقدم اقتراحات في الوقت الفعلي، ويكمل الأسطر أو الوظائف بالكامل تلقائيًا، ويتكيف مع أسلوب المطور.

مدعومًا بنماذج OpenAI المتقدمة، يفهم Copilot السياق ويقدم توصيات ويقلل المهام المتكررة، مما يتيح للمطورين التركيز على الابتكار.

أفضل ميزات GitHub Copilot

ساعد المطورين من خلال اقتراحات وإكمالات الأكواد في الوقت الفعلي

أنشئ وظائف كاملة ومقتطفات وتعليقات باستخدام الذكاء الاصطناعي

دعم لغات برمجة وأطر عمل متعددة

تعلم من مدخلات المطورين لتحسين الاقتراحات بمرور الوقت

تكامل سلس مع Visual Studio Code و JetBrains IDEs

عزز الإنتاجية من خلال تقليل مهام الترميز المتكررة

قيود GitHub Copilot

يمكن أن يولد كودًا غير صحيح أو غير آمن دون التحقق

يعتمد على نظام GitHub البيئي للحصول على الوظائف الكاملة

خيارات تخصيص محدودة لسلوك الذكاء الاصطناعي

أسعار GitHub Copilot

مجاني

الفريق: 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 21 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات GitHub Copilot

G2: 4. 5/5 (140+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GitHub Copilot

تقول مراجعة G2:

ما أقدره بشكل خاص في GitHub Copilot هو الجمع بين الكفاءة والقدرة على التكيف وتنوع نماذج الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها. فهو لا يوفر فقط إكمالًا سريعًا للرموز، بل يعمل أيضًا على تحسين سير عملي بشكل فعال من خلال اقتراح حلول محسنة ومنظمة وموجهة نحو الأداء.

ما أقدره بشكل خاص في GitHub Copilot هو الجمع بين الكفاءة والقدرة على التكيف وتنوع نماذج الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها. فهو لا يقتصر على إكمال الأكواد بسرعة، بل يعمل على تحسين سير عملي بشكل فعال من خلال اقتراح حلول محسنة ومنظمة وموجهة نحو الأداء.

13. Workday AI (أفضل ذكاء اصطناعي للموارد البشرية والمالية وإدارة القوى العاملة)

عبر Workday AI

توفر Workday AI الذكاء لإدارة القوى العاملة والشؤون المالية، مما يساعد الشركات على أتمتة عمليات الموارد البشرية والرواتب والشؤون المالية.

توفر أدواته المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليلات تنبؤية وتوصيات مخصصة وسير عمل آلي لتحسين عملية اتخاذ القرار والكفاءة.

تساعد Workday AI في اكتساب المواهب ومطابقة المهارات وتخطيط القوى العاملة مع تبسيط العمليات المالية مثل التنبؤ وتقييم المخاطر.

مدمج في منصة Workday، يتعلم باستمرار من البيانات لتحسين الدقة والقدرة على التكيف، مما يساعد المؤسسات على تحسين العمليات ووضع استراتيجيات أعمال أكثر ذكاءً.

أفضل ميزات Workday AI

أتمتة عمليات الموارد البشرية مثل التوظيف وكشوف المرتبات وتتبع الأداء

توفير رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخطيط القوى العاملة وإدارة المهام واتخاذ القرارات

حسّن التقارير المالية والميزانية باستخدام التحليلات التنبؤية

حسّن توجيه الموظفين الجدد وتوصيات التطوير الوظيفي

قدم روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات

ادمج مع أدوات المؤسسات الخارجية للحصول على تجربة موحدة

قيود الذكاء الاصطناعي في Workday

تكلفة عالية للشركات الصغيرة والمتوسطة

يتطلب نظام Workday البيئي للحصول على أفضل أداء

منحنى تعلم حاد للمستخدمين الجدد

أسعار Workday AI

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Workday AI

G2: 4. 1/5 (1,850+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (210+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Workday AI؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما أقدره في Workday هو تصميمه سهل الاستخدام، وتقاريره في الوقت الفعلي، وقابليته للتكيف، وتكامله السلس، والتحسينات المستمرة.

أكثر ما أقدره في Workday هو تصميمه سهل الاستخدام، وتقاريره في الوقت الفعلي، وقابليته للتكيف، وتكامله السلس، والتحسينات المستمرة.

14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (أفضل مساعد محاسبة ومسك دفاتر مدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر QuickBooks AI

مدعوم من Intuit Assist، يساعد QuickBooks AI الشركات الصغيرة والمحاسبين على أتمتة مسك الدفاتر وتتبع النفقات وإعداد الضرائب.

يوفر رؤى في الوقت الفعلي وتصنيفات ذكية وتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة التدفق النقدي والميزانية. يمكن لـ QuickBooks AI إنشاء تقارير واكتشاف الحالات الشاذة وتقديم مشورة مالية مخصصة، مما يقلل من العمل اليدوي ويعزز الدقة.

يسمح التكامل السهل مع نظام QuickBooks للمستخدمين باتخاذ قرارات مالية مستنيرة دون عناء، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء.

أفضل ميزات QuickBooks AI (Intuit Assist)

أتمتة مسك الدفاتر وتتبع النفقات وإصدار الفواتير

توفير رؤى وتوقعات مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

المساعدة في حسابات الضرائب وتوصيات الامتثال

اكتشف الحالات الشاذة وأبلغ عن الأخطاء المحاسبية المحتملة

التكامل مع أنظمة المعالجة المصرفية والدفع

قدم دعمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للاستفسارات المالية

قيود QuickBooks AI (Intuit Assist)

الأكثر ملاءمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تخصيص محدود لاحتياجات المحاسبة المعقدة

قد تتطلب رؤى الذكاء الاصطناعي التحقق اليدوي للتأكد من دقتها

أسعار QuickBooks AI (Intuit Assist)

بداية بسيطة: 35 دولارًا شهريًا

بالإضافة إلى: 99 دولارًا شهريًا

متقدم: 235 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات QuickBooks AI (Intuit Assist)

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

أمن مستقبل أعمالك مع ClickUp: أفضل وكيل ذكاء اصطناعي للأعمال

لا يقتصر دور وكلاء الذكاء الاصطناعي اليوم على تسهيل العمليات التجارية فحسب، بل إنهم يشكلون مستقبل طريقة إنجاز العمل.

مع تحول الأتمتة والتحليلات التنبؤية واتخاذ القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى القاعدة، ستظل الشركات التي تتبنى هذه الأدوات في الصدارة.

إذا كنت تبحث عن ذكاء اصطناعي ينمو مع عملك، فإن ClickUp Brain هو الخيار الأمثل. تضمن الأتمتة الذكية والرؤى المتعمقة للمشاريع والتكامل السلس إنتاجية فريقك مع التكيف مع الاحتياجات المستقبلية.

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