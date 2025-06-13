أفضل بدائل 1min.AI لعام 2025

1min. AI جعلت من السهل تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا كنت هنا، فمن المحتمل أنك تبحث عن شيء أفضل — ربما أداة توفر مزيدًا من التخصيص أو تعليقات صوتية أفضل أو عرض أسرع. الخبر السار؟ هناك الكثير من البدائل القوية لـ 1min. AI التي تفعل ذلك بالضبط — وأكثر.

في هذه القائمة، سنقوم بتحليل أفضل الأدوات لتلبية الاحتياجات المختلفة، سواء كنت تقوم بإنشاء مقاطع فيديو توضيحية أو عروض توضيحية للمنتجات أو محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

👀 هل تعلم؟ تم إنشاء أكثر من 15 مليار صورة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مثل Stable Diffusion و Adobe Firefly و Midjourney و DALL·E 2. يتجاوز هذا الرقم إجمالي الصور الموجودة في مكتبة Shutterstock ويشكل حوالي ثلث جميع الصور التي تم تحميلها على Instagram.

أفضل بدائل 1Min AI في لمحة سريعة

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، المهام، المستندات، السبورات البيضاء، إدارة المشاريع، التعاون في الوقت الفعلي الفرق التي تبحث عن منصة شاملة للإنتاجية وإنشاء المحتوى مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا؛ إضافة ClickUp AI مقابل 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا ChatGPT الدردشة باللغة الطبيعية، وإنشاء النصوص، والتلخيص، والعصف الذهني، والمساعدة في البرمجة، وتحليل البيانات (في الإصدار Pro). الكتاب والطلاب والمسوقون والمبرمجون والشركات التي تحتاج إلى حل شامل للكتابة/الدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Gemini نموذج الذكاء الاصطناعي من Google مع إمكانية الوصول إلى Docs و Sheets و Gmail وتكامل البحث وإنشاء النصوص/الصور ومساعدة الكود مستخدمو Google Workspace والباحثون والمهنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة الذكاء الاصطناعي عبر منتجات Google مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا DALL- E مولد صور بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صور وترميمها وتوسيعها باستخدام مطالبات نصية. مدمج في ChatGPT Pro المصممين ومبدعي المحتوى والمسوقين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحتاجون إلى محتوى مرئي سريع أسعار مخصصة Deep AI أدوات AI مجانية لإنشاء النصوص والصور والإجابة على الأسئلة وتوليف الصوت المستخدمون المهتمون بالميزانية والطلاب والهواة الذين يبحثون عن وظائف أساسية للذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4.99 دولارًا شهريًا Leonardo AI إنشاء صور عالية الجودة، وتصميم الشخصيات، ومكتبة الأنماط، وتحويل الصور إلى صور أخرى، وإنشاء نسيج ثلاثي الأبعاد مطورو الألعاب والفنانون والرسامون ومصممو المنتجات الباحثون عن صور إبداعية مدعومة بالذكاء الاصط مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Pictory تحويل النصوص أو البرامج النصية إلى مقاطع فيديو، وتلخيص الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحويل النص إلى فيديو، والترجمة التلقائية، وإنشاء التعليق الصوتي المسوقون ومستخدمو YouTube ومبدعو الدورات التدريبية والشركات التي تنشئ محتوى فيديو من مقالات أو نصوص تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا Runway ML تحويل النص إلى فيديو (الجيل الثاني)، وتحويل الفيديو إلى فيديو، وشاشة خضراء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإعادة التلوين، وإنشاء الصور، وأدوات التعاون صانعو الأفلام ومبدعو المحتوى ومحررو المؤثرات البصرية وفرق التسويق الذين يحتاجون إلى إنشاء مقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Lovable إنشاء تطبيقات قائمة على الدردشة، وكيل ترميز AI مستقل، ومحرر واجهة المستخدم، ونشر بنقرة واحدة، وتكامل AI متعدد الوسائط المؤسسون غير التقنيين ومصممو المنتجات والفرق التي تبني تطبيقات متكاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا Descript تحرير الفيديو/الصوت النصي، Overdub (استنساخ الصوت)، Studio Sound، النسخ التلقائي، إزالة الكلمات الحشو صانعو البودكاست ومحررو الفيديو والمسوقون والفرق التي تتعاون في إنشاء المحتوى الإعلامي يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا Grammarly التدقيق النحوي والإملائي، اقتراحات الوضوح والنبرة، أداة فحص الانتحال، الذكاء الاصطناعي التوليدي (GrammarlyGO)، دعم متعدد المنصات الطلاب والمهنيون والكتاب والفرق التي تضمن اتصالاً واضحاً ومتقناً مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا شهريًا

أفضل بدائل 1Min. AI للاستخدام

دعونا نتعمق في ميزات وقدرات كل أداة.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع وإنشاء المحتوى المركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

اكتب منشورات المدونة أسرع 10 مرات باستخدام ClickUp Brain

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، مصمم للفرق والأفراد الذين يرغبون في إدارة المهام وإنشاء المحتوى والتعاون، كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي من منصة واحدة. مع ClickUp Brain، تطور التطبيق ليصبح مركزًا للإنتاجية يستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة لمساعدة المسوقين ومنشئي المحتوى والمطورين والشركات على تبسيط أعمالهم اليومية.

يساعدك ClickUp Brain في صياغة محتوى للمدونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية والمزيد. باستخدامه، يمكنك تبسيط النصوص الطويلة وتحسين تدفق الجمل وإنشاء مخططات تفصيلية وحتى إعادة استخدام المحتوى الموجود.

أنشئ نصوص كاروسيل Instagram على الفور باستخدام ClickUp Brain

يمكنك أيضًا الوصول إلى ميزات مثل Whiteboard Image Generator، الذي يحول أفكارك المكتوبة إلى صور مولدة بالذكاء الاصطناعي على لوح أبيض افتراضي.

حوّل ملاحظاتك على السبورة البيضاء إلى مهام قابلة للتنفيذ على الفور باستخدام ClickUp Brain

ما عليك سوى كتابة أفكارك وخطتك، وستقوم الأداة تلقائيًا بإنشاء صورة مرئية منظمة. تساعدك على تحويل الأفكار المجردة إلى مخططات يمكنك سحبها وإفلاتها وتحريرها في الوقت الفعلي.

ومع ClickUp Clips، أداة تسجيل الفيديو المدمجة، يمكنك التقاط شاشتك أو كاميرا الويب ومشاركتها على الفور مع فريقك للتواصل في الوقت الفعلي.

شارك التحديثات بشكل أسرع عن طريق تسجيل شاشتك باستخدام ClickUp Clips

تقوم ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة من Clips بتدوين ما تقوله تلقائيًا. يمكنك تحويل الفيديو إلى ملاحظات قابلة للبحث أو أوصاف للمهام أو حتى وثائق. إنه مثالي للتحديثات غير المتزامنة أو البرامج التعليمية أو الإرشادات السريعة أو جلسات التعليقات.

حوّل تسجيلات الشاشة إلى نصوص قابلة للبحث

على صعيد التعاون، يقدم ClickUp Docs سحرًا حقيقيًا. يمكنك إنشاء مستندات جميلة ومنظمة مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك، وهي مثالية للموجزات وإجراءات التشغيل القياسية وخطط الحملات أو مواقع الويكي الداخلية.

قم بتحرير المستندات معًا في الوقت الفعلي باستخدام أداة التعاون ClickUp Docs

يمكن لعدة زملاء في الفريق تحرير مستند في الوقت الفعلي وإضافة تعليقات وتضمين مهام وحتى إدراج ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن مشاركة المستندات بالكامل والتحكم في إصداراتها وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة.

يأتي ClickUp أيضًا مع ClickUp AI Notetaker الذي ينضم إلى اجتماعات Zoom أو Teams أو الاجتماعات داخل التطبيق لتدوين الملاحظات تلقائيًا. يقوم بنسخ كل شيء وتلخيص العناصر الرئيسية التي يجب اتخاذ إجراء بشأنها وإرفاقها مباشرة بمهامك أو مستنداتك.

التقط ملخصات الاجتماعات تلقائيًا باستخدام ClickUp AI Notetaker

أضف إلى ذلك ميزات ClickUp Automation ، ويمكنك أتمتة سير العمل المتكرر مثل تحديث حالة المهام وتعيين الأشخاص وإرسال التذكيرات أو حتى إنشاء ملخصات المحتوى، حتى تتمكن من التركيز على الأعمال عالية التأثير.

أتمتة الأعمال المتكررة باستخدام سير العمل المخصص في ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

نظم الأفكار بصريًا لتخطيط أفضل: خطط الأفكار والمشاريع وسير العمل باستخدام خطط الأفكار والمشاريع وسير العمل باستخدام ClickUp Mind Maps لربط المفاهيم وتحويل العصف الذهني إلى خطط قابلة للتنفيذ

حافظ على تواصل المحادثات مع عملك: تعاون مع فريقك باستخدام تعاون مع فريقك باستخدام ClickUp Chat ، أداة المراسلة المدمجة التي تحافظ على المناقشات والتحديثات والتعليقات في مكان واحد

تخصيص المهام وإدارتها على طريقتك: ابق على اطلاع على المهام المطلوبة باستخدام ابق على اطلاع على المهام المطلوبة باستخدام ClickUp Tasks، التي توفر طرق عرض مرنة (قائمة، لوحة، تقويم)، وأولويات، وتبعيات، ومواعيد استحقاق مخصصة لسير عملك

قيود ClickUp

قد تتطلب عمق الميزات فترة تعلم للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ClickUp:

أستخدم ClickUp منذ بداياته، وكان من الرائع أن أشهد تطوره ليصبح أداة شاملة لتعزيز الإنتاجية. إن الطرح المستمر للميزات والتحديثات الجديدة يبرهن على التزام الفريق بتحسين تجربة المستخدم. ومن أبرز الإضافات أداة الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain. فقد غيرت طريقة إدارتي للمهام والمشاريع من خلال أتمتة العمليات الروتينية وتقديم اقتراحات ذكية، مما يوفر الوقت والجهد.

أستخدم ClickUp منذ بداياته، وكان من الرائع أن أشهد تطوره ليصبح أداة شاملة لتعزيز الإنتاجية. إن الطرح المستمر للميزات والتحديثات الجديدة يبرهن على التزام الفريق بتحسين تجربة المستخدم. ومن أبرز الإضافات أداة الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain. فقد غيرت طريقة إدارتي للمهام والمشاريع من خلال أتمتة العمليات الروتينية وتقديم اقتراحات ذكية، مما يوفر الوقت والجهد.

⚡ أرشيف القوالب: هل تريد التوقف عن البحث عن ملخصات الاجتماعات أو النقاط المهمة المفقودة؟ تسهل قوالب ملاحظات الاجتماعات هذه تسجيل القرارات والإجراءات والتحديثات، بحيث يغادر فريقك دائمًا بوضوح تام

2. ChatGPT (الأفضل للذكاء الاصطناعي التخاطبي وإنشاء المحتوى حسب الطلب)

عبر ChatGPT

ChatGPT هو مساعد ذكاء اصطناعي شائع ومجاني متوفر حاليًا، ويحظى بثقة الأفراد والفرق في كل شيء بدءًا من صياغة منشورات المدونات والبريد الإلكتروني إلى تصحيح الأخطاء في الكود أو الإجابة على الأسئلة المعقدة. مدعوم بنموذج GPT-4 من OpenAI (في خطة Plus)، وهو يتفوق في فهم السياق والتكيف مع النغمات المختلفة والاستجابة بشكل طبيعي لمطالبات المتابعة.

كما يدعم إدخال الصور والمحادثات الصوتية على الأجهزة المحمولة والتكامل مع أدوات خارجية مثل المتصفحات وقواعد البيانات. يمكنك استخدامه لتبادل الأفكار وتوليد محتوى إبداعي وحل المشكلات الفنية أو حتى أتمتة سير العمل البسيط.

أفضل ميزات ChatGPT

أنشئ وشارك GPTs مخصصة من خلال متجر GPT، مصممة خصيصًا لمهام أو صناعات محددة

اتصل بأدوات الطرف الثالث عبر المكونات الإضافية لسحب البيانات الحية أو الوصول إلى التطبيقات أو تنفيذ الإجراءات تلقائيًا

اتبع تعليمات المستخدم بدقة وحسّن أداءك بمرور الوقت باستخدام الضبط الدقيق والذاكرة السياقية

قيود ChatGPT

يمكن أن ينتج إجابات تبدو واثقة ولكنها غير صحيحة ("هلوسات") حول موضوعات متخصصة أو معقدة، لذلك يجب على المستخدمين التحقق من صحة النتائج الهامة

أسعار ChatGPT

مجاني إلى الأبد

إضافة : 20 دولارًا شهريًا

Pro : 200 دولار شهريًا

الفريق : 25 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُفوتر سنويًا) أو 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (تُفوتر شهريًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (700+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ChatGPT:

تعد قدرة ChatGPT على الإجابة بوضوح وخيال على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاستفسارات هي أكثر ما يجذب المستخدمين. وهي مفيدة في أي شيء بدءًا من الدردشة العادية إلى التعلم والعصف الذهني، حيث إنها تتكيف مع مجموعة متنوعة من الموضوعات والأساليب. كما أن سرعتها وقدرتها على تقديم المفاهيم المعقدة بلغة بسيطة تجعلها رفيقًا رائعًا للبحث عن معلومات جديدة أو معالجة المشكلات بفعالية.

تعد قدرة ChatGPT على الإجابة بوضوح وخيال على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاستفسارات هي أكثر ما يجذب المستخدمين. وهي مفيدة في أي شيء بدءًا من الدردشة العادية إلى التعلم والعصف الذهني، حيث إنها تتكيف مع مجموعة متنوعة من الموضوعات والأساليب. كما أن سرعتها وقدرتها على تقديم المفاهيم المعقدة بلغة بسيطة تجعلها رفيقًا رائعًا للبحث عن معلومات جديدة أو معالجة المشكلات بفعالية.

📚 اقرأ أيضًا: أمثلة على أتمتة سير العمل وحالات الاستخدام

3. Gemini (الأفضل للذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط مع تكامل عميق مع نظام Google البيئي)

عبر Gemini

Gemini، الذي طورته Google DeepMind، هو نموذج ذكاء اصطناعي من الجيل التالي مصمم لفهم وإنشاء النصوص والصور والفيديو والصوت، كل ذلك في نفس الوقت. تم تدريب Gemini على مجموعة واسعة من الموضوعات، وأظهر أداءً فائقًا في المعايير الأكاديمية والمهنية. يمكنه حل مسائل الرياضيات والفيزياء المتقدمة، وتفسير النصوص القانونية أو الطبية المعقدة، وتقديم تحليلات متعمقة لا مثيل لها.

يتكامل Gemini بسلاسة مع نظام Google البيئي. يمكنك استخدامه داخل Gmail و Docs و Chrome، أو الوصول إليه عبر Vertex AI من Google Cloud لتطبيقات أكثر تقدمًا. يمكن أن يساعدك المساعد المدمج في إدارة أحداث التقويم وصياغة رسائل البريد الإلكتروني الاحترافية وحتى صياغة ردود مخصصة في Google Chat.

أفضل ميزات Gemini

يدعم التوجيه المرئي في الوقت الفعلي باستخدام كاميرا هاتفك مع Gemini Live

يوفر وضع البحث المتعمق لتحليل المستندات الطويلة واستخراج رؤى مفيدة

تشمل Imagen 4 و Veo 3 لإنشاء صور عالية الجودة ومقاطع فيديو قصيرة مع صوت

قيود Gemini

تعرضت تقنية إنشاء الصور من Gemini AI لانتقادات بسبب إنتاجها صورًا متحيزة وغير دقيقة تاريخيًا ولا تتوافق مع الواقع

أسعار Gemini

مجاني إلى الأبد

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر (الشهر الأول مجانًا)

Gemini Advanced for Students: مجاني حتى نهاية عام 2026 (يشمل Gemini Advanced و NotebookLM Plus و Whisk وسعة تخزين 2 تيرابايت)

تقييمات وتصنيفات Gemini

G2: 4. 4/5 (170+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gemini؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Gemini:

إنه سهل الاستخدام للغاية. عندما أقوم بصياغة رسالة بريد إلكتروني لعملائي، فإنه يساعدني كثيرًا في الحفاظ على الطابع الاحترافي لرسائلي. بصفتي متخصصًا في مجال الأمن، عندما تساورني الشكوك حول اكتشاف نقاط ضعف، سواء كانت سلوكيات مقصودة أم لا، فإن Gemini يساعدني كثيرًا في توفير تفسير صحيح لما إذا كانت هذه النقاط تمثل مشكلة أم لا. إنه سريع وموثوق في عالمنا اليوم.

إنه سهل الاستخدام للغاية. عندما أقوم بصياغة رسالة بريد إلكتروني لعملائي، فإنه يساعدني كثيرًا في الحفاظ على الطابع الاحترافي لرسائلي. بصفتي متخصصًا في مجال الأمن، عندما تساورني الشكوك حول اكتشاف نقاط ضعف، سواء كانت سلوكيات مقصودة أم لا، فإن Gemini يساعدني كثيرًا في توفير تفسير صحيح لما إذا كانت هذه النقاط تمثل مشكلة أم لا. إنه سريع وموثوق في عالمنا اليوم.

⚡ أرشيف القوالب: حافظ على تنظيمك واستمر في العمل باستخدام قوالب قوائم المهام هذه. فهي تساعدك على تقسيم المشاريع وتحديد أولويات المهام وتتبع التقدم المحرز

4. DALL-E (الأفضل لتوليد الصور الإبداعية وتصميم النماذج الأولية)

DALL·E من OpenAI هي أداة متقدمة لتوليد الصور تحول المطالبات باللغة الطبيعية إلى صور مذهلة عالية الدقة. تنتج مخرجات عالية التفصيل مع ملامح وجه أكثر وضوحًا وعرض نص محسّن ومجموعة متنوعة من الأنماط. تتكامل بسلاسة مع ChatGPT، حيث يمكنك وصف فكرة الصورة، وجعل ChatGPT يصمم المطالبة المثالية، وإنشاء الصورة على الفور.

كما يدعم إعادة التلوين، مما يتيح لك تحرير أجزاء معينة من الصورة عن طريق وصف ما تريد استبداله. يمكنك إنشاء أشكال مختلفة من الصور الموجودة مع الحفاظ على العناصر الأساسية. يمكنك أيضًا تحرير الصور باستخدام محرر DALL·E، مما يتيح إجراء تعديلات دقيقة مثل مسح واستبدال مناطق معينة مباشرة في الواجهة. بفضل التحسينات المستمرة على النموذج، يظهر DALL·E تماسكًا وتفاصيل أفضل بشكل ملحوظ، حتى عند استخدام نفس المطالبات مثل الإصدارات السابقة.

أفضل ميزات DALL-E

الصور التي تم إنشاؤها بواسطة DALL·E هي ملكك ويمكنك استخدامها بحرية، ويمكنك إعادة طباعتها أو بيعها أو تسويقها دون الحاجة إلى أذونات إضافية

مرونة في الأسلوب والنوع، من الصور الواقعية إلى اللوحات الزيتية والرسوم المتحركة والعروض ثلاثية الأبعاد، كل ذلك بناءً على طلبك

فلاتر أمان لحجب المحتوى الضار أو غير اللائق أو غير المصرح به، بما في ذلك الشخصيات العامة بالاسم

قيود DALL-E

يقتصر إنشاء الصور على نسبة عرض إلى ارتفاع ثابتة تبلغ 1:1، وغالبًا ما يواجه المستخدمون مشكلات تتعلق بظهور نصوص غير مرغوب فيها في الصور

أسعار DALL-E

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DALL-E

G2: 3. 9/5 (30+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DALL-E؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن DALL-E:

أفضل ما يميز DALL-E-2 هو قدرته على معالجة اللغة الطبيعية لإنشاء الصور. هذه الأداة قادرة إلى حد كبير على استيعاب اللغة البشرية وتحويلها إلى أوامر لإنشاء الصور. كما أنني أحب واجهة المستخدم ومحرر الصور، وبالطبع النتائج النهائية.

أفضل ما يميز DALL-E-2 هو قدرته على معالجة اللغة الطبيعية لإنشاء الصور. هذه الأداة قادرة إلى حد كبير على استيعاب اللغة البشرية وتحويلها إلى أوامر لإنشاء الصور. كما أنني أحب واجهة المستخدم ومحرر الصور، وبالطبع النتائج النهائية.

📚 اقرأ أيضًا: بدائل Dall-E لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي (مجانية ومدفوعة)

5. Deep AI (الأفضل لأداة AI مجانية ومتعددة الأغراض تشمل النصوص والصور والمزيد)

عبر Deep AI

Deep AI هي منصة مجانية على شبكة الإنترنت توفر مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، من إنشاء الصور ومقاطع الفيديو إلى إنشاء النصوص وتوليف الصوت وحتى النمذجة ثلاثية الأبعاد. يمكن الوصول إلى كل شيء من لوحة تحكم واحدة ويعمل مع الحد الأدنى من المدخلات.

كما تتضمن مجموعة قوية من أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، توفر أدوات مثل إزالة الخلفية، وتلوين الصور بالأبيض والأسود، ورفع الدقة الفائقة، وتوسيع الصورة لتجاوز حدودها. يمكن لمنشئي المحتوى استكشاف أدوات الكتابة مثل Essay Writer و Humanizer، التي تساعد في إنشاء أو إعادة كتابة المحتوى ليبدو أكثر طبيعية.

📮 ClickUp Insight: 47% من المشاركين في استطلاعنا لم يجربوا أبدًا استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام اليدوية، لكن 23% ممن استخدموا الذكاء الاصطناعي قالوا إنه قلل بشكل كبير من عبء العمل. قد يكون هذا التباين أكثر من مجرد فجوة تكنولوجية. في حين أن المستخدمين الأوائل يحققون مكاسب قابلة للقياس، فإن الغالبية قد تقلل من شأن الدور التحويلية للذكاء الاصطناعي في تقليل العبء المعرفي واستعادة الوقت. 🔥 ClickUp Brain يسد هذه الفجوة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير عملك. من تلخيص المواضيع وصياغة المحتوى إلى تقسيم المشاريع المعقدة وإنشاء مهام فرعية، يمكن لذكائنا الاصطناعي القيام بكل ذلك. لا حاجة للتبديل بين الأدوات أو البدء من الصفر. 💫 نتائج حقيقية: خفضت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تقليل تركيز فرق العمل على التنسيق وزيادة تركيزهم على التنبؤ.

أفضل ميزات Deep AI

يمكنك التفاعل مع روبوتات الدردشة والشخصيات المدمجة في الذكاء الاصطناعي، وهي رائعة للعب الأدوار الخفيفة أو التدريس أو الأسئلة والأجوبة غير الرسمية دون الحاجة إلى حساب OpenAI.

باستخدام الدردشة الصوتية وتحويل النص إلى كلام، يمكنك إنشاء استجابات صوتية وتعليقات صوتية باستخدام أصوات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

يوفر 3D Model Generator و AI Radio أدوات إبداعية لإنشاء أصول ثلاثية الأبعاد أساسية ورواية قصص تفاعلية قائمة على النص

قيود الذكاء الاصطناعي العميق

يوفر DeepAI تكوينات مسبقة مع مرونة محدودة، مما يحد من قدرة المستخدمين على تخصيص المخرجات وفقًا لاحتياجاتهم أو تفضيلاتهم المحددة

أسعار Deep AI

مجاني إلى الأبد

المزايا: 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Deep AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Deep AI؟

هذا ما قاله أحد المراجعين على Reddit عن Deep AI:

يُنتج مُنشئ الصور صورًا عالية الجودة بدقة 4K. ويوفر أكثر من 150 خيارًا من الأنماط والخلفيات. لقد أنشأت صورًا احترافية للأشخاص وأعمالًا فنية وحققت نتائج جيدة.

يُنتج مُنشئ الصور صورًا عالية الجودة بدقة 4K. ويوفر أكثر من 150 خيارًا من الأنماط والخلفيات. لقد أنشأت صورًا احترافية للأشخاص وأعمالًا فنية وحققت نتائج جيدة.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تحويل الكلام إلى نص

6. Leonardo AI (الأفضل للفنون التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأصول الألعاب، وتصميم المفاهيم)

عبر Leonardo AI

Leonardo AI هي منصة تركز على الإبداع مصممة لإنشاء صور عالية الجودة لتطوير الألعاب والفنون التصورية وأصول واجهة المستخدم وتصميم المنتجات. توفر مجموعة من النماذج المتخصصة مثل Leonardo Creative و Anime XL، مما يتيح للمستخدمين مطابقة الأنماط عبر الخيال والخيال العلمي والأنيمي.

يتميز نموذج Phoenix الحصري بدقة الاستجابة السريعة وعرض النصوص داخل الصور، وهو مثالي للافتات والنماذج وعناصر واجهة المستخدم. باستخدام Flow State، يمكن للمبدعين بث تنويعات مستمرة من موجه واحد، مما يسرع عملية التفكير والتكرار الإبداعي. كما أنه يتميز بمولد PNG شفاف للأصول الجاهزة للتصدير مثل الشخصيات والأشياء، ويدعم الرسوم المتحركة الأساسية للفيديو من خلال مولد الفيديو AI، مما يتيح تحويل الصور والرسوم المتحركة المفاهيمية دون الحاجة إلى برامج معقدة.

أفضل ميزات Leonardo AI

قدمت Leonardo "Elements"؛ وهي مكونات مرئية قابلة لإعادة الاستخدام (مثل الشخصيات والأشياء والأنماط) يمكن الحفاظ عليها عبر الأجيال لتصميم أصول متسقة

يمكن للمستخدمين تحميل صور مرجعية واستخدام ControlNet لتوجيه إنشاء الصور بتخطيطات أو أوضاع أو رسومات أولية محسّنة

يتيح Omni Editing إمكانية إجراء عمليات ترميم وتجميل تفصيلية عن طريق تحديد أي منطقة ووصف التغييرات المرئية من خلال مطالبات باللغة الطبيعية

قيود Leonardo AI

لاحظ بعض المستخدمين بعض المشكلات العرضية، حتى مع Phoenix، حيث لا تزال المشاهد المعقدة متعددة الشخصيات تنتج أخطاء بسيطة أو تتطلب تعديلات فنية

أسعار Leonardo AI

مجاني إلى الأبد

Apprentice: 10 دولارات شهريًا

Artisan: 24 دولارًا شهريًا

Maestro: 48 دولارًا شهريًا

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات وتصنيفات Leonardo AI

G2: 4. 5/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Leonardo AI؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Leonardo AI:

Leonardo. Ai سريع في إنشاء أصول رقمية عالية الجودة وصور ونماذج ثلاثية الأبعاد يمكنها تسريع سير عملك. خيارات التخصيص مرنة بحيث يمكنك ضبط المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وفقًا لرؤيتك. مثالي لمطوري الألعاب والفنانين والمصممين الذين يرغبون في إنشاء محتوى فريد دون التضحية بالجودة. وسهل الاستخدام لأولئك الجدد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

Leonardo. Ai سريع في إنشاء أصول رقمية عالية الجودة وصور ونماذج ثلاثية الأبعاد يمكنها تسريع سير عملك. خيارات التخصيص مرنة بحيث يمكنك ضبط المخرجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وفقًا لرؤيتك. مثالي لمطوري الألعاب والفنانين والمصممين الذين يرغبون في إنشاء محتوى فريد دون التضحية بالجودة. وسهل الاستخدام لأولئك الجدد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2022، فازت صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام Midjourney بالمركز الأول في مسابقة الفن الرقمي في معرض ولاية كولورادو، مما أثار نقاشات حول دور الذكاء الاصطناعي في المجالات الإبداعية.

7. Pictory (الأفضل لتحويل النصوص والمقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع فيديو قصيرة وقابلة للمشاركة)

عبر Pictory

Pictory هي أداة لإعادة استخدام المحتوى مصممة للمبدعين والمسوقين الذين يرغبون في تحويل المحتوى الطويل إلى مقاطع فيديو قصيرة تحمل العلامة التجارية دون عناء التحرير. تتولى هذه الأدوات كل شيء بدءًا من استخراج المحتوى إلى المطابقة المرئية، مما يجعلها واحدة من أكثر المنصات سهولة في استخدامها لإعادة استخدام المحتوى على نطاق واسع.

باستخدام ميزة Script-to-Video، يمكنك لصق نص أو مقال وإنشاء فيديو كامل على الفور باستخدام لقطات جاهزة وموسيقى وشرح صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا تحويل منشورات المدونة إلى مقاطع فيديو قصيرة عن طريق استخراج النقاط الرئيسية وإقرانها بصور من مكتبة Pictory الضخمة التي تضم أكثر من 3 ملايين مقطع فيديو جاهز و15000 مقطع موسيقي. تتم معالجة كل شيء في السحابة، لذا لا حاجة لتنزيل أي برامج.

أفضل ميزات Pictory

قم بتحرير الفيديو عن طريق تحرير النص مثل قص الجمل وكلمات الحشو مثل "أم" و"أه" بنقرة واحدة

تضيف ميزة النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي تسميات توضيحية على الفور، خاصةً لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي حيث غالبًا ما يكون الص

خصص مقاطع الفيديو بشعارك وألوانك وخطوطك وتخطيطاتك للحصول على مظهر متسق وأنيق

قيود Pictory

لا يقوم Pictory بإنشاء مقدمي عروض بالذكاء الاصطناعي أو شخصيات افتراضية متزامنة مع الشفاه تقرأ النص الخاص بك

أسعار Pictory

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

المبتدئين: 25 دولارًا شهريًا

احترافي: 49 دولارًا شهريًا

الفريق: 119 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Pictory

G2: 4. 7/5 (70+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pictory؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Pictory:

أستخدم Pictory لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة، وقد كانت تجربة رائعة. إنه جيد حقًا لأنه يغني عن الحاجة إلى إنشاء مقاطع الفيديو يدويًا. يمكنني الآن استخدام الصوت والصور ومقاطع الفيديو لإنشاء مقاطع قصيرة. وقد ساعدني ذلك بشكل كبير في إنشاء دروس تعليمية قصيرة لعملي. كما أنه يقلل الكثير من الوقت ويزيد الإنتاجية.

أستخدم Pictory لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة، وقد كانت تجربة رائعة. إنه جيد حقًا لأنه يغني عن الحاجة إلى إنشاء مقاطع الفيديو يدويًا. يمكنني الآن استخدام الصوت والصور ومقاطع الفيديو لإنشاء مقاطع قصيرة. وقد ساعدني ذلك بشكل كبير في إنشاء دروس تعليمية قصيرة لعملي. كما أنه يقلل الكثير من الوقت ويزيد الإنتاجية.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي

8. Runway ML (الأفضل لتحرير الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى التوليدي)

عبر Runway ML

Runway ML هي منصة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي مصممة للمبدعين الذين يرغبون في إنتاج محتوى سينمائي دون التصوير التقليدي. بمجرد إدخال نص، يمكن لنموذج Gen-2 إنشاء مقاطع فيديو قصيرة واقعية، مثالية لكتابة السيناريو أو الصور الموسيقية أو التسلسلات المجردة. للمبدعين الذين يعملون مع لقطات حقيقية، يتيح Gen-1 تصميم مقاطع الفيديو إطارًا بإطار باستخدام صورة مرجعية أو موجهة.

كما يوفر أداة AI Green Screen القوية التي تزيل الخلفيات تلقائيًا من الفيديو دون الحاجة إلى شاشة خضراء فعلية. يمكنك أيضًا استخدام أداة تعديل الفيديو لمسح العناصر غير المرغوب فيها مثل الميكروفونات أو الشعارات والسماح للذكاء الاصطناعي بملء الفراغ بشكل طبيعي. على صعيد الصور، تساعد نماذج Stable Diffusion المدمجة في Runway على إنشاء صور جديدة من النصوص أو تحسين جودة الصور الضبابية أو حتى "مسح واستبدال" عناصر مثل تبديل الأشخاص أو الخلفيات.

أفضل ميزات Runway ML

توفر النماذج الجديدة مثل Gen-3 و Gen-4 (قيد التطوير) أدوات مثل Frame Interpolation و AI Color Grading

لوحة تحرير قائمة على السحابة مع مشاركة المشاريع والتعليق عليها والتحكم في الإصدارات

يدعم تصدير ملفات MP4 و GIF و PNG، ويتكامل مع Adobe Premiere Pro عبر مكون إضافي

قيود Runway ML

أبلغ المستخدمون عن مشكلات في تحرير الفيديو، مثل عدم اتساق اتجاه الحركة في مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها (على سبيل المثال، المشاهدون يمشون للخلف بدلاً من الأمام

أسعار Runway ML

مجاني إلى الأبد

قياسي: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المزايا: 35 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

غير محدود: 95 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Runway ML

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Runway ML؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Runway ML:

RunwayML هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة، وهي سهلة الاستخدام. يعجبني بشكل خاص أداة تحويل الصور/النصوص إلى فيديو التي تعمل كعصا سحرية. من السهل جدًا تنفيذها في سير عمل تحرير الفيديو الخاص بي. أستخدمها بشكل متكرر لإنشاء لقطات فيديو سينمائية يمكنني دمجها لاحقًا في مخطط زمني لإنشاء مقاطع فيديو كاملة وممتعة للغاية يحبها المشاهدون.

RunwayML هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة، وهي سهلة الاستخدام. يعجبني بشكل خاص أداة تحويل الصور/النصوص إلى فيديو التي تعمل كعصا سحرية. من السهل جدًا تنفيذها في سير عمل تحرير الفيديو الخاص بي. أستخدمها بشكل متكرر لإنشاء لقطات فيديو سينمائية يمكنني دمجها لاحقًا في مخطط زمني لإنشاء مقاطع فيديو كاملة وممتعة للغاية يحبها المشاهدون.

👀 هل تعلم؟ عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء تعليق على صورة، فإنه في الواقع يعمل نموذجان معًا — أحدهما يرى الصورة، والآخر يكتب الكلمات. الرؤية + اللغة = سحر!

9. Lovable (الأفضل لتطوير التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى البرمجة)

عبر Lovable

يتيح Lovable للمستخدمين إنشاء تطبيقات ومواقع ويب متكاملة من خلال واجهة ذكاء اصطناعي تفاعلية. بمجرد وصف الوظيفة المطلوبة، مثل "إنشاء تطبيق قائمة مهام مع تسجيل دخول المستخدم"، يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بإنشاء الكود اللازم وتصميم واجهة المستخدم وتكوين قاعدة البيانات تلقائيًا.

في الخلفية، ينسق Lovable عدة نماذج للذكاء الاصطناعي للتعامل مع مختلف جوانب إنشاء التطبيقات، بما في ذلك منطق الخلفية وتصميم واجهة المستخدم وإنشاء المحتوى. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي المستقل التخطيط والتفكير والتصحيح بشكل متكرر. كما يوفر Lovable محررًا مرئيًا لتخصيص واجهة المستخدم، ويدعم التكامل مع خدمات مثل Replicate و OpenAI للحصول على وظائف متقدمة، ويسهل التعاون في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق.

أفضل الميزات المحببة

تتيح لك إدارة الأدوار المدمجة تحديد أدوار المستخدمين وأذوناتهم لتطبيقات آمنة ومتعددة المستخدمين

تسهل مكتبة المطالبات مع خيارات التراجع والتشعب إدارة منطق التطبيقات المعقدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

نشر بنقرة واحدة مع نطاق مخصص وSSL وإعداد قاعدة بيانات واستعادة مدمجة للنشر الآمن

قيود محببة

سيحتاج المستخدمون إلى ضبط الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يدويًا لتلبية المتطلبات

أسعار مغرية

مجاني

المزايا: 25 دولارًا شهريًا

الفرق: 30 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات رائعة

G2 : 4. 6/5 (30+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lovable؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Lovable:

أحب الطريقة التي تمكّن Lovable. dev غير المبرمجين مثلي من إنشاء تطبيقات حقيقية وعملية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. الواجهة سهلة الاستخدام وبديهية للغاية، كما أن التكامل المدمج مع الذكاء الاصطناعي وSupabase وخيارات النطاق المخصص تجعل من السهل إنشاء شيء قوي — مثل فكرة SaaS الخاصة بي للروبوتات المحادثة — في غضون أيام قليلة.

أحب الطريقة التي تمكّن Lovable. dev غير المبرمجين مثلي من إنشاء تطبيقات حقيقية وعملية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. الواجهة سهلة الاستخدام وبديهية للغاية، كما أن التكامل المدمج مع الذكاء الاصطناعي وSupabase وخيارات النطاق المخصص تجعل من السهل إنشاء شيء قوي — مثل فكرة SaaS الخاصة بي للروبوتات المحادثة — في غضون أيام قليلة.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات وأدوات تدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي

10. Descript (الأفضل لتحرير البودكاست والفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر النص)

عبر Descript

Descript هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يستخدمها منشئو المحتوى لإنتاج محتوى فيديو وصوتي. بدلاً من التحرير التقليدي باستخدام المخطط الزمني، توفر المنصة نهجًا قائمًا على النصوص، حيث يمكنك الكتابة وإعادة الترتيب والتحسين كما لو كنت تقوم بتحرير مستند. سواء كنت تقوم بتوجيه محرر مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي أو تعمل بنفسك، تجمع Descript بين عناصر التحكم البديهية والقدرات القوية.

أفضل ميزات Descript

محرر مرئي مع خط زمني ولوحة عمل لإضافة تعليقات وعناوين وأشرطة تقدم وعناصر على الشاشة

تسهل طبيعتها القائمة على السحابة التعاون في الوقت الفعلي، مما يتيح لعدة مستخدمين العمل على نفس المشروع في وقت واحد

نسخ صوتي بجودة استوديو مع دقة عالية واكتشاف تلقائي للمتحدث

قيود Descript

لاحظ المستخدمون أن Descript قد يصبح بطيئًا عند العمل مع تسجيلات طويلة جدًا أو العديد من المسارات

أسعار Descript

مجاني

هواة: 24 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المبدع: 35 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Descript

G2: 4. 6/5 (700+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Descript:

يسهل Descript على منشئي المحتوى تنظيم الوسائط وإنشائها دون الحاجة إلى بذل جهد كبير لتعلم مهارات جديدة واكتسابها. من خلال تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتحريره، يتيح هذا البرنامج للعديد من المبدعين ورجال الأعمال البدء في استخدامه بانتظام. أقدر الطريقة التي يتيح بها لي توحيد مقاطعي وتسجيلاتي وتحريرها بطريقة مشابهة لتحرير المستندات وإضافة تأثيرات بسهولة.

يسهل Descript على منشئي المحتوى تنظيم الوسائط وإنشائها دون الحاجة إلى بذل جهد كبير لتعلم مهارات جديدة واكتسابها. من خلال تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتحريره، يتيح هذا البرنامج للعديد من المبدعين ورجال الأعمال البدء في استخدامه بانتظام. أقدر الطريقة التي يتيح بها لي توحيد مقاطعي وتسجيلاتي وتحريرها بطريقة مشابهة لتحرير المستندات وإضافة تأثيرات بسهولة.

📚 اقرأ أيضًا: أدوات تسجيل شاشة مجانية بدون علامة مائية

11. Grammarly (الأفضل للكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتحسين القواعد النحوية)

عبر Grammarly

Grammarly هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على إنتاج محتوى واضح وخالٍ من الأخطاء عبر مختلف المنصات. تشمل وظائفه الأساسية التدقيق النحوي والإملائي والتدقيق في علامات الترقيم في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى التصحيحات الأساسية، يقدم أيضًا اقتراحات حول الأسلوب والوضوح لتحسين الجودة العامة للنص.

للمستخدمين الباحثين عن إمكانات متقدمة، يتضمن Grammarly Premium أداة للتحقق من الانتحال تقوم بمسح النص الخاص بك مقابل مليارات الصفحات الإلكترونية والأوراق الأكاديمية، مما يضمن الأصالة. تم طرح GrammarlyGO مؤخرًا، وهو يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في إنشاء المحتوى، ويقدم اقتراحات لإعادة الصياغة ومساعدة في الصياغة بناءً على مطالبات المستخدم.

أفضل ميزات Grammarly

توفر ميزة الكشف عن النبرة رؤى حول كيفية فهم رسالتك، مما يتيح إجراء تعديلات لتتناسب مع الجمهور المستهدف

يمكن للمستخدمين إضافة مصطلحات أو أسماء متخصصة لمنع تمييزها كأخطاء

يعمل Grammarly عبر منصات متنوعة، بما في ذلك متصفحات الويب و Microsoft Office والأجهزة المحمولة، ويوفر مساعدة متسقة في الكتابة

قيود Grammarly

على الرغم من أن اقتراحات Grammarly مفيدة في كثير من الأحيان، إلا أنها ليست معصومة من الخطأ؛ فقد تقترح أحيانًا تغييرًا يغير المعنى أو يكون موضع نقاش من الناحية الأسلوبية

أسعار Grammarly

مجاني إلى الأبد

المزايا: 30 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2 : 4. 7/5 (11000+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (7000+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Grammarly؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Grammarly:

تساعدني Grammarly بالتأكيد في تقليل الأخطاء الشائعة التي قد تحدث بسبب الكتابة السريعة أو محاولة العمل بسرعة كبيرة. أحب أن ميزة الذكاء الاصطناعي تتكيف بسرعة مع أسلوب كتابتي وتقدم اقتراحات مفيدة لتحسين جودة ما أعمل عليه حاليًا.

تساعدني Grammarly بالتأكيد في تقليل الأخطاء الشائعة التي قد تحدث بسبب الكتابة السريعة أو محاولة العمل بسرعة كبيرة. أحب أن ميزة الذكاء الاصطناعي تتكيف بسرعة مع أسلوب كتابتي وتقدم اقتراحات مفيدة لتحسين جودة ما أعمل عليه حاليًا.

⚡ أرشيف القوالب: هل تريد الكتابة بشكل أسرع دون البدء من الصفر في كل مرة؟ تساعدك قوالب كتابة المحتوى هذه على تحديد الخطوط العريضة للمقالات وصياغة نصوص جذابة والحفاظ على الاتساق، سواء كنت تكتب مدونات أو رسائل بريد إلكتروني أو صفحات مقصودة

لماذا تختار بدائل 1min. AI؟

1min. AI هو تطبيق شامل للذكاء الاصطناعي يجمع بين عدة نماذج للذكاء الاصطناعي لأداء مهام مثل كتابة المحتوى وتحرير الصور وإنشاء الفيديو ومعالجة البيانات.

ولكن على الرغم من حب المستخدمين للراحة التي يوفرها هذا التطبيق، لا تزال هناك بعض النقاط التي قد تجعلك تفكر في البحث عن بدائل لـ 1min. AI 👇

نظام الائتمان يبدو خادعًا : تستهلك مهام مثل إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة أو استخدام نماذج GPT معينة عددًا كبيرًا من الائتمانات بسرعة، مما يجعل الوعد بـ "مدى الحياة" يبدو مضللًا

تخصيص محدود للمخرجات : لاحظ المستخدمون أن 1min. AI تقدم مخرجات جيدة، لكن عدم توفر خيارات الضبط الدقيق يجعل من الصعب تخصيص المحتوى وفقًا لنبرة معينة أو متطلبات تقنية محددة

الأدوات المتعلقة بالملفات والفيديو غير سهلة الاستخدام: تفتقر أداة تكامل الملفات إلى ميزات أساسية في تجربة المستخدم مثل السحب والإفلات. يجب عليك تحميل الملفات يدويًا، والإشارة إليها عبر المطالبات، وإذا تعطل النظام (وهو ما يحدث، وفقًا للمستخدمين)، فقد تفقد عملك

واجهة المستخدم تبدو مبسطة للغاية : وجد بعض المستخدمين أن تصميم المنصة "مرح" أو "طفولي" للغاية، وهو ما يجعلها سهلة الاستخدام للمبتدئين، ولكنها تفتقر إلى الدقة والجدية المتوقعة من أداة مخصصة للأعمال

قد تحدث بعض التناقضات في النتائج : تتطلب بعض الاستجابات تحريرًا يدويًا أو إعادة التشغيل لتلبية التوقعات، لا سيما في حالات الاستخدام التقنية أو الإبداعية

غير مناسب للمطورين : على الرغم من أنه تطبيق شامل للذكاء الاصطناعي، إلا أنه يفتقر إلى الميزات التي تدعم البرمجة أو الأتمتة أو سير العمل الذي يتطلب تقنية عالية

مشكلات في الأداء مع الملفات الكبيرة : قد يؤدي نسخ الملفات الصوتية أو معالجة الملفات الصوتية الطويلة إلى إبطاء وقت المعالجة وتباطؤ النظام في بعض الأحيان، مما يؤثر على إنتاجية المستخدمين الذين يتعاملون مع تسجيلات ضخمة

مشكلات الترجمة في اللغات غير الإنجليزية: أداة ترجمة اللغات ليست متسقة في جميع اللغات. لا تزال الواجهات البرتغالية وغيرها من الواجهات غير الإنجليزية تحتوي على مصطلحات مربكة وترجمات جزئية

💡 حقيقة ممتعة: يقرر المشاهد العادي ما إذا كان سيستمر في مشاهدة مقطع فيديو خلال الثواني الثلاث الأولى. تساعدك أداة الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي المناسبة على الاستفادة من تلك الثواني.

بسّط سير عملك، وانتقل إلى ClickUp اليوم

إذا لم يكن 1min. AI مناسبًا لك، فإن أدوات مثل ChatGPT و Pictory و Descript وغيرها توفر حلولًا أكثر تخصيصًا ومرونة. سواء كان ذلك إنشاء محتوى أو تحرير فيديو أو إنشاء صور أو إنشاء تطبيقات كاملة، فهناك منصة تناسب سير عملك بشكل أفضل.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالقيام بكل ذلك في مكان واحد، فإن ClickUp تتصدر القائمة. فهي ليست مجرد مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي، بل هي مجموعة كاملة من أدوات الإنتاجية. من المستندات واللوحات البيضاء إلى تتبع المشاريع والتعاون في الوقت الفعلي، كل شيء مصمم للعمل معًا.

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