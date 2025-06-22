13 نموذجًا مجانيًا لمقترحات بحثية لكتابة مقترحات ناجحة

تحتاج فكرة البحث الجيدة إلى شغف لتصبح حقيقة. ولكنها تتطلب أيضًا دعمًا قويًا وتخطيطًا واضحًا للبحث، وغالبًا ما تتطلب بعض التمويل. ولهذا، تحتاج إلى مقترح يوضح بالضبط ما تحاول القيام به وأهميته.

المشكلة؟ يواجه العديد من الباحثين صعوبة في تنظيم مقترحاتهم، مما يؤدي إلى مقترحات مربكة لا تحقق الهدف المرجو.

وهنا يأتي دور نموذج مقترح البحث. فهو يوفر لك نقطة انطلاق قوية لوضع فرضياتك وأهدافك ومعارفك الحالية وأساليبك والنتائج المتوقعة بطريقة واضحة ومهنية. لكن مقترحات البحث تختلف، ولا يمكنك استخدام نفس النموذج لكل مشروع بحثي.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع 13 نموذجًا لمقترحات بحثية تناسب مختلف الأغراض، مثل الأغراض الأكاديمية والتجارية وغير الربحية وغيرها. اطلع على الميزات التي تجعل كل نموذج مفيدًا ومتى يمكن استخدامه.

📊 نصيحة من الخبراء: القوالب لا تحد من الإبداع، بل تزيل الفوضى حتى يتمكن المراجعون من التركيز على فكرتك، وليس على التنسيق.

ما هي قوالب مقترحات البحث؟

تساعدك قوالب مقترحات البحث على تنظيم وتلخيص التفاصيل الأساسية لأهدافك ومنهجيتك والنتائج المتوقعة للمشروع، بحيث يسهل على المراجعين أو الجهات الممولة فهم قيمتها.

تغطي هذه القوالب جميع الأقسام الأساسية التي ستحتاجها، مثل الملخص والفرضيات والمنهجية والنتائج المتوقعة والمراجع. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على مقترح حول كيفية تحسين روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء، فمن المحتمل أن يتضمن مقترحك ما يلي:

ملخص المعرفة الحالية حول أدوات روبوتات الدردشة وكيفية استخدامها

فرضية واضحة، مثل كيف يمكن لروبوتات الدردشة أن تسرع أوقات الاستجابة أو تعزز رضا العملاء

خطط لكيفية جمع البيانات، ربما من خلال الاستطلاعات أو تحليلات فريق الدعم

جدول زمني بسيط وواقعي لاختبار أفكارك

ميزانية تقريبية للبرامج والأدوات أو تحليل البيانات

💡 نصيحة من المحترفين: اقتراح البحث النموذجي يشبه رواية قصيرة عن فكرتك الكبيرة — وعادة ما يتراوح بين 2000 و7000 كلمة (حوالي 4-15 صفحة). ولكن إذا كنت تهدف إلى شيء كبير، مثل الحصول على درجة الدكتوراه أو تمويل كبير، فلا تتفاجأ إذا تحول إلى قصة طويلة! 📚

13 نموذجًا لمقترح بحثي

لديك تصميم البحث والعناصر الأساسية وخطة قوية، والآن تحتاج فقط إلى نموذج مقترح بحثي لتجميع كل ذلك. ستساعدك هذه النماذج الـ 13 المختارة بعناية على صياغة مقترح واضح ومقنع ولا يمكن تجاهله.

1. قالب مذكرة بحثية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حسّن مهاراتك في إدارة الأبحاث من خلال توثيق أبحاثك باستخدام نموذج مذكرة الأبحاث من ClickUp

البحث الجيد لا يكون ذا قيمة إلا إذا تم توثيقه بشكل مناسب، ونموذج مذكرة البحث من ClickUp يساعدك على القيام بذلك. يحتوي على كل ما تحتاجه لتسجيل نتائجك مع السياق — مع إبراز الاكتشافات الرئيسية والتحديات والخطوات التالية في تنسيق واضح ومنظم.

هل تحتاج إلى صقل الاستنتاجات أو تتبع المشكلات التي لم يتم حلها؟ يحتوي هذا النموذج على أقسام مدمجة للتحديات والتحليل والإجراءات المطلوبة. وهو يسهل تحديد الثغرات وتحديث النتائج وضمان أن تؤدي كل مرحلة من مراحل البحث إلى نتائج قابلة للتنفيذ.

يقدم النموذج ما يلي:

أقسام منظمة لتتبع النتائج والتحديات والخطوات التالية بوضوح

تكامل سلس مع المقترحات والمشاريع لتحقيق توافق أفضل

تتبع مدمج لمراقبة المشكلات التي لم يتم حلها وإبلاغ صانعي القرار

أدوات تعاونية لجمع التعليقات وتحسين الاستنتاجات في الوقت الفعلي

🔑 مثالي لـ: الباحثين والفرق أو المؤسسات التي ترغب في عرض نتائجها في أي مجال.

💡 نصيحة احترافية: ClickUp Brain يبسط سير عمل مقترح البحث بالكامل — من الصياغة والبحث إلى التعاون والمراجعة النهائية — باستخدام أدوات وقوالب وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهذا يضمن أن تكون مقترحاتك جيدة التنظيم ومبنية على البيانات وتسلم في الوقت المحدد. استخدم ClickUp Brain لتسهيل مهام اقتراح البحث، بما في ذلك الصياغة والتصحيحات

2. قالب لوحة عرض مشروع ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على تماسك فريقك من خلال خارطة طريق مرئية للنجاح باستخدام قالب لوحة عرض مقترح المشروع من ClickUp

عندما تستعد لتقديم مشروع، فإن اقتراح المشروع الواضح والجذاب هو المفتاح للحصول على الموافقة.

باستخدام مساحة العمل المرئية في قالب لوحة عرض مقترح المشروع من ClickUp ، يمكنك إنشاء مقترح مشروع قوي من خلال تحديد الأهداف والمهام وأدوار أصحاب المصلحة، كل ذلك في مكان واحد. على عكس المقترحات التقليدية التي تحتوي على الكثير من النصوص، تتيح لك هذه اللوحة التفاعلية سحب جميع تفاصيل مشروعك وتنظيمها بصريًا.

يأتي نموذج اقتراح المشروع هذا مع حالات مخصصة لتتبع التقدم المحرز، وحقول مخصصة لتنظيم التفاصيل المهمة، وعروض متعددة حتى تتمكن من التبديل بين أقسام مختلفة من اقتراحك.

تتضمن حتى قوائم مرجعية للتأكد من تغطية جميع النقاط الأساسية. وهي بمثابة مركز رئيسي لفريقك للتعاون ومشاركة الملاحظات.

ستجد داخل هذا النموذج ما يلي:

سبورة تفاعلية لتخطيط أهداف المشروع والمهام والأدوار بوضوح

تنظيم عن طريق السحب والإفلات لترتيب الجداول الزمنية وتعيين الأدوار

تدفق ديناميكي للمقترح يتكيف مع تطور احتياجات المشروع

تعاون في الوقت الفعلي لتتبع التقدم المحرز والتعليقات والموافقات

🔑 مثالي لـ: مديري المشاريع وقادة الفرق والمستقلين والشركات التي ترغب في إنشاء مقترحات مشاريع احترافية وسهلة المتابعة.

في حديثها عن ClickUp، تقول جيسي ويتمان، مديرة أول الأحداث في Convene

أكبر تغيير جذري بالنسبة لي مع ClickUp هو القوالب القابلة للتخصيص والقدرة على تحقيق الاتساق في جميع خصائصنا في أي منطقة، بحيث تكون تجربة العميل هي نفسها بغض النظر عن موقع Convene الذي يذهب إليه.

أكبر تغيير جذري بالنسبة لي مع ClickUp هو القوالب القابلة للتخصيص والقدرة على تحقيق الاتساق في جميع خصائصنا في أي منطقة، بحيث تكون تجربة العملاء هي نفسها بغض النظر عن موقع Convene الذي يذهبون إليه.

3. قالب اقتراح عمل ClickUp

احصل على نموذج مجاني اربح عملاء محتملين من خلال إنشاء عرض عمل مثالي باستخدام نموذج عرض العمل من ClickUp

قد يكون كتابة مقترح عمل أمرًا صعبًا — يجب أن يكون مقنعًا، ويغطي جميع التفاصيل الأساسية، وأن يكون احترافيًا وجذابًا.

قالب ClickUp Business Proposal Template يزيل التخمين من العملية. يأتي مع إطار عمل جاهز ومفصل يساعدك على عرض قصتك بوضوح، وتحديد معالم المشروع، ووضع جداول زمنية واضحة وجداول الدفع.

سواء كنت تعرض خدمة أو منتجًا أو مشروعًا، يوفر لك هذا النموذج القابل للتخصيص بالكامل ما يلي:

حالات مخصصة لتتبع مراحل المقترح والجدول الزمني والنتائج المتوقعة

حقول مخصصة لمستوى الجهد والتعقيد وتتبع تقدم المهمة

تذكيرات تلقائية لمتابعة الموافقات والمواعيد النهائية والمهام المعلقة

تتوفر طرق عرض متنوعة، مثل دليل البدء وقوالب البريد الإلكتروني، لتنظيم كل شيء

🔑 مثالي لـ: العاملون المستقلون والوكالات والشركات الناشئة أو الشركات التي تعرض خدماتها أو مشاريعها على عملاء محتملين أو أصحاب المصلحة.

4. نموذج خطة بحث المستخدم من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج خطة بحث المستخدم من ClickUp لوضع أهداف واضحة وأفكار مجربة وتعليقات سهلة المتابعة

هل تخطط لإجراء بحث عن المستخدمين لإنشاء منتجات تركز على العملاء؟ جرب نموذج خطة بحث المستخدمين من ClickUp.

صُممت لتمنحك طريقة منظمة لجمع الأفكار والتحقق من صحة الفرضيات وتتبع اختبارات قابلية الاستخدام، وتساعدك على تحديد نقاط الضعف وجمع تعليقات العملاء. كما تتيح لك تحديد جمهورك المستهدف وصياغة أسئلة البحث المناسبة ووضع استراتيجيات بناءً على احتياجات العملاء.

مثل معظم قوالب ClickUp، تأتي مع:

إطار عمل منظم لتحديد الأهداف ووضع الخطوط العريضة للفرضيات وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية

حالات وحقول مخصصة لتتبع كل خطوة من خطوات بحثك وتصنيف المهام، على التوالي

مهام معدة مسبقًا للمقابلات وتحليل الاستطلاعات والتعاون في أبحاث المنافسين

مخططات جانت وقوائم وعرض حجم العمل والتقويم والجداول لتصور خططك وتحويل الأفكار إلى تحسينات

مستندات مخصصة ومجموعات تركيز لتحسين الاستراتيجيات ومواءمة أصحاب المصلحة

🔑 مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم أو مديري المنتجات أو الفرق التي تسعى إلى إجراء أبحاث حول المستخدمين وتطوير منتجات تستند إلى رؤى المستخدمين الحقيقية.

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5. قالب ClickUp لأبحاث السوق

احصل على نموذج مجاني اجمع جميع بياناتك البحثية في نموذج ClickUp Market Research وقم بتحليل اتجاهات السوق الحالية بسهولة

من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة، يعتمد النجاح بشكل كبير على فهم السوق. يبسط نموذج ClickUp لأبحاث السوق عملية البحث عن السوق من خلال مساعدتك في جمع جميع بياناتك في مكان واحد وتحليلها بكفاءة وتحويلها إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ.

يمكنك استخدامها لتتبع مراحل البحث وإضافة حقول لتحديد أولويات الميزات ومصادر البيانات وقياس نجاح المهام من خلال سير عمل اختبار قابلية الاستخدام. وهذا يساعد في الحفاظ على كفاءة وتنظيم كل خطوة من خطوات البحث، بدءًا من جمع البيانات وحتى إعداد التقارير.

ونتيجة لذلك، فهي رائعة لتحليل المنافسين وتحديد الأهداف وتتبع رؤى المستخدمين بطريقة منظمة وتعاونية وقابلة للتنفيذ.

تتضمن بعض الميزات الرئيسية ما يلي:

مخططات جانت لتخطيط الجداول الزمنية للبحث وتحديد المعالم وتوزيع المهام بسهولة

حقول مخصصة لتصنيف الأفكار وترتيب الميزات حسب الأولوية وتحليل المنافسين

أتمتة لتتبع التقدم وجمع البيانات وإنشاء التقارير بكفاءة

الذكاء الاصطناعي و Docs لتحليل النتائج ومواءمة الفرق ودفع الاستراتيجيات

🔑 مثالي لـ: الشركات أو الفرق التي تجري أبحاثًا تسويقية من خلال طرق مثل تحليل المنافسين واختبار قابلية الاستخدام وتحديد أولويات الميزات.

6. قالب تقرير التحقيق من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع التحقيقات باستخدام نموذج تقرير التحقيق من ClickUp لتوثيق الأدلة بدقة

سواء كنت تتعامل مع تدقيق أو فحص الامتثال أو مشكلة في مكان العمل، يجب أن يكون تقرير التحقيق الخاص بك أكثر من مجرد تقرير منظم — يجب أن يكون دقيقًا. وهذا يعني أنه لا مجال لفقدان أي معلومات.

تم تصميم نموذج تقرير التحقيق من ClickUp لتوثيق تفاصيل القضية وجمع الأدلة وتتبع الاستجوابات وتجميع النتائج في تنسيق منظم وأنيق.

تساعدك على تصنيف أنواع الحالات وتسجيل المقابلات، وتحديد التفاصيل الأساسية، وإرفاق الأدلة الرئيسية، وتعيين مهام التحقيق مع تحديد المواعيد النهائية، مما يضمن التزام الجميع مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة.

يتضمن النموذج ميزات مثل:

إطار عمل جاهز لتوثيق الحالات لتصنيف الحوادث وتسجيل التفاصيل الأساسية

حالات مخصصة لتتبع كل مرحلة من مراحل التحقيق

حقول مخصصة لتصنيف التفاصيل، مثل أرقام القضايا وأسماء المحققين

عرض مثل التقرير الموجز والنتائج التفصيلية لتقديم معلوماتك بوضوح

أقسام المراجعة والموافقة للتحقق من صحة النتائج وإنهاء التقارير

🔑 مثالي لـ: فرق الموارد البشرية والمهنيين القانونيين ومسؤولي الامتثال الذين يديرون التحقيقات الداخلية أو الخارجية.

👀 هل تعلم؟ يمكن لمقترحات الأبحاث أن تغير العالم — اسأل تيم بيرنرز-لي. في عام 1989، طرح فكرة "غامضة ولكنها مثيرة" في CERN، والتي أصبحت في النهاية شبكة الويب العالمية!

7. قالب تحليل الحالة التجارية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج تحليل الحالة التجارية من ClickUp لتقديم قرارات مدعومة بالبيانات بثقة

هل تفكر في مبادرة جديدة أو تقييم الاستراتيجيات الحالية؟ قالب تحليل الحالة التجارية من ClickUp هو ما تحتاجه لتنظيم أفكار مشروعك، ودراسة المخاطر، وتحديد ما إذا كان يستحق الاستثمار.

يمكنك استخدامها لتبسيط دراسات الحالة التجارية المعقدة ومقارنة التكاليف والفوائد والتحديات المحتملة، مع إطلاع أصحاب المصلحة على كل خطوة على الطريق. يحتوي النموذج على أدوات مدمجة لأتمتة المهام وتتبع الموافقات والتحليل المتكامل. استفد من هذه الأدوات لمساعدة فريقك على المضي قدمًا بثقة، مدعومًا ببيانات قوية.

تتضمن بعض ميزاته الرئيسية ما يلي:

أقسام معدة مسبقًا للتوقعات المالية وتحليل عائد الاستثمار

حقول مخصصة لمقارنة التكاليف وتتبع المخاطر ودعم القرارات المستنيرة

أتمتة المهام لتبسيط عمليات الموافقة وتعيين الأدوار والحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح

تتبع المعالم البارزة لمراقبة التقدم وتحسين الاستراتيجيات حسب الحاجة

🔑 مثالي لـ: محللي الأعمال ومديري المشاريع وصناع القرار الذين يحتاجون إلى تقييم جدوى المشاريع وتبرير الاستثمارات.

8. نموذج نتائج تحليل البيانات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتقييم البيانات الأولية باستخدام نموذج نتائج تحليل البيانات من ClickUp وقسمها إلى رؤى ذكية

غالبًا ما يعني تتبع أداء الأعمال أو تحسين سير العمل أو اكتشاف اتجاهات السوق التعامل مع كميات كبيرة من المعرفة البحثية. لكن التحدي يكمن في معرفة ما يجب التركيز عليه لاتخاذ القرارات الصحيحة.

يساعدك نموذج نتائج تحليل البيانات من ClickUp على تحليل البيانات وعرض النتائج بوضوح باستخدام وسائل بصرية مثل المخططات أو الرسوم البيانية. يمكنك تلخيص الأفكار والتوصيات الرئيسية باستخدام تخطيطات قابلة للتخصيص، ودمجها في سير عملك، وتتبع المعالم الرئيسية، كل ذلك ضمن إطار عمل واحد ومنظم.

ماذا يوجد بالداخل:

أقسام مخصصة لبيان المشكلة والنطاق والقيود

مساحة لوصف طرق التحليل ومصادر البيانات ، بما في ذلك أي أدوات إحصائية مستخدمة

الرسوم البيانية وغيرها من وسائل عرض البيانات لجعل تحليلك أكثر جاذبية

حقول مخصصة لتحليل التكاليف وتتبع المخاطر واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

تتبع المعالم لمراقبة التقدم وتحسين استراتيجيات العمل

🔑 مثالي لـ: محللي البيانات وفرق المنتجات التي تهدف إلى فهم سلوك العملاء أو اتجاهات السوق.

9. قالب تقرير بحثي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حوّل نتائج استطلاعاتك وبيانات أبحاثك إلى تقارير واضحة وقابلة للتنفيذ باستخدام نموذج تقرير الأبحاث من ClickUp

يعد نموذج تقرير البحث من ClickUp نقطة انطلاق رائعة لأي شخص يتعامل مع دراسات تفصيلية، بما في ذلك أبحاث المستخدمين والمشاريع الأكاديمية وتحليل السوق.

تحتوي على أقسام جاهزة للملخص التنفيذي والمنهجية والنتائج والمناقشة والمراجع والملاحق، مما يساعدك على توثيق نتائجك بدقة وعرضها بوضوح.

يمكنك أيضًا تعيين مساهمين أو أعضاء فريق إلى النموذج والتعاون في الوقت الفعلي، مما يسهل مناقشة التعليقات وإدراج التحديثات بسرعة.

يقدم النموذج ما يلي:

أقسام معدة مسبقًا لخلفية البحث وأهدافه ومنهجيته ونتائجه

حقول مخصصة لتتبع البيانات النوعية والكمية في مكان واحد

أدوات تعاون للحصول على تعليقات في الوقت الفعلي ومدخلات الفريق والتحكم في الإصدارات

التكامل مع ميزات إدارة المهام في ClickUp لتتبع تقدم التقرير لتتبع تقدم التقرير

🔑 مثالي لـ: الباحثين والمحللين أو مديري المشاريع الذين يتعين عليهم تجميع نتائج البحوث التفصيلية وتقديمها بكفاءة.

🧠 حقيقة ممتعة: الصيغ الموحدة ليست مجرد إجراءات أكاديمية روتينية. فهي في الواقع تعزز فرص نجاح اقتراحك من خلال مساعدة المراجعين على العثور على أهدافك وأساليبك وتأثيرك دون الحاجة إلى خريطة كنز.

10. نموذج مقترح بحثي من Scribbr

عبر Scribbr

يعمل نموذج اقتراح البحث من Scribbr كخريطة طريق لرسالتك أو أطروحتك، حيث يقسم عملية البحث بأكملها إلى أجزاء يسهل التعامل معها.

تكمن فائدة هذا النموذج في إرشادك خلال كل قسم: من كتابة مقدمة جذابة وبيان المشكلة إلى إجراء مراجعة موجزة للأدبيات ثم تحديد الخطوط العريضة لتصميم البحث.

كما أنها تذكرك بتضمين أمور مثل أهمية دراستك وقائمة مراجعك بالصيغة الصحيحة للاقتباس.

تتضمن بعض ميزاته المدمجة ما يلي:

أنماط الاقتباس المختلفة مثل APA 6th و 7th editions و MLA و Chicago Author-Date و Notes & Bibliography

أدوات لتقييم المصادر لمراجعة الأدبيات

قوائم للأشكال والجدول والرموز المختصرة والشكر والتقدير والمسارد

التكامل مع قاعدة المعرفة من Scribbr، التي توفر مقالات عن القواعد النحوية والبحث والاقتباسات ونصائح حول الكتابة قاعدة المعرفة من Scribbr، التي توفر مقالات عن القواعد النحوية والبحث والاقتباسات ونصائح حول الكتابة

خيارات للاتصال ببرامج فحص الانتحال، ومولدات الاقتباسات، وأدوات إعادة الصياغة، وبرامج فحص القواعد النحوية

🔑 مثالي لـ: الطلاب والباحثين والأكاديميين الذين يعدون أطروحات أو رسائل دكتوراه أو مقترحات للحصول على منح.

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة الدردشة الآلية المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل والتغيير بين السياقات تزداد بمرور الوقت. ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويفهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات ذات صلة وثيقة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

11. نموذج مقترح بحثي من GradCoach

عبر GradCoach

لنفترض أنك تعمل على مشروع حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للخدمات العامة، مثل تبسيط المهام الحكومية أو مساعدة الوكالات في القطاع العام على التواصل بشكل أفضل مع المواطنين. للبدء، ستحتاج إلى نموذج مقترح بحثي لا يذكر فقط ما تبحث عنه، بل يشرح أيضًا لماذا وكيف تقوم بذلك.

يحدد نموذج اقتراح البحث من GradCoach موضوعك، ويدعم أساليبك، ويظهر أنك قد أخذت في الاعتبار الجوانب اللوجستية. يتضمن النموذج إرشادات حول كل شيء بدءًا من اختيار فلسفة البحث وحتى تخطيط مخطط جانت.

فهي تساعدك على ضمان أن تكون فكرتك ليست مثيرة للاهتمام فحسب، بل قابلة للتنفيذ ومدروسة جيدًا أيضًا، وهو بالضبط ما يريده المشرفون ولجان المراجعة.

ماذا يوجد بالداخل:

تصميم مسبق مع أقسام رئيسية مثل العنوان والمقدمة والأهمية والمراجع والملحق

تحتوي على تلميحات وشرح موجز لتوجيهك أثناء الكتابة

تنسيق مناسب للأوراق الأكاديمية يمكن استخدامه كملف Word

🔑 مثالي لـ: الطلاب الجامعيين أو طلاب الدراسات العليا أو الباحثين الباحثين عن تمويل أو موافقة على مشروع.

💡نصيحة احترافية: تحقق دائمًا من سياسة الأخلاقيات قبل البدء. تأكد من الحصول على موافقة مستنيرة من المشاركين (واسمح لهم بالانسحاب في أي وقت)، وحماية الخصوصية والسرية، وإذا كانت دراستك تتضمن حيوانات، فاشرح بوضوح كيف ستعاملها بطريقة أخلاقية.

12. نموذج مقترح بحثي من Canva

عبر Canva

قد تشتهر Canva بأدوات التصميم الخاصة بها، ولكن قالب مقترح البحث الخاص بها هو جوهرة خفية لتنظيم البحث وعرضه بوضوح.

سواء كانت أطروحة جامعية أو تقرير عمل أو طلب منحة، تساعدك هذه القالب على تنظيم الأقسام الرئيسية — مثل الأهداف والأساليب والنتائج المتوقعة — في تنسيق واضح وسهل المتابعة. بفضل تصميمها الجذاب، تحافظ على اهتمام القارئ من البداية إلى النهاية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج إلى أي مهارات تصميم لتخصيصه حسب رغبتك. باستخدام محرر Canva السهل الذي يعمل بالسحب والإفلات، يمكنك تعديل الألوان وإعادة ترتيب الأقسام وإضافة عناصر مرئية ببضع نقرات فقط.

يقدم النموذج ما يلي:

أقسام مهيكلة مسبقًا لمقترحات الميزانية والتوقعات المالية والأهداف

سهولة إضافة الرسوم البيانية والمخططات والبيانات المرئية

تعاون في الوقت الفعلي لإجراء تعديلات سريعة وتقديم ملاحظات ومدخلات الفريق

خيارات تصدير متعددة (PDF، Word) لسهولة المشاركة والإرسال

🔑 مثالي لـ: الطلاب والباحثون والمهنيون الذين يسعون إلى إنشاء مقترحات بحثية مصممة بشكل احترافي.

13. نموذج مقترح بحثي من PandaDoc

عبر PandaDoc

قالب مقترح البحث من PandaDoc هو خيار عملي وسهل الاستخدام مصمم لمساعدتك في بناء مقترح قوي من الصفر، خاصة إذا كنت ترد على طلب تقديم مقترح (RFP) أو تتواصل مع جهة راعية خاصة.

وهي منظمة بطريقة منطقية تتوقعها هيئات التمويل والمؤسسات الأكاديمية. كل قسم مزود بتوجيهات أو أمثلة، حتى لا تضطر إلى التخمين بشأن كيفية كتابة الملخص أو ما يجب تضمينه في المنهجية.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لكونها رقمية، يمكنك بسهولة التعاون مع الآخرين وتتبع المشاركة ودمج سير عمل الموافقة التلقائية، كل ذلك منظم في مستند واحد.

ستجد داخل هذا النموذج ما يلي:

أقسام مصممة مسبقًا للملخص والأسئلة البحثية والجدول الزمني

أقسام فرعية مرقمة متوافقة مع أنواع مختلفة من المقترحات: أكاديمية أو مؤسسية أو قائمة على المنح

خيار التوقيع الإلكتروني والإرسال رقميًا

🔑 مثالي لـ: الطلاب والمهنيين الذين يعملون في مشاريع بحثية تتطلب تمويلًا.

ما الذي يجعل نموذج مقترح بحثي جيدًا؟

يحدد الاقتراح القوي بوضوح مشكلة البحث ويربطها بالبحوث الحالية ويوضح أهميتها. كما يساعد النموذج الجيد في تنظيم هذه الأجزاء حتى لا يتم إغفال أي شيء.

فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية التي تميز مقترح البحث:

قوائم مراجعة تفاعلية لكل قسم: تأكد من عدم إغفال أي عنصر مهم أثناء الصياغة، وهو أمر مفيد بشكل خاص للتنسيق والاقتباسات واتساق الهيكل

تعيين المهام والمواعيد النهائية المدمجة : اسمح للمتعاونين بتقسيم الأقسام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز في الأبحاث الجماعية

مساحات مخصصة لعرض البيانات مصممة مسبقًا: توفر مساحة جاهزة للاستخدام للجداول والأشكال، ومُحسّنة لعرض بيانات البحث بوضوح

إدارة مرجعية ومراجع متكاملة: اربط مباشرة ببرامج إدارة المراجع أو استخدم أقسام مرجعية معدة مسبقًا لتقليل الأخطاء وتوفير الوقت

اقتراحات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: صقل صياغة المشكلات أو الأسئلة البحثية أو المنهجية لتحقيق مزيد من الوضوح والإقناع

سجل الإصدارات والتعليقات: قم بتمكين سهولة المراجعة والتعليق، خاصة عند التعاون مع المشرفين أو لجان التمويل

أداة تتبع الميزانية وتخصيص الموارد المدمجة: تتبع النفقات في الوقت الفعلي وقدم أموال البحث بوضوح وشفافية

🧠 الأخطاء الشائعة: تفشل العديد من المقترحات ليس بسبب ضعف الفكرة، ولكن بسبب عدم وضوح هيكلها. النموذج الجيد يصلح ذلك من البداية.

قم ببناء مقترح البحث الخاص بك بثقة باستخدام ClickUp!

لا يجب أن تشعر بالارتباك عند كتابة مقترح بحثي، خاصةً عندما تكون لديك الأدوات المناسبة.

تم اختيار كل نموذج في هذه القائمة لسبب محدد: بعضها مثالي للمقترحات الأكاديمية، والبعض الآخر يبرز في بيئات الأعمال، وقليل منها مصمم للمشاريع التي تعتمد على البيانات أو التصميم. لذا، بدلاً من البدء من الصفر (أو البحث في Google عن "كيفية كتابة مقترح" للمرة المائة)، يمكنك ببساطة اختيار النموذج الذي يناسب أسلوبك في البحث والغرض منه.

إذا لم يعجبك أي منها، فانتقل إلى مكتبة ClickUp الضخمة التي تضم أكثر من 1000 نموذج مجاني وقابل للتخصيص بالكامل — مزود بميزات الأتمتة وإدارة المهام والتعاون في الوقت الفعلي.

ستندهش من مدى سهولة تخطيط بحثك عندما يقوم ClickUp بمعظم المهام الصعبة نيابة عنك. اشترك مجانًا اليوم!