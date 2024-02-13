10 قوالب مجانية لمقترحات المنح لكتابة مقترحات المنح الممتازة

هل تبحث عن منحة؟

سواء كنت بحاجة إلى تمويل لبرنامج تعليمي أو كنت مستعداً لبدء مؤسسة غير ربحية، فإن المغامرة في عالم كتابة المنح ليست لضعاف القلوب. لكنك هنا لإحداث فرق، ولهذا السبب أنت بحاجة إلى مقترح قوي وجيد التنظيم للحصول على التمويل الذي تحتاجه.

إن مقترح المنحة المصقول يقنع متلقي المنح المحتملين بجدوى مشروعك. ربما تجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتحاول البدء في عملية كتابة مقترح المنحة، ولكنك تعاني من مشكلة كبيرة في الكتابة.

قد تكون غير متأكد من كيفية تنسيق مقترح منحة كامل من البداية إلى النهاية. أينما كنت في رحلتك، هناك نموذج مقترح منحة لمساعدتك.

في هذا الدليل، سنلقي نظرة على كيفية عمل مقترحات المنح، وسنشرح لك ما يجب أن تبحث عنه في قوالب كتابة المنح، وسنشارك أفضل 10 نماذج لاستخدامها. ✨

ما هو مقترح المنحة؟

مقترح المنحة هو وثيقة رسمية تحدد طلب التمويل. وعادةً ما يتم تقديمه إلى وكالة حكومية أو شركة أو أي منظمة أخرى تقدم أموال المنح أو فرص الميزانية.

تشارك مقترحات المنح الناجحة المعلومات حول مشروعك المقترح بطريقة مقنعة. لا تحتاج فقط إلى مشاركة المعلومات ذات الصلة بمشروعك، ولكنك تحتاج أيضًا إلى تقديم حجة مقنعة جدًا لسبب استحقاقك لهذا التمويل - خاصة إذا كنت تطلب الكثير من المال.

يختلف كل مشروع عن الآخر، لكن كتابة مقترحات المنح عادةً ما تتضمن عادةً ما يلي

خطاب التقديم: مقدمة موجزة تقدم لمحة عامة عن سبب طلبك للتمويل وأهليتك للحصول على هذه المنحة البحثية

مقدمة موجزة تقدم لمحة عامة عن سبب طلبك للتمويل وأهليتك للحصول على هذه المنحة البحثية ملخص تنفيذي: فقرة موجزة توضح بالتفصيل المشكلة والحل ومبلغ التمويل المطلوب للمنحة والنتائج المتوقعة

فقرة موجزة توضح بالتفصيل المشكلة والحل ومبلغ التمويل المطلوب للمنحة والنتائج المتوقعة بيان الحاجة : هذا شرح مفصل للمشكلة التي ينبغي أن يحلها المشروع

هذا شرح مفصل للمشكلة التي ينبغي أن يحلها المشروع وصف المشروع: وهذا يعطي المراجعين للمنحة الخطوط العريضة للمشروع نفسه، مع تفصيل الجدول الزمني والطرق

وهذا يعطي المراجعين للمنحة الخطوط العريضة للمشروع نفسه، مع تفصيل الجدول الزمني والطرق ميزانية المشروع : ضع خطة مالية مفصلة توضح المبلغ الذي تحتاجه ولأي غرض ولماذا

ضع خطة مالية مفصلة توضح المبلغ الذي تحتاجه ولأي غرض ولماذا معلومات تنظيمية: هذا يشرح بإيجاز من أنت، وسجلك الحافل، ولماذا أنت مؤهل للتعامل مع هذا المشروع

لا أريد أن أخيفك، ولكن كتابة المنح عملية تنافسية للغاية. لهذا السبب من الأفضل استخدام نموذج مقترح منحة لعرض أفكارك بأوضح طريقة ممكنة وأكثرها إقناعاً. 📚

ما الذي يجعل قالب مقترح المنحة ناجحًا؟ 3 نصائح يجب تذكرها

يمكن أن تكون القوالب موفرة للوقت بشكل كبير، ولكن ليست كل القوالب مفيدة. إذا كنت تبحث عن قالب موفر للوقت، اتبع هذه النصائح للعثور على أفضل خيار لمشروعك:

ابحث عنأداة كتابة مقترحات الذكاء الاصطناعي: هل تعاني من عائق الكتابة؟ أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp AI تأخذ تفاصيل مشروعك وتملأ القالب الخاص بك بطريقة سحرية. لا يزال يتعين عليك مراجعة هذه النسخة بالطبع، لكن الذكاء الاصطناعي سيبقيك بالتأكيد على المسار الصحيح هيكلية سليمة: يمكن أن تصبح مقترحات المنح طويلة وجافة جدًا إذا لم تكن حريصًا، لذا ابحث عن قوالب ذات تنظيم مدمج. يجب أن تحتوي على جدول محتويات والكثير من العناوين لتقسيم النص التعاون: على الأرجح أنك لا تكتب مقترحاً بمفردك. ابحث عن القوالب التي تسمح للمتعاونين والموظفين الرئيسيين وأصحاب المصلحة بمشاهدة المقترح وتحريره في نفس الوقت

10 نماذج مجانية لمقترحات المنح لتحصل على المزيد من المنح

بالتأكيد، يمكنك إنشاء مقترح المنحة الخاص بك. ولكن لماذا تقضي ساعات في إعداد مقترحك الخاص في حين أن هناك العديد من القوالب عالية الجودة متاحة للاستخدام؟

عندما تحتاج إلى تمويل في لمح البصر، استخدم هذه النماذج العشرة لمقترحات المنح لتقدم قضيتك بأقل وقت ومتاعب.

1. قالب مقترح منحة ClickUp

قالب مقترح منحة ClickUp

هل تحتاج إلى قالب لا ينظم اقتراحك فحسب، بل ينظم عملية التقديم نفسها؟ لا تنظر أبعد من قالب مقترح منحة ClickUp .

يأتي هذا القالب المجاني مع الكثير من الميزات المفيدة، بما في ذلك الحالات المخصصة، مثل مفتوح و مكتمل، لتتبع كل عنصر من عناصر مقترح المنحة. إذا كنت تكتب المقترحات كفريق وتحتاج إلى تتبع الأجزاء التي تم الانتهاء منها - وأيها لا يزال بحاجة إلى اهتمامك - فإن هذا القالب يوفر الكثير من الوقت.

قم بالتبديل بين أربع طرق عرض مختلفة لعرض طلب المنحة الخاص بك بتنسيقات مختلفة. يتكامل هذا القالب أيضًا مع أدوات إدارة مشروع ClickUp ، لذا فهي مثالية لإضافة هيكلية إلى عملية الاقتراح.

أضف التعليقات وردود الأفعال، وتتبع الوقت الذي تقضيه في العمل على مقترح المنحة، وقم بإضافة علامات على الموظفين بنقرات قليلة. الاستفادة من أكثر من 100 عملية تلقائية في ClickUp للحفاظ على سير عملية اقتراح المنح الخاصة بك وتسليم المهام بين أعضاء الفريق بسرعة الضوء. ⚡

2. انقر فوق نموذج نطاق عمل كتابة منحة ClickUp

قالب نموذج نطاق عمل كتابة المنحة ClickUp

يجب أن يوجز نطاق عمل المشروع المشروع نفسه وأهدافه وأنشطته ونتائجه النهائية. يرغب الممولون المحتملون في رؤية الأطر الزمنية والمعالم الرئيسية ومبلغ التمويل في نطاق العمل أيضًا.

إذا كان هذا يبدو وكأنه الكثير من المعلومات التي يجب أن تجمعها بنفسك، فقد قمنا بتغطيتك. نموذج نطاق العمل الخاص بكتابة منحة ClickUp لكتابة المنحة يوفر لك إطارًا تفصيليًا خطوة بخطوة لكتابة نطاق عمل متين ومنظم.

يساعدك هذا القالب على تضمين جميع المعلومات الضرورية لكتابة نطاقات عمل محكمة. وهو مزود بحالات مثل مسودة، تحت المراجعة، وتم الانتهاء منه، وتم الانتهاء منه حتى تتمكن من تتبع التقدم المحرز في مشروع كتابة المنحة نفسه بسهولة.

أضف حقولًا مخصصة مثل اسم المنحة، ومنظمة التمويل، والموعد النهائي لتقديم الطلب، وتخصيص الميزانية لتتبع تفاصيل برامج المنح المتعددة دون أن تشعر بالارتباك.

وأفضل ما في الأمر أن هذا القالب قابل للتخصيص بنسبة 100%. لك مطلق الحرية في استخدام الهيكل والألوان والخطوط المعدة مسبقاً، ولكن من الأفضل أن تضع علامتك التجارية الخاصة بك لترك انطباع أولي جيد لدى وكالة التمويل.

3. ClickUp ChatGPT موجهات لقالب كتابة المنحة

ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لقالب كتابة المنحة

انظر، نحن لا نقول أنه يجب عليك أن تدع ChatGPT يتعامل مع كل جانب من جوانب المنح الخاصة بك، ولكن يمكنك بالتأكيد استخدامه لتسريع عملية الكتابة. الحيلة في الذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة مثل ChatGPT هي معرفة كيفية حث الذكاء الاصطناعي على الحصول على إجابات عالية الجودة، وهنا تكمن ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة لقالب كتابة المنح في متناول اليد.

يتضمن هذا الدليل الكثير من مطالبات مفيدة لتغذية ChatGPT وإنشاء نسخة عالية الجودة لمنحك، ورسالة الغلاف، وغير ذلك. إذا كنت تعاني من صعوبة في الكتابة وتحتاج إلى كتابة هذا الاقتراح، مثل، بالأمس، سيساعدك هذا القالب على كتابة كل شيء بسرعة الضوء باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ما دمت تملأ المتغيرات بالمعلومات الخاصة بك، فأنت في أفضل حال. يتضمن القالب مطالبات مثل:

"أنا أبحث عن نصائح حول كيفية كتابة مقترح منحة ناجح من شأنه أن يقنع [المؤسسة المانحة للمنح] بتمويل [هدفنا]"

"أحتاج إلى إنشاء سرد يوضح الحاجة إلى [مشروعنا أو مبادرتنا] ولماذا يجب تمويله من قبل [المؤسسة المانحة للمنحة]"

"أنا أبحث عن استراتيجيات لضمان تميز مقترح المنحة الخاص بنا عن المنافسين واختياره للتمويل"

إذا كنت لا ترغب في إضاعة الوقت في التنقل بين ClickUp وChatGPT، يمكنك تبسيط الأمور باستخدام ClickUp AI لكتابة القالب الخاص بك بسهولة.

4. انقر فوق قالب بيان منحة المعاهد الوطنية للصحة لبيان العمل

قالب قالب بيان منحة المعاهد الوطنية للصحة/IIH

تُعد منحة المعاهد الوطنية للصحة (NIH) هي الرابطة الرئيسية للمنح. إذا كنت بحاجة إلى منحة بحثية أو تعمل في منظمة ذات صلة بالصحة، فإن هذه المنحة المحددة أمر لا بد منه.

إن منح المعاهد الوطنية للصحة لها مزاياها الخاصة، ولهذا السبب أنشأنا ClickUp NIH منحة المعاهد الوطنية للصحة نموذج بيان العمل . ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من النماذج للأجزاء الأخرى من طلب المنحة الخاص بك، ولكن إذا كنت تبحث عن مساعدة في بيان العمل (SOW)، فأنت في المكان الصحيح يا صديقي.

هذا النموذج لبيان عرض العمل:

يحدد أهداف المشروع، والمخرجات، و الجداول الزمنية للمشروع يحدد استراتيجيتك

يحدد مسؤوليات جميع أعضاء الفريق

يتضمن حالات وحقول مخصصة وطرق عرض مختلفة لجعل هذا القالب خاصاً بك.

5. انقر فوق نموذج مقترح مشروع منظمة غير ربحية غير ربحية

قالب اقتراح مشروع مقترح مشروع منظمة غير ربحية ClickUp غير الهادفة للربح

بصفتك منظمة غير ربحية، فأنت تعلم مدى أهمية تأمين التمويل لدعم مهمتك. اكتب مقترحات منح أكثر فعالية مع ClickUp نموذج مقترح مشروع منظمة غير ربحية غير هادفة للربح .

وهو مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المنح غير الربحية ويتضمن:

أهداف المشروع

قسم الميزانية

الجداول الزمنية

تصورات التأثير الاجتماعي

خطة قابلة للتنفيذ

يأتي نموذج مقترح المنحة هذا مع حالات مخصصة وحقول مخصصة، ولكننا فخورون حقاً بطريقة عرض السبورة. استخدم طريقة عرض مقترح المشروع لتبادل الأفكار حول المشروع واتبع طريقة عرض دليل البدء لبدء تنفيذ مقترح المنحة.

6. انقر فوق قالب هيكل تقسيم عمل المنظمة غير الربحية

قالب هيكل تقسيم عمل المنظمة غير الربحية ClickUp غير الربحية

نحن نعلم كم يمكن أن تكون المقترحات مستهلكة لكل شيء. ولكن لا يزال من المهم أن تبقي عينيك على الجائزة حتى أثناء كتابة مقترح مشروع . تأكد من أن لديك الهيكلية اللازمة لإدارة المشاريع بمجرد تأمين التمويل - فأنت لا تعرف متى سيحين وقت العرض!

إن قالب هيكل تقسيم عمل المنظمة غير الربحية ClickUp غير الربحية يقسم حتى أكثر المهام غير الربحية تعقيداً إلى مهام أكثر قابلية للإدارة. استخدم هذا القالب لإنشاء المهام وتخصيصها لفريقك.

حتى أنه سيتابع تقدمك في العمل, إدارة ميزانية مشروعك وتتبع النفقات في لوحة التحكم نفسها. إذا كنت مؤسسة غير ربحية تحاول تحقيق المزيد بموارد قليلة، فإن هذا القالب المتكامل ضروري لتوصيف المشاريع، والمشاريع البحثية، وغير ذلك الكثير.

7. نموذج مقترح مشروع برنامج مساعدة المجتمع ClickUp لمساعدة المجتمع المحلي

قالب مقترح مشروع برنامج مساعدة المجتمع ClickUp لمساعدة المجتمع المحلي

يوفر برنامج المساعدة المجتمعية (CAP) الدعم لأفراد مجتمع معين. توفر برامج المساعدة المجتمعية المساعدة المالية والغذاء والموارد التعليمية والمساعدة في الإسكان ومجموعات الدعم وغير ذلك الكثير.

هل تتطلع إلى إطلاق برنامج مساعدة مجتمعية؟ نموذج مقترح مشروع برنامج مساعدة المجتمع ClickUp لمساعدة المجتمع المحلي هو القالب المناسب لك. 🌻

استخدم طريقة عرض مقترح المشروع لتحديد أهدافك المحددة والأهداف الرئيسية المنجزات في مكان واحد. يسهّل ClickUp التعاون مع فريقك وطرح الأفكار داخل المشروع حتى تتمكن من إنشاء مقترح منحة فعّال يضمن لك التمويل.

8. قالب اقتراح منحة PDF من سيجنتشرلي

عبر Signaturely

هل تحتاج إلى شيء بأجراس وصفارات أقل؟ قالب مقترح منحة PDF من Signaturely متاح للتنزيل مجاناً بصيغة Word Doc أو PDF.

هذا القالب العام لمقترح المنحة يتضمن التنسيق، والعناوين، والأقسام، على الرغم من أنه يفتقر إلى الألوان الجميلة، والمرئيات، وميزات التعاون التي ستجدها في القوالب الأخرى في هذه القائمة. ومع ذلك، فهو خيار مثالي لأي شخص يريد قالب اقتراح أبسط مع الأساسيات فقط.

المكافأة: أدوات إدارة المقترحات

9. قالب مقترح منحة وورد من وايز

عبر وايز

قالب Wise's Word Grant Proposal Template هو قالب مستند Word يأتي مع كل ما تحتاجه للفوز بالتمويل، بما في ذلك:

ملخص تنفيذي

نظرة عامة على المشروع

نطاق العمل

الشروط والأحكام

الاتفاقية

هذا نموذج عام لمقترح منحة عامة، وسوف تحتاج إلى توفير جميع النسخ الخاصة به إلى حد كبير قالب اقتراح عمل . نوصي باستخدام أداة مثل ClickUp AI لكتابة المحتوى المناسب لهذا القالب المجاني - فقط تأكد من مراجعة النسخة مرة أخرى قبل إرسالها إلى الجهات المانحة.

10. قالب مقترح منحة من باندا دوك

عبر PandaDoc

أنشأ PandaDoc قالب مقترح رائع مع كل من التنسيق ومطالبات المحتوى. مع أكثر من 10,000 استخدام، يعد هذا القالب خيارًا شائعًا لإنشاء مقترحات ملفتة للنظر تلفت الأنظار.

يعمل هذا القالب مثل لعبة Mad Libs، حيث يمكنك ملء الفراغ بتفاصيلك. إذا لم تكن لديك هذه المعلومات أو لم تكن متأكداً مما ستقوله، يمكنك دائماً استخدام أدوات كتابة مقترحات المنح المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على الإلهام.

فقط تأكد من تخصيص مقترح المنحة هذا بذوقك الفريد. إنه يأتي مع الخطوط ونظام الألوان خارج الصندوق، ولكن لا تتردد في تخصيص هذا المستند بحيث يبدو وكأنه من مؤسستك بالفعل.

تسجيل تمويل المنح وإدارة المشروعات على منصة واحدة

إذا كنت كاتب منح لأول مرة، قد تشعر بأنك تقوم بكتابة المنح لأول مرة، فقد تشعر بأنك قد بذلت جهداً كبيراً في هذا المجال. تذكر أن الأمر لا يتعلق فقط بتقديم الحقائق: هذه هي فرصتك لإيصال رؤيتك وقصتك. 🔮

ركز على جوهر رسالتك ودع هذه القوالب تتولى مهمة إيصال رسالتك. ستعمل النماذج العشرة في هذا الدليل على تبسيط رسائلك وتوفير الوقت وتبسيط عملية جمع التبرعات.

ولكن ماذا تفعل بمجرد حصولك على التمويل؟

بعد الاحتفال الذي أنت في أمس الحاجة إليه والقيلولة، قم بتوصيل اتصالاتك ومهامك ومواعيدك النهائية وقوالبك وملاحظات الاجتماعات في ClickUp.

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