أفضل 11 بديلاً لـ Supernormal لتدوين ملاحظات اجتماعات أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي

تدوين ملاحظات الاجتماعات يدويًا أصبح من الماضي. 🤷🏽‍♀️

تحتاج فرق العمل اليوم إلى طرق أسرع وأكثر ذكاءً لتسجيل تفاصيل الاجتماعات وتسليط الضوء على النقاط الرئيسية وتخطيط الاجتماعات المستقبلية دون المخاطرة بفقدان أي شيء مهم. الأدوات المصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات تجعل هذا الأمر أسهل من أي وقت مضى.

تساعد أدوات مثل Supernormal في النسخ في الوقت الفعلي وملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي، مما يسهل توثيق الاجتماعات.

ولكن بالنسبة للعديد من المستخدمين، لا يفي Supernormal بالغرض، بدءًا من جودة النسخ المتغيرة وخيارات التحرير المحدودة إلى مخاوف الخصوصية والتخزين المحدود. عندما لا تكون نصوصك دقيقة بنسبة 100٪، أو عندما لا يمكنك تحرير الملاحظات بحرية، أو عندما تشعر أن خصوصيتك مهددة، فقد حان الوقت للبحث عن بديل آخر.

لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل 11 بديلاً لـ Supernormal. توفر هذه الأدوات نسخًا أكثر دقة وتخصيصًا أسهل للملاحظات وأمانًا أقوى وسير عمل سلسًا عبر منصات الاجتماعات.

الآن، دعنا نلقي نظرة فاحصة على أفضل البدائل لـ Supernormal التي تناسب احتياجاتك. 🔍

لماذا تختار بدائل Supernormal؟

تجعل أدوات إنشاء محاضر الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي من السهل أكثر من أي وقت مضى إنشاء ملاحظات منظمة دون بذل جهد يدوي. اشتهرت Supernormal بخدمة النسخ في الوقت الفعلي وملخصات الاجتماعات التي يتم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكنها لا تخلو من العيوب.

دقة النسخ غير متسقة: قد تواجه ميزة النسخ في الوقت الفعلي في Supernormal صعوبات في حالة جودة الصوت الرديئة أو اللهجات القوية أو المناقشات الفنية

لا حاجة للتحرير اليدوي: إذا أخطأ الذكاء الاصطناعي في سماع شيء ما، لا يمكنك تحرير النص، مما قد يؤدي إلى أخطاء في وثائق اجتماعك

مخاوف تتعلق بالخصوصية: أبلغ المستخدمون عن انضمام روبوت Supernormal إلى الاجتماعات دون إذن، مما أثار مخاوف جدية تتعلق بالأمن والخصوصية

سعة تخزين مجانية محدودة: يحدد البرنامج الأساسي سعة التخزين مدى الحياة بـ 1000 دقيقة لكل مستخدم — بعد ذلك، ستحتاج إلى الترقية للوصول إلى ملاحظات اجتماعاتك الخاصة

قيود التخصيص: يعد تحرير وتخصيص ملاحظات الاجتماعات داخل المنصة محدودًا للغاية مقارنة بالأدوات الأخرى

تكلفة أعلى للميزات الأساسية: الميزات المهمة مثل القوالب وتسجيل الفيديو والتكاملات متاحة فقط في الخطط المدفوعة

📮ClickUp Insight: وفقًا لاستطلاعنا حول فعالية الاجتماعات، يرى 12% من المشاركين أن الاجتماعات مزدحمة، ويقول 17% أنها طويلة جدًا، و10% يعتقدون أنها غير ضرورية في الغالب. في استطلاع آخر أجرته ClickUp، اعترف 70% من المشاركين أنهم سيسعدون بإرسال بديل أو وكيل إلى الاجتماعات إذا أمكنهم ذلك. يمكن أن يكون Notetaker المدمج في ClickUp هو الوكيل المثالي لاجتماعاتك! دع الذكاء الاصطناعي يسجل كل النقاط المهمة والقرارات والإجراءات بينما تركز أنت على الأعمال الأكثر قيمة. بفضل الملخصات التلقائية للاجتماعات وإنشاء المهام بمساعدة ClickUp Brain، لن تفوتك أي معلومات مهمة، حتى عندما لا تتمكن من حضور الاجتماع. 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

نظرة عامة على بدائل Supernormal

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp – AI Notetaker لنسخ الاجتماعات – إدارة المهام تلقائيًا – التكامل مع Zoom و Slack و Microsoft Teams الفرق التي تحتاج إلى ملاحظات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة المهام والتعاون في الوقت الفعلي مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Fireflies. ai – نسخ اجتماعات تلقائي – ملخصات ذكية بالذكاء الاصطناعي – تكامل CRM الفرق التي تحتاج إلى نسخ في الوقت الفعلي وملاحظات قابلة للبحث وتكامل CRM مجاني؛ خطة Pro: 10 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر؛ خطة Business: 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر؛ خطة Enterprise: 39 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر Otter. ai – النسخ المباشر – ملخصات الاجتماعات – تحديد المتحدث – تكامل Zoom و Google Meet الفرق التي تحتاج إلى النسخ المباشر والتعاون المباشر مجاني: 300 دقيقة/شهر؛ خطة Pro: 16.99 دولارًا/شهر؛ خطة Business: 30 دولارًا/شهر؛ Enterprise: أسعار مخصصة Sembly – ملخصات ذكية – اكتشاف بنود العمل – دردشة متعددة الاجتماعات – تحليل المشاعر الفرق التي تحتاج إلى اكتشاف العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء، وتحليل المشاعر، والتكامل بين منصات متعددة مجاني (حتى 4 ساعات/شهر)؛ الخطة الاحترافية: 10 دولارات/مستخدم/شهر؛ الخطة الجماعية: 20 دولارًا/مستخدم/شهر Fathom – ملخصات فورية للاجتماعات – تمييز في الوقت الفعلي – تكامل CRM – مشاركة مقاطع فيديو الفرق التي تحتاج إلى ملخصات تلقائية لمكالمات Zoom وإدارة المهام مجاني للمستخدمين الأفراد؛ Premium: 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ خطة Teams: 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ خطة Team Pro: 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Avoma – ذكاء المحادثة – ملخصات ذكية – تكامل CRM – تدريب مدعوم بالذكاء الاصطناعي فرق المبيعات التي تحتاج إلى ذكاء المحادثة ومزامنة CRM تجربة مجانية؛ خطة مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي: 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ خطة ذكاء المحادثة: 69 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ خطة ذكاء الإيرادات: 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Krisp – إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي – إلغاء الصوت – إزالة الصدى – تسجيل المكالمات الفرق التي تحتاج إلى صوت واضح وخالي من الضوضاء أثناء المكالمات مجاني: 60 دقيقة/يوم؛ خطة Pro: 8 دولارات/مستخدم/شهر؛ خطة Business: 10 دولارات/مستخدم/شهر؛ Enterprise: أسعار مخصصة Tactiq – ترجمة مباشرة للاجتماعات – تمييز فوري – تصدير إلى Google Docs و Notion و Slack – ملخصات بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة الفرق البعيدة التي تحتاج إلى توثيق سريع وآمن للاجتماعات خطة مجانية (ميزات وتصدير محدودة)؛ خطة Pro: 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا؛ خطة Team: 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

🎉 حقيقة ممتعة: عبارة "محضر الاجتماع" لا علاقة لها بالوقت. إنها مشتقة من الكلمة اللاتينية minuta scriptura، التي تعني الملاحظات الصغيرة.

أفضل بديل لـ Supernormal للاستخدام

إليك أفضل الأداوت التي نوصي بها إذا كنت تبحث عن بديل أكثر ذكاءً وموثوقية لـ Supernormal — مصممة لتلبية احتياجات التعاون الحقيقية لفريقك.

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لتتبع الأهداف وتعاون الفريق في تطبيق واحد)

ابدأ مجانًا! حوّل الاجتماعات إلى إجراءات عملية باستخدام ClickUp AI Notetaker

إذا كنت تبحث عن أداة لا تقتصر على تدوين ملاحظات الاجتماعات فحسب، بل تربطها أيضًا مباشرة بسير عمل فريقك، فيجب أن تكون ClickUp على رأس قائمتك.

صُمم ClickUp ليكون التطبيق الشامل للعمل، فهو يجمع بين النسخ في الوقت الفعلي للاجتماعات والملخصات التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي وإدارة المهام والتعاون بين أعضاء الفريق — مما يساعد الفرق على الانتقال من المحادثات إلى العمل دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات متعددة.

🤖 أتمتة تدوين الملاحظات والمتابعة باستخدام AI Notetaker

باستخدام ClickUp AI Notetaker، يمكنك تلقائيًا تسجيل تفاصيل الاجتماعات وتمييز النقاط الرئيسية وإنشاء مهام قابلة للتنفيذ أثناء الاجتماعات دون بذل أي جهد.

ClickUp AI Notetaker

📄 توحيد وثائق الاجتماعات باستخدام القوالب

هل سئمت من الاجتماعات غير المنظمة وغير المنتجة؟ يجعل قالب محضر اجتماعات ClickUp من السهل تنظيم جداول أعمال الاجتماعات وتوثيق القرارات وتتبع النتائج عبر الاجتماعات اليومية ومكالمات العملاء وتحديثات المشاريع.

احصل على نموذج مجاني نموذج محضر اجتماع لتسجيل جداول الأعمال والقرارات والإجراءات في مكان واحد

ما يمكن أن يفعله هذا النموذج:

📝 تسجيل جداول أعمال الاجتماعات، والمهام المطلوب تنفيذها، ونقاط المناقشة

✅ قم بتعيين المهام مباشرة لأعضاء الفريق مع تحديد مواعيد الاستحقاق

📅 حافظ على تنظيم جميع ملاحظات الاجتماعات وإمكانية الوصول إليها في مكان واحد

🔄 قم بتوحيد وثائق الاجتماعات على مستوى فريقك أو مؤسستك

🔍 راجع بسرعة الاجتماعات السابقة لتتبع التقدم المحرز والمساءلة

🧠 اكتشف رؤى أعمق مع ClickUp Brain

إذا كنت ترغب في المضي قدمًا، فإن ClickUp Brain يعمل كمساعد اجتماعات ذكي. فهو يحلل المناقشات ويقترح الخطوات التالية ويربط النتائج بالمهام والمشاريع والأهداف تلقائيًا.

ClickUp AI للحصول على رؤى سلسة من الاجتماعات

🔗 اربط سير عمل اجتماعاتك بالكامل من خلال التكامل

ونظرًا لأن ClickUp يتكامل مع منصات مثل Microsoft Teams وZoom وSlack، يمكنك إدارة كل شيء بدءًا من الاجتماعات وحتى تحديثات المشاريع في مساحة عمل واحدة.

للفرق التي تبحث عن طريقة أكثر ذكاءً لإدارة وثائق الاجتماعات وتتبع المهام والتعاون بين أعضاء الفريق، يوفر ClickUp المرونة دون الفوضى الناتجة عن استخدام أدوات متعددة. كما أنه معترف به كأحد أكثر منصات برامج إدارة الاجتماعات تنوعًا للفرق من جميع الأحجام.

أفضل ميزات ClickUp

AI Notetaker : تسجيل الاجتماعات ونسخها وملخصها تلقائيًا

اجتماعات ClickUp : قم بإدارة دورة حياة الاجتماعات بالكامل، بدءًا من تخطيط جدول الأعمال وحتى تدوين الملاحظات ومتابعة ما بعد الاجتماع باستخدام : قم بإدارة دورة حياة الاجتماعات بالكامل، بدءًا من تخطيط جدول الأعمال وحتى تدوين الملاحظات ومتابعة ما بعد الاجتماع باستخدام اجتماعات ClickUp

قالب محضر الاجتماع : قوالب جاهزة للاستخدام لتنظيم جداول الأعمال وتوثيق القرارات ومشاركة ملخصات الاجتماعات المنظمة. تحقق من : قوالب جاهزة للاستخدام لتنظيم جداول الأعمال وتوثيق القرارات ومشاركة ملخصات الاجتماعات المنظمة. تحقق من قوالب ملاحظات الاجتماعات الأخرى

ClickUp Brain : يعمل كمساعد اجتماعات يعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل المحادثات واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها وربط النتائج مباشرة بالمهام والمشاريع لتنفيذها بشكل أسرع

التكامل: اتصل بسهولة مع Zoom و Microsoft Teams و Google Meet و Slack والمزيد لتركيز اجتماعاتك ومهامك دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

قيود ClickUp

قد تبدو مجموعة الميزات مربكة للفرق الصغيرة أثناء الإعداد الأولي

قد يبدو التعلم صعبًا عند تكوين سير العمل المخصص

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

شارك أحد المراجعين في G2 كيف أصبح ClickUp حلاً شاملاً للعمل لفريقهم:

حل مرن وشامل لإدارة المشاريع والفرق. إحدى الميزات الحديثة هي تدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا يساعدني حقًا في متابعة اجتماعاتي وما قيل فيها.

حل مرن وشامل لإدارة المشاريع والفرق. إحدى الميزات الحديثة هي تدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا يساعدني حقًا في متابعة اجتماعاتي وما قيل فيها.

💡 نصيحة للمحترفين: النصوص هي البداية، ولكن ما يدفع العمل إلى الأمام حقًا هو القرارات والإجراءات. تخطو أدوات مثل ClickUp خطوة إلى الأمام، حيث تلتقط تلقائيًا النقاط المهمة. 🗂️ استخدم قوالب ClickUp هذه لتخطي مرحلة التحضير والبدء في العمل مباشرة: قالب ملاحظات الاجتماعات المتكررة للحفاظ على تركيز فريق العمل وتوافقه وإنتاجيته قالب اجتماعات فردية بين الموظفين والمديرين لتبسيط عمليات تسجيل الحضور وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت

2. Fireflies. ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات وتحليلها تلقائيًا)

عبر المصدر

Fireflies. ai يجعل نسخ الاجتماعات بسيطًا مثل النقر على "تسجيل"

وهي مصممة للفرق المشغولة لتسجيل المكالمات ونسخها وتنظيمها تلقائيًا دون مقاطعة سير عملك. وهي تدعم المنصات الرئيسية مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وWebex.

يوفر Fireflies.ai نسخًا في الوقت الفعلي حيث يمكنك البحث والتعليق وتحويلها إلى عناصر عمل مباشرة من لوحة التحكم. بفضل الملخصات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتكامل CRM، أصبح من السهل اتخاذ قرارات سريعة.

أفضل ميزات Fireflies. ai

نسخ الاجتماعات تلقائيًا : تسجيل الاجتماعات ونسخها في الوقت الفعلي عبر جميع منصات مؤتمرات الفيديو الرئيسية

نصوص قابلة للبحث : اعثر بسرعة على اللحظات المهمة والمتحدثين وعناصر العمل ضمن نصوص الاجتماعات الطويلة

أدوات التعاون : أضف تعليقات وردود فعل وقم بتعيين المهام مباشرة على أجزاء محددة من النص

ملخصات ذكية : تسلط الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الضوء على رؤى الاجتماعات والقرارات ومهام المتابعة تلقائيًا

تكامل CRM والتطبيقات: يتزامن مع أدوات مثل Salesforce و Slack و Zapier و Asana لتبسيط سير العمل

قيود Fireflies. ai

أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء عرضية في النسخ، خاصة مع اللهجات الثقيلة أو جودة الصوت الرديئة

تأتي الخطط المجانية وخطط المستويات الأدنى مع سعة تخزين محدودة وإمكانية الوصول إلى ميزات محدودة

التحليلات المتقدمة والرؤى الأعمق متاحة فقط في مستويات الأسعار الأعلى

أسعار Fireflies. ai

مجاني

الخطة الاحترافية: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

خطة الأعمال: 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

خطة المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات وتصنيفات Fireflies.ai

G2: 4. 8/5 (700+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (250+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies. ai؟

شارك أحد المراجعين في G2 تجربته مع Fireflies. ai على النحو التالي:

يعمل بشكل رائع مع أي لغة، ويسهل استخراج الصوت وتنزيل النص. المقاطع الصوتية رائعة أيضًا. لا توجد خيار تحليلات Pro ويمكن أن تصبح حزم تطبيقات الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن بسرعة.

يعمل بشكل رائع مع أي لغة، ويسهل استخراج الصوت وتنزيل النص. المقاطع الصوتية رائعة أيضًا. لا توجد خيار تحليلات Pro ويمكن أن تصبح حزم تطبيقات الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن بسرعة.

💡 نصيحة احترافية: تكامل أم تكرار؟ الأدوات التي يمكن دمجها في سير عملك (مثل ClickUp أو Slack أو CRM) ستتفوق دائمًا على أدوات تدوين الملاحظات المستقلة.

3. Otter. ai (الأفضل للنسخ في الوقت الفعلي والتعاون المباشر)

عبر المصدر

Otter. ai هي واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا اليوم للنسخ في الوقت الفعلي والتعاون في الاجتماعات. فهي لا تكتفي بتسجيل الاجتماعات فحسب، بل تنسخ المحادثات فور حدوثها، مما يتيح للمشاركين قراءة النص ومتابعته وحتى التفاعل معه أثناء المكالمة.

باستخدام Otter Assistant، يمكنك تسجيل محاضر الاجتماعات تلقائيًا دون الحاجة إلى إعداد يدوي. ينضم تلقائيًا إلى الاجتماعات على Zoom و Microsoft Teams و Google Meet لتسجيل المناقشات ونسخها وملخصها.

تلخص ملخصات Otter التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي المناقشات الطويلة في تحديثات سهلة الفهم، مما يسهل على الفرق مراجعة المحادثات ومشاركتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة. سواء كنت تدير ندوات عبر الإنترنت أو مكالمات العملاء أو اجتماعات داخلية، يضمن Otter عدم تفويت أي تفاصيل مهمة وعدم إغفال أي بنود عمل.

إذا كنت تبحث عن المزيد من خيارات النسخ، فإليك قائمة مفصلة ببعض أفضل أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على تسجيل الاجتماعات بشكل أكثر كفاءة.

أفضل ميزات Otter.ai

النسخ المباشر : تابع المحادثات في الوقت الفعلي بينما يقوم Otter بنسخ كل كلمة على الفور

ملخصات الاجتماعات : راجع بسرعة النقاط الرئيسية والمهام المطلوبة والأمور البارزة بعد كل اجتماع

التحرير التعاوني : يمكن لأعضاء الفريق تمييز النصوص والتعليق عليها وإضافة ملاحظات مباشرةً داخل النص المكتوب

Otter Assistant : ينضم تلقائيًا إلى الاجتماعات المجدولة لتسجيلها وتدوين الملاحظات دون الحاجة إلى إعداد يدوي. تحقق من : ينضم تلقائيًا إلى الاجتماعات المجدولة لتسجيلها وتدوين الملاحظات دون الحاجة إلى إعداد يدوي. تحقق من أفضل تطبيقات الجدولة التي يمكن أن تساعدك في إدارة المواعيد والاجتماعات بشكل أكثر كفاءة.

مزامنة عبر الأنظمة الأساسية: يمكنك الوصول إلى نصوص اجتماعاتك عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والتطبيقات المحمولة وملحقات المتصفح

قيود Otter.ai

أخطاء نسخ عرضية بسبب المصطلحات الفنية أو اللهجات القوية

تخصيص محدود للقوالب مقارنة ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأحدث

أسعار Otter.ai

الخطة الأساسية: مجانية

الخطة الاحترافية: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

خطة الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة (اتصل بقسم المبيعات)

تقييمات وتقييمات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter.ai؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Otter. ai:

أداة النسخ الأكثر سلاسة. مع Otter، يمكنك تصدير النصوص بتنسيقات متعددة وفقًا لمتطلباتك. واجهة المستخدم بسيطة للغاية وسهلة الاستخدام. ولكن قد تختلف دقة النصوص اعتمادًا على لهجة المتحدث.

أداة النسخ الأكثر سلاسة. مع Otter، يمكنك تصدير النصوص بتنسيقات متعددة وفقًا لمتطلباتك. واجهة المستخدم بسيطة للغاية وسهلة الاستخدام. ولكن قد تختلف دقة النصوص اعتمادًا على لهجة المتحدث.

🧐 هل تعلم؟ بعض الأدوات الآن تنسخ وتلخص الاجتماعات بأكثر من 40 لغة. فلتفرح الفرق متعددة اللغات، فأدوات مثل Sembly توفر لكم كل ما تحتاجونه!

4. Sembly (الأفضل لتلخيص الاجتماعات والاستنتاجات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر المصدر

Sembly هو مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلتقط المناقشات ويبرز بنود العمل ويولد ملخصات ذكية ثاقبة.

متوافق مع Zoom و Microsoft Teams و Google Meet و Webex، يقوم Sembly بنسخ الاجتماعات وكشف الخطوات التالية وحتى تحليل المشاعر لمساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أسرع. بفضل ميزات مثل الدردشة الذكية متعددة الاجتماعات وكشف بنود العمل وأدوات المشروع التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يحول Sembly المحادثات إلى نتائج منظمة وقابلة للبحث.

لتعزيز إنتاجية اجتماعاتك بشكل أكبر، تحقق من قوالب الاجتماعات الفردية هذه لمساعدتك في تنظيم مناقشاتك وضمان تحقيق نتائج قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات Sembly

ملخصات ذكية : ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على المهام والقرارات والمخاطر

كشف العناصر القابلة للتنفيذ : حوّل مناقشات الاجتماعات إلى مهام قابلة للتنفيذ تلقائيًا

رؤى حول المشاعر والذكاء الاصطناعي : حلل النبرة والاتجاهات في الاجتماعات لاكتشاف ديناميكيات الفريق

تحديد المتحدث : حدد بدقة من قال ماذا لتسهيل المراجعة

دردشة AI متعددة الاجتماعات : تحدث مع Sembly لاستخلاص الأفكار من اجتماع واحد أو عدة اجتماعات

أدوات الذكاء الاصطناعي : إنشاء مستندات تلقائيًا مثل خطط المشاريع والمقترحات من الاجتماعات

التكامل عبر الأنظمة الأساسية : المزامنة مع Zoom وTeams وWebex وSlack وCRMs والمزيد

دعم متعدد اللغات: نسخ وتلخيص الاجتماعات بـ 48 لغة

قيود Sembly

قد يبدو تحليل المشاعر عامًا في الاجتماعات القصيرة جدًا

خيارات تحرير الملخصات يدويًا محدودة مقارنة بالأدوات الأكثر قابلية للتخصيص.

يحد البرنامج المجاني من ساعات النسخ والوصول إلى بعض ميزات الذكاء الاصطناعي

أسعار Sembly

الخطة الشخصية: مجانية

الخطة الاحترافية: 10 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر

خطة الفريق: 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Sembly

G2: 4. 56/5 (80+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sembly؟

إليك ما يقوله أحد المراجعين في G2 عن Sembly:

أداة رائعة لتسجيل ملاحظات الاجتماعات والمهام وعرضها بتنسيق قابل للتعديل.

أداة رائعة لتسجيل ملاحظات الاجتماعات والمهام وعرضها بتنسيق قابل للتعديل.

💡 نصيحة احترافية: فاتك اجتماع؟ استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها حضور الاجتماع نيابة عنك وتسجيل المناقشة وتلخيص النقاط الرئيسية — دون الحاجة إلى القلق من فقدان أي شيء.

5. Fathom (الأفضل لتلخيص اجتماعات Zoom بسهولة)

عبر المصدر

تم تصميم Fathom للفرق التي تقضي ساعات في إعادة مشاهدة تسجيلات Zoom لمجرد استخراج النقاط الرئيسية.

بدلاً من مراجعة النصوص الكاملة، يبرز Fathom تلقائيًا اللحظات المهمة ويكتشف العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء ويُنشئ ملخصات واضحة — مما يتيح لك الانتقال مباشرة إلى ما يهمك. إذا كنت تستكشف حلولاً أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية اجتماعاتك، فراجع هذه القائمة الشاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات التي يمكنها تبسيط سير عملك.

تقضي ميزة النسخ في الوقت الفعلي وإبراز النقاط المهمة بنقرة واحدة على الحاجة إلى تدوين الملاحظات يدويًا، بحيث يمكنك التركيز بشكل كامل على مكالمات العملاء واجتماعات الفريق والندوات عبر الإنترنت دون تفويت أي متابعة. تعد ميزات مثل هذه ضرورية عندما تهدف إلى عقد اجتماعات أكثر إنتاجية دون قضاء ساعات في تدوين الملاحظات يدويًا أو تنظيمها بعد انتهاء المكالمة.

اكتشف أفضل الميزات

ملخصات فورية للاجتماعات : احصل على ملخصات قابلة للتنفيذ والخطوات التالية بعد ثوانٍ من انتهاء الاجتماعات

تظليل في الوقت الفعلي : ضع علامات على اللحظات المهمة أثناء المكالمات الحية

تكامل CRM : انقل الملاحظات مباشرة إلى Salesforce وHubSpot وClose CRM والمزيد مشاركة مقاطع الاجتماعات : شارك اللحظات المهمة من الفيديو بدلاً من النصوص الكاملة

اسأل Fathom (مساعد الذكاء الاصطناعي) : تحدث مع تسجيلاتك لتوليد رؤى ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني وإجراءات العمل

دعم متعدد المنصات : يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams

دعم اللغات: نسخ الاجتماعات بأكثر من 28 لغة وترجمة الملخصات

اكتشف القيود

تجربة الاستخدام الأصلية هي الأقوى على Zoom؛ أما دعم Teams و Meet فهما أحدث ولا يزالان قيد التحسين

بعض ميزات CRM المتقدمة متاحة فقط في الخطط المدفوعة

أسعار Fathom

الخطة المجانية: 0 دولار (وصول كامل للمستخدمين الأفراد)

الخطة المميزة: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خطة Teams: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خطة Team Pro: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

يصف أحد المراجعين في G2 تجربته مع Fathom على النحو التالي:

ملخصات اجتماعات بجودة رائعة مع الإجراءات التي يجب اتخاذها. إنها أفضل من تدوين الملاحظات بواسطة البشر. توفر لي الوقت والجهد.

ملخصات اجتماعات بجودة رائعة مع الإجراءات التي يجب اتخاذها. إنها أفضل من تدوين الملاحظات بواسطة البشر. توفر لي الوقت والجهد.

🎉 حقيقة ممتعة: بعض من أكبر الأفكار في العالم بدأت في اجتماعات، مثل عرض فيلم Toy Story من إنتاج Pixar. نراهن أن هناك من كان يدون الملاحظات.

6. Avoma (الأفضل للمبيعات والاجتماعات مع العملاء)

عبر المصدر

تساعد Avoma فرق المبيعات ونجاح العملاء على تحويل المحادثات إلى فرص تحويل. فهي تلتقط تلقائيًا اللحظات المهمة مثل نقاط الضعف والاعتراضات والإشارات إلى المنافسين والخطوات التالية، مثل تزويد الفرق برؤى غنية وقابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى قضاء ساعات في مراجعة الملاحظات يدويًا.

من خلال مزامنة ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحديثات CRM مباشرةً مع Salesforce وHubSpot وPipedrive، يضمن Avoma أن كل محادثة تدفع خططك إلى الأمام.

أفضل ميزات Avoma

ذكاء المحادثة : يحدد تلقائيًا الأجزاء المهمة من مكالمات المبيعات وخدمة العملاء مثل الاعتراضات واحتياجات العملاء وإشارات الشراء

ملخصات ذكية : تنظم ملاحظات الاجتماعات في أقسام قابلة للبحث لتحليل الصفقات بشكل أسرع

إضافة علامات مرجعية مباشرة : ضع علامات على النقاط المهمة أثناء المكالمات المباشرة لتسليط الضوء عليها لاحقًا

تكامل CRM : قم بمزامنة الملخصات والحقول وعناصر العمل في Salesforce وHubSpot وPipedrive والمزيد

رؤى تدريبية : اكتشف اتجاهات المحادثات ولحظات التدريب لتحسين فعالية الفريق

اسأل Avoma (AI Copilot): تحدث مع المشاركين في اجتماعاتك للحصول على إجابات أو إنشاء متابعات على الفور

قيود Avoma

تركز بشكل أساسي على الاجتماعات الخارجية. أقل ملاءمة للاجتماعات الداخلية فقط

تتطلب ميزات التدريب والتحليلات الكاملة بالذكاء الاصطناعي خططًا أعلى مستوى

منحنى تعليمي عند تخصيص القوالب ودفاتر الإجراءات

أسعار Avoma

تجربة مجانية متاحة

خطة مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي: 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

خطة ذكاء المحادثة: 69 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

خطة Revenue Intelligence: 99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تتميز Avoma بهيكل أسعار مرن. يمكنك أيضًا مزج الخطط ومطابقتها دون ترقية جميع المستخدمين إلى خطة مميزة.

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Avoma؟

يشارك أحد المراجعين في G2 تجربته في استخدام Avoma على النحو التالي:

أسهل طريقة للاطلاع على ساعات من المكالمات المسجلة. الترجمة وربطها بنظام CRM لمزامنتها مع صفقة معينة والعديد من الميزات الأخرى، ونحن نستخدمها بشكل متكرر.

أسهل طريقة للاطلاع على ساعات من المكالمات المسجلة. الترجمة وربطها بنظام CRM لمزامنتها مع الصفقة المعينة والعديد من الميزات الأخرى، ونحن نستخدمها بشكل متكرر.

🧐 هل تعلم؟ الاجتماعات الصامتة (حيث يكتب الجميع قبل التحدث) هي طريقة لزيادة الإنتاجية في Amazon — وتبدأ بمذكرة من 6 صفحات.

7. Krisp (الأفضل لإلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي في المكالمات)

عبر المصدر

عندما تؤدي جودة الصوت الرديئة إلى تعطيل المحادثات المهمة، يتدخل Krisp. يستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة الضوضاء الخلفية والأصوات المشتتة للانتباه والصدى في الوقت الفعلي، بحيث تبدو اجتماعاتك ومكالماتك مع العملاء ومقابلاتك واضحة تمامًا، حتى من منزلك أو مكتبك المزدحم.

على عكس أدوات تدوين الملاحظات التقليدية، يعمل Krisp كمرشح صوتي ذكي، مما يتيح لك التحدث بصوت احترافي دون الحاجة إلى شراء ميكروفونات باهظة الثمن أو إعداد غرف عازلة للصوت.

جودة الصوت ليست سوى جزء واحد من تجربة رائعة عبر الإنترنت. اتباع آداب الاجتماعات الافتراضية المناسبة يضمن بقاء اتصالاتك واضحة ومحترمة ومهنية خلال كل مكالمة.

أفضل ميزات Krisp

إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي : تخلص من الضوضاء الخلفية والأصوات والصدى من الصوت الخاص بك ومن المشاركين الآخرين

إلغاء الصوت : كتم الأصوات المحيطة المسببة للتشتت

إزالة الصدى : تنظيف تغذية الميكروفون وصدى السماعات

تسجيل المكالمات : سجل الاجتماعات بجودة صوت فائقة الوضوح

تحويل اللهجة : اضبط اللهجات الصوتية ووضحها أثناء الاجتماعات المباشرة

توافق عالمي: استخدمه مع Zoom و Teams و Meet و Slack و Discord والمزيد

قيود Krisp

يركز على جودة الصوت. لم يتم تصميمه لتوثيق الاجتماعات بشكل مفصل أو للتعاون المتقدم

يقتصر استخدام الخطة المجانية على 60 دقيقة في اليوم من ميزة إلغاء الضوضاء

قد يختلف الأداء قليلاً اعتمادًا على قدرات وحدة المعالجة المركزية للجهاز

أسعار Krisp

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 8 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

خطة الأعمال: 10 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة (اتصل بقسم المبيعات)

تقييمات ومراجعات Krisp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Krisp؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Krisp:

ليس مجرد مساعد اجتماعات، بل برنامج رائع لتقليل الضوضاء، وهو أمر ضروري للعمل عن بُعد.

ليس مجرد مساعد اجتماعات، بل برنامج رائع لتقليل الضوضاء، وهو أمر ضروري للعمل عن بُعد.

تذكر: بعض الناس يكتبون الملاحظات ليتذكروا. والبعض الآخر يكتبون الملاحظات حتى لا يضطروا للتذكر. كلاهما صحيح.

8. Tactiq (الأفضل لتدوين ملاحظات الاجتماعات الفورية عبر امتداد Chrome)

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إذا سئمت من البحث عن الملاحظات خلال الاجتماعات المتتالية، فإن Tactiq يقدم حلاً بسيطًا ومبتكرًا. يتم تثبيته كملحق خفيف الوزن لمتصفح Chrome، ويقوم بالتقاط التسميات التوضيحية الحية من Google Meet وZoom وMicrosoft Teams. يمكنك تمييز النقاط الرئيسية وتصدير النصوص دون مقاطعة سير العمل.

بدون روبوتات أو تسجيلات تدخلية — فقط توثيق فوري وآمن للاجتماعات مباشرة من متصفحك. Tactiq مثالي للفرق البعيدة ومديري المشاريع والمعلمين الذين يريدون ملاحظات اجتماعات سريعة ودقيقة دون إعدادات معقدة.

أفضل ميزات Tactiq

ترجمة مباشرة للاجتماعات : احصل على نصوص مكتوبة في الوقت الفعلي خاصة بالمتحدثين أثناء الاجتماعات

تظليل فوري : قم بتمييز العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء واللحظات المهمة دون تفويت أي جزء من المحادثة

تصدير النصوص : احفظ النصوص في Google Docs وNotion وSlack والمزيد

ملخصات بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة : لخص الاجتماعات، أو اكتب مسودات رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، أو أنشئ تذاكر Jira على الفور

نسخ يراعي الخصوصية أولاً: لا توجد برامج آلية تسجل اجتماعاتك — كل شيء يحدث بأمان على متصفحك

قيود Tactiq

متوفر فقط كملحق لمتصفح Chrome (أو متصفح قائم على Chromium)

الملخصات والإجراءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة فقط في الخطط المدفوعة

لا يوجد تطبيق أصلي للهواتف المحمولة أو تطبيق مستقل للكمبيوتر المكت

أسعار Tactiq

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

خطة الفريق: 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Tactiq

G2: 4. 5/5 (10+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tactiq؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Tactiq:

توثيق غير محدود للاجتماعات. يتميز Tactiq بوظيفة مذهلة وبسيطة في الوقت نفسه، حيث يقوم بتخزين الاجتماعات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيصها من العديد من منصات الاجتماعات عبر الإنترنت مثل Google وMicrosoft وZoom.

توثيق غير محدود للاجتماعات. يتميز Tactiq بوظيفة مذهلة وبسيطة في الوقت نفسه، حيث يقوم بتخزين الاجتماعات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيصها من العديد من منصات الاجتماعات عبر الإنترنت مثل Google وMicrosoft وZoom.

💡 نصيحة للمحترفين: لا تهمل وضع علامات على المهام. إذا كانت ملاحظات الذكاء الاصطناعي متكاملة مع مدير المهام، فإن وضع علامات على زملائك في الفريق أثناء الاجتماعات أو بعدها يضمن متابعة تنفيذ المهام.

9. Spinach AI (الأفضل لأتمتة اجتماعات الفريق السريعة)

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من المفترض أن تكون الاجتماعات المرنة سريعة ومركزة، ولكن الحفاظ على تنظيمها قد يكون أمرًا صعبًا دون الدعم المناسب.

يعمل Spinach AI من Hypercontext كعضو إضافي في الفريق يتمتع بمرونة فائقة، حيث ينضم تلقائيًا إلى اجتماعاتك اليومية ومراجعات السباق والتقييمات الرجعية لتسجيل العوائق والقرارات والخطوات التالية. كما يقوم بإنشاء تذاكر Jira وتلخيص المناقشات وإرسال التحديثات مباشرة إلى Slack أو بريدك الإلكتروني، مما يساعد فريقك على البقاء على اتصال دون عناء تدوين الملاحظات يدويًا.

مع Spinach AI، يمكن للفرق المرنة العمل بسرعة أكبر وتوثيق أفضل، كل ذلك دون إضافة أدوات إضافية إلى سير العمل. إذا كان فريقك يعاني من كثرة الاجتماعات المتتالية، فإليك دليل حول كيفية تجنب عبء الاجتماعات الزائد مع الحفاظ على الإنتاجية.

أفضل ميزات Spinach AI

ملخصات تلقائية : قم بتمييز العوائق والقرارات والخطوات التالية بعد كل اجتماع

ملاحظات استعادية عن السباق : سجل الملاحظات والتعليقات والدروس المستفادة لتسهيل تخطيط السباق

إنشاء التذاكر : أنشئ تذاكر Jira على الفور بناءً على نقاط العمل التي تمت مناقشتها

مزامنة Slack والبريد الإلكتروني : شارك نتائج الاجتماعات مع الفريق دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

إعداد بسيط: ما عليك سوى إضافة Spinach إلى دعوة التقويم — دون الحاجة إلى إعدادات معقدة

قيود Spinach AI

تركز بشكل أساسي على العمليات المرنة. قد لا تناسب الفرق غير التقنية أو فرق العمل الأوسع نطاقًا

يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع Slack أو Jira أو أدوات إدارة المشاريع الأخرى

وظائف محدودة خارج الاجتماعات اليومية الأساسية وتخطيط السباقات السريعة والاستعراضات

أسعار Spinach AI

خطة المبتدئين

الخطة الاحترافية: 2.90 دولار/ساعة اجتماع

خطة الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Spinach AI

G2: 4. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (10+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Spinach AI؟

اقرأ تعليق مراجع G2 حول Spinach AI:

Spinach AI سهل الاستخدام للغاية وجذاب لكلا طرفي التفاعل الفردي. أستخدمه في جميع التفاعلات الفردية. التطبيق المحمول قائم على الويب ويحدث به بعض الأعطال أحيانًا.

Spinach AI سهل الاستخدام للغاية وجذاب لكلا طرفي التفاعل الفردي. أستخدمه في جميع التفاعلات الفردية. التطبيق المحمول قائم على الويب ويحدث به بعض الأعطال أحيانًا.

🧐 هل تعلم؟ 🎉 أطول اجتماع مسجل استمر لأكثر من 120 ساعة. كان ذلك جزءًا من محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس، وليس جلسة استراتيجية حقيقية (لحسن الحظ). حتى أفضل أداة تلخيص ستواجه صعوبة في تلخيص ذلك.

10. Rewatch (الأفضل لأرشيفات اجتماعات الفيديو القابلة للبحث)

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تحتوي كل محادثة مهمة على رؤى قيّمة، ولكن العثور عليها لاحقًا غالبًا ما يمثل تحديًا.

يحل Rewatch هذه المشكلة عن طريق تحويل اجتماعاتك المسجلة إلى مكتبة فيديو خاصة قابلة للبحث، حيث يتم حفظ المعرفة وتنظيمها وتسهيل الوصول إليها.

بدلاً من فقدان القرارات والمناقشات المهمة في مجلدات سحابية متفرقة أو روابط البريد الوارد المنسية، يمكن للفرق البحث في النصوص المكتوبة وإضافة التعليقات والتعاون مباشرة على محتوى الفيديو.

تساعد Rewatch الفرق المتنامية على التقاط الذاكرة الجماعية وتسريع عملية التمكين وتقليل المحادثات المتكررة عبر المشاريع. في عالم يعيد فيه العمل غير المتزامن تشكيل التعاون، تسهل أدوات مثل Rewatch على الفرق البقاء على اتساق دون الارتباط بالاجتماعات المباشرة.

شاهد أفضل الميزات مرة أخرى

مركز فيديو مركزي : قم بتخزين وتنظيم وإدارة جميع تسجيلات الاجتماعات في مكان واحد آمن

نصوص قابلة للبحث : اعثر بسهولة على المناقشات والقرارات والكلمات الرئيسية في أرشيف الفيديو بالكامل

التعاون الجماعي : أضف التعليقات وردود الفعل والمقاطع المهمة على الخطوط الزمنية للفيديو للحفاظ على سير التعاون بشكل غير متزامن. بمجرد تسجيل ملاحظاتك، فإن معرفة : أضف التعليقات وردود الفعل والمقاطع المهمة على الخطوط الزمنية للفيديو للحفاظ على سير التعاون بشكل غير متزامن. بمجرد تسجيل ملاحظاتك، فإن معرفة كيفية مشاركتها بفعالية يضمن تماسك فريقك في الخطوات التالية.

قنوات خاصة والتحكم في الوصول: قم بتعيين أذونات العرض والتعاون للحفاظ على أمان المحتوى الحساس

قيود إعادة المشاهدة

تركز بشكل أساسي على الاجتماعات المسجلة — لا توفر ميزات النسخ في الوقت الفعلي أو تدوين الملاحظات المباشرة

يتطلب إدارة نشطة لتخزين الفيديو لتجنب الفوضى

أسعار إعادة المشاهدة

مجاني

خطة الفريق: 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

أسعار مخصصة (اتصل بقسم المبيعات)

أعد مشاهدة التقييمات والمراجعات

G2: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rewatch؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Rewatch:

إنها أداة ممتازة لعرض المعلومات على موظفينا. يعجبني أنها توفر أدوات للتواصل الداخلي. توفر القوالب مجموعة واسعة من الإمكانيات، مما يتيح لنا التواصل بكفاءة.

إنها أداة ممتازة لعرض المعلومات على موظفينا. يعجبني أنها توفر أدوات للتواصل الداخلي. توفر القوالب مجموعة واسعة من الإمكانيات، مما يتيح لنا التواصل بكفاءة.

🎉 حقيقة ممتعة: قامت شوندا رايمز ذات مرة بكتابة سيناريو موسم كامل من مسلسل Grey’s Anatomy خلال عدة اجتماعات لفريق الكتّاب باستخدام ملصقات لاصقة وأقلام حبر. تخيل لو كان لديها ملخصات في الوقت الفعلي.

11. MeetGeek (الأفضل لتسجيل الاجتماعات تلقائيًا والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ)

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عندما تكون معرفة فريقك محصورة في ساعات من الاجتماعات، يصبح من الصعب اتخاذ الإجراءات اللازمة. يساعدك MeetGeek في تسجيل كل اجتماع وتدوينه وتلخيصه تلقائيًا مع إنشاء بنود عمل ورؤى ذكية.

بالنسبة للفرق التي تفضل عملية متابعة أكثر تنظيماً، يمكن أن تكون قوالب ملخصات الاجتماعات رفيقاً رائعاً للملخصات التي يولدها الذكاء الاصطناعي في MeetGeek. يتجاوز MeetGeek تدوين الملاحظات الأساسي، حيث يقدم تحليلات وقت التحدث وكشف المشاعر وحتى تكامل CRM لتحويل المحادثات إلى نتائج حقيقية.

سواء كنت تستخدم Zoom أو Microsoft Teams أو Google Meet أو Webex، فإن MeetGeek يتكامل بسلاسة مع إعداداتك، مما يساعد الفرق على البقاء منظمة ومنتجة دون بذل جهد يدوي إضافي.

أفضل ميزات MeetGeek

التسجيل التلقائي والنسخ : يتم تسجيل الاجتماعات ونسخها تلقائيًا، حتى لا تفوتك أي نقاط مهمة

ملخصات وأفكار ذكية : تلخيص القرارات والإجراءات المطلوبة وتحديد موضوعات المناقشة لتسهيل المتابعة

تحليلات قابلة للتنفيذ : توفر تحليلات لوقت التحدث واتجاهات المشاعر ودرجات المشاركة لتحسين الاجتماعات المستقبلية

تكامل إدارة المهام: انقل مهام المتابعة إلى منصات مثل HubSpot و Salesforce و Notion و ClickUp. يمكنك أيضًا استكشاف قائمة دعم متعدد المنصات: يعمل مع Zoom و Microsoft Teams و Google Meet و Webex دون الحاجة إلى إعداد يدوي : انقل مهام المتابعة إلى منصات مثل HubSpot و Salesforce و Notion و ClickUp. يمكنك أيضًا استكشاف قائمة برامج إدارة المهام هذه لتنفيذ مهامك بشكل أفضل.: يعمل مع Zoom و Microsoft Teams و Google Meet و Webex دون الحاجة إلى إعداد يدوي

قيود MeetGeek

يذكر بعض المستخدمين الحاجة إلى تخصيص أعمق للملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

تأتي أفضل تجربة من خلال ربط MeetGeek ببرامج CRM الخارجية أو أدوات إدارة المشاريع

أسعار MeetGeeki

خطة المبتدئين: مجانية

الخطة الاحترافية: 19 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

خطة الأعمال: 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

خطة المؤسسات: 59 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات MeetGeek

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (5+ تقييمات)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MeetGeek؟

إليك ما قاله أحد المراجعين على G2:

لن تفوتك أي شيء في اجتماعاتك مع MeetGeek! أحب أنني لست مضطرًا إلى تدوين الملاحظات أو كتابة المذكرات. إنه رائع جدًا! يساعدك على تنظيم أمورك والبقاء في الصدارة دائمًا!

لن تفوتك أي شيء في اجتماعاتك مع MeetGeek! أحب أنني لست مضطرًا إلى تدوين الملاحظات أو كتابة المذكرات. إنه رائع جدًا! يساعدك على تنظيم أمورك والبقاء في الصدارة دائمًا!

💡 نصيحة احترافية: أبقِ مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي على اطلاع دائم. قم بدعوته إلى كل المكالمات، حتى غير الرسمية منها. فقد تصبح تلك التعليقات العفوية فكرتك الكبيرة التالية.

العثور على البديل المناسب لـ Supernormal لفريقك

يتم اختيار أداة مساعد الاجتماعات المناسبة بناءً على احتياجات فريقك. 🤝

إذا كانت أولويتك هي التعاون الشامل في المشاريع، فقد تكون أداة مثل ClickUp هي الأنسب لك. إذا كنت بحاجة إلى نصوص فورية وتدوين ملاحظات خفيفة، فإن أدوات مثل Tactiq أو Otter. ai يمكنها تبسيط سير عملك. وإذا كنت تريد رؤى أعمق للاجتماعات ومتابعة المهام تلقائيًا، فإن خيارات مثل MeetGeek أو Avoma هي الأفضل.

يقدم كل بديل لـ Supernormal ميزة مختلفة، سواء كانت توثيق اجتماعات أكثر ذكاءً، أو تعاونًا في الوقت الفعلي، أو أمانًا أفضل، أو تكاملًا أكثر إحكامًا مع أدوات مثل Microsoft Teams وZoom.

خذ دقيقة لتطابق سير عمل فريقك مع الميزات الأكثر أهمية، وستجد حلاً لا يقتصر على تسجيل اجتماعاتك فحسب، بل يساعدك أيضًا على إنجاز العمل بشكل أسرع.

ابدأ باستكشاف العروض التوضيحية والإصدارات التجريبية المجانية لمنصات مرنة مثل ClickUp.

احصل على الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ قرار مستنير والعثور على الحل المناسب لفريقك. سجل الآن لتبدأ! 🚀