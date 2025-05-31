أفضل 10 بدائل لتطبيق Twos للملاحظات والإنتاجية

في بعض الأيام، كل ما تحتاجه هو قائمة بسيطة لتشعر بالسيطرة. 🧸تدون أفكارك وتذكيراتك وتلك المهمة التي تواصل تأجيلها، وفجأة تشعر أن عقلك أصبح أكثر هدوءًا. هذه هي قوة أدوات مثل تطبيق Twos. إنه مساحة نظيفة وبسيطة لإدارة ملاحظاتك وتتبع مهامك الشخصية وبناء إيقاع ليومك.

ولكن ربما بدأت ترغب في شيء يتجاوز التخطيط الأساسي للمهام. هل تريد مزيدًا من التنظيم في طريقة تدوين الملاحظات وإدارة المشاريع والتفكير اليومي؟ هل تريد المزيد من الطرق لإعادة النظر في الأفكار؟ هل تريد أكثر من مجرد قائمة المهام نفسها يومًا بعد يوم؟

سواء كنت تبني عقلًا ثانيًا، أو تحسن تطبيق قائمة المهام، أو تستكشف أداة جديدة لإدارة المشاريع للتعامل مع المهام الجديدة بهدف محدد، فأنت في المكان الصحيح. إليك نظرة على أفضل 10 بدائل لتطبيق Twos المتاحة اليوم.

لذا، إذا كنت تبحث عن شيء أكثر وتساءلت "ما هو البديل لتطبيق Twos؟" فاستمر في القراءة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق بديل لـ Twos؟

عبر Twosapp

🎉 حقيقة ممتعة: حصل تطبيق Twos على اسمه من اسم مؤسسيه ومن فكرة أن كل شيء يبدأ بـ "شيئين فقط يجب تذكرهما"

Twos هو تطبيق بسيط، ولكن سير عملك ربما ليس كذلك.

عندما تبحث عن بديل، فأنت تريد شيئًا يمكن أن يتطور مع احتياجاتك. في مرحلة ما، قد تجد نفسك بحاجة إلى إدارة مهام أكثر قوة، أو ملاحظات تعاونية، أو التقاط الصوت وتحويله إلى نص، أو مزامنة التقويم، أو مجرد تذكيرات أفضل تدفعك إلى العمل في الوقت المحدد.

يجب أن تكون أفضل بدائل تطبيق Twos أدوات يمكن أن تعمل كنظام إدارة المهام الشخصية، وتدعم المهام اليومية والأهداف طويلة المدى.

مرن للاستخدام الشخصي والمهني

خفيف الوزن بما يكفي للتسجيل اليومي، ولكنه قوي بما يكفي للمشاريع

سهل الاستخدام — لأن لا أحد لديه الوقت لتعلم نظام جديد من الصفر

قابل للتخصيص، ليعمل بالطريقة التي يعمل بها عقلك

دعنا نحلل أفضل الخيارات، ولماذا قد تكون أداةك المفضلة التالية.

🧐 هل تعلم؟ يمكنك معرفة نوع تفكيرك من طريقة تدوين الملاحظات. قائمة نقطية؟ أنت تحب التنظيم. تدوين الأفكار بشكل عشوائي؟ أنت من النوع الذي يركز على الأفكار أولاً.

نظرة عامة على بدائل تطبيق Twos

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp الأفضل لتحويل الملاحظات إلى إجراءات وإدارة يومك بالكامل حجم الفريق: مثالي لمن يحتاجون إلى إدارة المهام ومساعدة الذكاء الاصطناعي إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتكامل تدوين الملاحظات، وتتبع المشاريع، ومزامنة التقويم مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Logseq الأفضل لتدوين المذكرات مع إعطاء الأولوية للخصوصية والتفكير المترابط حجم الفريق: مثالي لمن يفضلون تدوين الملاحظات بشكل بسيط تدوين المذكرات القائم على المخطط التفصيلي، والربط ثنائي الاتجاه، والخصوصية المحلية أولاً، وعرض الرسم البياني مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا للمزامنة Anytype الأفضل لإنشاء عقل ثانٍ خاص عبر الأجهزة حجم الفريق: مثالي لمن يحتاجون إلى تنظيم الملاحظات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت أولاً تشفير من طرف إلى طرف، أولوية للاتصال غير المتصل بالإنترنت، روابط ثنائية الاتجاه، متعدد المنصات مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا في السنة Superlist الأفضل لقوائم المهام الأنيقة مع ميزات تعاونية حجم الفريق: مثالي للفرق التي تحتاج إلى مدير مهام نظيف وتعاوني تصميم بسيط، مهام فرعية، تذكيرات بالمهام، تعاون في الوقت الفعلي، متعدد المنصات مجاني؛ تبدأ أسعار الإصدار الاحترافي من 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا للشخص الواحد Bear الأفضل للكتابة وتدوين الملاحظات بشكل واضح وخالٍ من عوامل التشتيت حجم الفريق: مثالي لمن يفضلون تدوين الملاحظات البسيطة للاستخدام الشخصي دعم Markdown وعلامات التصنيف للتنظيم والملاحظات المشفرة وتطبيق حصري لأجهزة Apple تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ الإصدار الاحترافي 2.99 دولارًا شهريًا RemNote الأفضل للطلاب والمتعلمين مدى الحياة الذين يحتاجون إلى التكرار المتباعد حجم الفريق: مثالي للأفراد الذين يركزون على التعلم وتدوين الملاحظات التكرار المتباعد، البطاقات التعليمية، دعم التخفيضات، الملاحظات المرتبطة، الكتابة بنمط المخطط التفصيلي مجاني؛ تبدأ النسخة الاحترافية من 8 دولارات شهريًا 24me المساعد الشخصي الذكي الأفضل لإدارة المهام والتقويم والتذكيرات في مكان واحد حجم الفريق: مثالي للأفراد المشغولين الذين يبحثون عن نظام موحد تقويم موحد، وإدارة المهام، والأوامر الصوتية، والتنبيهات الذكية، والمزامنة عبر الأنظمة الأساسية مجاني؛ الإصدار المميز 5.99 دولار شهريًا Supernotes الأفضل لتدوين الملاحظات والتعاون بسرعة باستخدام البطاقات حجم الفريق: مثالي للفرق التي تحتاج إلى تدوين الملاحظات بسرعة مع إمكانية التعاون بطاقات ملاحظات قائمة على Markdown، تعاون في الوقت الفعلي، عرض بياني، روابط خلفية مجاني؛ غير محدود 11 دولارًا شهريًا MyMind الأفضل للمفكرين البصريين الذين يرغبون في حفظ الأفكار وتنظيمها بسهولة حجم الفريق: مثالي للمبدعين أو للاستخدام الشخصي تصنيف تلقائي بواسطة الذكاء الاصطناعي، وحفظ النصوص والروابط والصور والأفكار، والبحث عن النص الكامل، والتخطيط المرئي مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.99 دولارًا شهريًا Notability الأفضل للملاحظات المكتوبة بخط اليد والتسجيل الصوتي والتعليقات على الدروس/العمل حجم الفريق: مثالي للطلاب والمعلمين والمهنيين ملاحظات مكتوبة بخط اليد ومطبوعة، وتسجيل صوتي، وعرض متعدد الملاحظات، وتطبيق حصري لأجهزة Apple مجاني مع ميزات محدودة؛ الوصول الكامل 19.99 دولارًا في السنة

أفضل 10 تطبيقات بديلة لتطبيق Twos

1. ClickUp (الأفضل لتحويل الملاحظات إلى إجراءات وإدارة يومك بالكامل)

يعد Twos رائعًا لتدوين الأفكار وتعيين تذكيرات سريعة، ولكن نظامك يحتاج إلى العمل بجهد أكبر عندما تصبح حياتك أكثر ازدحامًا. حان الوقت لاستكشاف أفضل أدوات الإنتاجية لتبسيط مهامك.

هذا هو المكان الذي يتألق فيه ClickUp.

فيما يلي جدول مقارنة سريع يوضح لك الإمكانات الواسعة لتطبيق ClickUp أثناء بحثك عن بديل لتطبيق Twos.

ميزة ClickUp Twos إدارة المهام ✅ متقدم 🟡 أساسي مساعد الذكاء الاصطناعي ✅ نعم ❌ لا المستندات والمذكرات ✅ متكامل 🟡 الملاحظات فقط اللوحات البيضاء ✅ نعم ❌ لا الأتمتة ✅ نعم ❌ لا عرض التقويم ✅ نعم 🟡 أساسي التذكيرات ✅ متقدم ✅ أساسي قوالب ✅ شامل 🟡 قليل التكامل ✅ العديد ❌ لا تطبيق الجوال ✅ قوي ✅ نعم التعاون ✅ في الوقت الفعلي ❌ لا الحقول المخصصة ✅ نعم ❌ لا لوحات المعلومات/التقارير ✅ نعم ❌ لا تتبع الأهداف ✅ نعم ❌ لا

باعتباره تطبيقًا شاملاً لإدارة المهام وأداة لإدارة الجداول الزمنية، يساعدك ClickUp على الانتقال من "ماذا عليّ أن أفعل؟" إلى "لننجز ذلك". يمنحك المرونة اللازمة لإنشاء المهام على الفور من أي ملاحظة وإضافتها مباشرة إلى خطتك الأسبوعية، دون تشتيت تركيزك.

إنه مثالي للأشخاص الذين يحبون طابع Twos الخفيف، ولكنهم يريدون أداة تتابع الأفكار والقوائم والأهداف والروتين المتكرر.

لنفترض أنك كتبت: "إصلاح الصنبور المتسرب، إرسال هدية الذكرى السنوية، تخطيط محتوى الأسبوع المقبل. "

في Twos، هذا هو كل شيء. في ClickUp؟ هذا مجرد البداية. 🎯

🧐 هل تعلم؟ عندما يكون نظام إدارة المهام متسقًا عبر الأنظمة الأساسية، ينخفض الحمل المعرفي. قضاء وقت أقل في التبديل = قضاء وقت أطول في التفكير.

التقاط وتنظيم وتبادل الأفكار

📝 اكتبها، ثم اربطها بالإجراءات باستخدام ClickUp Docs

استخدم ClickUp Docs لإنشاء دفاتر يوميات الامتنان

تطبيق Twos رائع لتدوين الأفكار، ولكن ClickUp Docs يذهب إلى أبعد من ذلك. فهو تطبيق تعاوني وقابل للتخصيص ومدمج في سير عملك. بدلاً من التنقل بين التطبيقات، يمكنك إدارة الملاحظات والمهام في مساحة عمل مشتركة واحدة — للاستخدام الفردي أو الجماعي.

حالة الاستخدام: احتفظ بمفكرة يومية في ClickUp Docs.

اكتب أفكارك مثل:

"يجب أن أتصل بأبي."

"يجب أن أتصل بأبي."

قم بتمييز النص وانقر بزر الماوس الأيمن لتحويله إلى مهمة أو تذكير — وهو مثالي للتحقق اليومي أو للتفكير الذاتي.

يمكنك أيضًا:

أنشئ مخططات أسبوعية

تتبع الامتنان

احفظ أفكار المقالات أو الأهداف

قم بتضمين الوسائط وجداول البيانات

اربط المهام أو القوائم

✨ سواء كنت تدون يومياتك أو تتتبع حالتك المزاجية، يجمع ClickUp بين الكتابة والتنظيم في منصة واحدة مرنة.

💡 نصيحة احترافية: حوّل يوميات ClickUp إلى رفيق علاجي. ضع علامات على الأفكار مثل "القلق" أو "الانتصارات" أو "المحفزات" لتعود إليها في جلسات العلاج أو لدعم الروتينات التي تقلل من الشعور بالارتباك.

🧩 قم بالعصف الذهني بصريًا باستخدام ClickUp Whiteboards

تعاون مع مجتمعك، وخطط لاستراتيجيات المنتجات، وشارك الأفكار باستخدام ClickUp Whiteboards

تتيح لك ClickUp Whiteboards تخطيط الأفكار وتفريغ الذهن وربط الأفكار بصريًا — وهي مثالية لتحويل العصف الذهني أو الاجتماعات إلى مهام قابلة للتنفيذ.

حالة الاستخدام: ابدأ بخريطة ذهنية لمشروع جديد، ثم حوّل الملاحظات اللاصقة أو الفروع مباشرة إلى مهام أو مستندات، مع الحفاظ على تدفق إبداعك وتنفيذك في مكان واحد.

حسّن تدوين مذكراتك وملاحظاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي والمرئيات 🎨 ClickUp يتجاوز النص. استخدم AI Notetaker لتسجيل وتلخيص الاجتماعات أو جلسات العلاج تلقائيًا، وتحويل النقاط الرئيسية إلى مهام قابلة للتنفيذ. هل تريد أن تجعل دفتر يومياتك أو متتبع مزاجك أكثر تعبيرًا؟ أنشئ صورًا مخصصة داخل المستند الخاص بك باستخدام ClickUp Brain —ما عليك سوى كتابة ما تريد رؤيته. وإذا كنت بحاجة إلى شرح عملية ما أو مشاركة تحديث سريع، فقم بتسجيل مقطع وقم بتضمينه مباشرة في دفتر يومياتك أو مهمتك. *مع ClickUp، تكون ملاحظاتك ومرئياتك وإجراءاتك متصلة دائمًا، مما يجعل نظام إنتاجيتك شاملاً

✨ حوّل الأفكار العشوائية إلى نتائج حقيقية — مع ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لإنشاء مهام لخططك واحصل على مساعد ذكي دائم لمساعدتك في التخطيط لكل شيء

لم تعد بحاجة إلى تنظيم كل فكرة بنفسك. ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، يمكنه تقسيم الملاحظات غير المنظمة وترتيبها حسب الأولوية وحولها إلى قائمة مهام واضحة وقابلة للتنفيذ.

حالة الاستخدام: تكتب ملاحظة: "تخطيط العطلة". يقترح ClickUp Brain:

ابحث عن 3 مواقع

حدد مواعيد السفر

شارك خط سير الرحلة مع العائلة

حدد الميزانية وموعد الحجز

يمكنك تحرير هذه الخطوات أو جدولتها أو حتى أتمتتها، كل ذلك دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك. بفضل ميزات مثل الجدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي واقتراحات أولوية المهام الذكية، يضمن ClickUp Brain توافق خططك مع وقتك وسعة النطاق الترددي.

📮ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير عمل آلي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعد ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في التقويم الخاص بك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. قل وداعًا للأعمال المزدحمة!

📖 اقرأ المزيد: تعرف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لجدولة أكثر ذكاءً وتحسين إنتاجيتك.

✅ قوائم مهام شخصية تتكيف مع يومك

استخدم ClickUp Tasks لإنشاء مهامك اليومية والحصول على سير عمل كامل لإدارتها بشكل جيد

ClickUp Tasks يساعدك على إدارة كل شيء — من روتينك الصباحي إلى المواعيد النهائية المهمة. عند إقرانه مع ClickUp Brain، يعمل كمساعِد صوتي لإدارة المهام الذكية. إذا كنت بحاجة إلى تطبيق لقائمة المهام يتجاوز مربعات الاختيار ويدعم سير العمل المنظم، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل لك.

حالة الاستخدام: قائمة مهامك ليوم الأحد

🟢 التسوق من البقالة

🔴 موعد تقديم عرض العميل يوم الثلاثاء

🟡 اتصل بالطبيب البيطري

حدد الأولويات باستخدام الألوان، والأوقات المقدرة، والإعدادات المتكررة (أسبوعيًا للبقالة، وشهريًا للطبيب البيطري). يمكنك جدولة المهام حسب الأهمية أو تقسيمها إلى مهام فرعية لتوضيحها.

تدعم كل مهمة ميزات قوية:

المهام الفرعية

حالات مخصصة (مثل "قيد التقدم" أو "في انتظار الرد")

التذكيرات والأتمتة

تتبع الوقت، إذا كان ذلك يناسبك

🧐 هل تعلم؟ إنشاء عمود أو علامة "تم" في أداة تدوين الملاحظات يمكن أن يعيد تدريب عقلك على رؤية التقدم، وليس الضغط فقط.

⚡ أتمتة روتينك

حسّن إنتاجيتك من خلال أتمتة المهام باستخدام ClickUp Automations

تتيح لك ClickUp Automations إعداد قواعد لنقل المهام أو تعيين المستخدمين أو تحديث الحالات تلقائيًا.

حالة الاستخدام: عند الانتهاء من ملاحظة وتعيينها على "جاهز"، يمكن لـ ClickUp تلقائيًا تخصيصها للشخص المناسب أو نقلها إلى خطتك الأسبوعية دون الحاجة إلى أي خطوات يدوية.

التخطيط وتحديد الأولويات والتصور

🗓️ خطط لأسبوعك بصريًا باستخدام تقويم ClickUp

استخدم تحديد الأولويات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعديلات التلقائية للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك مع ClickUp Calendar

باستخدام ClickUp Calendar، يمكنك تخطيط يومك أو أسبوعك عن طريق سحب المهام إلى كتل زمنية. يمكنك أيضًا تعديل خططك حسب ظروف الحياة.

حالة الاستخدام: أنت تتنقل بين العمل والتمارين الرياضية والمهام الشخصية. اسحب "متابعة البريد الإلكتروني" إلى يوم الاثنين الساعة 10 صباحًا، و"الصالة الرياضية" إلى يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً، و"التحضير لعيد ميلاد أمي" إلى يوم السبت. انتهى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

المزامنة مع تقويم Google

قم بترميز أنواع المهام بالألوان

انتقل إلى عرض اللوحة أو القائمة أو الجدول الزمني في أي وقت

🎉 حقيقة ممتعة: بدأ Pinterest كلوحة إعلانات رقمية لجمع الأفكار، ولكن العديد من المستخدمين يستخدمونه كيوميات مرئية. يمكن لتطبيق الإنتاجية الخاص بك أن يفعل الشيء نفسه، مع عرض التقويم.

📊 تتبع التقدم المحرز باستخدام لوحات المعلومات

باستخدام ClickUp Dashboards، يمكنك تحديد أولويات المهام وتتبع التقدم المحرز والتركيز على ما هو أكثر أهمية

تتيح لك لوحات معلومات ClickUp الاطلاع على حجم العمل والمواعيد النهائية وحالة المشاريع في لمحة سريعة.

حالة الاستخدام: أنشئ لوحة تحكم لتتبع مهامك اليومية ومدخلات دفتر يومياتك ومراحل مشروعك — حتى تكون دائمًا على دراية بما عليك القيام به وما هي الخطوة التالية.

🎯 حافظ على تركيزك من خلال تتبع الأهداف

تساعدك أهداف ClickUp على تحديد الأهداف الشخصية أو المهنية وتتبعها وتصور التقدم المحرز في تحقيقها.

حالة الاستخدام: حدد هدفًا مثل "كتابة خمس مدونات هذا الأسبوع" أو "إنجاز ثلاث مهام رئيسية"، وشاهد تقدمك يتحديث تلقائيًا كلما قمت بإنجاز المهام.

🔔 تذكيرات ذكية لا تدعك تنسى

تذكيرات ClickUp ليست مجرد تنبيهات سلبية، بل هي متكاملة مع مهامك ومستنداتك.

حالة الاستخدام: أثناء مراجعة دفتر يومياتك، تكتب "التحقق من الفريق يوم الجمعة". قم بتحويل هذه العبارة إلى تذكير موعده يوم الجمعة الساعة 10 صباحًا بنقرة واحدة.

يمكنك:

أضف تذكيرات متكررة (على سبيل المثال، "سقي النباتات كل يوم أحد")

قم بتعيين تذكيرات لنفسك أو للآخرين

إرفاق المستندات أو الملاحظات أو الملفات

حوّل تعليقات المهام إلى متابعات

🔔 تذكير: نسيان مهمة ما هو ملاحظة وليس فشلًا. قم بالتعديل لا بالحكم.

📱 قم بإدارة يومك في أي مكان باستخدام التطبيق المحمول

يتيح لك تطبيق ClickUp Mobile App تسجيل الملاحظات وإنشاء المهام والتحقق من التذكيرات أثناء التنقل، بحيث يكون نظام الإنتاجية الخاص بك دائمًا معك، وليس فقط على مكتبك.

قوالب تساعدك على بدء روتينك اليومي

لا تعرف من أين تبدأ؟ يوفر ClickUp قوالب لقوائم المهام اليومية وتدوين المذكرات وحجز الوقت والمزيد. يمكنك الوصول إلى قوالب مجانية لبدء التخطيط.

📝 قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ قوائم مهام بسيطة باستخدام قالب ClickUp هذا

هل تريد طريقة بسيطة لتحويل أفكارك إلى خطة مركزة وقابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى إنشاء نظام من الصفر؟ قالب قائمة المهام اليومية من ClickUp يوفر لك ذلك بالضبط. إنه مثالي لأي شخص يحتاج إلى هيكل متسق لتسجيل المهام اليومية وترتيبها حسب الأولوية وإنجازها، سواء كنت تدير يوم عمل كامل أو ترغب فقط في تنظيم حياتك.

ما يساعدك هذا النموذج على القيام به:

✅ ابدأ كل يوم بتخطيط واضح وجاهز للاستخدام

✍️ سجل المهام فور ظهورها، وصنفها حسب الأولوية

⏰ حدد مواعيد الاستحقاق والتذكيرات والروتين المتكرر

🧠 أضف ملاحظات أو قوائم مراجعة أو مهام فرعية لمزيد من السياق

📅 تصور حجم عملك في عرض القائمة أو اللوحة أو التقويم

🔁 أعد استخدامه يوميًا دون الحاجة إلى إعادة التنسيق — ما عليك سوى النسخ والبدء

💡 نصيحة احترافية: في ClickUp، قم بربط المستندات والمهام باستخدام العلاقات. بهذه الطريقة، تظل كتاباتك وأعمالك مرتبطة ببعضها البعض، حتى بعد مرور أسابيع.

أفضل ميزات ClickUp:

ClickUp Brain ، مما يساعدك على تبسيط سير عملك من البداية إلى النهاية نظم الأفكار بسهولة ولخص الملاحظات وأنشئ خطط عمل تلقائيًا باستخدام، مما يساعدك على تبسيط سير عملك من البداية إلى النهاية

ClickUp Docs ، حتى يظل كل شيء متصلاً وسهل الإدارة أنشئ الملاحظات أو اليوميات وقم بتخزينها واربطها بالمهام في الوقت الفعلي باستخدام، حتى يظل كل شيء متصلاً وسهل الإدارة

ClickUp Tasks ، لتضمن عدم تفويت أي شيء أنشئ قوائم مهام مرنة مع مهام فرعية وتذكيرات وسير عمل مخصص من خلال، لتضمن عدم تفويت أي شيء

تصور أسبوعك واضبط خططك بسهولة باستخدام ClickUp Calendar ، بفضل ميزة الجدولة البسيطة بالسحب والإفلات

ClickUp Reminders ، لتبقى على اطلاع على المهام المهمة حوّل الأفكار العابرة إلى تنبيهات قابلة للتنفيذ باستخدام، لتبقى على اطلاع على المهام المهمة

قوالب ClickUp ، مما يتيح لك التركيز على ما هو أكثر أهمية ابدأ بسرعة مع إعدادات التوصيل والتشغيل للملاحظات والتخطيط والمزيد باستخدام، مما يتيح لك التركيز على ما هو أكثر أهمية

قم بالتبديل بين طرق العرض "قائمة" أو "لوحة" أو "تقويم" أو "جانت" أو "خط زمني" لتناسب أسلوبك في التخطيط. أضف حقولًا مخصصة لتتبع أي شيء — الحالة المزاجية أو الأولوية أو الميزانية أو حتى علامات اليوميات

تطبيق مخصص للهواتف المحمولة لمساعدتك في الوصول إلى جميع المهام واستخدامه كتطبيق لتدوين الملاحظات أثناء التنقل

قيود ClickUp:

قد يبدو الأمر مربكًا في البداية بسبب العدد الهائل من الميزات، ولكن البدء ببساطة يساعد على التعود عليه

يعمل بشكل أفضل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، على الرغم من أن الإصدار المحمول يتحسن بسرعة

يستغرق إعداده بعض الوقت، ولكنه يقدم مزايا طويلة الأمد

أسعار ClickUp:

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

كنت أعتمد على ملاحظاتي المكتوبة، ولكن بعد يومين من تجربة ClickUp، أدركت أنه الحل المناسب لي

كنت أعتمد على ملاحظاتي المكتوبة، ولكن بعد يومين من تجربة ClickUp، أدركت أنه الحل المناسب لي

🌼 تشجيع: أنت لست "سيئًا في الإنتاجية" — أنت فقط لم تجد النظام المناسب بعد.

2. Logseq (الأفضل لتدوين المذكرات مع إعطاء الأولوية للخصوصية والتفكير المترابط)

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Logseq هو بمثابة العقل الثاني الذي يحلم به كل شخص يحب البساطة. إذا كان Twos قد أعطاك فكرة عن التسجيل اليومي وتدوين الملاحظات، فإن Logseq يأخذك إلى المستوى التالي من خلال مسارات الأفكار المرتبطة والتحكم الكامل في وضع عدم الاتصال. بفضل واجهة مستوحاة من أسلوب المخطط التفصيلي، يمكنك تجميع كل فكرة تكتبها في Logseq تحت فكرة أخرى، بحيث يتم تنظيم أفكارك بشكل طبيعي من خلال الأفكار المرتبطة.

إنه رائع بشكل خاص إذا كنت تدون يومياتك، أو تدون ملاحظات دراسية شخصية، أو تحب التفكير ومراقبة كيفية ارتباط أفكارك بمرور الوقت. على عكس Twos، لا يهدف Logseq إلى إدارة المهام، بل إلى مساعدتك في بناء نظام معرفي طويل الأمد. إنه محلي ومفتوح المصدر، مما يعني أن بياناتك تظل معك، وأن المزامنة اختيارية وليست إلزامية.

الميزات الرئيسية لـ Logseq

تدوين يوميات قائم على المخطط التفصيلي مع نقاط قابلة للطي

تم تصميم الصفحات اليومية لتشجيع الكتابة المستمرة

عرض بياني لتصور العلاقات بين الملاحظات

نموذج مفتوح المصدر يركز على الخصوصية المحلية لتحسين الخصوصية

ربط ثنائي الاتجاه لربط الأفكار ذات الصلة وإعادة زيارتها

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم الروابط الخلفية في Logseq لربط ملاحظاتك اليومية بمواضيع مثل "الأهداف" أو "الرؤى" أو "التعلم". بمرور الوقت، ستظهر أنماط معينة، كما لو أن عقلك يترك آثارًا خلفه.

قيود Logseq

لا يدعم قوائم المهام أو الجدولة بشكل مدمج

يتطلب إعدادًا يدويًا أو مكونات إضافية للمزامنة عبر الأجهزة

يبدو غير مألوف للمستخدمين الذين اعتادوا على تطبيقات تدوين الملاحظات الخطية

أسعار Logseq:

Logseq Sync متاح حاليًا في الإصدار التجريبي العام ويمكن الوصول إليه للمساهمين النشطين في Open Collective. للوصول إليه، يمكنك الاختيار من بين مستويات التبرع الشهرية التالية:

الراعي : 5 دولارات شهريًا

الراعي: 15 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات Logseq:

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔔 تذكير: لا يجب أن تكون الأنظمة جميلة. يجب فقط أن تكون منطقية بالنسبة لك.

3. Anytype (الأفضل لإنشاء عقل ثانٍ خاص عبر الأجهزة)

عبر المصدر

إذا كنت تبحث عن تطبيق لتدوين الملاحظات يعمل مثل Notion، ولكنه يحافظ على خصوصية بياناتك تمامًا، فإن Anytype هو ما تبحث عنه. تم تصميمه ليكون دماغك الرقمي الشامل، حيث يتيح لك إنشاء صفحات لأي شيء: ملاحظات ومهام وأشخاص ومشاريع وأفكار. يتم تخزين كل شيء محليًا على جهازك، مع تشفير من طرف إلى طرف ومزامنة اختيارية عبر الأنظمة الأساسية.

بينما يعد Twos مثاليًا لتدوين الأفكار السريعة، يساعدك Anytype على إنشاء نظام مخصص بالكامل لتنظيم كل جانب من جوانب حياتك. اعتبره أساسًا لنظام التشغيل الشخصي الخاص بك — مع مزيد من التنظيم وقلق أقل بشأن نقل بياناتك إلى السحابة.

الميزات الرئيسية لـ Anytype

وظيفة العمل دون اتصال بالإنترنت أولاً مع مزامنة مشفرة تلقائية

نظام قائم على الكائنات لإنشاء أنواع مخصصة مثل اليوميات والمهام والكتب

روابط ثنائية الاتجاه وعرض بياني لتخطيط المعرفة بشكل عميق

واجهة خالية من عوامل التشتيت مصممة للكتابة المركزة

دعم متعدد المنصات عبر macOS وWindows وLinux وAndroid وiOS

قيود Anytype

لا يزال في مرحلة تجريبية، مع بعض الميزات المحدودة أو قيد التطوير

لا يحتوي على تذكيرات مدمجة أو وظيفة تقويم (في الوقت الحالي)

يقدم منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد في سير العمل القائم على الكائنات

أسعار Anytype:

Explorer: مجاني

Builder: 99 دولارًا في السنة

المشارك في الإنشاء: 299 دولارًا لمدة 3 سنوات

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Anytype:

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🎉 حقيقة ممتعة: يستخدم العديد من المؤسسين الفرديين برامج إدارة المهام الشخصية لتتبع المشاعر إلى جانب المهام المطلوب إنجازها، لأن الحالة المزاجية تؤثر على الزخم.

4. Superlist (الأفضل لقوائم المهام الأنيقة مع ميزات تعاونية)

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إذا أعجبك تطبيق Twos لبساطته ولكنك تفتقر إلى التعاون أو التحسين، فإن Superlist هو ترقية رائعة. تم إنشاء Superlist بواسطة الفريق الذي يقف وراء Wunderlist، ويضفي طابعًا عصريًا على إدارة المهام — مع تصميم أنيق وقوائم قابلة للمشاركة وميزات تجعل حتى التخطيط الروتيني أمرًا ممتعًا.

يمكنك إنشاء قوائم مهام شخصية أو مشتركة، إضافة مهام، إدراج تعليقات، تعيين تذكيرات، وتنظيم المهام عبر المشاريع. على الرغم من أنه ليس معقدًا مثل حل إدارة المشاريع الكامل (وهذا هو الهدف)، إلا أنه يوفر لك هيكلًا كافيًا للبقاء مركزًا دون فوضى.

الميزات الرئيسية لـ Superlist

تصميم بسيط وبديهي مع إمكانات قوية لقائمة المهام

مشاركة القوائم مع العائلة والأصدقاء أو الفرق لتسهيل التعاون

دعم المهام الفرعية والملاحظات والتذكيرات والمرفقات

التطبيقات الأصلية متاحة على أنظمة macOS وWindows وiOS وAndroid

مزامنة في الوقت الفعلي لتخطيط تعاوني سلس

قيود Superlist

لا يزال في مرحلة الوصول المبكر، مع بعض الميزات المحدودة أو قيد التطوير

يفتقر إلى إمكانية تتبع الوقت والأتمتة وإمكانيات سير العمل المتقدمة

يوفر مرونة أقل من أدوات مثل ClickUp أو Notion للتخطيط المعقد

أسعار Superlist:

مجاني

المحترف: 19 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

Super: 39 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

تقييمات ومراجعات Superlist:

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🎉 حقيقة ممتعة: طريقة "Zettelkasten" —التي تربط كل ملاحظة بأفكار أخرى—تعود إلى أكثر من 100 عام وساعدت أحد العلماء على نشر أكثر من 70 كتابًا.

5. Bear (الأفضل للكتابة وتدوين الملاحظات بشكل واضح وخالي من عوامل التشتيت)

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إذا كان الجزء المفضل لديك في Twos هو سهولة تدوين الملاحظات دون عناء، فقد يكون Bear هو الخيار المثالي لك. هذا التطبيق الحصري لأجهزة Apple محبوب من قبل الكتّاب ومدوني اليوميات ومدوني الملاحظات الذين يرغبون في واجهة أنيقة وبنية مناسبة.

يجمع Bear بين تنسيق التخفيضات وعلامات التصنيف للتنظيم وتجربة كتابة رائعة — وهو مثالي لتدوين الملاحظات الإبداعية دون تشتيت الانتباه. على الرغم من أنه لم يتم تصميمه لإدارة المهام أو التعاون، إلا أنه رائع للملاحظات الشخصية أو العصف الذهني الإبداعي أو الاحتفاظ بمفكرة خفيفة.

الميزات الرئيسية

واجهة بسيطة وأنيقة ومُحسّنة للكتابة المركزة

التنظيم من خلال علامات التصنيف والعلامات المتداخلة والفلاتر القوية

دعم Markdown مع اختصارات تنسيق سهلة الاستخدام

تشفير الملاحظات الفردية لتعزيز الخصوصية

مزامنة سلسة عبر أجهزة Mac وiPad وiPhone

توجد قيود

يقتصر على أجهزة Apple ولا يدعم الأنظمة الأساسية الأخرى

تفتقر إلى وظائف إدارة المهام والتقويم المدمجة

تفتقر إلى ميزات التعاون والتذكير لسير العمل المشترك

أسعار Bear:

مجاني: نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا

Pro: 2.99 دولار شهريًا

تقييمات المستخدمين وتعليقاتهم:

G2: 4. 8/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 800 تقييم)

🌼 تشجيع: إذا كانت أفكارك تبدو فوضوية، فهذا ليس عيبًا، بل هو إشارة. تدوينها، حتى لو بشكل غير متقن، هو طريقة للتعامل مع نفسك بعناية ووضوح. لهذا السبب يشجع العديد من المعالجين الآن عملائهم على استخدام "الصفحات اليومية" كتمهيد للعلاج.

6. RemNote (الأفضل للطلاب والمتعلمين مدى الحياة الذين يحتاجون إلى التكرار المتباعد)

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RemNote أكثر من مجرد أداة لتدوين الملاحظات — إنه رفيق تفكير مصمم للتعلم العميق. إذا كنت ترغب في تحويل ملاحظاتك إلى بطاقات تعليمية، أو إعادة النظر في الأفكار الرئيسية بمرور الوقت، أو بناء نظام معرفي طويل الأجل، فإن RemNote يوفر لك كل ما تحتاجه.

على عكس Twos، الذي يركز أكثر على القوائم، يستخدم RemNote التكرار المتباعد والتفكير المرتبط لمساعدتك على تذكر ما تكتبه، وليس مجرد تخزينه. وهو مفيد بشكل خاص للطلاب والباحثين أو أي شخص يعمل على مواد كثيفة ويرغب في الاحتفاظ بها.

الميزات الرئيسية لـ RemNote

تم دمج التكرار المتباعد في الملاحظات من أجل حفظ فعال

بطاقات تعليمية يتم إنشاؤها مباشرة من المقاطع المظللة أو المطالبات في النص

ملاحظات مرتبطة وصفحات يومية لدعم المراجعة المنظمة

دعم Markdown مع كتابة بنمط المخطط التفصيلي من أجل الوضوح والتنظيم

إمكانية الوصول عبر المزامنة عبر منصات الويب والأجهزة المحمولة

قيود RemNote

تبدو الواجهة معقدة للمستخدمين العاديين أو المستخدمين الجدد

غير مصمم لإدارة المهام العامة أو جدولة سير العمل

تتضمن الخطة المجانية قيودًا على سعة التخزين وقدرات المزامنة

أسعار RemNote:

مجاني

المحترف: 8 دولارات شهريًا

Pro مع الذكاء الاصطناعي: 18 دولارًا شهريًا

تقييمات وتقييمات RemNote

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🌼 تشجيع: لا يوجد شيء اسمه فوضى أو بساطة مفرطة. عقلك، طريقتك، قواعدك.

7. 24me Smart Personal Assistant (الأفضل لإدارة المهام والتقويم والتذكيرات في مكان واحد)

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إذا كنت تبحث عن بديل لتطبيق Twos يركز أكثر على الإنتاجية بأقل جهد، فإن 24me يشبه وجود مساعد تنفيذي صغير في جيبك. فهو يدمج مهامك وأحداث التقويم والملاحظات والتذكيرات في لوحة تحكم واحدة واضحة، بحيث لا تحتاج إلى التبديل بين تطبيقات متعددة لمجرد البقاء على اطلاع.

تم تصميمه للمهنيين المشغولين أو الآباء أو أي شخص يحتاج إلى كل شيء في مكان واحد دون إنشاء أنظمة معقدة. ونعم، سيذكرك حتى بدفع فواتيرك.

الميزات الرئيسية لمساعد شخصي ذكي 24me

عرض موحد للتقويم والمهام والملاحظات والتذكيرات

تنبيهات ذكية مع إشارات في الوقت الفعلي مثل "حان وقت المغادرة" بناءً على حركة المرور

دعم الأوامر الصوتية لإنشاء المهام بدون استخدام اليدين

مزامنة سلسة مع Outlook وGoogle Calendar وApple Calendar والمزيد

متوفر على أنظمة iOS وAndroid والويب

قيود المساعد الشخصي الذكي 24me

يفتقر إلى عرض المشاريع وتنظيم المهام على غرار Kanban

يوفر تخصيصًا محدودًا ولا يوجد رابط عميق بين الملاحظات والمهام

يتضمن إعلانات ويقيد عمليات التكامل في الخطة المجانية

أسعار المساعد الشخصي الذكي 24me:

مجاني

الاشتراك المميز: 5.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات 24me Smart Personal Assistant

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🎉 حقيقة ممتعة: يرتفع استخدام اليوميات الرقمية في يناير وأبريل وسبتمبر — بداية عام جديد وموسم جديد وسنة دراسية جديدة. لست وحدك إذا كنت تبدأ من جديد الآن.

8. Supernotes (الأفضل لتدوين الملاحظات والتعاون بسرعة باستخدام البطاقات)

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يتبع Supernotes نهجًا جديدًا في تدوين الملاحظات من خلال تنظيم كل شيء في بطاقات صغيرة الحجم. إذا كان Twos يساعدك في تدوين أفكارك بسرعة، فإن Supernotes يجعل المسح الضوئي والتنظيم والمشاركة أسهل، خاصةً عندما تركز على التعاون الجماعي الخفيف.

يمكن وضع علامات على كل بطاقة أو ربطها أو تجميعها في دفاتر ملاحظات، مما يجعلها مثالية لتبادل الأفكار أو تدوين ملاحظات الاجتماعات أو إدارة المعرفة الشخصية. يمكنك حتى التحرير المشترك مع الآخرين في الوقت الفعلي، دون القلق بشأن التنسيق الفوضوي.

الميزات الرئيسية لـ Supernotes

بطاقات ملاحظات سريعة وسهلة البحث والتنظيم تعتمد على نظام التخفيضات

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والمفكرات المشتركة

عرض الرسم البياني والروابط الخلفية لتصور الأفكار ذات الصلة وربطها ببعضها البعض

تطبيق ويب متعدد الاستخدامات يمكن الوصول إليه عبر المتصفح أو سطح المكتب عبر الأجهزة المختلفة

واجهة نظيفة ومركزة مصممة للسرعة والوضوح

قيود Supernotes

يفتقر إلى إدارة المهام التقليدية وعرض التقويم

يقدم دعمًا محدودًا للوصول دون اتصال بالإنترنت

يبدو مجزأً للمستخدمين الذين يفضلون الكتابة الطويلة

أسعار Supernotes:

مجاني

غير محدود: 11 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Supernotes

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🎉 حقيقة ممتعة: تم تصميم Supernotes في الأصل لمساعدة صديقين على تدوين ملاحظات المحاضرات بشكل أفضل — والآن يستخدمه كل من الفرق والمبدعين على حد سواء.

9. MyMind (الأفضل للمفكرين البصريين الذين يرغبون في حفظ الأفكار وتنظيمها بسهولة)

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MyMind ليس مجرد قائمة مهام، بل هو ملاذ رقمي لعقلك. إذا كنت تحب بساطة تدوين الملاحظات في Twos ولكنك ترغب في حفظ المقالات والاقتباسات والصور والمواقع الإلكترونية في مكان واحد — بدون مجلدات أو علامات — فهذا هو التطبيق المناسب لك.

صُمم MyMind للمفكرين البصريين والمبدعين، حيث ينظم تلقائيًا كل ما تحفظه باستخدام الذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى "حفظه ونسيانه" — ثم العثور عليه مرة أخرى عند الحاجة، مع عرض جميل وسهولة في البحث.

الميزات الرئيسية لـ MyMind

احفظ النصوص والروابط والصور والمقاطع المتميزة والأفكار من أي مصدر

صنف المحتوى تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي — دون الحاجة إلى علامات يدوية

تصفح المحتوى بتصميم مرئي جميل على غرار Pinterest

استخدم البحث عن النص الكامل والفلاتر الذكية للعثور على أي شيء بسرعة

التقط المحتوى عبر امتداد Chrome أو تطبيقات الأجهزة المحمولة أو البريد الإلكتروني

قيود MyMind

غير مصمم لإدارة المهام أو التخطيط اليومي

يفتقر إلى التذكيرات وعرض التقويم وسير العمل المنظم

يوفر تعاونًا محدودًا، ومخصصًا بشكل أساسي للاستخدام الشخصي

أسعار MyMind:

مجاني

Student of Life: 7.99 دولار شهريًا

Mastermind: 12.99 دولارًا شهريًا

Newton: 299 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات MyMind

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧐 هل تعلم؟ تعمل أدوات التخطيط المرئي على تنشيط نظام الذاكرة المكانية في الدماغ، مما يسهل تذكر الأفكار، خاصة بالنسبة للمتعلمين البصريين.

10. Notability (الأفضل للملاحظات المكتوبة بخط اليد والتسجيل الصوتي والتعليقات على الدروس/العمل)

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إذا كنت تفكر بشكل أفضل وأنت تحمل قلمًا في يدك، أو تحب تسجيل الملاحظات الصوتية أثناء تدوين الملاحظات، فإن Notability يمنحك المرونة التي لا يوفرها Twos. يوفر Notability تجربة سلسة ومبتكرة لتدوين الملاحظات، خاصة لمستخدمي Apple على أجهزة iPad أو Mac، حيث تبدو الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملاحظات الصوتية سلسة للغاية.

إنه التطبيق المفضل لدى الطلاب والمعلمين والمهنيين الذين يرغبون في الجمع بين الكتابة اليدوية والطباعة والرسومات والصوت في مكان واحد.

سواء كنت تدون ملاحظات في الفصل أو تضع مخططًا لأفكارك في اجتماع أو تدون أفكارك الشخصية، فإن Notability يحافظ على كل شيء متزامنًا وقابلًا للبحث وسهل الرجوع إليه لاحقًا.

الميزات الرئيسية لتطبيق Notability

ملاحظات مكتوبة بخط اليد ومطبوعة مع دعم كامل لـ Apple Pencil

تسجيلات صوتية متزامنة بسلاسة مع المحتوى المكتوب

قوالب مدمجة للمخططين والمذكرات والدفاتر

عرض متعدد الملاحظات للكتابة والمراجعة جنبًا إلى جنب

مزامنة عبر الأجهزة بين iPad وiPhone وMac

قيود Notability

متوفر فقط على أجهزة Apple، ولا يدعم Windows أو Android

هل تفتقد وظائف إدارة المهام والتذكير التقليدية؟

تعاون محدود، يقتصر على ملفات PDF أو العروض التقديمية المشتركة

أسعار Notability:

مجاني

الوصول الكامل: 19.99 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات Notability:

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

🎉 حقيقة ممتعة: أرسل مستخدمو Notability نذور زواج مكتوبة بخط اليد ومعادلات رياضية وخربشات أطفال صغار في نفس الأسبوع.

✨ إشادات خاصة

على الرغم من أن هذه الأدوات لم تدخل القائمة الرئيسية، إلا أنها لا تزال بدائل رائعة لتطبيق Twos، خاصة إذا كنت تبحث عن شيء يوفر المزيد من التخصيص أو التنظيم أو إمكانيات التخطيط المرئي.

Notion:الأفضل للتخطيط الرقمي القابل للتخصيص مع مساحة عمل مرئيةإذا كنت تحب بناء الأنظمة من الصفر، فإن Notion يتيح لك إنشاء كل شيء بدءًا من قوائم المهام إلى اليوميات إلى أدمغة ثانية كاملة — مع قواعد بيانات وتقويمات وتصميمات جميلة.

Tiimo:الأفضل لإدارة الوقت بصريًا مع تذكيرات لطيفةصُمم Tiimo خصيصًا للمستخدمين الذين يعانون من اختلافات عصبية، ويوفر طريقة بصرية مريحة لتخطيط يومك ودعم تدوين الملاحظات لمرضى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه دون إرهاق. إنه مثالي للأشخاص الذين يرغبون في روتين منظم وتذكيرات لطيفة بدلاً من جداول زمنية صارمة.

Akiflow:الأفضل لتجميع المهام في جدول يومي مركّزإذا كانت قائمة مهامك موجودة في عدة أماكن (البريد الإلكتروني، Slack، التقويم)، فإن Akiflow يجمع كل شيء في عرض يومي واحد حتى تتمكن من تخصيص الوقت، وتحديد الأولويات، وإنجاز مهامك اليومية بأقل قدر من التشويش.

🌼 إذا شعرت أن عقلك مشوش، فهذا ليس فشلًا، بل هو إشارة. الراحة ليست انقطاعًا عن التقدم، بل هي جزء منه.

اعثر على تطبيق الإنتاجية المفضل لديك

كان Twos رائعًا للبدء، ولكن في بعض الأحيان يحتاج عقلك (ويومك) إلى مزيد من الدعم. سواء كنت تبحث عن تنظيم أعمق للملاحظات أو تذكيرات أفضل أو تخطيط مرئي أو أدوات تعاونية، فهناك بديل في هذه القائمة يناسب أسلوبك.

من أدوات المخططات البسيطة إلى لوحات الذاكرة المرئية إلى مراكز الإنتاجية الشاملة، أصبح لديك الآن خيارات تناسب خطوتك التالية.

✨ هل تبحث عن شيء يوفر كل شيء - الملاحظات والمهام والتذكيرات والتقويمات ودعم الذكاء الاصطناعي؟ جرب ClickUp مجانًا وقم ببناء نظام يساعدك على تسجيل أفكارك و تنفيذها - دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات كل خمس دقائق.