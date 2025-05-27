أفضل 10 بدائل لـ AssemblyAI لتحويل الكلام إلى نص في عام 2025

AssemblyAI هي منصة ذكاء اصطناعي للكلام تركز على المطورين وتتيح لك إضافة نسخة نصية عالية الدقة للكلام وذكاء صوتي إلى منتجك عبر واجهة برمجة تطبيقات بسيطة.

وهو يدعم ميزات مثل اكتشاف المتحدث وتحليل المشاعر والمزيد، كل ذلك مع تجربة مطور سلسة. ولكن مع زيادة تعقيد حالة الاستخدام، قد تبدأ في مواجهة بعض القيود.

ربما تعمل مع صوت حقيقي صاخب وتحتاج إلى تحسين عملية التجزئة. أو ربما تقوم ببناء تطبيق متعدد اللغات وتجد أن بعض اللهجات غير مدعومة بالكامل. أو ربما تعمل في صناعة خاضعة للتنظيم تتطلب النشر في الموقع أو تخصيصًا أعمق للنماذج، وهي ميزات لا يوفرها AssemblyAI حاليًا.

إذا كنت تبحث عن طريقة موثوقة لاستكشاف ومقارنة بعض التطبيقات بأسعار معقولة، فقد وصلت إلى المكان الصحيح!

من تغطية لغوية أفضل إلى تحكم أكثر دقة في النماذج أو تحرير النصوص بشكل تعاوني، توفر مجموعة أدواتنا مزيدًا من المرونة لتلبية احتياجاتك. 🌈

لماذا تختار بدائل Assembly AI؟

صُمم AssemblyAI خصيصًا للمطورين وفرق المنتجات والباحثين، وهو يساعدك على الانتقال بسرعة من الاختبار في بيئة تجريبية لا تتطلب كتابة أي أكواد إلى نشر نماذج جاهزة للإنتاج تتعامل مع الصوت المسجل أو في الوقت الفعلي بدقة عالية.

ولكن هناك بعض القيود التي قد تدفعك إلى التفكير في بدائل Assembly AI:

قيود الأداء في الوقت الفعلي: إذا كان منتجك يعتمد على النسخ المباشر، فقد تجد أن دقة AssemblyAI في الوقت الفعلي وأوقات الاستجابة قد تختلف

لا يتوفر دعم على السحابة الخاصة أو في الموقع: AssemblyAI يعمل فقط على السحابة. إذا كنت تعمل في قطاع خاضع للتنظيم أو تحتاج إلى تحكم كامل في بيئة بياناتك، فقد لا يلبي عدم توفر خيارات النشر في الموقع أو على السحابة الخاصة احتياجاتك في مجال الامتثال

تغطية متعددة اللغات محدودة: على الرغم من أن AssemblyAI يدعم لغات متعددة، إلا أنه مُحسّن بشكل أساسي للغة الإنجليزية. إذا كانت حالة الاستخدام الخاصة بك تتضمن مستخدمين عالميين أو لهجات خاصة بمنطقة معينة، فستحتاج إلى أدوات نسخ أخرى توفر دقة استثنائية في لغات أخرى أيضًا

لا توجد خيار لتدريب النماذج المخصصة: لا يمكنك ضبط نماذج AssemblyAI باستخدام بياناتك الخاصة. إذا كنت تعمل مع مصطلحات خاصة بمجال معين مثل اللغة القانونية أو الطبية أو التقنية، فإن هذا القيد يؤثر على جودة النسخ

لا توجد واجهة تحرير نصية مرئية: نظرًا لأنها مصممة للمطورين، فهي لا توفر واجهة مستخدم مدمجة لمراجعة النصوص أو تحريرها. إذا كنت بحاجة إلى التعاون على النصوص أو تنظيف المحتوى قبل النشر، فستحتاج إلى إنشاء واجهة خاصة بك أو استخدام بدائل أخرى لـ AssemblyAI

👀 هل تعلم؟ في عام 2016، شاهد ملايين المشاهدين الألعاب الأولمبية، ولأول مرة، كان الذكاء الاصطناعي يعمل بهدوء خلف الكواليس. قدم IBM Watson الترجمة الفورية للبث المباشر، مما يمثل أحد أوائل الاستخدامات واسعة النطاق لأدوات النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي.

نظرة عامة على بدائل Assembly AI

دعنا نلقي نظرة سريعة على أفضل بدائل Assembly AI:

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار المؤسسات والشركات القانونية والشركات الصغيرة المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم والشركات الصغيرة المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم والشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Otter. ai النسخ في الوقت الفعلي، وفصل المتحدثين، والملخصات الحية، ووضع العلامات، وتنسيقات التصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Rev النسخ البشري والاصطناعي، والتنسيق القانوني، والطوابع الزمنية، والنصوص المعتمدة المؤسسات، الفرق القانونية، الشركات الصغيرة لا يوجد خطة مجانية، الذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار/دقيقة، الإنسان: 1.99 دولار/دقيقة Google Cloud Speech-to-Text بث في الوقت الفعلي، أكثر من 125 لغة، نماذج مسبقة التدريب/مخصصة، تكامل قوي مع النظام البيئي المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم أسعار مخصصة Deepgram النسخ في الوقت الفعلي وبالدفعات، وتحليل المشاعر، والتحرير، وتسجيل المتحدثين، والنشر في الموقع المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم تجربة مجانية (رصيد بقيمة 200 دولار)، تبدأ الخطط المدفوعة من 4000 دولار في السنة AWS Transcribe النسخ المباشر، وتحديد القنوات، والمفردات المخصصة، وتحليل العدسات اللاصقة المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم لا يوجد خطة مجانية، أسعار مخصصة Descript تحرير الفيديو القائم على النسخ، Overdub، محرر الصوت متعدد المسارات، تسجيل الشاشة المطورون والباحثون والشركات الصغيرة يتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا Whisper نسخ متعدد اللغات، ترجمة، علامات ترقيم، مفتوح المصدر، تقييم الثقة تحليل المشاعر، وكشف الموضوعات، وتصفية الألفاظ البذيئة، وتقسيم الصوت تتوفر خطة مجانية، API: 0.006 دولار/دقيقة Speechmatics تحليل المشاعر، وكشف الموضوعات، وتصفية الألفاظ البذيئة، وتقسيم الصوت المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 0.24 دولار في الساعة SpeechBrain مفتوحة المصدر، بنية معيارية، نماذج مدربة مسبقًا، تكامل Hugging Face، مهام الكلام الباحثون والمطورون والمؤسسات الأكاديمية مجاني إلى الأبد

أفضل بدائل Assembly AI للاستخدام

دعنا نناقش إمكانيات كل أداة بالتفصيل للعثور على الأداة المثالية لك:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة النسخ وسير عمل المحتوى)

جربه الآن انسخ ملاحظاتك الصوتية ومقاطع الفيديو المسجلة والاجتماعات والمزيد باستخدام الذكاء الاصطناعي من ClickUp

تخيل مساحة عمل حيث يتم نسخ كل اجتماع وملاحظة صوتية وتسجيل شاشة تلقائيًا، ويمكن البحث فيها، وتكون جاهزة لتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ. هذه هي السحر الذي يتميز به ClickUp كبرنامج نسخ.

باستخدام أدوات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تسجيل كل كلمة من مكالمات Zoom أو Teams أو Google Meet باستخدام AI Notetaker. ستحصل على الفور على نسخة كاملة وموجزة ومراجعة للأعمال المطلوبة، ولن تضطر بعد الآن إلى البحث عن الملاحظات أو تفقد التفاصيل المهمة. تحدد أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي المتحدثين وتسجل اللحظات المهمة وتسلط الضوء على القرارات المهمة والأعمال المطلوبة، كل ذلك أثناء انعقاد الاجتماع.

بمجرد نسخ الاجتماع، يتم حفظ المحتوى في ClickUp Docs، وهو محرر مستندات قوي في الوقت الفعلي مصمم للفرق. يتيح لك Docs التحرير بشكل تعاوني وترك تعليقات مضمنة والإشارة إلى زملاء الفريق وتضمين الوسائط أو المهام، كل ذلك في مكان واحد. يوفر مساحة عمل ديناميكية حيث يمكنك تحويل الأفكار والوثائق إلى إجراءات.

تعاون في الوقت الفعلي وأنشئ مستندات ديناميكية باستخدام ClickUp Docs

يمكنك أيضًا تتبع محفوظات الإصدارات ومشاركة الأذونات وتضمين عناصر ClickUp مثل قوائم المهام أو طرق عرض المشاريع مباشرةً داخل النص. يمكنك تتبع التحديثات وربط المبادرات ذات الصلة أو إدارة عمليات التوقيع دون مغادرة المستند.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك استخراج المعرفة من أي ملاحظة اجتماع على الفور. اطرح أسئلة بلغة طبيعية مثل "ما هي المواعيد النهائية التي تمت مناقشتها؟" أو "ما هي الخطوة التالية لفريق التصميم؟" واحصل على إجابات دقيقة ومراعية للسياق بناءً على محتوى اجتماعك. يمكن أن تساعدك هذه الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات أيضًا في إنشاء ملخصات مخصصة لحالات استخدام محددة مثل متابعة العملاء أو الملخصات التنفيذية أو تحديثات أصحاب المصلحة.

اطرح أسئلة محددة تتعلق بمحاضر اجتماعاتك واحصل على إجابة شاملة باستخدام ClickUp Brain

لكن ClickUp لا يقتصر على الاجتماعات. سجل عروض الشاشة عبر ClickUp Clips أو مقاطع صوتية سريعة، وسيقوم ClickUp AI بنسخها تلقائيًا. هل تحتاج إلى العودة إلى لحظة معينة؟ ما عليك سوى البحث في النص أو النقر على طابع زمني للانتقال مباشرة إلى المكان المطلوب. يمكنك حتى طرح أسئلة على ClickUp Brain حول تسجيلاتك، وسيقوم بسحب الإجابات مباشرة من النصوص.

يلبي ClickUp احتياجاتك في مجال النسخ عبر جميع ميزاته، من تسجيل الشاشة إلى الملاحظات الصوتية

سواء كنت تتعاون عبر لغات مختلفة أو توثق مكالمات العملاء أو تتابع تحديثات المشروع، فإن ClickUp يحول الكلمات المنطوقة إلى معرفة منظمة وقابلة للتنفيذ. إنه أكثر من مجرد نسخ، إنه إنتاجية ووضوح وتعاون، كل ذلك في مكان واحد.

أخيرًا، عندما تدخل كل هذه الملاحظات والمعلومات في ClickUp Tasks، تتحول المناقشة إلى نتائج قابلة للتسليم. يمكنك تمييز جملة في النص وتحويلها على الفور إلى مهمة وتعيينها وتحديد موعد نهائي لها. تظل هذه المهمة مرتبطة بالمحادثة المصدر للحصول على السياق الكامل، وتستمر سير العمل دون انقطاع.

حوّل المناقشات النصية وعناصر العمل إلى مهام باستخدام ClickUp Tasks

أفضل ميزات ClickUp

إعداد أتمتة سير العمل: قم بتشغيل إجراءات مثل تعيين المهام أو تحديث الحالات أو إرسال الإشعارات فور إضافة أو تحديث النص لتبقى عمليتك سريعة ولا تتطلب تدخلًا يدويًا

توحيد القياسات باستخدام القوالب: قم بتطبيق قم بتطبيق قوالب ClickUp المختلفة لتلخيص الاجتماعات أو ملخصات المحتوى أو سير العمل التحريري لضمان الاتساق في كيفية مراجعة النصوص وتحويلها إلى مخرجات

البحث في جميع المحتويات: حدد على الفور القرارات أو الاقتباسات أو العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء من النصوص باستخدام حدد على الفور القرارات أو الاقتباسات أو العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء من النصوص باستخدام البحث المتصل من ClickUp

تتبع الوقت المستغرق في مهام النسخ: قم بقياس الوقت المستغرق في مراجعة النصوص أو إنشاء المحتوى أو إكمال المتابعات لأغراض مراجعة الوقت أو الفوترة باستخدام قم بقياس الوقت المستغرق في مراجعة النصوص أو إنشاء المحتوى أو إكمال المتابعات لأغراض مراجعة الوقت أو الفوترة باستخدام ClickUp Time Tracking

قيود ClickUp

نظرًا لوجود العديد من الإمكانات المدمجة، قد تبدو المنصة معقدة في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة Capterra:

أنا حقًا أحب تنوع ClickUp. فهو يتمتع بمجموعة واسعة من الميزات ويمكن أن يحل محل العديد من الحلول البرمجية الأخرى. بالنسبة للفرق الصغيرة والمتنامية، يوفر طريقة رائعة لتنظيم العمل وتصوره. أخيرًا، يعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp أداة رائعة لمساعدة فريقي في البحث عن العناصر.

أنا حقًا أحب تنوع ClickUp. فهو يتمتع بمجموعة واسعة من الميزات ويمكن أن يحل محل العديد من الحلول البرمجية الأخرى. بالنسبة للفرق الصغيرة والمتنامية، يوفر طريقة رائعة لتنظيم العمل وتصوره. أخيرًا، يعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp أداة رائعة لمساعدة فريقي في البحث عن العناصر.

2. Otter. ai (الأفضل لالتقاط وتنظيم ملاحظات الاجتماعات عبر فرق العمل عن بُعد)

إذا كنت جزءًا من فريق يعمل عن بُعد أو تدير عدة مشاريع، فإن Otter يساعدك على تسجيل كل ما يتم مناقشته في اجتماعاتك دون الحاجة إلى كتابة الملاحظات. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams لتسجيل المحادثات وتدوينها تلقائيًا في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضًا الحصول على ملخص مباشر يتم تحديثه أثناء حديث الأشخاص، وهو أمر مفيد عندما تحتاج إلى لمحة سريعة عما تمت تغطيته حتى الآن. كما يفصل Otter المتحدثين حتى تتمكن من تتبع القرارات أو العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات أو المتابعة المرتبطة بزملاء معينين في الفريق.

يمكنك إضافة علامات أو تعليقات ووضع علامات على زملائك في الفريق في النص لتسليط الضوء على الأجزاء المهمة أو توضيح الخطوات التالية. هل تحتاج إلى العودة إلى محادثة ما؟ تساعدك ميزة البحث في Otter على الانتقال مباشرة إلى اللحظة التي تبحث عنها

أفضل ميزات Otter.ai

راقب نشاط النصوص واتجاهات الاستخدام وأداء الفريق لفهم أفضل لكيفية استخدام فريقك لـ Otter ومجالات تحسين الإنتاجية

قم بتنزيل ملاحظاتك كملفات TXT أو PDF أو DOCX أو SRT لدعم سير عمل التوثيق أو التحرير أو تسمية الفيديو

قم بتجميع النصوص حسب العميل أو المشروع أو الفريق الداخلي للحفاظ على تنظيم مساحة العمل وتسهيل عملية الاسترجاع

قيود Otter. ai

تفتقر إلى ميزات ذكاء الصوت الأكثر تقدمًا مثل تحليل المشاعر أو حجب المعلومات الشخصية، والتي تتوفر في بعض بدائل AssemblyAI

أسعار Otter.ai

أساسي: مجاني

المحترف: 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter.ai؟

تقول مراجعة G2:

إذا فاتني شيء ما في اجتماع مباشر، يمكنني دائمًا عرض النص المكتوب مباشرة على شاشة أخرى، ولا أضطر إلى طلب من أحدهم تكرار ما قاله بفضل الدقة المذهلة للنص المكتوب مباشرة.

إذا فاتني شيء ما في اجتماع مباشر، يمكنني دائمًا عرض النص المكتوب مباشرة على شاشة أخرى، ولا أضطر إلى طلب من أحدهم تكرار ما قاله بفضل الدقة المذهلة للنص المكتوب مباشرة.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Otter.ai

3. Rev (الأفضل للنسخ البشري القانوني والمتوافق مع اللوائح)

عبر Rev

Rev هو برنامج تحويل الكلام إلى نص عالي الدقة للأعمال القانونية، مثل الإفادات والجلسات الاستماع ومقابلات العملاء. توفر المنصة خيار الاختيار بين النصوص الحرفية التي تلتقط كل كلمة أو النسخ المقروءة التي تتخطى الكلمات الزائدة.

تتضمن كل نسخة نصية تسميات المتحدثين والطوابع الزمنية، ونسخًا معتمدة إذا كنت بحاجة إليها للتقديم الرسمي. يمكنك أيضًا طلب تنسيق مخصص مثل الأسطر المرقمة أو التخطيطات المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات المحكمة.

يتم تشفير ملفاتك، ويوقع كل ناسخ يتعامل مع محتوى قانوني على اتفاقية عدم إفشاء لضمان الأمان. إذا كنت تعمل في إطار زمني ضيق، تتوفر خدمة التسليم السريع في غضون 12 ساعة فقط. لتسهيل التعاون بين الأقسام، يتيح لك Rev إضافة الملاحظات ومشاركتها والتعاون عليها مع فرق أخرى.

أفضل الميزات

اعمل مع ملفات الصوت أو الفيديو مثل MP3 أو MP4 أو WAV، حتى إذا كان محتوى الصوت رديئًا أو يتضمن عدة أشخاص يتحدثون

أضف تسميات توضيحية مرئية دائمًا مباشرة إلى الفيديو الخاص بك، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التي لا تدعم ملفات الترجمة المنفصلة

انقر على أي كلمة في النص لتنتقل إلى تلك اللحظة في الفيديو في غضون ثوانٍ قليلة

قيود Rev

يفرض Rev حدًا صارمًا يبلغ 60 حرفًا لكل مجموعة تسميات توضيحية. قد يشكل هذا القيد تحديًا عند التعامل مع الحوارات السريعة أو الجمل المعقدة. كما أنه يؤثر على قابلية قراءة التسميات التوضيحية وتسلسلها

تسعير Rev

الأساسي : 14.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro : 34.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات : أسعار مخصصة

أو ادفع بالدقيقة النسخ البشري: 1.99 دولار/الدقيقة النسخ بالذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار/الدقيقة

النسخ البشري: 1.99 دولار/دقيقة

النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار/دقيقة

النسخ البشري: 1.99 دولار/دقيقة

النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي: 0.25 دولار/دقيقة

تقييمات وتصنيفات

G2: 4. 7/5 (420+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rev؟

تقول مراجعة G2:

يجعل Rev من السهل للغاية تحويل ملفات الصوت الخاصة بي إلى نصوص واضحة ودقيقة بأقل جهد من جانبي. أحب بساطة الواجهة — حيث يتم تحميل الملفات بسرعة، ومدة الإنجاز قصيرة، والتنسيق نظيف واحترافي.

يجعل Rev من السهل للغاية تحويل ملفات الصوت الخاصة بي إلى نصوص واضحة ودقيقة بأقل جهد من جانبي. أحب بساطة الواجهة — حيث يتم تحميل الملفات بسرعة، ومدة الإنجاز قصيرة، والتنسيق نظيف واحترافي.

🎧 حيلة سريعة: عند إضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو، يمكنك تسجيل تعليقك الصوتي أثناء تسجيل الشاشة باستخدام ClickUp Clips. لا حاجة إلى مزامنة الصوت بشكل منفصل لاحقًا. ما عليك سوى القص والمشاركة.

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون الآن على أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام الشخصية وتسريعها. هل تريد تحقيق نفس المزايا في عملك؟ ClickUp هنا لمساعدتك! يمكن لـ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، مساعدتك على تحسين الإنتاجية بنسبة 30% من خلال تقليل عدد الاجتماعات وتوفير ملخصات سريعة مولدة بالذكاء الاصطناعي ومهام آلية.

4. Google Cloud Speech to Text (الأفضل للتعرف على الصوت في الوقت الفعلي في التطبيقات متعددة اللغات)

عبر Google Cloud Speech to Text

إذا كنت تعمل على إنشاء تطبيق يدعم الصوت أو روبوت دردشة أو مساعد افتراضي، فإن Google Cloud Speech to Text توفر لك الأدوات اللازمة لإضافة نسخة نصية سريعة ودقيقة. وهي تدعم البث المباشر، بحيث يمكن للمستخدمين التحدث بشكل طبيعي والحصول على ردود فورية، حتى في البيئات منخفضة التأخير.

نموذج Chirp، الذي تم تدريبه على ملايين الساعات من الصوت، يتعامل مع اللهجات والخلفيات الصاخبة والكلام السريع والمحادثات. بفضل دعمه لأكثر من 125 لغة، يمكنك إنشاء محتوى لجمهور عالمي دون الحاجة إلى نماذج منفصلة.

يمكنك دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام REST أو gRPC. يعمل هذا البديل لـ AssemblyAI بشكل جيد مع الأدوات الأخرى في نظام Google Cloud البيئي، بما في ذلك Dialogflow و Vertex AI. يمكنك إدارة جميع أجزاء خدمة النسخ بشكل مركزي، من إدخال الكلام إلى التعرف على النوايا وتوليد الاستجابات.

أفضل ميزات Google Cloud Speech to Text

اختر نماذج مصممة خصيصًا للأوامر الصوتية أو المكالمات الهاتفية أو نسخ الفيديو، وقم بتخصيصها باستخدام واجهة المستخدم Speech-to-Text

استخدم مفاتيح التشفير التي يديرها العملاء لتأمين جميع الموارد ونسخ النصوص المجمعة

انسخ الكلام بدقة حتى في الأماكن الصاخبة أو غير المتوقعة، دون الحاجة إلى أدوات خارجية لتقليل الضوضاء

قيود Google Cloud Speech to Text

على عكس المنصات التي تسمح بالتحرير والمراجعة داخل المتصفح، لا يوفر Google Cloud Speech-to-Text محرر نصوص مدمج لتنظيف النصوص المتعاونة

أسعار خدمة Google Cloud Speech to Text

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Cloud Speech to Text

G2: 4. 6/5 (250+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن أداة Google Cloud Speech-to-Text؟

تقول مراجعة Capterra:

أتذكر قبل 5 سنوات عندما قمت بنسخ ما يقرب من 10 آلاف دقيقة من التسجيلات الصوتية على مدار أسابيع. أصبح الأمر أسهل بكثير الآن بفضل خدمات Google Cloud، التي أتاحت إمكانية النسخ إلى مئات اللغات واللهجات.

أتذكر قبل 5 سنوات عندما قمت بنسخ ما يقرب من 10 آلاف دقيقة من التسجيلات الصوتية على مدار أسابيع. أصبح الأمر أسهل بكثير الآن بفضل خدمات Google Cloud، التي أتاحت إمكانية النسخ إلى مئات اللغات واللهجات.

📚 أرشيف القوالب: قوالب قوائم المهام المجانية في Excel و ClickUp

🧠 حقيقة ممتعة: أدوات النسخ الصوتي الحالية لا تقتصر على التقاط الكلمات فحسب، بل إنها تحدد المتحدثين وتكتشف العواطف وتتبع التسلسل الدقيق للمحادثة. مع التطوير المستمر والخوارزميات الأكثر ذكاءً (التي غالبًا ما يتم إنشاؤها باستخدام لغات مثل R)، يعد المستقبل بدقة أكبر، حيث لن تكتفي الآلات بسماعنا فحسب، بل ستفهمنا حقًا.

5. Deepgram (الأفضل للمطورين الذين يصممون وكلاء صوت مخصصين أو ميزات تحليل الصوت)

عبر Deepgram

Deepgram هي أداة قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) تحول الصوت إلى نص أو كلام أو صوت اصطناعي باستخدام التعلم العميق.

على عكس أنظمة التعرف على الكلام التقليدية، تم تدريب هذا النظام بشكل شامل على الصوت في العالم الحقيقي بأكثر من 30 لغة. يمكنك استخدامه لبث الصوت مباشرة بزمن انتقال أقل من ثانية أو نسخ التسجيلات بشكل مجمّع.

يمكن للمطورين أيضًا الاستفادة منه لضبط النتائج من خلال تعزيز الكلمات الرئيسية وإضافة مصطلحات خاصة بالمجال أو تسمية المتحدثين. يكتشف Deepgram أيضًا المشاعر والموضوعات، مما يجعله مفيدًا ليس فقط للنسخ، ولكن أيضًا لتحليل ما يقال وكيفية قوله.

أفضل ميزات Deepgram

اكتشف وأزل أكثر من 50 نوعًا من البيانات الخاصة مثل المعلومات الشخصية (PII) والمعلومات الصحية المحمية (PHI) وبيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI) للالتزام بلوائح الخصوصية

استضف Deepgram محليًا أو في سحابة خاصة للحفاظ على التحكم الكامل في بياناتك وتلبية معايير الأمان الصارمة

حدد واستخرج الأسماء والتواريخ والمواقع والتفاصيل المفيدة الأخرى لتحويل الصوت غير المنظم إلى بيانات قابلة للتنفيذ

قيود Deepgram

قد يخطئ Deepgram في التعرف على الصمت في البيئات الصاخبة، مما يتسبب في أخطاء في تقسيم النص

أسعار Deepgram

مجاني : رصيد بقيمة 200 دولار. ثم ادفع حسب الاستخدام

النمو: 4000 دولار أمريكي+/سنة

المؤسسات : 15 ألف دولار أمريكي أو أكثر في السنة

واجهة برمجة تطبيقات وكيل الصوت: أسعار مخصصة

تحويل النص إلى كلام: أسعار مخصصة

الذكاء الصوتي: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Deepgram

G2 : 4. 6/5 (260+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Deepgram؟

تقول مراجعة G2:

يعمل المنتج بشكل متسق والفريق متعاون للغاية. يمكن للمنتج التعامل مع التزامن العالي، ويأتي مزودًا بميزات النسخ الرئيسية التي نحتاجها، خاصةً القواعد النحوية وتصنيف المتحدثين.

يعمل المنتج بشكل متسق والفريق متعاون للغاية. يمكن للمنتج التعامل مع التزامن العالي، ويأتي مزودًا بميزات النسخ الرئيسية التي نحتاجها، خاصةً القواعد النحوية وتصنيف المتحدثين.

6. AWS Transcribe (الأفضل لنسخ المكالمات على مستوى المؤسسات وتحليل المشاعر)

عبر AWS Transcribe

يمكن استخدام Amazon Transcribe بمفرده أو دمجه مباشرة في أدوات الدعم الخاصة بك. فهو يدمج تحويل الكلام إلى نص في سير عملك دون تعطيله.

هل تتعامل مع عدد كبير من المكالمات؟ تتيح ميزات مثل تحديد المتحدث وتحديد القناة التمييز بين الموظفين والعملاء بسهولة. يمكنك تتبع الأداء ومراجعة المحادثات أو حل المشكلات بشكل أسرع.

هل تحتاج إلى مزيد من الدقة؟ قم بتدريب نماذج لغوية مخصصة لالتقاط مصطلحات العلامة التجارية أو أسماء المنتجات أو اللهجات المحلية. للتفاعلات المباشرة، يمنحك النسخ المتدفق رؤية فورية. تظهر النتائج الجزئية في الوقت الفعلي، مما يجعلها مناسبة للتدريب المباشر أو التصعيد أو تشغيل الإجراءات التلقائية.

وبفضل دعم أكثر من 100 لغة، يظل فريقك مستجيبًا بغض النظر عن مكان وجود عملائك.

أفضل ميزات AWS Transcribe

اكتشف المصطلحات المحددة في النصوص وأزلها تلقائيًا لدعم احتياجات الإشراف والامتثال أو سلامة العلامة التجارية

أنشئ نصوصًا مكتوبة بتوقيت دقيق وبيانات موثوقة لكل كلمة

اتصل بـ AWS Contact Lens لتحليل المشاعر واكتشاف مخاطر عدم الامتثال وكشف المشكلات في محادثات العملاء

قيود AWS Transcribe

تواجه Amazon Transcribe صعوبات في التعامل مع الصوت المليء بالضوضاء أو منخفض الجودة أو الغني بالوسائط، مما يجعلها أقل ملاءمة للبودكاست أو المحادثات المتداخلة

أسعار AWS Transcribe

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات AWS Transcribe

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AWS Transcribe؟

تقول مراجعة Capterra:

باستخدام Amazon Transcribe، يمكنني بسهولة نسخ كلماتي ولغتي إلى نص متماسك ومفهوم. يتيح لي ذلك توفير الوقت بدلاً من الاضطرار إلى الكتابة. إنه واضح وموجز

باستخدام Amazon Transcribe، يمكنني بسهولة نسخ كلماتي ولغتي إلى نص متماسك ومفهوم. يتيح لي ذلك توفير الوقت بدلاً من الاضطرار إلى الكتابة. إنه واضح وموجز

7. Descript (الأفضل للمبدعين الذين يقومون بتحرير محتوى الصوت/الفيديو من خلال النصوص)

عبر Descript

Descript هي أداة شاملة لتحرير الصوت والفيديو تقوم بنسخ المحتوى المنطوق إلى نص. تتيح لك تحرير الوسائط بسهولة مثل تحرير المستندات.

يمكنك تمييز الأفكار المهمة على الفور، مما يسهل تتبع طلبات الميزات أو نقاط الضعف. تظهر النسخة النصية كوثيقة، لذا من السهل نسخ اللحظات المهمة إلى خريطة الطريق أو قائمة المهام المؤجلة.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في دمج ميزة النسخ في منتجك، فلاحظ أن Descript لا تقدم حاليًا واجهة برمجة تطبيقات (API) عامة لتحويل الكلام إلى نص. تقتصر ميزات النسخ على تطبيقات سطح المكتب والويب. على الرغم من وجود واجهة برمجة تطبيقات (API) Overdub لتوليد الصوت الاصطناعي، إلا أنها متاحة فقط لمستخدمي المؤسسات ولا تدعم حالات استخدام النسخ العامة.

أفضل ميزات Descript

أنشئ نسخة اصطناعية من صوتك لإصلاح الأخطاء أو إضافة سطور جديدة

اعمل على المشاريع مع زملائك في الفريق في وقت واحد، باستخدام الوصول المشترك للتحرير والتعليقات المباشرة وتتبع الإصدارات لتبسيط التعليقات

قم بتصدير الفيديو الخاص بك بتنسيقات متعددة أو انشره مباشرة على منصات مثل YouTube

قيود Descript

قد لا تنتج ميزة Overdub نتائج مثالية دائمًا للمتحدثين غير الناطقين باللغة الأصلية أو إذا لم يتم تدريب نموذج الصوت ببيانات كافية.

أسعار Descript

مجاني

هواة: 24 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المطور: 35 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Descript

G2: 4. 6/5 (770+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (170+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

تقول مراجعة G2:

كنت أبحث عن منصة تساعدني في تحرير مقاطع فيديو البودكاست مع الترجمة والنصوص، فوجدت Descript. لقد أعجبتني جودة المنصة وكل ما تقدمه. إنها سهلة الاستخدام للغاية وتتميز بالعديد من الميزات القوية والمفيدة والموفرة للوقت.

كنت أبحث عن منصة تساعدني في تحرير مقاطع فيديو البودكاست مع الترجمة والنصوص، فوجدت Descript. لقد أعجبتني جودة المنصة وكل ما تقدمه. إنها سهلة الاستخدام للغاية وتتميز بالعديد من الميزات القوية والمفيدة والموفرة للوقت.

8. Whisper (الأفضل لمشاريع النسخ متعددة اللغات ومفتوحة المصدر)

عبر Whisper

إذا كنت باحثًا أو مطورًا تعمل مع صوت متعدد اللغات، فإن Whisper AI توفر لك طريقة مرنة ودقيقة لنسخ الكلام وترجمته وتحليله. تم تدريبها على 680,000 ساعة من الصوت المتنوع، وهي تتعامل مع الظروف الواقعية مثل ضوضاء الخلفية وتبديل الكود واللهجات المتنوعة دون الحاجة إلى تنظيف البيانات أولاً.

يمكنك استخدامه للكشف عن اللغة المنطوقة، وإنشاء طوابع زمنية على مستوى العبارات، أو تحويل الكلام إلى اللغة الإنجليزية من ما يقرب من 100 لغة. مع خمسة أحجام للنماذج تتراوح من 39 مليون إلى 1.55 مليار معلمة، يمكنك اختيار ما يناسب ميزانيتك الحاسوبية.

نظرًا لأنه مفتوح المصدر بموجب ترخيص MIT، يمكنك تعديله أو ضبطه أو دمجه في أدواتك وسير عمل أبحاثك.

أفضل ميزات Whisper

قم بتنسيق النصوص تلقائيًا عن طريق إدراج الفواصل والنقاط وكتابة الأحرف الكبيرة والصغيرة بشكل صحيح لتسهيل قراءة النص ونشره

حافظ على الدقة في التسجيلات الطويلة عن طريق إدخال مقاطع النص المكتوب سابقًا في النموذج

اعرض درجة الثقة (من 0 إلى 1) للغة المكتشفة وقم بتمييز الأجزاء غير المؤكدة للمراجعة أو التصحيح

قيود Whisper

قد يكون النسخ بطيئًا عند العمل مع ملفات صوتية طويلة، إذا كنت تستخدم فك التشفير بالبحث عن الحزم أو أحد نماذج Whisper الأكبر حجمًا

أسعار Whisper

مجاني

Whisper API: 0.006 دولار لكل دقيقة من الصوت المعالج

تقييمات وتصنيفات Whisper

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Whisper؟

تقول مراجعة G2:

يتميز Whisper بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يجعل التنقل فيه سهلاً للغاية. كما أن دمجه في الأنظمة الحالية أمر سهل للغاية. وتعد كثرة استخدامه دليلاً على موثوقيته. على الرغم من أنه يتميز بمجموعة غنية من الميزات، إلا أن سهولة دمجه تعزز جاذبيته بشكل عام.

يتميز Whisper بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يجعل التنقل فيه سهلاً للغاية. كما أن دمجه في الأنظمة الحالية أمر سهل للغاية. وتعد كثرة استخدامه دليلاً على موثوقيته. على الرغم من أنه يتميز بمجموعة غنية من الميزات، إلا أن سهولة دمجه تعزز جاذبيته بشكل عام.

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9. Speechmatics (الأفضل للنسخ المنظم للمؤسسات مع استخراج المشاعر والموضوعات)

عبر Speechmatics

يوفر لك Speechmatics واجهات برمجة تطبيقات على مستوى المؤسسات لوكلاء الذكاء الاصطناعي للتحويل من الكلام إلى النص والصوت. وهو مصمم للتعامل مع مجموعة واسعة من اللغات واللهجات وظروف الصوت. وهو يدعم جميع تنسيقات ملفات الصوت والفيديو الرئيسية مع الكشف التلقائي عن معدل العينة، مما يتيح لك العمل مع الوسائط الأولية دون الحاجة إلى إعداد إضافي.

بفضل تنسيق الأرقام، يقوم Speechmatics تلقائيًا بتحويل الأرقام والتواريخ والعملات المنطوقة إلى نص واضح ومنظم، مما يوفر عليك عناء التصحيح اليدوي لاحقًا.

تساعدك ميزة الكشف عن الألفاظ البذيئة وعدم الطلاقة في تمييز الكلمات الزائدة واللغة المسيئة أو إزالتها، وهو أمر مفيد للمكالمات مع العملاء أو محتوى الوسائط أو النصوص القانونية.

أفضل ميزات Speechmatics

حلل مشاعر العملاء أثناء المكالمات من خلال اكتشاف النبرة العاطفية، وتجاوز التقييمات بالنجوم واكتشف رؤى أعمق

قسّم الملفات الصوتية أو الفيديو الطويلة إلى موضوعات محددة باستخدام علامات زمنية

قسّم المحتوى إلى أقسام موجزة، لكل منها عنوانها الخاص، للتنقل بين النقاط الرئيسية وإعادة زيارتها

قيود Speechmatics

نظرًا لأنه لا يتكامل بشكل أساسي مع العديد من أدوات الجهات الخارجية أو منصات المؤسسات مثل بعض واجهات برمجة التطبيقات الأخرى الخاصة بالنسخ، فقد يزيد ذلك من وقت الإعداد

أسعار Speechmatics

مجاني

المحترف: ابتداءً من 0.24 دولار/ساعة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Speechmatics وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Speechmatics؟

تقول مراجعة G2:

لقد أذهلتني دقة التعرف على الصوت وأصالة الكلام المولد. كان الأمر كما لو كنت أتحدث إلى شخص حقيقي. كما أن وقت الاستجابة كان سريعًا، لذا أوصيت به على الفور للأشخاص من حولي لتجربته. أعتقد أنه يمكن استخدامه بشكل جيد في العديد من المجالات.

لقد أذهلتني دقة التعرف على الصوت وأصالة الكلام المولد. كان الأمر كما لو كنت أتحدث إلى شخص حقيقي. كما أن وقت الاستجابة كان سريعًا، لذا أوصيت به على الفور للأشخاص من حولي لتجربته. أعتقد أنه يمكن استخدامه بشكل جيد في العديد من المجالات.

10. SpeechBrain (الأفضل للباحثين الذين يعملون على إنشاء نماذج كلام مخصصة وخطوط إنتاج تجريبية)

عبر SpeechBrain

SpeechBrain هي مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر وشاملة مصممة لدعم البحث والتعلم في معالجة الكلام واللغة. وهي مبنية على PyTorch، وتعد موردًا للفرق الأكاديمية والطلاب الذين يرغبون في الوصول العملي إلى اللبنات الأساسية لتقنيات الكلام الحديثة.

تتضمن مجموعة الأدوات أكثر من 100 نموذج مدرب مسبقًا وأكثر من 200 وصفة تدريب. يمكنك تدريب نماذجك أو ضبط النماذج الحالية أو استخدام خطوط أساس قابلة للتكرار للدورات الدراسية والأوراق البحثية. كل ذلك دون الحاجة إلى إنشاء كل شيء من الصفر.

وهو يدعم التعلم الذاتي، ويعمل مع عدة ميكروفونات، ويحتوي على وثائق تفصيلية. وهذا يجعل من السهل التعامل مع التحديات الواقعية مثل ASR ذي الموارد المنخفضة، وتسجيل المتحدثين في الأماكن الصاخبة، واكتشاف المشاعر عبر الصوت متعدد المتحدثين.

أفضل ميزات SpeechBrain

اختر من بين نماذج RNN و CNN و Transformers و conformer وفقًا لاتجاه بحثك أو أهدافك في الأداء

قم ببناء النماذج وتدريبها وتقييمها باستخدام خط أنابيب معياري لتبديل المكونات (مثل أجهزة التشفير وفك التشفير ووظائف الفقد) للتجريب والتعلم

تجاوز التعرف على الكلام بفضل الدعم المدمج للتحقق من المتحدث والتعرف على المشاعر وفصل الكلام وتحسين الكلام وتحديد اللغة

قيود SpeechBrain

قد يواجه المستخدمون الذين ليس لديهم خلفية قوية في التعلم العميق أو PyTorch صعوبة في البدء

أسعار SpeechBrain

مجاني إلى الأبد

تقييمات وتقييمات SpeechBrain

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

حوّل محادثات الاجتماعات إلى خطوات تالية واضحة

تقتصر AssemblyAI وأفضل بدائلها على النسخ. لا يزال عليك البحث في النص الخام واستخراج النقاط الرئيسية وتعيين عناصر العمل. إنه سير عمل غير مترابط يبطئ الزخم ويجعل الأفكار تضيع.

وهذا ما يميز ClickUp. فبدلاً من مجرد النصوص، يقدم خدمة نسخ كاملة. باستخدامه، يمكنك تسجيل الاجتماعات والملاحظات الصوتية ومقاطع الشاشة ونسخها على الفور باستخدام ClickUp AI. يتم تنظيم الملخصات والنصوص تلقائيًا في Docs، وربطها بالمهام، ويمكن البحث عنها باستخدام ClickUp Brain. قم بتسجيل كل محادثة ومشاركتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كل ذلك في مكان واحد.

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