أفضل 11 أداة آلية لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2025

هل سبق لك أن جلست في اجتماع وتدوين الملاحظات بسرعة، لتفوتك معلومات مهمة لأنك لم تستطع مواكبة السرعة؟ إن الصراع المستمر بين المشاركة النشطة وتدوين الملاحظات يجعل معظمنا ينتهي بملامح غير مكتملة وفرص ضائعة.

استخدم أدوات تدوين الملاحظات الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي بمثابة كاتب رقمي يقوم بتسجيل محادثاتك ونسخها وحتى تلخيصها بينما تركز أنت على ما يهم: المشاركة بفعالية في المناقشات.

لقد تطورت هذه المساعدات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من أدوات نسخ بسيطة إلى شركاء اجتماعات متطورين ينظمون المعلومات ويستخرجون بنود العمل ويدمجونها في سير عملك الحالي.

دعنا نستكشف أفضل برامج تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي التي ستجعل عبارة "هل يمكن لأحد أن يدون الملاحظات؟" من الماضي.

أفضل أدوات تدوين الملاحظات الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في لمحة سريعة

تحقق من هذا الملخص السريع لأفضل برامج تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لتحسين نظام إدارة اجتماعاتك!

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والمؤسسات جدولة الاجتماعات وإدارتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وملخصات ومهام آلية، وملاحظات ومهام ووثائق متكاملة، وقوالب ملاحظات الاجتماعات يتوفر خطة مجانية؛ تتوفر خيارات التخصيص للمؤسسات Otter. ai الشركات الصغيرة والمتوسطة النسخ في الوقت الفعلي، وتحديد المتحدثين، وملخصات الاجتماعات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا للمستخدم؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Fireflies الشركات الصغيرة والمتوسطة ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي، البحث بالأوامر الصوتية، تكامل CRM يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Notion AI الأفراد والشركات الصغيرة والشركات المتوسطة إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأتمتة تدوين ملاحظات الاجتماعات، وإ يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات؛ أضف الذكاء الاصطناعي إلى أي خطة Notion مقابل 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Fathom الأفراد والشركات الصغيرة أهم نقاط الاجتماعات بنقرة واحدة، ملخصات AI، مزامنة CRM يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا للمستخدم؛ أسعار مخصصة للمؤسسات tl;dv الأفراد والشركات الصغيرة تدوين الملاحظات مع توقيت زمني، ملخصات الذكاء الاصطناعي، تكامل Zoom و Meet يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا أمريكيًا في الشهر لكل مستخدم؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Avoma الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، ذكاء المحادثة، أدوات تدريب المبي تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا للمستخدم؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Glean الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات بحث موحد في مكان العمل، واكتشاف المعرفة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وملخص الاجتماعات تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Tactiq الأفراد والشركات الصغيرة النسخ المباشر، وتسليط الضوء على النقاط المهمة، والتصدير إلى مستندات وأدوات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا للمستخدم؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Notta الشركات الصغيرة والمتوسطة نسخ متعدد اللغات، ملخصات بالذكاء الاصطناعي، تحميل الملفات يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا للمستخدم؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Reflect الأفراد والشركات الصغيرة تطبيق تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مع اقتراحات وارتباطات خلفية ونسخ صوتي تجربة مجانية متاحة؛ خطة واحدة، سعر واحد 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات تدوين الملاحظات الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؟

ضع في اعتبارك هذه الميزات الأساسية عند اختيار أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قيمة ممكنة:

دقة النسخ : يجب أن تنتج أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للاجتماعات ملاحظات عالية الدقة، خاصة عند تسجيل المصطلحات الفنية والتعامل مع اللهجات المختلفة

قدرات التسجيل في الوقت الفعلي : تتيح ميزة النسخ في الوقت الفعلي للمشاركين إجراء تصحيحات فورية وتساعد المشاركين المتأخرين على اللحاق بسرعة ومراجعة نقاط المناقشة السابقة دون تعطيل سير الاجتماع

خيارات التكامل : يجب أن تتكامل أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مع تطبيقات سير العمل الحالية لديك. يجب أن تقوم تلقائيًا بإنشاء مهام من بنود العمل أو مزامنة محاضر الاجتماعات مع قاعدة المعرفة الفردية أو الجماعية، حسب سياق الاجتماع

إنشاء الملخصات : يجب أن توفر أدوات تدوين الملاحظات المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي محاضر موجزة للاجتماعات. كما يجب أن تميز بين نقاط المناقشة العامة والقرارات المهمة الناتجة عنها

إمكانية البحث : يجب أن تتضمن وظيفة البحث القوية عوامل تصفية حسب التاريخ والمشارك والموضوع ونوع المحتوى، إلى جانب البحث الدلالي للعثور على المعلومات حسب المفهوم، وليس فقط الكلمات المفتاحية

الأمان والخصوصية : يجب توفر شهادات التشفير والامتثال، لضمان التحكم في البيانات وتقييد الوصول والتعامل السليم مع التسجيلات والاحتفاظ بها والأذونات

ميزات التعاون : يجب أن يتيح التعاون في الوقت الفعلي للمشاركين تمييز النقاط الرئيسية وإضافة السياق وتتبع المساءلة

الفعالية من حيث التكلفة: يجب أن تتوافق الميزات مع ميزانيتك، ويجب تقييم عائد الاستثمار من خلال تقدير الوقت الموفر في تدوين الملاحظات يدويًا والمتابعة

أفضل أدوات تدوين الملاحظات الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لاجتماعاتك

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، إليك أهم توصياتنا لمساعدتك في العثور على الأداة المناسبة لك.

1. ClickUp (الأفضل لتدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي مع إدارة المهام)

جرب ClickUp AI Notetaker حوّل اجتماعاتك إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp AI Notetaker

تخيل لو أن كل محادثة تنظم نفسها تلقائيًا في خطط عمل واضحة مع تحديد المسؤولين والمواعيد النهائية. مع ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، تختفي الفجوة بين الحديث عن العمل وإنجازه بالفعل.

ClickUp هو أكثر من مجرد تطبيق لتدوين الملاحظات، فهو منصة شاملة لزيادة الإنتاجية حيث ترتبط الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة بمهامك ووثائقك لتوفير سياق كامل.

تم تصميم ClickUp AI Notetaker لتسجيل محتوى الاجتماعات (بما في ذلك التسجيل الصوتي!) مع تحديد بنود العمل والقرارات والنقاط الرئيسية تلقائيًا في نسخة مكتوبة بتنسيق أنيق. كما تحصل على تسميات للمتحدثين لتحديد من قال ماذا.

ما يجعل ClickUp برنامجًا استثنائيًا لإدارة الاجتماعات هو قدرته على تحويل نقاط المحادثة المهمة مباشرة إلى مهام قابلة للتعيين وجعل كل نسخة نصية قابلة للبحث.

اجعل ملاحظات الاجتماعات والنصوص قابلة للبحث باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، يمكنه مساعدتك في الحصول على إجابات لأسئلة خاصة بالاجتماعات باستخدام مطالبات باللغة الطبيعية. يقوم بمسح نصوص اجتماعاتك، حتى تلك التي تعود إلى أشهر مضت، لإبراز المعلومات المهمة التي قد تتطلب منك قضاء ساعات في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومواضيع Slack.

يمكن لـ Brain أيضًا إنشاء جداول أعمال الاجتماعات بناءً على المناقشات السابقة والمهام المعلقة.

صغ جدول أعمال شامل للاجتماعات في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

بعد الاجتماع، ستتلقى الملاحظات الآلية مع بنود العمل المخصصة في صندوق الوارد في ClickUp. يتم تنظيم الملاحظات في ClickUp Docs كمورد ديناميكي وقابل للتنفيذ لفريقك. بفضل الربط ثنائي الاتجاه بين Docs و ClickUp Tasks، يتم دمج بنود العمل المحددة في ملاحظاتك بسلاسة في سير عمل مشروعك. يضمن هذا النهج المنظم اجتماعات مثمرة من خلال التصميم.

احصل على ملاحظات آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp's AI Notetaker مباشرة إلى صندوق الوارد في ClickUp

تعمل ميزات Meetings من ClickUp على تحسين تجربة تدوين الملاحظات من خلال توفير مساحات مخصصة لإعداد الاجتماعات وتنفيذها ومتابعتها.

جدول الاجتماعات وانضم إليها مباشرة من داخل ClickUp باستخدام تقويم ClickUp

استخدم تقويم ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي للعثور على أوقات مناسبة للجميع لعقد اجتماعات فردية أو جماعية. قم بجدولة الاجتماعات مباشرةً باستخدام التقويم وقم بمزامنتها مع تقويم Google الخاص بك. أرسل الدعوات وانضم إلى مكالمات الفيديو دون مغادرة المنصة.

تجعل القوالب المدمجة لجداول الأعمال والاجتماعات القصيرة والاجتماعات الفردية والاجتماعات الاستعادية عملية التحضير للاجتماعات سريعة ومتسقة. بفضل ربط كل شيء ببعضه البعض، من التقويم إلى المستندات إلى المهام، يضمن ClickUp أن تكون كل اجتماعاتك هادفة وقابلة للتنفيذ.

💡 نصيحة احترافية: استخدم تكامل ClickUp مع Zoom لبدء اجتماع Zoom مباشرة من مهمة ClickUp!

يعمل Notepad من ClickUp كورقة ملاحظات رقمية لتدوين أفكارك بسرعة طوال اليوم. يساعدك على تنظيم الأفكار العشوائية في فئات ذات معنى يمكن توسيعها لاحقًا إلى مستندات أو مهام كاملة.

سجل الملاحظات والأفكار والتذكيرات بسرعة باستخدام ClickUp Notepad

تجعل قوالب ملاحظات الاجتماعات المدمجة الخاصة بجدول الأعمال والاجتماعات القصيرة والاجتماعات الفردية والاجتماعات الاستعادية عملية التحضير للاجتماعات سريعة ومتسقة في ClickUp.

على سبيل المثال، يوفر قالب ClickUp Meeting Notes تنسيقًا منظمًا لتدوين الأهداف ونقاط المناقشة والإجراءات المطلوبة مع تحديد المسؤوليات بوضوح.

احصل على نموذج مجاني صياغة ملاحظات الاجتماعات بشكل أفضل باستخدام نموذج ملاحظات الاجتماعات من ClickUp

القالب هو:

سهلة الاستخدام للمبتدئين : مصممة لتسهيل الاستخدام، مما يتيح للفرق البدء دون الحاجة إلى إعدادات معقدة

متعددة الاستخدامات : تتكيف مع أنواع الاجتماعات المختلفة وتلبي احتياجات الفرق المتنوعة

توثيق فعال: يضمن توثيق كل اجتماع بشكل جيد، مما يعزز التواصل الواضح والمتابعة القابلة للتنفيذ

يساعد قالب ClickUp Daily Notes Template في توثيق المشاريع الجارية بشكل متسق، مع تمييز الأنماط والمواضيع المتكررة عبر الإدخالات تلقائيًا. بالنسبة للطلاب أو الباحثين، ينظم قالب ClickUp Class Notes for College Students المحاضرات باستخدام تلخيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي وربط المفاهيم.

أفضل ميزات ClickUp

أنشئ ملخصات شاملة للاجتماعات بنقرة واحدة

حوّل نقاط المناقشة إلى مهام قابلة للتخصيص تلقائيًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

نظم الملاحظات باستخدام التصنيف والوسم المدعومين بالذكاء الاصطناعي

تعاون مع أعضاء الفريق في توثيق الاجتماعات وجداول الأعمال والمزيد في الوقت الفعلي

الوصول إلى اقتراحات سياقية للمستندات والمهام ذات الصلة

📮ClickUp Insight: تُظهر بيانات استطلاعنا حول فعالية الاجتماعات أن 25% من الاجتماعات تضم ثمانية مشاركين أو أكثر. على الرغم من أن الاجتماعات الكبيرة يمكن أن تكون مفيدة للتنسيق واتخاذ القرارات، إلا أنها غالبًا ما تخلق تحديات. في الواقع، كشفت دراسة استقصائية أخرى أجرتها ClickUp أن 64% من الأشخاص يواجهون صعوبة في تحديد الخطوات التالية في ما يقرب من نصف اجتماعاتهم. باعتبارنا التطبيق الشامل للعمل، فإننا نعالج هذه الفجوة من خلال حل شامل لإدارة الاجتماعات. تُحدث ClickUp Meetings تحولًا في طريقة تعاون الفرق من خلال جداول أعمال ديناميكية، بينما تلتقط AI Notetaker كل الأفكار القيّمة، مما يزيل الالتباس في المتابعة ويحافظ على تماسك الجميع! 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50% في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

قيود ClickUp

أفاد بعض المستخدمين بوجود منحنى تعلم بالنسبة لأعضاء الفريق الجدد

تجربة تدوين الملاحظات على الأجهزة المحمولة ليست بنفس قوة الإصدار المخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

بالنسبة إلى النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوب اتخاذها، أجدها مفصلة للغاية وواضحة. كما يعجبني أيضًا أنهم يضعون علامات على الإجراءات المطلوب اتخاذها أو يخصصونها لأفراد معينين مباشرة في المستند... نحن نحب أداة تدوين الملاحظات حتى الآن ونتطلع إلى المزيد من الميزات المحسّنة في المستقبل!

بالنسبة إلى النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوب اتخاذها، أجدها مفصلة للغاية وواضحة. كما يعجبني أيضًا أنهم يضعون علامات على الإجراءات المطلوب اتخاذها أو يخصصونها لأفراد معينين مباشرة في المستند... نحن نحب أداة تدوين الملاحظات حتى الآن ونتطلع إلى المزيد من الميزات المحسّنة في المستقبل!

📖 اقرأ أيضًا: قوالب قوائم المهام المجانية في Excel و ClickUp

2. Otter. ai (الأفضل للنسخ والتعاون في الوقت الفعلي)

إذا كنت تريد تسجيلًا تفصيليًا لكل كلمة في اجتماعاتك، فإن Otter AI يمكنه تحقيق ذلك. فهو يحول المحادثات إلى نصوص قابلة للبحث والمشاركة يتم تحديثها على الشاشة فور نطق الكلمات. إنه أشبه بوجود مساعد شخصي مخصص لتوثيق مناقشاتك.

توفر تقنية النسخ الآلي من Otter AI إمكانية تحويل الكلام إلى نص في الوقت الفعلي عبر منصات متعددة. هذه الخدمة متعددة الاستخدامات وتعمل بشكل جيد في الاجتماعات الافتراضية والمناقشات الشخصية والمقابلات والمحاضرات.

أفضل ميزات Otter.ai

انضم إلى الاجتماعات المجدولة تلقائيًا من خلال تكامل التقويم

أنشئ ملاحظات وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تحديد الموضوعات الرئيسية

ابحث في جميع محادثاتك باستخدام عوامل تصفية متقدمة وميزات الذكاء الاصطناعي

التقط لقطات شاشة مهمة أثناء العروض التقديمية ونظمها

التكامل مع Zoom و Microsoft Teams و Google Meet

قيود Otter.ai

قد تختلف الدقة باختلاف اللهجات أو بسبب الضوضاء في الخلفية

قدرات محدودة في إدارة المهام مقارنةً بـ ClickUp

أسعار Otter.ai

أساسي: إصدار مجاني (دقائق تسجيل محدودة)

Pro : 16.99 دولارًا شهريًا للأفراد

الأعمال : 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter.ai؟

تقول مراجعة G2:

تتميز النسخة المكتوبة في الوقت الفعلي بدقة عالية، كما توفر الملخصات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي الوقت. وتسهل النصوص القابلة للبحث مراجعة الاجتماعات، مما يعزز الإنتاجية.

تتميز النسخة المكتوبة في الوقت الفعلي بدقة عالية، كما توفر الملخصات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي الوقت. وتسهل النصوص القابلة للبحث مراجعة الاجتماعات، مما يعزز الإنتاجية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Otter.ai

👀 هل تعلم؟ طور نظام Cornell Notes البروفيسور Walter Pauk من جامعة كورنيل في عام 1950، وهو ينظم الملاحظات إلى أقسام للنقاط الرئيسية والتفاصيل والملخصات لتسهيل تذكرها. ويتبع النظام مبدأ "الخمسة R": تسجيل (Record) وتقليل (Reduce) وتلاوة (Recite) وتفكير (Reflect) ومراجعة (Review).

3. Fireflies (الأفضل لذكاء المحادثات ورؤى الاجتماعات)

Fireflies. ai متخصصة في تسجيل محادثاتك ونسخها وتحليلها عبر مختلف منصات الاجتماعات. يمكن للمساعد الذكي "Fred" الانضمام تلقائيًا إلى الاجتماعات على منصات مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams لتسجيل المناقشات.

تتيح للمستخدمين البحث في آلاف الاجتماعات باستخدام كلمات رئيسية أو المتحدثين أو التواريخ أو عوامل التصفية المخصصة. يتم تنظيم كل اجتماع تلقائيًا مع نسخة مكتوبة وتسجيل صوتي وملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Fireflies.ai

أنشئ متتبعات موضوعات مخصصة للمصطلحات الخاصة بالأعمال

أنشئ ملخصات للاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تحليل المشاعر

شارك المقاطع والمقتطفات مع أعضاء الفريق

تكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع ومنصات التعاون

قيود Fireflies. ai

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخيرات عرضية في معالجة الاجتماعات الطويلة

يستغرق تدريب المفردات المخصصة وقتًا طويلاً حتى يصل إلى المستوى الأم

أسعار Fireflies. ai

إصدار مجاني : ميزات محدودة ودقائق نسخ محدودة

Pro : 18 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 29 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Fireflies.ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies.ai؟

يشارك أحد مستخدمي G2:

تحسن كبير في الإنتاجية، خاصةً عندما يكون لديك عدة اجتماعات ويحضرها التطبيق نيابةً عنك.

تحسن كبير في الإنتاجية، خاصةً عندما يكون لديك عدة اجتماعات ويحضرها التطبيق نيابةً عنك.

4. Notion AI (الأفضل لتنظيم الملاحظات التعاونية)

عبر Notion AI

تدمج Notion AI الذكاء الاصطناعي مباشرة في منصتها الشهيرة لإدارة المعرفة، وتقدم المساعدة في الكتابة والتحرير وتنظيم المعلومات. وتركز على مساعدة الفرق في تحويل محتوى الاجتماعات إلى وثائق منظمة ويمكن تنفيذها في مساحة عمل متصلة.

يمكن لمساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي صياغة ملخصات الاجتماعات وإنشاء جدول أعمال الاجتماعات وإنشاء بنود العمل بناءً على محتوى الاجتماع. يمكن لـ Notion AI أيضًا شرح الموضوعات المعقدة واستخراج النقاط الرئيسية أو ترجمة المحتوى إلى لغات أو نغمات مختلفة.

أفضل ميزات Notion AI

إنشاء بنود عمل من محتوى الاجتماعات

ترجم الملاحظات إلى تنسيقات مختلفة (نقاط، جداول، إلخ)

أنشئ روابط سياقية بين المستندات ذات الصلة

حسّن الكتابة من خلال تعديل النبرة وتحسين الوضوح

قيود Notion AI

غير مصممة في الأساس للنسخ المباشر

يتطلب استيراد التسجيلات يدويًا لبعض أنواع الاجتماعات

أسعار Notion AI

مجاني : الميزات الأساسية للأفراد

إضافة : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات : أسعار مخصصة

Notion AI: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (إضافة إلى أي خطة)

تقييمات وتقييمات Notion AI

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion AI؟

يشارك أحد مستخدمي Capterra:

أعجبتني إمكانية ترك ملاحظات مكتوبة على المستند. كان يبلغنا دائمًا عندما يقوم شخص آخر بإجراء تغييرات أو إضافة إلى المشروع. كانت طريقة سهلة لإبقاء الجميع على اطلاع.

أعجبتني إمكانية ترك ملاحظات مكتوبة على المستند. كان يبلغنا دائمًا عندما يقوم شخص آخر بإجراء تغييرات أو إضافة إلى المشروع. كانت طريقة سهلة لإبقاء الجميع على اطلاع.

5. Fathom (الأفضل لتسجيل الاجتماعات مع تسليط الضوء على النقاط المهمة بسرعة)

عبر Fathom

بعد كل اجتماع، يجعل Fathom المعلومات سهلة المشاركة والوصول إليها. تسجل هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المحادثات وتدونها وتبرزها بسلاسة، مما يتيح لك تمييز اللحظات المهمة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح أو الأوامر الصوتية البسيطة.

أنشئ مقاطع مخصصة لزملائك الذين فاتتهم المناقشة، وابحث بسرعة في النصوص عن التفاصيل المهمة، وقم بتعيين المهام مباشرة من سجل الاجتماع، لضمان عدم ضياع أي شيء.

اكتشف أفضل الميزات

انضم إلى الاجتماعات وسجلها تلقائيًا عبر المنصات الرئيسية

شارك مقاطع محددة مع إعدادات خصوصية قابلة للتخصيص

الوصول إلى تسجيلات اجتماعات غير محدودة

افهم القيود

قدرات محدودة لإدارة المهام

تحليلات أقل قوة مقارنة بالمنافسين

فهم الأسعار

مجاني

Premium : 19 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

إصدار الفريق : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Team edition pro: 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات وتصنيفات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 4700 تقييم)

Capterra: 5/5 (أكثر من 700 تقييم)

👀 هل تعلم؟ وجدت ClickUp أن 47% من الاجتماعات تستغرق ساعة أو أكثر. ولكن هل كل هذا الوقت ضروري حقًا؟ سبب شكوكنا؟ فقط 12% من المشاركين في الاستطلاع صنفوا اجتماعاتهم على أنها فعالة للغاية.

6. tl;dv (الأفضل لتدوين ملاحظات مؤتمرات الفيديو)

هل سبق لك أن احتجت إلى مشاركة مقطع محدد مدته 30 ثانية من اجتماع استمر ساعتين؟ tl;dv يحل هذه المشكلة من خلال إنشاء مكتبة فيديو مفهرسة بشكل مثالي. كل ملاحظة وتعليق وتمييز مرتبط باللحظة التي حدث فيها، مما يجعل "التقديم السريع إلى الجزء المهم" غير ضروري.

tl;dv (تُنطق "TL-DEV" من "too long; didn't view" وتعني "طويل جدًا؛ لم أشاهده") مصممة خصيصًا لتوثيق اجتماعات الفيديو.

أثناء الاجتماعات أو بعدها، يمكن للمستخدمين إضافة ملاحظات مزودة بختم زمني وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة قابلة للمشاركة تغطي اللحظات المهمة. تجمع مكتبة الاجتماعات الخاصة بالمنصة جميع التسجيلات في مكان واحد، مما يسهل العثور على المناقشات السابقة حسب التاريخ أو المشارك أو المحتوى.

tl;dv أفضل الميزات

تتبع الإجراءات والقرارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يمكنك دمجها مع Slack وNotion وأدوات الإنتاجية الأخرى

استخدمها كملحق للمتصفح لمنصات مؤتمرات الفيديو مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams

القيود المختصرة

تركز بشكل أساسي على منصات مؤتمرات الفيديو

تكامل محدود مع أدوات إدارة المشاريع

tl;dv الأسعار

مجاني

Pro : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 98 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات tl;dv

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. Avoma (الأفضل لفرق المبيعات ونجاح العملاء)

عبر Avoma

ماذا لو أن ملاحظات المبيعات الخاصة بك يمكن أن تخبرك بالضبط لماذا يتم إبرام الصفقات أو لا يتم إبرامها؟ Avoma تستمع إلى محادثات العملاء بخبرة مدرب مبيعات متمرس. وهي تحدد إشارات الشراء والاعتراضات والإشارات التنافسية التي غالبًا ما يفوتها كاتبو الملاحظات البشرية.

بصفتها مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي ومنصة ذكاء الإيرادات، فهي ذات قيمة خاصة للمحادثات التجارية ومتابعة نجاح العملاء والتفاعلات الأخرى المهمة للإيرادات. فهي تتعرف على موضوعات مثل ميزات المنتج ومناقشات الأسعار والإشارات التنافسية ومشاعر العملاء دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.

بالنسبة لفرق المبيعات، تحلل Avoma أنماط المحادثات بين أفضل الموظفين مقارنة بالبقية. وهي تحدد نسب التحدث والاستماع الفعالة، وتكرار الأسئلة، وتغطية الموضوعات التي ترتبط بالنتائج الناجحة، مما يساعد المديرين على تقديم تدريب قائم على البيانات.

أفضل ميزات Avoma

تتبع الإشارات التنافسية والمعلومات عن السوق

أنشئ رسائل بريد إلكتروني للمتابعة تتضمن بنودًا للعمل وقم بإنشاء مهام بناءً على الالتزامات

أنشئ نظام تنقل قائم على الموضوعات لتسجيلات الاجتماعات

مزامنة رؤى الاجتماعات مباشرة مع أنظمة CRM

سجل المحادثات على Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams وقم بنسخها وتحليلها

قيود Avoma

مصممة بشكل أساسي لفرق الإيرادات

تتطلب بعض الميزات المتقدمة فترة للتعلم

أسعار Avoma

مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Conversation Intelligence : 69 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Revenue Intelligence : 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Avoma

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. Glean (الأفضل للطلاب ولتدوين الملاحظات الأكاديمية)

عبر Glean

تشكل معضلة "القلم مقابل المشاركة" مشكلة في قاعات المحاضرات في جميع أنحاء العالم. يواجه الطلاب خيارًا مستحيلًا: إما تدوين الملاحظات بدقة وفقدان فهم المفاهيم الأساسية، أو المشاركة بعمق مع المخاطرة بفقدان بعض المعلومات لاحقًا. تذيب Glean هذه المعضلة بأناقة من خلال نهجها في التسجيل الصوتي.

تم تصميم Glean خصيصًا كمنصة أكاديمية لتدوين الملاحظات للطلاب في المؤسسات التعليمية. تتمحور الوظائف الأساسية للمنصة حول عملية تعلم من أربع مراحل. قم بتسجيل كل شيء صوتيًا، وتنظيم المحتوى باستخدام التسميات والهياكل، وصقل الملاحظات بعد انتهاء الحصة، وتطبيق المعرفة من خلال الدراسة الفعالة.

يوفر Glean ميزات إمكانية الوصول لخلق بيئة متكافئة للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو إعاقات. تتيح المنصة للطلاب تسجيل المحاضرات وإضافة ملاحظات نصية أثناء الفصل الدراسي وفقًا لسرعتهم الخاصة، ثم العودة لتعزيز ملاحظاتهم.

اكتشف أفضل الميزات

سجل المحاضرات والدروس على أي جهاز

دوّن الملاحظات بالسرعة التي تناسبك بينما يسجل الصوت كل شيء

اعمل عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت على أجهزة متعددة

شارك الملاحظات مع زملائك في الفصل للتعلم التعاوني

الوصول إلى قوالب متخصصة لتدوين الملاحظات الأكاديمية

اكتشف القيود

تركز بشكل أساسي على البيئات الأكاديمية بدلاً من الأعمال

أقل تركيزًا على التكامل مع أدوات إدارة المشاريع

قد يتطلب ترخيصًا مؤسسيًا للوصول إلى جميع الميزات

اطلع على الأسعار

تجربة مجانية: متاحة للطلاب الأفراد

Glean للأفراد: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا (محولة من 12 جنيهًا إسترلينيًا)

مؤسسي: أسعار مخصصة للمدارس والجامعات

ملاحظة: تم تحويل سعر الخطة الفردية من الجنيه الإسترليني (12 جنيهًا إسترلينيًا) إلى الدولار الأمريكي لتوحيد الأسعار مع الأدوات الأخرى الواردة في هذه المقالة. قد يختلف السعر الفعلي بناءً على أسعار الصرف الحالية.

اطلع على التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Tactiq (الأفضل لتكامل Google Meet و Zoom)

انتهى الاجتماع، ولكن أين الملاحظات؟ تختفي لحظة الذعر هذه مع امتداد متصفح Tactiq، الذي يسجل كل شيء بينما تركز أنت على المحادثة. مثل السكرتير الخفي، يعمل هذا الامتداد بصمت داخل متصفحك عبر منصات مؤتمرات الفيديو الشهيرة، ويحول الكلمات المنطوقة إلى نص منظم دون مقاطعة سير عملك.

يمكن لـ Tactiq حفظ النصوص تلقائيًا في Google Docs، مما يجعل محتوى اجتماعاتك متاحًا على الفور في نظام إدارة المستندات الحالي لديك.

بالنسبة للفرق التعاونية، يتيح Tactiq إمكانية المشاركة في تمييز النقاط المهمة، حيث يمكن لعدة مشاركين تحديد النقاط الأساسية أثناء الاجتماع. تساعد هذه التعليقات التوضيحية التعاونية الفرق على التنسيق بشأن الأولويات والنقاط المهمة دون الحاجة إلى مناقشة إضافية.

أفضل ميزات Tactiq

قم بتمييز اللحظات المهمة باستخدام علامات قابلة للتخصيص

تصدير محتوى الاجتماعات إلى أدوات إنتاجية متنوعة

الوصول إلى دعم النسخ متعدد اللغات

احصل على نسخة مكتوبة في الوقت الفعلي للمكالمات على Google Meet وZoom وMicrosoft Teams

قيود Tactiq

ميزات محدودة مقارنة بمنصات تدوين الملاحظات المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطنا

قد يؤثر النهج المستند إلى المتصفح على الأداء

أسعار Tactiq

مجاني

Pro : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Teams : 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Tactiq

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📮 ClickUp Insight: 1 من كل 5 مهنيين يقضي 3 ساعات أو أكثر يوميًا في البحث عن الملفات أو الرسائل أو السياق الإضافي لمهامهم. وهذا يمثل ما يقرب من 40٪ من أسبوع العمل الكامل يضيع في شيء لا يستغرق سوى ثوانٍ! توحد ميزة البحث المتصل في ClickUp جميع أعمالك — عبر المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني والدردشات — حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بالضبط عندما تحتاج إليه دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

10. Notta (الأفضل للنسخ متعدد اللغات)

فكر في كيفية تسبب حواجز اللغة في عزل المعلومات في المؤسسات العالمية، حيث تضيع التفاصيل في الترجمة أو لا يتم مشاركتها أبدًا بين الفرق.

تقدم Notta منصة نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتميز بتحويل الكلام إلى نص بمختلف اللغات بدقة عالية. تعمل الأداة عبر منصات متعددة، بما في ذلك Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. كما يمكنها معالجة ملفات الصوت والفيديو التي تم تحميلها، مما يجعلها متعددة الاستخدامات بما يكفي للنسخ المباشر وتوثيق الاجتماعات بعد انتهائها.

بالإضافة إلى النسخ البسيط، يوفر Notta تلخيصًا ذكيًا يستخرج النقاط الرئيسية والإجراءات المطلوبة والقرارات من المحادثات. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المحتوى سياقيًا لتحديد الأجزاء المهمة، مما يساعد المستخدمين على فهم جوهر المناقشات الطويلة بسرعة.

أفضل ميزات Notta

تحديد المتحدثين المختلفين تلقائيًا، حتى في البيئات الصاخبة

ابحث في جميع النصوص باستخدام عوامل تصفية قوية واستعلامات باللغة الطبيعية

تحويل الملفات والتسجيلات إلى نص بكفاءة

الوصول إلى النصوص عبر الويب والأجهزة المحمولة

لا توجد قيود على Notta

ميزات تحرير تعاوني محدودة

قد تتطلب المفردات المتخصصة تدريبًا

أسعار Notta

مجاني

Pro : 13.49 دولارًا شهريًا

الأعمال : 27.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notta

G2: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notta؟

يشارك أحد مستخدمي G2:

نسخة مكتوبة بجودة عالية جدًا. تم التقاط اللغة الإنجليزية البريطانية بشكل جيد. ويبدو أن النموذج يقوم بعدة مراجعات لفهم السياق وإعادة النسخ. وبفضل هذه الوظيفة المفترضة، فإن جودة الناتج عالية نسبيًا مقارنة بالنسخ الأخرى.

نسخة مكتوبة بجودة عالية جدًا. تم التقاط اللغة الإنجليزية البريطانية بشكل جيد. ويبدو أن النموذج يقوم بعدة مراجعات لفهم السياق وإعادة النسخ. وبفضل هذه الوظيفة المفترضة، فإن جودة الناتج عالية نسبيًا مقارنة بالنسخ الأخرى.

11. Reflect (الأفضل لإدارة المعرفة الشخصية)

عبر Reflect

هل سبق لك أن شعرت بالإحباط لأنك تعلم أنك قد صادفت مفهومًا مهمًا من قبل ولكنك لا تستطيع تذكره؟ تعمل Reflect كعقل ثانٍ لك، حيث تربط الأفكار عبر الاجتماعات والمقالات المقروءة والتأملات الشخصية لتظهر المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب. حتى لو لم تقم أنت بنفسك بإنشاء هذه الروابط بشكل صريح.

يعكس نهج تدوين الملاحظات من منظور إدارة المعرفة الشخصية، مع التركيز على بناء الروابط بين أفكارك ومعلوماتك بمرور الوقت. مصمم للعاملين في مجال المعرفة الفردية والباحثين والمتعلمين مدى الحياة، حيث ينظم أفكارهم وموادهم المرجعية في نظام يزداد ذكاءً مع الاستخدام.

أفضل الميزات

أنشئ مخططًا معرفيًا شخصيًا مع روابط تلقائية بين المفاهيم

نظم المعلومات باستخدام أنظمة وضع العلامات المرنة

استخدم الملاحظات اليومية لإنشاء قاعدة معرفية مرتبة حسب التسلسل الزمني

استمتع ببيئة كتابة نظيفة وخالية من عوامل التشتيت لتدوين ملاحظات الاجتماعات. سجل المناقشات واربط تلقائيًا الطوابع الزمنية بملاحظاتك المكتوبة للحصول على سجل متكامل وسلس

يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحم

احصل على الدعم لمختلف طرق تدوين الملاحظات، بما في ذلك تدوين الملاحظات النقطية والملاحظات اليومية والتنظيم القائم على المشاريع

انعكس القيود

تركز أكثر على الاستخدام الفردي أكثر من التعاون الجماعي

أقل تخصصًا لتوثيق الاجتماعات الرسمية

أسعار Reflect

خطة واحدة، سعر واحد: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

اعكس التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

تذكر: ClickUp تعيد كتابة قواعد اللعبة

أدى تطور أدوات تدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تغيير طريقة تسجيل المعلومات من الاجتماعات والمحادثات ومعالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

من ClickUp للإنتاجية الشاملة إلى الأدوات المتخصصة مثل Avoma لفرق المبيعات أو Notta للبيئات متعددة اللغات، لديك العديد من الخيارات للاختيار من بينها. تعمل أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي المناسبة على تحسين إنتاجية الاجتماعات من خلال أتمتة التوثيق وتحسين جودة المعلومات وإمكانية الوصول إليها في الوقت نفسه.

تتجاوز أداة AI Meeting Notetaker من ClickUp مجرد النسخ، فهي تربط ملاحظاتك بمهامك ووثائقك في مساحة عمل واحدة موحدة. بدلاً من التنقل بين أدوات منفصلة، يمكنك على الفور تحويل رؤى الاجتماعات إلى بنود عمل، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز في نفس المنصة. وهذا يعني تقليل التبديل بين السياقات وزيادة التوافق.

هل أنت مستعد لجعل كل اجتماع قابلاً للتنفيذ؟ اشترك في ClickUp الآن!