Glean مقابل Notion: أي أداة الذكاء الاصطناعي هي الأفضل لإدارة المعرفة؟

بعد ساعتين من البحث، أصبحت علامات تبويب المتصفح خارجة عن السيطرة. إن البحث في التقارير التي لا نهاية لها يجعلك في الصدارة، ولكن تتبع الأفكار يدويًا يشبه محاولة التقاط الماء بواسطة منخل.

وهنا يأتي دور أدوات إدارة المعرفة، وهي حلول تساعدك على جمع المعلومات وتنظيمها والاستفادة منها بشكل فعال.

قد تقودك بحثك إلى تقييم هذين المنافسين البارزين: Glean و Notion. ظاهريًا، كلاهما يأتي مع فهرسة البحث، ورؤى الذكاء الاصطناعي، وحتى مستخدمين مخلصين. إذن، ما هو الخيار الصحيح؟

توضح هذه المقالة كل شيء. احصل على إجابة حول من يفوز في معركة Glean و Notion، واكتشف الفروق بينهما، بدءًا من الغرض والميزات الرئيسية وصولًا إلى ما يقدمانه للفرق المختلفة. أخيرًا، سنقدم لك ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، وبمجرد أن ترى ما يقدمه ClickUp، نحن على يقين من أن اختيارك النهائي سيكون سهلاً للغاية.

هيا بنا! 🚀

Glean مقابل Notion: نظرة عامة

ميزة Glean Notion مكافأة: ClickUp ⭐️ البحث والاسترجاع بحث عبر الأنظمة الأساسية مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الأدوات قدرات بحث داخلية بتنسيق ويكي منظم بحث موحد عبر المهام والمستندات والدردشات والتطبيقات المتصلة اكتشاف المعرفة توصيات تراعي السياق وتظهر تلقائيًا وضع العلامات والربط والتصنيف يدويًا رؤى وموجزات ومحتوى يظهر تلقائيًا من جميع مساحات العمل، تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تنظيم المحتوى فهرسة المستندات الموجودة من مصادر متعددة أنشئ قواعد بيانات وصفحات متداخلة ومواقع ويكي نظم باستخدام المستندات والصفحات الفرعية والتنسيق الغني ودمج المهام والأهداف والوسائط مساعدة الذكاء الاصطناعي رؤى استباقية تستند إلى نشاط المستخدم الكتابة والملخصات والتنسيق بمساعدة الذكاء الاصطناعي يقدم ClickUp Brain AI StandUps وملخصات ومساعدة في الكتابة واقتراحات أتمتة تراعي السياق أدوات التعاون مشاركة المعرفة، تكامل Slack تحرير في الوقت الفعلي، ومساحات عمل مشتركة التحرير المشترك في الوقت الفعلي، والتعليقات المضمنة في المهام، ومدونة الملاحظات بالذكاء الاصطناعي، وصندوق بريد موحد لتبادل الملاحظات أتمتة سير العمل استرجاع المعرفة وإشعارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي سير عمل مخصص وصيغ وعروض قاعدة بيانات المنطق الشرطي، وتحديثات المهام التلقائية، وأتمتة سير العمل بواسطة الذكاء الاصطناعي الأفضل لـ وصول سريع إلى المعرفة المتفرقة هيكلة عميقة للمحتوى وتعاون بين أعضاء الفريق إدارة شاملة للمعرفة والمهام والمشاريع مع أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي واسترجاع فوري للمعلومات الأسعار* أسعار مخصصة خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا تجربة مجانية وخطط، خطط قابلة للتخصيص للمؤسسات

ما هو Glean؟

عبر Glean

هل تبحث عن حل لتقديم ما تحتاجه باستمرار من مركز الموارد الخاص بك؟ Glean هو خيار شائع. أداة إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحتوي على خوارزميات متخصصة في البحث المؤسسي.

يربط Glean البيانات الداخلية والرؤى الخارجية والمعرفة على الويب في الوقت الفعلي في تجربة Work AI واحدة. كما أنه يأخذ في الاعتبار الوصول إلى الملفات وخبرة المستخدمين لإنهاء نتائج البحث المربكة أو المعلومات القديمة.

باختصار، يقدم الإجابات الصحيحة في الوقت المناسب تمامًا.

👀 هل تعلم؟ 61% من وقت الفريق يُقضى في مشاركة المعلومات والبحث عنها وتحديثها بين أداة وأخرى.

ميزات Glean

الآن، قبل أن يبدو الأمر وكأنه شريط بحث بدلاً من أداة ذكاء اصطناعي، دعنا نوضح ما الذي يجعله فعالاً.

فيما يلي أهم ثلاث ميزات في Glean تساعدك على العمل بسلاسة:

الميزة رقم 1: المعرفة الشاملة

عبر Glean

هل تريد أن تسأل أداة عن بيانات شركتك و العالم الأوسع للحصول على إجابة واضحة وغنية بالسياق؟ هذا هو الغرض من تصميم Glean’s Universal Knowledge. فهي توحد المستندات الداخلية والبريد الإلكتروني والدردشات وتطبيقات المؤسسة مع رؤى الويب في الوقت الفعلي.

سواء كنت تقوم بتصحيح الأخطاء في الكود أو صياغة رسائل تستند إلى البيانات، فإن هذه الميزة تعمل على تمكين مساعد الذكاء الاصطناعي من تقديم نتائج الاستجابة وتسهيل اتخاذ قرارات أسرع.

الميزة رقم 2: بحث Glean

عبر Glean

لا ينبغي أن يكون العثور على المعلومات الصحيحة بمثابة لعبة البحث عن الكنز. يوفر Glean Search تجربة بحث فعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم السياق وتسترجع النتائج الأكثر صلة.

ينظم البيانات على مستوى الشركة باستخدام Knowledge Graph، الذي يربط المعلومات ويهيكلها بشكل بديهي.

تتضمن خيار البحث المختلط أيضًا فهرسة ذكية ترتب البيانات وفقًا للشعبية ومعلومات المستخدم والتصنيف المتعمق. يقلل من وقت البحث ويحسن اكتشاف المعلومات لتبقى مركزًا على التنفيذ.

📮 ClickUp Insight: 92% من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان قرارات مهمة مبعثرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في ضجيج العالم الرقمي. بفضل إمكانات إدارة المهام في ClickUp ، لن تقلق بشأن هذا الأمر أبدًا. أنشئ المهام من الدردشة وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

الميزة رقم 3: مكتبة مطالبات الذكاء الاصطناعي

عبر Glean

أصبح التنقل بين المهام المعقدة أمرًا سهلاً بفضل مكتبة المطالبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Glean. توجه المطالبات المعدة مسبقًا المستخدمين للعثور بسرعة على الأفكار، سواء كانت تتعلق برسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالتوظيف أو تلخيص التعليقات أو تحليل العقود.

بفضل الفئات المنظمة في مجالات الهندسة والقانون والأمن والمبيعات، يمكن للفرق العثور على المعلومات المهمة دون الحاجة إلى البحث في ملفات متفرقة. إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل الإجابات من Glean AI، فهذه الميزة هي ما تبحث عنه.

أسعار Glean

أسعار مخصصة

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Glean لإدارة المعرفة

ما هو Notion؟

على عكس المعلومات التي تركز على الذكاء الاصطناعي وقدرات البحث المتقدمة، يهدف Notion إلى أن يكون مساحة العمل الشاملة لك. فكر فيه كدفتر ملاحظات رقمي ومدير مشاريع ومركز معرفة للشركة، كل ذلك في مكان واحد.

عبر Notion

سواء كنت تنظم مهامك الشخصية أو تدير فريقًا، يوفر Notion مستندات وقواعد بيانات وقوالب قابلة للتخصيص تتكيف مع سير عملك.

👀 هل تعلم؟ يقضي العاملون في مجال المعرفة 19% من ساعات عملهم في البحث عن المعلومات وجمعها.

ميزات Notion

تضع Notion نفسها كأداة تنظيم وإنتاجية لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام. فيما يلي الميزات الفريدة التي تميزها في إدارة المعرفة التنظيمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

الميزة رقم 1: الويكي

عبر Notion

تجمع Wikis من Notion كل معارف فريقك في مكان واحد منظم وسهل البحث. استخدم عوامل تصفية قوية للعثور على ما تحتاجه على الفور. يتوسع الشريط الجانبي مع فريقك، ليبقي كل شيء في متناول اليد.

يحتوي على صفحات يمكن سحبها وإفلاتها لإعادة التنظيم على الفور ويستخدم "@mentions" لربط المحتوى بسلاسة. توفر Wikis أيضًا ميزة Synced Blocks، التي تعكس التحديثات الفورية عبر عدة صفحات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص الواجهة بالكامل بسهولة باستخدام الرموز التعبيرية وصور الغلاف.

الميزة رقم 2: الذكاء الاصطناعي المدمج

عبر Notion

هل تمنيت يومًا أن تفكر ملاحظاتك نيابة عنك؟ هذا ما يفعله الذكاء الاصطناعي في Notion. فهو يربط مساحة عملك بتطبيقاتك المفضلة، ويستخرج الأفكار، ويتتبع المشاريع، ويولد عناصر العمل.

يقوم Notion AI أيضًا بصياغة جداول أعمال الاجتماعات والخطط بناءً على ملاحظاتك. سواء كنت تبحث عن قرارات مهمة أو تنشئ محتوى جديدًا، فإن حل الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي هذا يجعل جميع المعلومات متاحة على الفور.

الميزة رقم 3: المشاريع

هل تريد أن تتوقف إدارة المهام عن الشعور وكأنها لعبة بهلوانية؟ Notion Projects هي ميزة تركز على تقديم مستندات مشتركة وتصورات واضحة وتقويمات محتوى مدمجة.

كما أنه يجعل سير عملك سهل المتابعة بفضل عرض الجدول الزمني ولوحات Kanban وتجميع المهام حسب الحالة. وهذا يحافظ على جميع معلومات المشروع في مساحة عمل واحدة ويسمح لفريقك بأتمتة المهام الروتينية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Notion

أسعار Notion

مجاني

إضافة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Glean مقابل Notion: مقارنة الميزات

عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية، يتفوق Glean في البحث المتكامل، بينما يعزز Notion تنظيم مساحة العمل والتوثيق.

دعنا نقارنهما وجهاً لوجه لنرى ترتيبهما وأفضل استخداماتهما.

الميزة رقم 1: التنظيم ودقة البحث

Glean متخصص في البحث على مستوى المؤسسة، حيث يستخرج البيانات من العديد من الأدوات الأخرى، مثل Google Drive و Slack و Confluence. يوفر البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي معلومات ذات صلة عالية عبر منصات متعددة.

بينما يوفر Notion بحثًا داخليًا قويًا، فإنه يتألق في إدارة المحتوى المنظم من خلال قواعد البيانات المرتبطة والصفحات المتداخلة والقوالب القابلة للتخصيص. وهذا يجعله خيارًا رائعًا لتنظيم المعرفة.

🏆 الفائز: Glean هو الفائز الواضح بفضل البحث عبر الأنظمة الأساسية المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يجعل استرجاع المعرفة أمرًا سهلاً. ومع ذلك، فإن Notion أفضل للفرق التي تسعى إلى تنظيم محتواها وإدارة الوثائق التفصيلية.

الميزة رقم 2: التعاون المباشر وإدارة سير العمل

بعد استرداد المعلومات الصحيحة، يوفر Glean ميزات تعاون قائمة على الذكاء الاصطناعي تركز على مشاركة المعرفة. يتكامل مع أدوات مثل Slack للتواصل، ولكنه يفتقر إلى ميزة التحرير الفوري الأصلي.

عندما يتجه الأنظار إلى Notion، سيجد المستخدمون إمكانية التعاون المباشر على المستندات ومساحات العمل المشتركة وهيكل الصفحات المرن، وهي ميزات مثالية للمشاريع التي تتطلب عمل العديد من الفرق على نفس الصفحة، بالمعنى الحرفي للكلمة.

🏆 الفائز: يتفوق Notion في العديد من عناصر التعاون، بما في ذلك التحرير في الوقت الفعلي وروابط الوصول القابلة للتخصيص والتقويمات المشتركة المخصصة. Glean هو حل شامل إذا كنت لا ترغب في التخلي عن أدوات الإنتاجية الحالية.

الميزة رقم 3: الرؤى والأتمتة

خوارزميات الذكاء الاصطناعي في Glean مدربة خصيصًا لتقديم توصيات سياقية. يمكن أتمتتها لاسترداد المعرفة وإبراز الرؤى ذات الصلة بناءً على نشاط المستخدم والتطبيق المدمج. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتعلم من أنماط الاستخدام لتقديم معلومات استباقية.

يوفر Notion الأتمتة من خلال قواعد البيانات المرتبطة والصيغ وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكن أن يقدم حل الذكاء الاصطناعي الخاص به أيضًا ملخصات ورؤى واضحة بناءً على جودة مصادر البيانات المتصلة.

🏆 الفائز: Glean يحتل المرتبة الأولى في مجال الرؤى الاستباقية، بينما يتميز Notion بخيارات أتمتة أكثر شمولاً. من حيث الرؤى والأتمتة، تنتهي هذه المنافسة الصعبة بالتعادل.

Glean مقابل Notion على Reddit

لجأنا إلى Reddit لمعرفة الأداة التي يفضلها المستخدمون في سيناريوهات الحياة الواقعية. يقدر العديد من المستخدمين Notion لتعدد استخداماته ومجموعة ميزاته الغنية.

على سبيل المثال، يسلط أحد مستخدمي Reddit الضوء على هذه الأداة لويكيها وتتبع المهام:

لقد أنشأت مكتبة ويكي كبيرة خلال العام ونصف العام الماضيين من دراستي العليا. ميزة كبيرة: يمكنني استخدامها أيضًا كأداة لتتبع الأهداف والمهام.

لقد أنشأت مكتبة ويكي كبيرة خلال العام ونصف العام الماضيين من دراستي العليا. ميزة كبيرة: يمكنني استخدامها أيضًا كأداة لتتبع الأهداف والمهام.

في منتدى r/LlamaIndex ، أشاد مستخدم آخر بـ Glean لبساطته وموثوقيته:

أنا أعمل كثيرًا مع Glean، وهو سهل الإعداد للغاية، ويحتوي على مجموعة غنية من واجهات برمجة التطبيقات (API) التي تتيح لك إنشاء أدوات داخلية إذا رغبت في ذلك.

أنا أعمل كثيرًا مع Glean، وهو سهل الإعداد للغاية، ويحتوي على مجموعة غنية من واجهات برمجة التطبيقات (API) التي تتيح لك إنشاء أدوات داخلية إذا رغبت في ذلك.

يكشف استكشاف المحادثة حول Glean و Notion على Reddit عن مجموعة متنوعة من وجهات النظر. غالبًا ما تميل الفرق التي تعطي الأولوية لأدوات تدوين الملاحظات والإنتاجية السريعة إلى Notion.

من ناحية أخرى، إذا كنت تدير كميات كبيرة من المستندات قبل الوصول إلى الرؤى بسرعة، فإن البحث الهجين من Glean هو خيار شائع.

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Glean و Notion

هل تلقيت التقرير الفصلي من حل إدارة المعرفة الخاص بك؟ الآن، هناك العشرات من المهام والإجراءات التي تنتظرك.

قبل أن يبدأ التوتر، تخيل إنشاء كل شيء وتفويضه وتتبعه في مكان واحد — ببضع نقرات فقط. أو أفضل من ذلك، يتم تحديث الأهداف تلقائيًا، وتصلك إشعار على هاتفك المحمول، ويمكنك البدء على الفور.

هذا ليس مجرد حلم، بل هو ClickUp، التطبيق الشامل للعمل. فهو يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

قم بتوصيل تطبيقاتك الحالية، وحسّن إدارة المستندات، وقم بتحديث مركز المعرفة الخاص بك — إليك كيف يتفوق ClickUp على Glean و Notion.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

استخرج المستندات ذات الصلة، وابتكر رؤى واضحة، وابق على اطلاع على قاعدة المعرفة الخاصة بك بالكامل باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain هي منصة الذكاء الاصطناعي القوية للمنصة المصممة لتغيير طريقة استخلاص قاعدة المعرفة وإدارتها. تساعد هذه الحلول أيضًا في إنشاء مركز للمعرفة، وإنشاء جداول المراجعة، وسير العمل المخصص، وتحديثات المشاريع الفورية.

يمكن للفرق أيضًا استخدام AI StandUp، الذي يقدم ملخصًا لملاحظات الاجتماعات وتحديثات المشاريع والأولويات خلال الأيام السبعة الماضية.

💡نصيحة احترافية: استخدم AI StandUp للتدخل في حالات التصعيد في الوقت المناسب أو للحاق بالركب بعد العطلة.

هل تحتاج إلى تتبع تلك الأفكار؟ تأتي ردود Brain مع روابط للمصادر يمكن الوصول إليها من نافذة الدردشة.

ميزة ClickUp رقم 2: البحث المتصل في ClickUp

قم بتشغيل أي تطبيق بسهولة واعثر على أي ملف من أي مكان على المنصة باستخدام ClickUp Connected Search

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أي معلومات أبدًا، بغض النظر عما تفعله؟ البحث المتصل من ClickUp هو الحل الأمثل للبحث الموحد والفوري والسلس.

تتيح لك هذه الميزة الوصول إلى جميع مهامك ومستنداتك وملفاتك — حتى من التطبيقات المتصلة — باستخدام استعلام واحد. كما تحتوي على اختصارات لتشغيل التطبيقات والبحث في سجل الحافظة وإنشاء مقتطفات بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، من السهل جدًا العثور عليها في مركز الأوامر وشريط الإجراءات العام وحتى في تطبيق سطح المكتب.

ClickUp هي أداة رائعة نستخدمها للبقاء منظمين ومتابعين للأحداث. لقد وفرت لنا هذه المنصة مستودعًا للمعرفة.

ClickUp هي أداة رائعة نستخدمها للبقاء منظمين ومتابعين للأحداث. لقد وفرت لنا المنصة مستودعًا للمعرفة.

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs وإدارة المعرفة

قم بتنسيق المحتوى على الفور وربط المهام والتعاون مع الفرق لإجراء تعديلات مفصلة باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Docs هي أداة توثيق تساعدك على تدوين أي شيء. من وضع الاستراتيجيات إلى خرائط طريق المشاريع، تتيح لك تنسيقات الترميز الغنية الخاصة بها تصميم المحتوى على الفور باستخدام أوامر مائلة.

يمكن للفرق أيضًا تضمين المهام والصور والأهداف مباشرة في المستندات. تساعد خيارات مثل الصفحات الفرعية والتحرير في الوقت الفعلي على تنظيم الأفكار.

هل تتساءل عن كيفية مشاركتها؟ يأتي Docs مع خيارات مشاركة عامة وخاصة قابلة للتخصيص.

كما أنه متكامل جيدًا مع ClickUp Brain، في حالة احتياجك إلى المساعدة في صياغة الجمل أو تحسين رسائل البريد الإلكتروني. يمكن للفرق استخدام ClickUp Notepad لإعداد قوائم مراجعة سريعة وملاحظات الاجتماعات. هل تريد ذلك بشكل آلي؟ يعد AI Notetaker من ClickUp خيارًا ممتازًا لملخصات الاجتماعات الذكية والنصوص القابلة للبحث وعناصر العمل، وكلها مرتبطة بالمهام والمستندات.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات

هل تريد حلاً واحدًا يركز على توفير رؤى دقيقة؟ تجعل إدارة المعرفة من ClickUp إدارة المستندات اليومية أسهل من أي وقت مضى.

يمكنك الوصول إلى كل مساحة عمل وملف للحصول على أفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Knowledge Management

مع كل طلب، تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المرتبطة به بالبحث بشكل منهجي في جميع مساحات العمل للحصول على الأفكار الأكثر صلة.

يتميز ClickUp أيضًا بوجود أدوات استيراد مدمجة تضمن نقل المستندات وجداول البيانات بسلاسة مع الحفاظ على التنسيق. كما أنه يجعل التعاون سهلاً من خلال التعليقات داخل المستندات ومقاطع الفيديو وصندوق الوارد الموحد لإدارة سلاسل التعليقات.

قالب قاعدة المعرفة ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ موارد الشركة وإرشادات أفضل الممارسات وقوائم مراجعة التعيين والمزيد باستخدام نموذج قاعدة المعرفة من ClickUp

قالب قاعدة المعرفة من ClickUp هو قالب مصمم لتحسين إدارة الموارد. صفحاته الفرعية المعبأة مسبقًا سهلة التخصيص وتشمل أقسامًا مخصصة للنظرة العامة والمتطلبات الأساسية والميزات.

يتضمن نموذج إدارة المعرفة أيضًا مساحة لأفضل الممارسات وأقسام الأسئلة الشائعة لتوجيه المستخدمين الجدد. يمكن للفرق أيضًا الحفاظ على المساءلة من خلال جداول للمرفقات والمراجعة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لإدارة المهام في ClickUp و Excel

ميزة ClickUp رقم 4: أتمتة ClickUp

قلل المهام اليدوية إلى الحد الأدنى ووضع قواعد للأنشطة المتكررة باستخدام ClickUp Automations

هل رغبت يومًا في الاستمتاع بالراحة والكفاءة التي توفرها المنطق الشرطي في إنجاز مهامك؟ هذا ما توفره ClickUp Automations.

تتيح لك هذه الميزة أتمتة المهام المتكررة، وتعيين مشغلات شرطية، وإنشاء سير عمل متقدم دون تدخل يدوي. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تكوينها، فصف الأتمتة، وسيقوم ClickUp AI بإنشاء الإعداد المثالي لك.

باختصار، تعمل ClickUp Automations على تحسين سير عمل فريقك بالكامل، مع التركيز على التحسين بدلاً من مجرد العمليات الإدارية.

نحن نستخدم ClickUp في جميع مشاريعنا وإدارة مهامنا، وكذلك كقاعدة معرفية. كما تم اعتماده لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك مخططات التدفق ونماذج طلب الإجازات وسير العمل. من الرائع أن نتمكن من توفير كل ذلك في منتج واحد، حيث يمكن ربط الأمور ببعضها البعض بسهولة بالغة.

نحن نستخدم ClickUp في جميع مشاريعنا وإدارة مهامنا، وكذلك كقاعدة معرفية. كما تم اعتماده لمراقبة وتحديث إطار عمل OKR الخاص بنا والعديد من حالات الاستخدام الأخرى، بما في ذلك مخططات التدفق ونماذج طلبات الإجازات وسير العمل. من الرائع أن نتمكن من توفير كل ذلك في منتج واحد، حيث يمكن ربط الأشياء ببعضها البعض بسهولة بالغة.

ميزة ClickUp رقم 5: مهام ClickUp

أنشئ نقاط عمل، ونظم أنشطة المشروع، وقم بإدارة المساءلة باستخدام ClickUp Tasks

استخدم ClickUp Tasks لتعيين المهام وتتبعها وتفويضها بنقرة واحدة سريعة. تتيح المهام أيضًا للمستخدمين تعيين تبعيات مدمجة لتحسين التنسيق بين أعضاء الفريق.

يمكن أن تحتوي كل نشاط على مهام فرعية واضحة ومرفقات ملفات ذات صلة وتعليقات. من السهل ربط المهام بأهداف أكبر، مما يحافظ على توافق الأهداف طويلة الأجل مع ضمان استمرار الأنشطة اليومية على المسار الصحيح.

إدارة المعرفة المثالية مع ClickUp

إن تمكين أعمالك من خلال إدارة المعرفة يساعدك على تنظيم البيانات وتحليلها بسرعة. يتألق Notion بفضل إمكاناته الغنية للتخصيص ومساحة العمل الشاملة، بينما يركز Glean على التقاط الملاحظات السريعة وتنظيمها.

في حين أن الاختيار النهائي يعتمد على احتياجاتك، فإن كل فريق يستحق حلاً يركز العمل ويبسط الاتصال ويحسن سير العمل في البحث.

يوفر ClickUp كل ذلك (والمزيد) من خلال إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والرؤى، والتكامل، والأتمتة.

مهما كان رأيك، فإن ClickUp تبرز كشريك أكثر فعالية لسير عملك.

هل أنت مستعد لتحسين طريقة إدارة معلوماتك؟ اشترك في ClickUp اليوم!