أفضل 11 بديلاً لـ GroupMe للدردشة الجماعية والتعاون في [السنة]

يبدأ الأمر برسالة واحدة مفقودة من بين العديد من الرسائل المفقودة.

في لحظة ما تكون تتحدث عن المواعيد النهائية، وفي اللحظة التالية تكون غارقًا في صور GIF، ومناقشات خارج الموضوع، وشخص ما يسأل (للمرة الثالثة) عما إذا كان الاجتماع لا يزال قائمًا.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا لك، فربما تكون مستعدًا للتخلي عن GroupMe كأداة أساسية للدردشة الجماعية والتعاون.

هذه المجموعة من أفضل بدائل GroupMe هي نقطة انطلاق جيدة. وقبل أن نبدأ.

لماذا تختار بدائل GroupMe

تناسب بساطة GroupMe الدردشات الجماعية الأساسية، ولكن قيودها يمكن أن تعيق الفرق التي تحتاج إلى تحكم أو موثوقية أفضل. هذه القيود تجعل التحول إلى البدائل أمرًا جذابًا لتسهيل التواصل بين أعضاء الفريق.

إليك الأسباب التي قد تدفعك إلى استكشاف خيارات أخرى:

لا يوجد بحث عن الرسائل: يفرض التمرير اللانهائي للبحث عن الرسائل القديمة، مما يبطئ تنسيق الفريق

ضوابط إدارية محدودة: تسمح للمنشورات غير الخاضعة للإشراف بإغراق المجموعات العامة، مما يؤدي إلى إخفاء التحديثات المهمة وسط الضوضاء

الإشعارات المفرطة: يرسل إشعارات للجميع بشأن أمور بسيطة مثل تغييرات الملف الشخصي، مما يؤدي إلى ازدحام صناديق البريد الوارد.

لا توجد رسائل مثبتة: تفقد المعلومات المهمة مثل خطط الأحداث في سلاسل المحادثات المزدحمة، مما يسبب إحباط المستخدمين

تدهور جودة مشاركة الوسائط: يضغط الصور ومقاطع الفيديو بشكل كبير، مما يجعل جودة الصور والفيديوهات المشتركة غير واضحة.

تجربة سطح مكتب غير سلسة: يقدم تطبيق ويب بطيء، يفتقر إلى وظائف الكمبيوتر الشخصي المتطورة

إدارة المجموعات المعقدة: يجعل إضافة أو إزالة الأعضاء أمرًا صعبًا، مما يؤخر تحديثات الفريق

🔍 هل تعلم؟ 93٪ من التواصل غير لفظي. وفقًا للباحث في علم النفس ألبرت مهربان، يتم نقل 7٪ فقط من المعنى من خلال الكلمات. والباقي؟ نبرة الصوت (38٪) ولغة الجسد (55٪). لذا في المرة القادمة التي تشارك فيها في مؤتمر فيديو، تذكر: وجهك يقول أكثر من كلماتك.

نظرة عامة على بدائل GroupMe

لا تعرف من أين تبدأ؟ إليك نظرة سريعة على أفضل بدائل GroupMe. 📊

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp الدردشة + إدارة المشاريع/المهام، مساعد الذكاء الاصطناعي، المستندات، مكالمات الفيديو، الأتمتة، التكامل اتصالات ومشاريع الفريق الشاملة مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خطط مدفوعة Slack القنوات، والتكامل، والبحث عن الرسائل، والمجموعات، وأتمتة سير العمل اتصالات الأقسام وأتمتة سير العمل مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 7.25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Discord قنوات الصوت/الفيديو، الأدوار، الروبوتات، مشاركة الشاشة، أدوات المجتمع الفرق العالمية التي تحتاج إلى دردشة بسيطة وآمنة مجاني؛ Nitro: أسعار مخصصة WhatsApp تشفير من طرف إلى طرف، صوت/فيديو، قوائم البث، مزامنة الهاتف المحمول/الكمبيوتر المكتبي الفرق العالمية التي تحتاج إلى دردشة بسيطة وآمنة مجاني Flock قوائم المهام، والملاحظات المشتركة، ومكالمات الفيديو، والقنوات الذكية، وتطبيقات الإنتاجية الفرق التي تراعي الميزانية، مشاركة الوسائط مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 6 دولارات/مستخدم/شهر Telegram مجموعات/قنوات كبيرة، روبوتات، تخزين سحابي، ميزات الخصوصية المجتمعات الكبيرة والفرق التي تركز على الخصوصية مجاني؛ تتوفر خطة مميزة Microsoft Teams تكامل Office 365، الاجتماعات، الويكي، العلامات، النصوص، مشاركة الملفات المؤسسات التي تركز على Microsoft مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 4 دولارات/مستخدم/شهر Connecteam الأولوية للأجهزة المحمولة، جدولة المناوبات، النماذج الرقمية، التدريب، الاتصالات الموجهة الفرق التي لا تعمل في مكاتب/تعمل في الميدان مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 35 دولارًا شهريًا Google Chat المساحات، تكامل Google Workspace، البحث، مكالمات Meet، التعاون في الملفات الفرق التي تستخدم Google Workspace لا توجد خطة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8.40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا. Rocket.Chat استضافة ذاتية، مفتوحة المصدر، سير عمل مخصص، شبكات اتحادية، تشفير سيادة البيانات، الصناعات الخاضعة للتنظيم مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات/مستخدم/شهر Signal تشفير من طرف إلى طرف، رسائل تختفي، صوت/فيديو، مفتوح المصدر الفرق التي تعطي الأولوية للأمن والخصوصية مجاني

أفضل بدائل GroupMe للاستخدام

هل أنت مستعد لمعرفة ما هو متاح؟ إليك نظرة مفصلة على أفضل بدائل GroupMe للمراسلة الفورية في العمل.

1. ClickUp (الأفضل للاتصال الجماعي الشامل وإدارة المشاريع)

ابدأ مع ClickUp Chat قم بإدارة المحادثة والعمل، كل ذلك في ClickUp Chat

يحافظ GroupMe على تواصل الفرق، ولكنه لا يفعل الكثير للحفاظ على سير العمل. لم يتم تصميمه للتعاون المنظم، لذلك بمجرد أن تحتاج المحادثة إلى أن تصبح مهمة أو ملفًا أو تحديثًا، تضطر إلى التنقل بين الأدوات.

ClickUp يغير ذلك. إنه أول مساحة عمل متكاملة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

تضع ClickUp Chat المحادثات في قلب سير عملك. كل مساحة ومجلد وقائمة تأتي مع دردشة خاصة بها، بحيث يمكن لفريقك مناقشة المهام ومشاركة التحديثات واتخاذ الإجراءات دون مغادرة المشروع.

الدردشة هي مساحة العمل.

ClickUp BrainGPT

يمكن أن تتحول رسالة واحدة إلى مهمة في ثوانٍ — يدويًا إذا كنت تفضل تخصيصها، أو على الفور عبر ClickUp BrainGPT.

يستخلص المساعد الذكي السياق من الرسالة ويكتب اسم المهمة ووصفها بوضوح، مع رابط إلى المحادثة الأصلية. إذا اقترح شخص ما إنشاء نسخة ثانية من عرض تقديمي، فإنه ينشئ هذه المهمة على الفور.

استخدم ميزة Catch me up المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat لتبقى على اطلاع على سلاسل المحادثات الخاصة بك.

في الأيام التي تكون فيها غائبًا أو منشغلاً في أعمال أخرى، يلخص AI CatchUp ما فاتك. فهو يستخرج القرارات والمهام الموكلة والأسئلة الرئيسية، بحيث تكون على اطلاع تام عندما تنضم مرة أخرى إلى دردشة المشروع.

FollowUps في ClickUp Chat

المساءلة لا تعتمد على الذاكرة أو ردود الفعل في الدردشة أيضًا.

قم بتعيين متابعات في ClickUp Chat حتى يتم تتبع الإجراءات وعدم نسيانها

يمكنك تعيين أي رسالة إلى أحد أعضاء الفريق، وتصبح FollowUpTM. الجميع يعرف ما تم تفويضه، ولا داعي للقلق بشأن إرسال رسالة إلى شخص ما مرتين أو متابعة الخطوات التالية.

إذا كان فريقك قد سئم من الحديث في دوائر مفرغة، فإن ClickUp Chat يمنح المحادثة اتجاهًا.

SyncUps في ClickUp

SyncUps هي مكالمات فيديو/صوت مدمجة مصممة للحفاظ على تماسك الجميع والمضي قدمًا. مع ClickUp، يمكنك جدولة وتشغيل syncups مباشرة داخل مساحة العمل الخاصة بك، مما يضمن أن المناقشات والقرارات والخطوات التالية يتم تسجيلها دائمًا في مكان العمل. تضمن الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي واستخراج عناصر العمل عدم إغفال أي شيء — كل sync-up يؤدي إلى نتائج واضحة ومتابعة يمكن تتبعها.

وكلاء الدردشة في ClickUp

استخدم الوكلاء المُعدين مسبقًا أو أنشئ وكلاءك الخاصين باستخدام ClickUp AI Autopilot Agents

الوكلاء في ClickUp هم مساعدون مدعومون بالذكاء الاصطناعي يمكنهم أداء مهام محددة نيابة عنك. يساعدون في أتمتة المهام الروتينية والإجابة على الأسئلة وتقديم الدعم الفوري في المكان الذي يتعاون فيه فريقك. سواء كنت بحاجة إلى تلخيص سلسلة طويلة من المحادثات أو إنشاء تحديث للمشروع أو إنشاء مهمة جديدة من محادثة، فإن وكلاء الدردشة متاحون دائمًا للمساعدة. يحافظون على إنتاجية فريقك من خلال التعامل مع الأعمال المتكررة وإبراز المعلومات الأساسية، حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية.

أفضل ميزات ClickUp

مقاطع تتحدث نيابة عنك: سجل وشارك شروحات الشاشة أو تحديثات الفيديو مباشرة في الدردشة عبر سجل وشارك شروحات الشاشة أو تحديثات الفيديو مباشرة في الدردشة عبر ClickUp Clips —مثالي لدعم الاتصالات غير المتزامنة عندما يكون فريقك موزعًا عبر مناطق زمنية مختلفة

المشاركات التي لا تختفي: حوّل التحديثات والقرارات وملاحظات الاجتماعات المهمة إلى مشاركات تظل مثبتة ويسهل الرجوع إليها لاحقًا.

SyncUps للمكالمات السريعة: ابدأ مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو مباشرة من أي دردشة في ClickUp للتنسيق السريع أو توضيح الخطوات التالية أو ابدأ مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو مباشرة من أي دردشة في ClickUp للتنسيق السريع أو توضيح الخطوات التالية أو التعاون في الوقت الفعلي دون التبديل بين علامات التبويب.

إشعارات تناسبك: قم بتعيين تنبيهات خاصة بالقناة، بحيث يتم إخطارك فقط بالتحديثات التي تحتاج فعلاً إلى اهتمامك.

المستندات التي تجري فيها المحادثة: شارك شارك مستندات ClickUp وحررها مباشرة في الدردشة حتى يظل الجميع على نفس الصفحة (حرفيًا!)

بحث مفيد بالفعل: اعثر بسرعة على رسائل أو مهام أو محتوى مرتبط محدد من مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات الخارجية المدمجة باستخدام اعثر بسرعة على رسائل أو مهام أو محتوى مرتبط محدد من مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات الخارجية المدمجة باستخدام Enterprise Search والفلاتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ملفات تعريف أعضاء الفريق والجدولة: اطلع على أولويات أي شخص عبر اطلع على أولويات أي شخص عبر تقويم ClickUp، الذي يعمل مباشرة داخل الدردشة حتى تتمكن من حجز الوقت دون الحاجة إلى تبادل الرسائل.

أتمتة الدردشة التي توفر الوقت: قم بتشغيل إنشاء المهام أو إرسال المتابعات أو الرد باستخدام قم بتشغيل إنشاء المهام أو إرسال المتابعات أو الرد باستخدام ClickUp Automation —كل ذلك بناءً على رسائل أو شروط محددة

قيود ClickUp

قد تشكل مجموعة الميزات الشاملة للمنصة منحنى تعليميًا أوليًا

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4450 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

أكبر مشكلة واجهتني مع الأدوات الأخرى كانت التجزئة. كنت أدير المهام في تطبيق واحد، وأتواصل مع فريقي في تطبيق آخر، وأتتبع المستندات في مكان آخر، وأتنقل باستمرار بين علامات التبويب كما لو كنت ألعب لعبة Tetris على لوحة المفاتيح. كان ذلك غير فعال. ما يميز ClickUp بالنسبة لي هو كيفية دمج إدارة المهام مع المراسلة والتعاون في الوقت الفعلي بسلاسة. بدلاً من التبديل من مهمة إلى تطبيق دردشة، يمكنني فقط النقر على مهمة وبدء مناقشة هناك. كل تعليق وملف وتحديث موجود بالضبط في المكان الذي يجب أن يكون فيه، مرفقًا بالمهمة نفسها.

📮 ClickUp Insight: 92٪ من الموظفين يستخدمون أساليب غير متسقة لتتبع بنود العمل، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وتأخير التنفيذ. سواء كنت ترسل ملاحظات متابعة أو تستخدم جداول بيانات، غالبًا ما تكون العملية مشتتة وغير فعالة. يضمن حل إدارة المهام من ClickUp تحويل المحادثات إلى مهام بسلاسة — حتى يتمكن فريقك من التصرف بسرعة والبقاء على اتساق.

2. Slack (الأفضل للتواصل بين الأقسام وأتمتة سير العمل)

عبر Slack

هل تعرف ذلك الشعور عندما لا تتمكن من العثور على رسالة مهمة لأنها مدفونة في دردشة جماعية ضخمة؟ Slack يحل هذه المشكلة نهائيًا. يتيح لك تنظيم المحادثات في قنوات بحيث يبقى كل شيء في مكان يمكنك العثور عليه (دون الاعتماد على اختراقات Slack ).

ميزة Huddles مفيدة للغاية — ما عليك سوى النقر والتحدث لطرح الأسئلة السريعة دون الحاجة إلى جدولة مكالمة Zoom أخرى.

أفضل ميزات Slack

أنشئ قنوات مخصصة للمشاريع والفرق التي تحافظ على تنظيم المحادثات حسب الموضوع

استفد من تكامل Slack مع أدوات الإنتاجية التي تتصل مباشرة بمساحة عملك

ابحث في سجل الرسائل بالكامل باستخدام المرشحات والمشغلات التي تساعد في تحديد المحادثات أو القرارات أو الملفات المشتركة المحددة منذ أشهر.

قم ببناء سير عمل مخصص باستخدام أدوات أتمتة بسيطة لإدارة مشاريع Slack بسهولة.

قيود Slack

يحد الخطة المجانية من الوصول إلى سجل الرسائل إلى 90 يومًا، مما يدفع المستخدمين إلى اختيار بدائل Slack

قد يصبح استخدامه أمرًا صعبًا دون تنظيم القنوات بشكل مناسب.

تفتقر مكالمات الفيديو إلى بعض الميزات المتقدمة الموجودة في أدوات المؤتمرات المخصصة

أسعار Slack

مجاني

المزايا: 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

Business+: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

خطة Enterprise Grid: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (34,280+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (23,845+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

لقد استخدمت Slack مع العديد من الشركات والأعمال التجارية وأحببت سهولة استخدامه. فهو يوفر خيارات تواصل سلسة لأفراد مؤسستك دون الحاجة إلى مشاركة رقم هاتفك الشخصي. كما أننا نستخدم ميزة اجتماعات Huddle بشكل متكرر. كوننا فريقًا يضم 75% من الموظفين عن بُعد، فإن Slack يسهل العمل كفريق واحد. فهو يجعل من السهل معرفة من المقرر أن يحضر الاجتماعات، ومن قرأ الرسائل، ويوفر مساحة تخزين ملفات مشتركة.

3. Discord (الأفضل لبناء المجتمع والتفاعل غير الرسمي بين أعضاء الفريق)

عبر Discord

تم تصميم Discord للاعبين، ولكنه مثالي لأي فريق يرغب في التواصل بشكل طبيعي. ربما تكون القنوات الصوتية هي أفضل ميزاته. ما عليك سوى الدخول عندما تريد التحدث والخروج عندما تنتهي. لا حاجة إلى رسائل محرجة من نوع "هل يمكنني الاتصال بك؟".

تحب الفرق البعيدة كيف أن هذا يعيد تلك المحادثات العفوية التي تثير أفكارًا جديدة. تعمل مشاركة الشاشة بشكل صحيح أيضًا، حتى عندما يشارك شخص ما ملفات تصميم أو مقاطع فيديو.

أفضل ميزات Discord

قم بإعداد خوادم منفصلة لمشاريع أو أقسام مختلفة تخلق حدودًا واضحة

استضف جلسات صوتية مباشرة باستخدام قنوات Stage لتقديم الأفكار أو إجراء تحديثات الفريق أو عقد جلسات AMA للمجتمع في الوقت الفعلي.

قم بتعيين أدوار مخصصة مع أذونات محددة تتحكم في من يرى ماذا، ومن يمكنه تعديل القنوات، ودعوة أعضاء جدد، أو إدارة جوانب أخرى من مساحة العمل الخاصة بك.

أضف روبوتات متخصصة تعزز الإنتاجية من خلال التعامل مع المهام الروتينية مثل تذكيرات الاجتماعات وتنظيم القنوات.

قيود Discord

الميزات التي تركز على الأعمال ليست قوية مثل أدوات الاتصال المؤسسية

حدود حجم مشاركة الملفات مقيدة في الخطط المجانية

وظيفة البحث ليست قوية مثل بعض البدائل الأخرى لـ GroupMe

أسعار Discord

مجاني

Nitro: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Discord

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Discord؟

اقرأ ما قاله هذا المراجع من Capterra:

لقد كان Discord مفيدًا للغاية في العمل عن بُعد داخل شركتي، وهو ما كان مفاجأة كبيرة لي في البداية. نستخدمه يوميًا في كل شيء بدءًا من المحادثات السريعة وحتى اجتماعات الفريق الأكثر تعمقًا.

لقد كان Discord مفيدًا للغاية في العمل عن بُعد داخل شركتي، وهو ما كان مفاجأة كبيرة لي في البداية. نستخدمه يوميًا في كل شيء بدءًا من المحادثات السريعة وحتى اجتماعات الفريق الأكثر تعمقًا.

💡 نصيحة احترافية: شجع ثقافة ترحب بالتعليقات المبتكرة. هذه التعليقات هي التي تتحدى الوضع الراهن أو تقترح تغييرات كبيرة، مما يشجع الفريق على التفكير خارج الصندوق. إنها تدفع الحدود وتدفع الابتكار في ممارسات الاتصال.

4. WhatsApp (الأفضل للفرق العالمية التي تحتاج إلى مراسلة بسيطة وآمنة)

عبر WhatsApp

ربما تستخدم WhatsApp بالفعل للدردشة مع الأصدقاء، ولكن لا تغفل استخدامه للتواصل مع الفريق أيضًا. يبرز هذا التطبيق عندما تحتاج إلى شيء بسيط يعرف الجميع كيفية استخدامه بالفعل. لا حاجة إلى دورات تدريبية هنا!

يمنحك التشفير من طرف إلى طرف راحة البال عند مناقشة المعلومات الحساسة. تقدر الفرق التي تضم أعضاء دوليين بشكل خاص أن WhatsApp يعمل بشكل مثالي حتى مع اتصالات الإنترنت المتقطعة.

تعد ميزة الرسائل الصوتية مفيدة عندما تحتاج إلى شرح شيء معقد يستغرق وقتًا طويلاً لكتابته.

أفضل ميزات WhatsApp

أنشئ قوائم بث تسمح لك بإرسال إعلانات إلى عدة أشخاص دون وضعهم جميعًا في دردشة جماعية حيث يمكنهم رؤية ردود بعضهم البعض.

شارك بيانات الموقع مع أعضاء الفريق لتسهيل التنسيق أثناء الأحداث أو الاجتماعات الشخصية في أماكن غير مألوفة.

استخدم WhatsApp Web أو تطبيق سطح المكتب لمواصلة المحادثات بسلاسة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

انسخ سجل الدردشة احتياطيًا إلى السحابة وقم بالمزامنة عبر الأجهزة للحفاظ على أمان بياناتك وإمكانية الوصول إليها.

قيود WhatsApp

أدوات تنظيم محدودة لفرز المحادثات السابقة أو البحث عنها

المجموعات محددة بـ 256 عضوًا، مما يحد من اتصالات الفرق الأكبر حجمًا

لا توجد ميزات جدولة للرسائل أو التذكيرات

يتطلب أرقام هواتف، والتي قد لا يرغب بعض أعضاء الفريق في مشاركتها

أسعار WhatsApp

مجاني

تقييمات ومراجعات WhatsApp

G2: 4. 7/5 (95+ تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (16,055+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WhatsApp؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

كان WhatsApp أول خدمة مراسلة خاصة عبر الهاتف المحمول تحقق نجاحًا كبيرًا. بصفتنا مستخدمين/عملاء تجاريين لـ WhatsApp، علمنا أن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون WhatsApp كل شهر، ومن السهل فهم السبب. أنا أحب واجهة WhatsApp سهلة الاستخدام وميزاتها الممتعة، بالإضافة إلى الأمان والخصوصية التي توفرها.

🧠 حقيقة ممتعة: تشير الدراسات إلى أن الرموز التعبيرية تساعد في نقل النبرة والعاطفة في العمل عن بُعد، مما يجعل المحادثات الرقمية تبدو أكثر إنسانية. يمكن لرمز 😄 أو 👀 البسيط أن يخفف من حدة التعليقات أو يضيف جوًا من المرح إلى محادثة الفريق.

5. Flock (الأفضل للفرق التي تهتم بالميزانية وتسعى إلى مشاركة الوسائط)

عبر Flock

قد لا يكون Flock الاسم الأكثر شهرة في هذه القائمة، ولكنه يستحق اهتمامك. تضم هذه المنصة وظائف مذهلة في واجهتها البسيطة.

أفادت الفرق أنها معجبة بشكل خاص بميزة قائمة المهام التي تحول المحادثات إلى عناصر قابلة للتنفيذ مع مواعيد نهائية. إذا كان فريقك يجمع بين عدة تطبيقات لتلبية احتياجات الاتصال المختلفة، فيمكن لـ Flock تبسيط سير عملك دون إجهاد ميزانيتك.

أفضل ميزات Flock

حوّل الرسائل مباشرة إلى مهام مع مواعيد نهائية ومسؤولين، مما يسهل تتبع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مناقشات الفريق.

أنشئ ملاحظات مشتركة أثناء الاجتماعات يمكن للجميع تعديلها في وقت واحد، مما يلغي الحاجة إلى أدوات تعاون منفصلة للمستندات.

ابدأ مؤتمرات الفيديو مع إمكانية مشاركة الشاشة مباشرة من الدردشة دون الحاجة إلى تنزيل برامج أو روابط إضافية.

قم بإعداد قنوات ذكية تقوم تلقائيًا بتصفية الرسائل ذات الصلة بناءً على الكلمات الرئيسية أو أدوار المرسل للحفاظ على ظهور المعلومات المهمة.

قيود Flock

قاعدة مستخدمين أصغر تعني تكاملات أقل من بدائل GroupMe الأكثر رسوخًا

تتخلف التطبيقات المحمولة أحيانًا عن الإصدار المكتبي من حيث الوظائف

خيارات تخصيص محدودة للإشعارات والتنبيهات

أسعار Flock

مجاني

المزايا: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Flock

G2: 4. 4/5 (270+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (340+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Flock؟

تصف إحدى مراجعات G2 الأمر على النحو التالي:

أول ما أبرزه في Flock هو تصميمه سهل الاستخدام وسهل التصفح. بفضل نظام التخزين السحابي، يمكن تخزين الرسائل والملفات بشكل آمن والوصول إليها من أي جهاز. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المكالمات الصوتية المدمجة بجودة ممتازة، مما يتيح لنا الحفاظ على اتصال سلس.

6. Telegram (الأفضل للمجتمعات الكبيرة ذات الاحتياجات المتنوعة في مجال الخصوصية)

عبر Telegram

يتعامل Telegram مع مجموعات عامة ضخمة تصل إلى 200000 عضو دون عناء - وهو مثالي إذا كنت تدير مجتمعات كبيرة أو إعلانات على مستوى الشركة. تتيح لك ميزة القنوات بث التحديثات إلى عدد غير محدود من المتابعين مع التحكم في من يمكنه الرد.

تقدر الفرق التي تهتم بالأمن خيار الرسائل ذاتية التدمير للمعلومات الحساسة التي لا ينبغي الاحتفاظ بها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل نظام الروبوتات على أتمتة المهام المتكررة من الجدولة إلى جمع البيانات.

بينما تجرب بعض الفرق Telegram في البداية بسبب ميزاته الأمنية، فإنها تستمر في استخدامه بسبب سرعته وموثوقيته المذهلتين حتى عند مشاركة الملفات الكبيرة.

أفضل ميزات Telegram

أنشئ قنوات عامة حيث يمكن لعدد غير محدود من المتابعين تلقي التحديثات بينما يحتفظ المسؤولون بالسيطرة الكاملة على من يمكنه نشر المحتوى.

قم بإنشاء روبوتات مخصصة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات البسيطة لأتمتة المهام الروتينية مثل جمع التقارير اليومية أو الإجابة على الأسئلة المتداولة.

استفد من التخزين السحابي الذي يتيح مشاركة الملفات بحجم يصل إلى 2 جيجابايت لكل ملف دون إزدحام مساحة التخزين على هاتفك أو الحاجة إلى حسابات سحابية منفصلة.

نظم المحادثات باستخدام المجلدات والرسائل المثبتة حتى لا تفقد أبدًا تتبع المحادثات المهمة.

قيود Telegram

التشفير الافتراضي ليس شاملاً للدردشات العادية (فقط الدردشات السرية)

الميزات الخاصة بالأعمال محدودة مقارنة بمنصات المؤسسات

قد يكون لدى بعض أعضاء الفريق مخاوف بشأن الأصول الروسية على الرغم من استقلالية الشركة الحالية.

أسعار Telegram

مجاني

تتوفر خطة مميزة

تقييمات ومراجعات Telegram

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 7/5 (6,370+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Telegram؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

Telegram هو تطبيق مراسلة ممتاز مقارنة بالعديد من التطبيقات الأخرى. لا يتطلب حساب Gmail للتخزين، ويمكنك التبديل بين الأجهزة دون القلق بشأن النسخ الاحتياطية — تظل معلوماتك سليمة. بفضل ميزات الخصوصية القوية، بما في ذلك الدردشات السرية، يعد Telegram رائعًا لأولئك الذين يقدرون الأمان. ميزة أخرى مهمة هي القدرة على إرسال وفتح ملفات كبيرة دون أي تعقيدات. بالإضافة إلى ذلك، Telegram مثالي لاستضافة اجتماعات كبيرة عبر الإنترنت، مما يجعله المنصة المثالية لاجتماعات الصلاة ودراسات الكتاب المقدس. أعرب الكثير من الناس عن رغبتهم في الانضمام، ولكن معظم التطبيقات تفرض قيودًا على حجم المجموعة. لهذا السبب أوصي قسيسي باستخدام Telegram كخيار أفضل لمجتمعنا.

💡 نصيحة احترافية: استعير من مفهوم لي تومسون عن " المؤامرة الإبداعية" (Creative Conspiracy)، وقم بتيسير جلسات تعاونية حيث يعمل أعضاء الفريق معًا بشكل متعمد على ابتكار حلول مبتكرة. تعزز هذه الطريقة ثقافة الإبداع المتعمد والمركّز.

7. Microsoft Teams (الأفضل للمؤسسات المتكاملة بشكل عميق مع Microsoft 365)

عبر Microsoft Teams

إذا كانت شركتك تعتمد على نظام Microsoft، فإن Teams يجعل كل شيء في مكانه الصحيح. التكامل العميق مع تطبيقات Office يعني أنه يمكنك تحرير جداول بيانات Excel معًا داخل نافذة الدردشة مباشرةً.

تبدو اجتماعات الفرق متقنة بشكل مدهش بفضل ميزات مثل تعتيم الخلفية وغرف الاجتماعات الفرعية التي كانت في السابق عروضًا متميزة في أماكن أخرى. تساعد المحادثات المبوبة في الحفاظ على تنظيم المشاريع دون إنشاء مليون قناة مختلفة.

أفضل ميزات Microsoft Teams

قم بجدولة الاجتماعات والانضمام إليها مباشرة من الدردشة من خلال تكامل التقويم الذي يعرض توفر الجميع ويرسل تذكيرات تلقائية.

أنشئ مواقع ويكي للفرق والمشاريع لتكون بمثابة قواعد معرفية مركزية، مما يقلل من الأسئلة المتكررة ووقت تدريب الأعضاء الجدد.

استخدم العلامات للوصول إلى مجموعات محددة داخل الفرق الكبيرة دون إنشاء قنوات منفصلة أو إزعاج الآخرين بإشعارات غير ذات صلة.

الوصول إلى محاضر الاجتماعات والتسجيلات للحاق بالركب أو الرجوع إلى القرارات الرئيسية لاحقًا

قيود Microsoft Teams

قد تبدو الواجهة مزدحمة ومربكة للمستخدمين الجدد

قد يكون الأداء بطيئًا على أجهزة الكمبيوتر القديمة أو مع النطاق الترددي المحدود

اعتماد كبير على اشتراك Microsoft 365 للحصول على الوظائف الكاملة

المحادثات القائمة على سلاسل المحادثات أقل سهولة من بعض البدائل المنافسة لـ GroupMe.

أسعار Microsoft Teams

خطط المنزل

Microsoft Teams: مجاني

Microsoft 365 Personal: 6.99 دولار شهريًا

Microsoft 365 Family: 9.99 دولارًا شهريًا

خطط الأعمال

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (15,985+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (10,055+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Teams؟

لفت انتباهنا هذا التعليق على Reddit:

تعد Teams أكثر ملاءمة لسيناريوهات الأعمال. كما أنها مدمجة بالكامل في عالم Office 365 الذي تستخدمه معظم الشركات بالفعل. […] تتمتع Teams أيضًا بالعديد من الوظائف الأخرى (الاجتماعات، إمكانية نظام الهاتف) التي لا توجد في المنصات الأخرى. كما أنها تدعم التعاون في الملفات عبر SharePoint الذي يعد بحد ذاته ضخمًا للغاية.

🔍 هل تعلم؟ ضعف التواصل بين أعضاء الفريق يؤدي إلى إبطاء العمل وزيادة الضغط. أظهر تقرير أن ذلك يؤدي إلى زيادة التوتر بنسبة 51٪، وانخفاض الإنتاجية بنسبة 41٪، وتوتر العلاقات بنسبة 31٪، وتأخير المواعيد النهائية. التواصل الواضح يحافظ على تماسك الفريق ويبقي العمل على المسار الصحيح.

8. Connecteam (الأفضل لإدارة الفرق التي لا تعمل في مكاتب وتقوم بعمل ميداني)

عبر Connecteam

يحل Connecteam المشكلات التي لا تدركها أدوات الاتصال الأخرى. تم تصميمه خصيصًا للفرق التي لا يجلس معظم أعضائها على مكاتبهم طوال اليوم. فكر في العاملين في مجال البيع بالتجزئة أو البناء أو الرعاية الصحية أو الخدمات الميدانية.

يضمن التصميم الذي يركز على الأجهزة المحمولة بقاء الجميع على اتصال بغض النظر عن موقعهم. تقدر الفرق بشكل خاص ميزات تسجيل الدخول/الخروج المدمجة مباشرة في منصة الاتصال. والأفضل من ذلك؟ تتيح لك وحدة التدريب توزيع المعلومات المهمة والتأكد من قراءتها بالفعل، مما يساعد على تلبية متطلبات الامتثال.

أفضل ميزات Connecteam

أرسل اتصالات موجهة إلى مواقع أو أقسام أو مناصب محددة دون إنشاء مجموعات منفصلة

أنشئ قوائم مراجعة ونماذج رقمية يمكن للعاملين الميدانيين إكمالها على أجهزتهم المحمولة، مما يلغي الحاجة إلى العمليات الورقية.

وزع مواد التدريب وتتبع حالة إكمالها لضمان حصول جميع أعضاء الفريق على التحديثات المهمة بغض النظر عن جدول عملهم.

قم بجدولة النوبات وامنح الموظفين إمكانية التقدم بطلبات للحصول على نوبات شاغرة أو طلب إجازات مباشرة من خلال المنصة.

قيود Connecteam

تركز بشكل أكبر على التواصل التشغيلي أكثر من بناء الفريق غير الرسمي

تجربة استخدام الأداة على سطح المكتب ليست بنفس دقة التطبيق على الهاتف المحمول.

منحنى تعلم أعلى لأعضاء الفريق غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

أسعار Connecteam

مجاني

الأساسي: 35 دولارًا شهريًا

متقدم: 59 دولارًا شهريًا

الخبير: 119 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Connecteam

G2: 4. 6/5 (2,355 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,350+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Connecteam؟

إليك وجهة نظر مباشرة:

ساعد Connecteam في الحفاظ على تنظيم فريق العمل ومسؤوليته. هناك العديد من الميزات الرائعة في هذا البرنامج التي يمكن لأي شركة صغيرة الاستفادة منها. بصفتي مدير مكتب، كانت قدرات الموارد البشرية في هذا البرنامج جزءًا أساسيًا في تتبع إجازات PTO وأيام المرض وساعات العمل وما إلى ذلك.

ساعد Connecteam في الحفاظ على تنظيم فريق العمل ومسؤوليته. هناك العديد من الميزات الرائعة في هذا البرنامج التي يمكن لأي شركة صغيرة الاستفادة منها. بصفتي مدير مكتب، كانت قدرات الموارد البشرية في هذا البرنامج جزءًا أساسيًا في تتبع إجازات PTO وأيام المرض وساعات العمل وما إلى ذلك.

9. Google Chat (الأفضل للفرق التي تستخدم Google Workspace بالفعل)

عبر Google Chat

يجعل Google Chat التواصل بين أعضاء الفريق مألوفًا منذ اليوم الأول. إذا كنت تستخدم Gmail و Google Drive بالفعل، فسوف يندمج بسلاسة في سير عملك دون أي تأخير. تساعد المحادثات المترابطة في الحفاظ على تركيز المناقشات، بينما توفر الاقتراحات الذكية الوقت من خلال التوصية بالملفات وأحداث التقويم ذات الصلة.

تقدر الفرق كيف تعمل مساحات الدردشة كغرف دائمة للمشاريع الجارية مع جميع الملفات والمهام والرسائل في مكان واحد منظم. على الرغم من أنه قد لا يحتوي على الميزات الأكثر بروزًا، إلا أن التكامل الوثيق مع أدوات Google الأخرى يعني أنك تقضي وقتًا أقل في التبديل بين التطبيقات.

أفضل ميزات Google Chat

أنشئ مساحات تنظم تلقائيًا الرسائل والملفات والمهام المتعلقة بمشاريع أو فرق معينة في جدول زمني يسهل التنقل فيه.

ابحث في المحادثات باستخدام إمكانات البحث من Google التي تفهم السياق وتستطيع العثور على المعلومات حتى عندما لا تتذكر الصياغة الدقيقة.

ابدأ مكالمات الفيديو عبر Google Meet مباشرة من سلاسل الدردشة بنقرة واحدة، مع الحفاظ على سياق المحادثة عند التبديل من النص إلى الفيديو.

تعاون على Google Docs و Sheets و Slides داخل واجهة الدردشة، مع إمكانية التحرير والتعليق في الوقت الفعلي.

قيود Google Chat

وظائف محدودة مقارنة بمنصات الاتصال المخصصة للفرق

يتطلب اشتراكًا في Google Workspace للحصول على الميزات المؤسسية الكاملة

أقل قابلية للتخصيص من تطبيقات المراسلة المتخصصة نظرًا لعدم توفر السمات

نظام الإشعارات ليس متطورًا مثل البدائل الأخرى لـ GroupMe

أسعار Google Chat

Business Starter: 8.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

معيار الأعمال: 16.80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Business Plus: 26.40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Chat

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 5/5 (2,365+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Chat؟

لخص أحد المراجعين في TrustRadius الأمر على النحو التالي:

Google Chat مناسب تمامًا للشركات. مكانه المناسب في مؤسستي هو الحفاظ على التواصل بين الفرق. التعاون بين الفرق لحل المشكلات التي لا يستطيع عملاؤنا حلها بدون استخدام Google Chat. مؤسستنا تعتمد عليه. عندما يحتاج شخص ما إلى مساعدة من فريق آخر في المؤسسة، نستخدم Google Chat لحل هذه المشكلة.

🔍 هل تعلم؟ الاستماع إلى الموظفين هو المفتاح للحفاظ على سلاسة التواصل وإجراء التحسينات اللازمة. في الواقع، يستخدم 75% من المتصلين استطلاعات المشاركة للحصول على ملاحظات مفصلة، و54% يعتمدون على الملاحظات بعد الحدث، و52% يلجأون إلى جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة. تساعد هذه الأدوات الفرق على البقاء على المسار الصحيح ومعالجة المشكلات وصقل استراتيجيات التواصل.

10. Rocket. Chat (الأفضل للمؤسسات التي تتطلب سيادة كاملة على البيانات)

Rocket. Chat يمنحك السيطرة على بيانات الاتصال الخاصة بك. على عكس معظم بدائل GroupMe، يمكنك استضافة هذه المنصة على خوادمك الخاصة، مما يحافظ على المحادثات الحساسة داخل البنية التحتية لمؤسستك تمامًا.

طبيعته مفتوحة المصدر تعني أن المطورين يمكنهم تخصيصه ليناسب احتياجات سير العمل الخاصة بك. تقدر الفرق التي لديها متطلبات امتثال صارمة، خاصة تلك الموجودة في الصناعات الخاضعة للتنظيم، القدرة على تنفيذ سياسات أمان محددة.

على الرغم من أن الإعداد يتطلب معرفة تقنية أكثر من الخيارات السحابية، فإن المنصة تكافئ هذا الاستثمار بتحكم لا مثيل له في الخصوصية.

أفضل ميزات Rocket. Chat

قم بتخصيص الواجهة والوظائف من خلال قاعدة الكود مفتوحة المصدر لتلائم احتياجات سير العمل الخاصة بمؤسستك دون انتظار تحديثات الموردين.

أنشئ شبكات موحدة حيث يمكن لعدة حالات Rocket. Chat منفصلة التواصل بشكل آمن بين مؤسسات مختلفة مع الحفاظ على الاستقلالية.

قم بتنفيذ تشفير شامل وسياسات احتفاظ مخصصة تضمن بقاء المحادثات الحساسة سرية وتلتزم باللوائح الخاصة بالصناعة.

Rocket. قيود الدردشة

يتطلب خبرة فنية لإعداد وصيانة الحالات المستضافة ذاتيًا

واجهة المستخدم أقل دقة من بعض البدائل التجارية لـ GroupMe.

سوق أصغر للتكاملات المعدة مسبقًا مقارنة بالمنصات السائدة

أسعار Rocket. Chat

مجاني

المزايا: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

Rocket. تقييمات ومراجعات الدردشة

G2: 4. 2/5 (330+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Rocket. Chat؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

إنه برنامج احترافي للغاية يستخدم على نطاق واسع في البيئات المهنية مثل المكاتب وأماكن العمل. كما يتيح لك مشاركة الملفات وإنشاء قنوات (مجموعات) للأنشطة والمشاريع وأشياء أخرى. يحتوي على ميزات لحذف الرسالة مع سلاسل الرسائل العلوية، كما يتيح الرد في سلاسل الرسائل وميزة المتابعة/إلغاء المتابعة لإلغاء الاشتراك في الإشعارات.

11. Signal (الأفضل للفرق التي تعطي الأولوية للأمان والخصوصية القصوى)

عبر Signal

ينعكس تركيز Signal على الخصوصية في كل ميزة (أو في بعض الأحيان في عدم وجود ميزات عندما قد تعرض الأمن للخطر). تثق الفرق التي تتعامل مع معلومات حساسة للغاية في Signal لأن كوده مفتوح المصدر قد تم تدقيقه بدقة من قبل خبراء الأمن.

تتم تشفير المكالمات الصوتية والمرئية من طرف إلى طرف، مما يوفر وضوحًا إضافيًا حتى عبر الاتصالات الأضعف. على الرغم من افتقاره إلى العديد من أدوات التعاون التجاري، غالبًا ما تختار المؤسسات في الصناعات شديدة التنظيم أو التي لديها مشاريع سرية تطبيق Signal.

أفضل ميزات Signal

اضبط مؤقتات مخصصة لإخفاء الرسائل لكل محادثة لإزالة المعلومات الحساسة نهائيًا بعد عرضها.

تحقق من رموز الأمان بين الأجهزة للتأكد من أن المحادثات تظل آمنة من أي اعتراض محتمل أو هجمات الوسيط.

استخدم تقنية المرسل المختوم التي تخفي هوية المرسل والمتلقي على مستوى البروتوكول، مما يحمي أنماط العلاقات حتى بما يتجاوز محتوى الرسائل.

تحقق يدويًا من جهات الاتصال باستخدام أرقام الأمان للتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الصحيح.

قيود Signal

ميزات تنظيمية محدودة، مثل المجموعات العامة أو مساحات العمل

لا يوجد تكامل للتقويم أو أدوات جدولة

قيود حجم مشاركة الملفات أكثر صرامة من تلك الموجودة في بدائل GroupMe للأغراض العامة

يفتقر إلى ميزات خاصة بالأعمال مثل إدارة المهام أو الاستطلاعات للتواصل مع الفرق

أسعار Signal

مجاني

تقييمات وتصنيفات Signal

G2: 4. 4/5 (أكثر من 440 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Signal؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن هذا التطبيق:

تطبيق مراسلة ممتاز. أستخدمه منذ عام الآن، خاصة للمحادثات الخاصة ولم يخيب ظني حتى الآن. يعجبني تصميمه، والمكالمات تعمل بشكل جيد، والنسخة الإلكترونية جيدة أيضًا. كما أنه آمن (على الرغم من أنني لم أتعلم ذلك من التجربة، بل من البحث فقط) وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. العيب الوحيد هو أنه لا يمكنك رؤية العديد من المحادثات على هاتفك، ولكن يمكن معالجة ذلك عن طريق إنشاء مجلدات.

💡 نصيحة احترافية: شجع الفرق على عدم جدولة أي اجتماعات في التقويم، ويفضل أن يكون ذلك في منتصف اليوم، حيث يمكن للجميع التركيز فقط على العمل المكثف. يساعد توفر وقت دون انقطاع على تقليل عبء الاتصالات الزائد.

