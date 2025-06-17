أفضل 8 بدائل لـ Wanderlog لتخطيط السفر وإدارة خط سير الرحلة

يجب أن يكون التخطيط لرحلة أمرًا مثيرًا وليس مرهقًا.

ولكن إذا سبق لك أن واجهت صعوبة في استخدام مخطط سفر غير عملي، أو فقدت حجوزاتك، أو قضيت ساعات في تنظيم خط سير رحلتك، فأنت تعرف جيدًا مدى الإحباط الذي يسببه ذلك.

على الرغم من أن Wanderlog هو تطبيق شائع لتخطيط الرحلات، إلا أنه قد لا يناسب الجميع. قد يجد بعض المستخدمين أنه يفتقر إلى الميزات الأساسية، أو أنه مربك، أو أنه لا يتوافق مع أسلوبهم في التخطيط.

إذا كنت تبحث عن شيء مختلف، فنحن نقدم لك ما تبحث عنه. من أدوات التخطيط التعاوني إلى قوالب خط سير الرحلة المرنة مثل تلك التي يقدمها ClickUp، إليك أفضل ثمانية بدائل لـ Wanderlog تجعل تخطيط السفر أكثر سلاسة وتنظيمًا وأقل إجهادًا.

لماذا تختار بدائل Wanderlog؟

Wanderlog هو مخطط سفر قوي يوفر إمكانية إنشاء مسارات رحلات وتتبع النفقات والتعاون الجماعي. يتيح لك تصفح الأدلة وإضافة محطات توقف وإنشاء مسارات رحلات مشتركة.

لكنه ليس مثاليًا. غالبًا ما تكون تقديرات وقت السفر غير دقيقة، مما يجعل وضع جدول زمني واقعي أمرًا صعبًا. قد تبدو الواجهة معقدة في التنقل، خاصة عند تخطيط رحلات تستغرق عدة أيام. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد طريقة مدمجة لإدارة قوائم التعبئة أو المهام قبل الرحلة.

إذن، ما الذي يجب أن تبحث عنه بدلاً من ذلك؟

تقديرات وقت السفر: تأكد من أن جدولك اليومي يظل واقعيًا من خلال أخذ التأخيرات الفعلية وفترات التوقف وأوقات النقل في الاعتبار

واجهة سهلة الاستخدام: خطط المسارات بسهولة وقم بإجراء التعديلات دون عناء بفضل التصميم البسيط

تتبع النفقات: تتبع نفقات المجموعة باستخدام ميزات مثل تقسيم الفواتير تلقائيًا وتحويل العملات والميزانيات المشتركة

خيارات أسعار مرنة: سواء كنت مسافرًا بمفردك أو تنظم رحلة جماعية، اعثر على خطة تناسب احتياجاتك دون تكاليف غير ضرورية

القوائم والمهام: حافظ على تنظيمك من خلال إدارة كل شيء في مكان واحد، من قوائم التعبئة وطلبات التأشيرات إلى تسجيل الوصول في الفنادق وحجوزات الأنشطة

إذا كانت هذه الميزات مهمة بالنسبة لك، فقد حان الوقت للعثور على أداة أفضل لتخطيط الرحلات!

🛫 قبل التخطيط، خطط لإجازتك! قبل الانغماس في أفضل أدوات تخطيط السفر، تأكد من ترتيب إجازتك. تحقق من قائمتنا لنماذج طلب إجازة مجانية.

8 بدائل لـ Wanderlog في لمحة سريعة

سواء كنت تبحث عن تحكم أفضل في خط سير الرحلة أو توصيات مخصصة أو ميزات تعاون أقوى أو مزيد من المرونة في التخطيط، توفر بدائل Wanderlog خيارات قوية.

إليك نظرة عامة سريعة قبل أن ندخل في التفاصيل:

أداة تخطيط السفر ميزة بارزة الأفضل لـ الأسعار* ClickUp – إدارة شاملة للمهام وقوالب قابلة للتخصيص لتخطيط السفر أداة إنشاء خط سير الرحلة التي تهتم بالتفاصيل تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر تخصيصات للمؤسسات RoadTrippers – اقتراحات مخصصة للمحطات ذات المناظر الخلابة على طول المسارات مغامر الرحلات البرية تبدأ الباقات المدفوعة من 35.99 دولارًا في السنة TripIt – تتبع الرحلات الجوية والحجوزات مع تحديثات في الوقت الفعلي المسافر الدائم خطة مجانية متاحة/ خطة مدفوعة بسعر 49 دولارًا في السنة Sygic Travel – خرائط غير متصلة بالإنترنت ومحتوى سفر منظم المخطط المرئي تتوفر خطة مجانية/ تبدأ الخطط المدفوعة من 2.75 دولار شهريًا TripHobo – إنشاء مسارات رحلات تعاونية متعددة المستخدمين وتحسين المسارات الذكي المسافرون في مجموعات تتوفر خطة مجانية/ أسعار مخصصة خرائط Google – حركة المرور في الوقت الفعلي والملاحة باستخدام خرائط مخصصة المخطط البسيط مجانًا TripAdvisor – أداة إنشاء مسارات رحلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستند إلى ملايين التقييمات المخطط القائم على التقييمات مجانًا Polarsteps – تدوين رحلات السفر باستخدام GPS وتتبع المسار تلقائيًا الراوي وموثق الرحلات تتوفر خطة مجانية/ تبدأ الخطط المدفوعة من 39.55 دولارًا شهريًا

💼✈️ حقيقة ممتعة: ظهر مصطلح "bleisure" (مزيج من كلمتي business و leisure) لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن الفكرة موجودة منذ عقود؛ فكر في الدبلوماسيين والتجار الذين يحولون رحلات العمل إلى مغامرات! هل تريد إتقان فن الجمع بين السفر للعمل والاسترخاء؟ اطلع على Bleisure Travel Hacks to Manage Work & Play للحصول على نصائح الخبراء!

أفضل 8 بدائل لـ Wanderlog

كيف نقيم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

لا يخطط جميع المسافرون بنفس الطريقة. يحب البعض الجداول المرمزة بالألوان، بينما يحتاج البعض الآخر إلى علامة على الخريطة.

لذا، بدلاً من قائمة مملة، نطابق كل مخطط سفر مع نمط سفر محدد.

سواء كنت من محبي التخطيط باستخدام جداول البيانات، أو من محبي المغامرات على الطرق، أو من المستكشفين العفويين، فهناك تطبيق يناسب طريقة سفرك. إليك قائمتنا 👇

1. ClickUp (الأفضل لمن يهتمون بالتفاصيل عند إعداد خط سير الرحلة)

خطط لرحلتك المثالية، واسحب الخطط وأفلتها، وتعاون في الوقت الفعلي مع ClickUp Whiteboards

إذا كان التخطيط لرحلة ما يثير حماسك بقدر الرحلة نفسها، فإن ClickUp هو رفيقك المثالي في تخطيط الرحلات. إنه مصمم خصيصًا لأولئك الذين يحبون التخطيط لكل التفاصيل، من مواعيد الرحلات الجوية إلى حجوزات المطاعم وجداول زيارة المعالم السياحية وحتى قوائم التحقق من الأمتعة.

باستخدام ClickUp Tasks، يمكنك تقسيم خط سير الرحلة يومًا بيوم وساعة بساعة، وتعيين مواعيد نهائية لكل مهمة. أنشئ قوائم مهام لحجوزات الطيران وحجوزات الفنادق والأنشطة وحزم الأمتعة، وحدد مواعيد الاستحقاق حتى لا تفوتك أي موعد نهائي.

يمكنك حتى إضافة مستويات الأولوية حتى تعرف ما هو غير قابل للتفاوض (مثل الحصول على تذكرة برج إيفل مسبقًا) وما هو مرن. إليك كيفية إعداد مهمتك الأولى 👇

هل تحتاج إلى مكان لتبادل الأفكار حول المسارات أو الأماكن التي يجب زيارتها؟ تتيح لك ClickUp Whiteboards رسم خرائط مرئية للأفكار وسحب المواقع وإفلاتها والتعاون في الوقت الفعلي مع الأصدقاء أو العائلة.

وإذا كنت تريد لمحة كاملة عن خطط سفرك، فإن عرض التقويم في ClickUp يساعدك على رؤية رحلتك بأكملها في لمحة واحدة.

حوّل خطط سفرك إلى خريطة طريق مرئية باستخدام عرض التقويم في ClickUp

يوفر لك ClickUp Docs مساحة لتدوين الملاحظات ونصائح السفر أو خطط بديلة. تحصل على مركز مدمج لجميع معلومات السفر المهمة (تأكيدات الرحلات الجوية ومتطلبات التأشيرة وقوائم الأمتعة والمزيد).

لو كنت مكانك، لربطته بـ ClickUp Tasks حتى يظل كل شيء متصلاً ببعضه البعض، لأن ما فائدة رحلة مخططة بشكل مثالي إذا نسيت أن تقوم بالتخطيط فعليًا؟ 😉

لتسهيل الأمور أكثر، يقدم ClickUp مجموعة متنوعة من قوالب خط سير الرحلة لتبسيط تخطيط الرحلات. أحد أكثر القوالب التي يحبها المسافرون هو قالب Travel Planner من ClickUp. وهو إعداد جاهز للاستخدام يمكنك من خلاله تتبع الوجهات وحجوزات الفنادق وتفاصيل الرحلات والأنشطة في مكان واحد.

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب Travel Planner من ClickUp لتخطيط رحلة خالية من المتاعب

يوفر هذا النموذج حالات مخصصة لتتبع تقدم الرحلة، وحقول مخصصة لتخزين التفاصيل الأساسية مثل جهات الاتصال في حالات الطوارئ ومراحل السفر، وأكثر من 15 عرضًا مخصصًا مثل القائمة وجانت وعبء العمل والتقويم لإدارة الخطط بصريًا.

بفضل ميزات إدارة المشاريع مثل تتبع الوقت وتحذيرات التبعية والتكامل المدمج مع البريد الإلكتروني، أصبح تنظيم رحلاتك أسهل من أي وقت مضى.

يوفر ClickUp أيضًا نموذجًا لتخطيط العطلات للرحلات الشخصية مع قوائم حزم الأمتعة وخطط يومية مرنة، ونموذجًا لخط سير رحلات العمل لإدارة الاجتماعات والرحلات الجوية والجداول الزمنية بشكل أكثر تنظيماً.

أفضل ميزات ClickUp

اضبط تذكيرات لكل تفاصيل السفر: لا تفوت أبدًا موعد تسجيل الوصول للطيران أو حجز الفندق أو مهمة حزم الأمتعة في اللحظة الأخيرة مع لا تفوت أبدًا موعد تسجيل الوصول للطيران أو حجز الفندق أو مهمة حزم الأمتعة في اللحظة الأخيرة مع تذكيرات ClickUp

شارك خططك دون أن تفقد السيطرة: استخدم استخدم أذونات الضيف للسماح لأصدقائك وعائلتك بمشاهدة خط سير رحلتك أو اقتراح تغييرات عليه مع الاحتفاظ بالسيطرة على الإصدارات في يديك

خطط بشكل أكثر ذكاءً مع اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: استخدم استخدم ClickUp Brain لإنشاء خطوط سير الرحلة واقتراح الوجهات وإنشاء قوائم الأمتعة — ما عليك سوى كتابة موجه واترك الذكاء الاصطناعي يتولى التفاصيل!

اطلب من ClickUp Brain توليد الأفكار وكتابة خط سير الرحلة والعثور على أفضل الأماكن والمزيد

قيود ClickUp

تفتقر التطبيقات المحمولة إلى بعض الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب

أسعار ClickUp

تقييمات العملاء وتعليقاتهم على ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9,000+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك مراجعة Cap terra:

بشكل عام، تجربتي مع ClickUp جيدة جدًا. أصبح العمل مع الفرق أسهل بكثير بفضل ClickUp. يتيح لي إنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبعها. أفضل ما في الأمر أنه يساعدنا على التواصل بشكل أفضل مع أعضاء الفريق.

بشكل عام، تجربتي مع ClickUp جيدة جدًا. أصبح العمل مع الفرق أسهل بكثير بفضل ClickUp. يتيح لي إنشاء المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبعها. أفضل ما في الأمر أنه يساعدنا على التواصل بشكل أفضل مع أعضاء الفريق.

📮 ClickUp Insight: 12% من الموظفين يقولون إن العمل عن بُعد بالكامل هو الوضع المثالي، بينما يفضل 48% منهم العمل المختلط. ومع ذلك، لكي ينجح التعاون في بيئات العمل عن بُعد أو المختلطة، تحتاج إلى الأدوات المناسبة. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يزيل ClickUp العوائق. احتفظ بمهامك ووثائقك ومحادثاتك ومشاريعك في مكان مركزي ويمكن البحث فيه ضمن مساحة عمل واحدة، حتى تظل الفرق متناسقة بغض النظر عن مكان عملها!💫 نتائج حقيقية: شهدت STANLEY Security زيادة بنسبة 80٪ في رضا الفريق عن العمل الجماعي بفضل أدوات التعاون السلسة من ClickUp.

2. Roadtrippers (الأفضل لمغامري الرحلات البرية)

عبر Roadtrippers

إذا كانت عطلتك المثالية تتضمن رحلات بالسيارة لمشاهدة المناظر الخلابة، ومناطق الجذب السياحي الغريبة على جانب الطريق، والتوقفات العفوية، فإن Roadtrippers مصمم خصيصًا لك. يساعدك هذا التطبيق في العثور على الكنوز الخفية، من مناطق الجذب السياحي غير المألوفة على جانب الطريق إلى المتنزهات الوطنية والمناظر الخلابة والمطاعم وأماكن الإقامة

سواء كنت مسافرًا عفويًا أو رحّالًا رقميًا، تساعدك هذه الأداة في إنشاء خط سير يمكنك من خلاله مقارنة المسارات ووضع علامات على الأماكن التي يجب زيارتها وتقدير تكاليف الوقود وتطبيق عوامل تصفية للعثور على أفضل الأماكن على طول الطريق.

أفضل ميزات Roadtrippers

حاسبة الوقود : قدر تكلفة الوقود بناءً على نوع سيارتك وأسعار الوقود الحالية في محطات الوقود على طول مسارك المحدد

أدلة رحلات تفاعلية : تصفح أدلة الرحلات البرية المصنفة حسب الموضوع مع مسارات محددة على الخريطة ومحطات توقف مقترحة وتقييمات حقيقية من مسافرين حقيقيين لإنشاء خط سير من

ملاحظات التعاون في الرحلة: شارك خطط الرحلات القابلة للتعديل مع شركاء السفر الذين لديهم حساب Roadtrippers، واستخدم قسم الملاحظات المدمج لتنسيق الأمور بين الجميع

قيود Roadtrippers

يتعين على المستخدمين التنقل إلى كل نقطة على الطريق بشكل فردي بدلاً من التنقل في خط سير الرحلة بالكامل دفعة واحدة

أسعار Roadtrippers

الأساسي : 35.99 دولارًا في السنة

Pro : 49.99 دولارًا في السنة

Premium: 59.99 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات Roadtrippers

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🌍 السفر والعمل؟ لم لا! هل تساءلت يومًا كيف يتمكن الناس من استكشاف العالم مع الحفاظ على أدائهم الوظيفي؟ اطلع على دليلنا حول كيفية العمل عن بُعد والسفر للحصول على نصائح حول الاستفادة القصوى من كليهما! 💼

3. TripIt (الأفضل للمسافرين الدائمين)

عبر TripIt

هل تتنقل من مطار إلى آخر؟ TripIt يبسط الفوضى من خلال حفظ جميع حجوزات الطيران والفنادق وتأجير السيارات في مكان واحد.

ما عليك سوى ربط حساب بريدك الإلكتروني أو إعادة توجيه رسائل التأكيد إلى plans@tripit.com، وسيقوم TripIt بجمع جميع تفاصيل حجوزاتك في جدول زمني واحد. يمكنك حتى إضافة ملاحظاتك وتحميل مستندات السفر مثل ملفات PDF أو الصور.

توفر الأداة أيضًا اقتراحات للمقاهي والمطاعم والحانات القريبة بناءً على مكان إقامتك. بمجرد اكتمال خط سير الرحلة، يمكنك مزامنته مع تقويم Google لتسهيل التخطيط والوصول دون اتصال بالإنترنت.

أفضل ميزات TripIt

تنبيهات الرحلات الجوية في الوقت الفعلي : قم بإنشاء تنبيهات لتأخير الرحلات الجوية أو إلغائها أو تغيير بوابات المغادرة لمساعدتك على البقاء على اطلاع على أي اضطرابات في

مؤشر أمان الحي : قم بتقييم أمان الأحياء من خلال الحصول على درجات في مختلف الفئات مثل الأذى الجسدي، وأمان النساء، والمخاوف الصحية والطبية، والحريات السياسية، والسرقة، وأمان مجتمع LGBTQ

البصمة الكربونية: تحقق من الأثر البيئي لخطط سفرك لاتخاذ خيارات سفر مستدامة

قيود TripIt

تركز تنسيقات المستندات بشكل ضيق، مما يؤدي إلى نظام غير عملي

أسعار TripIt

TripIt : مجاني

TripIt Pro: 49 دولارًا في السنة

تقييمات TripIt وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 7/5 (42 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TripIt؟

إليك تقييم G2:

"الطريقة التي تقوم بها بإعادة توجيه خطط الرحلات والبريد الإلكتروني الذي تتلقاه بشأن الرحلة، وتقوم TripIt بتنظيم كل ذلك من أجلك. كل شيء موضوع في مكانه ويمكن عرضه أو تعديله أو حذفه بسهولة. كما أن إمكانية مشاركة خط سير الرحلة مفيدة أيضًا."

"الطريقة التي تقوم بها بإعادة توجيه خطط الرحلات والبريد الإلكتروني الذي تتلقاه بشأن الرحلة، وتقوم TripIt بتنظيم كل ذلك من أجلك. كل شيء موضوع في مكانه ويمكن عرضه أو تعديله أو حذفه بسهولة. كما أن إمكانية مشاركة خط سير الرحلة مفيدة أيضًا."

⭐️ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لخط سير الرحلة لرحلتك القادمة في Docs وExcel وWord

4. Sygic Travel (للمخططين البصريين)

عبر Tripomatic

Sygic Travel (الآن Tripomatic) هو مخطط رحلات على شبكة الإنترنت يتيح لك إنشاء مسارات رحلات مباشرة على خرائط تفاعلية. يساعدك في وضع خطط سفر غنية بالمعالم السياحية من خلال السماح لك بإضافة المعالم السياحية والمطاعم وغيرها من الأماكن التي تهمك إلى مسار رحلتك اليومي.

يتم رسم كل محطة بشكل مرئي، مما يسهل تخطيط المسارات التي تتناسب جغرافيًا.

بمجرد تحديد رحلتك، يمكنك تنزيل خرائط ومسارات مخصصة للوصول إليها دون اتصال بالإنترنت. هذه الميزة تجعلها مثالية لرحلات العمل الدولية أو المناطق التي تتوفر فيها خدمة الإنترنت بشكل محدود.

أفضل ميزات Sygic Travel

تطبيق خرائط السفر Tripomatic : يسلط الضوء على أفضل الأماكن مثل المتاحف والمطاعم والمتاجر والأماكن الخفية التي تم الحصول عليها من محرري السفر والمسافرين الآخرين

مقاطع فيديو بزاوية 360 درجة : مقاطع فيديو بزاوية 360 درجة لأماكن الجذب الشهيرة لمساعدتك على استكشاف خياراتك وتحديد وجهتك

خدمات السفر المتكاملة: اعرض خيارات الإقامة وتأجير السيارات والجولات المحلية ضمن خط سير رحلتك مع روابط مباشرة إلى Booking.com و GetYourGuide

قيود Sygic Travel

لا يوفر عناصر تحكم دقيقة التفاصيل، مثل القدرة على وضع علامات زمنية على قائمة المهام المطلوب إنجازها

أسعار Sygic Travel

مجاني

الباقة المدفوعة: 2.75 دولار شهريًا

تقييمات وتقييمات Sygic Travel

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📅 خطط كالمحترفين: هل تريد أن تظل منظمًا دون إنفاق الكثير من المال؟ تحقق من أفضل تطبيقات التخطيط الرقمي المجانية واعثر على الأداة المثالية لتبسيط جدولك الزمني!

5. TripHobo (الأفضل للمسافرين في مجموعات)

عبر Triphobo

هل تخطط لرحلة مع الأصدقاء أو العائلة؟ TripHobo يجعل السفر الجماعي سلسًا من خلال السماح للجميع بالمساهمة في خط سير الرحلة المشترك. تبدأ باختيار الوجهة، ثم يمكن لعدة مستخدمين إضافة المعالم السياحية ووسائل النقل وأماكن الإقامة وحتى استراحات تناول الطعام، كل ذلك مخطط حسب اليوم والوقت.

تعمل تكاملات حجز الفنادق المدمجة في التطبيق على تبسيط إدارة الحجوزات. سواء كنت تنسق رحلة عطلة نهاية الأسبوع أو مغامرة في عدة مدن، فإن هذا التطبيق يبقي الجميع على اطلاع دائم.

أفضل ميزات TripHobo

تخطيط مسار الرحلة بشكل تعاوني: ساهم في تخطيط مسار الرحلة المشترك وقم بتحريره في الوقت الفعلي

تحسين المسار الذكي : اضبط خط سير الرحلة تلقائيًا لتقليل وقت السفر بين المحطات وزيادة كفاءة زيارة المعالم السياحية

ميزات ميزانية سهلة الاستخدام: حدد ميزانية يومية أو لمدة الرحلة بأكملها وتابع التكاليف التقديرية لوسائل النقل والأنشطة وأماكن الإقامة

قيود TripHobo

شعر بعض المستخدمين أن الواجهة معقدة وتظهر الكثير من النوافذ المنبثقة على الشاشة

أسعار TripHobo

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TripHobo

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TripHobo؟

إليك تقييم TrustPilot:

"أجد هذه المنصة مفيدة للغاية حيث يمكنني تدوين أفكاري وتصنيفها حسب التاريخ والمكان والميزانية والأنشطة وغيرها."

"أجد هذه المنصة مفيدة للغاية حيث يمكنني تدوين أفكاري وتصنيفها حسب التاريخ والمكان والميزانية والأنشطة وغيرها."

📖 اقرأ المزيد: أفضل برامج السفر والمصروفات التي يمكن استخدامها

6. خرائط Google (الأفضل للمخططين البسطاء)

عبر خرائط Google

إذا كنت تريد أداة بسيطة تساعدك على تحديد المواقع، فإن Google Maps هو كل ما تحتاجه. يستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم للتنقل اليومي وتخطيط الرحلات.

يمكن للمستخدمين حفظ المواقع في قوائم مخصصة (على سبيل المثال، "أماكن للزيارة في باريس")، وإنشاء مسارات متعددة المحطات، والتحقق من حركة المرور في الوقت الفعلي، وعرض خيارات النقل العام، واستكشاف المناطق باستخدام Street View، وتنزيل الخرائط للاستخدام دون اتصال بالإنترنت. يتفوق هذا التطبيق في تحديد "المكان" و"كيفية الوصول إليه".

يمكنك حفظ الأماكن في قوائم مخصصة، وتسمية المواقع المهمة، ومشاركة الخرائط مع الآخرين، وحتى تنزيل الخرائط دون اتصال بالإنترنت لتبقى على المسار الصحيح في المناطق التي يتوفر فيها اتصال محدود بالإنترنت.

أفضل ميزات Google Maps

خرائط داخلية : تنقل داخل الأماكن العامة الكبيرة مثل المطارات والمتاحف ومراكز التسوق باستخدام خرائط داخلية مفصلة

برنامج المرشدين المحليين : انضم إلى مجتمع من المستخدمين الذين يساهمون بتعليقاتهم وصورهم ومعلوماتهم لتحسين بيانات الخرائط، واكسب نقاطًا وشارات مقابل مساهماتك

عرض خرائط متعددة الطبقات: قم بتبديل ما يصل إلى 10 طبقات مختلفة، بما في ذلك حركة المرور وعرض القمر الصناعي والتضاريس ومسارات الدراجات ووسائل النقل العام وجودة الهواء، لتخطيط مسارات سفرك بمزيد من السياق والمرونة

قيود خرائط Google

يعمل Google Maps بشكل رائع في المدن والبلدان المتقدمة، ولكن هناك بعض المشكلات في البلدان النامية

أسعار خرائط Google

مجاني

تقييمات وتصنيفات Google Maps

G2 : 4. 7/ 5 (42 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/ 5 (أكثر من 1700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Maps؟

إليك تقييم G2:

"أكثر ما يعجبني في Google Cloud هو قابليته للتوسع وموثوقيته وميزاته المتقدمة وتكامله مع خدمات Google الأخرى. فهو يوفر أدوات قوية لتحليل البيانات والتعلم الآلي وخدمات الحوسبة."

"أكثر ما يعجبني في Google Cloud هو قابليته للتوسع وموثوقيته وميزاته المتقدمة وتكامله مع خدمات Google الأخرى. فهو يوفر أدوات قوية لتحليل البيانات والتعلم الآلي وخدمات الحوسبة."

🤔 هل تعلم؟ يوفر Google Maps للمستخدمين ميزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تستخدم نموذج Gemini لتحليل لقطات الشاشة المتعلقة بالسفر، مثل حجوزات الفنادق أو الأماكن المحفوظة، واستخراج التفاصيل المفيدة لمساعدتك في تنظيم رحلتك بشكل أسرع.

🤖 ✈️ دع الذكاء الاصطناعي يتولى التخطيط! لماذا تقلق بشأن خطط السفر عندما يمكن لمساعدي السفر الأذكياء القيام بذلك نيابة عنك؟ اطلع على أفضل مساعدي التخطيط للسفر بالذكاء الاصطناعي لتخطيط العطلات، ودع التكنولوجيا تخطط لمغامرتك القادمة.

7. TripAdvisor (الأفضل للمسافرين الذين يعتمدون على التقييمات)

عبر Tripadvisor

هل تريد التأكد من أن كل وجبة وفندق وجولة تستحق العناء؟ TripAdvisor هو المكان المناسب للتحقق من التقييمات والتصنيفات قبل اتخاذ قرارات السفر.

ومن الميزات البارزة ميزة "Trips" التي تتيح للمستخدمين حفظ خطط سفرهم وتنظيمها ومشاركتها.

سواء كنت تخطط بمفردك أو مع مجموعة، يمكنك التعاون في الوقت الفعلي، مما يتيح لأصدقائك أو عائلتك المساهمة في خط سير الرحلة.

لأولئك الذين يفضلون الخيارات المخطط لها مسبقًا، يقدم Tripadvisor أدلة سفر مقترحة ونماذج لخطوط سير رحلات تم اختيارها بعناية من قبل المجتمع وفريق التحرير.

أفضل ميزات TripAdvisor

مصمم خط سير الرحلة بالذكاء الاصطناعي : أنشئ خطة سفر يومية مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المدرب على ملايين التقييمات والتصنيفات وبيانات الحجز من المستخدمين

عرض خريطة الأماكن المحفوظة : شاهد على الفور جميع الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية المحفوظة على الخريطة لتخطيط المسارات وتجنب العودة إلى الوراء

تكامل الحجز المباشر: احجز الفنادق والجولات السياحية والتجارب مباشرةً من خلال المنصة عبر شركائها في مجال السفر دون مغادرة التطبيق

قيود TripAdvisor

غالبًا ما يبلغ المستخدمون عن أخطاء مثل التواريخ غير الصحيحة والحجوزات المكررة وأخطاء الحجز الأخرى

أسعار TripAdvisor

مجاني

تقييمات وتقييمات TripAdvisor

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

💡نصيحة من الخبراء: نادرًا ما تظهر أفضل التجارب المحلية في قوائم "أفضل 10". تصفح المنتديات الفرعية الخاصة بالمواقع أو مجموعات Facebook للعثور على نصائح من السكان المحليين لن تجدها على Tripadvisor.

8. Polarsteps (الأفضل للراوي والموثق للرحلات)

عبر Polarsteps

يساعدك Polarsteps على تحويل رحلاتك إلى ألبوم رقمي جميل. يستخدم GPS لتتبع رحلتك تلقائيًا وإنشاء قصة مرئية مذهلة (حتى بدون شبكة).

يمكنك إضافة الصور والملاحظات والتفاصيل الأخرى في كل محطة لتسجيل تجاربك. بعد الانتهاء من الرحلة، يمكنك تحويل سجلات السفر الرقمية إلى كتب سفر مطبوعة.

تتضمن هذه الكتب القابلة للتخصيص خرائط وصور وملاحظات من الرحلة، لتكون بمثابة تذكارات ملموسة.

ميزات Polarsteps

وضع علامات على الصور والملاحظات : أرفق الصور واكتب وصفًا لكل محطة لإنشاء دفتر سفر رقمي مفصل

جدول زمني تفاعلي للسفر : اعرض سجل رحلاتك مع المسارات المحددة على الخريطة والتواريخ والتحديثات المستندة إلى الموقع في تنسيق قابل للتمرير

تتبع المسار تلقائيًا: يستخدم GPS لتسجيل مسار رحلتك في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت

قيود Polarsteps

لا يتم دائمًا حفظ التعديلات الأخيرة، لذا عليك مراجعتها باستمرار لتبقى على اطلاع

أسعار Polarsteps

مجاني

Premium : 39.55 دولارًا شهريًا

Lay-flat premium: 52.73 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات وتقييمات Polarsteps

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📩 خارج المكتب، ولكن اجعلها ممتعة! هل أنت في طريقك إلى مغامرة؟ اجعل ردك التلقائي مثيرًا بنفس القدر! تحقق من أمثلة على رسائل خارج المكتب الاحترافية للحصول على أفكار تتراوح من المضحكة إلى المناسبة للعمل. 🌴

ابدأ في تخطيط رحلاتك مع ClickUp

تساعد كل بديل لـ Wanderlog في هذا المدونة على تبسيط تجربة سفرك بطريقتها الخاصة، سواء كان ذلك من خلال تحديد المسارات أو إدارة الحجوزات أو تنظيم محطات التوقف.

ولكن إذا كنت ترغب في التحكم الكامل في التخطيط، فإن ClickUp يوفر نوعًا مختلفًا من المرونة. من طرح الأفكار إلى توزيع المهام وتتبع كل التفاصيل، يجمع كل شيء تحت سقف واحد.

يمكنك إنشاء مسارات رحلات، وتعيين تذكيرات، والتعاون مع مجموعة السفر الخاصة بك، وتخصيص كل شيء ليناسب أسلوبك في التخطيط.

سجل مجانًا الآن وخطط لمغامرتك القادمة مع ClickUp. 🗺️