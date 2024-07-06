من منا لا يريد أن ينزلق في حذاء إليزابيث جيلبرت ويأكل ويصلي ويحب في طريقه إلى العالم؟ العائق الوحيد؟ لقد حصلت جيلبرت على 200,000 دولار لتحقيق حلمها، وما لم تحصل على راعٍ خيّر، يجب أن تموّل سفرك من خلال العمل عن بُعد.

البدو الرقميون هم الأشخاص الذين يعملون عن بُعد لرؤية العالم. وهم ماهرون في العمل من أي مكان، ويعرفون كيفية استخدام تقنيات العمل عن بُعد، ويتحكمون بشكل رائع في شؤونهم المالية.

ومن الناحية النظرية، يبدو أسلوب حياتهم رائعاً. ومع ظهور أدوات التعاون عن بُعد ومساحات العمل في عالم ما بعد COVID، أصبح من الممكن تحقيقه أكثر من أي وقت مضى.

إذا كنت تخطط لاستبدال مكتبك المكتبي بطاولة على الشاطئ والاستقرار للمغامرات، فعليك أن تعالج المخاطر أولاً. ففي نهاية المطاف، أنت لا تريد أن تنقطع بك السبل في جزيرة نائية دون إنترنت أو مال!

سنشرح في هذا المقال كيفية العمل عن بُعد والسفر والتقنيات التي تحتاجها لتحقيق ذلك.

مفهوم العمل عن بُعد أثناء السفر

عادةً ما يكون البدو الرقميون محترفين يعملون لحسابهم الخاص أو رواد أعمال أو متعاقدين مستقلين أو موظفين عن بُعد.

بحسب أ

/href/ https://www.prnewswire.com/news-releases/the-great-reevaluation-how-economic-headwinds-and-cost-of-living-is-turning-americans-into-recession-nomads-301718970.html تقرير جناح السلامة /%مرجع/

، أشار حوالي 75% من الرحل الرقميين إلى أن الجائحة كانت السبب الأكبر في الانتقال للعمل عن بُعد. وأبلغ 90% منهم عن زيادة في الإنتاجية

كما شجّع تحول العاملين عن بُعد إلى العمل عن بُعد الموظفين التقليديين على التخلي عن مكاتبهم. تدرك الشركات اليوم أن الناس يقدّرون المرونة في مكان العمل ، والسماح لهم بالعمل من أي مكان هو أحد أفضل الطرق للحفاظ على تفاعل الموظفين .

وفقًا لـ قائمة البدو ، 40٪ من الموظفين عن بُعد يعملون بدوام كامل، ويشكلون أكبر شريحة بين البدو الرحل الرقميين.

إذا كنت محظوظًا (وشجاعًا) بما يكفي لتكون قادرًا على التنقل و رقمنة نشاطك المستقل فأنت تحتاج أولاً إلى خطة. فبالنسبة لشيء يحدد حياتك المهنية مثل العمل عن بُعد، لا يمكنك الاعتماد على اندفاع إليزابيث جيلبرت.

أولاً، قرر أين تريد أن تكون. غالباً ما يكون للبلدان قوانين مختلفة لتأشيرات الترحال الرقمي، ولكن يجب عليك أيضاً أن تأخذ في الحسبان العناصر الاقتصادية والثقافية والسلامة والبنية التحتية والضرائب.

إذا كنت موظفاً في وظيفة عن بُعد، فراجع بعناية سياسات التنقل في شركتك وناقش قرارك مع مديرك. بمجرد الانطلاق، من غير المحتمل أن تقوم بتسجيل الدخول إلى المكتب لبعض الوقت، لذلك ضع حدوداً وتواصل مع فريقك وفقاً لذلك.

الأدوات وأفضل الممارسات للعمل عن بُعد أثناء السفر

ستجد الكثير من الرحالة الرقميين يعودون إلى مكاتبهم بعد محاولة فاشلة للعمل من الجانب الآخر من العالم.

في معظم الحالات، لم يتبعوا أفضل الممارسات أو يستخدموا الأدوات اللازمة للنجاح في العمل عن بُعد. إذا كنت تريد أن تكون بدويًا رقميًا ناجحًا، فإليك الأشياء الأساسية التي يجب أن تتذكرها:

1. استخدم اتصالاً موثوقاً بالإنترنت

كعامل عن بُعد، سيكون الاتصال بالإنترنت أفضل صديق لك. تأكد من أن مساحة عملك عن بُعد تتمتع باتصال سريع وآمن وموثوق بالإنترنت طوال فترة إقامتك. يختار العديد من الرُحَّل المقاهي والحدائق العامة الجميلة لعملهم اليومي، ولكن شبكة الواي فاي العامة تشكل خطراً أمنياً كبيراً. من المفيد أن يكون لديك نقطة اتصال متنقلة كاحتياطي.

احصل لنفسك على شبكة خاصة افتراضية جيدة تساعدك على إخفاء حركة المرور الخاصة بك وفتح المحتوى المقفل جغرافيًا. من الأفضل اختيار مساحة عمل مخصصة للعمل عن بُعد حتى تتمكن من الاستمتاع بالعمل دون انقطاع

يمكن أن تصبح الأمور المالية مشبوهة بسرعة في أرض مجهولة، لذا يجب ألا تتنازل عن عملك. وهذا يقودنا إلى النقطة التالية.

2. أنشئ مساحة عمل ملائمة للسفر

عندما تعمل عن بُعد وتسافر، عليك أن تتقبل التغيير. ولكن لا يشعر الجميع بنفس القدر من الإنتاجية في السيناريوهات سريعة التغير. يجب عليك وضع فكرة وتنظيم مساحة عمل ملائمة للسفر تساعدك على الحفاظ على تركيزك، بغض النظر عن المنطقة الزمنية.

يجب أن تكون مساحات العمل الجاهزة للسفر خفيفة وبسيطة وشخصية.

وللتقليل من الفوضى، اختر حاسوباً محمولاً خفيف الوزن مع بطارية ذات عمر أطول وبنك طاقة إضافي ومحركات أقراص فلاش ومحور USB بالكامل. بعد ذلك، استخدم مكتباً قابلاً للطي وحامل حاسوب محمول للالتحاق بمكالمة Zoom في ثوانٍ. من المذكرات إلى الوسائد ذات الدعم القطني، قم بتشكيل مساحة العمل الخاصة بك لتجعلك تشعر بالراحة والهدوء.

3. دمج استراتيجيات السفر البطيء

عندما تزور مكاناً ما، احرص على أن تستقر فيه وتستمتع بكل ثقافته وجماله. إن وضع علامات على مسارات الرحلات مثل السياح لن يجعلك تشعر بالإرهاق والتشتت. وبدلاً من ذلك، تعامل مع كل وجهة على أنها رحلة عمل واستمتع بالثقافة المحلية بكل مجدها الأصيل.

يسمح لك السفر البطيء بتجربة الهوية الحقيقية للمكان وتوفير المال أثناء استخدامك لأماكن الإقامة المحلية وخيارات السفر المحلية. كما أنه رائع أيضاً من أجل التوازن بين العمل والحياة .

على سبيل المثال، إذا كنت في بالي، جرب العيش في مرافق العيش المشترك، واحجز خيارات السفر المستدامة، واشترِ المنتجات المحلية. وكما يقولون، كن مسافراً وليس سائحاً.

4. ضع حدوداً وتوقعات في العمل

عندما تكون حرًا في القيام بأي شيء، عليك أيضًا أن تهتم بكل شيء. يمكن أن يكون السفر إلى أماكن غير معروفة أمرًا مرهقًا، وقد يؤثر ذلك على العاملين عن بُعد.

تأكد من أنك وفريقك على نفس الصفحة فيما يتعلق بالتوقعات وساعات العمل. إذا كنت في منطقة زمنية مختلفة، ناقش توقيتك مع قادة الفريق/العملاء حتى لا تتلقى دعوات للاجتماعات خلال ساعات غريبة. إذا لم تقم بوضع حدود وتسمح للعمل عن بُعد بإملاء خطط سفرك، فلن تتمكن من الاستمتاع بنمط حياة الترحال الرقمي.

5. حافظ على نظافة نومك

رؤية العالم تؤثر سلباً على جسدك. قد يثري عقلك، لكن جسمك يحتاج إلى راحة كافية بين العمل والسفر.

قد لا يؤثر ذلك بنفس القوة في المنزل الآمن، ولكن التعب هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يقطعون رحلتهم في الترحال. أعطي الأولوية لجدول نومك وركز على جسمك. احرص على ممارسة الكثير من الأنشطة واتباع نظام غذائي صحي وإجراء فحوصات متكررة. فالإصابة بالمرض في الأماكن البعيدة يفقدك بالتأكيد بريق السفر.

6. استخدم أدوات إدارة العمل والإنتاجية عن بُعد

إحدى طرق منع الإرهاق هي استخدام أداة مثل برنامج إدارة مشاريع فريق العمل عن بُعد الخاص ب ClickUp . إنه عقل رقمي لجميع مشاريعك وجداولك الزمنية ومهامك الإدارية وتخطيط السفر!

تساعدك ميزات الإنتاجية في ClickUp على تنظيم مهامك وتخطيط جدولك الزمني والتواصل مع الموظفين الآخرين عن بُعد. يمكنك تحقيق أقصى استفادة من هذه الميزات من خلال تقسيم عملياتك إلى ثلاثة أجزاء: إدارة المشاريع، والتعاون، وتخصيص الموارد.

إدارة المشروع

مع مهام النقر فوق المهام وتعديل حالة المهمة وتخصيصها، وتعيين مستويات الأولوية، وإضافة سياقات وروابط لسير عمل فعال.

بالنسبة للعاملين المستقلين الذين يعملون مع عملاء متعددين، فإن التصور على غرار كانبان في عرض لوحة ClickUp يجمع كل المشاريع معًا. هذه أدوات العمل عن بُعد مفيدة بشكل خاص للبدو الرحل الرقميين الذين يجب أن يبقوا على رأس العديد من الأشياء في وقت واحد.

قم بتجميع المهام حسب الحالة في ClickUp Board View واحصل على رؤية واضحة لمشاريع متعددة في لمحة سريعة

التعاونات

يمكن لرواد الأعمال الذين يعملون مع أعضاء الفريق عن بُعد استخدام مستندات ClickUp لإنشاء قاعدة معرفية، والتعاون على عناصر العمل، وتنظيم مواقع الويكي والموارد في مركز مستندات مركزي.

يمكنك المشاركة في إنشاء المستندات والمشاركة في تحريرها في الوقت الفعلي مع زملائك (والعملاء) والتواصل باستخدام التعليقات للبقاء على اطلاع دائم. إذا كنت تعتقد أن التعليقات ستبدو أفضل في شكل تسجيل شاشة، يمكنك استخدام ClickUp Clips لمشاركة مقاطع فيديو توضيحية صغيرة الحجم.

تعاون مع زملائك في الفريق عن بُعد والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين جنبًا إلى جنب مع ClickUp Docs

تخصيص الموارد

تتطلب حياة البدو الرحل مراجعات بين الحين والآخر لتقييم النجاح. يمكنك القيام بذلك بسهولة باستخدام ClickUp Goals ! ضع أهدافًا واضحة، وحافظ على جداول المشاريع، وقم بإدارة جميع أهدافك الشخصية والمهنية في موقع مركزي. سيساعدك ذلك على تخصيص الموارد بطريقة تعزز إنتاجيتك.

استخدم لوحات معلومات ClickUp لتصور أعباء العمل، وسير العمل، والشؤون المالية، وما إلى ذلك. مع البيانات في الوقت الحقيقي في أشرطة ورسوم بيانية ومخططات أخرى سهلة الفهم، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بعبء العمل وخطط السفر.

قسّم مشاريعك إلى أهداف يمكن التحكم فيها، وأضف المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز باستخدام ClickUp Goals

أتمتة الذكاء الاصطناعي

إذا كنت ترغب في تقليل الأعمال اليدوية المشغولة، فيمكنك الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp, ClickUp Brain هو المساعد الذي تحتاجه

وظائف مثل الرد على الرسائل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحويل الملاحظات الصوتية إلى نصوص، والتدقيق الإملائي لمستنداتك المكتوبة، وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، والتخلص من مشكلة الكتابة هي بعض التحسينات في جودة العمل التي يمكنك الاستمتاع بها مع ClickUp Brain.

يمكن استخدام الوقت الذي توفره في استكشاف المدينة وجمع تجارب السفر.

وفر الوقت من خلال كتابة رسائل البريد الإلكتروني وموجزات المشاريع ومنشورات المدونات باستخدام ClickUp Brain

عندما تستخدم ClickUp كمقر رقمي لك، يمكنك السفر بخفة والتركيز على ما هو مهم.

وبالإضافة إلى الانتقال إلى العمل عن بُعد لنفسك، يمكنك أيضاً تمكين أعضاء فريقك من القيام بالمثل. نموذج خطة العمل عن بُعد من ClickUp يمكن أن يكون موردًا رائعًا هنا. إنه مثالي لرواد الأعمال الذين لديهم فريق لدعم أعمالهم أو أصحاب المشاريع الفردية الذين يتوسعون في نموذج الوكالة.

اجمع فرق العمل عن بُعد تحت سقف واحد وبسّط العمليات مع قالب خطة العمل عن بُعد من ClickUp

يمكنك تصنيف المهام بناءً على الفرق، والأولوية، والمكلف، وتواريخ الاستحقاق، والأهداف، والمزيد. مع وجود هذا الإطار بجانبك، يمكنك:

الحفاظ على هيكل متماسك لعمليات عملك أثناء العمل عن بُعد، حتى لو كان أعضاء الفريق في مواقع مختلفة

تحديد أدوار ومسؤوليات وتوقعات واضحة لفريقك عن بُعد

التحقق من تقدم المشروع وتحديد الاختناقات، إن وجدت

نظّم جميع المعلومات المتعلقة بالعمل في مستند موحّد حتى يظل الجميع على نفس الصفحة

قم بتعيين الحالات والحقول المخصصة لالتقاط الفروق الدقيقة لمشاريعك بشكل صحيح، وسيكون لديك قالب يناسب سير عملك بشكل جيد. من خلال الرؤية الواضحة لمختلف الأجزاء المتحركة في عملك، يمكنك تقييم أداء الموظفين والتأكد من توافق الجميع مع أهداف القسم/المؤسسة. تنزيل هذا النموذج

التغلب على تحديات العمل عن بُعد والسفر

الآن بعد أن تعرفت على بعض أفضل الممارسات والأدوات عن بُعد لجعل رحلتك في العمل عن بُعد جديرة بالاهتمام، من المهم معرفة التحديات وكيفية التغلب عليها.

التغلب على تحديات المنطقة الزمنية

إذا كنت تنتقل إلى نمط حياة الترحال الرقمي، فقد تصبح الاختلافات في المنطقة الزمنية مشكلة ثابتة - إلا إذا كنت تستخدم شبكة افتراضية خاصة.

باستخدام أ أداة مثل NordVPN ، يمكنك مطابقة موقعك الافتراضي مع المنطقة الزمنية لفريقك. هذا يجعل الجدولة أسهل ويضمن لك التواجد خلال الساعات الرئيسية، بغض النظر عن موقعك.

يمكنك الانضمام إلى الاجتماعات الصباحية من مقهى صاخب في باريس (بتوقيت غرينتش+1) أو التعاون مع زملائك على شاطئ في بالي (بتوقيت غرينتش+7). لن يقف الاختلاف في المناطق الزمنية عائقاً في طريقك.

لكن الشبكة الافتراضية الخاصة تتجاوز مجرد السفر عبر الزمن. توفر خوادم NordVPN وصولاً سريعًا وغير مقيد إلى الإنترنت حتى تتمكن من التركيز على العمل عند الحاجة. كما أنها تحمي اتصالك بالإنترنت في مقاهي العمل المشتركة في الهواء الطلق أو شبكات Wi-Fi غير مألوفة. وهذا يضمن لك الحفاظ على خصوصية بياناتك وحمايتها أثناء العمل عن بُعد.

استعد للتغييرات

أنت تتولى مسؤولية حياتك، مما يعني أنك ستواجه العديد من الظروف الجديدة. المفتاح هو أن يكون لديك نواة مستقرة من حيث مكان العمل والإقامة والطعام.

في حين أن الفنادق الفخمة مغرية، فكر في الإقامة المنزلية المريحة التي تقدم تجربة محلية أكثر. يمكن أن يوفر لك ذلك المال ويتيح لك الانغماس في الثقافة المحلية. يمكنك أيضاً الحصول على المساعدة من السكان المحليين أثناء التسوق من البقالة أو زيارة أسواق المزارعين المحليين للحصول على المنتجات الطازجة.

ابحث عن مساحة عمل مشتركة جيدة مع وسائل الراحة مثل الإنترنت عالي السرعة ومحطات العمل المريحة، وهي أيضاً طريقة رائعة للتواصل مع العاملين الآخرين عن بُعد وبناء شعور بالانتماء للمجتمع أثناء التنقل.

ما دمت تتبع الأساسيات وتعتني بصحتك، فسوف تحسّن حياتك وتختبر متعة العيش كرحالة.

قم بإنشاء روتين للعمل عن بُعد أثناء التنقل

إن تحديد وقت ثابت للاستيقاظ والنوم هو أول شيء يجب عليك فعله عند العمل عن بُعد. فهذا يساعد على تنظيم ساعة جسمك ويسمح لك بالشعور بالانتعاش والتركيز طوال يوم العمل. قم بتطوير طقوس صباحية مهدئة، سواء كان ذلك من خلال التأمل أو تدوين اليوميات أو المشي السريع، لتهدئة نفسك في يومك.

بمجرد أن يكون لديك طقوس صباحية ثابتة، يمكنك تنظيم يومك بشكل أفضل من خلال تخصيص فترات زمنية للعمل عن بُعد. يمكنك استخدام أدوات مثل ClickUp لإنشاء جداول يومية والحفاظ عليها، وتحديد أولويات المهام، ووضع أهداف واقعية. هذا يبقيك منظماً ويمنع الشعور بالإرهاق من عبء العمل.

تأكد من تخصيص بعض الوقت للتعلم والتطوير والأنشطة البدنية مثل المشي لمسافات طويلة أو جلسات اليوغا أو التمارين الرياضية للحفاظ على صحتك وتجنب الإرهاق.

كيف تنتقل إلى أن تصبح رحّالة رقمي

يعد التحول إلى العمل عن بُعد قفزة كبيرة، ولكن مع اتباع النهج الصحيح، يمكن أن يكون مجزياً بشكل لا يصدق. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على البدء بشكل صحيح:

ابدأ بالأساسيات: تأكد من أن وظيفتك تدعم العمل عن بُعد. تحدث إلى صاحب العمل أو عملائك حول خططك وتأكد من حصولك على أدوات الترحال الرقمي والموارد اللازمة للعمل من أي مكان

تأكد من أن وظيفتك تدعم العمل عن بُعد. تحدث إلى صاحب العمل أو عملائك حول خططك وتأكد من حصولك على أدوات الترحال الرقمي والموارد اللازمة للعمل من أي مكان خطط لأموالك: قد لا يمكن التنبؤ بالسفر والعمل عن بُعد، لذا من الضروري أن يكون لديك احتياطي مالي. ضع ميزانية لأمور مثل تكاليف السفر والإقامة والنفقات غير المتوقعة. التأمين على السفر أمر لا بد منه، وكذلك الأمر بالنسبة لصندوق الطوارئ الذي يمكن أن يدعم نفقاتك لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر على الأقل

قد لا يمكن التنبؤ بالسفر والعمل عن بُعد، لذا من الضروري أن يكون لديك احتياطي مالي. ضع ميزانية لأمور مثل تكاليف السفر والإقامة والنفقات غير المتوقعة. التأمين على السفر أمر لا بد منه، وكذلك الأمر بالنسبة لصندوق الطوارئ الذي يمكن أن يدعم نفقاتك لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر على الأقل اختر وجهتك الأولى بحكمة: ابدأ بمكان يتوفر فيه إنترنت موثوق به ومجتمع داعم من الرحالة الرقميين وتكاليف معيشة معقولة. وتعتبر أماكن مثل بالي وشيانغ ماي ولشبونة أماكن رائعة للمبتدئين

ابدأ بمكان يتوفر فيه إنترنت موثوق به ومجتمع داعم من الرحالة الرقميين وتكاليف معيشة معقولة. وتعتبر أماكن مثل بالي وشيانغ ماي ولشبونة أماكن رائعة للمبتدئين احزم أمتعتك بذكاء: الأقل هو الأفضل. أحضر معك الضروريات فقط، مثل المعدات التقنية عالية الجودة والملابس متعددة الاستخدامات. وتذكر أنه يمكنك دائماً شراء الأشياء أثناء التنقل

الأقل هو الأفضل. أحضر معك الضروريات فقط، مثل المعدات التقنية عالية الجودة والملابس متعددة الاستخدامات. وتذكر أنه يمكنك دائماً شراء الأشياء أثناء التنقل ابقَ منظماً: حافظ على روتين لإدارة جدول أعمالك وجدول سفرك. استخدم برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp للبقاء على رأس مهامك ومواعيدك النهائية. احتفظ أيضاً ب أداة إدارة السفر في متناول يديك لتحسين رحلتك بناءً على جداولك الزمنية

حافظ على روتين لإدارة جدول أعمالك وجدول سفرك. استخدم برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp للبقاء على رأس مهامك ومواعيدك النهائية. احتفظ أيضاً ب أداة إدارة السفر في متناول يديك لتحسين رحلتك بناءً على جداولك الزمنية ابقَ على اتصال: قد يشعرك الابتعاد عن المنزل والوجوه التي عرفتها طوال حياتك بالوحدة. كوّن شبكة من زملائك من الرحالة الرقميين ليؤنسوا وحدتك. انضم إلى مجتمعات على الإنترنت (مثلالسنة البعيدة ونوماد كروز)، وحضور الملتقيات، والتفكير في مساحات العمل المشترك لمقابلة أشخاص من ذوي التفكير المماثل

إن احتمال العمل عن بُعد أمر مثير، ولكن مثل معظم الأشياء في الحياة، عليك أن تتحلى بالصبر لتجربة المتعة والحرية التي تجلبها. ستمر عليك أيام تشعر فيها بالرغبة في العودة إلى منزلك المريح، ولكن بمجرد أن تعتاد على ذلك وتتعلم الموازنة بين العمل والسفر، ستستمتع كثيراً.

ابدأ رحلة الترحال الرقمي مع ClickUp

هل تصدق أن دراسة استقصائية للرحالة الرقميين كشفت أن 48.3% منهم لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا ? نعم، لم يفت الأوان بعد لتجربة ذلك!

إن التحول إلى رحّالة رقمي هو رحلة تستحق خوضها. وطالما أنك تعرف المخاطر والتحديات وأفضل الطرق للنجاح كعامل عن بُعد، يجب أن تكون قادراً على عيش حياتك بالطريقة التي تتصورها.

تتكامل منصات العمل عن بُعد مثل ClickUp بسهولة مع عملك لإبقائك على المسار الصحيح، وتساعدك في الحصول على رؤية شاملة للأهداف طويلة المدى، وتسمح لك بتعديل مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق أهدافك. إذا اتبعت الخطوات المذكورة أعلاه، فقد لا تصبح مشهورًا مثل إليزابيث جيلبرت، ولكن تحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية أثناء العمل عن بُعد سيصبح أسهل. ابدأ مع ClickUp اليوم!